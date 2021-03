Los 30 mejores Adaptador Usb C Micro Usb capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Usb C Micro Usb

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Adaptador Usb C Micro Usb?

EasyULT Adaptador USB C, 4 Pack Adaptador USB Type C a Micro USB Conector Convertidor para Transferencia de Datos para MI, Huawei P20 Lite,Galaxy S9/S8 y más-Negro € 4.59

Amazon.es Features Adaptador : Usos USB 2.0 protocolo para un máximo de velocidad y rápida transferencia de datos (480 Mbps).

Transmisión de Datos Rápido: conector USB 2. 0 proporciona una transferencia de datos más rápida a la máxima velocidad de 480Mbps estable y rápido. Al revés compatible con USB1. 1 / USB 1. 0

Material de Aluminio: Cáscara de aluminio y puerto estirado de metal, hay mejor durabilidad y estabilidad de transmisión de datos que el tradicional

Diseno reversible: Más pequeno, más inteligente y más conveniente! conector de bajo perfil con un diseno reversible simplifica la conexión; Conectar y desconectar fácilmente sin comprobar la orientación del conector.Fácil de Llevar: Se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio

Dispositivos compatibles: Galaxy S9/S9+/S8/S8 plus/Note8, Galaxy A8 (2018)/A3 (2017)/A5 (2017), LG G5/G6/V20, Lumia 950/950XL, Nexus 5X/6P, OnePlus 3/5/3T/2 , Huawei P10 Plus/P9/Honor 9/Honor 8/Nova, Huawei Mate 9, HTC 10/U1, Nokia N1, Nokia 8, Nintendo Switch, Asus Zenfone 3, Mi 5/ Mi 6, ChromeBook Pixel, Google Pixel/Pixel XL, Pixel C y otros USB C dispositvos

GeekerChip Adaptador USB C a Micro USB,Micro USB a Type C Conector para Galaxy S10+/S9,Mate 20/30/30Pro,P20/30,Honor 10/20,Xiaomi 9/9Pro,Redmi Note 7/8[6 Pack] € 4.99 in stock 3 new from €4.99

Amazon.es Features Adaptador USB C a Micro USB: Girar puerto USB-C en un puerto micro USB para la conexión conveniente. Puede cargar su teléfono móvil o computadora de USB C con sólo un cable de Micro USB, evita desperdiciar de nuevo cable por la innovación electrónica.

Transmisión de Datos Rápido: conector USB 2.0 proporciona una transferencia de datos más rápida a la máxima velocidad de 480Mbps estable y rápido. Al revés compatible con USB1.1 / USB 1.0

Dispositivos compatibles:Galaxy S8/S8+/A3 2017/A5 2017, LG G6/G5, Asus Zenfone 3, Nexus 6P/5X, Oneplus 2/3/5, Xiaomi Mi 5/6, New Apple MacBook 12'', MacBook Pro 2016, ChromeBook Pixel, Nokia N1 Tablet y Otros USB Tipo-C Dispositivos

Fácil de Llevar: Se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio

Contenido del Embalaje: [6 Pack] GeekerChip Adaptador USB Type C a Micro USB, Garantía de por vida y servicio al cliente.

AUKEY Adaptador USB C a Micro USB (3 Pack) con OTG USB Type C Conector para Samsung Galaxy S8 / S8+, OnePlus 2/3, HUAWEI P9, MacBook Pro 2017/2016 y Otros Dispositivos con USB C € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Amazon.es Features Adaptador USB C a Micro USB:Puede cargar su teléfono móvil o computadora de USB C con sólo un cable de Micro USB,evita desperdiciar de nuevo cable por la innovación electrónica

Transmisión de Datos Rápido: conector USB 2. 0 proporciona una transferencia de datos más rápida a la máxima velocidad de 480Mbps estable y rápido. Al revés compatible con USB1. 1 / USB 1. 0

Casi es compatible con todos los dispositivos con puerto USB C. El adaptador soporta la función OTG. Está equipado con una resistencia de 56K para garantizar la seguridad y la confiabilidad

Fácil de Llevar: Se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio

Contenido de Paquete: 3 x AUEKY CB-A2 Adaptador USB C a Micro USB, Tarjeta de garantía

REY - Adaptador Conversor Carga Datos USB 3.1 Tipo C Hembra a Micro USB Macho Negro € 2.99 in stock 2 new from €2.99

Amazon.es Features Conector 1: Micro USB Macho.

Conector 2: USB 3.1 Tipo “C” Hembra.

Para Carga y Sincronización de Datos.

Fácil de Poner y Quitar.

Diseño Ligero y Compacto.

Adaptador Micro USB a USB C Adaptador Tipo C Aluminio Duradero Garantía de por Vida - para Nuevo MacBook, OnePlus 2/3/5, Sony Xperia XZ, Samsung Galaxy S8/9,S8, S8+, S9, 2 Unidades(Negro&Blanco) € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Amazon.es Features Adaptadores de micro USB a USB C: le permiten sincronizar, cargar y transferir datos para su dispositivo USB C con cables micro USB estándar (Nota: No es compatible con OTG).

Fácil de usar: convertidores de metal micro-usb-a-usb-c Diseño reversible, simplemente conéctelo y juegue. El llavero portátil antipérdida lo hace conveniente para sujetarlo con sus llaves, bolsos, carteras, cordón y cables normales.

Amplia compatibilidad: Micro USB con conectores es compatible con todos los dispositivos USB tipo C, como el teléfono celular activo Samsung Galaxy S10 S10e S9 S8 A8 Plus s9 + S8 + Note 9 Note 8, LG V40 V35 V30 V20 G7 G6 G5, Moto Z3 Z2 Z Play Force G5, Google Pixel C Pixel 3 2 XL Nexus 5X 6P, Apple Macbook Pro, ChromeBook, Nintendo Switch, HTC U12 U11 10, OnePlus 2 3 3T, Microsoft Lumia 950 950XL, Sony XZ, Huawei Honor 10, Blackberry Keyone.

Safety and Stable: C-to-micro Chargers 56k ohm power pull-up resistor can Improves the current stability and protect your device away from high levels of current.

Garantía YAWALL: YAWALL promete SERVICIO POSTVENTA DE POR VIDA y 12 horas de respuesta. Si no está satisfecho por alguna razón, simplemente devuélvalo para un REEMBOLSO COMPLETO o un NUEVO REEMPLAZO. Cualquier duda, no dudes en contactar con nuestro EQUIPO YAWALL.

YGL Adaptador Micro USB a USB C (8 Piezas),Micro USB Hembra a USB C Macho Convertidor Conector de Cable de Cargador USB-C con Llavero € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features Adaptadores Micro USB a USB C: le permiten sincronizar, cargar y transferir datos para su dispositivo USB C con cables micro USB estándar (Nota: No hay compatibilidad OTG).

Fácil de usar: convertidores de metal micro-usb-a-usb-c Diseño reversible, simplemente enchufar y jugar. El llavero portátil antipérdida hace que sea conveniente adjuntarlo con sus llaves, bolsos, carteras, cordón y cables normales.

Amplia compatibilidad: Micro USB con conectores es compatible con todos los dispositivos USB tipo C, como el teléfono celular activo Samsung Galaxy S10 S10e S9 S8 A8 Plus s9 + S8 + Note 9 Note 8, LG V40 V35 V30 V20 G7 G6 G5, Moto Z3 Z2 Z Play Force G5, Google Pixel C Pixel 3 2 XL Nexus 5X 6P, Apple Macbook Pro, ChromeBook, Nintendo Switch, HTC U12 U11 10, OnePlus 2 3 3T, Microsoft Lumia 950 950XL, Sony XZ, Huawei Honor 10, Blackberry Keyone,

Fácil de llevar y usar: el llavero antipérdida lo hace portátil para llevar con sus llaves, cordón, bolsos, monederos y cordones. Diseño a prueba de tontos, simplemente Plug and Play, más conveniente e inteligente.

Seguridad y confiabilidad: la resistencia de pull-up de 56KΩ ohmios del adaptador USB tipo C macho a micro USB hembra mejora la estabilidad actual y protege su dispositivo. READ Los 30 mejores Samsung Galaxy Tab A6 capaces: la mejor revisión sobre Samsung Galaxy Tab A6

REY - Pack 2 Unidades Adaptador Conversor Carga Datos USB 3.1 Tipo C Hembra a Micro USB Macho Negro € 3.50 in stock 2 new from €3.50

Amazon.es Features Conector 1: Micro USB Macho.

Conector 2: USB 3.1 Tipo “C” Hembra.

Para Carga y Sincronización de Datos.

Fácil de Poner y Quitar.

Diseño Ligero y Compacto.

REY Adaptador Micro USB Hembra a USB 3.1 Tipo C Macho Conector Conversor Gris € 2.99 in stock 2 new from €2.99

Amazon.es Features Adaptador Micro USB Hembra a USB 3.1 Tipo C Macho.

Diseño ligero, resistente y compacto.

Fácil de poner y quitar.

2,4 Cm.de longitud.

Color gris.

JSAUX Adaptador Micro USB a USB C (4Pack) Adaptador USB C Macho a Micro USB Hembra Duradero AVCE Cadena antipérdida Compatible para Samsung S10 S9 S8 Note10 / 9/8, Huawei P9 / P20-GrIS € 6.99 in stock 1 new from €6.99

【Llavero portátil antipérdida】: Adaptador JSAUX Micro USB a USB C nuevo llavero portátil antipérdida mejorado para facilitar el transporte con sus llaves, bolsos, carteras, fácil de usar, donde quiera que esté.

【Lista de compatibilidad Utilisez: use este adaptador para cargar, sincronizar o transferir rápidamente un dispositivo USB C (teléfonos celulares, tabletas o computadoras portátiles) con un cable micro USB estándar. Compatible con todos los dispositivos USB C, Samsung Galaxy S20 S10 S9 S8 S8 Plus Note 9 8 A3 2017 A5 2017 A8 2018, LG G7 G5 G6 V20 V30. Google Nexus 5X 6P, Google Pixel 2 y más.

【Use Security】: diseño minimalista del adaptador Micro a USb C sin necesidad de instalación, solo conéctelo y listo. El adaptador se intercambia en caliente y no requiere instalación de unidad o software. Protección integrada contra sobrecorriente y sobretensión.

【Use Security】: diseño minimalista del adaptador Micro a USb C sin necesidad de instalación, solo conéctelo y listo. El adaptador se intercambia en caliente y no requiere instalación de unidad o software. Protección integrada contra sobrecorriente y sobretensión.

UGREEN 2X Adaptador USB C a Micro USB, Adaptador USB C Hembra a Micro USB Macho para Xiaomi Redmi Note 6 Pro Mi A2 Lite Redmi 6A, Samsung J7 J6 S7 S6 Note 5, Huawei P Smart P10 Lite P9 Lite P8, ect. € 12.99 in stock 1 new from €12.99

SINCRONIZACIÓN DATOS ESTABLE:Este adaptador USB tipo C hembra a Micro B macho no solo admite una carga rápida, sino que también admite una velocidad de transmisión de datos rápida de hasta 480Mbp / s que es lo suficientemente rápida como para transferir archivos de 500M en 20s. El chipset avanzado de primera calidad garantiza la estabilidad y la seguridad de la transferencia de archivos. Este micro adaptador USB C es una excelente opción para cargar y sincronizar simultáneamente sus teléfonos y

18W CARGA RÁPIDA Y SEGURA: El adaptador USB C a micro USB admite carga rápida QC3.0 / 2.0 y ofrece un máximo de 9 V / 2 A (18 W). Además, admite 5V / 2A y 12V / 1.5A. Cargue sus dispositivos a una velocidad más rápida y lo mantendrá lejos esperando. La resistencia pull-up incorporada de 56KΩ mantiene la salida de corriente máxima de este adaptador Micro USB a Tipo C por debajo de 2A que es ideal para controlar el problema de sobrecorriente y garantiza la seguridad de sus dispositivos. La carcas

PEQUEÑO Y LIGERO: El adaptador type C a Micro USB es extremadamente pequeño por lo que puedes llevar en cualquier sitio sin que te llegue a molestar; viene con un cordón que te permite colgarlo en el cable USB C o en el llavero, así que no lo pierdes nunca. Es compañero perfecto para los viajes.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este Adaptador USB C a Micro USB es compatible con la mayoría de los dispositivos Micro USB, tales como Samsung Galaxy A10/S7/S7 Edge/S6/S6 Edge/Note 5/Note 4/J8/J7/J7 Prime/J6/J6 Plus/J5/J5/J4/J4+/J3 Prime/Tab S2 9.7/Tab 3 10.1, Huawei P smart/P10 Lite/P9 Lite/P9 Lite mini/P8/P8 Lite/P8max/Y9/Y7/Y7 Pro/Y7 Prime/Y6/Y6 Pro/Y6 Prime/Mediapad M3/Honor 9 Lite/8X/6/6X/Ascend P6/Nova 3i,Xiaomi Redmi Note 6 Pro/Mi A2 Lite/Redmi 6A/Redmi 5/Note 6 Pro/Note 5 Pro/Note 5,LG K8/K10/G4

GeekerChip Adaptador Micro USB a USB C[6 Pack],Adaptador Micro USB (Macho) de a USB Tipo C (Hembra), Adaptador USB C Soporte Galaxy S7/S7 Edge, LG G4, Nexus 5/6 y Otro Dispositivo Micro USB-Negro € 5.99 in stock 4 new from €5.99

Protocolo USB 2.0: Utiliza el protocolo USB 2.0 para la máxima velocidad de carga Micro USB y transferencia de datos rápida hasta 480 Mbps. Tiene una resistencia de pull-up de 56KΩ para una seguridad y fiabilidad imbatibles

Material de Aluminio: Cáscara de aluminio y puerto estirado de metal, hay mejor durabilidad y estabilidad de transmisión de datos que el tradicional.

Plug & Play: Diseño minimalista sin instalar software, controladores o aplicaciones. Súper práctico si compró el cable incorrecto o no tiene un cable micro USB a mano. Simplemente conéctese y comience.

Fácil de Llevar: Este adaptador USB-C es ultra manejable y ligero, se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio.

RAMPOW Adaptador Micro USB a USB C Adaptador Tipo C Aluminio Duradero Garantía de por Vida - para Nuevo MacBook, OnePlus 2/3/5, Sony Xperia XZ, Samsung Galaxy S8/9, Gris, 2 Unidades € 8.99

Sincronización de Datos & Carga: USB 2.0 adoptado para conseguir una velocidad de carga a nivel de Micro USB completo. El adaptador usb c a micro usb incluye el Qualcomm Carga Rápida y otros protocolos de carga, se sirve para carga rápida. No se necesita instalación de hardware ni de software– una combinación de carga y sincronización cómoda para usted

Solución Práctica Diaria: Con un adaptador micro usb a usb c, no necesita cambiar todos sus cables Micro USB por dispositivos nuevos de tipo C– no hay necesidad de preocuparse sobre si son convenientes o no. Su tamaño ultra delgado y su fácil portabilidad le permiten llevarlo a cualquier sitio- ¡la opción más eficiente con respecto al espacio que usted pueda encontrar

Materiales Premium Actualizados: La carcasa de aluminio esmerilado tiene un tacto estupendo y hace que el adaptador micro usb usb-c sea robusto y con estilo- perfectamente capaz de adecuarse a sus necesidades. Los pernos plateados de oro aseguran funcionalidad suprema a pesar del uso excesivo. Construido bajo una gestión estricta de calidad, conforme a las certificaciones CE, FCC, ROHS y USB-IF TID

Elige Rampow: Adaptador USB Tipo C a Micro USB con certificaciones y para carga rápida, Tarjeta de Garantía de por Vida y servicio al cliente.

NIMASO Adaptador USB C a Micro USB 4 Pack,USB Tipo C (Hembra) a Micro (Macho) Conversor Soporte Carga & Sync Connector para Galaxy S7/S7 Edge/S6/J7/J3,Huawei P Smart/P8 Lite/P9 Lite/P10 Lite,LG G4 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

✔【Compatible con Micro USB】 Universalmente compatible con todos los teléfonos y tabletas de micro USB, como Samsung Galaxy S7 Edge/S7/S6 Edge/S6/S4/S3; Note 5/Note 4/Note3;J2/J3/J4/J5/J6/J7, Huawei P smart/P8 Lite/P9 Lite/P10 Lite/Mate 10 Lite, Y5/Y6/Y7/Y8s/Y9; Honor 10 Lite/20 Lite/6X/8X/9X Lite,LG G4/G4 Stylus/G3/G3 Stylus/G2/V10/K10/K20/K40/K40S/K50/K50S Sony Xperia X/Z5/Z4/Z3/Z2, Motorola E6/G8 Power Lite, Nokia 1.3/2.2/2.3,Xiaomi Redmi 7 más.

⚡【Carga & Sync】 Este adaptador USB-C admite la carga rápida de QC 2.0 a una velocidad de hasta 2.4A, proporciona una velocidad máxima de transferencia de datos de 480Mbps, como para transferir archivos de 500M en 20s. La resistencia pull-up de 56KΩ incorporada garantiza la seguridad de la carga. Nota: La conversión solo funciona en un lado,OTG no es compatible.

【Plug & Play】 Diseño minimalista sin instalar software, controladores o aplicaciones. Plug and Play. Sufre 5000 pruebas de plug-in, el adaptador ofrece una vida útil más larga. Súper práctico si compró el cable incorrecto o no tiene un cable micro USB a mano. Simplemente conéctese y comience.

【Compacto y Portátil】 Este adaptador USB-C es ultra manejable y ligero, se puede llevar a cualquier parte y ocupa poco espacio. Viene con un cordón que te permite colgarlo en el cable USB C o en el llavero, así que no lo pierdes nunca.Es el compañero de viaje perfecto y le ahorra tener que llevar cables adicionales.

ARKTEK USB C Adaptador, USB C a Micro USB (Macho) Adaptador (4-Pack), Recargar & Sync para Samsung Galaxy S7/S7 Edge, LG G4, Nexus 5/6 y Otro Dispositivo Micro USB € 9.99 in stock 1 new from €9.99

[SINCRONIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS]: mediante el protocolo USB 2.0, carga sus dispositivos Micro USB y disfruta de una rápida transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mbps. Construido con una resistencia pull-up de 56KΩ para una calidad más segura y confiable

[DISEÑO MINIMALISTA]: diseño minimalista de intercambio en caliente, no requiere controladores adicionales ni instalación

[PLUG & PLAY]: el puerto USB-C a prueba de tontos y reversible brinda la conveniencia de enchufar en cualquier dirección

✔️ [TENGA EN CUENTA]: 1> Este adaptador NO es para OTG (salida de sonido y video) 2> El rendimiento de la transferencia de datos y la carga de energía puede variar según los diferentes teléfonos celulares, cargadores y cables USB-C

Adaptador Tipo C [Pack de 4] Adaptadores Micro USB a USB C, Sincronización y Carga, para New iPad, Samsung Galaxy S9/S8/Note 9/8, Huawei P40/Mate 20/10, Xiaomi, Pixel 3/2, Sony Xperia, LG etc. – Rojo € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Diseño especial de llavero: Un pequeño cordón incluido facilita el transporte en tu llavero, billetera o bolso, permitiendo un fácil acceso a donde quiera que vayas.

Carga y sincronización de alta velocidad: Utiliza el protocolo USB 2.0 para una carga y una transferencia de datos de alta velocidad de hasta 480 Mbps con micro USB, y una resistencia a los tirones de 56 K incorporada para mayor seguridad y confiabilidad.

Aumenta la compatibilidad: Probado e inspeccionado para cumplir con los estándares de USB tipo C, compatible con New iPad 2018, Samsung Galaxy S9, S8 Plus, Note 9, 8, Huawei P40, P30, P20, Mate 20, 10, Pixel 3, 2 XL, Xiaomi, Sony Xperia, LG V40, V30, V20, OnePlus 6, 6T, 5, 5T, Essential, Razer y Otros Dispositivos Tipo C.

Garantía y servicio: Garantía de 18 meses sin complicaciones, garantía de calidad y un atento servicio de atención al cliente. READ Los 30 mejores Ventilador Portatil De Mano capaces: la mejor revisión sobre Ventilador Portatil De Mano

actecom Adaptador Micro USB a USB Tipo C 3.1 Conversor (Blanco) € 2.99

Amazon.es Features Micro USB macho a USB 3,1 con soporte OTG micro USB para conectar.

Compatible con la mayoría de los dispositivos y teléfonos que utilizan Micro USB, cargador Mini USB y Micro USB y auriculares.

Asegúrese de que el teléfono tiene función OTG.

Fácil conexión

OcioDual Adaptador Micro USB 5 Pines Hembra a USB C Macho Carga y Datos para Samsung Galaxy S10/S9/S8 Xiaomi Redmi Note 7 Negro € 1.69 in stock 2 new from €1.69 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Utilice sus accesorios con conector Micro USB en dispositivos con conector USB-C. NO COMPATIBLE con BLACKVIEW, BLUBOO, HOMTOM, OUKITEL, DOOGEE, UMIDIGI, ZOJI, NOMU, VERNEE, GUOPHONE.

Longitud del conector USB-C: 6.5mm. Compatible con USB 3.1 o inferior. Sincroniza carga y datos. Plug and Play. Dimensiones: Sobre 35 x 11mm. Peso: Sobre 3g.

AVISO: Conecte primero este adaptador al ordenador o cargador. A continuación conecte su dispositivo con USB-C al adaptador. Si no se realiza de esta forma es posible que su dispositivo no detecte el adaptador. Nota: Smartphone y otros accesorios no incluídos.

Amazon.es Features Kit multipropósito: estos 4 adaptadores USB tipo C satisfacen las demandas que necesita sobre el uso de dispositivos USB o cables USB en su vida diaria. Haga que sus dispositivos Micro-USB / USB-C / USB-A / cables USB tipo C se utilicen indistintamente. El kit adaptador USB tipo C le ofrece una gran comodidad.

LLAVERO ANTI-PERDIDO: viene con un llavero anti-perdida portátil de metal, hace que sea fácil de colocar en sus llaves, bolsos, carteras. No debe preocuparse por olvidarse de llevar su cable tipo C cuando esté afuera.

Ventajas: El adaptador USB C a USB 3.0 se puede conectar a la interfaz del teléfono móvil USB C. Computadora de tableta de teléfono celular utilizada para unidad flash, teclado, mouse, lectura de disco U y transferencia digital, y otros dispositivos USB.

Calidad más segura y confiable: Micro to Type c conecta el micro cable con el dispositivo de interfaz USB c para cargar y transferir datos. La resistencia de 56K incorporada es segura y estable.

Contenido del paquete: juego de 4 adaptadores USB adaptador USB A a USB C, adaptador USB-C OTG, adaptador usb c a micro usb, adaptador micro usb a usb c, con una garantía de 12 meses sin preocupaciones. Siempre nos esforzamos por brindar el mejor servicio al cliente y no dude en contactarnos si podemos ayudarlo.

CHOETECH USB C(Hembra) a Micro USB (Macho) Adaptador(4-Pack), Connector USB Tipo C a Micro USB Soporte Carga & Sync para Samsung Galaxy S7/S7 Edge, LG G4, Nexus 5/6 y Otro Dispositivo Micro USB-Gris € 10.99 in stock 1 new from €10.99

【Compatible con Micro USB】 Universalmente compatible con todos los teléfonos y tabletas de micro USB, como Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S4 / S3 / Note 5/4/3 / J3 / J5 / J7J8 / Table A80, HUAWEI P Smart / P10 Lite / P8 lite 2017 / P8 / P9 Lite / Honor 9 Lite / Honor 8X, Sony Xperia Z5 Premium / Z5 / Z3 / Z3 Compact / Z2 / Z1 / Z1 Compact, HTC One X / M9 y más.

【Carga & Sync】 Este adaptador USB-C admite la carga rápida de QC 2.0 a una velocidad de hasta 2.4A, proporciona una velocidad máxima de transferencia de datos de 480Mbps. Y la clave USB C transfiere datos directamente con el adaptador. Nota: La conversión solo funciona en un lado. OTG no es compatible.

【Plug & Play】 Diseño minimalista sin instalar software, controladores o aplicaciones. Súper práctico si compró el cable incorrecto o no tiene un cable micro USB a mano. Simplemente conéctese y comience.

【Compacto y Portátil】 este adaptador USB-C es ultra manejable y ligero, se puede llevar a cualquier parte y ocupa poco espacio. Es el compañero de viaje perfecto y le ahorra tener que llevar cables adicionales.

Duttek USB3.1 Tipo C OTG, adaptador Micro USB a USB C ,adaptador USB C hembra a micro USB macho OTG (On the Go) convertidor de sincronización de datos para Galaxy S7, S7 Edge, LG G4 (Silver-OTG) € 9.06 in stock 1 new from €9.06

USB3.1 Tipo C OTG: simplemente conecta un cable USB C estándar en el conector hembra de este adaptador, luego conecta el conector macho de este adaptador en el puerto de tu dispositivo micro USB. También puedes transferir o sincronizar datos desde tu dispositivo tipo C a un ordenador.

Compatible y no compatible: se ajusta a la mayoría de los smartphones, tabletas y portátiles USB-C como Apple New Macbook, Google Pixel/Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X/6P, OnePlus 2/3, LG G5/V20, Moto Z/Z Force, Lumia 950/950XL y más dispositivos con conector tipo C. Notas: no es compatible con Samsung Galaxy S5, Samsung Tab 2, Samsung Galaxy Tab A y así sucesivamente.

Adaptador Micro USB a USB Compatible con OTG (sobre la marcha): estos adaptadores USB C a micro USB no influyen en la función OTG de tu smartphone o tablet, con el que tu adaptador OTG con conector micro USB también se puede utilizar en tu dispositivo USB C.

USB3.1 Tipo C OTG Velocidad: soporta transferencias de datos de hasta 480 Mbps de velocidad de transferencia. Corriente eléctrica máxima permite 2,4 A.

Juego de 5 adaptadores USB-C a USB 3.0, USB-C (macho) a USB A (hembra), Micro USB y USB 3.0 compatibles con función OTG (negro). € 8.89 in stock 1 new from €8.89

Carga rápida y sincronización de datos. Disfruta de la rápida transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gbps. Carga y sincronización rápida para tu dispositivo tipo C mediante el cable micro USB estándar.

Seguridad y fiabilidad.Construido y construido con materiales de alta calidad para una máxima fiabilidad y durabilidad, ideal para todos los dispositivos compatibles con tipo C. Resistencia estándar de 56 ohmios, tipo C.

Diseño reversible: más pequeño, más inteligente y cómodo El conector de bajo perfil con un diseño reversible simplifica la conexión. Enchufar y desconectar fácilmente sin comprobar la orientación del conector.

Conector SuperSpeed: conecta dispositivos USB-A (unidades flash, teclados, ratón) a dispositivos USB-C. Adecuado para todos los teléfonos móviles y tabletas con conector micro lightning tipo C (USB-C). Compatible con Apple Lightning de 8 pines. Así que puedes utilizar el mismo cable de carga para todos los dispositivos de la marca, como, por ejemplo, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 Plus / 6S / 6 / 5S / 5, iPad Pro / 4 / 3 / Mini / 2, Samsung Galaxy Pro / S8 + / S8 / S7 / S6 / S5 / Note 5 / 4 / C9 / C7 / C5 / ON7 / ON5 / A9 / A7 / A8 / A5, Sony XZS / XZ / Z5 / Z3 + / OnePlus 5, Huawei P10 / P9 / Mate9 / LG G5 E

UGREEN 2X Adaptador Micro USB a Tipo C con OTG, Adaptador USB C Macho a Micro USB Hembra para Carga y Transferir Dato Rápido, Adaptador USB Tipo C con Llavero para Samsung Xiaomi Huawei MacBook Pro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amplia Compatibilidad: UGREEN micro usb a usb cB es compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S9 / S9 Plus / S8 Plus / S8 / Note8, GoPro Hero6 / Hero5, Huawei P10 / P9 / Mate 10 / Honor 9 / Honor8 / Nova 2 Plus, Xiaomi Mi 9 / Mi A2 / Mi A1 / Mi6 / Mi5 / Mi X / Redmi Pro, LG V30 / G6 / G5 / V20, BQ Aquaris X, Sony Xperia XZ2 / XZ / XA2 / Xperia XZ Premium, ZTE Axon 7, HTC 10 / U11, Lenovo Zuk Z1, Chuwi hi8

Carga Rápida y Sincronización: Este adaptador usb tipo c ofrece hasta 2,4A de carga y es totalmente compatible con Quick Charge 3.0/2.0 y Protocolo de Carga Rápida (FCP) de Huawei, lo que permite proporcionar una carga 5V/2.4A, 9V/2A ,12V/1.5A a tus moviles, tablets, y más dispositivos compatibles según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

Durable Y Seguro: UGREEN adaptador usb tipo c a micro usb conector convertidor posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente; la carcasa de aleación de aluminio mejora la durabilidad del adaptador.

Pequeño Y Ligero: Este OTG adaptador usb tipo c a micro usb es extremadamente pequeño por lo que puedes llevar en cualquier sitio sin que te llegue a molestar; viene con un cordón que te permite colgarlo en el cable micro usb o en el llavero, así que no lo pierdes nunca.

Premium Cord - Adaptador USB 3.1 (Conector C/Macho a Conector USB 2.0 Micro B/Hembra), Color Dorado € 3.73 in stock 1 new from €3.73

Amazon.es Features PremiumCord - Adaptador USB 3.1 con conector C

USB 2.0 Micro-B hembra, color dorado

Primera conexión: USB 3.1 tipo C.

Segundo conector: Micro USB tipo B hembra.

Transferencia de datos SuperSpeed de hasta 5 Gbits/s. 10 veces más rápido que USB 2.0. Carga hasta 4, 5 W. Capas: fundido. Tipo de cable: 9 alambre. Apantallamiento: triple apantallamiento. Superficie del conector: niquelada. Color: dorado. Embalaje: bolsa con código EAN.

Skyee [4 Unidades Adaptador USB C a Micro USB con OTG, Aleación de Aluminio Conectores USB Tipo C Compatible with Samsung Galaxy S9/S8, MacBook Pro 2017 y Más Tipo C USB Dispositivos - Azul € 6.49 in stock 2 new from €6.49

Transmisión de Datos Rápido: conector USB 2.0 proporciona una transferencia de datos más rápida a la máxima velocidad de 480Mbps estable y rápido. Al revés compatible con USB1. 1 / USB 1. 0

Material de Aluminio: Cáscara de aluminio y puerto estirado de metal, hay mejor durabilidad y estabilidad de transmisión de datos que el tradicional

Dispositivos compatibles: Samsung Galaxy S9/S9+/S8/S8 plus/Note8, Samsung Galaxy A8 (2018)/A3 (2017)/A5 (2017), LG G5/G6/V20, Lumia 950/950XL, Nexus 5X/6P, OnePlus 3/5/3T/2 , Huawei P10 Plus/P9/Honor 9/Honor 8/Nova, Huawei Mate 9, HTC 10/U1, Nokia N1, Nokia 8, Asus Zenfone 3, Xiaomi Mi 5/ Mi 6, MacBook Pro 2016/2017, ChromeBook Pixel, Google Pixel/Pixel XL, Pixel C y otros USB C dispositvos

Lo que usted consigue: 4 x SKYEE Adaptador usb tipo c, Garantía de por vida y servicio al cliente.

UGREEN Adaptador USB C a Ethernet, Adaptador de Red USB C a RJ45 Gigabit Ethernet LAN Tarjeta de Red 1000 Mbps para iPad Pro 2020 Macbook Pro Air 2020 Surface Pro 7 Samsung S21 S20 y Xiaomi Mi 10 Pro € 16.99

Superfacil de Usar: Plug y play, las sistemas de windows 10/8/8.1, chrome OS y andriod puede detectarlos y configurar automaticamente, no necesita instalar el drive.

Adaptador 1000Mbps Super Velocidad: Ofrece velocidad de red de 10/100 / 1000Mbps, disfruta de una transmisión de video, juegos, transferencia de archivos, navegación web y otras interfaces de red sin interrupciones y sin demoras.

RTL8153B Chipset: Adaptador usb c a Gigabit Ethernet le permite aprovechar la velocidad y confiabilidad de Internet por router con cable RJ45, obteniendo rendimientos más rápidos y fiables en comparación con la WIFI.

Compacto y Portátil: compacto y liviano, diseñado para ser lo más pequeño posible, ahorrando espacio en la casa o en la oficina. Carcasa de aluminio premium para un mejor aislamiento térmico. El cable de alta calidad ofrece una mejor protección de transferencia de señal. READ Los 30 mejores Portatil Full Hd capaces: la mejor revisión sobre Portatil Full Hd

yootech Adaptador USB C a USB 3.0 [4 Pack], OTG con Uso en Paralelo,Conector de tranferencia de Datos para Samsung, Huawei, MacBook Pro 2019/2018, ChromeBook Pixel y Otros Dispositivos con USB C-Gris € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Compatibilidad amplia: Es compatible todos los dispositivos con interfaz tipo C (NOTA: teléfonos que soportan la función OTG) tales como Huawei P20, P10, Mate 9, Honor 8/9/10, Xiaomi 5S/5/5C, Redmi Pro. MacBook 2016/2017/2018, Asus ZenPad 3S 10, ThinkPad New S2 etc. Admite el nuevo MacBook para conectar el disco duro móvil, el disco U(memoria), el mouse, el teclado, el escudo U, Gamepad, wifi portátil. Enchufelo y se reconoce rápidamente. Convierta su teléfono en una computadora en segundos.

Uso Multiples: Ambas caras son iguales, tanto el frente como la parte posterior se pueden insertar, puede leer el disco U directamente y rápidamente, puede ver las carpetas, videos, novelas y otros datos en el disco U en cualquier momento, y hacer una copia de seguridad de los datos en el disco U. Y ofrece una alta velocidad de transferencia de datos hasta 5Gbps.

Diseño portátil y Materiales duraderos: Con la carcasa de aleación de aluminio, haga que tenga la caracteristica de Anti-presión, anti-craqueo, anti-oxidación, anti-raspado y resistencia enchufable. Posee un tamaño pequeño, es fácil a llevar a donde quiera y usarlo en cualquier momento. No se ocupe espacio.

Contenidos del paquete: Usted va a recibir 4 unidads de Adaptadores USB-C a USB-A, Manual del usuario, servicio de pos-venta de 12 horas, en Yootech, la sonrisa del cliente es más importante.

aceyoon Adaptador Micro USB a USB C 2 Pack Adaptador 3A Carga Rápida y Sincronización USB Tipo C (Hembra) a Micro USB (Macho) con Llavero Conector de Aleación Aluminio para Huawei y más € 6.98 in stock 1 new from €6.98

【Transmisión rápida】 Con la interfaz USB2.0, la velocidad de transmisión puede alcanzar hasta 480Mbps. Este adaptador type c to USB le permite beneficiarse de una carga rápida 3A y ahorrar su valioso tiempo.

【Diseño de llavero】 Mini tamaño y luz, el conector USB C a micro USB no ocupa mucho espacio en su bolsillo o billetera. El diseño del llavero reduce el riesgo de perderlo, puede armarlo con las llaves. Muy práctico para uso diario; Un objeto útil y ligera para transferir archivos durante un viaje de negocios.

【Compatibilidad】 Adaptador micro USB a USB C es compatible para la mayoría de los dispositivos tipo C y Micro USB, compatible con Samsung, compatible con MacBook, compatible con Google Chromebook Pixel, compatible con NOKIA N1, compatible con Nexus, compatible con HTC, compatible con HUAWEI, compatible con Oneplus, compatible con Sony, y más.

No dude en escribirnos debido al defecto de fabricación.

BabyElf Adaptador USB C (2 unidades), tipo C hembra a micro USB macho, compatible con Galaxy S7/S7 Edge, Nexus 5/6 y dispositivos micro USB € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Transferencia de datos: el adaptador micro USB a USB-C ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps y la resistencia interna de 56 K protegerá tu dispositivo de alta corriente

Plug & Play: el adaptador micro USB a USB-C tiene un puerto USB-C reversible, puedes insertar fácilmente en cualquier dirección; diseño minimalista de intercambio en caliente, no requiere controladores adicionales o instalación

Compatibilidad universal: el adaptador micro USB a USB C es compatible con dispositivos incluyendo S7/S7 Edge/S6/S6 Edge, Note 5/4, Tab 4 3, LG G3/G4, Nexus 4/5 y más dispositivos Micro USB 2.0

Ten en cuenta que la velocidad de carga depende del dispositivo de pared, cable o fuente de alimentación. ② No es compatible con OTG

MEYUEWAL Adaptadores Micro USB a USB C, Convierte Tipo C Hembra a Micro USB Convertidor de Datos Macho para Android Samsung Galaxy S7 S6 Edge Note 5 LG G4 Nexus 5/6 Más (6Pack) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

★ TRANSFERENCIA DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD: el adaptador hembra garantiza conexiones sencillas y un rendimiento confiable, lo que permite la transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

★ CUERPO DE ALUMINIO DURADERO: Los componentes de alta calidad garantizan una mayor vida útil. El diseño pequeño y ligero proporciona comodidad.

★ FÁCIL DE USAR: Diseño minimalista sin necesidad de instalación, simplemente conéctate y juega. Compatible con .OTG.

★ VERSATILIDAD Y COMPATIBILIDAD: Conecta los accesorios USB3.1 a los dispositivos USB-C. Sincronización rápida de alta velocidad para dispositivos de tipo C mediante la conexión con el cable USB3.1.

Skyee 2 Unidades Adaptador USB Tipo C, USB-C Hembra a Tipo A USB 3.0 Macho Adaptador, USB 3.1 Tipo C Adaptador pour Carga o la Transferencia de Datos- Negro € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amplia compatibilidad: Permite conexiones a sus portátiles o cargadores USB tipo A con cable usb tipo c, concentradores usb tipo c y periféricos usb tipo c. Compatible con el cable de carga rápida iphone8/X (cable usb-c a lightning), cable Google Pixel 2 XL / Macbook 12 Inch / nueva tablet Nokia N1 / Chromebook Pixel (cable usb c a usb c ). Dispositivos de interfaz USB Tipo-A 2.0/3.0, incluidos los cargadores normales, MacBooks anteriores y la mayoría computadoras portátiles en el mercado.

Nota: No disponible para iPad Pro (2018), Este Adaptadores puede cargar google pixel solo por cargador con salida de 2.4A. Para el hub multipuerto de usb c, no admite usb c a salida de video HDMI / VGA.

Carga Rapida y Segura: Este conector USB C a USB A ofrece hasta 3A de carga, y posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente; la carcasa de aleación de aluminio mejora la durabilidad del adaptador.

Velocidad de hasta 5 Gbps: super velocidad de transferencia, soporta una velocidad máxima de 5 Gbps, compatible con USB 3.0/2.0. Pequeno y Ligero, el adaptador type C a USB es extremadamente pequeño por lo que puedes llevar en cualquier sitio

