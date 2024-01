Inicio » Top News Los 30 mejores Piercing Oreja Aro capaces: la mejor revisión sobre Piercing Oreja Aro Top News Los 30 mejores Piercing Oreja Aro capaces: la mejor revisión sobre Piercing Oreja Aro 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

MILACOLATO Pendientes Aro Pequeños Para Mujer Hombre Acero Quirúrgico Pendientes Huggie Cartílago De Lóbulos Ajustados Anillo De Nariz Labio Daith Helix Piercing Joyas Hinged Pendientes plata € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PENDIENTES DE ARO CLÁSICOS Obtendrás 5/6 pares de aretes de aro simples y lindos. Ya sea que se usen solos o con otros aretes, los aretes de aro multicolores tienen un gran efecto. Adecuado para hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades.

MATERIAL HIPOALERGÉNICO Fabricado en Acero Inoxidable Quirúrgico 316L de alta calidad. El arete de aro huggie no se empañará, decolorará ni te pondrá verde la oreja.

AMPLIA APLICACIÓN Tamaño del calibre: 20G/0,8 mm. Diámetro interior: 6/7/8/9/10 mm disponible. Color: oro, plata, oro rosa, azul, negro y arcoíris. Los aretes de aro se pueden usar como aretes de lóbulo, aretes de aro de segundo orificio, aretes de hélice, aretes de cartílago, aretes de aro tragus, aretes de dormir, anillos de nariz, anillos de labios, anillos de cejas, etc.

ELECCIÓN DE REGALO PERFECTA Los pendientes de aro son más fáciles de poner o quitar. Es un regalo perfecto para ti, tu familia, hija, amigos o amantes en cumpleaños, vacaciones, graduación, Navidad, Halloween, Día de la Madre, boda.

DESPUÉS DEL SERVICIO Prometemos cambio de productos de 90 días o garantía de devolución de dinero. Si el producto que recibe es defectuoso, no dude en contactarnos. nos pondremos en contacto con usted con una solución satisfactoria dentro de las 24 horas.

CUHZA Anillo hipoalergénico de segmento plegable para la nariz 316L, aro de septum de 8 mm hecho de acero inoxidable para hombres y mujeres € 6.59 in stock 1 new from €6.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫ El paquete incluye: recibirás 4 pares de pendientes de aro en cuatro colores: plata, negro, oro y oro rosa, 2 pares para cada color. El color y la cantidad de los aros nasales se adaptan a la mayoría de tus atuendos y satisfacen tus diferentes necesidades.

♫ Material de seguridad: estos anillos para nariz están hechos de acero quirúrgico 316L, son duraderos e hipoalergénicos. El anillo de nariz con buena flexibilidad y flexibilidad y superficie lisa que no se oxida ni empaña y ofrece una larga vida útil.

♫ Tamaño del anillo de nariz: estos piercings de nariz tienen un grosor de 8 mm, puedes usarlos para diferentes propósitos. Los aros nasales no dañan tu piel, la moda y la buena textura son fáciles de llevar.

♫ Fácil de usar: los piercings son muy fáciles de abrir y cerrar a mano. Perfecto para anillo de nariz, anillo de labios, pendientes de cartílago, pendientes de trago, pendientes giratorios, etc.

♫ Garantía posventa: este juego de joyas para el cuerpo es unisex, bonito y moderno. Si tienes alguna duda sobre los pendientes de aro para mujer, no dudes en contactarnos. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.

8PCS Anillos de Nariz Pendientes de Aro, 316L Acero Quirúrgico Sleeper Septum Clickers, Piercing de Lóbulo de Caracol negro+plata € 8.69 in stock 1 new from €8.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño y cantidad de material El anillo de la nariz está hecho de acero inoxidable 316L de alta calidad, que no se oxida ni se oxida. Resistente e hipoalergénico. Seguro y conveniente para pieles sensibles, diámetro interior de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. El paquete incluye 8 narigueras en dos colores diferentes: negro y plateado, suficiente para su uso diario

Fácil de usar Los piercings serán muy fáciles de abrir y cerrar a mano. No necesitas herramientas y ahorras tiempo. La superficie es suave y cómoda de llevar sin bordes afilados. Es perfecto para el uso diario de todos.

Adecuado para la mayoría de las ocasiones Combina el atuendo adecuado para liberar tu ambiente glamoroso en cualquier ocasión, perfecto para fiestas, compromisos, aniversarios, graduaciones, espectáculos de rock, bailes de graduación y más.

Uso Perfecto para el aro de la nariz, el aro del labio, el clicker del diafragma, el aro del cartílago, el tragus, el espiral, etc., nuestro piercing, el labio, la ceja, el diafragma, la torre, el cartílago, el tragus y la espiral. .

Regalo perfecto Este juego de joyas para el cuerpo es unisex, bonito y a la moda. El mejor regalo para cumpleaños, Navidad, aniversario, San Valentín, boda, etc.

Milacolato 6 pares Aros de Acero inoxidable Huggie para Mujer - Pendientes de Circonita Cúbica Rainbow CZ Colores -Pendientes de Piercing de Hélice - Tragus de Cartílago Pequeño Multicolor € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✦ PENDIENTES HUGGIE ✦ - Una orden viene con 6 pares de aretes de aro Huggie, todos en tono dorado-3 pares con incrustaciones de CZ blanco, 3 pares con incrustaciones de arco iris CZ. Elección de moda elegante. Atuendo informal, para vestirse y salir por la noche.

✦MATERIAL DE CALIDAD✦: los impresionantes pendientes Huggie están hechos de cobre y poste de acero inoxidable 316L, material sólido y duradero, saludable, inofensivo para su cuerpo; Altamente poshlied con incrustaciones de CZ brillante, aspecto elegante y exquisito, cierre fácil de usar, más tiempo para usar.

✦DAINTY LOOK✦: estos aretes Huggie no solo se ven delicados y simples, sino que también tienen un uso múltiple, 8 mm / 10 mm se pueden usar como perforación del lóbulo de la oreja, 6 mm se pueden usar como perforación del oído superior, como perforación del cartílago, perforación del trago, etc. Excepto esto, estos aretes pueden ir con cualquier otro arete que elijas emparejar. Mira más ojos en ti.

✦ REGALOS IDEALES ✦ - Nuestros delicados aretes son perfectos para enviar como regalos para cualquier mujer. Para madre, novia, esposa, hermana o cualquier mujer en su familia o sus amigos, etc. , Día del aniversario, no importa qué día, ella debe estar feliz de obtener estos lindos aretes.

✦ SERVICIO DESPUÉS DE LA VENTA✦: embalado en una bolsa de terciopelo negro, ideal para enviar y almacenar.Si hay algún problema de calidad, póngase en contacto con nosotros de forma gratuita. Experiencia en compras.

LOLIAS 6 Piezas Pendientes de Aro de Cartílago Acero Inoxidable de 18G ópalo con Bisagras Clicker Anillo para la Nariz Hélice Tabique Sofá Daith Labio Trago Piercing Pendientes para Dormir € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLOR Y TAMAÑO DEL ARO DE LA NARIZ--Plata / Negro / Dorado / Arcoíris / / Oro rosa, Calibre: 18G (1 mm), Diámetro interior: 10 mm (25/64 "). Tamaño perfecto para perforaciones de nariz y orejas. Aspecto simple y delicado, clásico y elegante, perfecto como joyería diaria, adecuado para hombres o mujeres. Tiene un cierre suave que no se desliza ni se abre. Sigue apretado después de un uso prolongado.

MATERIAL PENDIENTES ARO CARTÍLAGO--Nuestros piercings de aro hechos de acero inoxidable 316L de alta calidad, sin níquel, sin plomo, sin cadmio, seguros para pieles sensibles, con un pulido completo, el juego de piercings de oreja se mantendrá brillante durante mucho tiempo y cómodo de usar sin Bordes afilados, bisagra flexible, más fácil de poner o quitar. CZ, Leaf, Opal Varios aros de perforación de estilo nuevo te hacen más brillante y único en la multitud.

MULTIFUNCION--El anillo clicker de segmento con bisagras es perfecto para joyería de perforación de tabique, joyería de perforación daith, aretes de torre, joyería de perforación de caracol, aretes de hélice, aretes de trago, aretes de cartílago, anillos de aro en la nariz, perforaciones en el lóbulo de la oreja, perforaciones en el pabellón auricular, perforaciones en el borde, medusa, monroe, anillo de aro nasal y más.

ELECCIÓN DE REGALO PERFECTA--El paquete incluye un aro nasal de 6 piezas y viene con una bolsa de terciopelo negro. Elegante anillo de clicker de tabique de ópalo que te hace único. Adecuado para mujeres y niñas. Es un regalo ideal para sus novias, esposa, madre y amigos en aniversario, cumpleaños, fiesta, Día de Acción de Gracias, Navidad. También es una gran idea para ti.

SERVICIO PERFECTO LOLIAS--Garantía de devolución de dinero de 360 días o cambio. Nos unimos al servicio AMAZON PRIME para garantizar que los productos se entreguen más rápido y mejor. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro anillo de nariz falso o servicio, comuníquese con nosotros por correo electrónico, resolveremos su problema en 24 horas. READ Los 30 mejores Lanzador Pelotas Perro capaces: la mejor revisión sobre Lanzador Pelotas Perro

Adramata 14 Piezas 16G Piercing Oreja Acero Quirurgico Pendientes De Turquesa, Cartilago Pendientes de Aro Helix Piercing Joyas,S € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Set de pendientes para el cartílago】Con un pedido recibirás 14 piezas de pendientes para el cartílago, que incluyen 7 pendientes de barra helix, 6 pendientes de aro para el cartílago y 1 pendiente colgante de turquesa. 14 estilos diferentes para elegir, clásicos pendientes de turquesa para darle un toque único a tu conjunto.

【Pendientes de espalda plana hipoalergénicos】Este conjunto de pendientes de espalda plana está hecho de acero inoxidable de alta calidad y circonia cúbica AAA+, hipoalergénicos, no irritan la piel, son amigables con tu piel, fáciles de poner y quitar.

【Tamaño de los pendientes pequeños】Calibre de los pendientes de tragus/concha/cartílago/helix: 16G (0,8 mm), longitud de la barra: 6MM. Diámetro de los pendientes de aro: 9mm, aptos para la mayoría de las personas, su diseño único puede hacerte brillar. Puedes combinarlos de manera flexible, incluso al usar varios pendientes juntos no se sentirán pesados.

【Regalo ideal】Los delicados pendientes para el cartílago pueden enriquecer tu estilo diario y hacer que las personas elogien tu habilidad para combinarlos. Son maravillosos regalos de cumpleaños, regalos de Acción de Gracias, regalos de Año Nuevo, regalos para el Día de la Madre para mamá, amigos, novias, esposas, prometidas y para ti misma.

【SERVICIO POST-VENTA】- Si tienes alguna pregunta sobre los pendientes, no dudes en contactarnos, resolveremos tu problema lo antes posible. Puedes solicitar un reembolso o devolución sin motivo alguno.

FIOROYAL 15 Pares Pendientes Mujer Piercing Oreja Acero Inoxidable Pequeños Pendientes Aro Helix Pendientes Estrella Luna Dorados Pendientes Hipoalergenicos Mujer Hombre € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pendientes de Mujere】Incluye 12 pares de pendientes pequeños y 3 pares de pendientes de aro pequeños. Juegos de pendientes livianos y elegantes para múltiples perforaciones, como pendientes de cartílago, piercing helix, piercing tragus, etc. ¡Un pack de pendientes para combinar con tus orejas de forma flexible!

【Pendientes Acero Inoxidable Mujer】Pendientes de acero inoxidable 316L chapados en oro de 14K, recién mejorados con chapado al vacío de oro de 14K, más seguros que el electrochapado normal. Sin óxido ni decoloración, sin níquel ni plomo, pendientes hipoalergenicos mujer para oídos sensibles. Pendientes de broche a presión, fáciles de llevar. ¡No se caen fácilmente!

【Tamaño de Piercing Oreja】Grosor del piercing oreja: 0,8 mm (20 G), mini pendientes: 2 mm (0,08 pulgadas), pendientes pequeños: 3 mm (0,12 pulgadas), pendientes miniatura: 4 mm (0,16 pulgadas). Los piercing oreja incluyen pendientes de bola, estrella, luna, corazón, perla, etc. Tamaño de pendientes de aro: pendientes de aro pequeños: 6 mm (0,24 pulgadas), 8 mm (0,32 pulgadas), 10 mm (0,40 pulgadas). Grosor: 8/10/12 mm. Grosor del aro: 0,8 mm (20 G).

【Regalos Ideales】 El juego de pendientes en oro con pequeños y aros dorados es adecuado para mujere, niña y hombre. Sorprende a tus seres queridos en el Día de la Madre, aniversario, cumpleaños y en cualquier otra ocasión especial.

【Servicio Posventa】FIOROYAL ofrece un servicio de devolución y cambio de 365 días para sus clientes. No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta sobre helix piercing. Responderemos tu pregunta en un plazo de 24 horas.

LICHUAN 2 Pares de Pendientes de Aro de Cartílago Pendientes de Aro Pequeños de Acero Inoxidable Anillos de Labio Nariz plata € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Juego de aretes de aro Huggie pequeños] --- Incluye 2 pares de aretes de aro Huggie pequeños, el color es plateado atemporal clásico. Diseño de aro de brazalete CZ clásico simple. Perfecto para el uso diario. Estos pequeños aros de plata son muy delicados y hermosos, nunca pasarán de moda.

[Especificaciones de los pendientes de aro de plata] --- Diámetro interior: 6 mm/8 mm, varios tamaños Satisfaga sus necesidades diarias, adecuado para mujeres y hombres. Nota cálida: los aretes de aro de 6/8 mm son muy pequeños, adecuados como aretes de aro para perforación de cartílago y aretes de aro con segundo orificio.

[Material hipoalergénico] --- Estos hermosos aretes de aro están hechos de acero inoxidable de alta calidad y son hipoalergénicos para que los use con confianza. Los aretes están pulidos con galvanoplastia de alta calidad, la superficie es lisa, no se oxida ni se desvanece fácilmente, se puede usar durante mucho tiempo, es muy cómodo y duradero.

[Regalo perfecto] --- Embalados en una bolsa de terciopelo, estos aretes de aro tienen un aspecto sofisticado y son perfectos para su madre, esposa, hija, hermanas, amigas. Es el regalo de cumpleaños perfecto, regalo de aniversario, regalo del Día de San Valentín, regalo del Día de la Madre, regalo de Acción de Gracias y regalo de Navidad.

[Servicio posventa] --- Ofrecemos 365 días de devoluciones e intercambios gratuitos, por lo que puede comprar con confianza. Si tiene alguna pregunta sobre estos aretes de aro para mujer, contáctenos a tiempo, le responderemos dentro de 24 horas para garantizar su mejor experiencia de compra para usted.

8 Piezas Anillos de Nariz Pendientes de Aro,Anillo de Nariz de Aro,316L Acero Quirúrgico Sleeper Pendientes de Aro Septum Clickers Anillo de Segmento con Bisagras - 1 mm de espesor (negro/plata) € 8.69 in stock 1 new from €8.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

MILACOLATO 6Pares Huggie Pendientes Aro Pequeños Para Mujer De Acero Inoxidable Con CZ Aretes Con Bisagras Hipoalergénicos Piercing Oreja 8mm 10mm 12mm oro € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PENDIENTES DE ARO HUGGIE Obtendrás 6 pares de lindos aretes de aro que incluyen 3 pares de aros suaves y 3 pares de aros CZ. Estos pequeños aretes huggie son realmente hermosos y delicados, puede elegir usarlos como aretes de cartílago o aretes de aro huggie regulares.

MATERIAL HIPOALERGÉNICO Hecho de acero inoxidable quirúrgico 316L de alta calidad y circonita cúbica AAA+, hipoalergénico. El arete de aro huggie no se empañará, decolorará ni hará que su oreja se vuelva verde, es cómodo de usar.

TAMAÑO DE PENDIENTES DE ARO Diminutos aretes de aro huggie diámetro interior: 8 mm/10 mm/12 mm. El ancho es de 2 mm. Los aretes de aro se pueden usar como aretes de lóbulo, aretes de 2do orificio, aretes de orificio superior de 3er orificio, aretes de hélice, aretes de cartílago, aretes de aro tragus, aretes colgantes, etc.

REGALOS PERFECTOS Los pendientes de cartílago son elegantes y versátiles, perfectos para fiestas, bodas y viajes. También puede ser un regalo perfecto para sus seres queridos en el Día de la Madre, cumpleaños, graduación, Acción de Gracias, Navidad, fiestas u otros eventos especiales.

DESPUÉS DEL SERVICIO Prometemos cambio de productos de 90 días o garantía de devolución de dinero. Si el producto que recibe es defectuoso, no dude en contactarnos. nos pondremos en contacto con usted con una solución satisfactoria dentro de las 24 horas.

MILACOLATO 16G Septum Anillo Piercing Acero Inoxidable Labio Nariz Aro Plata Oro 8mm 10mm CZ Estrella Corazón Cartílago Tragus Helix Pendientes Daith Conch Piercing Joyas Para Mujer € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【Material de seguridad】: estos aretes daith están hechos de acero inoxidable de alta calidad y AAA + CZ, inofensivos para su salud. Proceso de galvanoplastia de alta calidad, retención de color de larga duración, superficie lisa altamente pulida, no rayará la piel, fácil de limpiar

✨【Juego de joyería para piercing de tabique】: en un pedido recibirás 12 anillos de clicker de tabique en diferentes estilos, CZ, ópalo, estrella, corazón, anillo de nariz de serpiente. Una variedad de estilos para satisfacer sus diferentes necesidades de combinación. 2 colores que puedes elegir: plata/oro.

✨【Tamaño y uso】-Calibre: 16G = 1,2 mm. 2 aros de diámetro interior a elegir: 8mm/10mm. Estas joyas perforantes se pueden usar como anillo de daith, anillo de tabique, anillos de labios, aro de trago, aro de hélice, aro de cartílago y aro de concha. Puede probar una variedad de combinaciones según sus preferencias

✨【REGALO IDEAL】: el anillo de tabique exquisito y elegante puede ayudarlo a mejorar su encanto, adecuado para el uso diario o para asistir a algunas fiestas, citas, etc. También puede servir como regalo para usted o su amiga para cumpleaños, Navidad, día de aniversario .

✨ 【DESPUÉS DEL SERVICIO】 - Prometemos un cambio de productos de 90 días o una garantía de devolución de dinero. Comuníquese con nosotros si tiene algún problema con nuestro producto o si recibe un producto defectuoso. Lo resolveremos en 24 horas

Body CAC 2 Piezas-0.8mm × 8mm Mujeres Acero Quirúrgico Bisagras Nariz Anillos Oreja Acero Inoxidable Helix Piercing Cartílago Tragus Stud Pendientes € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Grosor del alambre 0,8mm, diámetro interior: 8mm. El paquete contiene 2 piezas. Fabricado en acero quirúrgico 316L grado implante. Sin níquel, sin plomo e hipoalergénico.

Uso: ① Fácil de abrir y cerrar para cambiar a mano, pero manténgalo bien cerrado mientras lo usa. Sin bordes ásperos, completamente liso cuando se aprieta. Nunca pierda si no abre el cierre con bisagras. ②6 mm para una nariz muy pequeña/trago/hélix/perforación ajustada. ③Gancho tipo durmiente, cómodo para dormir. No es necesario salir a nadar.

Ventaja: ①El material de acero quirúrgico tiene una excelente biocompatibilidad, ideal para pieles sensibles. Prácticamente no tenía irritación ni reacción alérgica. ②Envuelve tu nariz y en realidad no tiene costuras. Robusto, el clip se sujeta bien, no irrita la piel.

Ventaja: ① Es hermético después de un uso prolongado como estricta inspección previa al envío. ②3 aros de diferentes colores, mejor experiencia del cliente. Tenemos un anillo de 0,8mm/1,0mm/1,2mm de espesor con un diámetro interior de 5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm. Por favor revise nuestra opción de listado cuidadosamente.

Por favor revise nuestra imagen cuidadosamente, si es demasiado pequeña, gire a 9/10 mm de diámetro.

4 pendientes aros lisos individuales plata de ley 1 aro 8mm, 1 aro 10mm, 1 aro 12mm y 1 aro 14mm diámetro exterior grosor 1,2mm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 pendientes aros lisos individuales plata de ley 1 aro 8mm, 1 aro 10mm, 1 aro 12mm y 1 aro 14mm diámetro exterior grosor 1,2mm

Plata de Ley 925 de máxima calidad de verdad. Antes de comprar mira bien las medidas.

La plata es resistente al agua pero evite el uso de productos químicos.

Se pueden colocar en cualquier parte de la oreja. En el lóbulo de segundo pendiente y en el hélix. Son unisex.

Para colocar los aros en la oreja hay que abrirlos con cuidado porque la bisagra se puede romper si no se tiene cuidado.

Milacolato Joyería 3 Pares Acero Inoxidable Pendientes Piercing de Aro para Hombres Mujeres Piercings Oreja Labios Septum Cuerpo Piercing, 6-10mm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño: 3 pares de aro redondo redondo sin bisagras, adecuado para la mayoría de los piercings en el cuerpo, se pueden usar como aretes, aros nasales, aros de labios, aros de cartílago, aros de cejas, aros de pezones, etc.

Detalles del tamaño: 3 tamaños diferentes, 6 mm, 8 mm, 10 mm, cada tamaño 1 par. Tiene diferentes opciones para combinar con su atuendo de todos los días, 3 tamaños básicos pueden adaptarse a casi todas las personas.

Acero inoxidable 316L: elegimos el acero inoxidable 316L de alta calidad, a diferencia del oro y la plata, es resistente al óxido, resistente a la corrosión, la oxidación y el alto calor. Cuenta con una alta dureza y es posible mantener el brillo original original del metal.

Con un excelente pulido y galvanizado, superficie lisa y brillante, el color no cambiará por mucho tiempo.

SERVICIO POR 180 DÍAS :Si usted tiene cualquier pregunta sobre nuestro producto o nuestro servicio en el plazo de 120 DÍAS, envíenos el E-mail por favor, le contestaremos en el plazo de 24 horas y le daremos una solución satisfactoria. READ El régimen de Maduro recupera el control del parlamento en elecciones no reconocidas por la comunidad internacional

SINGULARU - Pendiente Suelto Aro Cleo M Plata - Pendiente en Plata de Ley 925 con Acabado Baño de Rodio - Cierre Congo - Pendiente Suelto - Joyas para Mujer € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un arito de tamaño midi lleno de brillo con cierre de click es el Pendiente Suelto Aro Cleo M. Hecho de Plata de Ley 925. este pendiente de aro evoca la magia de la primavera. En diferentes tamaños y colores llegan los Cleo para convertir tus orejas en pura fantasía. Es ideal para llevarlo como piercing o segundo pendiente

Fabricada en PLATA DE LEY BAÑADA EN RODIO. Es un material noble ideal para las amantes de la joyería de calidad, sus características se encuentran entre las mejores del mercado, destaca por su brillo y resistencia. El rodio es un metal de color blanco plateado y brillante de la familia de platino. El baño de rodio aporta un brillo inigualable a la joya y mejora su resistencia y calidad.

Aro de 10mm de diámetro exterior con circonitas blancas. Su cierre congo/click no tiene rosca, se cierra uniendo dos partes del pendiente hasta escuchar, como su nombre indica, un “click”. Destaca por sus detalles en CIRCONITAS. Es parecida por su forma cúbica al diamante y con un brillo único.

CUIDADOS : Para que todas tus joyas estén relucientes como el primer día, es importante que las limpies de manera regular. Para ello, utiliza un paño suave para devolverles su brillo. Frota la pieza suavemente con el paño y enjuaga con agua tibia. Además, te recomendamos que las mantengas alejadas del calor del sol, del agua, o que entren en contacto con productos químicos como cosméticos para el cabello, perfumes o colonias.

¡Se incluirá únicamente un estuche en el pedido! Nuestro estuche es genial para poder guardar tus joyas tanto en casa, como cuando te vayas de viaje, utilízalo como tu mini joyero personal.

MILACOLATO G23 Titanio 16G/18G Septum Clicker Nariz Anillos Doble Pila Abierta Conch Daith Pendientes Helix Tragus Cartílago Pendientes Piercing Joyería con Clear CZ para Mujer Hombres 8MM/10MM/12MM € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【Aviso antes de comprar】: seleccione cuidadosamente el calibre y el diámetro más adecuados de acuerdo con el tamaño sugerido para la mayoría y la tabla de referencia de tamaño antes de realizar el pedido. Este aro de nariz se puede utilizar para nariz lateral/tabique/labio/hélice/torre/concha/lóbulo/ajustado/tragus/daith y etc.

✨【Calidad Premium】: Hecho de titanio G23, el material de alta calidad garantiza un uso prolongado. Si tu piel es EXTREMADAMENTE sensible, este aro para la nariz es tu mejor opción, funciona para personas sensibles. Pulido muy bien, cómodo de llevar.

✨【Especificaciones】: Anillos de nariz chapados en negro con clicker/anillos de tabique: calibre 16 (grosor: 1,2 mm), diámetro interior de 10 mm (25/64"). Bueno como aros de cartílago, piercings de tragus, piercing de daith, piercing de concha, hélice. arete, perforación del tabique, perforaciones del lóbulo de la oreja, aros de anillo de perforación de la nariz, anillo de aro de la fosa nasal, anillos de labios

✨【Boby Piercing Gift】: fácil de abrir y cerrar sin herramientas, todavía apretado y seguro después de un uso prolongado, no debe preocuparse por perderlo al bañarse, caminar o hacer ejercicio. Empaquetado con bolsa de terciopelo, regalo perfecto para esposa, madre, hija, amigos en el día del aniversario, día de San Valentín, cumpleaños.

✨【¿Aún dudas?】: Si las joyas de perforación de nariz de Milacolato tienen algún defecto, obtendrás un reemplazo. Además de precios preferenciales, ofrecemos [POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE POR VIDA] - 100% de satisfacción y garantía de devolución de dinero. Cualquier problema con los anillos nasales de titanio, contáctenos, resolveremos su problema lo antes posible

JeweBella 23 Pares Juego de Pendientes Mujer Pequeños de Acero Quirurgico Cartílago Hipoalergénicos Pendientes de Aro Luna Estrella Circonita Helix Piercing Pendientes para Mujeres Hombres € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de Pendientes Mujer Pequeños --- Un pedido contiene 23 pares de pendientes mujer de cartílago hipoalergénicos pequeños de diferentes estilos, como aretes de ópalo, aretes de luna, aretes de estrella, aretes de corazón, aretes de turquesa, aretes de tira, aretes de zirconia, aretes de perforación helicoidal , pendientes de aro y así sucesivamente. Juego de aretes para múltiples opciones más para uso diario y alta relación precio-rendimiento.

Pendientes Pequeños de Acero Quirurgico --- Este juego de aretes está hecho de acero inoxidable 316L. Ideal para oídos sensibles, sin níquel ni plomo, no destiñe. Pulido alto, cómodo de llevar. Apilable, perfecto para aquellos con orejas más perforadas y popular como juego de aretes para múltiples.

Tamaño de Pendientes Cartílago Hipoalergénicos --- Tamaño del calibre: 20G = 0,8 mm; Longitud de la columna: 6 mm; Tamaño de fondo plano: 4 mm; bola/zirconia/ópalo/turquesa/corazón/perla/onxi negro/piedra luna: 4mm; Estrella: 5 mm; mariposa: 4*6 mm; Tira: 2*8mm; Luna: 5*7,5mm; Pendientes aro:8mm. Los tornillos de la parte trasera son muy útiles para que los pendientes no se salgan.

Juegos de Pendientes para Perforaciones Múltiples --- Los aretes de espalda plana están diseñados para que te duermas sin quitarte los aretes. Puede usarlo como un regalo especial para amigos o familiares en cumpleaños, Día de San Valentín, Navidad, Año Nuevo, días festivos, aniversarios, etc. Los aretes son adecuados para mujeres y hombres de todas las edades.

Servicio Posventa de JeweBella --- Prometemos un cambio de producto de 365 días o una garantía de devolución de dinero. Nos hemos unido al servicio AMAZON PRIME para garantizar que los productos se entreguen más rápido y mejor. Si tiene alguna pregunta sobre este juego de pendientes pequeños, no dude en contactarnos. Responderemos su problema dentro de las 24 horas.

CASSIECA 12 Unids 16G de Acero Inoxidable Nariz Piercing Aro Pendientes para Las Mujeres Niñas Anillo de Piercing de Nariz Pierna del Labio Joyería del Cuerpo 6-16mm € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ ARO DE PENDIENTES DE CARTÍLAGO ♥ Recibirá 6 pares de aretes de aro para cartílago. Con tantos pendientes, puede usarlos como pendientes de aro, pendientes de nariz, pendientes de labios. Y también podría compartir con su familia, amigos. Gran pendiente en un precio razonable, merece comprar.

♥ MATERIAL DE PRIMERA CLASE ♥ Los pendientes de hélice están hechos de acero inoxidable 316L de alta calidad con excelente galvanoplastia, sin níquel y sin plomo, sin óxido, sin corrosión, lo que le brinda una retención de color más prolongada, seguro para la piel sensible, que se adapta a la mayoría de las personas. bisagra flexible, más fácil de poner o quitar.

♥ TAMAÑO DE PENDIENTE ♥ Indicador = 1.2 mm, diámetro interno de 6 mm a 16 mm, es el tamaño de 6 para elegir para la oreja y la nariz. Simplemente para combinar con tus estilos.

♥ OCASIONES ADECUADAS ♥ El conjunto de aretes de cartílago combina maravillosamente con la vida diaria, vacaciones, vacaciones, aniversario, cumpleaños, San Valentín, Día de Acción de Gracias, Navidad, etc. Y también podría compartir aretes pequeños con sus amigos, recibiendo más cumplidos.

♥ GARANTÍA SATISFACTORIA ♥ Promesa de cambio de productos de 120 días o garantía de devolución de dinero. Venga con una bolsa de terciopelo negro, no dude en contactarnos si tiene algún problema, lo resolveremos en 24 horas.

SINGULARU - Pendiente Suelto Sophie - Pendiente en Plata de Ley 925 y Circonita con Acabado Baño de Oro de 18 Kt. - Pendiente Suelto - Joyas para Mujer € 15.99

€ 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con el Pendiente Suelto Sophie Oro tendrás un pequeño destello de brillo con un arete abierto. ideal con todo tipo de Piercings. Hecho de Plata de Ley 925 y bañado en Oro de 18k. podrás usarlo como segundo pendiente o piercing en tu oreja

Fabricada en PLATA DE LEY BAÑADA EN ORO 18KT. Es un material noble ideal para las amantes de la joyería de calidad, sus características se encuentran entre las mejores del mercado, destaca por su brillo y resistencia. Acabada con un baño de oro de 18kt, eso significa que de cada 24 partes de la aleación 18 son oro y el resto se compone de otros metales utilizados para añadir estabilidad, dureza y un brillo inigualable.

Aro semiabierto de 10mm de diámetro coronado por una circonita de 0.08 quilates. No tiene cierre, se enrosca hasta llegar al tope. Destaca por sus detalles en CIRCONITAS. Es parecida por su forma cúbica al diamante y con un brillo único.

CUIDADOS : Para que todas tus joyas estén relucientes como el primer día, es importante que las limpies de manera regular. Para ello, utiliza un paño suave para devolverles su brillo. Frota la pieza suavemente con el paño y enjuaga con agua tibia. Además, te recomendamos que las mantengas alejadas del calor del sol, del agua, o que entren en contacto con productos químicos como cosméticos para el cabello, perfumes o colonias.

¡Se incluirá únicamente un estuche en el pedido! Nuestro estuche es genial para poder guardar tus joyas tanto en casa, como cuando te vayas de viaje, utilízalo como tu mini joyero personal.

YADOCA 3 Piezas 18G Piercing Septum Acero Quirúrgico para Mujeres Hombres Pendientes Helix Piercing Nariz Aro Cartlidge Tragus Daith Conch Piercing para Oreja Nariz 8mm 10mm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Aros de nariz de 18G】 Obtendrás 3 piezas de anillos de nariz de acero inoxidable en un pedido, incluyendo 1 pieza de anillo de nariz de tabique simple, 1 pieza de anillo de nariz CZ y 1 pieza de anillo de aro de nariz doble. Todo en calibre 18 (0.039 in). ); Diámetro interior de 8 mm / 10 mm. Primero, decida el calibre (mida el anillo que tenía), luego elija el diámetro interior adecuado para las perforaciones en la nariz o la oreja.

【Anillo de tabique de acero quirúrgico】Nuestros piercings nasales están hechos de acero quirúrgico 316L con material seguro hipoalergénico, también adecuado para pieles sensibles. Los anillos del tabique tienen un diseño de segmento de bisagra para que pueda abrirlos, colocarlos o cerrarlos fácilmente. Debido a que el broche cierra bien, no se desprenderá fácilmente incluso si lo usa para dormir, trabajar o ducharse.

【Anillos para la nariz para mujeres y hombres】 Esta joyería para perforar la nariz se puede usar como aro para la nariz, aro para el labio, aro para el tabique, arete para el trago, arete para el caracol, arete para hélice, arete para la torre, arete para el daith, arete para el piercing cartlidge, etc., excelente opción para uso diario. El diseño simple hace que este anillo nasal de acero quirúrgico sea adecuado tanto para hombres como para mujeres.

【Joyas para perforar caracolas】 Nuestro juego de anillos para la nariz de acero inoxidable es cómodo de usar, versátil y bellamente empaquetado, y también es un gran regalo para cualquier persona que necesite joyas para perforar caracolas. Puede regalárselo a su familia, amigos, amantes o compañeros de clase. , colegas, etc. como sorpresa en cumpleaños, aniversarios, fechas, Día de San Valentín, Día de la Madre, Acción de Gracias, Navidad, etc.

【Compromiso de servicio】YADOCA se compromete a brindar a los clientes el mejor servicio y joyería de calidad. Si tiene algún problema con los aros nasales, no se preocupe, no dude en contactarnos, le responderemos y lo resolveremos dentro de las 24 horas.

JeweBella 16 Piezas 16 G Piercing Nariz Aro Acero Quirúrgico Pendientes Cartilago Aro Plata/Oro Segmento Clicker Anillos Nariz Herradura Piercing Oreja Helix Tragus Septum Conch Labio 6-12 mm € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pendientes Cartilago Aro para Mujer Niñas: un pedido obtendrá los 16 Piezas piercing nariz aro, incluido el segmento de aro con bisagras para la nariz, piercing de herradura, perfecto para pendientes de aro de cartílago, piercings nariz, anillo labios, anillo para las cejas,piercing oreja, piercing septum, piercing helix, piercing tragus, piercing conch,piercing daith, etc

Piercing Nariz Acero Quirúrgico: Piercing septum está hecha de material de primera calidad, hipoalergénico, duradero, resistente, superficie suave, sin plomo, sin níquel, cómoda de llevar sin bordes afilados. La piercing helix es adecuada para el uso diario

Tamaño de los Anillos Nariz: Aro de cartílago Gague: 16G = 1,2 mm, diámetro interior de los piercing oreja aro: 6/8/10/12 mm, aro de nariz dorado o plateado para elegir. El diseño sin costuras del aro nasal es más seguro de usar, no se preocupe por engancharse el cabello o rascarse la piel, adecuado para mujeres y niñas

Regalo de Joyería Perfecto: los pendientes helix tragus son simples pero a la moda, nunca fuera de estilo. Gran regalo para ti, amante, esposa, madre, hija, amigos en cumpleaños, Halloween, boda, día de San Valentín, aniversario, día de la madre, Navidad, Año Nuevo, etc

Servicio de Promesa: Brindamos un servicio posventa de 365 días para joyería para piercing nariz aro. 24 horas de respuesta por correo electrónico. Espero que tengas una buena experiencia de compra

6 Piezas 16 Gauge de Aro de Nariz de Acero Inoxidable Joyería de Piercing de Labio Oreja, 3 Tamaños (Plateado) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number Sumind-Nose Rings-01 Model Sumind-Nose Rings-01 Color Plateado Is Adult Product

KSURTW Piercing Nariz Aro G23 Titanio Pendientes Nariz Piercing Nostril Tragus Septum Helix Piercing Labio Inferior Plata(1.2 * 6mm) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Titanio de Alta Calidad: Ligero, hipoalergénico y seguro para la piel. Adecuado para uso a largo plazo.

Anillo de Nariz CZ: Pieza única con un grosor de 1,2MM y un diámetro interno de 6MM. Versátil para diferentes perforaciones.

Calidad Consistente: Fácil de abrir y cierre seguro. Conserva su brillo incluso después de meses de uso.

Usos Múltiples: Ideal para perforaciones en la nariz, septum, oreja, labio y más. Versátil y elegante.

Servicio al Cliente Perfecto: Disfruta de 180 días de servicio de reembolso e intercambio. Contáctanos para cualquier consulta en un plazo de 24 horas. READ Xbox Series X para Control Ultimate Edition | S, fecha de lanzamiento de PS5

LAURITAMI 12pcs Pendientes Piercing Tragus Helix Nariz Aros Pernos 8mm 16G Rook Barbell Acero Quirúrgico Labio Cartilago Anillos Joyas € 14.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Usted recibirá:12 pcs of piercing labio pernos y aros

Calibre: 16G(1.2mm); Diámetro: 8mm; La longitud: 8mm

Material de alta calidad: acero quirúrgico.

Servicio al cliente perfecto, cambio de 30 días o garantía de devolución de dinero

Exquisitas joyas con una superficie altamente pulida, te hacen atractivo y hermoso

LEEQ 12 Pares de Pendientes de Aro Piercing de Oreja Aro de Orejas de Acero Inoxidable para Mujeres Chicas, 12 Tamaños, 20-75 mm € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de 12 tama?os: 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm de diámetros, cubriendo bien sus necesidades

Accesorio de moda: hecho de acero inoxidable con color plateado electrochapado, no es fácil de romper o desvanecerse, y es menos probable que cause reacciones alérgicas

Dise?o simple y elegante: pendientes de aro clásicos simples sin ningún objeto adicional, que está de acuerdo con la regla de menos es más, puede coincidir con sus trajes y maquillaje fácilmente

Uso diario: los pendientes pulidos en color plateado son una buena opción para los accesorios diarios, adecuados para muchas ocasiones diferentes, como fiestas, cenas, bailes y más

Cantidad: 12 pares (en 12 diámetros diferentes); Nota: contiene piezas peque?as, no apto para ni?os menores de 3 a?os; Evite la fricción y los objetos duros, evite los ara?azos

DENI 1 piercing aro liso con bola para cualquier parte de la oreja, septum, clicker de cierre, 8mm diametro y 1,2mm grosor. € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 piercing aro liso con bola para cualquier parte de la oreja, septum, clicker de cierre, 8mm diametro y 1,2mm grosor.

Máxima calidad. El color plateado liso con brillo es inalterable con el tiempo pero hay que evitar contacto con productos químicos.

Antes de comprar mira bien las medidas. Tienes que medir la distancia el agujero y el borde de la nariz o la oreja donde se coloca el piercing.

Es muy fácil de colocar en el septum de la nariz. El cierre es tipo bisagra, clicker. Por esto hemos puesto 2 fotos del septum para ver el tipo del cierre.

El pendiente para el septum o cualquier parte de la oreja, helix, daith, lobulo. Lo recibira en un sobre de regalo bien empaquetado.

JeweBella 9PCS 16G Piercing Nariz Acero Quirurgico Septum Piercing Oreja Cartílago Pendientes de Aro Mujeres CZ Opalo Piercing Nariz Aro Plata Labio Concha Daith Helix Tragus Piercing Joyería 8/10MM € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PIERCING NARIZ ACERO QUIRURGICOEl set de piercings nariz acero quirúrgico incluye 9 modelos diferentes, piercings de tabique de circonio 5A+ en acero quirúrgico 316L, biocompatibles y suaves con la piel. Con una superficie altamente pulida, estos piercings septum hipoalergénicos son adecuados para el uso diario.

PIERCING PENDIENTES DE ARO MUJERESAnillos de perforación de nariz de plata Grosor: 16G (grosor: 1,2 mm), diámetro del círculo interior: 8/10 mm, tamaño perfecto para perforación de oreja y nariz. Banda de circonio 5A+. Ideal para mujeres y niñas, estos piercings oreja de acero quirúrgico son perfectos para piercings helix, clickers de anillo de segmento, piercings de cartílago de oreja, anillos de nariz, anillos de labio y piercings daith.

✨PIERCING NARIZ ARO PLATA✨Estos versátiles pendientes de segmento son fáciles de usar. Nuestros piercings de cartílago se pueden utilizar como piercings de labio, aros de nariz, piercings de trago, piercings de nariz, pendientes de hélice, joyas de hueso de oreja, etc. y se abren y cierran muy fácilmente con la mano, sin deformarse. Sigue siendo duradero incluso después de un uso prolongado, por lo que no hay necesidad de preocuparse.

JOYERÍA PIERCING HÉLIX DE REGALOElegante juego de pendientes piercing de aro de acero quirúrgico, brillantes y clásicos, que te dan más encanto y un estilo único para que te veas especial. Joyería unisex perfecta. Regalo perfecto para amigos, padres y familiares para cumpleaños, aniversarios, San Valentín, Acción de Gracias y Navidad.

✉SERVICIO PERFECTO DE JEWEBELLA✉JeweBella ofrece una garantía de devolución o cambio de 365 días. Si tiene alguna pregunta sobre el piercing nariz acero quirúrgico, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, le responderemos lo antes posible, y esperamos que tenga una experiencia de compra agradable.

Adramata G23 Titanio Piercing Septum para Mujer Hombre 16G Piercing Nariz Aro Piercing Oreja Cartilago Hipoalergénico Tragus Helix Pendientes Septum Clicker Piercing Nariz Piercing Joyería,S € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anillos de Septum de Titanio G23 Nuestra linda joyería para perforaciones de daith incluye 1 anillo de septum en forma de lágrima simple y 1 anillo de septum de CZ en forma de lágrima.

Material Seguro Nuestros pendientes de daith de 16G para mujeres están hechos de titanio puro G23. El titanio es un material de joyería amigable con la piel, superior al acero inoxidable por su peso ligero, brillo frío, baja alergia y resistencia a la corrosión, por lo que es una elección ideal para pieles sensibles, especialmente para el primer agujero de perforación.

Tamaño Perfecto para Cualquier Perforación Calibre: 16G = 1.2 mm, Diámetro Interior: 10 mm (0.3''). Disponible en 3 Colores: Plata, Tono Dorado y Negro. Nuestra joyería de perforación de hélice de titanio es adecuada para perforaciones de nariz u oreja. El diseño sin costuras garantiza un ajuste cómodo y seguro. Puedes dormir, trabajar y ducharte con ellos porque el cierre está bien hecho, es fácil de abrir y cerrar y no se deslizará.

Múltiples Usos Nuestros anillos de septum con cierre de clic se pueden usar como perforaciones de septum, aros de nariz, joyería para daith, joyería para rook, aretes de hélice hacia adelante, joyería para tragus, perforaciones de concha, aros de pezón, perforaciones de cejas y ombligo, aretes de aro para cartílago, etc. Son perfectos para uso diario y para regalar.

SERVICIO POSTVENTA Ante cualquier problema con los anillos de septum de titanio, puedes enviarnos un correo electrónico la primera vez y resolveremos tu problema en un plazo de 24 horas. Puedes obtener un reembolso o devolver el producto sin necesidad de dar ninguna razón.

JeweBella Juego de Pendientes Mujer Pequeños de Acero Quirurgico Hipoalergénicos Pendientes Cartílago Pendientes de Aro Luna Estrella Circonita Helix Piercing Pendientes para Mujeres Hombres € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de Pendientes Mujer Pequeños --- Un pedido contiene pendientes pequeños de diferentes estilos, como pendientes de zirconia, pendientes de estrella, pendientes de lunar, pendientes de corazón, etc. Más opciones para uso diario y alta relación rendimiento-precio.

Pendientes de cartílago de acero inoxidable hipoalergénicos --- Este conjunto de aretes está hecho de acero inoxidable 316L. Ideal para oídos sensibles, sin níquel ni plomo, no destiñe. Pulido alto, cómodo de llevar. Apilable, perfecto para las personas con orejas más perforadas y popular.

Tamaño de los pendientes pequeños---El tamaño de este pequeño pendiente es muy tamaño convencional, asegúrese de que se adapte a todos. Los tornillos de la parte trasera son muy útiles para que los pendientes no se salgan.

Regalo perfecto para ella y para él ---Puede usarlo como un regalo especial para amigos o familiares en cumpleaños, Día de San Valentín, Navidad, Año Nuevo, días festivos, aniversarios, etc. Los aretes son adecuados para mujeres y hombres de todas las edades.

Servicio posventa de JeweBella ---JeweBella te tranquiliza los 365 días del Año. Si tiene alguna pregunta sobre el conjunto de pequeños pendientes mujer acero quirurgico, Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Lo resolveremos para usted lo antes posible, espero que tenga una buena experiencia de compra.

6 Piezas 16 Gauge de Aro de Nariz de Acero Inoxidable Joyería de Piercing de Labio Oreja, 3 Tamaños (Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones: el calibre es de 16 G/ 1,2 mm, 3 diámetros interiores diferentes son de 1/ 4 pulgada (6 mm), 5/ 16 pulgada (8 mm), 3/ 8 pulgada (10 mm), con 3 tamaños básicos, ajuste para la mayoría de las personas y puede satisfacer sus diversas demandas

Diseño: los aros del anillo de la nariz tienen un diseño sin costuras, que es más seguro y más fácil de abrir y cerrar, el color negro te ayudará a mantener el ritmo de la moda todo el tiempo y te hará lucir elegante fácilmente

Material: hecho de acero inoxidable 316L, seguro y sin plomo y níquel, no causará alergias a su piel, también son sólidos y le proporcionarán un servicio prolongado

Amplias aplicaciones: puede servir como joyas para la mayoría de las partes del cuerpo, como orejas, nariz, labios, cartílagos, cejas, pezones y más, puede combinar con sus diferentes conjuntos para muchas ocasiones, como fiestas, citas, pelota y más

Cantidad: 6 piezas de anillos de aro en 3 tamaños, cada tamaño tiene 2 piezas, suficientes para llevar en la vida diaria o para compartir con sus familias o amigos

