Los 30 mejores Pasta Dientes Viaje capaces: la mejor revisión sobre Pasta Dientes Viaje

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Pasta Dientes Viaje?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Pasta Dientes Viaje del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



COLGATE Total Original, Pasta de dientes para viajes, 12h, Pack 6 Uds. x 3 Ud. (20 ml) (PL07829A) € 19.74 in stock 1 new from €19.74

Amazon.es Features 12 horas de protección en dientes, lengua, mejillas y encías

Garantiza una protección eficaz y duradera frente a la sensibilidad al sellar los pequeños orificios de la dentina expuesta

Combate activamente las bacterias para reducir en mayor medida la placa, la gingivitis y la formación de sarro

Ayuda a reparar y remineralizar el esmalte debilitado y protege los dientes de los azúcares y de los alimentos ácidos

Reduce las manchas de la superficie para mejorar el efecto blanqueador

Pastillas de Pasta de Dientes Ecológica SuperBee Dentos | Lata de 100 Pastillas de Pasta de Dientes Natural | Ecológico, sin plástico, Natural | Dientes limpios, Aliento Fresco € 13.35

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features DIENTES LIMPIOS, ALIENTO FRESCO: con las pastillas de pasta de dientes Dentos obtienes dientes limpios y aliento fresco sin plástico.

FÁCIL DE USAR: No se necesita agua para obtener una gran espuma, simplemente póngalos en la boca, mastique ligeramente y luego cepíllese como de costumbre.

APROBADO PARA VIAJES: Como no hay líquidos involucrados, puede llevarlos a un vuelo sin necesidad de usar líquidos.

ECOLÓGICO: Dentos no contiene aceite de palma ni fluoruro y no utiliza plástico. De hecho, las latas se pueden reutilizar para almacenar muchas cosas, una vez que haya terminado las pastillas de pasta de dientes.

NATURALES: veganos y contienen solo ingredientes naturales, son excelentes para los dientes y para el planeta.

Colgate Triple Acción Extra Fresh, Pasta de Dientes, blanqueador y frescor - 1 ud x 75 ml € 3.82

€ 1.45 in stock 1 new from €1.45

Amazon.es Features Pasta de dientes con una banda refrescante para una sensación extra de frescura

Protección anticaries probada

Elimina las manchas de la superficie

Galaxer PráCtico Organizador De Viaje Camping Cepillo De Dientes Pasta De Dientes Titular Tallo Material Cepillo De Dientes Tapa Proteger Agua Taza € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features Respetuoso con el medio ambiente: hecho de paja de grano no tóxico y material de PP, sin plástico, sin olor, seguro para su viaje.

Cómodo y fácil de usar: salir con sus artículos de tocador es más seguro, ponerlo en su maleta y no ocupa espacio, es fácil de transportar. Perfecto para usar en el camino y actividades al aire libre.

Útil y práctico: puede usarlo como taza de lavado y almacenar 2 cepillos de dientes y 1 pasta de dientes al mismo tiempo. Excelente para proteger la cabeza del cepillo de dientes, mantenerlo higiénico, ordenado y limpio durante el viaje.

Múltiples funciones: calibre grande y calibre pequeño, el lado del calibre grande puede contener una pasta de dientes y el lado del calibre pequeño puede contener dos cepillos de dientes. Esto también podría ser una taza de cepillo de dientes o una taza de agua.

Diseño especial para viajes: el diseño de doble cierre no facilita la caída y la copa usa el diseño de esquina suave y fácil de limpiar. También hay un orificio de drenaje en la parte inferior para mantener la caja seca, fresca y transpirable.

Cao - Juego de Cepillo y Pasta de Dientes de Viaje € 9.58 in stock 1 new from €9.58

Amazon.es Features El cepillo de dientes y el tubo de pasta de dientes de 5 g se guardan en el mango: ahorra espacio.

Paqueteage Dimensiones: 17.0 L x 2.0 H x 10.0 W (centimeters)

LACER - LACER FLUOR PASTA 50 ML € 3.29 in stock 25 new from €1.56

Amazon.es Features De la marca Lacer

Diseñado para ofrecer una excelente experiencia al cliente

Creado siguiendo los más altos estándares de la marca LACER

Diseño funcional

4 cepillos de dientes de viaje plegables, los cepillos de dientes suaves portátiles se pueden usar para encías sensibles cuando se viaja € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 【Fácil de transportar】Obtendrá 2 cepillos de dientes suaves y plegables, que se pueden guardar fácilmente en su bolsillo, billetera, cajón de escritorio, juego de cepillo de dientes de viaje y bolsa de baño.

【Ventajas】Robusto, cómodo, higiénico, muy adecuado para todo tipo de vacaciones, viajes de corta duración, camping, hospitalización y visitas dentales.

【Durable】El cepillo de dientes de viaje plegable está hecho de inyección de plástico duradero + PP y tiene un agarre firme. Es más confiable que otros cepillos de dientes de viaje delgados y livianos del mercado.

【Tamaño】Desplegado: 18 cm / 7,1 pulgadas de largo, plegable: 11,5 cm / 4,53 pulgadas de largo.

【Cómoda función de plegado】Se puede plegar para mantener el cepillo de dientes de viaje limpio y alejado de la suciedad. Puede llevar el cepillo de dientes con usted para mantener la higiene bucal.

Vaso de Cepillo de Dientes de Viaje,2 en 1 Taza de Cepillo de Dientes Estuche de Pasta de Dientes, Tazas de gárgaras con Cuerda Colgante para el baño casa Viaje Senderismo Camping(Azul) € 10.69 in stock 1 new from €10.69

Amazon.es Features Seguro y seguro: hecho de material PP de calidad alimentaria de alta calidad que no es venenoso, inodoro, inofensivo y de buen rendimiento a altas temperaturas.

Cómodo y Fácil de Usar: Salir con tus propios artículos de aseo es más seguro, mételo en la maleta y no ocupa espacio, fácil de llevar. Perfecto para usar en viajes y actividades al aire libre.

Útil y práctico: puede usarlo como una taza de lavado y almacenar 2 cepillos de dientes y 1 pasta de dientes al mismo tiempo. Ideal para proteger la cabeza de su cepillo de dientes, mantenerlo higiénico, ordenado y limpio mientras viaja.

Separable en 2: está conectado por un anillo de fijación y se puede descomponer en 2 tazas. Adecuado para 1-2 personas cuando viajan al aire libre.

Diseño elegante: esta taza de viaje parece una cápsula, linda e innovadora. El tamaño compacto hace que sea fácil de transportar y no ocupa espacio de almacenamiento cuando está en la encimera del baño.

Marvis Dentífrico (Jazmín y Menta) - 25 ml € 3.90

€ 3.05 in stock 5 new from €2.26

Amazon.es Features Una nueva forma de mantener los dientes sanos y cuidados con una pasta de dientes con un agradable a menta con toques florales de jazmín, a un precio apto para todo el mundo

Para una higiene completa de tus dientes y un aliento fresco con un sabor suave y agradable a menta y flores de jazmín para una sensación increíble

Elimina tanto la placa como el sarro acumulado en los dientes

facil de usar

Marvis Dentífrico - 175 ml € 17.07 in stock 5 new from €17.00

Amazon.es Features Fórmula con xylitol y fluoruro de sodio

Aplique 1,5cm de pasta dental sobre el cepillo de dientes, humedezca y proceda al cepillado dental

quita la placa; para una sonrisa blanca y brillante

Número de modelo del producto: 411059

Marvis Dentífrico (Menta Fresca) - 25 ml € 3.95 in stock 2 new from €3.75

Amazon.es Features Fórmila con xylitol y fluoruro de sodio

Aplique 1,5cm de pasta dental sobre el cepillo de dientes, humedezca y proceda al cepillado dental.

Quita la placa; para una sonrisa blanca y brillante

Pasta blanqueadora iWhite Instant manchas oscuras - Blanquea y elimina las manchas - Hecha con carbón activo - Ingredientes probados clínicamente - Blanqueamiento activo € 9.49

€ 7.99 in stock 4 new from €7.99

Amazon.es Features ★ TRIPLE ACCIÓN: la pasta de dientes con carbón activo blanquea el interior y la superficie del diente, previene las manchas y restaura el esmalte.

★ BLANQUEAMIENTO ACTIVO: iWhite manchas oscuras contiene PAP, que ataca las manchas oscuras persistentes y las divide en moléculas más pequeñas, menos oscuras y fácilmente eliminables.

★ FÓRMULA EXCLUSIVA: la tecnología de adsorción de pigmentos oscuros previene las manchas dentales y restaura el esmalte gracias a las microperlas de carbón activo que absorben las partículas teñidas, restauran el blanco natural del diente y dejan un aliento fresco.

★ Compre con confianza - iWhite es una marca bien establecida, la confianza de los clientes en todo el mundo. Garantía de devolución de dinero disponible en la compra oficial.

★ INGREDIENTES CLINICAMENTE PROBADOS - Formulado por los líderes del mercado en innovación para el cuidado dental. Confiable y probado Plus creado por uno de los líderes fabricantes.

Peppa Pig Set Infantil De Higiene Dental Con Neceser, Pasta De Dientes 75Ml, Cepillo Dental Con Capuchón Y Vaso 160 g € 5.98 in stock 10 new from €5.98

Amazon.es Features Set compuesto por neceser, pasta de dientes, cepillo dental y vaso, decorado con una bonita imagen de Peppa Pig.

Neceser estuche transparente de forma rectangular y con cremallera.

Dentífrico con sabor a fresa de 75ml mente formulado para niños, con flúor y calcio para ayudar a reforzar el esmalte dental y proteger contra las caries.

Cepillo dental ergonómico con capuchón de púas suaves y delicadas.

Ideal para viajes, excursiones y campamentos escolares.

ISDIN Bexident Smile & Go Kit De Viaje Para Dientes Sensibles € 4.95

Amazon.es Features Higiene bucodental diaria para el tratamiento de la hipersensibilidad dental

Genera una acción desensibilizante basada en la combinación de nitrato potásico y fluoruro sódico, eliminando el dolor frente a estímulos externos

Remineraliza y protege el esmalte

Acción prolongada gracias a su excipiente bioadhesivo. Sin alcohol, sin gluten

X-BLTU - Cepillo de dientes de viaje para enjuague bucal, soporte para pasta de dientes, cepillo de dientes portátil irrompible, juego de plástico para parejas (2 colores al azar) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features ①Seguro y seguro: hecho de material PP de alta calidad para alimentos que no es venenoso, no tiene olor, es inofensivo y tiene un buen rendimiento a altas temperaturas.

②Conveniente y fácil de usar: Salir con sus propios artículos de tocador es más seguro, póngalo en la maleta y no ocupa espacio, es fácil de llevar. Perfecto para usar en viajes y actividades al aire libre.

③Útil y práctico: puedes usarlo como taza de lavado. Ideal para proteger el cabezal de su cepillo de dientes, manténgalo higiénico, ordenado y limpio cuando viaje.

④Diseño elegante: esta taza de viaje parece una cápsula, linda e innovadora. El tamaño compacto facilita el transporte y no ocupa espacio de almacenamiento cuando está en el mostrador de un baño.

⑤Cepillos de dientes de piel: los cepillos de dientes pueden hacer su limpieza oral muy bien, le brinda una limpieza dental, una buena opción para usted. READ Video viral | La enfermera se rindió cuando quiso que la recién nacida contestara su celular | YouTube | Cuentos

Chicco - Set dental Cepillo de dientes + Pasta Fresa con flúor 12+ m + Neceser Semi rígido, color Azul € 10.45

€ 9.84 in stock 14 new from €6.23

Amazon.es Features Set dental: parta y cepillo

Cabezal redondeado y cuello fino

Cerdas cónicas ultra finas y suaves

Con calcio biológico

Fórmula sin conservantes

Set de Botes de Viaje de Silicona de Travel Hardwear- 4x89ml Recargables para Equipaje de Mano Bolsa Incluida aprobada por TSA. Pack de 4 Libre de BPA. € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Amazon.es Features Los Mejores Botes de Viaje, de 89ml cada uno, válidos para la maleta de mano para viajes en avión. Estos botes de plástico son perfectos para llevarlos en tu equipaje de mano aéreo. Lleva cualquier líquido o gel de higiene personal en tus viajes.

No sólo para artículos de aseo, estos botes de viaje están certificados por la FDA como seguros para llevar comida, hechos con silicona 100% libre de BPA, son seguros incluso para transportar comida para el bebe.

Tapadera de seguridad anti-goteo. No te preocupes por los goteos que pueden estropear tus objetos personales. Lleva tu pasta de dientes, solución salina, champú, líquido de las lentillas contigo sin preocuparte por que se derrame.

Fácil de llenar (y rellenar) con tu champú favorito, acondicionador, o loción e incluye un organizador de plástico para mantener tus objetos personales seguros y ordenados en tu maleta.

Mira lo que tienes dentro y lo que te falta. Botes con colores y etiquetas para ayudarte a identificar rápidamente su contenido.

Meiyijia Taza de Cepillo de Dientes, Estuche de Pasta de Dientes, Paja de Trigo Cepillo de Dientes Caja, Antibacteriano, Viajes Acampar Uso Diario Exteriores (Beige) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features 【Material ecológico】Hecho de plástico de fibra de trigo de paja natural, no tóxico e insípido, saludable y ecológico. Tamaño del producto: 7*5.6*20cm.

【Diseño único】Está conectado por un anillo de fijación y se puede descomponer en 2 tazas. Adecuado para 1-2 personas cuando se viaja al aire libre.

【Útil y práctico】Se puede utilizar como una taza de lavado y almacenar 2 toothbrushs y 1 pasta de dientes al mismo tiempo. También se puede utilizar para guardar cucharitas y tenedores para bebés.

【Portátil y ligero】Salir con sus propios artículos de tocador es más seguro, póngalo en la maleta y no ocupa espacio, es fácil de llevar. Perfecto para usar en viajes y actividades al aire libre.

【Multifunción】Puede ser utilizado para la vida familiar, viajes, campamentos, luna de miel y más. Esencial para exteriores - perfecto para, viajes de negocios, el hogar, la escuela, el senderismo y otras actividades al aire libre.

50 Sets dentales cepillo de y pasta de dientes | Kit dental ecológico envuelto individualmente | Para hoteles, viajes y huéspedes | 50 Kits € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Amazon.es Features ✅ ECOLÓGICO - Este kit dental desechable esta compuesto por un cepillo de dientes de plástico ecológico que se degrada entre 9 meses y 5 años. La pasta de dientes es de la mas alta calidad de Kemphor. TODO FABRICADO EN ESPAñA.

✅ HIGIENICO - Cada set dental desechable esta evuelto individualmente garantizando una máxima higiene.

✅ MULTIUSO - Estos cepillos de dientes de viaje se pueden aplicar en diversos entornos como por ejemplo para un viaje, hoteles, campings, visitas, colegios o huéspedes.

✅ PAPEL RECICLADO - Cada set bucal esta envuelto en papel reciclado cuidando siempre el medioambiente.

✅ CONTENIDO - La caja lleva 50 kits dentales envasado individualmente | Cada kit dental lleva un cepillo de dientes y un sobre de pasta de dientes.

Portacepillos y pasta de dientes de viaje Portavasos de agua de viaje portátil Caja de almacenamiento de plástico resistente para cepillos de dientes Adecuado para viajes de negocios € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features 【MATERIAL DE ALTA CALIDAD】Nuestro portacepillos de viaje está hecho de plástico PP de alta calidad.

【DISEÑO DE FORMA】Diseñada para viajes y trabajo de oficina, esta bolsa de pasta de dientes es muy adecuada para guardar cepillos de dientes, pasta de dientes, lápiz labial, etc., lo que hace que su viaje sea más fácil y conveniente.

【AMPLIAMENTE UTILIZADO】Adecuado para parejas, padres e hijos y una familia de 4. Almacenamiento: se utiliza para almacenar cepillos de dientes y pasta de dientes, maquinillas de afeitar, cremas, productos para el cuidado de la piel, lociones, etc. También es adecuado para contener agua.

【LIGERO Y DURADERO】Alta calidad, a prueba de caídas. Otras cosas útiles en el baño se pueden colocar en la taza en cualquier momento y lugar. No permita que el polvo exterior entre en contacto con sus otros artículos.

【RECIBIRÁS】El paquete contiene 4 cajas de almacenamiento para cepillos de dientes de viaje (una para blanco, rosa, verde y gris)

Chengdu Travel - Portacepillos de dientes, funda para senderismo, estuche para cepillos de dientes, caja, azul € 15.09 in stock 1 new from €15.09 Check Price on Amazon

Mantenga los cepillos de dientes de su familia seguros y limpios.

Portátil y ligero, conveniente para uso doméstico o al aire libre.

Material: plástico.

Multifunción: sostenga el cepillo de dientes, también puede ser cepillo de dientes taza o taza de agua

Vaso de Cepillo de Dientes de Viaje,2 en 1 Taza de Cepillo de Dientes Estuche de Pasta de Dientes, Tazas de gárgaras con Cuerda Colgante para el baño casa Viaje Senderismo Camping .(Azul Oscuro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Seguro y seguro: hecho de material PP de calidad alimentaria de alta calidad que no es venenoso, inodoro, inofensivo y de buen rendimiento a altas temperaturas.

Cómodo y Fácil de Usar: Salir con tus propios artículos de aseo es más seguro, mételo en la maleta y no ocupa espacio, fácil de llevar. Perfecto para usar en viajes y actividades al aire libre.

Útil y práctico: puede usarlo como una taza de lavado y almacenar 2 cepillos de dientes y 1 pasta de dientes al mismo tiempo. Ideal para proteger la cabeza de su cepillo de dientes, mantenerlo higiénico, ordenado y limpio mientras viaja.

Separable en 2: está conectado por un anillo de fijación y se puede descomponer en 2 tazas. Adecuado para 1-2 personas cuando viajan al aire libre.

Diseño elegante: esta taza de viaje parece una cápsula, linda e innovadora. El tamaño compacto hace que sea fácil de transportar y no ocupa espacio de almacenamiento cuando está en la encimera del baño.

Olliwon portátil de Viaje al Aire Libre del Cepillo de Dientes Caja de Almacenamiento de Dientes Titular Taza de Pasta de Dientes de baño Accesorios Organizador de la Copa Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Puede utilizar para sostener el cepillo de dientes y pasta dental.

Con una tapa, dejar drenaje y el polvo, mantenga su cepillo de dientes ordenado y limpio, salud e higiene a utilizar.

Perfecto para usar en el viaje y al aire libre las actividades.

Ligero, portátil y fácil de transportar,Conveniente y práctico, conveniente diseñada.

Material de los PP, durable para usar.

JackWish Vaso de Cepillo de Dientes de Viaje,4 en 1 Taza de Cepillo de Dientes,Estuche de Pasta de Dientes,Tazas de Gárgaras para Viaje Senderismo Camping (Negro) € 12.99 in stock 2 new from €10.69

Amazon.es Features 4 en 1: consta de 4 tazas, empacadas con 2 tazas exteriores, 2 tazas internas y 1 hebilla de anillo.

Material de PP respetuoso con el medio ambiente: hecho de material de alta calidad de grado alimenticio PP, no tóxico, inodoro, inofensivo, rendimiento a alta temperatura.

Diseño único: esta taza de viaje parece una cápsula hermosa e innovadora. El tamaño compacto facilita su desplazamiento y no ocupa espacio en el estante del baño. Puede ser utilizado para la vida familiar, viajes, campamentos, luna de miel y más.

Robusto y duradero: duradero, no fácil de romper después del aterrizaje. Es demasiado ligero, puedes llevarlo contigo.

Nota: Tamaño: 7.5 cm de diámetro y 20.5 cm de altura.

JackWish Vaso de Cepillo de Dientes de Viaje,2 en 1 Taza de Cepillo de Dientes,Estuche de Pasta de Dientes,Tazas de Gárgaras para Viaje Senderismo Camping (Rosa) € 12.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features Seguro y Seguridad: Hecho del Highquality de grado alimenticio Pp material que sea Nonpoison, sin olor, inofensivo y buenas prestaciones a alta temperatura.

Conveniente y fácil de usar: salir con sus propios artículos es más asegurada, lo puso en la maleta y no ocupan espacio, fácil de llevar. Perfecto para usar en viajar y actividades al aire libre.

Útil y práctico: Usted puede usarlo como un lavado Taza Y tienda 2 toothbrushs Y 1 Pasta de dientes Al mismo tiempo. Gran para la protección de su cepillo de dientes la cabeza, que sea higiénico, ordenado y limpio en viajar.

Separable en 2: Está conectado por un archivo adjunto Anillo Y se puede descomponer en 2 Copas. Adecuado para 12 personas Cuando viaja al aire libre.

Diseño elegante: Esta taza de viaje parece una cápsula, lindo e innovador. Tamaño compacto lo hace fácil de viajar con y no ocupan espacio de almacenamiento cuando en un baño de contador. READ Sacaron el pedigrí de la goma de mascar después de 6.000 años.

Colgate Kit Blanqueante al Carbón con Pasta de Dientes Max White Carbón (3 x 75 ml) y Cepillo Blanqueador Max White 360 (1 ud) € 12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El Kit blanqueador de Colgate carbón incluye el dentífrico Colgate Max White carbón y el cepillo Colgate 360° Carbón

Su fórmula clínicamente probada contiene carbón activo y micro-partículas minerales, que trabajan para eliminar suavemente el 100% de las manchas superficiales y restaurar la blancura natural de los dientes

La pasta de dientes blanqueante aporta un aliento más fresco

El cepillo blanqueador tiene filamentos de punta fina para poder limpiar entre los dientes y a lo largo de la línea gingival

El cepillo blanqueador también cuenta con un limpiador de lengua y mejillas para conseguir un mayor frescor en toda la boca

Lovelegis Portacepillos de viaje – Funda – Pasta de dientes – Recipiente – Porta cepillo – Baño – Accesorios – Color fucsia y transparente € 10.73 in stock 1 new from €10.73

Amazon.es Features Dimensiones: 20 x 7 x 3 cm

Gran capacidad para llevar dos cepillos de dientes y una pasta de dientes

Ideal para viajes, casa, escuela, senderismo y otras actividades al aire libre

Producto para viajar

Ideal como regalo de Navidad y cumpleaños

Colgate Kit Eco-friendly con Pasta de Dientes Smile for Good (3 x 75 ml) y Cepillo Bambú Carbón (1 unidad) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features El Kit Eco-Friendly de Colgate contiene el dentífrico Eco Colgate Smile for Good Protection y el cepillo Colgate Bambú Carbón

El dentífrico es natural y orgánico, con el primer tubo y cartón 100% reciclables'- El dentífrico está formulado sólo con ingredientes naturales y necesarios

El Cepillo Bambú Carbón está hecho de bambú 100% natural y biodegradable* y está libre de embalajes de plástico

Los filamentos del cepillo son de punta fina consiguen una limpieza suave y profunda

ZSWQ Estuche Para El Cepillo De Dientes Caja De Viaje Cepillo De Dientes Portátil Antibacteriano Fundas De Cepillo De Dientes Ecológicas Para Viajes Acampar Uso Diario Exteriores (3piezas) € 10.66 in stock 1 new from €10.66

Amazon.es Features Material de protección ambiental: nuevo material PP de alta calidad, seguro, no tóxico, a prueba de olores, a prueba de polvo, a prueba de humedad, anticorrosión, puede mantener el cepillo de dientes limpio y prevenir el crecimiento de bacterias y proteger el cepillo de dientes por deformación

Más saludable y más práctico: Caja de cepillo de dientes se utiliza para sujetar y proteger el cepillo de dientes. También se puede utilizar para almacenar cucharas y tenedores pequeños para bebés a fin de mantenerlos alejados de las bacterias y el polvo. Una taza de doble propósito, se puede usar como recipiente para una taza de viaje o una taza de lavado.

Limpio y seguro: diseño de cabeza ovalada, superficie lisa, no dañará otros artículos de viaje en la base

Portátil y duradero: resistente a la presión y a las caídas, hermoso y de color brillante. Cómodo de realizar, buen sellado, puede aislar el aire para evitar la reproducción de bacterias

Elementos esenciales para exteriores:Caja de cepillo de dientes muy pequeños y cómodos, pueden contener 1-2 cepillos de dientes; muy adecuado para viajes, viajes de negocios, familia, escuela, senderismo y otras actividades al aire libre. No ocupa espacio, lo que hace que viajar sea más cómodo

