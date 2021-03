Los 30 mejores Robot De Cocina Moulinex capaces: la mejor revisión sobre Robot De Cocina Moulinex

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Robot De Cocina Moulinex?

Moulinex MK812121 Maxichef Advance Robot de cocina con 45 programas de cocción, 5 L, 750 W, color Plata Premium € 129.99

€ 89.99 in stock 13 new from €89.99

21 used from €59.79

Amazon.es Features Robot de cocina para horneados, al vapor, estofados, fritos, comida para bebés, yogur, crema / queso, postres, arroz / cereales, risotto, pasta, fermento de pan y recalentar

Inicio programable y función de mantener en caliente, hasta 24 horas; tecnología de micropresión con válvula regulable para un resultado óptimo y mayor rapidez

Capacidad de 5 L para 3 - 4 personas gracias al bol esférico de 2.5 mm de grosor con 6 capas que incluyen un recubrimiento antiadherente duradero y resistente

La gama bol esférico ofrece una cocción óptima y homogénea con deliciosos resultados

45 programas de cocción gracias al panel de control LCD; opción DIY de ajuste manual de la temperatura, el tiempo y los programas de cocción para personalizar y memorizar sus propias recetas

Moulinex ClickChef HF4SPR30 - Robot de cocina multifunción 3.6 l (Recetario en Castellano, 5 programas Auto, temperatura de 30 a 120 ºC, 12 velocidades, 1400 W, 32 funciones, báscula, vaporera) Negro € 349.00 in stock 2 new from €349.00

21 used from €221.95

Amazon.es Features Con el robot de cocina ClickChef de Moulinex, gastarás menos tiempo y esfuerzo en la cocina

Disfruta de sus 32 funciones diferentes: corta, pica, tritura, sofríe, muele, pulveriza, prepara crema, licua, recalienta, bate, mezcla, cocina, guisa, pesa, cuece a baja temperatura, remueve, amasa, cocina al vapor, fermenta, conserva, hierve, confita, cocina con precisión, monta, emulsiona, escalfa, pica hielo, estofa, derrite, prepara sorbetes, prepara mantequilla y función turbo

Desde su intuitiva interfaz podrás controlar sus 5 programas automáticos: cocción a fuego lento, crema, masa, cocción al vapor y salsas; también dispone de función manual, con la que podrás elegir la velocidad, temperatura de cocción y el tiempo que prefieras, además de velocidad Pulse

Consigue resultados rápidos y sin esfuerzo con sus prácticos accesorios, incluida una vaporera externa de gran capacidad para que cocines de forma más sana

A pesar de ser el robot de cocina más compacto del mercado, ClickChef ofrece una amplia capacidad que te permite cocinar hasta para cuatro personas., Inspírate con las 200 recetas incluidas en el recetario, para deliciosas y sanas elaboraciones todos los días; Además, lleva una báscula de precisión (1 g a 5 kg) integrada fuera del bol para que puedas corregir las cantidades si te equivocas

Moulinex i-Companion HF9001 - Robot de cocina Bluetooth 13 programas y 6 accesorios capacidad 6 personas, incluye cuchilla picadora, batidor, mezclador, amasador, triturador y cesta de vapor € 899.99

€ 588.99 in stock 3 new from €588.99

Amazon.es Features Robot de cocina con una multitud de funciones gracias a sus multiples accesorios que te permitirán cocinar para toda la familia de manera fácil y rápida; es capaz de sustituir a doce elementos de la cocina por lo que supon un ahorro del espacio

Seis programas directos para salsa, dos para sopas, tres para cocción lenta, dos para vapor, tres programas masa, uno para postre, y el modo manual para crear tus propias recetas

Cinco utensilios que sustituyen a 12 elementos de la cocina consiguiendo unos resultados óptimos: cuchilla multihojas, cuchilla multihojas dentadas cuchilla para amasar/moler, batidora, mezcladora, vaporera, fijación XL de la base

Velocidad, temperatura y tiempo de cocinado ajustables en el panel manual de fácil uso para adaptarse por completo al plato que esté realizando

Accesorios incluidos: cuchilla picadora, batidor, mezclador, amasador/triturador, cesta vapor; limpieza: bol, tapa, tapón y accesorios aptos para lavavajillas READ Los 30 mejores Manta Termica Reptiles capaces: la mejor revisión sobre Manta Termica Reptiles

Moulinex Masterchef Gourmet QA530D - Robot Amasador 1100 W, Bol de Acero Inoxidable 4.6 L, para batir, emulsionar y amasar, 8 velocidades, Kit de pastelería + accesorios silicona y libro de recetas € 269.99

€ 193.99 in stock 3 new from €193.99

8 used from €134.99

Amazon.es Features El robot de cocina adecuado para repostería con 1100 W para adaptarse a tu cocina; gracias a sus variados accesorios pero si en algo sobresale es en su tratamiento de los postres y repostería

Su potencia de 1100 W cuenta con 8 tipos de velocidades diferentes + pulse; aplica su tecnología Flex Whisk a las mezclas, por lo que se consiguen mezclas de gran calidad, con los ingredientes unidos

Tecnología patentada Flex Whisk, para montar claras a la perfección; incluye un kit para masas con accesorios: varillas, varillas de amasar para repostería y gancho de amasar para masas densas

Viene con 3 accesorios para ayudarte a preparar postres; la combinación de nuestros accesorios: varillas Flex Whisk, bol Flex Bowl y el accesorio Delica'tool, te permitirán ahorrar tiempo y esfuerzo

Capacidad del bol de acero inoxidable de 4.6 L, y tapa antisalpicaduras para mayor seguridad; incluye un accesorio para insertar otras preparaciones así como un libro de recetas

Moulinex HF802AA1 Robot cocina con 6 programas automáticos, 4,5 L de capacidad 6 personas, 12 velocidades y temperatura de 30º a 130º, función de mantenimiento de la calor 45 min € 712.99

€ 439.64 in stock 1 new from €439.64

1 used from €482.20

Amazon.es Features Robot de cocina con capacidad de 4,5 L con bol de acero inoxidable adecuada para unas 6/8 personas muy versátil, apto para batir, amasar, mezclar, cocinar al vapor, salsas y sopas, y postres

Seis programas directos para salsa, dos para sopas, tres para cocción lenta, dos para vapor, tres programas masa, uno para postre, y el modo manual para crear tus propias recetas

Cinco utensilios que sustituyen a 12 elementos de la cocina consiguiendo unos resultados óptimos

Contiene: cuchilla multihojas, cuchilla multihojas dentadas cuchilla para amasar/moler, batidora, mezcladora, vaporera, fijación XL de la base

Velocidad, temperatura y tiempo de cocinado ajustables en el panel manual de fácil uso para adaptarse por completo al plato que esté realizando

Moulinex HF404113 Robot de cocina multifunción, capacidad de 3 l, interfaz intuitivo con 5 programas automáticos, 5 accesorios, 1000 W, Plástico € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Amazon.es Features Interfaz intuitivo con 5 programas automáticos (cocción lenta, sopas, cocción al vapor, postres, recalentar) para innovar en tus comidas caseras

5 accesorios: cuchilla picadora (para picar desde carne a hielo), mezclador, batidor, amasador/triturador y cesta de vapor

Diseño compacto con un bol de 3 l de capacidad total

Recetario con 100 deliciosas recetas caseras para cambiar cada día

Fácil de usar y con un tamaño compacto, ocupa muy poco espacio en tu encimera; se cierra con un simple giro y sus cinco accesorios pueden guardarse dentro del bol

Moulinex Cookeo CE7041 - Robot de Cocina, cocina alta Presión, 6 Modos Cocción, programable, 100 recetas programadas y Bol Extraíble Antiadherente con Capacidad hasta 6 raciones y fácil interfaz € 233.99

€ 179.00 in stock 6 new from €179.00

16 used from €109.69

Amazon.es Features Cookeo es un robot de cocina inteligente de 1200 W equipado con un panel de control intuitivo e inteligente que te guiará a través de sus cuatro útiles menús ingredientes, recetas, manual y favoritos

Con seis modos de cocción y 100 recetas pre-programadas, cookeo es el ayudante de cocina óptimo para preparar comidas fáciles y rápidas además de ello mediante la app mi cookeo dispondrás de recetas ilimitadas

Dispone de 6 modos de cocción: cocción rápida a baja presión, al vapor, dorar, hervir, cocción lenta, recalentar y función de mantenimiento en caliente de esta manera se adaptará por completo a tus tiempos y tus necesidades

El tiempo de cocción se ajusta en función del peso de los ingredientes y el número de raciones. Inicio programado que garantiza que los platos estén listos a tiempo

Gracias al modo de cocción a presión que ofrece las instrucciones en pantalla podrás realizar tus platos en tiempo récord ya que actúa como una olla a presión

Moulinex Cuisine Companion HF806E10 Robot cocina 6 programas, 4.5 L hasta 6 personas, 12 velocidades y temperatura de 30º a 130º, función de mantenimiento de la calor 45 min € 712.99

€ 599.00 in stock 1 new from €599.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Óptimo para toda la familia, su capacidad útil de 3 l (4,5 l capacidad total) cocina platos deliciosos y abundantes para hasta 10 personas gracias al amplio rango de temperatura de 30 ºC a 150 ºC apto para preparar una extensa variedad de recetas

12 programas automáticos mediante 6 atajos Programas directos para Salsa, dos para Sopas, tres para Cocción lenta, dos para Vapor, tres programas Masa, uno para Postre, y el modo manual para crear tus propias recetas

6 utensilios que sustituyen a 12 elementos de la cocina conseguiendo unos resultados óptimos: cuchilla multihojas, cuchilla multihojas dentadas cuchilla para amasar/moler, batidora, mezcladora, vaporera, fijación XL de la base.

Velocidad, temperatura y tiempo de cocinado ajustables en el panel manual de fácil uso para adaptarse por completo al plato que esté realizando

Contiene dos utensilos de cocina exclusivos; cuchillo de 15 cm y una cuchara grande, recomendados para preparar el alimento y servir tus exquisitas recetas

Moulinex XF380E - Bol de acero inoxidable para el robot de cocina Companion, capacidad 4.5 L, con eje extraíble para cocinar 2 recetas sin que tengas que lavar entre ellas € 89.00 in stock 1 new from €89.00

6 used from €37.58

Amazon.es Features Modelo es compatible para accesorio o recambio de los Cuisine I-Companion y Companion HF800A13 y HF900110

Permite cocinar dos recetas a la vez en Cuisine Companion

Un segundo bol es óptimo para recetas que necesitan reposar o enfriar el bol en la nevera

Compatible con lavavajillas y apto para todos los accesorios Companion

4.5 litros de capacidad

Cecotec Robot de Cocina Multifunción Mambo 8590, Cuchara MamboMix, 30 Funciones, Báscula integrada, Jarra de Acero Inoxidable, Apta para lavavajillas, Capacidad 3,3l, Certillo para hervir, Recetario € 399.00

€ 229.00 in stock 16 new from €229.00

30 used from €165.47

Amazon.es Features Robot de cocina multifunción con 30 funciones: trocea, pica, licua, tritura, sofríe, muele, pulveriza, ralla, recalienta, bate, yogurtera, monta, emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene caliente, fermenta, SlowMambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría, cocción lenta, velocidad cero y dispone de función Turbo.

ncorpora báscula para pesar con gran precisión los alimentos depositados en la jarra con el fin de trabajar con cantidades exactas y obtener resultados excelentes. Jarra de acero inoxidable de alta calidad apta para una limpieza rápida y fácil en el lavavajillas. Su velocidad cero permite cocer y sofreír sin necesidad de poner velocidad, como si de una cazuela o una sartén se tratase. Y, además, con la ventaja de cocinar sin tapa.

Exclusiva cuchara MamboMix para amasar. Al no cortar la masa logra que sean más homogéneas y tengan un mayor volumen. La jarra cuenta con una gran capacidad máxima de hasta 3,3 litros para que no se tengan que repetir las elaboraciones cuando hay invitados en casa.

Cestillo de hervir para poder preparar hasta 4 elaboraciones al mismo tiempo. Cocinar en la jarra, en el cestillo y en la vaporera a dos niveles es ideal para ahorrar tiempo en la cocina.

El sistema inteligente de potencia calorífica oscila de 0 a 10 niveles simulando un fuego tradicional con llama suave, media o fuerte. Evita sobrecalentamiento e impide que los alimentos se peguen o se quemen. Motor con doble engranaje que aprovecha, sin esfuerzo, su rendimiento tanto en altas como en bajas velocidades

Taurus One-Robot de Cocina Inteligente Multifunción, 1600 W, 2 litros,App mycook con Miles de Recetas, 10 Velocidades, vaporera, recetario, Embellecedor Gris, Plástico|Acero Inoxidable € 599.00

€ 341.99 in stock 3 new from €341.99

Free shipping Check Price on Amazon

Recetas con información nutricional: todas las recetas a través de la app mycook cuentan con información nutricional que te permitirán seguir un control alimenticio y elaborar una cocina más saludable o específica

App mycook: un recetario a tu alcance que adicionalmente te permite también interactuar con el club mycook, ganar premios, obtener regalos, ampliar tus conocimientos de cocina y aumentar las funcionalidades del robot sin necesidad de tener un modelo de robot conectado a wifi

Cocina por inducción: único en los robots de cocina y con numerosas ventajas: velocidad de calentamiento más rápida y controlada, ideal para conseguir el sofrito perfecto, alcanza hasta los 120º; enfriamiento más rápido; cocción más precisa y estable; cocina más eficiente desde un punto de vista energético; además, este sistema permite que la jarra no tenga ningún tipo de elemento eléctrico haciéndola apta para el lavavajillas sin riesgo de dañar a la larga ningún elemento eléctrico

Cocina en 4 pasos: cocina fácil en tan solo 4 pasos; pesa los ingredientes en su báscula integrada, selecciona tiempo, ajusta temperatura, regula velocidad y listo

Robot de Cocina Multifunción con Voz, Programable 24 horas, Capacidad de 5 Litros (10 Comensales). 4 Menús Preconfigurados, 8 Programas Automáticos y Calentamiento Envolvente Max. 180ºC € 59.90 in stock 1 new from €59.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ⭐ GRAN CAPACIDAD. Robot de Cocina Multifunción con Capacidad de 5 Litros y bol de acero inoxidable adecuada para unas 10 personas. Asa de fácil transporte.

⭐ 4 MENÚS PRECONFIGURADOS Y 8 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS: Sopa, arroz, pasta y postre. 8 Programas Automáticos: Plancha, guiso, vapor, freír, fuego lento, calentar, recalentar y horno 180º. Podrás cocinar todo tipo de recetas; horneados, asados, guisos, plancha, fritos, sofritos, al vapor, a fuego lento, sopas, pastas, arroces y platos tradicionales.

⭐ FÁCIL DE USAR: Programable con reloj las 24 horas. Tan sólo tiene que introducir los ingredientes, seleccionar el menú y la hora de comer. Sistema de voz, guía al usuario e indica cada acción.

⭐ MATERIAL ANTIADHERENTE: Carcasa con estructura de acero inoxidable. El recipiente interno es de material antiadherente totalmente extraíble para una fácil limpieza. Incluye: accesorio plancha/asar, cubeta antiadherente, accesorio vapor, vaso medidor, espátula, cucharón y recetario con 200 recetas

Moulinex Companion XL - Robot de cocina (4,5 L, 12 programas automáticos, preparación de sopas, carne, Gaspacho, Risotto, robot de cocina con libro recetas) € 705.83 in stock 4 new from €695.70

2 used from €511.10

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Prepara múltiples ingresos: 12 programas y subprogramas automáticos + modo manual.

Capacidad: 4,5 l, permite cocinar hasta 10 personas.

6 accesorios: cuchillo picador, cuchillo petrin/triturador, batidor, mezclador, cesta de vapor, accesorio base plana para cocinar grandes piezas de carne o pescado en toda la superficie del recipiente.

Versátil: temperatura de 30 °C a 150 °C para agarrar y arriesgar tus ingredientes.

Reparabilidad 10 años.

Moulinex FP2461 Easy Force Robot de cocina All-in-One, 6 accesorios para 25 funciones diferentes, capacidad del recipiente 1,4 l € 99.24 in stock 1 new from €99.24

8 used from €31.64

Amazon.es Features Robot de cocina con 6 accesorios: batidora, picadora, rallador grueso, rallador fino, gratuito, disco emulsionante

Hasta 25 funciones diferentes.

Todos los componentes son aptos para lavavajillas.

Accesorio batidora de 1,2 l.

Capacidad del recipiente: 1,4 l.

NEWCOOK Robot de Cocina Multifunción, Capacidad 5 Litros, Programable Hasta 24H, Cocina Automáticamente, 8 Menús Preconfigurados y Función Mantener Caliente Hasta 24H. Incluye Cubeta Antiadherente € 38.95 in stock 1 new from €38.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ROBOT DE COCINA MULTIFUNCIÓN CON 9 FUNCIONES Y 8 MENÚS PRECONFIGURADOS. Para arroz, cocinar al vapor, a fuego lento, sopas, hornear, guisar, freír, plancha y calentar.

PROGRAMABLE HASTA CON 24H DE ANTELACIÓN. Encuentra lista la comida a la hora que deseas con tan solo apretar un botón. Y si quieres mantenerla caliente durante más tiempo, ¡no hay problema! El robot de comida multifunción preserva el calor durante 24 horas.

COCINA AUTOMÁTICAMENTE: Elige la receta, añade los ingredientes y ajusta la temperatura y el tiempo de cocción.

INCLUYE UNA CUBETA DAIKIN DE 5L CON RECUBRIMEINTO 100% ANTIHADERENTE, además de una espátula, un cucharón, un vaso medidor, el accesorio para el vapor y un amplio recetario. ¡Todo lo que necesitas para preparar una comida riquísima!

MANTIENE LA COMIDA CALIENTE HASTA 24H sin deteriorar ni la calidad, ni la textura, ni el sabor de los alimentos. Así podrás disfrutar de la comida como recién hecha en cualquier momento. Potencia: 700W

Bosch MC812M844 MultiTalent 8 Robot de cocina con accesorios, 1.250 W, 3.9 litros de capacidad, color negro y acero inoxidable € 207.56 in stock 7 new from €207.56

60 used from €129.14

Amazon.es Features Consigue resultados óptimos gracias a su detección automática de herramientas, que selecciona la velocidad más adecuada

Su motor de 1.250 W de potencia te permitirá realizar todo tipo de creaciones en tu cocina, incluso las más exigentes

Disfruta de múltiples opciones gracias a su procesador, que permite batir, cortar, rallar, amasar, triturar, mezclar, etc

Prepara recetas para toda la familia con su recipiente de 3,9 litros (para trabajar 1,5 kg de masa) y jarra batidora de 1,5 litros, con materiales muy resistentes y libres de BPA

Incluye un mini picador para picar cómodamente variedad de especias, hierbas, carne, queso, verduras, frutos secos, etc

Moulinex HF4041 Volupta - Robot de cocina multifunción (1000 W, capacidad útil de 1,5 L), color blanco y gris oscuro € 199.99 in stock 1 new from €199.99

1 used from €149.07

Amazon.es Features ✅ Interfaz intuitiva con 5 programas automáticos (cocción lenta, sopa, cocción al vapor, postre, calentar) para innovar en tus platos y tus aperitivos.

Diseño compacto con un cuenco de 3 litros de capacidad total.

Fácil de hacer 2 clics: selecciona el programa, pulsa el botón de inicio y listo.

✅ Función Mix y Turbo.

✅ Este producto reacondicionado certificado en Amazon Renewed ha sido probado y revisado por el fabricante o un agente especializado para funcionar como nuevo. El producto viene con todos los accesorios y se beneficia de una garantía limitada de 1 año, además de la garantía legal. El producto se envía en una caja genérica.

Moulinex HF9345 - Robot de cocina i-companion Touch XL, color negro € 1,099.99 in stock 1 new from €1,099.99

2 used from €1,056.43

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Robot de cocina i-companion Touch XL

Bosch MC812S820 MultiTalent 8 - Procesador de alimentos / robot de cocina, 1.250 W, 3.9 litros de capacidad, multi-accesorios, color blanco y acero inoxidable € 179.50 in stock 7 new from €179.50

Amazon.es Features La detección inteligente de herramientas establece automáticamente la velocidad correcta para cada accesorio; resultados perfectos

Con su potente motor de 1.250 vatios podrás realizar incluso tareas particularmente exigentes

Hasta 50 funciones; el procesador permite batir, amasar, cortar, triturar, rallar, mezclar y cortar de manera perfecta

Recipiente xxl de 3,9 litros de capacidad para trabajar hasta 1,5 kg, y jarra batidora de 1,5 litros, fabricados en plástico tritan de alta calidad y libre de bpa

Incluye exprimidor de cítricos y disco amasador

Kenwood KCook Multi CCL401WH - Robot de cocina multifunción de 1500 W, hasta 180ºC, bol de 4.5 L, 6 programas predefinidos, accesorios incluidos, clase A, gris/blanco € 699.00

€ 439.00 in stock 5 new from €439.00

1 used from €225.16

Amazon.es Features Potencia: calienta de 30º a 180º, permite hacer sofritos y freír e incluye programas de hasta 8 horas

Accesorio Direct Prep integrado permite rebanar, cortar y rallar directamente en el bol de cocción o en un recipiente aparte (incluye 5 discos de corte)

Accesorio vapor: incluye bandeja de vapor de gran capacidad (7.2 L) para poder cocer pescados enteros o gran cantidad de verduras u otros alimentos

Hasta 4 platos a la vez: podrás cocinar 4 recetas al mismo tiempo gracias a los programas predefeterminados y su capacidad

Fácil limpieza: el bol y todos los accesorios se desmontan fácilmente y son aptos para el lavavajillas

Moulinex Cookeo + Connect olla multi-cocción 6 L 1200 W Negro, Cromo - Ollas multi-cocción (6 L, 1200 W, 6 personas(s), China, Negro, Cromo, Cerámico) € 360.53 in stock 2 new from €359.99

2 used from €114.68

Amazon.es Features Idioma italiano garantizado.

Sistema multicocción eléctrico con 6 modos de cocción.

150 recetas de la cocina italiana preprogramadas

Pantalla intuitiva que ayuda a cocinar perfectamente tus platos según los ingredientes, el peso o el número de huéspedes

Conectado a la App: prepárate para descubrir y actualizar tu Cookeo con nuevas recetas

NEWCOOK Robot de Cocina Multifunción, Capacidad 5 Litros, Programable Hasta 24H, Cocina Automáticamente, 8 Menús Preconfigurados y Función Mantener Caliente Hasta 24H. Incluye Cubeta Antiadherente € 129.00

€ 39.90 in stock 1 new from €39.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ROBOT DE COCINA MULTIFUNCIÓN CON 9 FUNCIONES Y 8 MENÚS PRECONFIGURADOS. Para arroz, cocinar al vapor, a fuego lento, sopas, hornear, guisar, freír, plancha y calentar.

PROGRAMABLE HASTA CON 24H DE ANTELACIÓN. Encuentra lista la comida a la hora que deseas con tan solo apretar un botón. Y si quieres mantenerla caliente durante más tiempo, ¡no hay problema! El robot de comida multifunción preserva el calor durante 24 horas.

COCINA AUTOMÁTICAMENTE: Elige la receta, añade los ingredientes y ajusta la temperatura y el tiempo de cocción.

INCLUYE UNA CUBETA DAIKIN DE 5L CON RECUBRIMEINTO 100% ANTIHADERENTE, además de una espátula, un cucharón, un vaso medidor, el accesorio para el vapor y un amplio recetario. ¡Todo lo que necesitas para preparar una comida riquísima!

MANTIENE LA COMIDA CALIENTE HASTA 24H sin deteriorar ni la calidad, ni la textura, ni el sabor de los alimentos. Así podrás disfrutar de la comida como recién hecha en cualquier momento. Potencia: 700W

Taurus Mycook Touch Black Edition - Robot de Cocina con wifi, 1600W, 2L, hasta 140º, multifunción, miles de recetas gratuitas e ilimitadas, app mycook, conectividad con tu smartphone, Vaporera, Negro € 890.00

€ 594.92 in stock 2 new from €594.92

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features WIFI: Conectividad Wifi multidispositivo; Robot de cocina inteligente con wifi que se conecta a tu smartphone o Tablet; Envía recetas, crea la lista de la compra, recibe señales de fin de cocción, etc; Pantalla tácil de 7 pulgadas, 100% personalizable

ROBOT CON MÁS DE 8,100 RECETAS: y en continuo aumento (actualizado febrero 2020); Recetas de todo tipo: veganas, vegetarianas, celíacas, primeros platos, entrantes, postres, carnes, pescados, pasta, arroces, salsas, pasteles; infinidad de recetas en tu robot de cocina y con posibilidad de filtrar por alimento, tiempo, ocasión, etc

INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Recetas con información nutricional que te indican las Kcal, grasas, hidratos de carbono y proteínas. Ideal para seguir un control alimenticio y elaborar una cocina más saludable o específica

COCINA FÁCIL. 2 MODOS DE COCINAR: Modo manual y modo guiado; con el modo manual, podrás experimentar y crear tus propias recetas; combinando ingredientes, tiempo, temperatura y velocidad; Con el modo guiado, solo tendrás que elegir la receta que deseas realizar y pulsar play, el robot de cocina te guiará paso a paso

COCINA POR INDUCCIÓN HASTA 140º: con numerosas ventajas: velocidad de calentamiento más rápida y controlada; enfriamiento más rápido; cocción más precisa y estable; cocina más eficiente desde un punto de vista energético; además, este sistema permite que la jarra no tenga ningún tipo de elemento eléctrico haciéndola apta para el lavavajillas sin riesgo de dañar a la larga ningún elemento eléctrico

Moulinex Cookéo+ - Olla inteligente (100 recetas preprogramadas para cucharón y programa Weight Watchers incluidas, 6 l hasta 6 personas, 6 modos de cocción, color blanco 1600 W YY4407FB € 221.83 in stock 1 new from €221.83

2 used from €118.12

Amazon.es Features Multicocción inteligente: Cookeo te guía paso a paso gracias a su panel de configuración intuitivo.

100 recetas: preprogramadas y disponibles en su Cookeo.

Incluye programa de adelgazamiento: disfruta del mejor programa adelgazante 2020 según Doctissimo. Gracias a la asociación con Weight Watchers, disfruta de 5 semanas de trucos, menús, recetas y cientos de combinaciones posibles para aprender a preparar tus comidas con la oferta de 1 mes digital gratuita sin compromiso.

Práctico: pantalla LCD para un fácil ajuste de los programas y el tiempo de cocción.

4 MENUS INTERACTIVO: ingredientes, recetas, manual y favoritos.

Moulinex Cookeo+ Connect olla multi-cocción 6 L 1600 W Negro - Ollas multi-cocción (6 L, 1600 W, 6 personas(s), China, Negro, LCD) € 78.50 in stock

3 used from €78.50

Amazon.es Features 200 recetas preprogramadas en tu Cookeo: ¡los ingresos favoritos de la comunidad! 4 menús interactivos: ingredientes, recetas paso a paso, manual, biblioteca de tus recetas favoritas

Aplicación "Mon Cookeo": descubre más de 2500 recetas oficiales, así como todas las creadas por la comunidad Cookeo y publica sus propias recetas

6 modos de cocción: cocción rápida a presión y al vapor, cocción dorada y cocida suave, calentar y mantener caliente hasta 1.30 horas. Inicio diferido hasta 15 horas

Capacidad: 6 L, cubeta y tapa aptas para lavavajillas.

Reparabilidad 10 años READ Los 30 mejores Plantas De Plastico capaces: la mejor revisión sobre Plantas De Plastico

Moulinex i-Companion HF900110 - Robot de cocina Bluetooth 13 programas, hasta 6 personas, incluye cuchilla picadora, batidor, mezclador, amasador, triturador y cesta de vapor, Accesorio cortador € 950.10 in stock 1 new from €950.10 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Robot de cocina con una multitud de funciones gracias a sus multiples accesorios que te permitirán cocinar para toda la familia de manera fácil y rápida; es capaz de sustituir a doce elementos de la cocina por lo que supon un ahorro del espacio

Seis modos directos: salsa, 2 para sopas, 3 para cocción lenta, 2 para vapor, 3 programas masa, 1 para postre, y el modo manual para tus propias recetas; accesorios incluidos: cuchilla picadora, batidor, mezclador, amasador/triturador, cesta vapor

Cinco utensilios que sustituyen a 12 elementos de la cocina consiguiendo unos resultados óptimos: cuchilla multihojas, cuchilla multihojas dentadas cuchilla para amasar/moler, batidora, mezcladora, vaporera, fijación XL de la base

Velocidad, temperatura y tiempo de cocinado ajustables en el panel manual de fácil uso para adaptarse por completo al plato que esté realizando; incluye libro de recetas para aprovechar al máximo todos sus modos "1 millón de menús" con más de 300 recetas

Incluye bol de 4.5 L para cocinar dos recetas a la vez si una de las dos necesita reposo o enfriamiento, y también accesorio de vapor de 3,7 L con capacidad de hasta 6 personas para elaborar nuevos platos mucho más sanos y en tiempo récord

IKOHS KUTCREW - Procesador de Alimentos, Robot de Cocina Multifunción, Picadora, Batidora, Amasadora, Ralladora, 1100W, Bol Procesador 2L, 10 Modos, 3 Velocidades, Cuchillas de Acero Inoxidable (Gris) € 69.95 in stock 1 new from €69.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesa alimentos con este robot picadora multifunción de IKOHS. KUTCREW puede ser usado como picadora eléctrica, batidora, amasadora, ralladora, etc.

Gracias a sus 1100W de potencia, a sus discos de corte ralladores y a sus cuchillas de acero inoxidable intercambiables, la picadora y procesadora KUTCREW es tu aliada perfecta para obtener miles de preparados, desde patatas fritas extrafinas a purés.

Prepara tus propias hamburguesas con los ingredientes que prefieras, de carne, veganas, mixtas, etc. con KUTCREW todo es posible, gracias a su potencia y a sus distintos grados de picado, siempre obtendrás las mezclas a tu gusto.

Sus cuchillas están fabricadas con acero inoxidable de gran resistencia y durabilidad. Están diseñadas para picar a 17000rpm, pero también podrás amasar o batir con ellas. Sus tres discos de corte te permiten rallar, rebanar y cortar los alimentos de forma rápida y cómoda.

Tanto la jarra como el resto de accesorios están fabricados sin BPA, son aptos para lavar incluso en el lavavajillas y se insertan y se extraen muy rápidamente para facilitar así su uso y limpieza.

Moulinex MK812101 - Robot de cocina 45 en 1, para 5 a 6 personas, plateado, 5 l € 134.80 in stock 1 new from €134.80

Amazon.es Features Cocción perfectamente homogénea para deliciosas preparaciones

Cubeta esférica antiadherente y resistente (5 L)

45 programas y funciones para variar los ingresos

Fácil de usar, se abre con un simple clic para añadir tus ingredientes en cualquier momento

Reparabilidad 15 años

Decen Procesador de Alimentos, 2L Robot de Cocina, Cortador de Verdura Electrico, 3 Modos de Velocidad, 6 Accessori € 59.99 in stock 2 new from €59.99

Amazon.es Features 【4 Opciones】Las opciones de 4 botones permiten un control preciso y un triturado fino o grueso, y le permiten preparar una variedad de alimentos a la velocidad del rayo, lo que le ayuda a reducir una gran cantidad de trabajo manual y ahorrar tiempo.La velocidad baja es adecuada para alimentos blandos como pasta y verduras, la velocidad alta es adecuada para alimentos duros como nueces, botón de pulso, puede seleccionar el tiempo de trabajo requerido.

【Accesorios Multiusos】Hay 2 mangueras eléctricas, 1 disco reversible, 1 hoja de acero inoxidable en forma de S y 1 hoja de plástico en forma de S. Las cuchillas de acero inoxidable en forma de S se utilizan para cortar y mezclar carne, nueces, cebollas y algunos ingredientes duros, mientras que las cuchillas de plástico en forma de S se utilizan para hacer pasta, etc. El plato reversible se utiliza para rallar queso, picar nueces, cortar verduras, etc.

【2L Capacidad Ideal】El recipiente de gran capacidad de 2L es la mejor solución para preparar comidas para la familia. Como buen asistente en una cocina familiar, no solo tiene la capacidad ideal, sino que su diseño liviano y compacto le permite ahorrar espacio en su cocina.

【Funcionamiento De Seguridad】- Los procesadores de alimentos solo funcionan cuando la base del cuerpo y el tazón, el tazón y la tapa, la tapa y el empujador negro están bloqueados de forma segura, están diseñados para garantizar su seguridad. El artículo con un cuerpo sólido y bases más anchas, 4 ventosas podría evitar que se mueva sobre la encimera de la cocina. Las cuchillas extraíbles son aptas para lavavajillas.

【Garantía de Calidad】- La BPA no contiene la zona de contacto de los alimentos, los recipientes de plásticos duros de TRITAN, la certificación CE. 2 años de garantía. El servicio al cliente está disponible las 24 horas del día.

Moulinex HF4568 Click Chef Robot de cocina con función de cocción, Negro € 409.62 in stock 1 new from €409.62

5 used from €290.92

Amazon.es Features Sin esfuerzo: el robot de cocina con función de cocción para preparar deliciosos alimentos en casa en poco tiempo

Simple: interfaz intuitiva con 5 programas automáticos (sopas, masa, cocinar, salsas, vapor) y ajustes manuales para cocinar a diario con dos clics

Uso diario: 32 funciones para hacer que cada receta sea un éxito; incluye un libro de recetas con hasta 200 recetas simples

Compacto: uno de los robots de cocina con calefacción más compactos del mercado con sólo 28 cm. Accesorios aptos para lavavajillas

Contenido del envío: robot de cocina Moulinex HF4568 Click Chef, báscula integrada, cuchillo para mezclar, accesorio para batir, accesorio para cocinar al vapor, espatula, libro de recetas, instrucciones (idioma español no garantizado)

