Los 30 mejores Olympus Em1 Mark Ii capaces: la mejor revisión sobre Olympus Em1 Mark Ii

Olympus E-M1 Mark III 1240 - Cámara CSC de 80 MP (Pantalla de 3", estabilización de Imagen en 5 Ejes, AF de detección de Fase), Negro - Kit con Objetivo 12-40 mm EZ € 2,499.00

€ 1,999.00 in stock 2 new from €1,999.00

2 used from €1,860.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Su potente estabilización de imagen permite disparar con cámara en mano en diferentes escenas con una alta calidad de imagen

Gracias al procesamiento de imagen de alta velocidad del procesador truepic ix se ofrecen las imprescindibles funciones estabilización del disparo de alta resolución y live nd

Permite disparar en condiciones difíciles sin preocupaciones gracias a su construcción resistente y a su cuerpo de aleación de magnesio

Esta om-d captura sujetos en movimiento en el momento exacto, ya que presenta un af de detección de fase en chip con 121 áreas con cruz

Resolución video: 4K UHD 2160p; Resolución del sensor óptico: 21.8

Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit, Cámara de Sistema Micro Cuatro Tercios (20.4 MP, Estabilizador de Imagen de 5 Ejes, Visor Electrónico) y Objetivo M.Zuiko 12 - 40 mm PRO Universal, negro € 2,599.00

€ 1,949.00 in stock 3 new from €1,949.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Óptima calidad de imagen gracias a la estabilización de imagen de cinco ejes en la cámara; hasta 5.5 pasos de EV para la corrección y un sensor de alta resolución con las innovaciones ópticas

Poderosas funciones de vídeo y procesamiento de imágenes con una resolución superior sin desenfoque; vídeo 4K y 4K cine

Óptima movilidad gracias a su peso ligero y diseño compacto, así como a una amplia gama de objetivos de alta calidad

Construcción resistente al frío, a las salpicaduras y al polvo con un rendimiento óptimo

Rendimiento de alta velocidad con un sistema de autoenfoque y un algoritmo de alta precisión para una mayor velocidad y precisión READ Los 30 mejores antena tv exterior capaces: la mejor revisión sobre antena tv exterior

Olympus BLH-1 - Batería de Ion Litio para cámara E-M1 Mark II € 87.67

€ 79.85 in stock 8 new from €79.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería recargable para cámaras de fotos

Pequeña y potente

Se carga con el cargador BCN-1

Capacidad de batería: 1720 mAh

OM-D E-M1 Mark II L Placa Empuñadura E-M1 Mark III L Placa Empuñadura EM1 II III Empuñadura de Soporte L para Olympus OM-D E-M1 Mark II E-M1 Mark III € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Versión actualizada: esta es una versión actualizada para Olympus OM-D E-M1 Mark II / III. Se ajusta perfectamente a tu cámara.

Fabricación de primera clase: mecanizado CNC de precisión de aluminio sólido de grado aeronáutico, superficie lisa y resistente a los arañazos.

Diseño amplio: con la placa L, también puedes instalar o quitar tu batería fácilmente. Liberación rápida, gira y vuelve a montar en tu cámara para una toma horizontal o vertical.

【Fuerte compatibilidad】Completamente compatible con Arca-Swiss RRS Berno KIRK Sirui. Tratamiento anodizado negro para una alta durabilidad. Tornillos de conexión de acero inoxidable.

Puntos de montaje: diámetro del tornillo de montaje: 1/4 pulgadas. Todas las llaves Allen necesarias se adjuntan.

DSTE BLH-1 Li-Ion Batería (2 Paquetes) Traje y Cargador Micro USB Compatible con Olympus EM1 Mark II € 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number JLF264U2F Model Olympus BLH-1 Warranty 24 meses de garantía

Dot.Foto BLH-1 Premium 7.4v / 1720mAh Fully Decoded Batería Recargable para Olympus OM-D E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, E-M1X € 16.78 in stock 1 new from €16.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplaza BLH-1

Para Olympus OM-D E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, E-M1X

7.4v / 1720mAh - Tecnología de iones de litio: sin 'efecto memoria'

2 años de garantía

Se suministra en un embalaje ecológico.

FUGASUN 2 Piezas 1720mAh BLH-1 BLH1 Batería de la cámara con un Solo Cargador de batería para cámaras Digitales Olympus EM1 Mark II EM1-2 EM1 Mark 2 (2 pcs Battery with Charger) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para: Cámaras digitales Olympus EM1 MARK II EM1-2 EM1 Mark 2

Diseño inteligente, protección de limitación de corriente, protección anti sobrecarga, conexión corta corta

Canales individuales completos ---- conveniencia; evitar que 2 baterías se carguen entre sí

Método de carga: CC / CV ---- carga la batería completa y rápidamente

Cargue su batería a través del cable USB, le permite cargar en cualquier lugar

CELLONIC® Batería Repuesto BLN-1 Compatible con Olympus OM-D E-M1, OM-D E-M5 (Mark II), Pen E-P5, Pen-F Accu Sustitución Camara 1140mAh BLN-1, Battery € 19.90 in stock 2 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BATERÍA DE LARGA DURACIÓN SIN PÉRDIDA DE CAPACIDAD - Tecnología Ion de litio | Alta capacidad y larga duración | Repuesto para su batería BLN-1

MÁS FOTOS Y VÍDEOS MÁS LARGOS - Gracias a su gran capacidad de 1140mAh, esta batería de repuesto tiene una gran duración y la energía necesaria para cada situación

SEGURIDAD CERTIFICADA Y MÁXIMA CALIDAD - Comprobamos en permanencia la calidad y la vida útil de nuestras baterías | Protección contra cortocircuito, sobrecalentamiento y sobretensión

DATOS TÉCNICOS - Capacidad: 1140mAh | Voltaje: 7.4V | Tecnología: Ion de litio | | Color: negro

COMPATIBLE CON Olympus OM-D E-M1 PEN‑F OM-D E-M5 Mark II OM-D E-M5 Pen E-P5

DSTE 2-Pieza Repuesto Batería para OLYMPUS BLN-1 BLN1 BCN-1 E-M1 E-M5 OM-D PEN E-P5 Mark II € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 700 veces Recargable Litio-ion Batería

A+ Alto Capacidad Batería Celda

Batería Capacidad : 7.6V(significar)/2100mAh

Función información para Indicación Vida

100% compatible con original fabricante equipos y cargadores

subtel® CB-USB6 CB-USB8 Cable de datos USB 1.5m compatible con Olympus OM-D E-M1 E-M10 Mark II OM-D E-M5 Mark II Pen E-PL7 E-PL3 Tough TG-4 XZ-1 Cable Carga 12 Pin USB a USB A 2.0 negro PVC € 12.90 in stock 1 new from €12.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECNOLOGíA MODERNA DE CARGA - Conector: USB A ⇔ 12 Pin USB | Versión: 2.0 | Longitud: 1.5m | Adecuado para los dispositivos con el mismo conector

TRANSFERENCIA RÁPIDA Y SEGURA DE FOTOS Y VÍDEOS - Cable de datos para transferir archivos fotográficos y de vídeo con su camera / camcorder

SEGURIDAD CERTIFICADA Y CALIDAD GARANTIZADA - Cable con PVC irrompible y flexible para transferencia de archivos (conectando su cámara al PC) y carga de cámaras fotográficas con puerto USB

3 AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE - El cable de datos y carga de subtel es sinónimo de seguridad certificada y de altos estándares de calidad. ¡Por eso le ofrecemos una garantía de 36 meses!

COMPATIBLE CON Olympus OM-D E-M1 TOUGH TG-1 PEN‑F Stylus TOUGH TG-3 Stylus TOUGH TG-2 OM-D E-M10 Mark II OM-D E-M10 OM-D E-M5 Mark II Pen E-PL8 E-420 OM-D E-M5 Pen E-PL1 Pen E-PL7 Stylus SH-50 E-410 E-500 Pen E-P5 E-520 E-510 E-450 Stylus SH-1 Stylus SH-2 Stylus XZ-2 XZ-1 Pen E-P1 Tough TG-Tracker Pen E-PL6 E-620 Stylus 1 E-400 Stylus SH-60 SP-800UZ Pen E-PL5 Pen E-P2 Pen E-PL2 E-330 Pen E-PM1 Pen E-P3 Pen E-PL3 SP-350 SP-810UZ Stylus TOUGH TG-850 SP-320 Tough TG-870 Pen E-PM2 Stylus XZ-10 SZ-

Olympus RM-CB2 - Cable Remoto para cámara E-M1 Mark II € 59.00 in stock 1 new from €59.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para accionar el cable de control remoto

Ofrece la posibilidad de bloquear el botón de disparo para las exposiciones con bulb

Largas exposiciones sin sacudidas

Facilita las largas exposiciones y permite evitar las imágenes borrosas

JJC Cable Disparador Disparador Remoto para OM System OM-1, OM-5, Olympus OM-D E-M1X, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, EM5 Mark III Cámara Digital Similar a Original RM-CB2 Cable de Liberación € 11.59 in stock 2 new from €11.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 90cm Longitud estándar

Remoto para Focus Totalmente, pulse para activar el obturador y tomar una foto

No hay batería required-powered por su dispositivo

Evita el movimiento de la cámara y útil para exposiciones largas

Diseñado para OM System OM-1, OM-5, Olympus OM-D E-M1X, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, EM5 Mark III, reemplaza al modelo original Olympus RM-CB2 cable disparador

PATONA 2X Bateria BLN-1 Compatible con Olympus OMD E-M5 E-M1 Stylus XZ-2 Pen E-P5 € 27.49 in stock 1 new from €27.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La batería de PATONA de ion de litio no se diferencia en nada de la original. Es una compañera de viaje de confianza, para usar en casa y para llevar

Compatible con Olympus PS-BLN1 Batería y los modelos de cámara Olympus OMD E-M1, OM-D E-M5, EM5 Mark II, Pen E-P5, Pen‑F, Stylus XZ-2 de 1050mAh y 7.6V de tensión

Gracias a su extraordinaria efectividad y a su larga durabilidad, permite hacer sesiones de fotos inolvidables tranquilamente

Las células de grado A garantizan la máxima resistencia a los ciclos, lo cual significa una gran cantidad de ciclos de carga y descarga posibles

La fabricación de la batería de PATONA corresponde a los estándares europeos de calidad, con piezas de alta calidad

Tapa de cuerpo y tapa trasera para Panasonic Lumix G9 G8 G7 G95 G85 GH5 GH5S GH4 GH3 GX85 GX9 GX8 GF9 GF10, Olympus E-M10 Mark III II E-M1 E-M5 Más Micro cuatro tercios Accesorios para cámara y lentes € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Panasonic Lumix G9 G7 G6 G5 G3 G2 G1 G10 , GH5 GH5S GH4 GH3 GH2 GH, G95 GX1 GX2 GX7 GX8 GX9 GX85 GX850 , GF1 GF2 GF3 GF5 GF6 GF7. GF8 GF9 Cámara GM1 GM5 con cámara de montaje Micro 4/3.

Compatible con Olympus E-M10 Mark IV / E-M10 Mark III / E-M10 Mark II / E-M10 / E-M1 Mark III / E-M1 Mark II / E-M1 / E-M5 Mark III E-M5 Mark II /E-M5 E-P1 E-P2 E-P3 E-P5 E-PL1 E-PL2. PL3 E-PL. 5 cámaras E-PL6 E-PL7 E-PL8 E-PL9 E-PM2 E-PM1 PEN y lentes de montaje M43

✪ Tapa trasera para lente / Micro Four Thirds Body Cap para Panasonic Olympus Camera: mantiene el sensor de imagen de tu cámara, los componentes internos y la lente a salvo del polvo, la humedad y otros elementos cuando no se monta una lente.

✪ Instalación de la cubierta del cuerpo M43 y la cubierta trasera de la lente: quita la lente de la cámara y enrosca en la tapa del cuerpo y el indicador de punto de alineación de la tapa de la lente.

✪ Funda para zapata caliente: el innovador diseño circular ocupa menos espacio que los niveles bloqueados de 2 o 3 ejes y ayuda a proteger la zapata caliente de tu cámara, evita arañazos, golpes, humedad, polvo y mantiene limpio. READ Los 30 mejores Samsung S9+ capaces: la mejor revisión sobre Samsung S9+

JJC Disparador Cable de Conexión para OM System OM-1, OM-5, Olympus OM-D E-M1X, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, EM5 Mark III Cámara € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud del cable: 25cm aprox.

2.5mm enchufe tipo A Olympus RM-CB2

Compatible con cámaras OM System OM-1, OM-5, Olympus OM-D E-M1X, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, EM5 Mark III (Nota: NO sirve para la cámara de cine Olympus OM-1)

JJC se conecta seleccionado mandos a distancia para cámaras con mando Olympus RM-CB2 socket

El paquete incluye: 1 x cable disparador

JJC Compatible con Olympus Pen-F, E-P5, E-M1, E-M5, E-M5 Mark II Cámaras Cargador de Batería Dual USB € 13.99 in stock 2 new from €12.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alimentado por fuentes USB, le permite cargar su batería con un cargador de pared USB, computadora portátil, banco de energía o cargador de automóvil, tiendas de cable USB en el costado del cargador para facilitar su transporte

Ranura dual para cargar baterías, le permite cargar 2 baterías al mismo tiempo (la batería no está incluida en el paquete)

Los indicadores de carga LED dobles muestran el estado de carga de ambas baterías, el cargador también tiene protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga para evitar daños en sus baterías

Reemplaza la batería original Olympus BLN-1, la batería JJC B-BLN1 y la batería de terceros para la batería Olympus BLN-1

Se adapta a la batería de las cámaras Olympus: PEN-F, E-P5, OM-D E-M1, OM-D E-M5, OM-D E-M5 Mark II etc.

Raeisusp BLH-1 Batería Dummy BLH1 Acoplador DC Cable USB para Olympus E-M1 Mark II E-M1 Mark III EM1 X € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number BLH-1

Olympus STF-8 - Flash Doble para fotografía Macro (rediseñado para cámara OM-D E-M1 Mark II) € 499.00

€ 428.99 in stock 2 new from €428.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con: M.Zuiko Digital ED 30 mm F3.5 Macro, M.Zuiko Digital ED 60 mm F2.8 Macro y M.Zuiko Digital ED 12-40 mm F2.8 Pro

Este flash ligero y compacto presenta la misma tecnología de sellado que está presente en las cámaras y objetivos

Es el primer flash doble macro del mercado que es resistente al polvo, a las salpicaduras y a la congelación

Está diseñado para la fotografía macro, con un número guía de 8,5 disparando con los dos cabezales y de 6 disparando con uno

Kiwifotos Ocular Ocular para cámara Olympus OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M1 sustituye a Olympus EP-12 EP-13 € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El diseño del ocular se adapta a Olympus OMD EM1 / OLYMPUS OMD EM1 MK2 / Olympus OMD EM1 MK3

Sustituye a la copa ocular grande Olympus EP-12 EP-13

Hecho de material de silicona suave para proporcionar la máxima comodidad para tus ojos, especialmente para los que usan gafas

Protege eficazmente el visor de la luz no deseada, el polvo, los golpes y los arañazos con el ocular extendido de goma

Con diseño profesional, el ocular se ajusta firmemente al visor de la cámara. Fácil de instalar

Olympus CC-1 USB - Soporte Anclaje Cable USB para cámara E-M1 Mark II € 7.90 in stock 3 new from €7.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con OM-D EM-1 Mark II

Soporte anclaje cable USB para E-M1 Mark II (CC-1 USB)

Soporte anclaje cable USB para E-M1 Mark II (CC-1 USB)

Olympus OM-D E-M5 Mark III - Sensor de 20 MP 4K, estabilización de Imagen de 5 Ejes, detección de Fase AF - Kit con Lente F.3.5-6.3 de 12-200 mm, Color Negro € 1,599.00 in stock 4 new from €1,599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño portátil, ligero, compacto y premium con carcasa a prueba de polvo, salpicaduras y congelación para disparar al aire libre en condiciones difíciles

Estabilización de imagen de 5 ejes redesarrollada para imágenes de poca luz sin un trípode y disparo de teleobjetivo

El nuevo buscador de visualización OLED ofrece una imagen nítida de borde a borde

Olympus - Función de disparo versátil original: Pro Capture, Focus Stacking, Live Composite

Compacto y ligero como ningún otro

PATONA 2X Premium Bateria BLH-1 Totalmente decodificado Compatible 2040mAh con Olympus OM-D EM-1 Mark2 Mark III E-M1X € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PERFECTA PARA LLEVAR DE VIAJE: La batería de PATONA de ion de litio no se diferencia en nada de la original. Es una compañera de viaje de confianza, para usar en casa y para llevar.

PERFECTAMENTE COMPATIBLE: Para batería Olympus BLH1 y los modelos de cámara Olympus OM-D EM-1 Mark II, E-M1X de 2040 mAh y 7,4 V de tensión.

PARA HACER FOTOS RELAJADAMENTE: Gracias a su extraordinaria efectividad y a su larga durabilidad, permite hacer sesiones de fotos inolvidables tranquilamente

DURADERA: Las células de grado A garantizan la máxima resistencia a los ciclos, lo cual significa una gran cantidad de ciclos de carga y descarga posibles

SEGURIDAD PROBADA: La fabricación de la batería de PATONA corresponde a los estándares europeos de calidad, con piezas de alta calidad

JJC Cable Disparador Disparador Remoto para OM System OM-1, OM-5, Olympus OM-D E-M1X, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, EM5 Mark III Cámara - Sustituye a RM-CB2 Cable de Liberación € 13.99 in stock 2 new from €13.99

1 used from €12.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funciona como en la cámara incorporada disparador. presionar hasta la mitad para enfocar y totalmente hacia abajo hasta tomar la foto

Siempre ha deseado para tomar fotos de larga exposición, tales como Star senderos sin el riesgo de movimiento de la cámara? ajustar su cámara a modo "bombilla, pulse el obturador y deslícelo hacia delante para bloquear en la posición, etc. cuando Ready libera el obturador de la posición de bloqueo para completar la exposición y tomar la foto

No requiere batería, impulsado por el movimiento de la cámara

Compatible con Olympus OM SYSTEM OM-1, OM-D E-M1 Mark II, OMD E-M1 Mark III, OM-D E-M1X, OMD E-M5 Mark III, reemplaza al modelo original Olympus RM-CB2

El paquete incluye: 1 x controlador, 1 x cable disparador

MegaGear Estuche de cámara Ultra Ligero, de Neopreno Compatible con Olympus OM-D E-M1 Mark III, E-M1 Mark II (12-40mm) € 27.99 in stock 3 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HECHO A MEDIDA: Este estuche MegaGear de neopreno para cámara está especialmente diseñada para adaptarse a la Olympus OM-D E-M1 Mark III, E-M1 Mark II (12-40mm) con lo que se obtiene un calce perfecto.

PROTECCIÓN: fabricado en neopreno suave, alcolchado, duradero y antirrayas, ofrece la máxima protección.

RÁPIDO Y PRÁCTICO: El material de neopreno es flexible, liviano y ocupa un espacio mínimo, lo que convierte a esta funda en una compañera ideal para los exteriores.

AL AIRE LIBRE O DE VIAJE: protege tu cámara y lente de la suciedad, las rayas, el polvo, los golpes y la humedad al viajar o pasar tiempo al aire libre.

COLORES VIBRANTES: viene en una variedad de únicos y divertidos colores para elegir. Elige el color que mejor exprese tu estilo y tu pasión.

Mando a distancia inalámbrico para cámara Olympus OM-D E-M1 Mark II (30 metros, 433 mHz) de JJC. Compatible con interruptor de cable remoto Olympus RM-CB2 € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La función inalámbrica soporta cinco modos: un solo disparo, 5 segundos de retraso, 3 disparos continuos, disparos ilimitados continuos y tomas en modo foco.

Pulsa el transmisor a la mitad para enfocar. Pulsa completamente para disparar el obturador.

Dos indicadores LED confirman el enfoque inicial y la exposición durante el modo inalámbrico.

El receptor tiene un enchufe de montaje de trípode en la parte inferior e indicadores LED para confirmar los modos de trabajo.

Diseñado para Olympus RM-CB2 cable interruptor compatible con cámaras como Olympus OM-D E-M1 Mark II sin espejo. READ Los 30 mejores Antena 4G Exterior capaces: la mejor revisión sobre Antena 4G Exterior

Newmowa USB Cargador Doble para Olympus BLH-1 Olympus EM1 Mark II € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: 1 x cargador, 1x USB cable

Cargador: Entrada: 5V 2A Exportación: 8.4V 600mA*2

Puede cargar dos baterías al mismo tiempo,Indicador de la luz roja encendida durante la carga, la luz cambia a verde, mientras que termine la carga

Diseño compacto y portátil,conveniente para los viajeros y usuarios de negocios

El microchip integrado evita la sobrecarga y alarga la vida de la batería. Garantía:1 años

JJC BLH-1 - Cargador de batería dual USB para Olympus OM-D E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, E-M1X cámara digital para Olympus BLN-1 - Reemplaza el cargador de batería Olympus BCH-1 € 13.59 in stock 1 new from €13.59

1 used from €11.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador de batería BLH-1: cargador de batería dual para cámara Olympus BLH-1, JJC B-BLH1 y reemplazo de batería de terceros.

【Cargador dual e indicadores LED】Permite cargar 2 baterías simultáneamente o de forma independiente, los indicadores LED dobles muestran el estado de carga de ambas baterías.

【Mecanismo de protección】Detecta automáticamente cuando las baterías están completamente cargadas y detiene la carga para evitar daños a tus baterías. Cuando las baterías están a punto de sobrecalentarse, el cargador sentirá y dejará de cargar inmediatamente. Protección contra sobrecarga y cortocircuitos.

【Cámaras compatibles: para Olympus OM-D E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, E-M1X. Olympus BCH-1, HLD-9, etc. Repuesto para cargador de batería Olympus BCH-1.

【Cable de extensión y cable USB incorporado】Se incluye un cable de extensión (15.7 pulgadas/40 cm). un cable USB integrado para facilitar la carga. El puerto USB permite cargar las baterías a través del cargador de pared USB, portátil, banco de energía o cargador de coche. Perfecto para viajes y uso doméstico, portátil y cómodo de llevar.

PATONA Cargador Doble para BLN-1 Batería Compatible con Olympus OMD EM5 Mark II Stylus XZ-2 Pen E-P5 E-M1 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PERFECTO PARA LLEVAR DE VIAJE: El cargador PATONA, de diseño elegante y estrecho, funciona con energía eléctrica a través de un cable micro-USB que incorpora. Input: DC 5V / 2,1A - Output: DC 8.4V / 700mA x1 / 500mA x2

CARGADOR PARA BATERIAS: BLN1 y cámaras modelos Olympus OMD E-M1, OM-D E-M5, EM5 Mark II, Pen E-P5, Pen?F, Stylus XZ-2

PARA HACER FOTOS RELAJADAMENTE: Gracias a su extraordinaria efectividad y su larga durabilidad, permite hacer tranquilamente sesiones de fotos inolvidables

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: El sistema de desconexión automático que lleva integrado protege la batería de la cámara de posibles daños causados por las sobrecargas

COMPATIBLE: La fabricación del cargador de batería de PATONA corresponde a los estándares europeos de calidad, con piezas de alta calidad

Olympus OM-D E-M1 - Cámara Evil de 16 MP (Pantalla de 3", estabilizador de Imagen, grabación de vídeo, WiFi), Negro € 1,099.00

€ 1,000.39 in stock 1 new from €1,000.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor de imagen Live MOS de nueva generación

Procesador de imagen TruePic VII

Visor electrónico avanzado: amplía el campo de visión 1,3 veces comparado con una cámara réflex

Resistente al polvo, salpicaduras y congelación: apta para todos los terrenos y todos los climas.

PATONA® Batería de repuesto premium para Olympus BLH-1 (Real 2040mAh) para Olympus OM-D E-M1 Mark II y OM-D E-M1X Paquete de 2 € 99.90 in stock 1 new from €99.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Decoración: por primera vez, ahora puede ofrecer un fabricante extraño baterías BLH-1, que también se cargan en el cargador original y el indicador de tiempo restante funciona. Sin aviso en la pantalla de la cámara.

PATONA Premium - Batería para Olympus BLH-1 (2 unidades)

Potencia: 2040 mAh, 7,4 V, 15,1 Wh.

Tecnología: batería de iones de litio con protección contra sobrecarga/sobretensión.

Compatible con: Olympus BLH-1 / Olympus OM-D E-M1 Mark II y OM-D E-M1X

