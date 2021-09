Inicio » Electrónica Los 30 mejores Vhs A Digital capaces: la mejor revisión sobre Vhs A Digital Electrónica Los 30 mejores Vhs A Digital capaces: la mejor revisión sobre Vhs A Digital 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

DIWUER Convertidor de Capturadora de Audio Video USB2.0, DVD VHS VCR Grabber Digital Grabador para Mac Windows 7 8 10, VHS a Digital DVD y Edite Video

Amazon.es Features USB 2.0 Capturadora De Video Y Audio: DIWUER Convertidor de Audio / Video puede tocar a VHS VCR DVD y otros dispositivos a través de RCA o S-Video, para VHS digital y edición de video.

Fácil de Operar: Entrada de video: conector S-Video (Mini-DIN 4) y conector compuesto CVBS. Entrada de audio: canal izquierdo (Audio-L) y canal derecho (Audio-R). Operación simple en PC y laptop.

Soportada Formatos De Video: DVD / - R / RW, DVD / - VR y DVD-Video. Aplicando a la conferencia de internet / reunión de la red. Soporte NTSC, formato de video PAL (la resolución PAL es 720 x 576 @ 25 FPS, la resolución de NTSC es 760 x [email protected] FPS).

Amplia Aplicación: con este capturador video, convertirá y digitalizará señales de música y video de manera conveniente o podrá conectar reproductores de DVD, grabadoras de video, videocámaras, cámaras digitales, old cámaras, sistemas de alta fidelidad u otros dispositivos AV con un conector compuesto (CVBS) o S-Video a través de este capturador a su PC.

Soportada Sistemas Operativos: Compatible con Windows XP / Win7 / 8/10 / Pentium III800 y versiones superiores y Mac (versiones inferiores a 10.15). Recordatorio: El CD de este dispositivo de captura de video no es necesario, por lo que le recomendamos que descargue "OBS Studio" o "PotPlayer 64bit". Utilice "QuickTime Player" para Mac. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con DIWUER

DIGITNOW!Convertidor de Captura de Vídeo USB,Hi8 VHS a DVD Digital Grabber Grabador ,Capturadora de Audio Vídeo para Mac Windows,Digitalizadora y Edite con Adaptador Scart/AV

Amazon.es Features Capture archivos de audio y video de alta calidad directamente a través de la interfaz USB 2.0 yendo a formato MPEG 1/2 y MPEG 4 (PSP / Ipod) en su disco duro.

Con el conector RCA o S-Video, capture la fuente de video VCR, DV, VHS, V8, Hi8, grabadora de video, videocámara, reproductor de DVD o receptor de TV satelital.

Guarde el video dentro de la computadora, y luego a través de nuestro software para grabar los archivos de video editados en el disco (DVD / VCD / SVCD).

Game Grabber, conéctate a Xbox 360 / PS3 / consolas de juegos y graba cualquier metraje de juego.

Compatible con los requisitos de sistema XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 32 bit y 64 bit y Mac OS

Convertidor de VHS a formato digital, adaptador de captura de vídeo con USB 2.0, compatible con Windows 7, 8, 10, XP y VISTA, para digitalizar audio y vídeo

Amazon.es Features Convertidor de VHS a formato digital de alta velocidad: el grabador de vídeo puede establecer una conexión entre el ordenador y dispositivos de vídeo a través de VHS, VCR y DVD, y mejorar la calidad de imagen con parámetros como el brillo, el contraste, el tono del color, la nitidez y la saturación.

Graba juegos retro: conéctate a la Xbox 360, a la PS3 o a Game Cubes y graba cualquier secuencia del juego desde consolas con salida de vídeo SD, e incluso retransmite tu partida en directo.

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits) y Microsoft Windows 10 (32/64 bits).

Compatible con todos los formatos de vídeo: este adaptador de captura de vídeo con USB 2.0 es compatible con VCD, DVD, SVCD, WMV y otros formatos de vídeo. Para transferir la película grabada a un disco duro o DVD, puedes utilizar un VCR, una cámara de vídeo, una cámara antigua, un estéreo u otro equipo de audio y vídeo compuesto (CVBS) para conectarlo a un ordenador de mesa o portátil. Selecciona PAL para grabar vídeos a una velocidad de 25 fps y NTSC para grabar vídeos a una velocidad de 30 fps.

Plug and Play: cuenta con una interfaz USB 2.0 que puede capturar audio sin tarjeta de sonido. El software fácil de usar te guía paso a paso (idioma español no garantizado) para grabar vídeo analógico en tu ordenador. - -

Convertidor de Video y Audio USB 2.0 de Tarjeta con Cable de Transferencia Captura Convertidora VHS VCR TV a DVD Soporta Win 7 8 10 2000 Xp Vista para Pasar Películas, Memoria Viejos al Laptop (Traje)

Amazon.es Features 【Proteja sus recuerdos】 Ponga sus recuerdos y videos en su computadora, software súper fácil de usar, nuestro manual lo guiará en cada paso y convertirá su analógico a digital.

【Viene con adaptador S-Video y cable RCA】 Incluido con un cable RCA a RCA y un adaptador Scart a S-Video o RCA, puede grabar video / audio desde muchos dispositivos diferentes: VHS, DVD, cámara de video, cámara CCTV. Incluye el CD del software, fácil de instalar y usar, apague su software antivirus antes de instalar el controlador

【¿Qué dispositivo se puede usar?】 Grabe cualquier video desde un dispositivo de video con conector RCA o S-Video, como VHS, VCR, DVD, TV, DV, videocámaras analógicas, cámaras y consolas de juegos

【Game Grabber】 Game Grabber, conéctese a Xbox 360 / PS / consolas de juegos y grabe cualquier metraje del juego.

【Compatibilidad con】 Compatibale con Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 32 64 bit 【Nota】 Los pasos de instalación de Win 10 son diferentes a los demás, si tiene algún problema, no dude en contactarnos para obtener ayuda. READ Los 30 mejores Funda Guitarra Acustica capaces: la mejor revisión sobre Funda Guitarra Acustica

Capturadora VHS DVD Digital a PC USB2.0 Video Audio, [3 Set] Convertidor SCART a RCA S-Video + 1,5M 3 Cable Premium Phono RCA Macho a Macho Grabadora Transferir para Windows 10/ 8/ 7/ XP (Set 3)

Amazon.es Features Part Number U053811665A Model U053811665A

Rybozen Convertidor de Captura de vídeo USB, Scart VHS a DVD Digital Grabber Grabador, Capturadora Digitalizadora de vídeo para Mac Windows

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features Cree una biblioteca de video doméstico de alta definición. Un toque de capturador, presione para comenzar, presione para detener el botón (versión pro).

Interfaz USB 2.0 PnP, transferencia de audio / video USB, soporte de audio USB, cable USB a su PC, especialmente para notebook sin línea en el puerto.

Soporta codificación RCA a Scart / MPEG 4/2/1 en tiempo real.

Grabar archivos editados en DVD, VCD, SVCD.Capturar fuente de video de VHS, VCR, V8, Hi8. Grabe su propio DVD / VCD.

Compatible con Windows XP / Vista / 7/8 (cada uno de 32 y 64 bits) y 8.1 (32 bits).

Grabador de audio y vídeo USB 2.0, adaptador para editar vídeo, digitalizador de Hi8 VHS a DVD para Mac o Windows 7 8 10 con adaptador de conversión Scart/AV

Amazon.es Features Transfiere/graba vídeo y audio desde casi cualquier fuente de vídeo analógica (VHS / VCR / Hi8 / DVD / TV BOX) a tu Mac o PC.(Para el sistema: Windows XP/Vista/7/8/10 y macOS 10.15)

Captura vídeo en formato digital universal H.264, listo para iPad, iMovie, Windows Live Movie Maker y YouTube. (Sólo se admiten los formatos de vídeo NTSC y PAL).

Convierte LPs y cintas de audio a formato CD o MP3 con reconocimiento automático de pistas, añade información de título, artista y género.

Crea bonitos vídeos con herramientas profesionales, reduce el ruido de los vídeos, estabiliza los vídeos movidos, corrige el color, crea efectos de transición y mucho más. Divide los vídeos en varios DVD para compartirlos o almacenarlos.

Viene con grabación de vídeo Digitnow!, adaptador de vídeo compuesto a SCART, cable de vídeo compuesto/RCA estéreo.

König VHS-C ADAPTOR - Adaptador para cintas

Amazon.es Features Adaptador para cintas

No es adecuado para cintas de 8 mm

OQS Convertidor VHS a Digital, Grabador de Audio y Vídeo USB 2.0, VHS a DVD Digital Grabber Adaptador para Windows 10/8/7, XP/Vista/PC

Amazon.es Features 【Convertidor VHS a Digital】Puedes conectar reproductor de DVD, videograbadora, cámaras digitales, cámaras digitales, cámaras de vídeo, sistemas de alta fidelidad u otros dispositivos compuestos (ya sea con un ) o un conector S-Video a través de este grabber a su PC y mira de nuevo en tu televisor o envía a amigos y familiares.

【Soporta NTSC, PAL】MP3 - MPEG 1, 2 | Resolución PAL: 352x288 @ 25FPS, 480x576 @ 25FPS, 720x576 @ 25FPS / NTSC-resolución: 352x240 @ 29,97FPS, 480x480 @ 29,97FPS, 720x480 @ 29,97FPS.

【Plug and Play】Interfaz USB 2.0. No necesite alimentación externa. Captura de Vídeo USB 2.0 soporta tono de contraste de brillo y control de saturación. Captura audio sin la tarjeta de sonido. Aplicación para conferencias de Internet/reunión de red. Guarda tus preciados recuerdos de las cintas VHS en tu disco duro de PC.

【Formatos de vídeo compatibles】DVD+/-R/RW, DVD+/-VR y DVD-Video. Grabe cualquier dispositivo de video con conector RCA o conector S-Video, como VHS, VCR, DVD, TV, DV, videocámara analógica, cámara y consolas de juegos.

【Amplia compatibilidad】Compatible con USB 1.1. Compatible con Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32/64 bits). Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Ofrecemos 24 meses de garantía.

DIGITNOW! Convertidor de captura de vídeo , VHS a DVD Digital Grabber Grabador, RCA a HDMI Capturadora Digitalizadora, Jugador y Guardar en tarjeta SD

Amazon.es Features Una forma sencilla de copiar y convertir cintas de vídeo y DVD en archivos digitales

Formato le permite formatear la tarjeta MicroSD y borrar completamente listo para la grabación. Los archivos también se pueden eliminar cuando el V2D está conectado al ordenador o cuando la tarjeta MicroSD está conectada a un lector de tarjetas conectado al ordenador. Puede eliminar o proteger cualquiera o todos los archivos grabados.

La unidad tiene una pantalla de color LCD de 2.3 "de buena calidad que le permite previsualizar el vídeo de entrada, ver como se está grabando y ver después de haber sido grabado.

La unidad está alimentada por una batería interna y / o un cargador externo. La unidad puede funcionar durante varias horas con la batería sola y el estado de la batería se puede observar en una barra verde en la parte superior derecha de la pantalla.

La unidad está muy bien diseñada que es esencialmente autónoma y se ajusta a su mano. Antes de hacer algo con él, lea el manual de instrucciones. Preste atención: en el modo de reproducción, puede presionar el botón REC, la información que no desea se eliminará.

FONCBIEN VHS a Digital- Capturador Audio+Video/Grabber/Grabador Versión Tarjeta Adaptador VHS VCR TV a DVD Compatible con Win 2000 / Win XP/Win Vista/Win 7 / Win 8 / Win 10 (For Window)

Amazon.es Features Capture video y audio de alta calidad desde un dispositivo de TV / Digicam / Media directamente en su computadora portátil / PC mediante la interfaz USB 2.0. No requiere alimentación externa.

Soporte para todos los formatos: grabe en DVD +/- R / RW, DVD +/- VR y DVD-Video, grabe video en DVD / VCD / MP3 / 4 y guárdelo en el disco duro.

Puede crear un puente para que sus dispositivos más antiguos puedan usarse nuevamente con los dispositivos de tipo más nuevo. Le permite editar, recortar y crear el nuevo archivo convertido. Y es compatible con todos los sistemas de Windows.

La dimensión es fácil de lleva.

No se preocupe por la instalación complicada. Incluya Professional y la Guía de instalación rápida fácil de aprender.

AUTOUTLET Capturadora de Video y Audio USB 2.0, Convertidor VHS a DVD Digital, Adaptador de Captura Scart a RCA/S-Video, Cable RCA a RCA para Edición de Postproducción para Windows 10/8/7/Vista/XP

Amazon.es Features ✨ Grabe cualquier video de dispositivo de video con conector RCA o S-Video, como VHS, VCR, DVD, TV, DV, videocámaras analógicas, cámaras y consolas de juegos.

✨ Utilice este kit completo para transferir sus antiguas grabaciones VHS a la PC y grabar en DVD. Proteja sus recuerdos preciosos de las viejas cintas de videocámaras, grabe sus videojuegos.

✨ Compatibale con Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 32 64 bit.

✨ El volumen de suministro incluye un cable cinch y un euroconector a S-video o adaptador cinch, puede grabar video / audio desde muchos dispositivos diferentes: VHS, DVD, cámara de video, cámara CCTV. (Por favor, apague su software antivirus antes de instalar el controlador.)

✨ Utiliza una interfaz USB 2.0 para la conexión a su computadora o computadora portátil y un audio, video y S-video completo, y también incluye un cable de extensión USB en caso de que necesite esa longitud adicional entre el dispositivo fuente y su computadora / computadora portátil.

Rybozen Convertidor de audio/video USB 2.0 Digitalice y edite video desde cualquier fuente analógica incluyendo VCR DVD VCR

Amazon.es Features El adaptador de captura de video USB 2.0 proporciona un enlace entre una PC y un dispositivo de video con conector RCA o conector de audio / S-Video, tal como VHS, VCR, DVD.

Interfaz USB 2.0, plug and play. Soporta matiz de contraste de brillo y control de saturación. Capture audio sin la tarjeta de sonido.

Admite todos los formatos de video: DVD +/- R / RW, DVD +/- VR y DVD-Video. Aplicando a la conferencia de internet / reunión de la red. Soporte NTSC, formato de video PAL.

Fácil de convencer y transferir con un buen manejo para que tengas unas transferencias suaves y disfrutes del buen momory.

Conecte la grabadora de video de señal analógica con su PC / portátil y consiga la conversión a señal digital Capture video y audio de alta calidad a través de la popular interfaz USB 2.0 y no necesite alimentación externa, soporte para la mayoría de los formatos: grabación en DVD +/- R / RW, Soporte de DVD / -VR y DVD-Video Brillo, Contraste, Matiz y Control de Saturación Capture audio sin la tarjeta de sonido.

DIGITNOW! Convertidor de Captura de vídeo USB, Scart o VHS a DVD Digital Grabber Grabador, Capturadora Digitalizadora de vídeo

Amazon.es Features Cree una biblioteca de video doméstico de alta definición. Un toque de capturador, presione para comenzar, presione para detener el botón (versión pro)

Interfaz USB 2.0 PnP, transferencia de audio / video USB, soporte de audio USB, cable USB a su PC, especialmente para notebook sin línea en el puerto

Soporta codificación RCA a Scart / MPEG 4/2/1 en tiempo real

Grabar archivos editados en DVD, VCD, SVCD.Capturar fuente de video de VHS, VCR, V8, Hi8. Grabe su propio DVD / VCD

Compatible con Windows XP / Vista / 7/8 (cada uno de 32 y 64 bits) y 8.1 (32 bits)

Convertidor de Video y Audio, VHS a DVD Digital Video Grabber - August VGB300 - Capturadora Grabador DVD VCR Hi8 Video a Digitalizadora Compatible con Windows y Mac - Plug & Play

Amazon.es Features (Modelo 2020) Compatible con Mac y Windows 10, 8, 7, XP (no requiere controladores). Guarda y convierte vídeos y cintas en formatos PAL/NTSC.

Guarda las cintas VHS en el PC: guarda tus valiosos recuerdos de las cintas VHS en tu disco duro de PC.

Crea copias de DVD: es fácil grabar tu vídeo en un disco DVD y ver en tu televisor, o enviar a amigos y familiares utilizando el convertidor de software y grabador incluido.

Graba el juego retro: conéctate a Xbox 360 / PS3 / Game Cubes y graba cualquier vídeo de juego desde consolas con salida de vídeo SD.

Conéctate a videocámaras: SVHS y AV compuesto, así como adaptador euroconector incluido para permitir la conexión a casi cualquier videocámara para su uso como una pantalla para monitorear o para grabar tus imágenes en el disco duro

DIWUER Capturadora de Video HDMI, 4K HDMI a USB 2.0 Convertidor Video Audio, HDMI Vídeo Game Capture 1080P 30FPS para Edite Video/Juego/Transmisión/Enseñanza en línea

Amazon.es Features ►1080P Capturadora Video HDMI: DIWUER HDMI capturadora adopta una transmisión de resolución de alta definición, la entrada es compatible con 4K (3840 × 2160 @ 30Hz), la salida es compatible con 1080P (1920 × 1080 @ 30Hz) y es compatible con 720P @ 60FPS. La conexión de su cámara / DSLR / Cámara portátil a través de PC o Mac se puede usar como una cámara web, que es muy adecuada para transmisiones en vivo y una enseñanza maravillosa.

►Plug and Play: Capturadora no necesita instalar ningún controlador y puede grabar su video / audio de alta definición, juegos, reuniones u otro contenido de video en su computadora con software de edición de terceros. Como OBS Studio, VLC, Amca, QuickTime Player y otro software de edición. Simple y fácil de operar.

►HD Capturer Tiene una Amplia Gama de Usos: Puede conectarse a una presentación sin software, simplemente conéctelo a su computadora portátil o tableta a través de HDMI para comenzar a compartir. Esta es una forma rápida y conveniente de compartir contenido en reuniones en línea.

►Compatibilidad Del Sistema Operativo: La interfaz USB 2.0 de alta velocidad proporciona grabación de pantalla de alta definición, compatible con la mayoría de los sistemas operativos: compatible con Windows 10 8 8.1 7, compatible con Mac OS, Linux. también adecuado para dispositivos con salida HDMI, como PS4 PS5, Xbox , Wii U y Switch, etc. Transmisión de alta velocidad sin demora.

►DIWUER HDMI a USB Capture: No necesita fuente de alimentación externa, tamaño compacto y fácil de transportar. Es un buen ayudante para editar video y audio / juegos en línea / transmisión en vivo en línea. Obtenga esta tarjeta de capture card, Si tiene alguna pregunta durante el uso, no dude en ponerse en contacto con DIWUER y DIWUER lo resolverá por usted. READ Los 30 mejores Televisores 22 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Televisores 22 Pulgadas

YiYunTE Convertidor Captura Vídeo Audio USB 2.0 VHS a DVD Digital Tarjeta Capturadora Vídeo DVD VHS VCR Grabber Digital Adaptador Grabador de Video Converter Vídeo Capture para Windows 10 8 7 XP Vista

Amazon.es Features ★FUNCIÓN CLAVE :Puede capturar video de alta calidad y archivo de audio directamente por interfaz USB 2.0 sin la tarjeta de sonido.

★SOFTWARE PROFESIONAL: Adjunto con un software profesional de edición de vídeo, hace la edición de sus películas más divertida y fácil.

★ECONÓMICO PERO PODEROSO :Este producto le saca de dispositivos complejos que tienen un alto costo, ya que convierte su PC en una estación de trabajo de grabación y edición de vídeo con todas las funciones.

★CONTROL AJUSTABLE:Puede mejorar la calidad de sus vídeos ajustando el brillo, el contraste, el color y la saturación.

★ATENCIÓN : Si hay cualquier problema, recepción para entrarnos en contacto con. Esta lista SOLO es vendida por YIYUN. Por favor, asegúrese de eso cuando realice el pedido. No somos responsables de la orden que vende otro vendedor que pone oferta bajo nuestra lista si ocurrieron circunstancias

FONCBIEN VHS to Digital Converter - [Actualizar] USB 2.0 Video Audio Grabadora De Captura Adaptador Tarjeta V8 / Vi8 VHS a DVD Convertidor TV DVR VCR CCTV Videocámara a PC para y Windows 10/8

Amazon.es Features El cable de captura de video compuesto / S-Video USB 2.0 le permite conectar dispositivos que emiten S-Video o video compuesto a una computadora a través de un puerto USB 2.0 disponible. El cable también cuenta con entradas de audio estéreo RCA de dos canales que le permiten capturar el audio que acompaña a la señal de S-Video o video compuesto

La solución perfecta para conectar una computadora y una fuente de S-Video o video compuesto, el cable de captura ofrece grabación en tiempo real de MPEG 1, MPEG 2. Lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano, el cable de captura es una excelente solución para aplicaciones móviles que se integra perfectamente con computadoras portátiles y de escritorio.

La captura de video USB 2.0, puede capturar archivos de audio y video de alta calidad directamente a través de la interfaz USB 2.0 sin tarjeta de sonido. La instalación es muy simple y la alimentación externa es innecesaria.

Compatibilidad amplia: Compatible con todos los sistemas Windows: Windows XP / 7/8/10 Compatible con captura de video NTSC, PAL

GARANTÍA: Todos los productos vienen con una garantía de 12 meses sin preocupaciones. Si tiene algún problema o sugerencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros, haremos todo lo posible para hacer lo correcto para usted.

RCA a HDMI, QGECEN Adaptador AV a HDMI de Audio y Video Soporte 1080P con Cable de Alimentación USB para WII PS2 Gamecube VHS Camara Laptop DVD Proyector

Amazon.es Features 【MÚLTIPLES FORMATOS DE ENTRADA】Este convertidor RCA/AV a HDMI admite múltiples formatos de entrada estándares de televisor como PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M y PAL/N para satisfacer sus diferentes necesidades.

【SALIDA HDMI】El RCA HDMI adaptador admite una salida HDMI de 1080 P o 720 P, puede conectar con su monitor, televisor o proyector para disfrutar de los videos de alta definición en cualquier momento y en cualquier lugar.

【ALTA CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA】Este adaptador de señal puede utilizarse en Monitor / Televisor con alta capacidad de ancho de banda de [email protected], ofreciendo una estable transmisión de señal.

【AVANZADA TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL】Este conversar de señal video y audio de RCA/AV a HDMI está equipado con avanzada tecnología de procesamiento de señal que cuenta con excelente precisión, colores, resoluciones y detalles.

【FÁCIL DE USAR】Este portátil, flexible y av adaptador a HDMI es fácil de instalar y usar sin ningún controlador de software, enchufe y utilice, y fácil de llevar a cualquier lugar.

XYvee Convertidor de Audio/Video USB 2.0, Video Capture, Digitalice y edite Video Desde Cualquier Fuente Analógica Incluyendo VCR DVD VCR, VHS a Digital Grabador para Windows 7 8 10 Vista

Amazon.es Features 【Capture video y audio de alta calidad】 El adaptador de captura de video USB 2.0 proporciona un enlace entre una PC y un dispositivo de video con conector RCA o conector S-Video, como VHS, VCR, DVD. Interfaz USB 2.0, admite control de brillo, contraste, tono y saturación. Puede crear un puente para que sus dispositivos más antiguos puedan volver a utilizarse con los dispositivos de tipo más nuevo. Le permite editar, recortar y crear el nuevo archivo convertido

【Plug & Play】 Capture vídeo y audio de alta calidad a través de la popular interfaz USB 2.0 sin la tarjeta de sonido y sin necesidad de alimentación externa. La dimensión es fácil de llevar. El software fácil de usar lo guía a través de cada paso para grabar video analógico en su computadora.

【Admite todos los formatos de video】 Este grabador de video admite VCD, DVD, SVCD, WMV y otros formatos de video. Para transferir la película grabada a un disco duro o DVD, puede usar una videograbadora, una cámara de video, una cámara de estilo antiguo, un equipo estéreo u otro equipo de audio y video compuesto (CVBS) para conectarlo a una PC o computadora portátil.

【Guarde las cintas VHS en la PC】 Transfiera la captura de video y audio desde casi cualquier fuente de video analógica (VHS / VCR / Hi8 / DVD / TV BOX) a su PC (XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 de 32 bits y 64 bits). Y es compatible con todos los sistemas de Windows. Guarde sus preciados recuerdos de cintas VHS en el disco duro de su PC.

【Grabar juego retro】 Este convertidor de VHS a digital se puede conectar a Xbox 360 / PS3 / Game Cubes y grabar cualquier metraje de juego desde consolas con salida de video SD. E incluso transmite en vivo tu juego. Seleccione PAL para grabar videos a una velocidad de fotogramas de 25 FPS y NTSC para grabar videos a una velocidad de fotogramas de 30 FPS.

August VGB100 - Capturadora de Video y Audio con Cable de Transferencia USB 2.0, Negro

Amazon.es Features Capturador de video USB externa - S-Video / Cable de transferencia compuesto a USB - Cable de captura para Windows 8/ 7 / Vista / XP

Guarde video de cintas&cámara&VHS en el ordenador - Archive sus memorias VHS en el disco duro de su PC.

Crear copias de dvd - Es muy fácil grabar un DVD con el software incluido. Puede ver fácilmente sus videos de vacaciones con amigos y familiares.

Grabación de videojuegos - con este adaptador de grabadora puede grabar su juego en vivo desde Xbox 360 / PS3 / Game Cubes y todos los demás dispositivos SD e incluso transmitirlo en vivo y subirlo a YouTube

Con Software - Grabe y corte imágenes y sonido al mismo tiempo y conviértalos a varios formatos.

SMAMS [Chip Avanzado] Capturadora de Video y Audio para Windows 10, VHS a DVD USB 2.0 Convertidor Digital Grabadora Tarjeta Captura Externa Apto con TV Camera Consola de Video Juego PS-4 winXP/ 7/8

Amazon.es Features Sistemas Operativos Soportados:Windows XP /Vista /7 /8 /8.1 /10. Ambos de 32bits y 64bits. NO es para Mac.

Enormemente versátil:Transfiera o capture video y audio de casi cualquier fuente de video analógico (VHS / VCR / Hi8 / DVD / TV BOX) a su PC con Windows. Admite capturas de vídeo formato NTSC y PAL

Programa fácil de usar:Interfaz USB, conectar y se puede usar. Admite control de brillo, claridad, contraste, tono, nitidez y saturación. Capture audio sin la tarjeta de sonido.

USB 2.0 Capturadora de audio/vídeo de alta velocidad. Software ArcSoft ShowBiz incluido. Si tiene problemas de instalación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

La función de toma de instantáneas permite obtener imágenes fijas de vídeos

TECHSIDE Video Grabber Vhs Analógico Digital Nueva versión 2021 | Windows 10 + Nuevo software | Convertidor USB 2.0 Vhs Capture | Convierta videocasetes antiguos a formato digital MPEG

Amazon.es Features ☑️ TECHSIDE️ - el convertidor de VHS a DVD puede convertir cualquier señal analógica a digital. Todos los contenidos en dispositivos como VCR, videocámara, mini DV, Hi8, DVD, cámara de vigilancia o receptor de TV satelital se pueden guardar en su PC.

☑️ Función de captura de pantalla: gracias al botón central puede capturar una instantánea del video, guardando los momentos más bellos como una foto real.

☑️ Software suministrado: ArcSoft Showbiz + Manual en italiano, inglés, francés, alemán y español. Para aquellos que no tienen un reproductor de CD / DVD, el software también se puede descargar desde nuestro sitio web. ⚠️ PRECAUCIÓN: la clave de activación se encuentra en la parte posterior de la caja del CD

☑️ Formatos de video: MPEG 1, 2 y MPEG4 (Psp e Ipod) - Codificación de video: PAL, NTSC y SECAM (⚠️CAUTION⚠️ NO SOPORTE MESECAM) - Resolución máxima admitida: 720x576 25 / 29.97 Conexiones FPS: USB 2.0 de alta velocidad | Entradas de video: S-Video (Mini-DIN 4) / Video compuesto (CVBS) | Entrada de audio derecha Pin Rosso / entrada de audio izquierda Pin Bianco (RCA)

☑️ Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows 10 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit) Garantía ESPAÑOLA y soporte 24 / 24h disponible en: [email protected]

Convertidor de Captura de vídeo USB, VHS a DVD Digital Grabber Grabador, Capturadora Digitalizadora de vídeo para Windows 10

Amazon.es Features Transfiera / capture video y audio de casi cualquier fuente de video analógico (VHS / VCR / Hi8 / DVD / TV BOX) a su PC con Windows.

El adaptador de captura de video USB proporciona un enlace entre una PC y un dispositivo de video con conector RCA o conector de S-Video, como VHS, VCR, DVD. Maneja video y audio NTSC, SECAM, PAL y PAL / 60. Formato de CD o MP3.

Interfaz USB, plug and play. Admite control de brillo, contraste, tono y saturación. Capture audio sin la tarjeta de sonido.

Admite todos los formatos de video: DVD +/- R / RW, DVD +/- VR y DVD-Video. Aplicando a la conferencia de internet / reunión de red. Soporte NTSC, formato de video PAL.

Cree videos con herramientas profesionales para reducir el ruido de video, estabilizar video, corrección de color, efectos de transición. READ Los 30 mejores Anillo Vibrador Hombre capaces: la mejor revisión sobre Anillo Vibrador Hombre

Yizhet Convertidor de Audio/Video USB 2.0, DVD VHS VCR Grabber Digital Grabador para Win 2000/ Win Vista/Win 7/ Win 8/ Win 10/ XP, VHS a Digital y Edite Video

Amazon.es Features USB 2.0 Capturadora De Video Y Audio: Convertidor de Audio / Video puede tocar a VHS VCR DVD y otros dispositivos a través de RCA o S-Video, para VHS digital y edición de video.

Plug and Play: Interfaz USB 2.0, Puede mejorar la calidad de sus vídeos ajustando el brillo, el contraste, el color y la saturación. Capture audio sin la tarjeta de sonido.

Admite todos los formatos de video: DVD +/- R / RW, DVD +/- VR y DVD-Video. Aplicando a la conferencia de internet / reunión de la red. Soporte NTSC, formato de video PAL.(NTSC: 720 x 480 @ 30fps, PAL:[email protected] 25fps).

Fácil de Operar: Entrada de video: conector S-Video y conector compuesto CVBS. Entrada de audio: canal izquierdo (Audio-L) y canal derecho (Audio-R). Operación simple en PC y laptop.

Amplia Aplicación: con este capturador video, convertirá y digitalizará señales de música y video de manera conveniente o podrá conectar reproductores de DVD, grabadoras de video, videocámaras, cámaras digitales, old cámaras, sistemas de alta fidelidad u otros dispositivos AV con un conector compuesto (CVBS) o S-Video a través de este capturador a su PC.

Capturadora USB 2.0 de Video y Audio con Cable de Transferencia, Adaptador de Tarjeta Captura Convertidor VHS VCR TV a DVD Soporta Windows para Pasar Películas y Memoria Viejos al Laptop

Amazon.es Features 【PRESERVE SUS RECUERDOS ATESORADOS】Kit de conversión digital VHS, kit de vhs a dvd. Convierta digitalmente sus recuerdos familiares de películas caseras, videos y fotos en su ordenador o compártalos con sus amigos o YouTube.

【TRANSFIERA VIDEO AL INSTANTE Y FÁCILMENTE】Convierta sus cintas VHS, Hi8, V8, VCR, películas caseras, juegos u otra fuente de video analógico que admita salidas RCA o S-Video compuestas a formato digital en su Mac o PC. Luego puede usar el software de grabación y grabar en DVD.

【SOPORTA TODOS LOS FORMATOS DE VIDEO】DVD +/- R / RW, DVD +/- VR y DVD-Video. Aplicando a la conferencia de internet, reunión neta. Soporte NTSC, formato de video PAL.

【OPERACIÓN FÁCIL】Plug and Play. Capture audio sin la tarjeta de sonido. USB 2.0 Video convertidor ayuda a los usuarios novatos a terminar películas elegantes en solo 3 pasos. Comparta proyectos terminados en DVD, cintas, la Web y dispositivos móviles. La eficacia de alta velocidad y el rendimiento en tiempo real significan menos tiempo de espera.

【AMPLIA COMPATIBILIDAD】Compatible con todos los sistemas Windows: Windows XP / 7/8/10/2000.

TECHSIDE Vhs Convertidor analógico digital FULL Mac / PC 2021 contactos DORADOS | Compatible MacOs Big Sur Catalina Mojave + Windows 10 | Captura de audio / video USB tipo C Convertir Vhs antiguos

Amazon.es Features ☑️ Artículo de envío: TECHSIDE Vhs to DVD Converter MAC / WIN + USC C Converter + Cables RCA + Adaptador SCART + CD de instalación + Manual de instrucciones

☑️ Conexiones: USB 2.0 de alta velocidad | Entradas de video: S-Video (Mini-DIN 4) / Video compuesto (CVBS) | Entradas de audio: Entrada de audio derecha Cinch roja / Entrada de audio izquierda Cinch blanca (RCA) | mejore la calidad de la imagen ajustando el brillo / contraste / tono / saturación | Fácil de usar | excelente calidad de imagen digital y transmisión sin interferencias

☑️ Formatos de video compatibles: MP3 - MPEG 1, 2 | PAL-Resoluciones: 352x288 @ 25FPS, 480x576 @ 25FPS, 720x576 @ 25FPS / NTSC-Resoluciones: 352x240 @ 29.97FPS, 480x480 @ 29.97FPS, 720x480 @ 29.97FPS (⚠️ATENCIÓN⚠️ NO SOPORTA MESECAM) | incluye Software Honestech VHS a DvD 5.0 ​​(solo para Windows) (La clave de activación está en el CD)

☑️ Sistemas operativos compatibles: Mac Os Big Sur, Catalina, Mojave, High Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite, Microsoft Windows 10 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit) ), Windows 7 (32/64 bits) | Longitud del cable: 15 cm | Dimensiones: 9 x 2,8 x 1,7 cm | Peso: 97 g (embalaje incluido) / 46 g (solo dispositivo) | Color: negro |

GLER Convertidor VHS a Digital, adaptador de vídeo USB 2.0 con captura de audio, compatible con NTSC, PAL, SECAM, tarjeta de captura de audio de vídeo para Windows 2000, XP/Vista

Amazon.es Features Captura de vídeo y audio de alta calidad: el adaptador de captura de vídeo USB 2.0 proporciona un enlace entre un PC y un dispositivo de vídeo con conector RCA o conector S-Video, como VHS, VCR, DVD. Captura vídeo y audio de alta calidad a través de la popular interfaz USB 2.0 y no necesita alimentación externa.

【Plug and Play】Interfaz USB 2.0, soporta brillo, contraste, tono y control de saturación. Captura audio sin la tarjeta de sonido. El software fácil de usar te guía a través de cada paso para grabar vídeo analógico en tu computadora.

Compatible con todos los formatos de vídeo: este grabador de vídeo es compatible con VCD, DVD, SVCD, WMV y otros formatos de vídeo. Para transferir la película grabada a un disco duro o DVD, puedes utilizar un VCR, cámara de vídeo, cámara de estilo antiguo, estéreo u otro equipo de audio y vídeo compuesto (CVBS) para conectar a un PC o portátil. Selecciona PAL para grabar vídeos a la velocidad de fotogramas de 25 fps y NTSC para grabar vídeos a la velocidad de fotogramas de 30 FPS.

【Guarda las cintas VHS en PC】La tarjeta de captura de audio de vídeo captura vídeo y audio desde casi cualquier fuente de vídeo analógico (VHS/VCR/Hi8/DVD/TV Box) a tu PC (Windows 2000, XP/Vista). Guarda tus valiosos recuerdos de las cintas VHS en el disco duro de tu PC.

Graba juegos retro: este convertidor VHS a digital se puede conectar a Xbox 360, PS3, cubos de juego y grabar cualquier secuencia de juego desde consolas con salida de vídeo SD.

Capturadora de Vídeo y Audio VHS a PC, USB 2.0 Adaptador de Tarjeta Captura Grabador Películas AV VCR DVR Digitalizadora Convertidor Cinta de Video a DVD Apto Win10/7/XP/Vista

Amazon.es Features Part Number 7I714G16455WVV00MZ Model 7I714G16455WVV00MZ

TCNEWCL Tarjeta de Captura de vídeo, Convertidor VHS a Digital, Tarjeta de Captura de vídeo Hi8 VHS a DVD para Windows 10/8/7

Amazon.es Features Tarjeta de captura de video: Conecte la grabadora de video de señal analógica a su PC / Laptop y conviértala en señal digital. El adaptador de captura de video USB 2.0 proporciona una conexión entre una PC y un dispositivo de video con una conexión cinch o una conexión S-video.

Captura de vídeo 720 x [email protected]: Soporte de resolución de video de alta calidad La resolución NTSC es de hasta 720 x 480 @ 30 fps (PAL: 720 x 576 @ 25 fps) muestreo de croma, lo que hace que la imagen sea más sensible y natural.

Admite todos los formatos de video: DVD +/- R / RW, DVD +/- VR y DVD-Video. Convocatoria de reunión de red / conferencia por Internet. Soporta formato de video NTSC, PAL.

Sistemas de operación soportadas: Transfiera captura de video y audio desde casi cualquier fuente de video analógica (VHS / VCR / Hi8 / DVD / TV-Box) a su PC con Windows. Admite los requisitos del sistema XP / Vista / Win7 / Win7 / Win8 / Win10 de 32 y 64 bits.

Fácil de operar: Plug and play, interfaz USB 2.0, admite control de brillo, contraste, tono y saturación. No se requiere tarjeta de sonido para capturar audio.

