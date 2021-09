Inicio » Top News Los 30 mejores Ojales Para Lonas capaces: la mejor revisión sobre Ojales Para Lonas Top News Los 30 mejores Ojales Para Lonas capaces: la mejor revisión sobre Ojales Para Lonas 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Ojales Para Lonas?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Ojales Para Lonas del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Kit Ojetes Metalicos, 100Pcs Kit de Ojales para Lonas, Herramienta de Ojetes12mm, para Lonas Toldos Cuero Cortinas con Caja de Almacenamiento € 15.99

Amazon.es Features 【El paquete incluye】 100 ojales plateados, una variedad de herramientas de instalación, herramientas de perforación, caja de almacenamiento

【Ampliamente utilizado】Estos Ojales para Lonas ​duraderos son adecuados para toldo, lonas, cuero, carpas, tela, cortinas, ropa, sombreros y otras artesanías

【Fácil de usar】 Ojales fáciles de configurar con el cortador de orificios y el mandril correspondientes; El pasador tiene un patrón distintivo en la superficie, el antideslizante proporciona un agarre más seguro

【Alta calidad】Nuestras arandelas están hechas de cuproníquel de calidad y galvanoplastia en la superficie, con muy buena resistencia a la corrosión y aspecto brillante, no se oxida fácilmente.

【Tamaño】: Ojales para Lonas, diámetro interior: 12 mm, diámetro exterior: 18mm, empaquetado en una caja de almacenamiento portátil transparente, fácil de transportar y tiene un buen efecto a prueba de polvo

HO2NLE 203pcs Kit Ojetes Metalicos 14mm de Acero Inoxidable Ojales para Lonas con Herramienta de Ojetes Metal y Caja de Almacenamiento Ojetes Plateadas para Toldos Cuero Cortinas Banderas Carpas € 22.69

Amazon.es Features 【Kit ojales metalicos 14mm】: Se incluyen 100 set ojetes 14mm (1 juego = 1pcs ojales 14mm +1pcs arandela 14mm), una punzón y una herramientas de instalación, una caja de plástico, total en 203pcs.

【Alta calidad】: Los ojales acero inoxidable para lonas hecho de latón ecológico, que utiliza una tecnología de tratamiento térmico única, incluso si lo usa en exteriores, ¡no es fácil de oxidar! Proporciona una solución económica para reparar toldos, lienzos, cortinas.

【Diseño íntimo】: El kit ojales inox cuenta con una puzones de agujero y la superficie del mandril tienen rayas antideslizantes únicas, que son más seguras y cómodas de operar.

【Amplio aplicaciones】: Herramienta ojales para toldo, lona, cuero, carpas, tela, cinturones, zapatos, ropa, sombreros, cortinas, libros, banderas, pancartas y otras artesanías

【Tamaño】: Ollaos toldos, diámetro interior: 14 mm, diámetro exterior: 23mm, empaquetado en una caja de almacenamiento portátil transparente, fácil de transportar y tiene un buen efecto a prueba de polvo

Herramienta de Ojetes 10mm Kit de Arandelas de Metal de Ojales con Herramienta de Perforación para Lonas Toldos Cuero Cortinas 100 Pcs € 12.99

Amazon.es Features Alta calidad: nuestras arandelas están hechas de cuproníquel de calidad y galvanoplastia en la superficie, con una gran resistencia a la corrosión y un aspecto brillante, no es fácil de oxidar.

Fácil de usar: Primero use la herramienta de perforación para cortar un agujero en la lona, luego tome el kit de ojales, finalmente use la herramienta sujetada para sujetar bien el kit de ojales.

Aplicación grande: el kit de ojales proporciona una solución económica para reparar lonas, lonas, carpas y cortinas, ideal para zapatos, mochilas, ropa, trabajos de cuero, etc.

Kit de ojales: incluye 50 juegos de ojales de ojales (con 50 ojales y 50 arandelas), 1 pieza de herramienta de perforación, 1 pieza de base y 1 pieza de herramienta sujeta, todas las herramientas en una caja de plástico.

Caja de almacenamiento transparente: aproximadamente 14.5 x 8.5 x 3.5 cm / 5.7 x 3.3 x 1.3 pulgadas, buena para almacenar una herramienta de arandela pequeña, fácil de buscar y aplicar al coser.

HO2NLE Kit Ojetes Metalicos 10mm, 203pcs Ojales Acero Inoxidable Herramienta de Montaje de Arandela Ojales para Lonas Toldos Cortinas Telas Remachador Banderas Carpas con Caja de Almacenamiento 2/5 € 16.89

Amazon.es Features Kit ojales metalicos 10mm: Contiene 100 set ojales 10mm(1 set = 1ojetes 10mm +1arandela 10mm), 1pcs punzón y 1pcs herramientas de instalación, 1pcs caja de plástico. Total en 203pcs.

Ojetes acero inoxidable: Hecho de latón ecológico, con una tecnología de tratamiento térmico única, resistente y duradero, no se oxida fácilmente incluso en exteriores. Proporciona una solución económica para reparar lonas, toldos, cortinas.

Fácil de usar: La superficie del mandril tienen rayas antideslizantes únicas, que son más cómodas de operar. Taladre agujeros, coloque ojales inoxidable, lo presione, ¡y listo!.. (más detalles se incluye en la descriptoción y imagen).

Tamaño de ojetes inoxidable: Diámetro interior: 10 mm / 2/5 pulgadas, exterior: 18 mm / 0,7 pulgadas, empaquetado en una caja de almacenamiento portátil transparente, fácil de transportar y tiene un buen efecto a prueba de polvo.

Amplio aplicaciones: Ideal ojales para toldos, lonas, lienzos, tela de toldo, toldo vela, cortina de toldo, capota náutica, loneta, cueros, cinturones, zapatos, ropa, sombreros, banderas, pancartas, carpas y otras artesanías. READ Comida mediterránea: una explicación de que es y que tan efectiva es

Kombi - 10 ojales de plástico para vela - Martillo autoperforante - Lona náutica - Cuerda elástica - Anillas - Kit de 10 ojales - Velas de plástico - Autoperforantes € 8.99

Amazon.es Features Kit de 10 ojales de plástico autoperforantes, color azul oscuro. Ojales de plástico antiperforaciones para lonas.

Estructura de plástico resistente a los golpes y a la corrosión, con junta negra antiagarre, sistema de aplicación con clip de martillo. Ideal para lonas, barcos, cuerdas elásticas y mucho más.

Tamaño del ojal vela plástico: exterior 28 m, orificio interior 10 mm. (ver fotos)

El kit incluye: 10 anillas de plástico antipinchazos de color azul oscuro.

El producto, se envía con garantía y devolución gratuita. Kombi, tu marca para manualidades.

Hossom 100Pcs Ojetes Metalicos 12mm, Inoxidable Kit de Herramienta de Ojetes, Herramienta de Montaje de Arandela, Kit de Ojales con Caja de Almacenamiento para Lonas Toldos Cuero Cortinas Bricolaje € 14.08 € 12.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features 【Kit ojetes Metalicos】Se incluyen 100 set Ojales de oro y plateados 12mm (cada conjunto incluye 1 ojal y 1 lavadora), punzón y herramientas de instalación, una caja de lmacenamiento transparente, Proporciona una solución económica para reparar lonas, toldos, lienzos, cortinas

【Alta Calidad】 nuestras ojetes metalicos están hechas de cuproníquel de calidad y galvanoplastia en la superficie, con una gran resistencia a la corrosión y un aspecto brillante, no es fácil de oxidar

【Fácil de Usar】La instalación del kit de herramienta de ojetes es muy fácil. Primero, corte un orificio en la lona con herramienta de perforación, luego tome el kit de ojales, finalmente sujete bien el kit de ojales con herramienta de sujeción. El mandril tiene un patrón distintivo en la superficie, antideslizante proporciona agarres más seguros

【Amplia Gama de Usos】Estos Ojales para Lonas ​duraderos son adecuados para toldo, lonas, cuero, carpas, tela, cortinas, ropa, sombreros y otras artesanías

【Tamaño】 Kit de ojales, diámetro interior: 12 mm, empaquetado en una caja de almacenamiento portátil transparente, fácil de transportar y tiene un buen efecto a prueba de polvo

Ribiland 1214 - Ojal para 10 piezas que abarcan € 1.62

Amazon.es Features Autoperforantes.

Diámetro exterior:-25 mm.-Diámetro interior:-15 mm.-Grosor del ojal:-10 mm.

Prym – Ojales con Arandelas, Latón, Plata, 14 mm € 10.83 € 9.94

€ 9.94 in stock 9 new from €9.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ojales clásicos con arandelas

Versátil y una verdadera ventaja para cordones, manualidades, como elementos decorativos de moda o para decoración de interiores

Hecho de latón

Incluye herramientas para una fácil aplicación

Disponible en color plateado

Nuoshen - Juego de ojales de 6 mm, 100 sets de ojales en 2 colores con 3 herramientas y caja de almacenamiento, juego para lonas de cuero y otros materiales (oro y plata) € 9.99 € 8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de herramientas para ojales: esta boquilla está hecha de material de cobre resistente y duradero y se compone de dos juegos con un total de 100 sets en oro y plata, así como 50 sets de cada color, 3 herramientas de ojales y caja de almacenamiento.

Tamaño: el diámetro interior de estas boquillas de cobre es de aprox. 6 mm, diámetro exterior de 10,5 mm.

Fácil de ordenar: el juego de ojales se encuentra en una caja de plástico transparente, es adecuado para su búsqueda y uso y hace que sea más cómodo.

Fácil de instalar: todo el juego de ojales facilita la instalación. Utilice primero la herramienta de perforación para cortar un agujero en la lona, luego coja el juego de ojales y finalmente fija el juego de ojales con la herramienta fijada.

Amplias aplicaciones: el juego de ojales es ideal para lonas, tiendas de campaña, cortinas, mochilas, trabajos de cuero, reparaciones y decoración.

100Pcs Ojetes Metalicos Ojales Metalicos Kit de Herramienta de Ojetes 12mm con Caja de Almacenamiento para Toldos Lona Ropa Cortinas Manualidades Bricolaje € 15.99

Amazon.es Features Juego de kit de ojal: juego de kit de ojal incluye un cortador de agujeros, un mandril emparejado y 100 conjuntos de ojales ojales (cada conjunto incluye 1 ojal y 1 lavadora), y una caja de almacenamiento.

Tamaño de los ojales: diámetro interno de agujero de 12 mm (1/2 pulgadas), diámetro exterior de la brida de 4/5 pulgadas.

Con una caja de plástico de almacenamiento: para almacenar la herramienta pequeña ojal, fácil de buscar y aplicar al coser.

Fácil de usar: La instalación del conjunto de ojeles es muy fácil. Primero, corte un orificio en la lona con herramienta de perforación, luego tome el kit de ojales, finalmente sujete bien el kit de ojales con herramienta de sujeción. El mandril tiene un patrón distintivo en la superficie, antideslizante proporciona agarres más seguros.

Amplio aplicación: adecuado para lona, carpa, toldo, cubierta de piscina, cortinas, libros, banderas, pancartas, lona, carpas y cubiertas de la piscina, bueno para los zapatos, prendas de vestir, proyectos de artesanía, etc.

103PCS Kit Ojetes Metalicos 14mm ManLee Set Ojales Metalicos Kit de Herramienta de Ojetes con Caja de Almacenamiento Ojetes Plateados Negro para Cortinas Lonas Toldos Remachador Banderas Carpas (14mm) € 18.69

Amazon.es Features Kit ojales metalicos 14mm: Incluye 50pcs ojales metalicos grandes(con 50pcs arandelas a juego), un cortador de agujeros y mandril, una caja de almacenamiento. Diámetro interno: 14mm, Diámetro externo 23mm, Alto 5.6mm. Plata y negra.

Fácil de usar: Fácil de colocar los remachadora ojales en su lugar con el cortador de agujeros y el mandril a juego. Y el patrón distintivo en la superficie, es antideslizante y proporciona un agarre más seguro.

Alta calidad: Los ojales acero inoxidable están hechos de cobre de alta calidad, duradero, de alta resistencia y excelente resistencia a la deformación. No se oxida fácilmente incluso se usa al aire libre.

Amplia gama de usos: Kit ojetes metalicos de plata, negro es ampliamente utilizado cubiertas de la piscina, lonas de barco y campinglienzos, cortinas, toldos, banderas, toldos con anillas ect.

Fácil de llevar: Con una caja de almacenamiento, bueno para guardar pequeñas ojetes inoxidable, fácil de coser. Con un agujero para colgar en la pared mayor comodidad y ahorrar espacio.

Kit de Ojales, 100 Sets Kit Herramienta de Ojetes, Ojetes Metalicos, 3 Piezas de Herramientas Ojales Kit de Ojales de Arandela De Metal Para Lonas, Telas, Cortinas y Fabricación € 15.99

Amazon.es Features ★ El Paquete Incluye: Nuestro conjunto de kit de ojales incluye una caja de almacenamiento, un cortador de agujeros, un mandril combinado, una base y 100 juegos de ojales (cada juego incluye 1 ojal y 1 arandela).

★ Tamaño Del Kit de Arandelas: Ojales diámetro interior del orificio 10 mm / 0,4 pulgadas, diámetro exterior de la brida 16 mm / 0,63 pulgadas y aproximadamente 5 mm 0,2 pulgadas de longitud del cañón. Caja de almacenamiento de aproximadamente 17,5 x 9,8 x 2,2 cm / 6,89 x 3,86 x 0,87 pulgadas.

★ Materiales de Alta Calidad: Nuestra herramienta de ojales para kit de ojales está hecha de latón, mano de obra fina, aspecto fuerte y duradero, muy suave y brillante, buena resistencia a la corrosión, no es fácil de oxidar.

★ Fácil de Usar: Nuestro kit de ojales tiene un kit completo de punzón para ojales que facilita la instalación. Primero use la herramienta de perforación para cortar un agujero en la lona, el antideslizante proporciona agarres más seguros, luego tome el kit de ojales, finalmente use la herramienta sujetada para sujetar bien el kit de ojales.

★ Uso Amplio: Nuestro kit de ojales puede proporcionar una solución económica para la reparación de lonas, lonas, carpas y cubiertas de piscinas, ideal para zapatos / cordones de zapatos, ropa, bolsos, trabajos de artesanías de cuero. Cubiertas de piscinas, lonas de camiones, sacos de dormir, cortinas de baño, cortinas y muchos otros artículos.

100Pcs Ojetes Metalicos Ojales Metalicos Kit de Herramienta de Ojetes 10mm de Acero Inoxidable Ojales para Toldos Lona Ropa Cortinas Manualidades Bricolaje € 14.59

Amazon.es Features El paquete incluye: 1 juego de boquillas para boquillas, 1 mandril a juego y 100 juegos de ojales (cada juego incluye 1 ojal y 1 lavadora) y una caja de almacenamiento

Amplio uso: estos resistentes ojales de lona son adecuados para tela vaquera, lonas, tiendas de campaña, toldos y otros artículos hechos de tela u otros materiales con un grosor inferior a 1 mm

Fácil instalación: el kit completo de perforaciones facilita la instalación. En primer lugar, utiliza la herramienta de perforación para cortar un agujero en la lona, luego coge el juego de ojales y finalmente fija el juego de ojales con la herramienta. Coloque una almohadilla de goma o una tabla de madera al hacer agujeros para evitar que el punzón se vuelva desafilado.

Alta calidad: hecho de níquel de cobre de alta calidad y superficie galvanizada, con muy buena resistencia a la corrosión y aspecto brillante, no se oxida fácilmente.

Tamaño del artículo: con diámetro interior de 10 mm y diámetro exterior de 18 mm. Con una caja de almacenamiento de plástico, aprox. 14 x 8 x 3,3 cm

Kit de Herramienta de Ojetes, Herramienta de Montaje de Arandela y 12mm 100 Sets Ojetes de Arandelas con Caja de Almacenaje para Toldos Lona Cuero Cortinas € 16.99

Amazon.es Features Kit de ojales: incluye un kit de ojales de ojales de 100 piezas (con 100 ojales y 100 arandelas, empaquetados individualmente en una bolsa de PE), herramienta de perforación y herramienta sujetada, todas las herramientas en una caja de plástico sin desorden.

Ojales de cobre: fabricados con cuproníquel de calidad y galvanoplastia en la superficie, con una gran resistencia a la corrosión y un aspecto brillante, no es fácil de oxidar.

Fácil de instalar: el kit completo de punzón para ojales facilita la instalación. Primero use la herramienta de perforación para cortar un agujero en la lona, luego tome el kit de ojales, finalmente use la herramienta sujetada para sujetar bien el kit de ojales.

Amplia gama de usos: el kit de ojales es adecuado para lonas, lonas, carpas, cortinas, mochilas, cueros, trabajos de artesanía, reparación y decoración.

Tamaño: el diámetro interior de estas arandelas de cobre es de aprox. 1/2 pulgada, el diámetro exterior es de 5/6 pulgadas, la altura es de 1/5 pulgada, excelentes accesorios para varios proyectos de manualidades. READ Los mercados caen en medio de conversaciones para reabrir el cruce del Canal - DailyBusiness

BUYGOO 103 Pcs Kit de Herramienta de Ojetes 10/15MM Herramienta de Montaje de Arandela € 15.98

Amazon.es Features Herramientas de ojetes de arandelas: Este herramienta incluye 100 ojales (con 100 ojales y 100 arandelas), herramienta de perforación y herramienta sujetada, toda herramienta en una caja de plástico sin desorden.

Material excelente: Los ojeles está hecho de cuproníquel de calidad y galvanoplastia en la superficie, con una gran resistencia a la corrosión y un aspecto brillante, muy difícil de oxidar.

Fácil de usar: La instalación del conjunto de ojeles es muy fácil. Primero, corte un orificio en la lona con herramienta de perforación, luego tome el kit de ojales, finalmente sujete bien el kit de ojales con herramienta de sujeción (los pasos completos se muestran en la imagen, que es una visión más directa).

Tamaño de las ojas: Diámetro interior del orificio de 10 mm, diámetro exterior de 15mm y longitud del barril de 97mm.

Aplicaciones amplio: Proporcionan una solución económica para la reparación de lonas, carpas y cubiertas de piscinas, aptas para zapatos / cordones, ropa, trabajos de artesanía, etc.

Labor 0300152 Lona de PVC reforzada con ojales, verde, 68290 € 14.33

Amazon.es Features Part Number 68290 Model 68290 Color Verde Release Date 2017-04-21T00:00:01Z Size 4x4 m

Ojetes Metalicos Pulluo 120 Sets 8mm Kit de Herramienta de Ojetes Herramienta de Montaje de Arandela Ojales para Lonas Toldos Remachadora con Caja de Almacenamiento (Plata) € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit ojetes metalicos incluye: 120 juegos de kits de ojales (con 120 ojales y 120 arandelas) + 3 herramientas de instalación + 1 caja de almacenamiento, fácil de guardar.

Tamaño de ojales metalicos acero inoxidable: El diámetro interior del ojal es de 8 mm, el diámetro exterior es de 14 mm y la altura es de 3 mm, adecuado para tejidos con un grosor inferior a 3 mm.

Material de ojetes de metal: hecho de latón de alta calidad, resistente y duradero, la superficie está galvanizada, no es fácil de oxidar, tiene resistencia a la corrosión y tiene un aspecto brillante, adecuado para varios proyectos de manualidades.

Fácil de usar: use una herramienta de perforación para hacer un agujero en la lona, ​​luego coloque el kit de ojales y finalmente use la herramienta de sujeción para fijar bien el kit de ojales.

Es ampliamente utilizado para el mantenimiento y decoración de lonas, lonas, carpas, cubiertas de remolques, toldos, mochilas, artesanías de cuero, ropa, etc.

KINDPMA 200pcs Ojetes Metalicos 6MM Ojales Metalicos Kit de Herramienta de Ojetes Ojal de Latón Ojales para Lonas Toldos Ropa Cortinas Scrapbooking Kit de Ojetes de Metal con Caja de Almacenamiento € 11.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Kit completo: Kit ojales incluye la herramienta de perforación, la de fijación, 200 juegos ojetes y una caja de almacenamiento para sus nececidades.

❤Colores y material: Kit ojetes metalicos de oro, plata, negro y bronce metalizado, hecho de latón de alta calidad, inoxidables, durable y no se deforma fácilmente, que adecuada para usar en interiores y exteriores.

❤Operación simple: Kit ojales metalicos posee herramientas de perforación, y la superficie del mandril tiene un patrón único que tiene una buena resistencia al deslizamiento y es más conveniente de reparar.

❤Amplio aplicación: Diámetro exterior de set ojetes es 10mm, y el interior 6mm, altura 4.3mm, adecuado para lona, carpa, toldo, cubierta de piscina, cortinas, libros, banderas, pancartas, etc.

❤Fácil de almacenar: Ojetes 6mm cuenta con una caja de almacenamiento plástico transparente para guardar los ojales. Es pequeño y conveniente, fácil de llevar y también tiene un buen efecto a prueba de polvo.

Pinsheng 200 Sets Kit de Herramienta de Ojetes, 6mm Ojales Metalicos Kit, Herramienta de Montaje de Arandela para Lona, Cuero, Toldos, DIY artesanía € 10.09

Amazon.es Features ✬Material duradero: los ojales de ojales están hechos de material de cobre puro duradero y tienen una superficie lisa, que es fuerte, a prueba de óxido y resistente a la corrosión.

✬Paquete incluido: incluye 200 juegos de ojales (50 juegos por color), 3 piezas de herramientas para ojales incluyen 1 base, 1 punzón y 1 herramienta de instalación. Todos están empaquetados en una caja de almacenamiento transparente para evitar confusiones y conveniencia de llevar a cabo.

✬Colores y tamaño: Aproximadamente 1/4 de pulgada (6 mm) de diámetro interno del orificio, aproximadamente 3/8 de pulgada (10 mm) de diámetro exterior y aproximadamente 1/5 de pulgada (5 mm) de longitud del cañón. 4 colores de ojales de ojales, bronce, negro pistola, oro y plata.

✬Fácil de usar: más fácil de instalar con herramientas completas para ojales. Primero, marque el área que necesita perforarse, use una herramienta de perforación para hacer un agujero en el área de la marca, luego saque el kit de ojales, finalmente use la herramienta de instalación para arreglar el ojal.

✬Multiuso: Adecuado para artículos como zapatos, sombreros, tiendas de campaña, toldos, cubiertas de remolques, equipaje, paneles publicitarios, etc. Buena opción para reparar algo para ahorrar dinero o hacer bricolaje en algunos proyectos.

YeenGreen Ojales Metalicos Kit, 100 Ojales de Metal, 12 Mm Kit Herramienta de Ojetes, Kit de Herramienta de Ojetes para Zapatos, Equipaje, Cuero, Lona, Tiendas de Campaña, Toldos, Zapatos € 14.99

Amazon.es Features Alta Calidad: El juego de alicates para ojales está hecho de material de cobre puro y tiene una superficie lisa que es fuerte, resistente a la corrosión y libre de óxido durante el uso.

Fácil de usar: simplemente coloque los ojales de los ojales con el cortador de agujeros y el mandril adaptado. La superficie del mandril está especialmente tratada para evitar que se deslice y asegurar una sujeción firme.

Viene con una caja de almacenamiento de plástico: todos estos kits de herramientas y herramientas de ojales vienen en una caja de almacenamiento transparente, buena para el almacenamiento de boquillas, fáciles de recoger y usar cuando cose.

Amplia gama de usos: el juego de sellado es adecuado para lonas, carpas, cortinas, mochilas, trabajos de cuero, reparaciones y decoraciones.

Práctico kit de ojales: ofrece una solución económica para reparar lonas, lonas, carpas y cubiertas de piscinas, bueno para zapatos, cordones de zapatos, mezclilla, cuero, ropa, proyectos de manualidades, etc.

200 Kit de herramientas de ojetes de MEZOOM del los ojales 1/4 Pulgada interior y 10mm exterior para manualidad o ropa € 12.99

Amazon.es Features juego de kit de ojal: conjunto 200 piezs de ojales 10 mm con 3 herramientas de la ayuda y una caja de almacenamiento. Aparato completo y no necesita comprar además unas herramientas. Una buena opión del comprar, los se usa en todo.

Remaches de diversos colores: bronce clásico, dorado rico, plata nobleza, esos metal eyelets kit de colores son muy adecuado que se los adapte a todo color de la ropa, los sombreros, los zapatos, etc para hacerselos más bonita y brillante.

manualidad: cuando hice manual, lonas y sujeciones necesita sets ojetes de arandelas para terminarlos perfecto, eso grommet kit de herramientas es muy necesario en bricolaje, por ejemplo, para correas de cuero.

artesanías de cuero de ojales: en la pantalla de cine y otros artículos de cuero pone los ojales de eyelets y los coloca el orden según pensamiento propio para diseñor. ojales de 200 por calidad.

adaptación: cualquier tela de terraza, lonas de cuerpo, carpas, toldos y otros artículos hechos de tela, sombrilla,ojales metalicos de ojetes 10mm son también usa a delgada pancarta de vinilo .

8mm Kit de Ojales, 100 Sets Kit Herramienta Ojetes, Herramientas de Ojales de Metal para Lonas, Telas, Cortinas Fabricación, 4 Colores € 14.99

Amazon.es Features Kit de Herramientas para Ojales: Este ojal está hecho de material de cobre resistente y duradero, incluyendo 4 colores - negro, plata, bronce, oro. Con herramienta de perforación y herramienta adjunta.

Con una Caja de Almacenamiento de Plástico: Todos estos juegos de remaches y herramientas están en una caja de almacenamiento transparente, lo que le permite encontrar los componentes adecuados y ahorrar tiempo.

Tamaño: Hay dos diámetros interiores de este kit de ojales, uno de 8mm y el otro de 10mm. Elija el traje de ojetes adecuado según sus necesidades. Son accesorios ideales para diversos proyectos de manualidades.

Fácil Instalación: El completo kit de perforación facilita la instalación. Primero utilice una herramienta de perforación para hacer un agujero en la lona, a continuación, coja el kit de ojetes y, por último, fije el kit de ojetes con la herramienta adjunta.

Amplia Gama de Usos: Estos juegos de ojales de tela duraderos son fáciles de usar, son adecuados para telas vaqueras, lonas, carpas, lonas, cortinas, mochilas, artículos de cuero, reparaciones y decoración.

Ojetes Metalicos, 100Pcs Herramienta de Ojetes 10mm de Acero Inoxidable Ojales Metalicos Kit para Toldos Lona Ropa Cortinas € 14.59

Amazon.es Features Kit de ojales: juego de kit de ojal incluye un cortador de agujeros, un mandril emparejado y 100 conjuntos de ojales ojales (cada conjunto incluye 1 ojal y 1 lavadora), y una caja de almacenamiento.

Tamaño del artículo: con diámetro interior de 10 mm y diámetro exterior de 18 mm. Con una caja de almacenamiento de plástico, aprox. 14 x 8 x 3,3 cm

Material excelente: Los ojeles está hecho de cuproníquel de calidad y galvanoplastia en la superficie, con una gran resistencia a la corrosión y un aspecto brillante, muy difícil de oxidar.

Fácil de usar: La instalación del conjunto de ojeles es muy fácil. Primero, corte un orificio en la lona con herramienta de perforación, luego tome el kit de ojales, finalmente sujete bien el kit de ojales con herramienta de sujeción

Amplio aplicaciones: Herramienta ojales para toldo, lona, cuero, carpas, tela, cinturones, zapatos, ropa, sombreros, cortinas, libros, banderas, pancartas y otras artesanías

Babioms Lona impermeable,resistente a la intemperie con ojales,lona de polietileno para muebles de jardín,conejos, bicicletas, maletero de coche € 22.99

Amazon.es Features [Lona de Protección Durable] La lona revestida PV es lona de poliéster de alta resistencia como la tela base, 4 esquinas están reforzadas con placas de plástico con ojales metálicos que garantiza una máxima durabilidad

[Adecuado para Toda Estación] La funda para muebles usa materiales que pueden filtrar eficazmente los rayos UV y resistentes al agua, lo que significa que la lona funcionará bien durante todo el año, adecuado para tiempo viento, heladas, lluvia, nieve, granizo y clima cálido

[Ventaja] Mucho resistentes al desgarro, al rayos UV, al moho, reforzados alrededor. Ojales más FUETES, ambos lados recubiertos e impermeables

[Fácil de almacenar y usar] Puede limpiar y secar la lona impermeable y doblarla para guardarla, ocupa poco espacio. Cada lona viene con una cuerda y tiene ojales a cada 50 cm. Puede cortar la cuerda a medida y usarla con ojales

[Aplicación amplia] Perfecto para el hogar, el jardín, el exterior, las sábanas, los refugios, la pesca, la cubierta, el cobertizo, el dosel, la carpa, la cortina, la lona del balcón, la cubierta del automóvil, etc.

Kit de Herramientas de Ojales, 120 Sets DIY Alicates Cuero Anillos Ojal 3 Piezas de Ajuste Herramientas Ojales Kit de Arandela De Metal Para Lonas, Telas, Cortinas y Fabricación € 17.99

Amazon.es Features Fabricados con cuproníquel de calidad y galvanoplastia en la superficie, con una gran resistencia a la corrosión y un aspecto brillante, no es fácil de oxidar.

El diámetro interior de estos ojales de cobre es de aproximadamente 1/2 pulgada, el diámetro exterior es de 5/6 de pulgada, la altura es de 1/5 de pulgada, excelentes accesorios para varios proyectos de manualidades.

Estas herramientas de ojal son fáciles de usar, adecuadas para zapatos, bolsos, cuero, lonas, cortinas, zapatos, manualidades, etc.

Fijación simple de los ojales de lona con el cortador y el mandril adecuados. El patrón característico en la superficie del portabrocas es rugoso para evitar resbalones y proporciona un agarre seguro

El kit de ojales es adecuado para lonas, lonas, carpas, cortinas, mochilas, cueros, trabajos de artesanía, reparación y decoración.

Kit de Herramientas de Ojales, 100 Sets Juegos de Ojales, Ojetes Metalicos 3 Piezas de Ajuste Herramientas Ojales Kit de Arandela De Metal Reparación de Lonas Para Lonas, Telas, Cortinas y Fabricación € 17.99

Amazon.es Features Kit de paquete: este kit de herramientas de ojales incluye un kit de ojales de ojales de 100 piezas (con 100 ojales y 100 arandelas), herramienta de perforación y herramienta sujeta, todas las herramientas en una caja de plástico sin caos.

Material de cobre: hecho de cuproníquel ecológico y superficie con galvanoplastia, resistencia a la corrosión y aspecto brillante, no es fácil de oxidar, deformar.

Fácil de usar: primero use una herramienta de perforación para hacer un agujero en la tela, luego saque el kit de ojales, luego use la herramienta de sujeción para sujetar bien el kit de ojales. El juego de herramientas fijo facilita la instalación.

Tamaño: diámetro interior de las arandelas de cobre: 1,2 cm / 0,47 pulgadas, diámetro exterior: 2,0 cm / 0,78 pulgadas, altura de 1/5 de pulgada, excelentes accesorios para varios proyectos de manualidades.

Amplia aplicación: el kit de ojales es adecuado para bolsos, zapatos, ropa, cordones de zapatos, manualidades, lienzos, carpas, lonas, carpas, cortinas, artesanías de cuero, reparación y decoración, etc.

kippen 6068D Lona con ojales bicolor. Tamaño: 5 x 6 m, Verde y azul, 5X6 MT € 18.34

Amazon.es Features Material: polietileno

Bordes: ribeteado y reforzado

Gramaje: 90 g/m²

Embalaje: bolsa individual

OFNMY Kit de 100 Pares Ojales de Tela de 6mm con Base + Agujero Perforado/Herramienta de Instalación para Zapatos de Lona, Bolso de Cuero, Fabricación de Agujeros para Cinturón € 9.99

Amazon.es Features 【Material duradero】: el kit de ojales está hecho de material de aleación de zinc de alta calidad y tiene una superficie lisa, fuerte y resistente al desgaste, resistente a la corrosión y resistente al óxido.

【Fácil de usar】 - 1. Use una herramienta de perforación para hacer un agujero en el material objetivo, 2. Ponga un ojal a través del agujero y colóquelo en la base, 3. Coloque la junta y use la herramienta de instalación para fusionar el ojal y la junta. (Recomendación: para proteger el escritorio y las herramientas de instalación, todo el proceso debe realizarse en una alfombra suave tanto como sea posible)

【Cantidad suficiente y tamaño razonable】 - Obtendrá 50 pares de ojales dorados + 50 pares de ojales plateados (el diámetro exterior es de 10,5 mm, el diámetro interior es de 6 mm), así como 1 base + 1 perforador + 1 herramienta de instalación .

【Caja fácil de distinguir y almacenar】: los ojales plateados, los ojales dorados, la base perforada, los perforadores, las herramientas de instalación de ojales se clasifican y almacenan en una caja de plástico transparente, de modo que pueda encontrar rápidamente los accesorios para hacer ojales y No es fácil perder estas herramientas para hacer hebillas.

【Herramientas de reparación y producción de orificios】: este kit de fabricación de ojales de tela se puede usar para perforar y encuadernar bolsas de documentos / zapatos de lona de bricolaje / aumentar el número de orificios de cinturón / orificios de fijación de carpa, se usa para reparar y hacer orificios de cortinas de ducha / Agujeros para zapatos de lona / Agujeros para cinturón / Agujeros para bolsa de documentos.

WOLTU Lona Impermeable Lona de Protección , Duradera con Ojales para Muebles, Jardín, Piscina, Coche 180 g/m2 Blanco 2x3m GZ1176m1 € 21.99

Amazon.es Features Material: tela de cinta de polietileno (PE), 180 g / m2 - Durable, con una nueva mezcla de materiales.

Ideal para cubrir y proteger madera, automóviles, motocicletas, botas, piscinas, etc.

Recubrimiento de dos caras, resistente a los rayos UV, resistente a la humedad, a prueba de polvo, impermeable y fácil de limpiar.

El ojal metálico está a unos 50 cm del borde del refuerzo, lo que facilita y agiliza la instalación y la fijación del lienzo.

Alta calidad, versátil, se puede utilizar en jardines, camping, hogar.

