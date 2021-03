Los 30 mejores Mesitas Auxiliares Para Salon capaces: la mejor revisión sobre Mesitas Auxiliares Para Salon

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mesitas Auxiliares Para Salon?

Mesa de Centro Elevable, Mesita de Salón o Comedor, Modelo LC, Acabado en Color Blanco Artik y Cemento, Medidas: 100 cm (Ancho) x 50 cm (Fondo) x 45-56 cm (Alto) € 66.95

€ 54.95 in stock 5 new from €54.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La mesa de centro elevable lc es ideal para cualquier tipo de comedor, habitación, salón o sala de espera; dispone de un compartimento interior ideal para guardar cualquier cosa para que no éste visible como por ejemplo el mando de la tv, la tableta, los cargadores, etc.

Las medidas son 100 cm (largo) x 50 cm (ancho) x 45-56 cm (alto); ideal para cualquier tipo de salón, pudiendo tener a mano todo lo que te interese; mesa con función elevable podrás trabajar, comer o lo que desees de una manera cómoda.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad; producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal) el mueble es de color blanco artik (Blanco mate) y gris cemento, muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

SONGMICS Mesas auxiliares nórdicas, Juego de 2 mesas de café, Mesaits de Centro para salón, Mesas Redondas, Patas de Madera de Pino, Blanco y Natural LET07WN € 51.87 in stock 1 new from €51.87

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mesa escandinava: una mezcla de naturaleza y blanco satinado da un toque natural a tu hogar para crear un ambiente elegante

Múltiples usos – Dimensiones de la mesa grande: 45 cm de diámetro, 50 cm de altura; tamaño de la mesa pequeña: 35 cm de diámetro, 35 cm de altura; las mesas se pueden utilizar como mesa de café, mesa auxiliar, taburete para plantas o postres solo o en conjunto

Robusto y resistente: la bandeja está hecha de tablero DM de alta calidad respetuoso con el medio ambiente, el sólido trípode de 3 patas de madera de pino maciza proporciona una buena estabilidad y una larga vida útil de la mesa de diseño

Fácil de montar y fácil de limpiar: para el montaje solo necesitas atornillar las patas de la mesa sin otras herramientas; la mesa se puede limpiar fácilmente con un paño suave

Patas de mesa con protección del suelo: las alfombrillas debajo de las patas de la mesa pueden evitar el ruido y proteger el suelo; gracias a su peso ligero, se puede mover fácilmente

Homfa 2 Mesitas de café Mesa de Centro Mesa Auxiliar Blanco (60x39.5x45cm y 45x29.5x40cm) € 47.99 in stock 2 new from €47.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material Estable - Las 2 mesitas de café están hechas de MDF (clase E1) y bambú. La combinación de estos materiales hacen que sean muy estables y duraderas. Dimensión (grande): 60 × 39.5 × 45 cm; dimensión (pequeña): 45 × 29.5 × 40 cm.

Uso Múltiple - Las mesas de centro son multifuncionales. Puede colocarlo en el dormitorio, la sala de estar, el balcón, el jardín, la sala de recepción, etc. También se puede utilizar como mesa auxiliar.

Gran Espacio - Las mesas auxiliares le proporcionan un espacio muy práctico, que se puede explotar completamente si usa individualmente las mesas. Puede poner café, té, periódicos, libros, etc. sobre ellas.

Diseño Moderno - El diseño es simple y elegante. Los triángulos son las formas más estables. Y las patas cuentan con almohadillas antideslizantes, todos los diseños son para su conveniencia.

Montaje Propio - Viene con manual de instrucciones, y las piezas son numeradas y marcadas, lo que facilita el montaje. Si tiene cualquier problema sobre el producto, favor de contactarnos en primer momento, sin duda Homfa vamos a ayudarle a resolverlo lo antes posible. READ Los 30 mejores Cetaphil Crema Hidratante capaces: la mejor revisión sobre Cetaphil Crema Hidratante

Set de 2 mesitas auxiliares de Madera Modernas Negras - LOLAhome € 52.95 in stock 1 new from €52.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Set de dos mesas bajas nido de madera y metal negro. Este juego de 2 mesas bajas aporta un toque decorativo acogedor. Práctica, puedes deslizar la mesa baja más pequeña debajo de la grande y sacarla como cuando tengas del mundo. Estas dos mesas de café son de color roble y negro. Tamaño: 50 x 50 x 50 cm y 45 x 45 cm. Material: MDF y metal. Color: roble y negro.

negro.

metal.

SoBuy Set de 2 Mesas Auxiliares Mesa Nido de Salón,FBT42-N, ES € 49.95 in stock 1 new from €49.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Este lote se compone de dos mesas de café cubo de forma que encajan unas en otras.

Estas dos mesas bajas son apilables para ahorrar espacio - que ofrecen muchas posibilidades en términos de decoración,Muy rápido de montar y desmontar incluídas instrucciones de montaje gráficas

Material: marco de madera aglomerada de metal negro. Capacidad de carga máx. : 20 kg / mesa.

Dimensiones: grande: L50cm x H50cm x P50cm. Pequeño: L40cm H40cm x x P40cm.

Con la factura. Todos los pedidos realizados antes de las 14h mismo día se le da al portador.

Garhe - Mesa Auxiliar Plegable 10Kg 6Alturas 3 Pos.Bandeja 18600 € 15.90 in stock 16 new from €14.33 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mesa ajustable auxiliar para cama.

Altura ajustable

Ligera y portátil.; Dimensiones: 42x31cm ; Soporta hasta 10 kilos.

Adecuada para colocar el ordenador portátil, alimentos, lámparas, libros,

Adaptable a cualquier cama; Fácil de montar y de almacenar ; Armado sin herramientas.

Homfa 2 Mesas Auxiliares Ovales Mesitas de Café Mesas de Centro para Salón Mesa Lateral Sofá Vintage € 65.99 in stock 1 new from €65.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material - Las 2 mesas auxiliares están hechas de PB (Tablero de Partículas) de alta calidad, que son muy estables y robustas gracias a las patas de hierro, y cuentan con una fuerte capacidad de carga. También son duraderas y fáciles de limpiar con paño seco o paño semi-seco debido a las superficies lisas.

Multiuso - Fácil de mover y transportar, pueden usarse como mesa de comedor, mesa de café, mesa de centro, mesa auxiliar, mesa de lectura como quiera. Por lo tanto se adaptan perfectamente a muchos diferentes sitios tales como oficina, salón, dormitorio, etc. Además, se pueden utilizar juntos o separados según sus necesidades reales.

Estructura - Las cuatros patas lineales y la forma cruzada en la parte inferior forman la característica de solidez. Las almohadillas protectoras de los pies pueden evitar el daño al suelo y producir el ruido. Seguro que las particularidades le traen una experiencia maravillosa.

Diseño - Emplean un diseño clásico y retro, y las líneas y formas se adaptan a cualquier sala de estar, incluido el estudio, la oficina y el dormitorio, se integran elegantemente en cualquier tipo de zona. Al mismo tiempo, ofrecen superficies adicionales de colocar sus artículos.

Montaje - Se requiere montaje propio. El montaje es rápido y sencillo, viene con manual de instrucciones, siguiendo las instrucciones obtendrá un conjunto perfecto de mesas. Si tiene cualquier problema sobre el producto, favor de contactarnos en primer momento, sin duda Homfa vamos a ayudarle a resolverlo lo antes posible.

HOOBRO Mesa PlegableJuego de 2, Mesa Auxiliar Estilo Industrial para Comer en el Sofá, Mesa de Aperitivos para Espacios Pequeños, Fácil Almacenamiento Estructura Estable, Greige y Negro EBG25BZ01 € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features NUEVO DISEÑO INDUSTRIAL: Con solo una mirada no podrá olvidar su encantador estilo vintage. Si está buscando bandejas de televisión con una estructura de metal resistente y duradera, entonces nuestros productos se adaptan perfectamente a sus necesidades

PLEGABLES: Este conjunto de 2 mesas plegables es el compañero perfecto para su sofá. Cuando necesite más espacio no hay problema, pliegue las mesitas y lo conseguirá. Son tan prácticas que incluso puede llevarlas y usarlas en un picnic

CUMPLEN TODAS SUS NECESIDADES: Estas mesitas tienen unas dimensiones de 48 x 36 x 65,5 cm. Su tamaño proporciona suficiente espacio para tomarse su café, sus bocadillos y muchas más cosas que necesite. También se pueden utilizar como mesas para el ordenador portátil, como estanterías auxiliares o como mesas de juego

MONTAJE SENCILLO: Los productos que te proporcionamos te ahorrarán más tiempo de instalación, pasarás más tiempo con tu familia y amigos, y reducirá la dificultad del montaje al nivel más bajo

SERVICIO ÍNTIMO: No sólo te ofrecemos excelentes productos, sino también le ofrecemos un excelente servicio postventa para cada cliente, con una espera de 24 horas, y resolvemos todos los problemas postventa para ti

SoBuy® Mesita de Noche con 1 cajón y 2 estantes, Consola, Mesa Auxiliar para salón Comedor,FBT49-W,ES (Blanco) € 49.95 in stock 1 new from €49.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: hecha de tableros de partículas

Dimensiones: L39cm x H65cm x P39cm.

Capacidad de carga: 60 kg. Peso: 14 kg.

Perfecta para situar tu teléfono, lámpara, colocarla entre tus sofás para tener cerca mandos a distancia, tablets o colocar fotografías decorativas

Dispone de un sistema de almacenamiento útil y práctico.

HomeTrends4You 515742 Auxiliar/mesilla, 40 x 60 x 40 cm, Madera de Roble € 78.72 in stock 1 new from €78.72

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Utilizado como mesa auxiliar o mesa de noche

Cristal de seguridad transparente

Espacio de almacenamiento 40 x 40 cm

Altura de 60 cm

HOMCOM Mesilla de Centro Mesita de Noche Mesa de Café Té Mesitas Auxiliares para Salón Dormitorio Librería Estante de Almacenamiento 45x40x55cm € 40.99 in stock 1 new from €40.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅DISEÑO ELEGANTE: esta mesa de centro tiene un diseño de 3 niveles con estantes divisorios de roble, el estilo es contemporáneo y es perfecta para colocar en la sala de estar.

✅ALTA DURABILIDAD: Fabricado con tablero de partículas, alta durabilidad y fácil mantenimiento. La superficie lisa facilita la limpieza de la mesa con un paño húmedo.

✅GRAN ESPACIO: Tienes estantes para libros, revistas, periódicos, cuadernos, etc.

✅USO VERSÁTIL: se puede utilizar como mesa de centro, mesa de noche, mesa de té o mini librero.

✅Dimensiones totales: 45x40x55cm (LxANxAL). Capacidad máx, de carga: 20 kg. Requiere montaje.

LIFA LIVING 2 mesitas de café, Mesas auxiliares de salón Modernas, Mesas de Centro Tapa de Madera extraíble y Cesta de Metal, Diseño geométrico Vintage Industrial, Capacidad hasta 20 kg € 88.45 in stock 2 new from €88.45

3 used from €59.22

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mesits de café juego de 2: las 2 mesas auxiliares de salón modernas se pueden apilar ya que tienen diferentes tamaños. La mesa auxiliar más baja mide 40x40x36 cm, la mesa auxiliar más alta mide 50x50x40 cm.

Mesitas de café prácticas: las mesas de centro modernas se caracterizan por tener bandejas de madera extraíbles que se convierten en prácticas cestas de metal, útiles para el almacenamiento de varios objetos.

Mesitas de café diseño: las mesas auxiliares de salón con sus diseño géometrico, vintage e industrial son muy original y versátil ya que encajan cada ambiente del hogar.

Mesitas de café resistentes: las mesas de centro tienen 2 tapas que no son sólo ligeras y se pueden mover facilmente, sino también son muy resistentes y soportan hasta 20kg de carga.

Mesitas de café ídea de regalo: las mesas auxiliares salón tienen un diseño original que hace que las mesas de centro sean una perfecta ídea regalo para tus amigos y seres queridos.

Homfa 2 Mesas Auxiliares Redondas Mesa Lateral Sofá Mesitas de Café Mesa Centro para Salón Dormitorio con 2 Estantes Vintage € 72.99 in stock 2 new from €72.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Construido con tablero de partículas de alta calidad y marco de metal, la mesa de café Homfa tiene una excelente capacidad de carga, hay 7 almohadillas protectoras para los pies para garantizar su estabilidad y evitar que su piso se raye.

Espacio de almacenamiento: los estantes de 2 capas proporcionan mucho más espacio. En el estante superior, puede colocar un juego de té, una taza de café, un marco de fotos, revistas, plantas verdes, etc. El estante inferior es adecuado para organizar botellas, latas o algunos objetos pequeños que generalmente se necesitan pero son difíciles de clasificar.

Juntos o separados: nuestra mesa auxiliar vintage se puede combinar o usar de forma independiente. La mesa alta puede ser una mesa auxiliar, perfecta para sala de estar, dormitorio, baño,b alcón y al lado de la piscina. La mesa con una superficie más grande se puede usar como mesa de café. Simple pero práctico.

Excelente coordinación: después de un buen pulido, esta mesa de juego tiene una mesa de alto brillo, además, la excelente mano de obra y el estilo retro hacen que sea más fácil integrarse en el entorno y cooperar bien con otros muebles para servirle.

Montaje - Se requiere montaje propio. El montaje es rápido y sencillo, viene con manual de instrucciones, siguiendo las instrucciones obtendrá un conjunto perfecto de mesas. Si tiene cualquier problema sobre el producto, favor de contactarnos en primer momento, sin duda Homfa vamos a ayudarle a resolverlo lo antes posible. READ Implicaciones matemáticas para el alumno

Mesa Centro con revistero, Mesa elevable, mesita Mueble Salon Comedor, Acabado en Roble Canadian, Medidas: 102 cm (Largo) x 43/54 cm (Alto) x 50 cm (Fondo) € 70.64 in stock 2 new from €64.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features La mesa de centro elevable Ambit es ideal para cualquier tipo de comedor, habitación, salón o sala de espera. Dispone de un compartimento interior ideal para guardar cualquier cosa, además incluye revistero inferior.

Medidas cerrada: 102 cm (ancho) x 50 cm (fondo) x 43 cm (altura). Medidas elevada: 102 cm (ancho) x 50 cm (fondo) x 54 cm (altura). Ideal para cualquier tipo de salón, pudiendo tener a mano todo lo que te interese. Mesa con función elevable podrás trabajar, comer o lo que desees de una manera cómoda.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal) el mueble es de color Roble Canadian, muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Amazon Basics - Estantería con 3 baldas, negro € 26.89 in stock 1 new from €26.89

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Estantería con 3 baldas para la cocina, el despacho, el garaje, etc.

Cada balda soporta hasta 113,4 kg (distribuidos de manera uniforme); peso máximo total de 340 kg.

Baldas de rejilla ajustables en niveles de 2,54 cm; no requiere el uso de herramientas.

Resistente construcción de acero con acabado cromado negro; patas niveladoras ajustables.

Medidas: 58,9 x 34 x 76,2 cm (largo x ancho x alto).

COMIFORT Juego de Mesas Auxiliares - Mesas Nido de Estilo Nórdico, Moderno y Minimalista, Muy Resistente, Set de 2 Piezas Triangulares, Color Blanco y Haya 100% Natural € 59.90

€ 51.83 in stock 1 new from €51.83 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ESTILO: la combinación de madera con el tablero lacado en blanco crea una encantadora mesa baja de 2 piezas. Sencillez y minimalismo en este elegante juego de mesitas que se hará con un hueco en tu salón o comedor sin dificultad.

MULTIESTANCIA: este set de mesas apilables 2 en 1 es versátil y funcional para cualquier habitación: dormitorio, recibidor, despacho o sala de espera, dando a la estancia un toque nórdico que nunca pasa de moda.

CALIDAD: mesas triangulares con superficie resistente al contacto con el agua, muy estables y robustas gracias a sus patas oblicuas, con un acabado anti-ruido y anti-rayado para proteger tu suelo.

DECORACIÓN Y CONFORT: con este pack de muebles modernos y ergonómicos de diseño escandinavo podrás colocar una lámpara al lado del sofá, tu televisor o hasta la bandeja de desayuno.

MATERIAL y DIMENSIONES: conjunto de 2 mesas de café, pequeña y grande, duraderas, con tablero de conglomerado de alta calidad y patas de madera de haya 100% natural, muy fácil de limpiar. Medidas: Mesa Grande: 50cm (alto) y 60x30cm (superficie). Mesa Pequeña: 40cm (alto) y 45x30cm (superficie).

Ikea - Mesa Auxiliar lacada (55 x 55 cm), Color Negro € 16.35

€ 14.29 in stock 8 new from €14.29

1 used from €13.85 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mesa auxiliar.

Longitud: 55 cm. Anchura: 55 cm. Altura: 45 cm.

Requiere montaje.

Mesa de Centro Elevable, Mesita de Salon, Comedor, Modelo Nova, Acabado en Blanco Artik, Medidas: 105 cm (Largo) x 55 cm (Ancho) x 45-54 cm (Alto) € 64.95 in stock 2 new from €64.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La mesa de centro elevable Nova es una práctica mesa de centro para el salón-comedor cuya superficie se eleva, haciéndote más fácil comer, leer o trabajar desde el sofá. Se trata de una mesa de centro moderna y contemporánea, adaptada a las necesidades de hoy.

Las medidas de la mesa cerrada: 105 cm (largo) x 55 cm (ancho) x 45 cm (alto). Medidas mesa elevada: 105 cm (largo) x 55 cm (ancho) x 54 cm (alto). Las guías metálicas te permitirán accionar con un sencillo mecanismo la elevación de la mesa.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Artik (Blanco Mate), muy combinable con todo tipo de mueble.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Homfa 2Pcs Mesas Auxiliares Mesas de Café Mesas de Centro para Salón Blanco Forma de Gota 75.7x52.7x46.3cm y 63x48x42cm € 57.99 in stock 2 new from €57.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material - La superficie de este juego de 2 mesas está hecha de MDF. No sólo es resistente a la humedad y al moho, sino también es duradero. Las patas son de bambú natural. Por eso es resistente y cuenta con una fuerte capacidad de carga.

Multiuso - Puede utilizarlo como mesas de desayuno, mesas de café, mesas de centro, o mesas auxiliares como quiera. Además, se puden usar juntos o separados según sus reales necesidades.

Consideración humanizada - El uso de almohadillas protectoras en los pies evita hacer daño al suleo. Al mismo tiempo, la aplicación de materilaes medioambientales de color blancos ofrece una experiencia hogareña más saludable.

Diseño moderno - Las mesas disponen de un estilo elegante y moderno, y al mismo tiempo con una estructura sólida y fuerte. Por lo tanto, se adpta perfectamente a muchos diferentes lugares tales como oficina, salón, dormitorio, etc.

Montaje y limpieza - El montaje es rápido y sencillo, viene con manual de instrucciones. A la vez, gracias a la superficie lisa, es muy fácil de limpiar. Si tiene cualquier problema sobre el producto, favor de contactarnos en primer momento, sin duda Homfa vamos a ayudarle a resolverlo lo antes posible.

SoBuy FBT34-N,Mesa Auxiliares de Salón, Mesa de Centro, Mesa para el Café con Ruedas en Diseño Moderno con Repisa,ES € 44.95 in stock 1 new from €44.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Top en melamina.

Dimensiones: L70cm x H61cm x P35cm.

Capacidad máxima: 10 kg/estante, Peso del envío: 12,5 kg.

Tabla Rueda multifunción lateral con 2 estantes de almacenamiento.

Ideal para colocar en una sala de estar, un despacho, una habitación o en una cocina.

Dogar Kynus Mesa Centro, Cerezo, 45x55x55 cm € 51.84

€ 47.96 in stock 1 new from €47.96 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fabricado en Madera Maciza de Pino, estilo Contemporaneo para un mueble bonito y resitente

Varias medidas disponibles y en dos colores

Contienen instrucciones de Montaje en su interior

Color Cerezo en el que se aprecia la veta de la madera

Combina perfectamente Con el resto de muebles de la misma colección

IBUYKE Mesa Auxiliar con Ruedas, 55x35x69 cm Mesa Lateral Industrial, Mesa de Noche Mesitas Auxiliares para Dormitorio, Mesa de salón, Marco de Metal TMJ009H € 47.99 in stock 2 new from €47.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features MATERIAL: Estructura de tablero e partículas de 15 mm de espesor P2 y marco de hierro. Muy resistente y duradero. La capa de melanina te permite limpiarlo con facilidad.

CONVENIENCIA: Incorpora 4 ruedas giratorias para moverlo con facilidad. Perfecta para usar como soporte del portátil, mesa auxiliar o carrito de cocina.

DISEÑO: La base puede deslizarse debajo del sofá o cama. La altura es la adecuada para poder comer o trabajar des del sofá o la cama.

PRÁCTICA Y COMPACTA: Su sutil diseño hace esta mesa auxiliar cuadrada adaptable a cualquier sitio. Además, por sus medidas puede ser guardada en pequeños espacios.

DIMENSIONS TOTALES: 55x35x69cm (LxANxAL) Capacidad máxima de carga: 25kg. Requiere montaje.

SoBuy FBT34-W,ES Mesa Auxiliar con 2 Estantes, Consola,Mesita de Noche con Ruedas € 44.95 in stock 1 new from €44.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Top en melamina.

Dimensiones: L70cm x H60cm x P35cm.

Capacidad máxima: 10 kg/estante, Peso del envío: 12,5 kg.

Perfecta para situar tu teléfono, lámpara, colocarla entre tus sofás para tener cerca mandos a distancia, tablets o colocar fotografías decorativas

Dispone de un sistema de almacenamiento útil y práctico.

Haku Möbel, Chromé/Marbre € 35.50

€ 31.94 in stock 1 new from €31.94

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hecha de acero con vidrio templado transparente

Tiene una altura de 47 cm, ancho de 39 cm y profundidad de 39 cm

Con 2 estantes de vidrio para un almacenamiento cómodo

Estructura de metal en acero inoxidable pulido

Dormidan- Mesa de Centro elevable, Comedor o Auxiliar, Mayor Grosor y Estabilidad (Blanco Tapa Roble) … € 50.00

€ 45.90 in stock 1 new from €45.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features No realizamos envíos a Baleares, mesa de centro elevable con bisagras metálicas.

Estructura fabricada en melamina de 22mm de espesor, más resistente, esto favorece la estabilidad de la mesa.

Diferentes colores a elegir, blanco, roble o blanco con tapa roble.

Medida total de la mesa: 45 cm (alto) x 90 cm (ancho) x 50 cm (fondo).

Mueble en kit de fácil montaje, instrucciones de montaje, no incluye herramientas. Observaciones: la agencia de transportes le entregará el pedido a pie de calle, en el portal de su domicilio, deberá estar preparado el día de la entrega para poder subírselo, dado que el transportista no se lo subirá. tenga en cuenta esta aclaración antes de realizar el pedido. READ Cuatro días a la semana es asequible para la mayoría de las empresas, sugiere el estudio

SoBuy FRG258-WX2 Set de 2 Mesas auxiliares con 2 cajones, Consola,mesita de Noche para salón Comedor, teléfono o lampara (2) € 109.95

€ 94.95 in stock 1 new from €94.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Madera lacada en MDF.

Dimensiones: L45cm x H55cm x P38cm.

Capacidad de carga: 50 kg. Peso de envío: 12.8 kg

Perfecta para situar tu teléfono, lámpara, colocarla entre tus sofás para tener cerca mandos a distancia, tablets o colocar fotografías decorativas

Dispone de un sistema de almacenamiento útil y práctico.

SoBuy® FBT29-W,Mesa velador, Mesa de café, Mesa auxiliares de Madera,ES (Blanco) € 34.95 in stock 1 new from €34.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mesa, mesa auxiliar, mesa de teléfono, mesa de café, arnés, etc.

Material de la tapa y Pies: Láminas de madera de densidad (MDF), acabado en madera de abedul lacado.

Dimensiones: Altura 55 cm, diámetro Φ bandeja de 44,5cm.

Capacidad de carga: 30 kg.

Adecuado para FST26 sofá-GE / SCH / MI / R, la silla FST15 FST16, FST18 y FST19

VASAGLE Mesita de Noche Industrial, Mesa Auxiliar con 2 Estantes de Malla Ajustable, para Dormitorio, Salón, Armazón Metálico Estable, Fácil Montaje, Marrón Rústico y Negro LET23X € 39.99 in stock 2 new from €31.99

1 used from €32.82

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Un táctil urbano: Práctico, lineal y a la vez chic. El aspecto industrial del marco de hierro negro se complementa con la parte superior rústica de las mesas auxiliares, creando una emocionante mezcla de estilos; esta encantadora mesa auxiliar cabe en la sala de estar junto a tu sofá o funciona como mesita de noche

Planas o colgadas, tú eliges: Cada mesa auxiliar tiene dos estantes de malla resistentes, los cuales puede fijar ya sea planos o ligeramente inclinados para colocar correctamente revistas, libros o una variedad de otros artículos en ellos

Una fuerte combinación: El robusto bastidor de hierro de la mesa auxiliar y la madera de construcción de estilo rústico forman una combinación de Alta calidad que puede soportar hasta 20 kg

Fácil de montar: Gracias a la estructura sencilla de las mesitas de noche, a nuestras instrucciones detalladas y a la llave Allen incluida, no es necesario tener un título de ingeniero para montar esta mesita de noche

Qué hay en la caja: Una mesita de noche con 2 estantes de almacenamiento de nuestra Serie INDESTIC, que también funciona como mesa auxiliar en la sala de estar, mesa auxiliar en el salón, o mesa ocasional en cualquier espacio pequeño

VS Venta-stock Juego 2 mesas de Centro café Tokio con Tapa de Madera Natural y Estructura de Metal en Negro € 57.99 in stock 1 new from €57.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mesitas de café juego de 2: las 2 mesas auxiliares de salón modernas se pueden apilar ya que tienen diferentes tamaños. La mesa auxiliar más baja mide 50x50x40 cm, la mesa auxiliar más alta mide 40x40x37 cm.

Mesitas de café diseño: las mesas auxiliares de salón con sus diseño géometrico, vintage e industrial son muy original y versátil ya que encajan cada ambiente del hogar.

Mesitas de café prácticas: las mesas de centro modernas se caracterizan por tener bandejas de madera extraíbles que se convierten en prácticas cestas de metal, útiles para el almacenamiento de varios objetos.

Mesitas de café ídea de regalo: las mesas auxiliares salón tienen un diseño original que hace que las mesas de centro sean una perfecta ídea regalo para tus amigos y seres queridos.

Mesitas de café resistentes: las mesas de centro tienen 2 tapas que no son sólo ligeras y se pueden mover fácilmente, sino también son muy resistentes y soportan hasta 20kg de carga.

com-four® Mesa Lateral - Mesa de café Redonda - Pequeña Mesa de sofá - Taburete de Planta para la Sala de Estar, el Pasillo, el baño - 30x30 cm € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features MESA REDONDA: ¡La mesa auxiliar con su forma redonda y diseño atemporal proporciona ese algo especial en cada habitación!

VERSÁTIL: ¡La mesa de centro redonda se puede usar de muchas maneras en el hogar como mesita auxiliar, mesita de noche o taburete para plantas!

DECORATIVO: La pequeña mesa de centro con patas negras y el aspecto de madera de la mesa también es adecuada como soporte de flores!

FÁCIL MONTAJE: ¡El taburete para plantas se instala en unos pocos pasos simples y se puede usar como un práctico mueble!

VOLUMEN DE ENTREGA: 1x mesa auxiliar // Dimensiones (ØxH): aprox. 30 x 30 cm // Material: madera (MDF), metal // Color: marrón, negro

