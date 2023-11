Inicio » Cocina Los 30 mejores mesas redondas extensibles capaces: la mejor revisión sobre mesas redondas extensibles Cocina Los 30 mejores mesas redondas extensibles capaces: la mejor revisión sobre mesas redondas extensibles 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de mesas redondas extensibles?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ mesas redondas extensibles del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Berg, Mesa de Comedor Redonda Extensible, Mesa 2 Tramos, Acabado en Roble y Blanco, Medidas: 100-140 - 180 cm (Largo) x 100 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 349.90 in stock 1 new from €349.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la mesa: 100 - 140 - 180 cm (Largo) x 100 cm (Ancho) x 78 cm (Alto). Una mesa amplia, resistente y actual.

La mesa de comedor redonda extensible es fantástica para tus estancias de reducido tamaño o para formar rincones acogedores en tu hogar.

La mesa de comedor extensible, cuenta con un sistema extensible de carro con guías metálicas de fácil apertura y dos tramos de extensión que permiten ampliar sin esfuerzo sus medidas a 140 o 180 cm. Cada tramo mide 40 cm (largo) x 100 cm (ancho) con el mismo acabado que el sobre principal.(Las extensiones se guardan a parte).

Su sobre de madera de roble de 54 mm de grosor junto a sus patas metálicas de 60 x 60 mm en ángulo la hacen robusta y resistente.

Madera tratada con barniz al agua. Para su cuidado y limpieza, usar un trapo humedecido en agua y jabón si requiere. No es recomendable el uso de productos químicos o abrasivos. Requiere montaje. Instrucciones y herrajes incluidos.

DEKIT GRUPO RIMOBEL Duna Mesa de Comedor Redonda Extensible, Melamina, Nordic, 77x110-158 cm € 528.41

€ 444.90 in stock 6 new from €444.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Nordic.

Medidas: 77 cm (alto) x 110-158 cm (ancho) x 110 cm (prof.)

Sobre de 5 cm de grosor. Patas metálicas de 6 x 2 cm color Grafito.

Bisagras metálicas para la extensión. Extensión sistema Español. El suplemento se almacena en el interior de la mesa mediante travesaños de apoyo.

Capacidad de hasta 6 comensales.

MOMMA HOME Mesa Comedor Extensible - Mesa Plegable, Mesa Redonda Extensible, Mesa Salon Extensible, Patas Metálicas con Regulación Altura, Color Roble/Negro, Modelo Orinoco, Medidas 90-120x90x75 cm € 279.95 in stock 1 new from €279.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de comedor extensible modelo Orinoco es perfecta para aprovechar al máximo el espacio en tu hogar. Con su función plegable, podrás adaptarla a tus necesidades y tenerla recogida cuando no la estés utilizando.

La mesa redonda extensible tiene un diseño moderno y elegante que le dará un toque sofisticado a tu sala de estar. Además, podrás ajustar la altura de las patas metálicas para adaptarla a tus preferencias.

La mesa de salón extensible Orinoco es muy versátil y funcional. Gracias a sus medidas de 90-120x90x75 cm, podrás tener un espacio amplio para compartir comidas o eventos sociales con familiares y amigos.

La mesa de salon moderna Orinoco combina a la perfección el color roble y negro, lo que le da un aspecto contemporáneo y elegante. Además, su estructura de patas metálicas le aporta estabilidad y durabilidad.

Con esta mesa extensible, podrás adaptarla fácilmente a tus necesidades y contar con un mueble práctico y funcional en tu hogar. Su diseño moderno y su color roble/negro la convierten en una opción perfecta para cualquier estilo de decoración.

Home Heavenly® - Mesa Comedor Redonda Extensible DEHLI, Estilo Industrial, con Apertura Tipo Libro, 120 cm de diámetro x 75 cm Altura. (Roble - Negro) € 419.99 in stock 1 new from €419.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor redonda extensible de estilo industrial DEHLI. Mesa de diseño y funcionalidad que se convertirá en la mejor opción para comedores y cocinas, por su extensión central tipo libro para sentar cómodamente entre 4 a 8 personas.

DISEÑO: Mesa redonda de estilo industrial que cuenta con una extensión de 40 cm que se guarda en el interior de la mesa, y la ampliación de abre tipo libro, aportando gran funcionalidad y diseño al mueble. Además, sus 4 patas metálicas geométricas aportan un toque industrial moderno.

MATERIALES: Tapa y extensión fabricada en tablero de DM lacado y laminado. Estructura inferior metálica. Con guías metálicas para la extensión.

MEDIDAS: Mesa cerrada de 120 cm de diámetro x 75 cm de altura. Mesa abierta de 160x120x75 cm. MONTAJE: Se necesita montaje. Se entrega junto a instrucciones y tornillería para su sencillo montaje.

¡Atención al cliente! Entrega a pie de calle. No se realizan envíos a Canarias, Ceuta y Melilla. Envíos a Baleares sujeto a suplementos. Consultar con el vendedor previamente a la realización de la compra. READ Los 30 mejores Suelo Vinilo Autoadhesivo capaces: la mejor revisión sobre Suelo Vinilo Autoadhesivo

Homely | Mesa de Comedor o Cocina Redonda Extensible - Dallas | Mesa Auxiliar | Diseño Sencillo y Moderno | Tres Tamaños Adaptables | Madera Lacada € 149.00 in stock 2 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: DALLAS es una mesa de comedor o cocina extensible de diseño sencillo y moderno, de líneas puras y elegantes, perfecta para comedores o cocinas donde quieras aprovechar el espacio al máximo

➕ESPACIO: DALLAS es una mesa adaptable a tu espacio y tus necesidades. Con su mecanismo manual extensible, cuentas con tres tamaños según tus necesidades. Puedes disponer de la mesa con sus dos alas extensibles cerradas (90x55 cm), abrir una (90x72 cm), o las dos alas para disfrutar de una bonita mesa redonda de 90x90 cm

✔️CARACTERÍSTICAS: Mesa de comedor o cocina extensible redonda | Fabricada en madera lacada y MDF en color blanco | Mecanismo extensible manual. Tres posiciones | Materiales: Madera / MDF | Color: Blanco

MEDIDAS: Medidas mesa, ancho 90 cm, fondo 17,5/55/17,5 cm, alto 75 cm | Medidas 1 extensible abierto, ancho 90 cm, fondo 72 cm, alto 75 cm | Medidas 2 extensibles abiertos, ancho 90 cm, fondo 90 cm, alto 75 cm

️MONTAJE: La mesa de comedor o cocina DALLAS se sirve desmontada, con las instrucciones necesarias para su montaje. El montaje es sencillo, se recomienda realizar entre dos personas. Encontrarás en el paquete las instrucciones con toda la información de los pasos a seguir especificados al detalle para ahorrarte quebraderos de cabeza en el ensamblado

Miroytengo Mesa Salón Comedor Redonda Extensible Belt Color Roble Nordish y Negro 76x100-180x100 cm € 389.00 in stock 1 new from €389.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Habías pensado cambiar tu mesa de comedor? Pues con esta estructura redonda y extensible, tendrás todo lo que estabas buscando. Este diseño Berg, te permitirá disfrutar de tu estancia, y al mismo tiempo, reunir a todos tus amigos, sin temer a no tener espacio. Un mueble de salón con gran personalidad.

La mesa redonda Berg está fabricada en madera de color roble nordish, y patas de metal en negro mate. Una combinación de estilo industrial, que conquistará a todos tus invitados, y hará que tu salón destaque por si solo. Si necesitas un modelo nuevo. Este es el tuyo.

Medidas: Alto 76 cm Ancho 100 cm / Ancho extendido 180 cm Profundo 100 cm

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Home Heavenly® - Mesa Comedor Redonda Extensible Estilo Industrial SKADI. Mesa de 100 cm diámetro. 2 tramos extensión a 140 hasta 180 cm. (Roble Nordish - Blanco) € 359.99 in stock 1 new from €359.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor redonda extensible de estilo industrial SKADI. Mesa de diseño y funcionalidad indiscutible, es la mejor opción tanto para comedor o cocina, gracias a su característica extensible para sentar cómodamente entre 4 a 8 comensales.

DISEÑO: Mesa que destaca por su diseño y funcionalidad. Cuenta con 2 tramos de extensión de 40 cm, tipo carro con guías metálicas, para convertir una mesa de 100 cm de diámetro en una de 140 cm y hasta los 180 cm. Además, de puro estilo industrial gracias a sus 4 patas metálicas de líneas rectas.

MATERIALES: Tapa (5,4 mm de grosor) y extensiones de la mesa de madera de roble proveniente de bosques sostenibles y tratada con aceites naturales y barnices sin tóxicos, siempre respetando el medio ambiente. Patas metálicas angulares acabado epoxi mate, con topes de suelo niveladores.

LIMPIEZA: La madera ya ha sido tratada para su uso doméstico, por lo que solo será necesario para su limpieza un paño seco o ligeramente humedecido con agua.

MEDIDAS: Mesa cerrada de 100 cm de ancho x 100 cm de profundidad x 76 cm de altura. Se extiende hasta los 140 cm o hasta los 180 cm de ancho. Las patas tienen un grosor de 6 x 6 cm. MONTAJE: Se necesita montaje. Se entrega junto a instrucciones y tornillería para su sencillo montaje.

MOBILI FIVER, Mesa Redonda Extensible Emma en Blanco Cemento con Patas Cruzadas Negras, Made In Italy € 680.20

€ 612.18 in stock 1 new from €612.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUPERFICIE REDONDA: La superficie en blanco cemento de la mesa redonda extensible Emma mide 120 cm cerrada, 160 cm abierta y está fabricada en melamina de alta calidad. Su forma redonda elimina las esquinas, lo que hace más fácil sentarse a la mesa. Es ideal para cenas con familiares y amigos: su forma redondeada permitirá a tus invitados estar más cerca, ¡por lo que el ambiente será más agradable y acogedor!

MESA EXTENSIBLE: La mesa redonda Emma en blanco cemento es extensible gracias a su sistema de guías deslizantes en chapa de acero. Cuando está cerrada, tiene capacidad para 4 personas y, al abrirla, caben hasta 6 personas. La mesa redonda Emma está diseñada solo para uso en interiores.

PORTA EXTENSIONES: Cuando no estés utilizando la extensión, puedes plegarla y guardarla debajo de la mesa. Además del espacio donde insertar la extensión, también hay un compartimiento de almacenamiento donde puedes guardar cubiertos y manteles.

DISEÑO INDUSTRIAL:La mesa redonda Emma se caracteriza por su diseño industrial, como el resto de la colección. La original forma de sus patas en hierro cruzado negro mate le da mucha personalidad a cualquier espacio. La posición central de las patas permite que haya más espacio entre una silla y otra, por lo que es muy cómoda para sentarse. Las sillas no están incluidas.

HECHO EN ITALIA:El diseño, la calidad y el estilo: son las principales características del auténtico Made in Italy de Mobili Fiver. Todos nuestros muebles son diseñados y manufacturados en nuestras fábricas en Italia, ¡estamos deseando que lleguen a tu hogar

HABITMOBEL Mesa Comedor Extensible de 120 a 160 a 200 x 120 cm (3 Medidas en 1) € 588.00 in stock 1 new from €588.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa extensible redonda con sobre de DM lacado en blanco mate. Pies en madera de haya natural barnizada.

Dimensiones cerrada a 120cm, extensible a 160 y a 200cm maximo. Este modelo dispone de bolsa para guardar las extensiones opcional. De patas ligeras y estilizadas, esta mesa es ideal para aquellos quienes lo quieren todo: funcionalidad y estilo al máximo nivel,sacarás el máximo partido a tu espacio, ajustándola en cada ocasión según la cantidad de invitados que tengas en ese momento.

Mesa extensible redonda con sobre de DM lacado en blanco mate. Pies en madera de haya natural barnizada.

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste.

El mueble se enviará a cualquier punto de la Península o islas baleares (excepto Islas canarías, Ceuta y Melilla). La entrega se realiza siempre a pie de calle

Vente-unique - Mesa de Comedor Extensible 4 a 8 comensales de MDF y Acero - Blanco Lacado y Negro - KOMONI € 543.99 in stock 1 new from €543.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A tener en cuenta que la entrega del producto se hará a pie de calle. Mesa de comedor extensible 4 a 8 comensales KOMONI - Estructura: MDF - Color: blanco lacado y negro - Estilo: contemporáneo - Medidas: Ancho 120/220 x Prof. 120 x Alt. 76 - KOMONI... ¡Una mesa de comedor con personalidad!

Mesa de comedor Derivados de madera Blanco

La felicidad está en tu interior

Aglomerado: un material sintético producido a partir de aglomerado (partículas de madera pegadas entre sí) con una resina. Debido a su superficie resistente y no porosa, los tableros de aglomerado de partículas son fáciles de limpiar. Hecho principalmente de madera natural sana. El aglomerado es un material ecológico que se puede reciclar fácilmente.

Más de 2 000 000 clientes servidos en 11 países de Europa. Más de 16 años de existencia.

Miliboo – Mesa de comedor diseño redondo extensible blanco y madera Leena € 347.59 in stock 1 new from €347.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Grosor de la bandeja: 1,8 cm

Material de la estructura: tablero de fibra de madera

Material de los pies: Heva maciza

Dimensiones del paquete: 130 x 127,5 x 18,6 cm

Miliboo es una marca francesa especializada en muebles contemporáneos en Internet. ¿Nuestra ambición? Ofrecer muebles de diseño al mejor precio para todas las habitaciones de la casa, diseñados para ser fáciles de vivir y enviados en 48 horas. Miliboo domina toda la cadena, desde el diseño hasta el envío para ofrecerle productos de calidad a precios atractivos. Envío gratuito y envío en 24/72h. Toma de RDV por SMS.

Nordic Story Mesa de Comedor Extensible Redonda Escandi 6, de Madera Maciza Roble, Ideal para Cocina Salon, Muebles Estilo Nordico Escandinavo 93-123 x 93 x 75 cm. (Roble Natural) € 640.00 in stock 1 new from €640.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NordicStory es una marca de muebles construidos en madera maciza roble 100 % natural. SIN melanina, chapa o MDF. Acabado con aceite libre de COV que no emite ningún tipo de partículas tóxicas. Garantizan la protección y durabilidad de la madera, manteniendo su textura y esencia natural

Dimensiones: Largo 93 - 123 cm X Ancho 93 cm X Alto 75 cm. Peso: aprox. 29 kg

Fácil de abrir y cerrar. La limpieza de la mesa es muy simple, con un paño seco y limpio. Evitar el uso de productos químicos agresivos. Recomendamos usar cera incoloro para madera

Fácil y rapido de montar. No se necesita experiencia. Hecho para durar

Fabricado en Europa. Entrega a pie de la calle.

KITKAY Mesa de Cocina Sabona de 90 cm Extensible a 120 cm de Madera Texturada Blanca/Patas Natural € 399.63 in stock 1 new from €399.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Mesa de cocina redonda extensible, la tapa es de madera de haya texturada blanca y las patas en madera barnizado color natural

FUNCIONALIDAD: Mesa de estilo nórdico ideal para cocinas y salones con poco espacio para una mesa que se extiende si lo precisas sin renunciar al diseño

CALIDAD: Mueble de fabricación 100% nacional, la tapa de la mesa es de madera de haya con canto invertido de 19 mm de espesor acabado texturado en blanco y las patas de madera barnizadas en color natural

ENTREGA Y DIMENSIONES: Se entrega en puertas del domicilio (pisos con ascensor); Medidas: 90 cm extensible a 125 cm (diametro) x 77 cm (alto), Requiere Montaje

GARANTÍA KITKAY: Muebles Kitkay lleva más de 40 años en el sector del mueble español, vendiendo y fabricando muebles de todo tipo; Señal de identidad: Buen diseño, calidad y precios bajos READ Los 30 mejores Lamparas De Techo Vintage capaces: la mejor revisión sobre Lamparas De Techo Vintage

HABITMOBEL Mesa Comedor Extensible de 120 a (160 a 200) x 120 cm (3 Medidas en 1) € 589.00 in stock 1 new from €589.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa extensible Redonda con sobre de DM lacado en blanco mate. Pies en madera de haya natural barnizada. Extensible: Incluye dos extensiones de 40 centímetros de ancho cada una.

Medidas; 120 (200) x 120 cm blanco, extensible a 160 y a 200cm maximo. Este modelo dispone de bolsa para guardar las extensiones opcional. De patas ligeras y estilizadas, esta mesa es ideal para aquellos quienes lo quieren todo: funcionalidad y estilo al máximo nivel,sacarás el máximo partido a tu espacio, ajustándola en cada ocasión según la cantidad de invitados que tengas en ese momento

Protecciones de fieltro en las patas para no dañar ni rayar el suelo, Altura mesa : 74 cm. Altura de la pata (Espacio libre debajo el artículo): 71 cm, Grosor del sobre: 25 mm

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste, Gratis

Mueble kit de facil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su optimo montaje

Home Heavenly® - Mesa Redonda Extensible Loki, Mesa Comedor Industrial de 110-155 cm Ancho en Roble Artisan y 4 Patas Negras. (Roble Artisan-Negro) € 509.99 in stock 1 new from €509.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor redonda extensible de estilo industrial LOKI. Mesa de diseño y funcionalidad indiscutible, es la mejor opción tanto para comedor o cocina, gracias a su característica extensible para sentar cómodamente entre 4 a 6 comensales.

DISEÑO: Mesa de estilo industrial que destaca por su diseño con el tablero redondo de 110-155 cm en roble Artisan y 4 patas ligeramente inclinadas hacia el exterior en negro.

MATERIALES: De fabricación europea, con tablero laminado redondo y parte extensible tipo madera con vetas naturales en color Roble Artisan de 38 mm de grosor. Patas metálicas con acabado en color negro.

MEDIDAS: Mesa cerrada de 110 cm de diámetro x 74,5 cm de altura. Mesa extendida de 155 cm de diámetros.

MONTAJE: Se necesita montaje. Se entrega junto a instrucciones y tornillería para su sencillo montaje. El tablero de extensión debe guardarse por separado, no se puede guardar bajo la mesa por motivos de seguridad.

Home Heavenly® - Mesa Redonda Extensible Tipo Libro Olimpo, Mesa con Acabado cerámico y Patas Doble ‘X’ en Metal Negro. Mesa Extensible de 100 cm diámetro hasta 140 cm. (Blanco - Negro) € 379.99 in stock 1 new from €379.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de comedor redonda extensible OLIMPO es una pieza de diseño de líneas limpias y marcado estilo que destaca por sus características patas metálicas en forma de doble X y su tapa en acabado cerámico imitando a los mármoles más prestigiosos.

DISEÑO: Mesa redonda de comedor extensible con ampliación interior de 40 cm de tipo libro en color negro. Una pieza de diseño y funcionalidad para sentar cómodamente entre 4 a 6personas.

MATERIALES: Fabricada con estructura inferior y guías metálicas. Con tapa con acabado superior cerámico en varios colores, y ampliación en color negro.

MEDIDAS: Mesa redonda de 100 cm de diámetro x 75 cm de altura. Una vez abierta hace 140x100x75 cm. MONTAJE: Se necesita montaje. Se entrega junto a instrucciones y tornillería para su sencillo montaje.

¡Atención al cliente! Entrega a pie de calle. No se realizan envíos a Canarias, Ceuta y Melilla. Envíos a Baleares sujeto a suplementos. Consultar con el vendedor previamente a la realización de la compra.

Miroytengo Mesa Redonda Extensible Wald Roble Nordish Y Blanco 100-180x100 Cm De Comedor € 395.00 in stock 1 new from €395.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descubre la elegancia y funcionalidad combinadas en esta mesa redonda extensible de comedor, una obra maestra en madera en color roble nordish para la superficie y acero en color blanco para las patas. La solución que buscabas para tus encuentros y reuniones familiares.

Con su diseño atemporal y sofisticado, esta mesa no solo realzará la belleza de tu comedor, sino que también se adaptará a tus necesidades. Su ingenioso sistema extensible te permitirá recibir a más invitados con comodidad, asegurando que todos disfruten de momentos inolvidables juntos. Atrévete a transformar tus comidas en experiencias inigualables con esta mesa excepcional.

Medidas: Ancho 180 cm Alto 76 cm Profundo 100 cm

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Skraut Home - Mesa Consola Extensible hasta 237 cm - Dimensiones Cerrada: 78 x 90 x 50 cm - Material Resistente - Roble - Ideal para tu Comedor, Salón o Escritorio € 249.00 in stock 2 new from €249.00

1 used from €207.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONSOLA EXTENSIBLE HASTA 237 CM: se trata de un mueble muy versátil y multifuncional para todos los hogares. Ocupando tan solo 78 cm de alto, 90 cm de largo y 50 cm de ancho, puede transformarse en una gran mesa de 237 cm de largo perfecta para máximo 10 comensales. Con un diseño sencillo y elegante disponemos de múltiples colores que combinarán a la perfección con la decoración.

DISFRUTA DE LA AMPLITUD DE TU HOGAR: la consola cuenta con la ventaja de desplegarse y convertirse en una fantástica mesa de comedor con la que podrás organizar multitud de eventos en casa. No obstante, cuando está completamente cerrada puedes emplearla como mueble de entrada o escritorio y aprovechar al máximo tu espacio.

ESTRUCTURA RESISTENTE Y ESTABLE: para su fabricación se han empleado tableros aglomerados de alta resistencia y rieles de acero extensibles con una alta capacidad de carga, lo cual garantiza la estabilidad al mueble. Con un acabado en melamina de alta calidad destaca sobre todo su estructura robusta y resistente para utilizar diariamente.

FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA: ofrecemos un kit de fácil montaje para que puedas instalarlo tu mism@ de forma sencilla, para ello entregamos un libro de instrucciones y las herramientas necesarias para su óptimo montaje. Su superficie no es porosa por lo que recomendamos su limpieza con un paño húmedo evitando el uso de productos químicos y/o abrasivos.

ATENCIÓN AL CLIENTE: si tienes cualquier duda respecto al envío o el producto puedes contactarnos a través del servicio de mensajería interna de Amazon y te responderemos a la mayor brevedad. Queremos que tu experiencia de compra sea exquisita, por ello nuestro servicio posventa 100 % satisfacción incluye el reenvío de piezas perdidas o defectuosas de fábrica sin ningún tipo de coste.

NORDICSTORY Mesa de Comedor Extensible Redonda con Patas Cruzadas Moby, Madera Maciza Roble, Estilo Diseno Moderno Nordico o Escandinavo para Salon 100-130 x 100 x 75 cm. Color (Roble Natural) € 850.00 in stock 1 new from €850.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa cerrada: Largo 100 cm X Ancho 100 cm X Alto 75 cm. Mesa abierta: Largo 130 cm X Ancho 100 cm X Alto 75 cm. Peso: aprox. 48,00 kg. Grosor de tablero: 4 cm. Fácil de abrir y cerrar

Mesa de Comedor, Consola, Mesa Extensible, Mesa para Salon, recibidor o Cocina, Acabado en Blanco Brillo, Medidas: 50-235 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 199.99 in stock 6 new from €199.99

1 used from €176.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa consola extensible Kendra es una fantástica mesa de comedor extensible con 5 posiciones, que te permitirá pasar de los 50 cm a los 235 cm de largo

Medidas posición cerrada: 90 cm (fondo) x 50 cm (ancho) x 78 cm (alto). Gracias a su habilidad extensible, se le pueden dar muchos usos: por ejemplo, puedes utilizarla como mesa de recibidor, mesa de cocina o como escritorio, y cuando tengas a toda la familia en casa extenderla al máximo y usarla como mesa de comedor

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Brillo, muy combinable con todo tipo de mueble

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

Habitdesign Mesa de Comedor Extensible, Mesa salón o Cocina, Acabado en Color Blanco Artik y Roble Canadian, Modelo Kendra, Medidas: 123-173 cm (Largo) x 75 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 164.95

€ 142.90 in stock 1 new from €142.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de comedor extensible kendra es una práctica mesa extensible para el comedor con dos posiciones, que te permitirá pasar de los 123 cm a los 173 cm de largo gracias a su sistema de fácil apertura.

Las medidas de la mesa kendra son: 123-173 cm (largo) x 75 cm (ancho) x 78 cm (alto); al extender la mesa kendra ganaras de inmediato 50 cm de longitud.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad; el mueble es de color blanco Artik (Blanco Mate) y roble Canadian.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Es ideal para salones o comedores, pero también queda fantástica en cocinas.

IDMarket - Mesa de comedor extensible Phoenix 6-10 personas, madera y blanco, 160-200 cm € 237.49 in stock 1 new from €237.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de comedor extensible PHOENIX de 160 a 200 cm de madera y blanco es ideal para espacios grandes.

Diseño de efecto loft chic ultra moderno y ahorro de espacio gracias a su función extensible

Con su capacidad de 6 a 10 plazas, podrás acoger a tus invitados para compartir buenos momentos.

Aspecto acogedor gracias a su grueso tablero y sus grandes patas (10 x 1,5 cm).

Estructura sólida y robusta de madera: estabilidad y calidad garantizadas.

NORDICSTORY Escandi 3 Mesa de Comedor Redonda Extensible de Madera Maciza Roble, Cerrada 100 cm y Abierta 130 cm, Ideal para Cocina y Salon, Muebles de Estilo Nordico Color (Roble Natural) € 680.00 in stock 1 new from €680.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra línea NordicStory es una colección de muebles construidos en madera maciza roble 100 % natural. SIN melamina, chapa o MDF. Acabado con aceite natural Bormawash (Italia) libre de COV que no emite ningún tipo de partículas tóxicas. Garantizan la protección y durabilidad de la madera, manteniendo su textura y esencia natural

Longitud variable de la mesa extensible: cerrada 100 cm, abierta 130 cm. Ancho: 100 cm. Alto: 75 cm. Peso 30,0 kg. Una de las ideas principales de la mesa, es ahorrar espacio en tu vivienda

Fácil de abrir y cerrar. La limpieza de la mesa es muy simple, con un paño seco y limpio. Evitar el uso de productos químicos agresivos

Fácil y rapido de montar. No se necesita experiencia. Hecho para durar

Todas las mesas se producen en Europa bajo estrictas regulaciones FSC (Consejo de Administración Forestal), la organizacion que desarrolla estándares y políticas para el manejo sostenible de los bosques READ Los 30 mejores Batidora De Vaso Oster capaces: la mejor revisión sobre Batidora De Vaso Oster

NORDICSTORY Mesa de Comedor Extensible Redonda con Patas Cruzadas Moby, Madera Maciza Roble, Estilo Diseno Moderno Nordico o Escandinavo para Salon, 4-8 Personas, 120-160 x 120 x 75 cm. (Natural) € 920.00 in stock 1 new from €920.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Roble Natural Size 120-160 x 120 x 75 cm.

Polini Home Mesa de Comedor Redonda Extensible EEMNES 100/140/180x100x76 cm Blanco/Oro € 735.00 in stock 1 new from €735.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor redonda extensible con aspecto moderno y estructura de acero de Polini Home.

COLOR: Tablero: blanco, estructura: dorado.

MATERIAL: Tablero: aglomerado laminado de 36 mm de espesor, estructura: perfil de acero de 80x80 cm, con recubrimiento de polvo.

DIMENSIONES: diámetro: 100 cm, ampliable a 140/180 cm aprox, altura: 76 cm.

CONSTRUCCIÓN: fácil automontaje con las instrucciones detalladas.

MerkaHome - Mesa de Comedor Extensible Cristal 146x90 cm Oslo € 479.00 in stock 1 new from €479.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de comedor Oslo es rectangular extensible a redonda. Tan solo hay que abrir sus alas.

El sistema de apertura es muy sencillo y cómodo

La tapa es de cristal templado de 12mm y las patas son metálicas cromadas

Es una mesa elegante además de robusta. Aportará mucha amplitud a la estancia y combina con muchos estilos de decoración.

Medidas cerrada: 90 cm ancho x 146 cm fondo x 76 cm alto.

Conjunto de Comedor Dallas White Mesa Redonda Extensible de 90 cm (17,5/55 / 17,5) cm y 2 sillas de Madera Lacado en Blanco € 184.00 in stock 1 new from €184.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: DALLAS WHITE es un conjunto de comedor o cocina de diseño sencillo y moderno, de líneas puras y elegantes, perfecto para comedores o cocinas donde aprovechar el espacio al máximo

➕DALLAS WHITE: El conjunto está formado por una mesa extensible redonda, de madera lacada en blanco, adaptable a tu espacio y tus necesidades, y dos sillas de comedor con estructura de madera lacada en blanco y asiento acolchado tapizado en tela gris

✔️CARACTERÍSTICAS MESA: Medidas, ancho 90 cm, fondo 17,5 / 55 / 17,5 cm, alto 75 cm | Color: Blanco | Materiales: Madera

✔️CARACTERÍSTICAS SILLAS: Medidas, ancho 40,5 cm, fondo 48,5 cm, alto 89 cm | Color: Blanco / Gris | Materiales: Madera

️MONTAJE: El conjunto se sirve desmontado, con las instrucciones necesarias. Montaje sencillo, recomendable entre dos personas

MLQZF Mesa Comedor Hoja Abatible, Mesa Cocina Plegable, Mesa Mariposa Extensible, con Ruedas Diseño Borde Redondo, Rectangular Madera, Ahorro Espacio, para Sala Estar Comedor,Blanco,120 * 70cm € 309.56 in stock 1 new from €309.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño ampliable]Mesa de hoja abatible con un escritorio de hoja abatible plegable y extensible, agrega espacio adicional cuando lo necesita y se pliega cuando no está en uso. Se puede usar como gabinete lateral y mesa de café, adecuado para apartamentos pequeños. La mesa de la cocina del comedor podría crear un lugar acogedor para compartir una comida íntima a la luz de las velas con las familias, brinda uso de comedor para hasta seis personas cuando sea necesario.

[Material de mesa plegable de hoja abatible] Materiales respetuosos con el medio ambiente, resistencia a altas temperaturas, resistencia a los arañazos, resistencia a la corrosión y sin olor peculiar. Marco de soporte de tubo cuadrado audaz y engrosado, seguro y duradero. Darte una mesa de comedor segura y cálida.

[Bordes lisos] Los bordes de la mesa de hojas abatibles se pulen a mano, son redondos y suaves, y se sienten cómodos, lo que evita que los miembros de la familia se golpeen y lastimen, lo cual es más seguro.

[Diseño versátil]La mesa de cocina plegable con ruedas multifunción podría crear un lugar acogedor para compartir una comida íntima a la luz de las velas con las familias. La mesa de cocina plegable de elegancia moderna y funcionalidad es ideal para la mesa de desayuno o la mesa de comedor pequeña o cualquier otra decoración.

[Fácil de ensamblar] La construcción de madera de la mesa de mariposa tiene un acabado natural que se combina fácilmente con cualquier decoración. Instale seis ruedas en la parte inferior de la mesa en solo 5 minutos, montaje ligero y fácil. Los taburetes de la imagen no están incluidos.

Mesa de comedor extensible BAARN 100/140/180x100x76 cm Roble kraft/negro by Polini Home € 579.00 in stock 1 new from €579.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor extensible con aspecto de madera y estructura de acero de Polini Home.

COLOR: Tablero: roble kraft, estructura: negro. Tenga en cuenta que la dirección de la veta de la madera puede diferir de la ilustración.

MATERIAL: Tablero: aglomerado laminado de 36 mm de espesor, estructura: perfil de acero de 60x30 cm, con recubrimiento de polvo.

DIMENSIONES: diámetro: 100 cm, ampliable a 140/180 cm aprox, altura: 76 cm.

CONSTRUCCIÓN: fácil automontaje con las instrucciones detalladas.

Mesa de comedor extensible BAARN 100/140/180x100x76 cm blanco/blanco de Polini Home € 579.00 in stock 1 new from €579.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor extensible con estructura de acero de Polini Home.

COLOR: Tablero: blanco, estructura: blanco.

MATERIAL: Tablero: aglomerado laminado de 36 mm de espesor, estructura: perfil de acero de 60x30 cm, con recubrimiento de polvo.

DIMENSIONES: diámetro: 100 cm, ampliable a 140/180 cm aprox, altura: 76 cm.

CONSTRUCCIÓN: fácil automontaje con las instrucciones detalladas.

