Los 30 mejores Fundas Almohadas 70 Cm capaces: la mejor revisión sobre Fundas Almohadas 70 Cm

Bedsure Funda Almohada 70 Color - Juego de 2 Fundas Almohadas 40x70, Transpirable Suave Antiarrugas de Microfibra, 70x40 Gris Oscuro, sin Cremallera € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS DESTACADAS: Fundas de almohada simples y ultra suaves visten su cama lujosamente para todas las estaciones en el dormitorio, la habitación de invitados y la casa de la vocación- Puntos de costura ajustados y la mano de obra exquisita reducen el hilo suelto y no se desenredan en la costura- Tecnología de teñido ecológica hace que las fundas de almohada suave y resistente a la decoloración.

CALIDAD PREMIUM: Materia microfibra en ambas caras, nuestras fundas de almohada crean una suavidad óptima que puede ver y sentir- Las fundas de almohada de alta calidad, resistentes al sudor o manchas, son ideales para les a las sensibilidades con una superficie lisa y fresca- Superior en anti-pilling, anti-fade, resistencia al encogimiento, estos juegos de fundas de almohada se vuelven más suaves con cada lavado.

JUEGO DE FUNDA ALMOHADA: El juego incluye dos fundas de almohada de 40*70cm- Fundas de almohada tamaño 40*70 que se ajustan cómodamente a sus almohadas favoritas- Fundas de almohadas gris oscuras que combinan sin esfuerzo con sólidos o estampados edredones, cualquier decoración de habitación existente y también coinciden con otra ropa de cama de Bedsure.

RASGOS DEL DISEÑO: La funda de almohada sin cierre, apariencia como un sobre, lo que les facilita instalar y quitar almohadas y evitarla que se deslice- Las fundas almohada protegen su almohada de la suciedad y alargan la vida de sus almohadas de plumón- Pueden ser más convenientes lavando a máquina.

⭐ Protector de almohada Impermeables 50x70 cm - Juego de 2 - Felpa 100% Algodón Bi-Home, Funda de Almohada Impermeables – Anti-ácaros, Antibacteriano, Anti-hongos e Hipoalérgico – Garantía de 15 años € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ PROTECCIÓN CON CREMALLERA COMPLETA: los protectores de almohada Sleepzen le garantizan una cobertura completa y efectiva gracias a su cierre con cremallera. No espere para sentirse protegido contra las chinches, los ácaros, el polvo y otros alérgenos nocivos mientras duerme. Además, la cremallera ofrece unas inigualables comodidad y facilidad de instalación.

✅ VUELVA A TOMAR EL CONTROL: es una forma fácil y económica de reducir los estornudos, la picazón en la garganta, la congestión nasal y otros síntomas de alergia y pasar mejor las noches. ¡Eficacia garantizada con cualquier tipo de almohada!

✅ ELIJA UNA MEJOR HIGIENE – Protección total contra la saliva, el sudor y otros líquidos corporales; no permita que su almohada se ensucie. Se lava fácilmente a máquina, a una temperatura máxima de 60°c, y el secado se hace a temperatura baja o media. ¡No tendrá que volver a lavar a mano la funda de su almohada!

✅ 100% ALGODÓN FELPA: nuestros protectores de almohadas están confeccionados con un algodón Felpa Biome, certificado OEKO-TEX Std 100, sin productos químicos y respetuoso con el medio ambiente. Algodón por excelencia con un tacto muy suave, gran transpirabilidad y confort. Mantenimiento fácil.

✅ HECHO EN EUROPA; Nos enorgullece fabricar nuestros productos dentro de la Unión Europea, todas nuestras fundas de almohada Sleepzen se someten a controles regulares, con una trazabilidad continua a lo largo de todo el proceso de fabricación en nuestros talleres.

Blumtal Juego de 2 Fundas de Almohada - Funda de Almohada 70x40, Hecha de Suave Tela de Microfibra cepillada, Blanco, 40x70 cm € 11.99 in stock 2 new from €11.99

1 used from €8.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ FUNDA DE MICROFIBRA CEPILLADA: Nuestra funda de almohada 70x40 son muy suaves al tacto, gracias al tratamiento especial de acabado cepillado. También son muy resistentes y no se desgastan con el tiempo.

✅ VARIOS TONOS DE COLOR: Elige qué color de nuestras fundas de almohada 70x40 combina mejor con tu decoración. Este modelo no utiliza el clásico cierre de cremallera, tiene una solapa lo que permite una perfecta contención de la almohada.

✅ DISEÑO CLÁSICO: Las fundas de almohada 40x70 Blumtal tienen un diseño clásico con colores cautivadores que harán que tu sofá sea siempre elegante e impactante. Fácil de insertar tu almohada.

✅ JUEGO DE 2 FUNDAS: Nuestros juegos de fundas de almohadas constan de 2 piezas para que tu cama o sofá sea único y moderno. Lavable en la lavadora.

✅ FUNDAS DE COJÍN SIN ARRUGA: Nuestras fundas de almohada no necesitan plancha, gracias al acabado de la microfibra cepillada que por su naturaleza no se arruga. READ Los 30 mejores Balanza De Cocina capaces: la mejor revisión sobre Balanza De Cocina

Dreamzie - Set de 2 x Funda de Almohada 50x70 cm, Blanco Alabastro, Microfibra (100% Poliéster) - Fundas de Almohadas Hipoalergénica - Fundas de Cojines de Calidad con una Suavidad Incomparable € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MICROFIBRA PARA OBTENER EL MÁXIMO DE SUAVIDAD - Todas nuestras fundas almohada cama 50x70están confeccionadas con un tejido de microfibra (100% Poliéster, 85 gsm) para garantizarte pasar una magnífica noche: te dormirás en un cascarón de suavidad en cuanto toques tu almohada 🙂

SET de 2 x FUNDAS DE ALMOHADA 50x70 cm -*Las Almohadas NO están incluidas”- Cada funda de almohada del set mide 50x70 cm y se adaptará perfectamente tu almohada 50x70 cm: Son fáciles de poner y de quitar gracias a sus solapas de tela

MENOS PLIEGUES & MÁS FÁCIL DE MANTENER - El tejido microfibra te garantiza un tacto más suave que el algodón, reduce los pliegues y tiene un mantenimiento fácil: en lavadoras hasta 60ºC, y en secadoras a bajas temperaturas

DURADERA EN EL TIEMPO - Los colores de tus fundas para almohadas resisten a los continuos lavados y mantienen su resplandor durante mucho tiempo: Añade más colores a tu dormitorio

HIPOALERGÉNICA - Tu funda almohada cómoda ha sido tejida con el mayor esmero para obtener así un acabado liso y agradable al tacto: No te olvides de proteger la almohada con un protector además de tu funda para conservarla por todavía más tiempo.

Pikolin Home - Pack de 2 fundas de almohada 100% algodón cutí completamente transpirable confeccionada con tratamiento antiencogimiento € 11.95 in stock 1 new from €11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Está confeccionada en 100% algodón cutí que protege la almohada para conservarla en mejores condiciones durante más tiempo

Tiene una alta transpirabilidad y suavidad y reduce el calor durante el descanso gracias a su tejido natural de algodón

Está confeccionada con un tratamiento antiencogimiento para que puedas disfrutar así de sus cualidades durante más tiempo

La funda se cierra con una cremallera lateral y tiene un fácil mantenimiento, ya que puede lavarse a altas temperaturas (máximo 60°)

La funda lleva un cierre con cremallera y es lavable a máquina

Utopia Bedding Fundas de Almohada Impermeable (50 x 70 cm) - Juego 2 - Protector Almohada con Cremallera, Funda Almohada Anti ácaros y Anti Chinches € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECTOR DE ALMOHADA: paquete de 2 fundas de almohada que se adapta perfectamente a una almohada de tamaño estándar que mide 50 cm x 70 cm

CUBIERTA CON CREMALLERA: La cremallera de alta calidad y las costuras de doble dobladillo brindan protección al mantener la almohada cubierta y segura en todo momento, especialmente de las chinches.

100% IMPERMEABLE: el revestimiento de TPU sin PVC / vinilo en todos los lados de la cubierta lo hace impermeable y no tóxico

SUAVE Y CÓMODO: el tejido de punto de poliéster proporciona una comodidad increíble

INSTRUCIONES DE CUIDADO: Se puede lavar a máquina y secar en secadora para un fácil mantenimiento.

Blumtal Set de 2 Fundas de Almohada Impermeable - Funda de Almohada Protectora, Transpirable, Antiácaros, con Cremallera y Certificado Oeko-Tex® 100, 40x70 cm € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE: Nuestras fundas de almohada impermeables ofrecen una protección óptima contra las manchas para su almohada, mientras que el material de felpa es transpirable.

✅ PROTECCIÓN IDEAL PARA SU ALMOHADA: La funda protectora de almohada protege de manera óptima su almohada de la suciedad, las bacterias y los ácaros.

✅ FÁCIL LIMPIEZA: El protector almohada anti-ácaros Blumtal es lavable a máquina hasta 95 grados.

✅ FÁCIL DE USAR: La funda de almohada se adapta a cualquier almohada y se cierra idealmente con una cremallera.

✅ REQUISITOS DE CALIDAD MÁS ALTA: Probado para sustancias nocivas según STANDARD 100 por OEKO-TEX (Número de certificado: 20.0.23116).

Velfont Funda Almohada Termo-reguladora microclima Constante, ni Demasiado Calor ni Demasiado Frio Todas Las Medidas (70cm) € 25.00 in stock 5 new from €25.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La funda de almohada Velfont Termoreguladora con tejido Outlast Adaptive Confort se adapta tanto al calor como al frío, obteniendo así un descanso duradero

Funda almohada Termo-reguladora 100% algodón

Actúa absorbiendo, almacenando y liberando el calor que nuestro cuerpo desprende, y creando una zona individualizada de confort. Proporciona un microclima constante, ni demasiado frío, ni demasiado calor

Las fundas de almohada Velfont garantizan una total higiene de su almohada, protegiéndola de forma integral, y alargando su vida útil

Ideal para personas que sufren cambios de temperatura durante la noche

DALINA TEXTIL Set de 2 Fundas para Almohada 45x70cm de Largo Color Granate- Funda Almohada 70cm de Largo Color Granate 100% Poliéster Transpirable y Suave. € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL. Compuesto de tela Poliéster, proporcionando la máxima suavidad a la almohada. Es un material resistente a la descoloración, lo que ayuda a que el producto no pierda su color original y tenga una vida de uso largo y duradero.

DISEÑO. Ofrecemos una amplia gama de colores para que se adapten a sus necesidades y decorar la habitación según sus gustos. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para todo tipo de almohadas del mercado

SIN CREMALLERA. Esta confeccionada con un sistema sin cremallera con un diseño de sobre que se ajusta perfectamente a la almohada. Tiene un tacto agradable y suave para que sea confortable y ayude a conservar un sueño profundo.

CUIDADO. Gracias a su material es una funda que no se arruga fácilmente y no hace bolitas a la larga. Su cuidado es muy fácil apto para lavar en máquina en ciclo suave.

DALINA TEXTIL. Nuestra marca abarca todo tipo de textiles para hogar, desde cortinas para el salón hasta juegos de sábana y alfombras con todo tipo de estampados y colores a elegir por vuestro gusto.

Hansleep Funda de Almohada 40x70 cm de Microfibra - Juego de 2 Fundas de Almohadas 70x40cm - Fundas de Cojines de Calidad con una Suavidad Incomparable Gris 2 Unidades Blanco € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EXCELENTE DISEÑO】 Diseño íntimo con cierre de sobre - fácil de agregar y expandir. Ningún diseño de cremallera puede evitar los antiestéticos pliegues de la cremallera y garantiza que su almohada esté completamente fijada de forma segura durante toda la noche y le ofrezca una sensación única y cómoda.

【MATERIALES DE ALTA CALIDAD】 La funda de almohada Hansleep súper suave está hecha de microfibra de poliéster 100% cepillada, sin decoloración ni formación de bolitas. La superficie cepillada suaviza la funda del cojín con cada lavado. Es súper suave, transpirable y duradero. Podrás disfrutar de una noche muy acogedora.

【EXKLUSIVES NUTZERERLEBNIS】Hansleep Kissenbezug ist haltbar, schrumpffest und knitterfrei. Verwenden die umweltfreundliche Färbetechnologie, sodass die Kissenhülle mehr hautfreundlicher ist und nicht abfärben kann. Hansleep Kopfkissenbezug bietet Ihnen sauberes, bequemes und sicheres Schlafgefühl.

【FÁCIL MANTENIMIENTO】 Siga las instrucciones a continuación para limpiar las fundas de las almohadas y extender la vida útil - Lave la funda por separado en agua fría, rotación lenta, seque en secadora a fuego lento y no planche.

【GARANTÍA DE POR VIDA】 Puede obtener una funda de almohada de 2 piezas. Esperamos que nuestros clientes estén 106% satisfechos con nuestro producto. Si tiene alguna pregunta sobre los productos o servicios, puede contactarnos. Siempre estamos a tu servicio.

Juego de 2 x Fundas de Almohada 50x70 cm Gris Oscuro Dreamzie - 100% Algodon Jersey - Funda de Almohada Algodon 50x70 - Funda Cojin para Cama 50x70 - Protector de Almohada € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNDAS DE ALMOHADA DE ALGODON JERSEY - Este juego de 2 funda de almohada algodon es lo que le faltaba a tu almohada viscoelastica 50x70. Cada pack contiene 2 fundas de almohada elegantes, suaves y resistentes. De fácil mantenimiento, se lavan en lavadoras y te acompañarán por muchos años. La almohada 50x70 no está incluida.

100% ALGODON - Las fundas de almohada 50x70 están fabricadas con 100% algodon. Tus cojines para cama de tela sin tejer de algodon 50x70 son resistentes, flexibles e increíblemente suaves. Ideales para niños y adultos

SALUDABLE PARA TI Y PARA EL MEDIOAMBIENTE - Estas fundas de almohada 50x70 están certificadas OEKO TEX, un sello que garantiza la ausencia total de productos químicos nocivos en este producto. Elige una funda de cojines para cama respetuosa de tu salud y del ambiente

AMPLIA GAMA PARA ELEGIR: Gracias a los múltiples tamaños disponibles, podrás encontrar un juego de fundas perfecto para tus almohadas: Cojin 40x40 cm, Almohada 40x60 cm, Almohada 40x80 cm, Cojin 80x80 cm, Cojin 60x60 cm, Almohada 50x70 cm, Almohada 40x145 cm, Almohada 65x65 cm

DISEÑO PERFECTO - La elegancia natural del algodon asociada a su simplicidad hace que estas fundas de almohada 50x70 combinen con cualquier tipo de habitación. Estas fundas de cojines para cama están disponibles en 6 colores: Blanco, Negro, Gris, Gris Oscuro, Beige, Azul

GDN | Protector de Almohada 100% Algodón - Juego de 2 Fundas para Almohada con Cremallera 50x70 cm – Antiácaros y Transpirable € 12.90 in stock 1 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: juego de fundas de almohada con cómoda cremallera con cremallera, antiácaros y transpirable, 100% algodón Made in Italy de color blanco

100 % algodón Made in Italy: el tejido utilizado es 100 % algodón Made in Italy de alta calidad, sin fibras sintéticas y contaminantes, para garantizar la máxima comodidad

Lavables a máquina: se pueden lavar a máquina hasta 40 °C. Gracias a su alta calidad y resistencia permanecen suaves y cómodos incluso después de numerosos lavados

Productos certificados: los accesorios y ropa de cama Giovanni Dolcinotti están certificados por la etiqueta independiente OEKO TEX que garantiza la ausencia de rastros de productos químicos en sus sábanas y fundas de algodón 100 %

Gianni Dolcini - 100 % fabricado en Italia. Nuestra misión es producir colecciones para el hogar que sean únicas, intrigantes y vanguardistas. Observar las combinaciones cromáticas visionarias y dar a nuestros clientes un producto que dé ese toque de diseño innovador que marca la diferencia READ Los 30 mejores Porta Comida Trabajo capaces: la mejor revisión sobre Porta Comida Trabajo

Home - Juego de 2 Fundas (50 x 70 cm), Color Azul € 9.17 in stock 2 new from €9.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene 2 piezas: 2 fundas de almohada de 50 x 70 cm con volante plano piqué

100% algodón de 57 hilos/cm² en tejido denso para una calidad superior

Suave y cómodo

Con certificado Oeko-Tex

Fácil de limpiar: lavable a máquina a 40° y apto para secadora

Funda de Almohada Satén, Paquete de 2 Fundas de Almohadas Súper Suaves Fundas con Cierre de sobre, Protege Cabello y Piel, Cuidado de la Cara, Azul Marino 45 x 70 cm € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las fundas de almohada son un elemento de decoración indispensable ya que preserva la higiene y la limpieza de la almohadilla, aporta estilo y personalidad a tu habitación y elegirla con cuidado es fundamental para descansar bien porque están en contacto directo con nuestra piel y nuestro cabello. Y así hemos hecho nuestra funda de almohada de satén ya que la textura es flexible y suave.

La trama de satén crea un lado brillante y suave y un dorso mate, esto es una consecuencia de la organización de los hilos de ordito y textura, lo que hace que la funda de almohada sea duradera en el tiempo, ya que el satén utiliza fibras de filamento largo que están tejidas de manera muy tensa, el material es más resistente que muchos tejidos de trama simple. El diseño de sobre evita que la cremallera oculte rompa la costura de la funda y prolonga así la cintura.

La ventaja de las fundas de almohada de satén es su capacidad de no absorber cremas ni aceites aplicados que pueden seguir trabajando sin problemas en la piel. Además, son capaces de mantener la humedad natural de la piel evitando las arrugas y no estropeando el cabello y manteniéndolos hidratados, brillantes y antiestáticos. Producto especialmente recomendado para todas las personas que tienen una piel suave, ya que evita el roce de la piel y los signos de las arrugas difíciles de eliminar la mañana.

Disponible en 20 colores completamente lisos para elegir, para darte la posibilidad de realizar las combinaciones que más te guste, haciendo que tu dormitorio sea único y creando un ambiente de clase. Con un estilo sencillo y colores atractivos, nuestras fundas de almohada se adaptan perfectamente a tus estilos de decoración y decoraciones más variadas.

Las fibras sintéticas son fáciles de cuidar: lavar a mano suavemente con agua fría por separado, también se puede lavar a máquina pero en ciclo suave, no limpiar en seco, no usar lejía, planchar a baja temperatura, el uso de secadora solo se permite a baja temperatura.

Pikolin Home - Pack de 2 fundas de almohada de Tencel® hípertranspirable con membrana impermeable Smartseal y extra suave con cierre con cremallera € 19.08

€ 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 2 fundas de almohada de Tencel confeccionadas con la membrana impermeable SmartSeal para resguardar a la almohada de cualquier líquido

Gracias a su tejido de Tencel es una funda hípertranspirable que además absorbe el exceso de humedad y tiene una gran suavidad

Tiene un fácil mantenimiento, ya que puede lavarse en lavadora a una temperatura máxima de 40° para una limpieza total Además, su cremallera garantiza un óptimo cierre

Es una funda de almohada con certificado Oekotex (20120k0516-AITEX), que garantiza su fabricación sin sustancias nocivas

Savel - Funda de Almohada Cutí 100% algodón con Cremallera | 40 x 70 cm | Protector de Almohada de Algodon listado Transpirable. Tejido de Raso labrado Suave y Absorbente. € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% ALGODÓN: El tejido de estas fundas de almohadas para camas está compuesto 100% de Algodón con acabado de Raso Labrado, un tejido totalmente natural y altamente absorbente. El algodón aporta a su descanso la suavidad que necesita, manteniendo por supuesto todas las propiedades y la comodidad de su almohada.

EVITE PROBLEMAS COMO LA FORMACIÓN DE MANCHAS: el crecimiento bacteriano y el desarrollo de olores desagradables cuando usa esta funda de almohada.

SAVEL LE GARANTIZA UN AJUSTE PERFECTO DE ESTA FUNDA DE ALMOHADA: Gracias a su cremallera, la funda se adapta a su almohada evitando que quede desprotegida.

MUY FÁCIL MANTENIMIENTO: esta funda almohada puede lavarse en lavadora hasta 40ᴼC.

ESTA FUNDA DE ALMOHADA CUMPLE CON LA NORMA OEKO-TEX STANDARD 100: Savel puede garantizar que esta funda está libre de cualquier sustancia nociva para la salud.

ALL DECORE PLAZA HOME S.L. ADP HOME QUALITY PRODUCT SELECTION Funda DE Almohada Lisa 144 Hilos (Pack de 2 ud. de 70 cm) € 3.95 in stock 2 new from €3.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INCLUYE: 2 Fundas para almohada de 70 cm (45X90 CM)

Calidad: 144 Hilos/pulgada (57 Hilos/cm2) 50% Algodón/50% Polyester

Medidas super completas.

Variedad de colores y tamaños. - Se puede combinar con otros modelos lisos de 144 Hilos

También a su disposición: Catálogo ADP Home completo en Amazon.

Utopia Bedding Almohadas (2 Unidades) - 50 x 70 cm Almohadas de Primera - Funda de Mezcla de Algodón - Fibra Hueca Virgen Siliconada - Almohadas Suave de Fácil Cuidado (Blanco) € 29.99

€ 25.49 in stock 1 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK DE ALMOHADA - Incluye un paquete de 2 almohadas de rayas de polialgodon blanco que miden 50 x 70 cm.

SUAVE Y CONFORTABLE - Almohadas de primera calidad con 900 gramos de fibra de poliéster asegura la máxima comodidad para cualquier posición de sueño

CONSTRUCCIÓN SIN TURNO - La construcción sin turno proporciona un gran apoyo para una buena noche de sueño ya que asegura mantener constantemente la cabeza del durmiente apoyada sin deslizarse por debajo.

ELECCIÓN IDEAL - Las almohadas son ideales para los que duermen con el estómago; las almohadas son mucho más mullidas, pero más densas y cómodas para dormir

COMPRIMIDAS - Las almohadas están comprimidas, al abrir el envoltorio de plástico se esponjarán las almohadas, por favor permita 24 horas para que se esponjen completamente

Lote de 2 Fundas de Saten Dreamzie - 100% Algodón Oeko-Tex - 50 x 70 cm Gris - Funda de Almohada - Juego de 2 Fundas de Sofá - Funda de Almohada - Beneficios para los Cabellos € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% ALGODÓN OEKO-TEX: Nuestras fundas de almohada de saten están hechas únicamente con algodon OEKO TEX para obtener así una textura suave y agradable sobre la piel. Nuestros productos están garantizados sin trazas de productos químicos por el sello independiente OEKO TEX.

LAS PROPIEDADES: El saten es una técnica para tejer que otorga al algodon un brillo y una suavidad natural. Nuestras fundas de almohada son excelentes para tu cabello: limitan los frotamientos excesivos durante la noche, reducen la pérdida de cabello y hacen que sea más fácil desenredarlo por la mañana.

PERFECTAS PARA TODO EL AÑO: Nuestras fundas se adaptan a todas las estaciones ya que son a la vez un buen aislante en invierno y transpirables en verano. Te garantizarán una buena circulación de la temperatura corporal. Nuestras fundas limitan el número de bacterias que habitualmente se acumulan sobre tu funda de almohada. Nuestro producto permite reducir el acné y las arrugas.

AMPLIA GAMA DE COLORES Y DE TALLAS: Te ofrecemos una amplia gama de colores, para lograr así una decoración suave y armoniosa de tu dormitorio.

MANTENIMIENTO SENCILLO: Nuestras fundas de almohada tienen un cierre sin cremallera para evitar cualquier frotamiento o sensación desagradable. Las fundas de almohada se quitan fácilmente y se lavan hasta a 60ºC en la lavadora, se secan en la secadora de ropa y pueden plancharse.

Juego de 2 x Fundas de Almohada 50x70 cm Blanco Dreamzie - 100% Algodon Jersey - Funda de Almohada Algodon 50x70 - Funda Cojin para Cama 50x70 - Protector de Almohada € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNDAS DE ALMOHADA DE ALGODON JERSEY - Este juego de 2 funda de almohada algodon es lo que le faltaba a tu almohada viscoelastica 50x70. Cada pack contiene 2 fundas de almohada elegantes, suaves y resistentes. De fácil mantenimiento, se lavan en lavadoras y te acompañarán por muchos años. La almohada 50x70 no está incluida.

100% ALGODON - Las fundas de almohada 50x70 están fabricadas con 100% algodon. Tus cojines para cama de tela sin tejer de algodon 50x70 son resistentes, flexibles e increíblemente suaves. Ideales para niños y adultos

SALUDABLE PARA TI Y PARA EL MEDIOAMBIENTE - Estas fundas de almohada 50x70 están certificadas OEKO TEX, un sello que garantiza la ausencia total de productos químicos nocivos en este producto. Elige una funda de cojines para cama respetuosa de tu salud y del ambiente

AMPLIA GAMA PARA ELEGIR: Gracias a los múltiples tamaños disponibles, podrás encontrar un juego de fundas perfecto para tus almohadas: Cojin 40x40 cm, Almohada 40x60 cm, Almohada 40x80 cm, Cojin 80x80 cm, Cojin 60x60 cm, Almohada 50x70 cm, Almohada 40x145 cm, Almohada 65x65 cm

DISEÑO PERFECTO - La elegancia natural del algodon asociada a su simplicidad hace que estas fundas de almohada 50x70 combinen con cualquier tipo de habitación. Estas fundas de cojines para cama están disponibles en 6 colores: Blanco, Negro, Gris, Gris Oscuro, Beige, Azul

SEASONS Pack 2 Almohadas viscoelasticas 70 cms, Antiácaros y Antibacterias, Tejido Aloe Vera Hilo de Plata.Doble Funda, Textura, 2 Unidad (Paquete de 1), 2 € 42.49 in stock 1 new from €42.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seasons pack 2 almohadas viscoelasticas 70 cm, antiácaros y antibacterias

Tejido aloe vera hilo de plata

Doble funda

Confortable y adaptable almohada viscoelástica

Ideal para dormir de lado y boca arriba

Todocama - Almohada viscoelástica, 70 cm núcleo Compacto. Doble Funda con Cremallera. Tejido Aloe Vera. Termorregulable adaptabilidad al Cuello. € 24.30 in stock 1 new from €24.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Núcleo 100% viscoelástico de alta densidad. .

Funda interior protectora con cremallera.

Funda exterior Strech de poliéster, con cremallera, lavable a 40º.

Tratamiento antiácaros y antibacterias.

Recomendada para personas con dolores cervicales.

Hansleep Funda Almohada 40x70 cm de Satén Blanco, 2 Fundas Almohadas Sedoso 70x40 para Pelo Rizado - Juego de Protector Almohada 70x40 Liso Suave sin Cremallera € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ALIADOS DEL CUTIS】La funda de almohada de satén ayuda a mantener la piel hidratada, lo más importante es que absorbe menos grasa si usa los productos para el cuidado de la piel como crema. La superficie lisa y suave reduce la fricción entre la piel y la sábana para evitar que se despierten con marcas en la mejilla. En función del material hipoalérgico y los tintes ecológico en la tela, no es agresiva en la piel, y acaricia su cutis.

【TRATAMIENTO CAPILAR】En comparación con el protector de almohada del algodón, el de satén de microfibra del poliéster cuya superficie es lisa con poca fricción, esto permite que el cabello se deslice con suavidad para menos encrespamiento y pelo partido. Además esta funda de satin no absorbe humedad para evitar la rotura y pelo seco, y logra un peinado brillante.

【MATERIAL PREMIUM】Las fundas almohadas de 100% satén de microfibra tienen el certificado de Oeko-Tex STANDARD 100 sin ninguna substancia nociva, completamente ecológicas y seguras. Y gracias a sus 320 hilos y costuras bién acabadas con delicadeza cuentan con gran consistencia y duración.

【EXPERIENCIA EXCELENTE】Las horas de sueño y la calidad del mismo es fundamental para recargar pilas y pasar un nuevo día con energía. La funda de almohada de satén da no sólo el buen descanso, sino también la salud del cabello y piel para elevar su sensación de confort y bienestar. El protector de almohada se usa en todo el año para realizar siempre el masaje facial.

【GARANTÍA DE POR VIDA】Deseamos que nuestros clientes tienen la satisfacción total. Si usted tiene alguna duda para el producto o servicio, por favor nos contecte en cualquier momento, siempre estamos a su disposición. READ Los 30 mejores Taza Dragon Ball capaces: la mejor revisión sobre Taza Dragon Ball

Today Funda de Almohada de 57 Hilos Verde Esmeralda 50 x 70 cm € 6.58 in stock 2 new from €6.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una funda de almohada en varios colores para transformar el ambiente y el ambiente de tu habitación

Color verde esmeralda (disponible en 16 colores)

Tamaño: 50 x 70 cm. Acabado de la solapa: 15 cm

100 % algodón, 57 hilos, tejido denso

El pequeño +: su paleta de colores moderna y brillante y su composición en fibras naturales

YOFASEN Verde Oscuro - Juego de Funda de Edredón 200x200cm Funda de Almohada 50x70cm*2 Muy Suave Microfibra € 39.26 in stock 1 new from €39.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido ligero y duradero para la máxima comodidad, transpirabilidad, protección contra el medio ambiente, antiarrugas y sin decoloración para un sueño cálido y perfecto.

Lavable a máquina y planchado.

Color: Púrpura、green、 Verde oscuro 、 Gris-01 、 Gris-02 、 Marrón 、 Rojo oscuro.

Información del embalaje: 2 piezas juego / 3 piezas juego.

Si tiene alguna pregunta, contáctenos y responderemos sus preguntas. ¡Gracias!

Todocama - Almohada viscoelástica, núcleo Compacto. Doble Funda con Cremallera. Tejido Aloe Vera Plus. Termorregulable adaptabilidad al Cuello. (Pack de 2 Unidades - 70 cm) € 41.32 in stock 1 new from €41.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Núcleo 100% viscoelástico de alta densidad. .

Funda interior protectora con cremallera.

Funda exterior Aloe Vera Plus, Strech de poliéster, con cremallera, lavable a 40º.

Tratamiento antiácaros y antibacterias.

Recomendada para personas con dolores cervicales.

Funda de Almohada de Lactancia 165 x 70 cm Funda de Almohada - XXL para Almohada para Dormir de Embarazo Blanco con Animales € 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HERMOSA FUNDA DE REPUESTO PARA SU ALMOHADA DE LACTANCIA: simplemente combine nuestra funda con la almohada de lactancia Totsy Baby. Muchos diseños hermosos, muy estéticamente procesados ​​para elegir: algodón transpirable o lujosa funda de terciopelo hipoalergénica.

CÓMODA ALMOHADA DE LACTANCIA: como una gran almohada de lactancia, la almohada de lactancia facilita muchas posiciones de lactancia. Gracias a las prácticas cuerdas, puede atar de forma segura su almohada como almohada de almacenamiento y nido para su bebé.

MATERIALES CERTIFICADOS - Funda de almohada hipoalergénica para dormir de lado hecha de algodón o terciopelo. Algodón certificado Oeko-Tex Standard 100 (IW 00180) y tejido de terciopelo certificado (poliéster) (20.HCN.16515). Cuidado fácil: lavable hasta 30 grados, extraíble.

MACIZAMENTE SUAVE - Acuéstese y siéntase bien. La funda es agradablemente suave, acogedora y flexible. Apto para alérgicos. Compañeros adultos durante y después del embarazo.

CREMALLERA PRÁCTICA: las fundas para bebés originales de Totsy Baby están cosidas con atención a los detalles y tienen una cremallera práctica para ponerlas y quitarlas fácilmente.

ADP Home - Funda de almohada “cutí” con cremallera (para almohada de 70 cm), blanco € 2.80 in stock 1 new from €2.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Hansleep Funda de Almohada 40x70cm de Microfibra - Juego de 4 Fundas de Almohadas 70x40, Fundas de Cojines de Calidad con una Suavidad Incomparable Blanco 4 Unidades € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL PREMIUM】Hansleep fundas de almohadas de microfibra de poliéster tienen el certificado de STANDARD 100 by OEKO-TEX, no contiene ninguna substancia dañina para la salud humana - La tecnología de tintura medioambiental hace los protectores de almohadas más agradables a la piel.

【DISEÑO EXQUISITO】El diseño íntimo con el cierre de sobre en la funda de almohada es fácil instalar y sacar el almohadón, y no produce el peligue rugoso de la cremallera, pero también fija el relleno en su posición, las fundas de almohadas cómodas le ofrecen una experiencia típica y un sueño agradable.

【CARACTERÍSTICA NOTABLE】Las fundas de almohada suaves y transpirables de microfibra de poliéster cepillada no se decoloran ni salen bolas - La funda almohada resistente al encogimiento se vuelve blando después del lavado. Y le dan una linda noche.

【EXPERIENCIA PERFECTA】La funda de almohada resistente al sudor y manchas le deja dormir confortable y seguro por la noche - El color sólido puede combinar fundas almohadas con otra ropa de cama para una habitación prefecta. Puede tumbarse seguro en cama para disfrutar un sueño dulce.

【GARANTÍA DE POR VIDA】Deseamos que nuestros clientes tienen la satisfacción total. Si usted tiene alguna duda para el producto o servicio, por favor nos contecte en cualquier momento, siempre estamos a su disposición.

DOUCEUR D'INTERIEUR Funda de Almohada para Volante Plana 50 x 70 cm, Color Burdeos € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de almohada 50 x 70 cm

Material: 100% algodón. Gama: 57 hilos

Acabado: burdon

Lavable a 40 °C, secado moderado, planchado a 150 °C

