Los 30 mejores mesa plegable madera capaces: la mejor revisión sobre mesa plegable madera

LOLAhome Mesita Auxiliar Plegable de bambú, marrón, Mesa nórdica Multiusos portatil para salón, Comedor, Cocina, habitación, balcón, terraza, 49,50x37,5x65,5cm € 34.90

€ 29.95 in stock

Amazon.es Features Mesita plegable con diseño de sistema tijera, fabricada con madera natural de bambú, tintada en tono claro, el bambú es un excelente material, se trata de una madera exótica ligera y moderna, que no se ve afectada por la humedad.

Sus medidas son: 49,5x37,5x65,5 cm. Medidas encimera: 48x38 cm.

Una mesita plegable práctica y versátil que puedes encajar en ambientes de diferentes estilos decorativos desde los más clásicos a los más modernos, nórdicos o industriales.

La mesita auxiliar plegable es perfecta para espacios reducidos, se abre y cerra rápida y fácilmente, ocupa muy poco espacio plegada, para que puedas guardarla en un rinconcito de la casa, y resulta muy funcional para usarla en el salón, comedor o dormitorio.

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable Mesa de Madera con 2 Solapas 2 Estantes de Almacenaje y Ruedas para Cocina 75x140x74 cm Blanco € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA CON 2 ALAS ABATIBLES: Mesa de comedor extensible fácil de plegar y desplegar, perfecta para espacios limitados, con capacidad para hasta 6 personas. Las 2 alas laterales se pueden levantar y fijar mediante patas de soporte

ESTRUCTURA RESISTENTE: Mesa plegable de comedor con estructura resistente de melamina de madera de alta calidad. Soporta hasta 20 kg y no requiere apenas mantenimiento. Se limpia fácil con un paño húmedo

2 ESTANTES Y 2 RUEDAS: Esta mesa de cocina plegable cuenta con 2 estantes en el centro que proporcionan espacio de almacenaje extra, protegidos por las solapas laterales cuando se plieguen. Las 2 ruedas con frenos permiten abrir fácilmente las alas y mantenerlas en su posición de forma estable

VERSÁTIL Y POLIVALENTE: Esta mesa plegable de cocina se puede usar como mesa para comer en comedores pequeños, como mesa de escritorio o trabajo en un estudio, o como mesa auxiliar para satisfacer tus necesidades de emergencia como fiestas, celebraciones o comidas con amigos o familiares

MEDIDAS TOTALES: Completamente extendida: 80x140x74 cm (LxANxAL). Completamente plegada: 80x23x74 cm (LxANxAL). 1 lado levantado: 80x80x74 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 20 kg

KG KITGARDEN - Mesa Plegable Multifuncional Imitación Madera, 180x75x74cm, Marrón, Wood 180 € 73.57 in stock 1 new from €73.57

Free shipping

Amazon.es Features Plegable con asa para transportar y guardar fácilmente; incluye cierre de seguridad

Medidas mesa abierta: 180x75x74 cm (largo x ancho x alto)

Medidas mesa cerrada: 90x75x8.6 cm (largo x ancho x alto)

Para interior/exterior, no necesita mantenimiento

Fácil montaje, no necesita herramientas

Premier Housewares - Mesa Auxiliar Plegable de Madera, 49 x 39 x 65 cm, Color marrón Claro € 32.24

€ 30.85 in stock

Free shipping

Amazon.es Features Resistente y duradero con una madera de color natural

Plegable para el uso fácil y rápido sin necesidad de ensamblaje

Tiendas planas para un almacenamiento compacto y ligero

Dimensiones del producto: Altura 65 cm x Ancho 49 cm x Profundidad 39 cm

Aktive 61030 - Mesa plegable de madera acacia rectangular, 100% sostenible, medidas 120x70x74cm, para 4 o 6 personas € 94.95 in stock 7 new from €94.95

1 used from €93.05

Free shipping

Amazon.es Features Mesa de jardín Aktive Garden con medidas 120 x 70 x 74 cm, medidas plegada 120 x 8 x 100 cm

Fabricada 100% en madera de acacia de origen sostenible, estructura sólida y robusta resistente a las inclemencias del tiempo

Mesa plegable con patas cruzadas tipo tijera que facilita su uso y almacenaje, recomendada para 4-6 comensales

Forma rectangular, diseño elegante con base en lamas para facilitar el paso del agua en caso de lluvia y la limpeza

Adecuado para espacios interiores o exteriores como jardím, terraza o patio, combínala con las sillas de madera plegables y el sofá Aktive Garden READ El único eclipse solar total de 2020 ocurre esta semana. Aquí se explica cómo verlo desde cualquier lugar.

IDMarket EDI - Mesa consola plegable para 2 – 4 personas, madera, color blanco € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Déjese por la mesa plegable EDI de diseño y colores blanco/forma de haya muy moderna

Modulable, plegable, ahorra espacio, es perfectamente adecuada para pequeños espacios de vida

Con su capacidad de 2 a 4 personas, reciba a tus amigos o padres a cenar o comer

Multifuncional, se puede utilizar como mesa de salón o cocina, consola, escritorio auxiliar.

Espacio optimizado con sus 2 extensiones integradas. Tamaño cerrado: 27 x 76 x 75 cm.

Casaria Mesita de Jardín de Madera de Acacia 46x46cm Mesa Auxiliar Plegable Exterior Balcón Terraza € 31.95 in stock 1 new from €31.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD - La mesa cuadrada plegable de CASARIA está fabricada en madera maciza de acacia pre-aceitada. La mesa se caracteriza por su excelente elaboración y su gran calidad. Cada mesa de balcón es una pieza única con encanto.

PLEGABLE PARA AHORRAR ESPACIO - La mesa auxiliar tiene una práctica función de plegado. Cuando no se utiliza, la mesa puede plegarse simplemente y guardarse ahorrando espacio hasta el siguiente uso. Perfecta para el balcón o de viaje.

ELEGANTE VETRADO DE MADERA - La madera auténtica de acacia es un producto natural especialmente robusto y duradero que le deleitará con su elegante veteado de madera. Para mantener el tono de color único, recomendamos tratar la mesa con un poco de aceite para el cuidado de la madera dura.

MULTIUSOS - Puede utilizar la mesa de madera tanto en interiores como en exteriores. Por lo tanto, puede utilizar la mesa como mesa de balcón, mesa de jardín, mesa de centro, mesa auxiliar, mesa de café, mesa de camping o incluso como un clásico taburete para flores.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO - Dimensiones (Al x An x Fo): 46 x 46 x 46 cm // Dimensiones plegado: (Al x An x Fo): 64 x 46 x 6 cm // Material: Madera de acacia (preengrasada) // Peso: 4 kg

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable con Ruedas Mesa de Cocina Extensible para Espacio Pequeño con 2 Alas Abatibles y Estantes 140x80x74 cm Madera Natural € 85.99 in stock 1 new from €85.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor multifuncional para 4-6 personas y escritorio de oficina 2 en 1

Se pliega fácilmente en el suelo o en los 2 lados para ahorrar espacio

Las ruedas permiten un movimiento conveniente y flexible

Hecho de madera aglomerada de 15 mm de grosor, lo que lo hace estable y duradero

Color: madera natural. Material: madera aglomerada, metal, plástico. Tamaño abierto: 140 × 80 × 74 cm. Tamaño con un lado: 82 × 80 × 74 cm. Tamaño sin lados: 80 × 23,5 × 74 cm. Carga máxima: 15 kg

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable Mesa de Madera con 2 Solapas 2 Estantes de Almacenaje y Ruedas para Cocina 80x140x74 cm Madera Natural € 118.99 in stock 1 new from €118.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA CON 2 ALAS ABATIBLES: Mesa fácil de plegar y desplegar, perfecta para espacios limitados, con capacidad para hasta 6 personas. Las 2 alas laterales se pueden levantar y fijar mediante patas de soporte

ESTRUCTURA RESISTENTE: Mesa plegable de comedor con estructura resistente de melamina de madera de alta calidad. Soporta hasta 20 kg y no requiere apenas mantenimiento. Se limpia fácil con un paño húmedo

2 ESTANTES Y 2 RUEDAS: Esta mesa de cocina plegable cuenta con 2 estantes en el centro que proporcionan espacio de almacenaje extra, protegidos por las solapas laterales cuando se plieguen. Las 2 ruedas con frenos permiten abrir fácilmente las alas y mantenerlas en su posición de forma estable

VERSÁTIL Y POLIVALENTE: Esta mesa plegable de cocina se puede usar como mesa para comer en comedores pequeños, como mesa de escritorio o trabajo en un estudio, o como mesa auxiliar para satisfacer tus necesidades de emergencia como fiestas, celebraciones o comidas con amigos o familiares

MEDIDAS TOTALES: Completamente extendida: 80x140x74 cm (LxANxAL). Completamente plegada: 80x23x74 cm (LxANxAL). 1 lado levantado: 80x80x74 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 20 kg

Deuba Mesa cervecera Plegable de Madera 170cm Mesa Alta con Soporte para sombrilla y Altura Ajustable € 109.95

€ 77.95 in stock

Amazon.es Features MESA CERVECERA Y DE JARDÍN 2EN1: La mesa de madera robusta de la marca CASARIA, se destaca por su versatilidad y calidad. La mesa plegable es perfecta para su próxima fiesta en el jardín y, además, un gran complemento para los conjuntos de carpas de cerveza convencionales.

ALTURA AJUSTABLE Y PLEGABLE: La mesa de bar se destaca por poder regular su altura, de esta manera se puede utilizar como mesa de comedor, mesa de jardín o mesa alta de bar. Además, es plegable y fácil de montar, ahorrando espacio para guardarla o transportarla.

SOPORTE PARA SOMBRILLA: La mesa para tienda de cerveza es muy práctica ya que cuenta con un soporte para parasol en el centro (Ø 6cm). Esto es ideal para protegernos del sol en las calurosas tardes de verano. La mesa luce muy bien con la sombrilla montada y ofrece un ambiente animado

ROBUSTO Y ESTABLE: El mueble está hecho de madera robusta con un marco de acero sólido y lacado, ofreciendo una excelente estabilidad. La parte superior y los bordes están barnizados para proteger la madera de la humedad. La mesa es especialmente duradera y resistente.

DATOS TÉCNICOS: Dimensiones (Largo x ancho x altura): 170x50x75/105cm - Material de la mesa: Madera maciza - Material de la estructura: Metal lacado - Nota: la sombrilla no está incluida - Incluye: 1x Mesa cervecera

Aktive 61000 - Conjunto mesa y sillas jardín, terraza plegables, Madera acacia, 1 mesa, 2 sillas € 109.95 in stock 2 new from €109.95

3 used from €100.50

Free shipping

Amazon.es Features Conjunto de mesa y 2 sillas para jardín en madera Aktive Garden

Medidas: medida de la mesa 60x60x74 cm, medidas de las sillas 44x51x82 cm

Material: muebles fabricados con madera de acacia extraída de bosques sostenibles

Capacidad: pensada para el disfrute de 2 personas

Mantenimiento y montaje: aplicar una capa de barniz o cera 2 veces al año. Dificultad de montaje media

Spetebo Mesa de jardín ovalada de madera de eucalipto – 120 x 70 x 73 cm – Mesa plegable de cerveza, para balcón, barnizada € 126.95 in stock 1 new from €126.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tamaño es de aprox. 120 cm x 70 cm x 73 cm (ancho x profundidad x alto)

Material: madera de eucalipto barnizada (100% madera FSC)

Ambos tableros plegables

Por lo tanto, se puede guardar para ahorrar espacio cuando no está

Robusto, fácil de limpiar y resistente a

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable Mesa de Madera Extensible Mesa de Cocina de Alas Abatibles para 2-4 Personas Carga 50 kg 120x80x75 cm Natural € 106.99 in stock 1 new from €106.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA CON ALAS ABATIBLES: Esta pequeña mesa de cocina cuenta con dos alas abatibles y se puede extender completamente según tus necesidades para crear una encimera más grande. Cuando no está en uso, ambos lados se pueden plegar fácilmente para ahorrar espacio. Gracias a su tamaño compacto es perfecta para hogares con espacio limitado

HECHA DE MADERA DE PINO: Esta mesa plegable de comedor está fabricada en madera de pino natural, añadiendo un toque belleza natural a tu comedor. Cuenta con almohadillas antideslizantes en las patas para mayor adherencia y no rayar el suelo

MESA AMPLIA: Esta mesa de cocina plegable tiene capacidad para hasta 2-4 personas. Para disfrutar cómodamente de cenas con familiares o amigos. La amplia encimera de esta elegante mesa de comedor ofrece mucho espacio y es fácil de limpiar con un paño húmedo después de la comida

VERSÁTIL: Esta mesa plegable de cocina puede usarse como una mesa para comer en el comedor o simplemente ajustar la longitud para dejar espacio para diferentes tipos de actividades, como tareas, dibujar o jugar con los niños

MEDIDAS TOTALES: 120x80x75 cm (completamente extendida), 97x80x75 cm (un ala plegada) y 73,5x80x75 cm (las dos alas plegadas). Peso máximo soportado: 50 kg (total) y 5 kg (parte extensible). Requiere fácil montaje

Dripex Mesa Escritorio Plegable, Compacto sin ensamblaje, para Estudio, Casa Oficina, Escritorio para computadora Manualidades, Color Madera, 80 x 45 x 74 cm € 92.99 in stock 1 new from €92.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sin ensamblaje y es plegable】 Puede plegar o desplegar esta mesa de PC en unos segundos sin ensamblar. Instalar este escritorio puede ser lo más fácil de hacer en toda. Atención: La mesa no puede estar sola y debe colocarse contra una pared o detrás de una puerta.

【Perfecto para espacios pequeños】Este escritorio compacto ofrece un suficiente espacio, especialmente adecuado para habitaciones pequeñas. Si desea ahorrar espacio, este escritorio plegable es una excelente opción. Cuando no está en uso, la mesa se puede plegar en la esquina, abajo de la cama, detrás de la puerta, etc

【Escritorio estable】 Tamaño desplegado: 80 x 45 x 74 cm (largo x ancho x alto). Plegado: 80 x 74 x 8 cm (largo x ancho x grosor) . Escritorio robusto de MDF, impermeable y no se deforma, duradero y sólido. Las patas metálicas y el tablero de la mesa forman un triángulo estable para garantizar la robustez y estabilidad de la mesa. Protectores antideslizantes y antiarañazos debajo de las patas para proteger tu suelo de arañazos y reducir los ruidos al moverte.

【Mesa plegable práctica】 Una mesa plegable perfecta para apartamento, dormitorio, hogar y oficina, etc. Se puede usar como escritorio de estudio, escritorio de ordenador, estación de trabajo de oficina, mesa de juegos PC, mesa de café, mesa de reuniones, mesa de hecha a mano, mesa de computadora, mesas de picnic, mesa de comedor. Puede poner ordenador, monitor, impresora, lámpara de mesa, cafetera, libros, flores, rompecabezas, juquetes, teclados en él.

【Estilo moderno y elegante】 Dripex escritorio elegante combina metal robusto con una tabla de madera MDF y crea un delicado encanto. Resistente a los arañazos y al desgaste, fácil de limpiar. Adecuado para cualquier estilo de casa. Será su decisión de mobiliario más correcta. READ Los 30 mejores Cortinas De Dormitorio capaces: la mejor revisión sobre Cortinas De Dormitorio

Spetebo Baltimore - Mesa de balcón Plegable de Madera de eucalipto, Rectangular, 120 x 70 cm, aceitada FSC Mesa de Comedor de Madera Maciza para Uso en Exteriores, jardín, terraza, balcón € 126.95 in stock 1 new from €126.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tamaño es de aprox. 120 cm x 73 cm x 70 cm (largo x alto x profundidad)

Material: madera de eucalipto barnizada (100% FSC). Color: natural

Mesa de jardín rectangular de madera maciza, con tablero plegable en dos partes

Se puede guardar cuando no está en uso

Nota: producto natural, los colores y las vetas pueden variar. El engrasado regular de las superficies aumenta la durabilidad.

CASARIA Mesa de Comedor Plegable de Madera de Acacia 160x85 Certif FSC Soporte Sombrilla Mesas de Jardín € 114.95 in stock 1 new from €114.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MUEBLES DE JARDÍN DE ALTA CALIDAD: La mesa de comedor Alabama, de la marca Casaria es de alta calidad. La atractiva mesa de jardín está fabricada con madera de acacia certificada FSC (madera proveniente de bosques con gestión sustentable), la cual es perfecta para muebles de exterior.

MESA PLEGABLE: La mesa de madera de acacia es muy práctica, ya que se puede plegar en unos pocos pasos, facilitando enormemente su almacenamiento cuando está en desuso. También es mucho mas fácil de trasladar.

DATOS TECNICOS: Material: Madera de acacia con certificado FSC - Madera de bosques bien gestionados - Dimensiones de la mesa (Largo x Ancho x Altura): 160x85x75cm - Grosor de tablero de mesa: 21mm - Incluye: 1 x Mesa de comedor de madera + Material de montaje

SOPORTE PARA SOMBRILLA: Otra ventaja es el agujero en el centro de la mesa de exterior que permite colocar una sombrilla. Ideal para sentarse fresquito a la sombra, en los calurosos días de verano. Otra ventaja es que las bisagras y juntas son de metal galvanizado que previene la oxidación

ALTA CALIDAD Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE: La madera de acacia es robusta y duradera, perfecta para resistir afuera. Para que el atractivo color de la veta natural perdure se recomienda pasar un aceite de mantenimiento cada 6 meses. La mesa para patio viene pre aceitada.

Mesa plegable 100 x 60 cm en madera natural mesa transportable para jardín € 57.80 in stock 1 new from €57.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ Mesa plegable de madera, puede resolver el problema de los huéspedes añadiendo fácilmente una extensión a la mesa, también se puede utilizar como mesa de apoyo o como mesa para comer y cenar en familia tanto en espacios interiores como exteriores.

➤ Se pliega fácilmente, lo que hace que este artículo sea muy cómodo y práctico, y una vez cerrado ocupa muy poco espacio. Muy fácil de transportar gracias a su bajo peso.

Características: ahorra espacio y se puede cerrar. La mesa está hecha de madera, tratada en la superficie con un barniz transparente no tóxico.

➤ Tamaño: 100 x 60 cm

➤ Fabricado en Italia

vidaXL Mesa Plegable de Jardín Comedor Patio Terraza Balcón Muebles Mobiliario Soporte Exterior Cocina Estable 120x70x75 cm Madera Maciza de Acacia € 116.22 in stock 7 new from €116.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mesa de comedor de madera será el centro de atención de tu jardín, terraza o patio.La mesa de exterior está hecha de madera maciza de acacia, una madera dura tropical, que por supuesto es resistente a la intemperie y muy duradera

Material: Madera maciza de acacia con acabado de aceite; Dimensiones: 120 x 70 x 75 cm (largo x ancho x alto); Diseño plegable

Esta mesa de comedor de madera será el centro de atención de tu jardín, terraza o patio.La mesa de exterior está hecha de madera maciza de acacia, una madera dura tropical, que por supuesto es resistente a la intemperie y muy duradera

La superficie con acabado de aceite también facilita la limpieza con un paño húmedo

La mesa se puede plegar para ahorrar espacio cuando no se use.

Castelmerlino Mesa Plegable al Aire Libre Camping terraza Superior alerce 100x60 cm € 68.30 in stock 1 new from €68.30

1 used from €45.75

Free shipping

Amazon.es Features Mesa plegable Alerce cm 100x60 muy sólida, se abre y cierra en 5 segundos

Tapa de madera maciza de alerce, patas plegables en tubular de 22 mm, pintado epoxi

Tapa de listones de alerce macizo, patas en tubo de acero pintado

No hay componentes para montar, pocos gestos simples

Fabricado en Italia

Relaxdays Mesa Plegable Madera, Mesita Auxiliar, Salón, Balcón o Terraza, Portátil, Estable, 50x50x50 cm, Marrón Oscuro, 100% € 54.99

€ 50.36 in stock 2 new from €50.36

Free shipping

Amazon.es Features Mesa pequeña: mesita plegable perfecta para exteriores como el jardín, balcón, terraza o el patio

Elegante: la mesa de jardín marrón tiene un look sofisticado y pega con cualquier estilo decorativo

Versátil: utiliza esta práctica mesa como mueble de jardín o como mesa auxiliar para salón o pasillo

Montaje: la mesa terraza se puede plegar y desplegar en un pispás para almacenarla con facilidad

Sin herramientas: esta mesa para 2 personas no requiere montaje. ¡Tan sólo despliégala y ya está!

Aranaz- Mesa estudio - Tapa plegable - Para Casa Oficina - Madera Haya - Mesa Ordenador - 100 x 60cm € 84.95 in stock 2 new from €84.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FLEXIBILIDAD: Una mesa de estudio con tapa plegable te brinda la flexibilidad de ajustar el tamaño de tu área de trabajo según tus necesidades. Puedes desplegar completamente la tapa cuando necesitas espacio adicional para trabajar, y plegarla cuando deseas ahorrar espacio.

USO: Estas mesas suelen ser fáciles de montar y usar. La tapa plegable se despliega y se bloquea en su lugar de manera sencilla, lo que te permite configurar rápidamente tu área de trabajo sin complicaciones.

ESTABILIDAD: Cuentan con una estructura robusta y materiales duraderos, como madera o metal, para garantizar la estabilidad y resistencia. Esto te proporcionará una superficie sólida y confiable para trabajar, sin preocuparte por el colapso o el tambaleo durante tus tareas.

DISEÑO: Las mesas de estudio con tapa plegable suelen tener un diseño versátil que se adapta a diferentes estilos de decoración. Lo que te permite combinarla fácilmente con el resto de tu mobiliario y crear un ambiente armonioso en tu espacio de estudio.

MONTAJE: Estas mesas suelen ser fáciles de montar y desmontar. Puedes desplegar la tapa y asegurarla en su lugar de forma sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales. Esto te permite configurar rápidamente tu espacio de estudio o almacenar la mesa cuando no la necesites.

LOLAhome Mesa jardín Plegable Kate de Madera sostenible de Acacia Natural de 60x60x72 cm € 90.95

€ 77.30 in stock 4 new from €77.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de jardín plegable fabricada con madera maciza de acacia natural, con certificado FSC, proveniente de extracción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, tiene la encimera cuadrada reforzada por la trasera, de láminas de acacia natural, las patas pliegan con sistema de cierre de tijera y llevan 2 travesaños de apoyo que le suman estabilidad y solidez, la mesa de jardín se pliega totalmente lo que facilita su almacenaje.

Sus medidas son: 60x60x72 cm. Madera de acacia FSC.

La mesa de madera de acacia natural presenta acabado decorativo con estéticas vetas y nudos a la vista, característicos de las maderas naturales, y la tornillería metálica va tratada para uso en espacios exteriores, como el balcón, jardín, terraza o porche.

Una práctica y funcional mesa de jardín cuadrada plegable, es sólida, estable, resistente bien en exteriores y una vez plegada ocupa el mínimo espacio.

La mesa dispone de Certificado FSC, lo que garantiza que la madera de acacia se ha extraído mediante una gestión forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y apropiada desde el punto de vista ambiental para los bosques.

Homcom Mesa Plegable con Ruedas Estante Multifuncional para Comedor Salón 3 Formas Mesa Auxiliar Mesa Auxiliar Blanco y Madera € 77.99 in stock 2 new from €77.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number ES833-412NUE0731

Acan Mesa de Madera Cuadrada Plegable portátil. Mesa Auxiliar Multifuncional con Patas tubulares para Exteriores, terraza, jardín, Patio o Interior del hogar (70 x 60 x 60 cm) € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plegable

Superficie de madera de 60 x 60 cm

Altura aprox.: 70 cm

Patas metálicas con conteras antideslizantes

Ideal para colocar dentro de casa o en el jardín, terraza, patio, etc.

COSTWAY Mesa Plegable de Madera, Mesa de Comedor con 2 Solapas,Bordes Redondos, Pernos Ocultos,Soporte de Cruciforme, Mesa Plegable Portatil para Cocina Comedor Balcón Jardín 80x163x75 cm € 136.99 in stock 1 new from €136.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño plegable de 2 modos】Puede plegar una solapa y utilizar la mesa de comedor contra la pared. También puede plegar dos solapas para ahorre almacenamiento cuando no lo esté usando.Las dos placas de soporte inferiores tienen dos fijaciones ocultas para asegurar los orificios bajo el tablero, lo que garantiza la estabilidad al plegar y desplegar el producto.

【Material de alta calidad】 La mesa de madera está hecha de tablero de partículas de alta calidad, por lo que es resistente, resistente y no se deforma fácilmente.Los soportes de cruciforme de las patas garantizan la estabilidad de la mesa.La superficie es lisa y fácil de limpiar. Para el cuidado, solo es necesario un paño humedecido.

【Diseño hermoso】 Con su hermoso diseño, la mesa plegable es una atracción absoluta. La mesa es elegante y se adapta a casi todas las habitaciones con tablero redondeado de gran belleza estética.

【Práctico】La superficie de la mesa abatible es muy espaciosa y lo suficientemente grande como para 4 a 7 personas,Las dimensiones totales son 80x163x75 cm. Las bisagras son inoxidables,resistente a la corrosión y más duradero.

【Aplicación de escenarios múltiples 】 La mesa es práctica y multifuncional, con una variedad de aplicaciones. La mesa plegable es ideal como mesa de balcón, mesa de comedor, escritorio, mesa de jardín para usar. READ En medio del duelo por la muerte de Maradona, el cristianismo impuso su mayoría en el Senado y dio media aprobación al plan para ocupar la Procuraduría.

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable Mesa Auxiliar con Alas Abatibles y 2 Estantes de Almacenamiento Estilo Moderno para Cocina Restaurante 75x140x74 cm Natural € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA CON 2 ALAS ABATIBLES: Mesa fácil de plegar y desplegar, perfecta para espacios limitados, con capacidad para hasta 4-6 personas. Las 2 alas laterales se pueden levantar y fijar mediante patas de soporte

ESTRUCTURA RESISTENTE: Mesa plegable de comedor con estructura resistente de melamina de madera de alta calidad. Soporta hasta 20 kg y no requiere apenas mantenimiento. Se limpia fácil con un paño húmedo

2 ESTANTES Y 2 RUEDAS: Esta mesa de cocina plegable cuenta con 2 estantes en el centro que proporcionan espacio de almacenaje extra, protegidos por las solapas laterales cuando se plieguen. Las 2 ruedas con frenos permiten abrir fácilmente las alas y mantenerlas en su posición de forma estable

VERSÁTIL Y POLIVALENTE: Esta mesa plegable de cocina se puede usar como mesa para comer en comedores pequeños, como mesa de escritorio o trabajo en un estudio, o como mesa auxiliar para satisfacer tus necesidades de emergencia como fiestas, celebraciones o comidas con amigos o familiares

MEDIDAS TOTALES: Completamente extendida: 75x140x74 cm (LxANxAL). Completamente plegada: 75x23x74 cm (LxANxAL). 1 lado levantado: 75x80x74 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 20 kg

CASARIA Mesa de Jardín Madera de Acacia Plegable Boston Comedor Terraza Patio 160x85cm Ovalada para Sombrilla € 136.95 in stock 1 new from €136.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CÓMODA / ELEGANTE / DE MADERA - Disfrute cómodamente de horas perfectas en el jardín en esta elegante mesa de madera de acacia. Con una longitud total de 160 cm y una increíble anchura de 85 cm, puede sentarse cómodamente con sus seres queridos.

ROBUSTA Y ESTABLE - La mesa plegable de jardín hecha de madera robusta no solo es lo suficientemente estable para dar a sus platos una base segura, sino que la madera de acacia también hace que la mesa sea resistente a la intemperie.

SOPORTE PARASOL - El orificio para sombrilla en el centro del comedor es útil para proporcionar a todos tus amigos sombra, donde se puede poner una sombrilla en días calurosos y soleados.

ALTA CALIDAD - Las bisagras y las juntas están hechas de metal. La mesa de patio viene preaceitada. Para conservar este color original, recomendamos tratarla con aceite de cuidado y un paño suave a intervalos regulares.

MUCHO ESPACIO / PLEGABLE - A pesar de su tamaño acogedor que acomoda cómodamente hasta 6 personas, la mesa de madera de acacia Boston de fácil mantenimiento es plegable, por lo que es fácil de almacenar o poner a un lado cuando sea necesario.

vidaXL Mesa Plegable para Balcón Mobiliario de Terraza Madera Maciza de Acacia € 116.22 in stock 10 new from €116.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La superficie con acabado de aceite también facilita la limpieza de la mesa con un paño húmedo

Color: Marrón; Material: Madera de acacia maciza (lijada) con un acabado oleoso; Dimensiones: 90 x 50 x 75 cm (largo x ancho x alto)

La superficie con acabado de aceite también facilita la limpieza de la mesa con un paño húmedo

La mesa es plegable para un fácil almacenamiento y transporte.La mesa es fácil de montar.

vidaXL Mesa de jardín Plegable Butterfly Madera de Teca 150x90x75 cm € 169.99 in stock 7 new from €169.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño plegable: La mesa de jardín se puede plegar completamente para ahorrar espacio cuando no se usa.

Madera de teca maciza: La madera de teca maciza es un hermoso material natural. Ha sido secada al horno y después lijada finamente para darle un aspecto muy suave. La madera de teca es conocida por su excepcional fuerza y resistencia a la intemperie.

Diseño plegable: La mesa de jardín se puede plegar completamente para ahorrar espacio cuando no se usa.

Superficie robusta: La resistente superficie de la mesa de patio es ideal para colocar platos, bebidas y aperitivos.

Muchos usos: Con la parte superior totalmente abierta, el mueble de jardín te resultará muy útil cuando invites a tus amigos a cenar. También es perfecto para utilizar en la cocina o en un comedor más pequeño, ya que puedes plegar el tablero por la mitad con facilidad.

AsinoX tek.602 Mesita Plegable, Teca, Marrón, 50x50x50 cm € 63.21 in stock 1 new from €63.21

Free shipping

Amazon.es Features Madera de teca

Ahorro de espacio

Uso para interior y exteriores

Plegable

