Los 30 mejores Correa Lg G Watch capaces: la mejor revisión sobre Correa Lg G Watch

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Correa Lg G Watch?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Correa Lg G Watch del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



vhbw Brazalete, correa compatible con LG G Watch, R Watch, Urban, W100, W110, W150 smartwatch - 12.2cm + 8.4 cm silicona negro € 7.49 in stock 1 new from €7.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Correa de silicona para su reloj inteligente

Longitud: 12.2cm + 8.4 cm - Máxima flexibilidad y comodidad al llevar su smartwatch o reloj fitness

Cambio fácil, ajuste preciso & material duradero para la realización de deportes | Repare o personalice la correa de su reloj o medidor de actividad

Esta correa con colores y diseños actuales es un gadget de moda | Cierre seguro para una sujeción firme | Accesorios perfectos para relojes

Contenido del envío: 1x correa | Accesorios para su medidor de actividad y smartwatch - De vhbw

ACTECH Correa para Samsung Galaxy Watch Active/Active 2/Galaxy Watch 42mm/Watch 3 41mm/Huawei Watch 2/GT2 42mm/Forerunner 245/245M/645/Vivoactive 3 Pulsera, 20mm Silicona Pulsera (Rosa) € 7.99

€ 6.49 in stock 2 new from €6.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Samsung Galaxy Watch Active/Active 2/Watch 3 41mm/Galaxy Watch 42mm/S2 Classic/Sport R600/Huawei Watch 2/GT2 42mm/GT3 42mm/Honor Watch SE/Magic Watch 2 42mm/Forerunner 245/245M/645/Vivoactive 3. (Nota: el reloj no está incluido).

Combinamos diferentes colores de cierre de pin de acuerdo con los diferentes colores de la correa deportiva, hace que su reloj parece más fashional. Increíble regalo para mujeres hombres para cumpleaños, día del padre, día de la madre, día de San Valentín, Navidad, día de año nuevo para amigos amantes de la familia.

Esta correas está hecha de material de silicona suave de primera calidad, evita la irritación de la piel, la sensación de tacto suave y suave libera su muñeca cuando usa la correa tu reloj; Impermeable y fácil de secar, hazlo más transpirable y cómodo para tu muñeca.

Longitud ajustable: 140mm-210mm(5.5"-8.2"). Corificios de corte precisos que se adaptan bien a la mayoría de las muñecas, fáciles de bloquear / tomar,múltiples agujeros alternativos para longitud ajustable.

Nos comprometimos a proporcionar el mejor producto y servicio de calidad.Garantizamos la devolución total de su dinero si no está totalmente satisfecho con nuestro producto. Solucionaremos a su problema en 24 horas.

Correa de reloj de silicona antideslizante de 22 mm de ancho para Samsung Gear 2 R380, Gear 2 Neo R381, Gear 2 Live R382, LG G Watch W100 W110 Urbane W150, Asus Zenwatch (negro) € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Correa de reloj para Samsung Gear 2 R380, Gear 2 Neo R381, Gear 2 Live R382, LG G Watch W100 W110 Urbane W150, Asus Zenwatch solamente.

2. Hecho de silicona de alta calidad, antideslizante, transpirable, impermeable.

3. Fácil de instalar y con adaptador de banda, ajuste perfecto.

4, ajustable, ligero, suave, cómodo.

5. Longitud de la correa: total 200 mm, ancho: 22 mm.

ISABAKE 22mm Silicona Correa para Garmin Vivoactive 4, Venu 2, Huawei Watch GT, Samsung Galaxy Watch 46mm, Gear S3 Frontier/Classic € 9.89

€ 8.98 in stock 2 new from €8.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 22mm Correa de reloj para Garmin Vivoactive 4, Venu 2, Huawei Watch GT, Samsung Galaxy Watch 46mm, Gear S3 Frontier/Classic smartwatch.

Hecho de silicona suave y duradero, sin olor peculiar e inofensivo, ligero y transpirable, varios colores para elegir.

Correa de reemplazo de silicona de liberación rápida, fácil de instalar y quitar. No requiere herramientas.

Correa de reloj ajustable, tamaño de muñeca: 7,5 "- 8,7" (190 mm - 220 mm). Puede ajustar la longitud para adaptarse a su muñeca.

22mm Tamaño de la correa, por favor, vuelva a comprobar el tamaño de la correa antes de la compra. Cualquier pregunta, por favor háganoslo saber libremente, siempre estaremos con usted.

TRUMiRR Reemplazo para Samsung Galaxy Watch 42mm/Galaxy Watch Active/Gear Sport Correa de Reloj, 20mm Correa de Reloj de Malla de Acero Inoxidable Tejida Pulsera para Garmin Vivoactive 3/3 Music € 14.25 in stock 1 new from €14.25

1 used from €13.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APLICACIÓN: Especialmente diseñado para Samsung Galaxy Watch3 41mm/Samsung Galaxy Watch 42mm (SM-R810 / SM-R815) y Galaxy Watch Active 40mm (SM-R500), y también compatible con Garmin Vivoactive 3/3 Music, Garmin Forerunner 645/645 Music / 245/245 Música, Samsung Gear Sport (SM-R600) / Gear S2 Classic (SM-R732 / R735), y todos los otros relojes con 20mm Lug. NO PARA EL ENGRANAJE S2 (SM-R720 / R730) !!!

SUPERB MATERIAL & CLASP ACTUALIZADO: Hecho de malla de acero inoxidable de primera calidad con pulido fino, hermoso y lujoso, suave, transpirable y cómodo de usar. Sin bordes afilados, y para tocar su piel como fluido. Además, el cierre desplegable se ha mejorado para que se "doble" y se doble de forma clara, firme y duradera. Nunca te preocupes por romperte o caerte.

FÁCIL RESISIÓN Y LIBERACIÓN RÁPIDA: ajuste las muñecas 5.3 '' a 8.1 '' (135 mm a 205 mm), y fácil de cambiar el tamaño utilizando nuestra aguja e instrucciones incluidas. El estilo de lanzamiento rápido hace que sea fácil de instalar y desmontar su reloj, no se necesita herramienta, ¡solo a mano!

AJUSTE A MUCHAS OCASIONES: Este brazalete es de alto grado y agradable para la piel, viste su reloj con un aspecto deportivo único para una impresión decente y le da un aspecto profesional agradable en cualquier ocasión, sin importar los deportes, casual, diario, fiesta o incluso negocio.

GARANTÍA DE POR VIDA: Garantía de por vida para un reembolso o reemplazo. Y 24 horas en respuesta. El paquete incluye: 1 x correa de reloj, 3 x barra de resorte de liberación rápida, 1 x aguja de reloj (para ajustar la longitud de la correa para el uso inicial)

MroTech 22mm Correa Cuero Compatible para Samsung Galaxy Watch 46mm/Gear S3 Frontier/Classic Pulseras de Repuesto para Huawei Watch GT2 /GT Sport/Active/Elegant/Classic Banda Reloj Piel Retro Marrón € 19.49 in stock 1 new from €19.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Correa de calidad premium con un diseño perfecto: cuero pull-up curtido al aceite (piel de caballo loco), que le da un color agradable cuando lo dobla como se ve en la foto, retro y moderno. Hebilla pesada en acero inoxidable sólido. Con una sensación táctil cómoda en la muñeca. CONSEJOS: esta correa de cuero retro es un poco más gruesa que las correas normales, Retro Style.

Tamaño: correa de reloj de liberación rápida de 22 mm. Ancho: 22 mm, se adapta a cualquier reloj inteligente y reloj normal con orejas / orejas de "22 mm". Grosor del gradiente: 3.8 mm a 6.1 mm para una experiencia de usuario fácil de usar. Los múltiples orificios alternativos precisos le permiten ajustar el tamaño apropiado de 190 mm a 215 mm (7,5 - 8,5 pulgadas).

Fácil de usar: esta correa de repuesto universal se usa para reemplazar la correa original del reloj inteligente o la correa normal. Con los pasadores de liberación rápida, puede instalar y quitar fácilmente la correa. La instalación es conveniente, no se necesitan herramientas, es conveniente cambiar las correas del reloj en segundos. EL PAQUETE INCLUYE SOLO LA CORREA, NO INCLUYE NINGÚN RELOJ.

Compatible con Samsung Gear S3 Frontier (SM-R760)/Classic (SM-R770)/Galaxy 46mm (SM-R800/SM-R805), Huawei Watch GT 2/GT Sport/Fashion/Active/Elegant/Classic,Pebble Time/Pebble Time Steel,Vector Luna/Meridian,Moto 360 2nd Gen (46mm),LG G Watch W100/R W110/Urbane W150,Asus ZenWatch 1/2nd Gen [1.63 "], Ticwatch 1/Pro/E2/S2, Huami Pace/Stratos/2/ GTR 47mm, Q Founder 2.0/Wander/Crewmaster/Marshal/ Q Men's Gen 3/4 Explorist, Garmin vívoactive 4 45mm Smartwatch etc..

Ofrecemos: 1. Pulsera de cuero de liberación rápida de 22 mm; 2. Excelente servicio post-venta. Garantía 12 meses después de la fecha de compra, REEMPLAZO o REEMPLAZO incondicional con cualquier problema de calidad. Consejos cálidos: como es una correa de cuero genuina, para un servicio a largo plazo, NO use esta correa para actividades subacuáticas duraderas, como ducharse, nadar, etc. Recomendamos guardarla en un lugar ventilado después de hacer ejercicio. READ La divertida reacción de Polmaro a la vista previa del draft de la NBA: "¿Qué voy a decir?"

Syxinn Compatible con Galaxy Watch Active/Active2 40mm 44mm Correa de Reloj 20mm Silicona Banda de Reemplazo Pulsera para Galaxy Watch 42mm/Gear Sport/Gear S2 Classic/Ticwatch 2 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

1 used from €12.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ancho Compatible→La correa es perfecta para Galaxy Watch Active SM-R500/Active2 40mm 44mm/Galaxy Watch 3 41mm/Galaxy Watch 42mm SM-810/SM-R815/Gear Sport SM-R600/Gear S2 Classic R732/R735 Reloj inteligente, la banda también se adapta a los relojes inteligentes con Agujas de reloj de 20mm de ancho como Huawei Watch 2/2 Pro/2 Sport/Huawei Watch GT 2 42mm/Moto 360S 2nd Gen Men’s 42mm/Vivoactive 3/Forerunner 645/Ticwatch 2/Ticwatch E/Withings Steel HR 40mm etc

Tamaño de ajuste→El ancho de la correa del reloj de 40mm activo de Galaxy es de 20mm, se ajusta a la muñeca de 5.12"-7.87"(130mm-200mm). Adecuado para muñeca pequeña o grande. Una talla única. Nota: Este tamaño de 20mm se refiere al ancho de la orejera del reloj. Mida su ancho de la orejera original del reloj (excepto The Galaxy Watch Active) para confirmar el tamaño si desea usar la banda en otros relojes inteligentes

Material cómodo→Hecho de material de silicona de alto rendimiento con aspecto hermoso. Flexible y duradero, muy cómodo y suave para usar en la muñeca

Instalación rápida→La banda de reemplazo Galaxy Watch Active viene con orejetas de reloj en ambos extremos de la correa, que pueden fijarse en su reloj. No se necesita ninguna herramienta. Instalación fácil y directa y eliminación de un botón

Servicio al Cliente→100% de reemplazo o reembolso de todos los defectos relacionados con la calidad. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener una solución

Wanme Correa Compatible con Samsung Galaxy Watch Active/Active 2 40mm 44mm, 20mm Metal Pulsera de Repuesto de Acero Inoxidable para Galaxy Watch 3 41mm / Gear S2 Classic/Gear Sport (Oro rosa) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelos Compatibles】Wanme metal correas compatible con Samsung Galaxy Watch Active 2 40mm/44mm / Watch 42mm / Galaxy Watch 3 41mm / Gear Sport, Amazfit GTR 42 mm, Reloj Huawei 2 42mm.

【Material de primera calidad】Wanme pulseras hecho de material de acero inoxidable de alta calidad, suave, ligero y transpirable. La pulsera es compacta y lisa. Incluso si se usa durante mucho tiempo, la muñeca se sentirá cómoda.

【Tamaño Ajustable】Adecuado para muñecas de tamaño 152mm-243mm(5.98 pulgadas-9.57pulgadas). Con hebilla magnética ajustable, tiene una capacidad de cierre magnético súper fuerte.

【Cierre de Loop Magnético】La correa de metal de acero inoxidable se cierra con un imán. Ambos extremos de la correa están equipados con orejetas para una fácil instalación y extracción.

【Servicio Postventa】Prestamos atención a la experiencia de compra de cada cliente y al uso del producto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros y le brindaremos una solución satisfactoria.

Nylon Correa Huawei Watch GT3 Pro 46mm Alpine Loop, 22mm Pulsera Doble Textile Elásticas G-Hook Separate Deportivo Correa para Huawei Watch GT3 46mm, Watch GT Runner, Watch GT2 46mm, Watch GT2 Pro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelos Compatibles】: Este traje de correa para Huawei Watch GT3 Pro 46mm, Huawei Watch GT3 46mm, Huawei Watch GT Runner, Huawei Watch GT2 46mm, Huawei Watch GT 2e,Huawei Watch GT2 Pro, Huawei Watch GT2 Pro ECG, Huawei Watch GT 42mm, Huawei Watch GT 46mm, Huawei Watch GT Classic, Huawei Watch GT Sport Active, Huawei Watch 3, Huawei Watch 3 Pro, Honor GS Pro, Honor Magic Watch 2 46mm, Honor Magic Watch, Honor Watch Dream. También se adapta a Smartwatches con 22 mm de ancho.

【Material Premium】: Nuestra huawei watch gt3 pro pulsera está hecha de nailon tejido de doble capa. El nailon es un material naturalmente refrescante que es suave, transpirable, liviano cómodo, Suave y cómodo de llevar, Agradable para la piel en la muñeca,el gancho en G de titanio se desliza fácilmente en los bucles para un ajuste seguro.

【Tamaño Ajustable】: Las bandas para huawei watch 3 adoptan un nuevo e innovador diseño de gancho G de titanio anticorrosión, no más problemas con las hebillas, ajuste la longitud como desee. El brazalete de reemplazo para el brazalete clásico huawei watch 3 pro es adecuado para la mayoría de las muñecas de 170 mm a 220 mm (6,7 pulgadas a 8,7 pulgadas).

【Fácil Instalación】: Las bandas para huawei watch gt3 46mm adoptan un nuevo e innovador diseño de gancho G de titanio anticorrosión, Hay suficiente cantidad de bucles en la correa adecuados para el bloqueo del gancho en G mantiene el reloj firmemente en su muñeca. Las pestañas en ambos extremos se ajustan a su reloj de manera precisa y segura, no se requieren herramientas, son fáciles de instalar o quitar. Adecuado para el deporte y la vida cotidiana.

【Servicio del Producto】: Correa de alta calidad, Servicio postventa sin preocupaciones. No dude en contactarnos si tiene algún problema con nuestro producto, Haremos todo lo posible para resolver los problemas dentro de las 24 horas.

TRUMiRR Reemplazo para Galaxy Watch 46mm/Gear S3 Frontier/Gear S3 Classic, 22mm Correa de Reloj de Acero Inoxidable Correa de liberación rápida para Samsung Gear S3 Classic/Frontier/Galaxy Watch 46mm € 13.77 in stock 1 new from €13.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj de repuesto para Samsung Galaxy Watch3 45mm/Samsung Gear S3 Classic/Frontier, Moto 360 2 46mm, Asus ZenWatch 1 WI500Q/2 Men 1.63''WI501Q, Pebble Time/Steel/Classic, LG G Watch W100/R W110/Urbane W150, Vector Luna/Meridian, Ticwatch 1, Fossil Q Founder Gen 1 2/Marshal/Wander/Crewmaster/Grant, Cookoo Smart Watch, Seiko SKX007, Vostok Amphibian, Basis Peak, Martian Notifier, Huawei Watch 2 (Classic). No para Huawei Watch o Huawei Watch 2 (Sport) !!!

22mm de ancho, hecho de acero inoxidable de 3 punteros resistentes. 3 barras de resorte de liberación rápida incluidas, 2 para uso directo y las otras 1 para piezas de repuesto.

Con hebilla de cierre plegable (botón de prensa doble), nunca se caen y cómodo de llevar

Con herramienta de eliminación de vínculo actualizado, sin esfuerzo para eliminar los enlaces, tamaño ajustable para muñeca individual

12 meses de garantía y servicio de atención al cliente amistoso: Si usted tiene un problema, éntrenos en contacto con por favor. Recibirá una respuesta dentro de las 24 horas.

Songsier Correa Compatible con Huawei Watch GT2 Pro 46mm/Watch GT 46mm/Watch GT Active/Huawei Watch GT 3 46mm, Galaxy watch 3 45mm/Galaxy Watch 46mm/Gear S3/Gear 2, Correa de Repuesto de 22 mm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelo Fit】: Compatible con Huawei Watch GT2 Pro 46mm para Huawei Watch GT2 Pro 46mm/ Huawei Watch GT 46mm/ Watch GT 2 46mm/Watch GT Active/ Huawei Watch GT 3 46mm/Huawei Watch GT Runner/Watch 3/ Watch 2 Classic/Honor Watch Magic 46mm/ Honor Watch GS Pro/ Galaxy watch 3 45mm/ Galaxy Watch 46mm R800/ Gear S3/ Gear2 R380/ Gear2 Neo R381/ Live R382/ Ticwatch Pro/ Ticwatch E2/Ticwatch S2/ Huami Pace/Asus Vivowatch/ZENWATCH, también se adapta a Smartwatches con un ancho de 22 mm.

▶ 【ALTA CALIDAD】: Hecho de acero inoxidable superior, será una sensación táctil cómoda en su muñeca, resistente al desgaste, alta dureza y resistencia a la corrosión

【Tamaño de la correa】: Correa para una circunferencia de 5.5"-8.66"(140MM-220MM) adecuada para cualquier persona. (El rastreador no está incluido)

【Instalación】: Huawei Watch GT2 46mm correa instalación fácil y directa y extracción con un solo botón. Al instalar la cinta, asegúrese de que no haya espacio entre la cinta y el reloj.

【Personalizacións】: Múltiples opciones de color, personaliza tu reloj, personaliza tu vida.

Correa Compatible con Huawei Watch GT2 46mm/Huawei Watch GT/Huawei Watch GT3/Huawei Watch GT2 Classic/Huawei Watch GT2 Pro 46mm/Huawei Watch GT 2e, 22mm Deportiva Muñequeras Suave Silicona Reemplazo € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ampliamente compatible】Perfectamente compatible con Huawei Watch GT3 46mm/Huawei Watch GT3 Pro 46mm/Huawei Watch GT2 46mm/Huawei Watch GT2 Pro/Huawei Watch GT2e/Huawei Watch GT 46mm/Huawei Watch 3/3 Pro.

【Material de silicona premium】 Las Huawei Watch GT 2 46mm bandas deportivas / Huawei Watch GT2 Pro bandas de repuesto para relojes inteligentes están hechas de silicona de alta calidad, estas bandas deportivas son livianas, impermeables, resistentes al sudor, no se decoloran, son flexibles, agradables para la piel y duraderas. Muy suave y cómodo de llevar.

【Tamaño de muñeca de ajuste】 Este reemplazo ajustable para Huawei Watch GT3 46mm se ajusta a la muñeca de 140mm a 210mm (5,51"-8,26"). Fácil de ajustar la longitud y el ajuste para mujeres y hombres

【Conexión segura】: Esta correa deportiva de 22 mm para Huawei Watch GT Active tiene un pasador de real rápido y una hebilla de acero inoxidable duradera, puede quitar o instalar fácilmente la correa con el pasador de realse rápido, y la hebilla duradera puede sostener su reloj en su muñeca en cualquier ocasión, no importa si estás nadando o corriendo

【Disfrute de una EXPERIENCIA DE COMPRA 100% LIBRE DE RIESGOS】 Si no está absolutamente emocionado con nuestras bandas Huawei Watch GT 2 46mm premium, contáctenos y organizaremos un reemplazo rápido o un reembolso completo de su dinero en el acto. ¡No se hicieron preguntas!

Correa de Metal, Pulsera de Acero Inoxidable para 22mm Huawei Watch GT, Huawei Watch GT2/GT2 Pro, Huawei Watch GT 2e, Huawei Watch GT 2 Sport Elegant, Huawei Watch GT3, Galaxy Watch 46mm € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Modelos Compatibles】: Especialmente diseñado para Huawei Watch GT 46mm, Huawei Watch GT 2 46mm, Huawei Watch GT 2 Pro 46mm, Huawei Watch GT Active, Huawei Watch GT Classic, Huawei Watch GT2 Sport, Huawei Watch GT2 Elegant, Huawei Watch GT 3 46mm, Honor Watch Magic, Amazfit Pace, Amazfit Stratos, Amazfit GTR 47mm, Amazfit GTR 2, AmazfitGTR 2e, Galaxy Watch 3 45mm, Galaxy Watch 46mm, Gear S3 Frontier, Gear S3 Classic, también se adapta a Smartwatches con un ancho de 22 mm.

✅【Material de Alta Calidad】: La correa Amazfit Pace el hecha de metal durable de acero inoxidable, Tratamiento de superficie cepillada con una artesanía superior y elegante, por lo tanto es más resistente al desgaste y resistencia a la corrosión y nunca conseguirá oxidado, cómodo de llevar.

✅【Tamaño ajustable】: Viene con la herramienta de cambio de tamaño para ajustar el tamaño de la correa, ajuste 5.7"-8.2" (145mm-208mm) muñeca; Refinado diseño de cierre de mariposa doble plegable, fácil de usar y quitar, seguro y de moda.

✅【Instalación Fácil】: La correa Amazfit GTR de 47 mm viene con una práctica herramienta de eliminación de enlaces que es muy fácil de ajustar el tamaño del enlace. muy rápido y simple para reemplazar la correa, no se necesitan herramientas.

✅【Notas】: El paquete contiene 1x correa, 3x Quick Release Tensioner/Spring Pin.1x Herramienta de eliminación a la izquierda (sin Watch incluido). Garantizamos la devolución total de su dinero si no está totalmente satisfecho con nuestro producto o intercambiar. Solucionaremos a su problema en 24 horas.

CSVK 22mm Barras de Resorte de liberación rápida de Pasadores de Reloj Correas de Resorte de reemplazo de Correa de Banda de Reloj de Acero Inoxidable Agarraderas de Reloj Diámetro 1.5 mm-22mm(6Pcs) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota bondadosa: Esta barra de resorte de liberación rápida Pasadores de reloj hechos con 2 tamaños - 20mm 22mm, 1.5 mm de espesor. Compruebe el ancho de su correa de reloj o el ancho de la banda de reloj antes de realizar un pedido. El fabricante también ofrece en línea muchos anchos de tacos para relojes comunes

Tamaño compatible: Estos pines de liberación rápida de 22mm son compatibles con Galaxy Watch 46mm/Gear S3 Cassic/S3 Frontier/Moto 360 2nd Gen 46mm/Ticwatch Pro/AMAZFIT Huami AMAZFIT Pace/AMAZFIT stratos/AMAZFIT stratos 2/Huawei Watch 2 Classic/Huawei Watch GT/GT 2 46mm, y otro reloj con terminal de 22mm como Gear 2 R380 R381 R382/LG G Watch W100 W110 Urbane W150/ASUS Zenwatch 1 2 etc

Material: la barra de resorte de liberación rápida está hecha de material de acero inoxidable 316L, estable y duradera

Fácil instalación: los pasadores del reloj tienen resorte en ambos extremos, muy fácil y rápido de quitar e instalar. No se necesita herramienta

El paquete incluye: 6 x 22mm de reloj de liberación rápida

TRUMiRR Reemplazo para Huawei Watch GT 3 46MM/GT 2 Pro/GT 46MM Correa, 22mm Correa de Reloj de Acero Inoxidable Metal Pulseras para Samsung Gear S3 Classic/Frontier, Galaxy Watch3 45mm/Watch 46mm € 13.99

€ 13.55 in stock 1 new from €13.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj de repuesto para Huawei Watch GT 3 46MM/GT 2 Pro/GT 46MM/GT 2e, Samsung Gear S3 Classic/Frontier, Samsung Galaxy Watch3 45mm, Samsung Galaxy Watch 46mm, Amazfit GTR 2E/Amazfit GTR 47MM/Amazfit GTR 3 Pro, Xiaomi Mi Watch.

22mm de ancho, hecho de acero inoxidable de 3 punteros resistentes. 3 barras de resorte de liberación rápida incluidas, 2 para uso directo y las otras 1 para piezas de repuesto.

Con hebilla de cierre plegable (botón de prensa doble), nunca se caen y cómodo de llevar

Con herramienta de eliminación de vínculo actualizado, sin esfuerzo para eliminar los enlaces, tamaño ajustable para muñeca individual

12 meses de garantía y servicio de atención al cliente amistoso: Si usted tiene un problema, éntrenos en contacto con por favor. Recibirá una respuesta dentro de las 24 horas. READ División sin precedentes en el PSG: ¡Thomas Thuchel! Recibieron la noticia en el avión y los jugadores no lo podían creer.

vhbwBrazalete, correa compatible con LG G Watch, R Watch, Urban smartwatch - 19 cm acero inoxidable negro € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Correa de acero inoxidable para su reloj inteligente

Longitud: 19 cm - Máxima flexibilidad y comodidad al llevar su smartwatch o reloj fitness

Cambio fácil, ajuste preciso y material duradero para la realización de deportes | Repare o personalice la correa de su reloj o medidor de actividad

Esta correa con colores y diseños actuales es un gadget de moda | Cierre seguro para una sujeción firme | Accesorios perfectos para relojes

Contenido del envío: 1x correa | Accesorios medidor actividad - De vhbw

Supore - Pulsera compatible con Huawei Watch GT2 46 mm/Watch GT 46 mm/Watch GT Active/Watch 2 Pro/Honor Watch Magic/Galaxy Watch 46 mm/Gear S3/Gear 2, correa de acero inoxidable de 22 mm € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad】: Moderno, popular, cómodo y elegante. Hecho de acero inoxidable / silicona de alta calidad para Huawei Watch GT2 46mm. Se ve profesional en cualquier momento, ya sea atlético, casual, diario o de negocios.

【Modelo Fit】: Compatible con Huawei Watch GT 46mm with this refined replacement wrist band for Huawei Watch GT 46mm/Watch GT 2 46mm/Watch GT Active/Watch 2 Pro/Honor Watch Magic/Galaxy Watch 46mm R800/Gear S3/ Gear2 R380/ Gear2 Neo R381/ Live R382/Ticwatch Pro/ Ticwatch E2/Ticwatch S2/Vivomove HR/Asus Vivowatch/ZENWATCH/ZENWATCH2/LG W100/W110/W150/Quartz/MOTO 360 46MM, también se adapta a Smartwatches con un ancho de 22 mm.

【Tamaño de la correa】: Correa para una circunferencia de 5.31"-8.26"(135MM-210MM), adecuada para cualquier persona. (El rastreador no está incluido)

【Instalación】: Huawei Watch GT2 46mm correa instalación fácil y directa y extracción con un solo botón. Al instalar la cinta, asegúrese de que no haya espacio entre la cinta y el reloj.

▶ 【Personalizacións】: Múltiples opciones de color, personaliza tu reloj, personaliza tu vida.

MroTech Correa Cuero Compatible con Samsung Galaxy Watch 46mm/Watch 3 45mm/Gear S3 Frontier/Classic Pulsera Repuesto para Huawei Watch GT 46mm/GT 2/GT2 Pro/GT 2e/GT3 46 mm Banda 22mm-Marrón Tierra € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Correa de calidad premium con un diseño perfecto: cuero pull-up curtido al aceite (piel de caballo loco), que le da un color agradable cuando lo dobla como se ve en la foto, retro y moderno. Hebilla pesada en acero inoxidable sólido. Con una sensación táctil cómoda en la muñeca. CONSEJOS: esta correa de cuero retro es un poco más gruesa que las correas normales, Retro Style.

Tamaño: correa de reloj de liberación rápida de 22 mm. Ancho: 22 mm, se adapta a cualquier reloj inteligente y reloj normal con orejas / orejas de "22 mm". Grosor del gradiente: 3.8 mm a 6.1 mm para una experiencia de usuario fácil de usar. Los múltiples orificios alternativos precisos le permiten ajustar el tamaño apropiado de 190 mm a 215 mm (7,5 - 8,5 pulgadas).

Fácil de usar: esta correa de repuesto universal se usa para reemplazar la correa original del reloj inteligente o la correa normal. Con los pasadores de liberación rápida, puede instalar y quitar fácilmente la correa. La instalación es conveniente, no se necesitan herramientas, es conveniente cambiar las correas del reloj en segundos. EL PAQUETE INCLUYE SOLO LA CORREA, NO INCLUYE NINGÚN RELOJ.

Compatible con Samsung Gear S3 Frontier (SM-R760)/Classic (SM-R770)/Galaxy 46mm (SM-R800/SM-R805), Huawei Watch GT 2/GT Sport/Fashion/Active/Elegant/Classic,Pebble Time/Pebble Time Steel,Vector Luna/Meridian,Moto 360 2nd Gen (46mm),LG G Watch W100/R W110/Urbane W150,Asus ZenWatch 1/2nd Gen [1.63 "], Ticwatch 1/Pro/E2/S2, Huami Pace/Stratos/2/ GTR 47mm, Q Founder 2.0/Wander/Crewmaster/Marshal/ Q Men's Gen 3/4 Explorist, Garmin vívoactive 4 45mm Smartwatch etc..

Ofrecemos: 1. Pulsera de cuero de liberación rápida de 22 mm; 2. Excelente servicio post-venta. Garantía 12 meses después de la fecha de compra, REEMPLAZO o REEMPLAZO incondicional con cualquier problema de calidad. Consejos cálidos: como es una correa de cuero genuina, para un servicio a largo plazo, NO use esta correa para actividades subacuáticas duraderas, como ducharse, nadar, etc. Recomendamos guardarla en un lugar ventilado después de hacer ejercicio.

vhbwBrazalete, correa compatible con LG G Watch, R Watch, Urban, W100, W110, W150 smartwatch - 12.2cm + 8.4 cm silicona blanco € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Correa de silicona para su reloj inteligente

Longitud: 12.2cm + 8.4 cm - Máxima flexibilidad y comodidad al llevar su smartwatch o reloj fitness

Cambio fácil, ajuste preciso y material duradero para la realización de deportes | Repare o personalice la correa de su reloj o medidor de actividad

Esta correa con colores y diseños actuales es un gadget de moda | Cierre seguro para una sujeción firme | Accesorios perfectos para relojes

Contenido del envío: 1x correa | Accesorios medidor actividad - De vhbw

Supore Correa Compatible con Huawei Watch GT2 46mm/Huawei Watch GT3 46mm/Watch GT 46mm/Watch GT Active/Watch 2 Pro/Honor Watch Magic/Galaxy Watch 46mm/Gear S3/Gear 2, Correa de Silicona de 22 mm € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad】: Moderno, popular, cómodo y elegante. Hecho de silicona de alta calidad para Huawei Watch GT2 46mm. Se ve profesional en cualquier momento, ya sea atlético, casual, diario o de negocios.

【Modelo Fit】: Compatible con Huawei Watch GT 46mm with this refined replacement wrist band for Huawei Watch GT 46mm/Watch GT 2 46mm/Watch GT Active/Watch 2 Pro/Honor Watch Magic/Galaxy Watch 46mm R800/Gear S3/ Gear2 R380/ Gear2 Neo R381/ Live R382/Ticwatch Pro/ Ticwatch E2/Ticwatch S2/Vivomove HR/Asus Vivowatch/ZENWATCH/ZENWATCH2/LG W100/W110/W150/Quartz/MOTO 360 46MM, también se adapta a Smartwatches con un ancho de 22 mm.

【Tamaño de la correa】: Correa para una circunferencia de 5.31"-8.26"(135MM-210MM), adecuada para cualquier persona. (El rastreador no está incluido)

【Instalación】: Huawei Watch GT2 46mm correa instalación fácil y directa y extracción con un solo botón. Al instalar la cinta, asegúrese de que no haya espacio entre la cinta y el reloj.

【Personalizacións】: Múltiples opciones de color, personaliza tu reloj, personaliza tu vida.

Supore Correa Compatible con Huawei Watch GT2 46mm/Huawei Watch GT3 46mm/Watch GT 46mm/Watch GT Active/Watch 2 Pro/Honor Watch Magic/Galaxy Watch 46mm/Gear S3/Gear 2, Correa de Silicona de 22 mm € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad】: Moderno, popular, cómodo y elegante. Hecho de silicona de alta calidad para Huawei Watch GT2 46mm. Se ve profesional en cualquier momento, ya sea atlético, casual, diario o de negocios.

【Modelo Fit】: Compatible con Huawei Watch GT 46mm with this refined replacement wrist band for Huawei Watch GT 46mm/Watch GT 2 46mm/Watch GT Active/Watch 2 Pro/Honor Watch Magic/Galaxy Watch 46mm R800/Gear S3/ Gear2 R380/ Gear2 Neo R381/ Live R382/Ticwatch Pro/ Ticwatch E2/Ticwatch S2/Vivomove HR/Asus Vivowatch/ZENWATCH/ZENWATCH2/LG W100/W110/W150/Quartz/MOTO 360 46MM, también se adapta a Smartwatches con un ancho de 22 mm.

【Tamaño de la correa】: Correa para una circunferencia de 5.31"-8.26"(135MM-210MM), adecuada para cualquier persona. (El rastreador no está incluido)

【Instalación】: Huawei Watch GT2 46mm correa instalación fácil y directa y extracción con un solo botón. Al instalar la cinta, asegúrese de que no haya espacio entre la cinta y el reloj.

【Personalizacións】: Múltiples opciones de color, personaliza tu reloj, personaliza tu vida.

Fullmosa 4 Colores para Correa Metálica de Reloj de Liberación Rápida, Pulsera Reloj de Acero Inoxidable, Negro 22mm € 18.69

€ 15.89 in stock 1 new from €15.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de primera calidad】Fullmosa correa de reloj inteligente está hecha de acero inoxidable 304 de primera calidad. La superficie finamente pulida destaca el lujo, la nobleza y la durabilidad. Atención precisa a cada detalle en términos de mano de obra, diseño y estética.

【Ancho de la correa】Compatible con la mayoría de los relojes inteligentes y tradicionales que usan barras de resorte de 22 mm. La correa de reloj se puede acortar o ampliar con la herramienta de extracción de eslabones adjunta para que se ajuste perfectamente a su muñeca.

【Diseño de lujo】los cierres plegables de doble botón brindan protección adicional para su reloj. El cierre de mariposa hace que la banda sea elegante y simple, pero a la vez brinda seguridad confiable a su reloj.

【Compatibilidad】16mm - Moto 360 2nd Gen Women's 42mm; Timex; 18mm - Asus Zenwatch 2 1.45 "; Huawei Watch 1st; 20mm - Huawei Watch 2; Moto 360 2nd Gen para hombre 42mm; 22mm - Asus ZenWatch 2 1.63" WI501Q; Reloj Basis Peak Fitness Tracker; 24mm - Sony Smartwatch 2 SW2; Suunto Traverse; Seiko SUN059;NO COMPATIBLE Samsung Galaxy Watch 4

【Lo Que Obtienes】 1 * Correa de reloj de acero inoxidable, 1 * Herramienta de barra de resorte, 1 * Tarjeta de control de calidad, 1 * Herramienta de extracción de enlaces, 3 * Pin de liberación rápida, 2 * Pines de enlace.

Fullmosa Axus Correa Piel para Correa Reloj,Correa/Banda/Pulsera/Strap 14mm 16mm 18mm 19mm 20mm 22mm 24mm Para Samsung Galaxy Watch 5/4/3,Huawei GT2,Garmin Watch € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Debe leer antes de comprar】 Las Correas de reloj de 20 mm se ajustan SOLAMENTE a 20 mm, NO a 19 y 21 mm. Mida el ancho de la lengüeta de su reloj antes de realizar el pedido. Consulte la imagen a continuación para medir y el ancho correspondiente del reloj inteligente, o contáctenos directamente. Las Correas de 20 mm tienen una longitud total de 3,15 "× 4,72" length 7,87 "(200 mm). 11 ojales de corte de precisión (20 mm) permiten un ajuste individualizado para encajar perfectamente.

【Correa de reloj inteligente de 20 mm】 Nuestras Correas de cuero de 20 mm se ajustan a Fossil Venture, Huawei Watch,Samsung Galaxy Watch, Withings Activité, Steel HR 36 mm, Ticwatch C2, Withings Move y Active S.

【Cuero genuino】 La Correa flexible de cuero genuino le brinda una experiencia de uso más cómoda. La colocación clásica de colores hace que su reloj sea adecuado para todas las ocasiones. Dos cuellos cosidos en cruz y forro reforzado aseguran durabilidad y confiabilidad.

【Intercambio en segundos】 Las Correas de liberación rápida de Fullmosa, actualizadas a partir de pines tradicionales, le permiten cambiar sus Correas en segundos. También se incluye una herramienta auxiliar para ayudarlo a quitarse la Correa anterior.

【Lo Que Obtiene】 : 1 * Correa de reloj de cuero, 1 * herramienta de barra de resorte, 1 * Manual del producto, 1 * Tarjeta de control de calidad

Songsier Compatible con Correa Gear S3 Frontier/Galaxy Watch 3 45mm/Galaxy Watch 46mm/Gear 2 /Huawei Watch GT2 46mm/Watch GT 46mm/Moto 360, Correa de Repuesto de Silicona de 22 mm € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ 【Modelo de ajuste】: Compatible con Galaxy Watch 46mm / Galaxy watch 3 45mm/ Gear S3 Cassic / S3 Frontier / Moto 360 2nd Gen 46 mm / Huawei Watch GT / Huawei Watch GT 2 46mm / Watch GT 2 46mm / Watch GT Active / Watch 2 Pro / Honor Reloj Magic / Stratos / Stratos 2 / Huami 2 / 2S / Pace Sport / Live R382 / Ticwatch Pro / Ticwatch E2 / Ticwatch S2/ Huawei Watch GT 3 46mm/Huawei Watch GT Runner/Huawei Watch 3, también se adapta a relojes inteligentes con un ancho de 22 mm.

▶ 【Alta calidad】: Correa Gear S3 Frontier hecha de silicona de alta calidad y piezas metálicas hechas de acero inoxidable hipoalergénico sin níquel. Parece profesional en cualquier momento, ya sea deportivo, informal, diario o de negocios.

▶ 【Tamaño de la correa】: Correa para una circunferencia de 5.5 "-8.66" (140MM-220MM), adecuada para que cualquiera la use. (El reloj no está incluido)

▶ 【Instalación】: Brazalete Gear S3 Frontier, instalación fácil y directa y extracción con un botón. Al instalar la cinta, asegúrese de que no haya espacio entre la cinta y el reloj.

▶ 【Personalizaciones】: múltiples opciones de color, personaliza tu reloj, personaliza tu vida.

Metálica Huawei Watch GT3 Pro Correa, 22mm Pulsera Acero Inoxidable Correa para Huawei Watch 4, Huawei Watch 4 Pro, Huawei Watch 3 Pro, Huawei Watch GT 3 46mm, Huawei Watch GT 2e, Huawei Watch GT2 Pro € 17.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelos Compatibles】: Progettato appositamente per Huawei Watch 4/Huawei Watch 4 Pro/Huawei Watch GT 3 Pro/Huawei Watch GT 3 46mm/Huawei Watch GT Runner 46mm/Huawei Watch GT 2 46mm/Huawei Watch GT 2 Pro/Huawei Watch 3/3 Pro/Huawei Watch GT 2e/Huawei Watch GT Sport/Active/Elegant/Fashion/Classic/Huawei Watch 2 Classic/Honor Magic Watch 2 46mm/Galaxy Watch 46mm/Gear S3 Cassic/Frontier/GTR 47mm/Ticwatch 1/Pro/E2/S2, Altri orologi da 22 mm di diametro

【Material Premium】: La correa Huawei Watch GT 3 Pro el hecha de metal durable de acero inoxidable, Tratamiento de superficie cepillada con una artesanía superior y elegante, por lo tanto es más resistente al desgaste y resistencia a la corrosión y nunca conseguirá oxidado, cómodo de llevar.

【Fácil de instalar】: Las correas Huawei Watch GT 3 46mm de repuesto duraderas se bloquean de manera perfecta y segura en su lugar a través de un reloj seguro en ambos extremos. Instalación fácil y directa y extracción con un botón. Mide el ancho de la correa de reloj original de 22mm antes de comprar.

【Tamaño perfecto】: El Huawei Watch 4 Correa puede ajustarse para adaptarse a muñecas de 5,6'' a 8,7'' (de 145 mm a 210 mm). Gracias al cierre fácil de poner y quitar, puede ajustarse a la longitud de su muñeca sin mucho esfuerzo.

【Servicio Postventa】: Si tiene alguna pregunta sobre la calidad del producto, comuníquese con nosotros lo antes posible,le proporcionaremos la mejor solución dentro de las 24 horas. Garantice un reemplazo o reembolso fácil. READ Los 30 mejores Tubo Led 120Cm capaces: la mejor revisión sobre Tubo Led 120Cm

MroTech Correa Pulsera Compatible con Huawei Watch GT/GT2 46mm/GT 2e/GT2 Pro/GT 3 46mm/Samsung Gear S3 Correa Cuero Piel de Repuesto para Stratos/Pace/GTR 47mm/GTR 2/GTR 2E Band 22mm-Vintage Café/S € 19.79 in stock 1 new from €19.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Características del cuero, un poco rígido en el primer uso, se volverá más suave con el tiempo. Porque esta es una correa de reloj de cuero de vaca de estilo vintage. Se rellena una capa de microfibra entre las pieles de cuero de vaca para hacer que la correa sea más gruesa, de modo que sostenga bastante bien el voluminoso Galaxy Watch y S3 Frontier y otros Smartwatch.

Tamaño: correa de reloj de liberación rápida de 22 mm. Ancho: 22 mm, se adapta a cualquier reloj inteligente y reloj normal con orejas / orejas de "22 mm". Grosor de la banda: 3,9 mm. Los múltiples orificios alternativos precisos le permiten ajustar el tamaño apropiado de 180 mm a 213 mm (7,1 - 8,4 pulgadas).

Fácil de usar: esta correa de repuesto universal se usa para reemplazar la correa original del reloj inteligente o la correa normal. Con los pasadores de liberación rápida, puede instalar y quitar fácilmente la correa. La instalación es conveniente, no se necesitan herramientas, es conveniente cambiar las correas del reloj en segundos. EL PAQUETE INCLUYE SOLO LA CORREA, NO INCLUYE NINGÚN RELOJ.

Compatible con Samsung Gear S3 Frontier (SM-R760)/Classic (SM-R770)/Galaxy 46mm (SM-R800/SM-R805), Huawei Watch GT 2/GT Sport/Fashion/Active/Elegant/Classic,Pebble Time/Pebble Time Steel,Vector Luna/Meridian,Moto 360 2nd Gen (46mm),LG G Watch W100/R W110/Urbane W150,Asus ZenWatch 1/2nd Gen [1.63 "], Ticwatch 1/Pro/E2/S2, Huami Pace/Stratos/2/ GTR 47mm, Q Founder 2.0/Wander/Crewmaster/Marshal/ Q Men's Gen 3/4 Explorist, Garmin vívoactive 4 45mm Smartwatch etc..

Ofrecemos: 1. Pulsera de cuero de liberación rápida de 22 mm; 2. Excelente servicio post-venta. Garantía 12 meses después de la fecha de compra, REEMPLAZO o REEMPLAZO incondicional con cualquier problema de calidad. Consejos cálidos: como es una correa de cuero genuina, para un servicio a largo plazo, NO use esta correa para actividades subacuáticas duraderas, como ducharse, nadar, etc. Recomendamos guardarla en un lugar ventilado después de hacer ejercicio.

Fullmosa Correa de reloj 18mm 20mm 22mm 24mm liberación rápida, 5 colores Breeze correa de cuero de banda de piel de becerro, 22mm Caqui € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuero Premium: nuestra banda de reloj está hecha de cuero de vaca de alta calidad, ultra suave y cómodo. El cuero desarrolla un brillo brillante con el tiempo. Cumple con la certificación RoHS, libre de sustancias tóxicas y peligrosas. Para obtener más opciones de productos, visite nuestra tienda haciendo clic en el logotipo azul de Fullmosa sobre el título del producto.

Diseño único: cuenta con un diseño de orificio de ventilación perforado, la muñeca puede mantener la comodidad respirable en cualquier momento. La parte metálica adopta hebilla cuadrada de acero inoxidable, robusta y clásica.

Instalación sencilla: el diseño del pasador de liberación rápida en ambos extremos de la banda de reloj le permite instalar la nueva banda con el dedo en segundos, también ofrecemos una barra de resorte de repuesto y una herramienta auxiliar para ayudarlo a cambiar la correa del reloj.

Tamaño: Compatible con cualquier reloj tradicional o inteligente que ancho de orejeta de 18mm,20mm,22mm o 24mm.18mm se ajusta a Reloj Huawei 1,Estilo de LG,20mm se ajusta a Reloj de Huawei 2,Samsung Gear S2 Classic,Ticwatch 2,22mm para Huawei Watch 2 Classic,LG G Watch W100,Samsung Gear S3 Classic y Frontier,Samsung Gear 2 R380,24mm se adapta al Sony Smartwatch 2

Ancho de reloj inteligente: compatible con cualquier reloj tradicional o inteligente con un ancho de asa de 22 mm. La siguiente parte de la imagen muestra los relojes inteligentes más populares con 22 mm de ancho de orejeta: Asus ZenWatch 2 1.63 "WI501Q; Casio MDV106; Huawei Watch 2 Classic; LG G Watch W100; Pebble Time / Pebble Time Steel / Pebble Classic; Samsung Gear 2 R380, Neo R381, Live R382; Samsung Gear S3 Classic y Frontier; Samsung Galaxy 46 mm; Huawei GT Watch.

TUSITA - Correa de liberación rápida de 22 mm, compatible con Garmin Vivoactive 4, Venu 2, Huawei Watch GT GT2 GT2e GT3 GT Runner,Galaxy Watch, TicWatch Pro GTX E2 S2,Amazfit GTR 2 2e 3 Pro € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Personalice su reloj inteligente】 Compatible con Garmin Vivoactive 4 Venu 2, Huawei Watch GT GT2 GT 2e GT2 pro GT3 46MM GT Runner WATCH 3,Samsung Galaxy Watch 4 3 Gear S3, GTR 2e GTR 2 GTR 3/GTR 3 PRO GTR Stratos 3,Honor Watch GS Pro, TicWatch Pro 3 GTX E2 S2, Polar Vantage M, Fossil Gen 5 Carlyle/ Julianna/ Hybrid Smartwatch HR, SW022 y así sucesivamente. Podría ocurrir en los deportes o las ocasiones casuales, que es Fácil de combinar con su ropa de estilo diferente.

YASPARK Correa Huawei Watch GT 2 Pro 46mm/Galaxy Watch 3 45mm/Galaxy Watch 46mm/Gear S3 Banda de Acero Inoxidable 22mm Pulsera para Huawei Watch GT 2 46mm/Watch GT Active/Forerunner 745/Vivoactive 4 € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelo adecuado】: La correa es perfecta para Galaxy Watch 46mm/Samsung Gear S3 Cassic/S3 Frontier/Moto 360 2nd Gen 46mm/Galaxy Watch 3 45mm/Ticwatch Pro/Huami Pace/Stratos/Stratos 2/Huawei Watch 2 Classic/Huawei Watch GT/GT 2 46mm(no para Sport), también apto para reloj inteligente con orejetas de reloj de 22mm de ancho, como Samsung Gear 2 R380 R381 R382/LG G Watch W100 W110 Urbane W150/ASUS Zenwatch 1 2 etc

【Material de alta calidad】: Correa Galaxy Watch 3 45mm hecho de malla de acero inoxidable de alta calidad con un pulido fino, hermoso y lujoso, suave, transpirable y cómodo de llevar. Sin bordes afilados en absoluto y toca tu piel como un líquido. Además, el cierre desplegable se ha mejorado para que sea de "doble bloqueo" y se pliegue de forma clara, segura y duradera. No se preocupe por romperse o caerse.

【Tamaños ajustables】: El tamaño de 22mm se refiere al ancho del lazo del reloj. Mida el ancho del reloj de pulsera original para confirmar el tamaño antes de realizar el pedido. La banda se adapta a muñecas de 140 mm a 205 mm (5.5 "-8.1"). Adecuado para muñecas pequeñas o grandes. Solo una talla

【Instalación rápida】: Correa Galaxy Watch 46mm Ajuste las muñecas de 140 mm a 205 mm y ajuste el tamaño fácilmente usando la aguja y las instrucciones incluidas. Con el cierre de liberación rápida, el reloj se puede instalar y quitar sin esfuerzo sin necesidad de herramientas, ¡directamente a mano!

【Servicio Personal】: Lo que podemos prometer a nuestros clientes son productos y servicios de la más alta calidad. Si tiene algún problema con el artículo que recibió, o si tiene alguna idea, no dude en contactarnos. Encontraremos la mejor solución para ti. El paquete incluye: 1 x banda de 22mm, 3 x liberación rápida, 1 x aguja de reloj (para ajustar la longitud de la correa para el primer uso)

Correa Forerunner 745/Huawei Watch GT2 Pro 46mm/Galaxy Watch 3 45mm/Gear S3 Frontier/Classic/Galaxy Watch 46mm Banda de Silicona Deportiva 22mm Pulsera para Huawei Watch GT/GT 46mm/Ticwatch Pro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelos compatibles】: La correa es perfecta para Forerunner 745/Galaxy Watch 3 45mm/Galaxy Watch 46mm/Samsung Gear S3 Cassic/S3 Frontier/Moto 360 2nd Gen 46mm/Galaxy Watch 3 45mm/Ticwatch Pro/Huami Pace/Stratos/Stratos 2/Huawei Watch 2 Classic/Huawei Watch GT/GT 2 46mm(no para Sport), también apto para reloj inteligente con orejetas de reloj de 22mm de ancho, como Samsung Gear 2 R380 R381 R382/LG G Watch W100 W110 Urbane W150/ASUS Zenwatch 1 2 etc

【Materiales y mano de obra superiores】: Material de silicona de alta calidad que no daña la piel, alta flexibilidad, no es fácil de frotar y dañar, suave y cómodo, impermeable y resistente al sudor, no irrita la piel, vida más larga que otras correas, diseñadas para Forerunner 745

【Tamaño de ancho de 22mm】: El tamaño de 22mm se refiere al ancho de la orejera del reloj, mida el ancho de su correa de reloj original para confirmar el tamaño antes de realizar el pedido. La banda se ajusta a la muñeca de 5.51"-8.46"(140mm-215mm). Adecuado para muñeca pequeña o grande. Una talla única

【Brazalete ajustable y fácil instalación】: La 22mm banda viene con orejetas de reloj en ambos extremos de la correa, que pueden fijarse en su reloj. No se necesita ninguna herramienta. Instalación fácil y directa y eliminación de un botón.

【Servicio al cliente】: Nuestras correas han sido sometidas a rigurosas pruebas para garantizar su buen rendimiento. Si no está completamente satisfecho, comuníquese con nosotros en la página de pedido y luego haga clic en "Contactar al vendedor", le proporcionaremos una respuesta satisfactoria.

