Los 30 mejores mesa de trabajo capaces: la mejor revisión sobre mesa de trabajo

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de mesa de trabajo?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ mesa de trabajo del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



BLACK+DECKER WM301 Banco de Trabajo Workmate Bambú y Acero Diseño Compacto, Carga Máxima 160 kg, Color Negro/ Madera € 59.80

€ 27.29 in stock 5 new from €27.29

1 used from €26.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Permite la sujeción de piezas de trabajo para cortar, pintar

El sistema de doble manivela mejora la fuerza de agarre y la versatilidad

Dispone de patas de goma antideslizantes

Se pliega para ocupar menos espacio y facilitar el transporte

Mesa de Trabajo Metálica Q-Rax de Acero Sin Tornillos Azul Banco de Trabajo Metálico Metal Taller Carpintero Profesional Garaje Banco Trabalho 120cm x 60cm x 90cm Tool Work Bench Workbench Garage € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte Robusto para Cargas Pesadas: La Mesa de Trabajo Q-Rax puede soportar pesos inimaginables, con una superficie sólida y un estante inferior capaz de manejar hasta 200kg de peso uniformemente distribuido.

Versatilidad Increíble para Tu Espacio: Perfecta para garajes, cobertizos, almacenes, invernaderos o talleres, esta mesa ofrece una solidez impresionante en comparación con su tamaño, adaptándose a cualquier entorno de trabajo.

Ajustable a Tu Estilo de Trabajo: La altura ajustable te permite personalizar tu espacio de trabajo, reconociendo que cada espacio es único. Adapta la mesa según tus necesidades y preferencias para una experiencia de trabajo óptima.

Montaje Rápido y Sencillo: Con un mecanismo de cierre fácil de usar, el montaje es veloz y sin complicaciones. Solo necesitas un mazo de goma para ensamblarla y comenzar a utilizarla de inmediato.

Durabilidad y Protección: El tablón MDF de 9mm de espesor proporciona una superficie robusta, mientras que los pies de goma protegen tu pavimento contra el peso de los objetos colocados en la mesa. Tu espacio estará seguro y bien equipado para cualquier tarea.

Einhell 2210110 Banco de Trabajo WB 50, Color Negro € 29.87 in stock 7 new from €29.87

3 used from €28.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad de carga maxima de 50 kg

Tipo de producto: banco de trabajo

Fácil de usar

SimonRack Banco de Trabajo Taller, Capacidad Carga 600 kg, 1445x1210x610 mm, Mesa de Trabajo, 1 Cajón, Azul/Madera - BT3 € 260.39

€ 149.95 in stock 4 new from €149.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA TRABAJO - Con la mesa de trabajo de SimonRack crea tu espacio para cortar, arreglar y solucionar todo lo que quieras. Tiene una altura adecuada para poder trabajar en ella sin estar agachado y mantener una buena postura de trabajo. Dispone de un estante en la parte inferior para poder guardar y/o almacenar todos los utensilios de ferretería que se necesitan. Incluye 1 cajón de grandes dimensiones bajo la mesa.

CAPACIDAD CARGA Y MEDIDAS - La mesa de trabajo metálica es de 1445 mm de alto, 1210 mm de profundo y 610 mm de ancho y cuenta con 3 baldas. Su capacidad de carga y PUNTO DE FLEXIÓN es de 600 kg por balda, lo que significa que al retirar la carga la balda recupera su forma original. Esta ventaja aporta una mayor durabilidad en el tiempo y un mayor disfrute de nuestras mesas de trabajo.

ESTABILIDAD - La mesa de trabajo no necesita ser anclado al suelo o sujeto a la pared ya que no se tambalea al ser totalmente rígida. Su superficie de trabajo es de 1210 mm de ancho y 610 mm de largo.

FÁCIL MONTAJE - Incluye manual de instrucciones ilustradas para su montaje en el que se explica paso a paso cómo se debe hacer. Al tratarse de una mesa de trabajo sin tornillo solo es necesario un martillo de nylon para un encaje de las baldas correcto.

CALIDAD EUROPEA - Todas nuestras mesas de trabajo se pueden manipular sin riesgo a cortes o golpes. El acero utilizado para cumplir la normativa EN 10130 es DC 01 que permiten la recuperación tras la flexión sufrida. Los perfiles de acero S325 con un espesor de de 1,5 mm con un recubrimiento en las piezas galvanizadas de Z275. Los estantes son de madera conglomerada de 16 mm de espesor. READ Los 30 mejores Mascara De Terror capaces: la mejor revisión sobre Mascara De Terror

Relaxdays Banco de Trabajo, 2 Niveles, Altura Ajustable, Montaje por Encajado, Taller, Acero, MDF, 90x120x60 cm, Negro, 80% € 64.99 in stock 1 new from €64.99

1 used from €57.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Niveles: banco trabajo de 2 superficies. Cubierta superior de trabajo y balda inferior de almacenaje

Práctico: mesa de acero con baldas de altura ajustable según desees para poder trabajar cómodamente

Versátil: usa la mesa de herramientas en el sótano, taller, etc. o como mesa de embalaje o estante

Sencillo: podrás montarlo firmemente en un periquete gracias al sistema de encajado de piezas

Detalles: mesa de trabajo robusta de acero y MDF. 90 x 120 x 60 cm. Capacidad de carga de 150 kg

SimonRack Banco de Trabajo Taller, Capacidad Carga 400 kg, 1445x910x610 mm, Mesa de Trabajo, Azul/Madera - BT2 € 160.86

€ 99.45 in stock 6 new from €99.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA TRABAJO - Con la mesa de trabajo de SimonRack crea tu espacio para cortar, arreglar y solucionar todo lo que quieras. Dispone de 3 estantes en la parte superior para poder guardar y/o almacenar todos los utensilios de ferretería que se necesitan.

CAPACIDAD CARGA Y MEDIDAS - La mesa de trabajo metálica es de 1445 mm de alto, 910 mm de profundo y 610 mm de ancho y cuenta con 2 baldas. Su capacidad de carga y PUNTO DE FLEXIÓN es de 400 kg por balda, lo que significa que al retirar la carga la balda recupera su forma original. Esta ventaja aporta una mayor durabilidad en el tiempo y un mayor disfrute de nuestras mesas de trabajo.

ESTABILIDAD - La mesa de trabajo no necesita ser anclado al suelo o sujeto a la pared ya que no se tambalea al ser totalmente rígida. Su superficie de trabajo es de 910 mm de ancho y 610 mm de largo.

FÁCIL MONTAJE - Incluye manual de instrucciones ilustradas para su montaje en el que se explica paso a paso cómo se debe hacer. Al tratarse de una mesa de trabajo sin tornillo solo es necesario un martillo de nylon para un encaje de las baldas correcto.

CALIDAD EUROPEA - Todas nuestras mesas de trabajo se pueden manipular sin riesgo a cortes o golpes. El acero utilizado para cumplir la normativa EN 10130 es DC 01 que permiten la recuperación tras la flexión sufrida. Los perfiles de acero S325 con un espesor de de 1,5 mm con un recubrimiento en las piezas galvanizadas de Z275. Los estantes son de madera conglomerada de 16 mm de espesor.

AmazonCommercial Mesa de trabajo de acero inoxidable NSF, 61 x 122 cm, Plateado € 164.99 in stock 1 new from €164.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de trabajo con estante de altura ajustable; ideal para su uso en cocinas, garajes, escuelas u otros entornos comerciales

Encimera de acero inoxidable y estante y patas galvanizados; peso máximo de la encimera: 209 kg; peso máximo del estante: 154 kg

Certificación NSF (cumple las estrictas normativas y reglamentos sanitarios públicos); bordes redondeados de la mesa para mayor seguridad

Patas redondas de altura ajustable para una mayor estabilidad; se pueden instalar unas ruedas estándar (no incluidas)

Fácil de montar con la llave Allen y los tornillos incluidos

Bosch Home and Garden 0.603.B05.200 Mesa de trabajo, Negro, Verde, Metálico, 553 mm € 206.99

€ 198.03 in stock 11 new from €187.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Banco de trabajo PWB 600 para fijar con seguridad cualquier pieza de trabajo

Montaje y desmontaje en muy pocos segundos gracias al mecanismo plegable

Superficie de trabajo de bambú duradera y resistente al agua

La profundidad de sujeción máxima es de 34 mm; anchura de sujeción máxima de 85 mm

Incluye: PWB 600, 4 mordazas de sujeción, caja de cartón (3165140612272)

SimonRack Banco de Trabajo Taller, Mesa Trabajo, Capacidad Carga 400 kg, 842x910x610 mm, Azul/Madera - BT-0 € 87.74 in stock 17 new from €83.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA TRABAJO - Con la mesa de trabajo de SimonRack crea tu espacio para cortar, arreglar y solucionar todo lo que quieras. Tiene una altura adecuada para poder trabajar en ella sin estar agachado y mantener una buena postura de trabajo. Dispone de un estante en la parte inferior para poder guardar y/o almacenar todos los utensilios de ferretería que se necesitan.

CAPACIDAD CARGA Y MEDIDAS - La mesa de trabajo metálica es de 842 mm de alto, 910 mm de profundo y 610 mm de ancho y cuenta con 2 baldas. Su capacidad de carga y PUNTO DE FLEXIÓN es de 400 kg por balda, lo que significa que al retirar la carga la balda recupera su forma original. Esta ventaja aporta una mayor durabilidad en el tiempo y un mayor disfrute de nuestras mesas de trabajo.

ESTABILIDAD - La mesa de trabajo no necesita ser anclado al suelo o sujeto a la pared ya que no se tambalea al ser totalmente rígida. Su superficie de trabajo es de 910 mm de ancho y 610 mm de largo.

FÁCIL MONTAJE - Incluye manual de instrucciones ilustradas para su montaje en el que se explica paso a paso cómo se debe hacer. Al tratarse de una mesa de trabajo sin tornillo solo es necesario un martillo de nylon para un encaje de las baldas correcto.

CALIDAD EUROPEA - Todas nuestras mesas de trabajo se pueden manipular sin riesgo a cortes o golpes. El acero utilizado para cumplir la normativa EN 10130 es DC 01 que permiten la recuperación tras la flexión sufrida. Los perfiles de acero S325 con un espesor de de 1,5 mm con un recubrimiento en las piezas galvanizadas de Z275. Los estantes son de madera conglomerada de 16 mm de espesor.

SimonRack Banco de Trabajo Taller, Capacidad Carga 400 kg, 1445x910x610 mm, Mesa de Trabajo, Gris/Madera - BT3 € 143.83

€ 109.90 in stock 6 new from €109.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA TRABAJO - Con la mesa de trabajo de SimonRack crea tu espacio para cortar, arreglar y solucionar todo lo que quieras. Dispone de 3 estantes en la parte superior para poder guardar y/o almacenar todos los utensilios de ferretería que se necesitan.

CAPACIDAD CARGA Y MEDIDAS - La mesa de trabajo metálica es de 610 mm de alto, 910 mm de profundo y 1445 mm de ancho y cuenta con 3 baldas. Su capacidad de carga y PUNTO DE FLEXIÓN es de 400 kg por balda, lo que significa que al retirar la carga la balda recupera su forma original. Esta ventaja aporta una mayor durabilidad en el tiempo y un mayor disfrute de nuestras mesas de trabajo.

ESTABILIDAD - La mesa de trabajo no necesita ser anclado al suelo o sujeto a la pared ya que no se tambalea al ser totalmente rígida. Su superficie de trabajo es de 910 mm de ancho y 1445 mm de largo.

FÁCIL MONTAJE - Incluye manual de instrucciones ilustradas para su montaje en el que se explica paso a paso cómo se debe hacer. Al tratarse de una mesa de trabajo sin tornillo solo es necesario un martillo de nylon para un encaje de las baldas correcto.

CALIDAD EUROPEA - Todas nuestras mesas de trabajo se pueden manipular sin riesgo a cortes o golpes. El acero utilizado para cumplir la normativa EN 10130 es DC 01 que permiten la recuperación tras la flexión sufrida. Los perfiles de acero S325 con un espesor de de 1,5 mm con un recubrimiento en las piezas galvanizadas de Z275. Los estantes son de madera conglomerada de 16 mm de espesor.

Mesa Trabajo Metálica Q-Rax Sin Tornillos Azul 90x100x60cm Banco Trabajo Taller Garaje Bricolaje Blue Metal Workbench Estante Ajustable Altura con Capacidad 200kg + Pies de Goma Protectores Gratis € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplio Espacio de Trabajo: Crea un amplio espacio de trabajo para tus proyectos de bricolaje en tu garaje, cobertizo o taller.

Almacenamiento Eficiente: La estantería inferior ofrece un generoso espacio de almacenamiento para herramientas y equipos, con una capacidad de carga de hasta 200 kilos por estante.

Protección para tus Suelos: Los pies de goma protegen tanto tus suelos como los estantes, evitando daños y arañazos.

Montaje Rápido y Sencillo: El cómodo mecanismo de cerradura garantiza un montaje rápido y sin complicaciones.

Construcción Duradera: Este banco de trabajo está construido con un resistente marco de acero y estantes de MDF de alta calidad, asegurando una durabilidad excepcional.

Keter 17182239 - Banco de trabajo plegable € 109.95

€ 95.99 in stock 10 new from €95.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Banco de trabajo portátil y liviano con asa integrada para facilitar el transporte. Plegable y perfecto para ahorrar de espacio.

Includes x4 abrazaderas de sujeción

Incluye x2 abrazaderas de seguridad

Montaje extremadamente fácil y rápido

STANLEY FATMAX FMST1-75672 - Mesa de trabajo plegable, Gran superficie de trabajo, Patas metálicas, Soportar hasta 455 kgc, FMST1-75672 € 118.00

€ 91.99 in stock 27 new from €91.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Simplemente despliegue y comience: el mecanismo de plegado simple permite un montaje rápido en segundos

Para una variedad de aplicaciones: Gran superficie de trabajo de 85x60cm

Capacidad de carga: banco de trabajo con capacidad de carga de hasta 455 kg, patas de metal para mayor estabilidad

Transporte práctico: Equipado con un asa para un transporte conveniente

Volumen de suministro: 1x banco de trabajo plegable READ 10 descubrimientos científicos realizados en 2020

Estantería de pared de 178 x 78 cm, 30 cajas de almacenamiento con tapa transparente, cajas apilables, soporte de herramientas para taller, banco de trabajo € 107.99 in stock 2 new from €89.99

1 used from €104.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño total: 175,5 x 78 cm. Material: plástico/cajas apilables: con tapa, 20 unidades de 100 x 155 x 70 mm, color negro + tapa, 10 unidades de 120 x 195 x 90 mm, color negro. Placas de pared: 6 unidades. 576 x 390 mm

Portaherramientas rojo: 2 soportes para llaves inglesas, 4 listones de sujeción, 8 ganchos para herramientas M pequeños, 8 ganchos para herramientas XXL grandes, 16 pinzas para herramientas.2 portaherramientas universales M 384 x 111 x 50 mm.2 portaherramientas universales XXL 580 x 158 x 67 mm

El principio básico de las estanterías de taller es la combinación de paneles murales, cajas apilables y portaherramientas. Rieles de sujeción incorporados en la placa. Permiten colgar rápidamente cajas y soportes. Las placas se pueden personalizar individualmente. Se fijan directamente a la pared con tornillos

Las cajas apilables se pueden utilizar en cualquier lugar de la estantería o como estantería de pared. Las vacías se pueden montar juntas. Las cajas son resistentes a los rayos UV, a las heladas, aptas para alimentos, a prueba de golpes, ligeras y estables. Las cajas tienen un sistema de gancho en la parte posterior que permite colgarlas en los soportes. Las cajas de plástico solo deben cargarse según su tamaño

La gran cantidad de soportes de herramientas permite fijar casi todo tipo de herramientas manuales, permitiendo que el tamaño y el peso se adapten a cada mango. Se fija a la placa de pared con ganchos en la parte posterior. Puedes elegir el diseño que desees. A elegir entre cajas para llaves, barras tensoras, ganchos para herramientas, brocas y portapuntas, soportes para destornilladores, portaherramientas y estanterías para herramientas. Ahora también en rojo y azul

METALLMOBELL - Banco de Trabajo Profesional 160x60x84cm, con Cajones y Armario con Llave, Mesa de Trabajo Taller, Banco de Trabajo Taller, Mesa Trabajo, Banco de Carpintero, Banco Herramientas. MB-010 € 450.00 in stock 1 new from €450.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅DISEÑO - Nuestro banco trabajo tiene un diseño elegante y moderno, siendo ideal como mueble oficina. Además, al tener diseño modular, podrás combinarlo con otros productos como armarios metálicos, paneles perforados, carros de herramientas, estanterias, ...

✅UTILIDAD - Gracias a sus cajones y al armario metálico incluido, podrás tener tu mesa de trabajo taller y tu organizador de herramientas o organizador tornillos todo en un mismo lugar.

✅CALIDAD - Con su panel robusto de 3cm de grosor y su altura, tu mesa taller te ayudará a no sufrir de dolores de espalda y a poder trabajar cómodamente.

✅FÁCIL MONTAJE - NOVEDAD "Videotutorial de Montaje" acceso con Código QR en Instrucciones de Montaje. Las fotografías con composiciones de montaje son solo informativas, el producto se vende de forma individualizada.

✅GARANTÍA - Todos nuestros productos, entre los que se incluyen esta mesa trabajo taller, tienen calidad y robustez garantizadas. Si no quedas satisfecho con el producto reembolsaremos tu dinero dentro de los 30 días tras la compra del mismo.

wolfcraft Mesa de trabajo y de sujeción de Madera contrachapada MASTER 200, 6177000, robusta € 107.36

€ 93.05 in stock 9 new from €93.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bastidor sólido con sistema de plegado rápido, de modo que requiere poco espacio para guardarlo

2 mordazas de MDF, mordaza delantera ajustable

Bandeja portaherramientas integrada

El sistema de plegado rápido permite ahorrar espacio de almacenamiento

Banco de Trabajo Azul con Tablero de Clavijas,Cajón+Luz LED, Mesa de Trabajo Estantes Taller Garaje Bricolaje Almacenamiento Herramientas Capacidad Peso 370kg | 40 Ganchos+Mazo de Goma | 60x155x120cm € 129.99 in stock 1 new from €129.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de Acero Resistente

Luz LED Brillante Debajo del Estante

Espacio de Trabajo Amplio con Almacenamiento Abundante

40 Ganchos Seguros para el Tablero de Clavijas

Mazo de Goma GRATIS para un Montaje Fácil

Stanley 1-83-069 - Tornillo de Banco Multiángulos, Separación 75 mm, Cuerpo hierro fundido, Mordaza recubierta de goma, Acabado resistente a la corrosión, Negro/Amarillo € 40.95

€ 35.93 in stock 30 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Múltiples posiciones por conveniencia y facilidad de acceso

Fuerza de sujeción de 25 kg, paso de 75 mm

Tapas protectoras desmontables con superficies lisas y bien adheridas para la protección contra arañazos

La mandíbula de goma extraíble cubre una amplia gama de aplicaciones para proteger acabados delicados

HOMCOM Set de 2 Caballetes Telescópicos Plegables con Altura Ajustable Caballetes de Sierra de Acero para Mesa y Trabajo de Bricolaje Carga 200 kg 68x58x80-130 cm Azul € 51.99 in stock 1 new from €51.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONJUNTO DE 2 CABALLETES METÁLICOS: Dos soportes telescópicos, perfectos como apoyo para trabajos de mantenimiento. Puedes usarlos como soporte para cortar madera, como andamio o, simplemente, como superficie de trabajo. El ayudante de trabajo ideal para usar en interiores y exteriores

SOPORTE TELESCÓPICO: Altura regulable de 80 cm a 130 cm con gancho de bloqueo para satisfacer diferentes necesidades de trabajo. Así que puedes trabajar cómodamente de pie o utilizar los caballetes como andamios

DE ACERO RESISTENTE: Los bancos de trabajo plegable están hechos de acero Q195 resistente y tienen una gran capacidad de carga de 200 kg, por lo que los objetos de material pesado también se pueden levantar de manera segura

DISEÑO PLEGABLE: Estas mesas de trabajo son plegables, por lo que se ahorra mucho espacio cuando no se utilizan y permite moverlos fácilmente y guardarlos. Ideal para tener en casa, el taller, almacén, llevar a las obras, para hacer reformas, etc.

MEDIDAS TOTALES: 68x58x80-130 cm (cada uno). Medidas plegadas: 68x16x84 cm (cada uno). Carga máxima: 200 kg

SimonRack Banco de Trabajo Taller, Capacidad Carga 600 kg, 1445x1210x610 mm, Mesa de Trabajo, 1 Cajón, Azul/Madera - BT2 € 217.32

€ 187.85 in stock 8 new from €187.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA TRABAJO - Con la mesa de trabajo de SimonRack crea tu espacio para cortar, arreglar y solucionar todo lo que quieras. Tiene una altura adecuada para poder trabajar en ella sin estar agachado y mantener una buena postura de trabajo. Dispone de un estante en la parte inferior para poder guardar y/o almacenar todos los utensilios de ferretería que se necesitan. Incluye 1 cajón de grandes dimensiones bajo la mesa.

CAPACIDAD CARGA Y MEDIDAS - La mesa de trabajo metálica es de 1445 mm de alto, 1210 mm de profundo y 610 mm de ancho y cuenta con 2 baldas. Su capacidad de carga y PUNTO DE FLEXIÓN es de 600 kg por balda, lo que significa que al retirar la carga la balda recupera su forma original. Esta ventaja aporta una mayor durabilidad en el tiempo y un mayor disfrute de nuestras mesas de trabajo.

ESTABILIDAD - La mesa de trabajo no necesita ser anclado al suelo o sujeto a la pared ya que no se tambalea al ser totalmente rígida. Su superficie de trabajo es de 1210 mm de ancho y 610 mm de largo.

FÁCIL MONTAJE - Incluye manual de instrucciones ilustradas para su montaje en el que se explica paso a paso cómo se debe hacer. Al tratarse de una mesa de trabajo sin tornillo solo es necesario un martillo de nylon para un encaje de las baldas correcto.

CALIDAD EUROPEA - Todas nuestras mesas de trabajo se pueden manipular sin riesgo a cortes o golpes. El acero utilizado para cumplir la normativa EN 10130 es DC 01 que permiten la recuperación tras la flexión sufrida. Los perfiles de acero S325 con un espesor de de 1,5 mm con un recubrimiento en las piezas galvanizadas de Z275. Los estantes son de madera conglomerada de 16 mm de espesor.

TecTake Banco de Trabajo de Madera con Tornillos de Banco - Varios Modelos - (Número 400915 (117x47.5x83cm)) € 77.99 in stock 1 new from €77.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Robusto banco de trabajo Repisa y cajón para guardar herramientas

4 maderas para, por ejemplo, colgar herramientas

4 barras para colgar herramientas

Cajón amplio y práctico

Portapapeles // Apoyo firme

TecTake Banco de trabajoMesa de Trabajo para Taller Bricolaje Pared Herramientas cajón - Varias tamaños (Typ 2 | 81 x 41 x 145 cm | 402749) € 60.90 in stock 2 new from €60.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran estabilidad, estante

Cajón muy espacioso, tablón vertical con agujeros

Superficie de trabajo: aprox. 80 x 40 cm (ancho/fondo)

Tablón vertical: aprox. 80 x 50 cm (ancho/alto)

Dimensiones totales: aprox. 81 x 41 x 145 cm (ancho/fondo/alto)

vidaXL Estructura Banco de Trabajo Mesa Soporte Base Muebles Mobiliario Bricolaje Garaje Taller Duradera Metal Negro y Rojo Mate 140x50x79cm € 77.99 in stock 5 new from €77.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Crea tu propio espacio de trabajo único con nuestra estructura de banco de trabajo de metal. Esta base de la mesa de trabajo está recubierta en polvo en colores modernos y se adapta a cualquier trabajo.

Color: Negro mate y rojo mate; Material: Metal con revestimiento en polvo; Dimensiones: 190 x 50 x 79 cm (largo x ancho x alto)

Los lados superior e inferior están diseñados con una barra reforzada para mayor soporte y resistencia

Los orificios pretaladrados en la parte superior le permiten colocar fácilmente cualquier superficie según sus necesidades.

METALLMOBELL - Banco de Trabajo Profesional 120x60x84cm, con Estantes y Patas Regulables, Mesa de Trabajo Taller, Banco de Trabajo Taller, Mesa Trabajo, Banco de Carpintero, Banco Herramientas -MB008 € 145.00 in stock 1 new from €145.00

1 used from €126.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅DISEÑO - Nuestro banco trabajo tiene un diseño elegante y moderno, siendo ideal como mueble oficina. Además, al tener diseño modular, podrás combinarlo con otros productos como armarios metálicos, paneles perforados, carros de herramientas, estanterias, ...

✅UTILIDAD - Gracias a sus estantes, podrás tener tu mesa de trabajo taller y tu organizador de herramientas o organizador tornillos todo en un mismo lugar.

✅CALIDAD - Con su panel robusto de 3cm de grosor y su altura, tu mesa taller te ayudará a no sufrir de dolores de espalda y a poder trabajar cómodamente.

✅FÁCIL MONTAJE - NOVEDAD "Videotutorial de Montaje" acceso con Código QR en Instrucciones de Montaje. Las fotografías con composiciones de montaje son solo informativas, el producto se vende de forma individualizada.

✅GARANTÍA - Todos nuestros productos, entre los que se incluyen esta mesa trabajo taller, tienen calidad y robustez garantizadas. Si no quedas satisfecho con el producto reembolsaremos tu dinero dentro de los 30 días tras la compra del mismo. READ Última hora: Luis Campos es el nuevo director deportivo del Real Madrid

Relaxdays Banco Trabajo Plegable, hasta 100 kg, Mesa Taller Ajustable, 4 Mordazas, 75,5 x 56 x 62 cm, Natural y Negro, 80% Acero 10% plástico € 36.99 in stock 2 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para taller: banco de trabajo robusto con cubierta ajustable y 4 mordazas para difentes proyectos

Plegable: mesa plegable que ahorra espacio y es fácil de guardar y transportar. Mide 92 x 56 x 13 cm

Práctica: mesa de sujeción con regla y transportador de ángulos en cm y pulgadas para más precisión

Almacenamiento: mesa de trabajo con práctico soporte para herramientas. 18 agujeros de 3 tamaños

Detalles: banco de carpintero hecho de acero y MDF. Medidas: 75,5 x 56 x 62 cm. Carga máxima 100 kg

HOMCOM Banco de Trabajo Plegable Portátil con Tableros Ajustables en Ángulo y Distancia Bambú y Acero Carga Máx. 150 kg 63,5x60,5x78 cm Madera Natural y Negro € 35.99 in stock 1 new from €35.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BANCO DE TRABAJO RESISTENTE: Con estructura de acero galvanizado y dos tablas de bambú, puede soportar hasta 150 kg. Sus patas antideslizantes de PVC proporcionan mayor estabilidad y evitan rayones en el suelo. Tiene barras de unión entre las patas con muchas ranuras para colocar herramientas

PRÁCTICO Y FUNCIONAL: El ángulo y la distancia entre las tablas se pueden ajustar con las dos manivelas. Incluye 4 mordazas de sujeción para asegurar las piezas en horizontal. Una de las tablas lleva impresa una regla y un transportador para facilitar las mediciones de longitud y ángulo

PLEGABLE Y LIGERO: Este banco de trabajo se puede plegar, por lo que podrás ahorrar espacio cuando no lo uses. Gracias a su ligereza también podrás llevártelo a todas partes una vez plegado y moverlo fácilmente

MULTIUSOS: También se puede usar como un caballete, abrazadera o mesa de trabajo. Adecuado para tener en el garaje de casa o pequeño taller. Perfecto para carpinteros y aficionados al bricolaje

MEDIDAS TOTALES: 63,5x60,5x78 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 150 kg

Banco de Trabajo Azul Metal 155x120x60cm+Tablero de Clavijas+Cajón Capacidad Peso 200kg Mesa de Trabajo Metálica Metálico Almacenamiento Herramientas Taller Garaje Bricolaje Mazo+40 Ganchos Gratis € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estación de Trabajo Resistente: Fabricada en metal de alto rendimiento para durabilidad y resistencia.

Amplio Espacio de Almacenamiento: Se incluye un práctico tablero de clavijas con 40 ganchos GRATUITOS para colgar tus herramientas, un cajón de ancho completo con capacidad de hasta 40 kg y un estante superior que puede sostener hasta 30 kg.

Gran Capacidad de Carga: La área de trabajo principal puede soportar una capacidad MASIVA de 200 kg, lo que te permite trabajar con equipos pesados de manera segura.

Almacenamiento Adicional: El estante inferior tiene una capacidad de hasta 100 kg, proporcionando espacio para organizar tus herramientas y equipos más grandes.

Montaje Rápido y Sencillo: Se incluye un mazo de goma GRATUITO para un ensamblaje fácil y rápido, lo que te permite comenzar tu proyecto en poco tiempo.

CATTER HOUSE Banco-Mesa de Trabajo Cargo Advance 120x60x155 cm Mesa de Trabajo de Acero Galvanizado y MDF con Cajón, Balda Inferior y 25 Piezas Incluidas, Soporta hasta 230 Kg € 79.95 in stock 1 new from €79.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRACTICIDAD: Con el banco-mesa de trabajo Cargo Advance tendrás un lugar en el que trabajar, almacenar tus herramientas y mantener organizado tu garaje o taller

RESISTENCIA: El banco-mesa de trabajo Cargo Advance (120x60x155 cm) tiene una robusta estructura de acero galvanizado de 0,9 mm y superficies de MDF de 3 a 9 mm de espesor

ORGANIZACIÓN: Podrás ordenar tus herramientas gracias a su pared perforada, la balda inferior, el cajón y las 25 piezas incluidas: 15 ganchos cortos, 5 ganchos largos, 2 ganchos dobles y 3 soportes de herramientas

SEGURIDAD: Cumple con la normativa de seguridad europea y es fácil de montar

COMPLEMENTO: Combina este producto con las estanterías Rack Cargo Advance 90 y/o Rack Cargo Advance 120

Banco taller 800x500x1400mm Mesa taller Superficie trabajo Panel perforado Balda Cajón Herramientas € 77.99 in stock 1 new from €77.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia y estable superficie de trabajo

Con cajón

Panel de agujeros con ganchos para colgar

Material: acero y MDF

800x500x1400mm

wolfcraft Mesa de trabajo y sujeción MASTER 650 ERGO I 6870000 I La mesa de trabajo y sujeción con altura regulable € 144.26 in stock 22 new from €140.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altura regulable sin escalones entre 780 y 950 mm con tablero inclinable

Tablero adicional para obtener una superficie de trabajo continua de 650 x 490 mm

Bastidor de tubo de acero con gran estabilidad, función de plegado rápido para ahorrar espacio de almacenamiento y transporte, capacidad de carga de hasta 120 kg

Marca: wolfcraft

