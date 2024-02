Inicio » Ropa Los 30 mejores bolso playa grande capaces: la mejor revisión sobre bolso playa grande Ropa Los 30 mejores bolso playa grande capaces: la mejor revisión sobre bolso playa grande 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Lekespring Bolsa Playa Grande XXL Familiar con Cremallera Bolsa de Viaje,Impermeable Shopper Bolso de Hombro para Mujer,Bolsa de Mano Plegable para Playa/Viajes/Uso Diario,Azul Rayas

Amazon.es Features [Bolsa de playa grande para mujer] 56 x 15 x 38 cm, volumen de 35 l. Con 8 bolsillos versátiles para guardar todos los elementos esenciales de tu familia; interior con llavero y abrebotellas, con correas elásticas en la parte inferior para esterillas de playa o esterilla de yoga.

[Compartimento separado para ropa húmeda y zapatillas] Compartimento principal con cremallera, 1 compartimento húmedo para ropa mojada, 2 bolsillos interiores para guardar objetos de valor, 2 bolsillos delanteros para objetos pequeños, 1 compartimento separado para zapatos y 1 soporte lateral para botellas.

[Plegable y versátil] Se puede utilizar como bolsa de playa, bolsa de baño, bolsa de mano grande, bolsa de sauna, bolsa de viaje y bolsas de hombro. Y se puede plegar en un bolsillo exterior que se puede utilizar como bolsa de emergencia.

[Alta calidad] Esta bolsa de playa está hecha de poliéster impermeable y resistente a la arena y tiene costuras reforzadas. Es fácil de limpiar y lo suficientemente resistente como para soportar objetos pesados de hasta 10 kg. Con asas de cuerda suave y gruesa para un transporte cómodo.

[Versátil y fácil de transportar] Esta bolsa de baño extragrande de viaje se pliega de forma pequeña y fácil de plegar y se puede guardar fácilmente en su mochila o maleta. Es perfecto para llevarlo a cualquier lugar.

Myhozee Bolsa de Playa Mujer Bolsa Playa Grande XXL Familiar con Cremallera,Shopper Bolsa de Hombro Bolsos Totoes verano, Impermeable, Para Piscina, Picnic, Viajes, Hojas verdes

Amazon.es Features Bolsa de playa grandes capacidad: Myhozee beach bag tamaño 52 cm x 20 cm x 40 cm, el bolsillo principal ofrece suficiente espacio para todo tipo de artículos de playa como toallas, protector solar, trajes de baño, ropa de cambio, etc. La gran capacidad hace que la bolsa playa xxl sea un compañero de playa muy práctico, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el sol y la playa para llevar lo suficiente.

Diseño de múltiples bolsillos: esta bolsa playa mujer tiene un total de 8 bolsillos, un bolsillo interior y un pequeño bolsillo con cremallera en el bolsillo principal, que puede proteger su teléfono móvil, tarjetas de crédito, efectivo, joyas y otros objetos de valor. La bolsa de playa XXL Familie tiene cinco bolsillos exteriores para guardar trajes de baño mojados, bebidas, lociones, chanclas y más. Guarda todos tus artículos importantes y mantenlos organizados.

Diseño impermeable y a prueba de arena: la bolsa playa está hecha de tela impermeable y a prueba de arena, que puede proteger sus artículos de la humedad o el agua de mar. Así que puedes guardar tus cosas de forma segura en tu bolsa de playa sin temor a que se dañen.

Ligero y fácil de transportar: la bolsa de baño xxl familia está diseñada para ser muy ligera y se puede plegar a un tamaño más pequeño para facilitar su uso durante el viaje. Además, la correa para el hombro de la bolsa de playa es fácil de transportar y se puede llevar en el asa o en el hombro, lo que le permite llevarla más cómodamente.

Apariencia elegante: hemos diseñado 5 bolsa playa mujer de moda para que elijas, que pueden darle un sentido de la moda. Puedes elegir diferentes bolsas de playa según tu gusto y estilo para destacar en la playa.

RAINSMORE Bolsa Playa Grande XXL Familiar Bolsa de Playa Mujer de Malla con Cremallera Plegable Bolsa Juguetes Playa para Playa Viaje Compras

Amazon.es Features 【Materiales de Alta Calidad】: La bolsa playa mujer está hecha de tela de malla oxford de alta calidad con un diseño único de doble capa. Aumenta la transpirabilidad y protege eficazmente su privacidad. La cremallera lisa puede cerrar la bolsa playa grande xxl familiar.

【Bolsa Playa Grande】: Esta bolsa playa xxl mide 50cm x 20cm x 40cm, una altura de correa de hombro de 25cm, una capacidad de unos 40 litros y un peso de unos 0,62kg, lo que la hace muy ligera. También se puede plegar cuando no se utiliza y guardar para ahorrar espacio.

【Multi-Pocket Design】: Esta bolsa playa tiene 7 bolsillos exteriores, 1 compartimento principal grande y 1 bolsillo interior pequeño. Hay mucho espacio para su botella de agua, gafas de sol, chanclas, paraguas y objetos de valor. La bolsa de playa tiene un clip en la parte delantera para sujetar una esterilla de playa, esterilla de yoga, etc.

【Diseño Cómodo】: La cremallera superior evita que la arena entre en la bolsa playa. El tejido oxford es muy suave y delicado con la piel y también es a prueba de salpicaduras para mantener seco el contenido de la bolsa. El fondo está engrosado por una doble capa de tela y tiene 2 costuras reforzadas, que aumentan en gran medida la capacidad de carga de la bolsa playa mujer.

【Regalo Ideal】: Esta bolsa playa grande xxl familiar no solo es adecuada para la playa, sino también para muchos lugares como piscinas, gimnasios, viajes, picnics, yoga y más. El asa acolchada garantiza la máxima comodidad incluso después de largos períodos de uso, por lo que es un regalo perfecto.

Lubardy Bolsa Playa Grande XXL Familiar Bolso Playa Mujer 40L Multibolsillo Bolso de Tote para Playa Viaje Natación Beige

Amazon.es Features 【Tejido de calidad】la bolsa playa está hecha de material de lona duradero con costuras ajustadas. El tejido es resistente al agua y puede lavarse varias veces (se recomienda lavar a mano el panel inferior extraíble) para prolongar la vida útil de la bolso playa. El fondo de la bolsa de playa tiene un panel inferior extraíble para mantener la bolsa en posición vertical cuando se guarda. Las correas ajustables en la boca de la bolsa permiten ajustarla según el número de artículos.

【Bolsa de playa de grande capacidad】bolsa playa de 30L que mide 38cm*18,5cm*35cm, pesa 0,8kg, con 7 bolsillos. bolsa playa de 40L que mide 48cm*20cm*35cm, pesa 0,95kg, con 10 bolsillos.

【Estructura】bolsa playa mujer de 30L con 4 bolsillos externos, 1 compartimento grande, 1 bolsillo interno con cremallera y 1 bolsillo impermeable, 7 bolsillos en total; la parte posterior de la bolsa playa mujer de 30L se puede colgar con un sombrero para el sol.Bolsa playa grande de 40L con 7 bolsillos externos, 1 compartimento grande, 1 bolsillo interno con cremallera y 1 bolsillo impermeable, 10 bolsillos en total; la parte posterior de la bolsa playa de 40L se puede fijar al equipaje.

【Ideas de almacenamiento】bolsillo grande para toallas de baño, bañadores, pañuelos, etc. Bolsillo interior con cremallera para el teléfono móvil y la cartera. Bolsillo interior impermeable para toallas húmedas pequeñas, gorros de baño, etc. Bolsillos exteriores para botellas de agua, gafas de sol, chanclas, crema solar y paraguas. El llavero facilita guardar las llaves para acceder a ellas fácilmente y no perderlas.

【Uso versátil】La bolsa playa grande xxl familiar no sólo es adecuada para la playa, sino también para viajes cortos, piscinas, gimnasios, picnics y para guardar juguetes en casa. Es una bolso playa mujer versátil. Cuando no se utiliza, la bolsa playa xxl se puede plegar y guardar fácilmente para reducir espacio.

JANSBEN para Mujer XXL Bolso de Hombro Shopper Bolso de Playa de Lona, ​​Bolso de Playa Grande 48L, Bolsos de Hombro, con Cremallera (Leaves, XXL)

Amazon.es Features 【Material】 Lienzo. El material de lona tejida de alta calidad de calidad pesada y firme es hipoalergénico, repelente de suciedad, resistente a la intemperie y fácil de cuidar al mismo tiempo.

【Dimensiones】 50.5cm x 39cm x 24.5cm, volumen aprox. 48 litros. Bolsa de baño con un compartimento principal grande y 2 bolsillos pequeños abiertos. Pero la bolsa no solo es adecuada para las vacaciones de verano, también puede usarla para comprar, para un picnic, para viajes de un día o festivales, lo que lo hace versátil y utilizable.

【Bolsa de playa grande】 Bolsa con mucho espacio para las vacaciones, ofrece mucho espacio para guardar de forma segura sus elementos esenciales de playa, como toallas de playa, ropa, protector solar, cosméticos, revistas y otros elementos esenciales, el compartimento principal de la bolsa tiene una cremallera para que nada se caiga.

【Agradable y grande: simplemente guarde todas sus cosas】 Este bolso de ocio está disponible en formato XXL para que no tenga que estar demasiado ordenado al guardar sus cosas. Así que puedes llenar este bolso de manera informal, elegir tu diseño favorito y tener un accesorio elegante para todo tipo de ocasiones que seguramente atraerá la atención: en el lago, en la ciudad, en la playa.

【Atención al cliente】 Nuestra bolsa de playa con estampado de verano es perfecta para la playa, la piscina o las compras diarias. Tenemos una garantía de 1 año en esta bolsa. READ Los 30 mejores Zapatos De Baile capaces: la mejor revisión sobre Zapatos De Baile

TRESMESTRES Bolso de Playa Grande

Amazon.es Features OBSEQUIO ÚNICO- Disfruta del verano con este maxi bolso de playa de mujer, inspirado en los colores y el estilo del Mediterráneo. Es el regalo perfecto para ti o para esa persona especial que adora la playa. ¡Regala buenos momentos!

GRAN ALMACENAJE- Este tote bag en tela tiene una capacidad de 40L y un forro interno. Podrás llevar todo lo que necesitas para un día de playa y proteger tus pertenencias de la arena y el agua. ¡Olvídate de las preocupaciones!

100% CONFORT- No te preocupes por el espacio con esta bolsa de playa súper grande. Gracias a sus 65x40 cm, podrás guardar toallas, libros y más. También tiene asas cómodas para llevarla en el hombro o en la mano. ¡Disfruta con toda comodidad!

BELLEZA Y COLORIDO- Tenemos una variedad de tonos que evocan emociones y estados de ánimo. Desde el mostaza dulce hasta el lila trascendente. ¡Elige el color que más te guste de esta bolsa de playa XXL y añade un toque de buen gusto a tus días!

MÁXIMA UTILIDAD - No solo es una bolsa de piscina grande XXL familiar, sino también un accesorio útil, versátil y elegante. Llévala a la playa, supermercado o a donde quieras. ¡Descubre su versatilidad y úsala en todas tus aventuras!

Pinsheng Bolso de Malla, Grande para Playa, Bolso de Hombro con Bolsillo Interior, para Mujer, Bolso de mano Impermeable Plegable para picnic, vacaciones, compras

Amazon.es Features ✿【Diseño mejorado】Este bolso de playa está hecho de nailon duradero antidesgarro, tela de rejilla con forma de diamante sándwich. Lo suficientemente resistente como para soportar más de 30 libras. Pase 400 veces de balanceo con 5 kg de carga en la prueba antidesgarro. Asegúrese de una vida útil más larga y un uso duradero. Lavable a máquina se seca rápidamente.

✿【Práctico bolsillo interior】 El compartimento principal de la bolsa de playa de malla es lo suficientemente grande para grandes toallas de playa, revistas, pantuflas, juguetes de arena para niños, equipos de natación/buceo u otros equipos deportivos. La bolsa interior mantendrá tus pertenencias personales bien protegidas.

✿【Gran Capacidad】Tamaño: 36x35x15 cm. Suficientemente grande para 4 porciones de toallas, botellas de agua, vasos, juguetes, bloqueador solar, pantuflas y todas las necesidades para un día en la playa o la piscina. El material de esta bolsa de playa impermeable es muy suave, por lo que es plegable y fácil de limpiar.

✿【Perspectiva elegante】Estas bolsas de mano utilizan telas sólidas de colores brillantes que combinan con tu ropa para que destaques bajo el sol. También puedes reconocer tu bolso de un vistazo. Puede drenar y ventilar rápidamente, lo que permite que su kit se seque rápidamente, evitando la humedad y los olores.

✿【Uso versátil】 Nuestra gran bolsa de playa con diseño simple, adecuada para la playa, fiesta en la piscina, natación, gimnasio, picnic, camping, surf, vacaciones, viajes, compras. Se puede utilizar como bolsa de supermercado, bolsos de mano para mujer, bolsos de mano y bandoleras.

NUBILY Bolsa Neopreno Grande XXL Multiusos Shopper Tote Familiar para Mujer, Playa Gimnasio Natación Viajes Compras 45L

Amazon.es Features [Material Duradero]: NUBILY bolsa de playa está hecha de material de neopreno, que puede resistir arañazos y colisiones, muy fuerte y duradero, fácil de limpiar y de secado rápido, lavable a máquina y lavable a mano. Debido a la elasticidad de la tela, el proceso de transporte puede apretar la bolsa que resulta en arrugas de tela, lo cual es normal, por favor coloque 12-36 horas se recuperará automáticamente.

[Dimensión Perfecta]: 45L: 43.5cm x 29cm x 35cm (L x B x H). 30L: 37cm x 25cm x 32cm (L x B x H). Las dos capacidades y dimensiones de esta bolsa de playa satisfacen sus necesidades de viaje, suficiente para guardar sus toallas de playa, ropa, chanclas, protector solar, teléfono móvil y cartera y otras necesidades diarias.

[Diseño único]: El exterior está hecho de cuerda de senderismo para las correas de los hombros de la bolsa de playa, con una almohadilla suave para los hombros, lo que le permite usarla con mayor comodidad y firmeza. El cierre de hebilla magnética interna le permite abrir la bolsa de playa rápidamente, y la placa inferior resistente se coloca en la parte inferior de la bolsa de playa para llevar más peso y artículos.

[Gran Capacidad]: El exterior de la bolsa de playa tiene 3 grandes bolsillos frontales y 2 bolsillos laterales con cierres magnéticos para guardar su toalla de playa, taza, chanclas, toalla, gafas de sol, protector solar y más. El interior puede acomodar su ropa, cosméticos, y 2 grandes bolsillos interiores con cremallera de metal para guardar su billetera teléfono y otros objetos de valor.

[Multiusos]:La moda y el estilo único hacen que esta bolsa no sólo sea adecuada para su uso como bolsa de playa, sino también para su uso como bolso diario, bolso de compras, bolsa de natación, bolsa de piscina, bolsa de fitness, bolsa de yoga, bolsa de profesor, bolsa de mamá, etc. Una bolsa es multiusos para satisfacer una variedad de necesidades. Recordatorio cálido: los nuevos productos pueden tener olor, por favor ventilar y colocar de una a dos horas.

Lubardy Bolsa Grande XXL Familiar de Playa Mujer Impermeable Lienzo con Cremallera Shopper Mujer Sencillo, Rayas Azules y Blancas

Amazon.es Features 【BOLSA PLAYA GRANDE】 - El tamaño de la bolsa de playa es de 50 * 20 * 35 cm (L * A * A), la altura del asa es de aproximadamente 32 cm y 35 L de espacio son suficientes para guardar su lápiz labial, cosméticos, toalla de playa, sombrero de playa, chanclas, bloqueador solar y lentes de sol, traje de baño y otras necesidades.

【CALIDAD PREMIUM】 - La bolso playa hecha de lona a prueba de salpicaduras de primera calidad y correas de hombro de algodón, plegable, fácil de limpiar, resistente al agua y a la arena, muy duradera. Al mismo tiempo, la bolsa de asas adopta un diseño de cremallera suave, que puede proteger eficazmente la privacidad del contenido de la bolsa.

【DISEÑO MULTIBOLSILLO】 - Interior de bolso playa mujer con 1 bolsillo principal, 2 pequeños bolsillos abiertos y 1 bolsillo con cremallera. 1 bolsillo abierto a la izquierda y a la derecha en el exterior y 3 bolsillos abiertos en la parte delantera. El diseño de múltiples bolsillos le permite organizar sus artículos de manera ordenada.

【APLICABLE A MÚLTIPLES ESCENARIOS】 - La bolsas de playa grandes está diseñada con rayas de colores, el estilo simple y elegante hace que no solo sea una bolsa de playa, sino también su bolsa de gimnasia, bolsa de picnic, bolsa de natación, bolsa de viaje y bolsa mujer grande.

【SERVICIO SUPERIOR】 - Si tiene alguna pregunta, contáctenos a través de Amazon. Le responderemos dentro de las 24 horas. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para servirle y esperamos sus comentarios.

Bolsa de Playa Lona Grande XXL Mujer, Totalizador con Asas de Verano, Bolso Tela de Mano Familiar con Bolsillos, Bolsa de Hombro con Cuerda de Algodón para Viaje Compras, Piña Tropical

Amazon.es Features Marca: Genovega

Nombre del árticulo: Bolsa de Playa Lona Grande XXL Mujer, Totalizador con Asas de Verano, Bolso Tela de Mano Familiar con Bolsillos, Bolsa de Hombro con Cuerda de Algodón para Viaje Compras, Piña Tropical

Tipo de producto: TOTE BAG

Tamaño: Talla única

Color: Piña Tropical

GAGAKU XXXL Bolsa Extra Grande de Malla de Playa, Bolsos Totes para Mujer Bolsa de almacenamiento para Playa y Bañarse y Natación

Amazon.es Features 【Material】 Tejido de malla resistente – Tejido de malla de nailon 600D es transpirable, duradero, humedad y reutilizable;

【Dimensiones】【XXXL】 75L - 66 x 42 x 23 (L x H x W), doblado en la bolsa de la bolsa (incluida): 31 x 22 cm (L x A)

【Bolsillo de malla plegable】 El bolsillo de malla puede pasar fácilmente agua o arena cuando juegan en la playa, nadar o tomar un baño.

Bolsa de playa de malla: el compartimento principal es lo suficientemente grande, la bolsa puede fácilmente mucho equipo de buceo y natación, toallas de playa, revistas, pantuflas, juguetes de arena para niños u otros equipos deportivos;

Bolsa de viaje: la bolsa de malla plegable se puede plegar en un tamaño mínimo y ahorrar espacio extra que se puede sacar fácilmente y guardar en otra bolsa cuando no esté en uso.

DonDon Bolsa de playa grande con cremallera 58 x 38 x 18 cm diseño marítimo barco blanco azul rojo shopper bolsa de hombro estilo de yate (yacht style)

Amazon.es Features ☀️ ALTA CALIDAD: Para nuestras resistentes bolsas de playa utilizamos 100% algodón en el interior y 100% lona para el exterior. Se pueden cerrar con una cremallera y son ideales para la playa, las compras, los festivales, etc.

☀️ PLACER XXL: Con sus dimensiones de 58 cm x 38 cm x 18 cm (largo x alto x ancho), las bolsas de playa DonDon pertenecen a los formatos grandes y ofrecen una increíble cantidad de espacio de almacenamiento. También tienen un compartimento interior con cremallera

☀️ + BOLSILLO EXTRA: También recibes un pequeño bolsillo con el mismo diseño (dimensiones: 14 cm x 12 cm x 1 cm), para objetos pequeños como el móvil, el dinero o las llaves

☀️ EL ACCESORIO PERFECTO PARA EL VERANO: Con nuestra gran variedad de colores y diseños, hay algo para todos los gustos

☀️ GRAN ELECCIÓN: Encuentra aún más productos en nuestra tienda DonDon

TEUEN Bolsa Grande XXL Familiar, Ligero Bolso Malla Mujer de Hombro Impermeable Antiarena con Cremallera Multi Bolsillos Tote de Nailon para Picnic,Vacaciones,Compras,Trabajo, Viaje, Playa

Amazon.es Features Gran Capacidad: La bolsa de playa mide 50x20x35 cm (largo x ancho x alto) y pesa sólo 600g. En la gran bolsa de playa de litros de capacidad caben de a toallas de playa grandes, además de ropa, calzado, crema solar y tentempiés adicionales.

Resistente al Agua y a la Arena: Superficie fabricada con material de nailon resistente al agua y a la arena. La cremallera inferior se puede abrir para sacudir la arena.Nuestra bolsa de playa resistente a la arena y al agua está fabricada con tejido de nailon D duradero y resistente a los desgarros y material de malla ligero, ha superado la prueba de desgarro por giro con carga de 25 kilo y se puede lavar a máquina. Se seca rápidamente y es fácil de limpiar.

Múltiples Bolsillos y Compartimentos: La bolsa de playa XXL family tiene un espacioso compartimento principal y ocho bolsillos laterales. El material de malla transparente facilita ver lo que hay dentro y permite acceder rápidamente a las toallitas y las botellas de agua. Los dos bolsillos interiores de la mochila de playa proporcionan mayor privacidad y almacenamiento para la ropa personal. También hay un bolsillo impermeable de PVC para seco/húmedo y una pequeña bolsa de transporte.

Correas de Transporte Reforzadas: Los compartimentos húmedo y seco de los bolsillos grandes son ideales para guardar las aletas, el tubo, la máscara, las toallas y los objetos de valor.Incluso cuando la bolsa está llena, los tirantes más anchos y largos de la bolsa de playa malla proporcionan comodidad y practicidad.

Cremalleras Fiables:Las cremalleras a prueba de explosiones del compartimento principal y de la abertura inferior de la bolsa están fabricadas con materiales de alta calidad para mantener tus pertenencias a salvo. Esta ligera bolsa de playa es plegable, tiene gran capacidad, está bien hecha y es duradera: ideal para viajes a la playa, acampadas, salidas, natación, buceo, compras, viajes y vacaciones de verano.

flintronic Bolso de Playa para Mujer Extragrande para Verano, con Bolsillos y Cremallera, Bolso de Mano de Nailon de Malla, para Fiestas, Compras-Negro

Amazon.es Features 【MATERIALES RESISTENTES Y DURADEROS】 La bolsa de playa para mujer Flintronic está fabricada con tela de nailon 600D duradera y resistente a desgarros y material de malla ligero. Pasó 500 columpios con una carga de 25 kg en la prueba de rotura. No solo se puede lavar a máquina, sino que la humedad se seca rápidamente, lo que facilita su limpieza.

【ESPACIOSO】 Este bolso de playa tiene un compartimento principal y 8 bolsillos espaciosos. Además de eso, tiene un bolsillo interno separado para proteger sus objetos de valor, ideal para guardar teléfonos móviles, documentos, cargadores, llaves, etc. El estuche de cosméticos portátil que viene con el producto también puede ayudarlo a guardar brillo de labios, gafas de sol y más Artículos pequeños.

️【LIGERO】 El Mesh Beach Bag es un bolso tote de malla muy liviano diseñado para uso familiar en viajes a la playa. Tamaño de la bolsa de la piscina: 60 * 35 * 18 cm, altura del mango: 22 cm, peso: 430 g, se puede plegar al tamaño más pequeño cuando no está en uso, ahorrando espacio adicional.

【FÁCIL DE LIMPIAR】 La malla de la bolsa de playa es fácil de limpiar y secar, permite que sus artículos mojados respiren bien. Nuestro producto agrega un fondo reforzado para evitar que entre arena, y puede sacudir la arena fácilmente cuando la bolsa está vacía.

【APLICACIÓN AMPLIA】 Esta bolsa de playa de verano plegable, resistente pero liviana, resistirá todos los rigores de la playa para su tranquilidad. Es perfecto para la playa, la fiesta en la piscina, el gimnasio, el picnic, la parrillada, el campamento, los viajes por carretera, las compras, las vacaciones, el yoga, los eventos deportivos, las salidas familiares, las fiestas en la playa y más. READ Los 30 mejores Sandalias Playa Hombre capaces: la mejor revisión sobre Sandalias Playa Hombre

Cosysparks Bolsa playa de malla, bolsa playa familiar bolso de playa grande bolsos de playa de mujer con bolsillo bolsa playa grande compras de Natación de picnic de vacaciones para mujeres

Amazon.es Features Bolsa playa de malla: Este bolsa de playa grande mide 44 x 37 x 10 cm / 17,3 x 14,6 x 3,94 pulgadas y la longitud de la correa del hombro es de 30 cm / 11,8 pulgadas. puede acomodar sus toallas, zapatillas, gafas, ropa, productos para el cuidado de la piel y otros artículos necesarios para viajar. El diseño plegable hace que su bolsas de malla se pueda plegar más pequeño y más fácil de almacenar cuando no se utiliza.

Calidad bolsos de playa de mujer: bolsa playa grande está hecho de malla de PVC de alta calidad y el mango está hecho de tela Oxford de alta calidad. Materiales de alta calidad y suturas estrechas hacen que este tipo de bolsa red playa sea duradero y no fácil de desgarrar.

bolsos playa mujer Con bolsillo: bolsa red playa el bolsillo delantero es perfecto para artículos pequeños como gafas de sol, protectores solares, botellas de agua, etc. una pequeña bolsa de malla con cremallera separada puede poner llaves, tarjetas y otros artículos importantes para mantener sus artículos separados y ordenados.

bolsa de playa grande: bolsos playa mujer hace que la arena se deslice fácilmente y hace que tu bolso esté más limpio. Al mismo tiempo, el diseño de la malla permite drenar y ventilar rápidamente, dejando que su contenido bolso de playa grande se seque rápidamente y lejos de la humedad y el olor.

Multipropósito bolsa playa familiar: moda simple bolsos de playa de mujer es ideal para viajes de ocio familiar, gimnasios, natación, deportes, camping, senderismo, playa, yoga, pilates, bañera, ducha, compras, escuela, lugar de ejercicio o cualquier otro lugar al que quieras ir.

YOOFAN Bolsa de la Playa-Bolsa Grande de Malla de Playa-Gran Mercado Ligero para Almacenamiento Juguetes Lavable y Transpirable, para la Playa, Natacición, Camping

Amazon.es Features EL MEJOR PARTNER DE VACACIONES EN LA PLAYA ➤ La bolsa playa grande YOOFAN (40*21*33cm), material de malla de nylon resistente de alta calidad, incluye 7 bolsillos exteriores, 1 bolsa interior con cremallera adjunta opaca y 1 anillo de llaves fuerte. Con diseño de malla transparente, transpirable, claro y limpio, a prueba de humedad y moho.

DISEÑO MULTI-BOLSILLO ➤ Los 7 bolsillos exteriores son perfectos para guardar cosas pequeñas como lentes de sol, bloqueador solar, botella de agua, etc. El compartimiento principal de bolsa playa juguetes es lo suficientemente grande para toallas de playa, revistas, zapatillas, juguetes de arena para niños, equipos de natación / buceo u otros equipos deportivos. La cremallera interior La bolsa mantendrá tus efectos personales bien protegidos.

MATERIAL DE CALIDAD PREMIUM ➤ Esta bolsos mujer playa grandes reutilizable está hecha de una red de nylon de PVC resistente y resistente para mantener la forma de la bolsa. La red transpirable tiene buenas características de resistencia a la humedad y a los hongos. Ligero (0.86 libras), mientras que lienzo grueso y duradero con costuras limpias y ajustadas. Bien engrosada La sección de esponja no absorbente en la parte inferior con un buen efecto impermeable puede contener hasta 20 libras.

USO MULTIUSO ➤ Estas bolso playa juguetes con diseño minimalista con líneas limpias y colores gris claro y negro simples, diseño universal, ideales para viajes de placer familiar con niños, playa, gimnasio, supermercado, mercado de granjeros, supermercado, escuela, entrenamiento o cualquier otro lugar. quiero ir. Apariencia gris unisex adecuada tanto para mujeres como para hombres.

DISEÑO PLEGABLE ➤ La bolsa de playa grande portátil se puede doblar en un pequeño bolso con cremallera (23*27cm), que es fácil de sacar y guardar en la bolsa cuando no se usa. Muy conveniente para llevar a todas partes como un bolso. No tire de la cremallera a la fuerza.(100% GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN: Si no está completamente satisfecho con esta bolsas playa grandes, contáctenos a través del correo electrónico, le reembolsaremos todo su dinero.)

Bolso de Playa Grande con Cremallera Bolso de Hombro a Rayas Azul Oscuro y Blanco

Amazon.es Features ☀️ ALTA CALIDAD: Para nuestras resistentes bolsas de playa utilizamos 100% algodón en el interior y 100% lona para el exterior. Se pueden cerrar con una cremallera y son ideales para la playa, las compras, los festivales, etc.

☀️ PLACER XXL: Con sus dimensiones de 58 cm x 38 cm x 18 cm (largo x alto x ancho), las bolsas de playa DonDon pertenecen a los formatos grandes y ofrecen una increíble cantidad de espacio de almacenamiento. También tienen un compartimento interior con cremallera

☀️ + BOLSILLO EXTRA: También recibes un pequeño bolsillo con el mismo diseño (dimensiones: 14 cm x 12 cm x 1 cm), para objetos pequeños como el móvil, el dinero o las llaves

☀️ EL ACCESORIO PERFECTO PARA EL VERANO: Con nuestra gran variedad de colores y diseños, hay algo para todos los gustos

☀️ GRAN ELECCIÓN: Encuentra aún más productos en nuestra tienda DonDon

Lubardy Bolsa de Playa Grande XXL Familiar, Mujer con Cremallera, Bolso de Tote Hombro de Malla para Viaje Compras Juguetes Negro

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】: Lubardy bolsa playa está hecha de material de lona de malla duradera de alta calidad, que es resistente, bien cosido, duradero y fácil de limpiar y transportar, y la cremallera suave puede cerrar fácilmente la bolsa de playa.

【Bolsa playa grande xxl familiar】: el tamaño de esta bolso playa mujer es de 50 cm x 20 cm x 35 cm (largo x ancho x alto), la altura de la correa para el hombro es de 25 cm, la capacidad es de aproximadamente 35 L y el peso es de aproximadamente 0,45 kg.

【Diseño estructural】: esta bolsa playa xxl tiene 6 bolsillos exteriores, 1 compartimento grande y 1 bolsillo interior pequeño con amplia capacidad; la bolsa de playa está diseñada con un cierre de cremallera para proteger mejor el contenido del interior, y el bolsillo interior pequeño está diseñado para guardarlo cómodamente objetos de valor; el diseño de malla permite una mejor ventilación y facilita encontrar lo que necesita en su bolsa playa grande.

【Ideas de almacenamiento】: los bolsillos grandes pueden almacenar toallas, ropa, sombreros para el sol. Los pequeños bolsillos interiores pueden guardar teléfonos móviles, llaves y carteras, y los 6 bolsillos pequeños exteriores pueden guardar botellas de agua, gafas de sol, chanclas, protector solar, gorros de natación, sombrillas y otros artículos para facilitar el acceso.

【Multifuncional】: la bolsa playa mujer no solo es adecuada para la playa, sino que también se puede usar para viajes, picnic, fitness, yoga, almacenamiento de juguetes en la piscina y en el hogar, etc. Es una bolsa juguetes playa versátil. Cuando no está en uso, la bolsos totes se puede plegar y guardar fácilmente para reducir el espacio.

AIREE FAIREE XL Bolsa de Playa con Cremallera | Rosa

Amazon.es Features La bolsa de playa AIREE FAIREE viene con una funda impermeable de PVC para proteger tus objetos de la humedad o de posibles daños, además de mantener a salvo tu smartphone, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. PORTA LLAVES y ABRIDOR DE BOTELLAS INCORPORADOS para mayor comodidad.

【GRAN CAPACIDAD】AIREE FAIREE bolsa de playa es el tamaño de la familia en L55X38X15CM, hay un montón de espacio para almacenar de forma segura sus elementos esenciales de playa, tales como toallas de playa, trajes, protector solar, cosméticos, revistas y otros elementos esenciales. Puede soportar 22 libras (10 kg) fácilmente.

【DISEÑO】Estampado de piña, cómodas asas de cuerda y dos bolsillos exteriores, hacen que el tote de playa se convierta en un bolso de hombro popular para las mujeres. Las asas de cuerda cómodos son adecuados para ser colgado en el hombro durante mucho tiempo.

【PRACTICIDAD】 Bolsillo interior con cremallera y cierre de cremallera superior para mantener sus artículos seguros. Es perfectamente ser utilizado para el tiempo en familia, ocio, vacaciones, fiesta en la piscina, picnic y mucho más! Se dobla sin esfuerzo como una bolsa de crucero, bolsa de viaje, bolsa de deporte, bolsa de vacaciones, bolsa de noche, bolsa de piscina, bolsa de gimnasio, bolso de equipaje de mano para el vuelo para guardar su ordenador portátil y otros elementos esenciales.

【DURADERO Y LAVABLE】AIREE FAIREE bolsa de playa está hecha de lona suave y cómoda y es fácil de plegar y llevar. También es duradero y lavable a máquina.

Bolso Mujer Grande Maxi Bolso - Bolso Universidad Mujer - Bolso de Viaje Pleglable Resistente - Diseñado y Producido en España - Bolsos Universitarias - Bolso de Hombro Tela 78x41x23cm (50L)

Amazon.es Features - BOLSO VIAJE GRANDE MUJER: El Maxi Bolso de My Wander combina practicidad y diseño único. Es resistente, espacioso y práctico, con un bolsillo interior para guardar tus objetos personales. Son bolsos preparados para cualquier viaje en avión, a esquiar, con gran capacidad pero a su vez se doblan y se guardan muy facilmente. No ocupan nada.

- GRAN CAPACIDAD Y RESISTENCIA: La Maxi Bolsa tiene una gran capacidad y está hecha de materiales resistentes y sostenibles. Muy versátil, puedes utilizar tu Maxi Bolso como bolso para univerdidad, bolso de viaje grande, bolso de compras, bolso de trabajo amplio.. Disponible en diferentes estampados, cierre con cremallera y un bolsillo interior también con cremallera. Las medidas del artículo son 78x41x23 cm (50L).

- BOLSO TELA PLEGABLE: Bolsos flexibles que puedes guardar y doblar en cualquier sitio de manera cómoda y fácil. Diseños estampados, laterales con contrastes y cremalleras fluor. Diseño cuidado, actual y siendo un producto 100% español y respetuoso con el medio ambiente. Usa tu maxi bolsa como bolsa de playa impermeable, bolso de viaje, bolsos medianos, neceseres, bolsos shopper y totes para guardar todo lo que se necesita. Lavado a mano o en lavadora en frío y sin centrifugado.

- SOSTENIBILIDAD: Para todos nuestros productos, utilizamos en la elaboración tejidos de algodón reciclado, poliéster reciclado, algodón orgánico, y tejidos con tintes con el mínimo consumo de agua, todo avalado bajo las garantías y el sello de calidad Global Recycled Standard, Zero Waste Water Foot Print (Inescop) y Carbon Footprint & Vegan (Inescop)

- MY WANDER: Es una marca Española que nace para adaptarse a las necesidades reales de la mujer actual. Mujeres trabajadoras, emprendedoras, deportistas, amigas, hermanas, madres... Con multitud de exigencias diarias que convierten su día a día en una serie de nuevos retos. Mujeres que necesitan accesorios que les faciliten estos procesos y que no entorpezcan su rutina. Somos una marca respetuosa con el medio ambiente, solidaria, divertida y ambiciosa.

Aucuu Bolso De Playa, Grande Impermeable Con Cremallera Bolso De Hombro, Bolsa De Playa De Lona Inicial Personalizada, Bolsa De Asas De Regalo Monogramada Para Las Mujeres-Letra M

Amazon.es Features 【Gran capacidad y durabilidad】 Esta bolsa de lona tiene una gran capacidad, es fácil de llevar en el hombro, adecuada para la mayoría de las mujeres. La bolsa de lona está hecha de líneas finas y una mano de obra exquisita. Todas las costuras están reforzadas y cosidas para mayor durabilidad. Puede contener sus necesidades diarias, incluyendo ropa, comida, documentos, cosméticos y más.

【Diseño único】Este bolso de mano está diseñado con un nuevo patrón inicial para hacerte único.La artesanía de bordado perfecta es llamativa.Además, este bolso de mano para mujer tiene un bolsillo interior con cremallera, que puede almacenar fácilmente sus artículos pequeños importantes, como teléfono móvil llaves Hay una placa de PE incorporada en la parte inferior para proteger mejor sus artículos.

【Aplicación amplia】 Nuestras bolsas de mano personalizadas son adecuadas para muchas ocasiones, como viajes, picnic, campamentos, fiestas, etc. Y se pueden combinar con sus vestidos, pantalones casuales, pantalones cargo, camisas, etc. Esta bolsa es realmente elegante y versátil.

【Lavable a mano y reutilizable】 Nuestro bolso está hecho de 100% algodón natural de 14 oz. Fuerte y duradero, tiene un exterior de lona resistente con un forro que no se moja. El bolso es fácil de lavar a mano y tiene una larga vida útil. Este La bolsa de asas se puede utilizar muchas veces, económica y respetuosa con el medio ambiente.

【Regalo personalizado】La bolsa de lona para mujer puede ser un regalo personalizado perfecto para novias, madres, maestras, esposas.Adecuado para cualquier ocasión, como cumpleaños, reuniones familiares, Día de la Madre, Día de San Valentín, etc.

flintronic® Bolsa de Playa para Mujer, Totalizador de Lona de Verano, Bolso Grande con Asa de Cuerda para Playa, día de Fiesta, Compras, Viajes Diseño del Patrón de Anclaje - La Marina

Amazon.es Features ️【PRÁCTICA Y MULTIFUNCIONAL】 El bolsillo interior con cremallera y el cierre superior de la cremallera tienen como objetivo mantener sus artículos a salvo. ¡Se usaría perfectamente para ir de compras, fiesta en la piscina, picnic y más! No hay duda de que podría ser como una bolsa de playa, bolsa de viaje, bolsa de deporte, bolsa de vacaciones, bolsa de noche, bolsa de piscina, bolsa de gimnasio.

️【GRAN CAPACIDAD】 Mucho espacio para almacenar de manera segura sus artículos esenciales de playa, tales como toallas de playa, ropa, bloqueador solar, cosméticos, revistas y otros artículos esenciales. (45cmx32cmx14cm)

【MATERIAL DURADERO】 Material de lienzo. 3 tipos de colores están aquí para su opción.

‍♀️【MANGO DE CUERDA SUAVE】El bolso playa mujer El mango de cuerda suave en la parte superior lo hace sentir cómodo cuando lo usa.

【COMPAñERO PERFECTO】 Nuestro bolso de playa es de un tamaño ideal ya que no es demasiado voluminoso, pero es lo suficientemente grande como para llevar todo lo que necesita para la playa o la piscina. Es el compañero perfecto cuando sales.

GAGAKU XXL Bolsa Extra Grande de Malla de Playa, Bolsos Totes para Mujer Bolsa de almacenamiento para Playa y Bañarse y Natación

Amazon.es Features 【Material】 Tejido de malla resistente – Tejido de malla de nailon 600D es transpirable, duradero, humedad y reutilizable;

【Dimensiones】【XXL en negro】50L - 51 x 42 x 21 cm (L x H x W), doblado en la bolsa de la bolsa (incluida): 29,5 x 20 cm (largo x ancho);

【Bolsillo de malla plegable】 El bolsillo de malla puede pasar fácilmente agua o arena cuando juegan en la playa, nadar o tomar un baño.

Bolsa de playa de malla: el compartimento principal es lo suficientemente grande, la bolsa puede fácilmente mucho equipo de buceo y natación, toallas de playa, revistas, pantuflas, juguetes de arena para niños u otros equipos deportivos;

Bolsa de viaje: la bolsa de malla plegable se puede plegar en un tamaño mínimo y ahorrar espacio extra que se puede sacar fácilmente y guardar en otra bolsa cuando no esté en uso. READ Los 30 mejores Birkenstock Arizona Hombre capaces: la mejor revisión sobre Birkenstock Arizona Hombre

Wulcea Bolsa Playa Grande Xxl Familiar Con De Mujer Hombre Impermeable Tote

Amazon.es Features ️Material resistente y duradero: tejido de paja natural y ecológico, que utiliza tecnología de alta calidad, mantiene una estructura de paja completa y características duraderas. No se romperá fácilmente con el uso y desgaste normal. El diseño a prueba de arena lo convierte en el elemento esencial perfecto para la playa.

️Talla Super Large: Una bolsa de playa grande en talla XXL con amplio espacio interior. Esta bolsa de playa también viene con 2 cómodas asas de cuerda de algodón, que son muy cómodas de sostener.

️Elige tu estilo favorito: este bolso de playa imprescindible para el verano viene en 3 estilos para elegir. Cada uno tiene un lindo y elegante colgante de felpa que le da un toque divertido. Cada estilo tiene un estilo diferente, cada uno con su propio estilo.

️Uso en múltiples escenas: diseñado originalmente para la playa y la piscina, puede contener su toalla, botella de agua, anteojos de sol, juguetes, protector solar y casi todo lo que necesita llevar a la playa. Pero ahora se ha aplicado a la playa, las compras, las vacaciones, el yoga, los deportes y el fitness, y es totalmente capaz de utilizar una variedad de escenarios.

️Excelente servicio: si tiene alguna pregunta, contáctenos a través de Amazon, le responderemos dentro de las 24 horas. Le ofrecemos una garantía de calidad de por vida y le prometemos que este producto no está a la altura de sus expectativas.

Bolsa de Playa Malla Grande - Bolsa de Playa Ligera para Mujer Bolsa de Piscina Bolsa de Viaje 9 Bolsillos Bolsos Plegables Bolsa de Natación Bolsa de Gimnasio Bolsa de Viaje para Mujer

Amazon.es Features 【ESENCIALES DE PLAYA DE VACACIONES】 ¿Está buscando una bolsa confiable para colocar sus artículos esenciales de playa para las vacaciones? La bolsa de playa grande y elegante satisfará tus necesidades. El colorido diseño de impresión te convierte en el centro de atención. ¡Ve a la playa con tu familia o amigos, disfruta del sol y del tiempo libre!

【GRAN CAPACIDAD】 Esta bolsa de playa tiene mucho espacio para trajes de baño, toallas, chanclas, juguetes para niños, botellas de agua, sombreros, bloqueador solar, anteojos de sol; Con unas medidas de 42 x 22 x 38 cm, con capacidad de 35L, lo suficientemente grande como para guardar las cosas de toda la familia en la playa o la piscina.

【MÚLTIPLES BOLSILLOS】 Nuestro bolso de playa tiene 7 bolsillos exteriores de malla y uno grande en el centro. Puede mantener sus artículos separados y organizados. Un bolsillo con cremallera incorporado en el interior puede mantener seguros su teléfono, billetera y tarjetas. Y 10 anillos convenientes frente a la bolsa de playa grande pueden colgar las llaves, la botella, la gorra y el juguete.

【DISEÑO DE MALLA DURADERO】 El bolso de playa está hecho de una malla antidesgarro duradera, resistente, liviana y sin olores desagradables. El diseño de malla hace que la arena se caiga fácilmente y mantenga seco el contenido de la bolsa.

【VERSÁTIL Y PORTÁTIL】 ¡Esta moderna bolsa de playa es adecuada para cualquier uso! Perfecto para llevar cuando sales a la playa, viajes, natación, piscina, gimnasio, compras, picnic, ya que se pliega de forma pequeña y liviana, se puede guardar fácilmente en tu mochila o maleta. Se puede usar repetidamente, muy adecuado para mujeres hermosas.

styleBREAKER Bolso para la Playa XXL de Mujer con Estampado de Rayas metálicas y Cremallera, Bolso de Hombro, Bolso para Compras 02012281, Color:Beige-Plata

Amazon.es Features Gran bolso de mano de playa para toda la familia con rayas metálicas brillantes

Dimensiones del bolso de mano: 58 x 38 x 20 cm aprox. / Longitud del cordón de las asas: 76 cm aprox.

1 compartimento principal grande con cremallera

1 pequeño compartimento lateral en el interior, por ejemplo, como compartimento para el móvil

El bolso también puede usarse como bolso de baño o para compras

Bolsa de Playa de Snoopy - Cierre de Cremallera - 47 x 33 x 15 cm - Bolsa de Tela con Asas Largas - Diseño Impreso en Loneta - Producto Original Diseñado en España

Amazon.es Features SNOOPY, TU BEAGLE FAVORITO: Descubre todos nuestros accesorios, ropa, calzado y objetos de papelería originales y haz que tu hijo se divierta de la mano de uno de los perros más famosos de la TV. ¡Para vivir miles de fantasías!

BOLSA DE TELA DE SNOOPY: Creada 100% en poliéster, esta bolsa para la playa es la compañera ideal para los días de vacaciones. Con sus largas asas podrás llevarla al hombro o de la mano y su cremallera evitará que el interior se llene de arena.

MATERIALES DE CALIDAD: Diseñamos nuestras colecciones en España, empleando materiales de calidad que nos permiten aumentar la durabilidad y resistencia de los productos. ¡Para que nada frene sus ganas de pasarlo en grande!

GRAN CAPACIDAD: Creamos nuestra bolsa de playa para que disfrutes al máximo del espacio que necesitas en esos días de vacaciones y tiempo de relax. Su gran espacio te permitirá llevar contigo toalla, cremas, gafas de sol…¡Y mucho más!

CERDÁ LIFE'S LITTLE MOMENTS: Llevamos más de 35 años ofreciendo productos de las licencias más importantes. Nuestra experiencia nos ha llevado a crecer y crear cientos de diseños y referencias para todas las edades. ¡Descubre todas nuestras opciones!

Hikaro Bolso de playa grande impermeable con cremallera Rayas azul claro

ASÍ TENDRÁ SUFICIENTE ESPACIO: ¿Está harta de tener muy poco espacio en su bolso? El bolso de hombro contiene un compartimento interior y un pequeño bolsillo para sus objetos de valor

BOLSO DE HOMBRO ELEGANTE: Por supuesto, nuestras bolsas de playa no tienen solo una función; si las haces destacar con el atuendo adecuado, serán un verdadero punto de atracción

MATERIAL DE ALTA CALIDAD: El bolso grande para mujeres está muy bien trabajado con materiales de primera clase

EL BOLSO ES EL COMPAÑERO PERFECTO, ya sea para viajes de un día a la playa, al hacer compras, en festivales o en un picnic

Makukke Bolso de Playa Grande con Cremallera, Bolso de Hombro Mujer XXL Shopper Bolsa de Hombro Bolsos Totoes Bolso de Mano para Playa, día de Fiesta, Compras, Viajes

Amazon.es Features 【BOLSA DE PLAYA EXTREMADAMENTE GRANDE】: Esta bolsa de playa mide 55 cm x 20 cm x 36 cm. Ofrece un amplio espacio para almacenar de manera segura sus artículos esenciales para la playa, como lápices labiales, cosméticos, toallas de playa, sombreros de playa, chanclas, protector solar y anteojos de sol, traje de baño y otras necesidades.

【BOLSA DE PLAYA EXTREMADAMENTE GRANDE】: Esta bolsa de playa mide 55 cm x 20 cm x 36 cm. Ofrece un amplio espacio para almacenar de manera segura sus artículos esenciales para la playa, como lápices labiales, cosméticos, toallas de playa, sombreros de playa, chanclas, protector solar y anteojos de sol, traje de baño y otras necesidades.

【EXCELENTE DISEÑO】: Esta bolsa de playa tiene 3 bolsillos interiores. Un bolsillo con cremallera. Proteja su teléfono inteligente, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor de la humedad y los daños. El diseño de la correa de sujeción del carro puede liberar sus manos/hombros.

【REGALO IDEAL PARA ELLA】: El lindo diseño es un regalo perfecto para mujeres, mejores amigas, madres, hijas, abuelas, hermanas, esposas, maestras u otras damas. Es una verdadera bolsa de mano de gran tamaño para la playa, la fiesta en la piscina, el gimnasio, los viajes o las compras, el picnic, el campamento, el yoga, el baile, etc.

【COMPRAS SIN PREOCUPACIONES】: Nuestra bolsa generalmente puede durar años. Si se daña dentro de los 6 meses, le proporcionaremos un reemplazo gratuito.

UYLIA Tote Bolsa Playa de Malla Grande Familiar Mujer Hermosa y Duradera Bolsa Termica Playa con Cremallera Bolso para Playa Viaje Compras Camping Vacaciones Juguetes (Negro)

Amazon.es Features 【Espacio de almacenamiento extragrande】 La bolsa de playa de malla mide 19" L x 17.7" H x 7.6" W y suficiente espacio para guardar toallas de playa, sombreros de playa, chanclas, botellas de agua, llaves, billetera, teléfono celular, traje de baño, protector solar, anteojos de sol. , etc. todo lo que necesitas para un día de playa o de viaje.

【Bolsa de playa MUTIFUNCIONAL】Bolsa de playa de tamaño grande con 8 bolsillos: (1) Bolsillo principal diseñado para una máxima eficiencia de almacenamiento, puede sostener fácilmente sus toallas de playa, trajes de baño. (2) Bolsillo interior con cremallera a prueba de robos: para llevar incluye teléfono y billetera pequeña, mantenga sus objetos de valor lejos de los ladrones. (3) 6 bolsillos frontales de malla: se adaptan a sombreros de playa, chanclas, botellas, gafas de sol, etc.

【Bolsa de almuerzo aislante y a prueba de fugas】 Forro de PEVA grueso sin empalmes para evitar fugas. El forro interior está hecho de material de aislamiento térmico, no solo perfecto para mantener sus alimentos y bebidas frescos durante más de 4 horas (con bolsa de hielo), sino también como una bolsa impermeable para mantener sus objetos de valor seguros y secos, haciendo su viaje más ¡Manejable y práctico!

【Los mejores regalos para mujeres】 ¡Esta bolsa se puede usar para casi cualquier evento! Como playa, piscina, parque, picnic, barbacoa, camping, vacaciones, festivales, viajes, etc. Este es un gran regalo de Acción de Gracias y Navidad para mujeres, amigos, familia.

【Excelente servicio】-- La bolsa hielera de playa UYLIA se puede plegar fácilmente, perfecta para llevar, ideal para viajes, viajes a la playa, días familiares, picnics y vacaciones; Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en enviarnos un correo electrónico, le responderemos de inmediato en 12 horas.

