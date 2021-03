Los 30 mejores Luz Sin Cable capaces: la mejor revisión sobre Luz Sin Cable

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Luz Sin Cable?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Luz Sin Cable del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Luz Nocturna, OMERIL Luces LED Armario con Sensor Movimiento (2 PCs con 24 LED), Lámpara Nocturna Recargable con 3 Modos, Luz Cálida para Armario, Pasillo, Escalera, Sótano, Cocina, Garaje, Gabinete € 23.99

€ 15.29 in stock 7 new from €15.29

1 used from €14.98

Amazon.es Features PIR Sensor de Movimiento con 3 Modos: Auto / Encendido / Apagado; Alta sensibilidad. Esta luz del sensor de movimiento se encenderá automáticamente en la oscuridad cuando le acerques a una distancia de 3m y se apagará 15 segundos después de que estés ausente. Rango de detección de hasta 3m/10ft y angulo de movimiento de 120°. ▲ Nota: Lights funciona solo en entornos oscuros.

2 Pack - 24LED Luces Súper-Brillante: 12LEDs (cada uno) de alto brillo proporciona suficiente luz para garantizar que nunca te tropieces en la oscuridad. 180 lúmenes blanco cálido es más suave y relajante; La vida está por encima de 80,000 horas.

Luz Recargable USB: Batería de litio incorporada de 600 mAh, dura hasta 4 horas constantemente sin carga y últimos 3 semanas en modo automático después de carga completa; Recargable por cable USB (suministrado) compatible con banco de potencia, puerto USB de PC, cargador de teléfono

Fácil de Instalar: Con el imán incluido y cinta adhesiva 3 M, esta luz de noche led se puede colgar o pegar en la pared, no se requieren herramientas, tornillos o tuercas. ✅El cuerpo de lámpara se puede tomar con facilidad para la recarga.

Aplicación Amplia: Adecuado para armario, escalera, cajón, dormitorio, cocina, taller, altillo, sótano, pasillo, cabecero de cama, regleta de, despensa, etc. ✅ Disfrutar de 24 meses de garantía, apoyo amigable y fácil acceso.

Luz Nocturna LED Luz de Noche Luz de Armario Inalámbrica LED Bawoo 6PCS Lámpara de Cocina LED 5 Perlas Lámpara Adhesiva Multicolor con 2 Control Remoto Vitrina Armario Pasillo Casa € 17.99

€ 15.99 in stock 2 new from €15.99

Amazon.es Features 【16 colores + 4 modos de destello】Con el control remoto, 4 colores de iluminación estándar (blanco cálido, rojo, verde, azul) y 16 cambios de color para elegir y configurar el modo de iluminación JUMP, FLASH, GRADIENT y CURRENT. Puede ajustar el color y el modo de iluminación de la lámpara del gabinete RGB de acuerdo con diferentes escenas.

【Ajuste del brillo luminosità】Los botones de ajuste de brillo están disponibles. Dos formas de ajustar manualmente el brillo para este conjunto de lámparas de imagen: control de lámpara (10 niveles de brillo disponibles) o control remoto (10% / 40% / 80% 100%), más conveniente para controlar la lámpara.

【Función de memoria de brillo + Apagado automático】La lámpara del gabinete inalámbrico recuerda automáticamente el brillo durante la última operación. El brillo es el mismo que la última operación desactivada la próxima vez. Una vez que el LED se enciende durante 30 minutos, se apaga automáticamente sin operación. Ahorrar electricidad.

【Configuración del temporizador】Lámpara incorporada Bawoo, carcasa de material ABS, calidad superior, tamaño pequeño, la luz nocturna LED es adecuada para la decoración de interiores y proporciona una luz intensa. Ajuste fácilmente la luz del disco para apagarlo automáticamente en 10, 30, 60 o 120 minutos para ahorrar energía. Con la memoria, el brillo del próximo turno seguirá siendo el mismo, a menos que lo cambie.

【Fácil instalación inalámbrica】La lámpara del gabinete inalámbrico funciona con 3 baterías AAA (no incluidas) y se puede reemplazar fácilmente abriendo o cerrando la cubierta. Con la cinta de doble cara 3M, se puede montar en cualquier superficie lisa en solo unos segundos. Se instala en el armario, escaleras, cajones, debajo del gabinete, despensa, dormitorio, armario, laboratorio, biblioteca, ático, bodega, vestíbulo, pasillo, cabecero, etc.

SOAIY [Versión Mejorada] 3PCS Luces Led a Pilas Blanco Cálido, Lámpara con Sensor al Tacto sin Cable, Luz Led Adhesiva con Iman para Armarios, Habitación del Niño, Cocina, Refrigerador € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Amazon.es Features 【El sensor táctil en el centro de la luz】Fácil de encender y apagar con el tacto. Toque una vez = Luz encendida. Toque repetido = La misma luz apagada. El diámetro de la luz led pilas adhesivas es de 8 cm, el grosor es de 2 cm, es pequeño y da mucha luz.

【Regulable en intensidad y Modo de Memoria】Luz armario pilas puede regular la intensidad de la luminosidad manteniendo la presión y se queda guardada dicha intensidad para la siguiente vez que lo enciendes. Muy conveniente ayuda en ahorrar en la factura elétrica.

【Fácil de Instalar】Luces armarios habitacion con iman viene con un imán integrado en la parte de atrás del foco, puede poner otras pegatinas con imán dónde quieras como madera, plástico, vidrio, y otros materiales sin necesidad de herramientas ni tener que hacer agujeros.

【Blanco Cálido 2700K】Luz led adhesiva cocina funciona con tres pilas aaa, coge la luz entre las palmas de ambas manos, presiona un poco y gira para abrir la tapa de las pilas y poner las pilas. Adecuado para iluminar el estante de la cocina, habitación del niño, armarios, cocina, escaleras, pasillos, trastero, mesilla de noche, encima del fregadero sin tener que encender todas las luces.

【Buena compra】Ofrecemos una garantía de por vida. Si las lamparas pared sin cable a pilas están defectuosas o dañadas, las reemplazaremos o le reembolsaremos de inmediato. Como siempre somos responsables de su pedido, puede contactarnos directamente por correo electrónico. Le responderemos dentro de las 24 horas.

Luces para Gabinetes LED,Cadrim 6 Packs Luces Nocturnas LED Inalámbricas con 2 Remoto,13 Colores Brillo Ajustable Alimentado por Batería (no Incluido) para Iluminación de Armarios etc € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features 【LUCES LED RGB】 El modelo de actualización es más grande y el área de iluminación aumentó en un 30%. Función de almacenamiento de luz: enciende automáticamente el último color y brillo establecidos. Compatible con 3 pilas AA (no incluidas).

【CONTROL REMOTO】:Control remoto inalámbrico y control manual Iluminación RGB. Con el control remoto, puede cambiar 13 colores, 10 niveles de brillo y 2 modos dinámicos. Si el control remoto no está a su lado, también puede controlarlo manualmente: toque el panel de control.

【LUCES GABINETE LED BLANCO CALIDO Y MULTICOLOR】: Iluminación de gabinete LED blanco cálido y multicolor. Además, la iluminación blanca cálida y multicolor agregó 3 luces RGB de uso común, a saber, rojo, verde, azul y diferentes colores mezclados. Puede elegir el color de luz que necesita de acuerdo con el lugar real de uso y la atmósfera.

【BRILLO AJUSTABLE Y FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR】 Encienda o apague las luces con el control remoto (se suministran 2 controles) o toque la luz. Presione "+" o "-" para obtener la luz deseada (10 niveles para ajustar). El temporizador opcional para apagar automáticamente la luz después de 30 o 60 minutos.

【FÁCIL DE INSTALAR】 No se requiere cableado, más flexible, se puede instalar en cualquier lugar donde se requiera iluminación. Use la cinta de doble cara suministrada para completar la instalación. Ideal para iluminación interior y portátil como armarios, armarios, estanterías, pasillos.

Luz Armario 40 LED,USB Recargable Luces LED Armario con Sensor Movimiento,3 Modos Lámpara LED de Armario con Tira Magnética,para Armario, Cocina,Escalera, Pasillo. € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [4 Modos Luz del Armario] Detección de movimiento / iluminación constante / detección de movimiento 1/2 (el brillo es la mitad de la detección de movimiento), con tecnología infrarroja, puede ser detectado por el movimiento del ser humano en la oscuridad. Encendido automático dentro de 10 pies / 120 °, apagado automático después de aproximadamente 15 segundos sin movimiento detectado.

[Design Diseño más Grande y Brillante] Con 40 LED en cada luz, modelo de cuentas de lámpara: 2835; Vida útil de la lámpara: 100,000 horas. Produce suficiente luz para asegurarse de que nunca tropiece en la oscuridad. Mucho más brillante que otras luces de armario LED de tamaño similar en el mercado.

[2 Formas Fáciles de Instalación] Imán incorporado, la luz del gabinete se puede conectar directamente a la superficie de un artículo de hierro; 2. Con banda magnética de 3M. No se necesitan herramientas, tornillos o tuercas. Cuando necesite cambiar de posición, puede quitar las luces del armario en cualquier momento.

[USB Recargable] La luz del sensor de movimiento con batería recargable de alta capacidad de 1500 mAh incorporada, se carga fácilmente a través del cable USB (incluido) o la alimentación. Eso no requiere una batería AAA adicional, eficiente en energía y respetuosa con el medio ambiente, le ahorrará más dinero.

[Cómo contactarnos] Correo electrónico: inicie sesión en su cuenta de Amazon> seleccione "sus pedidos"> busque el número de pedido> haga clic en "contactar con el vendedor". READ Recuperaciones de COVID-19 en África 2m - África CDC -

Vicloon Iluminacion Luz sin cables Portatil, 3 Pc Luz Armario con Sensor de Movimiento con Auto en/Apagado, USB Recargable LED Armario con 2 Tiras Magnéticas para Habitacion Pasillo, Escalera, Cocina € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features 【Modo Sensor】--Cuando Detecta A Alguien Por La Noche O En La Oscuridad, La Luz Nocturna Se Enciende AutomáTicamente A 3 Metros (10 Pies) Y 120 Grados Del áRea De DeteccióN Sin Necesidad De Tocarla. Si No Se Activa NingúN Movimiento, Se Apagará AutomáTicamente DespuéS De 20 Segundos. Para Garantizar La Seguridad Y La Comodidad, La Luz Del Gabinete Es La Luz Nocturna Ideal En Cualquier Lugar.

【Conveniente Para Cargar】--Se Puede Cargar En Cualquier Lugar Y En Cualquier Momento Con Cualquier Dispositivo Usb De 5 V (Como Adaptador Usb, Banco De EnergíA, Computadora PortáTil) Y El Cable De Carga Adjunto. Con El Usb De Carga RáPida, Puede Evitar Perder Dinero En La BateríA Y Guardar Mas.

⭐【FáCil De Instalar Y Transportar】--No Se Necesitan Herramientas Ni Tornillos. Tres Formas De InstalacióN: 1) Adhiera Libremente Sobre Superficies De Hierro 2) Use La Tira De Metal Incluida Y La Cinta De Doble Cara Para Pegarla En Cualquier Superficie Limpia No Ferrosa. 3) Los Orificios Para Colgar Tornillos, Que Se Pueden Fijar FáCilmente En Los Tornillos, Se Pueden Transportar Libremente SegúN Las Necesidades Y Pueden Cambiar De UbicacióN.

【Alta Capacidad Y Larga Vida úTil】--DiseñAda Con Un Panel De GuíA De Luz Exclusivo, Esta Luz Emite Luz Lateralmente Para Una IluminacióN Suave Y Constante Sin Deslumbramiento. La BateríA Recargable De 350 Mah Puede Funcionar Durante MáS De 60,000 Horas. No dude en contactarnos si tiene algún problema.

【Uso Amplio】-- IluminacióN Debajo Del Gabinete, IluminacióN Led Del Gabinete, IluminacióN Led Del Armario, Luces Con Sensor De Movimiento, Luz Led Recargable, Luz Nocturna Con Sensor, Luces Para Guardarropas, Luces Adhesivas, Luz Usb, Luces De Escaleras, Luces Del SóTano, Luces Del áTico, Etc.

HOTSO Lámpara Táctil LED Luz Inteligente Inalámbrica Sensor Tacto Electrónico Iluminación Ligero y Pequeño Cuidado a Ojos Pegar en la Pared Techo (Luz cálida) € 9.79 in stock 1 new from €9.79

Free shipping Check Price on Amazon

Con 4 pilas de AAA, tiempo de espera llegará 30 días.

Amplia gama de uso: en la mochila, carpa, caja de botas, armario, cabecero, cocina, pasillo y baño, etc.

Se puede colocar en cualquier lugar prefiere, con un tamaño pequeño y ligero.

Usando materiales avanzados y protección ambiental, protege la salud de su familia.

Regulable Táctil Lámpara Recargable Gran Batería de incorporada de 1000mAh LED Luz Nocturna Imán pegarse on Luz Armario Portátil LED Luces Noche para Gabinete, Guardarropa, Dormitorio, Cocina y Sótano € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Regulable Luminosidad --- Fácil a funcionar, corto presionar para ON/OFF, largo presionar para más brillante y más tenue, ajustable sin escalones, memoria de luminosidades fraguado, no es necesario ajustar cada vez, a salvo para niños toque.

5V USB Recargable --- Gran Batería de litio incorporada de 1000 mAh, no es necesario comprar baterías adicionales, favorable al medio ambiente y ahorre dinero, Duran 6 horas cuando son más brillantes y 120 horas cuando son más tenue. 6 LED, máx. 60 lúmenes, super brillante.

Conveniente Instalación y Portátil --- La banda magnética incorporada, el pegarse a conmetálico superficie directamente, también adjunto con adhesivo 3M hierro hoja, para uso en superficies no metálicas, el adhesivo 3M es de tipo mejorado no dañará su pared y muebles. Sin hilos portátil para cualquier lugar, para armario, escalera, cajón, despensa, dormitorio, cocina, taller, estantería, altillo, sótano, pasillo, cabecero de cama, escaleras, guardarropa, porche, espejo de vanidad etc.

Lechoso cubierta --- Luz tenue protege tus ojos mejor.

Gratis Reemplazo --- Ofrecemos 12 meses de garantía, solo contáctenos si tiene algún problema. Nota: cárguelo antes del primer uso.

Vicloon Iluminacion Luz sin cables Portatil, 3 Pc Luz Armario con Sensor de Movimiento con Auto en/Apagado/Siempre en, USB Recargable LED Armario con 2 Tiras Magnéticas, para Escalera, Cocina (Blanco) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Check Price on Amazon

【Conveniente Para Cargar】--Se Puede Cargar En Cualquier Lugar Y En Cualquier Momento Con Cualquier Dispositivo Usb De 5 V (Como Adaptador Usb, Banco De EnergíA, Computadora PortáTil) Y El Cable De Carga Adjunto. Con El Usb De Carga RáPida, Puede Evitar Perder Dinero En La BateríA Y Guardar Mas.

⭐【FáCil De Instalar Y Transportar】--No Se Necesitan Herramientas Ni Tornillos. Tres Formas De InstalacióN: 1) Adhiera Libremente Sobre Superficies De Hierro 2) Use La Tira De Metal Incluida Y La Cinta De Doble Cara Para Pegarla En Cualquier Superficie Limpia No Ferrosa. 3) Los Orificios Para Colgar Tornillos, Que Se Pueden Fijar FáCilmente En Los Tornillos, Se Pueden Transportar Libremente SegúN Las Necesidades Y Pueden Cambiar De UbicacióN.

【Alta Capacidad Y Larga Vida úTil】--DiseñAda Con Un Panel De GuíA De Luz Exclusivo, Esta Luz Emite Luz Lateralmente Para Una IluminacióN Suave Y Constante Sin Deslumbramiento. La BateríA Recargable De 350 Mah Puede Funcionar Durante MáS De 60,000 Horas.

【Uso Amplio】-- IluminacióN Debajo Del Gabinete, IluminacióN Led Del Gabinete, IluminacióN Led Del Armario, Luces Con Sensor De Movimiento, Luz Led Recargable, Luz Nocturna Con Sensor, Luces Para Guardarropas, Luces Adhesivas, Luz Usb, Luces De Escaleras, Luces Del SóTano, Luces Del áTico, Etc.

Racokky 24 LEDs USB Recargable Magnético Movimiento Sensor Luces Nocturnas, Oscuridad a amanecer Célula fotoeléctrica incluido Auto en/apagado Portátil Sin cable, palo en cualquier sitio para Armario € 28.68 in stock 2 new from €28.68

Free shipping Check Price on Amazon

【FÁCIL DE INSTALAR EN CUALQUIER LUGAR】: Cubierta exquisita de aleación de aluminio con imán integrado. Estas barras de luz se pueden instalar con facilidad sin herramientas de 2 modos. MODO 1: Simplemente colocar en cualquier superficie de hierro, como una nevera o barbacoa. MODO 2: Usa la banda metálica con adhesivo de doble cara para pegar la barra de luz magnética en una superficie limpia. Portátil, Puedes cambiarla de lugar según tus deseos.

【4 modos de ciclo y 2 modos de sensor de movimiento】: Interruptor deslizante en "Modo nocturno" / "Modo día". Sensor de movimiento y funcionalidad fotocelda del anochecer al amanecer. Activado con movimientos humanos. Encendido/Apagado de Luz automático, puede aplicarse a todas las aplicaciones en la iluminación doméstica. Una iluminación de seguridad inteligente perfecta para armarios, pasillo, porche, estantes del vino, cuarto de baño o dondequiera que necesites luces.

【¿CÓMO FUNCIONA?】: Hay un interruptor de cuatro posiciones: se ilumina automáticamente cuando detecta movimientos humanos solo a oscuras o por la noche, se apaga automáticamente después de 15 segundos si no detecta más movimientos. No se encenderá cuando hay mucha iluminación o durante el día; Cambia a "On" para que la luz esté constantemente encendida, en este modo podría funcionar como linterna o luz de emergencia; Cambia a "Off" para apagarlo del todo.

【GARANTÍA A LARGO PLAZO】: 24 bombillas LED de luz diurna de 6000-6500K que proporcionan hasta 150 lúmenes (más brillante que la que usa pilas AAA). Viene con 1 AÑO de GARANTÍA por Racokky, reembolso o reemplazo sin preguntas.

AUKEY Lámpara de Noche Control Táctil con Blanco Cálido Ajustable y RGB, Recargable Apliques de Pared Móviles con Impermeable IP65 & Resistente a Caída, Lámpara de atmósfera y Luz de Noche para Niños € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features MULTI-USO LÁMPARA: No solo es una lámpara de mesa con protección ocular, sino también una lámpara de noche, lámpara exterior portátil, y lámpara de pared móvil de touch-control. Es un regalo perfecto para los niños, sus familias y amigas

CAMBIAR DE COLORES: Lámpara RGB brillante siempre puede darle una atmósfera confortable. El control táctil de reacción muy rápida permite un ajuste manual del modo RGB o un ajuste continua del brillo de los modos de luz blanca y amarilla. Llena tu hogar de color con la luz RGB dinámica y animada que da el mejor ambiente a tu habitación, salón, o comedor

PORTÁTIL Y IP65: Lámpara muy portátil se permite utilizarla en casi cualquier lugar. Puedes ponerla en tu mochila, o colgarla en un árbol o una tienda de campaña con el lazo de suspensión integrado o con el mosquetón incluido. También se sujeta magnéticamente en un muro con el disco de metal. Gracias al resistente al agua y al polvo IP65, incluso puede flotar en el agua

80 HORAS DE ILUMINACIÓN CONTINUA: Con batería de alta capacidad de 2200 mAh integrada, se permite un uso continuo de 5 horas a máximo brillo y 80 horas del brillo de dimmester (se carga con el cable Micro-USB incluido)

CONTENIDOS DEL PAQUETE: AUKEY Mini RGB Lámpara, Cable Micro-USB, Dos Discos de Metal, Mosquetón, Manual de Usuario, 24 Meses de Garantía de Reemplazo del Producto con un Servicio Amistoso al Cliente

SOAIY® [5 PCS] Luz de noche alimentada por baterías con Pulsador, Sin cable en el armario, cocina, pasillos, escaleras, habitaciones infantiles, garajes, baúles para automóviles € 10.95 in stock 1 new from €10.95

Free shipping Check Price on Amazon

【Fácil de Usar】La luz led armario con interruptor funciona con 3 pilas AAA (no incluidas), lleva cinta de doble cara para pegarse sin necesidad de herramientas, tornillas o tuercas y sin instalación eléctrica.

【Luz Súper brillante】La luz armario pilas led es muy cómodo y apenas ocupa espacio. La alta eficiencia de Iluminación y larga vida útil puede durar 100,000 horas. ¡Diga adiós a las luces tradicionales con cable!

【Instalación Fácil y Rápida】La Luz led adhesiva cocina es muy practica para pegarla en madera, plástico, metal, vidrio y otros materiales. Adecuado para usarlas en el interior del coche, estantería, dentro del armario, talleres, comedor y en cualquier lugar en el que se necesita luz adicional.

【Buena compra】Ofrecemos GARANTÍA DE POR VIDA. Si las luces armario cocina led están defectuosas o dañadas, las reemplazaremos o le reembolsaremos de inmediato. Como siempre somos responsables de su pedido, puede contactarnos directamente por correo electrónico. Le responderemos dentro de las 24 horas.

LITOM Luz de Lectura, Luz de Libro Recargable con 60H de Autonomía, 7 LED con 9 Modos de Luz, 360° Flexible Lampara de Lectura Pinza para Lectores Noche, E-Reader, Libro, PC y Tablet € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

【60 HORAS DE AUTONOMÍA】 La luz lectura libros incorpora una batería de gran capacidad y se carga como un móvil, con lo que no tienes que andar con el lío de las pilas. Proporciona hasta 60 horas de iluminación tras una recarga rápida de solo 1,5 horas

【COMODIDAD OPTIMIZADA】 Con tan solo 39 g, la lampara libro led es tan ligera y compacta que casi no se nota que pesa cuando está pinzada en el libro. Al poder plegarse ocupa muy poco espacio, como un ratón pequeño de ordenador, está genial para llevárselo de viaje

【PINZA BIEN DISEÑADA】 La pinza de luz libro lectura abre unos 3 cm y engancha perfectamente sobre libros, ebooks, tablets, etc. Es especialmente plana para que no quede el libro muy abierto. Lleva un poco de espuma para no marcar el libro ni la funda del ebook

【BRAZO 360° FLEXIBLE】 El brazo maleable de lampara led pinza permite mucha liberted de posiciones para que consigas un perfecto ángulo de iluminación. Y está recubierto de material metálico, por lo que es fuerte y aguanta bien el peso del cabezal sin moverse

SOAIY [Versión mejorada] 4PCS Luces led adhesiva para interior con pulsador, Lámpara nocturna sin cable en el interior del armario, cocina, vitrinas de cristal, habitaciones, garajes, etc. Plateado € 10.95 in stock 1 new from €10.95

Free shipping Check Price on Amazon

【Fácil de Usar】La luz armario pilas led es muy cómodo y apenas ocupa espacio. Presione la superficie transparente en el medio. (Presione una vez = la luz está encendida, presione nuevamente = la luz está apagada).

【Instalación Fácil】La luz led armario con interruptor funciona con 3 pilas AAA (no incluidas), lleva cinta de doble cara para pegarse sin necesidad de herramientas, tornillas o tuercas y sin instalación eléctrica. Coge la luz entre las palmas de ambas manos, presiona un poco y gira para abrir la tapa de las pilas y poner las pilas.

【Aplicaciones Amplias】La Luz led adhesiva cocina es muy practica para pegarla en madera, plástico, metal, vidrio y otros materiales. Adecuado para usarlas en el interior del coche, estantería, dentro del armario, talleres, comedor y en cualquier lugar en el que se necesita luz adicional.

【Buena Compra】Ofrecemos una garantía de por vida. Si las luces armario cocina led están defectuosas o dañadas, las reemplazaremos o le reembolsaremos de inmediato. Como siempre somos responsables de su pedido, puede contactarnos directamente por correo electrónico. Le responderemos dentro de las 24 horas. READ Bree Larson tuitea la reacción perfecta a la presentación del Capitán Marvel en Quincena

HONITURE Aspiradora Escoba sin Cable, Aspirador sin Cable Potente 25000pa, 350W Motor Digital Brushless,2600mAh Batería Extraíble, Eliminación de ácaros,Cepillo Electrico Luz LED, Dobles Filtros HEPA € 169.99

€ 157.99 in stock 1 new from €157.99

2 used from €146.93

Amazon.es Features 【Succión de 25.000PA con motor brushless】HONITURE Aspiradora escoba sin cable cumplen con los más altos estándares de succión del mercado, su motor sin escobillas adopta la última tecnología de accionamiento de alta velocidad, alta potencia, con una larga vida útil y poco ruido, la nueva aspiradora 2020 le ayuda a combatir las manchas y a limpiar más rápido, más fácil y más silencioso.

【Función de eliminación de ácaros】De acuerdo con las necesidades de la vida, nuestra aspirador sin bolsa hogar ha añadido una función de eliminación de ácaros. Equipado con un mini cepillo eléctrico, puede limpiar eficazmente los ácaros del polvo, los alérgenos de las camas, almohadas y sofás, adecuado para familias con mascotas. El cepillo motorizado con luces LED ilumina suavemente la oscuridad, encuentra y traga los desechos de las camas, mesas, esquinas y debajo de las grietas.

【Tecnología ciclónica sin bolsas】A diferencia de otros en el mercado, tiene 2 ajustes de filtración diseñados para filtrar y liberar efectivamente aire fresco y limpio, para que puedas capturar los alérgenos. Equipado con tecnología ciclónica sin bolsas, este sistema ha dado lugar a un aspirador que no utiliza bolsas y que no perderá potencia de succión con el tiempo.

【Batería extraíble reemplazable, Carga rápida】Esta aspiradora vertical tiene una batería extraíble, se puede cargar por separado, admite una carga rápida y una batería de larga duración. Una carga completa durante 4 horas puede durar 35 minutos en modo normal y 18 minutos en modo potenciado. La batería es reemplazable para una mayor duración y seguridad de la aspiradora. Equipado con un soporte de pared para carga vertical y almacenamiento para ahorrar espacio.

【Mantenimiento de 3 años y soporte profesional de por vida】Si compra la potente aspiradora inalámbrica HONITURE, le proporcionaremos un mantenimiento de 3 años y soporte profesional de por vida. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, le responderemos y le brindaremos un servicio perfecto. Si tiene alguna pregunta, nuestros expertos técnicos le brindarán soluciones y reparaciones, no dude en contactarnos, le garantizamos su satisfacción.

MooSoo Aspiradora Escoba sin Cable, 4 en 1 Aspirador Vertical y de Mano, 1.3L/Cepillo Motorizado Flexible/Potente succión/Batería Extraíble/2 Niveles de Potencia/Soporte de Pared, X6 € 119.99

€ 99.99 in stock 1 new from €99.99

Amazon.es Features ⚡【Aspiradora escoba 4 en 1】escoba, vertical y de mano se pueden convertir libremente. Los cepillos y boquillas se pueden montar fácilmente,limpia eficazmente todos los rincones de su hogar. Adecuado para suelos duros y alfombras, grieta del sofá, escaleras, interiores de coches y techos, etc.

【Avanzado Sistema de Ciclónicos】Puede generar un flujo de aire giratorio de alta velocidad para eliminar partículas en el aire, y el HEPA de alta densidad puede eliminar hasta el 99.99% de polvo fino tan pequeño como 0.1 micras, este aspiradora escoba sin cable que ofrece una vida útil más larga del motor mientras se mantiene la limpieza profunda, ideal para los familiar con mascotas y niños.

【Fácil de usar+2 Niveles de Potencia】El diseño inalámbrico lo mantiene alejado de los problemas del cable, incluso cuando limpia escaleras, permite que puedas desplazar sin límites y cómodamente el aspirador para limpiar por todos los rincones la casa. Mientras que las 2 potencias de succión ajustables pueden satisfacer sus diferentes necesidades de limpieza diaria, más higiénico, más rápido y más eficiente que una escoba tradicional.

【Batería extraíble+Capacidad 1.3L】La batería es desmontable y se puede quitarla para cargar o se puede cargar junto con el host, lo que es más flexible y eficiente y aumenta la vida útil de la batería; 1.3L La gran cubeta para el polvo significa que no es necesario sacar la basura con frecuencia durante el uso, su volumen es suficiente para limpiar varias habitaciones, muy fácil de limpiar y de vaciar con sólo apretar un botón.

【Garantia de calidad de 12 meses】Ofrecemos 12 meses de garantía de calidad y servicio permanente al cliente. Si tiene cualquier pregunta, no dude en contactarnos. le daremos una respuesta satisfactoria dentro de 24 horas. Si necesita el manual de usuario en español, comuníquese con el servicio postventa a través de Amazon.

BuTure Aspiradora Escoba Sin Cable Potente 26000PA 380W Aspiradora Sin Cable 4 en 1 con Tubo Telescópico y 2600mAh Batería para Casa y Mascotas € 173.99

€ 153.99 in stock 1 new from €153.99

Amazon.es Features 26Kpa Succión Potente y Ajustable: motor sin escobillas incorporado de 380W, la potencia de succión de la aspiradora escoba sin cable puede alcanzar de 20kpa a 26kpa.No solo puede succionar fácilmente el cabello, las migas, el polvo, sino que también está listo para tareas más difíciles. Dale a tu hogar una limpieza profunda y completa.

35 Minutos de Tiempo de Funcionamiento y Batería Desmontable: aspiradora sin cable vertical con una batería de litio recargable de 2600 mAh, las aspiradoras pueden funcionar de forma continua durante 18-35 minutos con una carga de 4 horas. El diseño de la batería desconectable le permite elegir la forma adecuada de cargar, sin límites.

Varios Cepillos y Varilla Retráctil: el paquete viene con un cepillo para pisos con led, un cepillo para rincones y un cepillo 2 en 1 para diferentes pisos y esquinas. Los cepillos se pueden conectar directamente al cuerpo principal y simplemente convierten un aspirador escoba en una aspiradora de mano. La pértiga telescópica permite recoger incluso mucho polvo de una vez.

Filtración Lavable y de Alta Eficiencia: la filtración Hepa de 4 etapas altamente sellada puede capturar partículas pequeñas sin fugas y expulsar aire fresco y limpio. La filtración Hepa y alveolar del aspirador vertical es lavable y reutilizable.

Soporte para Montaje en Pared y Vaciado con Un Solo Toque: cuando la aspiradora sin cable no está en uso, se puede colocar en el soporte para montaje en pared para ahorrar espacio y hacer que su hogar esté organizado y ordenado. El botón rojo del recipiente para polvo puede tirar los desechos con un solo clic, sin ensuciarse las manos.

Temgin Luz LED Armario con Sensor Movimiento 5W Regulable Luz Mueble Cocina Dimmable 30CM Lámpara Nocturna Aluminio para Gabinete Pasillo Escalera € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Check Price on Amazon

Luz del armario: fácil de usar: la luz del armario de 30 cm está equipada con un cable de entrada USB de 1,6 m, adaptador de corriente DC 12V / 1A europeo; (sin batería)

La iluminación LED tiene un atenuador sensible continuo, que puede controlar el interruptor sin tocarlo. Puede ajustar fácilmente los tres niveles de atenuación, brillo y temperatura de color según sus preferencias.

Regleta LED bajo armarios y cabinetes Fácil de instalar: 2 opciones de montaje: la lámpara viene con cinta de doble cara y tornillos. El cuerpo de la lámpara es ultrafino, ultraligero y ahorra espacio.

Cocina debajo de la luz del gabinete: Rango de aplicación: cocina, armario, comedor, dormitorio, armario, pared de fondo de TV, sala de estudio, escalera, paisaje, vitrina, etc.

AOKBON Aspiradora de Mano 8500Pa Aspirador para Coche sin Cable Potente con Luz LED en Seco y Húmedo Recargable para Casa y Coche con 2 Filtros Lavables Cepillo y 4.5M Cable € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Check Price on Amazon

★【Diseño inalámbrico y húmedo y seco】El aspiradores para coche potente inalámbrico es ligero y portátil, lo que le ayuda a limpiar todos los lugares fácilmente. La aspiradora de mano de tipo seco y húmedo no sólo aspira el pelo de las mascotas, el polvo fino o la suciedad, sino que también maneja líquidos con facilidad.

★【2Filtros extraíbles y lavables】 El aspirador de mano coche viene con un filtro HEPA reutilizable extraíble y lavable. Es más duradero que los filtros tradicionales.2 filtros son reemplazables para hacer su vida más conveniente.

★【Tecnología de carga rápida】El aspirador de mano incluye una gran batería de iones de litio de 2000 mAh. Sólo tarda entre 2,5 y 3 horas en cargarse por completo y puede funcionar de forma continua durante 25 minutos. Permite limpiar a fondo desde el dormitorio, el salón, la cocina o el coche.

★【Accesorios completos】 El aspirador sin cables inalámbrico viene con un juego completo de accesorios. Accesorios: 2 filtros HEPA, 1 cepillo, 1 boquilla, 1 tubo de extensión para limpiar rincones difíciles, 1 cepillo pequeño, 1 cargador, 1 bolsa de almacenamiento.

Luces para Espejo de Maquillaje LED Tocador, Kit de Luces de Espejo de Make Up Sin Cuerda Portátil Recargable, 4 Bombillas Regulables Temperatura de Color, para Tocador Baño (Sin Espejo) € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 【Brillo Ajustable y Temperatura de Color】 Esta luces de espejo de maquillaje LED con 4 bombillas regulables. Puede aumentar o bajar la luminancia pulsando brevemente los botones, ajustar la temperatura de color pulsando durante mucho tiempo. La luz brillante y no deslumbrante le permite maquillarse durante mucho tiempo sin lastimarse los ojos.

【Respetuoso del Medio Ambiente Natural & Safe】 Esta kit de luces de espejo baja generación de calor, sin radiación ultravioleta e infrarroja. Puede dar servicio a una vida útil de más de 50000 horas, respetuoso del medio ambiente y seguro. Además, está cerca del brillo de la luz del día por lo que su color de piel se muestra naturalmente, le trae la experiencia de maquillaje perfecta.

【Diseño Recargable Inalámbrico】 Las luces se pueden llenar en aproximadamente 2-3 horas mediante el uso de cable de carga USB. Puedes despedirte de esos cables desordenados. Construido en 18650 batería de litio, tamaño pequeño y peso ligero para que pueda llevarlo cuando salga o vaya a un viaje.

【Fácil de Instalar】 La entrega de luces de relleno estilo Hollywood proporciona ventosas y pegatinas a juego. Montaje de ventosas adecuadas para el lugar liso, pegatinas de montaje adecuado para el lugar áspero o liso. Usted puede instalar en cuestión de segundos sin herramientas o cableado.

【Múltiples Usos】 Lámpara de maquillaje multifunción se puede utilizar para el maquillaje, luz de relleno, decoración, disparo, etc. También es un regalo perfecto para su amante y amigos en el Día de San Valentín, Navidad, cumpleaños u otros días importantes. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema sobre nuestro producto.

OUSFOT Luz Armario con Sensor de Movimiento Luz Sensor para Armario USB Recargable LED Armario con 2 Tiras Magnéticas Pegadas Lámpara Nocturna Ideal para Armario Garaje Gabinete Escalera € 10.99 in stock 3 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Luz Brillante y Suave: OUSFOT luz armario de alto brillo proporciona suficiente luz para garantizar que nunca te tropieces en la oscuridad. 180 lúmenes blanco cálido es más suave y relajante.

Recargable USB: Batería recargable incorporada, recargable por cable USB (incluido) y compatible con cargador portátil, puerto USB de PC, cargador de móvil. Nunca reemplace las baterías con frecuencia.

Instalación más Sencilla: Luz led armario se pega en cualquier lugar sin necesidad de herramientas, tornillas o tuercas. Sólo coloque la cinta adhesiva con una tira magnética en el sitio que quiere y coloque la luz en ella. La luz nocturna LED pueda separarse fácilmente de su base magnética para ser recargada, utilizada como linterna o cambiar de posición.

Luz Portátil de Armario: El diseño robusto de la corteza de aluminio para un mejor dispación del calor. La tira y el tamaño compacto lo hacen ideal para gabinete, armario, garaje, pasillo, escalera, cocina, taller.

AYUTOY Luces LED Armario con Sensor Movimiento, Lamparas Led a Pilas, Luz Nocturna con Barras Led, Iluminacion Luz sin cables Portatil para Habitacion, Pasillo, Escalera, Cocina € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

➤【10 LED y Super-Bright】Luces LED Armario lamparas led a pilas con Sensor Movimiento, Iluminación por 10 LEDs blancos puros estupendos de las PC, muy baja la consumición de la energía, ahorro de energía. su vida de uso hasta 50.000 veces o más.esta luz del sensor de movimiento proporciona suficiente luz para asegurarse de que nunca tropiece en la oscuridad.

➤【Battery Operated】Luces LED Armario lamparas led a pilas con Sensor Movimiento, este sensor de movimiento de luz LED es alimentado por 4 pilas AAA (no incluidas).

➤【Instalación sencilla】Luces LED Armario lamparas led a pilas con Sensor Movimiento, la luz del LED es fácil instalar y utilizar. Una tira adhesiva con los campos magnéticos se fija fácilmente y la lámpara es movible. No se requieren herramientas, tornillos ni tuercas.

➤【Ampliamente utilizado】Luces LED Armario lamparas led a pilas con Sensor Movimiento, esta luz de seguridad tiene una carcasa de aleación de aluminio de alta calidad, que tiene un mejor rendimiento de disipación de calor, y es mucho más duradera y elegante que una lámpara de plástico más barata. Con el tamaño portable y 10 LED brillante pero no áspero, perfectos para el dormitorio, la cocina, el armario, el gabinete, el guardarropa, el pasillo, las escaleras, el cajón. READ Virus corona: un día en el mundo

Luz LED redonda, con 3 LED, para pegar en superficies, 6 unidades, luz blanca, de la marca Pixnor € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Amazon.es Features 6 luces LED.

Color de la luz: blanco. Material: aleación de zinc dura y resistente.

Cada luz LED adopta 3 LED como fuente de luz. Luz blanca muy luminosa.

Fácil de usar: para apagarla solo hay que presionar la pantalla. Fácil de instalar: pegatinas autoadhesivas en la parte trasera de la luz. Se pueden pegar en casi cualquier superficie, como madera, plástico, metal, vidrio, etc.

Funciona con pilas, sin necesidad de cables: necesita 3 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas). Adecuado para la iluminación en el interior del coche, estantería, talleres, cocina, armarios y en cualquier lugar en el que se necesita luz adicional.

Hoover H-FREE 100 HF122RH, Aspiradora escoba sin cable, Sistema Ciclónico, Cepillo Suelos Duros, Accesorios Integrados, Luces LED, Depósito 0,9L, Batería litio, 40min, 2 Velocidades, 6500Pa € 149.99

€ 109.00 in stock 15 new from €109.00

68 used from €81.75

Amazon.es Features Aspiradora para todo tipo de superficies y hogares XXL: suelos duros, parqué, alfombras, moquetas y muebles

Depósito de óptima capacidad de 0,9L: Fácil de vaciar, sin contacto con el polvo y sin necesidad de vaciar en cada sesión de limpieza

Batería extraíble de litio con 40min de autonomía: Batería de larga duración, recargable sobre el producto o directamente en el enchufe de forma independiente

Accesorios siempre disponibles: Almacenados a bordo en el cuerpo del aspirador, siempre a tu alcance cuando los necesites

Óptima visibilidad: Cepillo principal motorizado con luces led frontales, aumenta la visibilidad en los rincones oscuros y consigue una limpieza profunda y eficaz

Justech 10PCs Luces 3LED Redonda de Pared Lámpara Armario Nocturna Sin Cables Luces Táctiles de Empuje Iluminación Blanca con Pegamento de Doble Cara LED Luces de Pilas para Armario Gabinete Pared € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Check Price on Amazon

【Súper Brillante】Cada Lámpara de Pared Tiene 3 Bombillas de LED Más Brillantes, de Color Blanco Frío, con la Intensidad Suficiente para Alumbrar los Sitios Oscuros, Tal Como el Armario, la Pared, la Cocina, el Gabinete, las Escaleras, el Garaje, el Baño, el Dormitorio, etc.

【Fácil de Instalar】Las Luces Armario Tiene Adhesivo Fuerte de Doble Cara en la Parte Posterior, Simplemente Colóquelos Donde lo Necesite, Se Pega Firmemente, No Es Fácil de Caerse.

【Luces Táctiles】Nuestras Lámparas de Pared Tiene el Sensor Táctil, Está Muy Fácil de Operar. Puede Encender o Apagar las Luces Armario con Simple Tacto, No Es Necesario Perder Tiempo y Esfuerzo para Encontrar un Interruptor de Luz, Más Conveniente y Rápido

【Alimentado por 3 x AAA Batería】La Alimentación de Estas Luces Redondas de Pared Está Suministrada por 3 Baterías AAA de 1,5V, Muy Fáciles de Comprar y Cambiar las Baterías. Ahorrar Más Energía y Más Seguro.

Bomcosy Luz Nocturna LED con Sensor Movimiento sin Cable Encendido/Apagado/Auto Lámpara de Noche USB Recargable Blanco Cálido 3000k para Dormitorio Habitación Garaje Baño Cocina Pasillo 3 Piezas € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Check Price on Amazon

Fácil de instalar: imán/gancho incorporado/cinta 3M para una fácil instalación y remoción

Batería recargable incorporada: no es necesario usar el zócalo,cárguela una vez,si cambia 10 veces al día,puede usarla durante 3 meses

Ahorra energía: los LED es solo de 0.4 vatios proporcionando suficiente luz durante la noche para proporcionar iluminación segura en escaleras oscuras,esquinas y otros lugares

Diseño moderno y elegante: combinado con materiales de alta calidad y un hermoso diseño ultra delgado,está en armonía con cualquier estilo decorativo de su hogar

Aspiradora-de-Mano Aspirador de - Mano-Sin-Cable-9000PA Batería de 2600mAh Luz LED Filtro de Acero Inoxidable Aspiradora de Mano Sin Cable Potente 3 Boquillas para Hogar y Coche € 44.96 in stock 2 new from €44.96

Free shipping Check Price on Amazon

【Luces LED】Esta aspiradora de mano sin cable con LED iluminada para iluminar los lugares oscuros,como rincones.Tambien con indicador LED de carga,cuando se está cargando, la luz azul parpadeará, cuando la Luz esté llena, indica está completamente cargado. Nota: No usar la aspiradora mientras carga.

【Larga Duración】La aspirador de mano sin cable con capacidad de batería de 2600mAh, funciona 25-30 minutos después de la carga completa, con la tecnología de carga rápida, solo necesita 3 horas para cargarse completamente.

【Accesorios Multifuncionales】Aspirador mano potente con cuatro cabezales cambiables, que le ayudan a satisface tus diferentes demandas. Hay un cepillo especial para cepillar pelos de mascota. También con una bolsa portátil,todos los accesorios se pueden almacenar en la bolsa.Fácil de llevar y almacenar.

【Filtro de Acero Inoxidable】El filtro Doble de acero inoxidable para una limpieza profunda, facil de limpiar, slolo necesita enjuague el filtro y el contenedor del polvo con agua.Tips: Limpiar y secar filtro,puede obtener más potencia.

Aspiradora de Mano sin Cable, 130W 9000Pa Aspirador de Coche sin Potent, Aspirador Inalámbrico con Carga Rápida, 2600mAh, 30min Tiempo de Trabajo,para Pelos de Perro, Casa, Coche, Oficina (Negro) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features 【Diseño sin cable, potencia de succión fuerte de 9000 Pa】Con un motor digital de alta velocidad de 130 W, esta aspiradora de mano tiene una potencia de succión fuerte y se puede usar de forma continua durante 30 minutos. El diseño inalámbrico, fácil de usar, puede limpiar todo tipo de basura, polvo, cabello, adecuado para cocina, casa, oficina, coche.

【Diseño de iluminación, limpia la basura en la oscuridad】Equipado con luz LED, brillo de 2500Lm que ilumina eficazmente el lugar oscuro y hace que el polvo y la basura no se escondan, la aspiradora de mano inalámbrica HONITURE es adecuada para limpiar la parte inferior de los muebles, el asiento trasero y el compartimento, por lo que sus muebles y coche tienen un nuevo aspecto.

【Carga rápida, 30 minutos de tiempo de trabajo】Nuestra aspirador potent tiene una batería de 2600 mAh. Después de 4-5 horas de carga completa, la aspiradora puede continuar funcionando durante 30 minutos, lo que es suficiente para limpiar una cocina. El diseño de ahorro de energía, la protección contra sobretensión de la batería y la protección contra la temperatura prolongan efectivamente la vida útil de la batería.

【Filtro de acero inoxidable】En comparación con el filtro HEPA de papel y el filtro no tejido, la aspiradora HONITURE adopta un filtro de acero inoxidable con 11 niveles de efecto de filtrado, que puede filtrar el 99,99% del polvo tan bajo como 3 micrones. Se puede lavar y reciclar. La protección del medio ambiente ahorra dinero.

【Mantenimiento de 3 años y soporte profesional de por vida】Si compra la potente aspiradora inalámbrica HONITURE, le proporcionaremos un mantenimiento de 3 años y soporte profesional de por vida. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, le responderemos y le brindaremos un servicio perfecto. Si tiene alguna pregunta, nuestros expertos técnicos le brindarán soluciones y reparaciones, no dude en contactarnos, le garantizamos su satisfacción.

Luz Nocturna,Sensor de Movimiento Recargable Sensor de Luz Interior Luz de Armario Luz LED de armario,3 Modos de Luz,Para Armario,Pasillo,Escalera,Sótano,Cocina,Garaje,Gabinete y Baño(24 LED) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

1 used from €12.80

Amazon.es Features ★ Tres modos de iluminación ★ ON / OFF / AUTO. Si el interruptor se desliza al modo automático para activar el modo de detección de movimiento, se enciende automáticamente cuando se detecta a una persona en un lugar oscuro y se apaga automáticamente después de aproximadamente 15 segundos sin detección de movimiento

★ Brillo ultraalto ★ 24 luces LED proporcionan luz de súper alta calidad, carga de interfaz USB, ahorro de energía y protección del medio ambiente.

★ Batería recargable ★ Contiene dos baterías recargables de iones de litio 1000MAH, que pueden funcionar muchas horas después de la carga completa, sin reemplazar la batería y la carga frecuente, conveniente y rápida.

★ Fácil de instalar ★ No se requieren tornillos u otras herramientas. Equipado con cinta de doble cara súper resistente de 3M e imán incorporado, puede fijarlo en cualquier superficie lisa o adsorberlo fácilmente en cualquier superficie de metal.

★ Brinde un servicio de calidad al 100%★Si tiene alguna pregunta, contáctenos de inmediato, le brindaremos una solución.

Rowenta RH9152 Air Force Serenity - Aspirador escoba sin cable con hasta 1 hora de autonomía, cabezal de aspiración Delta y cepillo motorizado, tecnología Anti-Ruidos, nivel de ruido 72 dB € 159.99

€ 145.99 in stock 4 new from €145.99

24 used from €109.49

Amazon.es Features Aspiradora escoba ciclónica sin cable y sin bolsa con batería ion-litio 25.2 v con autonomía de hasta 60 minutos de autonomía y un depósito de 0,6 litros para sesiones de aspiración largas

Concebido para llegar a cualquier rincón o recoveco, su cabezal de aspiración con tecnología Delta de alto rendimiento está equipado con un cepillo motorizado activo y un diseño avanzado que permite una óptima aspiración día tras día

Rendimiento silencioso: esta aspiradora sin cable cuenta con tecnología anti-ruidos y componentes de espuma acústica que amortiguan el sonido para conseguir un nivel mínimo de ruido de 72 db(a)

Filtro antes y después del motor, ofreciendo una filtración del 99,9 % de las partículas además su tecnología ciclónica ofrece una separación de aire y suciedad adecuado

Autonomía de hasta 1 hora en la posición mínima, más que suficiente para sesiones de limpieza completas; su carga completa llegará en menos de 6 horas gracias a su conector jack

