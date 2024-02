Inicio » Top News Los 30 mejores Llantas Bicicleta Montaña 26 capaces: la mejor revisión sobre Llantas Bicicleta Montaña 26 Top News Los 30 mejores Llantas Bicicleta Montaña 26 capaces: la mejor revisión sobre Llantas Bicicleta Montaña 26 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Llantas Bicicleta Montaña 26?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

Llantas Bicicleta Montaña 26 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Gurpil 63925 Rueda, Delantero, 26 Cierre, Aluminio, llanta Cyber € 30.99

€ 30.20 in stock 4 new from €26.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad profesional

Alta resistencia a las inclemencias meteorológicas

Montaje fácil

Gurpil 31084 - Rueda, Trasero, 26, con Tuerca, llanta Cyber 10, Aluminio € 30.99

€ 29.99 in stock 4 new from €28.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad profesional

Resistencia a las inclemencias meteorológicas

Montaje fácil

Contenido del paquete: una unidad

Gurpil 63932 Rueda, Trasero, 26 Pulgadas, llanta Zac, Negro € 54.99

€ 46.67 in stock 3 new from €43.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad profesional

Alta resistencia a las inclemencias meteorológicas

Montaje fácil

Tiene detalles distintivos de la marca

Fincci Par Plegable Cubiertas 26 x 1.95 Pulgadas Neumático, 60 TPI - 2x Cámaras de Aire con Schrader Válvula Interior Carretera - para MTB Montaña Hibrida Bici Bicicleta, 50 -559 - Paquete de 2 € 45.97 in stock 1 new from €45.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete consta de 2x neumaticos MTB 26 x 1.95 y 2 paquetes de tubos internos Schrader. Cubierta para Eléctrica Carretera MTB Montaña Hibrida Turismo Bici. - Adecuado para rueda 26 inch.

Hecho de nylon de alta calidad y compuesto de caucho.Cordón de kevlar de alambre de kevlar para refuerzo de neumáticos- 60 TPI proporciona una mejor resistencia a la rodadura.

Tamaño: 26 * 1.95 pulgadas. ETRTO 50-559. - Peso 850 gr cada plegable neumático 26 - Neumaticos de reemplazo perfecto para bicicletas de montaña o carretera con ruedas de 26 "

Pisada de agarre para una mejor estabilidad y una conducción segura en terreno y al aire libre. También proporciona un viaje rápido y cómodo en carreteras y asfalto.

Fincci - compre con confianza de la marca UK. Soporte post-venta completo y garantía del fabricante.Llantas Fincci ha pasado todos los certificados CE e ISO relevantes. READ Espacios abiertos y no superpuestos: una casa con un interior moderno de España - foto - últimas noticias

Ecovelò - Llanta para Bicicleta de montaña (26 x 1,75, 1,95, 1,90, 2,10), Unisex Adulto € 30.35 in stock 1 new from €30.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llanta de aluminio P-24 Ecovelò está fabricada y montada en Italia - El buje de tu vieja rueda tiene un diámetro de 8 mm o 10 mm. Solicite el diámetro específico escribiendo un mensaje privado de "Contactar con el vendedor": vamos a montar el buje que usted necesita sin coste adicional (más información escrita o llama al número 3755540707))

Resistente a las tensiones internas (momentos torcidos descargados de los rayos sin ovalizarse).

Resistente a los impactos: después del neumático, el círculo es el primer componente que se interfiere con las vibraciones y los golpes del suelo (estos choques pueden ser a veces violentos, por lo que a las llantas se necesita una gran resistencia, para que no se doblen o se rompan durante el uso).

Amortigua las vibraciones: el contacto giraterreno genera vibraciones que del neumático se difunden a lo largo de la llanta, los radios, el buje, la horquilla y el manillar. Cuanto mayor sea la capacidad del círculo de absorber o amortiguar estas vibraciones, menor será la cantidad de ellas que se transmitirán al ciclista, dando una sensación de confort y reduciendo la fatiga.

Resistencia a la corrosión atmosférica (resistente a la oxidación y no se oxida): las llantas trabajan en condiciones severas, a menudo en barro, agua o carreteras poco limpias.

2 cubiertas MTB Kenda 26 x 1,95 (50-559) K 831 + 2 cámaras de aire para bicicleta de montaña MTB € 23.63 in stock 6 new from €23.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 2 cubiertas Kenda 26 x 1,95 (50-559) + cámaras de aire | Neumáticos MTB Modelo K831

✅ Presión de inflado máxima recomendada 40-65 P.S.I. | 2.8 – 4.5 BAR | 280 – 450 Kpa

✅ Cámaras de aire (incluidas) hechas de butilo, un tipo de caucho sintético muy elástico y al mismo tiempo hermético. Tienen características extremas en términos de estanqueidad de aire y elasticidad, y se pueden usar para una amplia gama de tamaños de cubiertas.

✅ La cubierta Kenda consta de cuatro elementos básicos: carcasa (marco), diadema para una colocación estable en la llanta, banda de rodadura (mezcla) de goma, protección antipinchazos (excepto los especiales ultraligeros y deportivos, donde esta característica se elimina intencionalmente).

✅ Para cualquier tipo de información o aclaración, antes de la compra, o para problemas posteriores al envío (entrega tardía, defectos o daños postumidos, etc.) contacta con el servicio de atención al cliente del vendedor con un mensaje al vendedor en Amazon.

2 Cubiertas Bicicleta MTB 26x1.95 Negras - Neumaticos BTT Tacos 26x1.95 Rígido (Necesitan cámara de Aire) € 22.99 in stock 1 new from €22.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 Cubiertas Bicicleta MTB 26x1.95 Negras

Neumaticos BTT Tacos 26x1.95 Rígido (necesitan cámara de aire para su correcta instalación en la bicicleta)

ETRTO: 50-559 - TPI 22

Cubiertas ideales para bicicleta de montaña de 26"

Gurpil 63915 Rueda, Delantero, 26, Cierre Acero, llanta Cyber 10, Aluminio, 66,04 cm € 29.99

€ 22.79 in stock 3 new from €22.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad profesional

Alta resistencia a las inclemencias meteorológicas

Montaje fácil

Material resistente y duradero

Gurpil 63916 Rueda, Trasero, 26, Cierre Acero, llanta Cyber 10, Aluminio € 32.77 in stock 2 new from €32.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad profesional

Resistencia a las inclemencias meteorológicas

Montaje fácil

Contenido del paquete: una unidad

Gurpil 63902 Rueda, Delantero, 26, con Tuerca, llanta Cyber 10, Aluminio, M € 29.99 in stock 4 new from €28.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad profesional

Resistencia a las inclemencias meteorológicas

Montaje fácil

Contenido del paquete: una unidad

LSRRYD MTB Juego Ruedas Freno Disco 26 Pulgadas Llantas Bicicleta Montaña Rueda Liberación Rápida Ciclismo Rueda Bicicleta 32 Habló para Volante Cassette 7-10 Velocidades (Color : Black, Size : 26") € 114.23 in stock 1 new from €114.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ruedas MTB delanteras y traseras 26 pulgadas, disco / V- freno, para neumáticos de 26 * 1.35-2.125.

Llanta de aleación de aluminio de doble capa CNC, con remaches, compatible con válvula Schrader

Buje de bola de aleación de aluminio, cuerpo libre de acero CNC, ligero, compatible con cassette Shimano de 7/8/9/10 velocidades.

Rueda de liberación rápida, delantera 9x100 mm, trasera 9x135 mm. 32 radios. Peso: F: 1024 g, R: 1243 g.

Radios de acero inoxidable y boquilla de cobre, Remache: aumenta la resistencia de la llanta, los radios se tensan de manera más uniforme.

Motodak Rueda Bicicleta de Montaña 26"AV Tuerca Completo Llanta Plata mach1 m110 EVO MOY.miche Magnum Freno de V 36t € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Código Artículo: SA-V580100D

ZCXBHD Juego De Ruedas para Bicicleta De Montaña 26 27.5 29 Pulgadas Liberación Rápida Freno Disco Llanta 32H Ruedas Delanteras Traseras para Cassette 8-11 Velocidades (Color : Gold, Size : 26in) € 154.53 in stock 1 new from €154.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de ruedas MTB: juego de ruedas de 26 27,5 29 pulgadas para bicicleta de montaña, freno de disco, 32 radios, rodamiento sellado, peso del juego de ruedas de 26 pulgadas 2055 g, peso del juego de ruedas de 27,5 pulgadas 2135 g, peso del juego de ruedas de 29 pulgadas 2215 g.

Llanta: llanta doble de aleación de aluminio de 26/27,5/29 "con remaches, ancho exterior de 24 mm, ancho interior de 19 mm, radios de acero 45 # con 32 orificios, válvula Schrader. Cada uno tiene 32 radios en las ruedas delanteras y traseras.

Buje: rueda delantera 9x100 mm, rueda trasera 10x135 mm, cierre rápido, 2 delanteros, 4 traseros con rodamientos sellados.

Compatible: para cassette de 8-9-10-11 velocidades, para juego de ruedas de bicicleta MTB de 26 27,5 29 pulgadas.

Paquete: juego de ruedas MTB x1, palanca de liberación rápida x2. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo y haré todo lo posible para ayudarlo.

26 Pulgadas Aleación De Magnesio Juego De Ruedas De MTB Freno De Disco Liberación Rápida 7-10 Velocidades 5/6 Radios Llanta para Bicicleta De Montaña (Color : 26'' White, Size : Rear Wheel) € 123.83 in stock 1 new from €123.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de ruedas MTB: juego de ruedas de 26 pulgadas para bicicleta de montaña, llanta de aleación de magnesio, freno de disco, 5/6 radios, 7-10 velocidades.

Llanta: llanta de aleación de magnesio de 26", válvula Schrader, alta hermeticidad, fácil de reparar, cada una tiene 5/6 radios en la rueda delantera y trasera.

Aplicable: adecuado para neumáticos de 26 pulgadas con un ancho de 1,5 pulgadas a 2,215 pulgadas.Cassette compatible de 7/8/9/10 velocidades.

Buje: rueda delantera 2 rodamientos sellados, rueda trasera 2 rodamientos sellados, los rodamientos giran de manera flexible, lo que puede brindar una experiencia de conducción liviana y estable.

Paquete: juego de ruedas MTB x (1 par), palanca de liberación rápida x 2. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio al cliente, haremos todo lo posible para resolverla y brindarle la mejor experiencia de compra.

B0044 - Pegatinas para llantas de bicicleta de montaña, 26 - 27,5 - 28 - 29 pulgadas, pegatinas para llantas de bicicleta MTB (26 pulgadas, naranja 35) € 10.00 in stock 1 new from €10.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️CONTENIDO: Juego completo de pegatinas para llantas de bicicleta, suficiente para 2 ruedas. Adecuado para llantas de 26 a 27.5 a 28 a 29 pulgadas, ancho de la pegatina: 1.8 cm

✔️Material de alta calidad: las pegatinas están hechas de vinilo duradero. Resistente a los rayos UV a todo tipo de clima, alta resistencia al agua y a la luz solar. El material base se compone de una lámina autoadhesiva de alto rendimiento, que incluye un laminado protector, que hace que las pegatinas sean resistentes a los arañazos y al agua (aptas para túneles de lavado).

✔️Instalación fácil y rápida: aplicar las pegatinas para llantas es simple, intuitiva y toma solo unos minutos, incluso para usuarios inexpertos. Para una fácil aplicación, los adhesivos se suministran con una lámina de transferencia. Atención: no pegue las pegatinas en superficies rugosas de las llantas (por ejemplo, llantas polvorientas).

✔️Diseño deportivo: diseño atractivo que hace que las ruedas de tu bicicleta sean más atractivas y dinámicas. Un pequeño toque de diseño como este puede cambiar completamente el aspecto de tus ruedas.

✔️Hecho de vinilo preespaciado: son pegatinas sin fondo y vienen precurvadas para ser utilizadas de una manera sencilla para decorar o personalizar superficies sin tener que manejar herramientas de corte. Simplemente retira el diseño del soporte, aplícalo a la superficie deseada y obtendrás un resultado limpio y preciso. READ Los 30 mejores Cubre Colchon 150X200 capaces: la mejor revisión sobre Cubre Colchon 150X200

Llanta de rueda de bicicleta de montaña de aleación de aluminio de 26 pulgadas, llanta de freno de disco de doble capa, adecuado para neumáticos de 26 x 1 5 ~ 26 x 2 125, múltiples opciones de € 33.79 in stock 1 new from €33.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: esta llanta de bicicleta de montaña está hecha de aleación de aluminio duradera, asegurando un uso duradero.

Diseño de freno de disco doble: equipado con una llanta de freno de disco de doble capa, proporcionando un rendimiento de frenado fiable y eficiente para mayor seguridad.

Múltiples opciones de agujero: disponible en opciones de agujeros de 24/28/32/36, lo que te permite elegir de acuerdo a tus necesidades y preferencias específicas.

Adecuado para varios neumáticos: con una altura de marco de aproximadamente 5 mm, esta llanta es compatible con neumáticos de 26 x 1.5 ~ 26 x 2.125, ofreciendo versatilidad para diferentes condiciones de conducción.

Fácil instalación: incluye remaches de acero inoxidable y viene con una boquilla de gas, proporcionando comodidad y facilidad de uso.

Rueda de bicicleta de montaña MTB de 26 pulgadas, 32 agujeros, doble V, llanta de bicicleta MTB, llanta de bicicleta de 32 agujeros, llanta de bicicleta de freno en V € 41.36 in stock 1 new from €41.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de materiales de alta calidad, duradero. Aleación AL 6061-T6, más fuerte y ligera.

La llanta es adecuada para neumáticos de 26 x 1.5 ~ 20 x 2.125.

Con remache de acero inoxidable.

Llanta de freno de disco de doble capa de 26 pulgadas, la altura del marco es de aproximadamente 21,5 mm.

Especificaciones: llanta de freno de disco de doble capa de 20 pulgadas, altura del marco es de aproximadamente 21,5 mm, con remaches de acero inoxidable, la llanta es adecuada para neumáticos de 20 x 1,5 ~ 20 x 2,125.

Gurpil 63975 Rueda, Trasero, 26, Carrete, Radio Negro € 56.45 in stock 4 new from €56.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad profesional

Resistencia a las inclemencias meteorológicas

Montaje fácil

Contenido del paquete: una unidad

Juego de Ruedas de 26 Pulgadas para Bicicleta de montaña Llanta de aleación de Aluminio de Doble Capa bujes rodamientos sellados Freno de Disco QR para 7-8-9-10 velocidades Cassette (Color : Blue) € 154.98 in stock 1 new from €154.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Juego de ruedas de bicicleta de montaña de 26 pulgadas] La aleación de aluminio de doble capa sin remaches hace que el juego de ruedas sea más liviano y resistente.

[Llanta] Altura 27 mm, freno de disco, válvula Schrader, intercambiable por válvula presta, peso de la rueda delantera: 1076 g, peso de la rueda trasera 1283 g.

[Hub] Esta rueda de bicicleta de carretera adopta el rodamiento sellado delantero 2+ trasero 2 que es muy suave. Cassette, cubos de liberación rápida. Número de agujeros: 32 agujeros para cada rueda delantera y trasera.

[Radios] Los radios redondos hacen que sus ruedas sean muy fuertes y duraderas, pueden soportar su largo viaje o carreras.

[Servicio satisfactorio] Nos comprometemos a garantizar que esté 100% satisfecho. Si tiene algún problema durante el uso, o no está satisfecho con nuestros productos y servicios, contáctenos por correo electrónico la primera vez, le ofreceremos un servicio amigable y satisfecho.

Fincci Par Antipinchazos Cubierta MTB Bicicleta 26 x 1.95 Pulgadas 50-559 Antipinchazos 3mm con Neumaticos para Carretera Montaña Hibrida Bici € 44.97 in stock 1 new from €44.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubiertas Liso con 3mm Anti Pinchazos 3mm, 26 x 1.95 pulgados. ETRTO ( 50 - 559). 30 TPI. Adecuado para bicicletas de Carretera, MTB, Montaña, Híbridas. Adecuado para ruedas de 26 "

La gruesa capa antifunción de goma flexible de 3 mm ofrece una protección duradera contra objetos afilados. Hecho de nylon de alta calidad y compuesto de caucho. Cordónes de alambre de acero para refuerzo

Banda de rodadura rápida de alta tracción para una conducción más rápida y cómoda. Además, proporciona un buen agarre en superficies desiguales como carreteras asfaltadas o pavimento.

Dimensiones: 26 x 1,95, peso 1050 g. El paquete consta de 2x neumático. Neumático de reemplazo perfecto para bicicletas de montaña o carretera con ruedas de 26 "

Fincci - compre con confianza de la marca UK. Soporte post-venta completo y garantía del fabricante. Llantas Fincci ha pasado todos los certificados CE e ISO relevantes.

Rueda MTB 26 Pulgadas Juego Ruedas Bicicleta Llanta Bicicleta Montaña 32 Habló Freno Disco/llanta QR Cubos Rodamientos Sellados 6 Trinquetes para Volante Cassette De 7-12 Velocidades € 138.11 in stock 1 new from €138.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frente MTB y la rueda trasera 26 pulgadas, (disco de freno / rim-) bicicleta de ruedas, CNC doble borde de la aleación de aluminio capa, con remaches, por 7 - 8 - 9 - 10 - hub casete 11-12 velocidad.

J forma redonda radios de acero inoxidable y pezón cobre, Rivet: aumentar la fuerza de la llanta, los radios están estresados ​​de manera más uniforme.

hub aleación de aluminio, Front 2 traseros 4 rodamientos sellados NBK, la precisión de mecanizado CNC.Aleación de aluminio de cuerpo libre y ligero.

rueda rápida liberación, frente hub 9x100 mm, 10x135mm cubo trasero.32 hoyos.Peso: 960g frontal / trasera 1240g.

INCLUYE: doble aleación pared rueda * 1 par, varilla de liberación rápida original * 1 par, radios de repuesto * 2, cojín neumático x 2, tarjeta de garantía * 1.

Moma - Bicicleta Montaña Mountainbike 26" BTT Shimano, Doble Disco y suspensión € 209.99 in stock 1 new from €209.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuadro de acero HI-TEN

Cambio Shimano TZ-50 21 vel, manetas de cambio Shimano ST-EF40

Frenos de disco delantero y trasero

Horquilla Zoom con suspensión

Llantas de aluminio de 26"

Juego de Ruedas de 26 Pulgadas para Bicicleta de montaña Llantas con Freno de Disco Bujes con rodamientos sellados Soporta 6/7/8 velocidades Rueda Libre giratoria QR € 143.64 in stock 1 new from €143.64 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Juego de ruedas para bicicleta de montaña de 26 pulgadas] Hecho de aleación de aluminio de alta calidad sin remaches, resistente y duradero. Delantero 1040g, Trasero 1100g.

[Llanta] Ancho exterior: 25 mm, Ancho interior: 19 mm, Altura: 21 mm. Llantas de aleación de aluminio de doble capa. Freno de disco de 6 pernos, válvula Schrader.

[Hub] Esta rueda de bicicleta de carretera adopta el rodamiento sellado delantero 2+ trasero 2 que es muy suave. Admite rueda libre giratoria de 6/7/8 velocidades. Liberación rápida. Delantero 100mm, Trasero 135mm. Número de agujeros: 32 agujeros para cada rueda delantera y trasera.

[Radios] Los radios redondos de acero hacen que sus ruedas sean muy fuertes y duraderas, pueden soportar su largo viaje o carrera.

[El paquete incluye] 1 rueda delantera de bicicleta, 1 rueda trasera de bicicleta, 1 palanca de liberación rápida. El juego de ruedas para bicicleta de montaña de 26 pulgadas, el mejor regalo para tus amigos/familiares.

Fincci Cubierta Bicicleta 26x1.95 Pulgadas 52-559 Cubiertas con 3mm Antipinchazos 60TPI Neumaticos para MTB Montaña Hibrida Bici Bicicleta con 26 x 1.95 Neumatico € 26.97 in stock 1 new from €26.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cinturón antipunción en el interior. Tamaño: 26x195 pulgadas. ETRTO 52-559. Adecuado para rueda de 26 pulgadas

60 TPI. Peso: 1100gr cada llanta. El paquete consta de 1 x neumaticos bicicleta 26 x 1.95

La gruesa capa antifunción de goma flexible de 3 mm ofrece una protección duradera contra objetos afilados. Hecho de nylon de alta calidad y compuesto de caucho. Cordón de alambre de acero para el refuerzo de los neumáticos

Pisada de agarre para una mejor estabilidad y una conducción segura en terreno y al aire libre. También proporciona un viaje rápido y cómodo en carreteras y asfalto. Neumático de reemplazo perfecto para bicicletas de montaña o carretera con ruedas de 26 pulgadas

Fincci - compre con confianza de la marca UK. Soporte post-venta completo y garantía del fabricante.Llantas Fincci ha pasado todos los certificados CE e ISO relevantes.

Fincci Set Antipinchazos 3mm Cubiertas Bicicleta 26 x 1.95 Pulgadas MTB 50-559 y Cámara de Aire Presta Válvula Interior para con Neumaticos para Carretera Montaña Hibrida Bici € 45.91 in stock 1 new from €45.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete consta de 2x cubiertas Liso con Anti Pinchazos 3mm 26 x 1.95 y 2x camara de air Presta. 50 - 559. Adecuado para bicicletas de Carretera, MTB, Montaña, Híbridas. Adecuado para ruedas de 26"

La gruesa capa antifunción de goma flexible de 3 mm ofrece una protección duradera contra objetos afilados. Hecho de nylon de alta calidad y compuesto de caucho. Cordónes de alambre de acero para refuerzo

Banda de rodadura rápida de alta tracción para una conducción más rápida y cómoda. Además, proporciona un buen agarre en superficies desiguales como carreteras asfaltadas o pavimento.

Dimensiones: 26 x 1,95, ETRTO (50-559). Peso 1x neumático 1050gr, y 1x camara Presta 48mm - 250 gr. Neumático de reemplazo perfecto para bicicletas de montaña o carretera con ruedas de 26"

Fincci - compre con confianza de la marca UK. Soporte post-venta completo y garantía del fabricante. Llantas Fincci ha pasado todos los certificados CE e ISO relevantes. READ Los 30 mejores Mesa Plegable Comedor capaces: la mejor revisión sobre Mesa Plegable Comedor

Ruedas De Bicicleta MTB 24 Pulgadas 26 27,5 29 Pulgadas Pared Doble Aleación De Aluminio Híbrido/Montaña Llanta De Bicicleta Freno De Disco 2250g para 7-12 Velocidades € 215.61 in stock 1 new from €215.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NOMBRE: Aleación de aluminio de doble pared 24/26/27.5/29 pulgadas Mtb Ruedas para bicicletas.

CENTRO: Frente 2 Rojas 5 de espalda, cubos delanteros de 100 mm, cubo trasero 135 mm.

Habló: 45# El acero inoxidable redondo, 32 h delantero y trasero, puede soportar la fuerza de tracción de 440 lb.

FRENO: Diseño de freno de disco de seis uñas estándar internacional, peso de aproximadamente 2.15 kg.

SER APLICABLE: Para el volante Shimano y SRAM 78/9/10/11, tamaño de neumático 1.25 ~ 2.25 pulgadas.

Juego De Ruedas MTB 24'' 26'' 27.5'' 29'' Bicicleta De Montaña Freno Disco Liberación Rápida Cassette 8 9 10 11 12Velocidad Bicicleta Llantas Aluminio (Color : Purple, Size : 29inch) € 173.51 in stock 1 new from €173.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE RUEDAS DE BICICLETA MTB DE 24'' 26'' 27,5'' 29'': El juego de ruedas está hecho de un material de aleación de aluminio duradero, lo que garantiza una excelente resistencia y durabilidad for un uso a largo plazo. El peso es de unos 2000 g.

BUJE: Freno de disco. Adopta bujes de rodamientos sellados delanteros, 2 traseros, 4 y cuerpo de casete de acero, que tienen alta lubricidad y admiten velocidades de 8/9/10/11/12. Liberación rápida: Rueda delantera: 100 mm, rueda trasera: 135 mm

LLANTA: Llantas de aleación de aluminio de doble pared con remaches, que fortalecen eficazmente las llantas y aumentan la vida útil. Compatible con neumáticos normales y neumáticos clincher. Válvula Schrader.

RADIOS: Radios de acero al carbono 45# de 14 g, resistentes y duraderos. Número de radios: 32 en la rueda delantera, 32 en la rueda trasera.

EL PAQUETE INCLUYE: 1 par de juegos de ruedas, 1 juego de liberación rápida, 1 junta y 2 almohadillas antipinchazos de nailon de alta presión. Por favor verifique los artículos que necesita antes de comprar.

VPPV Rueda de Ciclismo MTB 26/27,5/29 Pulgadas, Aleación de Aluminio Llanta de Bicicleta de Montaña Rodamientos Sellados Freno de Disco para 7/8/9/10/11 Velocidad Negro € 211.32 in stock 1 new from €211.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL: Juego de ruedas de bicicleta MTB de aleación de aluminio de doble pared 26 27,5 29 pulgadas

HUB: Ruedas de liberación rápida, rodamiento delantero 2 trasero 5, bujes delanteros 100 mm, buje trasero 135 mm

FRENO: Freno de disco de 6 clavos estándar internacional, rueda delantera 960 g, rueda trasera 1075 g

RADIO: acero inoxidable redondo 45 #, 32H en la parte delantera y trasera, puede soportar una fuerza de tracción de 420 lb

SEA APLICABLE: para volante Shimano & Sram 7/8/9/10/11, tamaño de llanta 1.25 ~ 2.25 pulgadas

LSRRYD MTB Juego Ruedas Bicicleta Montaña 26" Negro Llanta Bicicleta QR Rueda Libre Cassette 7-10 Velocidades Freno Disco Liberación Rápida Buje Rodamientos Sellados 32 Habló (Size : 26 Inch) € 122.03 in stock 1 new from €122.03 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ruedas de bicicleta MTB 26 pulgadas, freno de disco, para volante de cassette de 7-8 - 9 - 10 velocidades (7 velocidades necesitan instalar junta).

Llanta de aleación de doble capa, peso: 940 g delante, 1100 g detrás, pinchos de rueda: 105 g.

Eje de liberación rápida, buje delantero 9 * 100 mm, buje trasero 10 * 135 mm. 32 radios.

Radios de acero inoxidable, buje de aleación de aluminio, delante 2 detrás 4 rodamientos sellados, cuerpo libre de acero inoxidable

Incluido: rueda mtb * 1 par, pinchos de rueda * 1 par, cinta de llanta * 1 par.

Motodak Rueda Bicicleta de Montaña 26" Ar Bloqueo Llanta Plata mach1. Mediana Michael Magnum Freno de V a 5/6 / 7v 36t € 38.00 in stock 1 new from €38.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rueda Montaña 26 AR bloqueo RL a tornillos 5 – 6-7 V

