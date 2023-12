Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores liebherr recambios frigorifico capaces: la mejor revisión sobre liebherr recambios frigorifico Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores liebherr recambios frigorifico capaces: la mejor revisión sobre liebherr recambios frigorifico 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

DL-pro DL-pro Kit de dos bisagras inoxidables para la manija del frigorífico Liebherr 9590178 9590190 para puertas de frigorificos y congeladores € 17.99



Amazon.es Features Juego de bisagras para tirador de puerta para neveras Liebherr. Utilizadas para la parte superior e inferior como izquierda y derecha para puertas de frigorificos y congeladores. Hecho de metal inoxidable de alta calidad y plástico resistente. Recomendamos siempre cambiar ambas bisagras.

Compatible con las marca: Liebherr 9590178 9590190

Caracteristicas del articulo: El kit incluye 2 bisagras para el tirador puerta del frigorifico I Material: plástico y metal I Color: plata/gris.

¿Preguntas? Si no estás seguro de si este artículo es el adecuado, nuestro servicio de atención al cliente está encantado de ayudarle en cualquier momento.

DL-pro Calidad premium – La marca profesional para piezas de repuesto y accesorios alrededor de la casa.

MONTERAL Asa Puerta Frigorifico Blanco 743067000 7430670 para Liebherr Recambios Tirador Nevera y Congelador el Kit Incluye 2 Tapones Garantía de 10 Años € 15.99



Amazon.es Features Juego de blanco tirador puerta frigorifico para Liebherr frigorifico y congelador con 2 tapones con codigo original 743067000, 7430670.

La longitud total del manilla frigorifico es de 310 mm y la distancia entre las fijaciones es de 245 mm.

Tirador frigorifico universal y, por tanto, también compatible con los códigos originales 7432602, 9086742.

Asa nevera para Liebherr recambios está hecho de plástico de alta calidad que es duradero y puede soportar el desgaste diario.

Abra el frigorífico y retire tapones realizando un pequeño movimiento hacia atrás. Retire los tornillos. Una vez retiradas las piezas, proceda a volver a montar el nuevo para Liebherr tirador frigorifico, siguiendo el mismo proceso en orden inverso. READ Los 30 mejores Focos Solares Led Para Exteriores capaces: la mejor revisión sobre Focos Solares Led Para Exteriores

MIRTUX Tirador Puerta de Frigorífico Liebherr Original. Color Blanco. Código del recambio: 7422482 y 7042614 (ver todos los modelos compatibles en la descripción). € 39.95



Amazon.es Features ✅ DATOS GENERALES: se trata de un tirador para la puerta de distintos modelos de frigoríficos Liebherr . El color del asa de recambio es blanco. La instalación es sencilla.

✅ COMPATIBILIDAD: el Código Original de Recambio es 7422482.. Tirador compatible con diferentes modelos de nevera Liebherr. Para ver todos los modelos compatibles revise la "Descripción del producto".

✅ CONTENIDO del paquete: al comprar este producto recibirá 1 x Tirador Puerta Frigorífico Color Blanco como el de las imágenes.

✅ Producto de MÁXIMA CALIDAD fabricado con los mejores materiales para conseguir una durabilidad y desempeño excepcional.

✅ GARANTÍA MIRTUX. Si no queda satisfecho o hay cualquier problema con el producto, le devolvemos su dinero sin preguntas.

DL-pro Soporte derecho e izquierdo compatible con Liebherr 7433698 9193353 Soporte para botellas, compartimento lateral para botellas, puerta de frigorífico, congelador, combinación € 21.99



Amazon.es Features Soporte derecho e izquierdo para compartimento de puerta en el frigorífico. Pieza de sujeción lateral blanca con 2 agujeros para el estribo de sujeción de la puerta del compartimento de refrigeración. La mayoría de los soportes de plástico se utilizan 4 veces en un dispositivo.

Derecha, adecuada para Liebherr 7433698, izquierda para Liebherr 9193353. En caso de que el dispositivo no funcione, escríbenos y estaremos encantados de ayudarle.

Características: soporte derecho: longitud: 114 mm, ancho: 61 mm, altura: 37 mm, material: plástico, color: blanco, soporte izquierdo: longitud: 115 mm, ancho: 61 mm, altura: 37 mm, material: plástico, color: blanco

Para dispositivos Liebherr : C CB CBN CBNa CBNes CBNP CBNPb CBNPe CBP CBPes Ces CN CNa CNP CNPes CP CPes CTA CTN CTNal CTNes CTP CTPa CTPes CUP K KB KBa KDNv KDP. a KDPes KDv KDves KEKNv

Para dispositivos Liebherr Kes KGB KGBes KGBN KGBNe KGNes KGNP KGNPe KGNv KGNva KGNve KGT KGTa KGTbl KGTD KGTde KGTs KGTv KGTve KP KPes KS KSB KSBes KSDP KSDPe KSDPe v KSDve KSDve SP KSPv KSPva KSPve KSSv KSv KSves

Liebherr - Tirador de puerta original 7430668 + 2 placas 7426362 para frigorífico Liebherr € 19.99



Amazon.es Features Pieza de repuesto de primera calidad.

Tirador de puerta Liebherr 7430668.

Tirador de palanca.

Se recomienda comprobar la compatibilidad del producto previamente. En caso de duda sobre el modelo, se debe consultar al fabricante. Aportando los datos del dispositivo, la empresa podrá comprobar si este es el artículo adecuado. Si el artículo es te sirve, quizás tenemos el adecuado en almacén, aunque no se encuentre aún publicado en Amazon. Para más información y consejos, consulte nuestra página de compra online.

Número del artículo: 100005959-000 / 4054905058563.

Set de ahorro! Panel lateral Soporte compartimento para botellas Frigorífico Liebherr a la derecha 7438550 a la izquierda 7427329 € 32.09



Amazon.es Features Trébol: wit.

Material: plástico.

Barva: bílá.

MONTERAL Kit de Bisagra 9590178 9590124 para Tirador Puerta Frigorifico para Liebherr Garantía de 10 Años € 15.99



Amazon.es Features El kit incluye 2 bisagras para el tirador puerta del frigorifico para Liebherr 9590178 9590124.

Dimensiones: longitud 90 mm, anchura 60 mm, altura 37 mm.

El kit de instalación incluye 2 bisagras, 2 tornillos, 2 arandelas y 2 tacos.

La bisagra de la puerta del tirador frigorifico está hecha de material duradero y resistente al desgaste.

Gracias a que se incluyen todos los recambios para Liebherr nevera necesarios, se garantiza una fácil instalación.

ANAKEL HOME 7432602 Repuesto Tirador Compatible con Frigorífico liebherr Blanco 31cm con Tapas Embellecedoras € 14.30



Amazon.es Features ⭐ RECAMBIO TIRADOR LIEBHERR BLANCO: CO: 7432602Mango utilizado, entre otros, en frigoríficos y en combinaciones de frigorífico y congelador. Contenido: 1 pieza.

✅ Longitud: 310 mm. Ancho: 65 mm. Altura: 90 mm. Distancia entre orificios: 244 mm. Color: blanco. Fabricado con materiales de calidad y duraderos, es de fácil montaje, en caso de duda a la hora de colocarlo en la nevera les ayudaremos!

⚠️ COMPATIBILIDAD: Tirador compatible con múltiples modelos de frigoríficos Liebherr..3866 INDEX 20N, 3866 INDEX 20N-001, 4056INDEX20E, 9970384-00, 997038403K4260INDEX20C001, 997038405K4260INDEX20E001, 997038407K426020G001, 998839213CN3366INDEX20M001, 9988396-14, C4023INDEX22. En caso de duda a cerca de la compatibilidad no duden en consultarnos por favor, CONSULTA TU MODELO CON NOSOTROS.

❓ ¿En qué circunstancias debe cambiarse la pieza? El mango se ha roto / Hay juego en la fijación del elemento /El elemento presenta marcas de desgaste: grietas, huellas de golpes.

✈️ ATENCIÓN AL CLIENTE Y ENVÍOS: Nuestro equipo técnico está disponible y preparado para resolver cualquier problema/consulta a cerca del tirador. No duden en consultarnos, estaremos encantados de ayudarles en su proceso de compra. Envíos desde España.

compartimento de botellas compartimento puerta frigorífico Liebherr 7424309 € 41.76

Amazon.es Features ¿Quieres saber si es compatible con tu electrodoméstico? Consúltalo con REMLE, el proveedor oficial! Te ayudaremos a encontrar el producto que necesitas

LIEBHERR - TIROIR INTERMÉDIAIRE POUR CONGÉLATEUR LIEBHERR € 67.46

Amazon.es Features Recambio original de parte de calidad – Original Equipment Manufacturer calidad

nevera-congelador cajón Liebherr 9791172

Cajón transparente GS frontal

Atención: inseguros, si el artículo cabe? deseada por favor consúltenos. nos dan sus datos de dispositivo mediante, de modo que el artículo permite revisar. si el artículo no debe ser compatible con, hemos apropiado a juego de repuesto para artículo pero en el surtido – también entonces, si el juego de repuesto para artículo (todavía) no es en Amazon machinas. más información y consejos, así como fondo de pantalla aditivos & Accesorios y de ampliación corresponder encontrar artículos al artículo usted en nuestro propio tienda online.

Número de artículo: 100072867 – 000/EAN Número de almacenamiento interno: 4054905369348

Remle - Cajón nevera Liebherr 9290294 - Original € 49.23

Amazon.es Features ❇️ Cajón verduras frigorífico

❇️ Modelo KGT4046

❇️ Códigos Originales 9290034, 9290294.

Si tienes dudas sobre la compatibilidad de esta pieza de recambio con tu campana, CONSÚLTANOS! En REMLE te ayudamos a encontrar lo que necesitas sin compromiso

Mango original para puerta de frigorífico Liebherr € 39.99

Amazon.es Features Türgriff Optik Edelstahl

Maße: 455 x 65 x 100 mm

schnelle Lieferung

Liebherr 9290416 Original verduras Carcasa cajón verduras compartimento compartimento refrigeración cajón verduras cajón Depósito Carcasa compartimento 253 x 185 x 376 mm Frigorífico € 55.85

Amazon.es Features Recambio original de parte de calidad – Original Equipment Manufacturer calidad

Verduras cáscara Liebherr 9290416

Se utiliza en nevera y congelador de combinaciones

Atención: inseguros, si el artículo cabe? deseada por favor consúltenos. nos dan sus datos de dispositivo mediante, de modo que el artículo permite revisar. si el artículo no debe ser compatible con, hemos apropiado a juego de repuesto para artículo pero en el surtido – también entonces, si el juego de repuesto para artículo (todavía) no es en Amazon machinas. más información y consejos, así como fondo de pantalla aditivos & Accesorios y de ampliación corresponder encontrar artículos al artículo usted en nuestro propio tienda online.

Número de artículo: 100075059 – 000/EAN Número de almacenamiento interno: 4054905391264 READ Los 30 mejores Careta Para Soldar capaces: la mejor revisión sobre Careta Para Soldar

Flaschenfach Seitenteil links Kühlschranktüre Liebherr 7427329 € 19.31 € 18.19

€ 18.19 in stock 4 new from €18.19



Amazon.es Features Repuesto de tirador de mano izquierda para nevera Liebherr.

Compatible con los siguientes modelos: ECC2856, ECC3056, EK1554, EK1750, EK2254, EK2450, EKB2410, EKBC2454, EKC1314, EKC1414, EKC1614, EKC2414, EKC2424, EKC3054, EKCN2414, IC2956, ICB3166, IKB3454.

Pieza de recambio original.

Liebherr Genuine Original frigorífico ensalada Bin € 56.51

Amazon.es Features Contenedor para ensalada Liebherr original

Hecho de plástico transparente resistente y duradero

Compatible con más de 350 modelos

Referencia comercial: 9290036

Fácil de instalar

Remle - Estante botellero frigorifico LIEBHERR 7424241 € 38.90 € 27.86

€ 27.86 in stock 2 new from €27.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anchura: 470 mm Altura: 50 mm Profundidad: 120 mm

Modelos CT2821-20, 998980100, CT2821-20, 998980100, CTA2021-20A, 998882501

Código original 7424241

Si tienes dudas sobre la compatibilidad de esta tapa con tu frigorífico, CONSÚLTANOS! En REMLE te ayudamos a encontrar la pieza de repuesto que necesitas sin compromiso!

Liebherr 7271476 - Bandeja de cristal transparente para frigorífico o congelador (455 x 262 mm) € 44.07

Amazon.es Features Calidad de fabricante de equipo original

Placa de cristal Liebherr 7271476

Normalmente se encuentran 2 de estas placas de vidrio de seguridad ligeramente verdes en el compartimento del congelador.

Advertencia: ¿No está seguro de si el artículo se ajusta a tu elección? Por favor, pregunte con nosotros. Indícanos los datos de su dispositivo para que podamos comprobar el artículo. En caso de que el artículo no sea adecuado, tenemos etc. Sin embargo, el artículo de repuesto adecuado está en el surtido, incluso si el artículo de repuesto adecuado (aúño) no se enumera en Amazon. Más información e instrucciones, así como accesorios y artículos adicionales para el artículo, encontrará etc. en nuestra propia tienda online.

Número de artículo interno: 100088722-000. Número EAN: 4054905506927

Recamania Tirador Puerta frigorífico Liebherr (Largo 31cm - Entre agujeros 24, 5cm 7432602 7430670 7430134 € 14.99

Amazon.es Features RECAMBIO TIRADOR LIEBHERR BLANCO: CO: 7432602Mango utilizado, entre otros, en frigoríficos y en combinaciones de frigorífico y congelador. Contenido: 1 pieza.

¿No sabes si se corresponde con tu electrodomestico?

CoLongitud: 310 mm. Ancho: 65 mm. Altura: 90 mm. Distancia entre orificios: 244 mm. Color: blanco. Fabricado con materiales de calidad y duraderos, es de fácil montaje,nsultanos. Un tecnico te ayudara.

Tirador/palanca en forma de barra compatible para frigorífico Liebherr 7432602 - Blanco € 14.35 € 13.98

€ 13.98 in stock 9 new from €10.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Liebherr.

MIRTUX Tirador Puerta de Frigorífico Liebherr Original. Color Blanco. Código del recambio: 7426909 (ver todos los modelos compatibles en la descripción). € 68.01



Amazon.es Features ✅ DATOS GENERALES: se trata de un tirador para la puerta de distintos modelos de frigoríficos Liebherr . El color del asa de recambio es blanco. La instalación es sencilla.

✅ COMPATIBILIDAD: el Código Original de Recambio es 7426909.. Tirador compatible con diferentes modelos de nevera Liebherr. Para ver todos los modelos compatibles revise la "Descripción del producto".

✅ CONTENIDO del paquete: al comprar este producto recibirá 1 x Tirador Puerta Frigorífico Color Blanco como el de las imágenes.

✅ Producto de MÁXIMA CALIDAD fabricado con los mejores materiales para conseguir una durabilidad y desempeño excepcional.

✅ GARANTÍA MIRTUX. Si no queda satisfecho o hay cualquier problema con el producto, le devolvemos su dinero sin preguntas.

Bisagra de puerta 2 piezas manija de la puerta palanca manija de reemplazo para Liebherr 9590178 9590124 juego de reparación kit de reparación € 20.92



Amazon.es Features Dos bisagras para tirador de puerta con instrucciones de montaje (idioma español no ), kit de para manijas en forma de barra, frigoríficos, CBNes, CUNesf, SKes, CTNesf, Kes, SGNesf, KBes, CPesf CN, etc

Datos técnicos: Contenido del : 2 bisagras L: 90 mm. Ancho: 60 mm. Altura: 37 mm

Las bisagras se ajustan perfectamente al tirador de la puerta de tu frigorífico

Fácil instalación, soporte robusto y bisagras de acero inoxidable prémium para mayor calidad y larga vida útil

Te ayuda a elegir la posición del mango (bajo/arriba/izquierda/derecha). El juego contiene todas las piezas necesarias

ANAKEL HOME Tirador Frigorífico Compatible con Liebherr (21cm con Tapas Embellecedoras 7430668) € 15.50 € 14.99



Amazon.es Features ⭐ RECAMBIO TIRADOR LIEBHERR BLANCO 21CM. Mango utilizado, entre otros, en frigoríficos y en combinaciones de frigorífico y congelador Liebherr. Se incluye únicamente 1 pieza.

✅ Este tirador de color blanco cuenta con una longitud de 210 mm y una longitud entre agujeros de 155 mm, 65 mm de ancho 90 mm de alto. Esta fabricado con materiales de calidad y duradero; es de fácil montaje, en caso de duda a la hora de colocarlo en la nevera les ayudaremos encantados.

⚠️ COMPATIBILIDAD: Este repuesto de tirador es compatible con distintos modelos de frigorífico Liebherr: BGND 294626, KGNP 384626A, KGT 304625A, KGTD 406626A, BGND 294626A, KGNP 384626B, KGT 304625B, KSD 264226, BGND 298625A, KGNP 384626C, KGT 304626, KSD 264226A, KGB 364625A, KGNV 334626, KGT 304626A, KSD 264226B, KGB 364626 y muchos más. Si tiene dudas acerca de la compatibilidad de su electrodoméstico con este repuesto, no dude en consultarnos.

⚒️ EQUIPO TÉCNICO: Nuestro equipo técnico está disponible y preparado para resolver cualquier problema/consulta acerca del tirador. No duden en consultarnos, estaremos encantados de ayudarles en su proceso de compra.

❓ ATENCIÓN AL CLIENTE: Ofrecemos atención al cliente personalizada al 100% mediante la vía que prefiera (teléfono, email...).

Filtro de Carbón Activado Adecuado para Frigoríficos Liebherr 9096989 9882460 988246000 | Filtro de Repuesto para 7440021-00 con Carbón Activo para Filtro de Frigorífico Fresh Air € 18.90



Amazon.es Features Filtro de repuesto idóneo para neutralizar eficazmente los malos olores y limpiar el aire de tu frigorífico | Fabricado en Alemania

Para mantener siempre el mejor rendimiento de tu filtro, te recomendamos que lo sustituyas cada 6 meses | Sustituye al filtro original 7440021

Compatible con frigoríficos Liebherr FreshAir: 9096989 | 9882460 | 988246000

Detalles técnicos: Material: plástico | Peso por unidad: aprox. 15 g | Dimensiones: aprox. 42 x 42 x 10 mm | Color: negro

Incluido en la entrega: 1x filtro de carbón activo para frigoríficos Liebherr | Nota: Se aclara expresamente que este producto no es un producto original de Liebherr, sino sólo un producto compatible. Los términos Liebherr, ... etc. sólo se utilizan como información descriptiva con fines ilustrativos

Orginal Set Asas de Puerta Blancas Forma de Barra Frigorífico Combi Liebherr 9086742 € 28.26

Amazon.es Features Türgriff Kühlschrank Liebherr

RECAMBIOS DREYMA TIRADOR PUERTA PARA FRIGORÍFICO LIEBHERR C.O. 7426909 € 19.99



Amazon.es Features Color Blanco

Remle - Soporte lateral derecho estante botellero frigorifico LIEBHERR K4260 7430208 7433698 7426776 7426772 7433698 € 19.55

Amazon.es Features ❇️ Soporte lateral estante botellero frigorífico

❇️ Modelo K4260

❇️ Códigos originales 7433698 7426776 7426772 7433698 7430208

¡Consúltanos la compatibilidad con tu electrodoméstico!

Tirador de puerta de repuesto para Liebherr 7430670, manilla de puerta para frigorífico, congelador, refrigerador automático € 16.49



Amazon.es Features Asas de frigorífico Liebherr y otras piezas de repuesto para frigorífico Liebherr de VIOKS son de alta calidad. El mango de frigorífico Liebherr se caracteriza por su durabilidad

Mango para frigorífico: mango VIOKS Liebherr para frigorífico, un asa económica para frigorífico/congelador. Las piezas de repuesto alternativas de VIOKS son piezas de repuesto completas para refrigerador Liebherr & Liebherr congelador piezas de repuesto

El tirador de la puerta blanco es un reemplazo perfecto de las piezas de repuesto originales para frigorífico y congelador Liebherr

Fácil de usar: este mango de repuesto Liebherr se entrega en el juego: el juego de piezas de repuesto para puerta de frigorífico Liebherr se compone de la manija de la puerta blanca y 2 tapas

Fácil de instalar: el montaje de estas piezas de repuesto para frigorífico Liebherr no requiere conocimientos previos especiales. Puede instalar el mango para la puerta del refrigerador usted mismo fácil y rápidamente

Liebherr 7424274 - Soporte para botellas (7424274) € 35.47 € 31.78

€ 31.78 in stock 2 new from €31.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Liebherr 7424274 - Soporte para botellas (7424274)

Liebherr 9290014 Original verduras Carcasa cajón verduras compartimento compartimento refrigeración cajón verduras cajón Depósito Carcasa compartimento 435 x 199 x 235 mm Frigorífico € 62.56 € 59.21

€ 59.21 in stock 2 new from €47.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recambio original de parte de calidad – Original Equipment Manufacturer calidad

Verduras cáscara Liebherr 9290014

Envío desde el distribuidor de Alemania con orden tlicher factura y IVA.

Atención: inseguros, si el artículo cabe? deseada por favor consúltenos. nos dan sus datos de dispositivo mediante, de modo que el artículo permite revisar. si el artículo no debe ser compatible con, hemos apropiado a juego de repuesto para artículo pero en el surtido – también entonces, si el juego de repuesto para artículo (todavía) no es en Amazon machinas. más información y consejos, así como fondo de pantalla aditivos & Accesorios y de ampliación corresponder encontrar artículos al artículo usted en nuestro propio tienda online.

Número de artículo: 100002634 – 000/EAN Número de almacenamiento interno: 4054905025312

