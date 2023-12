Inicio » Ropa Los 30 mejores Calzoncillo Largo Hombre capaces: la mejor revisión sobre Calzoncillo Largo Hombre Ropa Los 30 mejores Calzoncillo Largo Hombre capaces: la mejor revisión sobre Calzoncillo Largo Hombre 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

ABANDERADO 278 - Calzoncillo Largo Desagujado, Blanco, M/48 € 18.05 in stock 7 new from €13.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido ligero

Material de calidad

Ofrece comodidad y libertad de movimiento

ABANDERADO Termal Fibra Invierno Calzón Largo, Pantalones termicos para Hombre, Blanco, M € 16.45 in stock 8 new from €12.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interior afelpado para mayor suavidad

Timone Calzoncillos Largos Ropa Térmica Hombre TI30-127(Negro, M) € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho en la UE; Calzoncillos largos de hombre; De longitud hasta los tobillos; Cómodos y calientes

Amplia y cómoda cintura elástica; Puños en los bajos que no oprimen

Modelo ligeramente ajustado; Amplio tejido de refuerzo en la entrepierna (sin abertura)

Permitirán que te muevas en total libertad; Son ideales para los días más fríos

Los calzoncillos largos han sido elaborados en algodón de alta calidad, suave y transpirable ; Excepción: color Melange: 50% Algodón, 50% Poliéster

MT Calzoncillos térmicos y de esquí para hombre, ropa interior cálida larga con interior suave, azul, XL € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La variante ligera de la popular ropa térmica MT para hombre. Estos calzoncillos sirven como una capa de calor debajo de la ropa en frío ligero a medio, mientras que son cómodos y transpirables.

La fibra climáticamente activa con alto porcentaje de algodón ofrece una protección óptima contra el frío. El pantalón está trabajado con práctica abertura y tiene una cintura elástica para facilitar el deslizamiento.

La estructura acanalada del material hace que la ropa interior larga sea elástica, se adapta bien a la forma del cuerpo y proporciona una sensación cómoda. El material es agradable al tacto y también fácil de limpiar.

Los calzoncillos funcionales duraderos para hombre están disponibles en diferentes colores atemporales. La ropa también está disponible como un conjunto con una parte superior a juego.

Ofrecemos buena calidad a precios razonables. Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de responder preguntas sobre su pedido o ayudarlo con los cambios o quejas deseados. READ Los 30 mejores Pijama Entero Mujer capaces: la mejor revisión sobre Pijama Entero Mujer

LAPASA Mallas Termicas Hombre Pantalon Termico Invierno Calzoncillos Largos Termicos Ligero (Pack 1) Thermoflux 100 M10 L Negro (Pack de 1) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALOR DEL MATERIAL: Los pantalones térmico LAPASA están confeccionadas con un tejido de micro-vellón de spandex de poliéster. Cuando la temperatura comienza a bajar este material le brindara la mejor calidez en termino de relación calor / peso

COMODIDAD: Estas mallas térmicas están diseñadas para ser finas e eficaces para aislar el calor corporal. El material no solo es capaz de retener el calor corporal, sino que al mismo tiempo elimina la humedad para mantener una temperatura agradable.

FLEXIBILIDAD: El material spandex de poliéster es elástico y tiene un estiramiento en 4 direcciones para brindarle mayor flexibilidad, movilidad y comodidad.

AJUSTABLE: Nuestros calzoncillos largos térmico están hechas para tener un ajuste ceñido para un mejor ajuste cuando se usa debajo de las capas exteriores.

OPCIONES: Lapasa ofrece una amplia variedad de mallas térmicas para satisfacer sus necesidades. Ligero: para un clima fresco y refrescante para mantenerse seco y acogedor; Peso Medio para temperaturas más frías donde se necesita más calor en temporadas de invierno; Espeso para climas fríos donde es imprescindible un fuerte aislamiento térmico.

ARCITON Hombre Pantalones Largos Calzoncillos Cómoda y Suave Ropa Interior Térmica Hombre Leggins S(Cintura: 66cm-73cm) 5005CKU Cuadros € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: 95%Algodón, 5%Elastano

Tamaño de la cintura:●S (66cm-73cm); ●M (73cm-81cm); ●L (81cm-88cm); ●XL (88cm-95cm; ●XXL (95cm-102cm)

Consejo de tamaño: diseño ajustado, si prefieres algo más informal y cómodo, te recomendamos que pidas un tamaño más grande

Característica: pantalones térmicos de algodón para hombre, cintura baja, fino, transpirable, cuidado personal, secado rápido, cómodo. El material suave, muy elástico y muy ligero se adapta a la forma de tu cuerpo y da la impresión de ser una segunda piel

Cómodo: mallas térmicas para hombre de alta calidad, cálidas en climas fríos. Se siente como una segunda piel, perfecta para todo tipo de actividades en interiores y exteriores, como trotar, andar en bicicleta de montaña, hacer senderismo, hacer ejercicio, hacer jardinería o en el uso diario

Calzoncillos térmicos Largos para Hombre, Ropa Interior de esquí térmica, de algodón Antracita L = 6 € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calzoncillos térmicos para hombre, de 5/M a 10/4XL en antracita, gris, azul oscuro y azul.

El interior de los calzoncillos térmicos es afelpado y suave.

Agradable al tacto, ligero, suave y cálido gracias a su interior afelpado. Excelente ajuste, fácil de limpiar y estable.

Lavable y estable.

Los calzoncillos térmicos son ideales como ropa interior de deporte para excursionistas de invierno, como ropa interior de trabajo o para el tiempo libre.

Nuofengkudu Hombre 4 Pack Larga Bóxers Ajustados Bulge Braguitas Calzoncillos Ropa Interior Suave Elástico Compresión Shorts Underwear Mutande Panty Hipster Nero/BLU/Grau/Rosso Chiaro Tamaño XL € 33.99 in stock 2 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3D abrir la mosca de la bolsa de proporcionar más espacio sin ningún pegajosa. Funcional diseño de pata larga para evitar andar, permanecer en el lugar. Prevenir eficazmente la amplia músculo swing y relajación muscular

Suave y transpirable de algodón calzoncillos boxer elásticas con cintura y funcional de la mosca de cuerpo perfecto ajuste. Tecnología de absorción de humedad reducir irritante olor a sudor

Cómodo para usar debajo de cualquier tipo de ropa. Perfecto para casual o de uso diario, especialmente bueno para el rendimiento deportivo

Deportes Escritos---Perfecto de Interior/al aire Libre para el Gimnasio, Baile, Ciclismo, Escalada, Yoga, Correr, Trotar, Bicicleta, Tenis, Surf, esquí, Esquí, Baloncesto, Fútbol/Fútbol, ect

Aptos para toda la temporada. Regalo Ideal para tu novio, esposo, familia en Cumpleaños, Día de acción de gracias, Carnaval, Navidad o el Día de san Valentín

Abanderado Termal Fibra de Invierno Capa de Base Inferior, Gris, XL/56 para Hombre € 17.50

€ 17.05 in stock 4 new from €13.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido ligero

Material de calidad

Ofrece comodidad y libertad de movimiento

YSABEL MORA - Pantalón Interior térmico € 14.65 in stock 10 new from €10.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalón térmico para hombre. La prenda térmica que retiene el calor corporal en tu interior. Confeccionada con las más altas exigencias en calidad y con su interior afelpado convierten este producto en ideal para el invierno más frío.Composición: 92% Poliéster, 8% Elastano

Fabricamos nuestras prendas en materiales que se adaptan a cualquier cuerpo, en cualquier momento y circunstancia.

Fundamos la esencia del diseño mediterráneo hecho en Valencia.

Manteniendo nuestras prendas contribuimos al medio ambiente y a la sostenibilidad de nuestro planeta.

BestSale247 Calzoncillos térmicos largos para hombre, ropa interior de esquí, ropa interior térmica, Negro , Talla única € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calzoncillos térmicos para hombre con canalé fino en negro. Talla única / 48-50 / M-XL

El interior de los calzoncillos térmicos es rugoso y agradablemente suave.

Agradable al tacto, ligero, agradable y agradable calidez gracias al interior rugoso. Excelente ajuste, fácil de limpiar y estable

Fácil de lavar y estable

Los calzoncillos térmicos son ideales como ropa interior deportiva para vacaciones de invierno, como ropa interior de trabajo o para el tiempo libre.

Timone Calzoncillos Largos Ropa Térmica Hombre (Azul Oscuro, XL) € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calzoncillo largo para hombre; Longitud hasta los tobillos; No lleva diseños

Lleva una cómoda cinta elástica en la cintura; El acabado de las perneras no oprime

Corte ajustado; Costura plana; Nesga con apertura en la parte delantera

Hecho de algodón transpirable de alta calidad

Hecho en la UE

Heatwave® - Pack de 2 pantalones térmicos para hombre, calzoncillos largos, calzoncillos, calzoncillos, calzoncillos, calzoncillos cálidos, talla S, M, L, XL, XXL Negro Negro ( L € 21.33

€ 20.74 in stock 1 new from €20.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 2 pantalones térmicos para hombre, calzoncillos largos, calzoncillos cálidos

Clasificación de 0,45 tog: mantiene más aire caliente cerca de la piel.

Ajuste cómodo, la construcción acanalada se adapta a los contornos del cuerpo.

Heatwave Thermalwear

Color: blanco, azul, carbón y negro.

ZLYC Calzoncillos Boxer Largo Algodon Ropa Interior para Hombre(Negro 4 Paquete),XL € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: hecho de 98% algodón peinado de primera calidad, cómodo, transpirable, más suave y más duradero que el algodón estándar.

Contour Pouch: para un ajuste cómodo y de apoyo sin sentirse demasiado apretado durante todo el día

Ropa interior duradera con costuras firmes,Gran flexibilidad. Fuerte resistencia al desgarro

Cintura elástica: 4 cm / 1,57 pulgadas de ancho, proporciona un ajuste cómodo en todas las situaciones

Sin etiqueta: etiqueta impresa en la comodidad de la espalda y sin molestos picores y rasguños

Natural Feelings 9in Pack de 4 Boxer Hombre Largos Calzoncillos Deportivos Hombre Elástico Ropa Interior Hombre Boxers para Hombres Absorción De Humedad Talla L in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO DE PIERNA LARGA:Nuestros boxer hombre tienen una entrepierna de 9 pulgadas y el largo perfecto para cobertura y comodidad.Las piernas son alargadas para que no se atasquen ni se enrollen; la tela es suave y agradable para la piel, y las costuras internas de la ropa interior hombre son planas, lo que reduce efectivamente la fricción en ambos lados de los muslos.

INSTRUCCIONES DE TAMAÑO:Medidas de cintura para calzoncillos largos hombre: Pequeño (30-32" Cintura), Mediano (32.5-34.5"), Grande (35-37"), X Grande (37.5-39.5"), XX Grande (40-42) ").Cada paquete contiene 4 pares de calzoncillos hombre para hombre en diferentes colores, disponibles en opciones lisas o estampadas.

MAETERIAL:La boxer para hombre masculina está hecha de 93 poliéster y 7% spandex, que es estable y no es fácil de deformar, y puede proteger nuestros músculos del exceso de trabajo durante el ejercicio.Los materiales que absorben la humedad, antibacterianos y antiolores te mantienen seco y fresco en todo momento.

ALTA COMDIDAD DE USO:La boxers hombre masculina con abertura frontal garantiza que sus partes privadas sean transpirables y no tapadas; la cómoda cintura elástica no se sentirá apretada ni tirada cuando se use;canzoncillos de hombre boxer masculina sin etiquetas, sin incómodos picores, rasguños o escozores.

ADECUADO PARA DEPORTES:La calzoncillos deportivos hombre para hombre está diseñada ergonómicamente con cortes sin costuras en los costados y la espalda para reducir la fricción contra la piel y adaptarse perfectamente a su cuerpo para brindar comodidad durante todo el día. Estos calzoncillos hombre boxer son ideales para hombres amantes de los deportes o del aire libre. READ Los 30 mejores Cartera Cuero Hombre capaces: la mejor revisión sobre Cartera Cuero Hombre

Ladeheid Calzoncillos Térmicos Largos Ropa Interior Hombre LAGI002 (Negro/Azul Marino, M) € 20.99

€ 17.84 in stock 2 new from €17.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Largos leggings termoactivos para hombre hechos de microfibra; Planas costuras no oprimentes; Permiten mantener una adecuada temperatura del cuerpo; Remueven la humedad de la superficie del cuerpo; Certificado Oeko-Tex Standard 107

Largos leggings termoactivos, los cuales se ajustan fuertemente al cuerpo, y al mismo tiempo no dificultan el movimiento; Se estiran muy bien y permiten respirar a la piel

Los leggings termoactivos sirven perfectamente para realizar actividades físicas durante cada época del año; Durante el invierno como adicional capa aislante que ayuda a mantener el calor; Durante el verano para llevar solos

Leggings termoactivos hechos de microfibra de alta calidad; El material remueve la humedad y ayuda a mantener el calor del cuerpo

Los leggings sirven perfectamente para realizar cada tipo de deportes, por ejemplo montar bicicleta, correr, realizar ejercicios en el gimnasio, etc.

Abanderado Pantalón térmico Termaltech, Long John Hombre, Negro, M € 22.92 in stock 6 new from €18.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido ligero

Material de calidad

Ofrece comodidad y libertad de movimiento

Schiesser Original Classics-Pantalón Largo Ropa Interior de Hombres, Azul Oscuro, Medium € 19.74 in stock 8 new from €19.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estos calzoncillos largos y azules para hombre de la serie "Feinripp melange" combinan un material especialmente agradable a la piel con un diseño clásico. El acanalado fino de alta calidad de algodón 100% natural proporciona una agradable sensación suave en la piel y al mismo tiempo ofrece una gestión óptima de la humedad. En combinación con la cintura suave y azul liso y el práctico procedimiento, los calzoncillos largos se convierten en una cómoda pieza de ropa a temperaturas más frías.

Sesto Senso Calzoncillos Largos Hombre 2 Unidades Algodón Pantalón Térmico (L, Negro) € 41.67 in stock 1 new from €41.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calzoncillo largo para hombre; Longitud hasta los tobillos; Material liso; Lote de 2 piezas

Slim-fit; Costuras cómodas y planas; El acabado de las perneras no oprime; Ancho, goma elástica con logotipo de la marca

Hecho de algodón transpirable de alta calidad

Elección perfecta para todas las actividades al aire libre; Se adapta perfectamente al cuerpo sin restringir la libertad de movimiento

Hecho en la UE

Antonio Rossi (Paquete de 3) para hombres Largo Boxer ajustados, Negro, M € 16.09 in stock 2 new from €16.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONFORT : Confeccionados con una mezcla rica en algodón para un tacto suave sobre la piel El ajuste ergonómico se adapta suavemente al cuerpo ayudando a evitar los molestos pliegues

FRESCOS Y LIGEROS: La confección en algodón ligero y transpirable ayuda a que el aire fluya a través del tejido, favoreciendo una ventilación alrededor de la piel y disfrutar de una sensación de frescor durante todo el día

SUJECIÓN OPTIMIZADA: Diseñados para ofrecer la sujeción, tienen una perneralarga que ofrece cobertura y estabilidad, a la vez que reduce la probabilidad de que se suban cuando te mueves

SIN ETIQUETAS QUE PICAN: ¿Estás cansado de ajustar constantemente las molestas cinturas de tus bóxers? Disfruta de una comodidad duradera con la cintura sin etiquetas, que elimina las molestas etiquetas a la vez que mantiene los bóxers en su sitio

SUJECIÓN Y AJUSTE: La tela elástica de 4 direccioness favorece la libertad de movimientos sin restricciones con un ajuste ergonómico que se mueve con tu cuerpo

Paquete de 3 pantalones térmicos para hombre, capa base larga, extrema cepillado en el interior, ultra suave, pantalones polainas, blanco, 27-32 € 24.93 in stock 1 new from €24.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Comodidad premium: el juego de 3 calzoncillos largos para hombre está hecho de 50% algodón, 50% poliéster y mezclas que se sienten ultra suaves y cómodas, ofrece transpirabilidad que permite que el olor se escape, ofreciendo una comodidad y supera el clima frío.

Retención de calor: cuando se trata de calidez y uso diario, estos leggings térmicos para hombre están diseñados específicamente para que te mantengas protegido del frío. La capa base para hombre absorbe la humedad para mantener una temperatura cómoda.

Altamente flexible: la ropa interior térmica para hombre cuenta con tela elástica en 4 direcciones y de compresión para un ajuste más flexible a tu cuerpo sin sensación de atado, lo que te permite moverte libremente. Mientras tanto, los pantalones para hombre se mantienen mejor sin perder calor corporal.

Cálido y cómodo durante todo el día Pijama térmico para hombre ajustado como una segunda piel, para que no tengas que lidiar con el exceso de amontonamiento de tela y te da mucha más libertad para disfrutar del aire libre. Es la mejor ropa térmica para el invierno.

Los pantalones térmicos para hombre son la mejor expresión de amor en el frío invierno El juego térmico de pantalones largos para hombre será la primera opción de regalo para Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y día de San Valentín. Si tienes algún problema con la temperatura para hombres, asegúrate de ponerte en contacto con nosotros

Pierre Calvini Button Fly, Bóxer Hombre, Multicolore (Azul/Negro/Gris), Paquete de 12, L € 33.89

€ 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONFORT : Fabricados con una suave mezcla de materiales para un tacto suave sobre la piel, y la cintura sin etiquetas permite llevarlos durante todo el día sin causar irritaciones

FRESCOS Y LIGEROS: La mezcla de tejidos transpirables ayuda a crear una sensación de frescor, mientras que las propiedades de secado rápido del tejido ayudan a mantener la frescura durante todo el día

SUJECIÓN TOTAL: Nuestros bóxers para hombre llevan una tela elástica de 4 direcciones para permitir un movimiento flexible y sin restricciones en todas las direcciones, además de una bragueta delantera con botones para un acceso cómodo y fácil

SUJECIÓN Y AJUSTE: ¿Estás cansado de tener que andar recolocando tus calzoncillos? Las perneraslargas ayudan a evitar que se suban y a reducir los molestos pliegues, por lo que consiguen un ajuste cómodo y seguro

CON LA CONFIANZA DE LOS HOMBRES: Conde 10000 valoraciones de cinco estrellas, nuestros bóxers para hombre son un complemento esencial de la colección de ropa interior de todo hombre Comprueba por ti mismo su popular comodidad y estilo

Sesto Senso Calzoncillos Largos Algodón Pantalón Térmico Hombre (M, Azul Oscuro) € 24.38 in stock 1 new from €24.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calzoncillo largo para hombre; Longitud hasta los tobillos; Material liso

Slim-fit; Costuras cómodas y planas; El acabado de las perneras no oprime; Ancho, goma elástica con logotipo de la marca

Hecho de algodón transpirable de alta calidad

Elección perfecta para todas las actividades al aire libre; Se adapta perfectamente al cuerpo sin restringir la libertad de movimiento

Hecho en la UE

PUMA Boxeador Largo Deportivo de Microfibra (3 Unidades) Calzoncillos bóxer, Azul y Negro, XL para Hombre € 26.73 in stock 2 new from €26.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puma ropa interior hombre

ARCITON Calzoncillos Térmicos Largos para Hombre Invierno Pantalones Largos Base Layer Leggins Hombre S(Cintura: 66cm-73cm) 3004cku Café € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: 95%Bambú Fibra, 5%Elastano

Tamaño de la cintura:●S (66cm-73cm); ●M (73cm-81cm); ●L (81cm-88cm); ●XL (88cm-95cm; ●XXL (95cm-102cm)

Consejo de tamaño: diseño ajustado, si prefieres algo más informal y cómodo, te recomendamos que pidas un tamaño más grande

Característica: cintura baja, delgada, transpirable, cuidado personal, secado rápido y cómodo. El material suave, muy elástico y muy ligero se adapta a la forma de tu cuerpo y se siente como una segunda piel

¡Siete colores! Cada día fue diferente en una semana. Leggings ajustados de alta calidad, cálidos en clima frío

wirarpa Calzoncillos Hombre Boxer Algodon Ropa Interior Cómoda para Hombres Sin Etiquetas con Abertura Pack de 4 Multicolor-Negro Gris Blanco Azul Oscuro Talla L € 25.99

€ 22.09 in stock 1 new from €22.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido Elástico De Algodón Premium: 95% algodón y 5% elastano. Los calzoncillos de ropa interior para hombre son suaves, livianos y absorben la humedad.Nuestros Bóxer son cómodos es como si no llevaras nada.

Cintura elástica y ancha: la cintura suave y ancha se mantiene en su lugar sin demasiada compresión.no aprietan,sin rodar.Nuestros calzoncillos tipo bóxer para hombre protegen la piel de irritaciones y marcas graves en la cintura.Mantiene la forma después del uso.

Boxer Hombres Con Abertura: funcional de abertura brinda un espacio cómodo para que el área personal de los hombres se mantenga fresca y seca.

Piernas Sin Enrollar: Pierna normal lo suficientemente larga para permanecer en su lugar y costuras sin rozaduras para mayor comodidad. No se necesita ajuste,No se encojen, No rozan ni pican.

Calzones Boxer Para Todas Las Ocasiones: La cómoda ropa interior elástica para hombres puede satisfacer sus necesidades en la vida diaria. Perfecto para hacer ejercicio, actividades familiares y uso diario. READ Los 30 mejores Pijama Spiderman Niño capaces: la mejor revisión sobre Pijama Spiderman Niño

SES Calzoncillos largos para hombre, 2 unidades, con bragueta y cintura suave, 100% algodón, Blanco, S € 31.13 in stock 1 new from €31.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calzoncillos largos acanalados en paquete de 2 unidades

blanco y azul marino 100% algodón

Mezcla de 50% algodón y 50% poliéster

Perfecto para usar en días fríos

Se adapta perfectamente a la camiseta de manga larga de SES

Sesto Senso Calzoncillos Largos 100% Algodón Pantalón Invierno Térmico Hombre M Azul Oscuro € 24.18 in stock 1 new from €24.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calzoncillo largo para hombre; Longitud hasta los tobillos; material estructural

Slim-fit; Costuras cómodas y planas; El acabado de las perneras no oprime; Ancho, goma elástica

Hecho de algodón transpirable de alta calidad

Elección perfecta para todas las actividades al aire libre; Se adapta perfectamente al cuerpo sin restringir la libertad de movimiento

Hecho en la UE

INNERSY Calzoncillos Largos Hombre Deportivos Boxers para Hombres Secado Rápido Ropa Interior 3 Pack (L, Negro/Gris Oscuro/Gris) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALZONCILLOS LARGOS HOMBRE: Innersy boxer hombre son de pierna larga, anti rozaduras al correr o caminar. Las perneras son suaves y elásticas, abrazan la piel pero no aprietan demasiado, no atan, permiten una gran movilidad, no muerden el muslo. Cómodo para llevar como ropa interior deportiva

BOXER DE MALLA LIGERA: Nuestros calzoncillos boxer hombre utilizan tejido de malla de secado rápido, ligero y transpirable, cómodo para el uso diario o el ejercicio. Pack de 3 boxers para hombres, gran regalo para su marido, hijo y padre en Navidad, Año Nuevo, también agradable para el verano

BOLSA DE CONTORNO DE APERTURA: La bolsa de contorno ergonómica de estos hombres calzoncillos ofrece sujeción, y la bragueta abierta 3D es fácil de trabajar. Proporciona más espacio, aumenta la transpirabilidad y te mantiene fresco y seco durante todo el día

PERMANEZCA EN SU SITIO: Nuestros calzoncillos largos hombre tienen cintura elástica, se estira para adaptarse y mantiene la forma, siempre permanecen en su lugar, no se enrollan, no se suben y no se clavan en la piel. Estos Bóxer se ajustan muy bien, perfectos para un día de trabajo

CUIDADO FÁCIL Y SIN ETIQUETAS: Estos boxer hombre pack se pueden lavar a máquina y secar en secadora, mantienen bien el color y la forma. Nuestros boxer ajustados hombre sin etiquetas, no es necesario cortar ninguna etiqueta, la etiqueta impresa se caerá después de varios lavados

Sesto Senso Hombre 2 Unidades Pantalones Largos Calzoncillos para Hombre k2 (Negro, S) € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL: 100% algodón transpirable, pantalones interiores largos para hombres, material natural tra

TAMAÑO: Pantalones interiores largos para hombres y niños, adecuados para tallas 46-54 con patas cor

COMODIDAD: pantalones interiores largos para hombres con una cómoda correa y gancho lateral. Corte d

DURABILIDAD: Pantalón interior largo óptimo para uso continuo por la mañana y por la noche. Sin grie

CUIDADO: Recomendamos lavarlos en una lavadora a 40 °

