Los 30 mejores Lector Cd Usb capaces: la mejor revisión sobre Lector Cd Usb

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Lector Cd Usb?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Lector Cd Usb del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Grabadora CD / DVD Externa Usb 3.0, Rodzon Unidades de DVD Externa Portátil CD / DVD /-RW / ROM Estable con Lector / Quemador / Re - Quemador para Win 10 / 8 / 7 / XP / Vista / Linux / Mac OS € 20.99

€ 19.99 in stock 3 new from €19.99

Amazon.es Features 【FÁCIL DE INSTALAR Y USAR】: La grabadora CD / DVD externa no hay necesidad de instalar software para configurar el controlador, conectar fácilmente, solo conéctelo en el puerto USB para detectar el controlador de DVD. Sólo tiene que enchufar y usar, es ligero y antichoque. Grabadora lector cd dvd, puede ponerlo en la bolsa de viaje o en su escritorio.

【ALTA VELOCIDAD CON INTERFAZ USB 3.0】: Este lector dvd externo estándar de transmisión USB 3.0, compatible con USB 2.0, USB 1.0, la velocidad de transmisión de datos más estable que otras, hasta un máximo de 5 Gbps

【DISEÑO DE ALTA CALIDAD】: EL quemador CD / DVD con la cáscara de textura cepillada ofrece un disfrute visual y táctil de la moda, Diseño de cable integrado, sin necesidad de preocuparse por la pérdida de cable.

【TECNOLOGÍA INTELIGENTE】: Este Unidades de CD / DVD ultrafino para computadoras portátiles viene de serie con un botón de expulsión, por lo que no tiene que preocuparse de que el disco se atasque en una unidad de CD / DVD externa. Gracias a la tecnología de malla de cobre de este componente externo, puede estar seguro de que la transmisión de datos estable

【AMPLIA COMPATIBILIDAD Y USO】: La unidad de CD externa admite la lectura de CD, VCD, SVCD, CD-R / RW, DVD-R / RW y la grabación de CD / - RW, DVD / - RW y más. Chip avanzado, grabadora de DVD / RW compatible con la reproducción de música, películas o copiar / grabar películas y música en DVD o CD, ideal para varios dispositivos. Compatible con Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 10 / Linux, todo Versión del sistema Mac OS, computadora portátil y de escritorio

Grabadora de DVD/CD Externa USB 3.0 Portátil Diseño Ultra Delgado, Lector de DVD/CD con Capacidad de Corrección de Errores, Compatible con WIN98/XP/WIN7/WIN8/WIN10/XP/VISTA/ Mac OS 8.6 o Superior € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features DISEÑO PORTATIL ULTRA DELGADO: Gracias a su diseño portátil, esta grabadora de DVD está pensada para ocupar el mínimo espacio y ser fácilmente transportada. El cable de transmisión de datos integrado de alta estabilidad te facilitará su instalación y uso

TECNOLOGIA USB 3.0: Adoptando la tecnología USB 3.0, la transmisión de datos de la unidad óptica para DVD y CD es mucho más rápida, precisa y estable. Se alimenta sólo por USB, no necesitarás fuentes de alimentación externa

PLUG & PLAY” CONECTAR Y USAR: Fácil de usar, simplemente basta con conectar el cable USB, sin necesidad de instalación de drivers. Este lector de DVD y CD es una opción rápida, fácil y eficiente a la hora de quemar o leer tus discos

GRAN COMPATIBILIDAD: La grabadora de CD/DVD externa WIN98/XP/WIN7/WIN8/WIN10/XP/VISTA/ Mac OS 8.6 o superior. Ideal para laptops, notebooks y sobremesas. Además de soportar la lectura y escritura de DVD-ROM, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD-R DL CDA, CD-ROM, CD-R, VCD, SVCD y CD-RW

GRAN FUNCIONAMIENTO: Dispone de un funcionamiento estable con gran capacidad de corrección de errores, antigolpes y con tecnología de reducción de ruido. Con un bajo consumo que te ayudará a ahorrar energía sin perder velocidad de lectura y escritura

elloLife Lector CD Externo, Grabadora CD / DVD Externa Usb 3.0, Unidades CD Externas-RW Super Drive, Type-C, Compatible con Win10/8/7/XP/Vista/Linux/Mac OS € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features 【FÁCIL DE INSTALAR Y UTILIZAR】Unidad de CD externa Plug and Play. No hay necesidad de software y fuente de alimentación adicionales. Simplemente conecte la unidad de DVD externa a la interfaz USB de su ordenador portátil, presione el botón y coloque el disco en la bandeja, se reconocerá y reproducirá automáticamente.

【INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD】Con esta unidad de CD externa para ordenador portátil, le brinda una velocidad de transferencia de datos rápida y un rendimiento estable. Le permite grabar CD, música, videos, instalar software o crear discos de respaldo de CD / DVD. También es compatible con USB2.0.

【GRAN COMPATIBILIDAD】El CD Drive es adecuado para Windows XP / Vista / 7/8/10, todas las versiones de MAC OS. Está especialmente diseñado para Apple HP Dell Lenovo y otros, ultrabook, netbook, laptop y ordenador de escritorio sin unidad de hardware.

【APARIENCIA MODERNA】El cable de datos está oculto en el reproductor de DVD USB. Quemador para ordenador portátil. Tiene un diseño delgado, liviano y a prueba de golpes, y una apariencia lo suficientemente elegante, puede colocar esta unidad externa de CD / grabadora / reproductor de DVD en la bolsa de viaje o en su escritorio.

【[2019 MEJORADO] TECNOLOGÍA INTELIGENTE】Este reproductor de CD / DVD ultra delgado para ordenadores portátiles viene de serie con un botón de expulsión para que nunca tenga que preocuparse de que su disco se atasque dentro de esta unidad de CD / DVD externa. Gracias a la tecnología de malla de cobre de este componente externo, puede estar seguro de transmisiones de datos estables.

Grabadora DVD, Lector CD/DVD Usb 3.0 y Type-C, Ultra Slim Portátil Unidad de DVD, Disquetera Externa CD/DVD-RW Super Drive, Compatible con WIN98 /XP/7/8/10/XP/VISTA/Mac OS € 20.96 in stock 1 new from €20.96

Amazon.es Features ⚡【Tecnología USB 3.0+Type-C+Interfaz de Disco Duro Sata】Esta Grabadora DVD proporciona una velocidad de transferencia de datos rápida y un rendimiento estable. Puede grabar CD, música, videos, instalar software o copiar datos de forma segura. También es compatible con USB 2.0 / 1.0.

⚡【Conexión y Uso】Fácil de usar, solo conecte el cable USB y no necesita instalar el controlador. Este lector de CD/DVD es una opción rápida, fácil y eficiente a la hora de quemar o leer los discos.

⚡【Gran Compatibilidad】Grabadora de CD / DVD compatible WIN98 / XP / WIN7 / WIN8 / WIN10 / XP / VISTA / Mac OS 8.6 o superior, adecuado para laptops y computadoras de escritorio, disquetera dvd también admite la lectura y escritura de DVD-ROM, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD-R DL CDA, CD-ROM, CD-R, VCD, SVCD y CD-RW.

⚡【Diseño Portátil y Elegante】Con su diseño portátil, esta grabadora de DVD está diseñada para ser mínima y portátil. Cable de transmisión de datos integrado de alta estabilidad para una fácil instalación y uso. Tiene un diseño delgado, ligero y resistente a los golpes con un aspecto ondulado, elegante y refinado.

⚡【Excelente Rendimiento】Lector de DVD operación estable, buena capacidad de corrección de errores, resistencia al impacto y tecnología de reducción de ruido. El bajo consumo de energía puede ayudarlo a ahorrar energía sin ralentizar las velocidades de lectura y escritura.

Unidad DVD, LOZAYI Lector CD/DVD USB 3.0 y Type-C, Ultra Slim Portátil Grabadora DVD, Disquetera Externa CD/DVD-RW Super Drive, Compatible con WIN98 /XP/7/8/10/XP/VISTA/Mac OS € 19.96

€ 16.96 in stock 1 new from €16.96

Amazon.es Features 【USB 3.0+Type-C+Doble Chip】Esta Grabadora DVD utiliza dos chips independientes para mejorar la precisión de la lectura del disco, rechazar mandriles, recoger discos y no grabar / reconocer. Proporciona una velocidad de transferencia de datos rápida y un rendimiento estable.Compatible con USB 2.0 / 1.0.

【Reducción de Ruido Inteligente】Unidad DVD tiene una ranura antivibraciones incorporada para reducir el ruido de funcionamiento de la unidad óptica. Reducción de Ruido Inteligente, Vida Tranquila.

【Multifuncional y Multipropósito】Fácil de usar, solo conecte el cable USB y no necesita instalar el controlador. Mira Peliculas、Escucha Musica、Graba Archivos 、Copia de Seguridad de Datos、Instalación del juego、Instalación del disco del sistema / grabación.

【Excelente Rendimiento】Lector de DVD operación estable, buena capacidad de corrección de errores, resistencia al impacto y tecnología de reducción de ruido. El bajo consumo de energía puede ayudarlo a ahorrar energía sin ralentizar las velocidades de lectura y escritura.

【Amplia Compatibilidad】Grabadora de CD / DVD compatible WIN98 / XP / WIN7 / WIN8 / WIN10 / XP / VISTA / Mac OS 8.6 o superior, adecuado para laptops y computadoras de escritorio, disquetera dvd también admite la lectura y escritura de DVD-ROM, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD-R DL CDA, CD-ROM, CD-R, VCD, SVCD y CD-RW.

Lector CD DVD Externo USB 3.0 - Apiker Grabadora DVD Externa, Caja Externa DVD con Interfaz Tipo-C & USB, Disquetera Externa Compatible con Windows XP / 2003 / Vista / 7/8.1/10, Linux, Mac OS € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features 【Interfaz Tipo-C + USB, Campo de Aplicación Más Amplio】: además de la interfaz usb, nuestro lector cd/dvd externo también ofrece la interfaz tipo c, dos tipos de interfaz hacen que nuestro disquetera externa usb sea adaptable con Varios modelos: PC, laptop, apple, PC todo en uno (no adaptable con TV, pantalla táctil o teléfono). El diseño de "cable de máquina en uno" reduce el desgaste, extiende la vida útil del cable y la máquina, facilita el almacenamiento y el uso.

【USB 3.0, Transmisión Más Rápida】: usb 3.0 está configurado para lograr una mayor velocidad de transferencia de datos, que puede alcanzar 500M / s, 5 veces más alta que la de usb 2.0, ofrece más lectura y escritura Rápido, fluido y estable. También es compatible con usb 2.0 y 1.1.

【Fácil de Usar】: Plug & play, conecta el grabadora dvd externa usb 3.0 en tu computadora y luego puedes usarlo. Puede ser reconocido automáticamente por la computadora sin la necesidad de instalar el controlador (excepto win98), compatible con Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8.1 / 10, Linux, Mac OS

【un Cable USB Gratis】: En el paquete, ofrecemos un cable usb adicional que se utiliza para proporcionar electricidad cuando se conecta con una computadora a baja potencia, a fin de mantener una buena velocidad de transferencia.

【Usos Múltiples】 Aujourd'hui: Hoy en día, la mayoría de las computadoras portátiles pierden su reproductor interno de cd / dvd, un caja externa dvd de calidad es un buen asistente que lo ayuda a ver la película, escuchar música, instalar el sistema, guardar Sus archivos, fotos, grabar CD / DVD, admite DVD-ROM, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD-R DL, CDA, CD-ROM, CD-R, VCD, SVCD, CD-RW, ⚡ NO APOYA el disco Blu-ray.⚡ READ Los 30 mejores Fujinon 23Mm F2 capaces: la mejor revisión sobre Fujinon 23Mm F2

Grabadora DVD Externa, iAmotus Unidades CD/DVD Externas USB 3.0 & Tipo-C Lector Grabadora Externa Ultra Slim Portátil para Windows 10/8/ 7/ Vista/XP/Mac OS/Mac/Linux/Desktop/Laptop € 18.49 in stock 1 new from €18.49

1 used from €18.12

Amazon.es Features 【Tecnología USB 3.0】 Lector y grabador de CD / DVD-RW externo con interfaz USB, con la ayuda de la tecnología avanzada USB 3.0, se puede lograr una transmisión de alta velocidad, proporcionando una velocidad de transmisión de hasta 5 Gbps, sin esperas. Al mismo tiempo, también es compatible con versiones anteriores de USB 2.0 y USB 1.0 , tiene una gama más amplia de usos.

【PLUG & PLAY】Fácil de usar, simplemente basta con conectar el cable USB, sin necesidad de instalación de drivers.alimentado por puerto USB, no se necesita energía extra. Equipado con adaptador Type-C. Este lector de DVD es una opción rápida, fácil y eficiente a la hora de quemar o leer tus discos.

【Reducción Ruido】Grabadora DVD Externa adoptan un movimiento silencioso de calidad y una función de ranura sísmica, duble reducción de ruido para proporcionar su vida efecto de silencio.Adoptada tecnología única de grabación inteligente, puede ver películas, escuchar de música, descargar música, imágenes y películas.

【Reproductor DVD Completo】Unidades DVD externas ultra slim portátil se pueden utilizar para instalar software, reproduzca películas/música, realice copias de seguridad de sus datos, grabe sus preciosos recuerdos y guarde fotos. ¡Trabaja con este súper disco externo ahora!

【Aplicación Amplia】iAmotus Reproductor de DVD externo son adecuadas para Windows 10/7/8 / XP / Vista, Todas las versiones de Mac OS, Linux OS. Especialmente diseñado para ultrabook, netbook, laptop y computadora de escritorio que sin hardware de disco. Si tiene algún problema, no dude en enviarnos un correo electrónico en cualquier momento, le proporcionaremos servicios las 7 * 24 horas.

SAWAKE Grabadora DVD/CD Externa, USB 3.0 Tipo C Lector de CD Externa Portátil con Lectore de Tarjetas SD/TF, Disquetera External Drives Óptico CD DVD +/-RW para Window XP/7/8/10, Macbook etc € 27.99 in stock 4 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Plug & play 】: Este Lector CD/DVD Externo es fácil de usar, no necesita ningún software y funciona con un puerto USB, funcionará una vez que lo conecte a su computadora portátil.

【Amplia compatibilidad】: Los reproductores de DVD portátiles funcionan bien con Mac Book Air, Mac Book Pro, computadoras portátiles y de escritorio. Compatible con Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Linux, Mac OS 8.6 o superior. Admite CD, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-RW, DVD ± R, DVD-R DL, CDA, DVD-ROM, VCD y SVCD. (Nota: no es compatible con tabletas, TV, Automático; no puede reproducir discos Blu-ray, discos 3D / 4K y discos de juegos de más de 8.5G)

【Diseño portátil】 —— Este disquete de Unidades de DVD Externa Portátil delgado con un diseño muy conveniente, cable de interfaz 2 en 1 y diseño de cable incorporado, no se preocupe por la pérdida de la interfaz y el cable y es realmente muy fácil de guardar.

【Rendimiento perfecto】 —— El cd externo para portatil SAWAKE posee una tecnología de grabación inteligente única, grabadora de DVD / CD externa con un nuevo chip y una fuerte corrección de errores, reducción de ruido antichoque, bajo consumo de energía. Reproduce música y películas sin demora ni distorsión. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

QueenDer Grabadora DVD/CD Lector Unidad DVD Externa USB 3.0 Reproductor CD/DVD ROM RW y Portatil PC Lector Optico Externo Compatible con Windows10/8/8.1/7/XP/Mac os con PC/Notebook-Negro € 19.54 in stock 1 new from €19.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

★【Interfaz USB3.0】Interfaz USB3.0, compatible con USB2.0 y USB1.0. El cable USB integrado está diseñado para un fácil almacenamiento, y el USB 3.0 le brinda un rendimiento más estable y velocidades de transferencia de datos más rápidas.

★【Diseño portátil】Hecho de material ABS resistente a los impactos, no es fácil de dañar y está equipado con una almohadilla de goma antideslizante. Con un grosor de solo 20 mm, es de tamaño pequeño y ligero, y el cable incorporado está diseñado para ser fácil de transportar. Adecuado para viajes de negocios.

★【Tecnología inteligente】La unidad de DVD Queen es compatible con todos los principales tipos de DVD y modelos DVD + R, DVD-R, CD-ROM, DVD-ROM, CD-R, CD-RW. Velocidad máxima de lectura y escritura en DVD 8X, CD máximo 24X. Con una poderosa corrección de errores, la unidad puede manejar CD o DVD incluso si la superficie del disco está rayada.

★【Compatibilidad】Compatible con sistemas Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10 / Mac OS, computadoras portátiles, computadoras de escritorio computadoras portátiles con puertos USB. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Zacro Grabadora DVD/CD, Lector Unidades Externa USB 3.0 y Type-C y Reproductor de CD-RW/VCD-RW, con 5 Puertos (2 USB-A, Micro USB, SD,TF), para Mac/Laptop/Win 7/8/10/XP/Linux/Vista € 25.99

€ 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Plug and play: la unidad de CD plug and play no requiere ningún otro controlador. Conecte la unidad de DVD externa directamente al puerto USB de la PC y al puerto tipo C de la Mac para identificar la unidad de DVD. Si la fuente de alimentación es insuficiente, utilice el cable USB (suministrado) para cargar la unidad de DVD.

Puerto dual USB: la grabadora de CD tiene 2 puertos USB, 1 puerto micro USB, 1 ranura SD y 1 ranura TF. Se pueden usar dos puertos USB y un puerto Micro USB al mismo tiempo, el puerto SD y la ranura TF no se pueden usar al mismo tiempo.

Transmisión de alta velocidad, fácil operación: la unidad de CD USB 3.0 proporciona una velocidad de transmisión de datos más rápida, hasta 5 Gbps. Es compatible con versiones anteriores de USB 2.0. Con la tecnología de grabación inteligente, puede leer / escribir / grabar discos fácilmente o interrumpir la grabación. Los botones emergentes y el diseño de la placa facilitan la lectura o escritura de discos.

Alta compatibilidad: la unidad de CD es compatible con WIN XP / 7/8/10, VISTA, Mac OS 8.6 o superior, y se puede utilizar como APPLE / DELL / SONY / SAMSUNG / ASUS / ACER / HP, laptop, super pole Ben , PC, computadoras de escritorio y otras marcas sin unidades integradas (no son compatibles con Windows 98! Las unidades de DVD no son compatibles con televisores, tabletas, reproductores de automóviles, Chromebooks, Surface Pro, Ubuntu).

Grabadora DVD/CD Externa, iAmotus Unidades CD/DVD Externas USB 3.0 DVD Lector Grabadora Ultra Slim Portátil CD DVD /-RW ROM Drive Player para Windows Mac OS Laptop y Otros Sistemas - Negro € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Transmisión Datos a Alta Velocidad】 Unidad de CD / DVD tiene una interfaz USB 3.0 de alta velocidad (compatible con versiones anteriores de USB 2.0 y USB 1.0). Nuestra velocidad de transmisión USB 3.0 (hasta 5 Gbps) es 10 veces más rápida que USB 2.0 (hasta 480 Mbps). Un rendimiento más eficiente y estable, le permite leer rápidamente videos / películas / juegos, instalar software y grabar datos.

★ 【Plug and Play】 Fácil de usar. La unidad de DVD externa está alimentada por un puerto USB. No necesita controlador externo ni alimentación. Simplemente conéctelo a su puerto USB y se detectará el controlador de DVD.

★ 【Tecnología Inteligente】 Unidad de DVD externa tiene potentes capacidades de corrección de errores, ahorro de energía, antivibración y reducción de ruido. Su velocidad de lectura de CD-ROM es de hasta 24 veces y 8 veces respectivamente. La velocidad de escritura de CD-R y CD-RW es de hasta 24 veces y 8 veces respectivamente. La excelente velocidad de transmisión y las diversas capacidades hacen que su trabajo sea productivo.

★ 【Unidad Portátil】 Reproductor / grabadora de DVD Tamaño pequeño, peso ligero, fácil de transportar, aspecto elegante, adecuado para viajes de negocios. le permite ver y escuchar CD y DVD en cualquier momento y en cualquier lugar. También puede grabar audio, video y archivos en varios formatos en CD / DVD en cualquier momento y en cualquier lugar.

★ 【Compatibilidad Universal】 iAmotus grabadora de DVD USB 3.0 es compatible con Win7 / 8 / 8.1 / Vista / XP / Lunix / Win10, computadoras portátiles, computadoras de escritorio y todos los Mac OS. Es compatible con la mayoría de los formatos, como CD / DVD ROM, CD-R / RW, DVD ± R / RW, etc.

Lector DVD, TedGem Grabadora DVD USB, Type-C USB 3.0 Lector CD Portatil, CD-ROM/DVD-RW Burner Reader para Windows XP / 7/8/10 / Linux (Regalo: con un Lector de Tarjetas) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

1 used from €19.84

Amazon.es Features 【Tarjeta de Doble & Lector de Tarjetas 】La unidad de CD / DVD tiene interfaces de súper alta velocidad USB3.0 y Tipo-C (USB-C), que se pueden usar en muchos dispositivos, como computadoras portátiles, MacBooks, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, etc. Configuración adicional cable de alimentación y lector de tarjetas.

【Plug & Play Unidad de CD Externa】La unidad de DVD se conecta a través del puerto USB, plug and play, no requiere fuente de alimentación adicional. Puede usar fácilmente el controlador de CD / DVD para ver películas, grabar archivos, instalar software o crear CD de respaldo que satisfagan todas sus necesidades de grabación y reproducción.

【Alta Velocidad Transmisión de Datos】CD externo utilizado junto con la interfaz de alta velocidad USB 3.0 para brindarle una velocidad de transferencia de datos más rápida (hasta 5 Gbps) y un rendimiento estable y una fuerte tolerancia a fallas, compatible con versiones anteriores de USB2.0 y USB1.0.

【Ultrafino y Diseño Portátil】La apariencia a cuadros de las unidades de CD y DVD externas hace que la unidad de disco óptico externa se vea más elegante. El diseño ultrafino es conveniente para transportar y almacenar. El cable de datos está oculto en la parte posterior de la unidad de CD / DVD. Puede colocar esta unidad de CD externa en su bolsa de viaje o en su escritorio.

【Amplia Compatibilidad】La grabadora de CD-ROM / DVD-RM agrega un adaptador tipo C, que puede admitir múltiples dispositivos. admite DVD-ROM, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD-R DL, CDA, CD-ROM, CD-R, VCD, SVCD, CD-RW, tiene un chip de control anti-desgaste único incorporado , que puede prevenir de manera efectiva la probabilidad de quemar el disco y la función de corrección de súper error en el proceso de grabación, a prueba de golpes, bajo ruido, operación horizontal o independiente.

Grabadora CD DVD Externa, Lector Unidades de Discos Externos USB 3.0 Tipo C, Ultra Slim Disquetera CD Player Rewriter para Ordenador Portátil, Computadora, PC Compatible con Win10/8/7/ Linux/Mac OS € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

☑【Alta Velocidad】La unidad de CD DVD externa está equipada con una interfaz USB 3.0 de alta velocidad, proporciona velocidades de transferencia de datos más rápidas a una velocidad máxima de lectura de DVD 8X; Velocidad máxima de lectura de CD 24X y velocidad máxima de grabación de CD 8X. Compatible con versiones anteriores de USB2.0 y USB1.0.

☑【Amplia Compatibilidad】Este lector de quemador de CD DVD RW externo es compatible sin problemas con Windows XP / 7/8/10, Vista, Mac OS y Linux. Le permite leer y grabar en varios formatos de disco, incluidos CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-RW, etc.

☑【Tecnología Inteligente】Este disquete ultradelgado reproductor grabador de CD / DVD RW con un botón de expulsión para que nunca tenga que preocuparse de que su disco se atasque dentro de esta unidad de CD / DVD externa. Tiene una gran capacidad de corrección de errores, bajo consumo de energía, reducción de ruido y funciones antichoque, puede estar seguro de una transmisión de datos estable y eficiente.

☑【Cable de Carga Adicional】El cable de carga adicional evita el problema de una fuente de alimentación insuficiente para su computadora portátil, y el cable de datos independiente (45 cm) hace que sea más conveniente para usted conectarse a la computadora, Almohadillas de goma antideslizantes para mantener la unidad estable y evita deslizamientos durante el uso.

Lector CD DVD Externo,USB 3.0 Tipo-C CD DVD +/- RW ROM Unidad óptica Grabadora CD DVD Externa Portátil,Unidad Externa de CD DVD para PC,Laptop,Mac OS Windows 7/8 / XP / 10 Vista, Linux € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

* 【SUPER COMPATIBILIDAD】: Esta unidad de DVD externa es compatible con Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7/8/10, Linux y es ideal para computadoras portátiles, PC, computadoras de escritorio y más.

* 【Plug and Play】: puerto USB 3.0 / USB C alimentado. No se requiere un controlador externo o fuente de alimentación. Simplemente conéctelo a su dispositivo y la unidad de DVD será reconocida. Con funciones de bajo consumo de energía, reducción de ruido y protección contra vibraciones. Puede grabar fácilmente archivos, grabar CD, música, videos, instalar software y crear un CD de respaldo.

* 【MÁQUINA MULTIUSO】: El controlador de DVD dual admite quemador de DVD / CD, lector, reproductor, visualización de películas, sistema de instalación, copia de seguridad de datos, así como DVD +/- R, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD + / - Formato R, CD +/- -RW, DL. Ideal para computadoras de escritorio portátiles PC sin unidades integradas. NOTA: ¡Puede que no sea compatible con Google Chromebook!

* 【Diseño portátil】: este disco reproductor de CD / DVD ultradelgado y liviano con un diseño muy práctico, cable de interfaz 2 en 1 y diseño de cable integrado, no se preocupa por perder la interfaz o el cable, y es muy simple para almacenar.

Grabadora Lector CD/DVD USB 3,0 Ultra Slim Portátil Unidad Externa Burner Lector Óptico CD/DVD/-RW/-RW SuperDrive para MacBook/MacBook Air/MacBook Pro/iMac/Windows/Mac OSX (Plata) € 27.98

€ 25.98 in stock 3 new from €25.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Múltiple Fines Plug-Play】Con la SuperDrive por USB de VersionTech podrás reproducir y grabar CD y DVD en cualquier lugar. Es ideal para ver películas en DVD, instalar programas, crear discos de copia de seguridad y muchas cosas más. Asegúrese de que no exista Driver virtual en su dispositivo para si acaso que no reconozca. Sin necesitadad de instalar ningún programa controlador/ driver extro, pero un Media Play sí (Pj. VLC Media Play) No se conecte por un USB HUB al ordenador.

【Estético &Súper-Slim/Ligero】Nuestra grabadora externa tiene un aspecto estético, con estilo simpificado, ligero y delgado que es fácil para llevar al despacho, a la conferencia, al viaje. Es solo un poco más grande que la funda de un CD, te cabe en la mochila y ocupa poquísimo en tu mesa de trabajo.

【Amplia Compatibilidad】Compatible con WindowsXP/2003/Vista, Win8/8.1/10/7, Linux, sistema Mac 10 OS en los ordenadors pórtatil o escritorios tal como MacBook/ Pro/Air (No tableta/ Surface por carece alimentación).Velocidad de lectura: DVD-ROM 24X, CD-ROM 24X. Velocidad de grabación: 24 X CD-R, 8 X DVD +/-RW, 5 X DVD-RAM.

【Fuerte Capaz de Calculación】Gracias a la tecnología de malla de cobre puro y chip nuevo incorporado, tiene una fuerte capaz de corregir errores que garantiza una reproducción con mayor fluidez y más estable con baja impedancia, anti-interferencia. Ofrecemos una garantía de calidad para cambio y reembolos hasta 12 meses, si la necesita, consúltanos. READ Los 30 mejores Equipo De Sonido capaces: la mejor revisión sobre Equipo De Sonido

Grabadora DVD CD Externa USB 3.0, Lector Externo DVD CD, Ultra Slim Unidad de DVD Portátil CD/DVD /-RW/ROM,Quemador/Re - Quemador Compatible con WIN98 /XP/7/8/10/XP/VISTA/Mac Mac OS X € 19.99

€ 16.14 in stock 2 new from €16.14

1 used from €15.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

【PLUG AND PLAY]】Esta grabadora externa dvd cd es muy fácil de usar. No se requiere software adicional ni fuente de alimentación. Simplemente conecte la unidad de DVD / CD externa al puerto USB de la computadora portátil, presione el botón de expulsión e inserte el disco, y espere unos segundos para ver películas / videos en la PC / computadora portátil.

【GRAN RENDIMIENTO】 GRAN RENDIMIENTO】 Presentado con una potente capacidad de corrección de errores, buena reducción de ruido y absorción de impactos, la lector externo dvd cd usb 3.0 funciona excelentemente para que pueda disfrutar mejor de su tiempo con música y música.

【COMPATIBILIDAD UNIVERSAL】 La grabadora dvd USB3.0 es compatible con Win7 / 8 / 8.1 / Vista / XP / Lunix / Win10, laptop, computadora de escritorio y todos los Mac OS. Es compatible con CD / DVD ROM, CD-R / RW, DVD ± R / RW.

【FÁCIL Y PEQUEÑO DE LLEVAR】: Esta lector de cd y dvd externo es muy fácil y pequeña de transportar y el tamaño es de 15cmX15cmX2cm. Con este dispositivo, puede simplemente guardarlo en su bolsillo, ver una película / video en el avión o mientras viaja.

Lector CD DVD Externo,Portátil CD-ROM Reproductor de Unidad óptica de DVD-ROM,Lector Unidad de DVD Externa para computadora portátil,PC,Mac 10 OS,Windows 10 8 7 XP/2003 Vista,Linux € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

· * [Alto rendimiento]: este reproductor es compatible con los sistemas operativos Windows XP / 2003 / Wind 8 / Wind 7 / Vista, Linux, Mac 10. CD-ROM, DVD-ROM, CD-R, CD +/- RW son todos legibles. Es fácil grabar o reproducir el CD / DVD para crear copias de seguridad de datos, copiar archivos, reproducir música o instalar software.

· * [Fácil de usar]: Plug and play, no se requieren controladores ni otros procesos de instalación complicados. Conecte la unidad óptica a una interfaz hembra USB de computadora, presione el botón emergente y coloque un disco en la bandeja, se reconocerá y reproducirá automáticamente.

· * [Amplia compatibilidad]: Unidad de CD externa para el sistema Windows XP / 2003 / Vista / Linux / Win 7/8/10 / Mac OS 10. CD-ROM, DVD-ROM, CD-R, CD +/- RW son todos legibles. NOTA: Esta unidad no admite la grabación de DVD.

· * [Diseño ultradelgado y portátil]: delgado, a prueba de golpes y fácil de transportar diseñado para viajar. Unidad óptica externa La textura de las líneas en la superficie hace que la unidad sea más elegante y especial. Muesca para cable USB en la parte inferior, que le permite empacar el cable fácilmente. La almohadilla antideslizante mantiene el dispositivo lejos de resbalar durante el uso.

Grabadora DVD, TedGem Unidades CD DVD Externas, Type-C USB 3.0 Lector DVD, Unidades de DVD Externa Portátil con SD/TF, CD-ROM/DVD-RW Burner Reader para Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Alta Calidad】 La unidades de CD externas tiene un chip de control anti-quemado único incorporado, que puede prevenir efectivamente daños al disco durante el proceso de grabación y tiene una función de corrección de errores de disco de lectura súper fuerte, que puede ruido bajo. La unidad de DVD CD externa adopta una tecnología de grabación avanzada, proporciona una velocidad máxima de escritura / lectura de DVDR de 8x y una velocidad máxima de escritura / lectura de CD de 24x.

【Plug and Play】Esta unidades de DVD externa portátil No es necesario instalar el controlador. Simplemente conecte la computadora, se reconocerá automáticamente en segundos. Puede usar fácilmente nuestra unidad de CD DVD portátil externa para ver películas, grabar archivos, instalar software o crear un CD de respaldo que cubra todas sus necesidades de grabación y reproducción. Cargue la lector DVD a través del cable USB incluido. (No compatible con concentrador USB).

【Diseño Portátil Ultrafino】Tiene un diseño delgado, liviano y resistente a los golpes y es lo suficientemente elegante. Puede colocar esta grabadora dvd externa en una bolsa de viaje o en su escritorio. El diseño integrado puede almacenar cables de manera efectiva y evitar la pérdida de cables. Es conveniente y puede llevarlo a cualquier parte. Adecuado para la oficina, el hogar y también en movimiento.

【Amplia Compatibilidad】El unidades CD DVD externas es compatible con la mayoría de los principales sistemas operativos, es compatible con Windows XP / 2003 / Vista /7/8.1/10, Linux, Mac OS. También admite varios discos: DVD-ROM, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD-R DL, CDA, CD-ROM, CD-R, VCD, SVCD, CD-RW. Asegúrese de que su Windows Media Player sea compatible con los formatos multimedia que ve. (Nota: ¡BLU-RAY, 3D, 4K, 2K de DVD no son legibles!)

Lector CD DVD Externo-Apiker Grabadora DVD, Externa Disquetera Externa USB 3.0 con Interfaz Tipo-C,Caja Externa DVD Compatible con Windows XP/ 2003/ Vista/ 7/8.1/10,Linux,Mac OS,Ranuras SD (Tipo-1) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【El último diseño】: además de las interfaces duales USB y Type-C tradicionales, la nueva ranura para tarjetas SD / TF de nuestra grabadora de DVD le permite leer y grabar archivos en su teléfono y computadora más fácilmente para satisfacer sus necesidades, sin embargo, el puerto SD y la ranura TF no se puede utilizar al mismo tiempo. Si la fuente de alimentación no es suficiente, también le proporcionaremos un cable de datos para conectar una unidad de fuente de alimentación externa.

【Potente compatibilidad】: Unidad de CD-DVD externa con interfaz USB 3.0 e tipo C que admite muchos modelos. Compatible con WIN10 / 8/7/98 / xp / Linus / Vista y todas las versiones del sistema Mac OS, por lo que es muy adecuado para computadoras portátiles de otras marcas en APPLE / DELL / SONY / SAMSUNG / ASUS / ACER / HP, Ultrabook Use nuestros dispositivos en el escritorio. (¡Sin embargo, BLU-RAY, 3D, 4K, 2K en DVD no se pueden leer!)

【Formatos admitidos】: la grabadora de DVD externa admite varios formatos. Admite DVD-ROM, DVD +/- R, DVD +/- RW, DL, CDA, CD-ROM, CD +/- R, CD +/- RW, VCD y otras funciones de grabación de DVD y CD.

【Plug and Play】: Conecte la unidad de DVD directamente al puerto USB de la PC para usarla. No es necesario instalar controladores especiales, es rápido y fácil. Gracias al diseño de cable integrado, la unidad de DVD se puede almacenar externamente en un bolsillo o cajón. Esto es muy conveniente para guardar sin preocuparse de perderlo Recordatorio: el disco U y la tarjeta SD no están incluidos.

Unidad Externa de CD DVD, USB 3.0 Tipo C Puerto Dual Portátil Grabadora y grabadora portátil de CD-RW/VCD-RW Unidad de bajo Ruido para MacBook, computadora portátil, Win 7/8/10 / XP € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

2.Funcional: esta unidad externa de grabadora y grabadora de CD / DVD se puede usar para instalar software, reproducir películas y música, hacer copias de seguridad de los datos, ver videos de enseñanza, grabar sus preciosos recuerdos y guardar fotos. Puede disfrutar de su vida diaria con este disco externo.

3.Extra USB 2.0 y ranura para lector de tarjetas: con 2 puertos USB2.0 adicionales y ranura para lector de tarjetas SD, puede conectar otros dispositivos USB y solo toma unos segundos completar la velocidad de lectura cuando desea leer su tarjeta SD. Una excelente herramienta para ampliar su compatibilidad.

4.Plug and Play: es fácil de usar, esta unidad de DVD externa funciona con un puerto USB. No necesita controlador ni potencia adicionales. Simplemente conéctelo a su puerto USB y se detectará el controlador de DVD. Puede usar fácilmente el controlador de CD / DVD para ver películas, grabar archivos, instalar software o crear un CD de respaldo que cubra todas sus necesidades de grabación y reproducción.

5. Amplia compatibilidad: esta unidad de CD externa admite la lectura de CD, VCD, SVCD, CD-R / RW, DVD-R / RW y grabar CD +/- RW, DVD +/- RW, etc. Chip avanzado, DVD - / + RW Burner admite la reproducción de música, películas o copiar / grabar películas y música en DVD o CD. Ideal para varios dispositivos, Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8.1 / 10, Linux, todas las versiones del sistema Mac OS Laptop, Notebook, PC, Computadora de escritorio.

Unidad Externa de CD DVD, grabadora portátil USB 3.0 Tipo C, Unidad de Transferencia de Alta Velocidad, Compatible con computadora de Escritorio Laptop, Win XP/2003/Vista/7/8/10, Linux, Mac OS € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

[Compatibilidad universal]: USB 3.0 incorporado y cable de interfaz dual tipo C, esta unidad admite una variedad de dispositivos. Funciona bien con los sistemas operativos Windows XP / 2003/10/8 / Vista / 7, Linux, Mac 10 OS. Además, puede leer y grabar la mayoría de los formatos, como CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-RW.

[Velocidad de transferencia súper rápida]: el puerto USB 3.0 le brinda una alta velocidad de transmisión de datos de hasta 5 Gbps y le permite sincronizar rápidamente y compartir archivos desde CD / DVD y su computadora. El puerto USB súper rápido es 10 veces más rápido que el USB 2.0, lo que hace que su trabajo sea productivo y también compatible con USB 2.0 / 1.1.

[Fácil de usar]: diseño delgado, delgado y compacto, el cable integrado lo hace mejor para el almacenamiento. No es necesario instalar el programa o el software del controlador, solo conéctelo y reproduzca, presione el botón emergente y coloque un disco en la bandeja, se detectará el controlador de DVD. El puerto tipo C sin dirección positiva y negativa, mejora el caso de uso.

[Portátil y antideslizante]: la textura de los círculos en la superficie hace que la unidad sea más elegante y especial. Con el fondo antideslizante, un diseño humano para mantener el disco lejos de resbalar. Ligero y lo suficientemente portátil como para guardarlo en un maletín y una bolsa para computadora portátil, perfecto para la oficina, el hogar y para llevar.

Unidad de CD DVD Externa, grabadora y Lector de CD-RW portátil con USB 3.0 y Tipo C,Alta Velocidad para computadora portátil, PC, Macbook Air/Pro, Mac OS, Windows 10/8/7 / XP y Linux (Balck) € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Amplia compatibilidad】: el lector y grabador de CD-ROM / DVD-RM agrega un adaptador tipo C, que puede admitir varios dispositivos. Compatible con Windows 2003 / XP / 7 / 8.1 / 10, Vista, Linux y todas las versiones de sistemas Mac OS, Apple MacBook Air y MacBook Pro. Además, esta unidad grabadora y grabadora puede leer y grabar en diferentes formatos, como CD-R / -RW / -ROM, DVD-ROM / -R DLCDA / + RDVD-RW, VCD

【Unidad de DVD externa USB3.0 y Type-c】: funciona con la interfaz USB 3.0 de alta velocidad, le brinda una velocidad de transferencia de datos más rápida (hasta un máximo de 5 Gbps) y un rendimiento estable con una fuerte tolerancia a fallas. (compatible con interfaz USB 2.0, USB1.1)

【Plug and Play】: se realiza a través del puerto USB. Plug and Play, no se requiere fuente de alimentación adicional y unidad. Puede usar fácilmente el controlador de CD / DVD para ver películas, instalar software.

【Diseño portátil y moderno】: el aspecto hace que su unidad óptica externa se vea más elegante y exquisita. El cable de datos está oculto en el reproductor de DVD USB Buner para portátil. Tiene un diseño elegante, liviano y a prueba de golpes y es lo suficientemente elegante.

Grabadora CD/DVD Externa, BEVA Unidades CD DVD Externa USB 3.0 & Tipo c, Lector DVD Compatible con Tarjetas SD/TF, para Windows 7/8/10/XP/Vista, Linux, Mac OS € 24.99

€ 20.39 in stock 1 new from €20.39

1 used from €19.98

Amazon.es Features [Grabadora de CD 3 en 1]: Grabadora dvd externa con cable de datos tipo C y USB 3.0, ranura para tarjeta SD / TF y dos puertos USB 2.0. La interfaz USB 3.0 hace que la transmisión de datos sea más rápida y estable (hasta 5 gbps). Los dos puertos USB 2.0 se pueden usar para conectar discos U o cargar otros dispositivos electrónicos.

[Fácil de usar]: Esta grabadora de DVD externa se puede alimentar con el cable de datos USB3.0 que viene con ella. Se puede usar después de enchufarla, sin instalar otros programas. Leerá el disco después de conectar el dispositivo. De tamaño pequeño, se puede llevar con usted o poner en una bolsa de viaje. La función a prueba de golpes le permite no preocuparse por daños en una colisión.

[Potente compatibilidad]: la unidad de disco FDTEK puede ser compatible con Windows 7/8/10 / XP / 2000/2003, Vista, Linux, Mac OS MacBook air MacBook Pro. Puede leer y grabar discos en varios formatos, como CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD + R, DVD + RW, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD + R DL , DVD ROM.

[Rendimiento potente]: Adopta un nuevo chip, bajo consumo de energía, fuerte capacidad de corrección de errores, y tiene las funciones de reducción de ruido y resistencia a los golpes. Con un cable de alimentación independiente, cuando su dispositivo no puede suministrar energía a la unidad óptica, puede usar el cable de alimentación para cargarlo.

[Servicio postventa]: Nos esforzamos por proporcionar el más alto nivel de servicio al cliente a cada cliente para garantizar que tenga una experiencia de compra agradable. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en contactarnos directamente.

Grabadora CD / DVD Externa USB 3.0, Unidades de DVD Externa Portátil CD / DVD /-RW / ROM Estable con Lector € 17.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Plug & Play】 Fácil de usar. La unidad de DVD externa se alimenta mediante un puerto USB. No se necesita controlador externo ni alimentación. Simplemente conéctelo a su puerto USB y se detectará el controlador de DVD. Puede utilizar fácilmente nuestra unidad de CD / DVD para ver la fuente de alimentación, copiar archivos o instalar software

【Alto rendimiento y amplia compatibilidad】 La unidad de DVD externa de nueva generación es compatible con todos los equipos portátiles o de escritorio con puertos USB o C y es compatible con la mayoría de los sistemas informáticos del mercado, p. Ej. B. Windows 2000/2003 / XP / 7/8/10, Vista y MacOS de todas las versiones, Apple MacBook Air y MacBook Pro. Esta grabadora RW admite lectura y grabación en varios formatos, como DVD +/- R, DVD +/- RW, CD-ROM, DVD-ROM, CD +/- R, CD +/- RW, DL

【Excelentes características】 La unidad de CD DVD está equipada con chips avanzados, tiene una fuerte función de corrección de errores, reducción de ruido, antichoque y bajo consumo de energía, y puede leer o grabar CD y DVD sin demora. Además, también se puede utilizar para copiar archivos, películas, música, software e instalar juegos.

【Diseño incrustado y antideslizante】 Diseño de cable incrustado, compacto y ligero. Puede colocar esta unidad de CD externa en una bolsa de viaje o en su escritorio. El diseño integrado puede almacenar cables de manera efectiva y evitar la pérdida de cables. Es conveniente y puede llevarlo a cualquier parte. Utilice almohadillas de goma antideslizantes para mantener estable la unidad y evitar deslizamientos durante el uso. Muy conveniente y fácil de usar READ Los 30 mejores Huawei Honor 7A capaces: la mejor revisión sobre Huawei Honor 7A

Lector DVD CD Externo, USB 3.0 y Type-C Ultra Slim Portátil DVD/CD Grabadora Reproductor para Windows 10/8/7/XP/Vista/Linux/Mac OS, Disquetera Externa USB para PC Laptop Desktop MacBook iMac € 22.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

►► 【Fácil de usar】 Con la nueva lector DVD CD externo, no es necesario instalar un controlador externo. Simplemente conéctelo a la computadora y se detectará automáticamente. La unidad de DVD se puede alimentar directamente a través de USB sin ningún adaptador adicional. Con bajo consumo de energía, reducción de ruido y funciones antivibración.

►► 【Transmisión de datos de alta velocidad】 La nueva unidad de DVD externa funciona con una interfaz USB 3.0 de alta velocidad, le brinda una velocidad de transferencia de datos más rápida (máximo de 5 Gbps) y un rendimiento estable con una fuerte tolerancia a fallas. El puerto USB 3.0 súper rápido es 10 veces más rápido que el USB 2.0 y también es compatible con versiones anteriores de USB 2.0 / 1.1.

►► 【Super velocidad de lectura y escritura】 La nueva lector DVD CD externo ofrece velocidades de lectura y escritura más rápidas, los DVD son hasta 8x y los CD hasta 24x. Con una gran capacidad de corrección de errores, reproduce música y películas sin retrasos ni distorsiones.

►► 【Diseño moderno y portátil】 Diseño de cable integrado, puede almacenar cables de manera efectiva y evitar la pérdida de cables. Con la parte inferior antideslizante, un diseño humano para mantener la unidad de DVD externa lejos de resbalar. La parte interna ultradelgada lo hace compacto y liviano, lo suficiente como para guardarlo en un maletín y una bolsa para computadora portátil, perfecto para la oficina, el hogar y mientras viaja.

Grabadora DVD Externa USB 3.0 y Type-C, Lector CD/DVD Portátil, Unidades CD/DVD Externas USB, Compatible con Laptop/PC/MacBook/iMac, Windows XP / 7/8/10 / Vista/Mac OS/Linux, etc. € 24.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Plug and Play】 -Fácil de usar, simplemente inserte DVD / CD, conecte el USB a la computadora / computadora portátil para jugar. No es necesario instalar ningún controlador. Este Lectorde de DVD / CD portátil es una opción rápida, conveniente y eficiente al grabar o leer discos.

【Gran rendimiento】- Gracias a la poderosa capacidad de corrección de errores, buena reducción de ruido y absorción de impactos, la unidad / grabadora de DVD externa funciona excelentemente, para que pueda disfrutar mejor de su tiempo con música y firme sin demora o distorsión.

【Diseño delgado y portátil】-Nuestra unidades CD/DVD externas USB 3.0 tiene una carcasa ultra delgada y liviana. Simplemente puede guardarlo en su bolsillo y llevarlo a donde quiera que vaya. El diseño del cable USB incorporado es práctico y conveniente. No más desorden.

【Compatibilidad universal】-La Quemador /Lectorde DVD/CD USB tiene una gran compatibilidad gracias al adaptador USB C, que es compatible con laptop, Mac de escritorio, MacBook Air / Pro, Win7 / 8 / Vista / XP / Lunix / Win10 y todos los Mac OS. Es compatible con CD / DVD ROM, CD-R / RW, DVD ± R / RW.

Lector DVD/CD Portátil - Grabador de CD-R/CD-RW y Reproductor DVD, Tumao Externa Portátil USB CD Quemador Drive, con Cable USB 2.0 y Cable Alimentación, para Windows/Mac OS, Negro € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【DISEÑO PORTÁTIL】Esta unidad de DVD es extremadamente delgada, lo suficientemente portátil como para llevarlo contigo. La impedancia de la tecnología de malla de cobre puro es baja, el escudo es fuerte, la transmisión de datos es más estable.

【ALTO RENDIMIENTO】Tiene fuerte anti-choque y la tecnología de reducción de ruido, bajo consumo de energía y alimentado por el puerto USB, sin fuente de alimentación externa necesaria. No hay necesidad de unidad Plug and play, ninguna instalación complicada, fácil de usar.

【LO QUE COMPATIBLE CON】Esta unidad de DVD externa compatible con todos los ordenadores portátiles PC de escritorio con WINDOWS 98SE ME XP WIN7 WIN8 sistema. CD de la ayuda: DVD, CD, VCD.

【VELOCIDAD DE LECTURA】CD 24X VCD 24X DVD 8X. Velocidad de grabación: CD-R 24X CD- + RW 8X. Puede grabar CD-R, CD-RW, pero no puede grabar un DVD.

LONPOO Lectores de CD Portátiles, Bluetooth Reproductor CD con Altavoz HiFi, USB, Radio FM, Entrada AUX y Conector para Auriculares € 42.90

€ 36.46 in stock 1 new from €36.46

1 used from €35.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

La entrada AUX también lo conecta a otros tipos de dispositivos de audio. El boombox se controla a través de una sección de operación fácil de entender.

EXPERIENCIA DE SONIDO DE CALIDAD: los altavoces incorporados de 2 x 2W y la salida de auriculares le permiten elegir entre música a todo volumen para su fiesta en el jardín con una gran calidad de sonido o música tranquila con auriculares, sin quejas de sus vecinos.

MOVILIDAD ILIMITADA: Por supuesto, un boombox siempre debe estar listo para ir a cualquier parte. Con este fin, el compartimiento de la batería le permite operar el boombox con 4 baterías tipo C, para que pueda disfrutar de horas de música en cualquier lugar que desee, lejos de la red eléctrica.

VERSATILIDAD: un reproductor de CD en la parte superior reproduce CD de audio, CD-R, CD-RW o CD de MP3, y un puerto USB le permite reproducir MP3 desde unidades flash. Si no hay un dispositivo de almacenamiento de música a mano, la radio FM incorporada brinda acceso a los éxitos actuales o las últimas noticias.

Grabadora CD Externa, SAWAKE Lector de CD Externa Portátil con USB 3.0 Type C, External Drives Óptico CD+/-RW DVD ROM, Compatible con Windows XP, Windows 7/8/10/Vista/Linux/Mac OS 8.6 € 22.99 in stock 3 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Tipo C y USB 3.0 Interfaz】: Alta velocidad de transferencia de datos con cable USB 3.0 (compatible con versiones anteriores de USB 2.0 ) y tipo C. Esta unidad de DVD/CD le dará una velocidad de transmisión de datos más rápida y un rendimiento más estable.

【Soporte】:Lector CD/DVD Externo soporte CD, CD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW y DVD-RAM. Asegúrese de que su Windows Media Player sea compatible con el formato de medios que ve.NO SOPORTE : Disco Blu-ray Y Disco de juego más de 8.5GB y ♦NO PUEDE GRABAR DVD,solo leer. ♦( Puede Leer y escribir CD).

【Excelente compatibilidad】: El cd/dvd externo para portatil es compatible con Windows XP / 2003 / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Vista 7, Linux y todas las versiones de OS. Todas las superdispositivas de equipos portátiles / de escritorio. Pero las computadoras portátiles y las computadoras MAC de Apple solo pueden ser expulsadas a través de la computadora y no pueden ser expulsadas físicamente.

【Diseño de moda】:Quemador de CD con acabado de superficie de amolado exterior, a la moda y resistente a los arañazos, compacto, portátil. Diseño de cable USB integrado, fácil de almacenar.

Unidad Externa de CD DVD, USB 3.0 CD portátil DVD +/- RW Unidad Slim DVD/CD ROM Rewriter Writer Reader para computadora portátil MacBook PC de Escritorio, con Estuche de Almacenamiento (Blanco) € 24.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

✅【TRANSMISSION DE HAUTE VITESSE USB 3.0】La disquette du lecteur de CD externe Rioddas est compatible avec USB3.0, rétrocompatible avec USB2.0, vous offrant une vitesse de transmission de données plus rapide (jusqu'à 5 Gbps), des performances stables et une forte tolérance aux pannes . Vous pouvez facilement enregistrer des CD / DVD, regarder des vidéos, lire de la musique, créer des disques de sauvegarde, installer des logiciels

✅【PRISE EN CHARGE MULTI-GAMMES】Le lecteur de CD externe TAESSV prend en charge plusieurs appareils, Windows XP / 2003 / Vista / 7/8/10, Linux, toutes les versions des ordinateurs portables du système Mac OS, ordinateurs portables, PC, ordinateurs de bureau. Et lisez des CD, CD-R / RW, DVD-R / RW et gravez des CD / -RW, DVD / -RW, etc. Puce avancée, le graveur de DVD / RW prend en charge la lecture de musique, de films ou la copie / gravure de films et de musique sur DVD ou CD.

✅【SAC DE RANGEMENT et CONCEPTION INTéGRéE】Le sac de rangement est fait d'un matériau étanche et peut stocker des lecteurs et plusieurs disques DVD / CD. Son extérieur est équipé d'une dragonne, qui peut être transportée, en voyage et au bureau, très pratique. La conception interne du lecteur de disque optique facilite le stockage du câble de données USB et peut être placé directement à l'intérieur du lecteur de disque optique sans occuper aucun autre endroit

✅【BOUTON D'éJECTION INTELLIGENTE】Cette disquette ultra-mince de lecteur de CD / DVD pour ordinateur portable est marquée d'un bouton d'éjection, vous n'avez donc pas à vous soucier des disques coincés dans ce lecteur de CD / DVD externe. Vous pouvez être assuré d'une transmission de données stable.

