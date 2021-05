Inicio » Top News Los 30 mejores Cortina Opaca Termica Aislante capaces: la mejor revisión sobre Cortina Opaca Termica Aislante Top News Los 30 mejores Cortina Opaca Termica Aislante capaces: la mejor revisión sobre Cortina Opaca Termica Aislante 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

PONY DANCE Cortinas Salón Grises - Cortinas Aislantes Termicas Opacas para Ventanas 1 Pieza, 140 x 240 cm, Gris

€ 19.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Moderno - Cortina de diseño contemporáneo, agradable al tacto, con colores ricos y generosos que combinan perfectamente con sus paredes y ventanas para un interior agradable y hermoso. Nota: Las cortinas de color más oscuro funciona mejor.

Ecológico - Bloquea los rayos del sol que llegan directamente desde la ventana de su dormitorio, cocina, salón, balcón, durante el día y en verano, así como el frío del invierno para una habitación más agradable y fresca durante todo el año. Ahorran el coste en calefacción y refrigeración.

Térmica Aislante - Cortinas opacas te protegen del viento, ruido, frio, calor, moscas y luz. Ayudan a regular la temperatura interior. Con nuestra tecnología de triple tejido, la luz está bloqueada por la parte posterior de la cortina, lo que le permite disfrutar de un interior más oscuro durante el día.

Funcíon de Apagado - Esta cortina opaca es ideal para personas con sueño frágil, niños, bebés y hogares muy soleados. Las cortinas opacas bloquean la luz solar y los rayos UV perjudiciales, reducen el ruido exterior y aseguran una privacidad total.

N° de Cortinas - 1 pieza. Se puede limpiar a máquina o a mano y planchar a baja temperatura. ¡ A buscar tu favorito en nuestra tienda - RYB HOME EU!

Deconovo Cortinas Habitacion Opacas de Salón Dormitorio Moderno con Aislamiento Térmico 1 Pieza con Ojales 140 x 260 cm Gris Claro

€ 21.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIÓN - Material: 100% Poliéster, Peso: 230g / m2. Contiene 1 panel por paquete, dimensión 140 x 260 cm (ancho x alto). La altura de la cortina se mide desde la parte superior del anillo.

DISEÑO CONTEMPORÁNEO - Cortina de diseño contemporáneo, agradable al tacto, con colores ricos y generosos que combinan perfectamente con sus paredes y ventanas para un interior agradable y hermoso.

FUNCIÓN DE APAGADO - con nuestra tecnología de triple tejido, la luz está bloqueada por la parte posterior de la cortina, lo que le permite disfrutar de un interior más oscuro durante el día. Esta cortina opaca es ideal para personas con sueño frágil, niños, bebés y hogares muy soleados.

AISLAMIENTO TÉRMICO - Bloquea los rayos del sol que llegan directamente desde la ventana de su dormitorio, cocina, salón, balcón, durante el día y en verano, así como el frío del invierno para una habitación más agradable y fresca durante todo el año.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO & DECONOVO - Se puede limpiar a mano o a máquina en agua fría.Tenemos muchos años de experiencia en la industria textil y podemos brindarle una ayuda excelente y confiable. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro departamento de atención al cliente. Le brindaremos soluciones de alta calidad en un plazo de 24 horas.

PimpamTex cortina opaca térmica aislante blackout para salón, dormitorio y habitación, con 8 ojales, 140 x 260 cm, modelo Mary (Gris Perla)

€ 16.95

Amazon.es Features AMBIENTE ÍNTIMO: Debido a su opacidad media, este modelo de PimpamTex proporciona la conjunción perfecta entre intimidad y oscuridad.

ALTA CALIDAD: Confeccionada con 100% poliéster de máxima calidad que garantiza una durabilidad en el tiempo una resistencia al desgaste muy alta. No se destiñe con el paso de los lavados o el tiempo.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN: Gracias a sus ojales de 4 cm de diámetro interior y 6 cm en el exterior, la cortina se deslizará por la barra con suma precisión y suavidad para su comodidad.

PACK DISPONIBLE: También disponemos de un pack de 2 cortinas Mary Blackout Gris en nuestra tienda PimpamTex de Amazon a increíble precio de 29,95 el par de cortinas.

MEDIDAS: 140 x 260 cm; nº de cortinas: 1 unidad.

PONY DANCE Cortinas Opacas Modernas - Térmicos Aislantes Frío Calor para Casa, 2 Uds, 140 x 175 cm, Blanco Gris

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Blackout & Diseño Moderno - Cortinas opacas de color liso tiene ollaos que te facilitan colgarlas y desmontar. Nota: Pueden optar por múltiples colores para satisfacer las necesidades de eclipsar.

Térmica & Aislante - Cortinas opacas te protegen del viento, ruido, moscas y la mayoría parte de la luz. Ayudan a mantener la temperatura interior.

Gruesa & Suave al Tacto - Cortinas modernas están hechas de un 100% de poliéster, suaves al tacto. Telas son muy resistentes y de calidad buena.

Uso Práctica - Cortinas japonesas ideales para salon, dormitorio, puerta, cocina, ventanas, habitacion infantil/juvenil, comedor y etc...

N° de Cortinas - 2 piezas. Lavables a máquina en ciclo suave o a mano y planchables a baja temperatura.¡ A buscar tu favorito producto en nuestra tienda de RYB HOME EU!

Amazon Basics - Cortinas opacas con aislamiento térmico y alzapaños, 1 unidad, 135 x 244 cm, beige

€ 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las cortinas opacas bloquean la luz solar y los rayos UV perjudiciales, reducen el ruido exterior y aseguran una privacidad total.

Crean una barrera aislante contra el frío y el calor que ahorra energía, mantiene la habitación fría en verano y caliente en invierno.

1 panel hecho de un tejido innovador triple; sin forro, bordea la ventana de manera sofisticada.

Las trabillas para la barra caben en cualquier barra decorativa o estándar; incluye 1 tira de velcro para tirar de las cortinas.

Esta cortina tiene varios bolsillos en la parte superior e inferior; se pueden lavar a máquina. READ Los 30 mejores Star Wars Casco capaces: la mejor revisión sobre Star Wars Casco

Deconovo Cortinas Termicas Aislantes Frio y Calor para Ventanas con Forro de Gris Plata 2 Paneles 117 x 138 cm Gris Oscuro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL - Está compuesta de 100% poliéster duradero de alta calidad.

RENDIMIENTO - Esta cortina tiene un forro térmico aislante de oxford gris plata. Puede protege del calor en verano y del frío en invierno.

Esta cortina con revestimiento de plata con aislamiento térmico se puede utilizar para ventanas de dormitorios, oficinas y salas de estar.

LISTO PARA COLOCAR - El tamaño de los ojales es adecuado para la mayoría de las barras en el mercado. 8 ojales de 4 cm de diámetro en cada panel.

Dos paneles por cada paquete. No se puede lavar a máquina.

Cortinas térmicas Opacas aislantes de frío y Calor Ideal para habitación o salón. Dos Unidades de 117 x 138 centímetros Cada uno. Gris Blanco. EVERHEN HOME

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CORTINAS MODERNAS Y ALTA CALIDAD: Las cortinas opacas de EVERHEN HOME cuenta con un diseño moderno de alta calidad con colores fáciles de combinar logrando conseguir ese toque ideal para su habitación o salón. Cortinas 100% de poliéster y además cuenta con 8 ojales de acero inoxidable en cada panel de la cortina que se adapta fácilmente a las barras de cortinas disponibles en el mercado.

TELAS CON ALTA TEGNOLOGIA: Las cortinas opacas de EVERHEN HOME cuentan con Nanotecnología textil que permite que sean más resistentes al lavado, manchas y altas temperaturas. Además las cortinas opacas de EVERHEN HOME mantienen sus colores vivos por largo tiempo.

EL MEJOR ALIADO PARA EL DESCANSO PERFECTO: Las cortinas opacas de EVERHEN HOME son telas elaboradas 100% de poliéster suaves y agradable al tacto, con una tecnología en su tejido que permite aislar la luz y reducir el ruido exterior creando un ambiente agradable. Es ideal para personas sensibles a la luz a la hora de dormir, para los bebes y niños en sus siestas y para el verano donde oscurece tarde.

AHORRO ENERGÉTICO: Nuestras cortinas opacas son aislantes térmicos; aíslan el frío en el invierno generando un ambiente más cálido y el calor durante el verano generando un ambiente fresco, el cual ayuda con el ahorro energético.

CALIDAD GARANTIZADA: Los productos de EVERHEN HOME son fabricados con materiales de alta calidad pensando siempre en la satisfacción de nuestros clientes. Pasan por rigurosas inspecciones de calidad durante nuestra fabricación para ofrecerles los mejores productos del mercado.

Deconovo Cortinas de Salón Termicas Aislantes Frio y Calor para Ventanas con Ojales 2 Piezas 132 x 214 cm Gris Blanco

€ 30.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIÓN - Material: 100% Poliéster, Peso: 230g / m2. Contiene 2 paneles por paquete, dimensión 132 x 214 cm (ancho x alto). La altura de la cortina se mide desde la parte superior del anillo.

DISEÑO CONTEMPORÁNEO - Cortina de diseño contemporáneo, agradable al tacto, con colores ricos y generosos que combinan perfectamente con sus paredes y ventanas para un interior agradable y hermoso.

FUNCIÓN DE APAGADO - con nuestra tecnología de triple tejido, la luz está bloqueada por la parte posterior de la cortina, lo que le permite disfrutar de un interior más oscuro durante el día. Esta cortina opaca es ideal para personas con sueño frágil, niños, bebés y hogares muy soleados.

AISLAMIENTO TÉRMICO - Bloquea los rayos del sol que llegan directamente desde la ventana de su dormitorio, cocina, salón, balcón, durante el día y en verano, así como el frío del invierno para una habitación más agradable y fresca durante todo el año.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO & DECONOVO - Se puede limpiar a mano o a máquina en agua fría.Tenemos muchos años de experiencia en la industria textil y podemos brindarle una ayuda excelente y confiable. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro departamento de atención al cliente. Le brindaremos soluciones de alta calidad en un plazo de 24 horas.

Utopia Bedding [2 Paneles] Cortina Opaca - Cortinas Aislantes Térmicas - con Ojales – 117 x 137 cm (46 x 54") – Gris

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 2 paneles, cada uno de 117 cm de ancho por 137 cm de largo; 8 ojales por panel; adicionalmente, se incluyen 2 corbatas a juego.

La cortina superior tiene 8 ojales por panel con un diámetro de 1.6 que proporciona un fácil deslizamiento de las barras de cortina estándar.

El mismo material en la parte posterior que en el dobladillo delantero y superior e inferior de 4 pulgadas de ancho y en el lateral de 1 pulgada de ancho hace que sea más elegante de ver.

La parte superior térmica hace que no sólo sea energéticamente eficiente, sino que también puede bloquear hasta el 99% de la luz y filtrar aproximadamente el 60% del ruido exterior para que no entre en la habitación.

Lavar a máquina en frío, secar en secadora a baja temperatura

2 piezas Gräfenstayn® Alana - cortina térmica opaca monocromática que oscurece la cortina con bucles - Paquete Doble - 135 x 245 cm (ancho x alto) - muchos colores atractivos (Gris)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este set consta de 2 cortinas! La cortina de oscurecimiento de alta calidad de Gräfenstayn Alana está hecha de un material robusto, duradero y al mismo tiempo fácil de cuidar. Lleva el sello ÖKO-TEX Standard 100: "Tested Confidence" (Certificado No.: BJ015 130675 TESTEX)

Las cortinas de bucle opacas alejan las miradas curiosas, pero la luz del día a través de ellas - dependiendo de la incidencia de la luz y del color de la tela, se pueden ver las siluetas, pero los detalles permanecen ocultos

El juego de materiales, el color, los bucles universales a juego y las generosas dimensiones (135 cm x 245 cm) confieren a sus habitaciones un ambiente único y agradable

La calidad de fácil cuidado y resistencia no es de hierro y permite un lavado a máquina de hasta 30°

La cortina de oscurecimiento Alana de Gräfenstayn está lista y con un acabado de alta calidad - ¡simplemente desempaque, cuelgue y disfrute!

WOLTU Cortina Opaca con Ojales 1 Pieza Cortinas Térmicas Aislantes Moderna Decoración Ventanas para Dormotorio Habitacion Sala Salon 135x225 cm Blanco

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cortinas Gruesas: Las cortinas están fabricadas en fibra 100% poliéster, tejidos gruesos, cortinas opacas, evitan los rayos ultravioleta y el sol, y evitan que entren insectos a la habitación. Además, la tela suave es suave y tiene una buena caída.

Privacidad: las cortinas también pueden proteger bien su privacidad, pueden bloquear eficazmente la vista del mundo exterior y permitirle moverse libremente. Además, debido al tejido engrosado, puede reducir eficazmente el ruido, el aislamiento térmico y evitar el frío, además de ayudar a regular la temperatura interior.

Ampliamente utilizado: las cortinas pueden ayudarte a dividir bien el espacio.Puedes utilizar cortinas en ventanas, puertas, dormitorios, salones, baños, aseos, antros, oficinas, cuartos de niños, etc.

Fácil de Mover: Cada cortina tiene 8 agujeros (diámetro interior: 4 cm, diámetro exterior: 6 cm), muy fácil de instalar, solo necesitas pasar los agujeros por la palanca.Cantidad:1 pieza.

Fácil de Limpiar: Las cortinas se pueden lavar a mano o a máquina. Por favor, en condiciones de baja temperatura, la temperatura máxima del agua es de 40 °.

PONY DANCE Cortinas Opacas Gris - Cortina Termicas Aislantes Frio y Calor para Dormitorio, 2 Piezas, 132 x 240 CM

€ 56.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Información Básica - Vienen 2 piezas de cortinas totalmente opacas en el paquete, cada se mide Ancho 132 x Largo 240 CM. Para una plenitud adecuada, el ancho de la cortina debe ser 1.5-2.6 veces el ancho de la ventana.

Evitar Completamente LUZ: Ya que la tela está hecha con la tecnología de triple tejido y hay 2 capas, las cortinas opacas son perfectas para bloquear la luz solar y los rayos UV, mucho mejor que las cortinas comunes, lo que le brinda un buen descanso día y noche.

Ruido Reducción: Las cortinas con forro pueden reducir mucho más el ruido que las cortinas de una capa. De acuerdo con la prueba de laboratorio autorizada, el efecto de absorber el sonido es 2 veces más alto que el de otros, lo protege del ruido exterior.

Térmico & Aislante: Consta de 2 capas de tela opaca, más gruesas que otras cortinas, ayudan a mantener la temperatura agradable el inteiror tanto en en invierno y como en verano, también a ahorrar energía eléctrica y te permite disfrutar en el interior.

Fácil Cuidado - 100% poliéster. Mismo material y color posterior al del frente. Lavable a máquina a menos de 30 grados. Los artículos pueden ser devueltos dentro de 30 días. ¡ A buscar más cortinas opacas / visillos en nuestra tienda RYB HOME EU!

Amazon Brand – Umi Cortinas Salon Habitacion Aislantes Termicas Frio y Calor Opacas con Ollaos 2 Piezas 140x240cm Turquesa

€ 35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete - 100% Poliéster. Contiene 2 paneles de cortina (1 par). Cada panel mide 140x240cm

Textura hermosa - Textura suave con una hermosa cortina y un estilo dramático que cuelga maravillosamente en su habitación y brinda modernidad y estilo a su interior

Rendimiento de oscurecimiento - Diseñado con nuestra tecnología de tejido de triple tejido que nos permite combinar un hilo negro de alta calidad en dos capas de tela para un mejor rendimiento de oscurecimiento, aislamiento térmico y reducción del sonido. Elija un color más oscuro para un mejor rendimiento de oscurecimiento. Estas cortinas bloquean entre el 85% y el 98% de la luz y reducen el calor y el frío del exterior para una habitación fresca durante todo el año.

Cortina lista - Cortinas sin complicaciones. Diseñado con 8 ojales plateadas en cada panel para colgarlo fácilmente. Funciona con cualquier barra con un diámetro

Instrucciones de lavado - Lavable a máquina, 30 ° C máximo. No usar lejía, secar en secadora y planchar a baja temperatura.

Deconovo Cortina Opaca para Habitación Térmica Aislante con Ojales 140 x 260 cm 2 Piezas Negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIÓN - Material: 100% Poliéster, Peso: 230g / m2. Contiene 2 paneles por paquete, dimensión 140 x 260 cm (ancho x alto). La altura de la cortina se mide desde la parte superior del anillo.

DISEÑO CONTEMPORÁNEO - Cortina de diseño contemporáneo, agradable al tacto, con colores ricos y generosos que combinan perfectamente con sus paredes y ventanas para un interior agradable y hermoso.

FUNCIÓN DE APAGADO - con nuestra tecnología de triple tejido, la luz está bloqueada por la parte posterior de la cortina, lo que le permite disfrutar de un interior más oscuro durante el día. Esta cortina opaca es ideal para personas con sueño frágil, niños, bebés y hogares muy soleados.

AISLAMIENTO TÉRMICO - Bloquea los rayos del sol que llegan directamente desde la ventana de su dormitorio, cocina, salón, balcón, durante el día y en verano, así como el frío del invierno para una habitación más agradable y fresca durante todo el año.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO & DECONOVO - Se puede limpiar a mano o a máquina en agua fría.Tenemos muchos años de experiencia en la industria textil y podemos brindarle una ayuda excelente y confiable. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro departamento de atención al cliente. Le brindaremos soluciones de alta calidad en un plazo de 24 horas.

H HANSEL HOME Cortinas Salón o Dormitorio Opacas Aislantes Térmicas Cortina Habitación para Ventanas 100% Poliester 140 x 260 cm, 2 Piezas Negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD y TAMAÑO: cortina opaca (los colores ocuros mas que los claros), cumpliendo la función de apagado al completo, consiguiendo la máxima privacidad para tu hogar. Compuesto al 100% de tela de poliester, lo cual hace de esta cortina muy resistente a deformarse o arrugarse con el paso del tiempo. 140 x 260 cm (alto x ancho)

AISLANTE TÉRMICO: aisla tu hogar de los molestos rayos de sol que se cuelan por tu ventana en verano. Conseguirás un espacio fresco y ventilado ya sea para ver una película, relajarte en su sofá, hacer tareas del hogar, etc.

ANTIVIENTO: la cortina bloquea las corrientes de viento, función muy práctica en caso de que vivas en pisos altos o en zonas con mucho viento, lo cual hace de esta cortina ideal tanto para protegerte del sol en verano como del frío viento en invierno.

DISEÑO: acabado satinado y en un amplio abanico de colores sólidos y elegantes, de diseño contemporáneo y muy suaves al tacto.

LAVABLE: tanto a mano como a máquina, al estar compuesto de poliester es recomendable planchar a bajas temperaturas. READ Leopoldo López publicó la primera foto con su familia en España

Gräfenstayn Alana térmica de 209 - Cortina con Ojales, Aprox. 135 x 245 cm Cortina Cortina, Tela, Gris, 135 x 245

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La cortina de oscurecimiento Gräfenstayn Alana de alta calidad está hecha de material resistente, duradero y al mismo tiempo fácil de limpiar. Lleva el sello Öko-Tex Standard 100: "confianza comprobada" (n.º de certificado: BJ015 130675 Testex)

Las cortinas opacas con ojales dejan pasar la luz del día pero no las miradas curiosas. Dependiendo de la luz y del color de la tela, se pueden reconocer siluetas, pero los detalles permanecen ocultos

La interacción de material, color, 8 ojales de metal inoxidable y las generosas dimensiones (135 cm x 245 cm) aportan a tus habitaciones una atmósfera única y agradable

La calidad de fácil cuidado y resistente no necesita planchado y permite un lavado a máquina hasta 30 °C

La cortina opaca Alana de Gräfenstayn está confeccionada y procesada de alta calidad. Simplemente desembalar, colgar y disfrutar

MRTREES Cortinas Opacas Termicas 2 Piezas 140×175cm Cortinas Salon Moderno Aislantes Frío Calor Luz Rayos para Ventana Habitacion Dormitorio Infantil Bebe Niños Gris Oscuro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: 100% Poliéster, Peso: 139g / m2. Contiene 2 paneles por paquete, cada una mide 140cm de ancho x 175cm de largo. El Largo de la cortina se mide desde la parte superior del anillo

Térmica Aislante: Cortinas opacas mantienen la habitación oscura sin importar el sol que haya afuera.Tienen un efecto aislante y evita que no entre frío o calor del exterior. Son perfectas para salon moderno, dormitorios matrimonio, habitaciones infantiles, cocinas, estudios, terraza, oficinas. Nota: Las cortinas de color más oscuro funciona mejor

Diseño Moderno: Con tecnología de triple tejido y tela gruesa y ecológica, se adapta perfectamente a las ventanas de su habitación para un interior agradable y moderno

Fácil instalación: Cada cortina tiene 8 ojales metálicos (el diámetro exterior de 6cm, el interior de 4cm). Puede deslizar la cortina opaca fácil y libremente en la barra de cortina

Nota: Para mantener sus cortinas duraderas y nuevas, no lavar a máquina, pero lavar a mano si es necesario. Nuestras cortinas tienen calidad asegurada. Si tiene alguna pregunta, contáctenos por favor. Le ofreceremos líneas de servicio dentro de las 24 horas

2 piezas Gräfenstayn® Alana - cortina térmica opaca de un solo color Cortina de oscurecimiento con cinta de cortina universal - PAQUETE DOBLE - 135 x 245 cm - muchos colores atractivos (Naranja)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este set consta de 2 cortinas! La cortina Blackout Alana de Gräfenstayn de alta calidad está hecha de un material robusto, duradero y fácil de cuidar. Lleva el sello ÖKO-TEX Standard 100: "Tested Trust" (Nº de certificado: BJ015 130675 TESTEX).

Las cortinas universales opacas con cortinas permiten la entrada de luz natural pero sin miradas curiosas - dependiendo de la incidencia de la luz y del color de la tela, se pueden ver siluetas, pero los detalles permanecen ocultos.

El juego de colores, la cinta volante de aplicación individual con dos cuerdas de tracción y las generosas dimensiones de 135 cm x 245 cm proporcionan a sus habitaciones un ambiente único y agradable.

La calidad de fácil cuidado y resistencia no requiere plancha y permite un lavado a máquina de hasta 30°.

Este gran paquete doble de Gräfenstayn Blackout Curtain Alana está listo y es de alta calidad - ¡simplemente desempaquételo, cuélguelo y disfrútelo!

Always4u - Cortina opaca, imitación a lino, lisa, moderna, con ojales, térmica y aislante antifrío, ideal para salón, cocina, dormitorio o cuarto infantil, lote de 2

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% impermeable: el forro opaco es especialmente ligero y utiliza la tecnología innovadora patentada, el grosor de nuestro forro opaco es de 0,07 mm y el peso es de 90 g/㎡. Y te protege de miradas indiscretas y oculta la luz 100% manteniendo la temperatura de tu habitación interior en invierno y verano.

Material y tamaño: 100% poliéster. Esta cortina se vende en 2 paneles, mide 137 cm de alto x 160 cm de altura (medida manual, puede haber un error de 1 a 3 cm). La altura de la cortina se mide desde la parte superior del anillo. Cada panel de cortina viene con 8 ojales (4 cm de diámetro).

Diseño: esta cortina de color liso es clásica y su diseño se siente como lino. Esta cortina es delicada y excelente debido a nuestra tecnología de procesamiento avanzada. Y el tejido de buena calidad es suave, transpirable y no necesita planchado. (Puede haber ligeras diferencias de color debido a la diferencia de luz y brillo de la pantalla).

Uso: esta cortina es ideal para la casa, el salón, el dormitorio, la cocina, el cristal de los balcones y las ventanas de cristal. Se recomienda para las personas con sueño ligero o para un sueño mejor.

Cuidado fácil: se recomienda lavar estas cortinas en frío (menos de 30ºC) a máquina o a mano y no usar lejía. Bienvenido a nuestra tienda Always4u Design para descubrir más productos.

Deconovo Cortinas Salón Opacas Modernas Térmicas Aislante Decorativas con Ojales 2 Piezas 140x245cm Turquesa

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL - Se compone de 100% poliéster de alta calidad. Este producto es 100% opaco. Bloquea la mayor parte de la luz intrusa a cualquier sitio en cualquier momento del día, reduce el ruido exterior para que se disfruten de un ambiente tranquilo y pacífico, mientras se ahorren los costes gastados a calefacción y refrigeración

LISTO PARA COLOCAR - Hay 8 ojales redondos de 4 centímetro en cada cortina. El tamaño de los ojales es adecuado para la mayoría de las barras en el mercado.

USO - Las cortinas con ojales son perfectas en cualquier habitación de su hogar: dormitorios, salas de estar, cocinas ...

CARACRÍSTICA - Diseño de estilo simple para decorar su hogar y crear una sensación agradable

Consejos de lavado - Dos paneles por cada paquete, la altura de la cortina se mide desde la parte superior. Se puede lavar a mano o a máquina en agua fría.

Amazon Basics - Juego de cortinas que no dejan pasar la luz, con ojales, 140 x 175 cm, Azul marino

€ 26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bloquean la entrada de la luz solar y los rayos UV, reducen el ruido exterior y garantizan una privacidad total

Crean una barrera aislante del frío y el calor que ahorra energía y mantiene la habitación más fría en verano y más cálida en invierno

2 cortinas de tejido innovador de 3 hebras, sin forro rígido, dan un elegante marco a las ventanas

El hueco para la barra se ajusta a cualquier barra normal o decorativa. Incluye 2 alzapaños con velcro para mantenerlas corridas y sujetas

Cada cortina mide 175 x 140 cm. Lavables a máquina

Hiyfe - Cortinas opacas térmicas aislantes de 107 x 160 cm, color azul cielo, gran anchura para salón, dormitorio, cocina, cortina de ventana con ojales para niños y adultos

Amazon.es Features 【Tamaño】: el paquete incluye 2 cortinas opacas, disponibles en los tamaños comunes de 107 x 160 cm, 107 x 213 cm, 107 x 213 cm, 132 x 240 cm, 140 x 175 cm, 140 x 175 cm y 140 x 225 cm. La altura de la cortina se mide desde la parte superior del anillo.

【Cortinas opacas con aislamiento térmico】: las cortinas opacas con tecnología de triple tejido pueden bloquear el 75 % – 85 % de la luz (el efecto oscuro es el mejor), proporcionando un mejor aislamiento térmico de tu habitación en verano y en invierno, y ofrece comodidad durante todo el espacio interior del año.

【 Cortinas opacas de sonido 】 Las cortinas gruesas también pueden reducir el ruido exterior, proteger a tus seres queridos de miradas indiscretas y ruido exterior, y garantizar la privacidad de tu familia.

Multiusos: puedes elegir entre varios colores. Nuestras cortinas son ideales para familias, salones, dormitorios, cocinas, oficinas, cafeterías, apartamentos, escuelas y hoteles. Se recomienda para niños y bebés que duermen ligeramente para garantizar un sueño de calidad.

【Instalación y mantenimiento: hecho de 100% poliéster de alta calidad, los tejidos delanteros y traseros son los mismos, lavables a máquina o lavables a mano. Fácil de instalar, el ojal se adapta a la mayoría de los bastones del mercado, colgar y disfrutar.

Deconovo Cortina Opaca para Habitación Térmica Aislante con Ojales 2 Piezas 140 x 245 cm Beige Claro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL - Está compuesta por un 100% de poliéster importado de alta calidad. La función de oscurecimiento de los colores oscuros es mejor que la de los colores claros

LISTO PARA COLOCAR - Hay 8 ollaos redondos de 4 centímetros de diámetro en cada cortina. El tamaño de los ojales es adecuado para la mayoría de las barras en el mercado. Puede mover fácilmente la cortina a lo largo de la varilla.

RENDIMIENTO - Bloquea la mayor parte de la luz intrusa a cualquier sitio en cualquier momento del día, reduce el ruido exterior para que se disfruten de un ambiente tranquilo y pacífico, mientras se ahorren los costes gastados a calefacción y refrigeración.

Diseño de estilo simple y elegante para decorar su hogar y crear una sensación agradable. Perfecta decoración para dormitorio, salón, cocina, habitación infantil, oficina etc.

2 piezas por cada paquete. Se puede lavar a mano en agua fría. Visite nuestra tienda DECONOVO para descubrir más productos.

MRTREES Cortinas Opacas Termicas 2 Piezas 132×145cm Cortinas Salon Moderno Aislantes Frío Calor Ruido Luz Rayos para Ventana Habitacion Dormitorio Infantil Bebe Niños Gris Claro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Cortina Opacas: 100% Poliéster, Peso: 130g / m2. Contiene 2 paneles por paquete, cada una mide 132 cm de ancho x 145 cm de largo. El Largo de la cortina se mide desde la parte superior del ojal

Térmica Aislante: 100% Cortina opaca gordita y de calidad, no deja pasar nada de luz ni de día ni de noche.Te protege del viento, frio, calor, moscas, luz y ruido. Ayuda a ajustar la temperatura interior.Es ideal para personas con sueño frágil, niños, bebés y hogares muy soleados

Diseño Moderno: Con tecnología de triple tejido y tela gruesa y ecológica, se adapta perfectamente a las ventanas de su habitación para un interior agradable y moderno

Fácil instalación: Cada cortina tiene 8 ojale metal (el diámetro exterior de 6cm, el interior de 4cm). Puede deslizar la cortina opaca fácil y libremente en la barra de cortina

Nota: La cortina está hecha de telas de alta densidad y puede resistir la suciedad. Generalmente no se recomienda limpiar. Si es necesario, se puede usar una limpieza especial para cortinas que puede lavar sin agua READ CHP pide a la OMS la vacuna corona

Amazon Brand – Umi Cortinas Opacas Salon Dormitorio Oifcina Hotel Comedor Aislantes Termicas Estilo Moderno y Elegante con Fruncido 2 Piezas 117 x 183 cm Blanco Grisáceo

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido - Hecho de poliéster 100% importado de alta calidad, cada paquete contiene un juego de 2 cortinas Fruncidas. Cada panel mide 117x183cm. Se vende sin los ganchos.

Diseño - Cortinas opacas de color liso 2 paneles con una textura suave al tacto y una hermosa cortina que cuelgan maravillosamente en su habitación y combinan perfectamente con su decoración, dormitorio, habitación de niños, sala de estar y cocina.

Rendimiento de oscurecimiento - Diseñado con nuestra tecnología de tejido de triple tejido que nos permite combinar un hilo negro de alta calidad en dos capas de tela para un mejor rendimiento de oscurecimiento, aislamiento térmico y reducción del sonido. Elija un color más oscuro para un mejor rendimiento de oscurecimiento. Estas cortinas bloquean entre el 85% y el 98% de la luz y reducen el calor y el frío del exterior para una habitación fresca durante todo el año.

Estilo de fijación 2 en 1 - Construido con un bolsillo que le permite colgarlo directamente en su caña cuyo diámetro es

Instrucciones de lavado - Lavar a mano oa máquina, máximo 30 ° C. No usa blanqueador. Secar en secadora a baja temperatura, planchar a baja temperatura solo si es necesario.

WOLTU Cortina Opaca con Ojales 2 Piezas Cortinas Térmicas Aislantes Moderna Decoración Ventanas para Dormotorio Habitacion Sala Salon 135x225 cm Gris Oscuro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cortinas Gruesas: Las cortinas están fabricadas en fibra 100% poliéster, tejidos gruesos, cortinas opacas, evitan los rayos ultravioleta y el sol, y evitan que entren insectos a la habitación. Además, la tela suave es suave y tiene una buena caída.

Privacidad: las cortinas también pueden proteger bien su privacidad, pueden bloquear eficazmente la vista del mundo exterior y permitirle moverse libremente. Además, debido al tejido engrosado, puede reducir eficazmente el ruido, el aislamiento térmico y evitar el frío, además de ayudar a regular la temperatura interior.

Ampliamente utilizado: las cortinas pueden ayudarte a dividir bien el espacio.Puedes utilizar cortinas en ventanas, puertas, dormitorios, salones, baños, aseos, antros, oficinas, cuartos de niños, etc.

Fácil de Mover: Cada cortina tiene 8 agujeros (diámetro interior: 4 cm, diámetro exterior: 6 cm), muy fácil de instalar, solo necesitas pasar los agujeros por la palanca.Cantidad:2 piezas.

Fácil de Limpiar: Las cortinas se pueden lavar a mano o a máquina. Por favor, en condiciones de baja temperatura, la temperatura máxima del agua es de 40 °.

ZZDXW Cortinas Opacas Geometría Abstracta Naranja Cortinas Opacas Aislantes Luz Cortinas Termicas Aislantes con Estampado Elegantes y Moderna para Ventanas de Salón Dormitorio 2 Piezas (2x85x200cm)

Amazon.es Features ❉Térmica Aislante: Cortinas opacas te protegen del viento, ruido, frio, calor, moscas y luz. Ayudan cortinas aislantes termicas a regular la temperatura interior. Con nuestra tecnología de triple tejido, la luz está bloqueada por la parte posterior de la cortina, lo que le permite disfrutar de un interior más oscuro durante el día.

❉Energy Smart: La propiedad érmica de las cortinas habitacion ayuda a mantener el calor en Invierno y mantener la habitación fresca en verano.Material resistente a la decoloración que protege tus muebles de Interior de la exposición directa al sol.

❉Diseño: Cortinas opacas 2 paneles con una textura suave al tacto y una hermosa cortina que cuelgan maravillosamente en su habitación y combinan perfectamente con su decoración, dormitorio, habitación de niños, sala de estar y cocina.

❉Fácil de Limpiar: Las cortinas se pueden lavar a mano o a máquina. Por favor, en condiciones de baja temperatura, la temperatura máxima del agua es de 30 °.

❉Tamaño estándar: 2 paneles por paquete, el tamaño de cada cortinas opacas es de 75 x 166 cm, 85 x 200 cm, 110 x 215 cm, 140 x 250 cm. Para garantizar un llenado adecuado, el tamaño del panel debe ser de ventana 2-3 veces la anchura.

RXWZRL Cortinas Opacas para Ventanas Salon con Ojales 140X260cm 2 Piezas Cortinas Dormitorio Decoración Navidad para Hogar Termicas Aislantes Reduccion Ruido, Estampado Étnico Patrón

€ 61.14

Amazon.es Features 【Tamaño】Hay 2 piezas en un paquete. Tamaño de 1 pieza: 140x260 cm (ancho x alto). Tamaño total: 280X260 cm (ancho x alto). Podemos aceptar cortinas personalizadas de cualquier tamaño que solicite.

【Es facíl instalar】cada pieza de cortinas opacas tiene ojales (diámetro interior: 4 cm). se puede aplicar en la mayoría de las barra de cortina o riel, Simplemente empuje la barra estándar a través de los ojales y cuelgue la cortina.

【Material】Hecho de fibra de poliéster de alta calidad tejida con tecnología de triple tejido, súper suave y gruesa. Su grosor sufieciente puede asilar la mayor parte de la luz solar y los rayos UV nocivo, así como el 60% del ruido, mientras tanto protege la privacidad.

【Patrón de impresión HD】Tecnología de impresión digital moderna. Protección del medio ambiente y salud, nunca se desvanecen, imágenes claras y vívidas. Si necesita otros tipos de cortinas impresas, haga clic en nuestra marca, hay más estilos para elegir.

【Instrucciones de lavado】Lavar a máquina o en seco. con un ciclo suave, No blanquee. Se seca naturalmente.

PONY DANCE Cortinas Opacas Largas Grises - Cortinas Fruncidas Termicas Aislantes Frío Insonorizantes Reduccion Ruido/Paneles Proteccion Intimidad, Dos Piezas, 140 x 245 cm (An x L)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Moderno - Cortinas opacas confeccionadas con fruncido para que te facilitan colgarlas y deslizarlas en riel o en barra. Nota: Las cortinas de color más oscuro quitan más luz.

Térmica & Aislante - Cortinas opacas te protegen del viento, ruido, frio, calor, moscas y luz. Ayudan a regular la temperatura interior.

Telas Maravillosas - Cortinas modernas hechas de 100% poliéster, suaves al tacto. Mismo color y material en ambos lados.

Uso Práctico - Cortinas japonesas panel ideales para salon, dormitorio, puerta, cocina, ventanas, habitacion infantil/juvenil, comedor y etc..

N° de Cortinas - Vienen 2 piezas, cada se mide 140 x 245 cm (Ancho x Largo). Lavables a máquina o a mano y planchables a baja temperatura. ¡ A buscar tu favorito con nuestra tienda - RYB HOME EU!

Deconovo Cortinas Opacas Telas Termicas Aislantes Frio Calor Ruido Luz para Salon y Dormitorio con Trabillas 2 Paneles 140 x 280 cm Gris Blanco

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL: Hecho de 100% poliéster de alta calidad, suave al tacto, con una tecnología innovadora de tejido triple que ayuda a asilar la luz efectivamente.

RENDIMIENTO: Bloquea la mayor parte de la luz en todo el día y reduce el ruido exterior, creando un ambiente cómodo y privado. También puede aislar el frío y calor para ahorrar energía.

TAMAÑO: Ancho 140 cm x altura 280 cm cada panel, 2 paneles por un paquete. La altura de la cortina se mide desde la parte superior del anillo.

DISEÑO: Diseño de estilo simple y elegante para decorar su hogar y crear una sensación agradable. Perfecta decoración de su habitación.

CONCEJO DE LAVADO: Se puede lavar a mano o a máquina en agua fría (menos de 30°C)

