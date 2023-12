Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores lavadoras carga superior capaces: la mejor revisión sobre lavadoras carga superior Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores lavadoras carga superior capaces: la mejor revisión sobre lavadoras carga superior 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de lavadoras carga superior?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ lavadoras carga superior del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Midea Lavadora Carga Superior 6kg de 1200 RPM - Lavadoras con 15 programas y diseño ultra slim - Maquina de lavar ropa de libre instalación con Función de vapor, Lavado Rapido y Modo ECO € 569.00

€ 399.99 in stock 2 new from €399.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ EFICIENCIA ENERGÉTICA A - Clasificada con una "A", estas lavadoras están diseñadas para usar la menor cantidad de energía posible. Esto se traduce en un menor consumo de electricidad, lo que significa ahorros significativos en las facturas de energía. Su eficiencia energética también las hace amigables con el medio ambiente al minimizar la huella de carbono.

★ GRAN CAPACIDAD Y POTENCIA - Con esta lavadora de carga superior podrás lavar hasta 6 kg de ropa con un centrifugado de 1200 rpm, lo que te permitirá ahorrar tiempo y energía en cada lavado. Además, su apertura superior te facilita la carga y descarga de la ropa sin tener que agacharte, lo que es especialmente útil para personas con problemas de espalda.

★ DECIDE COMO LAVAR TU ROPA - Podrás elegir entre 15 programas de lavado diferentes según el tipo de ropa. Desde un programa rápido de 15 minutos para las prendas menos sucias, hasta un programa especial para la ropa de bebé, pasando por otros programas para ropa delicada, ecológica o deportiva.

★ ELIMINA TODAS LAS BACTERIAS - Esta lavadora incorpora un sistema antibacteriano que elimina el 99,9% de las bacterias y los malos olores de la ropa, manteniendo la higiene y la frescura de tus prendas. Así podrás estar seguro de que tu ropa está limpia y desinfectada en cada lavado.

★ DISEÑO ERGONÓMICO Y ELEGANTE - Dale un toque de estilo y elegancia a tu hogar con el diseño compacto y moderno de esta lavadora. Su color blanco, y su panel digital te facilitan el uso y la integración en cualquier espacio. Además, su tambor tiene una apertura suave que evita golpes y daños. READ Los 30 mejores Llave De Paso Agua capaces: la mejor revisión sobre Llave De Paso Agua

Hoover H-WASH 300 LITE H3TM08TACE/1-37 Lavadora carga superior, 8KG, 1000RPM, Ancho 40CM, Apertura Slow Motion, Power Care System, All in One 59', Conectividad NFC, 16 Programas, Clase F, Blanco € 449.00

€ 349.00 in stock 5 new from €349.00

1 used from €298.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La lavadora ideal para espacios reducidos: No renuncies a la capacidad por falta de espacio, esta lavadora diseñada para espacios pequeños ofrece las máximas prestaciones en lavado.

Allergy Care, el ciclo dedicado a la desinfección de prendas: Elimina alérgenos y bacterias de todas tus prendas con un ciclo a 60ºC que garantiza la mejor higiene para todos los textiles del hogar.

Cesto Slow Motion, un extra de comodidad en tus coladas: La apertura suave del cesto junto con sus 85cm de altura, permiten una carga y descarga de la colada cómoda y fácil.

Tecnología One Touch (NFC), accede a un mundo de funciones adicionales: añade funciones de lavado, descarga nuevos ciclos, accede al control por voz y programa el inicio de los ciclos de lavado.

Medidas (alto x ancho x profundo): 85 x 40 x 60 CM.

Hoover - H-WASH 300 PLUS - H3TSM48TAMCE/-37, Lavadora carga superior, Capacidad 8 kg, 1400 rpm, Motor inverter, Vapor, NFC, Apertura Slow Motion, 16 ciclos € 519.00

€ 385.00 in stock 4 new from €385.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavadora carga superior 8 kg, 16 programas y cesto con apertura Slow Motion, para comodidad en tus sesiones de lavado

Motor Inverter, clase B: reduce el consumo de tu lavadora, consigue resultados óptimos de forma silenciosa.

Función vapor: una buena opción para eliminar las manchas difíciles, reducir las arrugas y facilitar el planchado

Tecnología NFC: añade funcionalidades a la lavadora a través del smartphone, descarga nuevos ciclos, el control por voz y programa a distancia el inicio diferido de los ciclos

Medidas (alto x ancho x profundo): 85 x 40 x 60 cm

Hoover H-Wash 300 Lite H3T 265LE/1-37 Lavadora Carga Superior 6,5 KG, 1200 RPM, Display LED, One Touch, 16 Ciclos, 3 Máximo Cuidado, Ancho 40 CM, Asistente de Voz, Inicio Diferido 9H, Blanco € 439.00

€ 330.00 in stock 4 new from €330.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features One Touch: Tecnología NFC que permite añadir funciones a la lavadora a través del Smartphone como Asistente de voz, Check up inteligente sobre el estado de la lavadora o Inicio diferido inteligente.

Display LED: para poder seleccionar funciones como inicio diferido 3 - 6 - 9h, aclarado extra, selección de temperatura, selección de centrifugado o bloqueo de seguridad.

KG Mode: esta función pesa en los primeros 4 minutos del programa tu ropa, regulando automáticamente el agua y el tiempo del ciclo. Te permitirá ahorrar en el consumo energético.

La lavadora ideal para espacios reducidos: No renuncies a la capacidad por falta de espacio, esta lavadora de 40 cm de ancho está diseñada para espacios pequeños ofreciendo las máximas prestaciones en el lavado.

Medidas (alto x ancho x fondo): 85 x 40 x 60 cm.

Lavadora carga superior HOOVER OT 26LET1 37 Blanco 6Kg € 324.05 in stock 4 new from €324.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blanco

Lavadora Whirlpool Corporation TDLR 7220LS SP/N 7 kg 1200 rpm € 347.99

€ 335.55 in stock 8 new from €335.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavadora Whirlpool Corporation TDLR 7220LS SP/N 7 kg 1200 rpm

Electrolux EN6T4722BF Lavadora de Carga Superior 7 Kg, 1200 rpm, Libre Instalación, Inicio Diferido, Autoposicionamiento del Tambor, Motor Inverter, Pantalla LCD, Clase D € 525.09 in stock 6 new from €524.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN SENSICARE: Adapta automáticamente el ciclo dependiendo de la carga para ahorrar tiempo, agua y energía, hasta 9kg de lavado

FUNCIÓN TIMEMANAGER: Te permite ajustar la duración de cada ciclo de lavado dependiendo del tiempo que dispongas

AUTOPOSICIONAMENTO DEL TAMBOR: Al terminar el ciclo de lavado, el tambor se posiciona de manera automática, permitiendo una apertura suave

MOTOR INVERTER: Mayor durabilidad y eficiencia energética, ofrece el máximo rendimiento con el mínimo nivel de ruido

INICIO EN DIFERIDO: Permite programar la hora de inicio del ciclo de lavado, para que este se ponga en marcha cuando a ti te venga mejor

AEG LTN6K6210B, Lavadora de Carga Superior 6 Kg, 1200 rpm, Libre Instalación, 14 Programas, Programa Rápido, Inicio Diferido, Soft Opening, LED, Blanca, Clase D [Clase de eficiencia energética D] € 629.00

€ 459.00 in stock 10 new from €459.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN PROSENSE Ajusta el tiempo, el agua y energía dependiendo de la carga, protegiendo la ropa y colores, hasta 6 kg de lavado

SOFTOPENING: Lavadora diseñada con unas puertas de fácil apertura para acceder con toda seguridad y con una sola mano

INICIO EN DIFERIDO: Permite programar la hora de inicio del ciclo de lavado, para que este se ponga en marcha cuando a ti te venga mejor

PROGRAMA RÁPIDO: Lava hasta 3 kg de ropa en cada carga para un rendimiento excelente en sólo 20 minutos

CAJÓN LIQUISYSTEM: Detergente líquido y en polvo, asegura de que el suavizante alcance hasta la última fibra de los tejidos

Hoover H-WASH 300 LITE H3T 272DAET1-37 Lavadora Carga Superior 7 KG, 1200 RPM, Display Táctil, One Touch, 16 Ciclos, 5 Máximo Cuidado, Ancho 40 CM, Asistente de Voz, Inicio Diferido 23H, 78 DB, Blanco € 349.00

€ 338.53 in stock 4 new from €338.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features One Touch: Tecnología NFC que permite añadir funciones a la lavadora a través del Smartphone como Asistente de voz, Check up inteligente sobre el estado de la lavadora o Inicio diferido inteligente.

Display Táctil: para poder seleccionar funciones como inicio diferido 23h, duración de ciclo, selección de temperatura, selección de centrifugado, nivel de suciedad y pogramas rápidos o bloqueo de seguridad.

Power Care System: tecnología que crea un mix perfecto entre agua y detergente inyectándolo directamente en el interior del tambor para que pueda penetrar en las fibras, garantizando una acción de lavado un 20% superior.

La lavadora ideal para espacios reducidos: No renuncies a la capacidad por falta de espacio, esta lavadora de 40 cm de ancho está diseñada para espacios pequeños ofreciendo las máximas prestaciones en el lavado.

Medidas (alto x ancho x fondo): 85 x 40 x 60 cm.

Cecotec Lavadora 8 Kg Carga Superior Bolero DressCode Top 80 Inverter. 1300 rpm, 2000 W, Motor Inverter Plus, 16 Programas, Tamaño Compacto, Inicio diferido, Bloqueo de niños € 399.00 in stock 3 new from €399.00

1 used from €308.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor Inverter Plus: rendimiento de alta calidad y máxima durabilidad. Ahorro de energía, con disminución de vibraciones y ruido.

Ahorro de espacio: gracias a su sistema de carga superior, esta lavadora ocupa menos espacio que una convencional, lo que es ideal para pequeños lugares donde el espacio es reducido.

Capacidad de carga de 8 kg. Revoluciones programables: máx 1300 rpm.

16 programas para diferentes tejidos y funciones: Algodón, MyFav, Eco 40-60, intenso, lana, delicado 20ºC, centrifugado, limpieza de tambor, rápido 45´, rapido 15´, sintetico, Mix, Jeans, cuidado infantil.

Eficiencia energética C. DelayStart: programa la lavadora entre 0 y 24 h antes, con el inicio diferido. KidLock: bloqueo de seguridad para niños.

Whirlpool - Lavadora carga superior 6.5 kg TDLR 65230SS EU/N blanco, 1200 rpm, tecnología 6th sense y freshcare, motor universal, eficiencia NEL D € 379.00 in stock 3 new from €379.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La lavadora ofrece hasta 13 programas de lavado

El tambor tiene una capacidad de 6.5 kg

Ofrece una velocidad de centrifugado de 1200 rpm

La tecnología Freshcare mantiene la ropa fresca hasta 6 horas en el tambor

LAVADORA INFINITON DE CARGA SUPERIOR TLW-612 6KG (A+++ INVERTER, 1200 rpm, Control Electronico, 16 Programas) € 383.90

€ 357.06 in stock 6 new from €321.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TLW-612 de 6KG y Clasificacion Energetica A+++ Inverter technology

Control electrónico - 16 Programas

Tambor de diamante - Amplitud de cuba de 310x240mm

Medidas 87,5 x 40 x 61 cm

Entrega e instalación incluida

Haier RTXSG47TMCE-37- Lavadora carga superior 8KG, 5 ciclos de Vapor Steam Plus, Motor Inverter, Tratamiento Antibacterias, 1400 RPM, Apertura suave, Detector automático de KG, Clase B € 532.06 in stock READ Los 30 mejores Termostato Calefaccion Inalámbrico capaces: la mejor revisión sobre Termostato Calefaccion Inalámbrico 4 new from €531.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavadora carga superior 8Kgs, 16 programas, con Instant Mix Tecnhology, para mejorar la eficacia del detergente.

Motor Inverter: Silencioso, eficiente y duradero. Al no contar con escobillas se reduce enormemente la fricción, implicando menos vibraciones y más ahorro energético. Cuenta con una garantía de 5 años cubierta por Haier.

ABT Antibacterias: tecnología que elimina un 99,9% del moho y de las bacterias que se forman en el cajón del detergente de la lavadora.

Steam Plus: la lavadora incluye 5 ciclos de vapor para reducir las arrugas y preparar las prendas para unos resultados de planchado superiores.

Medidas (alto x ancho x prof): 85 x 40 x 60cm.

GIANTEX Lavadora completamente automática, 3,5 kg, con bomba y pantalla, control de nivel de agua y modo, minilavadora con centrifugado 43 x 43 x 75 cm, color blanco € 265.90 in stock 1 new from €265.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Trabajo completamente automático - La lavadora es muy fácil de usar. Solo necesita poner la ropa y el detergente en la lavadora y luego configurar el programa apropiado. Después del inicio, la lavadora realiza automáticamente el trabajo de limpieza. Puede reducir su carga y ahorrar mucho tiempo.

Muchos programas y niveles de agua para la selección: la lavadora incluye una variedad de modos: "remojo", "enjuague", "lavado" y "rotación". El botón "Proceso" le permite seleccionar el programa deseado. Además, también se puede controlar el nivel de agua de la lavadora. El volumen de agua se controla mediante el botón "Nivel de agua".

Capacidad de 3,5 kg. La lavadora puede cargar hasta 3,5 kg a la vez y lavar muchas prendas para satisfacer sus necesidades diarias. Gracias al potente y silencioso motor, su ropa se lava a fondo y muy limpio.

Diseño pensado: vale la pena señalar que los pies de nuestra lavadora se pueden ajustar de modo que la lavadora también pueda estar estable en terreno irregular. Además, hay un truco adicional para colgar cables de alimentación,que lo ayudará a organizar cables.

Tamaño compacto: la lavadora tiene un diseño compacto y tiene un tamaño de solo 43 × 43 × 75 cm. Por lo tanto, nuestra lavadora ocupa poco espacio y es muy adecuada para apartamentos pequeños. Tenga en cuenta que esta lavadora no tiene función de lavado en caliente.

Zanussi ZWQ61265CE Lavadora de Libre Instalación, Carga Superior, 6 Kg / 1200 rpm, 8 Programas, Programa Rápido en 20 minutos, Inicio Diferido, Autoposicionamiento Tambor, Blanca, D € 432.23 in stock 2 new from €431.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 8 Programas: Mini a 30ºC, Algodón, Algodón económico, Sintéticos, Delicados, Lana Plus, Refresco en 20'', Mixto 20

Programa Rápido QuickWash en 20 minutos a 30 grados que reduce la duración del ciclo de lavado hasta en un 50%

Decide cuando lavar con Inicio Diferido FinishIn: estará todo listo a la hora que tu programes

Dosificador siempre limpio: El dosificador de detergente siempre estará limpio gracias a la emisión de agua a alta presión

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo mm): 400 x 890 x 600.

Candy Smart CST 06LET-1S, Lavadora de Carga Superior, 6 KG, 1000 RPM, Tecnología NFC, 14 ciclos, Detector de KG, Display Led, Inicio Diferido 24H, Indicador Fases Lavado, 75 DB, Clase E, Blanco € 359.99

€ 341.60 in stock 8 new from €340.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorra tiempo y reduce el consumo: con funciones tan prácticas como el Detector de Kgs, Indicador fases de lavado, Inicio Diferido y mucho más.

Garantiza la máxima comodidad en todas tus coladas: carga superior, configuración fácil y sistema de apertura gradual del tambor de forma suave y progresiva con tan solo con un pequeño toque.

Añade funcionalidades a la lavadora con la tecnología NFC: accede a través de la App simply-Fi de Candy a consejos de lavado, mantenimiento, descarga de ciclos adicionales, hábitos de consumo y asistente por voz.

Resultados extraordinarios en tiempo récord: con 14 ciclos de lavado dedicados a todo tipo de tejidos.

Tamaño (alto x ancho x fondo): 86 x 40,5 x 60 CM.

Candy Smart CST 27LET/1-S, Lavadora de Carga Superior, 7KG, 1200RPM, Fondo Reducido 40CM, Tecnología NFC, Mix Power System, 14 Ciclos, Mix Power System, Inicio Diferido, 79 DB, Clase E, Blanco € 409.00

€ 343.40 in stock 15 new from €343.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorra tiempo y reduce el consumo: con funciones tan prácticas como el detector de kgs, el inicio retrasado y programas dedicados para todos tus tejidos.

Comodidad en todas tus coladas: carga superior a 85cm de altura y configuración fácil e intuitiva con panel de mandos táctil y mando giratorio selector de los ciclos de lavado.

Atención personalizada, con conectividad por NFC: descárgate la App simply-Fi y accede a consejos de lavado, mantenimiento, descarga de ciclos adicionales y asistente por voz.

Resultados extraordinarios en tiempo récord: gracias a la tecnología Mix Power System+, patentada por Candy, que inyecta directamente el agua y el detergente sobre los tejidos.

Tamaño (alto x ancho x prof): 85 x 40 x 60cm.

Lavadora Carga Superior Rommer Discover 1265 - Lavadora carga superior 6kg, 1200 rpm € 349.70 in stock 3 new from €349.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Candy Smart CST 27LE/1-S, Lavadora de Carga Superior, 7 KG, 1200 RPM, Fondo Reducido 40 CM, Tecnología NFC, 14 Ciclos, Indicador Seguridad Puerta, Inicio Diferido, Detector KG, 78 DB, Clase F, Blanco € 509.90 in stock 1 new from €509.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavadora de 7 kg de capacidad óptimo para espacios estrechos, con 40 cm de ancho

Buena comodidad: despídete de agacharse para cargar la colada y conecta a distancia la lavadora, por órdenes de voz con NFC

Muy fácil de usar: Display digital con pulsadores táctiles para configurar las funciones de lavado y 14 programas intuitivos a seleccionar con el mando giratorio

Cuidado e higiene para todos tus tejidos: Ciclo Higienizante incluido, 3 ciclos rápidos y mucho más a través de la App

Bajo consumo y alto rendimiento: Reduce el consumo de tus facturas de agua y de luz, cuidando del medio ambiente y con un bajo nivel de ruido

Lavadora portátil de 7 kg de Capacidad Total, Lavado Individual, deshidratación por Centrifugado, Limpieza Profunda, UV, Compacto para Acampar, dormitorios, Apartamentos, Habitaciones, Negro € 189.00 in stock 2 new from €187.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number BJ-0504-5521 Color Negro

Corberó E-CLACSM6520 Lavadora Carga Superior 6,5 Kgs, 1200 RPM, Eficiencia Energética D, Blanco € 398.31 in stock 5 new from €398.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga Superior 6,5 Kgs, 1200 RPM, Indicadores LED, Color Blanco, 16 Programas, Programa Inicio Diferido, Lavado Rápido 15 Min., Eficiencia Energética D

Lavadora superior de 6,5 kg de carga con 1200 rpm, con set completo de 16 programas

La funcionalidad del inicio diferido. Te ayuda a programar tu lavadora. Tú simplemente tienes que elegir a qué hora quieres que tu lavadora comience a funcionar. De esta manera podrás calcular cuándo vas a llegar a casa para que justo tu colada haya terminado de lavarse y directamente la puedas tender, evitando que esté mucho tiempo dentro de la lavadora y se arrugue o coja olor a humedad

Rápido 15 min. Las lavadoras Corberó para reducir el tiempo del lavado a 15 min, disponen de un programa de lavado rápido dentro de los ciclos de lavado, que te reduce el tiempo con el ahorro de energía. Es especial para el uso de pocas prendas que no necesiten un lavado intenso, simplemente una limpieza. Muy utilizada para prendas deportivas que necesite utilizar en poco tiempo. Si aumenta el volumen de ropa podrá ampliar al programa rápido de 30 min. Las lavadoras Corberó reducen el tiempo de lavado hasta un 65 %.

Planchado fácil. Esta función está pensada para las camisas y prendas de algodón que suelen acusar mucho las arrugas y con el programa de planchado fácil se reducen considerablemente. Una vez terminado el programa de planchado fácil de la lavadora debes de sacar las prendas de ropa y dejarlas en perchas para que se sequen de la forma más estirada posible. Gracias a este programa las prendas saldrán lo más alisadas y suaves posibles. Podrás dejarlas listas con sólo pasarles la plancha caliente por encima. READ Los 30 mejores Fresadoras Para Madera capaces: la mejor revisión sobre Fresadoras Para Madera

Otsein Lavadora Carga Superior OT26LE/137 6Kg 1200R CS A++ € 319.33 in stock 1 new from €319.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 8059019017815 Warranty Dos años del fabricante. Color Blanco Energy Efficiency Class E

Otsein Lavadora OT26LET137 6KG Carga Superior € 326.30 in stock 3 new from €320.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 8059019046976

Lavadora C.S. WHIRLPOOL TDLR7220SSSPN 7KG 1200RPM € 383.07

€ 368.59 in stock 12 new from €363.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sin duda, una de las mejores opciones para tu colada es la lavadora de carga superior TDLR7220SS SP/N de Whirlpool, un electrodoméstico que cuidará de tus prendas a la perfección, incluso de las más delicadas. Y es que este producto que te traemos

Salora WMR5350 - Lavadora (Independiente, Carga superior, Negro, Blanco, Giratorio, Arriba, Negro/Transparente) € 119.00 in stock 2 new from €119.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number WMR5350 Model WMR5350

Lavadora Carga Superior ELECTROLUX EN6T5722AF 7Kg € 505.09 in stock 6 new from €457.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 913148502

Brandt bt18036qp lavadora carga superior 8kg c bt16022p 1300rpm € 416.26 in stock 5 new from €408.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta lavadora de carga superior Brandt cuenta con hasta 15 programas distintos, por lo que tienes opciones para cualquier prenda que desees lavar, incluyendo un programa rápido de solo 45 minutos a 40 ºC. Tiene una capacidad de 8 kg y una velocidad de

Hoover H-WASH 300 LITE H3TM 28TACE1-S Lavadora Carga Superior 8 KG, 1200 RPM, Display Táctil, One Touch, 16 Ciclos, 5 Máximo Cuidado, Ancho 40 CM, Asistente de Voz, Inicio Diferido 24H, 79 DB, Blanco € 365.00 in stock 7 new from €365.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features One Touch: Tecnología NFC que permite añadir funciones a la lavadora a través del Smartphone como Asistente de voz, Check up inteligente sobre el estado de la lavadora, descarga de nuevo ciclos de lavado o Inicio diferido inteligente.

Display Táctil: para poder seleccionar funciones como inicio diferido 24h, duración de ciclo, selección de temperatura, selección de centrifugado, nivel de suciedad y pogramas rápidos, bloqueo de seguridad o KG mode.

Power Care System: tecnología que crea un mix perfecto entre agua y detergente inyectándolo directamente en el interior del tambor para que pueda penetrar en las fibras, garantizando una acción de lavado un 20% superior.

La lavadora ideal para espacios reducidos: No renuncies a la capacidad por falta de espacio, esta lavadora de 40,5 cm de ancho está diseñada para espacios pequeños ofreciendo las máximas prestaciones en el lavado.

Medidas (alto x ancho x fondo): 86 x 40,5 x 60 cm.

Hisense WFVB7012EM - Lavadora con Vapor, Carga Frontal 7 Kg, 1200 rpm, 15 Programas, Control de balanceo inteligente del tambor, Display LED, Programa rápido € 276.00 in stock 8 new from €276.00

1 used from €259.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad de Carga 7 kg con Display Digital Velocidad Máxima de Centriguado 1.200 rpm

Cuenta con tratamiento de Vapor adicional al final del programa seleccionado reduce significativamente la formación de pliegues, ropa más suave, elimina los olores y las bacterias

Programa últra rápido consigue ropa limpia y fresca en solo 15 minutos

ABT Antibacterias: Elimina el 99,9% de las bacterías en el cajón del detergente y la escotilla de la lavadora secadora, evitando su proliferación.

Inicio diferido hasta 24h: decide cuándo necesitas que termine el ciclo y la lavadora secadora calculará la hora de inicio

Lavadora Indesit BTW L60400 SP/N 6 Kg € 406.84

€ 335.39 in stock 8 new from €335.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavadora Indesit BTW L60400 SP/N 6 Kg

