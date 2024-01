Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores juego llaves vaso capaces: la mejor revisión sobre juego llaves vaso Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores juego llaves vaso capaces: la mejor revisión sobre juego llaves vaso 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de juego llaves vaso?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ juego llaves vaso del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Mannesmann M29166 - Maletín con juego de llaves de vaso y puntas de destornillador (130 piezas) € 29.99

€ 26.95 in stock 12 new from €26.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín de plástico duro con llaves de vaso y puntas

Incluidas en un maletín de plástico

Asiento de la herramienta: 1/4 " (6.3 mm)

Extensión de 50 mm

13 x llaves tubulares de cubo 6,3 mm (1/4"") de 4 - 14 mm

WORKPRO 24 Piezas- Juego de llaves de vaso con carraca de 3/8 ", Juego de Llaves de Vaso Cr-V, incluye Llave de Trinquete,Ideal para bricolaje, reparación de automóviles € 31.99

€ 22.39 in stock 1 new from €22.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ 【Entrega del Juego】Este conjunto incluye 10 vasos de 3/8" SAE: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16 ", 7/8"; 11 vasos de 3/8" métricas: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, barra de extensión de 3", bujía de 5/8" (16 mm), mango de trinquete de 3/8" .

✔【Trinquete con Mecanismo de Cambio Rápido】 Trinquete reversible con 72 engranajes y mecanismo con bola para una rápida fijación y desprendimiento. Los trinquetes de trinquete ergonómicos de dientes finos permiten un trabajo preciso.

✔【Alta Calidad de Cr-v】Este juego de vasos y llave de trinquete está fabricado con acero de cromo vanadio Cr-v, tratado térmicamente, que protege contra la corrosión y le da a nuestras bases una mayor durabilidad y resistencia.

✔ 【Caja de Almacenamiento】Este juego de vasos carraca viene con una caja de plástico (19,4 cm x 7 cm x 15,9 cm), organiza claramente las diferentes llaves y vasos carraca del juego WORKPRO, ofrece una funcionalidad sobresaliente y comodidad de uso.

✔ 【Perfecto para Reparación Mecánica】El juego de llaves de vaso de 24 piezas WORKPRO incluye varias llaves de vaso y trinquete para cumplir con los requisitos de uso, tales como reparación de vehículos y mecánica.

CCLIFE 21 piezas Juego de Llaves de Vaso Multidiente 1/2 ' Vasos 12 Caras, Juego de Vasos, 8-36mm, Cr-V € 37.07 in stock 1 new from €37.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todos los insertos para llaves de tubo de 21 piezas están hechos de acero Cr-V y están cromados mate

Los accesorios se colocan simplemente en la llave dinamométrica o llave de impacto

Llave de tubo de 21 piezas, multi-diente externo 1/2 ', accionamiento: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 y 36 mm

Juego de llaves de tubo multipunto externas para perfil de 12 y 6 puntos

Clasificados en un robusto maletín de herramientas

HSEAMALL Juego de 46 llaves de vaso de 1/4 pulgadas con llave de trinquete de liberación rápida, barras de extensión para motor de coche y bicicleta € 20.99

€ 17.79 in stock 2 new from €17.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: el juego de llaves de vaso, puntas de destornillador y llaves están hechas de acero al cromo vanadio de alta calidad para una mayor durabilidad, con todas las herramientas con un acabado pulido y chapado en cromo.

Diseño duradero: el diseño de bola de retención en la cabeza de las extensiones hace que sean fáciles de apretar y aflojar los enchufes. Perfecto para manitas, reparadores, trabajadores de la construcción, mecánicos, vehículos de motor, reparación de bicicletas y muchos más.

Amplio juego de llaves de transmisión: completo con trinquete y barra de extensión, mango de destornillador y convertidor de enchufe.

Llave de trinquete reversible: el trinquete reversible incluido es de dientes finos con 72 dientes y ofrece más agarre debido al mango de dos componentes. La palanca en la cabeza te permite cambiar rápidamente la dirección del tornillo. El bloqueo de bola garantiza un agarre firme de las tuercas.

Contenido del paquete: este juego de destornilladores consta de 46 llaves métricas SAE que también incluye juntas universales, 2 varillas de extensión, 1 varilla flexible, 3 llaves hexagonales y varias otras herramientas para una variedad de usos. Los insertos de llave de tubo, trinquetes y puntas están claramente dispuestos en la caja de transporte con cerradura. Con las inscripciones en la funda siempre encontrarás la herramienta adecuada, que es muy práctica y facilita tu trabajo.

Haskyy CSVN-17 Profesionales Juego de Llaves de Vaso Multidiente € 39.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Haskyy – 21tlg Juego de Llave multidiente 8-36 mm ✔ con accionamiento de 1/2" pulgadas

✔ Los tamaños métricos.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 y 36 mm

✔ Juego de llaves tubulares dentadas con perfil de 12 y 6 puntas

✔ Hechas de acero al cromo vanadio

✔ clasificado en un caso de sistema práctico

Mannesmann M98430 - Maletín con llaves de vaso y otras herramientas (215 piezas, tamaño: 12x36x51 cm), Color Verde Mannesmann € 274.99

€ 119.79 in stock 17 new from €119.79

1 used from €172.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín grande de 215 piezas de 1/4" - 6,3 mm, 3/8" - 10 mm y 1/2" - 12,5 mm

Elaborado con cromo-vanadio / acero especial

En maletines de plástico sólido con soporte especial para las puntas con cuadrado interior

Certificado con VPA/GS

Garantía de 10 años

HASKYY Juego de Llaves de Vaso Profesionales, Llave de Carraca Reversible de 1/4" y 3/8", Trinquete de Torx-XZN-E-Profile Set, Kit de Herramientas Mecánicas para el Auto, 52 piezas € 37.99 in stock 2 new from €35.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de carraca Gear Lock de 52 piezas - todos los insertos con perfil Gear-Lock, para tornillos hexagonales, 12x, Torx externos en pulgadas o métricas a través de planos

Llave de vaso: (1/4") y (3/8") - Carraca de botón - Bloqueo y liberación rápida, con palanca de inversión, 200 mm - Dientes reales 72 - Destornillador de mango con (1/4") - Delantero y trasero - Extensión 150 y 75 mm - Junta cardán 60mm

Adaptador 1/4" (M) x 3/8" (F) llave de bujías (16mm - longitud 65mm) - adaptador 1/4" cuadrado a 1/4" hexágono (para las puntas) - elevador magnético telescópico varilla magnética, imán telescópico extensible de 13-64cm

Información técnica: Adaptador de vasos: (1/4") y (3/8") - Para los siguientes tamaños métricos con (1/4") : 4, 4,5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm - Para los siguientes tamaños métricos con (3/8") : 14, 15, 16, 17, 18, 19mm - Puntas de 1/4" x 25mm (L) en acero S2 con los siguientes tamaños: -Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 - Ranura: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 - Cruz: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 - Hex: H2, H3, H4, H5, H6

HECHOS: perfil especial Gear-Lock - se puede utilizar para tamaños hexagonales, perfil E, Torx, métricos y en pulgadas - dureza y par de apriete según DIN - excelente función de carraca, suavidad de marcha, auténticos 72 dientes, calidad robusta con larga vida útil - la forma especial de los vasos permite aflojar una tuerca o un tornillo incluso si la fijación de la cabeza de la tuerca/del tornillo está desgastada hasta cierto punto Vaso de acero al cromo vanadio - puntas de acero S2

WORKPRO 108 Piezas Juego de Vasos para Llaves Carraca, incluye Llave de Trinquete, Ideal para Bricolaje, Reparación o Trabajos Mecánicos € 79.99

€ 67.99 in stock 1 new from €67.99

1 used from €62.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad y Tratado Anticorrosivo】Los vasos está fabricado con acero de cromo vanadio de alta calidad, tratado térmicamente, que protege contra la corrosión y le da a nuestras bases una mayor durabilidad y resistencia.

【Kit de 108 Piezas con Maletín de Transporte】 El set viene con 108 piezas completas, incluyen vasos para llaves, Mango de trinquete 1/2 ", mango giratorio, barra en T, barra de extensión, junta universal, llaves allen, zócalos profundos etc,.

【Cambio Fácil Y Rápido】 El trinquete viene con un mecanismo de liberación rápida de cojinete de bolas con botón pulsador que permite un cambio fácil y rápido de los vasos. Con el interruptor de avance y retroceso que le permite dedicar más tiempo trabajando y menos tiempo cambiando de cabeza para que pueda trabajar de manera más eficiente

【Caja de Transporte】Este juego de llaves vaso viene con una caja plástica de 37 cm x 8 cm x 28 cm , mantiene las herramientas organizadas, fáciles de transportar y almacenar.

【Perfecto para Reparación Mecánica】Este kit es ideal para entusiastas y profesionales del bricolaje. Satisface sus necesidades para la reparación de coche o mecánica.

CCLIFE 8 piezas Juego de Llave de vaso 12 caras 1/2" Llaves de vaso impacto 30 32 34 35 36 mm Llaves de Vaso Multidiente con Punta de Vaso € 41.98

€ 34.98 in stock 1 new from €34.98

2 used from €39.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features especialmente para ejes de transmisión y cardan

hecho de acero al cromo molibdeno, llave de vaso de alimentación insertar

Insertos 30-32-34-35-36 mm

Hexágono de 14-17-19 mm

Conducir: 1/2 '

Draper Juego de llaves de vaso métricas de 18 piezas con herramienta de trinquete y estuche, unidad cuadrada de 3/8 pulgadas, kit profesional para bricolaje y coche € 28.05 in stock 2 new from €28.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enchufes de seis puntos hechos de acero al cromo vanadio que está endurecido y templado con un acabado satinado

Se suministra con un trinquete reversible de 72 dientes y accesorios

Embalado en una caja de almacenamiento de plástico

Fabricado y probado generalmente de acuerdo con las especificaciones DIN3122 e ISO3315

Color: azul

WORKPRO 14-piezas Juego de llaves de vasos hexagonales (4-13 mm), acero Cr-V antioxidante, llave de trinquete de liberación rápida de 1/4", 72 dientes con barra de extensión € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CONTENIDO】El set consisten en una llave de trinquete 1/4 pulgadas, una barra de extensión y un juego de 12 vasos 4 - 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 10 – 11 – 12 -13.

【MATERIAL】 Los vasos esta forjado con acero al cromo-vanadio para mayor resistencia y durabilidad, el soporte plástico viene con enganches para cada pieza para una fácil organización y transporte, sin tener problema del almanecimiento.

【MECANISMO】 La carraca de 1/4” con 72 dientes de alto rendimiento, tiene un botón de liberación rápido y switch reversible , con un sólo click se puede cambiar el vaso o la dirección de girar.

【MANGO】Mango bimaterial anti deslizante de diseño ergonómigo de agarre cómodo y estable, capaz de cumplir con distintas necesidades sea arreglo diario o trabajos pesados.

【USO AMPLIO】El uso es muy sencillo, ya que aplicando suficiente fuerza de torsión puedes aflojar o apretar un tornillo o tuerca. Con este juego de trinquete, es capaz de satisfacer diversas demandas de uso, como la reparación de vehículos y mecanismos.

ValueMax 46 Piezas Juego de Llaves de Vaso Cr-V, Llaves Carraca 1/4 Pulgada, Caja Herramientas, Llaves de Trinquete con Puntas de Destornilladores, para Reparación y Trabajos Mecánicos € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad de Cr-V】Los vasos está fabricado con acero de cromo vanadio de alta calidad, tratado térmicamente, que protege contra la corrosión y le da a nuestras bases una mayor durabilidad y resistencia.

【Cambio Fácil y Rápido】 Trinquete de 1/4 " de liberación rápida con 72 dientes, con un diseño de mango curvo y interruptor de avance/retroceso, más razonable y efectivo: le permite dedicar menos esfuerzo para que pueda trabajar de manera más eficiente.

【Especificaciones】 El set viene con 46 piezas completas, incluyen mango de trinquete 1/4 ", 13pc vaso hex(corto: 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14mm), 2pc barra de extensión(50/ 100mm), cuadrado conductivo, articulación universal, barra de extensión flexible(145mm), barra de T, 21pc puntas de destornillador(H3/ H4/ H5/ H6/ H7/ H8; PH1/ PH2/ PH3; PZ1/ PZ2/ PZ3; T10/ T15/ T20/ T25/ T30/ T40; SL4/ SL5,5/ SL7), adaptador de puntas, 3 llaves allen(1,5/ 2/ 2,5mm).

【Caja de Transporte】24 cm x 12.5 cm x 4,3 cm caja de plástico, manteniendo las herramientas organizadas, fáciles de transportar y almacenar.

【Multiusos y Perfecta para su Trabajo】Este set puede satisfacer sus necesidades para sus trabajos de reparación o mecánica. Es ideal como un regalo para aficionados de reparación de máquinas.

Wopeite 46 Piezas Juego de Llaves de Vaso 1/4" Adaptador Cromo Vanadio para el coche de bricolaje € 22.98 in stock 2 new from €22.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplio juego de enchufes y accesorios de 1/4 ": contiene la mayoría de los enchufes métricos de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; Diferentes extensiones y adaptadores.

Material de calidad: este juego de enchufes está hecho de acero al cromo vanadio de alta calidad; Ofrece un excelente torque, mayor potencia de dirección y resistencia a la corrosión; La superficie pulida de cromo es resistente a la corrosión y fácil de limpiar.

Accesorios hexagonales de grado automecánico para un par adicional: las puntas de las brocas mecanizadas de precisión garantizan tamaños precisos, mientras que las puntas biseladas encajan fácilmente en los soportes.

Carcasa robusta: el diseño especial protege las herramientas y las mantiene limpias y ordenadas; Ideal para el personal de mantenimiento ambicioso o profesional.

Diversas escenas de aplicación: ideal para casi todas las aplicaciones de movimiento y fijación, bricolaje, trabajo, reparaciones, etc. READ Los 30 mejores Motor Persiana 60Mm capaces: la mejor revisión sobre Motor Persiana 60Mm

Juego de Llaves de Vaso para Llaves de Carraca 1/2" y 1/4" Trinquete (72 Dientes) 108 piezas TEENO, Cr-V,Kit de Herramientas Mecánicas para el Auto - Satinado Mate € 59.99 in stock 2 new from €58.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ 【Buen material】 El juego de fundas contiene 108 piezas, hechas de acero al cromo vanadio, sus piezas no se deforman, tienen una mejor durabilidad y confiabilidad, y pueden resistir bien los rasguños y golpes.

➤【Múltiples usos】Obtiene una herramienta que combina calidad, robustez, belleza, rendimiento, tecnología y comodidad para ayudarlo a encontrar rápidamente el enchufe adecuado para el trabajo que está haciendo, puede usarlo en su automóvil, camión, caravana, remolque, o incluso usarlo en barcos, etc. Los juegos de llaves de vaso son la herramienta perfecta para el aficionado al bricolaje o el profesional.

➤【Seguridad】Caja de herramientas completa en caja de enchufe.La superficie brillante protege bien sus ojos incluso cuando trabaja con luz brillante.

➤ 【Conveniente y fácil de usar】 Estuche de herramientas conveniente y variado, que incluye dados, taladros, trinquetes, varillas de extensión, llaves hexagonales, etc. La llave de 72 dientes tiene un ángulo de rotación más flexible y se pueden usar varias partes en una variedad de escenarios y ángulos.

➤【Almacenamiento conveniente】Equipado con una caja de plástico, es muy conveniente de transportar, usar y almacenar.

ViGOR llaves de vaso V2461, Juego de herramientas de 172 piezas, accionamiento: hexagonal y cuadrado, perfiles de salida entre otros: Hexágono interior y exterior, ranura en cruz y Pozidriv € 117.27

€ 88.32 in stock 5 new from €88.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERTE: El juego de llaves de vaso combina potencia y precisión, gracias a los numerosos perfiles de inserción los tornillos se pueden utilizar incluso en lugares de difícil acceso sin ningún problema

CALIDAD:Caja de carraca con juego de puntas incl; carraca para manejo manual con mango ergonómico, alto par de giro y gran transmisión de fuerza, caja de tuercas apta para todos los trabajos

VERSATILIDAD: Juego de herramientas con hexágono interior de 6,3 y 8 mm y cuadrado de 6,3, 10 y 12,5 mm y E, hexágono interior y exterior, TORX, cuña interior y multidiente, ranura en cruz y Pozidriv

CALIDAD: ViGOR garantiza no sólo la mejor relación calidad-precio, sino también la máxima seguridad Además de la máxima potencia, le ofrecemos herramientas que han sido puestas a prueba

ENTREGA: 1x juego de llaves de vaso ViGOR V2461; 172 herramientas, tamaño de llave: 0,8 x 4, 1,2 x 7, 1,3, 32, E4, E22, PH0, PH2, PZ0, PZ2, T9, T30, incl. juego de puntas y carraca

Mannesmann - M29165 - 65 piezas Juego de llaves de vaso 1/4" € 49.60

€ 26.89 in stock 6 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de llaves de vaso de 65 piezas de 1/4" - 6,3 mm

Acero al CV

En cartucho de plástico

Certificado con VPA/GS

Garantía de 10 años

Juego de llaves de vaso largas de 1/4 pulgadas, 4 – 13 mm, hexagonales, juego de llaves hexagonales de 6 cantos € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para tornillos métricos y tuercas hexagonales

Insertos con accionamiento cuadrado de 1/4" (6,3 mm) - con moleteado lateral para un mejor agarre

11 llaves de vaso en riel metálico con perfil de 6 cantos, cada una con una longitud total de 50 mm

En los anchos de llave 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm

Fabricado en acero al cromo vanadio, cromado mate

ZEXUPORIUM 11 Piezas Juego de Llaves de Vaso, 10-24mm Vasos de Impacto 1/2, 2 Adaptadores de Llave de Vaso, Ferramentas Auto para Reparación de Coches Cambio de Neumáticos € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】El juego de dados está hecho de acero de alta calidad y se somete a un tratamiento de enfriamiento de alta frecuencia para mejorar la dureza y aumentar la durabilidad.

【Conjunto Socket de 11 elementos】 Incluye 9 dados métricos de 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, incluidos 2 adaptadores de dado para satisfacer todas sus necesidades de reparación.

【Diseño único】El diseño único de 6 puntos de nuestros dados aumenta el área de contacto entre el dado y el sujetador, lo que aumenta la fuerza de bloqueo y evita el deslizamiento. s las nueces se caen.

【Amplia aplicación】nuestro juego llaves vaso de tubo es adecuado para varias herramientas, como taladro manual eléctrico, taladro de impacto, lote de viento, llave de trinquete, varilla doblada, etc.

【Almacenamiento conveniente】Todas las piezas están bien empaquetadas y clasificadas en una caja de plástico para un almacenamiento y transporte convenientes. y reducir el desgaste.

CCLIFE Juego de 16 piezas Llaves de Vaso Impacto 1/2" Vasos de Impacto Largos Cr-Mo 10-32mm € 49.99

€ 42.48 in stock 2 new from €42.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llaves de impacto hexagonales en tamaños 10-11-12-13-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

Hecho de acero al cromo molibdeno de alta calidad, es robusto y duradero.

El juego de llaves de impacto es adecuado para el trabajo diario en el taller.

Versión de llave de impacto de 78 mm de profundidad, accionamiento: 1/2 '

Muy adecuado para herramientas de aire comprimido y llaves de impacto

Wiltec Juego llaves de vaso 108 piezas caja de carraca 1/2" (12,5mm) y 1/4" (6,3mm) de accionamiento € 31.49 in stock 1 new from €31.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llaves de vaso de 108 piezas

Llaves de vaso robustas de acero al carbono

Con entrada de ¼″ (6,3 mm) y ½″ (12,5 mm)

Incluye extensiones, mangos de carraca y portapuntas

En un práctico maletín de transporte para uso móvil

BGS 2243 | Juego de llaves de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192 piezas € 108.06 in stock 9 new from €108.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de acero al cromo vanadio | llaves de vaso en versión hexagonal pro torque | carracas reversibles con dentado de precisión, 72 dientes | contenido de suministro: herramientas con entrada 6,3 mm (1/4"): 1 x carraca reversible | 1 x mango corredizo | 1 x extensión 50 mm | 1 x extensión 100 mm | 1 x articulación cardánica | 1 x mango giratorio 150 mm |13 x llaves de vaso 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm | 7 x llaves de vaso, largas, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | 5 x llaves de vaso e-torx e4 - e5 - e6 - e7 - e | 1 x portapuntas para puntas 6,3 mm (1/4") | 6 x puntas de vaso cruz ph0 - ph1 - ph2 / pz0 - pz1 - pz2

4 x puntas de vaso planas 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm | 4 x puntas de vaso hexágono interior 3 - 4 - 5 - 6 mm | 8 x puntas de vaso perfil en t (para torx) t8 - t9 - t10 - t15 - t20 - t25 - t27 - t30 | 8 x puntas de vaso perfil en t (para torx) con perforación t8 - t9 - t10 - t15 - t20 - t25 - t27 - t30 | herramientas con entrada 10 mm (3/8"): 1 x carraca reversible | 1 x extensión 125 mm | 1 x articulación cardánica | 1 x llave para bujías 18 | 10 x llaves de vaso 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 6 x llaves de vaso, largas, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm | 5 x llaves de vaso e-torx e10 - e11 - e12 - e14 - e16 - e18 | 1 x portapuntas para puntas 8 mm

Herramientas con entrada 12,5 mm (1/2"): 1 x carraca reversible | 1 x extensión 125 mm | 1 x extensión 250 mm | 1 x adaptador de mango corredizo para extensión 12,5 mm (1/2") | 1 x portapuntas para puntas 8 mm | 1 x articulación cardánica | 2 x llaves para bujías 16 + 21 | 17 x llaves de vaso 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm | 5 x llaves de vaso, largas, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm | 3 x llaves de vaso e-torx e20 - e24

24 puntas con entrada 8 mm | 3 x puntas planas 8 - 10 - 12 mm | 4 x puntas cruz ph3 - ph4 / pz3 - pz4 | 5 x puntas hexágono interior 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm | 6 x puntas perfil en t (para torx) t40 - t45 - t50 - t55 - t60 - t70 | 6 x puntas perfil en t (para torx) con perforación t40 - t45 - t50 - t55 - t60 - t70

Puntas con entrada 6,3 mm (1/4"): 10 x puntas perfil en t (para torx) t5 - t6 - t7 - t10 - t15 - t20 - t25 - t27 - t30 - t40 | 8 x puntas perfil en t (para torx) con perforación t7 - t10 - t15 - t20 - t25 - t27 - t30 - t40 | 5 x puntas perfil en cuña (para ribe) m5 - m6 - m7 - m8 - m9 | 3 x puntas dentado múltiple interior (para xzn) m5 - m6 - m8 | 8 x puntas t-star ts10 - ts15 - ts20 - ts25 - ts27 - ts30 - ts40 - ts45 | 4 x puntas cruz ph3 - ph4 / pz3 - pz4 | 2 x puntas hexágono interior 2 - 2,5 mm | 7 x llave acodada hexágono interior 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm

STANLEY STMT82672-0 - Juego de llaves de vaso compactas de ¼'' + carraca de 72 dientes + 1 alargador de 75Mm + 1 portapuntas + 22 puntas, Caja compacta y duradera, Total 37 piezas € 33.95

€ 31.10 in stock 11 new from €29.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set compacto de trinquete + 37 piezas stanley con maletín

1x 1/4'” trinquete bimaterial 72 dientes

12x ¼” vasos (6 puntos) 4–4, 5–5–6–7–8–9– 10–11–12–13–14mm 1x ¼” extensión 3”

1x ¼” soporte magnético

22x 1/4'”puntas pz–ph–torx–hex

Mannesmann M98410 - Juego de llaves de vaso 94 piezas, 1/4" y 1/2", Tamaño Small € 81.99 in stock 8 new from €80.15

1 used from €68.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de llaves de vaso de 1/4" - 6,3 mm y 1/2" 12,5 mm, 94 piezas

Elaborado con cromo-vanadio / acero especial

En sólido maletín de plástico

Certificado con VPA/GS

Juego de 20 vasos 8-32 mm para llave de carraca de 1/2" y soporte de WIESEMANN 1893 | Acero al cromo vanadio | Portapuntas de 125 mm | Vasos hexagonales I 80041 € 44.95 in stock 1 new from €44.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTENIDO - Llave de 72 dientes, portapuntas de 125 mm, soporte y vasos hexagonales con los tamaños 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm y 32 mm.

ADAPTADOR MACHO - Adaptador cuadrangular de 12,5 mm (1/2") con bola de retención.

LLAVE CON PALANCA SELECTORA - La llave de 72 dientes está equipada con una palanca selectora y ofrece un agarre optimizado en la mano gracias a sus dos paneles antideslizantes. Basta con accionar la palanca del cabezal para invertir la dirección de giro. La bola de retención de los adaptadores macho garantiza una sujeción perfecta de los vasos.

MATERIAL - Acero endurecido al cromo vanadio con un recubrimiento mate de cromo de alta calidad que protege de manera óptima contra la corrosión. Todas las herramientas cumplen con las normativas DIN en vigor actualmente.

WIESEMANN 1893 - Herramientas de calidad para el bricolaje y los artesanos. Con más de cien años de tradición, Wiesemann es uno de los fabricantes de herramientas más antiguos de Alemania. WIESEMANN 1893 es sinónimo de calidad alemana tradicional con una venta online moderna. READ Los 30 mejores lavadoras carga superior capaces: la mejor revisión sobre lavadoras carga superior

CCLIFE 3 piezas Juego de Vasos de Impacto con protectores para llantas de aluminio Vasos Ruedas Coche 17 19 21 mm Cr-Mo € 21.98

€ 11.55 in stock 1 new from €11.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espesor de las fundas protectoras:1,6mm; Diámetro exterior:17mm(Azul)--ø26mm, 19mm(Amarillo)---ø28mm, 21mm(Rojo)---ø30mm

La vasos de plástico para proteger la de aluminio de los arañazos

Vasos de impacto están fabricados con acero al cromo molidbeno,endurecido y templado para la resistencia a la corrosión

Llaves de Vasos se guarda en una caja para facilitar su transporte.

Con código de colores para facilitar la identificación, adecuado para llaves de impacto (con máquina), llaves dinamométricas y Llaves de carraca

HR 192393 Llaves de Vaso Juego de 110 Piezas. Fabricadas en Acero al Cromo Vanadio. para Industria, Mecánica, Automoción, Instaladores € 72.70

€ 69.50 in stock 13 new from €69.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 110 PIEZAS - Juego de llaves de vaso de 1/2” + 1/4” de 110 piezas fabricado en acero al Cromo Vanadio, máxima durabilidad y resistencia al desgaste.

VERSATILIDAD- Este juego de vasos es ideal para cualquier trabajo mecánico o de bricolaje por la variedad y cantidad de accesorios que contiene.

DURABILIDAD- Las herramientas están cromadas para darles la mejor protección posible contra el óxido y la corrosión.

MALETÍN ORGANIZADOR- Incluye un maletín de plástico para tener todas las herramientas bien almacenadas y acceder a la deseada lo más rápido posible.

REFUERZOS- la bisagra central del maletín está reforzada, para aguantar mejor los golpes y que no se rompa con el uso.

CCLIFE Juego de llaves de vaso E-Torx, llave de vaso torx hembra (14 piezas, con perfil E, E4-E24, 1/4, 3/8, 1/2 pulgadas) € 18.90

€ 16.06 in stock 1 new from €16.06

3 used from €10.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Unidad de 1/4 - 3/8 - 1/2 pulgada, forjada en acero de vanadio pesado de alta calidad

Para trabajos en tornillos con unidad hexagonal externa Aussentorx de seis puntas en muy buena calidad de taller para talleres, empresas de montaje, agricultura, etc.

5 tuercas 1/4 pulgada (6,25 mm) E 4 - 5 - 6 - 7 - 8

5 tuercas 3/8 pulg. (9,5 mm) E 10 - 11 - 12 - 14 - 16

4 tuercas 1/2 pulgada (12.7 mm) E 18 - 20 - 22 - 24

Bosch Home and Garden Juego de Llaves de Vaso de 1/4 pulgadas, 34 Piezas, Trinquete Versátil para Multitud de Tareas de Bricolaje, Empuñadura Ergonómica de Agarre Suave, Portapuntas Magnético € 42.48

€ 41.19 in stock 2 new from €41.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alto par de trinquete de 74-93 Nm, hasta un 50 % superior a la norma DIN

Control de gran potencia y gran alcance gracias a su empuñadura ergonómica de agarre suave

Liberación segura con portapuntas magnético

Transporte y almacenamiento cómodos en un práctico maletín

Incluye: 1 trinquete de 1/4 pulgadas, 4 adaptadores, 10 conexiones, 18 puntas, 1 destornillador, maletín

SOSINYA 46 pcs Cr-V Juego de llaves de vaso,72 dientes Llave Carraca 1/4".Carraca pequeña con Maletin herramientas,Llaves de tubo cromadas y pulidas a espejo,para reparación coches,trabajos Mecánicos € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material Superior】 Este juego de carraca está fabricado con acero Cr-V de alta calidad, con alta dureza y gran torque que proporciona una torsión excepcional y más fuerza de rotación. El juego carraca ha sido sometido a galvanización y tratamiento térmico para ofrecer una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad, garantizando una larga vida útil y rendimiento estable.

【Artesanía Detallada】 La llave de carraca incluye un eficiente mecanismo de 72 dientes para un ajuste preciso del ángulo, y un diseño de cabeza cuadrada de 1/4" de liberación rápida, que se puede operar con una mano. El juego llaves de vaso está pulido a espejo para un acabado atractivo y resistente al óxido, que protege los ojos incluso bajo una luz intensa. Mangos ergonómicos aseguran eficiencia y comodidad en el trabajo.

【Accesorios Completos】 El caja herramientas set incluye 46 herramientas esenciales con múltiples tamaños de llaves hexagonales, barras de extensión multifuncionales y barras en T, junto con cabezas de destornillador y llaves Allen cuidadosamente seleccionadas. Este kit herramientas cumple con todas tus necesidades de herramientas y proporciona una experiencia de uso más profesional.

【Almacenamiento Portátil】 Hemos equipado nuestro juego llaves vaso que combina calidad, apariencia, rendimiento y confort, con un robusto maletín herramientas. Este juego herramientas no solo es fácil de transportar y almacenar, sino que también mantiene las herramientas limpias y organizadas. Cada herramienta está firmemente fijada en su lugar para un fácil acceso y respuesta a diversas tareas de reparación.

✨【Multifuncionalidad Práctica】 El juego de llaves combinadas cuenta con una artesanía exquisita y una amplia variedad de accesorios, ideal para montaje, desmontaje, apriete y reparación en diversos escenarios de trabajo. La llave carraca, ya sea como herramientas taller mecánico o como herramientas bricolaje para uso doméstico, este juego llaves carraca se maneja con facilidad. Es el regalo perfecto para aficionados a la reparación de maquinaria o técnicos profesionales.

