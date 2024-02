Inicio » Top News Los 30 mejores Land Rover Freelander capaces: la mejor revisión sobre Land Rover Freelander Top News Los 30 mejores Land Rover Freelander capaces: la mejor revisión sobre Land Rover Freelander 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Land Rover Freelander?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Land Rover Freelander del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Element Alfombrillas Interior de Coche a Medida TPE Land Rover Freelander, 2007-01/2013, 4 pcs. € 53.81 in stock 1 new from €53.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas interior de coche a medida TPE LAND ROVER Freelander, 2007-01/2013, 4 pcs.

3D Área de descanso del pie del conductor. Cobertura completa del área de descanso del pie del conductor

Ajuste perfecto. Diseñado a través de la tecnología de escaneo 3D para adaptarse a su automóvil. Superficie antideslizante. No resbala arriba y abajo. Agradable tactilmente.

Fijación. El cierre original proporciona una fijación confiable de alfombrilla del conductor en el interior del automóvil y evita el deslizamiento debajo de los pedales del automóvil.

Protección larga y resistente Fabricado a partir de un material polimérico moderno, tan flexible como el caucho natural pero completamente inodoro capaz de soportar años de desgaste y mantener la forma y los bordes sin cambios. Resistente al agua, aceites, suciedad, rayos UV y condiciones climáticas cambiantes.

URYYRIT Tapas Centrales Cubos de Automóviles, para Land Rover Discovery 2 Freelander Range Rover, Cubierta Decorativa Impermeable A Prueba Polvo Ruedas, Centro Rueda Adhesivo con Emblema de Logotipo € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶【Materiales seleccionados】 Nuestras tapas centrales para cubos de automóviles están hechas de materiales de alta calidad, resistentes a la corrosión, al polvo, a los arañazos y mantienen su automóvil siempre como nuevo.

▶【Excelente textura】 La cubierta protectora del tornillo utiliza pintura espejada, que es muy suave y texturizada. La superficie de la cubierta del cubo central es mate, que es más avanzada. Inmediatamente mejora el efecto visual de la rueda y es más llamativo.

▶【Característica】 Evita la corrosión de la cubierta del cubo de la rueda, protege los pernos de los neumáticos, prolonga la vida útil y evita arañazos.

▶【Instalación rápida】 Fácil de instalar y desmontar, puede reemplazar directamente la cubierta decorativa vieja o desgastada y no dañará los tornillos originales del automóvil.

▶【Notas】Si encuentra algún problema durante el uso, puede contactarnos en cualquier momento. Le responderemos dentro de las 24 horas y le brindaremos el mejor servicio.

OKBO Fundas Asiento Coche para Land Rover Freelander 1. Generation 2004 2005 2006, Juegos De Cubreasientos Cómodo Protectores Accesorios,A/Beige € 55.99 in stock 1 new from €55.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelos aplicables】para Land Rover Freelander 1. Generation 2004 2005 2006.

【Protección perfecta】 Diseño envolvente completo, protege mejor sus asientos delanteros y traseros contra la suciedad, lejos de derrames, sudor, suciedad, manchas, pelos de mascotas y contra el desgaste, rasgaduras y decoloración.

【Compatible con airbags】 La tecnología de costura especial permite que se desplieguen los airbags laterales. La funda del asiento tiene ranuras reservadas para el cinturón de seguridad, que no interfieren con el uso de los cinturones de seguridad o los botones del asiento después de la instalación, y está perfectamente diseñada para adaptarse al modelo de automóvil.

【FÁCIL DE INSTALAR】 no se requiere experiencia profesional y la funda del asiento del automóvil se puede instalar rápida y fácilmente. Se puede limpiar suavemente con un paño húmedo para eliminar fácilmente la suciedad y ahorrar su valioso tiempo. Le ayuda a mantener limpias la funda y el asiento del coche.

【Servicio satisfecho】: Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le daremos una respuesta satisfactoria. READ Los 30 mejores Consoladores Para Mujer capaces: la mejor revisión sobre Consoladores Para Mujer

Heart Horse Carcasa de Llave de Coche remota de 5 Botones para Land Rover Discovery 4 / Freelander para Range Rover Sport/Evoque € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: esta funda para llave sin llave se adapta a Sport LR4 Vogue 2010-2013, Evoque 2012-2017, Sport 2012-2017, LR2 2012-2015, LR4 2012-2016 (por favor, asegúrate de que tu funda para llave sea exactamente la misma que nuestra imagen)

Ideal para llaves con botones rotos o funda de llave desgastada.

Este artículo es solo una carcasa de llave vacía que no incluye la placa de circuito ni la batería en el interior, sin logotipo

Fácil instalación: simplemente corta la hoja de la llave, retira la electrónica interna (incluyendo el chip inmovilizador/transpondedor) del mando original y colócala en nuestra carcasa de llave. No requiere programación

Hecho de materiales de alta calidad, en lugar de funda inteligente sin llave, duradero. Si no estás satisfecho con la funda de la llave, ponte en contacto con nosotros para un completo o

MTM SP-4046 Alfombrillas a Medida en Velour para Land Rover Freelander II 2013> € 32.09 in stock 1 new from €32.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas a medida para Land Rover Freelander II 2013>

Set: 2 alfombrillas delanteras y 2 alfombrillas traseras; sistemas de fijación: 7 fijaciones originales instalados

Moqueta negra, bordes de algodón negro provistos de velcro antideslizante en todo el perímetro de las alfombrillas - 100% Made in Italy, Certificado Automotive

Refuerzo de goma en la alfombra del conductor para reforzar las zonas más sujetas a desgaste

100% Polipropileno de gran calidad, 650 g/m² de fibra - 2100 gr/m² de peso total; alfombras resistentes y a medida para tu Land Rover Freelander II 2013>

STARKIT PERFORMANCE Elevalunas para Freelander (1998-2006) delantero izquierdo (lado conductor) € 54.90 in stock 1 new from €54.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEVALUNAS ELECTRICO DELANTERO IZQUIERDO (lado del conductor): elevalunas para Freelander

COMPATIBILIDAD DEL VEHICULO : Compatible para LAND ROVER FREELANDER de 1998 a 2006. Todos los modelos y todos los motores.

CARACTERISTICAS : POSICIÓN : delantero izquierdo. LADO : conductor. Mecanismo elevalunas completo con poleas, cables sin motor. Compatible con versiones confort y no confort.

REFERENCIAS EQUIVALENTES OEM LAND ROVER: CUH000031, CUH000032, CUH000033, LR006372

PIEZA DE RECAMBIO NUEVA ENVIADA DESDE FRANCIA: Pieza nueva de calidad, entregada en su embalaje original. Garantía 2 años

STARKIT PERFORMANCE Elevalunas para Freelander (1998-2006) luneta ventana trasera - porton - maletero € 64.90 in stock 1 new from €64.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEVALUNAS ELÉCTRICO PARA MALETERO - LUNETA TRASERA : elevalunas para Freelander

COMPATIBILIDAD DEL VEHICULO : Compatible para LAND ROVER FREELANDER de 1998 a 2006. Todos los modelos y todos los motores.

CARACTERISTICAS : POSICIÓN : porton - maletero - trasero. Mecanismo elevalunas completo con poleas, cables sin motor. Vendido con 2 tornillos

REFERENCIAS EQUIVALENTES OEM LAND ROVER: CVH101150

PIEZA DE RECAMBIO NUEVA ENVIADA DESDE FRANCIA: Pieza nueva de calidad, entregada en su embalaje original. Garantía 2 años

OcioDual Carcasa de 5 Botones Compatible con Land Rover Freelander 2, Funda de Reemplazo para Llave Mando a Distancia Coche con Espadín Virgen, Cubierta Rígida € 8.89

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta carcasa llave de coche es compatible con Land Rover Freelander 2. Antes de realizar la compra, por favor, compruebe que su llave es exactamente igual a las imágenes del producto

Fabricada en materiales de alta calidad, esta funda es resistente al paso del tiempo. El espadín incluído deberá grabarlo de su llave anterior para poder utilizarlo

Esta carcasa de 5 botones no incluye componentes internos. Para que funcione, es importante recuperar la electrónica, batería, transponder chip de su anterior llave, ya que de lo contrario la llave no funcionará

La llave no incluye logotipo, pero puede recuperar el logotipo de su mando anterior o buscar uno personalizado, aunque esto no es necesario para su funcionamiento

Esta funda de mando pesa muy poco, es muy pequeña y además, la carcasa incluye un espacio para poder añadirle un llavero (no incluido). Consiga arreglar su llave usted mismo y de una forma muy económica

M MOTOS Alfombrillas de Goma para Land Rover Freelander I 1997-2006 Mejora tu Comodidad de Viaje con la Alfombrilla Antideslizante para Coche- Alfombrillas de Coche para Varias Estaciones € 42.99 in stock 1 new from €42.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombras de coche perfectas para Land Rover Freelander I 1997-2006

Gracias a la innovadora tecnología de escaneado 3D, nuestros especialistas escanean con precisión el interior de los coches para garantizar un ajuste perfecto de los accesorios de su vehículo.

Material resistente - Conserva su elasticidad y resistencia desde -50 grados C hasta +110 grados C. Las alfombras de coche también son resistentes a los productos químicos, a los rayos UV y a la abrasión.

Protección robusta: pensando en sus necesidades, las alfombras se han reforzado en las zonas más sensibles. Esto los hace robustos y fiables en cualquier circunstancia

Nos preocupamos por el medio ambiente: las alfombras de goma para el coche están fabricadas con materiales certificados que son seguros para la salud y el medio ambiente; el material es reciclable.

Be In Your Mind Desbloqueador de Tapa de Combustible LR014047 Herramienta de restricción de llenado Restrictor de Cuello Compatible con Land Rover Freelander 2 Discovery 3 4 Range Rover Sport/Evoque € 15.39 in stock 1 new from €15.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de referencia LR014047

Compatible con Land Rover Freelander 2, Discovery 3 4, Range Rover Sport, Discovery Sport, Range Rover Evoque.

Se utiliza para desbloquear el tanque de combustible cuando el tanque de combustible se bloquea llenando el combustible equivocado.

Reemplaza directamente piezas viejas o defectuosas.

Comprueba cuidadosamente el número de pieza y la compatibilidad antes de realizar el pedido.

JPstraps - Funda para Palanca de Cambios Compatible para Freelander 2004-2006 100% Piel Color Negro € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo Compatible para LAND ROVER FREELANDER I (2004-2006) Cambio Manual

Cuero de calidad superior 100% Autentico

Color negro con doble costura en negro

Esta funda está fabricada para este modelo de coche en concreto y es ideal para reemplazar la original. NO ES UNIVERSAL!!

Usted recibirá solamente la parte de cuero. La compra de este producto no incluye ningún tipo de accesorio.

ESUKAR Fundas Asientos Coche para Land Rover Freelander 1. Generation 2004 2005 2006 5 plazas, Universal Juegos De Cubreasientos Delanteros Y Traseros Funda De Asiento Protector Accesorios,Grey/A € 47.49 in stock 3 new from €47.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【MODELOS APLICABLES】Para Land Rover Freelander 1. Generation 2004 2005 2006. Envíenos el modelo detallado y el año de su automóvil y fotos de los asientos delanteros y traseros después de la compra.

➤【MATERIAL】Hecho de cuero de alta calidad + esponja compuesta, suave y cómodo. Resistente al desgaste y duradero, lo que le da a las fundas de los asientos una textura más suave y mejora significativamente la comodidad del viaje. También puede aliviar la fatiga de la conducción a largo plazo.

➤【DISEÑO DEPORTIVO】Nuestra funda para asiento de automóvil se ve hermosa y se siente muy bien al conducir. Haz que tu asiento de coche se vea tan diferente a los demás. con 9 piezas incluidas: 2 fundas de asientos delanteros, 1 funda de respaldo trasero, 1 cojín de asiento trasero, 5 fundas de reposacabezas separadas.

➤【PROTECCIÓN PERFECTA】El diseño protege mejor sus asientos delanteros y traseros contra la suciedad, lejos de derrames, sudor, suciedad, manchas, pelos de mascotas y contra el desgaste, los rasguños y la decoloración.

➤【FÁCIL DE INSTALAR】No se requiere experiencia profesional, y la funda del asiento del automóvil se puede instalar rápida y fácilmente. Las partes de cuero se pueden limpiar suavemente con un paño húmedo para eliminar fácilmente la suciedad y ahorrar su valioso tiempo.

CARALL LE1551 - Kit de luces de matrícula LED compatible con Land Rover Freelander 1 blanco Canbus sin error 12 V 5 W € 8.64 in stock 2 new from €8.64 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de luces led para placa de matrícula led

Compatible con Land Rover Freelander 1 1998-2006

Compuesto por una sola lámpara LED 12 V 5 W. Dimensiones: 105 x 45 x 20 mm

Sistema CanBus,No Error Computadora a bordo

Fácil de instalar, accesorio original, sin modificaciones

Funda para palanca de cambios compatible con Land Rover Freelander 2 cuero genuino negro € 18.00 in stock 1 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PUFÍA DE CAMBIO VERA PIEL

Piezas plásticas no incluidas

Compatible con los modelos especificados

ZEALfix Desbloqueador de tapa de combustible LR014047 Herramienta de restablecimiento de llenado de combustible compatible con Discovery 3 4 Land Rover Freelander 2 Range Rover Sport/Evoque € 12.88 in stock 1 new from €12.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Números de pieza OEM: LR014047.

El paquete incluye: 1 limitador de cuello para depósito de combustible.

Compatibilidad: compatible con Land Rover Freelander 2, Discovery 3 4, Range Rover Sport, Range Rover Evoque.

Función: se utiliza para desbloquear el tanque de combustible cuando el tanque de combustible se bloquea llenando el combustible equivocado.

Instalación: reemplazo de ajuste directo sin necesidad de modificaciones. Se adapta perfectamente a tu coche. Un buen reemplazo para tu unidad fallida. READ España pide al ejército que combata los incendios forestales y expulsa a 2.500 personas

STARKIT PERFORMANCE Cerradura puerta para Land Rover Discovery 3 y 4, Freelander 2, Range Rover, Evoque y Range Rover Sport (2004-2018) centralizado de puerta delantero derecho (lado pasajero) € 54.90 in stock 1 new from €54.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR CIERRE CENTRALIZADO: cerradura de puerta para Land Rover Discovery 3, cerradura de puerta para Land Rover Discovery 4, cerradura de puerta para Freelander 2, cerradura de puerta para Range Rover, cerradura de puerta para Evoque, cerradura de puerta para Range Rover Sport

COMPATIBILIDAD DEL VEHICULO : compatible para LAND ROVER DISCOVERY 3 (L319) de 2004 a 2009. LAND ROVER DISCOVERY 4 (L319) de 2009 a 2016. LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) de 2006 a 2014. RANGE ROVER EVOQUE (L538) de 2011 a 2018. RANGE ROVER SPORT (L320) de 2005 a 2013. Todos los modelos y motores

CARACTERISTICAS : Cerradura de puerta con cierre centralizado. POSICION : delantero derecho (lado pasajero). CONEXION : 1 toma, 10 conectores. FUNCIONAMIENTO: eléctrico - cierre centralizado

REFERENCIAS EQUIVALENTES OEM : LR011275, LR003436, LR072413, FQJ000203, FQJ000204, FQJ000205, FQJ000207, FQJ500420

PIEZA DE RECAMBIO NUEVA ENVIADA DESDE FRANCIA: Pieza nueva de calidad, entregada en su embalaje original. Garantía 2 años

OZ-LAMPE LED Luz de matrícula para Lan-d Ro-ver Discovery 3 Discovery 4 Freelander 2 Rang Rover Sport, Luz de la Placa del Auto para 2 Piezas Canbus € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelos adecuados】 Esta luz de matrícula LED es compatible con Lan-d Rove-r, Discovery 3 2005–2009, Discovery 4 2010 ~, Freelander 2 2006 ~, Rang Rover Sport 2005–2013.

【Diseño de bus CAN y 100% libre de errores】 Las luces de matrícula OZ-LAMPE utilizan un diseño canbus sin errores para evitar códigos de error OBC. Tiene 18 potentes perlas de lámpara LED 2835, mientras que presenta bajo consumo de energía, ahorro de energía y protección del medio ambiente.

【Fácil instalación】Esta placa de matrícula LED tiene enchufe OE, plug and play, fácil de instalar, no requiere taladrar. Esta luz de matrícula proporciona una luz blanca de xenón perfecta, suficiente para iluminar los números de la matrícula.

【Certificación】Esta luz de matrícula LED tiene certificación RoHS, EMARK y CE, que es un muy buen producto. Al mismo tiempo, adopta material impermeable, adecuado para todo tipo de mal tiempo.

【Servicio posventa de calidad】 La luz de matrícula LED OZ-LAMPE tiene una larga vida útil de más de 50000 horas. OZ-LAMPE brinda servicio al cliente las 24 horas y 1 año de garantía. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, puede disfrutar del mejor servicio al cliente. Debe comparar el tamaño y las imágenes y el OEM (fabricante de equipos originales) para elegir la matrícula adecuada para su automóvil.

AUTO CLOVER Juego de deflectores de viento para Land Rover Freelander 2 2006-2014 (4 piezas) € 62.57 in stock 1 new from €62.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Deflectores de viento de ajuste externo prémium

Diseño excepcional de 4 piezas

No dañará el motor de tu ventana eléctrica ni rayará tus ventanas

Bonito diseño y fácil de instalar

Probado para reducir el ruido del viento y compatible con espejos plegables eléctricos

STARKIT PERFORMANCE Cerradura puerta para Land Rover Discovery 3 y 4, Freelander 2, Range Rover, Evoque y Range Rover Sport (2004-2018) centralizado de puerta delantero izquierdo (lado conductor) € 54.90 in stock 1 new from €54.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR CIERRE CENTRALIZADO: cerradura de puerta para Land Rover Discovery 3, cerradura de puerta para Land Rover Discovery 4, cerradura de puerta para Freelander 2, cerradura de puerta para Range Rover, cerradura de puerta para Evoque, cerradura de puerta para Range Rover Sport

COMPATIBILIDAD DEL VEHICULO : compatible para LAND ROVER DISCOVERY 3 (L319) de 2004 a 2009. LAND ROVER DISCOVERY 4 (L319) de 2009 a 2016. LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) de 2006 a 2014. RANGE ROVER EVOQUE (L538) de 2011 a 2018. RANGE ROVER SPORT (L320) de 2005 a 2013. Todos los modelos y motores

CARACTERISTICAS : Cerradura de puerta con cierre centralizado. POSICION : delantero izquierdo (lado conductor). CONEXION : 1 toma, 10 conectores. FUNCIONAMIENTO: eléctrico - cierre centralizado

REFERENCIAS EQUIVALENTES OEM : LR011277, LR071636, LR091527, FQJ000213, FQJ000214, FQJ000215, FQJ000217, FQJ500430

PIEZA DE RECAMBIO NUEVA ENVIADA DESDE FRANCIA: Pieza nueva de calidad, entregada en su embalaje original. Garantía 2 años

sourcing map Carcasa Llavero de 2 botones de repuesto para Land Rover Discovery 1 Defender Freelander € 14.49 in stock 2 new from €14.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solo Carcasa de llave, NO interior (chips remotos / electrónicos / transpondedores) dentro de la unidad.

Perfecto para la reparación o renovación de su remota existente. Ver la descripción del producto para obtener una lista completa de compatibilidad de vehículos

Apto para Land para Rover Discovery 1 Defender Freelander. Si nuestro tema no encaja con su coche o no funciona bien, por favor, envíenos un correo electrónico.

Fácil de instalar. Utilizando el mando a distancia original parte electrónica, sin necesidad de programación.

Esta es una pieza de repuesto para que coincida con el original en su forma y función.

2021 Nuevo reemplazo de la cáscara de la Llave del Coche Remoto Land Rover Freelander 2 5 Botones remotos Llavero Inteligente Caso de la Hoja Fernbedienung € 15.20 in stock 1 new from €15.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【BUENA CALIDAD DE LA CARCASA DE REEMPLAZO】. El mejor reemplazo para una llave con botones rotos o un caso de llave desgastado. Caso clave solamente.

【NO ES UNA LLAVE REMOTA】 No hay internos electrónicos. Este es un caso de reemplazo del mercado de accesorios.

【PUEDE REEMPLAZARLO USTED MISMO】. Tome la electrónica interna (incluye el chip inmovilizador/transpondedor) del control remoto original y colóquelo en nuestra carcasa de la llave, entonces usted está listo! Usted puede hacerlo usted mismo, muy fácil y simple

【COMPATIBILIDAD】 Esta carcasa de llavero remoto de entrada sin llave se ajusta a Land Rover Freelander 2

【CÁSCARA CLAVE DURADERA】 Hecho de materiales de alta calidad, en lugar de la cáscara de control remoto sin llave inteligente, durable. Si no está satisfecho con la cubierta, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener un reembolso completo o un reemplazo.

Carcasa de llave remota para automóvil, 4 botones Car Funda de llave inteligente remota para automóvil Fob Shell para Freelander 2, Negro € 15.59 in stock 3 new from €15.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Montaje: Compatible con Land Freelander 2.

Alta calidad: la caja de la llave remota del automóvil está hecha de material ABS de alta calidad, es resistente, duradero y resistente al desgaste.

Alto rendimiento: fabricado profesionalmente, altamente confiable y perfectamente adaptado al tamaño del botón y la posición precisa del botón.

Fácil de instalar: fácil de instalar y quitar.Es mejor reemplazar la llave con un botón dañado o una cubierta de llave.

Garantía de servicio: si tiene alguna pregunta o no está satisfecho con el producto, puede comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente en cualquier momento, nuestro equipo le responderá en 24 horas.

Element EXP.NLC.3D.28.15.210 Alfombrillas de Goma Antideslizantes Land Rover Freelander 2 - Año: 13-20, Negro € 59.99 in stock 3 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3D Alfombrillas interior de coche a medida TPE LAND ROVER Freelander 2, 2013->, 4 pcs.

3D Área de descanso del pie del conductor. Cobertura completa del área de descanso del pie del conductor

Ajuste perfecto. Diseñado a través de la tecnología de escaneo 3D para adaptarse a su automóvil. Superficie antideslizante. No resbala arriba y abajo. Agradable tactilmente.

Fijación. El cierre original proporciona una fijación confiable de alfombrilla del conductor en el interior del automóvil y evita el deslizamiento debajo de los pedales del automóvil.

Protección larga y resistente Fabricado a partir de un material polimérico moderno, tan flexible como el caucho natural pero completamente inodoro capaz de soportar años de desgaste y mantener la forma y los bordes sin cambios. Resistente al agua, aceites, suciedad, rayos UV y condiciones climáticas cambiantes.

BIAREN Intercooler Turbo - Tubo de manguera para Land Rover Freelander 1 I L314 2.0 TD4 1998-2006 WAP00080 € 22.45 in stock 1 new from €22.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Ajustes: Compatible con Land Rover Freelander I L314 - 2.0 TD4 4x4 (1998-2006)

✔ Números OEM: WAP000080

✔ Posición de montaje: trasera izquierda

✔ 1 año de garantía

✔ Cantidad: 1 unidad

Cargaiter - Funda Palanca de Cambios Accesorio Compatible Especifico para Vehículo FREELANDER (2007-2014) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LAND ROVER FREELANDER (2007-2014) para Cambio Manual

Para sustituir el guardapolvos original desgastado

Color negro con doble costura

Recambio de fuelle para mejorar el interior del coche

Fabricado con cuero sintético

OTOTEC 2 clips de repuesto para salida de aire compatibles con Land Rover Freelander 2 paletas de ventilación de aire acondicionado de coche, accesorios ABS € 15.66 in stock 1 new from €15.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El clip de pestaña de salida de ventilación es compatible con Land Rover Freelander 2. Diseñado para adaptarse a las rejillas de ventilación central y lateral.

Reemplaza directamente el clip de salida de aire de la salida de aire del aire acondicionado central frontal, que puede controlar el flujo de aire y promover la circulación del aire.

El diseño original de la rejilla de entrada de aire del coche, manteniendo el borde y la curvatura de la salida de aire.

Hecho de material ABS, esta superficie de clip es lisa, fuerte y duradera, ya no mole, corroe ni divide.

Fácil de instalar. Primero retira las tiras de rejilla que conectan los clips de etiqueta originales con un destornillador. A continuación, retira la antigua pestaña de tracción, presiona hacia abajo el pequeño clip de metal desde ambos lados, colócalo en el cuerpo principal del clip de la pestaña de tracción e instálalo en la barra de la rejilla. En tercer lugar, la otra parte del clip, como el canesú de la cola, también está montada en la correa. READ ¡El horror de Corona! Última hora ... ¡2456 personas viven en 1 día en Italia, España, Reino Unido y Francia! Noticias

AutoStyle V-034301 - Luces de matrícula LED para Land Discovery 3+4 y Freelander 2 y Range Sport € 19.95 in stock 2 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste a medida

Marca de primera calidad

Un aspecto excelente

Ajuste a medida

Marca de primera calidad

Luz LED para placa de matrícula para Land-Ro/ver Discovery 3 LR3 Discovery 4 LR4 L319 Freelander 2 LR2 L359 Rang Rover Sport/Super Charge L320 2 piezas de lámparas blancas € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Montaje: Luz de matrícula LED directamente apta para LR3 Discovery 3 V8 4.4L 05 - 09; LR3 Discovery 3 V6 4.0L | 05-09; LR4 Discovery 4 V8 5.0 litros 10-13; Range Rover Sport 05-09; Range Rover Sport Supercharged 06-09; Range Rover Sport 10-13; Range Rover Sport Supercharged 10-13; LR2 Freelander 2 08-15 ; OEM # XFC500040

✅ Característica: puede reemplazar directamente la lámpara original, cambia tu bombilla amarillenta de la matrícula a esta bombilla de xenón blanco brillante de alta potencia. Mejora la identificación del vehículo y mejora el factor de seguridad en la noche y días lluviosos.

✅ Fácil instalación: el mismo tamaño y forma que las piezas antiguas, diseño de moldura montada, no necesita tornillos; la instalación es muy simple. Solo necesitas quitar la vieja lámpara, la línea de alimentación se conecta a la lámpara y se fija con el tornillo original.

✅ Alta calidad: incorpore chips LED SMD de alta potencia para mezclar la iluminación trasera, 3 veces más brillante que las bombillas OEM. Resistencias de carga incluidas, sin hiperflash o código de error en el tablero después de la instalación.

✅ Paquete: 2 luces LED blancas de xenón para matrícula para Land-Rover Discovery LR2 LR3 LR4, E4 aprobado, 1 año de garantía.

Vidrio de Espejo Retrovisor, ABS Y Vidrio Espejo Calefactable Lateral Función de Calefacción Vidrio de Espejo Retrovisor Reemplazo para Land Rover Freelander 2 2006 a 2009(Derecha/XBJ000080) € 26.49 in stock 2 new from €26.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo de aplicación --- El vidrio del espejo con calefacción lateral es un reemplazo para Land Rover Freelander 2 2006-2009, que está construido según las especificaciones originales y estándar, y puede combinarse perfectamente con el automóvil.

Función de calefacción: calentar el vidrio del espejo puede evitar el empañamiento y la congelación del espejo en invierno y puede mejorar en gran medida la seguridad al conducir.

Material de primera calidad: el espejo retrovisor con calefacción está hecho de vidrio de primera calidad y proporciona una visibilidad clara y una buena reflectividad, de uso confiable.

Fácil de instalar: el vidrio del espejo retrovisor de la puerta se puede reemplazar e instalar directamente, y el método de instalación es simple y conveniente.

Servicio de calidad --- Nuestro objetivo es servir a nuestros clientes de todo corazón. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le responderemos dentro de las 24 horas.

NSLUMO 2 luces LED para matrícula, Canbus, para Land/Rover Freelander I L314 1997-2006 € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste: apto para Land/Rover Freelander I L314 1997-2006.

Características: luz LED blanca pura de 6000 K, voltaje de 12 V CC, potencia de 3 W, controlador CAN-bus integrado, completo sin errores de computadora a bordo, puede resistir salpicaduras de agua, es seguro en días lluviosos. supera la calidad del equipo original y se puede utilizar durante mucho tiempo normalmente.

Alta calidad: reemplazo y actualización para tu vieja luz trasera amarilla de matrícula. Equipado con luz LED blanca de xenón súper brillante. Proporciona una mejor visibilidad para la etiqueta de número, una forma popular de personalizar la iluminación trasera, mejorar la identificación del vehículo y mejorar el factor de seguridad por la noche.

Fácil instalación: el mismo tamaño y forma que las piezas antiguas, diseño de moldura montado, no necesita tornillos. La instalación es muy simple. Solo tienes que quitar la lámpara antigua, la línea de alimentación se conecta a la lámpara y fija con el tornillo original.

Paquete: 2 luces LED de color blanco para matrícula Land/Rover Freelander L314, aprobadas por E4.

