Los 30 mejores Ladron Usb 3.0 Alta Velocidad capaces: la mejor revisión sobre Ladron Usb 3.0 Alta Velocidad

Sabrent Concentrador USB 3.0 con 4 Puertos con interruptores de alimentación Individuales y Leds (HB-UM43) € 11.99 in stock 3 new from €11.99

Amazon.es Features 4 puertos (salida); 1 puerto (entrada)

La LED azul indica el estado de alimentación para cada puerto

Soporta la velocidad de transferencia hasta 5Gbps (USB 3.0), 480Mbps (USB 2.0), 12Mbps (USB 1.1)

Compatible hacia abajo con USB 2.0 y USB 1.1

Fácil de instalar: Plug & Play e intercambiable en caliente

Beikell Hub USB 3.0 con 4 Puertos, Concentrador Adaptador USB Data Hub Ultrafino de Alta Velocidad-5Gbps con Indicador LED para PC, Portátil, MacBook, PS4, Xbox, USB Flash Drives y más € 19.99

€ 10.59 in stock 2 new from €10.59

Amazon.es Features Hub USB 3.0 de 4 Puertos: Se puede conectar a 4 dispositivos diferentes. Para dispositivos conectados a un hub USB, suministra energía estable.

La Velocidad de Transferencia hasta 5Gbps: Transmite video de alta definición en unos segundos, y la velocidad máxima de transmisión de datos es de hasta 5 Gbps. (Nota: Para garantizar una estabilidad conexión, el puerto USB 3.0 para la transmisión de datos no debe superar los 900 mA)

Materiales de Alta Calidad: Está hecho de material ABS de alta resistencia, duradero, liviano y fácil de transportar cuando viaja. El cable es suave y resistente, proporciona protección adecuada. Sin instalación, Plug & Play.

Duradero y Seguro: La textura y resistencia se pueden tocar. No dañará su computadora y dispositivos, garantiza que todos los dispositivos funcionen de manera óptima al mismo tiempo.

Alta Compatibilidad: Compatible con Windows XP / 2000/2007/2008/2010 / Vista / y Mac OS (10.3 y superior). Puede conectar teclado, teléfono inteligente, cámara, teclado numérico, ratón, memoria, lector de tarjetas, escáner, impresora, cámara digital, memoria USB, disco duro externo, batería móvil, etc.

TSUPY Hub USB 3.0 con Cable de 1,2m Ladrón USB 3.0 3 Puertos e 5Gbps Lector de Tarjetas SD/TF Adaptador USB 3.0 para PC, Portátil, MacBook, PS4, Xbox, Unidades Flash USB € 15.99

€ 13.59 in stock 1 new from €13.59

Amazon.es Features Extendido Cable 1.2M: el cable 1.2M es lo suficientemente largo, Perfecta organizar los cables usb del portátil de sobremesa,ponerlo encima del escritorio sin que se quede corto ni tenga el cable estorbando,puede compartirlo con su colega en la oficina.Funciona correctamente y conecta a la perfección todos los dispositivos usb A puetos

Puertos USB 3.0: transmisión de datos de hasta 5Gbps, 10 veces más rápido que un USB 2.0, ayuda a transmitir los datos más rápido que nunca , ahorrando así tiempo.pudiendo conectar varios perifericos a la vez, tal como Ratón,teclado ,móvil, impresora. Además, es compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x. Puedes descargar un archivo de hd película en segundos

Puertos lector de tarjeta SD/TF: soporte la velocida de transferencia de datos hasta 5Gbps. Es la elección perfeto para tarjeta de cámara e y otra SD/TF.Soporte las tarjetas de tu Cámara Nikon, Canon, Sony como SD, Micro SD, TF, SDXC, SDHC,Micro SDXC, tarjeta Micro SDHC. más rápido y eficiente

El uso es fácil:enchufar y basta, no necesita driver Plug-and-Play, Fácil de instalar: Intercambiable en caliente, Conectable en caliente,Va mucho más rápido y el cable es muy largo, por lo que también es práctico de instalar y poder usar con facilidad,más puertos USB para conectar el , los auriculares y un mando de Xbox para jugar,buen accesorio

El paquete incluye el HUB USB 3.0 5-en-1 y el certificado de garantía. También ofrecemos una devolución dentro de los 30 días y un servicio de garantía de 24 meses,Si hay algún problema en el uso, no duda de ponerse en contacto con nuestro para cualquier pregunta

AUKEY Hub USB 3.0 de 4 Puertos de Datos Ultrafino de Aluminio USB Data Hub para Apple MacBook Air, Mac Pro/Mini, Microsoft Surface Pro, DELL XPS 15 - Gris Espacial € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 【Exp Expansión Fácil】Convierta un puerto USB en cuatro, incluido el soporte para dispositivos inalámbricos y MIDI de 2.4 GHz

【Housing Carcasa de Aleación de Aluminio Sólido】Una mejor disipación del calor que el PVC asegura una durabilidad a largo plazo

【Transfer Transferencia de Datos SuperSpeed】Sincronice datos a velocidades increíblemente rápidas de hasta 5 Gbps, lo suficientemente rápido como para transferir una película HD en segundos

【Delgado y Elegante】Es el centro más delgado de Amazon. El diseño delgado y liviano con cuerpo de aluminio se adapta perfectamente a las computadoras actuales y mejora cualquier configuración

【Contenido】AUKEY CB-H36 4 Puertos USB 3.1 Gen 1, Manual del Usuario

VKUSRA USB 3.0 Hub, 4 Puertos Ultrafino de Aluminio USB Hub de Datos con Cable de 1,2m, Botón Encender/Apagar Individuales y Leds Compatible con Mac, Windows, iOS, Android, Vista, Linux y más € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Amazon.es Features 【Práctico Hub USB VKUSRA】Este hub de extensión de datos expande el puerto usb único en 4 puertos hembra USB 3.0 estándar, que le permiten conectar más dispositivos al mismo tiempo. Los interruptores de encendido / apagado individuales para cada puerto USB lo mantienen alejado del problema de enchufar y desenchufar repetidamente. Definitivamente una solución perfecta para proteger la interfaz USB en sus computadoras portátiles

【Ultra delgado y portátil】Diseñamos este divisor USB con cuerpo delgado, mide solo aprox. 10.3 * 4.3 * 1.9cm (L * W * H), pesos aprox. 65 g, que no solo puede acceder rápidamente a sus dispositivos USB en cualquier momento sin ocupar demasiado espacio en su escritorio, sino que también es fácil de colocar en cualquier bolso o maletín con su computadora portátil. Ideal para un viaje de negocios

【Transferencia de datos estable y de alta velocidad】4 puertos USB 3.0 admiten transferencia de datos súper rápida de hasta 5 Gbps, las fotos y archivos de películas HD se transferirán en pocos segundos, también son compatibles con USB 2.0, 1.1 y 1.0. El diseño de puertos horizontales hacia arriba garantiza una transferencia de datos estable sin interferencia entre sí cuando 4 puertos usb funcionan simultáneamente

【Diseño exquisito y material premium】Diseñado con aluminio espacial premium y chip actualizado, este concentrador usb posee no solo una apariencia elegante y elegante, sino también protecciones contra sobrecorriente / sobretensión / corriente inversa y soporte de intercambio en caliente. El indicador LED de cada conmutador indica fácilmente el estado de funcionamiento de su centro de datos, para que pueda conocer el estado de funcionamiento de cada interfaz incluso en la oscuridad

【Amplia compatibilidad+Mejor servicio al cliente】Este hub usb 3.0 es compatible con MacBook, Mac Pro, Mac mini, iMac, Surface Pro, XPS, PC, Windows, Mac OS, Linux y más. Cómpranos VKUSRA Direct con 100% de calidad y promesa de satisfacción de servicio. No dude en compartir con nosotros si tiene algún problema o sorpresa. ¡Además, todos los artículos directos de VKUSRA incluyen GARANTÍA DE 2 AÑOS y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DE 45 DÍAS! READ Los 30 mejores Garmin Oregon 700 capaces: la mejor revisión sobre Garmin Oregon 700

AUKEY Hub USB 3.0 de 4 Puertos USB Hub de Datos Ultrafino de 5Gbps con Cable Extendido de 1M USB Data Hub para MacBook Air, Mac Pro/Mini, Surface Pro, dell XPS 15, PC portátil, HDD móvil, Flash Drive € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Amazon.es Features Fácil Expansión: Transforme uno de los puertos USB de su computadora en cuatro con este hub USB, que incluye soporte para dispositivos inalámbricos y MIDI

Transferencia de Datos de Alta Velocidad: Sincronice datos a velocidades increíblemente rápidas de hasta 5 Gbps, lo suficientemente rápido para transferir una película HD en segundos

Cable Extendido: Con el cable extendido de 3.3 pies, puede configurar su estación de trabajo para todas las situaciones

Diseño Delgado y Liviano: Con un factor de forma ultradelgado con un peso mínimo, este hub es ideal para el hogar, la oficina o donde sea que vaya

Amplia Compatibilidad: Compatible con Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS x 10.6-10.12 o posterior, Linux 2.6.14 o posterior

Yizhet USB 3.0 Hub 4 Puertos de Datos para transmisión de Datos de Alta Velocidad (5 Gbps) y Dispositivo de sincronización, Plug and Play. (Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features ★4 PUERTO USB 3.0 5 Gbps: le permite conectar el teclado, el mouse y el pulgar a su computadora portátil; proporciona velocidades de transferencia de alta velocidad de hasta 5 Gbps, tasas de transferencia de soporte de hasta 5 Gbps (USB 3.0), 480 Mbps (USB 2.0), 12 Mbps (USB 1.1)

★TRANSFERENCIA DE DATOS SUPER RÁPIDA: la transmisión de datos de hasta 5 Gbps le permite transferir una película en HD en unos segundos, ¡para una sincronización de máxima velocidad!

★CÓMODO Y COMPACTO: diseño liviano y cómodo para viajar y llevarlo consigo durante los compromisos de trabajo.

★FÁCIL DE INSTALAR: plug and play y hot swap.

★COMPATIBILIDAD: concentrador USB 3.0 ideal para Windows XP / Vista / 7/8/10 y Mac OS / Linux.

VEMONT Hub USB 3.0,7 Puertos divisor multipuerto USB con Cable de 1,2m Botón de Encendido Individual por Cada uno e 5Gbps Alta Velocidad para Mac OS, Windows, iOS, Android, Vista,Linux (Negro) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features 【7 puertos USB 3.0】 El concentrador USB 3.0 de 7 puertos admite velocidades de transferencia USB 3.0 de hasta 5 Gbps de datos para permitir una conexión rápida entre dispositivos, ideal para dispositivos de alto rendimiento como discos duros USB, unidades flash y USB - Mover video adaptador. USB 2.0 hasta 480Mbps. te permite transferir una película HD en pocos segundos

【Interruptor único y pantalla LED】 - 7 puertos de concentrador de datos USB 3.0 tienen interruptores separados y pantalla LED azul. Cada puerto USB se controla individualmente y no influye entre sí. Puede administrar fácilmente una gran cantidad de dispositivos USB.

【Compatibilidad】 - Compatible con la mayoría de Windows 10,8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac IOS X 10.2 y superior, PC con Linux y computadora portátil con USB. Compatible con USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1. Completamente plug-and- juega y admite intercambio en caliente.

【El mejor marterial】 El concentrador USB estaba hecho de un buen plástico con carcasa de goma y aceite y estaba hecho de un cable súper resistente y duradero con una longitud de 1,2 m, la tuerca del cuerpo es muy delgada para facilitar su transporte.

【Warranty Garantía de calidad】 Ofrecemos una garantía sin preocupaciones de 12 meses y soporte técnico de por vida. Responda sus correos electrónicos dentro de las 24 horas (día hábil)

Hub USB 3.0, 4 Puertos USB Extra Delgado Ultraligero, Concentrador de Datos Adaptador USB Compatible con MacBook Air/Pro/Mini, iMac,MacPro,PS4,Xbox,Surface Pro,XPS,PC,Unidades Flash USB,Mobile HDD € 9.96 in stock 1 new from €9.96

Amazon.es Features 【4 in 1 Hub USB】Mitesbony Hub USB 3.0 tiene 4 puertos. No es necesario instalar controladores, plug and play, conveniente y rápido.

【compatibilidad】El Hub USB 3.0 es compatible con todos los sistemas de PC desde Windows, Mac OS, dispositivos de interfaz USB 3.0 y Android. Esto le permite conectar los discos duros externos, mouse, teclado, SSD, USB-Stick, controlador, impresora, cámara, altavoz, ventiladores USB y auriculares USB a su computadora o tableta.

【Transferencia de datos de supervelocidad】Adaptador USB admite velocidades de transferencia USB 3.0 de hasta 5 Gbit / s (10 veces más rápido que USB 2.0-480 Mbit / s).Compatible con versiones anteriores de USB 2.0 y USB 1.1.

【Ultra delgado y ligero】 El Distribuidor USB tiene una forma ultrafina y un peso mínimo (menos de 30 gramos). Cabe en su bolsillo, cartera y mochila y, por lo tanto, es ideal para el hogar, la oficina o cualquier lugar.

【Duradero y seguro】Todos los Hub USB utilizan materiales externos resistentes y enchufes resistentes al calor para garantizar su durabilidad. Cada puertos USB cuenta con una protección contra la sobretensión integrado que puede proteger los dispositivos conectados de los daños causados por cortocircuitos. (Recordatorio: ofrecemos un servicio en línea las 24 horas. Si no está satisfecho, puede contactarnos y reembolsar y reemplazar el producto dentro de los 18 meses.)

AUKEY Hub USB 3.0 4 Puertos Aluminio SuperSpeed 5Gbps con Cable USB 3.0 50cm y LED para Apple MacBook, Macbook Air, Macbook Pro, iMac y Ordenador Portátil (Gris) € 25.30

€ 16.99 in stock 2 new from €16.99

Amazon.es Features Expansión Sencilla: Conecta periféricos como ratones, teclados, memorias USB, lectores de tarjetas o discos duros externos a tu ordenador portátil o de sobremesa

Transferencia de Datos SuperSpeed: Los puertos USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) azules transfieren fotos, vídeos y música a hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que la versión USB 2.0

Instalación Rápida: Sin software ni controladores, sin voluminosas fuentes de alimentación; conéctalo y disfruta

Fino y Elegante: Su diseño moderno de aluminio plateado pulido combina a la perfección con los ordenadores actuales y mejora cualquier ambiente

Contenido: AUKEY CB-H5 4 Puertos USB 3.0 (Gris), Cable USB 3.0 de 0,5 m, Manual de instrucciones

Amazon Basics – Adaptador con 3 puertos USB 3.0 y 1 puerto Gigabit Ethernet RJ45, negro € 20.57 in stock 1 new from €20.57

1 used from €18.75

Amazon.es Features Adaptador con 3 puertos USB 3.0 y 1 puerto Gigabit Ethernet para conectar al PC, portátil y otros hubs

Te permite conectar múltiples dispositivos al mismo tiempo

Compatible con un ancho de banda de 10, 100 y 1000 MB/s para una transmisión rápida

Compatible con sistemas operativos que incluyen Windows 8, Windows 10 y Mac OS X v10.8 posterior, no es compatible con la consola de juegos, por ejemplo, Switch

Compatible con la supervelocidad de transmisión USB 3.0 (5 GB/s) y retrocompatible con USB 2.0; aguanta un máximo de 900 mA por puerto

EasyULT Concentrador Hub USB 3.0 3-Puertos (2 USB 2.0 + USB 3.0), Adaptador Directo USB 3.0 de Alta Velocidad de Torre Compatible con Computadoras Portátiles PC Computadora portátil de Escritorio € 6.99 in stock 4 new from €6.99

Amazon.es Features El concentrador de 3 puertos (1 * USB 3.0 + 2 * USB 2.0) funciona muy bien con los puertos ocupados anteriormente. Conecte sus dispositivos USB sin pérdida de velocidad con la conexión rápida 3.0.

Admite frecuencias de hasta 5 Gb / sy es compatible con USB 2.0 / 1.1

Convierta cualquier ranura USB 3.0 de alta velocidad en puertos USB 2.0

Dispositivo USB Hot Plug & Play, totalmente compatible con WINDOWS 95/98, SE, 2000, ME, XP, VISTA, WIN7. etc.

Ligero, diseño compacto, pequeño en tamaño; Dispositivo de protección de corriente de cortocircuito incorporado.

Hub USB 3.0, VEMONT 7 Puertos Aluminio Hub USB Datos Divisor de Extensión USB con interruptores LED de Encendido/Apagado Individuales, Cable de 1,2 m para Ordenador portátil, PC,PS4,MacBook,XPS y más € 21.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features 【Puertos USB 3.0 7 en 1】VEMONT El concentrador USB 3.0 de 7 puertos simplemente te ayuda a conectar 7 dispositivos USB a tu PC o portátil, como discos duros externos, unidades flash USB, ratón, teclado, impresora USB, altavoces, lector de tarjetas y muchos más dispositivos USB. Los interruptores individuales de encendido/apagado para cada puerto USB te mantienen alejado del problema de conectar y desconectar repetidos. Perfecto para proteger la interfaz USB en tu ordenador portátil o PC.

【Velocidad de transferencia de datos estable y súper rápida】 El concentrador USB 3.0 de 7 puertos VEMONT admite transferencias de datos súper rápidas hasta 5 Gbps, lo que le permite transferir películas HD o archivos segundos.Con el orificio del enchufe de alimentación, si conecta dispositivos que consumen mucha energía, como un disco duro, la fuente de alimentación puede ofrecer energía adicional para que la fecha de transferencia sea más estable (fuente de alimentación no incluida).

【Diseño exquisito y material premium】 Hecho de aluminio espacial premium y chip avanzado. El diseño trapezoidal hace que toda la apariencia se vea más moderna y elegante. Admite protecciones de sobrecorriente / sobrevoltaje / corriente inversa y Hot-swap. El indicador LED de cada interruptor muestra fácilmente el estado de funcionamiento de su concentrador de datos, para que pueda conocer el estado de funcionamiento de cada interfaz incluso en la oscuridad.

【Amplia compatibilidad】 Este concentrador USB es compatible con Windows 10/8 / 8.1 / 7 / Vista / XP y Mac OS X, Linux y Chrome OS. Plug & play, no necesita controlador. Ampliamente compatible con MacBook Pro / Air 2016/2017/2018/2019/2020, iMac Pro, DELL XPS 13/12/15, Inspiron 5000/7000, Precision 5000/7000, Lenovo Miix 510, ThinkPad 13, ThinkPad X1 Carbon, Lenovo Yoga 710, HP PAVILION 15 / ENVY 13, Xbox 360 / One / One S / PS4 y más dispositivos con puertos USB A o USB C.

【Lo que obtiene】 VEMONT 7 puertos USB 3.0 Data Hub y guía del usuario. Garantía: ¡ofrecemos a los clientes una garantía de reembolso de 30 días y una garantía ilimitada de 18 meses! Por favor contáctenos para una solución fácil y rápida a cualquier problema.

WAVLINK Tipo-A USB 3.0 a 4 Puertos de USB 3.0 Hub Alta Velocidad Soporta Hot Swapping Diseño de Aluminio (Azul) € 12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cuerpo de aleación de aluminio con cristal oficio gris carbón y durable, efectivamente resistir arañazos y desgaste de repetidas enchufar.

4 puertos de bajada apoyo de velocidades de transferencia datos hasta 5 Gbps.Para su memoria flash,usted será capaz de transferir una pelicula HD en segundos.(tasas reales dependen de tu dispositivo de velocidad).

Construido en los dispositivos de protección contra sobretensiones y mantiene sus datos seguros y admite hot swapping.

No requiere drives para Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.6 a 10,9, linux 2.6.14 o superior.

Contenido del paquete: wavlink aluminio HUB 4 puertos USB 3.0, manual de usuario.12 meses de garantía sin problemas. READ Los 30 mejores Reloj Inteligente Hombre Samsung capaces: la mejor revisión sobre Reloj Inteligente Hombre Samsung

UGREEN Hub USB 3.0, Ladrón USB 3.0 4 Puertos SuperSpeed 5Gbps para PC, PS5, Raspberry pi 4, MacBook Pro Air, Xbox X/S, PS4, DELL XPS 15, Memoria USB, Teclado, Compatible con Mac OS, Windows y Linux € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 4 PUERTOS USB 3.0: el Hub USB 3.0 agrega 4 puertos USB adicionales a su dispositivo, como portátil, ordenador, PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, soporta todos los dispositivos USB, tales como pendrive USB, impresora, lector de tarjetas, ratón, teclado y disco duro.

PLUG AND PLAY: compatble con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X y Linux, no hace falta instalar el driver.

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este ladrón USB 3.0 transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x.

FÁCIL DE LLEVAR: gracias al tamaño reducido, puede llevar fácilmente este concentrador usb estrecho a cualquier lugar. Al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como discos duros externos, se recomienda conectar una fuente de alimentación a través del puerto micro USB de este HUB para garantizar para el funcionamiento estable. (Adaptador de corriente no incluido)

MÁS ESTABLE Y SEGURO: este multiplicador usb 3.0 cuenta con protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, puede mantener sus dispositivos digitales y datos seguros. El indicador LED le muestra el estado de la conexión.

shoplease Divisor USB 3.0 Ultrafino USB, extensión USB de 4 Puertos con Interruptor de Encendido/Apagado Individual, hub de Datos de expansión portátil € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【4 PUERTO USB 3.0 】El adaptador usb Puede conectar el teclado, el mouse y el disco U a una computadora portátil, proporcionando una velocidad de transmisión de alta velocidad de hasta 5 Gbps, lo que permite una transmisión rápida

【Amplia compatibilidad】: compatible con la mayoría de Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac IOS X 10.2 y superior, Linux PC y portátil con USB. Compatible con USB 3.0/USB 2.0 / USB 1.0

【Control independiente】Este concentrador de datos con 4 puertos tiene interruptor separado y pantalla LED azul. Cada puerto USB se controla individualmente y no influye entre sí. Puede controlar fácilmente una gran cantidad de dispositivos USB.

【FÁCIL DE INSTALAR】: Solo conéctalo y úsalo.Diseñado con precisión para resistencia al calor y durabilidad increíble.

【Diseño compacto】:El adaptador usb diseño ligero, fácil de llevar a cabo.Tamaño: 10,8 x 4,5 x 1,4 cm, solo 45 g.Algunos equipos no son aplicables, contáctenos si tiene alguna pregunta

OcioDual Multipuerto HUB 4 Puertos USB 3.0 € 7.50

Amazon.es Features Multipuerto HUB 4 puertos USB 3.0.

Medidas 7,80cm x 3,5cm x 1cm.

Trabaja a velocidades de hasta 4.8 Gbps.

Adaptador de corriente no incluido.

AVISO: Para cargar dispositivos desde el producto y/o utilizar discos duros, es necesario alimentar el Hub con un cargador con conector DC 3.5mm de 5V 2A.

JSVER Cube Regleta Enchufe con USB de 3 Tomas con 3 USB Puertos Alargadera Electrica Protección Contra Sobretensiones para el hogar, la oficina y los ViajesCable 1.5 m Negro € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Amazon.es Features Compacto y portátil: 76 * 76 * 76 mm, Regleta Cube con diseño usb es lo suficientemente pequeña como para caber en una mochila / maletín, ideal para el hogar, la oficina o el viaje.

Potencia más: la Enchufe Regleta de Cube se presenta con 3 tomas de CA y 3 puertos USB con un cable de alimentación de 150 cm para un alcance óptimo. Cargue y alimente todo, desde electrodomésticos hasta su teléfono.

Asignación inteligente:La tecnología de carga permite a cada puerto del USB detectar y entregar una corriente de entrada ideal de hasta 2.4 A (la corriente real es decidida por la demanda para los dispositivos).

Proteja su electrónica: la regleta de alimentación usb de 3 CA Proporciona 350 julios de protección contra sobretensiones para mantener sus dispositivos conectados a salvo de daños.

Sólido y duradero: la carcasa ignífuga y el bronce fosforoso se combinan para brindar una calidad superior.

ORICO Aluminio Hub USB 3.0 4 Puertos Alta Velocidad con Cable USB 3.0 de 3.3Ft para Notebook Ultrabook Tablet MacBook iMac,Plata € 23.18 in stock 1 new from €23.18

Amazon.es Features 【Soporta】 - Windows XP / Vista / 7/8 Linux / Mac IOS, soporte casi todos los dispositivos USB, incluyendo teléfono celular, tablet PC, cámara digital, lector de tarjetas, disco u, unidades portátiles, ratón, teclado, etc.

【Característica】 - ángulo de 32 °, perfecto y conveniente para el enchufe; Mini dise?o iMac-estilo atractivo; Conecta y reproduce; Soporta intercambio en caliente; Sólo se utiliza para la transmisión de datos, no puede cargar los dispositivos.

【Técnica】- 4 interfaces de salida de USB3.0 (5 Gbps) más 1 interfaz de salida de USB3.0 Un macho, compatible con Micro USB2.0 / 1.1.

【Apariencia】 - Color y Material es plata de aluminio y el tama?o es 93 * 67 * 34mm (3.66 * 2.63 * 1.33inch).

【Garantía】 - Con la garantía de 18 meses y servicio técnico de toda la vida desde la fecha de compra.

UGREEN 4 Puertos USB 3.0 Switch 2 Entradas y 4 Salidas, Ladron USB KVM con 2 Cable USB para Compartir 4 Dispositivos de Teclado, Ratón, Memorias USB, Disco Duro, Impresoras, Escáneres, etc. € 32.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Comparte Múltiples Dispositivos: Este USB Switch 2 Entradas y 4 Salidas permite conectar 2 PC o portátiles con 4 periféricos, como impresoras, escáneres, teclados, memorias USB, discos duros externos, ratones, auriculares y otros dispositivos USB al mismo tiempo. Sin la necesidad de intercambiar cables constantemente o configurar un software complicado para compartir la red. Es ideal para usar en casa si tiene varias PC o Mac.

Ransferencia de Datos Rápida: Este Conmutador USB con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este switch USB 3.0 transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. funciona perfectamente con dispositivos USB 3.0 de gran ancho de banda y es compatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.1.

Cambia Fácilmente Simplemente Pulsando el Botón: Switch teclado raton con un botón sencillo que permite cambiar fácilmente entre dos computadoras (Nota: 2 computadoras no se pueden utilizar al mismo tiempo, necesita utilizar el botón para conmutar), indicador de LED que le permite conocer el estado de funcionamiento en tiempo real.

Completamente Plug and Play: Switch monitor compatble con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X,ChromeOS, Linux y otros, no hace falta instalar el driver.

Para Ser Más Potente: El Switch USB cuenta con un micro usb puerto para la alimentación adicional a evitar el puerto USB se desconecta o sus dispositivos no se pueden usar juntos cuando conecta dispositivos de alto consumo de energía, como discos externos,HDD,SSD. Nota importante: se necesita un adaptador estándar de 5V (no Incluido, se vende por separado) para alimentar.

AUKEY USB C Hub 8 en 1 Adaptador USB Type C 4K HDMI, Ethernet RJ45 de 1 Gbps, PD 100W, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, SD y TF para MacBook DELL XPS Chromebook Samsung S9 (Space Gray) € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Amazon.es Features Concentrador USB-C 8 en 1: Convierta un solo puerto USB-C en seis puertos y dos ranuras para tarjetas para transferencia de datos, expansión de pantalla, conexión a Internet y carga

Carga conveniente: El puerto USB Power Delivery de 100 W mantiene su MacBook Pro de 15 pulgadas con Thunderbolt 3 u otra computadora portátil compatible totalmente cargada (utilizando el adaptador de alimentación original de su dispositivo) mientras utiliza todas las demás funciones del concentrador

Video Ultra HD: El puerto HDMI emite resoluciones de hasta 4K @ 30Hz a una pantalla conectada

Transferencia de datos rápida y conexión de red: tres puertos USB 3. 1 Gen 1 (USB 3. 0) y ranuras para tarjetas SD y micros, todas admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. El puerto Gigabit Ethernet admite velocidades de red de 10/100/1000 Mbps

Contenido del paquete: AUKEY CB-C71 Link PD Pro Hub USB-C, bolsa de transporte, manual de usuario

ICZI Hub USB 3.0 de 4 Puertos USB 3.0 , Adaptador usb 3.0 con Conector Niquelado de Alta Velocidade de Transmisión - Negro € 13.99

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features 【Más Puertos, Más Eficiente】Tu ordenador será más eficiente con nuestro hub usb 3.0 4 en 1, agregar a tu ordenador 4 puertos usb 3.0 más sin ocupar lugar, 4 puertos distribuidos razonables para un uso cotidiano con tu ordenador

【Más Rápido, Menos Tiempo】No te hace esperar, 4 USB 3,0 de alta velocidad 5Gbps son para contectar raton, teclado, ventilador usb, altavoz, pendrive, usb flash, lector de tarjetas, etc, para transmitir datos rapidamente o cargar la bataria de tu movil, auriculares, pulsera inteligente conectado con los puertos usb

【Más Fácil, Plug and Play】Facil de usar, no te complique mas la vida, Sin necesidad de controladores de software externos, sirve para todos los novatos a agregar mas puertos usb 3.0 a su ordenador, compatible con todos los sistemas como Windows 10/ 8/ 7/ Vista/ XP o Mac OS X 10.2 o superior

【Más Durabilidad, Menos Dinero】Compras producto de calidad es ahorrar tu dinero, nuestro hub usb 3.0 tiene protección de Anti-sobreintensidad y Anti-cortocircuito integrada para proteger los dispositivos, con su cable reforzado, superficie anti-impacto, clavija resistente y conector niquelado, todos hechos de materiales excelentes que proporcionan una vida larga de uso a nuestro usb hub

【Marca Confiable】ICZI es una marca de alta tecnología con nuestra propia fábrica de 3500 metros cuadrados, excelente ambiente de trabajo y más de 500 empleados, colaboramos con amazon y nuestro hub usb 3.0 se envia por el logistico de Amazon, Entregar rapido en España

Aceele Hub USB 3.0 con Cable 1.2 m, Ladrón USB de Ultrafino Aluminio de 5Gbps con Micro USB, 3 USB 3.0 y Lectores de Tarjetas SD / Micro SD, para Portátiles, PC, Tarjeta de Memoria, Flsh Drive (Gris) € 16.94 in stock 2 new from €16.94

Amazon.es Features ✅ HUB USB 6 EN 1: Aceele USB 3.0 HUB 1.2M = 1 hub con 3 puertos USB 3.0 + 1 USB a lector de tarjetas SD / TF + 1 USB a Micro USB + 1 cable de 1.2 m de longitud. 1 USB HUB resuelve 4 problemas, que pueden ahorrar espacio en el escritorio, transferir datos y conectar dispositivos USB, lo que hace que el trabajo de oficina sea más eficiente y fácil.

✅ Diseño único y Agradable: el puerto Micro USB de 5 V 2 A está diseñado para proporcionar suficiente energía al concentrador. Cuando conecta dispositivos USB de alta potencia, como discos duros externos o unidades flash, Micro USB hace que el concentrador sea potente y garantiza una transmisión de datos más estable. (No se puede cargar la computadora portátil)

✅ USB Hub con Cable de 120 cm: el cable del hub se extiende a 4 pies y está perfectamente conectado a la computadora de escritorio debajo de la mesa. Es muy conveniente conectar y desconectar los dispositivos USB cada vez, sin agacharse debajo de la mesa.

✅ Transferencia de Datos más Rápida: 3 puertos USB 3.0, con una velocidad de hasta 5 Gbps, pueden transferir datos en pocos minutos. SD y Micro SD tienen una velocidad de hasta 5 Gbps, perfecta para cargar archivos de cámara.

✅ Protección Múltiple: el uso de chips de alto rendimiento puede proporcionar 4 niveles de protección para el concentrador; compatibilidad completa, no requiere controlador, plug and play; delgado y pequeño, fácil de transportar; online las 24 horas para responder a sus dudas.

Amoner Cargador USB de Pared con 3 Puertos Cargador USB 3A Una Corriente Máxima de 2,4A Cargador Móvil para Todos Los Tipos de Celular 2 Packs (Blanco) € 12.99 in stock 4 new from €12.99

Amazon.es Features Alta potencia: Equipado con tres puertos USB, este cargador USB lo ayuda a cargar tres dispositivos simultáneamente.

Velocidad y estabilidad: El cargador USB detecta automáticamente la corriente de entrada necesaria desde el dispositivo conectado. Los dispositivos de seguridad incorporados protegen sus dispositivos contra el exceso de corriente, el sobrecalentamiento y la sobrecarga

Compatibilidad universal: Este cargador de acuerdo con las especificaciones europeas puede utilizarse para cargar una variedad de dispositivos: teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos WiFi, consolas de juegos, etc.

Especificaciones: Este cargador compacto y liviano adaptable para todos los dispositivos alimentados por USB 5V, incluidos los dispositivos Android y Apple, una corriente de hasta 3A que se comparte con 3 salidas USB, si la corriente de una salida excede de 2A o más , los otros dos dejan de funcionar para proteger tus dispositivos.

La compra incluye garantía proporcionada por nuestra tienda. READ Los 30 mejores Mochila Para Camaras Reflex capaces: la mejor revisión sobre Mochila Para Camaras Reflex

Sabrent Puerto Premium, USB 3.0 de Aluminio de 3 Puertos (90°/180°) (HB-R3MC) € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Amazon.es Features Fabricado en aluminio de alta calidad

Diseño estilo Apple ideal para cualquier dispositivo

Rotacion de 90 hasta 180 Grados para su mayor comodidad

Compatible con todos los sistemas Windows/Mac y Linux

Diseño Portatil, compacto y ligero, su perfecto compañero de viaje.

UGREEN Hub USB 3.0 4 Puertos 5Gbps con Cable de 1 Metro, para PC, PS5, Raspberry pi 4, Xbox X/S, PS4, Macbook Pro Air, Disco Duro Externo, Lector de tarjetas, Móviles y Windows Surface, Ultrabook € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 4 PUERTOS USB 3.0: el Hub USB 3.0 agrega 4 puertos USB adicionales a su dispositivo, como portátil, ordenador, PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, soporta todos los dispositivos USB, tales como pendrive USB, impresora, lector de tarjetas, ratón, teclado y disco duro.

CABLE USB DE 1 METRO: cuenta con un cable USB 3.0 de 1 metro que es más largo que el de la mayoría de los Hubs convencionales, lo cual garantiza que el Hub se puede conectar a su ordenador de sobremesa o portatil en la ubicación en que se requiera, sobre todo cuando tiene el torre colocado debajo del escritorio.

PLUG AND PLAY: compatble con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X y Linux, no hace falta instalar el driver.

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este ladrón USB 3.0 transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x.

MÁS ESTABLE Y SEGURO: este multiplicador usb 3.0 cuenta con protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, puede mantener sus dispositivos digitales y datos seguros. Al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como discos duros externos, se recomienda conectar una fuente de alimentación a través del puerto micro USB de este HUB para garantizar para el funcionamiento estable. (Adaptador de corriente no incluido)

Bawanfa 6-en-1 USB 3.0 HUB, Aluminio Combo de Concentrador de 3 Puertos USB 3.0 Alimentado por Bus con Lector de Tarjetas de 3 Ranuras Multi-en-1 para iMac, MacBook Air, Pro, Mini, PCs y Laptops € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features HUB USB 3.0 6 en 1: agrega 3 puertos USB 3.0 y lector de tarjetas de 3 ranuras a su computadora; Admite tarjetas SDXC (hasta 2TB), SDHC, SD, CF, CF de alta velocidad (UDMA), Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD

Plug & Play y Compact: Plug and play; Intercambio en caliente; Alimentado por USB (no necesita alimentación externa ni batería). Amplíe la conectividad de sus dispositivos, excelente calidad y solidez pero peso ligero. Diseño para fácil de usar; Fácil de llevar el Hub USB a donde quiera que vaya

Transmisión de datos de alta velocidad: el puerto USB 3.0 proporciona una alta velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbp / s. Valor de transferencia teórica más de 10 veces más rápido que USB 2.0. Velocidades reales de lectura y escritura de hasta 80-130 MB / s. el video u otros datos del archivo se transferirán en segundos

Compatibilidad: Windows 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8/10 (32bit / 64bit) y MAC OS 10.X o versión posterior

Servicio postventa: 24 meses y reemplazo sin problemas o devolución de dinero en 3 meses con soporte técnico gratuito de por vida.

UGREEN Hub USB 3.0 7 Puertos, Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos 5Gbps con Adaptador de Corriente 5V 2A y 1M Cable para Raspberry pi 4, PC, Tablet, Memoria USB, Compatible con Mac OS, Windows y Linux € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Amazon.es Features 【7 PUERTOS USB 3.0】 El Hub USB 3.0 agrega 7 puertos USB adicionales a su dispositivo ( ordenador, Macbook, iMac, iMac Pro, Mac Mini, PS4, Xbox 360 / One / One S ), soporta todos los dispositivos USB, incluyendo pendrive USB, ratones, impresoras, discos duros

【PLUG AND PLAY】 Compatble con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X y Linux, no hace falta instalar el driver.

【SÚPER VELOCIDAD】Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este ladrón USB 3.0 transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x.

【CABLE DE 1M FACILITA LA CONEXIÓN】Con un cable USB 3.0 de 1m, este multiplicador usb 3.0 se puede posicionar en cualquier lugar dentro del alcance del cable, particularmente adecuado para el ordenador que tiene el torre colocado debajo del escritorio.

【MÁS ESTABLE Y SEGURO】Viene con un adaptador de corriente de 5V/2A para alimentar este concentrador usb 3.0 cuando se conecta a dispositivos que requieren mucha energía. Con protección contra corriente inversa, sobrecorriente y sobretensión, puede mantener sus dispositivos digitales y datos seguros. Con un botón de encendido, garantiza la seguridad de uso y el indicador LED le muestra el estado de la conexión.

ORICO Hub USB 3.0 4 Puertos SuperSpeed 5 Gbps con Soporte para teléfono/Tableta, Centro Datos Alta Velocidad Compatible con Windows,Linux,Mac OS, Unterstützung OTG € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features 【Función de soporte】este innovador concentrador con soporte le permite jugar mientras ve una película.

【Velocidad】expanda 4 puertos USB 3.0 al mismo tiempo para satisfacer sus necesidades, tasa de transferencia teórica de USB 2.0 hasta 5 Mbps. Puntos de viñetas de atributos del producto.

【Comodidad】plug and play simple, intercambio en caliente, no se requiere reinicio e instalación de controlador adicional, funciona inmediatamente sin una instalación prolongada.

【Seguridad】Equipado con medidas de protección probadas en el interior, como sobrecorriente, sobrevoltaje, fugas eléctricas, cortocircuitos y mucho más.

【Concentrador USB ORICO】Nos esforzamos por lograr un diseño cuidadoso, una calidad confiable, un paquete sin frustraciones y un servicio al cliente de fácil acceso. Nos concentramos en accesorios USB y te ofrecemos mejores alternativas en el área de accesorios USB: hub USB, varios adaptadores y cables. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Siempre estamos a su servicio.

Sabrent Concentrador de USB 2.0 con 4 salidas, interuptores de potencia individuales y LED (HB-UMLS) € 9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ampliar conectando 4 dispositivos USB 2.0 o 1.1 con cualquier USB 2.0 disponible

Es compatible con USB 2.0 de velocidad de transferencia hasta 480 Mbps. Compatible hacia abajo con dispositivos y servidores 1.1

Compatible hacia abajo con USB 1.1

4 LEDs por puerto. Elegante acabado negro. Los 4 puertos en un lado para minimizar el lío de cables.

