Los 30 mejores Cinta De Correr Cecotec capaces: la mejor revisión sobre Cinta De Correr Cecotec

Cecotec Cinta de Correr Runfit Step. Plegable, 12 programas de Entrenamiento predefinidos, 4 Velocidades, Pantalla LED, Velocidad Ajustable de 1 Km/h hasta los 10 Km/h, Altavoces, Roja € 229.00

Amazon.es Features 12 programas de entrenamiento predefinidos y 4 velocidades. Velocidad totalmente regulable desde 1 Km/h hasta los 10 Km/h.

Pantalla LED con panel de control: velocidad, tiempo, distancia, calorías y función Scan (control total de tu entrenamiento).

Incorpora altavoces. Sistema de seguridad magnético.

Plegable para su fácil guardado. Ruedas para su transporte. Accesorios: portabotellas, pinza de seguridad, brazo de agarre de espuma, pantalla LED, ranura para dispositivos electrónicos y altavoces.

Cecotec Cinta de Correr Profesional Sprint. Plegable, 12 programas predefinidos, 5 velocidades, Pantalla LED, Velocidad Ajustable: de 0, 8 km/h hasta 14 km/h € 304.00

Amazon.es Features Cinta de correr profesional con 12 programas predefinidos y 5 velocidades; velocidad ajustable: de 0, 8 km/h hasta 14 km/h

Pantalla led con panel control: velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulsaciones y función scan; amplia superficie de carrera

No ocupa espacio: plegable con sistema hidráulico; ruedas para su fácil transporte

Sistema de seguridad magnético; tres niveles de inclinación para simular inclinaciones reales

Accesorios: porta botellas, pinza de seguridad, brazo de agarre de espuma, pantalla led y ranura para dispositivos

FITFIU Fitness MC 200 Cinta de Correr, Unisex adulto, Negro € 299.90

Amazon.es Features Cinta de correr plegable para ejercicio moderado en casa con velocidad regulable hasta 14 km/h

Superficie de carrera de 40x110cm para disfrutar del máximo confort durante el entrenamiento

Está equipada con un motor de 1500w para máximo rendimiento en el hogar

Cuenta con 12 programas de entrenamiento

Pulsómetro en el manillar para recibir información sobre la frecuencia cardíaca

Mellerware - Cinta de Correr eléctrica Plegable con Pantalla Digital - 15 programas - pulsómetro - hasta 14 km/h - inclinación Ajustable. Cinta de Andar € 429.99

Amazon.es Features ALCANZA LOS 14 KM/H: la cinta de correr Mellerware Wizzy! está diseñada para que sea lo más ergonómica posible con una superficie de carrera de 120 x 40 cm y para usuarios de hasta 100 Kg. Además, dispone de un soporte para dispositivos electrónicos, para que te acompañen y te motiven durante tus entrenamientos.

PANTALLA DIGITAL: La cinta de correr que te permite ver en todo momento la velocidad, la distancia recorrida, el tiempo, las calorías quemadas y las pulsaciones. Además, cuenta con 15 programas predeterminados, cada uno de ellos con 20 intervalos de diferentes velocidades y tiempos. De esta forma, podrás adaptar tus entrenamientos a diferentes programas según tus necesidades y objetivos.

INCLINACIÓN AJUSTABLE: la cinta de correr te permite simular subidas reales. cuenta con 3 niveles de inclinación, los cuales se pueden ajustar manualmente y así conseguir mayor dificultad y mejorar tu rendimiento.

SISTEMA DE SEGURIDAD: Una cinta de correr eléctrica que cuenta con una pinza magnética que en el caso de caída para automáticamente la cinta. También cuenta con dos brazos de agarre de espuma para sujetarse si es necesario. Estos brazos cuentan con unos sensores que calculan tus pulsaciones y te aseguran un entrenamiento seguro y controlado con tu cinta de andar.

PLEGABLE, FÁCIL MONTAJE Y TRANSPORTE: Cinta de correr plegable que dispone de todo el material necesario para una instalación fácil y rápida. Gracias a sus 2 ruedas en la parte delantera, su transporte es ágil y cómodo. Además, es plegable para ahorrar el máximo de espacio en casa, hasta el próximo uso.

Astan Hogar Cinta De Correr con Sistema Hidráulico de Plegado, Motor Continuo 1500W, Conexión MP3/USB/SD, X-Treme Plus Runny AH-FT1050 € 359.00

Amazon.es Features Cinta de correr con un motor continuo de 1500w

Velocidad de 1 hasta 12 km/ h

Amplia superficie de carrera de 44 x 120 cm; sistema vcs (variable cushioning system)

Consola con pantalla lcd que proporciona toda la información en tiempo real del entrenamiento: velocidad, el tiempo transcurrido, la distancia recorrida y las calorías quemadas; conexión mp3/usb/sd y altavoces integrados

Con sensores de frecuencia cardíaca para controlar la intensidad del ejercicio

Astan Hogar Cinta De Correr Plegable con Motor Continuo 1500W X-Treme Runny AH-FT1030, € 299.00

Amazon.es Features Cinta de correr con un motor continuo de 1500w

Velocidad de 0.8 hasta 12 km/ h

Amplia superficie de carrera de 40 x 110 cm

Consola con pantalla lcd que proporciona toda la información en tiempo real del entrenamiento: velocidad, el tiempo transcurrido, la distancia recorrida y las calorías quemadas. Conexión mp3 y altavoces integrados

Con sensores de frecuencia cardíaca para controlar la intensidad del ejercicio READ Los 30 mejores Guantes Kick Boxing capaces: la mejor revisión sobre Guantes Kick Boxing

Astan Hogar Cinta De Correr Plegable con Motor Continuo 1500W Y Masaje X-Treme Runny AH-FT1010 € 399.00

Amazon.es Features Cinta de correr con un motor continuo de 1500w

Velocidad de 0.8 hasta 12 km/ h

Amplia superficie de carrera de 40 x 110 cm; sistema vcs (variable cushioning system)

Consola con pantalla lcd que proporciona toda la información en tiempo real del entrenamiento: velocidad, el tiempo transcurrido, la distancia recorrida y las calorías quemadas; conexión mp3 y altavoces integrados

Con sensores de frecuencia cardíaca para controlar la intensidad del ejercicio

2WD Cinta de Correr, bajo el Escritorio, de Trabajo para Correr, LCD para máquina de Correr con Control Remoto, Delgada de Ejercicio Interior € 299.00

Amazon.es Features INTELIGENTE, DISEÑO PARA AHORRAR ESPACIO: El diseño de la Cinta de correr con ruedas incorporadas te permite colocarla debajo de una cama o guardarla en posición vertical en un armario cuando no la estés usando. Ahorra espacio y es fácil de instalar en casi cualquier lugar de su casa, lo que la convierte en una conveniente adición a su rutina diaria de ejercicios. Perfecto para pequeños apartamentos y oficinas.

PANTALLA LCD: La gran pantalla LCD muestra valores relevantes como la duración del entrenamiento, la velocidad, el pulso o el consumo de calorías.

RÁPIDO, FUERTE Y DURADERO: Construido para durar con un motor de 440w. Elija su velocidad entre 1 y 6 km por hora y empiece a mejorar su estado cardiovascular. Puede usar esta cinta de correr con seguridad en casa.

COMPRAR CON CONFIANZA: La Cinta de correr viene con una garantía de 1 año de servicio y centro de apoyo + 30 días de garantía de devolución de dinero.

COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS: La Organización Mundial de la Salud recomienda caminar 10.000 pasos al día. Con la ayuda de la cinta de andar, puedes dar los pasos que faltan cómodamente en casa, sin importar el clima.

FIT-FORCE Cinta de Correr Plegable 1600W Velocidad hasta 15KM con Entrada de Mp3 y Dos Altavoces 1.5CV € 399.99

Amazon.es Features Especificaciones Alta calidad con tubos de acero reforzado 12 programas Potencia: 1600W Pantalla LCD Se pliega rápido y fácilmente Entrada de MP3 y dos altavoces con amplificador Velocidad 0.8 – 15 km Entrada USB Peso máximo de usuario 95 kgs Medidas: 1400 x 625 x 1050mm. Peso 33 kg Pantalla LCD Consumo de Calorías Tiempo transcurrido Distancia recorrida Pulsaciones Velocidad de marcha

ISE Cinta de Correr Plegable, Eléctrica Motor 750W 10 km/h,Cintas para Andar con 4 Programas & Pantalla LED & Ruedas de Transporte, Ahorro de Espacio para Oficina/Casa, Máx. 120 kg,SY-1001 € 299.00

Amazon.es Features CONSTRUCCIÓN FUERTE & ROBUSTA: El marco de ISE cinta de correr está hecha de tubo de acero engrosado y ABS, que es más duradero. El cinturón está compuesto por 5 capas diferentes de PVC y caucho que garantizan una buena amortiguación. ISE SY-1001 cinta de correr plegable le ofrece seguridad durante su entrenamiento gracias a su sistema de parada de emergencia (tecla de seguridad roja). Con manual en inglés y francés.

AHORRO DE ESPACIO: Gracias a su tamaño pequeño de ISE cinta de andar, te permite entrenar en casa o oficina, ¡incluso en los espacios más pequeños! El tamaño relativamente pequeño y las funciones plegables lo hacen fácil para ahorrar espacio, ya sea que lo use o lo guarde. Haga sus ejercicios diarios (caminar y correr) sin preocupar por la falta de espacio. También es una máquina de caminar perfecta si te recuperas y tratas de recuperar tu estado físico.

DIMENSIONES & DETALLES: 10 niveles de velocidad, 4 programas preestablecidos disponibles. Dimensiones generales de ISE máquina para correr (LxWxH): aproximadamente 121.5x54x125cm; Dimensiones del cinturón: aproximadamente 102x32cm; Peso: 27kg. Con pantalla LED, muestran las calorías quemadas, velocidad, distancia, tiempo, ritmo cardíaco a través del entrenamiento. Además, hay un interruptor de emergencia y seguridad, puede usar ISE caminadora durante el entrenamiento más seguro.

DISEÑO ERGONÓMICO: ISE cinta de correr eléctrica de entrenamiento se caracterizan por una tecnología confiable e innovadora que lo respalda en su entrenamiento de resistencia. Los motores estables con cinturón de 5 capas garantizan excelentes resultados de entrenamiento, como jogging. El cinturón multicapa ofrece condiciones óptimas para el entrenamiento suave. La alta calidad del procesamiento y el uso de cobre al 100% aumentan la vida útil del motor. Peso máximo del usuario: 120 kg.

MULTIFUNCIONES & CUIDADO: Con rodillos de transporte, interruptores de emergencia y seguridad; Potencia del motor: 750 vatios, velocidad ajustable: 1-10 km/h. Se recomienda que se pare en cada extremo de ISE cinta de correr después de cada reinicio. Espere 1-2 minutos para alcanzar la velocidad normal, para evitar que máquina de caminar funcione a una velocidad irregular debido a la tensión y sensación inestable. Para mejorar los funcionamientos, siempre debe estar suficientemente lubricado.

ISE SY-1006 - Cinta de Correr eléctrica Plegable motorizada, 10 km/h, Ideal para casa o Oficina, Cardio Fitness Sport € 299.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ERGONÓMICO: ISE cinta de correr de entrenamiento SY-1006 es una versión mejorada de SY-1001, se caracterizan por una tecnología confiable e innovadora que lo respalda en su entrenamiento de resistencia. Los motores estables con cinturón de 5 capas garantizan excelentes resultados de entrenamiento, como jogging. El cinturón multicapa ofrece condiciones óptimas para el entrenamiento suave. La alta calidad del procesamiento y el uso de cobre al 100% aumentan la vida útil del motor.

CONSTRUCCIÓN FUERTE & ROBUSTA: ISE cinta de correr está hecha de tubo de acero engrosado y ABS, que es más duradero. El cinturón está compuesto por 5 capas diferentes de PVC y caucho que garantizan una buena amortiguación. ISE cinta de correr plegable le ofrece seguridad durante su entrenamiento gracias a su sistema de parada de emergencia (tecla de seguridad roja). Con manual en FR / EN / DE / IT / ES.

AHORRO DE ESPACIO: Gracias a su tamaño pequeño de ISE cinta de andar, te permite entrenar en casa o oficina, ¡incluso en los espacios más pequeños! El tamaño relativamente pequeño y las funciones plegables lo hacen fácil para ahorrar espacio, ya sea que lo use o lo guarde. Haga sus ejercicios diarios (caminar y correr) sin preocupar por la falta de espacio. También es una máquina de caminar perfecta si te recuperas y tratas de recuperar tu estado físico.

DIMENSIONES & DETALLES: 10 niveles de velocidad, 4 programas preestablecidos disponibles. Dimensiones generales de ISE máquina para correr (LxWxH): 128x58.5x120cm; Dimensiones del cinturón: 102x32cm; Doblado: 125x52x25cm; Peso: 28kg; Peso máximo del usuario: 120kg. Con pantalla, muestran las calorías quemadas, velocidad, distancia, tiempo. Además, hay un interruptor de emergencia y seguridad, puede usar ISE caminadora durante el entrenamiento más seguro.

MULTIFUNCIONES & CUIDADO: Con rodillos de transporte, interruptores de emergencia y seguridad; Potencia del motor: 750 vatios, velocidad ajustable: 1-10 km/h. Se recomienda que se pare en cada extremo de ISE caminadora después de cada reinicio. Espere 1-2 minutos para alcanzar la velocidad normal, para evitar que máquina de caminar funcione a una velocidad irregular debido a la tensión y sensación inestable. Para mejorar los funcionamientos, siempre debe estar suficientemente lubricado.

CITYSPORTS Cinta de Correr Caminar Eléctrica Motor 440W, Altavoces Bluetooth, Velocidad Ajustable, Pantalla LCD y Contador de Calorías, Ultradelgado y Silencioso, Diseñado para el Hogar/la Oficina € 299.00

Amazon.es Features 【Varias Velocidades + Pantalla LCD】: Con velocidades que van de 1 a 6 km / h, la cinta de correr le permite ajustar la velocidad por control remoto de acuerdo con su condición física y sus necesidades de ejercicio. Podrías leer fácilmente algunos datos importantes como la velocidad, las calorías gastadas, el número de pasos dados, el tiempo y la distancia recorrida.

【Altavoces Integrados Bluetooth】: ¡Aumente la intensidad y aumente su motivación con su música favorita! Nuestros altavoces Bluetooth integrados se conectan a cualquier dispositivo Bluetooth en segundos. Gracias a la función Bluetooth, puede relajarse bien durante sus entrenamientos para perder peso.

【Alta Seguridad】:La función de bloqueo para niños puede evitar que los niños funcionen mal. El bloqueo para niños se activará automáticamente después del inicio. El control remoto solo puede desbloquearlo presionando prolongadamente el botón de velocidad -.

【Señal de Lubricación】: La máquina de caminar ha sido lubricada previamente antes de salir de fábrica. Para la vida útil y el rendimiento del producto, se debe agregar aceite lubricante de acuerdo con las indicaciones de la máquina. Cada vez que el kilometraje acumulado de la máquina de caminar alcanza los 100 km, la pantalla mostrará una pantalla de reabastecimiento en rojo.

【Portátil + Delgado + Silencioso】: La cinta de correr ultradelgada CITYSPORTS es fácil de almacenar y ahorra espacio en su hogar gracias a las ruedas de transporte. Esta cinta de correr es perfecta para la oficina y el hogar. El motor y el cinturón silencioso le permiten hacer ejercicio sin molestar a sus colegas o familiares.

Moma Bikes Cinta de Correr 1500W, pulsometro cuadruple Sensor Correo, Unisex-Adult, Negro, Normal € 359.90

Amazon.es Features Motor de 1500w

12 programas de entrenamiento

Pantalla lcd multifunción distancia calorías consumidas tiempo de uso velocidad de marcha frecuencia cardiaca

Sensor de frecuencia cardiaca en el manillar

Medidas de la cinta plegada (largo x ancho x alto): 40x60x150cm

FIT-FORCE Cinta de Correr 2000W Velocidad 9 Kmph Bluetooth Almacenaje fácil con Mando a Distancia € 374.99

Amazon.es Features Especificaciones Alta calidad con tubos de acero reforzado Almacenaje fácil Potencia: 2000W Pantalla LCD Se pliega rápido y fácilmente Bluetooth para música Velocidad hasta 9 Kmph Diseño moderno Peso máximo de usuario 100Kgs Medidas: 1380 x 720 x 1030 mm. Peso 32 kg Pantalla LCD Consumo de Calorías Tiempo transcurrido Distancia recorrida Velocidad de marcha. NO ESTA DISPONIBLE PARA LAS BALEARES. LA ENTREGA SERÁ A PIE DE CALLE.

NEWPOWER - Cinta de Andar Eléctrica Plegable Slim (1100W) Ultrafina, hasta 8km/h, 12 Programas Automáticos, 3 Modos (Velocidad, Calorías, Tiempo) y Estructura Aluminio. Sin Montaje. Incluye Mando € 429.00

Amazon.es Features SISTEMA DE PLEGADO ULTRACOMPACTO. Ahorra espacio con la cinta de andar eléctrica plegable. Con tan solo 10,5 cm. de alto (plegada) cabe en cualquier lugar y es perfecta para hogares con poco espacio de almacenaje.

ESTABLE ESTRUCTURA DE ALUMINIO. La cinta de andar plegable está diseñada a poca altura del suelo para garantizar una experiencia más estable y segura. Aguanta un peso máximo de 110 kg. Además cuenta con dos ruedas delanteras para facilitar su transporte.

VELOCIDAD REGULABLE HASTA 8KM/H (1100W): La superficie de carrera de 46x120cm es perfecta para una experiencia de entrenamiento cómoda sin salir de casa. Disfruta de la cinta de andar eléctrica plegable con total seguridad gracias al sistema de parada magnética de emergencia.

12 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS Y 3 MODOS. Configura objetivos de tiempo, calorías y distancia y controla la velocidad desde el mando a distancia para mayor comodidad. La cinta de andar eléctrica plegable incluye 12 programas predefinidos para un entrenamiento más completo.

PANTALLA LED INTEGRADA en la estructura de la cinta de andar plegable con intuitivo panel de control. Obtén información a tiempo real para poder visualizar la velocidad, el tiempo las calorías consumidas y la distancia.

Cinta de Correr Caminar Plegable con Apoyabrazos y Control Remoto Controlables, Altavoz Bluetooth Incorporado, Velocidad 1-8 km / h Ajustable, Cinta de Correr Caminar Profesional para el Hogar € 399.00

Amazon.es Features 【Función de parada de emergencia】 su seguridad es siempre nuestra prioridad. Para protegerse, hay un botón en la consola central que le permite detener la máquina inmediatamente en caso de emergencia.

【Cinta de correr plegable con ruedas de transporte】 ¿Le molesta su tamaño? ¡No se preocupe! Gracias a sus apoyabrazos y ruedas plegables, puede moverlo y guardarlo debajo de un sofá o cama con mucha facilidad.

【Bluetooth incorporado y altavoz】 ¿Qué mejor manera de disfrutar el entrenamiento en casa? ¡Música por supuesto! ¡Conecte su cinta de correr a través del teléfono móvil y luego escuche las canciones o la radio que más le guste a través de su altavoz! Además, en la consola tiene una tableta / soporte portátil, ¡deje su dispositivo a un lado mientras hace deporte se vuelve muy simple!

【Haz deporte en casa】una cinta de correr profesional con un motor de 440 W restaurado, muy potente, le permite ir desde 1 km / h hasta 8 km / h. Los dos botones o facilitan el control de velocidad. En la pantalla LED puede ver toda la información útil, por ejemplo, las calorías que ha gastado, el tiempo, la distancia y la velocidad actual, etc.

【Reposabrazos controlable y control remoto y sistema de autolubricación】 puede controlar la cinta de correr con el control remoto o el reposabrazos. Se realizará un recordatorio de lubricación por cada 100 km de uso. Solo tiene que hacer funcionar la máquina y poner el aceite en el orificio de lubricación.

Amaco Cinta de Correr Semi Profesional 2 HP. 20 Programas con Masaje, Plegable Función Música € 545.00

Amazon.es Features Cinta de correr semi profesional fabricada tanto para uso ocasional en su hogar como para los usuarios más exigentes que le van a dar un uso más intensivo.

Sistema de vibración con cinturón anti-celulítico.Incluye un sistema de amortiguación VCS (Variable Cushioning System). Este sistema incorpora distintos niveles de amortiguación a lo largo de la cinta para ofrecer a los usuarios una experiencia de uso mucho más confortable.

Pantalla LCD de gran tamaño. Incluye 20 programas, 3 niveles de condición física. Se pliega con sistema hidráulico para guardarla con facilidad.

Incluye función de música, conectar o insertar su dispositivo SD, USB o MP3.Superficie de carrera de 123 x 43 cm. Dimensiones desplegada: 155 X 71 X 125cm Medidas de la cinta plegada 90 X 71 X 133cm Pendiente entre 0 % y 15 % Peso máximo del usuario 120kg.

Apta para suelos de madera. Sin restricción de altura. Construido de alta calidad con tubos de acero reforzado. Esta entrega NO incluye la subida al domicilio.

HOMCOM Cinta de Correr y Andar Eléctrica y Plegable con Pantalla LCD 500W ABS, EVA, Acero 122x62,5x119 cm Plata y Negro € 295.99

Amazon.es Features ✅Cinta de Correr y Andar Eléctrica y Plegable con Pantalla LCD 500W ABS, EVA, Acero 122x62,5x119 cm Plata y Negro

✅La cinta de correr eléctrica se puede plegar verticalmente para su almacenamiento

✅Pantalla LCD con seguimiento de velocidad, tiempo, distancia y calorías quemadas

✅Peso neto/bruto: 27kg/29kg,Capacidad máxima de carga: 120kg

✅Medidas totales: 122x62,5x119cm(LxAnxAl)

Cinta de Correr Caminar Plegable 440W, Apoyabrazos y Control Remoto Controlables, Altavoz Bluetooth Incorporado, Velocidad 1-8km / h Ajustable, Cinta de Correr Caminar Profesional para el Hogar € 399.00

Amazon.es Features 【Función de parada de emergencia】 su seguridad es siempre nuestra prioridad. Para protegerse, hay un botón en la consola central que le permite detener la máquina inmediatamente en caso de emergencia.

【Cinta de correr plegable con ruedas de transporte】 ¿Le molesta su tamaño? ¡No se preocupe! Gracias a sus apoyabrazos y ruedas plegables, puede moverlo y guardarlo debajo de un sofá o cama con mucha facilidad.

【Bluetooth incorporado y altavoz】 ¿Qué mejor manera de disfrutar el entrenamiento en casa? ¡Música por supuesto! ¡Conecte su cinta de correr a través del teléfono móvil y luego escuche las canciones o la radio que más le guste a través de su altavoz! Además, en la consola tiene una tableta / soporte portátil, ¡deje su dispositivo a un lado mientras hace deporte se vuelve muy simple!

【Haz deporte en casa】una cinta de correr profesional con un motor de 440 W restaurado, muy potente, le permite ir desde 1 km / h hasta 8 km / h. Los dos botones o facilitan el control de velocidad. En la pantalla LED puede ver toda la información útil, por ejemplo, las calorías que ha gastado, el tiempo, la distancia y la velocidad actual, etc.

【Reposabrazos controlable y control remoto y sistema de autolubricación】 puede controlar la cinta de correr con el control remoto o el reposabrazos. Se realizará un recordatorio de lubricación por cada 100 km de uso. Solo tiene que hacer funcionar la máquina y poner el aceite en el orificio de lubricación.

Sportstech F10 Cinta de Correr Modelo 2020 - Marca Alemana de Calidad + Video Eventos y App multijugador - Nueva Consola - | 1HP a 10 km/h | Cinta de Andar con 13 programas, inclinable + Plegable € 439.00

Amazon.es Features ✅ : Motor de 1 CV silencioso y duradero (menos de 68dB) para velocidades de hasta 10 km/h - ideal para caminar o correr - peso máximo del usuario: 120 KG

✅ , : Con KINOMAP y Sportstech empieza tu entrenamiento de nueva generación. Experimente Home Fitness 2.0 con la consola multimedia compatible con la aplicación y el práctico soporte para tablets

✅ ́ : El sistema de lubricación libera el aceite de silicona de manera uniforme durante un largo período de tiempo. ¡Olvídese del molesto y frecuente engrase!

✅ ́: Superficie de carrera de alta tecnología con 5 capas de una alta calidad. Rieles laterales anchos para más seguridad; 3 Niveles de inclinación de ajuste manual de hasta 18°- Cinta correr plegable

✅ : La cinta de correr eléctrica plegable es muy fácil de guardar gracias al práctico sistema de plegado rápido. Dimensiones montado: 124x62x134 cm -Dimensiones plegado: 56x62x134 cm. ATENCIÓN: El pedido se entregará a pie de calle. ¡Envío solo a península!

DXIII DELUXE13 Cinta de Andar y Correr Eléctrica 1000 Watios / 1 CV | Soporta 150 kgs € 329.00

Amazon.es Features ¡Esta Cinta de Correr Plegable tiene un motor eléctrico de 1000 Watios de potencia que equivalen a 1 CV, una de las mejores opciones Calidad Precio del mercado para hacer deporte en casa!

Pantalla Led con el que podrás controlar la distancia, las calorias y la velocidad, Podemos decir que es una de las cintas de correr más compactas, ahorrándote mucho espacio en casa. Incluye posibilidad de plegado para facilitarte la tarea de guardarla.

Velocidad ajustable de 1 a 10 km/ hora más que de sobra para correr, andar o trotar, Diferentes programas de Entrenamiento,

Brazos Extra largos de Espuma para una mayor seguridad y comodidad de la persona que utilice esta Cinta de correr, Sistema de Seguridad de Emergencia, está programado para que la cinta de correr se pare automáticamente si te separas del panel de control con una pinza que te pondrás en la ropa, Hueco para tu bebida

Superficie de la Cinta de correr de las más grandes 34x102 Cms, Bastidor reforzado soporta hasta 150 kgs, Ruedas delanteras para poder moverla fácilmente por casa, Medidas de la Cinta de correr Plegada aproximadas: 125 x 60 x 22 cm. | 2 Años de Garantía Oficial | Envío 24/48 Horas

Tecnovita Cinta para Andar WalfOne YF30. Monitor LCD de fácil Uso. Ruedas de Transporte € 299.00

Amazon.es Features La cinta Walk One no necesita corriente eléctrica por lo que puede ser desplazada a cualquier rincón de casa. No tiene motor.

Monitor con indicación de tiempo, velocidad, distancia parcial y total, y calorías consumidas

Volante de inercia de 3,5kg. Sistema de autocentrado de banda.

Superficie de carrera 115x33 cm

Ruedas para transporte

YM TAP100APP Cinta De Correr Eléctrica Plegable 11 km/h, Inclinaciòn Ajustable, Aplicaciòn Compatible Kinomap y Zwift, Sensor Cardìaco, 12 Programas, Lubricaciòn Automàtica, 750W (1800W / 2,5HP Pico) € 449.97

Amazon.es Features CARACTERISTICAS. Cinta de correr completa, compacta, plegable y que ahorra espacio (NUEVO modelo 2021) - Velocidad de 1 a 11 km / h - Motor lineal Smooth Power DriveTM - 12 programas de entrenamiento preestablecidos - Inclinación ajustable en 3 niveles: 0%, 7% y 15 % (correspondiente a 0 °, 4 ° y 8 ° grados) - Sensores de pulso de frecuencia cardíaca - Ajuste de velocidad y modos de funcionamiento - Fácil de mover y almacenar gracias a las ruedas suministradas.

DISEÑO MODERNO. Está equipado con una nueva pantalla digital LCD multifuncional grande y tecnológica, para visualizar la velocidad y todos los parámetros de control (programas, frecuencia cardíaca, tiempo de entrenamiento, distancia recorrida, etc.) - Teclas de velocidad rápida en la pantalla - Tecla de seguridad incluido - Sistema de lubricación fácil y automático - Piso multicapa 'Soft Touch'.

TECNOLOGICO Y SOCIAL. Experimente la diversión y los nuevos métodos de entrenamiento con las nuevas APLICACIONES compatibles con ZWIFT y KINOMAP (seleccionando la marca Your Move) en Google Play y App Store. Es posible proyectar videos y cursos de capacitación en TV, PC, smartphone y tableta mientras se ejecuta + seguir entrenamientos estructurados y lograr objetivos + compartir entrenamiento con amigos + función de música motivacional + entrenamiento en video y muchas otras funciones.

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA. Controles adicionales de arranque/parada y control de velocidad en el manillar (mayor seguridad) - Cubierta del manillar de espuma suave de primera calidad - SUPERFICIE DE CARRERA 103 x 36 cm - Optimizada para un volumen mínimo y un rendimiento máximo - Marco de satén negro - Se recomienda que cualquier cinta de correr se coloque sobre una alfombra de goma para una mayor comodidad acústica y una experiencia de carrera más gratificante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Voltaje nominal: 220/240V - Frecuencia nominal: 50/60Hz - Potencia nominal: 1.0 HP (750 Watt) - Potencia pico: 2.5 HP (1800 Watt) - Capacidad de peso: 120 kg. - Cable eléctrico: 180cm. | DIMENSIONES. Dimensiones de la colchoneta: 103 x 36 cm - Dimensiones del producto listo para usar: 126 x 64 x 126 cm - Dimensiones del producto plegado: 60 x 64 x 126 cm

CITYSPORTS Cinta de Correr Caminar Plegable, Oficina/Gimnasio en Casa, Cinta de Correr Caminar Eléctrica de 1-6 km/h, Fácil de Mover y Almacenar, Gimnasio Tranquilo y Cómodo € 339.00

Amazon.es Features 【PORTÁTIL Y DELGADO】 La cinta de correr se encuentra plana debajo de su escritorio, lo que le brinda la mejor forma física en la oficina mientras trabaja. Debido a que esta cinta de correr pesa solo 26.2 kg, es significativamente más portátil que la mayoría de las máquinas de ejercicio de oficina. Esta cinta de correr plegable se desliza fácilmente debajo de los muebles cuando no está en uso.

【COMPACTO】 El diseño elegante de esta delgada máquina para caminar plegable es una adición funcional a cualquier hogar minimalista. Mide 147 cm x 59 cm x 15 cm, tiene una distancia al suelo total de 15 cm y puede soportar hasta 100 kg.

【RÁPIDO, ROBUSTO Y DURADERO】Diseñado para un uso sostenible con un motor de 400 W, el peso máximo del usuario de CITYSPORTS WP1 es de 100 kg. Elija su velocidad entre 1 y 6 km / h y comience a mejorar su condición cardiovascular con nuestra cinta de correr CITYSPORTS.

【FÁCIL DE USAR】 Pantalla LED: tiempo, velocidad, calorías quemadas y distancia. Puede ajustar fácilmente las velocidades con el control remoto.

【CAMINANDO Y BAJO RUIDO】 Con velocidades que van de 1 a 6 km / h, la cinta de correr le permite seleccionar una velocidad diferente dependiendo de su condición física y sus necesidades de ejercicio. Esta cinta de correr es perfecta para la oficina y el hogar. El motor y el cinturón silencioso le permiten hacer ejercicio sin molestar a sus colegas o familiares. READ Los 30 mejores Regalo Original Mujer capaces: la mejor revisión sobre Regalo Original Mujer

ECODE Cinta de Andar Correr Pantalla Multifunción, Sistema de Seguridad, Plegable 1-10 kM/H ECO-2580 € 225.00

Amazon.es Features Pantalla LED con panel de control: velocidad, tiempo, distancia, calorías y función Scan (control total de tu entrenamiento).

Plegable para su fácil guardado. Ruedas para su transporte. Accesorios: , pinza de seguridad, brazo de agarre de espuma, pantalla LED

Modos: Scan, velocidad, tiempo, distancia, calorías imán de dispositivo de emergencia

El valor inicial de velocidad es de 1Km/h y se puede modificar, añadiendo o restando 0.1 hasta un mínimo de 1km/h o un máximo de10 km/h apretando el botón velocidad (+) ó (-).

Se puede plegar de forma manual.Tecla de parada de emergencia / pulsera de seguridad.

CITYSPORTS Cinta de Correr Caminar Plegable, Motor de 500W, Velocidad Ajustable, Pantalla LCD, Cinta de Correr Plegable para el hogar y la Oficina € 299.00

Amazon.es Features 【PORTÁTIL Y DELGADO】La Mini Cinta de correr se encuentra plana debajo de su escritorio de pie, brindándole lo mejor en ejercicio en la oficina mientras trabaja. Debido a que esta cinta de correr solo pesa 26.2 kg, es sustancialmente más portátil que la mayoría de los equipos de ejercicio de oficina. Esta máquina de caminar plegable se ajusta fácilmente debajo de los muebles mientras no está en uso.

【COMPACTO】El diseño elegante de esta delgada máquina para caminar es una adición funcional a cualquier hogar minimalista. Mide 147 cm x 59 cm x 15 cm, tiene una distancia al suelo total de 15 cm y puede soportar hasta 100 kg.

【RÁPIDO, FUERTE Y DURADERO】Diseñado para durar con un motor de 500W, el peso máximo de usuario de CITYSPORTS WP1 es de 100 kg. Elija su velocidad entre 1 y 6 km por hora y comience a mejorar su estado cardiovascular.

【FÁCIL DE USAR】Computadora con pantalla LED Tiempo, Velocidad, Calorías Quemadas y Distancia. Puede ajustar fácilmente las velocidades con el control remoto.

【CAMINAR & BAJO RUIDO】Con velocidades que van de 1 a 6 km / h, la cinta de correr le permite seleccionar diferentes velocidades en función de su condición física y necesidad de ejercicio. Esta cinta de correr es perfecta para la oficina y el hogar. El motor y el cinturón silenciosos le aseguran que puede hacer ejercicio, sin molestar a sus compañeros de trabajo ni a su familia.

NEWPOWER - Cinta de Correr Eléctrica Plegable FeelTech (1000W) Hasta 12km/h con Soporte para Tablet, Altavoz y Bluetooth. Cinta de Correr con Pantalla LED y 12 Programas. Estable, Segura y Sin Montaje € 449.00

Amazon.es Features VELOCIDAD DE HASTA 12 KM/H: Gracias a su potente motor (1000W) a la vez que silencioso, la cinta de correr eléctrica plegable consigue alcanzar desde 0.8 hasta 12 Km/h, con un ruido mínimo y una potencia máxima. Ideal para entrenamientos en casa sin molestar.

SOPORTE PARA TABLET Y ALTAVOCES INTEGRADOS BLUETOOTH: ¡Aumenta tu motivación con tu música o series favoritas! La cinta de correr eléctrica plegable incorpora unos altavoces Bluetooth que se conectan a cualquier dispositivo en segundos.

PANTALLA LED Y 12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO AUTOMÁTICO. La cinta de correr plegable permite ajustar la velocidad de acuerdo a tu condición física y tus necesidades de ejercicio para un entrenamiento más completo. Visualiza la información a tiempo real y configura objetivos de tiempo, distancia y calorías en su elegante pantalla LED con panel de control integrado.

ESTRUCTURA ESTABLE CON PARTES DE ALUMINIO. La estructura principal de la cinta de correr eléctrica plegable está diseñada a poca altura del suelo para garantizar una experiencia más estable y segura. Además la base está reforzada con tacos de goma una mayor fijación y estabilidad. Peso cinta: 38 Kg.

PLEGABLE Y SIN MONTAJE. La cinta de correr plegable es fácil de almacenar, ya que se pliega completamente en posición vertical. Es muy ligera y ocupa muy poco espacio, facilitando su almacenaje en cualquier rincón de la casa. Gracias a las dos ruedas delanteras que incorpora se transporta muy cómodamente sin ningún tipo de esfuerzo.

HOMCOM Cinta Andadora con Botón de Emergencia Pantalla LCD Mando a Distancia 1-6 km/h Potencia de Motor 380W Ahorra Espacio 101x54x105 cm Negro € 274.99

Amazon.es Features ✅CINTA ANDADORA CONVENIENTE: ideal para hacer ejercicio desde la comodidad de tu casa. Como su manillar se dobla, podrás guardarla incluso debajo de la cama.

✅CÓMODA: su diseño compacto y ligero es fácil de utilizar en cualquier lugar y su superficie está preparada para amortiguar los golpes mientras se utiliza.

✅RUEDAS: guárdala fácilmente o transpórtala sin complicaciones de una habitación a otra gracias a sus mini ruedas integradas.

✅MANDO A DISTANCIA: para seleccionar cómodamente todas las funciones

✅MEDIDA: 101x54x105 cm (LxANxAL). Plegado mide 54x15x105 cm (LxANxAL). Soporta un máximo total de 90 kg de peso.

TRÉBOL ADVANCE Cinta de Andar y Correr Plegable Motor 1.5 HP 3 Niveles de inclinación, 12 km/h Sistema hidráulico de Plegado € 345.00

Amazon.es Features Cinta de Andar y Correr Plegable Motor 1.5 HP con 3 Niveles de inclinación hasta 12 km/h Sistema hidráulico de plegado Pantalla LCD que muestra: velocidad, distancia, tiempo, calorías, scan, pulso Rango de velocidad

12 programas automáticos. 3 niveles de inclinación manual. Potencia del Motor: 1100W/1.5HP

Con control de velocidad y apagado en los pasamanos. Sistema hidráulico de plegado

SUPERFICIE DE CARRERA: 120X40 cm Medidas Cinta plegada: 156x70x80cm

Peso admitido de usuario: 120 Kg. Esta entrega NO incluye la subida al domicilio.

CITYSPORTS Cinta de Correr Caminar Eléctrica del Motor 440W, Altavoces Bluetooth, Velocidad Ajustable, Pantalla LCD y Contador de Calorías, Ultra Delgado y Silencioso, Destinado para el Hogar/Oficina € 299.00

Amazon.es Features 【Varias Velocidades +Pantalla LCD 】: Con velocidades que van de 1 a 6 km / h, la cinta de correr le permite ajustar la velocidad por control remoto de acuerdo con su condición física y sus necesidades de ejercicio. Puede leer fácilmente algunos datos importantes como la velocidad, las calorías gastadas, el número de pasos dados, el tiempo y la distancia recorrida.

【Altavoces Integrados Bluetooth】: ¡Aumente la intensidad y aumente su motivación con su música favorita! Nuestros altavoces Bluetooth integrados se conectan a cualquier dispositivo Bluetooth en segundos. Gracias a la función Bluetooth, puede relajarse bien durante sus entrenamientos para perder peso.

【Máxima Seguridad】:La función de bloqueo para niños puede evitar que los niños funcionen mal. El bloqueo para niños se activará automáticamente después del inicio. El control remoto solo puede desbloquearlo presionando prolongadamente el botón de velocidad -.

【Señal de Lubricación】: La máquina de caminar ha sido lubricada previamente antes de salir de fábrica. Para la vida útil y el rendimiento del producto, se debe agregar aceite lubricante de acuerdo con las indicaciones de la máquina. Cada vez que el kilometraje acumulado de la máquina caminadora alcanza los 100 km, la pantalla muestra una pantalla de reabastecimiento en rojo.

【Portátil + Delgado + Silencioso】: La cinta de correr ultradelgada CITYSPORTS es fácil de almacenar y ahorra espacio en su hogar gracias a las ruedas de transporte. Esta cinta de correr es perfecta para la oficina y el hogar. El motor y el cinturón silencioso le permiten hacer ejercicio sin molestar a sus colegas o familiares.

