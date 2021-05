Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Huion Tableta Grafica capaces: la mejor revisión sobre Huion Tableta Grafica Ordenadores personales Los 30 mejores Huion Tableta Grafica capaces: la mejor revisión sobre Huion Tableta Grafica 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

HUION H1060P Tableta gráfica con área de Trabajo de 10 x 6.25 Pulgadas con una Mejora Soporte de lápiz óptico sin batería Enseñanza y Trabajo en línea, y Uso de conferencias Web € 79.98

Amazon.es Features Dispositivos Android compatibles: la tableta gráfica Huion H1060P se puede conectar con un teléfono / tableta Android para entregar su idea brillante, puede conectar fácilmente su teléfono a la tableta con el conector OTG. Solo se admiten teléfonos móviles y tabletas con Android 6.0 o superior. Nota: El cursor no se mostrará en el teléfono y la tableta Samsung Galaxy, excepto en la serie Note.

Lápiz sin batería: no es necesario cargarlo ni más baterías. Con tecnología EMR avanzada, H1060P permite crear durante mucho tiempo sin interrupciones no deseadas. Admite reconocimiento de inclinación de ± 60 grados, lo que le permite dibujar líneas más naturales con diferentes ángulos, lo que hace que su obra de arte sea más sofisticada. Una velocidad de informe rápida de 233 PPS garantiza una grabación fluida sin demora.

Área ampliada para dibujar: la tableta gráfica H1060P tiene solo 10 mm de grosor y 770 g de peso, lo que la hace delgada y portátil. Y el espacio de trabajo está diseñado en una proporción áurea de 10 x 6,25 pulgadas, lo que le garantiza una experiencia de dibujo agradable y más espacio para crear.

Teclas programables: la combinación de 12 teclas rápidas y 16 teclas programables que el usuario puede definir como desee en la configuración del controlador, le permitirá trabajar de manera eficiente con un flujo de trabajo simplificado y una mayor eficiencia. Admite usuarios diestros y zurdos --- El modo predeterminado es el modo diestro. Puede configurar el modo para zurdos a través de la configuración avanzada en la plataforma del conductor.

Bueno, compatibilidad: conecte esta tableta de dibujo Huion a su computadora mediante un cable USB a su Mac (OS X 10. 11 o posterior) o PC (Windows 7 o posterior), dispositivos Android (Android 6.0 o posterior), luego podrá comenzar a crear inmediatamente . También funciona con todo el software de dibujo convencional, como PS, SAI, Corel Painter, Illustrator, etc. Se proporciona 1 año de garantía a todos los clientes respetados de Huion.

HUION Kamvas Pro 13 Tableta Grafica con Pantalla, 13,3 Pulgadas Tableta Grafica Dibujo con Función de Inclinación de ± 60 °, Gama sRGB al 120%, Vidrio Anti reflejante, Pantalla Laminado Completo € 271.98 in stock 1 new from €271.98

Amazon.es Features ♥ Pantalla de laminación completa antideslumbrante: la pantalla de laminación completa de 13.3 pulgadas de la tableta gráfica Huion kamvas pro 13 podría reducir efectivamente la interferencia de la luz ambiental al brillo de los ojos humanos y acortar la distancia entre la punta de la pluma y el cursor, haciéndote sentir como dibujando en un trozo de papel.

♥ Inducción de inclinación del lápiz: la Huion tableta gráfica con pantalla Kamvas Pro 13 que admite el reconocimiento de inclinación de ± 60 niveles, esta tableta gráfica puede simular fácilmente el efecto de inclinación de un trazo especial y corregir el cursor automáticamente en programas específicos que admiten la función de inclinación.

♥ Soporte plegable portátil integrado: el soporte de la tableta gráfica con pantalla Huion Kamvas Pro 13 se puede ajustar a los 6 ángeles visuales más intuitivos y cómodos de 14.5, 19.5, 22.5, 37, 41.5 y 45 grados.

♥ Stylus sin batería y nuevo soporte para lápiz: la tableta gráfica Huion Kamvas Pro 13 se ha actualizado a un lápiz PW507 sin batería y adopta el soporte para lápiz PH05. Además, hemos adjuntado 10 puntas de pluma más resistentes al desgaste y 1 elevador de pluma para soportar una gran carga de trabajo.

♥ 4 teclas de acceso directo personalizables + 1 tecla de función + 1 barra táctil de la tableta gráfica Kamvas Pro 13 Huion para mejorar la eficiencia de su trabajo de manera altamente y efectiva. 8192 niveles de sensibilidad a la presión, tasa de informe de 266PPS, resolución de escritura a mano 5080 LPI, gama de color sRGB al 120% y altura del sensor de 10 mm son todos los niveles más altos en la industria, un regalo perfecto para el regreso a la escuela.

HUION HS610 Tableta gráfica sin batería de 8192 Niveles, 5080 LPI, combinada con la función de inclinación de ± 60°, Compatible con Windows/MacOS/Android € 68.99 in stock 1 new from €68.99

Amazon.es Features Conexión con un teléfono móvil Android: Huion HS610 especialmente creado para dibujar al aire libre. La tableta gráfica HS610 admite la conexión con un teléfono móvil a través de un adaptador. El adaptador con tecnología OTG y el funcionamiento intuitivo de la tableta le permite dibujar en cualquier momento y en cualquier lugar. (Solo se admite el sistema operativo Android 6.0 o posterior.)

Pen Bolígrafo digital sin batería con inclinación natural de ± 60 °: sin necesidad de batería y carga, el bolígrafo digital PW100 viene con 8192 niveles de sensibilidad a la presión del bolígrafo, resolución 5080LPI y tasas de informe de 266pps, asegura a los usuarios una experiencia real de dibujar en papel. Con una inclinación de pincel de ± 60 ° en Photoshop y Expereii o cualquier otro programa, cuenta con dicha función, con precisión garantizada.

12 + 16 teclas rápidas programables y un anillo táctil: la forma en que dibuja se puede optimizar. Huion HS610 con un anillo táctil y 12 teclas rápidas (duras) +16 (suaves), que puede definir el usuario como desee. Es fácil simplificar el flujo de trabajo y obtener una mayor eficiencia.

Area Área de trabajo fácil de transportar y flexible: todo creado para satisfacer sus necesidades. Pen tablet HS610 está fabricado con materiales ligeros y duraderos, con solo 8 mm de grosor y 600 g de peso. El espacio de trabajo diseñado en la proporción áurea le garantiza una experiencia de dibujo agradable. Además, el diseño sin marco no solo es elegante, sino que también brinda a los usuarios una mayor flexibilidad a medida que dibujan.

Conexión con diferentes dispositivos y compatibilidad: Exprésate libremente en HS610 que admite conexiones con diferentes dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas Android y teléfonos móviles. Compatible con Windows 7 o posterior, macOS 10.12 o posterior y Android 6.0 o posterior. ¡Úselo con aplicaciones populares como Photoshop, Paint Tool Sai, Illustrator, Sketchbook Pro, Medibang Paint Pro y mucho más!

Huion Inspiroy H640P Tableta Gráfica de Dibujo,Lápiz óptico Sin Batería,6 Teclas de Función Personalizables,Tableta Gráfica para Mac Windows Android,Ideal para Trabajar Desde Casa y Aprendizaje Remoto € 41.98

€ 35.68 in stock 1 new from €35.68

Amazon.es Features Combinado el lápiz sin batería de diseño ergonómico PW100 con 8192 niveles de sensibilidad a la presión del lápiz, este lápiz es de gran precisión y control.PW100 es el primer lápiz sin batería en Huion, puede usar el lápiz sin problemas sin cargar, sin preocuparse por el lápiz cargando.

6 teclas de función personalizables en el lado izquierdo de la tableta de dibujo Huion Inspiroy H640P. Puede configurar diferentes combinaciones de teclas de acceso directo para que el software de animación discreto guarde todos sus accesos directos favoritos de manera conveniente y rápida. Se pueden configurar como una herramienta de pincel, acercar / alejar, deshacer, herramienta manual, borrador, etc. Ayuda a mejorar la eficiencia de la creación.

La tableta de dibujo de la tableta digital está recubierta con materiales de primer nivel para garantizar un uso a largo plazo y una buena textura.La superficie de la H640P está cubierta por material de fibra resistente al desgaste de alta gama, además de una tecnología de procesamiento especial, tendrá una sensación de papel real al dibujar en esta tableta.

La tableta de dibujo Huion Inspiroy H640P es de 260 x 147,7 x 8 mm, el peso neto es de 277 g, puede llevarla al exterior fácilmente. El área de trabajo de la PC es de 6.3 x 3.9 pulgadas y el área de trabajo de los teléfonos móviles es de 2.46 x 3.94 pulgadas. La tableta gráfica Huion H640P es una tableta de dibujo gráfico que puede mostrar su creatividad y talento. Perfecto para principiantes en dibujo digital.

La tableta gráfica Huion Inspiroy H640P no solo es compatible con Windows o Mac OS, sino que también es compatible con dispositivos Android. El Upgrade H640P ahora admite conexiones a dispositivos Android 6.0+ a través del conector OTG, brindándole una experiencia creativa completamente nueva Experiencia con portabilidad y potencial extremos.

HUION WH1409 Tableta gráfica de dibujo Tableta gráfica inalámbrica de gran tamaño para pintar con 8192 niveles de sensibilidad a la presión del lápiz y 12 teclas Express € 75.19 in stock 1 new from €75.19

Amazon.es Features Área activa grande: área de trabajo grande de 13.8x8.6 pulgadas y 12 teclas rápidas personalizables. Es la tableta gráfica más grande de nuestra tienda que ofrece suficiente espacio para dibujar libremente en la tableta sin bordes y con audacia. 12 teclas rápidas personalizables 1.tiene las teclas de acceso directo más personalizables que otras tabletas gráficas de Huion, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de su trabajo de manera alta y efectiva.

Admite modos de trabajo inalámbricos y con cable: el receptor USB de 2.4GHz incorporado conecta la tableta y la computadora sin ningún cable para mantener un escritorio limpio y simple. La función de conexión inalámbrica de alta velocidad puede transmitir señales a una distancia disponible de 10 metros.

Lápiz recargable: versión mejorada con 8192 niveles de presión de lápiz, 5080LPI, 233PPS, los parámetros más altos ofrecen un mejor rendimiento en el dibujo de líneas que serán más suaves y precisas. y sin problemas. Adecuado para usuarios diestros y zurdos.

Batería de iones de litio Bulit-in de 2000 mAh: dura aproximadamente 40 horas de uso continuo después de 4 horas de carga, lo que le permite disfrutar de su tiempo creativo sin distracciones; Equipado con un lápiz óptico recargable, que puede durar 800 horas después de cada 2 horas de carga.

4 indicadores LED muestran el estado de trabajo directamente y obviamente para que usted ajuste la tableta al estado de trabajo de manera simple y rápida. Compatibilidad con SO: Compatible con Windows 7/8 / 8.1 / 10 y Mac OS 10.11.0 o superior. Interfaz de soporte: Micro USB. Proporcione dos años de garantía, soporte de fácil acceso.

HUION Tableta Gráfica Inspiroy H950P, con 8 Teclas Express Personalizables, Lápiz Digital sin Batería, Compatible con Windows, Mac OS, Teléfono Android € 82.99

€ 50.99 in stock 1 new from €50.99

Amazon.es Features ★ Stylus PW100 avanzado sin batería: el lápiz PW100 de H950P tiene hasta 8192 niveles, y viene con una tasa de informe de 233PPS y una alta resolución de 5080 LPI, lo que garantiza una experiencia de dibujo más realista mientras usa un lápiz real, y Puede ofrecerle imágenes de mucha mayor calidad. (* Para actualizar el firmware de la función de inclinación del lápiz, no dude en contactarnos).

★ 8 Accesos directos definidos por el usuario: la tableta de dibujo Huion H950P viene con 8 teclas rápidas definidas por el usuario y 1 interruptor de acceso directo, simplifica el uso de los accesos directos comunes de los teclados, es fácil personalizar cada tecla según sus preferencias y mejorar dramáticamente su eficiencia de trabajo .

★ Tecnología de laminación completa: la aplicación de tableta gráfica Huion H950P de tecnología de laminación completa y mejora desde el marco angosto hasta una función sin marco elimina los inconvenientes causados ​​por la estructura de la tableta anterior, que a su vez facilita el flujo de trabajo de los usuarios y ofrece un espacio más amplio para su inspiración.

★ Diseño perfecto: 8 mm de grosor y la aplicación de manualidades de laminación completa hacen que la tableta sea más fácil de transportar. La tecnología de resonancia electromagnética sin batería permite a los usuarios crear en cualquier momento y en cualquier lugar. Encontrará que la tableta gráfica H950P con un espacio de trabajo de 8.7 × 5.4 pulgadas facilita su trabajo en todos los sentidos.

★ Compatibilidad: además de las computadoras que se ejecutan en Windows y macOS, los dispositivos Android, incluidos teléfonos y tabletas, ahora también son compatibles para ser utilizados con H950P, lo que facilitará aún más sus trabajos en el dibujo y diseño de software de diversos tipos. La tableta gráfica Huion Inspiroy H950P puede ser compatible con Windows 7 o posterior y macOS 10.11 o posterior, Android 6.0 o posterior. READ Los 30 mejores Ventilador Portatil De Mano capaces: la mejor revisión sobre Ventilador Portatil De Mano

HUION HS611 Tabletas de lápiz de Dibujo, 2020 Nueva Tableta gráfica con función de inclinación Lápiz PW500 sin batería y Teclas Multimedia para BGM Compatible con Android, Windows y Mac OS (Blue) € 86.99 in stock 1 new from €86.99

Amazon.es Features ❁ Diseño funcional para una mejor eficiencia. El diseño más distintivo de Huion HS611 es la adición de teclas de función multimedia. 8 Multimedia Keys en HS611 le permite controlar la música de fondo y cambiar libremente entre programas sin interrumpir el flujo de trabajo, lo que ayuda a crear un entorno de trabajo inmersivo. 10 teclas programables y una barra táctil están disponibles para mejorar la eficiencia del trabajo.

❁ Diseño más portátil y reflexivo. Hicimos algunas mejoras: 1) con 7,3 mm de grosor y 550 g de peso neto, Huion HS611 es fácil de transportar para el dibujo al aire libre; 2) El borde curvo hace que HS611 se vea y se sienta mejor; 3) La cubierta de cuadrícula de puntos especifica el área de trabajo y, por lo tanto, mejora la precisión del trabajo; 4) Bucle de bolígrafo en HS611 que está hecho de resistente y elástico para sostener el lápiz de una manera más conveniente y flexible.

❁ Bolígrafo digital sin batería PW500. Equipamos el HUION HS611 con un potente bolígrafo digital PW500. Este lápiz admite una inclinación de 60 grados, tiene una tasa de informe de 266 PPS y 8192 niveles de sensibilidad a la presión y una resolución de lápiz de 5080LPI, lo que permite que cada entrada de línea y trazo se presente en la pantalla de manera vibrante y delicada.

❁ Puerto tipo C y soporte OTG. HS611 está equipado con un puerto reversible de tipo c que facilita la conexión a otros dispositivos incluso en la oscuridad, lo que permite a los usuarios capturar ideas en cualquier momento. Hay dos tipos de adaptadores disponibles para la conexión con sus teléfonos / tabletas Android, donde puede disfrutar de varias aplicaciones de pintura (Nota: actualmente solo son compatibles los teléfonos / tabletas con Android 6.0 o versiones superiores).

❁ Compatibilidad del sistema operativo: HUION HS611 es compatible con Windows 7 o posterior, mac OS 10.12 o posterior y Android 6.0 o posterior. NOTA: El cursor no se mostrará en la serie SAMSUNG Galaxy S en este momento. Si no está seguro de si el producto es compatible con su teléfono o si tiene algún problema, contáctenos. Programas de diseño gráfico como Corel Painter, CorelDraw, PS, AI, SAI, diseño de programas 3D, etc.

HUION Nueva Kamvas 20 2019 Tableta Gráfica con Pantalla, Versión de Actualización Kamvas GT-191 V2 Monitor de Dibujo, 120% sRGB, ± 60 ° de inclinación, PW507 Stylus Kamvas GT-191 V3 € 364.25 in stock 1 new from €364.25

Mejorado con soporte de inclinación de ± 60 °: el soporte de inclinación de ± 60 ° de Huion Kamvas 20 2019 permite la imitación del trazo de entrada de escritura a mano de varias formas en el software de dibujo de soporte de inclinación, asegurando la precisión de cada movimiento que realiza en la pantalla del monitor de dibujo de Huion Kamvas y presentando el efecto de inclinación del cepillo correctamente.

Pantalla de vidrio antideslumbrante de 19.5 pulgadas: Huion kamvas 20 2019 (Huion Kamvas GT-191 V3) es una versión mejorada de la tableta gráfica Kamvas GT 191 V2 con pantalla. La pantalla IPS 1080P cuenta con vidrio antideslumbrante, creación no afectada por el reflejo en la pantalla, disminuye el reflejo incómodo y reduce el deslumbramiento significativamente para proteger sus ojos.

Stylus PW507 avanzado sin batería: el lápiz digital del monitor de dibujo gráfico Huion Kamvas 20 (Kamvas GT-191 V3) se actualiza de PW500 a PW507, su punta de lápiz sensible acortada garantiza un posicionamiento del cursor más preciso. Con 8192 niveles de sensibilidad a la presión del lápiz y 2 teclas de acceso rápido definidas por el usuario, lo que permite que su inspiración creativa se libere continuamente, replicando los efectos naturales y proporcionando una experiencia de dibujo realista.

Alta tasa de informe: tableta gráfica Kamvas 20 2019 con pantalla de alta tasa de informe 266PPS y altura de detección de 10 mm, que puede garantizar una respuesta instantánea y minimiza el retraso, la inestabilidad o la paralaje en respuesta cuando se usa el monitor de tableta de dibujo gráfico Huion que siempre está listo para captar su idea en un instante.

HUION Kamvas 13 Tableta Grafica con Pantalla (negro) Pantalla Laminada Completa de 13,3 Pulgadas, 8 Teclas de Prensa Programables Admite Conectividad con Dispositivo Android, y Uso de conferencias Web € 259.00 in stock 1 new from €259.00

Amazon.es Features Screen Pantalla completamente laminada: la pantalla completamente laminada con un protector de pantalla antideslumbrante garantiza una experiencia visual cómoda. El vidrio se combina a la perfección con la pantalla para minimizar el paralaje y, al mismo tiempo, el protector de pantalla antideslumbrante ayuda a mantener su pantalla clara y transparente incluso bajo luz brillante.

Technology Tecnología actualizada PenTech 3.0: la tecnología de lápiz actualizada permite que la presión aplicada se capture de manera sensible y que la entrada de líneas se procese de una manera más orgánica. PW517 está optimizado con una punta de lápiz estable y altamente sensible para garantizar una experiencia de dibujo más realista. También es compatible con la función de inclinación de ± 60 °, que simula con precisión los efectos de trazo de varios pinceles y marcadores en el software

DeRedefina la forma en que crea: 8 teclas programables para maximizar su eficiencia de trabajo. La superficie cóncava de la tecla de prensa para optimizar la experiencia del usuario. Adecuado tanto para usuarios zurdos como diestros, si es usuario zurdo, puede configurarlo en nuestro controlador. El puerto tipo C es un puerto más profundo que puede reforzar la conexión del cable y evitar que el cable se caiga.

Inicie su creación con un dispositivo Android: Kamvas 13 es la primera pantalla con rotulador que admite la conectividad con el dispositivo Android a través de un cable tipo C con todas las funciones (* Se necesita una fuente de alimentación adicional con poca conectividad con el dispositivo Android). Los usuarios pueden expresar sus ideas en Kamvas 13 cuando y donde quieran. (El cable completo tipo C no está incluido en el paquete y requiere un costo adicional).

Enough Suficientemente ligero para una mayor comodidad: Kamvas 13 es ultradelgado de 11.8 mm y pesa solo 980 g, lo que lo convierte en un monitor interactivo fácil de transportar para dibujar al aire libre. El valor de la gama de colores cubiertos por las tabletas gráficas con pantalla kamvas 13 es de hasta 120% sRGB, hace que la imagen sea más colorida y delicada.

HUION H1060P Tableta de Dibujo Gráfico con área de Trabajo de 10 x 6.25 Pulgadas, Lápiz sin Batería, Compatible con Windows Mac Android, Ideal para Pintar, Editar, Fotos, Enseñar y Trabajar en Línea € 62.99 in stock 1 new from €62.99

Amazon.es Features Compatibilidad más fuerte: la tableta de dibujo gráfico Huion H1060P no solo puede funcionar compatible con macOS, Windows, sino que también se puede conectar con un teléfono / tableta Android para facilitar su trabajo en los principales programas de dibujo y diseño, incluidos PS, SAI, AI, CDR y más. (le proporcionamos 1 adaptador OTG)

Stylus PW100 sin batería con agarre cómodo: la punta flexible se aplica para una reproducción más delicada de 8192 niveles de sensibilidad a la presión. Cada entrada de trazo se imita intacta, revelando vívidamente las habilidades de dibujo genuinas del artista. El soporte de inclinación de ± 60 ° permite la imitación de la entrada de líneas con diversos gestos de dibujo, con precisión garantizada.

Área ampliada para dibujar: Explore nuevos folletos creativos con la tableta de 10 × 6,25 pulgadas. La estructura delgada de 10 mm y el diseño minimalista hacen que la tableta sea más atractiva. Hay 2 modos de tableta gráfica Huion Inspiroy H1060P: teléfono Android y modo PC, que le brindan mucho espacio para exhibir su obra maestra. Teclas Express más silenciosas, mejor linealidad en los programas de arte, mejor sensibilidad a la presión del lápiz.

12 teclas rápidas y 16 teclas suaves: las 12 teclas rápidas físicas a la izquierda y las 16 teclas suaves en la parte superior de la superficie de dibujo son todas personalizables, lo que le brinda una gran cantidad de formas de personalizar su experiencia de software y aumentar la eficiencia de su trabajo .

Admite usuarios diestros y zurdos: el modo predeterminado es el modo diestro. Puede configurar el modo para zurdos a través de la configuración avanzada en la plataforma del conductor. Y ofrecemos una garantía de dos años para cada producto de Huion en nuestra tienda y soporte técnico de por vida para nuestros clientes. Si tiene alguna pregunta o inquietud con la tableta gráfica, no dude en contactarnos.

HUION Inspiroy H640P Tableta de Dibujo Gráfico, 8192 Niveles de Presión sin Batería, 6 Teclas Expresas Personalizadas, Compatible con Windows y Mac, Uso Ideal para Artistas, Diseñadores, Aficionados € 55.98

€ 41.99 in stock 1 new from €41.99

Amazon.es Features Compatible con OS y Android: no solo es compatible con Windows o Mac OS, también es compatible con dispositivos Android ahora; Puede descargar el firmware de actualización correspondiente en el sitio web oficial y puede conectar fácilmente su teléfono a la tableta con el conector OTG; NOTA: el cursor no se mostrará en la serie SAMSUNG Galaxy S en la actualidad. Si no está seguro de si el producto es compatible con su teléfono o si tiene algún problema, comuníquese con nosotros. Solo se admiten t

Lápiz sin pila Pen PW100: no es necesario cargar. Nunca me preocupé por el apagado durante el trabajo y el dibujo. Viene con un portalápices.

8192 Sensibilidad a la presión de niveles: Es 4 veces de 2048 niveles. Las líneas más gruesas y delgadas se pueden controlar mejor. Es más fácil trazar líneas más precisas.

6 teclas de prensa personalizadas: se pueden configurar como herramienta de pincel, acercar / alejar, deshacer, herramienta manual, borrador, etc., según prefiera. Ayuda a mejorar la eficiencia de la creación.

6 por 4 pulgadas en área activa: área de trabajo suficiente y compacta. Puede satisfacer la mayoría de sus necesidades de flujo de trabajo.

HUION Inspiroy H1060P Tableta Gráfica, Versión Mejorada de la Tableta Gráfica New 1060PLUS con Lápiz sin Batería, Compatible con Windows Mac Android, óptima para Oficina en casa y E-Learning € 67.98 in stock 1 new from €67.98

1 used from €47.86

Amazon.es Features Nuevo Modo de Compatibilidad: la tableta gráfica Huion H1060P es una versión de actualización de Huion NEW 1060 PLUS no solo puede funcionar compatible con Windows 7,8,10 y Mac OS 10.11 o superior, sino que también puede funcionar con su teléfono o pad Android (Android 6.0 o superior) Y el bloc de dibujo Huion Inspiroy H1060P puede funcionar compatible con el software de diseño de dibujo convencional como Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Painter, Manga Studio, SAI, AI, CDR, etc.

Lápiz Digital más Avanzado: la tableta gráfica Huion H1060P está equipada con un lápiz óptico sin batería PW100. Con la nueva tecnología EMR y sin batería, una sensibilidad a la presión de 8192 y una tasa de informe de 233 PPS y soporte de inclinación de ± 60 °. Puede usar el lápiz digital para crear durante mucho tiempo, y el lápiz digital Huion es más ecológico, ahorra energía y elimina los problemas de carga.

Suficiente Espacio Creativo: hay 2 modos de tableta gráfica Huion Inspiroy H1060P: teléfono Android y modo PC. Esta tableta gráfica proporciona un área de trabajo de 6.25 x 3.9 pulgadas para el modo Android, proporciona un área de dibujo de 10 x 6.25 pulgadas para el modo PC. La tableta de dibujo gráfico Huion Inspiroy H1060P le brinda mucho espacio para exhibir su obra maestra.

Manera Conveniente de Crear: tableta de dibujo Huion Inspiroy H1060P (versión mejorada de Huion NEW 1060PLUS) con 12 botones personalizados y 16 teclas programables definidas por el usuario para configuraciones de acceso directo para una mayor productividad, esas teclas de presión se pueden personalizar para la función que desee en el controlador . La estructura delgada de 10 mm y el diseño minimalista hacen que la tableta sea más atractiva.

El Paquete Incluye: tableta gráfica H1060P (versión mejorada de Huion NEW 1060 PLUS) viene con un lápiz PW100 sin Bttery, cable micro USB, portalápices, adaptadores OTG (USB-C), guía de inicio rápido. Y ofrecemos una garantía de dos años para cada producto de Huion en nuestra tienda y soporte técnico de por vida para nuestros clientes. Si tiene alguna pregunta o inquietud con la tableta gráfica, no dude en contactarnos.

HUION Tableta Gráfica HS64 (Compatible con Sistema operativo Android) Tableta de Dibujo Gráfico de 6.3x4 Pulgadas con Niveles de 8192 Sensibilidad a la Presión del lápiz - Nueva Versión 2019 € 44.98 in stock 1 new from €44.98

Amazon.es Features Nuevo Sistema Operativo Compatible con Android y OS: además de Windows y Mac OS, el Huion HS64 tableta gráfica también es compatible con Android, que permite al usuario conectar la tableta gráfica al teléfono y mejorar la portabilidad del trabajo creativo. El conector OTG será necesario cuando la tableta gráfica HS64 se conecte a un teléfono móvil o tableta (sin controlador instalado). Podrás dibujar en varios tipos de aplicaciones con tus dedos.

Stylus sin Batería: la tecnología frontal sin batería permite que su stylus digital funcione sin batería ni carga, sin comprometer la precisión y la fluidez de la captura de línea, para que pueda librarse de cualquier interrupción inesperada de la tableta gráfica.

4 Teclas Rápidas Personalizables: 4 teclas rápidas personalizables de Huion HS64 tableta gráfica están disponibles en la tableta para permitirle realizar diferentes funciones con la punta del dedo. Traerá una mayor eficiencia al usuario al dibujar.

El área de trabajo es de 6.3 * 4 pulgadas, el tamaño compacto Huion HS64 tableta gráfica hace fácil de transportar. Reduce en gran medida el rango de movimientos de la muñeca. Además, la tableta gráfica es compatible con muchos de los principales programas de dibujo del mercado, como Photoshop, Illustrator, Clip Studio, etc.

Ofrecemos una garantía de dos años para cada producto Huion. Nos esforzamos por brindar el mejor servicio al cliente para responder en 24 horas a cualquier tipo de pregunta sobre el producto. Recordatorio: tenga en cuenta que es posible que no haya cursor en algunas series de teléfonos móviles de Samsung (excluya la serie Galaxy Note)

HUION H610PRO V2 Tabletas de Dibujo Gráfico, Bloc de Dibujo Digital de 10x6 Pulgadas para Computadora, con 8 Teclas de Presión Personalizadas, Función de Inclinación, Bolígrafo sin Batería 8192 € 60.48 in stock 1 new from €60.48

Amazon.es Features Lápiz óptico sin batería actualizado: equipado con el último lápiz óptico sin batería PW100 de Huion, velocidad de informe de 233PPS y altura sensible de 10 mm, reconocimiento de inclinación natural de ± 60 ° niveles, 8192 niveles de sensibilidad a la presión: la transición de las líneas de finas a gruesas será fluida y precisamente como pretendías. Puede crear indefinidamente y registrar cada inspiración fugaz en el tiempo.

Teclas de acceso directo personalizables: 8 teclas rápidas personalizables y 16 teclas de acceso rápido en la parte superior para accesos directos, se pueden asignar a sus preferencias; Tableta de escritura digital diseñada para usuarios diestros y zurdos. El controlador permite que las teclas rápidas estén sintonizadas con muchos programas diferentes.

Espacio suficiente para la creación: para una conexión de teléfono / tableta Android, el área de trabajo será de 158,8 x 99,2 mm. SOLO se admiten teléfonos móviles y tabletas con Android 6.0 o superior. Para una conexión de PC / portátil, el área de trabajo de la tableta gráfica es de 254 x 158,8 mm. Elija la forma más cómoda que desee para mejorar su creación.

Tablero de dibujo de 10 x 6.25 pulgadas, para que tenga más espacio para crear o trabajar con la tableta de arte. Portalápices PH03 de nuevo diseño, contiene 8 puntas y un extractor de bolígrafos no extraíble en el interior. Puede trabajar con muchos programas de software creativos como Photoshop, Paint tool sai, Illustrator, Clip Studio, etc.

Enseñanza y trabajo en línea: la tableta gráfica para computadora Huion H610PRO V2 no solo es compatible con la conexión OS Android / laptop, sino también con macOS 10.11 o posterior y Windows 7 o posterior. ¡Diseño para jugar al OSU! Juego o dispositivo de entrada y reemplazo de mouse para usar en estaciones de trabajo de arte digital. Buena elección para educación a distancia y conferencias web, reuniones en línea o enseñanza. READ Los 30 mejores Pen Drive Original capaces: la mejor revisión sobre Pen Drive Original

HUION 2019 Nuevo Inspiroy Ink H320M Tableta Gráfica de Diseño de Doble Propósito y Tableta de Escritura LCD, Compatible con Función de Inclinación, Compatible con Windows, macOS, Android (Coral Red) € 74.99 in stock 1 new from €74.99

2 used from €51.61

Amazon.es Features Aquí surge una idea: la H320M es la primera tableta gráfica de Huion que le permite liberar la creatividad en la tableta gráfica, así como expresar ideas en la tableta de escritura LCD. Voltee el H320M y garabatee en la tableta de escritura LCD desarrollada con la tecnología E-paper. Presione el botón Borrar todo en el panel para renovar el espacio de trabajo e imagínese su mente en la tableta cada vez que la inspiración llegue o algo importante parpadee.

Configuraciones de producto más altas: una batería de celda de moneda CR2025 que viene con su tableta gráfica H320M puede admitir el botón Clear-all en la tableta de escritura LCD para funcionar durante 1 a 2 años, ya que la tableta está diseñada con tecnología de bajo consumo de energía. La interfaz tipo C infalible garantiza una conexión fácil y rápida, lo que optimizará aún más la experiencia del usuario.

Experiencia de dibujo inmersiva: haga clic en liviano y pesado por turnos con el lápiz PW100 sin batería en su mano para ver la variación de líneas generadas por los niveles de sensibilidad a la presión 8192. Un pincel dinámico combinado con soporte de inclinación de ± 60 ° brindará al artista una experiencia de dibujo más inmersiva. El bolígrafo que funciona en ambos lados de la tableta de dibujo H320M.

Diseñado para una mayor comodidad: tenga el H320M conectado a Android e inicie Huion Sketch o cualquier otra aplicación de dibujo en su teléfono y ahí está, su teléfono Android se convierte en un lienzo digital. Y el H320M tiene un grosor de 9 mm y 450 g de peso ligero, lo que lo hace fácil de transportar para dibujar al aire libre.Recordatorio: tenga en cuenta que es posible que no haya cursor en algunas series de teléfonos móviles de Samsung (excluya la serie Galaxy Note)

Compatibilidad y garantía: es compatible con Windows 7 o posterior, macOS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior, compatible con los principales software de pintura y diseño convencionales, como Photoshop, Paint Tool Sai, Illustrator, Sketchbook Pro, Medibang Paint Pro y mucho más. Huion ofrece dos años de garantía para cada Producto huion.

2019 NUEVA HUION Inspiroy H1060P Tableta Gráfica de Dibujo, 10X6.25 pulgadas Tableta Gráfica, lápiz sin Batería, Función de inclinación de ±60°, Tableta Gráfica compatible con Windows, Mac OS, Android € 67.98 in stock 1 new from €67.98

1 used from €51.77

Amazon.es Features Nuevo modo de compatibilidad: la tableta gráfica Huion H1060P no solo puede ser compatible con Windows y Mac OS, sino también con su teléfono o plataforma Android (6.0 o superior) al conectarse con el adaptador OTG, proporcionamos 1 adaptadores OTG para usted 🙂 Huion Inspiroy El panel de dibujo H1060P puede funcionar de manera compatible con el software de diseño de dibujo convencional como Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Painter, Manga Studio, SAI, AI, CDR, etc.

Espacio creativo suficiente: hay 2 modos de tableta gráfica Huion Inspiroy H1060P: modo Android y modo PC. Esta tableta gráfica proporciona un área de trabajo de 6.25 x 3.9 pulgadas para el modo Android, proporciona un área de dibujo de 10 x 6.25 pulgadas para el modo PC. La tableta de dibujo gráfico Huion Inspiroy H1060P le brinda mucho espacio para exhibir su obra maestra.

Manera conveniente de crear: tableta de dibujo Huion Inspiroy H1060P con 12 botones personalizados y 16 teclas programables definidas por el usuario para ajustes de acceso directo para aumentar la productividad, esas teclas se pueden personalizar para la función que desee en el controlador. La estructura delgada de 10 mm y el diseño minimalista de la apariencia hacen que la tableta sea más atractiva.

Stylus PW100 sin batería con función de inclinación: la tableta gráfica Huion H1060P está equipada con un stylus PW100 sin batería. Con la nueva tecnología EMR y sin batería, una sensibilidad a la presión de 8192 y una tasa de informe de 233 PPS y soporte de inclinación de ± 60 °. Puede usar el bolígrafo digital para crear durante mucho tiempo, y el bolígrafo digital Huion es más respetuoso con el medio ambiente y ahorra energía.

El paquete incluye: la tableta gráfica H1060P viene con un bolígrafo PW100 sin Bttery, cable micro USB, soporte para bolígrafo (8 puntas en el interior e integrado con clip), 1 adaptadores OTG (USB-C), guía de inicio rápido. Y ofrecemos una garantía de dos años para cada producto Huion en nuestra tienda, y soporte técnico de por vida para nuestros clientes. Si tiene alguna pregunta o inquietud con la tableta gráfica, no dude en contactarnos.

HUION Inspiroy H430P, Tableta de Dibujo gráfico de 4.8 x 3 Pulgadas, Tableta gráfica con 4 Teclas de Acceso Directo, 4096 Niveles de lápiz sin batería, Compatible con Mac, Windows, Android € 35.98

€ 31.98 in stock 1 new from €31.98

Amazon.es Features Admite sus dispositivos Android, el nuevo 2019 Huion Inspiroy H430P no solo es compatible con Winsows 7 o posterior, maOS 10.11 o posterior, sino que también puede admitir Android 6.0 o posterior. Y la tableta de dibujo H430P es más delgada y liviana que nunca, tiene solo 6,3 mm de grosor y 135 g de peso, especialmente creada para el dibujo al aire libre.

Exprésese libremente, la sensibilidad a la presión de 4096 niveles no solo brinda la suavidad y delicadeza de las líneas que se ingresan con varias presiones, sino que también ayuda a los usuarios a expresarse mejor con la tableta de dibujo Huion H430P. La resolución del lápiz 5080LPI le permite expresarse libremente y centrarse más en los detalles. La tasa de informe 233PPS brinda a los usuarios una experiencia de dibujo fluida, permitiendo que su inspiración y líneas se ejecuten en paralelo.

Bolígrafo sin batería que no necesita carga, la tableta de dibujo gráfico Huion Inspiroy H430P viene con un bolígrafo sin batería PW201, puede usar el bolígrafo usted mismo libremente en la tableta de dibujo H430P, el área activa para PC es 4.8 x 3 pulgadas, para dispositivos Android es de 3 x 1.87 pulgadas, y para algunos dispositivos, la función "OTG" en "Configuración" debe estar habilitada antes de su uso.

Todos los esfuerzos se realizan para mayor comodidad, las 4 teclas rápidas programables de la tableta de dibujo gráfico están listas para brindar a los usuarios más comodidad y mejorar la eficiencia del trabajo. Micro USB supera los inconvenientes del cable USB no desmontable tradicional, el cable desmontable Micro USB es fácil de usar y fácil de transportar.

Ahora se admiten más programas de diseño gráfico, la tableta gráfica Huion Inspiroy H430P puede funcionar compatible con muchos programas de diseño gráfico como Corel Painter, CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Fireworks, Macromedia Flash, Comic Studio, SAI.

HUION Kamvas 13 Tableta Gráfica con Pantalla, Monitor de Dibujo Gráfico de 13,3 Pulgadas,120% sRGB, Lápiz PW517, Compatible con Dispositivo Android, Ideal para Trabajar Desde Casa y Aprendizaje Remoto € 281.99 in stock 1 new from €281.99

1 used from €201.73

Amazon.es Features 【Tecnología actualizada PenTech 3.0】 El lápiz PW517 sin batería está optimizado con una punta de lápiz altamente sensible y estable para garantizar una experiencia de dibujo más realista mientras usa un bolígrafo normal. La tecnología de lápiz mejorada permite aplicar presión capturado, sensible y entrada de líneas para ser renderizado de una manera más orgánica.

【Conexión fácil y rápida】 Kamvas 13 es la primera pantalla con rotulador que admite la conectividad con un dispositivo Android a través de un cable tipo C con todas las funciones. Los usuarios pueden expresar sus ideas en Kamvas 13 cuando y donde quieran. Además de una conexión de tipo C a HDMI, Kamvas 13 también admite una conexión de tipo C a tipo C. Los usuarios pueden conectar una computadora portátil que admita la entrada Tipo-C a Kamvas 13 fácilmente sin usar un adaptador Tipo-C a HDMI.

【Energía / Compatibilidad】 El diseño de bajo consumo de energía permite que Kamvas 13 sea alimentado directamente por una computadora portátil. Para encender el monitor interactivo, los usuarios solo necesitan conectar Kamvas 13 a una computadora portátil que funcione con 5 voltios o más a través de un cable USB. Además de Windows y macOS, Kamvas 13 también es compatible con ciertos dispositivos Android, lo que le permite crear directamente en el software de dibujo convencional.

【120% de gama de colores sRGB】 Viene con una tasa de informe de 266 PPS, puede tener un mejor rendimiento y una respuesta más rápida al trabajar en la pantalla con rotulador; El monitor de dibujo no solo puede proporcionar a los usuarios un campo de visión más amplio, sino que también ofrece colores más ricos y una transición más natural.

【Redefine Pen Display/Tablet Modes】 Kamvas 13 can be switched easily between two modes, Pen Display and Pen Tablet.Pen Tablet mode will be activated when the screen of Kamvas 13 is off,and kamvas 13 has 8 programmable press keys,that is ergonomically designedto facilitate your operation.It is Very user-friendly design for higher efficiency.

HUION Kamvas Pro 13 Tableta Grafica con Pantalla, 13,3 Pulgadas Tableta Grafica Dibujo con Función de Inclinación de ± 60 °, Gama sRGB al 120%, Pantalla Laminado Completo (Reacondicionado) € 190.38 in stock 1 new from €190.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

♥ Inducción de inclinación del lápiz: la Huion tableta gráfica con pantalla Kamvas Pro 13 que admite el reconocimiento de inclinación de ± 60 niveles, esta tableta gráfica puede simular fácilmente el efecto de inclinación de un trazo especial y corregir el cursor automáticamente en programas específicos que admiten la función de inclinación.

♥ Soporte plegable portátil integrado: el soporte de la tableta gráfica con pantalla Huion Kamvas Pro 13 se puede ajustar a los 6 ángeles visuales más intuitivos y cómodos de 14.5, 19.5, 22.5, 37, 41.5 y 45 grados.

♥ Stylus sin batería y nuevo soporte para lápiz: la tableta gráfica Huion Kamvas Pro 13 se ha actualizado a un lápiz PW507 sin batería y adopta el soporte para lápiz PH05. Además, hemos adjuntado 10 puntas de pluma más resistentes al desgaste y 1 elevador de pluma para soportar una gran carga de trabajo.

♥ 4 teclas de acceso directo personalizables + 1 tecla de función + 1 barra táctil de la tableta gráfica Kamvas Pro 13 Huion para mejorar la eficiencia de su trabajo de manera altamente y efectiva. 8192 niveles de sensibilidad a la presión, tasa de informe de 266PPS, resolución de escritura a mano 5080 LPI, gama de color sRGB al 120% y altura del sensor de 10 mm son todos los niveles más altos en la industria, un regalo perfecto para el regreso a la escuela.

Huion Dibujo Guante de gráficos del Dibujo de la Tableta de la Tableta € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Huion Artista Guante con dos dedos. Nombre del modelo: CR-01.

Pintura submarina, Negro, Especialmente diseñado para las tabletas gráficas y monitores de la tableta.

Hecho de lycra, un material no deformable con alta flexibilidad. Proporciona una sensación más cómoda al dibujar en monitores gráficos / tabletas / cajas de luz.

Suave y flexible. Reduzca la fricción entre su mano y la superficie de la tableta. El guante no puede evitar la pantalla táctil de contacto accidental.

El paquete incluye una unidad de guante que puede ser utilizado tanto en la mano, tamaño libre.

Huion Kamvas 20 2019 Tableta Gráfica con Pantalla, Versión Mejorada de Huion Kamvas GT-191 V2, Monitor de 19.5 Pulgadas, Vidrio Antideslumbrante, 120% sRGB, Función de Inclinación, Soporte Ajustable € 400.99

€ 320.79 in stock 1 new from €320.79

Amazon.es Features Optimice la experiencia: como una versión actualizada de Huion GT-191 V2, Kamvas 20 2019 con una pantalla de 19.5 pulgadas tiene como objetivo satisfacer las diversas necesidades de los clientes con un mejor rendimiento, ya que no solo conserva la apariencia clásica y el mérito, sino que también hace un gran progreso que incluye una gama de colores más alta, un ángulo de visión de 178 ° y una gama de colores extra ancha 120% sRGB le brindará imágenes vívidas con colores y detalles vibrantes.

Vidrio antideslumbrante: debido a la superficie difusa mate de Huion kamvas 20 aplicada con un tratamiento especial que ayuda a reducir el deslumbramiento y la sombra dañinos, mejorar el brillo y ampliar el ángulo de visión de la pantalla, el vidrio antideslumbrante contribuye a mejorar el efecto de la pantalla con un Imagen más clara y colores más hermosos.

Lápiz digital sin batería: el lápiz digital PW500 de Huion Kamvas 20 se utilizó con tecnología de resonancia electromagnética sin batería, lo que garantiza que el lápiz esté libre de carga. con diferentes gestos para ser vívidamente representados en la pantalla. La vitalidad de las líneas se inculca a través de la punta de la pluma que produce delicadamente 8192 niveles de presión.

Práctico soporte ajustable: la aplicación de soporte ajustable del diseño clásico del control deslizante es simple y conveniente de operar, resistente y confiable, con un rango de ajuste de ángulo de 20 ° a 80 °. La tableta gráfica con pantalla Huion Kamvas 20 se puede ajustar a un ángulo cómodo para la creación plegándose hacia adelante y hacia atrás.

Compatibilidad: la tableta gráfica con pantalla Huion Kamvas 20 admite el funcionamiento tanto en Windows como en macOS. Compatible con software de dibujo y diseño convencional como PS, SAI, AI y CDR también. KAMVAS 20 es bueno para dibujar, pintar, editar imágenes y animación 3D. * Garantía de 2 años para el producto Huion, brindamos soporte técnico de por vida para el producto Huion.

Huion 420 - Tableta Gráfica Digitalizadora, tamaño pequeño (10.1 x 5.6 cm), compatible con Windows y Mac € 21.56 in stock 1 new from €21.56

Amazon.es Features Área activa:10.1 x 5.6 cm . Resolución 4000 LPI (Línea por pulgada); Informe Rate 200 rps.

Compatible con software de dibujo principal. Se utiliza para la firma.

Utilice para: Diseño industrial, diseño de animación, Anotar por palabra, dibujo animado, edición de imágenes, Pen firmante, aviso Pen, OSU jugar.

Huion 420 es compatible con Windows, ect. Necesitas descargar driver actualización desde la web oficial Huion.

No hay batería en el lápiz digital, usted necesita comprar una batería AAA por ti mismo.

HUION Inspiroy H1060P 2019 Actualización de Dibujo de la Tableta gráfica Función de inclinación ± 60 ° Stylus sin batería con 8192 Presión 12 Teclas Personalizadas para Windows, Mac y Android € 67.98 in stock 1 new from €67.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

▶ Excelente rendimiento del lápiz: Huion Inspiroy H1060P 2019 está equipado con el lápiz sin batería PW100, que lo libera de los problemas de carga. Junto con los 8192 niveles de sensibilidad a la presión del lápiz y el soporte de inclinación de ± 60 °, puede disfrutar de movimientos más precisos y naturales, brindándole una experiencia de dibujo más real.

▶ La tasa de informe de 233PPS minimiza el retraso de las líneas y le asegura trazos suaves y constantes. La resolución de lápiz de nivel de píxeles 5080LPI garantiza líneas más delicadas y suaves de cualquier forma, expresando exactamente lo que el usuario desea. Gracias a estas configuraciones, su flujo de trabajo ha mejorado enormemente.

▶ Compatibilidad del sistema operativo: Es compatible con Windows 7 o posterior, macOS 10.12 o posterior y Android 6.0 o posterior. Puede conectar fácilmente su teléfono a la tableta gráfica de dibujo Huion H1060P 2019 con el conector OTG. NOTA: el cursor no se mostrará en la serie SAMSUNG Galaxy S en la actualidad. Si no está seguro de si el producto es compatible con su teléfono o si tiene algún problema, contáctenos. Programas de diseño gráfico como Corel Painter, CorelDraw, Adobe Photoshop,

▶ Información del paquete: Huion H1060P 2019 tableta gráfica / lápiz PW100 / cable micro USB / soporte para lápiz PH03 / clip de plumilla / 8 puntas de repuesto / 1 adaptadores OTG ( USB-C) / 1 guante gratis + 10 plumas adicionales /Guía de inicio rápido. Proporcionar 2 años de garantía para el producto HUION. Cualquier ayuda, no dude en contactar con nosotros! READ Los 30 mejores Microusb A Usb C capaces: la mejor revisión sobre Microusb A Usb C

Huion A3 – Tablero de trazado digital para artes gráficas con luz LED de 23.5 pulgadas. Color negro y blanco € 63.99 in stock 1 new from €63.99

2 used from €34.79

Amazon.es Features Iluminación regulable: La intensidad de la luz puede ser ajustada con la opción de luminosidad. Usted tiene el control de luz, simplemente presione el botón de encender hasta obtener el nivel de luz deseado.

Superficie perfectamente iluminada, potencia de 6 vatios. Adecuado para la iluminación de 24 horas, larga vida útil 50.000 horas

Portable y fácil de manejar. Peso aproximado 2.3 KG.

2019 NUEVO HUION Inspiroy Ink H320M, Tableta Gráfica de Diseño de Doble Propósito y Tableta de Escritura LCD, Compatible con Función de Inclinación, Compatible con Windows macOS Android (Quartz Black) € 74.99 in stock 1 new from €74.99

Amazon.es Features Aquí surge una idea: la H320M es la primera tableta gráfica de Huion que le permite liberar la creatividad en la tableta gráfica, así como expresar ideas en la tableta de escritura LCD. Voltee el H320M y garabatee en la tableta de escritura LCD desarrollada con la tecnología E-paper. Presione el botón Borrar todo en el panel para renovar el espacio de trabajo e imagínese su mente en la tableta cada vez que la inspiración llegue o algo importante parpadee.

Configuraciones de producto más altas: una batería de celda de moneda CR2025 que viene con su tableta gráfica H320M puede admitir el botón Clear-all en la tableta de escritura LCD para funcionar durante 1 a 2 años, ya que la tableta está diseñada con tecnología de bajo consumo de energía. La interfaz tipo C infalible garantiza una conexión fácil y rápida, lo que optimizará aún más la experiencia del usuario.

Experiencia de dibujo inmersiva: haga clic en liviano y pesado por turnos con el lápiz PW100 sin batería en su mano para ver la variación de líneas generadas por los niveles de sensibilidad a la presión 8192. Un pincel dinámico combinado con soporte de inclinación de ± 60 ° brindará al artista una experiencia de dibujo más inmersiva. El bolígrafo que funciona en ambos lados de la tableta de dibujo H320M.

Diseñado para una mayor comodidad: tenga el H320M conectado a Android e inicie Huion Sketch o cualquier otra aplicación de dibujo en su teléfono y ahí está, su teléfono Android se convierte en un lienzo digital. Y el H320M tiene un grosor de 9 mm y 450 g de peso ligero, lo que lo hace fácil de transportar para dibujar al aire libre. Recordatorio: tenga en cuenta que es posible que no haya cursor en algunas series de teléfonos móviles de Samsung (excluya la serie Galaxy Note)

Compatibilidad y garantía: es compatible con Windows 7 o posterior, macOS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior, compatible con los principales software de pintura y diseño convencionales, como Photoshop, Paint Tool Sai, Illustrator, Sketchbook Pro, Medibang Paint Pro y mucho más. Huion ofrece dos años de garantía para cada Producto huion.

HUION H610PRO V2 Tableta gráfica - Tableta gráfica de Dibujo de Espacio de Trabajo de 10 x 6.25 Pulgadas, Lápiz sin Batería, 8 Teclas Express, Compatible con Windows, macOS y Teléfonos Android € 84.98

€ 64.98 in stock 1 new from €64.98

Amazon.es Features 【NUEVO LÁPIZ SIN BATERÍA】 Al incorporar la última tecnología EMR pasiva, el lápiz PW100 de la tableta gráfica Huion H610pro V2 te permite crear durante muchas horas sin perder nada de inspiración, ¡simplemente di adiós al cable de carga!

【FUNCIÓN DE INCLINACIÓN】 Ya no es necesario dibujar verticalmente, la tableta gráfica Huion H610PRO V2 admite una inclinación de ±60° que te permitirá dibujar líneas más naturales, haciendo que tus obras se vean más sofisticadas.

【ULTRA HIGH PERFORMANCE】 Sus 8192 niveles de sensibilidad de presión proporcionan a la tableta gráfica grandes ventajas a la hora de crear. Gracias a la resolución de lápiz de 5080LPI y su tasa de respuesta rápida de 233 PPS, los trazos se verán perfectamente representados con líneas de diferente achura por lo que te permitirá expresarte con mayor libertad y con más precisión a la hora de realizar tus obras.

【8 +16 TECLAS PERSONALIZABLES】 El modo personalizado de la tableta gráfica H610pro V2 se convertirá en tu mejor amigo, sus 8 teclas rápidas personalizables junto con sus otras 16 teclas suaves personalizables se convierten en su arma exclusiva y te ayudarán a crear gracias a sus ajustes personalizados. Con una gran área de trabajo de 10 x 6.25 es perfecta para escritorios con espacio limitado y proporciona más espacio para crear.

【COMPATIBILIDAD AMPLIA】 La tableta gráfica H610pro V2 no es solo compatible con Windows 7 o posterior y macOS 10.12 o posterior, sino también con Android 6.0 o posterior, puede conectar la tableta de dibujo Huion Inspiroy H610Pro V2 con sus dispositivos de Android a través del conector de OTG , la tableta gráfica de dibujo Huion H610 Pro V2 viene con conectore de OTG.

HUION Kamvas Pro 20 Tableta gráfica con Pantalla - 19.5 Pulgadas Vidrio Satinado antideslumbrante HD Pantalla,16 Teclas de Acceso Directo y 2 Barras Táctiles,óptima para Oficina en casa y e-Learning € 540.99

€ 424.79 in stock 1 new from €424.79

Amazon.es Features ★ Pantalla laminada completa HD: gracias a la tecnología de pantalla laminada completa, el trazo que dibujó es preciso y natural, y casi sin desplazamiento; Además, la superficie de la pantalla está cubierta con vidrio antirreflejo, lo que reduce de manera efectiva el efecto "deslumbramiento" y brinda una mejor protección para la vista. Todas las características de Huion Kamvas Pro 20 le brindan un espectáculo de imagen más transparente y de alta calidad y un espacio de dibujo perfecto.

★ Nueva combinación de teclas de acceso directo: hay 16 teclas de acceso directo personalizadas con 16 tipos de funciones por separado, mientras que solo 8 tipos de funciones en la versión anterior se pueden personalizar. Lo que contribuirá extraordinariamente a la eficiencia de su trabajo y le ofrecerá más comodidad. Adecuado para usuarios tanto de mano izquierda como de mano derecha, ya no es necesario voltear la pantalla.

★ Lápiz sin batería que admite la función de inclinación: viene con 8192 niveles de presión del lápiz, el lápiz sin batería PW507 brinda una experiencia de dibujo más precisa y natural; Además, con ± 60 grados de reconocimiento de inclinación natural, se divertirá mucho más cuando dibuje en la pantalla con rotulador Huion Kamvas Pro 20.

★ Configuraciones más altas de productos: la gama de colores de la pantalla de la tableta gráfica Huion Kamvas Pro 20 se ha actualizado a un nivel de cobertura de 120% sRGB con colores más variados y delicados, brindando colores más ricos y una transición más suave entre los colores, lo que hará que sus ilustraciones sean más vívidas Exquisito. El ángulo de visión de 178 ° permite que el color se presente en la pantalla sin que se vea la disparidad de colores desde diferentes ángulos.

★ Compatibilidad y garantía: la tableta geaphic con pantalla Huion Kamvas Pro 20 es compatible con Windows 7 o posterior y Mac OS 10.12 o posterior. Este monitor interactivo es bueno para dibujar, pintar, editar imágenes y animaciones 3D .; Huion ofrece dos años de garantía.

HUION HS64 Tableta Gráfica para Android, Windows, Mac, Tableta de Dibujo Gráfico con Lápiz Stylus sin Batería con 8192 Niveles de Presión, 266PPS,4 Teclas Rápidas € 46.98

€ 41.98 in stock 1 new from €41.98

Amazon.es Features Redefine la creación en móvil: HUION HS64, es un nuevo producto revolucionario, admite teléfonos móviles y tabletas con Android 6.0 o posterior. El conector OTG (On-The-Go) conecta mágicamente tu inspiración con dispositivos móviles.

Mecanismo de trabajo: La conexión con el teléfono se activa automáticamente (sin tener que instalar controladores), y el área de trabajo se ajustará con la proporción entre el eje X y el eje Y convirtiéndose en 10:16.

Logra un mejor rendimiento: el arte no tiene fronteras y el HUION PW100 tampoco, un lápiz sin batería con una resolución de 5080 LPI. 8192 niveles de Sensibilidad de presión, y velocidad de la tasa de informe de 266 PPS. Te devuelve la experiencia original de dibujar en papel.

Mejoras en la experiencia del cliente: 4 teclas rápidas personalizables permiten realizar diferentes funciones a través de la punta de tus dedos, lo que acelera enormemente el flujo de trabajo. El diseño actualizado del cable USB te ayuda a ahorrar espacio.

Compatibilidad: En el modo teléfono, HUION HS64 es generalmente compatible con el software de dibujo que se puede usar en Android 6.0 o superior. En el modo ordenador, tiene soporte para Windows 7 o posterior y MAC OS 10.12 o posterior.

HUION WH1409 13.8 x 8.6 Pulgadas Wireless Graphics Drawing Pen Tablet + Accesorios, Compatible con Mac y Windows € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Amazon.es Features ★ Bolígrafo recargable: la tableta gráfica Huion WH1409 viene con un bolígrafo recargable que te hace sentir como un bolígrafo real cuando estás dibujando. 8192 Niveles de sensibilidad a la presión, ofrece golpes finos de lo que usted demanda, 5080 LPI y 233 PPS le permiten crear su obra de arte con precisión y sin problemas.

★ 12 teclas Express personalizables: puede configurarlo de la manera que desee y ser aún más eficiente. Área de trabajo grande: 13.8 "x 8.6" le brinda un espacio de trabajo gigantesco sin costar el espacio de su escritorio. Es considerada como la tableta de dibujo más grande en las líneas de productos de Huion.

★ Modos de trabajo duales e inalámbricos: el USB inalámbrico de 2.4 GHz le brinda una increíble experiencia de trabajo sin cables. La tableta gráfica Huion WH1409 lo ayuda a liberarse de la limitación de espacio. La distancia máxima de detección puede variar hasta 12 metros.

★ Batería de iones de litio incorporada de 2000 mAh: tableta gráfica Huion WH1409 con batería incorporada de alta capacidad de 2000 mAh, que proporciona una batería de larga duración de más de 40 horas y le permite disfrutar de su tiempo creativo sin distracciones.

★ Compatibilidad del sistema operativo: tableta gráfica Huion WH1409 compatible con Windows 7/8 / 8.1 / 10 y Mac OS 10.8.0 o superior. Se puede usar en los principales programas como Photoshop, SAI, Illustrator, Clip Studio, Krita, CorelPainter, Manga Studio, etc.

HUION KAMVAS Pro 13 Tableta Gráfica con Pantalla,Monitor de Dibujo Laminado Completo, 4 Teclas de Acceso Rápido Barra Táctil-Display Interactivo de 13,3 Pulgadas con Soporte € 269.99 in stock 1 new from €269.99

Amazon.es Features ❈Pantalla IPS HD laminada completa: la tableta gráfica KAMVAS Pro 13 adopta el diseño de laminación completa más reciente y el vidrio antirreflejo. Y el monitor de dibujo viene con un monitor IPS de 1920 x 1080 HD y ángulo de visión de 178 ° emparejado con 85% NTSC (120% SRGB) Color Gamut. No solo proporciona un efecto visual perfecto, sino que también minimiza eficazmente el resplandor intenso para ofrecer una imagen bastante clara y vívida incluso con luz brillante.

❈ Función de inclinación de ± 60 ° Lápiz óptico sin batería: El lápiz digital PW507 viene con 8192 niveles de presión de lápiz y soporte de inclinación de ± 60 °, lo que podría garantizar la precisión, así como una transición elegante y natural entre cada línea. La tasa de informes líder en la industria le ofrece un dibujo suave sin retrasos, se siente como un dibujo real con lápiz en el papel.

❈4 teclas de presión y 1 barra táctil: para satisfacer sus necesidades en el espacio creativo, la tableta de dibujo KAMVAS Pro 13 viene con 4 teclas rápidas para personalizar y 1 barra táctil para programar para zoom de lienzo, ajuste de pincel y desplazamiento de página, etc.

❈Construcción duradera con soporte ajustable: la dimensión del Kamvas Pro 13 es 388 x 219 x 11 mm, que tiene casi el mismo grosor que el de un teléfono inteligente. La estructura de aleación de aluminio hace que esta tableta con pantalla interactiva sea más duradera y portátil; fácil de llevar. También está equipado con un soporte ajustable en 6 ángulos para que pueda ajustar una posición cómoda para crear su trabajo.

❈Compatibilidad: KAMVAS Pro 13 es compatible con Windows 7 o posterior, MacOS 10.12 o posterior, también es compatible con Chromebook ChromeOS 88 o posterior; Admite la mayoría de software de arte como PS, SAI, Painter, Illustrator, etc. Satisfaga todas sus necesidades de enseñanza con software de tutoría en línea: PowerPoint, Word, OneNote, PDF, etc. También puede usar Huion Pro 13 para seminarios web, uso compartido de pantalla y Web Las conferencias permiten trabajar de manera más eficiente.

