Los 30 mejores Localizador Gps Ancianos capaces: la mejor revisión sobre Localizador Gps Ancianos

Mini Localizador GPS con Aplicación Gratuita para Android iOS/Rastreo GPS en Tiempo Real/Geo-Cerca/Alarmas SOS/Conversación bidireccional, Portátil GPS Tracker para Niños Adultos Mayores € 49.99

€ 45.99 in stock 1 new from €45.99

€ 45.99

Amazon.es Features 【Pos Posicionamiento GPS preciso y en tiempo real】Precisión de localización GPS hasta 10m; Carga de datos de ubicación GPS a la plataforma "JIMIMAX" en cada 10 s (según su configuración); Rangos de geo-cerca: 200m-5000m; Tres formas de posicionamiento: GPS + WIFI + LBS; Seguimiento y alerta por plataforma (APP) / SMS / Calling

【Amplias aplicaciones de GPS Tracker】El localizador de GPS es un dispositivo de seguimiento de GPS compacto y portátil con elemento de amarre, que se usa ampliamente para el seguimiento de GPS personal, como el de localización de niños / niños / ancianos; Además, el localizador de GPS es ideal para el rastreo de mascotas de GPS, como el rastreo de localización de perros / gatos / animales en tiempo real

【Llamadas SOS con conversación bidireccional】En caso de emergencia, presione el botón SOS durante más de 3 segundos, el dispositivo enviará una llamada SOS a los números SOS preestablecidos y marcará los números en 3 círculos hasta que se conteste la llamada. Rastreador de GPS para niños con el micrófono y el altavoz incorporados, que permiten que los padres y los niños tengan una comunicación bidireccional cuando están separados

【Al Alertas de Geo-cerca】Configure una alerta de Geo-cerca (200m-5000m) para obtener una alerta de notificación en tiempo real si su familia con dispositivo de rastreo GPS ingresa o sale de un área de Geo-cerca. Por ejemplo, al establecer una Geo-cerca de seguridad en la escuela de sus hijos, recibirá la notificación de la plataforma cuando su hijo llegue o se vaya de la escuela, además de ver la ruta exacta que tomó para ir a la escuela y luego regresar a casa por la tarde

【Plataforma profesional "JIMIMAX" con un gran servicio】El mini rastreador de GPS posee un sistema de rastreo de GPS profesional, gracias a nuestro sólido equipo de desarrollo y al equipo técnico de alto nivel con excelente tecnología de rastreo por GPS, soporte técnico sólido y fuerte estabilidad de la plataforma, puede confiar al 100% en nuestra plataforma "JIMIMAX" para consultar Datos de ubicación en mapas más rápidos y precisos que nunca. Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar

Localizador GPS Personas Mayores, Niños, Alzheimer, Vehículos, Botón SOS, Detector Caída, Sensor Actividad, Velocidad, Teléfono, España, Dispositivo Family Care Ele, Manual español, Ayuda configurar € 89.90 in stock 2 new from €89.90

€ 89.90

Amazon.es Features ✅【 Localizador GPS sin limite de distancia 】Localiza la ubicación de tu ser querido en todo momento con una precisión exacta y en tiempo real de la forma más sencilla.

✅【 Botón SOS de emergencia y detector de caída】 Envía un mensaje de aviso SOS o caída con la ubicación actual y llama automáticamente ante cualquier emergencia al instante a los familiares y seres queridos. Además dispone de función de teléfono: Llama de manera rápida y sencilla al contacto principal con solo pulsar un botón, muy fácil y sencillo. También recibe llamadas de los números de contacto.

✅【 Seguridad absoluta y anti robo】 Cuenta con función de sensor de movimiento, de inactividad, de zonas de seguridad, sensor de velocidad y función de llamada oculta. Perfecto tanto para personas como vehículos y objetos de valor.

✅【 Ligero, pequeño y cómodo de llevar】 Incluye colgante de REGALO. Peso muy ligero 35gr y tamaño menor a 6cm.Lo puedes llevar como pulsera, en el bolsillo, como colgante, llavero, en el cinturón, en el bolso o en la muñeca.

✅【 Muy sencillo e intuitivo de usar】 Está diseñado expresamente para favorecer su sencillez de uso. Además para cualquier duda disponemos de atención al cliente personalizada todos los días de la semana de 09 a 21h. También dispones de 15 días de prueba desde el momento de la entrega pudiendo ser reembolsado totalmente y 2 años de garantía.

Comunicador + Localizador SOS Móvil, Localizador GPS Personas Mayores/Abuelos/Ancianos/niños, Alarma Personal Móvil y SIN Cuotas Mensuales € 89.00

€ 79.00 in stock 1 new from €79.00

€ 79.00

Amazon.es Features ✅ ¡NUEVO MODELO SOS-COM3! Localizador + Comunicador SOS móvil (para tarjeta SIM). Listo para usar: Enchufar y listo. Nuestro modelo incorpora una versión mejorada de su "firmware" para que detecte automáticamente la tarjeta SIM incluida -y la mayoría de las tarjetas SIM en España- y la conecte a GPRS. Te garantizamos que te funcionará en menos de 3 minutos (tras activar la tarjeta, desactivar la petición de PIN e introducirla correctamente). Si no te funcionase, contáctanos y te ayudaremos.

✅ A través de esta "alarma personal" podrás localizar mediante GPS y AGPS/LBS + WiFi, funciona tanto en exteriores como en interiores -con mayor error- siempre que tenga cobertura de móvil. Podrás consultar la localización del dispositivo mediante APP (en castellano) o a través de tu PC (navegador).

✅ A diferencia de otros "localizadores", nuestro SOS-COM3 tiene, además, una importante función de comunicación dual o de doble vía: mediante la tarjeta de móvil interna podrás HABLAR y ESCUCHAR a través del propio dispositivo (función manos libres). Este comunicador+localizador personal cuenta con batería interna recargable de litio con una autonomía de hasta 48-96 horas (según tarjeta SIM usada y configuración).

✅ Ventajas principales del nuevo modelo respecto al anterior: ✔ Impermeabilidad IP67 ✔ Medidor de Frecuencia Cardíaca ✔ Medidor de Presión Arterial ✔ Medidor de actividad y pasos estimados ✔ Nuevo diseño formato "reloj-pulsera"

✅ Incluye una oferta en la que recibirás de forma gratuita -valorada en 7,95euros- una tarjeta SIM prepago con un saldo inicial de 5 euros (tras activación). Manual y Soporte en Castellano. IMPORTANTE: no es obligado usar nuestra tarjeta pero si MUY RECOMENDABLE por coste y, sobre todo, porque MAXIMIZA la duración de la batería llegando a multiplicar por 4 o 5 la duración respecto a otras SIM (ver activación/condiciones/tarifas de tarjeta SIM en producto)

Weenect Silver - El localizador GPS para Ancianos € 29.99 in stock 2 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SIN LÍMITE DE DISTANCIA: el localizador GPS funciona sin límite de distancia. Puede seguir a sus seres queridos desde el teléfono (iPhone y Android) sin importar en qué parte del mundo se encuentren (cobertura en más de 100 países)

LOCALIZACIÓN GPS EN TIEMPO REAL: el localizador GPS envía su posición de forma continua. Una posición por minuto si está en movimiento y cada 5 minutos si está detenido. Posiciones ilimitadas

BOTÓN SOS y TELÉFONO DE EMERGENCIAS: su ser querido puede enviarle una alerta si hay algún problema con el botón SOS del localizador. También pueden llamarlo mediante la opción de teléfono de emergencias (10 minutos de llamadas mensuales)

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN - La batería puede durar hasta 7 días cuando se usa diariamente (en el caso de 2 horas de uso activo por día). Se carga totalemente en dos horas

SUSCRIPCIÓN: el localizador GPS cuenta con una tarjeta SIM (incluida). Por lo tanto, requiere una suscripción para cubrir el costo de servicio de 3,75 € mensuales (por un período de suscripción de prepago de 2 años) READ Los 30 mejores Guantes Mma Hombre capaces: la mejor revisión sobre Guantes Mma Hombre

Invoxia Mini Tracker GPS - Localizador GPS estanco con Alertas Antirrobo en Tiempo Real- Hasta 3 Meses de Autonomía- Suscripción por 3 Años Incluida - Pequeño y ligero - Antirrobo Llaves Embarcación € 119.00 in stock 3 new from €119.00

€ 119.00

Amazon.es Features LOCALICE: Proteja sus objetos de valor contra la pérdida o el robo con total discreción en Europa en los países con cobertura de Sigfox (RC1), desde la aplicación Invoxia GPS

ALERTA ANTIRROBO: Reciba un aviso en tiempo real en caso de movimientos sospechosos. Defina unas zonas de alerta y reciba un aviso cuando su objeto de valor entre y/o salga de ellas

SUSCRIPCIÓN INCLUIDA Y GRAN AUTONOMÍA: ¡Listo para usar, la suscripción por 3 años está incluida, el Mini Tracker GPS utiliza las redes de bajo consumo! La batería dura de 1 a 3 meses.

DISCRETO, LIGERO Y ESTANCO: Adecuado para todas las situaciones: ideal para proteger su motor de embarcación, su material fotográfico y de vídeo, su carrito de bebé, sus herramientas profesionales, sus llaves…

PERMANEZCA INFORMADO: Siga el historial de desplazamientos de sus objetos a través de la aplicación móvil. La frecuencia de transmisión de las ubicaciones se puede configurar en los ajustes de la aplicación

Invoxia Tracker GPS sin tarjeta SIM - Localizar: auto, moto, bolsos, niños, personas mayores - 1 a 6 meses de autonomía € 98.99 in stock 2 new from €98.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOCALICE: El Localizador GPS de Invoxia le permite localizar sus objetos de valor sin límite de distancia en España y Portugal desde la aplicación Invoxia GPS de su móvil. El Localizador GPS transmite su posición cada 5 minutos desde que está en movimiento (según la configuración). Si el rastreador no se mueve, recibirá una notificación cada 4 horas

VIGILE / ALERTA ANTIRROBO: Defina las zonas de alerta para recibir una notificación desde el momento en que el Tracker entra y/o sale de la zona determinada. Active las alertas antirrobo con el fin de ser notificado en caso de movimiento en su vehículo parado

SUSCRIPCIÓN INCLUIDA / LARGA AUTONOMÍA: Sin tarjeta SIM, el Localizador GPS utiliza las redes de bajo consumo, ¡la suscripción por 3 años está incluida! La batería dura 1 a 6 meses, con recarga vía Micro USB en menos de 1,5 horas

LIGERO Y PEQUEÑO: Con solo 30 g de peso y unas medidas de 10 cm de largo por menos de 3 cm de ancho, lo puede colocar fácilmente en el cofre de su moto, en su guantera o en su bolso

FÁCIL INSTALACIÓN: Cargue su localizador, conéctelo a su teléfono móvil a través de la aplicación Invoxia GPS y simplemente colóquelo donde usted desee. El localizador GPS de Invoxia se puede usar en España y Portugal y en los otros países cubiertos por SigFox Europe (RC1)

Easy Finder de PAJ GPS- Mini Localizador GPS para niños, Mayores, Personas con Alzheimer- 5 días de duración de batería- Seguimiento GPS en Tiempo Real con botón SOS de Emergencia € 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET COMPLETO: El localizador gps ya viene con tarjeta SIM integrada. Simplemente regístrate en el portal del usuario de PAJ GPS y listo. Para cualquier duda o problema puedes comunicarte con el equipo de soporte de PAJ para recibir atención personalizada.

MINI GPS PARA PERSONAS U OBJETOS: Gracias a su tamaño, el Easy Finder es perfecto para niños y ancianos con algún tipo de condición como Alzheimer o demencia. El rastreador gps cuenta con un botón SOS que puede ser pulsado en caso de emergencia. También puede ser utilizado para rastrear objetos como maletas, bolsos, incluso llaves.

DIVERSAS ALARMAS: Además de la notificación SOS, podrás configurar una serie de alarmas desde los ajustes del portal FINDER de PAJ GPS. Entre ellas, podrá establecer alarma de: exceso de velocidad, batería baja y de entrada/salida de una zona predeterminada.

PORTAL PAJ GPS: Ventajas adicionales además de la localización en vivo, podrás almacenar hasta 100 días de memoria de rutas recorridas. Todas las alarmas se pueden encender/ apagar desde la app móvil o accediendo al portal del usuario de PAJ GPS. El servicio completo tiene un precio desde 5,07€/mes, 14,23€/trimestre o 50,83€/año.

GPS TRACKER SIN PROTECCIÓN DE APAGADO: Para esta versión del Easy Finder se pulsa 3 veces el botón de encendido para encender o apagar el localizador.

PAJ GPS Allround Finder -Localizador GPS para Coche, Moto, Personas Mayores, niños y más -Rastreador GPS en Tiempo Real- GPS antirrobo Coche- Marca Alemana -Autonomía 20 a 60 días(Modo Stand-by) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

1 used from €29.10

€ 29.99

Amazon.es Features LOCALIZACIÓN GPS: El dispositivo ALLROUND FINDER con tarjeta sim integrada que se conectará a la mejor red disponible y le permitirá – gracias a su FÁCIL CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN – ¡Comenzar a rastrear en tiempo real en cuestión de minutos!

MULTI-FUNCIONAL: El tamaño ideal del dispositivo le permitirá colocar su dispositivo donde quiera: guantera del coche, moto, maletas, mochilas, bolsos, … ¡Colócalo donde quieras!

ALARMAS Y NOTIFICACIONES: Podrá activar las distintas alarmas disponibles para asegurar vigilancia total. Reciba notificaciones en caso de vibración/movimiento, entrada/salida de una zona predeterminada o en caso de batería baja.

GRAN AUTONOMÍA: La duración de la batería será de unos 20 días de seguimiento activo y de hasta 60 días en modo de espera – Se activará el modo de espera cuando su dispositivo se encuentre parado con motivo de ahorro de batería.

SUSCRIPCIÓN al FINDER Portal PAJ: le permitirá disfrutar de todas las ventajas detalladas más abajo – visualice y gestione su dispositivo en todo momento y en tiempo real – 5,07 al mes, 14,23 cada tres meses o 50,83 al año. Además, dispondrá de atención al cliente personalizada.

Rastreadores GPS, A9 Locator para Niños, Padres, Mascotas, Posicionamiento WIFI Personal Anti-perdida SOS Colgante Rastreador GSM (Azul)(Se necesita tarjeta SIM) € 48.29 in stock 2 new from €48.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【1】 - Diseño de collar, delicado y compacto, fácil de llevar. Historial: consulte la pista del equipo en cualquier momento y en cualquier lugar dentro de los tres meses. Geofence: los usuarios seleccionan la función de valla electrónica en el cliente de aplicaciones móviles y configuran una valla electrónica circular en el mapa. Si el dispositivo sale de la cerca, el cliente de la aplicación móvil mostrará información de alarma.

【2】 - Monitoreo de voz: seleccione la función de monitoreo de voz al configurar y completar su número de teléfono móvil, espere un momento y después de la confirmación, se enviará una llamada a su número al equipo, puede escuchar el localizador de voz después de responder. Llamada SOS: con el botón SOS y la función de voz bidireccional, los niños o las personas mayores pueden presionar el botón SOS para obtener ayuda y hablar con el anfitrión cuando están en emergencia.

【3】- Posicionamiento GPS + LBS + Wi-Fi: el dispositivo es compatible con GPS, Wi-Fi y posicionamiento LBS, GPS es principalmente para posicionamiento exterior, Wi-Fi y LBS solo para posición interior. Número de monitoreo de SMS: Después de configurar el mensaje corto Se pueden recibir el número de monitoreo, el mensaje corto de alarma y otro mensaje corto de notificación enviado por el dispositivo.

【4】 - No molestar: las acciones posibles en el modo sin interferencia que llaman a un localizador pueden establecer cuatro grupos de tiempo sin interferencias. Dentro del intervalo de tiempo, es imposible llamar a un localizador. Varios modos de trabajo: posicionamiento rápido, Monitoreo multiplataforma: compatible con Android, teléfonos móviles y computadoras Apple y otros clientes de red Global Universal: Admite red GSM de cuatro frecuencias, configuración de zona horaria de voz.

【5】 - Posición rápida: el equipo actualiza la información de posición en un intervalo de tiempo de 1 minuto. (2) Posición estándar (posicionamiento GPS de 10 minutos): El equipo actualiza la información de posición a intervalos de 10 minutos. (3) Potencia Posicionamiento de ahorro (posicionamiento GPS de una hora): el equipo actualiza la información de posición en un intervalo de una hora, y el posicionador de modo de posicionamiento de ahorro de energía consume menos energía.

Curve, el localizador GPS Inteligente y Ligero para tu Mochila, Mascota, Coche, portátil, Llaves y más € 15.00 in stock 3 new from €15.00

1 used from €23.56

€ 15.00

Amazon.es Features Vodafone Smart SIM (incluido) para mantener este dispositivo conectado a tu teléfono desde cualquier parte, incluso en el extranjero en más de 90 países. Requiere suscripción.

Localización gps: seguimiento en tiempo real a través de la app. Curve usa varias tecnologías para realizar el seguimiento de ubicación; diferente al resto de localizadores bluetooth. Define zonas para personalizar tus alertas: curve te notificará a través de su app cuándo entre o salga de cada zona definida.

Tarjeta sim inteligente: con la vodafone smart sim integrada, estarás siempre conectado, a cualquier distancia y en cualquier ciudad.

Batería de larga duración: hasta 7 días, dependiendo del modo de localización

Alerta inmediata: deja tu curve a quienes más te importan para que, simplemente apretando un botón, puedan enviarte su ubicación a la app de curve instalada en tu smartphone.

Weenect Kids - Localizador gps para niños con batería de larga duración y teléfono de emergencia € 29.99 in stock 1 new from €29.99

1 used from €26.90

€ 29.99

Amazon.es Features LOCALIZACIÓN GPS ILIMITADA: El localizador GPS funciona sin límite de distancia. Siga a su hijo desde su teléfono (iPhone y Android)

BOTÓN DE ALERTA/FUNCIÓN TELEFÓNICA: Llamada de voz: 10 minutos al mes

ALERTA DE ENTRADA/SALIDA DE ZONAS: Notificación de entrada y salida de zona por teléfono

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN: La batería puede durar hasta 7 días de uso habitual (tomando en cuenta 2 horas de trayectos al día). Se carga en 2 horas

SUSCRIPCIÓN: el localizador GPS está equipado con una tarjeta SIM (incluida). Por tanto, requiere una suscripción para cubrir el coste del servicio, disponible desde 3,75 €/mes (para suscripciones prepagadas de 2 años).

Localizador GPS para Coche, Localizador GPS en Tiempo Real Impermeable Rastreador GPS,Fuerte Imán GPS Tracker para Vehículos con Gratis App TK905 € 55.00

€ 50.00 in stock 3 new from €50.00

€ 50.00

Amazon.es Features ★【Posicionamiento en tiempo real y posición precisa】 El posicionamiento multimodo GPS / LBS le brinda tranquilidad. Seguimiento en tiempo real a través del sitio web o aplicación móvil (utilizando datos de Google Maps), y también puede obtener coordenadas GPS a través de SMS. La precisión del GPS es de hasta 5-10 m.

★【Ampliamente utilizado】 Rastrea la ubicación de los vehículos (alquiler de coches, camión, motocicleta, congelador, barco, etc.), 【Magnético fuerte】 Con el imán incorporado, puedes conectar fácilmente el dispositivo a cualquier superficie de hierro, es muy adecuado para vehículos interiores ocultos.

★【Funciones antirrobo】 Alarma de vibración | Geofencing | Alerta por exceso de velocidad | Reproducción histórica. Ya sea para la gestión de flotas comerciales o para rastrear los problemas de seguridad de las personas que le importan cuando conducen, este dispositivo es la elección perfecta.

★【Ahorre dinero】 Si planea usar esta aplicación, necesita comprar datos de tráfico de Internet. El consumo medio de datos por mes no supera los 50 MB. Recomendamos la siguiente tarjeta SIM: Movistar / Vodafone / Jazztel / Euskaltel / Másmovil / Lowi.es/ Tuenti / Digimovil / Things

★【Dispositivo de seguimiento impermeable】 Material impermeable, diseño denso agregado y profundamente impermeable y a prueba de polvo, podría prevenir la lluvia y la suciedad.También evitará cualquier mal ambiente.Es adecuado para uso en exteriores.Cualquier problema, por favor envíe un correo electrónico a: [email protected]

Localizador GPS para Coche, App/Sitio Web posición en Tiempo Real Antirrobo rastreador GPS para Vehículos Fuerte imán y 5000mAh Recarga GPS Tracker con Gratis App para Smartphone TK905 € 55.00

€ 50.00 in stock 3 new from €50.00

€ 50.00

Amazon.es Features ★★★ Localice el remoto, amplio rango de usos: El posicionamiento no requiere requisitos de distancia, siempre y cuando se asegure de que el rastreador obtenga la señal GPS. Posicionamiento GPS GSM / GPRS en modo dual, precisión de posicionamiento de hasta 5 metros. Rastrear la ubicación de los vehículos perdidos (alquiler de automóviles, camiones, motocicletas, congeladores, embarcaciones, etc.).

★★★ Función común: 【1】 Track Seguimiento en tiempo real, el intervalo de posicionamiento de carga más rápido es cada 10 segundos. 【2】 Function Función de alarma de vibración, después de que el automóvil se detenga durante cinco minutos, si el automóvil se reinicia, el rastreador enviará una alerta de SMS a su teléfono.【3】 Función de geofence, establecer zonas de seguridad y recibir una notificación tan pronto como el rastreador ingrese o salga de esta área. 【4】 Ruta histórica, etc.

★★★ Instalación rápida y sencilla: el rastreador Imán fuerte incorporado de 5 piezas, no se necesita instalación, fácil de acoplar a cualquier superficie de hierro con un imán potente, incluso en el auto, solo un segundo.

★★★ Batería cargable de gran capacidad: Construido en 3.7V 5000mAh Batería de litio y hierro. Standby Long Maximum 90 Days (Low Power State) Últimos 7-21 días en modo de trabajo. El tiempo de uso específico depende de la frecuencia de uso. Impermeable IP65, a prueba de polvo, a prueba de golpes.

★★★ Ahorrar dinero: si va a utilizar esa aplicación, necesita comprar datos de tráfico de Internet para la tarjeta SIM, el consumo promedio de datos por mes no es más de 50 MB. De lo contrario, no tiene que comprarlo. Solo necesita abrir la función de texto. cualquier pregunta para el perseguidor, los pls nos envían por correo electrónico: [email protected] READ Los 30 mejores Guantes Calefactables Moto capaces: la mejor revisión sobre Guantes Calefactables Moto

Localizador GPS para Coche, Localizador GPS en Tiempo Real Impermeable Rastreador GPS,Fuerte Imán GPS Tracker para Vehículos con Gratis App TK905 € 50.00 in stock 4 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

€ 50.00

★【Ampliamente utilizado】 Rastrea la ubicación de los vehículos (alquiler de coches, camión, motocicleta, congelador, barco, etc.), 【Magnético fuerte】 Con el imán incorporado, puedes conectar fácilmente el dispositivo a cualquier superficie de hierro, es muy adecuado para vehículos interiores ocultos.

★【Funciones antirrobo】 Alarma de vibración | Geofencing | Alerta por exceso de velocidad | Reproducción histórica. Ya sea para la gestión de flotas comerciales o para rastrear los problemas de seguridad de las personas que le importan cuando conducen, este dispositivo es la elección perfecta

★【Ahorre dinero】 Si planea usar esta aplicación, necesita comprar datos de tráfico de Internet. El consumo medio de datos por mes no supera los 50 MB. Recomendamos la siguiente tarjeta SIM: Movistar / Vodafone / Jazztel / Euskaltel / Másmovil / Lowi.es/ Tuenti / Digimovil / Thingss

★【Dispositivo de seguimiento impermeable】 Material impermeable, diseño denso agregado y profundamente impermeable y a prueba de polvo, podría prevenir la lluvia y la suciedad.También evitará cualquier mal ambiente.Es adecuado para uso en exteriores.Cualquier problema, por favor envíe un correo electrónico a: [email protected]

parental a prueba de agua botón sos grande anciano reloj gps brazalete ancianos marcador black € 44.63 in stock 1 new from €44.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 0.96" touch oled display Seguimiento en tiempo real de 24 horas, servicio completo de 7-24 para la configuración de uso, después de insertar la tarjeta SIM 2g sin necesidad de ninguna configuración que los usuarios puedan llamar o responder llamadas entrantes como una batería grande de teléfono móvil con modo de espera durante 24 horas a 72 horas

Un buen regalo para los padres rojo para la madre negro para el padre El monitor en línea de todos los tiempos hace que los padres sean seguros.La función a prueba de agua podría hacer que las personas mayores ya no se preocupen por los daños causados ​​por la ducha o el lavado o el clima húmedo, etc.

Soporte de interfaz de aplicación multilingüe en alemán francés inglés portugués español griego italiano deutche ruso etc., busque el nombre de la aplicación: setracker en la tienda de aplicaciones para descargarlo para obtener experiencia.

Al usar la aplicación, puede monitorear y probar de forma remota la presión arterial de la frecuencia cardíaca de los padres y otras características de salud. Dentro de la aplicación, puede abrir el mapa de Google para rastrear a sus padres dónde fueron y dónde están ahora. haciendo cualquier configuración, aún puede usar el gps como teléfono móvil para responder llamadas.

Botón rojo muy grande solo diseñado para personas mayores presionando 5 segundos. Los usuarios mayores pueden marcar 3 tel no. de SOS por pedir ayuda de emergencia, enviando un sms específico (listado en la guía del usuario) sus padres serán llamados automáticamente y hablarán con usted, incluso si él o ella es demasiado mayor para presionar el botón sos.

Mini Localizadores GPS, PjxerdQ Real Antirrobo GPS Localizadores para Vehículos/Niños con Seguimiento de Actividad Fuerte Imán Recargable GPS Tracker con Aplicación Gratuita para Android iOS AT2 € 49.99

€ 41.64 in stock 1 new from €41.64

€ 41.64

Amazon.es Features 【Mini Diseño y Posicionamiento GPS Preciso y en Tiempo Real】 Localizadores GPS portátil compacto con un tamaño de solo 2.55 * 1.2 * 0.7 pulgadas, fácil de transportar. Precisión de ubicación GPS de hasta 10 M; Los datos de Ubicación del GPS se cargan en la Plataforma cada 10 Minutos (según su configuración); Tres formas de posicionamiento: GPS + AGPS + LBS; El rastreador GPS portátil localiza la posición en tiempo real o periódicamente, independientemente de la distancia recorrida

【Localice una Distancia】 Amplia Gama de Usos positioning Posicionamiento de modo dual GSM / GPS, precisión de Posicionamiento de Hasta 10 metros. Rastree la ubicación de los vehículos perdidos (alquiler de niños, personas mayores, automóviles, motocicletas, maletas, etc.). Seguimiento en tiempo real, el rastreador GPS de alta precisión permite la ubicación incluso en ubicaciones Remotas o Resistentes

【Tranquilidad Asequible】 Localizadores GPS Utilizan redes de bajo consumo, tarjeta SIM 2G No más de 30 MB por mes (incluida la tarjeta SIM). La tarjeta SIM de datos cuesta solo $ 5 por mes (no se requiere contrato). Puede enviar comandos al rastreador GPS desde la plataforma sin utilizar el servicio SIM SMS. Puede comprar una nueva tarjeta SIM que admita datos y llamadas si necesita monitoreo de voz.Cuando haya recargado la tarjeta SIM, reinicie el dispositivo

【No Hay Necesario de Instalacion】 Plotter GPS en espera de largo, batería de litio-hierro de 1000 MAh (Carga por Micro-USB en menos de 2 h). Peso: 50 g. El tiempo de uso específico depende de la frecuencia de uso. Mini rastreador GPS con potente imán integrado. También se puede Magnetizar en el metal(Cubierta Magnética Incluida)

【Plataforma "JIMIMAX" Gratuita para Toda la Vida con un Servicio Excelente】 El Mini GPS Tracker tiene un sistema de rastreo GPS profesional. La aplicación permite rastrear la ruta de su rastreador, durante el período de su elección. Gracias a nuestro sólido equipo de desarrollo y nuestro equipo técnico de alto nivel, con tecnología de seguimiento excepcional, para consultar los datos de ubicación en mapas más rápido y Más preciso que nunca

Cinturón Localizador GPS Neki Abuelos Alzheimer (100 cm de Cintura, Talla 40) € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cinturón Localizador GPS para personas mayores o con problemas cognitivos como Alzheimer o demencia. Localización muy precisa (GPS+LBS+WIFI+BDS). App gratuita para el seguimiento. Creación de zonas de seguridad con alertas en caso que la persona salga de dicha zona.

Modelo para hombre Ideal para enfermos en las primeras fases de la enfermedad que quieren seguir haciendo vida normal sin tener que llevar un dispositivo estigmatizante

Los familiares autorizados reciben la información a través de nuestra app o desde el ordenador. Atención al cliente propia (teléfono, email, chat) y en español

Tarjeta SIM incluida con el principal operador español. Nosotros hacemos la tramitación de la conexión para que pueda ser usado inmediatamente tras ser recibido

Disfrute de un mes de servicio de localización gratuito, posteriormente deberá suscribirse a través de la plataforma web, el servicio tendrá un coste de 12€/mes, 30€/trimestre o 99€/año pudiendo elegir uno de los tres planes

QR4g.com GPS: Pulsera ajustable identificativa con Tecnología QR NFC GPS para Niños y Mayores (Naranja) € 12.90 in stock 1 new from €12.90

€ 12.90

Amazon.es Features Pulsera identificativa inteligente con tecnología NFC QR GPS para niños y mayores Sistema universal 24x7x365 y sin costes de mantenimiento.

Sin necesidad de instalar ninguna Aplicación en tu móvil. Sin claves 100% seguro

Contacto inmediato: Si tu niño se pierde cualquier persona o agente público que la encuentre podrá contactar rápidamente contigo, con el simple gesto de escanear con su móvil el NFC QR o teclear codigo en QR4G.com

Sistema de Geolocalización GPS : En cada lectura recibirás un email con las coordenadas GPS y la ubicación dónde se encuentre tu niño.

Podrás informar también el grupo sanguíneo, alergias, etc. No requiere de pilas/bateria. Se puede mojar y bañarte con el. Airtag

YATEK Localizador GPS portatil Inteligente, gsm para Personas y Mayores con botón S.O.S € 119.00 in stock 1 new from €119.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 61*44*16mm

Batería: Recargable 3.7v 900mAh Li-ion

Voltaje: DC 5V 1A

Tiempo de trabajo en modo espera: >100 horas

Peso: 35gr

AYBB Collar Colgante de posicionamiento Inteligente, rastreadores GPS Botón SOS Llamada de Emergencia Monitoreo de Voz, rastreadores Anti-Perdidos para niños Padres Mascotas,White € 45.99 in stock 1 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modo de posicionamiento: posicionamiento de precisión multimodo GPRS + GPS + LSB + WiFi (opcional), puede obtener la posición con precisión, no se preocupe por perderse

Botón SOS oculto, monitoreo de voz, alarma de vibración, brinda más protección para tu amor

Admite Android, sistema iOS y varios clientes de red. Comunicación de soporte: tarjeta GSM 2G

Un localizador más pequeño y elegante que el ordinario, un gran regalo para niños, ancianos, mascotas y mujeres.

Material: material de protección ambiental ABS, collar colgante sin cadena, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le responderemos lo antes posible dentro de las 24 horas

Localizador de anti-perdidas, alarma de búsqueda segura, buscador de alarmas antirrobo de etiquetas inteligentes, adecuado para niños, ancianos, animales. € 3.29 in stock 2 new from €3.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

€ 3.29

Transmisión a larga distancia: la distancia de transmisión se puede ajustar de 1 a 25 metros, siempre vigilando a los niños, las mascotas y la familia.La distancia adecuada de 25 metros le permitirá llegar a la escena cuando encuentre algo incorrecto y proteger a tiempo su propiedad familiar y personal.

Prueba de batería: para el transmisor, encienda el interruptor y la luz de señal roja parpadeará.Cuando el brillo de la luz de señal es tenue, puede determinar que la batería está baja y que necesita reemplazarla.El receptor está en el estado de búsqueda al marcar a S-ON.Después de que el receptor recibe la señal de transmisión, la luz de la señal parpadea, la alarma suena brillante y la vibración del motor es obvia.

Espera prolongada: el receptor funciona 8 horas al día, 32 veces por minuto, y puede usarse durante 2 meses.El transmisor funciona durante aproximadamente 8 horas al día y puede usarse durante 3 semanas.

Configuración de geofence: los usuarios pueden conectar el rastreador al cliente móvil para seleccionar la función de valla electrónica y configurar una valla electrónica circular en el mapa.Si el dispositivo sale de la cerca, se mostrará un mensaje de advertencia.

Trackimo, V-Multi Tracker by Vodafone, Localizador GPS para Vehículos, Coches, Bolsos, Equipajes, Portátiles y Llaves, USB Inalámbrico € 39.90

€ 37.99 in stock 1 new from €37.99

1 used from €11.28

€ 37.99

Amazon.es Features Este dispositivo inteligente utiliza 3 tecnologías de localización, GPS , WI-FI y móvil

Recibe una alerta si se sale del área de proximidad de tu teléfono para que puedas localizarlo antes de alejarte

Recibe una alerta si supera el límite de velocidad que tú mismo puedes definir a través de la app

En caso de emergencia, permite enviar un aviso de sos con sólo mantener pulsado durante 3 segundos el botón SOS

Mide tan sólo 39 mm de ancho y 12 mm de alto y pesa menos de 20 g, duración de batería: 1-2 días, dependiendo del uso

GPS Niños Impermeable Smartwatch, Reloj Inteligente Smart Watch Telefono con GPS Rastreador Conversación Bidireccional Llamada por Voz Chat SOS Cámara Despertador Juego para Niños Niña 3-12 Años,Negro € 43.99 in stock 1 new from €43.99

€ 43.99

Amazon.es Features ✨【Mejor Smartwatch Niños de 2020】✨ Hemos preparado los mejores relojes inteligentes para niños para nuestros hijos, lo que hará que sus hijos estén muy satisfechos. Tiene una pantalla táctil de 1.44 pulgadas, La función GPS genial, es muy fácil de usar y puede usarlo para tomar cámara de fotos, chat de voz, juegos de matemáticas, reloj despertador, anti-pérdida, SOS, bajo consumo, directorio telefónico. Es genial para los niños de cumpleaños / vacaciones / Navidad.

【Llamada bidireccional HD】 smartwatch para niños que se puede añadirse una tarjeta SIM 2G, nos podremos comunicar con el niño realizando llamadas, mensajes de voz o enviando SMS.Y marque hasta 10 contactos autorizados a través de la aplicación. Reloj inteligente niños le permite comunicarse con su hijo, puede hablar con él en cualquier momento y en cualquier lugar.【NOTA:Reloj La función de llamada se activa solo después de insertar una tarjeta SIM】

【Función GPS Genial】-Ubicación precisa GPS + LBS,en cualquier momento para monitorizar a tu hijo. Puede conocer la ubicación de su niño en cualquier momento. [Notas]: Debido a red de 2G, y afectado por el número de antenas locales. el LBS posicionamiento puede tener un error de 0,3-4 km,GPS El error es de 50-500m.

【SOS - Más Seguridad】En el caso de que el niño se encuentre en una situación de peligro o se haya perdido, el smartwatch niños dispone de un botón SOS, los niños pueden presionar la tecla SOS durante 3 segundos, realizar un llamada de emergencia al teléfono que previamente hayamos configurado, puede configurar hasta 3 números SOS.

‍♂【Selección SIM Y Garantía】‍♂ reloj inteligente Incorpora una ranura para agregar una tarjeta SIM de 2G red (no incluida)(En España, Recomiendan las compañías Simyo, Movistar, y Vodanfone) La red 2G es necesaria para que funcione el reloj para niños. En el momento de compra, pues si no funciona bien o no conseguimos configurarlo hay que contactarnos para que le ayude con su uso. https://www.amazon.es/sp?&seller=A3CK0EDINWR7IK READ Los 30 mejores Riñonera De Pierna capaces: la mejor revisión sobre Riñonera De Pierna

AnteaMED oppla' Sistema de Llamadas de Emergencia y SOS para Personas Mayores con gsm, GPS, Detección de Caídas y Base de Carga… (Negro) € 95.21 in stock 1 new from €95.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number opplà Model . Color Negro Is Adult Product

Winnes Mini Rastreador GPS, Magnético Micro GPS Ortung Anti Theft Tiempo Real GPS Locator para Bolso Cartera Bolsillos Escolares. Documentos Importantes Perdido Localizador Tracker TK901 Negro € 49.99 in stock 3 new from €49.99

€ 49.99

Amazon.es Features ♦♦♦ Mini diseño: Mini GPS Tracker tamaño es 47 mm * 24 mm * 18 mm. Solo un tamaño de moneda

♦♦♦ Amplio uso: el rastreador GPS está diseñado para su uso en cualquier lugar. Monedero, monedero, carteras, bolsos para niños, documentos importantes. Pero también se puede utilizar en el motor del coche y así sucesivamente, se puede utilizar en cualquier lugar.

♦♦♦ Imán incorporado: las funciones de seguimiento en directo son ilimitadas. El rastreador GPS Mini tiene un potente imán incorporado. También se puede magnetizar en metal.

♦♦♦ Posicionamiento preciso: tres formas de posicionamiento: mensajes de texto, posicionamiento de la aplicación, posicionamiento web. Muestra la información de ubicación que quieras. Posicionamiento de posicionamiento GPS/A GPS/LBS, precisión de posicionamiento de hasta 15 metros

♦♦♦ Valla electrónica (Geo-Fence): cuando configures una Geo-Fence de manera que el dispositivo limita su movimiento dentro de un distribuidor, el dispositivo envía un mensaje a la aplicación si se daña el distribuidor.

AT1 GPS Tracker Magnético Fuerte 6000mAh, Mini Portátil Localizadores GPS con GPS en Tiempo Real de Rastreo y Alarma Antirrobo para Coche Motocicleta Camiones Niños Aplicación Gratuita € 49.99 in stock 1 new from €49.99

€ 49.99

Amazon.es Features 【Localizador GPS Magnético Fuerte】El Rastreador de GPS tiene solo 230 gramos (con cubierta magnética), dimensión: 8,5 cm x 5,8 cm x 2,9 cm, muy ligero y compacto, no es fácil de notar. El rastreador de vehículos con imán fuerte es muy fácil de instalar y tiene una función de alarma de manipulación, que es mucho más segura. Puede colocar fácilmente el dispositivo de rastreo GPS en una motocicleta, maleta o bolso, guardarlo en su bolsillo o incluso debajo del auto por un segundo

【Time Tiempo de Espera Súper Largo】 El Localizador GPS del automóvil tiene una batería de gran capacidad de 6000mAh incorporada que puede durar hasta 100 horas (el intervalo de carga de datos de posicionamiento del GPS es de 10 segundos), y el tiempo de espera puede ser de hasta 1 mes. Cargue rápidamente con Micro USB durante 3 horas. Diseño a prueba de polvo y agua IP67, sin necesidad de preocuparse por los días de lluvia

【Posicionamiento GPS Preciso y en Tiempo Real】GPS tracker para coche con posicionamiento GPS y LBS incorporado para hacer que la señal sea más estable, precisa y más rápida cuando se cargan datos. El rastreador de GPS envía los datos de posicionamiento al servidor de la plataforma "Tracksolid" cada 10 segundos en modo de trabajo (según la configuración), la precisión de posicionamiento puede alcanzar hasta 10 metros. También puede obtener coordenadas de GPS a través de SMS

【Al Alertas de Geo-cerca】 El Rastreador de GPS portátil le permite establecer un rango seguro (200m-5000m) para su vehículo o familia. Cuando su automóvil o familia ingrese y salga de la cerca Geo que estableció, recibirá una notificación de alarma de la aplicación "Tracksolid" para que pueda rastrear el vehículo o la ubicación de su familia a tiempo, viendo las actividades de movimiento a medida que ocurren en las rutas de mapas

【Func Funciones de Alarma Múltiple y Reproducción Histórica】Función de alarma: alarma de sabotaje, alarma de sonido, monitoreo de voz, geo-cerca, seguimiento en tiempo real, alarma de vibración, alarma SOS, etc. Tres recordatorios de alarma: SMS, APP, llamadas telefónicas. La plataforma "Tracksolid" puede registrar rutas de vehículos de 6 meses, y queda claro cuando el vehículo ha estado allí. El localizador gps para coche se puede usar en todo el mundo

Electrolandia® Colgante Localizador GPS para Niños y Ancianos € 74.95 in stock 1 new from €74.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Localización en coordenadas a tiempo real

Conectividad cuatribanda GSM (funciona en todo el mundo)

Boton de emergencia S.O.S y sistema de intercomunicador para poder hablar a tiempo real

Incluye colgante, localizador GPS, cargador, cable USB y manual de usuario

SODIAL Dispositivo Anti-Perdido Inteligente Rastreador De GPS Localizador De Llavero Mart Selfie Buscador De Llave Rastreador para Mascotas Ancianos Ni?o € 8.82 in stock 2 new from €8.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de GPS: monitor GPS, tamaño de pantalla: menos de 2 pulgadas, duración de la batería: 30 horas.

Voltaje: 5 V. Característica especial: mando a distancia. Nombre del modelo: R2.

Ubicación geográfica: Europa.

Potencia de salida: 3 V/3 mAh.

Peso del producto: 26 g.

MUXAN Mini GPS Tracker Child SOS Alarma de emergencia Posicionamiento en tiempo real Mini GPS Tracker Espía para objetos de valor Ancianos Motocicleta Bicicleta Vehículo TK921 € 52.99 in stock 1 new from €52.99

€ 52.99

Amazon.es Features 【 Mini GPS GPS y gran uso 】 – Tamaño mini, muy adecuado para ocultarse. La aplicación de este rastreador GPS es muy amplia, como niños, ancianos, bolsos, carteras, mochilas, bicicletas, motocicletas, coches, camiones y equipos de construcción antirrobo. Adecuado para Europa, Estados Unidos, Canadá y casi todos los países del mundo.

【Dispositivo de seguimiento de gps en tiempo real】-Siempre conoce la ubicación de tu hijo querido o de sus padres mayores y, en caso de emergencia, también puede utilizar un clic para llamar el número de emergencia. Posición en modo GPS/LBS, precisión de posicionamiento de hasta 16 ft/5 m.

【Modo de ahorro de energía】-Cuando el rastreador se mantiene estacionario durante más de 5 minutos, el dispositivo se pondrá en reposo (aplicación offline). Debe llamar al número de tarjeta SIM del localizador para despertarlo.

【Historial de 6 meses】 – Puede ver la trayectoria de conducción de cada día en los últimos 6 meses en la aplicación. La ruta de conducción se leerá en un breve vídeo.

【Geofoce】 - Puede establecer una zona circular, el dispositivo entra y sale de la zona definida y recibirá un recordatorio en la aplicación.

Reloj GPS Seguimiento de seguridad por wifi Rastreador de SmartWatch para ancianos Niños Adolescentes Autismo Alzheimer Localizador personal de GPS SOS , Champagne Gold € 164.00 in stock 1 new from €164.00 Consultar precio en Amazon

€ 164.00

Monitoreo de voz: el conjunto general al número principal, abre el reloj después de la iniciativa del reloj para marcar el número establecido, el reloj no puede escuchar la voz del teléfono, el teléfono puede escuchar el sonido alrededor del reloj.

No molestar el período: no molestar en ningún momento dentro del teléfono no puede entrar en el reloj.

Configuración de recordatorio SMS: baja potencia, sos, quitar el reloj 3 alarmas SMS, que establece el número que el mensaje de alarma de reloj enviado al número, el mensaje de texto de alarma de acuerdo con los cargos normales de mensaje de texto, el número se establecerá

Modos de escena: vibración y timbre, timbre, vibración, silenciar 4 modos.

