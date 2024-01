Inicio » Electrónica Los 30 mejores huawei p10 -lite capaces: la mejor revisión sobre huawei p10 -lite Electrónica Los 30 mejores huawei p10 -lite capaces: la mejor revisión sobre huawei p10 -lite 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de huawei p10 -lite?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ huawei p10 -lite del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Batería original para Huawei P10 Lite € 16.70

1 used from €15.30

Free shipping

Amazon.es Features ORIGINAL: esta batería es una batería original para el Huawei P10 Lite.

ESPECIFICACIONES: Tipo de célula: Li-Pol. Voltaje: 3,8 V. Milliamperios por hora: 2900 mAh. Tamaño: 79 x 63 x 3 mm.

Sin función de memoria: gracias a la tecnología de iones de litio, esta batería no tiene efecto memoria. Esto significa que incluso después de cargas parciales, la batería todavía proporciona el tiempo de funcionamiento completo y un voltaje constante.

CONTROL DE CALIDAD: Antes de que una batería salga de nuestro almacén, lo comprobamos en busca de su configuración de voltaje y posibles errores. Cada batería viene con un código QR único, por lo que podemos entender de dónde proviene el producto en cualquier momento.

Envío: En MobiloTec puedes comprar baterías, fuentes de alimentación y cargadores para dispositivos eléctricos como portátiles, impresoras y teléfonos inteligentes en línea y puedes enviarte a casa de forma rápida y cómoda a través del paquete DHL.

wiredge 3 en 1 Multi Cable de Carga, 35cm/1FT Multi USB Cargador Cable Nylon Universal Múltiples Micro USB Tipo C Cable Compatible con Samsung Galaxy S20 S10 S9, Huawei P40 P30, LG, Oneplus(1 Pack) € 10.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Un Cable para Todos Los Teléfonos Móviles】: es un cable de teléfono 3 en 1 con tres conexiones diferentes: puerto iP + tipo C + micro USB. Con un solo cable múltiple, puedes cargar 3 dispositivos al mismo tiempo, ahorra espacio y tiempo.

【Diseño Intimo y Fácil de Usar】:Diseño corto de 35 cm: la longitud de 35 cm es muy fácil de llevar en el bolso, cómodo y práctico para viajes y en el escritorio y el ordenador portátil en casa o en la oficina, en el coche. Es relativamente corto, pero no demasiado corto: te permite utilizar tu dispositivo libremente mientras se carga sin enredos de cables.

【Flexible y Duradero】: conector de aleación de aluminio reforzado, robusto y mejorado; cable trenzado de nailon, mayor flexibilidad y fácil de doblar. (Nota: no admite transferencia de datos para dispositivos tipo C y micro USB).

【Compatibilidad Universal】:compatible con teléfono iP X / 8/8 Plus / 7 Plus / 7 / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / SE / 5s / 5c / 5; Samsung Galaxy S7/S7 Edge S6/S6 Edge Note 5; para S9 +/S9 S8 +/S8 Note 8 A3 A5 201. 7, LG G5. G6 V20 V30, Huawei P9/P10/P20 Honor 10/8/9 Mate 9 10, Sony Xperia XZ, HTC 10/U11, etc. PS4 y más. El cable de carga para teléfono móvil no es compatible con carga rápida, corriente máxima de solo 2 A, no puede cargar el portátil ni la tableta.

[Garantía] -Ofrecemos un servicio al cliente amable y una garantía de por vida. En caso de preguntas de calidad del producto puede ponerse en contacto con nosotros Este cable de carga múltiple es solo para cargar y no soporta transferencia de datos).

Huawei P10 Plus caso, Huawei P10 Plus Cover, ikasus Crystal Clear Bling Glitter Sparkle ángel niña Star Ultra Slim Flexible Frame Silicona Funda protectora de goma suave TPU Bumper para HuaWei P10 Plu € 8.14

Amazon.es Features Modelo compatible: Huawei P10 Plus

Hecho de alta calidad suave electroplate Plating TPU que es seguro y protector, Peso ligero que ajusta perfectamente a su teléfono

Diseño humanizado hace que nuestro caso más útil, puede acceder a todos los botones con el caso, y el tamaño es cómodo para que usted pueda Catch.

Cámara recorte, cargador, y micrófono abierto para facilitar el acceso

Paquete: 1 * Huawei P10 Plus casos

Huawei P10 Plus caso, Huawei P10 Plus Cover, ikasus con lentejuelas Glitter Bling polvo 3d diamond paillette Slim con purpurina Flexible suave de goma carcasa de Gel TPU Carcasa para Huawei P10 Plus, € 6.99

Amazon.es Features Modelo compatible: Huawei P10 Plus

Material de alta calidad TPU suave que es seguro y protector, Peso ligero que ajusta perfectamente a su teléfono

Diseño humanizado hace que nuestro caso más útil, puede acceder a todos los botones con el caso, y el tamaño es cómodo para que usted pueda Catch.

Cámara recorte, cargador, y micrófono abierto para facilitar el acceso

Paquete: 1 * Huawei P10 Plus Funda

NEW'C 3 Piezas, Protector Pantalla para Huawei P10 Lite, Cristal templado Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Ultra Resistente € 6.95

Free shipping

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Huawei P10 Lite. El espacio entre el Huawei P10 Lite y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

⚠ NO COMPATIBLE CON : Huawei P10

Fabricado en cristal templado premium de alta calidad de 0,33 mm de espesor con cantos redondeados. Solución anti-rotura ideal: dureza extremadamente alta, protege la pantalla del teléfono de golpes y daños accidentales. Oleofóbico: tiene un revestimiento oleofóbico que evita las huellas dactilares y otros contaminantes y hace que la película sea fácil de limpiar.

En Huawei P10 Lite, el vidrio se ha hecho un poco más grande para proteger la pantalla tanto como sea posible. Sin embargo, debido a los bordes redondeados del dispositivo, puede ocurrir una filtración de aire. Una pipeta aumenta la adherencia del vidrio y bloquea la infiltración de aire. Nunca lo use en un dispositivo ya dañado o agrietado. Importante: después de usar la pipeta, debe exponerse al sol o a la luz ultravioleta durante al menos 5 a 10 s.

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Huawei P10 Lite, toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

WD BLACK P10 5TB Game Drive HDD portátil USB 3.2 Gen 1 Type-A compatible con Playstation, Xbox, PC y Mac € 169.99

€ 142.83 in stock 28 new from €184.00

5 used from €142.83

Free shipping

Amazon.es Features Hasta 5.tb de capacidad que pueden guardar hasta 125 juegos, de manera que podrás guardar tus favoritos antiguos y todavía te quedará espacio para juegos nuevos

Formato portátil y duradero que te brinda acceso rápido a tu biblioteca de juegos, dondequiera que vayas

Hdd de alto rendimiento para optimizar tu experiencia de juego en consola o pc y dar impulso a tus juegos

Diseñada específicamente para jugadores basándonos en la calidad y fiabilidad de wd_black de manera que puedas jugar sin límites

Oihxse Moda Case Compatible para Huawei P10 Funda Vidrio Templado con Cuerda Cordón TPU Silicona Suave Bumper Cover Anti-Choques Anti-Rasguños Cáscara de Cristal Estuche,A9 € 10.98

Amazon.es Features ❥La funda vidrio templado es compatible con Huawei P10. Verifique el modelo del teléfono móvil antes de comprarlo.

❥Diseño Moda: Huawei P10 hecho de vidrio templado transparente con patrón, demuestra completamente la hermosa apariencia original del teléfono. La funda protectora de vidrio templado con patrón de moda con cordón es una combinación perfecta de diseño moderno y elegante. para hacer que su teléfono sea diferente y atractivo.

❥Cuerda Portátil: la carcasa de vidrio templado para Huawei P10 con correa antipérdida, fácil de transportar cuerda está al aire libre.

❥Protección Completa: proteja su teléfono contra rasguños, golpes y manchas, los materiales de primera calidad brindan una protección inigualable.

❥Admite carga inalámbrica y NO afecta la transmisión de señal. Fácil acceso a todos los botones, controles y puertos sin quitar la funda.

EASSGU Funda para Huawei P10 (5.1" Inches), Carcasa de Silicona Suave de TPU - Azul Zafiro € 7.99

Free shipping

Amazon.es Features Perfectamente compatible con las fundas de teléfono HUAWEI P10.

El teléfono móvil está hecho de silicona TPU líquida suave, que puede proteger eficazmente el teléfono móvil contra caídas y arañazos.

La limpieza de esta funda de teléfono es muy conveniente. Si necesita limpiar la carcasa del teléfono, simplemente retírela y lávela con agua.

El material de silicona TPU suave garantiza que esta funda para teléfono no sea fácil de deformar y duradera.

Prometemos brindar a cada cliente un servicio de alta calidad. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, contáctenos a tiempo, le responderemos dentro de las 24 horas.

NEW'C 2 Unidades, Protector de Pantalla para Huawei P10 Lite, Vidrio Cristal Templado € 5.89

1 used from €4.36

Free shipping

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Huawei P10 Lite. El espacio entre el Huawei P10 Lite y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

⚠ NO COMPATIBLE CON : Huawei P10

Fabricado en cristal templado premium de alta calidad de 0,33 mm de espesor con cantos redondeados. Solución anti-rotura ideal: dureza extremadamente alta, protege la pantalla del teléfono de golpes y daños accidentales. Oleofóbico: tiene un revestimiento oleofóbico que evita las huellas dactilares y otros contaminantes y hace que la película sea fácil de limpiar.

En Huawei P10 Lite, el vidrio se ha hecho un poco más grande para proteger la pantalla tanto como sea posible. Sin embargo, debido a los bordes redondeados del dispositivo, puede ocurrir una filtración de aire. Una pipeta aumenta la adherencia del vidrio y bloquea la infiltración de aire. Nunca lo use en un dispositivo ya dañado o agrietado. Importante: después de usar la pipeta, debe exponerse al sol o a la luz ultravioleta durante al menos 5 a 10 s.

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Huawei P10 Lite, toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

Suhctup Compatible con Huawei P10 Funda de Tela Tejida de Color Sólido TPU Forrada Premium de Carcasa Simple Moda Antideslizante Antigolpes Anti-arañazos Protección Caso(Rojo) € 10.98

Amazon.es Features ♥ [COMPATIBILIDAD] : Es adecuada para Huawei P10 . Confirma el modelo antes de comprar, ¡gracias!

♥ [TELA TEJIDA PREMIUM] : La apariencia de la funda protectora está hecha de tela de alta calidad, que es muy adecuada para Huawei P10. El tejido de alta calidad le da a la capa protectora un aspecto clásico y una sensación cálida y suave adecuada para las estaciones frías. Hace que el Huawei P10 sea único y llamativo.

♥ [ESTILO DE COLOR SÓLIDO] : Esta carcasa protectora de tela para Huawei P10 adopta un diseño monocromático. Tiene una variedad de colores para elegir. Los diferentes colores pertenecen a diferentes estilos. Son muy elegantes y de moda. El diseño de color sólido hace que las personas no se cansen visualmente fácilmente y extiende la carcasa protectora. Vida de servicio.

♥ [PROTECCIÓN DE ALTA CALIDAD] : El interior de la funda protectora del Huawei P10 está hecho de silicona suave y la capa exterior es de tela de alta calidad. Esto hace que la funda protectora sea muy a prueba de golpes, antideslizante, antihuellas y resistente a los arañazos, y puede resistir el desgaste en la vida diaria, lo que hace que el iPhone El 12 Pro Max es muy seguro.

♥ [SERVICIO CALIDAD] : Si hay algún defecto o algún problema de calidad, contáctenos por correo electrónico, resolveremos el problema por usted dentro de las 24 horas.

ivoler Funda para Huawei P10 Lite, Carcasa Protectora Antigolpes Transparente con Cojín Esquina Parachoques, Suave TPU Silicona Caso Delgada Anti-Choques Case € 6.95

Free shipping

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Compatible con Huawei P10 Lite.

[Mantente Original] --- Su TPU transparente es antiamarilleante y permite mostrar el aspecto original de tu teléfono. Ligero y delgado, no agregue abultar a su teléfono. El diseño interno de pequeños puntos evita una marca de agua fea contra la parte posterior y los lados del teléfono. Además, es resistente a huellas.

[Diseño Resistente a Los Golpes] --- Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.

[Pantalla y Protección de La Cámara] --- Funda from iVoler no solo proporciona un bisel de 1 mm más alto para la cámara, sino que también da labios de 0,5 mm más altos a la pantalla para que actualice aún más la protección de la pantalla.

[Ajuste Perfecto] --- Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Fácil de instalar y quitar. READ Los 30 mejores Baofeng Uv-5R Plus capaces: la mejor revisión sobre Baofeng Uv-5R Plus

Huawei P10 Flip View Cover, Gris Oscuro - apropiado para P10 € 16.90

Free shipping

Amazon.es Features Funda que permite el acceso a todos los botones y funciones del teléfono

Ofrece protección contra los golpes y arañazos

Resistencia al impacto y resistencia a la contaminación

El diseño tiene plenamente en cuenta la forma del teléfono para destacar la forma del prototipo

HUAWEI - HB386280ECW - BATERÍA DE Iones DE Litio - Honor 9, P10-3200MAH Bulk € 17.89

Amazon.es Features HUAWEI - HB386280ECW - BATERÍA DE IONES DE LITIO - HONOR 9, P10 - 3200MAH BULK

HUAWEI P10 Smartphone (12,95 cm (Pantalla táctil DE 5,1 Pulgadas), 32 GB de Memoria Interna, Android 7.0, emui 5.1) Graphite Black € 245.00

Free shipping

Amazon.es Features Pantaa de 5 1 pugadas tps fu hd 432 ppi 1920 x 1080 píxees

Kirin 960 octa-cora (4 x 2 4 ghz + 4 x 1 8 ghz) 4 gb de ram ddr4

Memoria interna de 32 gb (ampiabe mediante microsd hasta 256 gb)

20 megapíxees monocromo + cámara dua eica de 12 mpx enfoque automático híbrido ois grabación de vídeo 4k fash ed de 2 coores 8

Android 7 0 Nougat con EMUI 5 1

Oihxse Moda Case Compatible para Huawei P10 Plus Funda Vidrio Templado con Cuerda Cordón TPU Silicona Suave Bumper Cover Anti-Choques Anti-Rasguños Cáscara de Cristal Estuche,A9 € 10.98

Amazon.es Features ❥La funda vidrio templado es compatible con Huawei P10 Plus. Verifique el modelo del teléfono móvil antes de comprarlo.

❥Diseño Moda: Huawei P10 Plus hecho de vidrio templado transparente con patrón, demuestra completamente la hermosa apariencia original del teléfono. La funda protectora de vidrio templado con patrón de moda con cordón es una combinación perfecta de diseño moderno y elegante. para hacer que su teléfono sea diferente y atractivo.

❥Cuerda Portátil: la carcasa de vidrio templado para Huawei P10 Plus con correa antipérdida, fácil de transportar cuerda está al aire libre.

❥Protección Completa: proteja su teléfono contra rasguños, golpes y manchas, los materiales de primera calidad brindan una protección inigualable.

❥Admite carga inalámbrica y NO afecta la transmisión de señal. Fácil acceso a todos los botones, controles y puertos sin quitar la funda.

MAMA MOUTH Huawei P10 Lite Funda, Heavy Duty Silicona híbrida con Soporte Cáscara de Cubierta Protectora de Doble Capa Funda Caso para Huawei P10 Lite Smartphone,Rojo € 12.99

Free shipping

Amazon.es Features Diseño específico para Huawei P10 Lite Smartphone

Protector funda para exigentes condiciones de uso pesado y accidentes,Drop protección. La absorción de impactos oferce extrema drop protección

Hechos de un material termoplástico fuerte, la funda de silicona es resistente a los impactos, resistente a los arañazos y añade un poco de color a tu vida., arañazos y marcas

Los bordes redondeados ofrecen la mejor protección en todo al mismo tiempo, preserva las líneas esbeltas y apariencia de su teléfono móvil

Diseño único permite un fácil acceso a todos los botones, controles y puertos sin tener que quitar el caso

AICEK Funda Huawei P10 Lite, Negro Silicona Fundas para P10 Lite Carcasa Huawei P10 Lite Negro Silicona Funda Case € 7.99

Free shipping

Amazon.es Features TPU negro con superficie mate ---- La superficie mate con buena fricción hizo un buen sentido del tacto, fácil de tenir.ne no puede ponerse amarillas.

Corte preciso ---- El fácil acceso a todas las funciones del Huawei P10 Lite, como la cámara, botón de encendido, botón de volumen, ect.

Descenso flexible de TPU cáscara de la protección ---- se adapte a su teléfono celular como un guante y ofrece una protección adecuada para evitar accidentes cayeron y los golpes, etc ..

Adaptado ---- Diseño El diseño es sólo para Huawei P10 Lite pueden permanecer a la figura de su teléfono móvil con pequeña superficie, y se mantiene todas las cosas en el lugar correcto.

Fótica ---- acabado fótica Carácter haber terminado, la cáscara sigue siendo un estilo sencillo y ofrece una sensación cómoda para la mano.

AICEK Funda Huawei P10 Lite, Transparente Silicona Fundas para P10 Lite Carcasa Huawei P10 Lite (5,2 Pulgadas) Silicona Funda Case € 7.99

Free shipping

Amazon.es Features Diseño de tampón de puntos: En el interior de la caja contenía partículas neta impide blister marca de agua y mejora la disipación del calor.

Ajuste exacto: Forma ajustable a sus Huawei P10 Lite con cortes de precisión para todos los botones y puertos que permiten la operación sin ningún obstáculo.

Diseño Delgado: Este AICEK funda no añade mucho volumen para el Phone. Se complementa con el diseño minimalista del Huawei P10 Lite muy bien.

Una protección duradera: Resistente a los golpes, rasguños y las lágrimas y evita la acumulación de polvo y aceite.

18 meses de garantía: Sin complicaciones el reemplazo o la garantía de devolución de AICEK garantizar la máxima protección a la vida de su Huawei P10 Lite Funda.

Huawei P10 Lite - Smartphone 32GB, 4GB RAM, Dual Sim, White € 169.99

€ 132.89 in stock

2 used from €132.89

Free shipping

Amazon.es Features CPU Octa-core (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 y 4x1.7 GHz Cortex-A53) y sistema operativo Android 7

Pantalla LTPS IPS LCD de 5.2'' con resolución de 1080 x 1920 pixeles

Memoria interna de 32 GB y batería de li-ion con capacidad de 3000 mAh, no extraíble

Cámara primaria de 12 MP con autofoco y cámara secundaria de 8 MP

AICEK Funda Huawei P10 Lite, Transparente Silicona 360°Full Body Fundas para Huawei P10 Lite Carcasa Silicona Funda Case (5.2") € 7.99

Free shipping

Amazon.es Features Diseño de tampón de puntos: En el interior de la caja contenía partículas neta impide blister marca de agua y mejora la disipación del calor.

Ajuste exacto: Forma ajustable a sus Huawei P10 Lite con cortes de precisión para todos los botones y puertos que permiten la operación sin ningún obstáculo.

Diseño Delgado: Este AICEK funda no añade mucho volumen para el Phone. Se complementa con el diseño minimalista del Huawei P10 Lite muy bien.

Una protección duradera: Resistente a los golpes, rasguños y las lágrimas y evita la acumulación de polvo y aceite.

18 meses de garantía: Sin complicaciones el reemplazo o la garantía de devolución de AICEK garantizar la máxima protección a la vida de su Huawei P10 Lite Funda.

baolongking Oculus Quest - Cable USB C de 2 Enlaces, Cable de Carga rápida de 60 W, Carga PD para Oculus Quest y PC de Juegos (A a C) 3m € 14.99

Free shipping

Amazon.es Features [Cable de enlace de búsqueda/nueva actualización]: Oculus Link conecta los auriculares Oculus Quest (1 y 2) a un PC de juegos, es más suave y claro, por lo que puedes jugar una variedad de aplicaciones y juegos Oculus Rift para añadir mejor a la experiencia de juego.

Diseño único: cable de carga rápida USB-C a USB-A, el innovador diseño doble de 90 grados L hace que sea más fácil y cómodo para jugar juegos, ver videos y leer libros electrónicos, mientras que 10 pies puede ser ideal para tu escuela, hogar, trabajo y viajes cuando estás lejos de la toma de carga.

Carga y transmisión de alta velocidad: el cable USB C a USB A está hecho de cobre chapado en estaño y cubierto con alambre de PVC, no se calienta y no daña computadoras, teléfonos móviles y VR. El cable USB tipo C a USB tipo C potencia de salida de hasta 20 V, 3 A, que está garantizado por un cable de carga seguro de alta velocidad y soporta velocidad de transferencia de datos de hasta 5 G.

[Servicio posventa]: estamos comprometidos a proporcionarte productos de seguridad de alta calidad, este cable oculus Quest Link durará toda una vida. Realmente será el último cable que necesites comprar, soporta servicio de tecnología de 7 x 24 horas. Cualquier problema, puedes enviarnos un correo electrónico directamente al centro de compradores. Responderemos dentro de 8 horas normalmente.

kwmobile Carcasa Compatible con Huawei P10 Lite Funda - Funda con Tarjetero y Stand de Cuero sintético - Magnolias € 9.99

Free shipping

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei P10 Lite.

FINO CUERO ARTIFICIAL: El cover plegable estilo billetera cuenta con una apariencia elegante debido a su fabricación en cuero de imitación. ¡Protege tu teléfono móvil con estilo!

ESPACIO PARA TARJETAS: La funda tiene compartimentos para poner tarjetas y documentos de identidad.

CIERRE MAGNÉTICO: Gracias al broche magnético, podrás cerrar la tapa del protector y proteger también la pantalla de tu Smartphone. ¡La seguridad primero!

UNA MEJOR VISUALIZACIÓN: El soporte permite que tu dispositivo se pueda apoyar para que tengas una mejor visualización de tus archivos multimedia. Además gracias a este apoyo, el móvil no se resbalará.

RAVIAD 3 en 1 Multi Cable de Carga, Nylon Multi USB Cargador Cable Múltiples Micro USB Tipo C Compatible con Samsung Galaxy S10/S9/S8/S7/S6, Huawei P30/P20/P10, Redmi Note 7/Mi A3/A2/A1 € 5.99

Free shipping

Amazon.es Features Cable USB Múltiple 3 en 1: Cable USB de carga múltiple RAVIAD Incluyendo puertos de conector, Micro USB y USB tipo C, no es necesario transportar cables diferentes para cargar diferentes dispositivos de puerto. Haga que su vida digital sea más simple y conveniente.

Carga de Alta VelocidCarga de Alta Velocidad: Admite una carga máxima de 5V/ 3A para cargar tus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. Soporte de Cable Transferencia de Sync datos, velocidad de hasta 480Mbps. No admiten la transmisión de datos.ad: Admite una carga máxima de 5V/ 3A para cargar tus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. Soporte de Cable Transferencia de Sync datos, velocidad de hasta 480Mbps. No admiten la transmisión de datos.

Perfecto Compatible: Cable Multi USB compatible con Samsung Galaxy S10/ S9/ S8/ A50/ A40/ S7/ S6, Note 9/ Note 8, A5/ A3, Mi 9 Mi A2 Mi A1 Mi 8, Huawei P30/ P20/ Mate 20, Honor 9/ Honor View 10, LG G7/ G6, OnePlus 6T, HTC, Nokia y más.

Excelente Durabilidad: El conector de cables está hecho de material estable con aleación de zinc, antioxidante, antioxidante. El cable compuesto por nylon trenzado tiene una excelente propiedad anti-torsión y a prueba de abrasión, después de 8000 veces el rendimiento probado y probado de flexión de flexión.

Garantía de por Vida: La garantía de por vida de RAVIAD, asegura que disfrutará durante mucho tiempo de su compra. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos. READ Los 30 mejores Radio Cd Para Coche capaces: la mejor revisión sobre Radio Cd Para Coche

REY Funda Carcasa Gel Transparente para Huawei P10 Lite, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para HUAWEI P10 LITE, respetando botones y puertos del SmartPhone

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

CABLETEX Cable de carga del mando Cable de carga rápida de 3 m para PlayStation 5 | Cable de mando para PS5 DualSense Controller € 22.00

Free shipping

Amazon.es Features Cable de carga para PS5 de 3 metros de longitud - Perfecto para la consola Ps5 y los jugadores que valoran la flexibilidad y la calidad. Simplemente conecta el mando Dual Sense a la consola mediante el cable.

PLAY & CHARGE: Juego flexible y carga al mismo tiempo, no importa donde se encuentre la estación de carga de PS5, con esta longitud siempre jugarás cómodamente con el mando- el cable de carga de 3 metros perfecto para la Playstation 5

Robusta funda textil: con el aspecto de la Playstation 5 original de Sony, este accesorio no sólo tiene un aspecto de gran calidad, sino que también protege el cable de posibles daños y es absolutamente flexible

Correa de velcro: Si ya no necesita el cable de carga, puede simplemente enrollar el cable de carga rápida USB y fijarlo con el velcro del cable adjunto.

Correa de velcro: Si ya no necesita el cable de carga, puede simplemente enrollar el cable de carga rápida USB y fijarlo con el velcro del cable adjunto.

Huawei P10 (Dazzling Blue) € 259.99

Free shipping

Amazon.es Features Capacidad máxima de la memoria RAM de 256 GB

La velocidad del procesador es de 2.4 GHz

Acelerómetro, FM-radio, flash integrado, ranura Micro SD y GPS

Video llamada, Bluetooth, alarma y función manos libres

Pantalla de 13.97 cm, con una resolución de 2560 x 1440 píxeles

REY Protector de Pantalla para HUAWEI P10 LITE, Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para HUAWEI P10 LITE

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad. No cubre las partes curvas del lateral, finalizando al comienzo de las mismas.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

[TY BETTERY] Bateria Compatible con HB386280ECW Huawei P10/Honor 9 € 14.20

Free shipping

Amazon.es Features Se recomienda instalar el producto por un técnico calificado.

Modelos compatibles: P10 (VTR-L09 - VTR-AL00 - VTR-TL00 - VTR-L29) / Honor 9 (STF-AL00 - STF-AL10 - STF-AL10 - STF-TL10 - STF-L09)

La capacidad de esta batería de iones de litio es mAh 3100

TY dura más! No más peligros de quedarse sin carga en su teléfono.

El paquete no contiene kit de instalación.

HUAWEI BXHU1907 - Funda View Cover P10 Lite, Color Gris Claro € 19.99

€ 10.00 in stock 2 new from €10.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protege su smartphone de la suciedad y los arañazos

Acceso a todos los puertos y funciones del teléfono

Tapa frontal de apertura lateral con ventana grande para visualización

La información importante es visible incluso cuando la tapa está cerrada

La pantalla se activa cuando abre la tapa frontal

kwmobile Carcasa para Huawei P10 Funda - Ultrafina de TPU y Silicona con Bordes elevados anticaídas - Violeta Burdeos € 4.99

Free shipping

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei P10.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te dará seguridad, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además, es gruesa y resistente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño sobrio y sencillo, además de ser fácil de colocar.

