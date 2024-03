Inicio » Electrónica Los 30 mejores cable vga a hdmi capaces: la mejor revisión sobre cable vga a hdmi Electrónica Los 30 mejores cable vga a hdmi capaces: la mejor revisión sobre cable vga a hdmi 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Thsucords Trenzado Cable HDMI a VGA 1M (Macho a Macho) compatible con 720p/1080p Computadora,Escritorio,Portátil, PC,Monitor,Proyector € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HDMI unidireccional a VGA: puede convertir la señal digital HDMI a señal analógica VGA, que solo se puede transmitir en una dirección, solo soporta transferencia de señal de HDMI a VGA. ! !

Duradero y flexible: el cable HDMI VGA es más resistente a la corrosión. La carcasa de aleación de aluminio puede proteger mejor el enchufe, para que el producto tenga un mejor rendimiento.

Resolución HD de 1080P: HDMI-VGA soporta hasta 1080P 60Hz, incluyendo 720p, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1200. Te ofrece una mejor experiencia visual.

Amplia compatibilidad: se puede utilizar para dispositivos con interfaces HDMI, como laptop, escritorio, interruptor, PS3, PS4, PS5, caja multimedia, caja de TV, DVD, cámara, MacBook, y conectado a dispositivos con interfaces VGA para jugar, como TV, TV HD, monitor, proyector.

Garantía de calidad: Thsucords ofrece 12 meses de garantía para este cable HDMI a VGA. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para un reemplazo si tiene algún problema de calidad.

Twozoh Cable HDMI a VGA 1M. Aleación de aluminio Shell Nylon trenzado y chapado en oro Soporte 1080P/60Hz para Monitor € 8.99

€ 7.64 in stock 1 new from €7.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Unidireccional HDMI a VGA El cable HDMI a VGA puede convertir una señal HDMI digital en una señal VGA anal a gica que solo se puede transmitir en una direccion, solo admite la transmision de señal de HDMI a VGA. Duradero y flexible: conector chapado en oro que es más resistente a la corrosi a n. la carcasa de aleacion de aluminio puede proteger mejor el enchufe, por lo que el producto tiene un mejor rendimiento. Malla tejida de nailon que es más fuerte y tiene una proteccion más fuerte.

Resolucion HD de 1080p: HDMI a VGA soporta hasta 1080p 60Hz, incluyendo 720p, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1200. Para una mejor experiencia visual.

Amplia compatibilidad El cable HDMI a VGA se puede utilizar para dispositivos con interfaces HDMI, como portátiles, sobremesa, interruptores, PS3, caja multimedia, TV, DVD, cámara, MacBook y conectado a dispositivos con interfaces VGA para reproducir, como TV, TV HD, monitor, proyector.

Garantia de calidad: Twozoh ofrece 12 meses de garant a a para este cable HDMI. No dude en ponerse en contacto con nosotros para un reemplazo si tiene algun problema de calidad.

BENFEI Cable HDMI a VGA 1.8M, Unidireccional HDMI (Fuente) a VGA (Monitor) Macho a Macho, Compatible para Computadora HDMI, Monitor VGA, Proyector, Raspberry Pi, Roku, Xbox y Más € 8.88 in stock 3 new from €8.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador compacto de la marca Benfei, HDMI a VGA portátil conecta un ordenador, escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; guarda este ligero aparato en tu bolso para hacer una presentación de negocios con tu portátil o proyector, o comparte la pantalla de tu escritorio a un monitor o televisor.

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI a una señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI.

ncreíble rendimiento: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920x1080@60Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición; el conector HDMI chapado en oro es resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la transmisión de la señal; alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable.

Amplia Compatibilidad: el adaptador HDMI-VGA es compatible con ordenador, PC, escritorio, ordenador portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV Box u otros dispositivos con puerto HDMI; no compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia, como Sony PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac Mini y Apple TV.

18 meses de garantía exclusiva – BENFEI garantía incondicional de 18 meses garantiza la satisfacción de su compra de larga duración; amigable y servicio al cliente accesible para resolver sus problemas oportuna

BENFEI Adaptador HDMI a VGA 1080P Convertidor de Vídeo para PC, TV, Ordenadores Portátiles y Otros Dispositivos HDMI - Negro € 17.99

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

1 used from €7.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador portátil Benfei HDMI a VGA de diseño compacto conecta una computadora, computadora de escritorio, laptop u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; coloca este dispositivo ligero en tu bolsa o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu laptop y proyector, o extiende tu pantalla de escritorio a un monitor o TV; se requiere un cable VGA.

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI a señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI

Rendimiento increíble: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para monitores o proyectores de alta definición; conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de señal; el rendimiento de señal; el alivio de la tensión moldeado aumenta el alivio de la tensión Durabilidad del cable

Amplia compatibilidad: el adaptador HDMI-VGA es compatible con computadora, PC, laptop, ultrabook, portátil, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; no es compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como Sony PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini, y Apple TV;

Garantía de 18 meses – Exclusiva garantía incondicional de 18 meses de Benfei garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

SHULIANCABLE Cable HDMI a VGA, Cable Adaptador de HDMI a VGA Chapado en Oro Macho a Macho para Ordenador,Monitor, HDTV, Chromebook, Proyector, Roku (1M) € 9.79 in stock 3 new from €9.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta resolución 1080P】El cable conector HDMI a VGA soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD). formato de entrada hdmi: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 60hz; formato de salida vga: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 60hz.

【Estabilidad y Durabilidad Superiores】Construido con material de PVC de alta calidad. El conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal. El interior de blindaje tejido de metal ofrece una fuerte capacidad antiinterferencias y calidad de transmisión.

【Amplia Compatibilidad】Cable adaptador de HDMI macho a VGA macho conecta una computadora, computadora de escritorio, computadora portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA.

【Cable adaptador de HDMI a VGA】El Cable convertidor HDMI a VGA incluye un chipset convertidor HDMI a VGA activo integrado que no requiere controladores, simplemente enchufar y usar. nota: no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de vga a hdmi.

【Garantía de calidad】Una garantía de 18 meses sin complicaciones y un servicio al cliente amigo. no dudes en ponerte en contacto con nosotros para un reemplazo si tiene algún problema de calidad dentro de la garantía. READ Los 30 mejores Samsung S7 Edge capaces: la mejor revisión sobre Samsung S7 Edge

SLDXIAN Cable HDMI a VGA, Cable Adaptador de HDMI a VGA (Macho a Macho), Aleación de aluminio Shell Nylon trenzado y chapado en oro Soporte 1080P para Ordenador, Monitor, HDTV, Proyector, Roku (1M) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【1080P @ 60Hz Full HD】Cable HDMI a VGA soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz (1080p Full HD). se puede disfrutar de imágenes más suaves sin retraso, borrosidad o lagrimeo de la pantalla mientras se juega o ver eventos deportivos intensos.

【Amplia Compatibilidad】Cable Adaptador de HDMI a VGA conecta computadoras, computadoras de escritorio, portátiles u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA.

【Duradero y Flexible】Cubierta trenzada de nylon con una vida útil de más de 20000 curvas le proporciona un cable duradero. Los conectores chapados en oro de 24 quilates no se empañan ni reducen la conductividad con el tiempo. La carcasa de aleación de aluminio puede proteger mejor el conector para que el producto tenga un mejor rendimiento.

【Estabilidad superior】El chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI en señal analógica VGA. que solo se puede transmitir en una dirección, solo soporta transferencia de señal de HDMI a VGA.

【Garantía de calidad】SLDXIAN Cable HDMI a VGA (Macho a Macho) ofrecemos garantía de 12 meses sin preocupaciones, servicio al cliente de por vida. si tienes cualquier problema con nuestro producto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. nuestro objetivo es ofrecerte una experiencia de compra agradable.

Jsdoin Adaptador HDMI a VGA 1080P, HDTV, Macho a Hembra, para PC, Monitor, proyector, HDTV, Xbox, Color Negro, 1 Unidad € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convertidor HDMI a VGA: el adaptador HDMI a VGA (macho a hembra) puede conectar un ordenador, ordenador de escritorio, ordenador portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV, u otros dispositivos con puerto VGA; guarda este cable HDMI a VGA en tu bolso o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu portátil y proyector, o duplica la pantalla de tu escritorio en un monitor o TV; se requiere un cable VGA (no incluido).

hembra admite resoluciones de hasta 1920x1080@60Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición; el conector HDMI chapado en oro es resistente a la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal; el alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable.

Excelente durabilidad y estabilidad: conector HDMI chapado en oro, resistente al desgaste y a la corrosión lo que garantiza una larga vida útil y una transmisión de señal estable. El chip IC avanzado convierte de manera estable la señal digital HDMI en señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional, no puede convertir señales VGA a señales HDMI.

Amplia compatibilidad: el adaptador es compatible con ordenador, ordenador de escritorio, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, receptor de televisión, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; Nota: No es compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de bajo consumo, como SONY PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini y Apple TV.

ANNNWZZD Cable HDMI a VGA de Alta Resolución 1080P HDMI VGA para PC, Monitor, Ordenador Portátil, HDTV, Negro, 1M € 9.99

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ Cable HDMI a VGA Unidireccional: El cable HDMI to VGA conecta fácilmente dispositivos HDMI a proyectores, monitores y televisores de alta definición compatibles con VGA. (NOTA: Transmisión unidireccional - -este cable adaptador es sólo para señales HDMI a VGA y no soporta VGA a HDMI).

✨ Alta Resolución 1080P: Cable HDMI VGA soporta hasta 1920x1080 @ 60Hz (1080p Full HD) de resolución, incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024, para pantalla de alta definición o proyector; El alivio de tensión moldeado mejora la durabilidad del cable.

✨ Excelente Estabilidad: HDMI a VGA cable adaptador de chips IC integrados avanzados convertir las señales digitales HDMI en señales analógicas VGA. El avanzado chip integrado garantiza la estabilidad de la conexión de la señal. Hecho de material de PVC de alta calidad. Los conectores HDMI chapados en oro son resistentes a la corrosión y duraderos, mejorando la transmisión de la señal.

✨ Plug and Play: El cable HDMI a VGA conecta un ordenador de sobremesa, portátil u otro dispositivo con puerto HDMI a un monitor, proyector, televisor de alta definición u otro dispositivo con puerto VGA. Ponga este ligero gadget en su bolso, utilice su portátil y proyector para presentaciones profesionales, o amplíe la pantalla de su ordenador de sobremesa a su monitor o televisor.

✨ Servicio Postventa: Le ofrecemos una garantía de por vida y un servicio de atención al cliente 7/24, y nos comprometemos a proporcionarle una asistencia eficaz. Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestro cable HDMI a VGA , por favor navegue a [Su Cuenta] > [Sus Pedidos] > [Problemas con el pedido] > [Contactar con el vendedor]. Nos esforzamos por ofrecerle el mejor apoyo y asistencia posibles.

JOPHEK Cable HDMI a VGA de 1,8 m compatible con 1080P, conversión de señal - conecta un ordenador de escritorio y portátil, DVD con conexión HDMI, un monitor, proyector, HDTV con puerto VGA € 7.49 in stock 2 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este es un cable adaptador unidireccional, cable HDMI a VGA de 1,8 m, solo admite cable HDMI a VGA para transmisión de señal digital, pero no VGA a HDMI.

El cable HDMI a VGA de 1,8 metros de AONMUKA es muy adecuado para transferir y convertir la señal digital de dispositivos HDMI [PC de escritorio, DVD, computadora portátil, PS3, etc.] a dispositivos VGA de señal analógica [HDTV, proyector, monitor, etc.].

Admite resoluciones de hasta 1080p Full HD. Chip de conversión de HDMI a VGA activo incorporado, plug and play, no necesita controlador

El diseño único puede evitar roturas y aumentar la durabilidad; a través de la prueba de flexibilidad, el número de curvas puede llegar a 15000+. Use material de fibra fuerte, la resistencia a la tracción aumenta.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos. Nuestro confiable servicio al cliente le responderá dentro de las 24 horas.

TSUPY Cable VGA a HDMI con Audio 1,8 m,1080P VGA y HDMI Chapado en Oro Adaptador Convertidor de Vídeo para Ordenador,Monitor, HDTV, Chromebook,Proyector,Escritorio, Roku, Xbox y más (180CM, Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VGA a 1080P HDMI 1.8 M Cable, Adaptador que permite conectar pantallas con conexion HDMI a ordenadores que no disponen de esta salida y solo tienen VGA,La calidad de imagen es perfecta y el cable es pequeño y flexible con lo que no molesta en la parte de atras del ordenador,y el cable tiempo suficiente, puede ajustar la posición de su computadora o monitor(solo puede convertir VGA a HDMI y es irreversible,VGA solo admite 1080p)✅ VGA➡HDMI, ❌HDMI➡VGA

Gran adaptador, disfrutando de tus viejos dispositivos vga con HDMI monitor más HD , conuna gran calidad de la imagen más económico y seguro.el Accesorios = VGA a HDMI adapdator + Cable 1.8M Extendido,sólo ✅ VGA a HDMI ,❌HDMI a VGA

Permite trabajar a dos pantallas entre el portátil y monitor de sobremesa , poder extender el escritorio,Por defecto aparece la misma señal que en el monitor principal. Para que sea un escritorio extendido hay que pinchar en el escritorio de Windows con el botón derecho, darle a "configuración de pantalla" y marcar "extender estas pantallas". Simple y en un par de minutos está configurado el ordenador con dos pantallas

Enchufar y funcionar, pequeño y de fácil instalación ,El conector, es un macho de HDMI y macho de VGA,Simplemente hay que conectar macho-hembra de uno y otro.El sonido hay que sacarlo a través del jack de 3.5 mm con otro cable de audio,recuerde conectar el cable de audio, y el cable usb ayudará a que el cable vga a hdmi funcione de manera más estable .(tanto el cable de audio como el cable usb están incluidos)

Rápido y efectivo,de buenos materiales,chip IC avanzado integrado, buena calidad de imagen (da 1080p y el refresco bastante bueno), y no hay cortes de señal de ningún tipo.con un solo cable te ahorras tener que comprar el adaptador de HDMI +VGA Cable ,Excelente para conectar portátil con pantalla de televisión y para conectar portátil /proyector a monitor de oficina.solo puede convertir VGA a HDMI y es irreversible,No Bidireccional

BENFEI Cable VGA a HDMI con Audio, Cable 1,8M 1080P de Computadora/Portátil VGA a Monitor/TV HDMI (No Bidireccional) € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto: el cable portátil BENFEI VGA a HDMI de diseño compacto conecta una computadora, escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto VGA a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto HDMI; coloca este dispositivo ligero en tu bolsa o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu laptop y proyector, o extiende tu pantalla de escritorio a un monitor o TV

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal analógica VGA a señal digital HDMI; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de HDMI a VGA

Soporte de audio USB: con un cable USB integrado que incrusta el audio junto con el video a través de HDMI; el audio USB digital se puede configurar desde el menú de sonido en Windows para emitir el audio a la pantalla conectada

Amplia compatibilidad: el adaptador VGA-HDMI es compatible con computadora, PC, computadora de escritorio, portátil u otro dispositivo con salida VGA, el monitor con entrada HDMI, es Plug in and Play.

Garantía de 18 meses: la exclusiva garantía incondicional de 18 meses de BENFEI garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Thsucords Cable adaptador HDMI a VGA 0,3M, nailon trenzado HDMI Hembra a VGA Macho, extensor de extensión compatible con PC, computadora, escritorio, laptop, monitor, proyector HDTV € 9.79 in stock 1 new from €9.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta resolución: el adaptador HDMI a VGA soporta resoluciones de video de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p y 1600x1200 y 1280x1024 para monitores HD o proyectores VGA. (Nota: es un adaptador unidireccional, solo convierte la fuente HDMI hembra a VGA).

Amplia compatibilidad: el extensor de extensión HDMI a VGA es compatible con computadoras, PC, escritorios, portátiles, ultrabooks, portátiles, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, SetTop Box, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI.

【Plug and Play】 Fácil de usar, no requiere controlador ni software El adaptador HDMI a VGA conecta una computadora, computadora de escritorio, portátil u otros dispositivos con un puerto HDMI hembra a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con un puerto VGA.

Diseño de calidad: cable adaptador HDMI hembra a VGA macho, conectores chapados en oro que garantizan durabilidad y resistencia a la corrosión, asegurando una transmisión de señal perfecta. Viene con carcasa resistente para la protección de conectores y cada carcasa viene con ojal de cable de alivio de tensión para proteger contra daños de cable por doblarse.

Política de garantía: ofrecemos 12 meses de garantía para estos cables HDMI hembra a VGA macho, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para un reemplazo si tiene algún problema de calidad dentro de la garantía.

Vinmooog Adaptador HDMI a VGA, 1080P, Chapado en Oro con Cable de Audio para PC, TV, Ordenadores Portátiles y Otros Dispositivos HDMI € 4.49 in stock 4 new from €4.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Adaptador HDMI a VGA: el adaptador HDMI a VGA liviano y portátil conecta un dispositivo compatible con HDMI a un monitor o proyector con un puerto VGA. Puede intercambiar con sus socios o disfrutar de una mejor vista con su familia. El puerto VGA hembra se puede conectar a un proyector, HDTV, LCD, monitor, pizarra electrónica y otros dispositivos con el puerto VGA.

✔ Amplia compatibilidad: el chip IC activo incorporado de este cable adaptador convertidor de video mejora la compatibilidad. El puerto HDMI macho compatible con Samsung Dex Station, computadora, PC, computadora de escritorio, computadora portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, Smart TV BOX , TV, reproductor multimedia Roku y otros dispositivos con puerto HDMI.

✔ Rendimiento: los puertos HDMI chapados en oro mejoran el rendimiento de la señal y protegen el puerto HDMI de su dispositivo. Resistente al desgaste y a la corrosión para una larga vida útil. El cable micro USB ofrece corriente adicional para dispositivos con baja potencia de salida.

✔ Transmisión de audio 1080P Plug and Play: sin controlador, Plug and Play, no es necesario instalar el controlador, solo conéctelo para usarlo, lo cual es muy conveniente.HDMI a VGA con convertidor de audio también ofrece puerto de salida de línea de 3,5 mm. Puede conectar este adaptador a su televisor o altavoces externos a través de un cable de audio de 3,5 mm (incluido). El adaptador solo puede convertir señales HDMI a señales VGA. No es posible convertir señales de VGA a HDMI.

✔ Garantía: 24 meses de garantía, soporte amigable sin el costo de garantía necesario sin problemas 24 meses para iniciar sesión un servicio al cliente rápido y fácil para resolver sus problemas, dentro de las 24 horas

BENFEI Adaptador VGA a HDMI, convertidor 1080P con Audio Desde Ordenador/portátil Fuente VGA a HDMI TV/Monitor € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador portátil Benfei VGA a HDMI conecta una computadora, escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto VGA a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto HDMI; coloca este dispositivo ligero en tu bolsa o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu laptop y proyector, o extiende la pantalla de tu escritorio a un monitor o TV; se requiere un cable HDMI.

Estabilidad superior: chip IC avanzado integrado que convierte la señal analógica VGA a señal digital HDMI; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de fuente HDMI a monitor VGA.

Soporte de audio USB: con un cable USB integrado que incrusta el audio junto con el video a través de HDMI; el audio USB digital se puede configurar desde el menú de sonido en Windows para emitir el audio a la pantalla conectada

Amplia compatibilidad: el adaptador VGA-HDMI es compatible con computadora, PC, escritorio, portátil u otro dispositivo con salida VGA, el monitor con entrada HDMI, es Plug in and Play.

Garantía de 18 meses: la exclusiva garantía incondicional Benfei de 18 meses garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Beigemo HDMI a VGA Adaptador con Cable de Audio de 3,5 mm, HDMI a VGA convertidor, HDMI hembra a VGA macho adaptador Compatible con PC Computadora Portátil (HDMI) a Monitor Proyector TV € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador HDMI a VGA, puede conectar fácilmente dispositivos HDMI (ordenadores de sobremesa, portátiles, PC) a proyectores, monitores y televisores compatibles con VGA. (Nota: este adaptador sólo sirve para la transferencia unidireccional de HDMI a VGA).

También le proporcionamos un cable de audio de 3,5 mm, HDMI al adaptador VGA tiene un puerto de audio que le permite conectarse a los altavoces a través de un cable de audio de 3,5 mm para la salida simultánea de vídeo y audio, para que pueda compartir vídeos, jugar juegos y mucho más con su familia y amigos en cualquier momento.

1080 @60hz de alta resolución, HDMI hembra a VGA macho adaptador también es compatible con 720p, 1600x1200, 1280x1024 y soporta hasta 1920x1080 60Hz (1080p HD) de resolución, adecuado para una amplia gama de monitores y proyectores de resolución.

Adaptador de entrada HDMI a salida VGA, plug and play, sin necesidad de instalar un controlador, sólo tiene que conectar el cable HDMI en la toma HDMI del adaptador, a continuación, inserte la toma VGA del adaptador en el dispositivo de visualización y apriete la tuerca, fácil de entender la operación.

Adaptador HDMI a VGA, con chip de alta calidad y carcasa de ABS, resistente y duradero, transferencia de datos estable, ya sea en casa, en la oficina o de viaje, diseño compacto, fácil de transportar. READ Los 30 mejores Mochila Impermeable Mujer capaces: la mejor revisión sobre Mochila Impermeable Mujer

FOINNEX Adaptador VGA a HDMI con Audio, Convertidor VGA to HDMI PC Antigua a TV/Monitor, 1080P Conversor Adapter VGA Macho a HDMI Compatible para Ordenadores Portátiles PC Proyectores Monitores € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reavivar la pasión por las computadoras antiguas】Adaptador VGA a HDMI portátil de FOINNEX: Conecte fácilmente una computadora / laptop modelo anterior con salida VGA a TV, monitor o proyector con entrada HDMI para transmisión de video, juegos o compartir contenido. ¡Muy pequeño y conveniente, fácil de lllevar y ahorra espacio! Adaptador vga a hdmi para pc, Nota: Se necesita un cable HDMI (se vende por separado).

【Estabilidad y sin parpadeo, disfrute del video】El convertidor vga a hdmi con audio está chapado en oro, es resistente al desgaste y a la corrosión, lo que garantiza una transmisión de señal estable. Chip convertidor digital estable: Convierte y admite resolución 1080p HD de forma inteligente. Conector vga hdmi, Elimine los factores inestables de doble visión y cola pesada. Velocidad de transmisión: 165 Gbps.

【Sincronización de audio y video】Bonificación extra: Contiene un cable de audio de 3,5 mm y un cable micro USB. El cable MICRO USB debe estar conectado a un puerto USB de computadora de 5V 1A o a un adaptador de alimentación de 5V 1A. Adaptador vga con audio a hdmi, El adaptador no funcionaría con la conexión mini USB. Salida de audio: 3.5 interfaz de audio / R + L. Voltaje de salida: 5V / 1A.

【Plug and play, conversión fácil】Convertidor de vga a hdmi, sin necesidad de conducir, fácil de usar, rápido, conveniente y compacto. Conector VGA macho HDMI hembra dorado. Este vga a hdmi conversor está compuesto por múltiples hilos de alambre de cobre, que pueden proteger la interferencia electromagnética externa y lograr la mejor transmisión de datos. Conectividad confiable con el tornillo apretado a mano.

Garantía de por vida -【Nota: Diseño de una sola vía.】Solo de VGA a TV o monitor con entrada HDMI. No se puede utilizar como un adaptador HDMI a VGA. Este vga to hdmi adapter requiere un cable HDMI (se vende por separado). Se debe conectar un conector USB para alimentar el chipset vga hdmi activo integrado. Compatible con los sistemas operativos Windows 7/8/10 y Linux.

SELIACR Adaptador VGA Macho a HDMI Hembra con Cable de Audio de 3,5 mm y Cable de alimentación, convertidor 1080p 60Hz, para proyectores de TV Monitores € 8.89 in stock 1 new from €8.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador de VGA a HDMI: Puede conectar fácilmente dispositivos fuente de interfaz VGA (por ejemplo, ordenadores portátiles, consolas de juegos, ordenadores de sobremesa) a dispositivos fuente receptores de interfaz HDMI (por ejemplo, televisores, pantallas, proyectores) Por favor, apriete la tuerca cuando la instale, para asegurarse de que la señal puede conectarse completamente.El adaptador sólo admite la transmisión de VGA a HDMI, no la inversa.

Plug & Play: adaptador de VGA macho a HDMI hembra con cable de salida de audio y cable de alimentación de CC. No requiere driver, es fácil de usar, rápido, cómodo y compacto.Conector vga a hdmi chapado en oro. Fabricado con cable de cobre de varios hilos, nuestro divisor vga hdmi puede blindar las interferencias electromagnéticas externas para una óptima transferencia de datos.

Alta resolución 1080P: El convertidor VGA macho a HDMI hembra admite resoluciones de hasta 1920x1080@60Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición.

Alta compatibilidad: El adaptador VGA-HDMI es compatible con el ordenador, pc, sobremesa, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX, u otros dispositivos con puerto HDMI.

Soporta la sincronización de audio y vídeo: Bonificación extra: 1*cable de audio de 3,5 mm, 1*cable de alimentación DC5V. Podrás conectarte al altavoz mediante un cable de audio de 3,5 mm.Comparte tu vida con tu familia o amigos en cualquier momento.

SELIACR Cable HDMI a VGA 1080p Full HD, 1,8m HDMI macho a VGA macho Compatible con el ordenador de sobremesa, el portátil y la televisión de alta definición, así como con la Raspberry Pi TV Xbox € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable adaptador de HDMI a VGA: conecte fácilmente dispositivos HDMI con monitores, proyectores y televisores de alta definición compatibles con VGA. (Nota: transmisión unidireccional - este adaptador sólo es adecuado para HDMI a VGA, y no admite el uso bidireccional).

Plug and Play: cable adaptador de HDMI macho a VGA macho, sin necesidad de drivers, fácil, rápido, cómodo y compacto de usar. Conector HDMI-VGA chapado en oro. Fabricado con cable de cobre multifilar, protege contra las interferencias electromagnéticas externas para una óptima transmisión de datos.

Alta resolución 1080P: El convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920x1080@60Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición.

Alta compatibilidad: El adaptador HDMI-VGA es compatible con ordenadores, PCs, ordenadores de sobremesa, portátiles, ultrabooks, notebooks, Chromebooks, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX, u otros dispositivos con puerto HDMI; NO es compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como SONY PS4, Apple MacBook Pro con Retina Display, Mac mini y Apple TV.

Soporta la sincronización de audio y vídeo para compartir su vida con la familia o amigos en cualquier momento.Todos los productos SELIACR vienen con un año de garantía gratuita, por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta.

Alextry - Adaptador de HDMI a VGA - Convertidor Macho a Hembra 1080P para Tablet, PC portátil € 5.08

€ 4.89 in stock 6 new from €4.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Características:

Soporta resoluciones de hasta 1080p (1080p Full HD) incluyendo 480P/576P/720P para monitores HD o proyectores.

Apto para todos los dispositivos de interfaz de salida HDMI y VGA.

Chip de conversión integrado que mejora la compatibilidad.

Diseño Plug and Play, sin configuración especial.

Cable HDMI a VGA, cable de vídeo para monitor (macho a macho) 1080P audio HDTV transmisión Line Out convertidor para ordenador, escritorio, portátil, PC, proyector, HDTV, Xbox -1M € 8.90

€ 7.12 in stock 1 new from €7.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Full HD 1080P】El cable HDMI a VGA sin parpadeo admite resoluciones de video de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para monitores o proyectores de alta resolución.

Cable HDMI a VGA no direccional: el chip IC más avanzado integrado convierte la señal HDMI en una señal VGA. Tenga en cuenta: solo admite la transferencia de señales de video desde el extremo HDMI al extremo VGA y NO PUEDE transmitir señales de VGA a HDMI.

Amplia compatibilidad: el cable HDMI macho a VGA macho es ideal para transferir y convertir señales digitales desde dispositivos HDMI (portátiles, PC, portátiles, reproductores de DVD, Roku, Chromebook, Chromecast, Amazon Fire TV, PS3, TV Box, etc.) a dispositivos VGA de señal analógica (TV, proyector, monitor, etc.). [Mac, Mac Book, Mac Pro, Mac Mini y productos de la serie Apple, Sony PS4 y Blue Player no son compatibles]

Diseño único: el conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal, el alivio de tensión moldeado aumenta la vida útil del cable. Coloque este dispositivo ligero en su bolsillo para hacer una presentación comercial con su computadora portátil y proyector, o amplíe la pantalla de su escritorio a un monitor o televisor.

Plug and Play: no requiere instalación de controladores o software. Conecta cómodamente el conector HDMI al conector VGA, no requiere adaptador. El cable HDMI a VGA puede reflejar y extender la pantalla de su dispositivo de una pantalla pequeña a una pantalla grande. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros (24 meses de garantía).

FOINNEX Cable VGA a HDMI, Adaptador Cable VGA to HDMI con Audio PC Antigua a TV/Monitor, Convertidor VGA Macho a HDMI Macho Adapter Cable 1080P Video y Sonido para Laptop Proyector, 1.8M € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Muy Práctico y Conveniente】Foinnex cable vga a hdmi (macho a macho) le proporciona una manera muy conveniente de conectar la mayoría de PC, notebook, computadora de escritorio con salida VGA (D-Sub, HD 15-pin) al proyector, monitor, TV o pantalla con HDMI. Cable para conectar tv a pc, ¡Muy práctico y le brinda más comodidad!

【Resolución Full HD 1080P】VGA a HDMI con sonido cable, La salida HDMI admite una resolución de video de hasta 1920x1080p @ 60Hz, admite 24 bits, y la entrada VGA admite. Nuestro cable de VGA macho a HDMI macho admite Sincronización de Video y Audio, transfiere audio estéreo a través de AUX de 3,5 mm o conector estéreo RCA macho.

【Sincronización de audio y video-Rentable】Cable vga hdmi para proyector, adaptador VGA a HDMI con Audio no se requieren cables HDMI adicionales. Aproveche un cable adaptador AUX de RCA a 3.5 mm para obtener señal de audio de DVD, TV Box y otros dispositivos con salida de audio estéreo RCA. Adaptador vga a hdmi para pc.

【Función Estable, Conecta y Reproduce】Cable vga a hdmi para monitor, chip IC avanzado integrado, que reduce en gran medida el parpadeo de la pantalla y la pantalla negra. Plug and play, no requiere controlador. El puerto USB DEBE estar conectado para alimentar el chipset VGA-HDMI activo incorporado. Cable pantalla ordenador vga hdmi, compatible con Windows, Linux OS, Mac OS.

Garantía de por vida-【NOTA: No bidireccional】 SOLO DESDE VGA a HDMI (TV / Monitor) Muestra - Solo convierte de VGA (salida de señal analógica) a HDMI (señal digital). NO PUEDE usarse como un cable convertidor de HDMI a VGA. VGA a HDMI cable, Nota: Este cable es un cable unidireccional, solo de VGA to HDMI, no un cable bidireccional, lea atentamente antes de comprar.)

Beigemo 1080p@60HZ VGA a HDMI con Cable de Audio de 3,5 mm y Cable de alimentación, convertidor VGA a HDMI, Compatible con VGA Macho y HDMI Hembra para proyectores de TV Monitores € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador de VGA a HDMI: Puede conectar fácilmente dispositivos fuente de interfaz VGA (por ejemplo, ordenadores portátiles, consolas de juegos, ordenadores de sobremesa) a dispositivos fuente receptores de interfaz HDMI (por ejemplo, televisores, pantallas, proyectores) Por favor, apriete la tuerca cuando la instale, para asegurarse de que la señal puede conectarse completamente.El adaptador sólo admite la transmisión de VGA a HDMI, no la inversa.

Plug & Play: adaptador de VGA macho a HDMI hembra con cable de salida de audio y cable de alimentación de CC. No requiere driver, es fácil de usar, rápido, cómodo y compacto.Conector vga a hdmi chapado en oro. Fabricado con cable de cobre de varios hilos, nuestro divisor vga hdmi puede blindar las interferencias electromagnéticas externas para una óptima transferencia de datos.

Alta resolución 1080P: El convertidor VGA macho a HDMI hembra admite resoluciones de hasta 1920x1080@60Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición.

Alta compatibilidad: El adaptador VGA-HDMI es compatible con el ordenador, pc, sobremesa, portátil, ultrab00k, noteb00k, Chromeb00k, Raspbe11y Pi, Inte1 Nuc, R0ku, PS3, Xb0x One, Xb0x 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX, u otros dispositivos con puerto HDMI.

Soporta la sincronización de audio y vídeo: Bonificación extra: 1*cable de audio de 3,5 mm, 1*cable de alimentación DC5V. Podrás conectarte al altavoz mediante un cable de audio de 3,5 mm.Comparte tu vida con tu familia o amigos en cualquier momento.

Adaptateur HDMI a VGA, Convertidor, chapado en oro, Full HD 1080p, tarjeta de vídeo Externa, Adaptateur MultiMonitor, Ordenador de sobremesa, Monitor, proyector (negro) € 7.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con HDCP 1.0/1.1/1.2

Formato de entrada de vídeo HDMI: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

Convierte la señal HDMI completa en una salida VGA. Es compatible con la conversión de señal digital a señal analógica

Chip de conversión integrado, compatible con sustitución en caliente, instalación rápida, operación sencilla, sin necesidad de ajustar

Formato de salida de vídeo VGA: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

BENFEI HDMI a VGA, computadora HDMI unidireccional a monitor VGA (hembra a macho) con conector de audio de 3,5 mm compatible con TV Stick, computadora, PC, monitor, proyector, Raspberry Pi, Roku, Xbox € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado para TV sticks: este adaptador activo HDMI a VGA puede conectar un dispositivo compatible con HDMI a monitor compatible con VGA, proyector, TV. Utiliza el cable HDMI 1.4 versión dentro de 26 pies para garantizar un alto rendimiento de este adaptador de TV Stick. (Nota: no se puede convertir VGA a HDMI, no es bidireccional)

COMPATIBLE CON SINCRONIZACIÓN DE AUDIO: viene con una salida independiente de audio de 3,5 mm, audio externo, para lograr reproducción simultánea de audio y vídeo. puede conectarse al altavoz mediante el cable de audio de 3,5 mm incluido. Incluya un puerto Micro USB para una fuente de alimentación opcional, que proporciona alimentación externa para dispositivos con salida de baja potencia.

Increíble rendimiento: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para monitores o proyectores de alta definición; conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de señal; el rendimiento de señal; el alivio de tensión moldeado aumenta el cable durabilidad durabilidad

AMPLIA COMPATIBILIDAD: el adaptador HDMI-VGA es compatible con todas las computadoras de escritorio/portátiles/TV stick/raspberry Pi/tablet PC/decodificador digital/cámara digital/cámara SLR/cámara de vídeo que tengan puerto HDMI; El puerto VGA macho es compatible con todos los televisores/monitores/proyectores/LCD y otras pantallas equipadas con un puerto VGA hembra. ✅Es unidireccional, no bidireccional, solo transfiere señal digital HDMI a una pantalla VGA analógica.

Garantía de 18 meses: la BENFEI exclusiva garantía incondicional Benfei de 18 meses garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente READ Los 30 mejores Camara Vigilancia Wifi Exterior capaces: la mejor revisión sobre Camara Vigilancia Wifi Exterior

Rankie Cable HDMI a VGA (Macho a Macho), Compatible con Computadora, Escritorio, Computadora Portátil, PC, Monitor, Proyector, HDTV y Más, 1.8m € 10.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conecta computadoras, computadoras de escritorio, portátiles u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA. NOTA: NO es un convertidor bidireccional y NO PUEDE transmitir señales de VGA a HDMI

Construido con material de PVC de alta calidad. El conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión, brinda durabilidad y mejora la transmisión de la señal. El chip integrado premium garantiza la estabilidad de la conexión de señal

Fácil de cargar. Guarde este dispositivo liviano en su bolso para usarlo en cualquier momento

El Cable HDMI Macho a VGA Macho admite resoluciones de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz (1080p Full HD), incluidos 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición

El paquete incluye: Cable HDMI a VGA, Tarjeta de servicio al cliente

BENFEI Cable HDMI a VGA con audio, Chapado en Oro, Macho a Macho para Ordenador, portátil, PC, Monitor, proyector, HDTV, Chromebook, Raspberry Pi, Roku, Xbox y más, Color Negro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador portátil Benfei HDMI a VGA de diseño compacto conecta un ordenador, escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV, u otros dispositivos con puerto VGA; mete este dispositivo ligero en tu bolsa para hacer una presentación de negocios con tu portátil y proyector, o extiende la pantalla de tu escritorio a un monitor o televisor

Estabilidad superior: chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI a señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI

Increíble rendimiento: el convertidor HDMI macho a VGA macho soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para monitores o proyectores de alta definición; puerto de audio integrado en el cable se conecta a altavoces en la pantalla VGA con el cable estéreo. El conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de señal; el alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable

Amplia compatibilidad: el adaptador HDMI-VGA es compatible con computadora, PC, escritorio, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; también es compatible con dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como Sony PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini y Apple TV. no compatible con Blu-ray no compatible con Blu-Jugador

Garantía de 18 meses: exclusiva garantía incondicional de Benfei garantiza una satisfacción de larga duración de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Sughug Adaptador HDMI a VGA 1080P, Convertidor con Cable de Audio y Cable de Carga Micro USB (Macho a Hembra), Adaptador Hdmi to Vga para Ordenador Portátil, PC, TV, Xbox, Negro € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️【HDMI a VGA】Este conector HDMI macho a VGA está especialmente diseñado para conectar un dispositivo compatible con HDMI a un monitor o proyector con entrada VGA. Conectar y usar Puedes intercambiar con tus socios o disfrutar de un mejor regalo visual con tu familia.

✔️【1080p】El cable HDMI a VGA admite resoluciones de hasta 1920 x 1080 Full HD, incluidos 720p y 1600 x 1200 para pantallas o proyectores HD y televisores HD.

✔️【Transmisión de audio】HDMI a VGA con convertidor de audio también proporciona un puerto de salida de línea de 3,5 mm. Puede conectar este adaptador a su televisor o parlantes externos mediante un cable de audio de 3,5 mm (incluido).

✔️【Fuerte y estable】El adaptador HDMI a VGA viene con una carcasa de plástico sólido y un cable suave, el chip IC activo integrado garantiza una alta calidad.

✔️【Amplia compatibilidad】Este convertidor HDMI a VGA es compatible con PC, computadora portátil, Apple TV, kit de computadora Kano, kit Raspberry Pi u otros dispositivos con puerto HDMI. En caso de duda, no dude en enviarnos un correo electrónico. Le responderemos dentro de las 24 horas.

Yoezuo Adaptador HDMI a VGA,HDMI a VGA (Macho a Hembra) 1080P Convertidor,para Cable de Carga para PC,Portátiles,HDTV,Proyectores,y Otros Dispositivos HDMI- Negro € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: el conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal.

Gran disfrute de la pantalla: el adaptador HDMI a VGA admite resoluciones de hasta 1920 x 1080 (1080p Full HD), incluidas 480p, 720p y 1600x1200 para monitores o proyectores de alta definición.

Adaptador HDMI a VGA: El IC de alto nivel integrado convierte la señal digital HDMI en una señal analógica VGA. No es un convertidor bidireccional y no puede convertir señales VGA a señales HDMI.

Plug & Play: este adaptador HDMI a VGA es fácil de usar, no requiere controladores, simplemente conéctelo y úselo.

Amplia compatibilidad: el adaptador es compatible con computadoras, computadoras de escritorio, portátiles, Chromebooks, Raspberry Pi, Roku, PS3, Wii U, decodificadores, TV boxes y otros dispositivos con puertos HDMI. NO es compatible con el reproductor de Bluray y dispositivos con puertos HDMI de bajo consumo como SONY PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini y Apple TV.

Cable adaptador, chapado en oro 1080P activo HDMI digital a VGA, adaptador de video analógico para escritorio, proyector, televisión de alta definición, Raspberry Pi, Roku, Xbox (1 m) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resolución relacionada: el cable conector HDMI a VGA soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD), lo que es muy claro para que puedas ver los detalles, compatible con resolución 16:9 de 720P, 1600 x 900, 1366 x 768 y 1024 x 576 comúnmente utilizada. Se puede utilizar en la mayoría de monitores, proyectores y televisores.

Función relacionada: cable adaptador HDMI a VGA equipado con chip IC avanzado para conectar dispositivos equipados con HDMI (como salidas de señal digital) a dispositivos de entrada de señal analógica VGA más antiguos. Nota importante: no puede transmitir señales de VGA a HDMI porque no es un cable adaptador bidireccional.

Compatibilidad relacionada: este cable HDMI a VGA es compatible con escritorio, laptop, Xbox, PS3, DVD, Roku, Chromebook, TV Box, computadora, HDTV y otros dispositivos con puerto HDMI a monitores VGA de señal analógica o proyectores, te permite disfrutar de una fiesta visual en cualquier momento en cine en casa, oficina, escuela y otros lugares.

Uso relacionado: el cable convertidor HDMI a VGA no requiere adaptadores externos, no requiere controlador ni alimentación adicional, simplemente enchufar y usar. Además de conectores chapados en oro e interior de blindaje tejido de metal para resistir la corrosión y la abrasión, lo que también mejora el rendimiento de la transmisión de señal.

【Servicios relacionados】- Nota importante: hemos probado este cable adaptador HDMI a VGA con muchos dispositivos, el resultado es que no funciona para dispositivos Apple y PS3/4, comprueba tu dispositivo antes de realizar el pedido 1 m, 1,8 m, 3 m, 5 m y 10 m de longitud opcional, satisface diferentes necesidades Si se produce algún problema con tu pedido, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una solución (Devolución de 60 días y garantía de 18 meses)

Snowkids Cable HDMI a VGA 3M, Cable HDMI VGA macho [1080P Full HD, Chapado en Oro, Trenzado Nylon Duradero] Convertidor Video Activo Soporte PC Reproductor DVD TV portátil Proyector Monitor € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡【Cable adaptador HDMI a VGA Portátil】El cable HDMI a VGA portátil de diseño compacto macho a macho conecta una computadora, computadora de escritorio, computadora portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; (NOTA: NO es un convertidor bidireccional. No puede transmitir señales desde VGA a HDMI)

⚡【Cavo Attivo da 1080P HD HDMI a VGA】 L'adattatore 1080P HDMI da maschio a VGA maschio Cavo convertitore video attivo supporta risoluzioni fino a 1920x1080 @ 60Hz (1080p Full HD) compresi 720p, 1600x1200, 1280x1024 per monitor o proiettori ad alta definizione. Formato di ingresso HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 60HZ; Formato di uscita VGA: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 60HZ. Supporta HDMI 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4, HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

⚡【Estabilidad y Durabilidad Superiores】El chip IC avanzado incorporado convierte la señal digital HDMI en señal analógica VGA; El conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la transmisión de señal; Nylon trenzado resistente a la flexión, al desgaste, lo que aumenta la durabilidad del cable

⚡【Amplia Compatibilidad】El cable adaptador de video HDMI macho a VGA macho de 1.8m es compatible con computadora, PC, computadora de escritorio, computadora portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, X One, X 360, Wii U, decodificador, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; (PS: NO es compatible con el reproductor de Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como for PS4, MacBook Pro con pantalla Retina)

⚡【NOTA】El chip de cable requiere suficiente energía del puerto HDMI de salida. Hemos probado este cable convertidor con la mayoría de los dispositivos, no es para usar con sistemas Mac y reproductores de Blu-ray. NO es compatible con todos los dispositivos Macbook Etc, dispositivos [PS4] y reproductores de Blu-ray. Si tiene algún problema, un servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas a tiempo

