Los 30 mejores Hornos De Sobremesa capaces: la mejor revisión sobre Hornos De Sobremesa

Cecotec Bake&Toast 750 Gyro - Horno Sobremesa, 2000 W, 12 Modos, Temperatura hasta 230ºC y Tiempo hasta 60 Minutos, Incluye Accesorio Rustidor con pinzas, Capacidad 46L 37x57x39cm

€ 104.90

€ 87.98 in stock