Los 30 mejores Mantel Hule Rectangular capaces: la mejor revisión sobre Mantel Hule Rectangular

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mantel Hule Rectangular?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mantel Hule Rectangular del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Mantel de Hule Elna Rojo con Motivos de Corazones y Piezas artesanales. Colores Rojo y marrón. (140_x_100_cm) € 8.90

€ 7.50 in stock 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel de PVC estampado con diseño innovador, resistente a las manchas y con una nueva textura imitando a las mantelerías de tela resinada.

El Hule se utiliza comúnmente en mantelería, ya sea en cocinas, jardines, salones o mesas de mucho uso como en restaurantes y bares. Su flexibilidad le proporciona fácil manejo para creaciones de costura como bolsas para la compra, delantales, forrado de cuadernos, protección de muebles y mucho más.

Base de algodón, protegido en su cara superior por una lámina de PVC que la hace totalmente impermeable y facilita su limpieza.

No es necesario lavar. Limpiar después de cada uso con un trapo húmedo con jabón o quitagrasas.

En caso de tener que lavar, hacerlo a mano o a máquina a máximo 30ºC, no centrifugar, no usar secadora, no usar lejía, no planchar.

HETOOSHI Mantel para Mesa Rectangular de PVC Impermeable Resistente al Aceite Manteles de Plástico Antimanchas Hules para Mesas Comedor Cocina Multicolor (Patrón de la Hoja, 140 x 200 cm) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: cuadrado 110x160cm / 140x180cm / 140x200cm

Modernos Mantel PVC Gris y Turquesa Patrón de Hojas - Plástico Verde Azulado Mantel Hule Rectangular 200 x 140 Fácil de Limpiar Mantel Hule Mesa Rectangular - Impermeable Hules para Mesas Rectangular € 18.75 in stock 1 new from €18.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel resinado de alta calidad y duradero - vinilo reutilizable para uso diario y para cualquier ocasión. El mantel tiene una superficie texturizada con relieve y la parte de atrás no tejida. El adorno perfecto de tu mesa

Fácil de limpiar - a diferencia de los poco prácticos y caros manteles de tela que son extremadamente difíciles de limpiar para el uso diario o para cenas al aire libre o en picnics, donde el impredecible clima representa un riesgo, nuestro mantel PVC impermeable ofrece una opción inmejorable: si lo ensucias o derramas líquidos, se limpia en segundos con un paño.

Mantel grande de vinilo – 200cm (Largo) x 140cm (Ancho)- se ajusta a mesas rectangulares, ovaladas y oblongas de hasta 6 asientos Se puede cortar fácilmente para que se ajuste a mesas más pequeñas.

Mantel multiusos de plástico recubierto, fabricado de un material impermeable resinado que se limpia fácilmente y se puede usar para mesas en el interior o al aire libre en el jardín. Básicamente la superficie del mantel es de poliéster con cera plástica, por lo que puedes colocar la comida encima y ningún líquido se filtrará. Una vez hayas terminado, simplemente límpialo con un paño húmedo

Los tapetes para mesa de PVC se fabrican en Europa, siguiendo los estándares de alta calidad de la UE, los manteles de vinilo son duraderos y reutilizables, el mantel de hule es rectangular y de difícil manchado, con certificados de Oeko-Tex Standard 100. No es tóxico y no contiene BPA; utilízalo con tranquilidad.

Patrón de Retro Flores Mantel PVC en Color Menta Huevo de Pato Mantel Hule 200 x 140 - Fácil de Limpiar Mantel Hule Mesa Rectangular para Comedor Cocina - Plástico Hules Para Mesas Rectángular € 18.75 in stock 1 new from €18.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel de vinilo de alta calidad que se limpia con un paño. Mantel resinado impermeable para uso diario y para todas las ocasiones. Este mantel fácil de limpiar tiene un acabado liso en hule

Fácil de limpiar - a diferencia de los poco prácticos y caros manteles de tela que son extremadamente difíciles de limpiar para el uso diario o para cenas al aire libre o en picnics, donde el impredecible clima representa un riesgo, nuestro mantel PVC impermeable ofrece una opción inmejorable: si lo ensucias o derramas líquidos, se limpia en segundos con un paño.

Mantel grande de vinilo – 200cm (Largo) x 140cm (Ancho)- se ajusta a mesas rectangulares, ovaladas y oblongas de hasta 6 asientos Se puede cortar fácilmente para que se ajuste a mesas más pequeñas.

Mantel multiusos de plástico recubierto, fabricado de un material impermeable resinado que se limpia fácilmente y se puede usar para mesas en el interior o al aire libre en el jardín. Básicamente la superficie del mantel es de poliéster con cera plástica, por lo que puedes colocar la comida encima y ningún líquido se filtrará. Una vez hayas terminado, simplemente límpialo con un paño húmedo

Los tapetes para mesa de PVC se fabrican en Europa, siguiendo los estándares de alta calidad de la UE, los manteles de vinilo son duraderos y reutilizables, el mantel de hule es rectangular y de difícil manchado, con certificados de Oeko-Tex Standard 100. No es tóxico y no contiene BPA; utilízalo con tranquilidad.

BELUM | Mantel Hule Antimanchas Resinado 200X140 cm | Mantel Hule Mesa Rectangular Resinado | Mantel Resinado Hule en Varias Medidas | Mantel Mesa | Mantel Mesa Cocina € 22.50 in stock 1 new from €22.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL: Mantel de tela resinado para mesa rectangular 100% algodón resinado antimanchas . Mantel con dos capas de resina y una de teflón, lo que hace que el mantel rectangular no se quede completamente rígido.

COMPOSICIÓN: Mantel antimanchas fabricado con algodón 100% orgánico, estampado mediante pigmentación digital lo que consigue un -42% de consumo de agua, un -48% de consumo de Gas un -38% de consumo de electricidad con lo que evitamos un -47% de emisiones de CO2 respecto a otras técnicas de estampado menos respetuosas con el medio ambiente.

USO INTERIOR Y EXTERIOR: El Mantel de mesa se limpia fácilmente con una bayeta húmeda gracias al acabado del tejido resinado y queda listo para el siguiente uso. Al ser un mantel impermeable podemos usarlo para el exterior.

MEDIDAS: Los Manteles antimanchas están disponibles en varias medidas, pensado en todo tipo de mesa, manteles para mesas rectangulares, manteles mesas cuadradas y mantel ovalado para mesas.

FABRICADO EN ESPAÑA: Los manteles para mesa los Fabricamos y confeccionamos íntegramente en España. Desde la estampación sostenible de alta definición hasta la confección y empaquetado. Nuestra empresa cuenta con el Premio Nacional Alares 2018 y el Precio Nacional a Empresa Flexible gracias a la conciliación de la vida personal y la vida profesional.

Décor Ligne - 1710329, Mantel Transparente Rectangula, 140 X 240 Cm, Feuille, Cristal Estamapdo, Blanco € 10.06 in stock 2 new from €10.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Pvc

Color: Blanco

Dimensión : 140 X 240 Cm

Anro - Mantel de Hule, Lavable, diseño Retro, 100 x 140 cm, Color Negro € 12.54 in stock 2 new from €6.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hule – Mantel de hule – Mantel de PVC – Exterior – In-Door – Mantel lavable

Fácil de lavar, resistente a la suciedad e impermeable, suave para la superficie de la mesa/parte trasera de fieltro.

Hule al metro – cualquier longitud hasta 20 m / ovalado 140 x 180, 140 x 200, 140 x 220, 140 x 240 cm – tolerancia de hasta 1%/redondo: 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm – tolerancia de hasta 1%.

Entrega en un rollo – sin pliegues ni arrugas a partir de la longitud de 2, 6 m.

L'Harmonie du decor - 1721368, Mantel Rectangular, 150 X 240 Cm, Kosmo, Poliéster Estampado, Gris € 13.75

€ 12.50 in stock 2 new from €12.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Poliester

Color: Gris

Dimensión : 150 X 240 Cm

rismart Rústica Más Patrones Impermeable PVC Mantel de Hule Rectangular Prueba de Aceite Mesa Paño,Gris,100_x_160_cm € 14.80 in stock 2 new from €14.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adoptando tecnología de tinción activa, este mantel duradero está hecho de PVC que es impermeable, a prueba de aceite y fácil de limpiar.

Más tamaños para seleccionar, primero mida el tamaño de su mesa antes de realizar un pedido.

Con tipos de patrones que se utilizarán para cubrir su mesa, su mesa estará protegida mientras su comedor, dormitorio o cocina se volverán muy brillantes.

Amplias gamas: uso diario de mesa, mesa de cocina, mesa de picnic cubierta, mesa de jardín, banco al aire libre, acampar, etc.

Limpio: no planchar. Use jabón suave con un paño húmedo o una esponja sobre la superficie de PVC del mantel o limpiacristales.

Qucover Mantel Mesa Resinado Antimanchas Impermeable Nórdico Moderno de Plástico PVC de Hule Rectangular Blanco para Cocina Comedor,140 x 240cm € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Limpieza】Es plastico,no se puede planchar y lavar con detergentes.Limpiar con agua tibia y jabón después de usar.

【Descripción】100% plástico de resinado. Medida:140x240cm.Apto para mesas rectangulares.

【Ventaja】Buen material para antiestático, resistente al calor y al desgaste.Prueba de agua y manchas.Fácil de limpiar.

【Servecio】Si tiene algún problema de calidad, contáctenos para reemplazo o reembolso.Le solucionarémos cualquier problema dentro de 24 horas.

【Uso】Se puede utilizar en comedor, cocina, jardín o para un picnic o una fiesta del patio trasero.No sólo puede adornar la mesa de cena pero también la tabla de té.

Mantel de hule, rectangular 140 x 180cm Estrellas, gris claro € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rectangular 140 x 180cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Mantel de Hule, Rectangular 140 x 180cm, Hojas, Beige € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rectangular 140 x 180cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Mantel PVC Retro Patrón de Lunares Beige - Fácil de Limpiar Mantel Hule Mesa Rectangular 200x140 cm Mantel Mesa Rectangular Vintage Puntos Polacos Blancos en Fondo Beige Hules Para Mesas Rectangular € 18.75 in stock 1 new from €18.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel resinado de alta calidad y duradero - vinilo reutilizable para uso diario y para cualquier ocasión. El mantel tiene una superficie texturizada con relieve y la parte de atrás no tejida. El adorno perfecto de tu mesa

Fácil de limpiar - a diferencia de los poco prácticos y caros manteles de tela que son extremadamente difíciles de limpiar para el uso diario o para cenas al aire libre o en picnics, donde el impredecible clima representa un riesgo, nuestro mantel PVC impermeable ofrece una opción inmejorable: si lo ensucias o derramas líquidos, se limpia en segundos con un paño.

Mantel grande de vinilo – 200cm (Largo) x 140cm (Ancho)- se ajusta a mesas rectangulares, ovaladas y oblongas de hasta 6 asientos Se puede cortar fácilmente para que se ajuste a mesas más pequeñas.

Mantel multiusos de plástico recubierto, fabricado de un material impermeable resinado que se limpia fácilmente y se puede usar para mesas en el interior o al aire libre en el jardín. Básicamente la superficie del mantel es de poliéster con cera plástica, por lo que puedes colocar la comida encima y ningún líquido se filtrará. Una vez hayas terminado, simplemente límpialo con un paño húmedo

Los tapetes para mesa de PVC se fabrican en Europa, siguiendo los estándares de alta calidad de la UE, los manteles de vinilo son duraderos y reutilizables, el mantel de hule es rectangular y de difícil manchado, con certificados de Oeko-Tex Standard 100. No es tóxico y no contiene BPA; utilízalo con tranquilidad. READ Los 30 mejores Felpudos Originales Y Divertidos capaces: la mejor revisión sobre Felpudos Originales Y Divertidos

Elegante Mantel PVC Gris Plateado Mantel Hule 200x140 Color Llano Plata Un Solo Tono Mantel Hule Mesa Rectangular - Fácil Limpieza Impermeable Plástico Hules para Mesas Rectangular € 18.75 in stock 1 new from €18.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel resinado de alta calidad y duradero - vinilo reutilizable para uso diario y para cualquier ocasión. El mantel tiene una superficie texturizada con relieve y la parte de atrás no tejida. El adorno perfecto de tu mesa

Fácil de limpiar - a diferencia de los poco prácticos y caros manteles de tela que son extremadamente difíciles de limpiar para el uso diario o para cenas al aire libre o en picnics, donde el impredecible clima representa un riesgo, nuestro mantel PVC impermeable ofrece una opción inmejorable: si lo ensucias o derramas líquidos, se limpia en segundos con un paño.

Mantel grande de vinilo – 200cm (Largo) x 140cm (Ancho)- se ajusta a mesas rectangulares, ovaladas y oblongas de hasta 6 asientos Se puede cortar fácilmente para que se ajuste a mesas más pequeñas.

Mantel multiusos de plástico recubierto, fabricado de un material impermeable resinado que se limpia fácilmente y se puede usar para mesas en el interior o al aire libre en el jardín. Básicamente la superficie del mantel es de poliéster con cera plástica, por lo que puedes colocar la comida encima y ningún líquido se filtrará. Una vez hayas terminado, simplemente límpialo con un paño húmedo

Los tapetes para mesa de PVC se fabrican en Europa, siguiendo los estándares de alta calidad de la UE, los manteles de vinilo son duraderos y reutilizables, el mantel de hule es rectangular y de difícil manchado, con certificados de Oeko-Tex Standard 100. No es tóxico y no contiene BPA; utilízalo con tranquilidad.

Mantel Hule Estampado Azulejos Azul y Blanco, Saudade Azul (140_x_100_cm) € 9.90

€ 7.50 in stock 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hule de gran calidad producido y diseñado en Europa Mantel Antimanchas Estampado con Dibujos de Azulejos en Azul y Blanco

Su gran flexibilidad hace que se pueda usar también para creaciones de costura, como bolsas para la compra, delantales, forrado de cuadernos, protección de muebles y mucho más

Base de algodón, protegido en su cara superior por una lámina de PVC que la hace totalmente impermeable y facilita su limpieza

No es necesario lavar. Limpiar después de cada uso con un trapo húmedo con jabón o quitagrasas. En caso de tener que lavar, hacerlo a mano o a máquina a máximo 30ºC, no centrifugar, no usar secadora, no usar lejía, no planchar.

Advertencia: debido a la diferente visualización del monitor y al efecto de iluminación la imagen puede no reflejar el color real.

Anro - Mantel de Hule, Lavable, Aspecto de Lino, Aspecto Textil, 100 x 140 cm, Color Gris € 10.38 in stock 3 new from €6.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hule – Mantel de hule – Mantel de PVC – Exterior – In-Door – Mantel lavable

Fácil de lavar, resistente a la suciedad e impermeable, suave para la superficie de la mesa/parte trasera de fieltro.

Hule al metro – cualquier longitud hasta 20 m / ovalado 140 x 180, 140 x 200, 140 x 220, 140 x 240 cm – tolerancia de hasta 1%/redondo: 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm – tolerancia de hasta 1%.

Entrega en un rollo – sin pliegues ni arrugas a partir de la longitud de 2, 6 m.

Mantel Hule Dibujos Infantiles de Perritos en Londres sobre Fondo Blanco, Kids (140_x_100_cm) € 8.90

€ 7.50 in stock 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hule de gran calidad producido y diseñado en Europa Mantel Antimanchas Estampado con Dibujos Infantiles de Perritos en Londres sobre Fondo Blanco

Su gran flexibilidad hace que se pueda usar también para creaciones de costura, como bolsas para la compra, delantales, forrado de cuadernos, protección de muebles y mucho más.

Base de algodón, protegido en su cara superior por una lámina de PVC que la hace totalmente impermeable y facilita su limpieza.

No es necesario lavar. Limpiar después de cada uso con un trapo húmedo con jabón o quitagrasas. En caso de tener que lavar, hacerlo a mano o a máquina a máximo 30ºC, no centrifugar, no usar secadora, no usar lejía, no planchar.

Advertencia: debido a la diferente visualización del monitor y al efecto de iluminación la imagen puede no reflejar el color real.

Mantel de hule, rectangular 140 x 200cm cuadros Amarillo € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rectangular 140 x 200cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Galitex - Mantel Hule, Ribete Cosido, Diseño Moderno, Impermeable. Fabricado en EU (American Menu Rojo, 140 x 200 cm) € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Alta Calidad: Fabricado en PVC duradero de alta calidad con ribetes cosidos y diseño moderno. Completa protección y distinción en su mesa. Hechos en EU.

✅ Medidas y Formas: Hule mesa rectangular y Hule mesa redonda. Disponible en varias medidas (para el margen de caída se recomienda medir la mesa y añadir 20cm mas a cada lado del mantel).

✅ Múltiples Propósitos: Adecuado para uso diario como mantel exterior. Ideal para mesas de cocina, salón, comedor terraza o jardín. Perfecto para fiestas, cumpleaños, cafés, banquetes, picnic, barbacoa y camping

✅ Envío Plegado: Después de desembalar, el mantel de hule debe colocarse sobre la mesa, las arrugas desaparecen después de aproximadamente 1-2 semanas a temperatura ambiente. No planchar.

⚠️ Indicaciones de Lavado: Nuestros manteles de vinilo se limpian con una simple bayeta o paño húmedo. No lavar a máquina ni usar secadora o lejía.

Anro - Mantel de hule lavable de color liso brillante, toalla, Negro , Schnittkante 180 x 140cm € 18.72 in stock 2 new from €12.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel de fácil cuidado y lavado, fieltro con revestimiento de PVC de color liso, puede usarse como mantel de jardín, en interiores o en exteriores y también sirve como tejido para coser.

Mantel de color liso: disponible en forma rectangular, ovalado y redondo, con borde cortado o ribeteado. Apto para el contacto con alimentos. -

Impermeable, efecto loto, repele la suciedad, robusto, fácil de limpiar, antideslizante, lavable con trapos húmedos, cumple con la norma REACH.

El mantel de color liso, que se puede limpiar, es perfecto para eventos y fiestas, así como para usarlo diariamente en la cocina, comedor, jardín, balcón o camping, o para hacer manualidades. Protege su mesa de la suciedad y los arañazos.

Viene plegado / a partir de 2,6 m de longitud (2,6 metros por pieza), viene en rollo, sin pliegues ni arrugas.

Mantel de Hule Huletec con Estampado de Cuadros Grises, Rojos y Blancos Mirka Red. Composición 100% PVC. (140_x_100_cm) € 7.50 in stock 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hule de gran calidad producido y diseñado en Europa.

Mantel de PVC estampado con diseño innovador, resistente a las manchas y con una nueva textura imitando a las mantelerías de tela resinada.

Base de algodón, protegido en su cara superior por una lámina de PVC que la hace totalmente impermeable y facilita su limpieza.

No es necesario lavar. Limpiar después de cada uso con un trapo húmedo con jabón o quitagrasas. En caso de tener que lavar, hacerlo a mano o a máquina a máximo 30ºC, no centrifugar, no usar secadora, no usar lejía, no planchar.

Advertencia: debido a la diferente visualización del monitor y al efecto de iluminación la imagen puede no reflejar el color real.

Home Direct Mantel de Hule, Rectangular 140 x 240cm, Beige € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rectangular 140 x 240cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Soleil d'ocre 853600 Mantel Cuadrado Transparente 180x180 Cristal € 5.30 in stock 1 new from €5.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel cuadrado transparente de 180 x 180, cristal.

Composición: 100 micras. Protege la mesa con este mantel de plástico transparente y de mantenimiento fácil: basta con pasarle la esponja.

180 x 180 cm

Décorline Décor Line persane Mantel Rectangular PVC, PVC, Gris, 140 x 240 cm € 14.62 in stock 1 new from €14.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tradicional persa

Lavar a mano recomendable

Mantel rectangular 140 x 240 cm PVC imprime persane gris

141 x 240 cm.

Deconovo Mantel de Mesa Rectangular Efecto Lino 140 x 240 cm Color Lino € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL - Resistente, suave y cómodo, el mantel es hecho de 100% poliéster de alta calidad que puede durar muchos años.

CARACTERÍSTICA - Su buena consistencia y color brillante dan un toque extra a la casa. Diseño de estilo simple para decorar su mesa, crear una sensación agradable y relajante durante la cena.

USO - Perfecto para todas las ocasiones especiales, se puede utilizar en comedor, cocina, salón, jardín, banquete, picnic, etc. Es conveniente de colocar y agregar vitalidad a su hogar dulce.

CONTENIDO - Cada paquete incluye un mantel de mesa.

CUIDADO - Fácil de limpiar, se puede lavar a mano o a máquina. Puede quitar cualquier líquido fácilmente con un paño. READ Los 30 mejores Mike Oldfield Vinilo capaces: la mejor revisión sobre Mike Oldfield Vinilo

ORYX 5544037 Mantel Hule Rectangular Tablones Madera Impermeable Antimanchas PVC 140 x 250 cm. Recortable Uso Interior y Exterior, Cranberry € 16.66 in stock 11 new from €12.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel Hule estampado en colores cálidos de gris y marrón, con formas de tablones de madera. Diseño moderno y elegante para cualquier ocasión.

Medidas: 140 x 250cm. Se puede cortar o ajustar fácilmente a cualquier medida, para adaptarlo a cualquier tipo de mesa, superficie o manualidad.

Protege la mesa de salpicaduras, derrames, arañazos y antimanchas. Es impermeable y antideslizante. Resistente y duradero, adecuado tanto para exteriores como interiores.

Fabricado en PVC y con revestimiento de fieltro suave en la parte trasera. Puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo. No apto para uso en lavadora, secadora o plancha.

Ideal para mesas de salón, cocina, comedor, terraza o jardín. Perfecto para proteger muebles, mesas o superficies, tanto dentro como fuera de casa. Articulo también conocido como Hule, hule antimanchas, hule anti manchas,mantel antimanchas, mantel anti manchas, mantel cocina, mantel protector, cobertor mesas, cubremesas, hule cocina, etc.

Mantel de Hule, Rectangular 140 x 200cm, Hojas, Beige € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rectangular 140 x 200cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Mantel de hule, rectangular 140 x 240cm Lunares Beige € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rectangular 140 x 240cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Marrón Mantel PVC Efecto de Madera - Rústico Beige Tablones de Madera Patrón - Plástico Mantel Hule 200x140 cm Fácil Limpieza Mantel Hule Mesa Rectangular - Impermeable Hules para Mesas Rectangular € 18.75 in stock 1 new from €18.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel resinado de alta calidad y duradero - vinilo reutilizable para uso diario y para cualquier ocasión. El mantel tiene una superficie texturizada con relieve y la parte de atrás no tejida. El adorno perfecto de tu mesa

Fácil de limpiar - a diferencia de los poco prácticos y caros manteles de tela que son extremadamente difíciles de limpiar para el uso diario o para cenas al aire libre o en picnics, donde el impredecible clima representa un riesgo, nuestro mantel PVC impermeable ofrece una opción inmejorable: si lo ensucias o derramas líquidos, se limpia en segundos con un paño.

Mantel grande de vinilo – 200cm (Largo) x 140cm (Ancho)- se ajusta a mesas rectangulares, ovaladas y oblongas de hasta 6 asientos Se puede cortar fácilmente para que se ajuste a mesas más pequeñas.

Mantel multiusos de plástico recubierto, fabricado de un material impermeable resinado que se limpia fácilmente y se puede usar para mesas en el interior o al aire libre en el jardín. Básicamente la superficie del mantel es de poliéster con cera plástica, por lo que puedes colocar la comida encima y ningún líquido se filtrará. Una vez hayas terminado, simplemente límpialo con un paño húmedo

Los tapetes para mesa de PVC se fabrican en Europa, siguiendo los estándares de alta calidad de la UE, los manteles de vinilo son duraderos y reutilizables, el mantel de hule es rectangular y de difícil manchado, con certificados de Oeko-Tex Standard 100. No es tóxico y no contiene BPA; utilízalo con tranquilidad.

MERCURY TEXTIL- Mantel Antimanchas Rectangular, Hule Mesa, Resistente, Lavable, Impermeable. Ideal para Interiores y Exteriores. (Hojas, 150x250cm) € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPOSICIÓN: Mantel compuesto de 100 Poliéster de gran calidad.

MANTEL ANTIMANCHAS: Está compuesto de un tejido anti manchas. La tela no es plastificada, pero está compuesta de una tela impermeable, suave y resistente a las manchas.

VERSATIL: Lo puede utilizar para cualquier mesa rectangular de interior y de exterior como comedor, picnic, cocina, jardín.

VARIEDAD: Disponemos de tres modelos estampados y diferentes para darle a su hogar un toque alegre y elegante, puede elegir el que más se adapte con su estilo. Disponible en tres medidas (150x150cm, 150x200cm y 150x250cm)

MANTENIMIENTO: Recomendable lavar a máquina no sobrepasar 40ºC, no secar a máquina, planchar a baja temperatura y no usar lejía.

