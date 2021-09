Inicio » Top News Los 30 mejores Hdmi A Displayport capaces: la mejor revisión sobre Hdmi A Displayport Top News Los 30 mejores Hdmi A Displayport capaces: la mejor revisión sobre Hdmi A Displayport 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

Rankie Cable DisplayPort DP a HDMI, 4K Resolución, 1,8 m, Negro € 7.97

Amazon.es Features Conexión de PC compatibles puerto DisplayPort a un HDTV, monitor o proyector con puerto HDMI

Transmite audio de alta definición y vídeo desde el ordenador a una televisión de alta definición para el streaming de vídeo o juegos de azar; Conectar y configurar su monitor para un escritorio extendido o Muestra Mirrored

Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K x 2K y de audio impecable pass-thru para comprimir digitales 7.1, 5.1 ó 2 canales

Conectores enchapados en oro, conductores de cobre desnudo, y la hoja y trenza de blindaje se combinan entre sí para proporcionar tanto el rendimiento del cable superior y conectividad confiable

Conector DisplayPort con pestillos proporciona una conexión segura con un botón de liberación que debe ser presionado antes de desenchufar

Rankie Adaptador DisplayPort a HDMI, Resolución 4K HDTV Convertidor, Negro € 8.99
€ 7.99

Amazon.es Features Nota:NO para adaptador USB a HDMI. Para algunos dispositivos compatibles, que podría tomar unos segundos para que el video que se vea. Adaptador portátil se conecta un DisplayPort (DP, DP ++, DisplayPort ++) equipado portátil o de escritorio a un HDTV, monitor o proyector con entrada HDMI; Se requiere un cable HDMI (se vende por separado),

Transmite audio de alta definición y vídeo desde el ordenador a una televisión de alta definición para el streaming de vídeo o juegos de azar; Conectar y configurar su monitor para un escritorio extendido o Muestra Mirrored

Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K x 2K y digitales 7.1, 5.1 o 2 canales de audio sin comprimir

Conectores enchapados en oro resisten la corrosión, proporcionan durabilidad y mejorar la transmisión de la señal

Conector DisplayPort con pestillos proporciona una conexión segura con un botón de liberación que debe ser presionado antes de desenchufar

JSAUX Cable Displayport a HDMI [3M] Duradero Cable DP a HDMI Hombre a Hombre Trenzado Nylon con Conector Chapado en Oro para PC/HDTV/Portátil/Proyector/Monitor/DELL/HP y Más-Gris € 9.99

Amazon.es Features 【Cable DP a HDMI】 El cable DisplayPort a HDMI conecta la computadora a HDTV de 1080p para la transmisión de audio y video o a un monitor o proyector. (Tenga en cuenta que este es un cable DP a HDMI unidireccional. NO es bidireccional).

【Estable y antiinterferencias】 Diseñado con conectores de cobre estañado y dorado, el cable DP es suficiente para transferir señales de audio y video estables y de alta calidad. La carcasa de aleación de aluminio y la trenza de blindaje se combinan para proporcionar un rendimiento de cable superior y una conectividad confiable.

【Transmisión de sincronización de alta definición】 Transmite audio y video de alta definición desde su computadora a un HDTV para transmisión de video o juegos. Admite resolución de 1920x1200 / 1080P @ 60HZ (Full HD) y transmisión de audio impecable para canales digitales sin comprimir 7.1, 5.1 o 2.

【Compatibilidad universal】 Compatible con computadoras portátiles (HP ProBook EliteBook, Lenovo ThinkPad), computadoras de escritorio (HP, Dell, Lenovo), tarjeta gráfica (AMD, NVIDIA) y otros dispositivos con DisplayPort.

【Perfect 3M】 La longitud perfecta de 3M de este cable DP a HDMI de nailon trenzado podría ampliar las escenas de su vida diaria. Puede conectar sus dispositivos a su televisor mientras está sentado en un sofá o en la cama de su casa.

BENFEI Cable DisplayPort a HDMI, Adaptador DisplayPort a HDMI Chapado en Oro (Macho a Macho) Compatible con Lenovo, HP, ASUS, DELL y Otras Marcas, 1,8m € 10.49
€ 6.33

Amazon.es Features Excelente transmisión: el cable DisplayPort Benfei a HDMI 1.8 utiliza una mejor solución de chip y blindaje múltiple profesional para una transmisión de datos instantánea y precisa.

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal DisplayPort a señal HDMI; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de HDMI a DisplayPort

Increíble rendimiento: el convertidor DisplayPort macho a HDMI macho soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para monitores o proyectores de alta definición, soporta un paso de audio impecable para digital 7.1, 5.1 o 5.1. 2 canales. El conector DisplayPort chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de señal; el alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable

Diseño de cierres: el conector DisplayPort con pestillos proporciona una conexión segura, los cierres mejorarán la estabilidad de la conexión durante el uso. Cuando se enchufa, pulsa el botón real y es fácil de quitar.

Garantía de 18 meses – exclusiva Benfei garantía incondicional de 18 meses garantiza una protección de larga duración de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Amazon Basics - Cable adaptador DisplayPort a HDMI (1.8 m) € 8.09

Amazon.es Features Conectores chapados en oro, conductores de cobre desnudos y apantallamiento trenzado con aluminio para una mejor calidad de imagen y un sonido puro.

Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920 x 1200 y 1080p (Full HD) y canales de audio digital sin comprimir (7.1, 5.1 o 2).

Reproduce películas en un televisor HD de gran pantalla, presenta trabajos desde un proyector o crea/configura un segundo monitor o pantallas duplicadas.

Conexión de DisplayPort a HDMI únicamente (no es bidireccional); no es compatible con puertos USB; mide 1,8 m; . READ Los 30 mejores Lector Cd Dvd Externo capaces: la mejor revisión sobre Lector Cd Dvd Externo

FOINNEX Adaptador HDMI a DisplayPort, Conversor HDMI a DisplayPort [email protected], Activo Convertidor de HDMI Macho a DP Hembra con Audio, Adaptador de Cable para Xbox One, 360, NS, Mac Mini, PC a Monitor € 25.79

Amazon.es Features 【Adaptador HDMI a DisplayPort】 El convertidor HDMI a DisplayPort transmite señales de video y audio de alta definición desde sus dispositivos HDMI a un monitor displayPort para transmisión de video o juegos. Conecte y configure su monitor para un escritorio extendido o pantallas duplicadas, (Nota: Este conector HDMI a DisplayPort no es bidireccional).

【Amplia compatibilidad】 El Adaptador Activo HDMI a DP le permite conectar una fuente de video compatible con HDMI 1.4, como una computadora portátil, PC, computadora de escritorio, MacBook Pro 2015, Mac Mini, reproductor de Blu-ray, Switch, XBOX One, XBOX 360, PS4 Pro, consola de videojuegos a un monitor dp 1.2. Un cable DP no está incluido.

【Admite [email protected]】 Admite resoluciones de UHD 4K(3840x2160)@60Hz, 1080p (1920x1080)@60Hz, entregando imágenes nítidas a su vida digital. * Aparecerán CONSOLAS DE JUEGO con nativo [email protected] (como XBOX One S) en 1080p.

【Consejos cálidos】 1. Este adaptador de puerto de pantalla HDMI no es bidireccional. Para un producto DP a HDMI, consulte ASIN: B01GYJYIS0 o B01GHU134I. 2. Seleccione la fuente de entrada DP en el monitor. 3. Conecte "HDMI Out" a los puertos "DP In" si sus dispositivos tienen dos interfaces de destino.

【Notas de conexión】 1. Las consolas de juegos no son compatibles con monitores de juegos como Asus Rog Swift PG278Q, Acer XB270HU, Acer XB281HK, AOC G2460PG, Monitor curvo, Apple Cinema Display. 2. No es compatible con auriculares VR como Oculus Rift S. 3. El interruptor Ninitendo requiere un adaptador de AC original para suministrar energía. 4. No es compatible con la relación 16:10, como 2560x1600. Si tiene algún problema, bienvenido a contactarnos en [email protected]

Adaptador Entrada HDMI a Salida DisplayPort, BENFEI HDMI a DisplayPort con Audio Compatible para portátil, Xbox 360 One, PS4 PS3 HDMI Dispositivo € 17.99
€ 15.29

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador compacto portátil Benfei HDMI a DisplayPort conecta un ordenador, computadora de escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV, u otros dispositivos con puerto DisplayPort. Coloca este dispositivo ligero en tu bolso o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu portátil y proyector, o extiende tu pantalla de escritorio a un monitor o TV; se requiere un cable DisplayPort.

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal HDMI TMDS a señal digital DisplayPort. No es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de DisplayPort a HDMI

Resolución ultra 4K a 60 Hz: el adaptador es totalmente compatible con las especificaciones DisplayPort 1.2a, HDCP 1.3/1.4/2.2, HDMI 2.0 y HBR2 (High Bit-Rate 2). La resolución de imagen es de hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz, 1920 x 1200 @ 120 Hz o 2560 x 1600 RB @ 120 Hz. El HDMI y DisplayPort también soporta 8 canales de audio digital, con tasa de muestreo de hasta 192 kHz y tamaño de muestra de hasta 24. s y HBR.

Amplia compatibilidad: el adaptador HDMI-DisplayPort es compatible con computadora, PC, computadora de escritorio, laptop, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; y también compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como Sony PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini, y Apple TV;

Garantía de 18 meses: exclusiva Benfei incondicional garantía de 18 meses garantiza una larga satisfacción de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Amazon Basics - Cable adaptador Mini DisplayPort a HDMI (0,9 m) € 9.15

Amazon.es Features Cable Mini DisplayPort a HDMI

Conectores chapado en oro para una mejora conexión

Conductores de cobre

Soporte audio digital sin comprimir 7.1/5.1, o 2 via y video Full HD

Mide 0,91 m

BENFEI Adaptador Displayport a HDMI, DP (Puerto de Pantalla) Convertidor Macho a Hdmi Hembra con Audio para Lenovo, DELL, HP, ASUS y Otras Marcas € 10.49
€ 8.49

Amazon.es Features DISEÑO COMPACTO: el adaptador portátil Benfei DisplayPort a HDMI de diseño compacto conecta una computadora, computadora de escritorio, computadora portátil u otros dispositivos con puerto DisplayPort a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto HDMI; Meta este dispositivo ligero en su bolso o bolsillo para hacer una presentación comercial con su computadora portátil y proyector, o extienda la pantalla de su escritorio a un monitor o televisor; Se requiere un cable HDMI.

ESTABILIDAD SUPERIOR: el chip IC avanzado incorporado convierte la señal DisplayPort en señal HDMI; NO es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales desde HDMI a DisplayPort

RENDIMIENTO INCREÍBLE: el convertidor DisplayPort macho a HDMI hembra admite resoluciones de hasta 1920x1080 @ 60Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición, admite un paso de audio impecable para canales digitales sin comprimir 7.1, 5.1 o 2 ; El conector DisplayPort chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal; El alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable

DISEÑO DE LOS Pestillos: el conector DisplayPort con pestillos proporciona una conexión segura, los pestillos mejorarán la estabilidad de la conexión en el uso. Cuando lo desconectes, presiona el botón real y fácil de extraer.

GARANTÍA DE 18 MESES: la exclusiva garantía incondicional de 18 meses de Benfei garantiza la protección a largo plazo de su compra; Servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas a tiempo

JSAUX Adaptador DisplayPort a HDMI, Duradero Adaptador DP Macho a HDMI Hembra para TV, Thinkpad, HDTV, Monitor, Proyectores, Computadoras portátiles, HP Elitebook y otros-23cm-Gris € 8.99

【Excelente transmisión】: este adaptador DisplayPort (macho) a HDMI (hembra) cuenta con un enchufe chapado en oro de 24K y un potente chip de conversión con transmisión de señal de video rápida y estable.

【Compatibilidad universal】 El adaptador DP a HDMI admite conexiones con una resolución de 60Hz @ 1080P (1920 x 1080 Full HD). Compatible con computadoras portátiles (HP ProBook EliteBook, Lenovo ThinkPad), computadoras de escritorio (HP, Dell, Lenovo), tarjetas gráficas (AMD, NVIDIA) y otros dispositivos con DisplayPort. Convierta el puerto de pantalla de estos dispositivos en un puerto HDMI y conecte el monitor con un cable HDMI.

【Diseño moderno】: delgado, elegante y compacto. Es un adaptador DP a HDMI portátil duradero con una carcasa de aleación de aluminio y tres capas de blindaje para resistir las interferencias.

【NOTA】: Configuración de audio: Preferencias del sistema → Sonido → Salida. Cambie la salida de audio de su computadora portátil a la TV u otros dispositivos. Transmisión: NO bidireccional (solo DisplayPort a HDMI).

Rankie Cable Mini DisplayPort (Mini DP) (Thunderbolt) a HDMI, 4K de Resolución, 1,8 m, Negro € 8.99
€ 7.99

Amazon.es Features Conexión de Mini DisplayPort con PCs compatibles puerto Thunderbolt a un HDTV, monitor o proyector con puerto HDMI

Compatible con Apple MacBook, MacBook Pro/Air, iMac, Mac mini/Pro; Microsoft Surface Pro 2/3/4; Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X230 / X240s, L430 / L440 / L530 / L540, T430 / T440 / T440s / T440p / T530 / 540p, W530 / W540, Helix; Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240 / E7440, Precision M3800; Alienware 14/17/18; Acer Aspire R7 / S7 / V5 / V7; Intel NUC; Asus Zenbook; HP Envy 14/17; Google Chromebook Pixel; X6 Cyberpower Zeusbook Edge; Toshiba Satellite Pro S500, Tecra M11 / A11

Transmite audio y video; Soporta resoluciones de video de hasta 4K y de audio impecable pass-thru para comprimir digitales 7.1, 5.1 ó 2 canales

Conector de bajo perfil no bloquea los puertos adyacentes en el equipo, ha moldeado liberador de tensión para una larga vida, y ha peldaños para una fácil conexión y desconexión de diseño ergonómico

Conectores enchapados en oro resisten la corrosión, proporcionan durabilidad y mejorar la transmisión de la señal; Foil y blindaje trenzado reduce la interferencia electromagnética; Conductor de cobre desnudo mejora el rendimiento del cable

Snowkids Cable DisplayPort a HDMI -1,8m 4K UHD Adaptador Display Port a HDMI - Nylon Trenzado unidireccional Cable DP a HDMI Compatible con DELL, Lenovo, HP € 11.99

Amazon.es Features 【Cable de 1.8M solo de DP a HDMI】 Este es un cable DisplayPort a HDMI no bidireccional. Solo puede convertir la señal de DisplayPort a HDMI, no se admite HDMI a Displayport.

【4K Ultra HD 1.4 Cable DisplayPort a HDMI】 Este cable HDMI display port admite 4Kx2K a 30Hz para computadoras de escritorio y computadoras portátiles con tecnología DisplayPort para conectarse a pantallas HDMI, 4K UHD le brinda una experiencia visual sin igual. Descubre el increíble realismo de la resolución UHD.

【Alta velocidad Câble Display Port vers HDMI 】Cable de DisplayPort a HDMI, conecte su computadora a un HDTV de 1080p para transmisión de audio y video a 18 GBS por segundo, conéctelo a un monitor o proyector; conecta y reproduce.

【Materiales de alta calidad y conectividad estable】 Este cable DisplayPort a HDMI está hecho de nylon trenzado, con carcasa de aluminio ultra-delgada. Conectores chapados en oro, cable de cobre estañado, trenza de nailon duradera, carcasa de aluminio delgado, que ofrece conectividad reforzada entre los dispositivos .

【Garantía confiable】 Nuestro cable hdmi displayport ofrece una garantía de 18 meses, durante los cuales reemplazaremos o reembolsaremos el producto en cuestión. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos. Nuestro confiable servicio de atención al cliente le responderá en 24 horas.

Adaptador Displayport a HDMI, NIAGUOJI 4K chapado en oro Displayport (DP) macho a HDMI hembra convertidor con soporte de audio 4K 1080P para Lenovo, Dell, HP, Asus y otras marcas (negro) € 5.99

Mejor vídeo y audio: utiliza un conector chapado en oro duradero y blindaje de doble trenzado de cobre, elimina las interferencias y mantiene la transmisión de señal de vídeo y audio de alta velocidad y estable, sin pantalla flash.

【Compatibilidad salvaje】El cable portátil es compatible con ordenadores equipados con DisplayPort (compatible con tarjetas gráficas NIVIDIA, AMD), como Lenove, Thinkpad, HP, Dell, ASUS y otros dispositivos con un DisplayPort.

Plug and Play: sin energía, no requiere instalación de software o controlador adicional, diseño inteligente para evitar que se afloje y asegurarse de que los dispositivos están bien conectados.

TransmissionIt: no es compatible con transmisión de señal bidireccional, solo se convierte de fuente DisplayPort a pantalla HDMI, no es compatible con puerto USB.

Adapatador DisplayPort a HDMI 1080P,ABLEWE Adapatador DP a HDMI Cable con Audio DP Macho a HDMI Hembra para HDTV, Monitor, Proyector etc (1 Pack) € 4.99

Salida de vídeo y audio: el cable HDMI a DisplayPort utiliza un conector chapado en oro duradero y doble blindaje trenzado de cobre, elimina las interferencias y mantiene la transmisión de señal de vídeo y audio de alta velocidad y estable, sin retraso ni parpadeo.

【Compatibilidad salvaje】: el adaptador DP a HDMI es compatible con ordenadores equipados con DisplayPort (compatible con tarjetas gráficas NIVIDIA, AMD), como Lenove, Thinkpad, HP, Dell, ASUS y otros dispositivos con un DisplayPort.

【Plug and Play】: sin energía, no requiere software o instalación de controlador adicional, diseño inteligente para evitar que se afloje y asegurarse de que los dispositivos están bien conectados.

Nota: el adaptador Displayport no es compatible con transmisión de señal bidireccional, solo se convierte de fuente DisplayPort a pantalla HDMI, no es compatible con puerto USB. Este DP a HDMI proporciona 12 meses de garantía con un servicio amigable las 24 horas. READ Los 30 mejores Anillo Hombre Oro capaces: la mejor revisión sobre Anillo Hombre Oro

Adaptador de Mini DisplayPort a HDMI, BENFEI Thunderbolt a HDMI, Para MacBook Air y Pro, Microsoft Surface Pro y Dock, Monitor, Proyector y más, Gris[Caja de aluminio y cable de nailon] € 9.95
€ 7.90

Amazon.es Features Excelente transmisión: el adaptador Mini DisplayPort a HDMI de Benfei utiliza una mejor solución de chip y un blindaje múltiple profesional para lograr una transmisión de datos instantánea y precisa. No es compatible con Thunderbolt 3.

Estabilidad superior: los conectores de cobre puro chapados en oro de 24 quilates garantizan una transmisión estable que proporciona un audio y vídeo de calidad superior (AV).

Compatibilidad universal: Compatible con Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro; Microsoft Surface Pro 4, Pro 3, Pro 2, Surfacebook (no compatible con Surface para Windows RT); Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X230, X240s, L540, T540p, W540, Helix; Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240, E7440, Precision M3800; Alienware 14, 17, 18; Acer Aspire R7, S7, V5, V7; Intel NUC; Asus Zenbook; HP Envy 14, 17; Google Chromebook Pixel; Cyberpower Zeusbook Edge X6; Toshiba Satellite Pro S500, Tecra M11, A11.

Diseño excepcional: delgado, elegante y compacto. Con carcasa de aleación de aluminio y estructura de una pieza, es un adaptador de Mini DP a HDMI portátil de larga duración.

Durabilidad increíble: La vida útil de más de 15.000 dobleces te proporciona un adaptador Thunderbolt a HDMI de alta resistencia. Ideal para Apple MacBook Air, Apple MacBook Pro, Microsoft Surface Pro, iMac, Surface Book, Surface Studio, monitores (HP, Samsung, Dell, Acer, LG, ASUS), proyectores, Microsoft Surface Dock, TV, etc.

IVANKY Adaptador de DisplayPort a HDMI [1080P, Trenzado de Nylon, Bañado en Oro] Adaptador de DP a HDMI Compatible con HDTV, HP, ThinkPad, AMD, NVIDIA, Escritorio y Más - Hembra a Macho, Espacio Gris € 10.99

✔️Transmisión de alta definición: el cable iVANKY DisplayPort a HDMI con chip optimizado admite Soportar de 1920 × 1080 / 1080P (Full HD) y diferentes formatos de audio (LPCM, Dolby Digital y DTS, etc.)

✔️Durabilidad increíble: la cascara de aleación de aluminio y el cable trenzado de nailon proporcionan iVANKY DisplayPort a HDMI Cable una vida más larga que los mayores cables con cable de PVC y carcasa de plástico.

✔️Apariencia distintivo: Diseño delgado y compacto,la cascara de aleación de aluminio de color gris espacial y el cable trenzado de nailon distinguen el iVANKY Adaptador DisplayPort a HDMI de otros productos.

✔️Garantía y Servicio: Garantía de 18 meses de iVANKY. Servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas en 24 horas.

JSAUX Adaptador Mini Displayport a HDMI, Adaptador Thunderbolt a HDMI,Adaptador Mini DP a HDMI para MacBook Air/Pro, Microsoft Surface Pro, Monitor, Proyector, PC Ordenador etc-21cm-Gris € 7.99

[Compatibilidad Universal] El adaptador Mini DisplayPort a HDMI es compatible para Apple MacBook Air / Pro, iMac, Mac Mini, Microsoft Surface Pro / Pro 2 / Pro 3 / Pro 4, Surface 3, Surface Dock, Surface Book , Surface Studio, ThinkPad Helix, X230, L430, L530, T430s, T430, T530, W530.

[Conectividad confiable] Los conectores chapados en oro de 24k resisten la corrosión, los conductores de cobre desnudo y la lámina metálica y el blindaje de la trenza para una resistencia óptima y una conectividad confiable.Se agrega una cubierta protectora en ambos extremos del adaptador, que no es fácil de romper.

[ALTA RESOLUCIÓN]: el adaptador admite resolución de hasta Full HD 1080p, admite HDMI 12 bits por canal (36 bits para todos los canales) color profundo 3D, admite audio comprimido como DTS Digital, Dolby Digital.

❤[Garantía confiable] Ofrecemos un servicio amigable al cliente de una línea. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros. ¡El equipo de servicio de JSAUX estará encantado de ayudarle!

Silkland Cable DisplayPort 144Hz/2m, Admite [email protected], [email protected], [email protected], 3D, Compatible con FreeSync y G-Sync, Cable DisplayPort para 144Hz Monitor, 4K UHD TV, Pantalla y Tarjeta Gráfica para Juegos € 9.99

【Increíble durabilidad】- El moldeado en una tecnología evita eficazmente el agrietamiento. Protección múltiple, conectores chapados en oro de 24K, cobre estañado 28AWG. Transmisión de datos fiable sin interferencias.

【Alta resolución y velocidad de actualización】- Conexión cómoda y segura, plug&play, sin problemas. Este cable DP a DP soporta 3D, 4K Ultra HD ([email protected]), 1080p Full HD y paso de audio perfecto para canales de audio digital sin comprimir a 7.1, 5.1 y 2.

️【Buena compatibilidad】- Conecta directamente un ordenador de sobremesa/portátil equipado con DisplayPort a un televisor de alta definición, monitor, pantalla, tarjeta gráfica de juegos con DisplayPort para audio nítido y vídeo de alta definición.

【Garantía de por vida incondicional】- Todos los costes cubiertos durante el proceso de reemplazo de por vida de este cable Displayport 4K. El soporte rápido y fácil de alcanzar resuelve problemas en 24 horas.

Cable DisplayPort DP a HDMI, Adaptador Display Port a HDMI [email protected] Conversor Hacer Adaptador DP 1.2 Macho a HDMI 1.4 Macho con Audio, Aplicar para PC, Laptop, Desktop a Monitor, TV, Proyector, 1,8M € 9.99

【Estable y Antiinterferente】 Los conectores enchapados en oro, los conductores de cobre desnudo y el blindaje de aluminio y trenzado se combinan para brindar un rendimiento superior cuando el cable transmite una señal HD de DP a HDMI.

【Modo de extensión o espejo】 El conector Display Port a HDMI en el modo de espejo, puede disfrutar de las películas o jugar en un HDTV que muestra el mismo contenido que el escritorio de su computadora, ¡Te trae un efecto visual diferente! Conectar y configurar su monitor para un escritorio extendido o Muestra Mirrored, en el modo extendido, puede obtener una estación de trabajo expandida.

【Transmisión de sincronización de alta definición】 Cable dport a hdmi 1,8m admite resoluciones de hasta 1080P (Full HD), 1920 x 1200, 1440 x 900, 1280 x 720 y transferencia de audio impecable para compartir videos.

【Conexión estable】 Este cable DP a HDMI macho a macho equipado con pestillos proporciona una conexión segura con un botón de liberación; presione el botón antes de desenchufarlo.

Zacro DisplayPort (DP) to HDMI Adaptador, 4K Resolución Convertidor con Audio € 6.99

Transmite audio y video de alta definición desde su computadora a una HDTV para transmisión de video o juegos; admite resoluciones de video de hasta 4K x 2K y canales de audio digital sin comprimir de 7.1, 5.1 o 2

Los conectores dorados resisten la corrosión, proporcionan durabilidad y mejoran la transmisión de señal.

El conector DisplayPort con pestillos proporciona una conexión segura con un botón de liberación que debe presionarse antes de desconectarlo.

Es adecuado para escritorio extendido o monitor duplicado.

Soporta resoluciones de video de hasta 1920 x 1200 y 1080p (Full HD).

Conectores enchapados en oro para proporcionar rigidez y mejorar el rendimiento de la señal.

Conector de bajo perfil para no bloquea los puertos adyacentes en el equipo.

Adaptador de color negro.

Cable DisplayPort a HDMI 1080P, iVANKY 2M Cable de DP a HDMI [Trenzado Nylon] Hombre a Hombre Compatible con HDTV, Portátil, AMD, NVIDIA, HP Elitebook, ThinkPad y Más - Gris € 12.99

Transmisión de alta definición: el cable de DisplayPort a HDMI con chip optimizado admite Soportar de 1920 × 1080 / 1080P (Full HD) y diferentes formatos de audio (LPCM y DTS, etc.)

Diseño Usar-fácilmente:iVANKY diseño exclusivo sin clip / bloqueo excesivo; asegura una conexión apretada y más fácil de jalar / conectar.

Durabilidad increíble: la cascara de aleación de aluminio y el cable trenzado de nailon proporcionan el cable de Display Port a HDMI una vida más larga que los mayores cables con cable de PVC y carcasa de plástico.

Garantía y Servicio: Garantía de 18 meses de iVANKY. Servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas en 24 horas.

Yiwentec - Cable adaptador DisplayPort 1.4 a HDMI 2.1 (8 K @ 30 Hz, 4 K @ 120 Hz, direccional, compatible con DisplayPort PC y HDMI DisplayPort (1,8 m) € 39.99

***Duplicado o Mirror Mode,Using this DP to HDMI 8K cable, you can have two display modes, making your work, life, and study more convenient. En modo copy moderno, tu mano y tu pantalla externa mostrará el contenido, que se puede utilizar para trabajar o teaching; en el modo ampliado, tu mano y pantalla externa puede ser diferente al contenido, que se puede utilizar para entertainment

* * * Compatible con Wide Wide , este cable es compatible con la mayoría de DisplayPort o PC como fuente de alimentación, y también es compatible con una amplia gama de HDTV, proyectores y monitores (con puerto HDMI y salida de salidas)

***18 Month worry-free warranty, Lifetime Technical Support 24 hr dedicado email customer Support

Amazon Basics - Adaptador de Mini DisplayPort a HDMI, color blanco € 10.83

Resolución de hasta 1920 x 1200 píxeles

Permite conectar tu televisor, ordenador, tablet, monitor u otro dispositivo con conector HDMI tipo A a Mini DisplayPort

Ideal para oficinas, pantallas domésticas, salas de conferencias, ferias de exposiciones

Este producto no soporta el estándar Thunderbolt 3 y no es compatible con los siguientes modelos de dispositivos: MacBook Pro (2016 o posterior), MacBook Air (2018 o posterior), iMac (2017 o posterior), iMac Pro (todos los modelos), Mac Mini (2018 o posterior), Mac Pro (2019 o posterior), iPads, iPhones, Surface Go (2018 o posterior), Surface Pro (2017 o posterior), Surface Book (todos los modelos), Surface Laptop (todos los modelos) READ Surface Duo obtiene un mejor soporte y disponibilidad para TikTok fuera de EE. UU.

deleyCON 1m DisplayPort a HDMI Cable - Alta Velocidad 4K UHD Full HD 1080p 3D HDCP Transmisión de Audio - DP Macho a HDMI Macho Cable Adaptador - Negro € 11.99

Fabricado según los últimos estándares técnicos // Particularmente conductores, contactos enchufables enchapados en oro de 24k // para una transmisión de imágenes superior y sin pérdidas // múltiples protectores de cables y enchufes resistentes de alta calidad que eliminan prácticamente las interferencias

Resoluciones de hasta 3840x2160 // 4k UHD // FULL HD 1080p // Transmisión de sonido de audio de primera clase // Perfecto para transferir contenido HD

Enchufes estandarizados y personalizados para una versatilidad ilimitada // Enchufe Displayport con mecanismo de bloqueo // El cable y el enchufe forman una unidad estable - Es casi imposible mover los contactos

Compatible con todos los dispositivos que tienen un puerto Displayport / HDMI // por ejemplo. Conecte las tarjetas gráficas de PC y las computadoras portátiles con salida DisplayPort a dispositivos con entrada HDMI (por ejemplo, TV, TV, proyector de video, monitor, etc.) // Observe la dirección de la señal: DisplayPort a HDMI

ICZI Adaptador DisplayPort to HDMI 4K Conversor DP a HDMI con Contactos Chapados en Oro, DP Macho a HDMI Hembra para Pantallas Monitores HDTV Proyectores, etc, Negro € 10.99

【Más Claras, Mejor Experiencia】Imagenes mas claras, no solo te hace cansar menos tu vista, sino tambien te da una mejor experiencia en mirar los videos o jugar a los videojuegos, el adaptador dp hdmi transmite audio y video de alta resolución hasta 4K (ULTRA HD) y audio pass-thru perfecto para audio digital sin comprimir 7.1, 5.1 o 2 canales, este adaptador displayport hdmi es compatible con el estandar VESA DisplayPort version 1.1a~1.2

【Más Durabilidad, Menos Dinero】Compras producto de calidad es ahorrar tu dinero, Nuestro adaptador display hdmi esta hecho de buenas materiales, los conectores chapados en oro que resisten la corrosión, Cable recubierto de cobre para una conexion estable. los excelentes materiales que proporcionan una vida larga de uso a nuestro cable

【Más Fácil, Plug and Play】Facil de usar, no te complique mas la vida, Sin necesidad de controladores de software externos o potencia requerida, sirve para todos los novatos a duplicar o extender la pantalla de su ordenador con displayport a otra pantalla mas grande de hdmi

【Marca Confiable】ICZI es una marca de alta tecnología con nuestra propia fábrica de 3500 metros cuadrados, excelente ambiente de trabajo y más de 500 empleados, colaboramos con amazon y nuestro adaptador hdmi displayport se envia por el logistico de Amazon, Entregar rapido en España

Rankie Adaptador Mini Displayport (Mini DP) (Thunderbolt 1/2) a HDMI, 4K Convertidor, Negro € 8.99

Transmite audio y vídeo desde el ordenador o tableta a pantalla HDTV; Soporta resoluciones de video de hasta 4K x 2K y de audio impecable pass-thru para comprimir digitales 7.1, 5.1 ó 2 canales

Conector de bajo perfil no bloquea los puertos adyacentes en el equipo, ha moldeado liberador de tensión para una larga vida, y ha peldaños para una fácil conexión y desconexión de diseño ergonómico

Conectores enchapados en oro resisten la corrosión, proporcionan rigidez y mejorar el rendimiento de la señal

Compatible con Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro; Microsoft Surface Pro/Pro 2/Pro 3 (NOT Surface for Windows RT); Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X230/X240s, L430/L440/L530/L540, T430/T440/T440s/T440p/T530/540p, W530/W540, Helix; Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240/E7440, Precision M3800; Alienware 14/17/18; Acer Aspire R7/S7/V5/V7; Intel NUC; Asus Zenbook; HP Envy 14/17; Google Chromebook Pixel; Cyberpower Zeusbook Edge X6; Toshiba Satellite Pro S500, Tecra M11/A11

AMANKA 3 en1 Mini DisplayPort/Thunderbolt a HDMI/DVI/VGA Adaptador Cable de Compatible con 1.3 Habilita Completo 4K x 2K resolución y 3D estéreo allá Full HD para Macbook Pro Aire iMac - Blanco € 11.99

Permite la máxima resolución 4K x 2K, estéreo 3D allá Full HD, Soporta resoluciones de video de hasta 3840 * 2160 y apoyar imágenes estereoscópicas allá Full HD

Mini DP V1.2 versión, también apoyan DP V1.3, Transmite audio y vídeo desde el ordenador o tableta a pantalla HD a través de HDMI

Adaptador ligero y portátil para conectar un Mini DisplayPort (puerto rayo) a HDMI, monitor o proyector con cable / DVI / VGA HDMI

Compatible con MacBook Pro(Solo compatible con puerto Mini DP), MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro; Microsoft Surface Pro / Pro 2 / Pro 3 (NO Surface para Windows RT); Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X230 / X240s, L430 / L440 / L530 / L540, T430 / T440 / T440s / T440p / T530 / 540p, W530 / W540, Helix; Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240 / E7440, Precision M3800; Alienware 14/17/18; Acer Aspire R7 / S7 / V5 / V7; Intel NUC; Asus Zenbook; HP Envy 14/17

HP DisplayPort to HDMI 1.4 Adapter - Adaptador para Cable (DisplayPort, HDMI, Macho/Hembra, Cobre, Negro) € 14.52

Para una conexión fácil a una variedad de dispositivos multimedia

Compatible con Elitebook 2170p, 2570p, 8470p, 8570p, 8470w, 8570w, 8770w

Dimensiones del producto: 16.1 x 16.1 x 4.5 cm

iVANKY Cable Mini DisplayPort a HDMI, Cable Mini DP a HDMI, 2M, Full HD 1080P Compatible con MacBook, MacBook Air, Surface Pro, iMac, Monitor, Proyector - Gris Espacio € 14.99

Resolución alta - El cable de Mini DisplayPort para iMac a HDMI soporta hasta 1920×1080 / 1080P (Full HD) de resolución y audio de paso impecable para comprimir canales digitales 7.1, 5.1 o 2.

Video y Audio - Puede transmitir video y audio al mismo tiempo. Para formatos de audio HD: 8 PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD y dts-HD.

Compatibilidad - Se trata de un Cable de HDMI para MacBook Air MacBook Pro (antes de 2016), Mac, iMac, Mac Mini, Mac Pro/ Microsoft Surface Pro/Pro 2/Pro 3/Pro 4, Surface 3 (No Surface/Surface 2), Surface Book/ Lenovo ThinkPad X1, X1 Carbon, Helix, X230, L430, L530, T430s, T430, T530, W530/ Satellite Pro S500, Tecra M11, A11, and S11/ HP Envy 14, 17/ Dell XPS 13, 14, 15, 17 y muchos más.

NOTA - Cable de Mini DisplayPort a HDMI es unidireccional, sólo puede transmitir señal desde Mini DP haste HDMI. Servicio: Garantía de 18 meces, servicio al cliente amigable y accesible que resuelve sus problemas en un periodo de 24 horas.

