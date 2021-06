Inicio » Top News Los 30 mejores Frigorificos No Frost capaces: la mejor revisión sobre Frigorificos No Frost Top News Los 30 mejores Frigorificos No Frost capaces: la mejor revisión sobre Frigorificos No Frost 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Frigorificos No Frost?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Frigorificos No Frost del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



CHiQ FBM250NE4 - Frigorífico combi 250L (180L + 70L congelador), Multi-air-flow, No Frost, Color Negro, 54.5×57.6×180cm (Ancho x Largo x Alto), Compresor con 12 años garantia € 479.99 in stock 1 new from €479.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Entrega en domicilio siempre y cuando las barreras arquitectónicas no lo impidan, sin necesidad de salvar ventas, muros, vallas, pasamanos. Asegúrese de que el hueco de la escalera sea de fácil acceso y manejo para los operarios.

✅ Retirada incluida del antiguo frigorífico si fuera necesario.

✅ Se adaptan los tiempos de entrega según las zonas de reparto del operador logístico

✅ Control electrónico de la temperatura: gestiona la temperatura deseada con un manejo fácil en la panel táctil exterior.

✅ Compresor con 12 años de garantia.

Candy CVBNM 6182WP/SN | Frigorífico combi, Total No Frost, 310 litros, Iluminación LED, Puertas reversibles, 41dba, Altura 1.88m, Blanco, Clase F € 449.00

€ 393.69 in stock 7 new from €341.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico combi de 1,8 m de altura y 310 litros de capacidad: con puertas reversibles, 2 patas ajustables en altura y 2 ruedas

Total no frost: evita la formación de escarcha en el congelador y distribuye mejor el frío en todo el frigorífico, para un fácil mantenimiento

Iluminación LED: para una visualización con un menor consumo y una durabilidad de las bombillas, sin alterar la temperatura de los alimentos

Función enfriamiento rápido: Concentra la capacidad de enfriamiento de los alimentos recién almacenados, para una conservación de los nutrientes

Frigorífico de bajo consumo, silencioso (41dba) y respetuoso con el medio ambiente READ ¿Quién es el Pasha de Barbaros Herett? ¿Dónde está la tumba de Barbaros Herett de Pasha?

Corberó E-CCH315EW Frigorífico Combi 185x60 No Frost, Cápacidad Neta de 293L, 185 cm de Alto, Tirador Integrado, Puertas Reversibles, Cajones Crisper, Color Inox, 40 dBA, Eficiencia Energética F € 343.43 in stock 3 new from €343.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Blanco

Hisense RB372N4AW1 - Frigorífico Combi No Frost, Capacidad neta 287 L con 178,5 cm Alto, Sistema de ventilación Multi Airflow , 4 estrellas congelador, puerta reversible, Color Blanco € 399.00

€ 361.31 in stock 1 new from €361.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Total No Frost: Con la tecnología Total No Frost de Hisense no se forman cristales de hielo lo que hace que la descongelación sea cosa del pasado; también mantiene los alimentos frescos y nutritivos durante más tiempo

Gracias a la distribución uniforme de aire frío conseguida por el sistema Multi Air Flow, la temperatura óptima se mantiene constante a través de todo el frigorífico

Permite conservar los alimentos en condiciones óptimas para su consumo y salvar energía durante todo el año de forma eficiente

La tecnología Micro Vent emplea pequeños orificios para mantener una temperatura uniforme en todo el frigorífico, especialmente después de abrir la puerta

Puerta Reversible

FRIGO COMBI NO FROST BALAY 3KFE361WI 1760X600MM.CLA.A++ € 416.31

€ 386.74 in stock 16 new from €386.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 3KFE361WI Color Blanco

Hisense RB438N4BC3 - Frigorífico Combi No Frost, Acabado Inox, Eficiente, Capacidad Neta 334 L, 200 cm Alto, Compresor Inverter, Cajón 0°, Botellero cromado, Silencioso 37 dBA € 592.00 in stock 5 new from €557.84 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología Total No Frost evita que se formen cristales de hielo (escarcha) mantiene los alimentos frescos y nutritivos durante más tiempo

Compresor Inverter asegura una temperatura interior más estable, prolonga la vida útil, más ecológico al ahorra energía y a la vez dinero

Enfría el espacio de manera uniforme hasta el último rincón. El aire frío fluye manteniendo así los alimentos frescos por más tiempo

Accede a todos los cajones sin problemas aunque solo puedas abrir las puertas 90º. Es el frigorífico ideal para espacios reducidos o si se encuentra junto a una pared

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) (Cm): 59,5 x 200,3 x 63,7

SAMSUNG RT29K5030WW/ES Frigorífico Dos Puertas 299L, 1.8 m, Blanco, Tecnología SpaceMax, Twin Cooling, No Frost y Tecnología Digital Inverter [Clase de eficiencia energética F] € 499.00

€ 379.16 in stock 12 new from €379.16

1 used from €347.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología Smart Conversion: Elige según tus necesidades entre 4 modos de refrigeración, podrás convertir toda la cavidad en frigorífico desde el display

Tecnología Twin Cooling: Doble circuito de refrigeración, gracias al cual no se mezclan los olores entre compartimentos y mantiene un nivel de humedad óptimo (65% ~ 70%)

No Frost: La Tecnología No Frost optimiza la circulación del aire para mantener una temperatura constante sin acumulación de escarcha

Tecnología Digital Inverter: Menos ruido y eficiencia energética gracias al compresor Digital Inverter, el cual ajusta automáticamente la velocidad según la demanda de refrigeración

Crea hielo y enfría tus bebidas más rápido Presiona el botón Power Cool para enfriar tus bebidas y alimentos rápidamente, o Power Freeze para acelerar el proceso de congelado y creación de hielo

Samsung RB38T675DSA Frigorífico Combi 2M Inox de 390 L, Tecnología SpaceMax™,(, All-Around Cooling, No Frost, Optimal Fresh + y Humidity Control € 849.00

€ 798.06 in stock 4 new from €797.06

2 used from €489.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología SpaceMax: Más espacio interior manteniendo el mismo tamaño exterior. Samsung ha reducido el grosor de las paredes maximizando la capacidad interior alcanzando hasta 390 litros de capacidad neta

All-Around Cooling: La temperatura se mantiene constante en cada balda gracias a que el aire frío sale por las múltiples ranuras dispuestas en cada una de ellas.

Cajón Optimal Fresh+: Elige el tamaño y temperatura de cada zona. Podrás guardar la carne y pescado en la parte izquierda a -1ºC; y frutas y verduras a la derecha, a 1ºC. Te durarán los alimentos 2 veces más.

Cajón Humidity Fresh+: Conserva la textura y sabor original de los alimentos durante más tiempo. Te permite controlar la cantidad de humedad que entra por las rendijas gracias a la rueda de la parte superior del cajón.

Power Cool - Power Freeze: Con un solo botón, el aire frío entrará más rápido en el frigorífico y el congelador para enfriar tus bebidas o hacer hielo en menos tiempo.

Sauber - Frigorífico Combi Serie 3-185I Tecnología NOFROST - Eficiencia energética: A++ - 185x60cm - ENTREGA EN DOMICILIO € 529.00 in stock 1 new from €529.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sauber Priority Class: ENTREGA Y RETIRADA DEL USADO EN SU DOMICILIO INCLUIDO

Color: INOX, Clasificación Energética: A++

ESTE ES EL FRIGORÍFICO MÁS COMPLETO QUE ENCONTRARÁS › Green box - Doble zona 0 › Sistema No-Frost Total › Multiair Flow › Bluepads - Antimoho › Dispensador de hielo › Botellero inox › Dispensador de latas › Calidad premium › Display digital › Eficencia energética A++

Sistema de descongelación: No Frost, compartimento CHILLER O-TEMP : para la perfecta conservación de alimentos frescos.

Volumen total Neto (l): 324 Litros, Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo) (mm) 1850 x 600 x 685

Candy CF 5172W - Frigorífico combi no frost, 234 L, Ancho 55 cm, Iluminación LED, Botellero, 40 dBA, Blanco € 449.00

€ 390.83 in stock 9 new from €390.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico combi silencioso (40 dBA), con capacidad total de 234 L: frigorífico de 163 L y congelador no frost de 71 L

Congelador no frost: evita la formación de escarcha y distribuye mejor el frío para un fácil mantenimiento de la nevera

Iluminación LED: consigue una visibilidad óptima en el interior del frigorífico sin alterar la temperatura de los alimentos y con un bajo consumo (A+)

Prestaciones y comodidad: puertas reversibles, altura ajustable, ruedas, tiradores integrados y múltiples zonas dedicadas a mejorar la conservación de los alimentos.

Medidas frigorífico (alto x ancho x profundo): 177 x 55 x 58 cm

Frigorífico 1 puerta cooler Beko RSNE445I31WN, No Frost, Blanco € 448.33 in stock 11 new from €417.47 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 468,00

Electrodomésticos

Frigorífico Cooler Beko RSNE445E33XN Clase A++ 185x59,5 No Frost Acero Inoxidable € 506.71 in stock 12 new from €500.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 532,00

Electrodomésticos

CHiQ FSS559NEI42D - Frigorífico americano, 559L, compresor inverter, Multi-air-flow, Total No Frost, acero inoxidable oscuro, compresor 12 años garantia € 800.99 in stock 1 new from €800.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Entrega en domicilio siempre y cuando las barreras arquitectónicas no lo impidan, sin necesidad de salvar ventas, muros, vallas, pasamanos. Asegúrese de que el hueco de la escalera sea de fácil acceso y manejo para los operarios.

✅ Retirada incluida del antiguo frigorífico si fuera necesario.

✅ Se adaptan los tiempos de entrega según las zonas de reparto del operador logístico

✅ Capacidad de almacenamiento de 356 litros para el frigorífico y 203 litros para el congelador. Volumen útil total de 559 litros

✅ Compresor con 12 años de garantía.

SAMSUNG RB29HER2CSA/EF - Frigorífico Combi, Sistema Multiflow, No Frost, 302 L, 1.78 m, Inox € 529.99

€ 499.00 in stock 1 new from €499.00

2 used from €413.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Refrigeración uniforme: ofrece una refrigeración uniforme en toda la nevera para que tus alimentos conserven su frescura

Estante de fácil recolocación: incorporados en ejes de rodadura y de fácil extracción para que puedas organizar de forma eficaz tus alimentos y acceder a ellos con facilidad

No Frost: mantiene una temperatura constante en cada rincón del frigorífico A++ para conservar los alimentos perecederos frescos y nutritivos, y para eliminar la escarcha y la acumulación de hielo

Zona CoolSelect: almacena todos tus alimentos a su nivel de temperatura óptima en la zona CoolSelect

Compresor Digital Inverter: el compresor Digital Inverter de Samsung dispone de 7 velocidades de ajuste para ajustarse a diferentes demandas de frío READ El misterio de la desaparición de la luna del cielo hace 1 millón de años, ¿cuál es el motivo? Todas las páginas

Hisense RB343D4BWF - Frigorífico Combi Estandar, Capacidad Neta 269 L, 180 cm Alto, Cajón Verdulero,Tirador Integrado, Silencioso 39 Db, Color Blanco € 359.00

€ 305.95 in stock 4 new from €305.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad Neta 269L, Control de temperatura con varios niveles

Dispone de 4 estrellas en el congelador certifican la máxima capacidad de congelación. Conserva todas las propiedades de los alimentos congelados durante largos periodos de tiempo

Con puerta reversible permite elegir si esta abre a la derecha o a la izquierda de acuerdo con las necesidades de tu Cocina

Patas ajustables fijan y se adaptan a cualquier superficie con bajo nivel Sonoro

Equipado con zona para productos frescos proporciona suficiente espacio para almacenar todas tus frutas y verduras

Teka NFL 320 Independiente - Frigorífico, Independiente, Derecho, N-T, LED, Color blanco € 390.51 in stock 18 new from €390.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad total neta: 305 litros (219 litros de frigorífico + 76 litros de congelador)

Iluminación interior LED

Tecnología No Frost (anti-escarcha)

Color: Blanco

Dimensiones (cm): 59,5 (ancho) x 188 (alto) x 63,5 (fondo)

Candy - CMCL 5172WN - Frigorífico combi, Tecnología Static Low Frost, 262 L, Iluminación LED, 54 cm ancho, Puertas reversibles, 39 dBA, Blanco € 399.00 in stock 1 new from €399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almacena todos los alimentos y bebidas que necesites con silencio: con capacidad total de 262l y 39dba de nivel de sonoridad

Di adiós a las tareas de mantenimiento: la tecnología Static Low Frost es un circuito refrigerante oculto que evita la formación de escarcha distribuyendo el frío interior de forma apropiada

Visibilidad óptima con el mínimo consumo: las luces LED interiores permiten iluminar el espacio sin alterar la temperatura de los alimentos y además, son de duración

El frigorífico se adapta a ti y no al revés: puertas reversibles, altura ajustable, ruedas, tiradores integrados y múltiples zonas dedicadas a una buena conservación de los alimentos

Medidas nevera (alto x ancho x profundo): 176 x 54 x 55 cm

Teka - Frigorífico Combi A++ de 200 cm con Display electrónico y en acero inoxidable antihuellas - Acero inoxidable - 201 x 59.5 x 63 € 528.00 in stock 12 new from €527.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frío No Frost Total: frigorífico y congelador

Control electrónico con Display

Indicador de temperatura en refrigerador

Sistema antibacterias en la goma de cierre. Enfriamiento rápido

Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm): 201 x 59.5 x 63

LG GTB362SHCZD - Frigorífico de dos puertas con tecnología Total No Frost (Linear Cooling, Door Cooling, Gran cajón para verduras, Balda extraíble, Inverter Lineal Compressor) color blanco € 599.00

€ 508.95 in stock 4 new from €508.95

1 used from €402.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia energética A++ y garantía en el compresor

Volumen bruto total 272 litros

DoorCooling+: salida de aire en el lateral; enfría un 35% más rápido y uniforme

Cajón Magic Crisper: optimiza los niveles de humedad permitendo regular mediante un selector el nivel de humedad para frutas o verduras de manera que estas conserven su frescura durante más tiempo

Sistema de autodiagnóstico: acerca tu teléfono móvil al frigorífico y este transmitirá la incidencia al servicio técnico, ahorrándote tiempo y dinero

Hisense RB390N4BW2 - Frigorífico Combi No Frost, Capacidad Neta 300 L, 186 cm Alto, Compresor Inverter, Eco Mode, Silencioso 38 dBA, Color Blanco € 447.04 in stock 7 new from €379.83

1 used from €331.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología Total No Frost evita que se formen cristales de hielo (escarcha) mantiene los alimentos frescos y nutritivos durante más tiempo

Compresor Inverter asegura una temperatura interior más estable, prolonga la vida útil, más ecológico al ahorra energía y a la vez diner

Accede a todos los cajones sin problemas aunque solo puedas abrir las puertas 90º. Es el frigorífico ideal para espacios reducidos o si se encuentra junto a una pared

Enfría el espacio de manera uniforme hasta el último rincón. El aire frío fluye manteniendo así los alimentos frescos por más tiempo

Capacidad 300L, Eficiencia energética A++ enfría de forma más eficiente, consume menos energía y es más respetuosa con el medio ambiente

Frigorífico Combi Bosch KGN36VWEA No Frost Clase A++ 186x60 cm Blanco € 543.07 in stock 15 new from €542.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 557,00

Electrodomésticos

FRIGORIFICO COMBI INFINITON FGC-230W (A+, BLANCO, No Frost Total, Alto 185cm, 320 litros, Fresh Zone, Luz Led, Frigo mas congelador 2 Puertas, Independiente) € 399.00 in stock 1 new from €399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico combi FGC-230W NFT Infiniton blanco tiene una capacidad total de 320 litros, siendo la capacidad de la nevera 225 litros y 95 litros el congelador.

La clasificación energética es A+ y tiene un consumo de 0.73 kWh al día. Su clase climática es NS / T. Está equipado con la tecnología No Frost Total, la cual evita la formación de escarcha en tu frigorífico. Controla la temperatura de tu frigorífico mediante el display interior de forma electrónica.

El interior del frigorífico FGC-230W NFT Infiniton está equipado con: Baldas de cristal con embellecedores de aluminio Cajón Fresh Zone Botellero metálico 3 balcones en la puerta del frigorífico 3 cajones en el congelador

Las medidas del frigorífico combi FGC-230W NFT Infiniton son 185 x 60 x 68,5 cm y su peso es de 61 kg.

ENTREGA A PIE DE CALLE

Haier AFE735CWJ - Frigorífico combi con congelador de cajones, 1,9m de alto, Motor Inverter, Total No frost, Libre Instalación, Blanco, Clase A++ € 699.00

€ 529.12 in stock 5 new from €529.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor inverter con 12 años de garantía. Clase energética A++: Ahorra hasta un 40% en comparación con la clase A

Total no frost: previene la formación de hielo y escarcha

Easy access: congelador de cajones de acceso fácil, rápido y cómodo

My zone: cajón de temperatura variable para todas las necesidades de almacenamiento

Day light: iluminación en columna led para la máxima visibilidad interna

Haier HTR3619ENPW - Frigorífico combi no frost, 348l, Motor inverter, My Zone, Altura 1,9m, Cajones Easy Access, 37dba, Blanco, Clase E € 699.00

€ 581.65 in stock 8 new from €581.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico con motor inverter: silencioso, duradero y con 12 años de garantía Haier.

Total no frost: previene la formación de hielo y escarcha en el interior del frigorífico y distribuye mejor el frío.

Easy access: congelador de cajones de acceso fácil, rápido y cómodo, conserva tus alimentos hasta 2 veces más tiempo y ahorra hasta un 30% de energía.

My zone: Cajón de almacenamiento flexible con regulación de temperatura (de -2º a +3ºC). Ideal para enfriar alimentos rápidamente, descongelarlos o conservarlos en las condiciones óptimas.

Medidas frigorífico (alto x ancho x prof): 190,5 x 59,5x 65,7cm

Hisense RB390N4BC2 Frigorífico Combi No Frost, Display, Capacidad Neta 300 L, 186 cm Alto, ECO mode, Silencioso 38 dBA, Color Blanco € 544.49 in stock 1 new from €544.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HISENSE FRIGORIFICO RB390N4BC2 COMBI INOX 186 A++q

Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto cm): 59,5 x 58,9 x 186 cm

Frigorífico combi - Indesit XI9 T21 W, Total No Frost, 368L, Clase A++,2 m, Blanco € 515.75 in stock 3 new from €514.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FRIGORIFICO INDESIT COMBI BLANCO A++ 200 x 60 NF MULTIFLOW

FRIGORIFICO COMBI RCM-322A MILECTRIC (A+/F, 185 cm, Inox, No Frost Total, Independiente, Cajón Fresh Zone) € 399.00 in stock 1 new from €399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El frigorífico combi RCM-322A Milectric con acabado exterior Inox y una capacidad total de 317L, perteneciendo 223L al refrigerador y 94L al congelador.

La clasificación energética es A+/F y tiene un consumo de tan solo 0.83 kwh al día, lo que te reportará un importante ahorro en tu factura de la luz.

Siendo un frigorífico NO FROST, no tendrás que preocuparte por la creación de la escarcha y realizar las múltiples descongelaciones anuales será un tema del pasado.

Medidas 185 x 59,5 x 63,5 cm

ENTREGA A PIE DE CALLE READ Los 30 mejores Cetaphil Crema Hidratante capaces: la mejor revisión sobre Cetaphil Crema Hidratante

Sauber - Frigorífico Combi SERIE 3-176B - F - 174x55,5 cm - ENTREGA EN DOMICILIO € 399.00

€ 339.00 in stock 1 new from €339.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sauber Priority Class: ENTREGA Y RETIRADA DEL USADO EN SU DOMICILIO INCLUIDO

EVITA INCIDENTES BANDEJAS DE CRISTAL ANTIDESBORDAMIENTO Las bandejas del frigoríficos son de cristal, de fácil limpieza, y con borde en acero inox, que evita que se derramen líquidos de una bandeja a otra, impidiendo así estropear los alimentos de las bandejas inferiores.

LUZ EFICIENTE ILUMINACIÓN LED La luz interior es de tipo LED, que es la más eficiente por su bajo consumo eléctrico, su larga duración y la calidad de la misma, que permite ver los alimentos con más claridad.

Cajón CRISPER, 4 balcones en puerta, 3 bandejas de cristal, Luz LED interior

DISEÑO COMPACTO TIRADOR INTEGRADO En la puerta para reducir el espacio ocupado en la cocina. .Volumen total Bruto (l): 282 Litros, Dimensiones (mm): Alto 1740 x Ancho 555 x Fondo 580

Candy - CMCL 5172XN - Frigorífico combi, Tecnología Static Low Frost, 262 L, Iluminación LED, 54 cm ancho, Puertas reversibles, 39 dBA, Inox € 449.00 in stock 1 new from €449.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico combi silencioso (39 dBA), con capacidad total de 262 L: frigorífico de 187 L y congelador no frost de 75 L

Tecnología Static Low Frost: circuito refrigerante oculto para evitar la formación de escarcha y distribuye mejor el frío para un fácil mantenimiento de la nevera

Iluminación LED y bajo consumo: consigue una visibilidad óptima en el interior del frigorífico sin alterar la temperatura de los alimentos

Buenas prestaciones y comodidad: puertas reversibles, altura ajustable, ruedas, tiradores integrados y múltiples zonas dedicadas a una buena conservación de los alimentos

Medidas nevera (alto x ancho x profundo): 176 x 54 x 55 cm

UNIVERSALBLUE | Frigorífico Americano Frenchdoor Inox | No Frost | Eficiencia Energética A+ | Capacidad Total 536L | 4 Puertas | Congelador | Sistema Silencioso € 869.99 in stock 1 new from €869.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño French Door] ¿Te gustan tanto como a nosotros los frigoríficos de doble puerta? Nuestro modelo VANDA te ofrece la amplitud que necesitas, sus 4 puertas te permitirán visualizar todo a golpe de vista y almacenar gran cantidad de alimentos. Su elegante diseño en color inox y detalles en negro te ofrecerá la eficacia y durabilidad que necesitas.

[Capacidad de 536 L] Ideal para grandes familias o amantes del orden. Repartidos entre nevera y congelador, las capacidades son de 350 litros y 186 litros respectivamente. Aprovecha su gran altura y profundidad para distribuir los alimentos cómodamente y almacenar la compra de toda la semana. Además, la apertura total de sus puertas y su led interior te permitirá tener todo a golpe de vista.

[Totalmente equipado] Si disfrutas con la amplitud de los productos, este frigo americano está pensado para ti. Con sus 3 estanterías de cristal tendrás espacio de sobra para almacenar tus alimentos, además, sus 2 cajoneras, 8 cestas en la puerta y 1 vegan box, serán más que suficientes para distribuir cómodamente todo lo que necesites. Su extenso congelador dividido en 2 grandes cajones, te hará olvidarte de las limitaciones.

[Sistema No Frost] Ver escarcha en las paredes de tu frigorífico será cosa del pasado. Además, con sus 4 estrellas de congelación podrás congelar productos frescos sin riesgo y de forma rápida a la vez que aseguras un mantenimiento perfecto de todos tus alimentos. ¡Olvídate del ruido con su sistema silencioso de 42 dB!

[Eficiencia energética A+] Para que no tengas que estar preocupándote de la factura de la luz, nos hemos encargado de que todos nuestros frigoríficos tengan una certificación energética A+. Su consumo anual es de 424 kW/año y de energía 1,16 kW/24h. ¡Nuestro frigo americano es el compañero ideal para cualquier cocina española!

