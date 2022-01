Inicio » Top News Los 30 mejores Fundas Nordicas 135 Modernas capaces: la mejor revisión sobre Fundas Nordicas 135 Modernas Top News Los 30 mejores Fundas Nordicas 135 Modernas capaces: la mejor revisión sobre Fundas Nordicas 135 Modernas 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Fundas Nordicas 135 Modernas?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Fundas Nordicas 135 Modernas del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío.



WONGS BEDDING Juego de Funda nórdica púrpura Juego de Cama tamaño 3 Piezas Reversible Juego de edredón Cubierta Moderna Convallaria patrón 2 Fundas de Almohada 220x230cm € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de funda nórdica: tamaño doble incluido 1 juego de funda nórdica: 220cmx230cm, 2 Fundas de almohada: 48cmx75cm.

Súper microfibra: tela duradera y ligera para una máxima comodidad, transpirable, sin decoloración, resistente a las arrugas y respetuosa con el medio ambiente, le permite tener un sueño cálido y perfecto.

Diseño de cierre de cremallera oculto: conveniente para poner y quitar el edredón, lavarlo fácilmente sin deformación después del uso múltiple. Se puede sostener perfectamente después del uso múltiple y el lavado.

Manera de enfermería: 100% microfibra de poliéster de fácil cuidado y lavable a máquina - lavable a máquina y nunca se desvanecen, la hipoalérgia elimina los ácaros.

Satisfacción GARANTÍA: cualquier pregunta, por favor envíenos un correo electrónico libremente, le responderemos y le ayudaremos a resolver el problema en 24 horas y le daremos una respuesta satisfactoria.

Mixibaby Ropa de Cama Juego de Cama Funda nórdica algodón 135x200 155x220 200x200 200x220 Moderno, Größe Bettwäsche:135 x 200 cm, Design Bettwäsche:Linnea Z-06 g € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ropa de cama de diseño de lujo: la ropa de cama proporciona un ambiente atemporal y elegante en el dormitorio. El juego de cama de 80 % algodón y 20 % poliéster crea más comodidad y confort. Cada estampado ha sido diseñado por nosotros para que nuestra ropa de cama sea única. Así soñarás como los reyes.

Excelentes ventajas de ropa de cama: la ropa de cama está equipada con cremallera y se puede lavar a 60 grados. El material es delicado con la piel, con una superficie lisa. La mezcla de algodón aporta una mayor transpirabilidad y una sensación ligera y excepcionalmente suave, lo que evita la sudoración y la irritación de la piel.

Concepto de diseño único: con nuestro encantador diseño tomarás una elección perfecta para el gusto, la calidad y la comodidad. Cada diseño se ha diseñado con mucho amor por los detalles. Así el dormitorio será el centro de todas las miradas.

Algodón de alta calidad: la ropa de cama se compone de 80% algodón y 20% poliéster, lo que garantiza una mayor durabilidad y una mejor resistencia a la decoloración y las manchas. El juego de cama es hipoalergénico y antibacteriano. Las sábanas de Mixibaby están probadas según la norma ISO 9001:2015 y según Oeko-Tex Standard 100 16.HCN.85855 Hohenstein HTTI. Perfecto para niños, adultos y personas alérgicas. Sin sustancias nocivas ni olores.

Lo que recibes: recibirás 1 ropa de cama de 135 x 200 cm y 1 funda de almohada de 80 x 80 cm en el color deseado.

Bedsure Funda Nordica Cama 150/135 Microfibra - Funda Edredon 220x230cm con 2 Fundas de Almohada 40x75cm, 3 Piezas, Muy Suave € 26.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS UNICAS:Estilo dibujado de mano de patrón de cuadrifolio, un diseño original, Bedsure Grupos de Cubierta de Duvet trae grupos de cama individual y artísticos para decorar todos los aspectos de su dormitorio - refresque abundantemente la decoración de su habitación existente con dos colores reversibles que caminan con sus juegos de sábanas, fundas de almohadas & faldas de cama.

FUNDA NÓRDICA PARA EDREDÓN: 3-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (220x230cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 2 fundas de almohada (40x75cm) - el tamaño individual de la cubierta de edredón es suficiente grande para adaptarse a tu su edredón alternativo de tamaño individual/ duvet - 127cm larga cremallera es fácil de cerrar o descomprimir y los amarres duraderos en cada esquina mantienen su inserción edredón se resbale.

MATERIAL PREMIUM: Hecho de 100% microfibra, doble cepillado en ambos lados de la funda de edredón que se siente suave a sus dedos (No áspera en absoluto) - La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento - Perfecto para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo y otros alérgenos - El pelo de mascota no se adherirá a su cubierta.

FÁSIL DE CUIDAR: La cubierta sufrida de cama de duvet es ligero como una sábana para lavar más fácilmente que lavar el edredón pesado y no se vuelve rígido después del lavado frecuente - Lavar a máquina en agua fría, secar a máquina en una funda de edredón baja y sin arrugas no hay necesidad de planchar - No más viajes caros a la tintorería con su edredón de plumas.

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura, no lavar en seco. READ Resumen de noticias sobre la reubicación del PSG: la leyenda española dice que Lionel Messi es mejor que Diego Maradona; Angel di Maria y muchos más para quedarse con los parisinos

Sibiles - Juego Funda Nordica Reversible con Botones Poli Algodón Diseño Etnico Makau (Cama 135 / 150, Arena) € 31.95 in stock 2 new from €31.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Juego de cama compuesto por 2 piezas, Funda Nórdica Reversible + 1 o 2 fundas de almohada según medida.

✔ Funda del nórdico reversible con cierre mediante botones tipo "clic" en la parte inferior para evitar que el relleno se salga.

✔ Cama 90/105: Funda nórdica de 180x240 cm. + 1 ud Funda para almohada o cojín de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm)

✔ Cama 135/150: Funda nórdica de 240x240 cm. + 2 uds de Funda para almohadas individuales de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm). /// ✔ Cama 180: Funda nórdica de 270x240 cm. + 2 uds de Funda para almohadas individuales de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm)

✔ Composición del tejido: 50% Algodón y 50% Poliéster .- Calidad: 144 hilos/m2. ✔Diseño estampado de corte moderno que te encantará!

Utopia Bedding Funda Nórdica Cama 135/150 - Microfibra Juego de Funda de Edredón 230x220 cm y 2 Fundas de Almohada 50x75 cm (Gris) € 20.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye funda nórdica de 230x220 cm con cierre con cremallera, 2 fundas de almohada mide 50x75 cm con cremallera; edredón se vende por separado.

La tela de microfibra cepillada los hace suaves, transpirables, de hierro fácil, sin arrugas y resistentes a la decoloración y protege contra cualquier contracción después del lavado.

Su alta resistencia a la tracción lo hace fuerte, duradero y con menos probabilidades de romperse o rasgarse.

El cierre se cose a la perfección para asegurar el edredón en su lugar.

Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.

Banzaii Juego de Funda Nórdica Reversible 100% Microfibra 2 Piezas para Cama de 135 – 1 Funda Edredón Nórdico 220x220 cm + 1 Funda de Almohada 45x155 cm, Burdeos/Rojo € 37.99 in stock 1 new from €37.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica hecha de suave microfibra hipoalergénica que la hace suave al tacto. Producto disponible en hermosos colores y apto para cada tipo de entorno. Gracias a la abertura en forma de embudo podrás fácilmente introducir el relleno nórdico en su interior. Además, tendrás una larga solapa, puesta en el lado inferior de la funda nórdica, que hay que poner debajo del colchón para que la funda nórdica y el relleno nórdico queden bien firmes.

Composición: 100% microfibra. Fácil de lavar en la lavadora a máximo 40 grados. No necesita planchado.

Confeccíon compuesta por dos piezas: una funda nórdica para cama 135 (220x220 cm) y una funda de almohada 45x155 cm. La confección no incluye el relleno nórdico, este se vende por separado.

Instrucciones de uso de la funda nórdica: meter el relleno nórdico en la abertura en forma de embudo y extenderlo bien por el interior de la funda nórdica hasta las 4 esquinas. Poner la funda nórdica sobre la cama y poner la solapa, puesta en la parte inferior del producto, debajo del colchón para que quede bien firme.

Gracias a su especial cierre con solapa, este producto no necesita un cierre con botones ni con cremallera.

Sleepdown - Juego de Cama con diseño Tipo «gofre» € 32.04 in stock 1 new from €32.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ropa de cama de excelente calidad de hotel que proporciona una fantástica suavidad y durabilidad, será el complemento perfecto para refrescar tu dormitorio.

La funda de edredón y las fundas de almohada cuentan con un gran cierre de botón y puños que mejora el estilo de este juego de cama.

Hecho de material de polialgodón súper suave para proporcionar la mejor comodidad y sueño

Lavable a máquina a 40 °C, se puede planchar y secar en secadora

El tamaño SuperKing viene con 2 fundas de almohada y 1 funda de edredón y mide aproximadamente 260 x 220 cm (funda de edredón) y 48 x 74 cm (funda de almohada).

Qucover Funda Nórdica Moderna Cama 135/150 240x220cm Juego de Ropa de Cama Funda de Edredón de Algodón con 2 Fundas de Almohada 50x75 cm 3 Piezas Suave y Transpirable con Patrón de Rombo € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 Piezas Set --- 1 x funda nórdica de microfibra 240x220cm, 2 x fundas de almohada 50x75cm. Nota: Para saber que ancho de colcha debes escoger te proponemos lo siguiente. Mide el alto de tu cama (de suelo a colchón) multiplícalo por 2 y súmale el ancho de tu colchón.

Material Premium --- Este juego de ropa de cama está hecho de poliéster. Súper suave, hipoalergénico y duradero. Sin arrugas ni decoloración. Puede brindar calidez y comodidad durante todo el día.

Diseño Moderno --- Patrón de rombo, un diseño original, Qucover trae grupos de fundas de edredón artísticas para decorar todos los aspectos de su dormitorio.

Práctico --- El diseño moderno del juego de ropa para cama es perfecto para decorar nuestra habitación, y se puede usar en cualquiera clima del año, resistente, no hace bolitas.

Recomendaciones de Uso --- Le recomendamos lavarla antes del uso para evitar pérdida de pelusa. Puede lavarla en la lavadora o a mano, pero no lave en seco. La temperatura de lavado no supera los 30 grados, no use lejía.

Douceur d'intérieur Reveline 1642369 - Juego de Cama (3 Piezas, algodón de 42 Hilos, 240 x 220 cm), Multicolor € 29.87 in stock 3 new from €29.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica de 240 x 220 cm y 2 fundas de almohada de 63 x 63 cm

Estampado de 42 hilos, localizado, 100 % algodón.

Acabado con cierre a presión

Lavado a 40 °C, secado moderado, planchado a 150 °C

Certificación OEKO-TEX.

Bedsure Funda Nordica Cama 150 - Funda Edredon Cama 135 Moderna con Volantes, Juego de Funda Nórdica 220x230 cm con 2 Fundas Almohadas 40x75 cm, 3 Piezas, Gris € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nordica cama 150 de superficie suntuosamente suave y transpirable. Funda nordica será el santuario perfecto para disfrutar de su mejor descanso nocturno.

Fundas nordicas cama 150 acentuados con románticos bordes con volantes en la parte inferior. Fundas nordicas traen un elegante estilo a la decoración.

Funda nordica 150 tiene cremallera para hacer la cama fácil. Funda edredon cama 150 con cuerdas internas puede fijar el edredón en su lugar.

Funda edredon diseña pura y práctica que adecuada para todos estilos. Fundas nordicas modernas son elementos indispensables de su dormitorio.

Funda nórdica cama 150 se lava a menos de 40 grados en la máquina por separado. Juego de cama de secado rápido puede plancharlo a baja temperatura.

Funda Nordica para Cama 135/150 con Patrón Hojas Tropicales Doradas Funda Edredon 220x240 cm y 2 x Fundas de Almohada de 50x75 cm Suave Juego de Ropa de Cama Fundas Nórdicas 100% Microfibra Oro Blanco € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cremallera en la parte inferior, lo suficientemente larga para colocar el edredón fácilmente y se cierra completamente; Lazos de esquina en las 4 esquinas, se pueden conectar a la colcha para mantenerla en su lugar.

Juego de cama de funda nórdica confeccionado en microfibra 100%, suave, transpirable, ligero y de fácil mantenimiento. El proceso de lavado lo hace cómodo y duradero. Tendrá una gran experiencia de sueño durante toda la noche con nuestro juego de funda nórdica.

El juego de funda nórdica con estampado le permite decorar su habitación de acuerdo con su propia idea, el color favorito aporta un aspecto fresco a su habitación, mostrando la alta calidad de vida. ATENCIÓN: El patrón de la funda de almohada es parte de la funda nórdica, es aleatorio.

El paquete incluye: 1 x Funda Edredón 220 x 240 cm con 2 x Fundas Almohada de 50 x 75 cm. Nota: No incluye almohada y edredón. ¡SÓLO fundas de edredón y fundas de almohada!

Usamos tela premium duradera de fácil cuidado después de lavados frecuentes. Resistente al encogimiento, decoloración y rotura, lo suficientemente fuerte como para soportar ciclos frecuentes de lavadoras y secadoras.

Amazon Basics - Juego de funda nórdica de microfibra ligera de microfibra, 135 x 200 cm, Rojo raya (Red Simple Stripe) € 21.40

€ 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye funda de edredón de 135 x 200 cm y 1 funda de almohada de 50 x 80 cm.

Todas las piezas del juego se complementan entre sí y producen un diseño de cama completo y bonito.

La tela ligera está hecha de microfibra 100% poliéster y 85 g / m2 para una textura suave y delicada

Fabricado conforme al estándar OEKO-TEX 100 para los productos textiles, un sistema independiente de certificación que asegura que estos productos cumplen con los estándares ambientales y de seguridad.

Sibiles - Juego Funda Nordica Reversible con Botones Poli Algodón Multicolor Modelo Bangoo (Cama 135 / 150, Gris Perla) € 32.95

€ 25.95 in stock 2 new from €25.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Juego de cama compuesto por 2 piezas, Funda Nórdica Reversible + 1 o 2 fundas de almohada según medida.

✔ Funda del nórdico reversible con cierre mediante botones tipo "clic" en la parte inferior para evitar que el relleno se salga.

✔ Cama 90/105: Funda nórdica de 180x240 cm. + 1 ud Funda para almohada o cojín de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm)

✔ Cama 135/150: Funda nórdica de 240x240 cm. + 2 uds de Funda para almohadas individuales de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm)

✔ Composición del tejido: 50% Algodón y 50% Poliéster .- Calidad: 144 hilos/m2. ✔Diseño estampado de corte moderno que te encantará!

TIENDA EURASIA® Fundas Nordicas Estampados Originales - Funda Nordica 3 Piezas - 100% Microfibra - 240 x 220 cm - Ideal para Camas de 135/150 cm (1642049) € 24.95

€ 21.20 in stock 1 new from €21.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ DESCRIPCION - Fundas Nordicas para camas de 135/150

✅ DISEÑO - Fundas Nordicas Estampados con Diseños Modernos y Originales

✅ COMPOSICION - Funda Nordica 100% Microfibra

✅ MEDIDA - 240 x 220 cm - Ideal para camas de 135 / 150

✅ JUEGO DE 3 PIEZAS - Incluya Funda Nórdica de 240 x 220 y 2 Fundas de Cojín de 63 x 63 cm READ El nuevo Spanish Tele and Cafe Bar abre sus puertas en Cambridge

Sibiles - Juego Funda Nordica Reversible con Botones Poli Algodón Flores y Hojas Nongar (Cama 135 / 150, Gris) € 29.95 in stock 2 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Juego de cama compuesto por 2 piezas, Funda Nórdica Reversible + 1 o 2 fundas de almohada según medida.

✔ Funda del nórdico reversible con cierre mediante botones tipo "clic" en la parte inferior para evitar que el relleno se salga.

✔ Cama 90/105: Funda nórdica de 180x240 cm. + 1 ud Funda para almohada o cojín de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm)

✔ Cama 135/150: Funda nórdica de 240x240 cm. + 2 uds de Funda para almohadas individuales de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm)

✔ Composición del tejido: 50% Algodón y 50% Poliéster .- Calidad: 144 hilos/m2. ✔Diseño estampado de corte moderno que te encantará!

DHestia Juego Funda Nórdica Mandala Reversible de Algodón/Poliéster Lecco, 50%, Multicolor, Cama 135/150 € 28.95 in stock 4 new from €28.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de cama compuesto por 2 o 3 piezas, Funda del Edredón Nórdico que es Reversible y Funda/s de Cojín de 50x70 cm.

Funda del nórdico reversible con obertura en la parte inferior para introducir el relleno. Composición del tejido: 50% Poliéster - 50% Algodón. - Calidad: 144 hilos/m2. Diseño estampado con un toque elegante y fresco y el reverso de color gris.

Producto con la mejor relación calidad/ precio, con un tacto agradable y un novedoso diseño que te encantará.

CAMA 90/105: Funda nórdica de 180x257 cm + 1 funda de cojín de 50x70 cm.

CAMA 135/150: Funda nórdica de 240x257 cm + 2 fundas de cojín de 50x70 cm

Bedsure Funda Nórdica Cama 150 - Funda Edredon Cama 135 Moderna con Cremallera, Ropa de Cama Estampada Marmórea con Funda Almohada 40x75 cm, 2 Piezas, Negro € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro Size 230x220

viewstar Funda Nórdica para Cama 135/150-Juego de Funda Edredón 150x200 con 2 Fundas de Almohada 50×75cm,100% Microfibra, Suave y Transpirable (220x230 cm, Gris, 3pcs) € 20.49 in stock 1 new from €20.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hermoso patrón: con tintes reactivos, nuestra Funda Edredón viewstar es una buena opción para propietarios con gustos sofisticados en la decoración del hogar.Creada con tecnología de impresión sofisticada, este diseño de patrón agrega una sensación de elegancia y lujo a su dormitorio.Pueden combinar con cualquier decoración y coordina el estilo de tu habitación.

Tejido ultra suave y cómodo: microfibra de 120 gsm de la más alta calidad, cepillado doble en ambos lados para una máxima suavidad y comodidad. Es más duradero, más suave y más grueso que la mayoría de los productos de 90 gsm y 110 gsm del mercado. Despiértese por la mañana sintiéndose renovado.Después del tratamiento antiestático, la tela no es fácil de quitar el polvo.

QUÉ OBTENDRÁ: El paquete incluye una funda edredón (220 x 230 cm) y 2 fundas de almohada (50 x 75 cm) .Un gran regalo para bodas, cumpleaños, Navidad, días festivos y más.Tenga en cuenta: las sábanas no están incluidas.

Cremallera duradera y corbata de esquina segura: el cierre de cremallera sujeta el edredón con cinta en el interior y mantiene el edredón en su lugar.Asegura que su edredón, edredón y edredón no se resbalen con lazos cosidos en 4 esquinas para proporcionar una mejor noche de sueño.

Fácil de cuidar: lavar a máquina y secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía Si tiene alguna queja sobre los juegos de funda edredón viewstar, comuníquese con nosotros de inmediato, resolveremos su problema dentro de las 24 horas hasta que esté satisfecho.

Ropa de cama 135 x 200 verde, verde oscuro y gris, funda nórdica microfibra, monocolor, reversible, 2 piezas, edredón moderna elegante, juego con cremallera, almohada 80 cm € 27.01 in stock 1 new from €27.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ropa de cama suave: el juego de funda nórdica reversible se compone de 100% poliéster de microfibra de alta resistencia. El juego de funda nórdica es suave, transpirable y duradero.

Funda nórdica moderna: la ropa de cama con estampado monocolor es un estilo moderno que decora fácilmente nuestro dormitorio. La gente se sentirá más relajada y cómoda cuando duermas y te levantes con nuestro juego de ropa de cama.

Práctico juego de cama reversible: juego de cama de microfibra supersuave, los edredones y fundas de almohada con cremallera oculta se pueden poner y quitar más rápido y fácilmente en el edredón y la almohada. Además, el proceso de impresión y teñido no se decoloran ni se caen después del lavado. Tecnología multiprocesado para crear un estilo de casa moderno, elegante y sencillo.

Tamaño de la ropa de cama: 1 funda nórdica de 135 x 200 cm y 1 funda de almohada con cierre de cremallera de 80 x 80 cm.

Cuidado: lavar suavemente con colores similares. Lavar a máquina en agua fría (menos de 30 ℃), secar a baja temperatura, no usar lejía.

Bedsure Funda Nórdica Cama 150 - Funda Edredon Cama 135 Lisa Suave, Ropa de Cama 220x230 cm con 2 Fundas Almohadas 40x75 cm, 3 Piezas, Blanca € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOQUE SUAVE: Funda nordica de microfibra 100% cepillada 90 GSM dota de super comodidad, díficil teñir y desvanecerse.

DETALLES ÍNTIMOS: Funda nordica con colores lisos básicos complementa cada estilo de decoración. Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón.

DISEÑO ESPECIAL: Cosiendo dos cuerdas en cada esquina interior para ayudar a asegurar la nórdica en el lugar correcto, hacerse dormir bien todas las noches.

TAMAÑO ADECUADO: Juego de funda nordica cama 150/135, lleva 1 funda nordica de 220x230 cm con 2 fundas de almohada de 40x75cm.

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, no limpie en seco.

Hansleep Funda Nórdica 135x200cm Gris, Funda de Edredón de Microfibra Suave con 1 Fundas de Almohada 50x75cm € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MICROFIBRA SUPERIOR】Hansleep funda nórdica de 100% microfibra parecida al algodón lavado a la piedra, la fibra hipoalergénica es suave como el algodón lavado a la piedra, pero más durable. Y la ropa de cama tiene el certificado de STANDARD 100 by OEKO-TEX sin cualquier substancia nociva para la salud humana.

【DISEÑO CONVENIENTE】La cremallera invisible de alta calidad en la parte inferior de la funda para nórdico le permite insertar y quitar el edredón fácilmente. Es más conveniente y útil que el botón normal. No te preocupes más por los botones que estallan en la noche. La funda nórdica con 4 ataduras de esquina mantendrá su edredón en el lugar correcto. Todos estos detalles de nuestro juego de colchas garantizan un sueño tranquilo y reparador.

【DECORACIÓN SOFISTICADA】El tratamiento de pre-lavado lleva las arrugas naturales que dan una apariencia fascinante y un sentido delicado al cubre edredón - El color liso y aspecto sencillo encajan en todo valor de estética desde clasicismo hasta modernismo.

【FÁCIL DE CUIDAR】85GSM funda nórdica con la fuerza de tensión alta hace que la funda de edredón sea robusta, durable y difícil de rasgarse, la funda de relleno nórdico todavía no se decolora ni se encoge tras muchos lavados. Se limpieza a máquina con el color similar (hasta 40⁰C), se seca a baja temperatura, no se lava con lejía.

【GARANTÍA DE POR VIDA】Deseamos que nuestros clientes tienen la satisfacción total. Si usted tiene alguna duda para el producto o servicio, por favor nos contecte, siempre estamos a su disposición.

Funda Nordica Jacquard Cama 135/150 Bordado Shabby Chic, Juego de Fundas Nórdicas Bohemio Color Sólido 100% Microfibra Suave Funda Edredon 220x240 cm y 2 x Fundas de Almohada de 50x70 cm, Beige € 57.99 in stock 1 new from €57.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica con cremallera, fácil de poner y quitar del edredón, y los cuatro lazos en cada esquina de la funda nórdica mantienen el edredón en un lugar específico.

Hecho de chenille de microfibra 100% premium, la ropa de cama de funda nórdica es súper suave y transpirable. Resistente a las arrugas y a la decoloración. Nuestras sábanas le permiten una experiencia de sueño suave y confortable.

El diseño geométrico vintage y shabby chic de la colección de fundas nórdicas de la casa de campo combina con varios estilos de decoración, crea más estilo y color en su dormitorio, perfecto para su elección en la decoración del hogar. ATENCIÓN: El patrón de la funda de almohada es parte de la funda nórdica, es aleatorio.

El paquete incluye: 1 x Funda Edredón 220 x 240 cm con 2 x Fundas Almohada de 50 x 70 cm. Nota: No incluye almohada y edredón. ¡SÓLO fundas de edredón y fundas de almohada!

Funda de edredón hecha de material de fácil cuidado: lavar a máquina en frío en ciclo suave, secar en secadora a fuego lento y usar plancha tibia si es necesario, no usar lejía.

Textilhome - Juego Funda nórdica Estampada Reversible Mandala, Edredón Nórdico para Cama 135/150 (240x220cm) - Incluye 2 Fundas Almohada 70x40cm. Color Gris € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO FUNDA NÓRDICA: 3 piezas - 1 funda nórdica edredón para cama de 135/150 (240x220cm) contiene 2 fundas de almohada con solapa (70x40cm)

Los diseños son exclusivos de la marca Textil- Home, la funda nórdica viene con cierre de cremallera y la funda de almohada con solapa.

Funda nórdica reversible, sus dos diseños exclusivos te permitirán alternar los dibujos y utilizar la mejor combinación para tu habitación.

Recibirá su Funda Nórdica en bolsa con Zip Textil-home, reutilizable para facilita el transporte y el almacenamiento.

Composición 100% microfibra poliéster. Se recomienda lavado en frío.

Catherine Lansfield Larsson Geo Easy Care - Juego de Funda de edredón para Cama tamaño King, Color Ocre € 28.09 in stock 1 new from €28.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con un estampado retro en escala de grises con un toque de ocre y un reverso gris claro a juego, las texturas pictóricas de los paneles geométricos se inspiran en la tendencia actual de hacer marcas en el arte y los interiores.

Los productos de Catherine Lansfield están diseñados y desarrollados en Gran Bretaña, con fabricación ética en el extranjero y fabricados siguiendo estrictos estándares de calidad y seguridad humano-ecológica, de acuerdo con la norma STANDARD 100 de OEKO-TEX.

El juego incluye una funda de edredón de cama Super King con 2 fundas de almohada a juego.

Cuidadosamente elaborado a partir de nuestra tela de mezcla de algodón de fácil cuidado. Ideal para estilos de vida ocupados y modernos, este juego lavable a máquina requiere de poco planchado. Contenido: 52 % poliéster, 48 % algodón. READ Así es como cierra el miércoles 4 de noviembre

VIVILINEN Juego de Funda de Edredón para Cama Funda Nordica Cama 150/135 Microfibra - Funda Edredon con 2 Fundas de Almohada (Gris Blanco, 240*220 cm) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】--- Hecho de tela de algodón de alta calidad, suave y agradable para la piel. La suavidad excepcional y el material agradable para la piel garantizan un estado de sueño ideal.

【Tamaño】--- 1 funda nórdica (200x200cm/230x220cm/240x220cm) + 2 fundas de almohada (50x75cm), (Nota: el relleno de la ropa de cama y el relleno de la almohada NO están incluidos).

【Patrón único】 Color: gris y blanco. La combinación de colores simple y los patrones geométricos combinan bien con su estilo de vida moderno.

【Diseño】 Fundas de almohada de sobre, cremallera en el costado de la funda nórdica, 4 cintas de esquina ayudan a asegurar el edredón / edredón, diseño humanizado, ¡vida exquisita!

【Instrucciones de cuidado】 Lavar por separado, NO lavar con otras telas oscuras; lavar a máquina con agua fría y suave. La temperatura de lavado más alta no debe exceder los 30 grados; No usa blanqueador; No planchar.

Sleepdown - Juego de Cama, con diseño de Paris, Funda de edredón y Funda de Almohada, impresión Digital, para Dormitorio, múltiples Colores, (tamaño matrimonial King) € 28.17 in stock 1 new from €28.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama Pieridae de alta calidad.

Hechas de polialgodón de alta calidad.

Hermoso diseño de panel.

Juego completo con funda/s de almohada.

Se puede lavar en lavadora, se puede secar en secadora.

Tufted Funda Nordica Cama 135/150, Juego de Cama Bordado Geométrico Funda Edredon Modernas 220x240 cm y 2 x Fundas de Almohada de 50x70 cm Shabby Chic Chenille Fundas Nórdicas, Beige € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Conjunto Incluye: 1 x Funda de Edredón 220 x 240 cm con 2 x Fundas de Almohada de 50 x 70 cm (El patrón de la funda de almohada es parte de la funda nórdica, puede diferir de la foto), Cuidado fácil: lavado a máquina, no usar lejía, uso en secadora a baja temperatura.

Juego de cama de microfibra chenille 100% cepillado ultra suave y liso. El material hipoalergénico contribuye a una noche de sueño saludable adecuada para personas sensibles.

El juego de cama con un diseño de aspecto moderno, es fácil de coordinar con la decoración de su dormitorio, agregando un aspecto muy moderno.

Los 4 sujetadores en las esquinas te ayudan a fijar tu edredón en un lugar ultrapreciso. La cremallera le ahorra tiempo para insertar la colcha y es más duradera y práctica que los botones.

Los juegos de edredón también son un regalo perfecto para sus amigos y familiares, ¡porque a todos les encanta un dormitorio con una nueva decoración! Ideal para cualquier ocasión, incluidos regalos de cumpleaños, regalos del día de San Valentín, regalos del día de la madre e incluso adornos navideños para niños, niños y niñas.

HTE Juego de Funda Nórdica para Edredón, Cama 135 de 3 Piezas - 1 Funda Nórdica 220x220cm + 1 Sábana Bajera 135x200cm + 1 Funda Almohada 45x155cm (Cama 135, Flor Rojo) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material : 50% algodón, 50% poliéster.

Tamaño : Para cama de 135cm, Funda nórdica 220x220cm, sábana bajera 135x200cm, almohada 45x155cm.

Este juego de funda nórdica de 3 piezas contiene 1 funda de edredón con cremallera , 1 sábana bajera ajustable con goma en los cuatros esquinas, 1 funda almohada larga de doble.

El diseño moderno de este juego de ropa para cama perfecto para decorar nuestra habitación, se puede usar en cualquiera clima del año, resistente, no hace bolitas.

Lavable a máquina a 30⁰C.

Treer Juego de Ropa de Cama de 3 Piezas, Microfibra Suave Transpirable Moderno Tartán Juego de Fundas Edredón con 1 Funda Nórdica + 2 Funda de Almohada (Naranja Gris,Cama 135/140-180x220cm) € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -->>> Material: Juego de cama están hechas de Poliéster Microfibra, suave, cómodo, transpirable, resistente al desgaste, duradero.

-->>> Función: Una gran decoración muy hermosa decoración para su habitación y hogar o como un regalo perfecto para todas las celebraciones y eventos familiares, amigos, colegas,etc. -------- 90 90x200 bebe boho completa edredón satén bohemio luna pescado doble futbol gris individual matrimonio negra niño para bebé cuna 90x190x20 egipcio y lino algodon100% niña beige blanca cars 90/190

-->>> Diseño de cremallera invisible: no daña la apariencia, es cómodo para que su edredón entre o salga de esta funda nórdica. ----------- chocolate 105 o dinosaurios 70x140 dragon edredones el caballo galaxia ball roses heavy hombre tronos king size lila lujosa mandala rojo dorado años nordicos

-->>> El conjunto es un juego de cama de 3 piezas. Hay tamaños150x200cm; 180x220cm; 200x200cm; 220x240cm. Incluyen una funda nórdica y dos fundas de almohada(50 x 75 cm). Nota: esta ropa de cama no incluye un edredón.

-->>> Fácil de cuidar y lavar: Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Michorinee Ropa de cama de 135 x 200 cm, color negro y blanco, con estampado de hojas y palmeras, funda nórdica de 2 piezas, juego de cama reversible con cremallera, 135 x 200 + 80 x 80 cm € 32.69 in stock 1 new from €32.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: 1 funda nórdica de 135 x 200 cm con cremallera y 1 funda de almohada de 80 x 80 cm

Material: 100% microfibra de poliéster cepillado, en una versión muy suave y agradable a la piel, sin arrugas y duradera, estrictamente probada según el estándar Oeko-Tex 100.

Diseño: elegante juego de ropa de cama reversible con diseño de hojas de palma, 2 opciones disponibles. Moderno y elegante, su patrón de plantas tropicales naturales crea un ambiente relajado para dormir. Funda nórdica suave y delicada con tacto de algodón. Adecuada para verano e invierno. Bonito regalo para festivales.

Cierre de cremallera: elegimos la cremallera oculta que hemos utilizado y que se ha sometido a varias pruebas de entrada. En cada esquina de la funda nórdica hay dos corbatas para mantener el edredón en su lugar para garantizar una mayor comodidad durante la noche. Todos los detalles han pasado una prueba.

Cuidado fácil: lavar a máquina en agua fría hasta 40 °C, programa para prendas delicadas. Secar en secadora a baja temperatura. No usar lejía. Se recomienda lavar antes del primer uso.

