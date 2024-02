Inicio » Top News Los 30 mejores Mueble Auxiliar Con Ruedas capaces: la mejor revisión sobre Mueble Auxiliar Con Ruedas Top News Los 30 mejores Mueble Auxiliar Con Ruedas capaces: la mejor revisión sobre Mueble Auxiliar Con Ruedas 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Amazon Basics - Carrito de cocina o multiuso de tres niveles con ruedas en blanco € 40.31 in stock 1 new from €40.31

5 used from €38.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carrito de metal multiuso o para la cocina de tres niveles con ruedas

Perfecto para guardar herramientas, utensilios, comida, bebida o artículos de higiene personal, entre otros.

Incluye tres recipientes integrados apilados horizontalmente con fondos de malla

Ruedas de goma con capacidad giratoria para que se pueda mover fácilmente

Acabado con pintura suave y propiedades que evitan que se oxide; se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores

HOMCOM Carro de Cocina Carrito Auxiliar con Ruedas Carrito Verdulero con Tablero de Madera 3 Cajones 2 Estantes Abiertos y Bandeja Extraíble para Comedor Salón 67x37x85,5 cm Blanco € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPACTO Y FUNCIONAL: Este carro auxiliar con ruedas tiene una amplia encimera de madera, 3 estantes (1 de ellos en forma de bandeja extraíble) y 3 cajones con asas huecas para facilitar su apertura. Ideal para agregar espacio adicional a tu cocina o cualquier otro espacio en tu hogar

BANDEJA EXTRAÍBLE Y ENCIMERA ESPACIOSA: El estante superior, en realidad, también es una bandeja extraíble que puedes sacar de su posición y usarla para servir a tus invitados. Por su lado, la encimera de madera de caucho de esta carro con ruedas te proporcionará un espacio extra para preparar la comida o dejar los platos del aperitivo antes de servir

ESTRUCTURA RESISTENTE: Fabricado en MDF, este carrito auxiliar es resistente e ideal para un uso prolongado. Los estantes con diseño de listones permiten la circulación de aire, siendo un espacio ideal para almacenar frutas, verduras, entre otros

CON RUEDAS: Este carrito verdulero tiene 4 ruedas para moverlo libremente, 2 de las ruedas tienen frenos para que puedas mantenerlo en una posición fija cuando quieras. Su tamaño compacto lo convierte en un carro auxiliar con ruedas perfecto para moverlo de una habitación a otra

MEDIDAS TOTALES: 67x37x85,5 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 40 kg (total) y 3 kg (balda/cajón). Requiere montaje

Yaheetech Mueble de Baño con Ruedas Armario de Suelo Estrecho con Puertas Correderas Mueble Cocina Auxiliar de Madera Lacada con Estantes para Espacio Estrecho 20 x 70 x 72 cm,Blanco € 79.99

€ 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Construcción estable Este armario está construido con metal sólido y estructura de MDF con una alta capacidad de carga (Sobremesa: 10 kg/22 lb; Estante: 2 kg/4,4 lb; Espacio en ambos lados: 2,5 kg/5,5 lb; Espacio principal: 5 kg/11 lb), cumple los requisitos básicos de almacenamiento.

Puertas correderas Este armario está equiPado con una puerta singular y dos puertas correderas, las que le facetile abrir y cerrar para proteger su privacidad. Puede tirar/empujar sin esfuerzo las puertas correderas -eso es ideal para poner suministros, productos de limpieza o elementos esenciales de baño.

Fácil de Mover Gracias a las 4 ruedas (2 de las cuales se pueden bloquear), se puede empujar rápida y fácilmente hacia adelante y hacia atrás. Instalación rápida y sencilla.

Altura ajustable Los dos estantes interiores del armario izquierda y derecha se pueden ajustar fácilmente hacia arriba y hacia abajo en 3 alturas variables (16,5 cm/6,5pulgadas; 23 cm/9pulgadas; 29,5 cm/11,6pulgadas) para un espacio personalizado.

1. Material selecionado Consistido por el cuerpo de MDF y marco de metal, este armario adopta una superficie resistente al agua, que es seguro y duradero para uso a largo plazo.

Vinsetto Armario para Impresora Mueble Auxiliar de Oficina con Ruedas con 3 Estantes Laterales y 2 Frenos Carga 30 kg para Dormitorio Cocina Salón 60x40x75,8 cm Blanco € 79.99

€ 62.99 in stock 1 new from €62.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ARMARIO MULTIFUNCIONAL: Este mueble impresor, apto para oficina, es perfecto para tener todos tus utensilios organizados y para tu impresora. Además, gracias a su diseño flexible, esta mesa para impresora también se puede utilizar en el salón, la cocina, el dormitorio o cualquier espacio que necesite un espacio extra de almacenamiento

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Este soporte de impresora tiene un amplio espacio de almacenamiento, compuesto por una amplia encimera, 3 estantes abiertos y 3 estantes laterales. Es perfecto para tener tus libros, documentos o incluso objetos de decoración expuestos

FÁCIL DE MOVER: Con 4 ruedas giratorias, este carro multifuncional de oficina es fácil de mover y puedes colocarlo libremente en cualquier lugar. 2 de las ruedas tienen freno para una mayor estabilidad cuando quieras tenerlo fijo en un sitio

ESTRUCTURA RESISTENTE: Fabricado en melamina de madera, este armario de oficina móvil es resistente y puede soportar hasta 30 kilos de peso en total. Además, es fácil de limpiar con un paño húmedo y no requiere apenas mantenimiento

MEDIDAS TOTALES: 60x40x75,8 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 30 kg (total) y 5 kg (cada estante). Requiere montaje

SoBuy FBT34-W Mesa Auxiliar con 2 Estantes Consola Mesita de Noche con Ruedas Mesa Blanca Mesita 70 x 35 x 60 cm ES € 49.94 in stock READ Los 30 mejores Brocas Para Madera capaces: la mejor revisión sobre Brocas Para Madera 1 new from €49.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Top en melamina. Líneas sencillas y elegantes. Es capaz de encajar a la perfección en decoraciones muy variadas.

Dimensiones: L70cm x H60cm x P35cm. Basta con un paño suave y húmedo para limpiar la mesa.

Capacidad máxima: 10 kg/estante, Peso del envío: 12,5 kg.

Perfecta para situar tu teléfono, lámpara, colocarla entre tus sofás para tener cerca mandos a distancia, tablets o colocar fotografías decorativas

Dispone de un sistema de almacenamiento útil y práctico. Ofrece suficiente espacio para sus objetos de uso diario.

JUPPLIES - Carrito Auxiliar con Ruedas para Almacenaje Multiusos - Carro de Cocina Organizador con Ruedas - Carrito Organizador con 3 Niveles - Verdulero para Cocina € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARRO DE 3 NIVELES Este carrito es ideal para almacenar y guardar botellas, alimentos, cubiertos, entre otros. Tiene un amplio espacio de almacenamiento para almacenar varios artículos, manteniendo tus artículos limpios y ordenados.

FÁCIL DE MOVER Gracias a sus 4 ruedas giratorias, este carrito multifuncional es muy fácil de mover, por lo que sus funciones son infinitas. Es adecuado para una variedad de escenas y se puede colocar en dormitorios, estudio, cocina, baño y otros lugares.

RESISTENTE Y COMPACTO Este carrito auxiliar con ruedas, no solo es resistente sino también muy estable. Su tamaño compacto lo convierte en el elemento perfecto para espacios reducidos.

DISEÑO El diseño minimalista de este carrito auxiliar se adapta a cualquier espacio de la casa, sea cual sea el estilo decorativo de las diferentes estancias. Diseño de malla y mango. 2 asas curvas en la parte superior hacen que sea fácil de empujar y tirar según sea necesario. Malla transpirable que mantiene las frutas y verduras frescas

GARANTÍA Desde JUPPLIES estamos siempre a tu disposición para ofrecerte un servicio de atención al cliente profesional. En caso de que hubiera algún problema te ofreceremos una solución en menos de 24 horas. La garantía de fábrica solo está disponible a través de vendedores autorizados.

Carrito de Cocina Auxiliar. Carro Verdulero Plegable, Multiusos. Estantería de Cocina con Ruedas. Carro de Servicio con 3 Niveles de Almacenaje para el Hogar, Baño, Salón, Terraza, Manualidades. € 39.98 in stock 2 new from €39.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARRO AUXILIAR PLEGABLE: Diseñado con 3 niveles de almacenamiento transpirables, 4 ruedas y con estructura plegable que permite fácil transportación del carro. Sus medidas son de 45x23x72 cm y plegado 95x7 cm.

MULTIPLES USOS: Su diseño moderno combina fácilmente con cualquier decoración siendo un organizador ideal para alimentos, herramientas, libros, plantas, cosméticos, etc. pudiéndolo usar en muchas de las estancias de su hogar, como la cocina, baño, salón, garaje, habitación e incluso el jardín.

CAPACIDAD Y RESISTENCIA: El carro cuenta con 3 niveles que soportan un peso de 10 kg cada nivel, lo que hace que sea resistente y puedas almacenar todo tipo de cosas, pudiendo soportar en total 30 kg.

RODABLE: El carro de almacenamiento cuenta con 4 ruedas resistentes que giran 360 grados, incluidos 2 frenos. Pudiéndolo empujar a cualquier lugar de su hogar y dejarlo quieto donde quieras gracias a sus frenos.

INSTALACIÓN: La instalación se puede realizar en menos de 2 minutos, solamente tendrás que desplegar el carro y ponerle las 4 ruedas con una llave que viene incluida de manera muy sencilla.

TecTake 801124 Carrito Estantería, Mueble para Hogar con 3 Estantes, Ruedas Giratorias, Incl. 6 Ganchos (Madera Industrial Clara, Roble Sonoma) € 48.90 in stock 2 new from €48.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL MUEBLE IDEAL: El carrito-estantería Rugby de tectake es el mueble auxiliar ideal para tu día a día.

TOTALMENTE VERSÁTIL: En sus tres estantes podrás almacenar vajilla, cacerolas, macetas, paños, toallas ¡todo depende de qué uso le quieras dar y en qué lugar de la casa lo coloques!

MATERIALES SELECCIONADOS: Este carrito multiusos destaca por la selección de sus materiales y por su moderno estilo industrial.

PORTÁTIL Y CÓMODO: El estable carrito-estantería Rugby de tectake cuenta, además, con cuatro ruedas giratorias con freno de bloqueo.

DETALLES DEL PRODUCTO: Medidas totales (ancho x fondo x alto): aprox. 65,5 x 45,5 x 88,5 cm // Estante superior (ancho x fondo): aprox. 60 x 40 cm // Estante inferior (ancho x fondo): aprox. 54 x 38 cm // Distancia entre estantes: aprox. 38 cm // Grosor del tablero de aglomerado: aprox. 1,5 cm // Ruedas ( x ancho): aprox. 4 x 3,3 cm // Estructura de acero (ancho x fondo): aprox. 2 x 2 cm // Capacidad de carga por estante: 25 kg // Peso: aprox. 9,7 kg.

SoBuy Carro Multiuso con Ruedas,2 Estantes y 2 Bandeja,Carrito Auxiliar,Blanco,BZR02-W,ES € 69.90 in stock 3 new from €69.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad máxima:30Kg, Peso de envío: 14.8 kg

Medidas de la estructura (L, P, H): Total: L70cm x P20cm xH71cm De la bandeja: L 32 cm x P 17 cm x H 4 cm

Con dos estantes y dos bandejas para muchas más opciones de almacenamiento. Dispone de un sistema de almacenamiento útil y práctico

Hecha de material de MDF,Cómoda en estilo moderno

Con la factura. El pedido antes de 14:00, será enviado el mismo día

Vinsetto Armario para Impresora Soporte para Impresora con Ruedas Mueble Impresora con Cajón 2 Puertas y Compartimiento Abierto para Salón Oficina Estudio 60x39x80 cm Blanco € 68.99 in stock 1 new from €68.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPACIO PARA TODOS TUS OBJETOS: Este mueble cuenta con una amplia encimera, un cajón y un armario con balda interior. Ideal para colocar tu impresora y mantener organizado todo lo que necesitas en la oficina

ESTANTE AJUSTABLE: Dentro del armario hay un estante ajustable en 3 posiciones diferentes de altura para que puedas colocarlo de forma que se adapte a los artículos que quieras guardar en él

FÁCIL DE MOVER: Este armario de oficina tiene 4 ruedas, 2 con freno, lo que permite que puedas moverlo cómodamente de un lugar a otro sin esfuerzo y también poderlo fijar en cualquier posición

RESISTENTE Y PRÁCTICO: Hecho de melamina de madera, este armario es suficientemente resistente para soportar la impresora, documentos, material de oficina y otros accesorios

MEDIDAS TOTALES: 60x39x80 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 3 kg (cajón), 5 kg (balda), 40 kg (total). Se requiere montaje

SONGMICS Carrito móvil con 3 Niveles, con Ruedas, Estante de Almacenamiento, con asa, 2 recipientes, 2 Frenos, cestas de plástico, Montaje fácil, para Dormitorio y Cocina, Blanco, BSC067W01 € 39.99 in stock 1 new from €39.99

1 used from €32.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Dónde falta un carrito? Hazlo rodar hasta tu habitación o el lavadero. Este carro con 3 niveles y 1 asa es muy práctico para guardar pañales, libros, accesorios de pintura o detergente.

Su talento, el almacenamiento: Con 3 cestas y 2 recipientes, este estante móvil te ofrece mucho almacenamiento sin ocupar demasiado espacio. Colócalo en una esquina de tu casa y aprovecha al máximo cada metro cuadrado.

Se desliza por todas partes: Gracias a las 4 ruedas, 2 de ellas con frenos, es fácil hacer rodar este carro de un lado a otro, en tu habitación u oficina, incluso cuando está completamente cargado. No te compliques la vida.

Carro fiable: Tiene fuerza. Gracias a las 3 cestas de plástico y las barras de acero, la capacidad de carga de cada nivel es de 10 kg. Te acompañará durante años.

Cero problemas: El montaje no es complicado. Gracias a las piezas numeradas e instrucciones ilustradas (idioma español no garantizado), este carrito de servicio es fácil de montar. Solo tienes que conectar todas las piezas entre ellas utilizando los tornillos incluidos.

HOMCOM Carrito de Cocina Carro de Servicio Multifuncional con Ruedas 2 Cajones Armario Estante Inferior y Barra Aparador Auxiliar 108x45x89 cm Blanco € 122.99 in stock 1 new from €122.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAJE: Carro auxiliar con ruedas compuesto por una amplia encimera, dos cajones, un compartimento cerrado con puerta, una barra lateral para colgar y con un estante inferior. Ideal para añadir espacio extra en tu cocina o en cualquier otro espacio de tu casa

MODERNO Y MULTIFUNCIONAL: La combinación de tonos de la estructura en color blanco y la encimera de color madera natural, dará un toque de modernidad y elegancia allá dónde lo coloques

FÁCIL DE MOVER: Tiene 4 ruedas giratorias que son ideales para mover el carrito auxiliar cómodamente de un lugar a otro. 2 de sus ruedas llevan freno para que puedas fijarlo siempre que lo desees

MATERIAL RESISTENTE: Carrito verdulero de melamina de MDF y encimera de madera de caucho. No requiere apenas mantenimiento y puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo

MEDIDAS TOTALES: 108x45x89 cm (LxANxAL). Medidas de la encimera: 100x45 cm (LxAN). Peso máximo soportado: 50 kg (total), 20 kg (encimera), 5 kg (cajón) y 10 kg (estante inferior)

Amazon Basics - Carro metálico con 3 niveles, Negro € 59.84 in stock 1 new from €59.84

1 used from €43.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carro de metal con 3 niveles y ruedas

Los estantes metálicos planos se abren en los laterales para que puedas acceder rápida y fácilmente a todos tus artículos esenciales

Ideal para el baño, la cocina y el taller

4 ruedas giratorias para una movilidad suave y dinámica, fácil movimiento entre las habitaciones y los espacios de trabajo

Estructura metálica duradera con recubrimiento de pintura negra en polvo

HOMCOM Carrito de Cocina Carrito Auxiliar con 1 Cajón Puerta de Vidrio y Estantes Abiertos Carro Auxiliar con Ruedas para Comedor Salón Baño 65x39x80 cm Natural € 75.99 in stock 1 new from €75.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO MODERNO: Gracias a sus acabados y combinación de madera y color blanco, esta camarera con ruedas con ruedas de estilo moderno y aspecto limpio y elegante combinará fácilmente con cualquier estancia de tu hogar

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Este carrito auxiliar cuenta con 1 cajón, 3 estantes abiertos con barandas, un compartimento abierto y un armario con puerta de vidrio, lo que ofrece un amplio espacio de almacenamiento para mantener organizados los elementos esenciales de tu cocina

FÁCIL DE MOVER: Con 4 ruedas giratorias de 360°, 2 de ellas con freno, este carro verdulero de cocina ofrece una gran movilidad y estabilidad. Este carrito de cocina es ideal para usar como repisa para el microondas

ESTRUCTURA RESISTENTE: Este carro multiusos con ruedas cuenta con una resistente estructura de melamina de madera, manijas de acero inoxidable y una puerta de vidrio templado. Es fácil de limpiar e ideal para un uso prolongado

MEDIDAS TOTALES: 65x39x80 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 40 kg (total), 5 kg (compartimento). Requiere montaje

HOMCOM Mueble Auxiliar de Oficina Mueble Archivador con Ruedas Estantes y Cajones Armario Multiusos con Gran Almacenaje 100x35x65 cm Blanco € 147.99

€ 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÚLTIPLES USOS: Esta cajonera de oficina, realmente puede tener muchos más usos. Puedes utilizarlo como cómoda o bufé para el comedor, organizador de cocina, para poner electrodomésticos como el microondas, la panificadora, robot de cocina, tostadora, etc. o como mueble auxiliar, para colocar artículos decorativos y organizar tus libros

GRAN CAPACIDAD: Esta cajonera de oficina con llave consta de 3 estantes abiertos, 2 cajones y 1 armario, ideal para almacenar y organizar tus archivos, cuadernos, bolígrafos, revistas y otros suministros de oficina. Protege la privacidad de tus documentos en el cajón con cierre bloqueable mediante llave

CON RUEDAS: Esta cajonera escritorio con ruedas tienen un deslizamiento suave y 2 de ellas cuentan con frenos de bloqueo para poder fijar la posición de tu cajonera con llave cuando no quieras moverlo. Para reubicarlo fácilmente en casa u oficina y a la vez proporcionar estabilidad

MUEBLE MODERNO: Cajonera con cerradura de diseño actual que combinará fácilmente con el resto de tus muebles y decoraciones. De diseño minimalista, es un mueble elegante que además es multifuncional, por lo que podrás tenerlo en múltiples estancias de la casa

MEDIDAS TOTALES: 100x35x65 cm (LxANxAL). Capacidad máxima de carga: 55 kg (total), 3 kg (cajón) y 8 kg (compartimento) READ Los 30 mejores Mochila Senderismo Mujer capaces: la mejor revisión sobre Mochila Senderismo Mujer

Vinsetto Armario para Impresora de Oficina Carro Multifuncional con Ruedas 2 Compartimentos Cajón y Soporte para CPU Estante Ajustable para Estudio 60x40x68,5 cm Blanco Veteado de Madera € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN ESPACIO DE ALMACENAJE: Este mueble impresor ofrece varias opciones de almacenaje: una encimera espaciosa para colocar la impresora u otras máquinas de trabajo, un cajón y 2 compartimentos abiertos. El estante inferior izquierdo puede servir como soporte para CPU

BALDA AJUSTABLE: El estante de debajo del cajón es extraíble y ajustable en altura. Se puede regular en 3 posiciones hacia arriba y hacia abajo para ajustar según tus necesidades

FÁCIL DE MOVER: Con 4 ruedas giratorias, este soporte para impresora es fácil de mover y podrás colocarlo libremente en cualquier lugar. Los frenos de dos de las ruedas ayudan a mantenerlo en una posición fija y estable

MATERIAL RESISTENTE: Mesa para impresora hecha de melamina de madera, capaz de soportar hasta 60 kg en total. Ideal para tener todos los suministros de oficina ordenados. Puedes colocarlo en tu oficina, estudio, despacho, etc.

MEDIDAS TOTALES: 60x40x68,5 cm (LxANxAL); Medidas interiores del cajón: 31x28x7,5 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 3 kg (cajón), 10 kg (estante), 60 kg (total)

HOMCOM Carrito Auxiliar con Ruedas Carrito de Almacenamiento de 3 Niveles con Bolsa de Tela 2 Ganchos y Marco de Acero para Salón Cocina Comedor 66x40x80,5 cm Gris € 46.99 in stock 1 new from €46.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARRO DE 3 NIVELES: Carrito de cocina que cuenta con 3 estantes para acomodar una gran variedad de artículos. El estante central es ajustable en altura para satisfacer tus diferentes necesidades de almacenamiento. Además, cuenta con una bolsa de tela en uno de los laterales y 2 ganchos

MÚLTIPLES USOS: Con un diseño compacto y ruedas, se puede utilizar como carrito utilitario, carrito de baño, carrito de almacenamiento de cocina, carrito de servicio, estante de almacenamiento, carrito de herramientas y más. Adecuado para oficina, cocina, sala de estar, baño y otros espacios

FÁCIL DE MOVER: Con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno, este carro multifuncional ofrece gran movilidad y estabilidad. Además, la parte del marco superior se puede usar a modo de asas para facilitar su transporte de un lugar a otro

ESTRUCTURA RESISTENTE: Este carro utilitario está fabricado con un marco de acero resistente para mayor estabilidad y robustez. Y la encimera de melamina es fácil de limpiar y mantener

MEDIDAS TOTALES: 66x40x80,5 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 17,2 kg (total), 5 kg (cada nivel), 2 kg (bolsa de tela), 0,2 kg (gancho). Se requiere montaje

Habitdesign Mueble Auxiliar de Cocina con Ruedas, Mueble Microondas, Armario con 1 Cajón y 2 Puertas, Acabado en Blanco Artik y Cemento, Medidas: 59 cm (Ancho) x 92 cm (Alto) x 40 cm (Fondo) € 72.89 in stock 3 new from €72.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del mueble auxiliar de cocina para microondas: 92 cm (alto) x 59 cm (ancho) x 92 cm (alto) x 40 cm (fondo). Capacidad del cajón: 53 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 35 cm (fondo).

Mueble auxiliar de cocina con ruedas, bandeja extraible en la parte superior, un cajón en parte central y 2 puertas abatibles en la parte inferior.

Destaca por una gran funcionalidad, gracias a sus ruedas, que lo hacen móvil, y su capacidad de almacenaje le dan utilidad. Sus colores Blanco mate y Gris cemento, neutros y combinables con cualquier estilo decorativo lo convierten en un mueble auxiliar muy fácil de adaptar a cualquier espacio.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y durabilidad. Producto certificado por la Pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal).

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

SONGMICS Carrito Auxiliar con Ruedas de 4 Niveles, Carrito Cocina Plástico, Carrito Estrecho de Almacenamiento, Ahorra Espacio, para Baño, Cocina, Oficina, 40 x 12,5 x 88 cm, Blanco KSC08WT € 25.99 in stock 1 new from €25.99

2 used from €20.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Ahorra espacio] Esta estantería mide 40 x 12,5 x 88 cm y puede utilizarse en la cocina, el baño, el dormitorio o la lavandería en espacios reducidos para ayudarte a aprovechar al máximo el espacio dondequiera que esté

[Fácil de mover con ruedas] Gracias a las 4 suaves ruedas universales, podrás desplazar el carrito donde lo necesites, utilizando las esquinas para organizar los frascos de condimentos o los artículos de baño

[Con 6 ganchos extraíbles] Dispone de 6 ganchos extraíbles a los que puedes sujetar alfombrillas, paños de cocina o paletas para facilitar el acceso y la flexibilidad de almacenamiento

[Separable en dos] El carrito de 4 estantes puede dividirse en 2 estantes con 2 niveles, o en una bandeja y un carrito de 3 niveles, decides si los utilizas sobre el lavabo para los artículos de baño o sobre la encimera de la cocina para organizar botellas

[Fácil de montar] Con instrucciones ilustradas y piezas fácilmente identificables, esta estantería de plástico con ruedas de 4 niveles es fácil de montar sin herramientas

KINGRACK Carro Auxiliar de Cocina de 3 Niveles, Carrito verdulero con Asa, Ruedas, y cajones, para baño peluqueria, con Tapa de Madera, Blanco WKUK830549-1 € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ TABLERO DE MADERA Y CAJÓN MULTIUSO: El tablero de mesa único está hecho de madera mdf duradera. Mientras se mezcla con el entorno, puede ayudar a evitar que sus artículos caigan cenizas. El resistente cajón de plástico puede almacenar una variedad de artículos para el hogar que se usan con frecuencia en el escritorio, la habitación de los niños, la guardería, la sala de manualidades o el dormitorio.

✔ CONSTRUCCIÓN RESISTENTE: Este carrito de servicio está bien construido con material de alta calidad, estructurado con un marco resistente y pesado y un elegante recubrimiento en polvo que brinda una protección fuerte para el almacenamiento y lo suficientemente resistente para contener hasta 15 KG / capa.

✔ MÓVIL Y RESISTENTE: hay 4 ruedas de servicio pesado con rotación de 360 ​​°, 2 ruedas bloqueables que lo ayudan a mover o detener el carrito en cualquier lugar que desee. Puede rodarlo como un escritorio rodante con poco esfuerzo en cualquier dirección, incluso en espacios estrechos fácilmente.

✔ ALMACENAMIENTO DE GRAN CAPACIDAD Y FÁCIL MONTAJE: Las 2 cestas grandes y el cajón brindan suficiente espacio de almacenamiento para su vida diaria, optimizan la utilización del espacio y hacen que la habitación desordenada esté ordenada. Este carrito utilitario de 3 niveles con tablero viene con la herramienta de ensamblaje, fácil de armar en 10 minutos.

✔ TAMAÑO Y SERVICIO: El tamaño total es de aproximadamente 52 L x 32 W x 75 H CM. Kingrack brinda un servicio atento para todos los problemas, la garantía de garantía está ciertamente asegurada.

T-LoVendo TLV-AM-PB413-WHITE Carro Multiuso Auxiliar con Ruedas Almacenamiento Cocina Baño Estrecho € 22.99

€ 19.54 in stock 2 new from €19.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Carrito auxiliar muy práctico, estrecho para cualquier rincón.

- Ofrece una gran capacidad de almacenamiento sin ocupar demasiado espacio.

- Ruedas que giran 360° transportarlo con facilidad.

- Su marco de acero estable está pensada para el uso diario.

- Las cesta se limpian fácilmente.

kleankin Armario de Baño Moderno Columna Auxiliar de Baño Mueble de Suelo de Baño con Estantes Ajustables Armario Bandeja Extraíble y Ruedas 40x30x88 cm Blanco y Roble € 72.99 in stock 1 new from €72.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALMACENAMIENTO ADICIONAL: Dile adiós al desorden en el baño. Este mueble de baño auxiliar cuenta con una bandeja extraíble, un estante abierto y un armario con puerta, ofreciendo un amplio espacio para toallas, productos de higiene diaria y suministros de limpieza. Ya no tendrás que apretujar todo debajo del lavabo

BANDEJA EXTRAÍBLE: La parte superior de este mueble cuenta con una bandeja extraíble, perfecta para servir o para sostener accesorios de baño. Puedes transportarla fácilmente a donde la necesites

MOVILIDAD Y COMODIDAD: Con cuatro ruedas, este armario para baño es móvil, lo que te permite mantenerlo cerca cuando lo necesitas y guardarlo en una esquina cuando termine el día. Además, tiene dos frenos para que permanezca en su lugar cuando lo necesites

PERSONALIZA TU ESPACIO: En el armario cerrado hay dos estantes ajustables que se pueden mover hacia arriba y hacia abajo para satisfacer tus diferentes necesidades de almacenamiento. Además, las bisagras suaves hacen que la puerta del gabinete se abra y cierre lentamente y sin problemas

MEDIDAS TOTALES: 40x30x88 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 25 kg (total), 5 kg (estante), 5 kg (bandeja). Se requiere montaje

T-LoVendo Carro De Cocina Metalico Con Ruedas. Carrito auxiliar Multiuso.3 Cajones de Almacenamiento. 85x43x37cm. Ideal para Frutas, Verduras, Cocina, Salón, Oficina. Color Blanco € 29.59 in stock 2 new from €29.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Carro auxiliar muy práctico para cualquier rincón de la casa que ofrece una gran capacidad de almacenamiento sin ocupar demasiado espacio.

- Además, gracias a sus ruedas que giran 360° transportarlo de una habitación a otra es muy sencillo.

- Su diseño moderno combina fácilmente con cualquier decoración, son perfectos para todas las habitaciones de tu casa.

- 3 estantes con gran capacidad de almacenaje.

- 4 Ruedas giratorias que facilitan su transporte a cualquier parte.

SONGMICS Carrito Estrecho con Ruedas, Estantería de Almacenamiento con Cajones, 4 Niveles Utilizables por Separado, Plástico PP, Blanco, 18 x 46 x 84,5 cm (Anchura x Profundiad x Altura) KFR05W € 65.99 in stock 2 new from €65.99

1 used from €56.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura ajustable - Puede utilizar el carrito con 4 niveles o dividirlo en 2 estantes para cumplir sus necesidades de almacenamiento

Ahorro el espacio - Esta estantería de almacenamiento le permite optimizar los espacios pequeños, tales como a lado del fregadero, el inodorol, la lavadora, la nevera, el sofá y la cama etc. Es profundo y alto, cuenta con 4 cajones grandes, también se puede almacenar en el estante superior (anchura: 18 cm, profundidad: 46 cm, Altura: 84,5 cm)

Fácil montaje y buen embalaje - Montaje rápido sin herramientas; el embalaje firme asegura que la estantería te llegue en perfectas condiciones

Fácil de moverse - Las ruedas tienen un giro de 360 grados, se puede moverse el carrito fácilmente, lo que le permite limpiar las esquinas y los espacios pequeños

Práctico y versátil - El aspecto de color blanco se adapta perfectamente a varios estilos de decoración, puede ponerlo en la cocina para almacenar botellas de especia, latas y rollos de papel para cocina; puede ponerlo en el baño para almacenar champues, geles para ducha, toallas; puede ponerlo en el inodoro para almacenar rollos de papel higiénico, desodorantes y ambientadores

VASAGLE Carrito de 3 Niveles, Carro de Cocina Dorado, con Ruedas, con Pasamanos, Vidrio de Espejo, Carro para Espacios Pequeños, Cocina, Comedor, Baño, Salón, Bar, Dorado LRC091A62 € 56.99

€ 45.59 in stock 1 new from €45.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Estantes de vidiro de espejo, aportan encanto] El estante de vidrio de espejo de este carrito, que refleja las preciosas copas y botellas de vino, creando un ambiente de lujo ligero

[Perfecto para espacios estrechos] Este carrito compacto (30 x 46,8 x 92 cm) es ideal para espacios estrechos. Permite aprovechar al máximo los espacios reducidos del apartamento la cocina, el baño, el estudio y el dormitorio, maximizando la organización

[3 portavinos extraíbles] Este carrito viene con 3 portavinos, manteniendo tus copas al alcance de la mano; al mismo tiempo, puedes elegir la cantidad de copas de vino que deseas montar en función de tus hábitos de uso

[Fácil de mover y bloqueable] Este carro de cocina tiene 4 ruedas universales giratorias 360°y pasamanos curvados para que puedas empujarlo fácilmente donde lo necesites; 2 de las ruedas se pueden bloquear para evitar que se mueva por casualidad

[Robusto y duradero] Fabricado con marco de acero, y vidrioresistente de limpieza fácil, lo que hace que este carro de comedor sea estable y duradero durante mucho tiempo READ Los 30 mejores Centros De Mesa Navideños capaces: la mejor revisión sobre Centros De Mesa Navideños

HOMCOM Carrito Auxiliar con Ruedas Carrito de Almacenamiento con 4 Cestas y 4 Ganchos Extraíbles para Cocina Baño Salón 40x19x90 cm Blanco € 27.99 in stock 1 new from €27.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUATRO CESTAS: Este carrito de almacenamiento versátil cuenta con 4 amplias cestas que ofrecen un amplio espacio de almacenamiento para botellas, alimentos, artículos de higiene y otros. Debido a su diseño versátil, este carrito es ideal para la cocina, el dormitorio, el baño, la oficina y mucho más

CON GANCHOS: Este carrito de cocina con ruedas cuenta con 4 ganchos extraíbles ideales para colocar en cualquier nivel y colgar paños de cocina, utensilios de cocina y mucho más

FÁCIL DE MOVER Y COMPACTO: Con 4 ruedas giratorias, 2 de las cuales con freno, este carrito organizador multifuncional ofrece gran movilidad y estabilidad. Con tamaño compacto, este carrito auxiliar es ideal para espacios limitados

RESISTENTE Y ESTABLE: Fabricado con una estructura de acero y ABS, este carrito de servicio no solo es resistente, sino también muy estable. Gracias a las aberturas en las cestas, este carrito también es ideal para colocar frutas y verduras

MEDIDAS TOTALES: 40X19x90 cm (LxANxAL). Medidas de cada cesta: 40x18x7 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 12,3 kg (total), 3 kg (cesta) y 0,1 kg (gancho). Requiere montaje

HOMCOM Aparador Auxiliar para Microondas Armario Bajo de Cocina con Armario de 2 Puertas y Estante Ajustable con Ruedas Carga 70 kg 60,4x40,3x97 cm Blanco € 75.99 in stock 1 new from €75.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MULTIFUNCIONAL: Este carrito para microondas también se puede usar como aparador o estantería de almacenaje en el comedor, la sala de estar o el estudio. Destaca por su aspecto moderno y laminado, y se integrará fácilmente el resto de tus muebles

ESPACIOSO: Cuenta con suficiente espacio para tenerlo todo ordenado y organizado. Tiene un estante superior y un armario con puertas y balda central interior ajustable. Su amplia encimera es ideal para poner tu microondas, tostadora o incluso una impresora

RESISTENTE: Está hecho de melamina de madera de grado E1, resistente y fácil de limpiar con un paño húmedo. Los tiradores metálicos de las puertas, además de facilitar la apertura y cierre de las mismas, ofrecen un toque elegante a todo el mueble

CON RUEDAS: Sus 4 ruedas facilitan su transporte. Para moverlo de un lado a otro según necesidades o reubicarlo. 2 de las ruedas tienen freno de bloqueo para mayor estabilidad una vez esté en su posición definitiva

MEDIDAS TOTALES: 60,4x40,3x97 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 70 kg (total), 40 kg (encimera) y 10 kg (estante superior e interior)

HOMCOM Carro de Madera Auxiliar con Ruedas Carrito de Servicio con 2 Cajones de Regulable y Barra para Colgar 89x45x89,5 cm Blanco € 113.99 in stock 1 new from €113.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 ESTANTES LATERALES: Este carrito de almacenamiento tiene 3 estantes laterales con barra frontal. El de arriba es perfecto para usarlo como especiero y el de abajo como porta botellas. Para que pueda tener sus especias, condimentos e incluso frascos o botellas de alimentos en el carrito

MÚLTIPLES ESPACIOS: Además de los amplios estantes superiores y laterales, este carro para verduras tiene 2 cajones, un mueble doble con estante interior regulable en 3 niveles y barra. Para mantener todo ordenado y organizado

ENCIMERA DE MADERA DE CAUCHO: Este carro auxiliar con ruedas está fabricado en MDF y aglomerado P2. La encimera tiene una superficie barnizada para una mayor resistencia a las salpicaduras

FÁCIL DE MOVER: Equipado con 4 ruedas giratorias, 2 de las cuales tienen frenos, el versátil carrito de cocina ofrece una gran movilidad y garantiza una buena estabilidad. Gracias a su diseño moderno, cabe fácilmente en la cocina o donde quieras colocarlo

MEDIDAS TOTALES: 89x45x89,5 cm (LxANxAL). Carga máxima soportada: 38,5 kg (total), 3 kg (por estante lateral), 5 kg (cajón), 8 kg (estante)

Wopeite Carrito Auxiliar con Ruedas Cocina, Carro de Almacenamiento Rodante de 4 Niveles, Multifuncional Organizador Carrito Cocina para baño, lavadero, Espacio Estrecho, Plástico, 40 x 13 x 86 cm € 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Abundante espacio de almacenamiento】 El carrito auxiliar con ruedas tiene 4 niveles, la anchura es de 13 cm, por lo que cabe fácilmente en espacios reducidos de su hogar. Puede colocar en él cualquier cosa que desee, como artículos de aseo, toallas, manualidades, plantas, herramientas, alimentos, archivos, etc. Hay 8 ganchos laterales adicionales.

【Duradero y estable】 El estanteria baño está hecho de plástico de alta calidad y tubo de acero inoxidable. Está bien construido, es súper sólido y estable. La capacidad de carga es de hasta 2,5 kg por estante y la carga total soportada es de 10 kg. La profundidad de la cesta es de 7 cm, por lo que no tiene que preocuparse por dejar caer sus cosas.

【Carro de almacenamiento móvil】 4 ruedas laterales duraderas son todas de rotación de 360 grados en este carrito auxiliar baño, puede moverse suavemente y girar sin esfuerzo detener el carrito rodante en espacios pequeños. Ayuda a organizar y transportar cómodamente sus pertenencias y a deshacerse del desorden. Los interruptores bloqueables permiten mover o detener el carro en cualquier lugar.

【De fácil instalación】 No necesita herramientas ni técnicos, puede montar usted mismo este carro de almacenamiento de 4 niveles. Cada nivel está diseñado con cavidad de malla, dice adiós a los residuos de agua estancada durante el uso y mantiene las cosas secas en todo momento. Coloca las frutas y verduras en los estantes del carrito de ahorro de espacio, los agujeros las mantienen ventiladas.

【Ampliamente utilizado】 El carrito auxiliar es adecuado para cualquier lugar del hogar y lo hace más limpio y cómodo. Utilícelo como carro rodante, carro de baño, carro de cocina, estantes de almacenamiento, carro de herramientas y mucho más. Puede almacenar cualquier cosa. El diseño desmontable le permite colocar una o dos capas sobre la mesa como especiero o estante para cosméticos.

HOMCOM Carro de Cocina con Ruedas Carrito Auxiliar de Almacenaje con 2 Estantes 2 Cestas Extraíbles y 4 Ganchos para Comedor Baño 40x38x111 cm Nogal y Negro € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AMPLIO ALMACENAJE: Este carrito multifuncional compuesto por 2 estantes, 2 cestas extraíbles y 4 ganchos para colgar trapos. La solución perfecta que proporciona un espacio de almacenaje extra muy útil

CON RUEDAS: Este carrito verdulero es fácil de transportar y a la vez estable, gracias a sus 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno de bloqueo. No solo se puede usar como carrito de cocina, sino que también sirve como mueble para artículos de oficina o como mueble auxiliar en el comedor o sala de estar

RESISTENTE: Carrito organizador con estructura y cestas de rejilla hechas de metal y, estantes de melamina de color madera en acabado rústico. Gracias a su aspecto retro, industrial y elegante se integrará fácilmente a cualquier espacio

MULTIFUNCIONAL: Gracias a su diseño y versatilidad, este frutero con ruedas es perfecto para mover fácilmente a cualquier espacio, como la cocina, el comedor, la sala de estar o el mueble bar de la casa, etc. siendo útil en cualquiera de estos espacios

MEDIDAS TOTALES: 40x38x111 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 16 kg (total) y 4 kg (estante y cesta)

