Los 30 mejores Funda Nórdica Cama 90 capaces: la mejor revisión sobre Funda Nórdica Cama 90

Bedsure Funda Nórdica Cama 90 Gris - Fundas Edredón Nórdico 150x220cm con 1 Funda de Almohada 40x75cm - Microfibra Muy Suave Hipoalergénica Transpirable € 19.99 in stock 1 new from €19.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS UNICAS:Estilo dibujado de mano de patrón de cuadrifolio, un diseño original, Bedsure Grupos de Cubierta de Duvet trae grupos de cama individual y artísticos para decorar todos los aspectos de su dormitorio - refresque abundantemente la decoración de su habitación existente con dos colores reversibles que caminan con sus juegos de sábanas, fundas de almohadas & faldas de cama.

FUNDA NÓRDICA PARA EDREDÓN: 2-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (150x220cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 1 funda de almohada (40x70cm) - el tamaño individual de la cubierta de edredón es suficiente grande para adaptarse a tu su edredón alternativo de tamaño individual/ duvet - 127cm larga cremallera es fácil de cerrar o descomprimir y los amarres duraderos en cada esquina mantienen su inserción edredón se resbale.

MATERIAL PREMIUM: Hecho de 100% microfibra, doble cepillado en ambos lados de la funda de edredón que se siente suave a sus dedos (No áspera en absoluto) - La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento - Perfecto para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo y otros alérgenos - El pelo de mascota no se adherirá a su cubierta.

FÁSIL DE CUIDAR: La cubierta sufrida de cama de duvet es ligero como una sábana para lavar más fácilmente que lavar el edredón pesado y no se vuelve rígido después del lavado frecuente - Lavar a máquina en agua fría, secar a máquina en una funda de edredón baja y sin arrugas no hay necesidad de planchar - No más viajes caros a la tintorería con su edredón de plumas.

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura, no lavar en seco.

Bedsure Funda Nordica Cama 90 Gris - Juegos de Fundas Edredónes Baratas con 1 Fundas de Almohada 40x75cm de Microfibra y Suave, 150x220 cm € 17.99 in stock 1 new from €17.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features TOQUE SUAVE: Funda nordica de microfibra 100% cepillada 90 GSM dota de super comodidad, díficil teñir y desvanecerse.

DETALLES ÍNTIMOS: Funda nordica con colores lisos básicos complementa cada estilo de decoración. Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón.

DISEÑO ESPECIAL: Cosiendo dos cuerdas en cada esquina interior para ayudar a asegurar la nórdica en el lugar correcto, hacerse dormir bien todas las noches.

TAMAÑO ADECUADO: Juego de funda nordica cama 90, lleva 1 funda nórdica de 150x220 cm y 1 funda almohada de 40x75 cm.

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, no limpie en seco.

Catherine Lansfield Larsson Geo Easy Care - Juego de Funda nórdica para Cama Individual, Color Ocre € 15.74 in stock 1 new from €15.74

€ 15.74 in stock 1 new from €15.74

Amazon.es Features Con un estampado retro en escala de gris con un toque de ocre y reverso gris claro a juego, las texturas pintorescas dentro de los paneles geométricos están inspiradas en la marca actual que hace tendencia dentro del arte y los interiores.

Los productos Catherine Lansfield están diseñados y desarrollados en Gran Bretaña, procedentes de origen ético en el extranjero y fabricados con estrictos estándares de calidad y seguridad humano-ecológica, de acuerdo con la norma 100 de OEKO-TEX.

Este juego contiene una funda de edredón individual con 1 funda de almohada a juego.

Cuidadosamente fabricado con nuestro tejido de mezcla de algodón de fácil cuidado. Ideal para estilos de vida ocupados y modernos, este juego lavable a máquina requiere un planchado mínimo. Contenido: 52% poliéster, 48% algodón.

Si tienes alguna pregunta o comentario sobre nuestros productos, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Dreamscene Unicorn Kingdom - Juego de Funda nórdica y Funda de Almohada (polialgodón, 50% algodón), Color Rosa € 17.88 in stock 1 new from €17.88

€ 17.88 in stock 1 new from €17.88

Amazon.es Features Dreamscene - Juego de funda nórdica con funda de almohada, diseño reversible 2 en 1

Color: Rosa & _ lila unicornio estampado de castillo, con un patrón de estrella mágica en el reverso en blanco blush & rosa

Tamaño individual: funda de edredón de 137 x 198 cm, funda de almohada de 48 x 74 cm.

Material: tejido de polialgodón suave y transpirable de 56 púas, 50% poliéster, 50% algodón. Se puede lavar a máquina.

Incluye: 1 funda de edredón y 1 funda de almohada a juego, juego perfecto para un descanso relajante de noche.

Bedsure Funda Nordica Infantil Cama 90 Niña - Juego de Funda Edredón Juvenil 140x200 de Microfibra Transpirable y Suave, con Patrón de Unicornio, Gris Rosa € 17.99 in stock 1 new from €17.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features PATRÓN EXQUISITO: Funda nordica infantil de patrón unicornio estampado agrega vitalidad a la habitación, preferida por los niños como por los padres y adecuada para crear un estilo de habitación infantil único.

DISEÑO CONVENIENTE: Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón, cosiendo 2 cuerdas de posicionamiento en cada esquina para ayudar a asegurar la nórdica en el lugar correcto.

MATERIAL PREMIUM: Utilice tejido de 85 gsm microfibra cepillado para proporcionar suavidad y comodidad excepcionales, no es fácil teñir funda nordica juvenil cama 90.

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, sin limpieza en seco.

COTTON ARTean Funda Nordica GIVETTE Cama de 90 ALGODÓN 100% € 29.90 in stock 1 new from €29.90

€ 29.90 in stock 1 new from €29.90

Amazon.es Features Tejido PERCAL ALGODÓN 100% DE 180 HILOS. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO.

INCLUYE: Funda nórdica cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo ) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm). Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

WAVVE Funda Nórdica 150x200 cm para Cama 90 con 1 Funda de Almohada 40x75 cm, Funda de Edredón de Microfibra, Suave y Transpirable (Azul Oscuro, 2pcs) € 20.98

€ 20.98
€ 19.98 in stock 1 new from €19.98

€ 19.98 in stock 1 new from €19.98

Amazon.es Features Calidad excelente: Este juego de funda de edredón está hecha de 100% microfibra de alta calidad y se lava a alta temperatura durante el proceso de producción, por lo que puede usarla con confianza. Es muy transpirable y suave, puede evacuar la humedad, manteniendo la tela seca y cómoda para un buen sueño. Se puede usar durante todo el año

Tecnología exquisita: La cubierta de edredón es procesada por tecnología especial. El color de la tela se ve más suave. No es fácil de pillar, deformar, desvanecer ni encoger, más lavable y duradera. No se endurece después de lavar con frecuencia

Mantenimiento: Se puede lavar y secar a máquina a baja temperatura (menos de 30℃), pero no planchar, ni lavar en seco, ni lavar con lejía

Juego de fundas: Incluye 1 funda de edredón (150x200cm) y 1 funda de almohada (40x75cm). El tamaño de la funda de edredón es suficiente grande para adaptarse a su edredón alternativo. La cremallera es fácil de cerrar y los amarres duraderos en cada esquina pueden evitar que el edredón se resbale

Nota: Como el tamaño se mide manualmente, puede haber un error de ±3cm. El color del producto puede ser diferente al de la imagen debido a las pantallas de los diferentes dispositivos. Debido al transporte sellado a largo plazo, nuestros productos pueden tener un olor después de abrirse, que se desaparecerá dentro de unos días. Ofrecemos servicios de cambios o devoluciones de artículos dentro de los 30 días. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en contactarnos

Arcoiris Fundas Nórdicas, Fundas Edredón Nórdico Cama 90cm ,3 Piezas por Funda de Almohada, Sábana Bajera y Funda Nórdica | 50% Poliester 50% Algodón (Cama 90: 90x190/200cm, Azul) € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Amazon.es Features Diseño: Juego de sábanas compuesto por 3 piezas, sábana bajera elástica y ajustable, funda nórdica y 1 funda de almohada; costuras reforzadas de gran durabilidad

Calidad: 50% algodón y 50% poliester ;permite el lavado a altas temperaturas y es de fácil planchado

Suave: El tejido de 50% algodón y 50% poliester hace que la sábana encimera algodón 50% algodón y 50% poliester sea transpirable, convirtiéndola en una sábana ideal para cualquier época del año.

Selección: Disponible en gran variedad de colores para combinar con la decoración del cuarto, así como con las fundas de edredón a juego.

GARANTÍA : Sí usted no esta 100% satisfecho, le decolveremos su dinero, sin riesgo compra en ARCOIRIS!!!!!

Utopia Bedding Juego de Funda de Edredón - Microfibra Funda de Nórdica y Funda de Almohada - (Cama 80, 135x200cm, Gris) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Incluye 1 funda nórdica de 135x200 cm con cierre con cremallera, 1 funda de almohada mide 50x75 cm con cremallera; Edredón se vende por separado.

La tela de microfibra cepillada los hace suaves, transpirables, de hierro fácil, sin arrugas y resistentes a la decoloración y protege contra cualquier contracción después del lavado.

Su alta resistencia a la tracción lo hace fuerte, duradero y con menos probabilidades de romperse o rasgarse.

El cierre se cose a la perfección para asegurar el edredón en su lugar.

Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.

Marvel Spiderman - Juego de cama de 2 piezas, funda nórdica de 140 x 200 cm y funda de almohada de 70 x 90 cm € 25.00 in stock 6 new from €25.00

€ 25.00 in stock 6 new from €25.00

Amazon.es Features Dimensiones: 140 x 200 cm.

Funda de almohada: 70 x 90 cm.

Material: 100 % poliéster.

HTE Juego de Funda Nórdica para Edredón, Cama 90 de 3 Piezas - 1 Funda Nórdica 150x220cm + 1 Sábana Bajera 90x200cm + 1 Funda Almohada 45x100cm (Cama 90, Estrella) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features Material : 50% algodón, 50% poliéster.

Tamaño : Para cama de 90cm, Funda nórdica 150x220cm, sábana bajera 90x200cm, almohada 45x100cm.

- Este juego de funda nórdica de 3 piezas contiene 1 funda de edredón con cremallera , 1 sábana bajera ajustable con goma en los cuatros esquinas, 1 funda almohada individual.

El diseño moderno de este juego de ropa para cama perfecto para decorar nuestra habitación, se puede usar en cualquiera clima del año, resistente, no hace bolitas.

Lavable a máquina a 30⁰C.

DHestia - Juego Funda Nórdica Edredón y Funda de Almohada. Algodón/Poliéster. Duntra (Cama 90, Multicolor) € 15.00 in stock 2 new from €15.00

Amazon.es Features ✔ Juego de cama compuesto por 2 piezas, Funda del Edredón Nórdico y Funda de Almohada.

✔ Funda del nórdico con obertura en la parte inferior para introducir el relleno. ✔Composición del tejido: 50% Poliéster - 50% Algodón.- Calidad: 144 hilos/m2. ✔Diseño estampado con un toque fresco y moderno..

✔ Producto con la mejor relación calidad/ precio, con un tacto agradable y un novedoso diseño que te encantará.

✔ Cama 90: Funda nórdico 160 x 270 cm. + Funda almohada 45 x 110 cm. /// Cama 105: Funda nórdico 180 x 270 cm. + Funda almohada 45 x 125 cm.

✔ Cama 135: Funda nórdico 220 x 270 cm. + Funda almohada 45 x 155 cm. /// Cama 150: Funda nórdico 240 x 270 cm. + Funda almohada 45 x 170 cm. /// Cama 180: Funda nórdico 270 x 270 cm. + 2 uds. de Funda almohada 45 x 100 cm.

Catherine Lansfield Stars & Stripes - Funda nórdica y funda de almohada cama 90, 220 x 160 cm, color azul € 29.27 in stock 1 new from €29.27

€ 29.27 in stock 1 new from €29.27

Amazon.es Features Hogar; textil; cama

160 x 220 + 50 x 110

100% Algodón

one pillowcase 50x110cm

Bedsure Fundas Nórdicas Cama 90 Algodon 100% - Juego de Funda de Edredón 150x220cm con 1 Funda de Almohada 40x75cm - con Patrón Reversible de 100% Algodón Muy Suave Transpirable € 22.99 in stock 1 new from €22.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features SUPERIOR MATERIAL ELEGIDO: Se recomienda el juego de fundas nórdicas 100% algodón de 200 hilos para las personas sensibles a la piel para garantizar la comodidad deseada.

CALIDAD SUPERIOR: Funda nórdica cómoda y transpirable de algodón natural es duradera y se vuelve más suave con el tiempo.

ATRACTIVO PENSAMIENTO DISEÑO: Asegure sus nórdicas en el lugar correcto para que no se deslice cosiendo lazos en cuatro esquinas.

FÁCIL DE CUIDAR: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada a baja temperatura.

COTTON ARTean Funda Nordica Reversible Moon Grey Cama de 90 ALGODÓN 100% € 44.90 in stock 2 new from €44.90

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Pikolin Home - Edredón/Relleno nórdico de fibra antiácaros, otoño-invierno, 300gr/m², color blanco, 150x220cm-Cama 80/90 € 30.59 in stock 2 new from €28.35

€ 30.59 in stock 2 new from €28.35

Amazon.es Features Protección contra los ácaros - mejora la higiene del producto

Este relleno nórdico es totalmente transpirable

Hipoalergénico; La microfibra ayuda a disminuir los síntomas de alergia

Para habitaciones con temperaturas medias

Fácil mantenimiento: lavable en lavadora y secable en secadora a temperatura baja

Sleepdown - Juego de Cama, Funda nórdica, tamaño Individual, algodón poliéster, Gris, Suelto € 13.22 in stock 1 new from €13.22

€ 13.22 in stock 1 new from €13.22

Amazon.es Features Juego de funda de edredón de 2 piezas, tamaño individual

El juego de edredón individual es totalmente reversible y viene completo con 1 funda de almohada y 1 funda de edredón. El juego de edredón individual mide aproximadamente 135 x 200 cm (funda de edredón) y 48 x 74 cm (funda de almohada)

Material: 50% algodón, 50% poliéster.

Instrucciones de lavado: sigue las instrucciones como se indica en la etiqueta de cuidado en cada paquete

100% satisfacción garantizada – Hacemos todo lo posible para ofrecer un servicio rápido a los compradores y ofrece un servicio postventa sin complicaciones, ¿no estás satisfecho con nada? Por favor, póngase en contacto con nosotros y recibirá una respuesta en un plazo de 24 horas

Funda nordica Dragon Ball Super cama 90cm € 29.90

€ 29.90
€ 19.95 in stock 8 new from €19.95

Amazon.es Features ✅ Este juego de cama Dragonball Super es perfecto para una cama individual estándar:

✅ Este juego de cama de 2 piezas Dragonball incluye una funda nórdica reversible de 140 x 200 cm y una funda de almohada de 63 x 63 cm.

✅ Este juego de ropa de cama cumple con el sello de "Textiles de confianza", probado contra sustancias nocivas según el estándar Oeko-Tex 100.

✅ Ideal para todos los fans de Manga, este juego de cama está hecho de 100% poliéster y lavable a máquina.

STARS Sweet Dreams Ropa de cama para niñas y niños, motivo reversible con grandes estrellas y pestañas, varios colores, 2 piezas, funda de almohada de 80 x 80 cm + funda de 135 x 200 cm, 100 % algodón € 39.00 in stock 1 new from €39.00

€ 39.00 in stock 1 new from €39.00

Amazon.es Features Contenido: 1 funda de almohada 80 x 80 cm + 1 funda nórdica 135 x 200 cm.

Diseño: ropa de cama para niños linda y encantadora «Sleepy Eyes - Sweet Dreams», estrellas y pestañas, ojos, para abrazar, soñar y sentirse bien, motivo reversible, se adapta perfectamente en cada habitación de los niños y adolescentes, buen regalo, ropa de cama para niñas y niños, 135 x 200.

Material:100 % algodón en calidad suave y cómodo renforcé con cremallera, en color blanco, menta, gris, azul oscuro y albaricoque.

Cuidado: lavable a 40 °C, no blanquear, apto para secar en secadora, planchar a temperatura media, no limpiar en seco, lavar por separado antes de usar.

Información útil: agradable para la piel y resistente, certificado según la norma Öko-Tex Standard 100.

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible Moon Pink Cama de 90 € 44.90 in stock 1 new from €44.90

€ 44.90 in stock 1 new from €44.90

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Amazon Basics Duvet Set, Blanco, 135 x 200 cm + 1 funda 50 x 80 cm € 16.32

€ 16.32
€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Incluye una funda de edredón de microfibra de Amazon Basics (135 x 200 cm) y 1 funda de almohada de microfibra.

De microfibra de poliéster 100 % para resistencia y suavidad excepcional.

Tela resistente a las arrugas, cierre con botón oculto para mantener el edredón en su sitio.

El blanco ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración.

Fácil mantenimiento: lavar a máquina en caliente, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura.

Catherine Lansfield Stars and Stripes - Juego de funda nórdica y funda de almohada (135 x 200 cm y 50 x 75 cm) para cama individual, diseño de barras y estrellas, color azul, rojo y blanco € 19.88 in stock 2 new from €19.88

€ 19.88 in stock 2 new from €19.88

Amazon.es Features Funda nordica: 135x200 / Funda de almohada: 50 x75cm

Apto para lavado a máquina

CL Home Kids

Diseño británico

Transatlantic inspirado , una impresión de estilo vintage con los accesorios de coordinación

Funda nordica Central Perk Friends cama 90cm € 22.90

€ 22.90
€ 20.62 in stock 7 new from €20.62

€ 20.62 in stock 7 new from €20.62

Amazon.es Features Una funda nórdica de 140 x 200 cm

Una funda de almohada de 63 x 63 cm

Poliéster, lavable a máquina

Para cama individual

Amazon Basics - Juego de funda nórdica de microfibra ligera de microfibra, 135 x 200 cm, Rojo raya (Red Simple Stripe) € 22.46

€ 22.46
€ 21.59 in stock 1 new from €21.59

€ 21.59 in stock 1 new from €21.59

Amazon.es Features Incluye funda de edredón de 135 x 200 cm y 1 funda de almohada de 50 x 80 cm.

Todas las piezas del juego se complementan entre sí y producen un diseño de cama completo y bonito.

La tela ligera está hecha de microfibra 100% poliéster y 85 g / m2 para una textura suave y delicada

Fabricado conforme al estándar OEKO-TEX 100 para los productos textiles, un sistema independiente de certificación que asegura que estos productos cumplen con los estándares ambientales y de seguridad.

Desconocido Juego de Cama Individual para niña, Incluye Funda de edredón 150cm x 200cm y Funda de Almohada 50cm x 75cm. Funda nórdica Infantil/Juvenil Reversible para Cama de 90cm. € 29.99 in stock 1 new from €29.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Hermoso juego de cama con diseño de niña con bici, este set es ideal para cualquier niña o adolescente.

El tejido está hecho de microfibra 100% poliéster para una textura delicada y suave.

Perfecto regalo de navidad, o regalo de cumpleaños para su hija, nieta, sobrina, o amiga.

Todas las piezas del juego se complementan convenientemente para producir un diseño completo y elegante de ropa de cama.

Nuestra funda de edredón ha sido diseñada para garantizar dulces sueños a nuestras niñas. READ Los 30 mejores Sarten Antiadherente Vitroceramica capaces: la mejor revisión sobre Sarten Antiadherente Vitroceramica

Sleepdown - Juego de Funda de edredón Reversible con diseño de Elefante y Mandala, Color Morado € 16.09 in stock 1 new from €16.09

€ 16.09 in stock 1 new from €16.09

Amazon.es Features Diseño: diseño moderno contemporáneo para complementar y mejorar tu dormitorio; El diseño cuenta con elefantes en el tema de Paisley blanco gris fondo con elefante multicolor en él.

Características: un juego de ropa de cama de estilo étnico con elefantes; impresionante juego de funda de edredón reversible de inspiración oriental; las fundas de edredón son de naturaleza hidrofóbica y de secado rápido; conserva su forma.

Valor: diseño más valorado actualmente disponible en el mercado; permanece fresco; transforma tu habitación con nuestro juego de edredón de mandala de elefante; perfecto para cualquier decoración.

Instrucciones de uso: lavable a máquina a 40 °C, apto para secadora, no mezclar con otros textiles

Tamaño: 1 funda de edredón de 200 x 200 cm y 2 fundas de almohada a juego (50 x 75 cm).

Ropa de Cama con Gamer Gamepad 3D Funda Nórdica Funda de Almohada Controlador de Videojuegos Creativa Impresión Moda Bedding para Niño Adolescentes Chico (Marino, 180x210cm Cama 90 cm) € 27.67

€ 27.67
€ 22.92 in stock 1 new from €22.92

Amazon.es Features ☆ 100% poliéster-microfibra con buena calidad, suave y cómodo, anti-desvanecimiento, sin bola, sin encogimiento.

☆ Diseño creativo de moda genial para gamepad, exquisita impresión 3D, multicolor, inmersivo y maravilloso. Decora la habitación con un estilo único.

☆ Tamaño A: 180 * 210 cm, Adecuado para camas de 90cm,Funda de almohada:tamaño : 75 * 50 cm x 2.tamaño B: 220 * 240 cm,Adecuado para camas de 135cm,Funda de almohada:tamaño : 75 * 50 cm x 2.tamaño C: 230 * 260 cm,Adecuado para camas de 150cm, Funda de almohada:tamaño : 90 * 50 cm x 2. (sin relleno dentro)

☆ Esta es también una idea de regalo perfecta para su mamá, papá, hermana, hermano,esposa, esposo,amigo. Como una necesidad diaria, las fundas de edredón son el mejor regalo para días especiales, y los niños las amarán mucho.

☆ Cierre de diseño conveniente, el lado de la funda nórdica tiene una apertura y cierre con cremallera oculta. La funda de almohada se abre y se cierra libremente sin cremalleras. Lavable a mano, lavable a máquina. Lavable a 30 ° C.

COTTON ARTean Funda Nordica Reversible Mandala Acuarela Cama de 90 (150 X 260 cm). 50% ALGODÓN - 50% POLIÉSTER. € 34.90 in stock 2 new from €34.90

€ 34.90 in stock 2 new from €34.90

Amazon.es Features Composición: Tejido 50% ALGODÓN - 50% POLIÉSTER.

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

Impresión de alta definición y alta garantía. Solidez de color en el lavado.

IMPORTANTE: Las fundas de cojín y accesorios que aparecen en la fotografía NO están incluidos.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.Garantía antipeeling. No hace bolas.

Halantex Juego de Cama de Algodón SUPERZINGS 4 Personajes Paw Position Funda nórdica y Funda de Almohada – Multicolor – 100% algodón – 140 x 200 cm € 28.18 in stock 4 new from €25.90

€ 28.18 in stock 4 new from €25.90

Amazon.es Features Juego de cama de 2 piezas

Funda nórdica individual 140 x 200 cm – reversible con 2 diseños diferentes en los 2 lados

+ Funda de almohada de 70 x 90 cm

100% algodón de excelente calidad

100% original con licencia oficial

MI CASA Mi Funda Nórdica Estrellas, Beige Cama 90, 150 x 220 cm € 32.56 in stock 2 new from €32.56

€ 32.56 in stock 2 new from €32.56

Amazon.es Features Funda nórdica infantil estrellitas

Disponible en varios colores rosa, azul, beige, gris

Disponible en varias medidas 100x120cuna, 90, 105

Disponible encimera, bajera, funda de almohada

