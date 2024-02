Inicio » Cocina Los 30 mejores funda nordica 150×200 capaces: la mejor revisión sobre funda nordica 150×200 Cocina Los 30 mejores funda nordica 150×200 capaces: la mejor revisión sobre funda nordica 150×200 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de funda nordica 150×200?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ funda nordica 150×200 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Utopia Bedding Funda Nordica Cama 150 - Microfibra Juego de Funda Edredon 230x220 cm y 2 Fundas de Almohada 50x75 cm (Azul Marino) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE FUNDA NORDICA - Incluye 1 Funda Nórdica de 230x220 cm con cierre con cremallera, 2 Fundas de Almohada mide 50x75 cm con cremallera; Edredón se vende por separado.

MICROFIBRA CEPILLADA - La tela de microfibra cepillada los hace suaves, transpirables, de hierro fácil, sin arrugas y resistentes a la decoloración y protege contra cualquier contracción después del lavado.

DURABLE - Su alta resistencia a la tracción lo hace fuerte, duradero y con menos probabilidades de romperse o rasgarse.

CIERRE PERFECTAMENTE COSIDO - El cierre se cose a la perfección para asegurar el edredón en su lugar.

FÁCIL DE CUIDAR - Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.

Utopia Bedding - Funda nordica Cama 150, Sabana Bajera 150x200 y Fundas Almohada (50x75cm) - Funda edredon Cama 150 - Juego de Cama de Microfibra cepillada Suave (Gris) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE CAMA - El juego de cama de 4 piezas tamaño King incluye 1 funda nórdica de 230 x 220 cm, 1 sábana bajera de 150 x 200 cm con bolsillo de 38 cm de profundidad y 2 fundas de almohada de 50 x 75 cm con cierre de sobre de 10 cm

MICROFIBRA CEPILLADA - El tejido de microfibra cepillada hace que el juego de sábanas sea excepcionalmente suave, liso y confortable, manteniéndole caliente en invierno y fresco en verano

ELASTICO ALREDEDOR - El elástico alrededor de la sábana bajera hace que se ajuste fácilmente al colchón mientras le da un buen acabado a la cama

RESISTENTE AL ENCOJIMIENTO Y A LA DESCOLORACIÓN - El material de microfibra está procesado para hacerlo resistente al encogimiento y a la descolorización, lo que contribuye a la longevidad del conjunto manteniéndolo en buenas condiciones

INSTRUCCIONES DE CUIDADO - Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía

Juego de Ropa de Cama de 3 Piezas, Treer Microfibra Suave Transpirable Moderno Tartán Juego de Fundas Edredón con 1 Funda Nórdica + 2 Funda de Almohada (Naranja Gris,Cama 90- 150x200cm) € 25.69 in stock 1 new from €25.69

1 used from €24.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El conjuntoes un juego de cama de 3 piezas para cama 90 (Elige según el tamaño de la colcha). Incluye 1 funda de edredón (150x200cm) y 2 funda de almohada (50x75cm). Nota: esta ropa de cama no incluye un edredón.

Funda nordica cuenta con diferentes estampados en dos caras, un lado patchwork de rayas gris naranja y otro en Naranja Impresión de Tartán. Le permite uso doble para integrar en su dormitorio perfectamente.

Diseño de cremallera invisible, no daña la apariencia, es cómodo para que su edredón entre o salga de esta funda nórdica. El interior de funda nórdica cama dispone de cuerdas para que el relleno no mueve fácilmente. El diseño de sobre para fundas almohada le ofrece la conveniencia durante el uso.

Material: Juego de cama están hechas de Poliéster Microfibra, suave, cómodo, transpirable, resistente al desgaste, duradero. Se puede aplicar a familias, escuelas, hoteles, etc. Se puede usar durante todo el año.

Fácil de cuidar y lavar: Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

FANSU Funda Nórdica Cama 90-150x200cm Juego de Cama con Patrón a Cuadros de Moda, 3 Piezas Funda Nórdica de Microfibra y 2 Funda de Almohada 50x75cm con Cremallera para Cama Doble (Negro Gris Blanco) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de ropa de cama a cuadros: La funda nordica cama con diseño clásico está hecha de 100% microfibra, suave, cómodo y transpirable, resistente a las arrugas, duradero y ligero. Darte una experiencia de sueño de alta calidad.

3 Piezas funda nordica cama 90: Nuestro juego de ropa de cama incluye una funda nórdica de 150x 200 cm y dos fundas de almohada de 50 x 75 cm. Por favor, permita 5cm/2" error real del producto.

Detalles pequeños pensados: Diseño de cremallera oculta, buena puntada de costura, toque La sensación es buena, no hay olor acre del producto cuando los recibe. En las cuatro esquinas hay cintas en posiciones fijas que pueden asegurar que tu edredón no se mueva y se mantiene siempre ordenado.

Diseño de patrón a cuadros de moda: Moderno y elegante, simple y generoso, excelente decoración para tu elegante dormitorio contemporáneo, perfecto para dormitorio, habitación de invitados, casa de vacaciones, para todas las estaciones.

Cuidado fácil: Se puede lavar a máquina y se puede limpiar repetidamente pero sin encogimiento y Pilling, sin lejía, secar a temperatura baja. Por favor refiérase a la etiqueta lavable.

Odot Funda Nórdica Cama 90 - Funda Edredon de Microfibra 150x200 cm 3 Piezas con 2 Fundas de Almohada 50x75cm, Estampado a Reversible de Dinosaurio con Cremallera, para Camas Juveniles y Infantiles € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿【Funda Nórdica】 3-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (150x200cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 2 fundas de almohada (50x75cm).El dinosaurio de fundas nordicas ayuda a añadir sensación luminoso confortable en su habitación.

✿【Material】 La tela de microfibra los hace suaves, transpirables, de hierro fácil, sin arrugas y resistentes a la decoloración y protege contra cualquier contracción después del lavado.

✿【Característica 】 Cuenta con una cremallera oculta, fácil de meter y sacar el edredón de esta funda, Los lados reversibles son igualmente suaves en ambos lados. Protección y salud del medio ambiente, suave al tacto, lavado y refrescado sedoso y sedoso.

✿【Diseño】 Ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración. Ideal para el dormitorio principal, de los invitados o de los niños, el set de funda de edredón de microfibra ofrece un confort diario asequible y elegante.

✿【Fácil mantenimiento】 Puede lavarse a máquina en un ciclo suave con agua a menos de 30℃ y secarse a baja temperatura. No planchar, blanquear ni limpiar en seco. READ Los 30 mejores Reloj Pared Madera capaces: la mejor revisión sobre Reloj Pared Madera

Juego de Funda Nórdica 4 Piezas Cama 150 Microfibra Extra Suave Transpirable - 1 Funda Edredón 240x220 cm, 1 Bajera 150x200+28 cm y 2 Fundas de Almohada 50x90 cm (Raya Gris) € 52.99

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️Completo Juego de 4 Piezas : Este conjunto incluye 1 funda de edredón de 240x220 cm, 1 sábana bajera ajustable de 150x200+28 cm y 2 fundas de almohada de 50x90 cm, lo que lo hace perfecto para camas de tamaño 150.

✔️Alta Durabilidad con Microfibra de Calidad: Fabricado con microfibra de alta calidad, resistente al desgaste y duradero, asegurando que mantenga su forma y calidad incluso después de múltiples lavados.

✔️Suavidad y Transpirabilidad: Gracias a la microfibra suave y transpirable, este conjunto ofrece un confort excepcional, garantizando una noche de sueño relajante y renovador.

✔️Antiarrugas y Antidesvanecimiento: Hecho con tecnología avanzada para resistir arrugas y desvanecimiento del color, manteniendo un aspecto fresco y nuevo durante más tiempo.

Atención al Cliente Priorizada: Enfocados en su satisfacción, respondemos a cualquier inconveniente con soluciones eficientes, incluyendo la opción de reemplazo del producto o asistencia personal para asegurar su completa conformidad.

Juego de Funda Nórdica 4 Piezas Cama 150 Microfibra Suave Transpirable - 1 Funda Edredón 240x220 cm, 1 Bajera 150x200+28 cm y 2 Fundas de Almohada 50x90 cm (Gris Greca) € 33.99 in stock 1 new from €33.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️Completo Juego de 4 Piezas : Este conjunto incluye 1 funda de edredón de 240x220 cm, 1 sábana bajera ajustable de 150x200+28 cm y 2 fundas de almohada de 50x90 cm, lo que lo hace perfecto para camas de tamaño 150.

✔️Alta Durabilidad con Microfibra de Calidad: Fabricado con microfibra de alta calidad, resistente al desgaste y duradero, asegurando que mantenga su forma y calidad incluso después de múltiples lavados.

✔️Suavidad y Transpirabilidad: Gracias a la microfibra suave y transpirable, este conjunto ofrece un confort excepcional, garantizando una noche de sueño relajante y renovador.

✔️Antiarrugas y Antidesvanecimiento: Hecho con tecnología avanzada para resistir arrugas y desvanecimiento del color, manteniendo un aspecto fresco y nuevo durante más tiempo.

Atención al Cliente Priorizada: Enfocados en su satisfacción, respondemos a cualquier inconveniente con soluciones eficientes, incluyendo la opción de reemplazo del producto o asistencia personal para asegurar su completa conformidad.

DOTBUY Juego de Funda de Edredón, 3 Piezas Funda Nórdica Microfibra Juego de Cama Cremallera Funda de Almohada (Cama 90-150x200cm, Rosa roja) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material: Microfibra, super suave y confortable, resistente a las arrugas, duradero y ligero. Fácil de lavar y entra en la secadora sin contracción.

❤Elegante pero duradero: artesanía en telas de alta calidad, buen punto de costura, tecnología activa de teñido e impresión, decora tu habitación a la perfección

❤Artesanía de tela de calidad superior, buena puntada de costura, tecnología activa de impresión y teñido, cierre ocultado con cremallera, de modo que usted puede poner su propio Comforter relleno en la tapa.

❤Tamaño incluidos: Cama 90 - 1 * Funda de edredón: 150cm x 200cm, 2 * Funda de almohada: 50cm x 75cm; Cama 135 - 1 * Funda de edredón: 180 cm x 220 cm, 2 * Funda de almohada: 50 cm x 75 cm; Cama 150 - 1 * Funda de edredón: 240 cm x 220 cm, 2 * Funda de almohada: 50 cm x 75 cm. 200x200cm -1 * Funda de edredón: 200 cm x 200 cm, 2 * Funda de almohada: 50 cm x 75 cm . sin relleno.

❤Nota: esta ropa de cama no incluye un edredón,,Instrucciones de lavado: lavar a máquina a menos de 30 C, no lavar con otro paño oscuro, ciclo suave.

Meiju Juego de Ropa de Cama 3 Piezas, Fruta Estampado Nórdico Funda de Edredón y 2 Funda de Almohada Microfibra Poliéster Impresión Respirable Cremallera Diseño (Melocotón Lindo,150x200cm) € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ->>> Material: Las fundas están hechas de poliéster y Microfibra de buena calidad, la superficie es suave?no hace daño al piel de los niños y adultos. No tiene tóxico ni mal olor, usted no se preocupe, las usa tranquilamente.

->>> Artes de fibra de calidad superior, diseño de cremallera oculta, buena puntada de costura, impresión reactiva respetuosa del medio ambiente, el tacto se siente bien y no se encogerá después del lavado.

->>> Estilo:El diseño es muy chulo, los niños y los adulto les interesan mucho los Give su habitación un aspecto nuevo con este elegante juego de funda nórdica............(new york naranja one piece original ofertas online oro para cuna bebe queen size roja rosa stitch sabanas turquesa toy story twin walking dead nia unicolor verano vintage verde vikingos y cortinas zebra home con funda nordica )

->>> Paquete incluido?1 funda de edredón y 2 fundas de almohada............(microfibra individual matrimonio rojo 3d juego ropa de cama piezas almohada tropical tierra toma termoreguladora silky dormir seda natural 100% satin rizado pelo marino azul antichinches antiacaros )

->>> Cuidado fácil: lavar a máquina con agua 30°, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura............(chinches anime algodón acolchada 90x40 negro marrón gris cm blanca algodon suave infantil estampado impresión amor 150x190 edredón nórdico niña contempo just blanco marmol mandala lavada navidad algodón bicolor cuadros )

Jemiipee Juego de Funda Nordica 100% Microfibra Reversible Cama 90 Suave Fundas Nórdicas Color Sólido Funda Edredon 150x200 cm y 1 x Funda de Almohada de 50x70 cm, Violeta Oscuro/Malva € 25.99 in stock 1 new from €25.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La cremallera es conveniente para colocar el edredón por dentro y por fuera, ahorra tiempo después de múltiples usos y lavados. Las ataduras de esquina seguras evitan que la colcha de la funda nórdica se mueva.

Hecho de microfibra 100% premium, la ropa de cama de funda nórdica es súper suave y transpirable. Resistente a las arrugas y a la decoloración. Nuestras sábanas le permiten una experiencia de sueño suave y confortable.

Obtenga dos colores en una funda nórdica: el juego de cama reversible tiene dos colores diferentes en dos lados, puede elegir cualquier color como prefiera, combina con varios estilos de decoración, crea más estilo y color en su dormitorio. ATENCIÓN: El patrón de la funda de almohada es parte de la funda nórdica, es aleatorio.

El paquete para juveniles incluye: 1 x Funda Edredón Infantil 150 x 200 cm con 1 x Funda Almohada de 50 x 70 cm. Nota: No incluye almohada y edredón. ¡SÓLO fundas de edredón y fundas de almohada!

El material de nuestra funda de edredón es muy fácil de cuidar, resistente a la decoloración y a las arrugas, se puede lavar a máquina en agua fría con ciclo suave, secar en secadora a fuego lento y no usar lejía.

ED-Lumos Funda nórdica Juego de Ropa de Cama 4 Piezas Cama 90cm Poliéster Funda de edredón 150x200cm Sábana encimera 200x230cm Funda de Almohada 48x74cm Poliéster Microfibra Cuadros con Rayas € 33.99 in stock 1 new from €33.99

1 used from €24.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Las fundas están hechas de poliéster de buena calidad, la superficie es suave,no hace daño al piel de los niños y adultos. No tiene tóxico ni mal olor, usted no se preocupe, las usa tranquilamente.

El gris ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración.

Dimensión: Funda de edredón 150x200cm Sábana encimera 200x230cm Funda de almohada 48x74cm

Fácil mantenimiento: Lavar en lavadora a 60 ºC, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura.

Paquete incluido:1 funda de edredón 1 sábana y 2 fundas de almohada

LEBENGOOD Funda Nórdica Cama 150, con 2 Fundas Almohada, Funda de Edredón 150x190/200, Estampada, Reversible, Colcha Sábana,Nordicos Cama 150 Invierno, Funda nordica 240x260 (Big North Gris 150) € 39.95 in stock 1 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE FUNDA NORDICA CALIDAD SUPERIOR - El juego de funda nórdica Lebengood de 3 piezas, incluye 1 funda de 240 x 260 cm y 2 fundas de almohada de 45 x 85 cm

El certificado STANDARD 100 by OEKO-TEX es la etiqueta ecológica más utilizada en el mundo para garantizar que los productos textiles etiquetados han sido analizados ante más de 300 sustancias nocivas.

FÁCIL CUIDADO -Gracias a su composición de alta calidad. Cuentan con un tratamiento de alta calidad que reduce el encogimiento y sus características permiten ofrecer la máxima absorción. Gracias a su mercerización, tendrás una funda brillante durante mucho tiempo.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO - Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.Utilizar programs de lavado para ropa de color y usar detergentes especificos para color, prolongara su conservacion.

COMPOSICIÓN: 50% algodón - 50% poliéster OEKO-TEX de 144 hilos Tejido 30/30. Este tipo de tejido garantiza una gran durabilidad en la textura del mismo, asi como una granfacilidad para su lavado y fácil planchado.

Odot Juego De Ropa De Cama con Funda De Edredón, Anti-Ácaro Microfibra Cremallera Funda Nórdica Funda De Almohada, Rayas Geométricas De Celosía (Cuadros Blancos,Cama 90cm 150x200cm (2pc)) € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ->>>Material de alta calidad: Hecho de Poliéster, se sentirá muy cómodo, la funda nórdica super suave y cómoda protegerá, cubrirá su edredón o su inserción, le dará un nuevo aspecto a su habitación en cada estación.

->>>Mano de obra exquisita: artesanía de tela de calidad superior, puntada de costura buena, alto conteo de hilo, el cierre de cremallera oculta es conveniente para poner su edredón dentro y fuera.

->>>Paquete incluido?Cama matrimonial---1 funda de edredón y 2 fundas de almohada. Cama individual---1 funda de edredón y 1 fundas de almohada.

->>>Tamaño: Incluye 1 funda nórdica de 150 x 200 cm con cierre de cremallera, 1 fundas de almohada de 50x75 cm. Incluye 1 funda nórdica de 180 x 210 cm con cierre de cremallera, 2 fundas de almohada de 50x75 cm. Incluye 1 funda nórdica de 220 x 240 cm con cierre de cremallera, 2 fundas de almohada de 50x75 cm. Incluye 1 funda nórdica de 200 x 200 cm con cierre de cremallera, 2 fundas de almohada de 50x75 cm.

->>>Limpieza sin esfuerzo: la Poliéster tiene propiedades deseables, como una capacidad de respiración súper suave, reversible, resistente a las arrugas, apariencia lujosa y fácil limpieza. puedes lavarlos fácilmente en la lavadora o con la mano.no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura.

ED-Lumos Juego Sábanas de Cama Microfibra Juego de Funda para Cama 90cm Poliéster Funda nórdica 150x200cm Sábana encimera 200x230cm Funda de Almohada 48x74cm Estampado Corazón € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave y duradero: Este juego de sábanas de microfibra está hecho de materiales de alta calidad para garantizar su suavidad y durabilidad.

Estilo elegante: El diseño es muy chulo, los niños y los adultos les interesan mucho el modelo.Este juego de sábanas de poliéster es una excelente opción para aquellos que buscan una cama cómoda y elegante.

Dimensión: Funda de edredón 150x200cm Sábana encimera 200x230cm Funda de almohada(2 piezas) 48x74cm

Fácil de cuidar: Las sábanas son fáciles de lavar y mantener, lo que las hace perfectas para el uso diario.

Paquete incluido:1 funda de edredón 1 sábana encimera y 2 fundas de almohada

DALINA Textil - Fundas Nórdicas Cama 150 de 4 Piezas - Fundas Poliéster Nórdico 230x220 con 2 Fundas de Almohada 45x70 y Bajera Ajustable 150x190x20, Patrón Moderna de Poliéster Estampado € 28.99 in stock 1 new from €28.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DENórdica Incluye un total de 4 piezas. Funda Nórdica, Sábana Bajera y 2 Fundas de almohada. Que se adaptan perfectamente al tamaño de la cama según sus medidas.

MATERIAL. Hecho de 100% Poliéster de alta calidad, proporciona un tacto extrasuave para un sueño profundo además mantiene en caliente en los inviernos y fresco en los veranos.

DISEÑO. Presenta un estilo minimalista para una imagen más elegante y limpio a la vista. Con la gran catidad de colores se adaptarán perfectamente a cualquier diseño de tu habitación.

UTILIDAD. Tiene un buen efecto antiarrugas, lo que le hace resistente al encojido y a la transparencia. Ayuda a aumentar su vida de uso, manteniéndola en bunas condiciones.

CONSEJOS DE LAVADO. Se recomienda el lavado en mano o maquina en ciclo suave. Temperatura a menos de 30ºC y secar en secadora a baja temperatura READ Los 30 mejores Valira Porta Alimentos capaces: la mejor revisión sobre Valira Porta Alimentos

COTTON ARTean Funda Nórdica Ecuador satén algodón 100% 200 Hilos Cierre con Botones Funda de edredón Reversible para Cama de 150 (240x220 cm) + 2 Fundas de Almohada (45 X 85 cm) Multicolor € 54.90 in stock 2 new from €54.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido SATÉN ALGODÓN 100% DE 200 HILOS. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO.

Incluye: Funda nórdica para cama de 150 ( 240 ancho X 220 cm largo)+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 85 )

El satén es un material delicado y a la vez resistente. Destaca por su suavidad y apariencia luminosa, con un brillo sutil y textura muy agradable. Acabado extra suave. Muy suave y agradable al tacto. Especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

PLUS HOME Juego Funda Nórdico Cama 150cm para edredón 4 Pieza,100% Microfibra, Funda nórtica 230x220 sábana Bajera 150x200+30 con 2 Funda de Almohada 45x85,diseñoCorazonRojo € 33.80 in stock 1 new from €33.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego funda Nórdico Cama 150cm para edredón 4 Pieza,100% Microfibra ( funda nórtica 230x220 sábana bajera 150x200+30 con 2 funda de almohada 45x85 )

Funda nórdica hecha de suave microfibra hipoalergénica que la hace suave al tacto. Producto disponible en hermosos colores y apto para cada tipo de entorno. Gracias a la abertura en forma de embudo podrás fácilmente introducir el relleno nórdico en su interior. Además, tendrás una larga solapa, puesta en el lado inferior de la funda nórdica, que hay que poner debajo del colchón para que la funda nórdica y el relleno nórdico queden bien firmes.

Composición: 100% microfibra. Fácil de lavar en la lavadora a máximo 40 grados. No necesita planchado.

Instrucciones de uso de la funda nórdica: meter el relleno nórdico en la abertura en forma de embudo y extenderlo bien por el interior de la funda nórdica hasta las 4 esquinas. Poner la funda nórdica sobre la cama y poner la solapa, puesta en la parte inferior del producto, debajo del colchón para que quede bien firme.

no incluido edredón .

ED-Lumos Funda nórdica Microfibra Juego de Ropa de Cama 4 Piezas Cama 90cm Poliéster Funda de edredón 150x200cm Sábana encimera 200x230cm Funda de Almohada 48x74cm A Rayas Gris Oscuro Naranja € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Las fundas están hechas de poliéster de buena calidad, la superficie es suave,no hace daño al piel de los niños y adultos. No tiene tóxico ni mal olor, usted no se preocupe, las usa tranquilamente.

El gris oscuro ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración.

Dimensión: Funda de edredón 150x200cm Sábana encimera 200x230cm Funda de almohada 48x74cm

Fácil mantenimiento: Lavar a máquina en caliente, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura.

Paquete incluido:1 funda de edredón 1 sábana y 2 fundas de almohada

WINUO Anime Stitch Juego de Funda Nórdica 150X200cm (Cama de 90) Funda de Edredón de Microfibra Suave con 2 Fundas de Almohada 50x75 € 35.99 in stock 1 new from €35.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅FUNDA NÓRDICA PARA EDREDÓN: 3-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (150x200cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 2 fundas de almohada (50x75cm) - el tamaño individual de la cubierta de edredón es suficiente grande para adaptarse a tu su edredón alternativo de tamaño individual/ duvet - larga cremallera es fácil de cerrar o descomprimir y los amarres duraderos en cada esquina mantienen su inserción edredón se resbale.

✅PRODUCTO CRAFT: Nuestra BT21funda nórdica hecha de tela de microfibra para una suavidad y resistente a la decoloración, la tela tiene un tacto ultra suave. Esta tela tiene propiedades deseables como resistencia a las manchas, transpirabilidad, resistencia a las arrugas y fácil limpieza. Diseño íntimo con cremallera oculta. La buena puntada de costura y la mano de obra exquisita reducen el hilo suelto y hacen que su funda nórdica se use por más tiempo.

✅MATERIAL PREMIUM: Hecho de 100% microfibra, (No áspera en absoluto) - Blackpink La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento - Perfecto para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo y otros alérgenos - El pelo de mascota no se adherirá a su cubierta.El interior es blanco.

✅FÁSIL DE CUIDAR: La cubierta sufrida de cama de duvet es ligero como una sábana para lavar más fácilmente que lavar el edredón pesado y no se vuelve rígido después del lavado frecuente - Lavar a máquina en agua fría, secar a máquina en una funda de edredón baja y sin arrugas no hay necesidad de planchar - No más viajes caros a la tintorería con su edredón de plumas.

✅Los juegos de edredón también son el regalo perfecto para tus amigos y familiares porque seamos frente, a todos les encanta la ropa de cama nueva. Ideal para cualquier ocasión, incluyendo cumpleaños, aniversarios, Día de la Madre, Día del Padre e incluso decoraciones de Niño Perro/Halloween, un nuevo juego de cama es siempre un regalo de bienvenida y siempre tendrá una sonrisa.

Fansu Juego de Ropa de Cama de 4 Piezas Elegante Juego de Fundas de Edredón Incluye 1 Funda Nórdica y 1 Sábana encimera 2 Funda de Almohada (Cama 150/160-220x240cm,Geometría Negra) € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【 Material】 Las fundas están hechas de microfibra de buena calidad, por lo que la textura es suave y confortable, resistente a las arrugas, duradero y ligero.

❤【 Información sobre el tamaño】 4-pieza Incluye 1 edredón ligero de tamaño 220x240cm, 1 Sábana encimera 250x230cm con 1 fundas de almohada de con 50 x 75 cm.

❤【Elegante pero duradero】Cuenta con una cremallera oculta, fácil de meter y sacar el edredón de esta funda, artesanía en telas de alta calidad, buen punto de costura, tecnología activa de teñido e impresión.

❤【Diseño】 Ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración. Ideal para el dormitorio principal, de los invitados o de los niños, el set de funda de edredón de microfibra ofrece un confort diario asequible y elegante.

❤【Cuidado fácil】 Este juego de cama es lavable a máquina y apto para secadora. Se recomienda lavar a 30 grados de temperatura del agua. No planchar, blanquear ni limpiar en seco.

Fundas Nórdicas Cama 135-150 Microfibra Juego de Funda de Edredón 230x200 cm, 2 Fundas de Almohada 50 x 80 cm Negro € 23.99 in stock 2 new from €22.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave y cómodo: Este juego de cuatro piezas está hecho de un 100% de microfibra ultrafina, garantizando una sensación suave y agradable al tacto para que su sueño sea aún más cómodo. El algodón puro ofrece una excelente transpirabilidad, ayudando a regular la temperatura corporal y asegurando comodidad durante todo el año, manteniéndolo fresco en verano y cálido en invierno.

Alta calidad: Nos comprometemos a ofrecer productos de alta calidad, y este juego de sábanas está elaborado con una precisión excepcional, garantizando durabilidad y resistencia al pilling o decoloración. Incluso después de lavados frecuentes y un uso prolongado, siguen manteniendo su alta calidad.

Variedad de tallas y colores disponibles: Adecuado para diferentes tipos de camas, incluyendo camas individuales, de una plaza y media, matrimoniales, etc. Nos aseguramos de que se ajusten perfectamente a su cama y ofrecemos una amplia gama de colores para elegir, satisfaciendo diferentes estilos y necesidades de decoración en su dormitorio, haciéndolo más personalizado.

Seguridad y confiabilidad: Este juego de sábanas tiene la certificación OEKO-TEX STANDARD 100, lo que significa que el producto ha sido sometido a rigurosas pruebas y no contiene sustancias nocivas. Es naturalmente hipoalergénico, minimizando el riesgo de irritaciones en la piel, y es adecuado para personas sensibles a los alérgenos, garantizando la salud y comodidad de usted y su familia.

Garantía de satisfacción: En Poligino, nos comprometemos a proporcionar ropa de cama de alta calidad y ofrecemos un excelente servicio postventa. Si no está satisfecho con el producto, haremos todo lo posible para resolver el problema y garantizar una experiencia de compra agradable. Puede comprar con confianza.

H HANSEL HOME Funda Nordica Cama 150 de 4 Piezas Transpirable Suave al Tacto 100% Microfibra de Poliéster, Funda Edredón 220x240cm, Bajera 150x200cm, 2 Fundas de Almohada 50x90cm - Gris Amarillo Bola € 39.99

€ 34.99 in stock 2 new from €34.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de funda estampada elegante en estilo nórdico, puede elegir un dibujo que quiera para la decoración de su hogar.

✨El juego de funda nórdica está hecho en 100% poliéster, gracias por su diseño y la primera materia confeccionada, el juego tiene el color muy vivo y es resistente al lavar.

El juego de funda dispone diversos modelos y tamaño para cama de 90, 135 y 150 respectivamente, cumple la necesidad de mayoría familias y solteros.

✨El juego de funda dispone una funda de edredón de 220x240cm, la bajera de 150x200cm y 2 unidades de funda de almohada 50x90cm.

Fácil de limpiar, es lavable a máquina, pero no es recomendable el uso del legía, secador, plancha…

COTTON ARTean Funda nordica ALGODÓN ORGANICO HONDARRIBIA Cama de 150 x 190/200. 100% ALGODÓN ORGÁNICO. € 69.90 in stock 2 new from €69.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: ALGODÓN ORGÁNICO 100% de 144 HILOS

Incluye: Funda nórdica para cama de 150 ( 240 ancho X 220 cm largo)+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 85 )+ sabana bajera ajustable 150 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA. Cierre con botones.

El algodón orgánico aporta una textura suave y natural libre de productos químicos, contribuyendo a un descanso más natural. En el cultivo del algodón orgánico NO se utilizan insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos. Los productos fabricados por COTTON ARTEAN están diseñados en Europa y fabricados siguiendo normas con estrictos estándares de calidad y seguridad, tanto para el medio ambiente como para las personas.

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Funda Nordica Cama 200x200 cm con 2 Funda Almohada 65x65 cm - Blanco - Funda nordicas 200x200 Adulto de 100% Microfibra. Funda Nordica Certificada sin Productos Químicos (Oeko Tex) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suavidad y bienestar garantizados: Para nosotros, una noche reparadora requiere una ropa de cama acogedora, cálida y suave al tacto. Por ello, hemos diseñado esta funda nórdica de microfibra súper suave. El material de estas fundas nordicas cama 90 tiene la ventaja de ser ligero y agradable, se adapta tanto al verano como al invierno.

Práctica y estética: nuestra funda edredon cama 150 cuenta con una cremallera camuflada. Gracias a ella no tendrás ninguna dificultad para cambiar tu juego funda nordica cama 150. Con sus 4 sujeciones internas en cada esquina, tu funda nordica cama 150 beige se queda en su sitio, impidiendo así todo movimiento no deseado y garantizando que queda bien centrada.

Sin pliegues, inarrugable, mantenimiento sencillo: Nuestra funda nordica 90 se lava a 40ºC obteniendo así un frescor duradero con un secado a baja temperatura que preserva su calidad. La funda nordica 90x190 no se arruga y tiene un mantenimiento sencillo, ahorrándote así tiempo y energía.

Colores y tallas para elegir: Descubre nuestra selección de fundas nordicas 150 y lánzate a por el color que más te pegue. Sea cual sea el color de la funda nodica que eligas, encontrarás unos estampados que conjunten perfectamente con tu decoración.

Bueno para tu piel & tu salud: Nuestras fundas nordicos para cama de 90 y todos nuestros productos cuentan con la certificación OEKO TEX, el sello internacional que garantiza la ausencia total de sustancias nocivas para tu salud y tu piel.

Oduo Juego de Ropa de Cama Color Sólido Moderno Sencillez Funda de Edredón - Microfibra Cómodas y Suaves Funda Nórdica con Cremallera y Fundas de Almohada (Negro,150x200cm - 2 Piezas) € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features >> Material: Hecho de poliéster de microfibra liviano, apto para diferentes estaciones, fácil de limpiar en la vida diaria. La tela es muy suave y suave al tacto, te ayudará a disfrutar de un dulce sueño de ahora en adelante---(ropa de cama 135x190 3d algodon azul barata blanco colchas gatos infantil juvenil negro rosa turquesa verano verde 150x200 4 piezas algodón 100% desigual en con sabana funda)

>> Elegante diseño de lujoso en 3D, cambia el estilo de tu habitación de forma rápida y sencilla. Los niños lo amarán ,Impresiones digitales de alta definición, impresionantes efectos 3D, Ya sea en el dormitorio, en la habitación o en el dormitorio de la escuela, es una vista elegante.

>>Cada ropa de cama está diseñada con un cierre de cremallera invisible, es más conveniente y más seguro colocar o quitar el edredón. La cremallera es duradera y práctica, prueba más de miles de veces---(caballos calidad camping cars ciervo cremallera niño 90 motos hogar microfibra dinosaurios75x140 edredones encaje espacio estrellas)

>> Diferentes tamaños son para su elección para satisfacer su variada demanda. Tanto la funda de la cama como la funda de la almohada se pueden lavar en la máquina con agua fría, no se junten las telas oscuras para evitar el teñido. Se adaptan a todo el año, incluida la primavera verano otoño invierno---(etnica floral flores futbol futon grande gris guns roses anarquia hippie hoja cubierta edredón hombre animales franela tronos world king size surprise london )

>> Nota: Tanto el edredón como la funda de almohada Impresión a doble cara .No hay sábanas. Este producto no contiene ningún material de relleno, por favor confirme la información del tamaño antes de ordenar.---(nordica mariposas niños 200x200 invierno 90x190 90x190x20 150 egipcio percal y lino algodon 100% amarilla anime atlético baloncesto bebe cuna niña blanca boho chic buho)

Funda Nordica GIVETTE Azul Cama de 150 X 190/200 50% ALGODÓN-50% POLIÉSTER. Color Azul. € 29.90 in stock 1 new from €29.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 50% ALGODÓN – 50% POLIÉSTER

Incluye: Funda nórdica para cama de 150 ( 240 ancho X 260 cm largo)+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 85)

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Tanacc Lilo et Stitch Fundas Nórdicas Cama 90cm de 3 Piezas - Fundas Poliéster Nórdico 150x200cm con 2 Fundas de Almohada 50x75cm € 35.99 in stock 1 new from €35.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅FUNDA NÓRDICA PARA EDREDÓN: 3-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (150x200cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 2 fundas de almohada (50x75cm) - el tamaño individual de la cubierta de edredón es suficiente grande para adaptarse a tu su edredón alternativo de tamaño individual/ duvet - larga cremallera es fácil de cerrar o descomprimir y los amarres duraderos en cada esquina mantienen su inserción edredón se resbale.

✅PRODUCTO CRAFT: Nuestra BT21funda nórdica hecha de tela de microfibra para una suavidad y resistente a la decoloración, la tela tiene un tacto ultra suave. Esta tela tiene propiedades deseables como resistencia a las manchas, transpirabilidad, resistencia a las arrugas y fácil limpieza. Diseño íntimo con cremallera oculta. La buena puntada de costura y la mano de obra exquisita reducen el hilo suelto y hacen que su funda nórdica se use por más tiempo.

✅MATERIAL PREMIUM: Hecho de 100% microfibra, (No áspera en absoluto) - Blackpink La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento - Perfecto para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo y otros alérgenos - El pelo de mascota no se adherirá a su cubierta.El interior es blanco.

✅FÁSIL DE CUIDAR: La cubierta sufrida de cama de duvet es ligero como una sábana para lavar más fácilmente que lavar el edredón pesado y no se vuelve rígido después del lavado frecuente - Lavar a máquina en agua fría, secar a máquina en una funda de edredón baja y sin arrugas no hay necesidad de planchar - No más viajes caros a la tintorería con su edredón de plumas.

✅Los juegos de edredón también son el regalo perfecto para tus amigos y familiares porque seamos frente, a todos les encanta la ropa de cama nueva. Ideal para cualquier ocasión, incluyendo cumpleaños, aniversarios, Día de la Madre, Día del Padre e incluso decoraciones de Niño Perro/Halloween, un nuevo juego de cama es siempre un regalo de bienvenida y siempre tendrá una sonrisa.

Bare Home Juego de edredón Colección de Funda de edredón Supersuave Premium 1800 - Funda de edredón de refrigeración Ligera - Funda de edredón con Textura Suave (200 x 200/80 x 80 x 2, Gris Claro) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELA PREMIUM: Hecho de tela de microfibra de poliéster al 100%, el juego de funda nórdica de Bare Home está terminado con nuestro exclusivo proceso de cepillado hidrofóbico, que proporciona una durabilidad y suavidad superiores sin rasgarse ni romperse.

REFRESCA LA DECORACIÓN DE TU HABITACIÓN: El juego de funda nórdica de Bare Home ofrece un diseño sencillo que complementa la decoración del hogar de todos. Completa el aspecto de lujo de tu dormitorio con la versatilidad de múltiples opciones de estilo, ya sea un color sólido o un patrón. Combina este juego de funda de cama con un inserto de edredón para una capa adicional de calidez.

DETALLES DE DISEÑO: La funda nórdica cuenta con lazos en las esquinas para que tu edredón se ajuste perfectamente sin moverse. Un cierre oculto garantiza un ajuste de colcha extra seguro. Las fundas de almohada tienen cierres tipo sobre en la parte trasera para un aspecto elegante.

FÁCIL CUIDADO Y LIMPIEZA: Este juego de funda nórdica debe lavarse a máquina en agua fría. Secar a baja temperatura y retirar rápidamente para evitar que se arrugue. Asegúrate de que el cierre de la funda nórdica esté abrochado antes de lavar.

QUÉ INCLUYE: El juego de funda nórdica incluye 1 funda nórdica (200 x 200cm) y 2 fundas de almohada estándar (80 x 80cm). Ten en cuenta que este juego de funda nórdica no incluye un inserto de edredón o relleno. Garantía exclusiva de Bare Home: duerme en él durante 30 noches. Si aún no estás satisfecho, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en vivo y lo solucionaremos.

KUMY Juego de Funda Nórdica 5 Piezas: Funda nórdica,2 Fundas de Almohada, Funda de Cojín y Sábana Bajera- Estilo y Comodidad Total (Cama 90x190/200 + 150x220 + 2*(50x70) + 30x50, Ciudad) € 23.95 in stock 1 new from €23.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TRANSFORMA TU ESPACIO DE DESCANSO CON ESTILO T COMODIDAD: Eleva la apariencia de tu dormitorio con nuestro juego de funda nórdica de 5 piezas, diseñado para brindar elegancia y confort en un solo conjunto.

COMPLETO JUEGO DE CAMA DE LUJO: Incluye 1 funda nórdica, 2 fundas de almohada, 1 funda de cojín y 1 sábana bajera. Todo lo que necesitas en un solo set para una experiencia de sueño perfectamente coordinada.

TAMAÑO AJUSTABLE PARA COLCHONES: Sábana bajera elástica diseñada para colchones hasta 190 y 200 cm de largo, asegurando un ajuste seguro.

MATERIAL DE CALIDAD Y FÁCIL CUIDADO: Fabricado con materiales de calidad que proporcionan suavidad y durabilidad. Su cuidado es muy simple, se puede lavar a máquina, lo que facilita el mantenimiento y la frescura constante.

COMODIDAD Y DESCANSO DE CALIDAD: Experimenta el lujo de un juego de cama que no solo se ve increíble, sino que también te envuelve en un confort supremo.

