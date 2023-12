Inicio » Electrónica Los 30 mejores Funda A50 Samsung capaces: la mejor revisión sobre Funda A50 Samsung Electrónica Los 30 mejores Funda A50 Samsung capaces: la mejor revisión sobre Funda A50 Samsung 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Funda A50 Samsung?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Funda A50 Samsung del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



GANAN Funda para Samsung A50 Carcasa Silicona Transparente Protector TPU Airbag Anti-Choque Ultra-Delgado Anti-arañazos Case, Caso para Teléfono Samsung Galaxy A50 6,4" Claro € 4.49 in stock 1 new from €4.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La carcasa GANAN de TPU transparente compatible con Samsung Galaxy A50 Bumper ofrece un buen agarre.

La funda GANAN protege contra caídas, golpes, arañazos o manchas.

Los recortes de esta funda GANAN son precisos para los altavoces, los puertos de conexión y la cámara. Una ranura elevada protege la pantalla y la cámara.

Los cojines de aire en las cuatro esquinas de la funda GANAN proporcionan una mejor protección y resistencia a las caídas para proteger su teléfono. Los botones son accesibles y muy fáciles de usar.

La funda sólo es compatible con Samsung Galaxy A50, A50S y A30S . No apto para otros tamaños de teléfono.

ivoler Negro Mate Funda para Samsung Galaxy A50 / A30S con Protección de Cámara, Carcasa Protectora Antigolpes, Ultrafina Suave TPU Silicona Caso Delgada Anti-Choques Case € 6.95 in stock 1 new from €6.95

1 used from €6.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Compatible con Samsung Galaxy A50 / A30S. Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Fácil de instalar y quitar.

[Resistente y NO Amarillea] --- La funda protectora está hecha de material de silicona TPU que es flexible y duradero,no hay olor molesto de goma ni amarillear con el paso del tiempo.Resistente a los arañazos,absorbente de golpes,y evita el teléfono se caiga.

[Protección Mejorada para Pantalla y Cámara] --- El diseño Camera con cobertura total protege totalmente tu cámara contra arañazos. Funda from iVoler no solo proporciona un bisel de 1 mm más alto para la cámara, sino que también da labios de 0,5 mm más altos a la pantalla para que actualice aún más la protección de la pantalla.

[Material con Revestimiento Especial] --- La funda está hecha de un material de silicona que le da una sensación agradable y suave. Las características anti-huellas dactilares y resistencia a la suciedad mantienen su teléfono limpio todo el tiempo, puedes limpiar fácilmente el tipo de mancha con un paño húmedo.

[Ultrafino y Buen Agarre] --- El diseño ultrafino y ligero ofrece una protección extra sin añadir volumen a tu teléfono. debido al material especial, que proporciona un mejor agarre y toque cómodo, pero no agrega peso extra.

BEZ Funda Samsung A50, Samsung A30s, Carcasa Protectora para Samsung Galaxy A50 / A30s Antideslizante Ultra Híbrida Gota Protección, Cover Anti-Arañazos con Absorción de Choque Resistente, Azul € 9.97 in stock 1 new from €9.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNDA SAMSUNG GALAXY A50 : El diseño especial, compatible con Samsung Galaxy A50 / A30S

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA: El diseño de funda de doble capa, a prueba de golpes, combina una capa protectora dura y un núcleo TPU que absorbe los golpes. Esta funda de teléfono es sólo para el Samsung Galaxy A50 / A30S; no es para ningún otro tipo de modelo. Por favor verifique su modelo te teléfono antes de comprar.

DELGADO Y FUERTE: Muy delgado, y sin embargo duradero y protector. La funda ultra-armadura para la Samsung Galaxy A50 / A30S provee el mejor nivel de protección.

LABIOS PROTECTORES: Labio de 1,5 mm encima del nivel de la pantalla, para asegurarse de que su Samsung Galaxy A50 / A30S esté protegida. La parte trasera de la funda tiene además topes en las esquinas que elevan la parte trasera de su Samsung Galaxy A50 / A30S, para evitar raspaduras a la parte trasera de la funda de su Samsung Galaxy A50 / A30S.

FÁCIL DE USAR: Acceso rápido y fácil a los puertos y botones. Un nuevo diseño innovador para los botones asegura que sea extremadamente fácil apretar los botones para su Samsung Galaxy A50 / A30S.

kwmobile Carcasa para Samsung Galaxy A50 Funda - Ultrafina de TPU y Silicona con Bordes elevados anticaídas - Rosa Oscuro € 5.69 in stock 2 new from €5.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Es adecuada para: Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A50s, Samsung Galaxy A30s

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te dará seguridad, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además, es gruesa y resistente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño sobrio y sencillo, además de ser fácil de colocar. READ Los 30 mejores Gatillos Para Movil capaces: la mejor revisión sobre Gatillos Para Movil

ivoler Funda para Samsung Galaxy A50 / A30S, Carcasa Protectora Antigolpes Transparente con Cojín Esquina Parachoques, Flexible Suave TPU Silicona Caso Delgada Anti-Choques Case Cover € 6.95 in stock 1 new from €6.95

3 used from €6.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Compatible con Samsung Galaxy A50 / A30S.

[Mantente Original] --- Su TPU transparente es antiamarilleante y permite mostrar el aspecto original de tu teléfono. Ligero y delgado, no agregue abultar a su teléfono. El diseño interno de pequeños puntos evita una marca de agua fea contra la parte posterior y los lados del teléfono. Además, es resistente a huellas.

[Diseño Resistente a Los Golpes] --- Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.

[Pantalla y Protección de La Cámara] --- Funda from iVoler no solo proporciona un bisel de 1 mm más alto para la cámara, sino que también da labios de 0,5 mm más altos a la pantalla para que actualice aún más la protección de la pantalla.

[Ajuste Perfecto] --- Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Fácil de instalar y quitar.

NEW'C Funda para Samsung Galaxy A50,SM-A505F, Anti-Choques y Anti-Arañazos, Silicona TPU, HD Clara € 8.99

€ 5.99 in stock 3 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño especial para Samsung Galaxy A50,SM-A505F

Hecho con TPU premium, que garantiza una transparencia cristalina y evita el amarilleo.

Biseles levantados para ofrecer protección para pantalla y cámara. Diseño único de absorción de impactos: 4 esquinas absorben efectivamente los choques

Fácil acceso a todos los controles y características; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

NEW'C le garantiza una garantía de por vida sin complicaciones y un servicio de atención al cliente superior de por vida, lo que hace que su compra sea absolutamente segura.

Yiakeng Funda Samsung Galaxy A50 Carcasa, Doble Capa Silicona a Prueba de Choques Soltar Protector con Kickstand Case para Samsung Galaxy A50 (Azul) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Compatible: Samsung Galaxy A50

2. El estuche es resistente y protege su teléfono perfectamente.

3. El soporte es útil si desea ver un video.

4. Puede proteger el teléfono de arañazos o manchas.

5. Servicio al cliente: Si no está satisfecho con nuestro producto, ofrecemos un proceso de garantía de 100 días.

CENHUFO Funda Samsung A50 / A30s, Carcasa Antigolpes 360 Grados con Protector Pantalla Integrado Robusta Doble Cara Case Transparente Anti-Amarilleo Capa Funda para Samsung Galaxy A50 /A30s -Negro € 19.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajuste perfecto】Esta Funda Samsung Galaxy A50 / Funda Samsung Galaxy A30s Antichoques 360 ​​Grados, Preciso para todos los botones, altavoces, cámara y puertos, asegura un sonido claro.

【Protector Completa 360 ​​grados】La Funda Samsung A50 / A30s está hecha de TPU y policarbonato más avanzados de Alemania. El material de TPU suave de calidad proporciona un buen agarre para un teléfono resbaladizo, El diseño completo de 360 ​​grados brinda una excelente protección para su teléfono móvil contra

【con Protector de Pantalla Integrado】Funda Samsung A30s / A50 con protector de pantalla incorporado, protege tu pantalla de arañazos sin afectar la sensibilidad de la pantalla. La cubierta trasera transparente resalta la belleza original del teléfono móvil.

【Protección de la cámara】Los bordes elevados de la Carcasa Samsung Galaxy A50 / A30s proporcionan una protección adicional para la cámara, es muy adecuada para correr, montañismo, esquí, escalada, baile, montar en bicicleta, etc, Protección integral para su móvil.

【Servicio Premium】Ofrecemos un servicio de garantía de un año, Su satisfacción es en lo que nos enfocamos. Si no está satisfecho con el Funda, comuníquese con nosotros. Le proporcionaremos un reemplazo o un reembolso.

Simpeak Funda Compatible con Samsung Galaxy A50 (6.4"/2019) Cuero y Suave TPU, Funda Compatible con Samsung Galaxy A50 Carcasa Compatible con Samsung Galaxy A50 Case - Negro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta perfectamente Cuero y Suave TPU funda está diseñada específicamente para Samsung Galaxy A50.

Esta perfectamente Cuero y Suave TPU funda está diseñada específicamente para Samsung Galaxy A50.

Esta perfectamente Cuero y Suave TPU funda está diseñada específicamente para Samsung Galaxy A50.

Esta perfectamente Cuero y Suave TPU funda está diseñada específicamente para Samsung Galaxy A50.

Esta perfectamente Cuero y Suave TPU funda está diseñada específicamente para Samsung Galaxy A50.

ivoler Negro Mate Funda con Protección de Cámara para Samsung Galaxy A50 / A30S, Carcasa Protectora Antigolpes, Ultrafina Suave TPU Silicona Caso Delgada Anti-Choques Case € 4.95 in stock 1 new from €4.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Compatible con Samsung Galaxy A50 / A30S. Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Fácil de instalar y quitar.

[Resistente y NO Amarillea] --- La funda protectora está hecha de material de silicona TPU que es flexible y duradero,no hay olor molesto de goma ni amarillear con el paso del tiempo.Resistente a los arañazos,absorbente de golpes,y evita el teléfono se caiga.

[Protección Mejorada para Pantalla y Cámara] --- El diseño Camera con cobertura total protege totalmente tu cámara contra arañazos. Funda from iVoler no solo proporciona un bisel de 1,5 mm más alto para la cámara, sino que también da labios de 1 mm más altos a la pantalla para que actualice aún más la protección de la pantalla.

[Material con Revestimiento Especial] --- La funda está hecha de un material de silicona que le da una sensación agradable y suave. Las características anti-huellas dactilares y resistencia a la suciedad mantienen su teléfono limpio todo el tiempo, puedes limpiar fácilmente el tipo de mancha con un paño húmedo.

[Ultrafino y Buen Agarre] --- El diseño ultrafino y ligero ofrece una protección extra sin añadir volumen a tu teléfono. debido al material especial, que proporciona un mejor agarre y toque cómodo, pero no agrega peso extra.

LeYi Funda para Samsung Galaxy A50 con [2 Unidades] Cristal Templado,Armor Carcasa con 360 Grados Anillo iman Soporte Hard PC Silicona TPU Bumper Antigolpes Case para Movil Samsung A50,Negro € 10.59 in stock 1 new from €10.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Compatible con Samsung Galaxy A50.

Los recortes precisos garantizan un fácil acceso a todas las funciones y los labios levantados para proteger la pantalla y la cámara.

Anillo Giratorio De 360 Grados Reforzado Que Puede Agarrar Al Tomar Un Selfie. Kickstand Cómodo Para Una Experiencia De Visualización Manos Libres,El anillo sostenedor está hecho de metal, puede atraerlo a un soporte de montura magnética (el soporte magnético para automóvil no está incluido), no requiere pasos de instalación complejos, adsorción directa.

Full Protección y Antigolpes: Suave TPU Bumper + Duro PC para la máxima protección contra impactos, protege el teléfono de arañazos, golpes, polvo, Fácil de instalar y quitar.choques y abrasiones

[Garantía de satisfacción]: Si tiene alguna pregunta sugerencia, comuníquese con nosotros oportunamente.Responderemos a su correo electrónico dentro de las 24 horas.Haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar el mejor servicio.

Topme Funda para Samsung Galaxy A50 / A50S / A30S (6.4" Inches) Carcasa Caja Case Estuche, Funda Protectora de Piel de Silicona TPU - Negro € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: Samsung Galaxy A50 / Samsung Galaxy A50S / Samsung Galaxy A30S (6.4"Inches).

La carcasa del teléfono está hecha de un material de silicona suave y cómodo, que es muy liviano y puede mantener la forma original del cuerpo de Samsung Galaxy A50 / Samsung Galaxy A50S / Samsung Galaxy A30S.

La posición expuesta del teléfono móvil se eleva aproximadamente 1 mm, para evitar que se rayen la pantalla y la cámara del teléfono móvil.

El material de fibra suave actúa como amortiguador y puede proteger el teléfono en todas las direcciones.

Una funda protectora suave diseñada para Samsung Galaxy A50 / Samsung Galaxy A50S / Samsung Galaxy A30S, por lo que tiene cortes precisos que le permiten acceder fácilmente a los puertos, altavoces, etc.

Ingen - Funda para Samsung Galaxy A50/A50S/A30S + 2 Pack Protector de Pantalla, Funda Suave de Silicona Líquida con tapete de Microfibra Anti-Rasguño. para Samsung Galaxy A50/A50S 6.4”.Menta Verde. € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】: Esta funda se ajusta perfectamente al Carcasa para Samsung Galaxy A50/A50S/A30S, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, para una mayor comodidad de uso, Está diseñada para ajustarse perfectamente al Samsung Galaxy A50/A50S/A30S

【Material de Silicona Líquida】 : Hecha de material Carcasa de Silicona Líquida Gel Ultra Suave , la capa de Silicona Líquida resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas, te asegura un agarre firme para tu Samsung Galaxy A50/A50S/A30S.

【2 Pack Cristal Templado Protector de pantalla】:El paquete contiene dos protectores de pantalla de vidrio templado que están hechos de material termoplástico resistente. alta calidad, altamente duradero, resistente a los golpes, puede proteger la pantalla de los arañazos. Está diseñada Pack Protector de Pantalla para ajustarse perfectamente al Samsung Galaxy A50/A50S/A30S

【Diseño multicolor】: El diseño multicolor le brinda una gran impresión visual, le permite cambiar los diferentes casos a menudo según su estado de ánimo, Haz que tu Samsung Galaxy A50/A50S/A30S luzca increíble.

【Servicio al cliente】: INGEN brindado un servicio al cliente. Si por cualquier motivo no estás satisfecho con el producto, los pls nos envían el email, estaremos encantados de ofrecerte un reemplazo o un reembolso.

Hianjoo Funda Compatible con Samsung Galaxy A30s/ A50/ A50s, Suave PU Cuero Carcasa con Flip Case Cover, Cierre Magnético, Función de Soporte, Billetera con Tapa Tarjetas, Negro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. 【Función de soporte】 Úselo como soporte para teléfono con ángulos de pie perfectos para ver videos o ingresar texto.

2. 【Función del titular de la tarjeta】 Dos titulares de la tarjeta y una bolsa de dinero ayudan a mantener bien organizados sus artículos esenciales diarios.

3. 【Calidad superior】 Cuero de PU de primera calidad como marco reforzado y funda de teléfono TPU suave que protege eficazmente su teléfono contra arañazos, golpes y golpes accidentales.

4. 【Recortes precisos】 Todos los recortes son precisos para que pueda cargar fácilmente su teléfono sin quitar la funda, y todos los botones se pueden presionar fácilmente con la funda suave de TPU.

5. 【Diseño seguro】 El cierre magnético se puede pegar en la parte frontal y posterior de la carcasa del teléfono, para bloquear de forma segura el teléfono, las tarjetas y el dinero de forma segura cuando está conectado al frente y también puede usar Su teléfono cuando está conectado a la parte posterior . READ Los 30 mejores Pilas Audifonos 312 capaces: la mejor revisión sobre Pilas Audifonos 312

REY Funda Carcasa Gel Transparente para Samsung Galaxy A50 - A50s - A30s, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda Carcasa Gel Transparente para SAMSUNG GALAXY A50 - A50s - A30s, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta.

Gracias al TPU 100% transparente el diseño de su móvil no se verá afectado

Al proteger el móvil con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su móvil le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caídas,...

REY Funda Anti-Shock Gel Transparente para Samsung Galaxy A50 - A50s - A30s, Ultra Fina 0,33mm, Esquinas Reforzadas, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 3.75

€ 2.45 in stock 2 new from €2.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda Carcasa Gel Transparente para SAMSUNG GALAXY A50 - A50s - A30s, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad, modelo ANTI-SHOCK

Esquinas Reforzadas para absorver los impactos. Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias al TPU 100% transparente el diseño de su móvil no se verá afectado

Al proteger el móvil con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su móvil le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caídas,...

LeYi Funda Samsung Galaxy A50 / A30S / A50S con [2-Unidades Cristal Vidrio Templado],Transparente Shockproof Carcasa Ultra Silicona PC y TPU Slim Gel Bumper Cover Case para Movil A50, Clear € 7.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Arte exquisito] espese especialmente el diseño de amortiguación de silicona suave de cuatro esquinas y bordes con silicona suave de primera calidad premium y PC . Ofrezca toda la protección alrededor y preserve la belleza original del Movil.

[Asóciate a su Movil por más tiempo] Hecho de silicona TPU de primera calidad y PC dura. Respaldo ultra transparente y resistente a los arañazos, resistente a los rayos UV y antiamarillas.

[Ajuste Perfecto] Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Perfil delgado y agarre cómodo.

[Protección mejorada] biseles elevados para la pantalla y cámara del Movil ; 20% más grueso y 50% más resistente que la última generación. Las esquinas reforzadas protegen su Movil de caídas inesperadas y pequeños golpes.

[Garantía de por vida] Confiamos tanto en este caso de LeYil que brindamos garantía de por vida incondicional. Asegura el disfrute prolongado de su compra. Por favor contáctenos con cualquier pregunta o inquietud - Estamos aquí para ayudarlo.

kwmobile Carcasa Compatible con Samsung Galaxy A50 Funda - Case TPU y Silicona antigolpes - Apto Carga inalámbrica - Coral Mate € 8.39 in stock 2 new from €8.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Es adecuada para: Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A50s, Samsung Galaxy A30s

SIN RIESGOS: La funda trasera antideslizante protegerá tu smartphone de caídas y evitará que tu dispositivo se te resbale de las manos. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case tiene un diseño sobrio, ideal para conservar la forma original de tu teléfono inteligente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave al tacto y ligera. El protector de goma se adapta perfectamente a tu modelo.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea atractivo. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

Spigen, Funda Compatible con Samsung Galaxy A50 / A30S / A50S [Liquid Crystal] Protección Delgada de Gel Silicona y claridad Premium de TPU [Compatible con Carga Inalámbrica] - [Trasparente] € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Ajuste Perfecto & Duradero] Funda Samsung Galaxy A50 / A30S / A50S, la funda transparente TPU es delgado y ligero para una mayor durabilidad

[Protección] Funda Galaxy A50 2019, Protección de lentes y pantallas

[Sin Burbujeadas] Carcasa Samsung A50, Patrón de puntos internos evita manchas burbujeadas en la parte posterior del teléfono

[Diseño Delgado] Funda Samsung Galaxy A50, Los botones cubiertos están protegidos y fáciles de botonear

Funda Compatible SOLO con Samsung Galaxy A50 / A30S / A50S (2019)

SCL Samsung Galaxy A50 Funda Samsung A50 Cover Samsung Galaxy A50, Exquisite Cubierta Protectora de Fibra de Carbono con Tecnología Antiarañazos y Absorción de Impactos (Negro) € 7.98 in stock 2 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [COMPATIBILIDAD]: esta serie de SCL CARBON FIBER EXQUISITE está diseñada para su teléfono Samsung Galaxy A50 con el fin de mostrar otra apariencia extraordinaria de su dispositivo. Los labios levantados proporcionan más protección a la cámara y a la pantalla.

[DISEÑO DE FIBRA DE CARBONO]: el diseño de nueva apariencia presenta una textura brillante de fibra de carbono para una apariencia exquisita. La apariencia elegante de las líneas te hacen los teléfonos inteligentes más elegantes e intrigantes ya sea en un entorno de negocios o en la vida cotidiana.

[CORTES DE PRECISIÓN]: corte preciso compatible con la mayoría de los cables y fácil acceso a todos los puertos y botones. Los botones cubiertos y con receptividad proporcionan una gran experiencia táctil.

[A PRUEBA DE CHOQUE, DENokiaADO Y LIGERO] - La carcasa del teléfono con diseño de diamante interior puede absorber los golpes con eficacia. El diseño antideslizante brindará una experiencia de agarre más cómoda. El diseño deNokiaado y liviano es fácil de llevar y ofrece un bolsillo fácil de usar. Puede instalar o quitar el estuche fácilmente en cualquier lugar y en cualquier momento.

[1 AÑO DE GARANTÍA]: respaldamos este caso con una garantía de 1 año. Si tiene aNokiaún problema, no dude en contactarnos. Le responderemos dentro de las 24 horas.

JIEZUIMEI Funda para Samsung Galaxy A50/A50s/A30s Carcasa con 360° Magnético Anillo Soporte, Militar Antigolpes Protectora Carcasa,Hard PC Silicona TPU Bumper Case para Samsung A50/A50s/A30s Negro € 11.24

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelo Compatible】Funda Compatible con Samsung Galaxy A50/A50s/A30s, no soporta carga inalámbrica, necesitas quitar la funda del teléfono cuando se carga. y puede usar fácilmente todos los botones del teléfono sin quitar la carcasa del teléfono.

【Protección de grado militar】 [PC + TPU] Funda Samsung Galaxy A50/A50s/A30s hecha de suave y flexible TPU Gel Bumper de silicona combinada con un duro PC militar anti-caída protege su Samsung Galaxy A50/A50s/A30s de arañazos y golpes.

【Soporte Ajustable】Carcasa Samsung Galaxy A50/A50s/A30s Anillo giratorio de 360 grados mejorado, fácil de transportar, muy adecuado para selfies. Además, le permite ver videos y películas a su gusto, brindando una experiencia de visualización conveniente

【Soporte Magnético para Coche】Samsung Galaxy A50/A50s/A30s case Metal incorporado que se puede adsorber directamente en el soporte magnético del soporte para automóvil, Esto le proporciona un placer de conducción cómodo (no incluye soporte magnético para automóvil), no requiere pasos de instalación complejos, adsorción directa.

【Protección de pantalla y cámara】JIEZUIMEI Samsung Galaxy A50/A50s/A30s Funda y protector de pantalla El borde alrededor de la lente de la cámara es 1,5 mm más alto y la pantalla es 1,2 mm más alta, estos labios elevados mantienen la cámara y la pantalla de su teléfono protegidas contra rasguños cuando coloca el teléfono plano sobre una mesa o que se haya caído accidentalmente.

Pnakqil Funda para Samsung Galaxy A50/A30S/A50s 6.4", Tapa de Cuero PU Carcasa con Ranura para Tarjeta Soporte Plegable Cierre magnético, Fundas de Piel de Primera Calidad para A50/A30S/A50s, Negro € 10.89 in stock 1 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】La funda de piel sintética de alta calidad actualizada en 2023 es solo para Samsung Galaxy A50/A30S/A50s. El tamaño de la funda del teléfono es de 6.4 pulgadas.

【Multifuncional】Esta funda compatible con Samsung A50/A30S/A50s con cierre magnético, 1 bolsillo y 3 portatarjetas, práctica para llevar tarjetas de crédito y dinero en efectivo de forma segura.puede cambiar a una posición horizontal y actuar como una función de pie, conveniente para ver películas o video-chat.

【Materiales de alta calidad】Funda de piel sintética de alta calidad está hecha a mano con piel superresistente al desgaste, y la funda interior está hecha de resina de silicona TPU. Tiene una fuerte resistencia al impacto y evita la suciedad, golpes y arañazos.

【Hebilla imantada】El cierre con solapa magnética garantiza la seguridad de tus tarjetas y billetes, y también protege mejor cuando una caída. Permite utilizar todos los botones, puertos, sensores y lentes de cámara, pero no afecta la protección del teléfono.

【Garantía de satisfacción】Si tiene alguna pregunta sobre los productos que ha recibido, póngase en contacto con nosotros a través del sistema de mensajería de Amazon. Le daremos la respuesta dentro de 24 horas y resolveremos sus problemas tanto como sea posible para hacer satisfacción.

kwmobile Carcasa Compatible con Samsung Galaxy A50 Funda con Cuerda - Funda con Correa Colgante - Cordón Ajustable - Bordes elevados - Flores Cerezo cayendo € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Es adecuada para: Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A50s, Samsung Galaxy A30s

CON COLGANTE: Usa esta cubierta protectora con cordón y el diseño diseño flores cerezo cayendo alrededor de tu cuello y tu teléfono estará siempre a salvo contigo.

FUNDA TRANSPARENTE: La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto; que protegerá tu smartphone de golpes y caídas.

CÓMODA DE LLEVAR: El cordón se engancha a la funda a través de dos puntos, por lo que es más estable que las correas de cordón tradicionales.

PAISAJE DE CEREZOS: Regálale a tu móvil este precioso diseño que muestra las flores y hojas de un cerezo cayendo lentamente con el movimiento del aire.

Miss Arts Funda para ​Samsung Galaxy A50/A30S, Carcasa Brillante Purpurina Liquida con 360 Gradi Anillo Giratorios y Cuerda, Transparente Suave Silicona TPU Cristal Telefono Capa - PÚRPURA € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD- Funda para Samsung Galaxy A50 y Samsung Galaxy A30s. Cobertura trasera completa y brillante con brillantina líquido antiarañazos. Diseño compacto y elegante perfecto para adolescentes, chicas jóvenes y mujeres.

SOPORTE GIRATORIO DE TRANSPORTE FÁCIL - La carcasa incluye un soporte giratorio de 360° que permite la sujeción en múltiples posiciones y una visualización lateral cómoda. El anillo central es magnético, por lo que es perfectamente compatible con las monturas magnéticas.

DISEÑO ACOLCHADO DE AIRE SUPERSUAVE–Diseñada con la seguridad y la protección en mente, nuestra carcasa tiene protección completa de las esquinas y los botones con TPU suave amortiguado con aire. Gran protección contra las caídas y los golpes.

SHAKE THINGS UP - Hecho de hermosos destellos de rosa, púrpura, plata y oro, brilla holográfica con acentos de hermosos destellos de corazón de destellos de color rosa. La superficie a prueba de golpes y anti-arañazos protege el brillo.

PROTECCIÓN DE PANTALLA Y CÁMARA - La fina carcasa tiene 2 mm de grosor y pesa 65 gramos. Con una elevación de 1.0 mm desde la pantalla y de 2.1 mm desde la cámara. Incluye cortes precisos para el puerto de carga y el jack de auriculares con cobertura para los botones. SERVICIO INCREÍBLE - El servicio de atención al cliente 24 horas asegura la protección y el mejor servicio para cualquier problema que pueda tener con su compra. READ Los 30 mejores Huawei P20 Pro Cristal Templado capaces: la mejor revisión sobre Huawei P20 Pro Cristal Templado

Funda para Samsung Galaxy A50 / A30s - Carcasa Completa Anti-Shock [360°] Full Body Protección [Silicona TPU Frente] y [Duro PC Back] para Samsung Galaxy A50 / A30s - Cover Doble [Transparente] € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible para Samsung Galaxy A50 / A30s

2in1 Dual Layer Anti-shock 360° Protección Híbrida Case para Samsung Galaxy A50

Materiales: Suave TPU Silicona Gel Frente + Duro PC Back Shock-Absorción Protector Carcasa

Una protección duradera: Resistente a los golpes,antideslizante, repele la suciedad, es resistente y protege a tu teléfono de cualquier signo de desgaste.De forma óptima con los recortes para todos los puertos necesarios y la cámara, altavoz y micrófono, permiten la operación sin ningún obstáculo

Garantía de servicio al cliente: si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, no dude en comunicarse con nosotros por correo electrónico, sin duda lo haremos para su satisfacción.

NEW'C Funda para Samsung Galaxy A50 Carcasa Silicona Transparente Alta y 2X Protector de Pantalla para Samsung Galaxy A50 Cristal Templado - Antiarañazos € 14.99

€ 7.99 in stock 4 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego contiene 2 protectores de pantalla de vidrio templado para Samsung Galaxy A50 y una funda transparente para Samsung Galaxy A50. Brinda la máxima protección.

Ultra delgado y completamente transparente - TPU de silicona suave Estuche protector delgado y súper liviano, la belleza natural del diseño de su teléfono. Protector: absorbe los golpes y previene

Acceso completo a la interfaz de usuario, la lente de la cámara, el conector para auriculares, el altavoz y el micrófono. Permite recargar sin quitar la carcasa protectora.

Dureza muy alta, Resiste impactos hasta 9H (más duro que un cuchillo y una llave inglesa). Alta respuesta y alta transparencia.

Hecho de vidrio templado premium de alta calidad con un grosor de 0,33 mm con bordes redondeados. Solución ideal contra roturas: dureza extremadamente alta, protege la pantalla del teléfono de golpes y daños accidentales.

X-level Funda Samsung Galaxy A50/A30s/A50s, Carcasa para Samsung Galaxy A50 Suave TPU Gel Silicona Ultra Fina Anti-Arañazos y Protección a Bordes Funda Case para Samsung Galaxy A50 - Vino Rojo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Funda Compatible con Samsung Galaxy A50 / A30s / A50s (2019)

[Flexibilidad]: Funda para Samsung Galaxy A50 / A30s / A50s, Forma ajustada y flexible para mantener un perfil delgado y sin añadir grosor para el bolsillo

[Diseño de protección para el cuidado de la cámara]: Diseño especial para el orificio de la cámara más alto que su cámara para proteger por completo su cámara elevada

[Ajuste perfecto]: acceso completo a la interfaz de usuario, la toma de auriculares, la lente de la cámara, el altavoz y el micrófono. Permite cargar sin quitar la funda

[Servicio de garantía]: Garantía de 180 días. Si por alguna razón no está completamente satisfecho con nuestros productos, no dude en contactarnos.

COPHONE Funda compatible con Samsung Galaxy A50 , Transparente Silicona 360°Full Body Fundas para Samsung A50 Carcasa Silicona Funda Case. € 7.55 in stock 1 new from €7.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñada especialmente para Samsung Galaxy A50, nuestra carcasa integral (delantera + trasera + laterales) se adapta perfectamente a la forma de tu móvil

Carcasa que permite el acceso a todos los botones, así como a todas las conexiones y funciones

Muy fina y discreta, conserva el aspecto original de calidad y mantiene la experiencia táctil original.

Resistente a golpes y arañazos, tu teléfono quedará como nuevo

Gel de alta calidad seleccionado para la fabricación para garantizar una gran durabilidad en la funda.

BEZ Funda Samsung A50, Carcasa Compatible para Samsung Galaxy A50/ A30s Libro de Cuero con Tapa y Cartera, Cover Protectora con Ranura para Tarjetas y Billetera, Cierre Magnético, Azul € 13.97 in stock 1 new from €13.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNDA SAMSUNG A50: Usamos cuero de imitación de alta calidad, suave y duradero. Aspecto de primera, de cuero desgastado, diseñado para darle protección a su Samsung Galaxy A50/ A30s contra humedad accidental, colisiones, raspaduras.

MEJOR FUNCIÓN: El estuche de primera calidad es una billetera delgada y que cabe cómodamente, para su Samsung Galaxy A50/ A30s, que le permite operar fácilmente su teléfono. La función de puesto de apoyo le permite disfrutar su película favorita y hacer chat en vivo.

RECORTES PRECISOS: Cambie el volumen, responda una llamada, recargue su batería, tome una foto, y escuche música sin jamás tener que abrir su estuche. ¡Protección, tal como debería ser! Sabemos lo duro que usted trabaja, y hacemos un estuche que funcione a su nivel.

MEJOR PROTECCIÓN: Proveyendo protección cada día contra impactos, raspaduras, suciedad, polvo, y peligros cotidianos.

NOTA IMPORTANTE: Esta cubierta de estuche de billetera sólo es compatible con el Samsung Galaxy A50/ A30s. Por favor verifique su modelo de teléfono antes de comprar.

ebestStar - Funda para Samsung A50 Galaxy SM-A505F, Carcasa Silicona Transparente, Capa Protectora TPU Antigolpes, Bordes Reforzados, Transparente + Cristal Templado € 9.48 in stock 2 new from €9.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBLE con : Samsung Galaxy A50 SM-A505F/DS (2019) [Dimensiones PRECISAS : 158.5 x 74.7 x 7.7mm, pantalla 6.4"] - INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO APARATO.

Producto : Carcasa trasera transparente con bordes y esquinas reforzados.

Función : Protección antiburbujas de aire, absorbe los golpes.

Ergonomía : Ligera, delgada y discreta, ofrece una buena adherencia. Fácil de instalar, quitar y limpiar, su formato se adapta a las particularidades del aparato (botones, conectores, cámara ...).

Calidad : Silicona TPU reforzado, excelente calidad.

