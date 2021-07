Inicio » Electrónica Los 30 mejores Microfono De Condensador capaces: la mejor revisión sobre Microfono De Condensador Electrónica Los 30 mejores Microfono De Condensador capaces: la mejor revisión sobre Microfono De Condensador 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Micrófono de Condensador, TONOR Kit Micrófono Profesional Cardioide Estudio XLR Brazo T20, Soporte Amortiguador, Filtro Antipop Grabación, Podcast, Locución, Emisión, Home Studio, YouTube (TC20) € 64.99 in stock 1 new from €64.99

5 used from €50.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad y Versatilidad de Uso: Los micrófonos de condensador tienen componentes activos que necesitan una fuente de alimentación. Con el fin de que funcione adecuadamente, puedes conectar el T20 a una fuente de alimentación Phantom 48V, a una interfaz de audio, a un mezclador de sonidos o a un preamplificador. Diseñado para grabación en estudio, estudios caseros, podcasting, locuciones, streaming, producción de vídeo para YouTube, etc.

Sonido Profesional: Micrófono mejorado con preamplificador FET de bajo ruido, gestión precisa SPL, y un amplio rango dinámico, para así proporcionar un sonido natural, cálido, muy claro y limpio.

Patrón Cardioide: El TC20 adopta un patrón cardioide polar con una excelente capacidad para suprimir el sonido fuera del eje, por lo que reduce la captación de sonido procedente de los laterales y parte trasera, eliminando mejor el sonido de fondo. Ideal para la grabación de voz y de instrumentos acústicos.

Brazo Extensible T20 Mejorado: El T20 está fabricado con acero muy resistente, adecuado para la mayoría de los micrófonos. Su peso es de 4lbs/1.8kg y puede fijarse en mesas con un grosor máximo de 2.4”/60mm. Además, la pinza para escritorio posee una zona de contacto 4 veces mayor que las versiones tradicionales.

Contenido del Paquete: 1 x micrófono condensador, 1 x soporte suspensión T20, 1 x soporte amortiguador de metal, 1 x filtro antipop, 1 x funda de micrófono, 1 x brida para cable, 1 x cable XLR de 2 m, 1 x manual y 1 x tarjeta de garantía de 2 años.

TONOR Micrófono de Condensador USB Micro Grabación Patrón Polar Cardioide para Grabar Música y Video Podcast Transmisión en Vivo Juegos Chat Soporte de Brazo € 69.99

€ 59.49 in stock 2 new from €59.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enchufar y Usar: Con el cable USB A a B, el micrófono Q9 es fácil de conectar con computadoras Mac y Windows, no necesita ningún software adicional de controlador o tarjeta de sonido. Es perfecto para podcasting, grabación de música/video, transmisión en vivo, juegos o chat en línea. Nota: Este micrófono es compatible con PS4, pero no es compatible con Xbox.

Sonido de Fidelidad Perfecto: Equipado con un diafragma grande de 16mm, respuesta de frecuencia amplia (20Hz a 20kHz) y un set de chips de sonido profesional, el micrófono Q9 proporciona una combinación perfecta de claridad, calidez, rango dinámico extendido y alta capacidad SPL. La cápsula de condensador cardioide permite al Q9 capturar un sonido prístino y preciso y cancelar el ruido del entorno, perfecto para grabar y comunicarse.

Diseño Fácil de Usar: Con un conveniente botón de volumen, el micrófono de grabación Q9 es mucho más fácil de usar. En estado de funcionamiento, presione brevemente para ajustar el nivel de volumen del micrófono, mantenga presionando 3 segundos para apagar el micrófono.

Soporte de Brazo Duradero: El micrófono Q9 tiene un robusto soporte de tijera con suspensión totalmente metálica que se extiende verticalmente hasta 700mm, ofreciéndole un excelente rango de movimiento. Grosor máximo del escritorio: 45mm.

Set Completo de Micrófonos: El paquete incluye un micrófono de condensador, una montura metal, soporte de brazo de tijera con suspensión ajustable, abrazadera de montaje en escritorio, filtro pop, cubierta de espuma de micrófono, cable USB A a B de 1,8m y manual. ¡Todos los accesorios premium están contenidos en un paquete, lo que hace que el Q9 sea su opción más segura!

Neewer NW-800 Micrófono Condensador Profesional Estudio y NW-35 Micrófono Grabación Ajustable Suspensión Brazo de Tijera Soporte con Montaje Anti-choque y Kit Abrazadera de Montaje € 39.99 in stock 8 new from €39.99

4 used from €28.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este kit incluye:(1)Micrófono Condensador + (1)Ajustable Suspensión Brazo de tijera Soporte + (1)Tabla Abrazadera de montaje + (1)Metal montaje de choque + (1)Pop filtros + (1)Cap de tipo bola de espuma anti-viento + (1)3,5 mm macho a XLR hembra Cable. * NOTA: Tarjeta de sonido, 48V Alimentación Phantom, 1/4 "a XLR Cable & XLR a XLR Cable son necesarios para adquirir adicionalmente. *

El micrófono de condensador profesional adopta el circuito de audio completamente nuevo. Capturar un sonido rico, con cuerpo de fuentes que son directamente delante del micrófono. El patrón de captación cardioide minimiza el ruido de fondo y aísla la fuente de sonido principal.

El soporte del brazo de tijera ajustable está hecho de todas las construcciones de acero, resistente y duradero. Tipo plegable, fácil de transportar. Puede montarse en la mesa de los anunciantes. Los brazos de abrazadera doble añaden fuerza. * Carga máxima: Aprox 35 oz / 1kg *

El filtro de pantalla emergente escudo viento del micrófono se puede asegurar que las pistas son audibles y fácil de entender. Y también hará que su mensaje alto y claro, y desterrar el silbido temido y sonidos ceceo.

TONOR Micrófono PC Micrófono de Condensador Computadora USB Plug & Play con Soporte Trípode & Filtro Pop para Grabación Vocal, Podcasting, Transmisión, Video de Youtube para Laptop Desktop PC € 59.99

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enchufar y Usar: El micrófono TC-777 está equipado con un puerto de datos USB 2.0, sin necesidad de software de controlador adicional, tarjeta de sonido o alimentación phantom, enchufar y usar. Es compatible con Macs, PCs y PS4. Ideal para grabación vocal, grabación de música básica, podcasting, transmisión, video de YouTube, etc. (Nota: No es compatible con teléfonos,Xbox).

Patrón De Captación Cardioide: El micrófono tiene un patrón de captación cardioide que capta el sonido claro, suave y nítido frente al micrófono y lo distingue del ruido de fondo.

Fácil De Instalar: El set del micrófono TC-777 incluye 1 x Micrófono con Cable de Alimentación, 1 x Soporte de Escritorio Trípode con Patas Plegables, 1 x Mini Soporte de Choque, 1 x Filtro Pop, 1 x Manual. Sin ningún ensamble, solo necesita desplegar el soporte de tres patas directamente y ajustar la posición del filtro pop, luego se puede enchufar y usar.

Versatilidad: Adecuado para grabación vocal, aparte, transmisión, reconocimiento de voz, video de YouTube, Skype, juegos. El soporte del micrófono presenta una base de 3 patas que se retrae y se pliega fácilmente. La caja está diseñada con un telescopio completo, de tamaño pequeño y fácil de llevar. El trípode del micrófono se puede desenroscar y conectar a un soporte de brazo, pero se necesita el adaptador de tornillo roscado hembra de 3/8 " a 5/8" (no incluido).

Regalo Excelente: Esta es una gran idea de regalo para sus hijos o amigos a quienes les gusta jugar, grabar videos, hacer voces, etc.

LIFEBEE Micrófono de Condensador USB, Profesional Micrófono Grabación Patrón Polar Cardioide con soporte de micrófono Brazo de tijera para Grabar Música y Video Podcast Transmisión en Vivo Juegos € 59.99

€ 48.99 in stock 3 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conecta y reproduce】: El Micrófono de Condensador NX1 está equipado con dos líneas de datos de interfaz USB y TypeC, sin ningún otro software de controlador, tarjeta de sonido o fuente de alimentación fantasma, conecta y reproduce. Puede conectarlo fácilmente a Mac, PC y PS4, así como a teléfonos móviles con una interfaz TypeC. Muy adecuado para podcasting, grabación de música / video, transmisión en tiempo real, juegos o grabación de videos de YouTube.

【Diseño fácil de usar】Botones de volumen fáciles de usar, gire a la izquierda para disminuir el volumen, gire a la derecha para aumentar el volumen. Además, el micrófono tiene un nuevo botón de función de silencio, que le permite silenciar el USB micrófono con un botón en caso de emergencia o cuando está temporalmente desactivado, sin apagar el cable de alimentación del micrófono.

【Calidad de sonido de fidelidad】: el micrófono tiene un conjunto de chips de sonido profesional, que presenta perfectamente un sonido claro, suave y nítido. Capture con precisión la señal de voz, los agudos son claros y vivos, los medios bajos son tranquilos y estables, y no hay tartamudeo ni demora. El patrón de captación cardioide permitirá que el micrófono condensador USB registre las fuentes de sonido de forma clara y directa frente al micrófono.

【Brazo duradero】 El soporte de tijera de suspensión de metal puede extenderse verticalmente hasta 760 mm, lo que le brinda un excelente rango de movimiento. La base metálica mejorada y la red anti-expansión se pueden guardar y plegar fácilmente. Espesor máximo del escritorio: 45 mm.

【Kit completo y alta compatibilidad】El micrófono viene con un soporte de brazo de tijera ajustable, soporte antigolpes, clip de escritorio, cubierta de espuma a prueba de viento, cable USB a a b y filtro antipop. Estos accesorios pueden minimizar eficazmente el ruido generado por vibraciones innecesarias o sonidos explosivos. Es adecuado para todas las computadoras portátiles, PC y teléfonos móviles. Sin embargo, si desea conectar un teléfono móvil, necesita un adaptador OTG (no incluido).

Neewer NW-800 Kit de Micrófono de Condensador de Oro - Fuente de Alimentación Negra 48V Phantom Soporte de Brazo de Tijeras NW-35 con Montaje de Choque y Filtro Pop Cable XLR € 55.99

€ 53.99 in stock 7 new from €53.99

2 used from €38.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NOTA: 1. Montaje de choque (Diámetro: 1,6-1,8 pulgadas). Abrazadera de montaje en la mesa (ancho de apertura máximo: 4,5 centímetros). Verifique por favor el tamaño de su micrófono y el grueso de la tabla ANTES DE LA ORDEN; 2. El soporte del micrófono NO es conveniente para el micrófono USB de Blue Yeti; 3. El micrófono no se puede utilizar con el teléfono móvil y la computadora de la tableta, Mac

KIT INCLUYE: (1) Micrófono de Condensador NW-800 (Oro), (1) Fuente de Alimentación Phantom de 48V (Negro), (1) Soporte de Brazo de Tijera NW-35 (Negro), (1)Metal Montura Choque (Negro),(1) NW-3 Pop Filtro (Negro), (1) Tapa de espuma tipo bola (negro), (1) Cable de audio de 3,5 mm a XLR, (1) Cable de XLR macho a hembra XLR, (1) Soporte de micrófono Abrazadera del montaje, (1) Adaptador (enchufe de UE) NW-800

NW-800 MICRÓFONO DE CONDENSADOR: Adopta el circuito de audio completamente nuevo. Capture el sonido rico, encajado de las fuentes que están directamente delante del mic. El patrón de captación cardioide minimiza el ruido de fondo y aísla la fuente de sonido principal

48V FUENTE DE ALIMENTACIÓN FANTÁSTICA: Proporciona alimentación phantom de 48V confiable para micrófono de condensador y transferencia de señal de sonido a tarjeta de sonido. Interruptor de encendido / apagado y indicador LED para facilitar el funcionamiento. Entrada y salida XLR universal

SOPORTE DE BRAZO TIJERA NW-35: Construcción robusta del hierro con capacidad de la carga hasta 1,5 kilogramos. Usted puede liberar el ajuste al ángulo y la altura apropiados para demostrar su voz perfecta

Micrófono USB, PC Micrófono de Condensador para Ordenador Profesional, Plug & Play Ordenador Portátil,Móvil,Mac,Soporte Gaming,Streaming,Podcasts, YouTube € 46.99 in stock 2 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [USB plug and play, alta compatibilidad]: este micrófono PC no necesita instalar ningún controlador, se conecta fácilmente a PC, MAC, computadora portátil, Windows y Linux. Los micrófonos USB son muy adecuados para chatear, grabar, grabar podcasts y cantos, podcasting, streaming, reuniones, cantos, videos de YouTube, juegos, entrevistas, etc.

[Flexible y ajustable]: este microfono USB adopta un marco de brazo de tijera totalmente de acero,que es fuerte y duradero,plegable, fácil de transportar e instalar, adecuado para mesas, escritorios,estantes y mostradores. La extensión vertical puede alcanzar los 700 mm.Espesor máximo del escritorio:5cm.

[Excelente calidad de sonido]: el micrófono de condensador profesional adopta el modo de directividad cardioide, una excelente supresión de sonido fuera del eje, que puede reducir el ruido de fondo no deseado, mejorar el aislamiento de la fuente de sonido requerida y minimizar el efecto del ruido de fondo en el efecto de grabación. Influir y proporcionar el mejor efecto de grabación.

[Kit de chip de sonido profesional]: el micrófono de condensador USB tiene un diafragma de 16 mm,respuesta de banda ancha de 20 Hz a 20 kHz,frecuencia de muestreo de 192 kHz / 24 bits, el chip de sonido profesional puede mantener el micrófono de condensador para lograr una grabación clara y fluida.Micro también ha agregado teclas de control de volumen, botones de ajuste de reverberación,teclas de silencio e interfaz de audio de 3,5 mm para admitir el uso de auriculares.

[Kit de micrófono y garantía confiable] Este kit de micrófono incluye: 1x micrófono de condensador, 1x soporte de metal amortiguador, 1x clip de montaje de escritorio, 1x dispositivo de prevención de reventones, 1x funda de micrófono de esponja, 1x cable USB y 1x manual. Ofrecemos una garantía de un año. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a través del correo electrónico de Amazon.

Micrófono USB Podcast PC, OMOTON Kit de Micrófono Condensador para Estudio, Grabación, YouTube, Streaming, Gaming, con Soporte de Trípode y Filtro Pod [Super Reducción de Ruido] [192kHz/24Bit] (Azul) € 29.89 in stock 4 new from €29.89

1 used from €23.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Excelente diseño de reducción de ruido] Este micrófono USB de condensador está equipado con un botón de cancelación de ruido, simplemente mantenga pulsado el botón durante 2 segundos, gire el botón para ajustar el volumen que desea grabar

2. [Amplia compatibilidad] Este micrófono USB para PC es adecuado para ordenadores portátiles, PC,Mac, PS4/5 y se puede utilizar con todo tipo de teléfonos móviles si tiene un adaptador USB

3. [Buena relación calidad-precio] Este micrófono cardioide es una gran opción para los principiantes, ya que viene con un trípode, un filtro antipop, una pantalla silenciadora y un puerto de datos USB2.0

4. [Fácil de montar] El micrófono para PC está hecho de aleación de zinc, es duradero y fácil de montar, sólo tiene que conectar el cable USB a su ordenador

5. [Uso multifuncional] Este micrófono USB es ideal para cantar, grabar, jugar, transmitir, podcasting, voz en off, videoconferencia o chat en línea, la enseñanza, por ejemplo, MSN, Skype, Youtube, Stream , PS4 etc

Marantz Professional MPM-1000 - Мicrófono de condensador con soporte de escritorio y cable XLR, para grabaciones de estudio, podcast, streaming y más € 49.00 in stock 7 new from €49.00

11 used from €43.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Grabación con calidad de estudio a precio asequible - un micrófono de condensador para escritorio o pie cuyo rendimiento superior permite una grabación cristalina

Cápsula de micrófono cardioide direccional que reduce el ruido ambiente, perfecta para la grabación de pódcasts, juegos, emisoras, estudios de grabación, grabaciones con ordenador y streaming

La respuesta de frecuencia de amplio rango (20-20.000 Hz) capta todo el espectro audible y ofrece un audio claro al grabar instrumentos, vídeos de YouTube, cantar y añadir voz en off

Escucha todos los detalles: la alta sensibilidad y la buena relación señal/ruido permiten grabar hasta los matices más sutiles del audio original y reducir el ruido no deseado

Todo lo que necesitas para una grabación perfecta: incluye quitavientos, amortiguador, trípode de escritorio y cable XLR; su forma compacta y ligera te permite utilizarlo en los desplazamientos

YOTTO Micrófono USB, PC Micrófono de Condensador para ordenador profesional 192KHz/24bit cardioide Micrófono con soporte de micrófono, filtro pop para Twitch Streaming, Podcasting, Youtube, Skype € 45.99 in stock 2 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mejor que nunca: el micrófono USB YOTTO está equipado con un transductor de condensador electret de 16 mm de grado superior que puede contener una frecuencia de muestreo de alta resolución de hasta 192 KHz / 24 bits y una respuesta de frecuencia plana de 100 Hz a 18 kHz, por lo que podría ser fácilmente competente para cualquier trabajo como podcasting, juegos, trabajo de voz en off y transmisión de juegos en Twitch.

Fácil para cualquiera: el diseño USB plug and play hace que el micrófono sea más fácil de usar para cualquier persona. Compatible con todas las PC o computadoras portátiles y no es necesario descargar ningún controlador ni comprar ningún dispositivo adicional para poder jugarlo simplemente enchufándolo a su PC o computadora portátil. El cable USB con doble blindaje reduce la interferencia.

Patrón polar cardioide: adopta el patrón más adecuado para su uso diario, el patrón polar cardioide ayuda a capturar su voz más clara y reducir el ruido al mínimo mientras tanto.

Obtenga todo lo que necesita: el conjunto de micrófonos USB profesionales de YOTTO contiene un micrófono USB, soporte de micrófono de mesa, filtro pop, montaje antichoque, cable USB y manual del usuario. Todos los accesorios están hechos de material superior que garantiza su calidad. Ahorre tiempo comprando este paquete todo en uno y comience a disfrutar de su tiempo de juego.

¿Y lo que es más? YOTTO ofrece un servicio de 5 estrellas con 30 días de garantía incondicional de devolución de dinero y 12 meses de garantía. Aceptamos cualquier sugerencia y esperamos construir una nueva marca en esta área. ¡Dile adiós al micrófono barato y tráete una mejor experiencia!

Micrófono USB de Condensador TONOR para Ordenadores PC, Micrófono con Soporte de Trípode, Filtro Antipop, Soporte Gaming, Streaming, Podcasts, YouTube, Locución, Skype, Twitch, Discord, modelo TC30 € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enchufar y listo: No necesita drivers ni software adicional o dispositivos externos ya que utiliza una conexión de datos estándar USB 2.0. Es ideal para gaming, podcasting, reuniones de Zoom, streaming, conversaciones por Skype, locuciones, etc.

Patrón de captación tipo cardioide: El micrófono está diseñado con un patrón de captación tipo cardioide y una excelente supresión fuera de eje, permitiendo así capturar el sonido de una forma más natural a la vez que se elimina el ruido de fondo no deseado.

Fácil de instalar: No necesita ensamblaje, solo fijar el filtro antipop al trípode del micrófono, y tras ello lo enchufamos y listo. El micrófono es compatible con Windows, macOS y Linux. Nota: El micrófono y el soporte amortiguador se pueden desenroscar y fijarse a un brazo extensible con rosca de 5/8”. Si el brazo extensible lleva una rosca de 3/8”, se necesita un adaptador.

Antivibración excepcional: El soporte amortiguador mejorado puede reducir de forma eficaz el ruido que produce el teclado, ratón, ventilador o contactos con el micrófono.

Qué recibes con la compra: 1 x micrófono condensador, 1 x soporte amortiguador, 1 x trípode plegable para micrófono, 1 x filtro antipop, 1 x Cable USB Tipo-C a USB-A 2.0, 1 x manual de instrucciones. Nota: Es compatible con Mac, PC, PS4, no es compatible con teléfonos o Xbox.

Rode Microphones VideoMic Go - Micrófono de condensador para cámara DSLR, Jack 3.5 mm, Color negro € 70.79

€ 64.99 in stock 1 new from €64.99

5 used from €39.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El micrófono es compatible con cualquier cámara DSLR que disponga de entrada de micrófono y provea de energía (plug-in power) a través de este mismo puerto

Incluye cable de 35 cm con conector de 3.5 mm

Ruido equivalente SPL de 34 dBA (ponderado A de acuerdo con IEC651)

Gama de frecuencia de 100 Hz a 16 kHz

HyperX SoloCast – Micrófono de Condensador USB para Juegos, para PC, PS4 y Mac, Sensor de silenciamiento con un Toque, patrón Polar cardioide, Juegos, Streaming, podcasts, Twitch, Youtube, Discord € 75.00 in stock 6 new from €70.81

2 used from €69.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Grabación de audio plug n play

Sensor de silenciamiento con un toque con indicador de estado led

Soporte flexible y ajustable

Cableado de brazo de micrófono y soporte de micrófono

Compatibilidad con múltiples dispositivos y programas

Microfono Streaming Kit, MOSING Aparato de Streaming para Podcast y Transmision en Vivo en Movil/ PC/ Laptop, Micro PC Kit Contiene Microfono Condensador, Mesa de Mezclas Streaming y Brazo Microfono € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 】: Este conjunto de micrófonos está equipado con micrófono de estudio, brazo de micrófono, cubierta de micrófono, filtro antipop, auriculares de 3 m de largo y mesa de mezclas; Este micrófono de transmisión profesional fue diseñado para podcasting, transmisión y grabación de música y videos cortos. Un juego para satisfacer todas sus necesidades.

【 ( / )】: El micrófono de condensador ha sido diseñado con un conjunto de chips de sonido profesional 2021, que permite que el micrófono de estudio tenga una frecuencia de muestreo de 120 kHz y una tasa de bits de 24 bits, lo que garantiza que su voz se capture en alta detalle.

【 】: No solo es totalmente compatible con la mayoría de los sistemas operativos convencionales (como Windows y Mac OS), sino que también es compatible con teléfonos inteligentes (Android e IOS), incluso se conecta a dos teléfonos móviles para transmitir en vivo en ambas plataformas de transmisión al mismo tiempo. Este micrófono de estudio cumple con el uso de todos los escenarios: juegos, transmisión en vivo, podcasting, voz en off, grabación de música, etc.

【 】 - Puede usted conectar este micrófono de condensador al mesa de mezclas streaming incluido para lograr más funciones: Cambiador de voz / Agregar efecto de reverberación y 12 tipos de efectos de sonido de fondo, etc. Agregue más diversión a la transmisión en vivo y los juegos.

【 , 】 - Somos una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de equipos de grabación de música, brindamos 12 meses de garantía, y 30 días sin motivo para regresar, si tiene alguna pregunta en el proceso de uso, Contáctanos a tiempo, resolveremos cualquier problema en un plazo de 12 horas. READ Los 30 mejores Cascos Auriculares Inalambricos capaces: la mejor revisión sobre Cascos Auriculares Inalambricos

Rode NT1-A - Micrófono de Diafragma Grande para Estudios de Grabación, color Plateado € 179.00 in stock 11 new from €179.00

3 used from €146.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Micrófono de diafragma grande de 1" con diafragma chapado en oro

Patrón polar cardioide

Ultra bajo ruido, ruido propio de tan sólo 5 dB (A)

Rango de frecuencias: 20 Hz a 22 kHz

Salida de impedancia de 100 Ohmios

EIVOTOR PC Micrófono Micrófono de Condensador con Conector de Audio de 3.5 mm, Trípode Ajustable Compatible con MacOS, Windows, Teléfono, Adecuado para Computadoras Portátiles, € 27.79 in stock 1 new from €27.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Micrófono Profesional】Frecuencia de 100-16kHz, que le proporciona una calidad de sonido clara, de baja distorsión y alta fidelidad, este elegante micrófono de condensador está convencido por su versatilidad, potencia de procesamiento de alta calidad y fácil operación.

【Plug and Play】El micrófono de condensador es compatible con Windows, MacOS, sistemas operativos de teléfonos, sin controladores, solo conecte una PC o teléfono y seleccione un micrófono, puede usar y disfrutar de juegos, canto, reuniones en línea, YouTube, Skype, etc.

【Versatilidad】Este micrófono de condensador es adecuado para Skype, grabación de Yahoo, grabación de YouTube, voz, podcasting, grabación de instrumentos, grabación de voz, mensajería instantánea, juegos, canto, conferencias, etc., brindándole un sonido claro y hermoso.

【Trípode Plegable】Trípode de mesa ajustable, ajustable en el ángulo correcto según sea necesario. El diseño compacto es muy conveniente y práctico para la máxima portabilidad.

【Garantía de Micrófono Capacitivo】Obtendrá un micrófono de condensador USB; 1 trípode ajustable; 1 protector de parabrisas; 1 x manual de usuario EIVOTOR promete proporcionar a nuestros clientes una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra Y una política de devolución gratuita de un mes. Si tiene alguna pregunta, contáctenos para recibir ayuda. Queremos proporcionar la experiencia de compra perfecta para cada cliente. Correo electrónico: [email protected]

YOTTO USB Micrófono de condensador cardioide Micrófono para ordenador (192KHz/24bit Plug and Play) Profesional Micrófono podcast con soporte de micrófono Brazo de tijera, filtro pop € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plug and Play: ¿Todavía te molesta la complicada configuración del micrófono? ¿Sigue pagando un precio adicional por una fuente de alimentación fantasma? ¡Termine todo esto hoy! El micrófono USB plug and play de YOTTO lo hace más fácil para cada persona. Compatible con PC y computadora portátil sin ningún controlador o dispositivo adicional. Simplemente conéctelo a un puerto USB-A y disfrútelo.

Nacido para ser profesional: nada inferior en comparación con los micrófonos profesionales. Equipado con el último conjunto de chips que tiene una frecuencia de muestreo de alta resolución de 192 kHz / 24 bits, el micrófono de condensador YOTTO garantiza un sonido más claro, más puro y más suave. Obtenga una mejor experiencia al cantar, grabar, hacer podcasts.

Enfoque en el sonido: adopta un patrón polar cardioide que minimiza el ruido del entorno y captura el rango completo de su sonido. El anillo magnético agregado en el cable USB mejoró en gran medida su capacidad antiinterferencia que garantiza una transmisión sin pérdidas. También viene con una cubierta de espuma para micrófono y un filtro pop para evitar el molesto sonido explosivo. Haga todo lo posible para obtener el sonido original de su voz

Compra todo en uno: no vuelva a molestarse eligiendo diferentes accesorios compatibles con el micrófono. YOTTO prepara un conjunto completo de micrófonos para usted. No solo los mencionados anteriormente, el paquete también incluye un robusto soporte de brazo de brazo de micrófono y soporte antichoque. Todos los accesorios están hechos con la mejor calidad. Considera para ti con todo nuestro corazón.

¿Y lo que es más? YOTTO ofrece un servicio de 5 estrellas con 30 días de garantía incondicional de devolución de dinero y 12 meses de garantía. Aceptamos cualquier sugerencia y esperamos construir una nueva marca en esta área. ¡Dile adiós al micrófono barato y tráete una mejor experiencia!

LIFEBEE Micrófono de Condensador, Profesional Estudio Micrófono Grabación Ajustable Suspensión Brazo de Tijera con Montaje de Choque y Abrazadera Montaje kit for Transmisión en Vivo, Podcast, Chat € 59.99

€ 47.99 in stock 2 new from €47.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Enchufar y Usar Micrófono USB 】Micrófono de Condensador se puede conectar fácilmente a la computadora a través de un cable de datos USB, el micrófono se puede usar directamente en Mac y PC sin controladores ni configuraciones complicadas. El micrófono es compatible con los sistemas operativos Windows y MAC iOS. Puede usarlo para grabación, podcasting, transmisión, reuniones, canto, chat, videos de YouTube, juegos, entrevistas, etc.

【Excelente Calidad de Grabación】USB Micrófono tiene un patrón de captación cardioide, tiene una excelente función de supresión de sonido fuera del eje que puede reducir la captación de sonido en el lateral y la parte posterior, eliminar mejor el ruido de fondo. Está equipado con una cubierta de micrófono de espuma y un filtro emergente, que puede minimizar el sonido de estallido que puede dañar el efecto de grabación, como: b, p, f. Se esfuerza por retener el sonido original del voz.

【Configuración Avanzada】Micrófono Condensador USB con un diafragma 16 mm, una frecuencia de muestreo de 16bits / 44.8khz. El micrófono USB puede producir una fuerte respuesta de graves. Proporcionarle una grabación clara y suave. Ha agregado un botón de control de volumen, un botón de silencio y una función de monitoreo de auriculares. Puede ajustar fácilmente el volumen del micrófono y controlar su propia voz y propia voz en tiempo real.

【Pluma Duradera Ajustable】El soporte del brazo ajustable está hecho de una estructura totalmente de acero que puede proporcionar un soporte estable y firme para el micrófono, eliminar la vibración de la superficie y evitar el temblor de grabación.El stent se puede doblar o plegar por completo para garantizar flexibilidad y movilidad.El soporte de sujeción es adecuado para todas las mesas, no es necesario perforar agujeros,el cable USB hace que su grabación sea más conveniente.

【Juego de Micrófono Completo】 La caja de embalaje incluye 1 micrófono, 1 soporte de araña de metal para micrófono, 1 brazo de micrófono ajustable, 1 red de prevención de reventones, 1 funda de espuma para micrófono, 1 velcro y 1 manual de instrucciones. Si tiene algún problema durante el uso contáctenos, nuestro departamento de servicio posventa resolverá el problema lo antes posible.

Audio-Technica AT2020 - Micrófono de condensador, Color Negro € 99.00

€ 85.00 in stock 16 new from €85.00

13 used from €74.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alto nivel de presión sonora y una sorprendente gama dinámica, que lo convierte en un micrófono especialmente versátil

Diafragma de baja masa de Ø16mm, proporcionando tanto una amplia respuesta en frecuencia como una excelente respuesta a los transitorios

Patrón polar cardioide que mejora el aislamiento de la fuente sonora deseada y una reducción del sonido procedente de los laterales y la parte posterior

Fijación por medio de tornillo y pie giratorio que garantiza una fijación segura y facilita el posicionamiento del micrófono

Gracias a su bajo ruido, es adecuado para ser utilizado con sofisticados equipos de grabación; opcionalmente, puede ser suspendido utilizando el AT8458

Elgato Wave:3 Micrófono condensador Usb de Calidad y Solución de Mezcla Digital, Tecnología Antisaturación, Sensor Táctil de Muteo, Streaming y Podcasting € 169.99

€ 135.99 in stock 26 new from €135.99

16 used from €116.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cápsula condensadora cardioide: Captura la voz con claridad y detalle

Aplicación Wave Link: Controla tu Wave:3 y hasta siete fuentes de audio adicionales, y crea dos mezclas independientes

Conversor analógico-digital de 24 bits y 96 kHz: Calidad de sonido de estudio

Tecnología Clipguard óptima: Hace que la distorsión sea prácticamente imposible

Circuitería de calidad adecuada: Transmisión transparente del sonido en toda la cadena de señal

USB Micrófono, Micrófono Profesional con Soporte Ajustable T20, Juegos de Micrófonos de Condensador para Computadora Portátil de 192 kHZ / 24 bits, Filtro Pop para Grabación, Estudio en Casa, Youtube € 49.89 in stock 1 new from €49.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente Calidad de Grabación】 La característica cardioide minimiza el ruido ambiental y al mismo tiempo captura todo el rango del sonido. El anillo magnético adicional en el cable USB de 1,5 m / 4,92 pies mejora significativamente la antiinterferencia y garantiza una transmisión sin pérdidas. También viene con una funda de micrófono de espuma y un filtro pop para evitar el molesto tono hinchado y se puede retener la voz original de la voz.

【Rendimiento de Muy Alto Costo】 Este micrófono de condensador USB utiliza el chipset más moderno. La frecuencia de muestreo es de hasta 192 kHz / 24 bits, mientras que la frecuencia del otro micrófono es de solo 48 kHz / 16 bits. El soporte de brazo de tijera ajustable está hecho de todas las construcciones de acero, es robusto y duradero. Tipo plegable, cómodo de llevar. Se puede instalar sobre la mesa. Los brazos de doble refuerzo aumentan la fuerza.

【Plug and Play】 El micrófono con interfaz USB facilita su uso para todos. No es necesario instalar software ni controladores. El puerto de conexión de datos USB 2.0 se puede conectar fácilmente a la computadora. Compatible con computadora y laptop en Windows / Mac OS / Linux. Muy adecuado para juegos, transmisiones en vivo, Skype, videos de YouTube.

【Fácil de Colocar】 El soporte de brazo de tijera de estudio ajustable para micrófonos de transmisión tiene un soporte combinado resistente que consta de una abrazadera en C resistente y un soporte de mesa extraíble. El diseño ideal para sentarse en la mesa permite a los talentos en vivo grabar podcasts o sincronizar tonos para videos, usar el chat de voz en juegos en línea o hacer negocios en Skype.

【Juego de Micrófonos Profesionales Para Podcasts】 Gracias a su construcción robusta para un desempeño a largo plazo, el micrófono vocal ofrece un amplio rango de frecuencia y maneja altos niveles de presión sonora con facilidad. Ideal para proyectos de aplicaciones de estudio en casa. La cápsula de condensador cardioide proporciona un audio nítido para la comunicación, la creación y la reproducción.

USB Micrófono, 192KHz/24bit Plug and Play Profesional Micrófono Podcast, Condensador Cardioide Micrófono con Soporte de Micrófono Ajustable Suspensión, Montura de Choque de Metal € 16.89 in stock 1 new from €16.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ 【Plug and Play】¿Todavía te molesta la complicada configuración del micrófono? ¿Sigue pagando un precio adicional por una fuente de alimentación fantasma? ¡Termine todo esto hoy! El micrófono USB plug and play de TechLead lo hace más fácil para cada persona. Compatible con PC y computadora portátil sin ningún controlador o dispositivo adicional. Simplemente conéctelo a un puerto USB-A y disfrútelo.

️ 【Nacido para ser profesional】 Nada inferior en comparación con los micrófonos profesionales. Equipado con el último conjunto de chips que tiene una frecuencia de muestreo de alta resolución de 192 kHz / 24 bits, ganancia de micrófono, mandos para silenciamiento y un filtro de rejilla interno, filtra los sonidos no deseados, el micrófono de condensador TechLead garantiza un sonido más claro, más puro y más suave. Obtenga una mejor experiencia al cantar, grabar, hacer podcasts.

️ 【Excelente calidad de sonido】 Adopta un patrón polar cardioide que minimiza el ruido del entorno y captura el rango completo de su sonido. El anillo magnético agregado en el cable USB mejoró en gran medida su capacidad antiinterferencia que garantiza una transmisión sin pérdidas. También viene con una cubierta de espuma para micrófono y un filtro pop para evitar el molesto sonido explosivo. Haga todo lo posible para obtener el sonido original de su voz.

️ 【Accesorios de calidad】No vuelva a molestarse eligiendo diferentes accesorios compatibles con el micrófono. TechLead prepara un conjunto completo de micrófonos para usted. No solo los mencionados anteriormente, el paquete también incluye un robusto soporte de brazo de brazo de micrófono y soporte antichoque. Todos los accesorios están hechos con la mejor calidad. Considera para ti con todo nuestro corazón.

️ 【El kit incluye】 1 micrófono condensador USB, 1 brazo de jirafa, 1 soporte de choque, 1 filtro pop. 1 parabrisas de espuma para micrófono, 1 Cable del USB(Voltaje requerido: 5V), 1 Abrazadera de Mesa, 1 manual de usuario (idioma español no garantizado). Brindamos servicio al cliente las 24 horas, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Neewer NW-700 Micrófono Condensador Pro Estudio Grabación de Emisión y NW-35 Micrófono Grabación Ajustable Suspensión Brazo de Tijera con Montaje de Choque y Abrazadera Montaje kit € 35.99

€ 33.99 in stock 29 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: (1) NW-700 Micrófono condensador (1)NW-35 Soporte de micrófono suspensión tijeras adjustable (1) Montaje de choque metálico (1) Parabrisas filtro pop para micrófono de estudio (1) Capa de espuma anti-viento de tipo pelota (1) Cable 3.5mm Masculino a XLR Femenino

El micrófono condensador professional adopta el circuito de audio completamente nuevo. Captura sonidos entera de recursos que están justamente frente al micrófono. La forma cardíaca minimiza los ruidos del fondo y aisla el recurso principal de sonido.

El soporte adjustable de tijeras es hecho de construcción de acero, fuerte y durable. El doble soporte aumenta la fuerza y soporta el micrófono seguramente con la abrazadera.

El parabrisas filtro puede asegurar de que su pista sea audible y comprensible. También asegura de que su mensaje sea claro y desvanece los siseos y ceceos.

El montaje de choque metálico se caracteriza por un adjustamiento de ángulo con perilla y reduce los ruidos de mango. La capa anti-viento de tipo pelota puede proteger el micrófono de la saliva y el viento. READ Los 30 mejores Google Pixel Xl capaces: la mejor revisión sobre Google Pixel Xl

Micrófono USB, Aveek Condensador grabación micrófono con Silencio y Eco para Ordenador portátil, Mac Phone Studio, transmisión de transmisión y Juego € 37.99 in stock 2 new from €37.99

1 used from €35.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia compatibilidad, Plug and Play】 ¡Compatible con teléfonos! Incluimos adicionalmente 1 adaptador Lightning y tipo C, para que pueda disfrutar cómodamente grabando canciones en su iPhone y teléfonos con puerto tipo C. Este micrófono de condensador es compatible con Windows, MAC OS, IOS, Android, Linux, PS4. También se puede utilizar para iPad y tabletas con puerto USB-C.

【Función de filtro de ruido y silencio】 Puede silenciar su micrófono simplemente presionando el botón “MUTE”. Si mantienes presionado el botón "MUTE" durante 2 segundos, se activará el modo de reducción de ruido, filtrando más del 90% del ruido adicional y solo captura el sonido claro, suave y nítido frente al micrófono. . Esta función mejora una excelente calidad de sonido.

【Supervise su voz】 Hay un puerto de audio de 3,5 mm en el micrófono. Puede conectar sus auriculares y monitorear su grabación de voz en tiempo real y ajustar los niveles de volumen necesarios. Es perfecto para podcasting, grabación de música / video, transmisión en vivo, juegos o chat en línea.

【Construcción sólida y rotación de 360 ​​°】 A diferencia de otros soportes de trípode, nuestro soporte de escritorio estable desmontable es más estable y conveniente, nunca se desmorona o colapsa cuando está haciendo voces en off o transmisiones en vivo en YouTube. Micrófono de dictado compacto de construcción de metal resistente para un rendimiento duradero. El soporte de metal estable le permite ajustar 360 ° el ángulo y la altura del micrófono para adaptarse a sus necesidades de trabajo.

【Lista de paquetes y excelente servicio al cliente】 - Kit de micrófono de condensador cardioide de estudio que incluye: 1 micrófono, 1 cable USB de 110 pulgadas, 1 adaptador Lightning, 1 adaptador tipo C, 1 soporte de mesa, 1 funda de esponja, 1 manual de usuario. Nuestro micrófono musical viene con una garantía de por vida. Si hay algún problema de calidad, contáctenos y nos aseguraremos de que esté 100% satisfecho.

TONOR Micrófono USB para Conferencias, Micrófono de Condensador Omnidireccional para PC con Botón de Silencio para Reuniones/Clases en Línea, Llamadas Zoom, Skype, Conectar y Listo (TM20) € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: ¡No es un altavoz! El micrófono es perfecto para reuniones o clases en línea y enseñanza a distancia utilizando Zoom/Skype/GoToMeeting/WebEx/Hangouts/Fuze, etc.

Calidad de sonido superior: Su tecnología de reducción de ruidos puede bloquear de forma efectiva los ruidos de fondo y eliminar el eco para captar un sonido cristalino.

Diseñado para su uso en reuniones: El TM20 utiliza un patrón de captación omnidireccional para capturar todos los sonidos en un ángulo de 360°. El micrófono puede captar las voces de todos los hablantes que están a su alrededor en un rango amplio (5 m).

Conectar y listo: El TM20 es un micrófono USB 2.0, compatible con Windows y macOS. Solo tienes que enchufarlo a un ordenador de sobremesa o portátil y empezar a usarlo, no se necesita instalar ningún driver.

Silencio un solo botón: El indicador luminoso integrado te informa del estado (azul: funcionando, rojo: en silencio). Te permite controlar mejor tu reunión, ya que por ejemplo puedes silenciar el micrófono simplemente tocándolo si recibes una llamada.

Micrófono de Condensador USB, Kit de Micrófono UYIKOO Profesional Cardioide Estudio Mic con Soporte de Choque y el Brazo de la Pluma para Podcast, Youtube Video, la Grabación de Música, Juego € 46.70 in stock 1 new from €46.70

1 used from €41.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶Paquete de Micrófono Profesional◀ - Diseñado con chipset de sonido profesional, con alta tasa de muestreo192kHz/24bit, respuesta de frecuencia plana de 100Hz-16kHz, perfecto para vocalizar, cantar, reproducir sonido. Este micrófono de condensador usb cuenta con reducción de ruido, y alto rendimiento anti-jamming

▶Plug and Play◀ - Los kits de micrófono tienen un puerto de datos USB 2.0 que es fácil de conectar con el ordenador, y no necesita software de controlador adicional. El cable USB de doble blindaje reduce las interferencias. Eso hace que sea fácil de sonar bien en un podcast, livestream, videollamada

▶Tecnología antirruido◀ - El micrófono de podcast para PC aplica el patrón polar cardioide para una grabación de alta precisión y un sonido claro, reduce el sonido de fondo y el ruido del entorno de forma eficaz. El amortiguador puede reducir el ruido causado por las vibraciones. El filtro antipop y la tapa de espuma a prueba de viento pueden reducir la interferencia del viento y la saliva y hacer que su voz sea más clara

▶Juego de Brazos Duraderos◀ - El micrófono de grabación de estudio UYIKOO con soporte de brazo de tijera ajustable está hecho de una construcción totalmente de acero, robusta y duradera. Tipo plegable, conveniente para llevar. Se puede montar en la mesa de los locutores. Los brazos de doble refuerzo añaden fuerza

▶Compatibilidad y Ampliamente Utilizado◀ - Este micrófonos de condensador compatible con PC, ordenador y portátil, Windows, Linux. El uso perfecto para Youtube, la grabación de música, podcast, la radiodifusión y el chat, juegos ect.

Micrófono de Condensador USB para Estudio de PC con Soporte y Trípode, Juegos de Micrófonos de Podcast Profesionales 192kHZ / 24bit para podcasts Grabación de Transmisión Youtube € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con brazo y trípode - A diferencia de otros conjuntos de micrófonos, estamos equipados con un trípode que puede satisfacer sus necesidades en diferentes lugares.

Plug and play a través de la conexión USB - Permite una fácil configuración. El kit de micrófono USB proporciona una conexión directa y cómoda a ordenadores Mac y Windows sin necesidad de hardware adicional para la grabación de voz, podcasting y Skype.

Excelente calidad de sonido: el micrófono ofrece una frecuencia de muestreo de hasta 24bit/192khz, para que tus grabaciones sean nítidas. Además, tiene una amplia respuesta en frecuencia (de 20 Hz a 16 kHz), lo que proporciona una excelente calidad de reproducción de sonido de alta resolución.

Captación cardioide - El patrón de captación cardioide proporciona una grabación prístina y precisa. Recoge las fuentes de sonido que están directamente delante del micrófono, reduciendo el ruido de fondo no deseado

Ideal para voces e instrumentos acústicos - El micrófono viene con un pie de micrófono, un soporte antivibratorio, una pinza de mesa, un parabrisas, un cable USB de 2,5 M y un filtro antipop. Estos accesorios pueden minimizar eficazmente el ruido de las vibraciones o plosivos no deseados.

Blue Micrófono Yeti Nano de condensador USB de doble patrón, con efectos vocales Blue VO!CE, tamaño compacto, sin latencia, para gaming, streaming y podcasting en PC y Mac - Negro € 119.99 in stock 2 new from €119.99

35 used from €93.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Yeti Nano cuenta con dos cápsulas de micrófono personalizadas y afinadas para dar presencia a tus audios, proporcionando calidad a tus grabaciones y transmisiones con el sonido Blue broadcast

Mejora tu podcasting, vídeo o game streaming a un nivel profesional con el compacto Yeti Nano, proporcionando el valor de producción que te mereces para que te escuches alto y claro en todo momento

Este micrófono USB tiene dos patrones de captación: cardioide para una grabación y transmisión óptimas con micrófono directo, y omnidireccional para crear conferencias o podcasts con más voces

Con tamaño reducido y gran sonido, el Yeti Nano multiusos presenta una estética que luce bien en vídeos y para cualquier escritorio; con soporte metálico para ajustar el ángulo del micrófono

Este micrófono cuenta con monitorización sin latencia y salida de auriculares, control de volumen y silenciamiento del micrófono; para que escuches y gestiones tu grabación de voz en tiempo real

SP-Cow Micrófono USB, PC Micrófono de Condensador de metal con soporte de trípode, para Grabación en ordenadores, Estudio de grabación de cardioide, Voice Overs, Transmisión en Streaming y Videos € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️【Grabación USB y Plug and Play】micrófono USB conectado directamente al PC/portátil a través de un cable USB de 1,8 m que utiliza un diseño plug-and-play, no importa si es tu grabación vocal, canto de música, podcasting o juegos, puede satisfacer fácilmente el uso.

️ 【Excelente calidad de sonido】Recolección cardioide con precisión, nuestro micrófono de alta calidad está equipado con un sistema de captación cardioide, que puede capturar la voz humana de forma clara y precisa y para evitar el ruido de manera efectiva puede aclarar el tono alto y mantener el mediante suave, también permite estabilizar los graves.

️【Micrófono de condensador profesional】El micrófono USB tiene un trípode de metal, que es estable y firme.El puerto USB es más estable y compatible que el cable auxiliar de 3.5 mm. El micrófono se puede girar 270 grados sin mover el micrófono, pero ajustando el ángulo para obtener la mejor dirección de captura de sonido.

️【Diseño inteligente de perilla de volumen】 el micrófono de condensador con perilla de volumen adicional tiene una salida más fuerte y es más sensible, tu voz se escucha lo suficientemente bien cuando juegas, saltas o grabas de voz, etc. Y también puede silenciar el micrófono a través del botón de volumen.

️【Versatilidad】Equipo de grabación de voz de alto grado, adecuado para transmisión en vivo, conferencia en línea, grabación de voz, video de youtube, juegos, Skype y Zoom. Se puede utilizar para: micrófono infantil, micrófono de conferencia, micrófono de podcast, micrófono de grabación, etc.

