Los 30 mejores Faber-Castell capaces: la mejor revisión sobre Faber-Castell

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Faber-Castell?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Faber-Castell del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Faber Castell 9000 - Set de 12 lápices para dibujo artístico € 16.52

€ 12.97 in stock 11 new from €12.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene 12 lápices de primera calidad

Grado de dureza 2H hasta 8B

Apto para grabado, dibujo y escritura

Estaño atractivo hace de este un regalo ideal

Faber-Castell 111260 - Estuche-soporte de cartón con 60 lápices de colores, multicolor € 22.69

€ 16.62 in stock 18 new from €16.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estuche-soporte de cartón con 60 ecolápices de color

Fabricado en madera gestionada de forma sostenible

Forma hexagonal ergonómica

Colores intensos y brillantes de aplicación extra suave

Mina protegida contra la rotura por el proceso de encolado SV, Sencillo afilado

Faber-Castell 120148 - Pack de 48 lápices y sacapuntas € 12.25 in stock 5 new from €12.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pigmentación plomo que proporciona colores brillantes

Con diseño hexagonal

El paquete incluye un sacapuntas

Colores surtidos

48 unidades

Faber-Castell 154807 - Caja con 10 marcadores fluorescentes Textliner 48, color amarillo € 8.09

€ 5.45 in stock 17 new from €4.47 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marcador fluorescente con tinta a base de agua

Ideal para todo tipo de papeles

Color amarillo

Punta biselada. Ancho de trazo: 1 - 5 mm

Dispositivos compatibles: faber-castell

PACK LOTE Faber Castell. Juego de Reglas Verdes 65021 escuadra, cartabón, regla y semicírculo + Bigotera Compás con adaptador universal 32722-8 + REGALO € 20.95 in stock 1 new from €20.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de reglas: Compuesto por una escuadra 17 Cms, un cartabón 24 Cms, una regla 30 Cms y un semicírculo

Reglas técnicas de 2 mm de grosor con cantos biselados y graduaciones grabadas a prueba de emborronamiento. Fabricados en plástico metacrilato con fresado de alta precisión

Bigotera de alta calidad con mecanismo de ajuste rápido, con tornillo central , articulaciones en ambos brazos y adaptador universal

Para circunferencias de hasta 34 cm. Accesorios de recambio, mina y adaptador universal.

REGALO 1 Bolígrafo Faber Castell Dessin Plus 1 Portaminas Edding P3 0.7mm + 1 Goma de borrar Faber Castell Dust-Free (color al azar)

Faber-Castell 231052 - Portaminas grip 2010. Leche de coco. 0,5 € 7.94

€ 7.46 in stock 2 new from €7.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features para una escritura sin cansancio gracias a su forma triangular, ergonómica y su peso perfectamente equilibrado

zona de agarre suave y antideslizante

mina recambiable y resistente a la escritura para una escritura óptima

goma de borrar extra larga recambiable oculta bajo el tapón

Faber-Castell Textliner 48 Refill - Subrayadores (8 unidades)multicolor € 10.98 in stock 2 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de punta: Cincel

Paquete de 8 unidades

Fluorescentes

Tipo de tinta: tinta a base de agua

Color del texto: multi

Faber-Castell Grip 2001 - Lápiz (dureza 2B), color negro € 1.25 in stock 1 new from €1.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ecolápiz de grafito con goma de borrar para escribir, dibujar y abocetar

Forma triangular ergonómica y zona de agarre antideslizante

Mina protegida contra la rotura por el proceso de encolado SV

Graduación 2B

Faber-Castell 174530 - Compás Stream 2019, piedra negra. Para circunferencias de hasta 340 mm de Ø. Incluye piezas y minas de recambio. € 11.51 in stock 8 new from €10.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La nueva generación de compases de rápido ajuste

Compás de rápido ajuste para el colegio y el ámbito educativo

Diseño de brazos moderno y novedoso: para una apertura ergonómica y sencilla de los brazos del compás

Estuche para compás con atractivo efecto marmolado

Para circunferencias de hasta ø 340 mm

PACK LOTE Faber Castell Técnico - Escuadra 566-25 Cms + Cartabón 666-25 Cms + REGALO € 17.50 in stock 1 new from €17.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lote Faber Castell dibujo técnico compuesto por: 1 Escuadra Verde 28 Cms sin graduar 1 Cartabón Verde 25 Cms sin graduar

Indicado para uso escolar y profesional

Incluye Fundas Protectoras

Fabricadas en plástico de metacrilato verde transparente con fresado de alta calidad

REGALO 1 Bolígrafo Faber Castell Dessin Plus 1 Portaminas Edding P3 0.7mm + 1 Goma de borrar Faber Castell Dust-Free (color al azar)

Faber-Castell 110060 - Set de lápices de colores, multicolor € 116.94

€ 89.98 in stock 14 new from €84.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lápices de colores Faber-Castell artistas profesionales

Colores vivos gama básica y rango extendido de matices cuidadosamente graduadas

Máxima resistencia a la luz

60 lápices

Faber-Castell 949259 - Lápiz grip, graduación 2 = B € 1.25 in stock 1 new from €1.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lápices de madera cubierto

Faber Castell 154640 Rotulador Fluorescente, Color metálico, 1,6 x 11,8 x 15,2 cm (FC154640) € 4.99 in stock 19 new from €4.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escolar

Faber Castell Pack Lote Bigotera Compás con Adaptador Universal 32722-8 + Bolígra Portaminas Edding P3 0,7mm + Goma de Borrar Dust-Free € 13.72 in stock 1 new from €13.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bigotera Faber Castell de alta calidad con mecanismo de ajuste rápido, con tornillo central , articulaciones en ambos brazos y adaptador universal

Para circunferencias de hasta 34 cm. Accesorios de recambio, mina y adaptador universal

Portaminas Edding P12, mina de 0,7mm. 1 Bolígrafo Faber Castell Dessin Plus 0.5

1 Goma de Borrar Faber Castell, modelo DUST-FREE. (El cliente recibirá 1 Goma, colores surtidos al azar

Faber-Castell 813 - Regla técnica, 30 cm € 7.15

€ 5.38 in stock 16 new from €4.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reglas, escuadras y cartabones fabricados en plástico metacrilato de color verde transparente con fresado de alta precisión

Reglas técnicas de 2 mm; de grosor con cantos biselados y graduaciones grabadas a prueba de emborronamiento

30 cm

Muy útil para ti y tu hogar

Faber-Castell 566 - Escuadra de 16 cm, color verde € 7.50

€ 4.01 in stock 10 new from €4.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escuadra

Color verde

16 cm

PACK LOTE Faber Castell Técnico - Regla 813-30 Cms + Escuadra 566-28 Cms + Cartabón 666-28 Cms + Bigotera Compás con adaptador universal 32722-8 + REGALO € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lote Faber Castell dibujo técnico compuesto por:1 Regla Verde graduada 30 Cms 1 Escuadra Verde 28 Cms SIN graduar 1 Cartabón Verde 28 Cms SIN graduar + 1 Bigotera FAber Castell 32722-8 REGALO

Bigotera Faber Castell Modelo 32722-8 de alta calidad con mecanismo de ajuste rápido, con tornillo central , articulaciones en ambos brazos y adaptador universal

Para circunferencias de hasta 34 cm. Accesorios de recambio, mina y adaptador universal.

Incluye Fundas Protectoras para la Escuadra y el Cartabón. De color verde transparente con fresado de alta precisión. Fabricada en plástico Metacrilato.

REGALO 1 Portaminas Edding P3 mina 0,7mm 1 Bolígrafo Faber Castell Dessin Plus y 1 Goma de borrar Faber Castell Dust-Free (color al Azar)

Faber-Castell 154662 - Subrayador (8 unidades), multicolor € 6.75 in stock 6 new from €5.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolsa con 8 marcadores faber textliner 46 de colores super fluorescentes

Multicolor

facil de usar

Tinta con base al agua

Faber-Castell 155560 - Maletín con 60 rotuladores, multicolor € 19.49 in stock 8 new from €18.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 60 rotuladores Connector Pen.

Colores vivos y excelente técnica de coloreado.

Con 12 piezas de unión giratorias para colorear jugando.

Las manchas se eliminan de la mayoría de los tejidos.

Práctico maletín con asa.

Faber-Castell 65021 - Pack escolar con escuadra, cartabón, regla y semicírculo, color verde € 5.90

€ 3.50 in stock 22 new from €2.90

1 used from €3.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compuesto por una escuadra, un cartabón, una regla y un semicírculo

Juego de dibujo

Incluye una funda para poder guardarlo

Muy útil para ti y tu hogar

Faber-Castell Castle - Lápiz de color (Madera, Multi), multicolor € 14.74

€ 12.13 in stock 17 new from €9.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pigmentación plomo que proporciona colores brillantes

Con diseño triangular ergonómica

Fabricados a partir de madera 100% reforestada

Con punta resistente

Faber-Castell 183800 - Sacapuntas Triple Agujero € 4.15 in stock 7 new from €4.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Forma triangular ergonómica

Con recipiente grande para afilar

Adecuado para templar todos los lápices redondos, triangulares y hexagonales

Es equipado con doble tanque

Hecho de material de plástico^De color gris

Faber Castell 570733 - Portaminas, 0.7 mm, color verde € 17.95

€ 8.23 in stock 6 new from €8.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD FABER CASTELL. Clip pulsador y puntera metálicos.

COMPLETAMENTE RETRÁCTILES. Tanto la mina como el tubo.

CARACTERÍSTICAS: Zona de caucho para una sujeción firme y ergonómica. Goma extra-larga giratoria de alta calidad. Cuerpo fino modelo Grip.

Faber-Castell 566 - Escuadra de 25 cm, color verde € 5.70

€ 4.00 in stock 14 new from €4.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escuadra

Color verde

25 cm

Muy útil para ti y tu hogar

Faber-Castell 116436 - Est. 36 láp. Colores black edition. € 18.30 in stock 7 new from €12.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Madera negra y mina supersuave: ¡puro color!

Producción carbono neutral

Lápices de color con forma triangular ergonómica

Colores brillantes, grandes resultados incluso sobre papel oscuro y de color

Gran resistencia a la rotura gracias al proceso de encolado SV

Faber-Castell 148741 – Recambio para bolígrafos M, Azul € 6.50 in stock 4 new from €5.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mina grande con punta de acero de aprox. 100 mm de largo

Para no estropear los documentos

Resistente a la luz

Color de la tinta: azul

Faber-Castell 094740 116000 - Lápices, 12 unidades € 8.93

€ 7.11 in stock 13 new from €5.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lápiz hexagonal,

Barniz ecológico a base de agua

Mina protegida contra la rotura mediante el proceso especial de encolado SV

azul/rojo

Faber Castell 114437 - Estuche de cartón con 36 ecolápices acuarelables de colores y pincel, multicolor € 14.90

€ 13.99 in stock 10 new from €10.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lápiz con forma hexagonal

Fabricados en madera 100% reforestada gestionada de forma sostenible

Colores intensos y brillantes de aplicación suave

Mina protegida contra la rotura por el proceso de encolado SV

Recomendados para niños y fáciles de usar

Faber Castell Pack Uni Ball Estuche 3 rotuladores calibrados Uni Pin - 0.2, 0.4, 0.8 mm Juego Reglas Verdes 65021 escuadra, cartabón, Regla, semicírculo + Bigotera Compás 32722-8 + Regalo € 23.95 in stock 1 new from €23.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de reglas: Compuesto por una escuadra 17 Cms, un cartabón 24 Cms, una regla 30 Cms y un semicírculo

Reglas técnicas de 2 mm de grosor con cantos biselados y graduaciones grabadas a prueba de emborronamiento. Fabricados en plástico metacrilato con fresado de alta precisión

Bigotera de alta calidad con mecanismo de ajuste rápido, con tornillo central , articulaciones en ambos brazos y adaptador universal

Estuche de 3 Rotuladores Calibrados: 0.2, 0.4, 0.8 mm en color Negro. Tinta pigmentada de gran resistencia al agua y la luz.

