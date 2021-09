Inicio » Cocina Los 30 mejores Cuencos De Madera capaces: la mejor revisión sobre Cuencos De Madera Cocina Los 30 mejores Cuencos De Madera capaces: la mejor revisión sobre Cuencos De Madera 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cuencos De Madera?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cuencos De Madera del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Juego de Cuencos de Madera Natural A-Cacia C-Reative Bandejas Redondas Hechas A Mano para la Decoración de la Cocina del Hogar Frutas Ensaladas Postres(13 * 7cm) € 8.09 in stock 1 new from €8.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales naturales puros: El juego de cuencos de madera está hecho a mano con madera de acacia natural pura, que es saludable, respetuosa con el medio ambiente y duradera. A-cacia es una madera dura de textura dura. Este material totalmente natural hace que el cuenco sea resistente a la penetración del agua, a las manchas y no absorbe olores peculiares. Estas cualidades hacen que el producto sea completamente seguro para todos los alimentos fríos y calientes; A-cacia es también un material sos

Diseño encantador: El cuenco de madera A-cacia es un accesorio elegante y sencillo que combina practicidad y sentido de la moda. Son fáciles de usar y limpiar, color madera natural, superficie lisa, cada cuenco tiene una textura única y diferente, se ve muy bien en cualquier ambiente.

Versatilidad: Múltiples tamaños y peso ligero, muy adecuado para ensaladas, sopas y arroces. También puede utilizar estos cuencos hechos a mano de alta calidad para salsas, condimentos, nueces, aperitivos, postres y dulces, etc., con un juego único de cuencos de madera. Lleve sorpresas inolvidables a su familia y amigos. El cuenco también se puede utilizar como decoración para exhibir diversas flores o plantas pequeñas, o como regalo para un amigo.

Tamaño: Un juego de cuencos de madera hechos a mano contiene 4 tamaños diferentes, que se pueden usar en diferentes ocasiones. 1: aproximadamente 13 * 7 cm/5.1 * 2.8in 2: Aproximadamente 16 * 7 cm/6.3 * 2.8in 3: Aproximadamente 20 * 4.5 cm/7.9 * 1.8in 4: aproximadamente 20 * 7 cm/7,9 * 2,8 pulgadas

Nota: La vajilla nueva que no se ha usado durante mucho tiempo está durmiendo, debe enjuagarse con agua tibia y limpiarse con un paño suave para despertarla. Durante el uso, no lo sumerja en agua, manténgalo alejado de fuentes de calor, no lo use en un horno de microondas y no lo limpie con objetos duros como alambres de hierro.

Juego de 4 cuencos y cucharas de coco, hecho a mano, vegano € 24.80 in stock 1 new from €24.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 cáscaras de coco con 4 cucharas (juego) – empaquetado en caja de papel reciclable

Respetuoso con el medio ambiente, hecho a mano, orgánico y vegano

Debido a que se utilizan exclusivamente coco natural para los cuencos, los moldes pueden variar ligeramente. Pulido con aceite de coco 100% natural.

Los cuencos son perfectos para alimentos fríos, como postres, aperitivos, aperitivos, aperitivos, cereales, batidos, ensaladas o acai. Atención: para prolongar la vida de los cuencos, por favor, no lo utilices para comidas calientes o laves con agua caliente

Consejo de limpieza: limpiar con agua tibia o esponja de luffa, no poner en el lavavajillas, microondas o frigorífico. Pulir con aceite de coco de vez en cuando.

Liseng Juego de 2 cuencos de madera hechos a mano y llfel, para arroz, Miso Servicio de cocina € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran comida sabe deliciosa de cuencos de madera. Si estás tratando de alimentar con madera, te sorprenderá. Siéntase maravillosamente y natural.

Protección contra escaldaduras y duradera: excelente aislamiento térmico, no te preocupes, sabiendo en el uso; excelente reemplazo para cuencos infantiles de plástico o cerámica

El juego de madera está listo para una comida saludable, ya sea que estés usando batidos, cereales, frutas, ensaladas, arroz, pasta, sopa u otros tipos de platos.

Gracias a su diseño muy natural podrás hacer que cada comida sea especial. Los materiales de madera son respetuosos con el medio ambiente, y nos dimos de materiales plásticos desperdiciados y frágiles. READ Los 30 mejores Lana De Roca capaces: la mejor revisión sobre Lana De Roca

Pack > Ensaladera de Madera Natural Tipo Bol o Cuenco para Ensalada + Tronco de Madera Decorativo. Artesanía en Estado Puro para tu Mesa! (ensaladera de madera + rodaja madera natural) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este pack contiene 1 ensaladera de madera tipo bol cuenco de madera para ensaladas EcoFriendly + 1 rodaja de madera decorativa como salvamantel o para pinchos.

El bol de ensalada es ideal para 3 ó 4 personas. Incluso 4 si la ensalada es de picoteo.Puede ser también un original frutero en la cocina, o servir como cuenco para mezclar alimentos mientras cocinas.

También puedes usar la ensaladera de madera como cuenco para aperitivos, bol de cereales, pasta o incluso postres para compartir.

El salvamantel estilo rodaja de madera o tronco le dará un toque elegante a tu mesa para dejar a todos los comensales con la boca abierta.

Son piezas naturales que no dejarán indiferente a nadie. El set incluye el bowl de madera (ensaladera) y el tronco de madera decorativo.

Premier Housewares - Juego de ensaladera y Cuencos (7 Piezas) € 34.61

€ 33.17 in stock 1 new from €33.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El set incluye 7 piezas: una ensaladera, 4 cuencos y 2 cubiertos para servir ensalada.

Fabricado en madera de samán.

Fácil de limpiar.

Ideal para uso diario.

Tamaño de la ensaladera: 6 x 19 x 19 cm. Tamaño de los cuencos: 3,5 x 12 x 12 cm.

Tazón de bambú | Ensaladera De Madera | Cuencos de almacenamiento para llaves y joyas | Pieza de mesa de decoración | Resistente al calor | M&W (negro pequeño) € 16.49 in stock 1 new from €16.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ TAZÓN DE SERVICIO CON ESTILO: ya sea que esté sirviendo pan para empezar o haciéndose una ensalada deliciosa, el tazón de servir Maison & White Bamboo es una excelente manera de disfrutar su comida.

✔️ PIEZA DECORATIVA: este tazón se verá genial con o sin comida dentro de él, colóquelo en la mesa del comedor cuando no lo use para agregar carácter natural con una pieza de decoración de bambú bellamente diseñada.

✔️ BAMBÚ SOSTENIBLE: ¡con el interior del recipiente hecho de bambú 100% natural, el recipiente es ecológico y no se calienta mucho cuando tienes comida caliente!

✔️ TAMAÑO - Pequeño: 17 x 17 x 6 cm.

✔️ GARANTÍA DE 2 AÑOS: el tazón de servir de bambú hilado Maison & White con una garantía del fabricante de 2 años.

Granny's Exclusive - Juego de 2 cuencos de coco con cucharas | Producto 100% natural hecho a mano | Cuenco de madera | Juego de cuencos de coco € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sostenible: las cáscaras de coco son un producto secundario, que se procesa a a mano y se pule con aceite de coco. Por supuesto, el producto se produce y envía de CO2 neutro

Uso: los cuencos de coco son resistentes y ligeros al mismo tiempo y ofrecen una alternativa óptima a los productos de plástico. Los cuencos son aptos para alimentos y sin sabor, perfectos para ensaladas, aperitivos, bolos y barbacoas.

Único: cada cuenco de coco está fabricado con una cáscara de coco, lo que le da su forma única, tamaño y marcas únicas. No hay juego de cuencos es el mismo

Nueces de coco UPCYCELDE : cada cuenco de madera está hecho de cáscaras que se producen como residuos en la producción de leche de coco. Upcyceln es una filosofía de productos cero-waste que transforma objetos no deseados en productos con un verdadero valor añadido

Contenido del envío: 2 cuencos de coco con diámetro de 12-13 cm y 2 cucharas, 100% natural sin aditivos químicos. El volumen de llenado es de aprox. 330 – 430 ml, ya que cada cuenco se ha fabricado de forma única, un ejemplar único. Estos productos no son aptos para microondas, horno y lavavajillas

RoserRose Set de 2 Boles de Coco con Cubiertos, Buddha Bowl, Coconut Bowl, Cuenco de Madera, 100% Natural, Ecológico y Sostenible, Hecho a Mano, Tazones de Coco Natural € 16.88 in stock 1 new from €16.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ (1)Usted recibirá: 2 × Boles de Coco, 1 × cucharas, 1 × tenedor, 2 × anillos de soporte.

√ (2)100% Producto natural: Con estos cuencos de coco hechos a mano puede traer un pedacito del paraíso tropical a tu cocina. Los cocos reciclados son recolectados y elaborados hechos a mano en Vietnam, donde son cortados, limpiados, lijados y pulidos. Los cuencos hechos de 100% coco son completamente sin teñir, seguros para los alimentos, insípidos y reciclables.

√ (3)Reutilizados: Nuestros cuencos de coco son el resultado de reaprovechar las cáscaras de coco utilizadas en la producción de aceite de coco. Transformamos desechos en bonitos y útiles coco bowls.

√ (4)Tamaño: Los cuencos de coco tienen un diámetro de aprox. 13-15 cm. El volumen es de aproximadamente 350 – 450 ml. Las cucharas son de 16,5cm de largo, no contienen aditivos químicos.

√ (5)Amigable con el medio ambienible: La alternativa sin plástico a los tazones de cereales convencionales, tazones para ensaladas, tazones para el desayuno, platos soperos, etc. Ideal para batidos, avena, sartenes, ensaladas, cuencos de Buda, pasta, helado y mucho más. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestros productos, ¡contáctenos! Nuestro equipo resolverá su problema al 100%.

Creative DECO Bol Cuenco de Madera Natural | 12 x 12 x 6 cm Servir Aperitivos, Tapas, Almacenar Pequeños Artículos, Decoración y Decoupage € 12.95 in stock 2 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAMAÑO PERFECTO - Con su tamaño externo de 12 x 11,8 x 5 cm es un cuenco perfecto para guardar comida y cosas pequeñas. El cuenco de madera es ideal para niños: un material natural sin toxinas es completamente ecológico.

MATERIAL NATURAL - Para evitar la deformación, el recipiente solo se puede lavar a mano, no es adecuado para el lavavajillas. No lo expones al calor, a la luz del sol ni lo remojes en agua.

GRAN CALIDAD – La madera de pino proviene de bosques sostenibles en las montañas de los Cárpatos, conocidos por alcanzar uno de los niveles de calidad de madera más altos del mundo.

CORTE DE PRECISIÓN - bordes cuadrados no afilados lo hacen seguro para todas las edades. ¡Perfecto para tinción, barnizado, pirograbado, artesanía y otros proyectos de decoración!

GARANTÍA DE REEMBOLSO HASTA 30 DÍAS - Creemos que tenemos el producto de mayor calidad del mercado. Por lo tanto, los cuencos de madera de Creative Deco vienen con una garantía de devolución de dinero de 30 días, lo que demuestra que estamos seguros de que estarás 100% satisfecho con nuestros cuencos de madera.

Set de Boles de Coco con Cubiertos | Tazones de Coco Natural | Bol de Madera Hecho con cáscaras de Coco | Hechos en Bali | Coconut Bowl | Cuenco de Madera | Bol de Coco Natural | Acai Bowl € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOQUE TROPICAL: Da rienda suelta a tu creatividad culinaria y crea con tu bol natural los mejores acai bowls o buddah bowls. Dale un toque tropical a tus desayunos y comidas con nuestros boles de coco.

ÚNICOS: Cada bol de coco se confecciona a partir del reaprovechamiento de las cáscaras de coco. Esto los hace únicos en color y forma. Igual que tú, no hay uno igual en el mundo.

REUTILIZADOS: Nuestros cuencos de coco son el resultado de reaprovechar las cáscaras de coco utilizadas en la producción de aceite de coco. Transformamos desechos en bonitos y útiles coco bowls.

HECHOS A MANO: El set de boles de madera, como los cubiertos, están hechos a mano en Bali, por artesanos locales. Los cuencos de madera se fabrican reutilizando las cáscaras de coco, que son pulidas y tratadas con aceite de coco. Los cubiertos se hacen con madera de coco.

RESIDUO CERO: Estos tazones de coco son tu perfecto set zero waste. Haz de él el regalo vegano ideal a tus seres queridos para que los rellenen con deliciosas recetas.

Plato de madera para aperitivos Ladieshow Cuenco de sopa de ensalada de frutas y alimentos para uso doméstico en cafetería(12 * 3.5cm) € 12.15 in stock 2 new from €12.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo del cuenco cuidadosamente pulido sin rebabas, superficie lisa, borde liso, no lastima sus manos.

Material de madera con un patrón hermoso, y la vajilla de madera se usa para colocar la comida, que se ve más sabrosa.

Después de una cuidadosa artesanía y un tratamiento especial, es duradero y tiene una larga vida útil.

Este cuenco de madera se puede utilizar para servir sushi gourmet, pan, pizza, ensalada, fruta y otros alimentos.

Este plato de bocadillos es adecuado para el hogar, cafetería, casa de té, restaurante, hotel, etc.

YARNOW Ensalada Cuenco de Bambú Cuenco de Sopa de Madera Contenedor de Alimentos Saludables Cena Vintage Vajilla Accesorios de Cocina (Tamaño Mediano) € 22.99

€ 20.96 in stock 2 new from €20.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La vajilla de bambú tiene un buen aislamiento térmico y un rendimiento anti-escaldado, no puede congelar ni escaldar sus manos, sin importar cuán frío o caliente esté el agua, por lo que puede brindarle una vida inusual y de alta calidad.

Los cubiertos de bambú hacen que la comida se vea más deliciosa. Simplemente siéntete elegante y natural. Obra maestra artificial única y tiene las artes visuales, estas están hechas a mano completamente y el grano de madera difiere debido al diferente entorno de crecimiento y anillo de crecimiento.

Lavar a mano con agua jabonosa tibia y secar al aire. Evite que el recipiente se mantenga en el lavavajillas, horno microondas, secadora o expuesto a la luz solar. Limpie periódicamente con un poco de aceite de oliva, disfrutará durante años con el cuidado adecuado.

Este elegante tazón ideal puede servir bocadillos en la mesa del comedor o usarlo como un tazón de almacenamiento para sus llaves o baratijas de dormitorio.

También es una gran pieza decorativa: llénalo con popurrí para un ambientador magnífico o haz una simple exhibición de cuentas de vidrio.

DM House Ensaladera grande de madera de mango, XXL, 24,5cm Ø x 9,5 cm alto, acabado en cera natural sin barnices artificiales. € 29.97 in stock 1 new from €29.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MADERA DE MANGO: Fabricado con madera de mango de gran calidad.

✅ TAMAÑO EXTRA GRANDE: 24,5cm Ø y 9,5 cm de alto

✅ ROBUSTA: Grosor de la madera 1 cm.

✅ FAMILIAR: Tamaño grande para tus ensaladas XXL.

✅ ACABADO PREMIUM: Muy resistente y de fácil limpieza. READ Los 30 mejores Recibidores De Entrada Pequeños capaces: la mejor revisión sobre Recibidores De Entrada Pequeños

Cuenco decorativo (24 x 7 cm, madera de mango, color natural, madera de mango) € 17.59 in stock 1 new from €17.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este precioso cuenco decorativo, de madera de mango sostenible sin tratar, hecho a mano, es un gran punto de atracción en el salón y el comedor

Ideal para almacenamiento, decoración y regalo

Debido a la naturaleza natural de la madera de mango utilizada, cada cuenco es un ejemplar único. Por lo tanto, cada uno se diferencia en color, forma, estructura y tamaño

Así no solo guarda aperitivos o pasteles, sino también objetos como llaves, joyas, etc. de forma clara y ordenada en un solo lugar

Exterior (diámetro x altura): aprox. 24 x 7 cm. Interior (diámetro x altura): aprox. 21 x 5 cm. Peso: aprox. 0,8 kg

BIOZOYG Cuencos Hondo Madera de Pino I Platos Desechables orgánicos sostenibles y compostables I Snack Bowl bocadillos Currywurst Papas Fritas Sushi I Cuenco Alimentos fríos y Calientes 100 Piezas € 13.90 in stock 2 new from €13.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BIO DEGRADABLEl tazón de aperitivos desechable está hecho con madera de silvicultura sostenible I Cuencos madera de pino fino sin barniz o recubrimiento I natural y respetuoso con el medio ambiente

ALIMENTOS SEGUROS cuenco insípidos y seguros para los alimentos apto para alimentos fríos y calientes También adecuado para alimentos ligeramente grasos - no para líquidos

ALTA CALIDAD Debido al grano natural y forma de barco, los bowls tienen un aspecto de alta calidad I Los platos de refrigerio desechables se pueden desechar después de su uso en el Basurero Bio

VERSÁTIL SET Para fiesta 100 piezas barcos madera con longitud de 8, 11, 17 / 24,5 cm incluido I Ideal para barbacoa fiestas de jardín boda catering I Perfecto para aperitivos salsa tapas bocadillos aperitivos

GRAN ALTERNATIVA al plástico y el cartón I Para aquellos que aman más variedad y piensan de manera sostenible I La vajilla desechable ecológica es cómoda y atractiva

Cuenco y cuchara de coco (juego de 4) – 100 % natural, hecho a mano, pulido con aceite de coco, duradero, ligero, fácil de limpiar, apto para veganos Para el desayuno, servir, decoración. € 29.90

€ 28.90 in stock 3 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho a mano: cocos reciclados de Vietnam y Bali, los artesanos cortan, limpian, aplican arena y pulen en exterior de los cocos convirtiéndolos en hermosos cuencos en los que puedes comer. Las cucharas están talladas de palisandro y también son pulidas con aceite de coco que les da un hermoso color a juego con el cuenco de coco.

100 % natural: utilizamos productos 100 % naturales para estos cuencos y cucharas. Se mantiene la forma original de un coco real, creando un divertido e interesante cuenco totalmente de la naturaleza. Estos cuencos son una pequeña pieza de paraíso tropical que puedes llevar a tu hogar.

Diseño duradero: cada cuenco de coco está acabado con un esmalte de aceite de coco virgen orgánico que ayuda a estos cuencos y cucharas a mantener la forma y el color durante los próximos años. El exterior del coco es un material duradero y no se romperán ni agrietarán si caen. Es mejor lavarlos a mano.

Único: cada cuenco de coco está hecho a partir de su propio exterior de coco, por lo que es único en su propia forma, tamaño, marcado e imperfecciones. Son únicos entre millones, como tú. Esto significa que cuando compras un cuenco de coco, nadie más en el mundo tendrá un cuenco como el tuyo

Multiusos: los cuencos se pueden utilizar como cuencos de desayuno y cuencos para batidos. Añade mezclas de flores y podrás colocar los cuencos por la casa a modo de decoración. Gran uso como un cuenco para servir, perfecto para servir cualquier tipo de aperitivos.

Hemoton Cuencos Pequeños de Madera para Ensaladas Sopa de Cereales Ensalada de Frutas Recipiente para Alimentos Cuenco con Cuchara Vajilla Cuenco de Avena Cuenco para Mezclar 8X8x3. 5Cm € 9.89

€ 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Previene eficazmente las quemaduras, el aislamiento térmico y el aislamiento frío.

Bordes curvos, bonitos y prácticos.

La cuchara a juego hace que sea más conveniente para su uso

La vajilla distintiva, ya sea para uso diario o para decoración del hogar, es una muy buena opción.

Prefecto para guardar arroz, fideos, cereales, bocadillos, sopa, etc.

Kitchen Craft Naturals - Juego de 3 cuencos decorativos de madera para servir € 17.16 in stock 1 new from €17.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Introduce la belleza de la naturaleza a tu mesa de comedor con estos cuencos de madera de Creative Tops.

Utilízalos para servir aperitivos, aperitivos y salsas en las cenas, son aptas para alimentos. O déjelos sin relleno para decoración del hogar.

Este juego incluye 3 cuencos de madera de 12,4 cm, 10,16 cm y 8 cm. Cada cuenco tiene una profundidad de 3 cm.

Hecho de madera de acacia, estos cuencos cuentan con magníficos patrones de grano sin obstáculos, lo que los convierte en una pieza destacada para mesas de comedor.

Haz de la belleza de la naturaleza la pieza central de tu hogar con la colección Naturals de Creative Tops.

Wooden World – Cuenco decorativo de madera para frutos y nueces, estilo rústico, madera de haya natural, para merienda – 12 cm € 12.69 in stock 2 new from €12.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Be Eco nuestro cuenco para servir está hecho de madera de haya natural, es biodegradable y seguro para el medio ambiente. La madera de haya es muy duradera y un gran material para herramientas y accesorios de cocina

Cuenco para servir; es un gran accesorio para servir frutos secos, frutas, semillas, patatas fritas u otros aperitivos. Muy ligero, estable y elegante

Regalo. Puedes regalarlo como un gran regalo para malas hierbas, inauguración de la casa, cumpleaños, aniversario, Navidad u otras ocasiones. Será una gran adición para los entusiastas del estilo rústico.

Dimensiones: 12 cm de diámetro, 6 cm de altura

PAEFIU Cuenco De Fruta De Madera, Grande Cuenco De Fruta Seca Plato Hecho A Mano Irregular para Ensaladas Frutas O Dulces Cuencos De Madera De Cocina Frutero para El Hogar € 28.59 in stock 1 new from €28.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si te gusta el aspecto rústico, nuestro plato de fruta está tallado a mano en madera, que es la mejor opción para ti. Bandeja de almacenamiento creativo de tazón de arroz de madera, muy lindo y funcional que puede ser una decoración en su mesa.

Bowls de aperitivos perfecto para almacenar frutas, bocadillos, bocadillos, muy práctico. El cuenco grande es perfecto para ensaladas, frutas o incluso cuencos.

Plato de madera hecho de material de madera de alta calidad, robusto y duradero. Madera de mango sostenible para la máxima calidad y durabilidad

Fácil de limpiar: limpia regularmente un poco de aceite de oliva con una toalla y, a continuación, retira el exceso para restaurar la belleza original de la veta de la madera cuando esté seca. Los productos ecológicos de la fruta de madera son fáciles de limpiar, con un paño seco para limpiar, no fácil de romper, respetuosos con el medio ambiente y saludables.

La atractiva veta de la madera y los exclusivos bordes de corteza natural los hacen adecuados para una amplia gama de servicios y usos decorativos.Plato de fruta de la mezcla de madera, versátil para usar estas bandejas para decorar sus frutas, puede usarlas como una herramienta de decoración de la fiesta.

your castle Cuenco de Madera Plato Decorativo en Forma de Hoja de Madera, 32x22cm € 13.79 in stock 1 new from €13.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuenco de madera Plato decorativo de madera en forma de hoja

Bonito estante o simplemente objeto decorativo.

Maravillosa y absolutamente llamativa decoración ideal para su hogar.

Dimensiones: 31x22cm

Cuencos de cereales grande 15 – 16 cm Cuenco con Schöner vetas únicas de olivas de madera € 25.51 in stock 4 new from €22.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuenco de madera de olivo

Aprox 15 – 16 cm

artesanal original.

Cada parte de un ejemplar único

Resistente y duradera.

Cuencos De Ramen Cerámica Japonés, Tazones Sopa 1000ml Con Cuchara Palillos Madera 2 Juegos, for Ensalada Cereales Postre Arroz Pasta Gachas Udon Avena Merienda Soba (b) € 33.99

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HERMOSOS TAZONES DE TALLARINES GRANDES: Equipados con cucharas grandes y palillos, estos hermosos cuencos de fideos grandes, comida deliciosa y vajilla japonesa hermosa se complementan entre sí, y los dos juegan el papel más importante.

HERMOSOS ARTESANOS: Usando cocción a alta temperatura, impresión de patrones hechos a mano, cada recipiente es único,Estos tazones de fideos son exquisitamente elaborados, antideslizantes, hermosos y duraderos.

TAMAÑO PERFECTO: Tazón de pasta para sopa de 8 pulgadas, , capacidad 1000 ml. Práctica gran capacidad, ampliamente utilizada,Se puede utilizar para microondas, lavavajillas, gabinete de desinfección, refrigerador, vaporizador.

COMPAÑERO GOURMET: Adecuado para muchas ocasiones Este práctico y versátil cuenco es perfecto para cereales, sopa, refrigerio, pasta, ensalada, fruta, etc. Te ayudará a crear un ambiente natural y auténtico en la cocina. Auténtica cultura gastronómica japonesa.

HOUSEWARES: Con estos hermosos cuencos grandes para fideos crea una atmósfera gastronómica japonés natural y auténtico. Haz que disfrutes de una buena comida visualmente.Es un buen regalo para los vecinos durante las vacaciones.

Benera - Cuenco para aperitivos (2 unidades, madera de olivo, 13 cm) € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Atractivos cuencos de madera de olivo para aperitivos con los que podrás servir tus aperitivos más atractivos.

Cada producto es único, hecho a mano meticulosamente.

Debido al producto natural utilizado, puede haber variaciones de color, forma y grano con la imagen.

La madera de olivo tiene propiedades antibacterianas y alcanza un 60% más de dureza que la madera de roble.

Ya que los cuencos de madera de olivo de alta calidad no se pueden limpiar en el lavavajillas, basta con lavarlos con un paño húmedo. READ Los 30 mejores Horno Electrico De Sobremesa capaces: la mejor revisión sobre Horno Electrico De Sobremesa

Cuenco De Coco Natural Cuenco De Coco Grande Cuenco De Coco Hecho a Mano Cuenco De Madera Cuenco De Coco y Cuchara Duradero y Ligero Vegano Amigable Para El Desayuno, Helado, Muesli, Fruta, Yogur € 11.49 in stock 1 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Natural: cuencos hechos con cáscaras de coco 100% con cucharas hechas del tronco de la palma de coco. Ambos fueron pulidos con aceite de coco.

Juego práctico: el juego de coco es reutilizable, resistente y ligero. También es una forma práctica de reducir el consumo de plástico de un solo uso al hacer un picnic, hacer barbacoas y viajar.

Particularmente sostenible: la cáscara de coco es un producto de la naturaleza. Los tazones de coco son un subproducto que, de lo contrario, terminan en los desechos y se queman.

Único: las cucharas están talladas en el tronco de la palma de coco y son un producto 100% natural. Cada cuenco y cada cuchara es una pieza única con una veta y un color individuales.

Multiusos: ya sean ensaladas, sopas, tazones para batidos o bocadillos, este tazón se puede llenar.

Artesa Cuenco para Servir de Madera de Bambú con Acabado en Cobre con Laterales Elevados, 26 cm, Bambú /Lacado de Cobre € 22.16 in stock 1 new from €22.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entretenimiento fácil: Este estiloso cuenco es adecuado para presentar patatas fritas, pinchos, pan, palomitas, ensaladas o picoteos. Es adecuado para cenas y comidas familiares

Cuenco decorativo: El estiloso cuenco con acabado en cobre que también se puede utilizar como decoración para poner popurrí, las llaves y flores secas o como un elegante frutero

Cuenco versátil con acabado de cobre: Cuenco de bambú grande y elegante; tiene los lados elevados, para todo tipo de uso

Construído para perdurar: Hecho de bambú resistente, con un patrón de grano natural en el interior y lacado de cobre brillante en el exterior

Un magnífico regalo: Viene en la elegante caja de regalo de Artesà, este gran cuenco para servir será el regalo adecuado

Plato o cuenco de madera de olivo de mano Oval, 4 piezas (upto 20,07 cm) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho a mano y tallado a mano de madera de oliva natural de calidad griega con una densidad del 92%.

Calidad excepcional y artesanía por Elitecrafters. Altamente duradero, altamente eficiente y lo más importante una alternativa más sana de otras maderas, del silicio o de los productos plásticos.

La madera de olivo es un recurso natural raro. Solamente las ramas de árbol de los olivos podados se utilizan.

Viene con un bolso libre del regalo de la tela. Este conjunto se compone de 3 platos de madera de olivo sólido o cuencos. Dimensiones Largo x Ancho: Plato A: 14 x 8 cm (5,5 x 3,14 ") Plato B: 17 x 10,5 cm (6,7 x 10,5"). Plato C: 20 x 12 cm (7,9 x 4,7 ") Peso total 0,37 kg (0,82 libras).

ENVÍO MUNDIAL CON número de seguimiento. Naves de Grecia. DÍAS ESTÁNDAR de la entrega del ENVÍO cerca: Norte y Sur América 5-10 días, Europa 4-6 días, Asia y Oceanía 6-12 días. EXPEDITED SHIPPING días de entrega: 1-5 días (dependiendo del país).

SOONHUA Cuenco de Madera Cuenco de Madera Maciza Cuenco de Servir Natural Ecológico Cuenco de Frutas Y Ensaladas Cuenco de Madera Hecho a Mano Vajilla de Cocina (20X7cm) € 19.22 in stock 1 new from €19.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material ------ Hecho de madera de acacia natural, saludable, ecológico y duradero.

Superficie lisa ------- Exquisito cuenco de madera hecho a mano con color de madera natural y superficie lisa.

Lavar a mano solo con un paño suave húmedo. Por favor, no remojar y mantener alejado del calor.

Uso amplio ------ Perfecto en tamaño y peso ligero, ideal para ensaladas, sopas y arroz.

Estamos muy preocupados por los sentimientos de los clientes, si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a tiempo.

UPKOCH 2 piezas tazón para servir ensaladera de madera con cuchara para fideos de sopa de arroz mezcla de helado cereal bocadillos tazones € 20.09 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Porción de tazón de verduras:Juego de tazón y cuchara Tazón de arroz de madera Vajilla ecológica Contenedor de alimentos para restaurante Inicio

Envase de ensalada de frutas:Duradero, resistente a las grietas pero ligero. Lavar a mano con agua jabonosa tibia y secar al aire.

Cuenco de arroz de madera:El tamaño perfecto para que siempre se ajuste lo más que pueda para servir todos sus refrigerios y alimentos favoritos.

Cuencos de madera para comida:Ponga la mesa, el buffet o el restaurante con todas sus delicias favoritas para que la gente disfrute.

Cuenco y cuchara Protección de la salud y el medio ambiente, está cerca de la naturaleza y es segura. Grano de madera delicado y elegante, en armonía con la naturaleza y la paz.

IVEOPPE Bol de Coco con Cuchara y Tenedor, Juego de 6 Piezas, Ensaladera Madera Duraderos y Ligeros Para la Familia € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestros hábiles artesanos utilizan todas las cáscaras de coco naturales para cortar, recortar y pulir con precisión para crear estos tazones elegantes y ecológicos, que son duraderos sin aditivos químicos.

Nuestro cuenco de coco está hecho de cáscara de coco natural segura y saludable, que es impermeable y no absorbe manchas ni olores cuando se usa.

El kit de tazón de coco incluye dos tazones de coco, dos cucharas, dos tenedores, que tienen un diseño compacto y liviano muy adecuado para el hogar, el trabajo, el campamento y los viajes.

El cuenco de coco se puede usar para el almacenamiento en el hogar, como batidos, gachas, dulces, semillas de melón, frutas secas y otros artículos para el hogar. Es un regalo vegetariano perfecto con práctico y decorativo.

Sorprenda a sus seres queridos con este juego único de tazones de cereal.El juego de tazón de madera es un regalo vegano perfecto para todos los que siguen un estilo de vida saludable y con conciencia ecológica.

