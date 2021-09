Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Raton Logitech Cable capaces: la mejor revisión sobre Raton Logitech Cable Ordenadores personales Los 30 mejores Raton Logitech Cable capaces: la mejor revisión sobre Raton Logitech Cable 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Raton Logitech Cable?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Raton Logitech Cable del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Logitech B100 Ratón con Cable, 3 Botones, Seguimiento Óptico, Ambidiestro, PC/Mac/Portátil/Chromebook - Negro

€ 4.99 in stock 25 new from €4.99

2 used from €10.07

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Ambidiestro: El cómodo diseño ambidiestro resulta fácil de usar con cualquier mano, por lo que podrá trabajar de forma más agradable, incluso al final del día

Un Ratón Ultra-Preciso: Con una sensibilidad de 800 DPI, obtendrá un control del cursor preciso que le permitirá editar documentos y navegar por Internet en su ordenador con mayor eficiencia

Desplazamiento Sencillo: El desplazamiento horizontal y zoom permite el desplazamiento horizontal o vertical y la aplicación de zoom al instante. Ideal para hojas de cálculo y presentaciones

Plug and Play: Sin configuración para usar nada más desembalarlo, sólo hay que conectarlo al puerto USB

Prueba el Ratón Inalámbrico Silencioso Logitech B220: Con fiable conexión inalámbrica, clics silenciosos y duración de pilas prolongada (18 meses)

Logitech M90 Ratón con Cable USB, Seguimiento Óptico 1000 DPI, Ambidiestro, PC, Mac, Portátil, Negro

€ 6.99 in stock 14 new from €6.49

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sencillo de Configurar y Usar: No hay necesidad de instalar software con el ratón M90 Logitech. Como tiene cable, se puede conectar a un puerto USB y usar inmediatamente

Seguimiento Óptico de óptima Definición: Con 100 DPI tiene un control de cursor fiable y uniforme para el seguimiento preciso y la fácil selección de texto

Fabricado por Logitech: Logitech es expertos en ratones. Se ha creado con la calidad y el diseño que hemos aplicado a más de mil millones de ratones, más que ningún otro fabricante

Pasa al Nivel Óptimo: El ratón inalámbrico M330 Silent Plus es hecha para la mano derecha y ofrece un mundo de silencio

Compatibilidad: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.5 posterior, Linux kernel 2.6+, Chrome OS, se necesita un puerto USB

Logitech M500s Ratón avanzado con cable con desplazamiento superrápido avanzado e inclinación, botones personalizables, seguimiento de alta precisión con cambio de dpi, Plug and Play USB - Gris

€ 24.30 in stock 43 new from €24.30

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El desplazamiento rápido permite desplazarse a óptima velocidad por documentos y páginas Web con un solo giro del botón rueda sin apenas fricción

La precisión láser de 1.000 dpi es Óptimo a la de los ratones ópticos. Seguimiento uniforme en casi todo tipo de superficies

Los laterales blandos y el diseño contorneado ofrecen mayor comodidad y control

Los botones de avance y retroceso permiten recorrer páginas Web y navegar por los álbumes de fotos con facilidad

USB Plug and Play, funciona nada más desembalarlo: sólo hay que conectarlo al puerto USB

Logitech M90 Ratón con Cable USB, Seguimiento Óptico 1000 DPI, Ambidiestro, PC/Mac/Portátil - Negro

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sencillo de Configurar y Usar: No hay necesidad de instalar software con el ratón M90 Logitech; Como tiene cable, se puede conectar a un puerto USB y usar inmediatamente

Seguimiento Óptico de Alta Definición: Con 100 DPI tiene un control de cursor fiable y uniforme para el seguimiento preciso y la fácil selección de texto

Fabricado por Logitech: Logitech es expertos en ratones; Se ha creado con la calidad y el diseño que hemos aplicado a más de mil millones de ratones, más que ningún otro fabricante

Pasa al Nivel Adecuado: El ratón inalámbrico M330 Silent Plus es hecha para la mano derecha y ofrece un mundo de silencio

Compatibilidad: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.5 posterior, Linux kernel 2.6+, Chrome OS, se necesita un puerto USB READ Los 30 mejores Disco Duro Ssd Para Portatil capaces: la mejor revisión sobre Disco Duro Ssd Para Portatil

Logitech G502 HERO Ratón Gaming Edición Especial con Cable Alto Rendimiento, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, RGB, Peso Personalizable, 11 Botones Programables, PC/Mac - Blanco y Negro

12 used from €37.66

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor HERO 25K: La próxima generación de sensor óptico HERO para ratón ofrece precisión al más alto nivel hasta 25 600 DPI sin suavizado, filtrado ni aceleración

11 Botones Programables y Botón Rueda Superrápido con Dos Modos: El ratón con cable para gaming Logitech G permite personalizar tu configuración para controlar totalmente el juego

Peso Personalizable: Ajusta el tacto y el deslizamiento del ratón. G502 HERO SE incluye cinco pesas de 3,6 g que se pueden usar en diversas configuraciones de peso

RGB LIGHTSYNC: La tecnología LIGHTSYNC ofrece una iluminación RGB totalmente personalizable, y sincroniza efectos y animaciones de iluminación con otros dispositivos Logitech G

Sistema Mecánico de Tensión de Botones: El sistema mecánico de tensión de botones del ratón con cable para gaming aumenta la coherencia de respuesta de los botones izquierdo y derecho

Logitech M110 Ratón con Cable USB, Botones Silenciosos, Tamaño Normal Confortable, Ambidiestro, PC/Mac/Portátil, Gris

€ 10.99 in stock 12 new from €10.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta del Sonido del Silencio: El clic se siente igual, pero la experiencia es diferente, para ti como para los que te rodean; los ratones Silent emiten un 90% menos de ruido de clic

Fácil de Configurar y Usar: El ratón está listo para usarlo; sin problemas de instalación ni software, solo se conecta el cable a un puerto USB para empezar a usarlo

Control Preciso del Cursor: Seguimiento óptico preciso y uniforme, que lleva el cursor adonde uno quiera; edita documentos y navega por la Web de forma eficiente que con un trackpad

Diseño para Uso Ambidiestro: Te sentirás cómodo durante horas con este diseño de tamaño normal para uso ambidiestro; la superficie curvada se diseñó para soportar los dedos a la optimización

Prueba el Ratón Inalámbrico Silencioso Logitech M330 para Adecuada Comodidad: Creado para la mano derecha con recubrimiento de goma suave

Logitech G402 Hyperion Fury Ratón Gaming con Cable, Seguimento Óptico 4,000 DPI, Peso Reducido, 8 Botones Programables, PC/Mac - Negro

€ 45.90 in stock 21 new from €45.90

5 used from €27.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Ciencia de Motor Fusion: Motor Fusion integrado en el ratón gaming alámbrico que ofrece una mayor velocidad de seguimiento

8 Botones Programables: Tiene 8 botones programables para configurar las acciones durante el gaming con ordenador, Mac o portátil

Cambio de DPI sobre la Marcha: Incluye 4 valores de DPI ajustable para precisión extrema o para maniobras vertiginosas

Velocidad de Repuesta Rápida: Una velocidad de respuesta de 1 ms ofrece la seguridad de que cada uno de los movimientos se comunica a través de este ratón con cable USB

Ligerísimo: Este ratón inalámbrico para gaming G402 Hyperion Fury está hecho con materiales ultraligeros y tiene pies de baja fricción para poder jugar a toda velocidad

Logitech G203 Prodigy Ratón Gaming con cable, 8000 DPI, RGB LED Personalizable con 16,8 M Colores, Peso Reducido, 6 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac,G203 1ª Gen.,Negro

€ 33.95 in stock 1 new from €47.79

3 used from €33.95

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rendimiento del ratón gaming: G203 Prodigy es hasta 8 veces más rápido que otros ratones con un sistema mecánico óptimo de botones con resortes metálicos que optimiza la coherencia de los botones

Diseño clásico y ergonómico: El ratón para gamers G203 se inspira en las líneas clásicas y la sencilla construcción del legendario Logitech G100s Gaming Mouse

Calidad Reconocida: Con más de 30 años de experiencia en investigación, de productospara ordenador, Mac y portátil, Logitech lidera en rendimiento de ratones gaming

Sensor Generación Moderna: G203 Prodigy tiene un sensor óptico de 8.000 dpi que ofrece optima precisión, velocidad de seguimiento y uniformidad de respuesta

RGB Lightsync Ajustable: LaretroiluminaciónRGB se puede configurar con una paleta de 16,8 millones de colores y luces

Logitech G PRO Ratón Gaming con Cable, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, RGB, Peso Ultra Reducido, 6 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro

€ 59.99 in stock 14 new from €59.99

2 used from €49.80

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juega como los profesionales: El ratón Logitech G Pro Gaming está hecho para lograr una velocidad, precisión y capacidad de respuesta sin precedentes con su ordenador, Mac o portatíl

Sensor Adaptado para el Gaming: El sensor óptico ofrece espectacular respuesta precisa y constante a cualquier velocidad en toda la gama de DPI de 100 hasta 25.600 DPI

Sistema Mecánico de Tensión de Botones: El sistema de tensión de botones ergonómico con muelles metálicos perfecciona la coherencia de los botones izquierdo y derecho

Retroiluminación RGB LIGHTSYNC: Personalizable con hasta 16,8 millones de colores, es óptimo para llevar las luces y los colores de tu equipo

Un Clásico de Esports: Construido con materiales ligeros y resistentes, para el gaming de alta velocidad, el ratón con cable USB Logitech Pro asegura un nivel de rendimiento de gaming competitivo

Logitech G203 LIGHTSYNC Ratón Gaming con Iluminación RGB Personalizable, 6 Botones Programables, Captor 8K para Gaming, Seguimiento de hasta 8,000 DPI, Ultra-ligero - Negro

€ 24.99 in stock 32 new from €24.99

17 used from €20.45

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SENSOR PARA GAMERS: Seguimiento ultrapreciso gracias al sensor de 8000 DPI. Alterna entre los 5 perfiles de configuración, así como el mapeo de pantalla con el G HUB, para un rendimiento más estable

LIGHTSYNC RGB: Gracias a sus 16,8 millones de colores, tendrás el arco iris al alcance de la mano. Combina patrones y juega con efectos ópticos que se adaptan a todos tus estados de ánimo

DISEÑO PARA GAMERS: Su sencillo diseño de 6 botones ofrece una experiencia de juego única. Cómodo y resistente, facilita un control total. Además, permite programar tareas con botones configurables

RESISTENCIA MECÁNICA DEL RESORTE DEL BOTÓN: Los botones mecánicos se apoyan en resortes metálicos de lo más resistentes. Los clics son muy precisos y te ofrecen retroalimentación para adaptarse a ti

CONFIGURACIÓN PERSONALIZABLE: Compatible con el software de juego Logitech G HUB con el que podrás personalizar tu configuración. Elige entre 200 y 8000 DPI para una precisión y agilidad jamás vistas

TECKNET Ratón con Cable Cable USB de 1,5 m, 6 Botones, hasta 2000 dpi, Superficie Antihuellas para Computadora Portátil, PC, Computadora(Gris)

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistemas de seguimiento óptico: Blue Wave Sensor proporciona un seguimiento constante y sin errores en muchos tipos de superficies diferentes, como escritorios, revistas, superficies mate, etc.

DPI 2000: dos niveles de DPI de 1000 a 2000 (la configuración predeterminada es de 1000 DPI), el movimiento suave y los clics precisos mejoraron la experiencia de uso.

Confiable y duradero: no hay problemas para saltar el marco, tartamudear. Probado más de 1 millón de veces las pulsaciones de teclas. Enchufe y use un cable de 1,5 m de alta intensidad.

Agarre ergonómico: material parecido a la piel, la rueda de desplazamiento con goma garantiza que su mano no se deslice al usar el mouse. Forma ergonómica diseñada para sentirse cómodo y sin tensiones. Tamaño moderado que se adapta a la mayoría de las manos para proporcionar un agarre cómodo.

Compatibilidad: Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, Tecknet ofrece 18 meses de garantía y soporte técnico las 24 horas.(Nota: los botones laterales no se pueden usar en Mac o en el sistema IOS).

NGS Flame Black - Ratón Óptico 1000dpi con Cable USB, Ratón para Ordenador o Portátil con 3 Botones, Ambidiestro, Negro

€ 2.50 in stock 16 new from €2.50

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ratón óptico de 1000 dpi de resolución con conexión USB para aquellos que exigen precisión en el movimiento.

Conexión a través de su cable USB y compatible con todas las plataformas.

Dispone de scroll vertical, 3 pulsadores y Thumb Control.

Ergonomía ambidiestra: puede ser utilizado tanto por usuarios diestros como zurdos.

Color rojo.

HP X500 - Ratón con cable (3 botones, óptico, USB), negro

€ 8.99 in stock 16 new from €8.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Simplicidad: Conéctalo cómodamente a tu PC a través del puerto USB

Productividad: El ratón cuenta con 3 botones y rueda de desplazamiento

Seguimiento óptico: proporciona el seguimiento adecuado en la mayoría de superficies para un control preciso y sin contratiempos

Ligero: tan solo pesa 106 gramos

Logitech M185 Ratón Inalámbrico, 2.4 GHz con Mini Receptor USB, Batería 12 Meses, Seguimiento Óptico 1000 DPI, Ambidiestro, PC/Mac/Portátil, Gris

€ 10.99 in stock 10 new from €10.99

2 used from €10.13

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conexión Inalámbrica Fiable: La conexión Plug and Play inalámbrica de 2,4 GHz proporciona la comodidad y la libertad de un dispositivo inalámbrico

INPHIC Raton inalámbrico portátil, Ultra Delgado 1600DPI USB óptico Raton inalámbrico 2.4G, Recargable y silencioso con Receptor Nano, para PC Tabletas para computadora Mac MacBook, Rosa Menta

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ratón inalámbrico con batería: batería de polímero de litio incorporada que se carga después de 2000 horas de funcionamiento y se puede cargar fácilmente a través de un cable micro USB (aprox. 2 horas de nuevo completo). No utilices nunca pilas AA convencionales. El ratón entrará en modo de reposo automáticamente después de 3 minutos de inactividad. No se preocupe por que el ratón inalámbrico se quede sin energía.

Transmisión inalámbrica de 2,4 GHz: los datos son una experiencia más segura y precisa que un ratón USB convencional con una mayor distancia de trabajo de hasta 10 metros. El ratón óptico inalámbrico no necesita encenderse, conectar y reproducir. Se puede utilizar como ratón inalámbrico para videojuegos, interruptor de 3 ppp (1000, 1200, 1600) para cambiar la velocidad del ratón libremente, se puede aplicar a todo tipo de juegos.

Diseño ultrafino y ergonómico: en comparación con otros productos similares en el mercado, nuestro ratón inalámbrico para portátil es mucho más ligero y más fino. Se puede guardar fácilmente en la bolsa de tu ordenador portátil y es ideal para viajes. El diseño ergonómico y el estilo firme ofrecen el máximo apoyo a tu mano para una comodidad duradera. Nota: el receptor nano se encuentra en la parte posterior del ratón.

Clic silencioso y silencioso: el diseño del amortiguador con sensor avanzado ofrece clics silenciosos, ideal para lugares públicos como bibliotecas, dormitorios, oficinas y cualquier otra ocasión en la que no quieras molestar a los demás, como B. Juega en casa tarde por la noche.

Amplia compatibilidad y garantía sin preocupaciones: bien compatible con Windows 10/8/7/XP/ME/2000, Vista y Mac OS. Puedes utilizar este ratón inalámbrico para ordenador portátil, PC, portátil, tableta, ordenador y MacBook. Avalado por 6 meses, ofrece un mejor agarre, devolución de dinero y 3 años de garantía sin preocupaciones. READ Los 30 mejores Placa Base Asus capaces: la mejor revisión sobre Placa Base Asus

Trust Verto - Ratón ergonómico vertical, iluminado, color negro

1 used from €13.75

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ADIÓS A LA TENSIÓN - El ratón inalámbrico Verto de Trust es la solución vertical para la tensión y el dolor; su forma ergonómica mantiene el brazo y la muñeca en una posición natural de 60° para poder trabajar sin esfuerzo

PARA SENTIRSE MEJOR - Gracias a un diseño liviano, y con una forma que se adapta a todos los tamaños de mano, el ratón ergonómico Verto se siente como un alivio; su reposapulgares y el revestimiento de goma mejoran aún más el agarre y la comodidad

CONTROL PRECISO - La ergonomía no tiene por qué ser aburrida; con el ratón inalámbrico Verto para PC puede acceder a un sensor óptico de 1000/1600 ppp y a dos botones para pulgar a fin de lograr un control preciso y rápido

PLUG & PLAY - Conecte el ratón ergonómico con cable Verto con el cable USB de 1.5 m y empiece a trabajar enseguida; la luz LED azul ilumina el ratón

Inphic Ratón USB Clic silencioso con Cable, Seguimiento óptico, 1200DPI, Mouse de Oficina de 3 Botones para computadora portátil, computadora

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Durable y asequible: mouse de computadora con cable de 3 botones con seguimiento óptico, compatible con la mayoría de las computadoras de escritorio, Macbooks y computadoras portátiles

Ruido silencioso: las teclas de silencio izquierda y derecha con rodillos de goma cómodos y silenciosos proporcionan clics silenciosos, adecuados para su uso en público o tarde en la noche sin ser molestados. Ratón silencioso

Agarre cómodo: este mouse USB con diseño ergonómico se adapta a sus manos de forma natural y no se fatiga después de largas horas

Alta definición: el seguimiento óptico de 1200 DPI permite un control sensible del cursor para un seguimiento preciso y una fácil selección de texto

Amplia compatibilidad y garantía sin preocupaciones: Ampliamente compatible con Windows XP / 7 / 8/10, Linux, Mac OS X, Chrome OS y no requiere software adicional para un fácil plug-and-play. Respaldado por 45 días de devolución de dinero y 18 meses de garantía.

seenda Ratón con cable, 1600 DPI, USB, para ordenador portátil, PC, Mac, color blanco

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ratón con cable: simplemente conecta el cable USB (1,5 m) con un puerto USB al ordenador y ya está listo para usar. Ratón para portátil compatible con Windows, Mac OS, Chrome OS (TIPS: compatible con todos los dispositivos con cable USB)

【Ratón de ordenador con colores RGB】 Este ratón LDE RGB dispone de 5 modos de retroiluminación: siete colores de luz de respiración colorida, streamer colorido (estándar), iluminación de neón, iluminación flotante, iluminación que crea un ambiente de juego y trabajo inusual y genial solo tienes que pulsar un pequeño botón en el centro

【1600 DPI y clic silencioso】El escaneo óptico de alta resolución con 1600 DPI permite un control preciso y fluido del cursor del ratón y una fácil selección de texto, con y sin alfombrilla de ratón. El botón silencioso reduce el ruido en un 98 % sin preocuparte de molestar a los demás

Diseño ultrafino y ergonómico: ratón ergonómico ultrafino, clic silencioso, adecuado para todos. El ratón de ordenador con cable tiene más de 3 millones de clics del ratón para un seguimiento suave, sensibilidad precisa y desplazamiento sin esfuerzo

【Garantía de por vida】Hemos devuelto 12 meses de dinero o reemplazo gratuito para este ratón, en caso de problemas, póngase en contacto con nosotros

Logitech G403 LIGHTSPEED Ratón Gaming Cableado, Captor HERO 16K, 25,600 DPI, Pesos Ajustables, 6 Botones Programables, Memoría Integrada, Compatible con PC/Mac - Negro

€ 49.99 in stock 16 new from €49.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor HERO 16K: Sensor para gaming de próxima generación con seguimiento 1:1, más de 400 ips y una sensibilidad máxima de 100-25.600 DPI. Sin suavizado, aceleración ni filtros.

RGB LIGHTSYNC: La iluminación RGB de espectro completo determinada por el juego responde a la acción de juego, al audio y al color de la pantalla y se sincroniza con los dispositivos y accesorios G

Comodidad Y Calidad Supremas: G403 es ligero, con un diseño cómodo, para amoldarse a tu mano y con recubrimiento de goma para mayor control

G HUB: Configura seis botones programables para simplificar tus acciones de juego. El cambio instantáneo de DPI te permite programar y alternar entre cinco ajustes de sensibilidad (de 100 a 25.600 DPI).

Rendimiento de Gaming Avanzado: Con un tiempo de respuesta de 1 ms, G403 es hasta 8 veces más rápido que los ratones estándar no diseñados específicamente para gaming

Mars Gaming MMG Ratón RGB Flow, Sensor Óptico 3200 DPI, Antideslizante Negro

€ 6.10 in stock 14 new from €5.55

1 used from €8.33

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ratón gaming ultraligero con iluminación RGB Flow y 3200 DPI

Iluminación RGB Flow dinámica con cambio de colores automáticos

6 botones, cambio de DPI on the fly (800/1200/1600/3200) y switches HUANO para una mayor precisión y durabilidad

Diseño compacto, ligero y ergonómico, conector USB, cable trenzado y compatibilidad con Windows/Mac/Linux

DeLux Ratón Vertical con Cable ergonómico, 3 dpi Ajustables (600 – 1000 – 1600 dpi), 6 Botones, reposamuñecas extraíble, ratón óptico para Ordenador portátil, Color Blanco

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♛【Diseño ergonómico de ratón vertical】 Ratón ergonómico Delux con diseño vertical único, coloca tu mano en una posición natural de agitación de manos, evitando la fatiga de la mano, torsión del antebrazo y reduce la tensión muscular. El reposamuñecas extraíble permite que tu antebrazo y mouse vertical sean toda una parte y te hace levantar la muñeca del suelo y descansa en la cómoda almohadilla que protege tu muñeca de la fricción al mover el ratón.

Reposamuñecas extraíble: el reposamuñecas extraíble puede dejar que tu antebrazo y mouse sean toda una parte y hacer que tu muñeca se levante del suelo, lo que protege tu muñeca de la fricción al mover el ratón.

3 niveles ajustables DPI - 5 DPI ajustables (600-1000-1600 DPI), con motor óptico de alta sensibilidad, proporcionando un seguimiento suave y preciso en una amplia gama de superficies, puedes cambiar cómodamente la velocidad del cursor para adaptarse a diferentes escenas.

Sensor sensible y amplia compatibilidad: compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Vista, Linux, etc. Se adapta a diferentes dispositivos, portátiles, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, portátiles y MacBook (soporta Mac limitado, el botón lateral no está disponible para Mac). Con sensor sensible, el ratón inalámbrico se puede utilizar para cualquier lugar, incluyendo superficies rugosas o lisas.

Calidad fiable: ratón vertical con cable RGB DELUX con materiales ABS de alta calidad e inspección estricta antes de salir de la fábrica, nuestros productos son muy fiables. Además, proporcionaremos 18 polillas después de la venta apoyo y 30 días de garantía de devolución de dinero y servicios relacionados a nuestros clientes, si tienes alguna pregunta durante el uso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, te respaldaremos en cualquier momento.

Amazon Basics - Ratón óptico con USB y 3 botones para Windows y Mac OS X

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ratón óptico con 3 botones y USB para ordenador de sobremesa que permite un uso suave y preciso a un bajo precio.

El rastreo óptico de alta definición (1000 dpi) permite un sensible control del cursor para mayor precisión y fácil selección del texto.

El ratón con 3 botones tiene un tamaño de 11 x 6 x 3,4 cm y cuenta con un cable de 1,5 m.

Compatible con Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 y 10

Compatible con Mac OS X.

Logitech M500 Ratón con Cable USB, Láser de Precisión 1000 DPI, 7 Botones, PC/Mac/Portátil, Negro

1 used from €35.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desplazamiento Superior: El desplazamiento hiperrápido permite desplazarse a gran velocidad por documentos y páginas Web con un solo giro del botón rueda sin apenas fricción

Seguimiento de Precisión Laser: La precisión láser de 1000 DPI es superior a la de los ratones ópticos con un seguimiento uniforme en casi todo tipo de superficies

Control Adicional Sencillo: Los laterales blandos y el diseño contorneado ofrecen óptimo comodidad y control

Dos Botones para el Pulgar: Los botones de avance y retroceso permiten recorrer páginas Web y navegar por los álbumes de fotos con facilidad

Plug and Play: USB Plug and Play, funciona nada más desembalarlo: sólo hay que conectarlo al puerto USB

havit Ratón Gaming 7 Botones Mouse Gaming programables Iluminación RGB [800-1600-2400-4800] para Windows7/8/10/Xp/Vista/Linux(MS733), Negro

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【7 modos de retroiluminación RGB únicos】Hasta 7 efectos de iluminación RGB predeterminados con iluminación lateral única en el borde del mouse. Se pueden ajustar diferentes modos de iluminación y las luces se pueden apagar mediante los botones de selección LED.

【Se pueden ajustar 6 modos】800-1600-2400-3200-4000-4800, tasa de sondeo de hasta 1000Hz (125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz), que proporciona un rango de sensibilidad perfecto y un control suave del cursor

【7 Los botones programables incluyen el botón de disparo】 La configuración de macros y el color del indicador se pueden personalizar a través del controlador, configure los botones para realizar acciones particulares en sus juegos. Por favor, siga adelante para descargar el controlador de nuestro sitio web oficial [http://www.havit.hk/downloads/].

【Apretones cómodos】 El diseño ergonómico y la superficie agradable para la piel ofrecen agarres cómodos y una mejor experiencia de juego, y pueden ayudar a reducir la fatiga de las manos.

【Compatibilidad amplia】 Compatible con el sistema Windows 2000 / ME / XP / 7/8/10 / Vista para uso programable, Linux para uso habitual (NOTA: la función programable No es compatible con Mac y Linux) READ Los 30 mejores Hidrolimpiadora De Alta Presión capaces: la mejor revisión sobre Hidrolimpiadora De Alta Presión

Logitech MX Master 3 Advanced Ratón Inalámbrico, Receptor USB, Bluetooth, 2.4GHz, Desplazamiento Rápido, Seguimiento 4K DPI en Cualquier Superficie, 7 Botones, Recarcable, PC, Mac, iPadOS, Negro

€ 75.53 in stock 42 new from €75.53

24 used from €61.80

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desplazamiento Magspeed rápido: Velocidad, precisión y silencio notables del desplazamiento electromagnético con el botón rueda Magspeed hasta un 90% más rápido

Forma Cómoda y Controles Intuitivos: Trabaja cómodamente con una forma adecuadamente contorneada y con un botón para el pulgar y controles situados en el lugar Adecuada

Personalizaciones Específicas para Aplicaciones: Acelera tu flujo de trabajo gracias a la fácil personalización de MX Master 3 para optimizar cada acción

Flow, Control entre Varios Ordenadores: Trabaja a la perfección en tres ordenadores; transfiere sin interrupciones cursor, texto y archivos entre Windows, Macos, y iPad OS

Funciona en Cualquier Superficie: Incluso sobre cristal con el sensor darkfield de 4.000 dpi; es más rápido y cinco veces más preciso que el ratón básico, por lo que siempre darás en el píxel exacto

Logitech M105 Ratón con Cable USB, 3 Botones, Seguimiento Óptico 1000 DPI, Ambidiestro, PC/Mac/Portátil - Blanco

Amazon.es Features Plug and Play: Basta con conectar el ratón a un puerto USB en su ordenador para empezar a usarlo; No requiere software ni pilas

Fabricado por Logitech: Obtendrá la calidad y fiabilidad que han hecho de Logitech el líder mundial en ratones, con tres años de garantía

Seguimiento Óptico de Alta Definición: El seguimiento óptico ofrece un control preciso y uniforme del cursor, y facilita la selección de texto

Cómodo Diseño Contorneado: Más comodidad para la mano que con un touchpad

Compatibilidad: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10;5 posterior, Linux kernel 2;6+, Chrome OS, se necesita un puerto USB

Steelseries Rival 3 - Ratón para Juegos - Sensor Óptico Truemove Core de 8.500 Cpi - 6 Botones Programables - Botones con Disparador Dividido - Cableado - Negro

€ 26.99 in stock 19 new from €26.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales duraderos: diseñado con polímero de alta calidad para incrementar su vida útil

Switches mecánicos para 60 millones de clics: buenas sensaciones garantizadas desde el primer clic hasta el último

Sensor óptico truemove core: seguimiento verdadero 1 a 1, 8.500 cpi, 300 ips, aceleración 35g

Estructura ergonómica confortable: diseñado para brindar confort en sesiones intensas de juego

Iluminación prism brillante: la iluminación rediseñada proporciona 3 zonas de 16.8 millones de colores nítidos

Logitech G502 Hero K/DA Ratón Gaming con Cable, Sensor Hero 25K, LIGHTSYNC RGB, Peso Ajustable, 11 Botones programables, Memoria integrada, League of Legends - Blanco

2 used from €64.13

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juega a tope: El ratón para juegos G502 K/DA está diseñado con el arte del universo alternativo de League of Legends K/DA. Para una experiencia gaming completa y envolvente

Sensor HERO 25K: Actualización a través del software de G HUB. Con seguimiento 1:1, 400+ IPS y sensibilidad de 100 a 25.600 DPI máximos, además de cero suavizado, filtrado o aceleración

Personalizable: 11 botones personalizables y memoria integrada; asigna comandos personalizados a los botones y guarda hasta cinco perfiles listos para jugar directamente en el ratón

Hasta 5 pesas extraíbles de 3,6 g dentro del ratón para un ajuste personalizado del peso y el equilibrio. Configuraciones en una variedad de frontal, trasera, izquierda, derecha y centro

LIGHTSYNC RGB: Iluminación RGB programable y tecnología LIGHTSYNC de casi 16,8 M de colores para combinar con colores de tu equipo, lucir los tuyos o sincronizarlos con otros equipos Logitech G

Logitech G402 Hyperion Fury Ratón Gaming con Cable, Seguimento Óptico 4,000 DPI, Peso Reducido, 8 Botones Programables, PC/Mac - Negro

4 used from €28.40

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Ciencia de Motor Fusion: Motor Fusion integrado en el ratón gaming alámbrico que ofrece una mayor velocidad de seguimiento

8 Botones Programables: Tiene 8 botones programables para configurar las acciones durante el gaming con ordenador, Mac o portátil

Cambio de DPI sobre la Marcha: Incluye 4 valores de DPI ajustable para precisión extrema o para maniobras vertiginosas

Velocidad de Repuesta Rápida: Una velocidad de respuesta de 1 ms ofrece la seguridad de que cada uno de los movimientos se comunica a través de este ratón con cable USB

Ligerísimo: Este ratón inalámbrico para gaming G402 Hyperion Fury está hecho con materiales ultraligeros y tiene pies de baja fricción para poder jugar a toda velocidad

Logitech G300s Ratón Gaming con Cable, Ambidiestro, RGB, Peso Reducido, 9 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro

1 used from €18.42

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 9 Controles Programables: Los nueve controles programables permiten asignar comandos del teclado a botones más accesibles en este ratón para gaming

Perfiles de Memoria Integrada: La memoria integrada permite almacenar hasta tres perfiles en el ratón USB Logitech y pase de un ordenador a otro sin tener que volver a configurarlo todo cada vez

Botones Programables: No hace falta ser un genio para programar este ratón para gaming con el software de configuración fácil de usar, puede arrastrar y colocar comandos según le convenga

Forma Ambidiestra y Contorneada: La forma contorneada simétrica resulta cómoda para ambas manos y también es perfecto para quienes quieren un ratón ergonómico y no demasiado grande

Sensor Óptico Avanzado para Gaming: Un sensor óptico para juegos sigue los movimientos lentos o rápidos en diversas superficies y ofrece una respuesta coherente a las acciones de la mano

