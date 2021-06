Inicio » Cocina Los 30 mejores Colchon Viscoelastico 135 X 190 capaces: la mejor revisión sobre Colchon Viscoelastico 135 X 190 Cocina Los 30 mejores Colchon Viscoelastico 135 X 190 capaces: la mejor revisión sobre Colchon Viscoelastico 135 X 190 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Dormio Zafiro - Colchón viscoelástico, Blanco, 135 x 190 x 21 cm € 138.42



Amazon.es Features El colchón Zafiro está acolchado con 3 cm de visco de densidad garantizando un nivel de confort superior junto con un núcleo de resiliencia indeformable, que impide deformaciones en el mismo, así como garantiza la independencia del descanso, con lo que no notamos el movimiento del otro durmiente

El lateral del colchón está acolchado con tejido 3D súper transpirable, que garantiza una total circulación de aire, logrando así una óptima ventilación del interior del colchón

En todas sus fibras textiles de amplio gramaje, encontramos un tratamiento anti-ácaros y anti-bacterias que ayudan a impedir las reacciones alérgicas y mejoran el descanso

Su acolchado garantiza la óptima posición de la columna, al acoplarse a la forma de esta, con lo que nos ayuda a evitar los dolores de espalda al descansar

Fabricado con productos 100% de España cuenta con la certificación de calidad de Aitex, Oeko-Tex y Hyg Cen en sus componentes siendo por ello garantía de calidad y de la no utilización de productos perjudiciales para la salud en la fabricación de los mismos

RestBed Bio Memory, Colchón Viscoelástico INNOGEL, Blanco, 135x190x26cm [Exclusiva Amazon] € 199.80



Amazon.es Features Fabricado 100% en España; cumplimos la normativa standard 100 by oeko-tex sistema de pruebas y verificación para productos textiles brutos, intermedios y finales en todas las fases de fabricación

Medidas de 135x190cm

Acolchado con visco innogel; gracias a la estructura de las partículas de gel, es un material termo-regulador y transpirable que evita la concentración de calor en los principales puntos de presión

Acoplamiento perfecto a las formas de nuestro cuerpo gracias al acolchado de viscoelástica en la cara de invierno y del tejido mallado en 3d que aporta frescor y transpiración en la cara de verano

Reversible verano/invierno; el colchón se envía enrollado y envasado al vacío

Duérmete Online Colchón Viscoelástico Bio MAX con Viscogel | Firme y Confortable | Anti-ácaros e Hipoalergénico, 135 x 190 € 167.49



Amazon.es Features Diseño y calidad: El colchón viscoelástico Bio Max incorpora un núcleo de hr con gran densidad, que nos aporta firmeza, junto a su exclusivo y mullido acolchado compuesto por fibras hipoalergénicas + espuma súper suave + viscoelástica con gel, que ayuda a mantener una temperatura óptima en todo momento, garantizando un confort total en cualquier época del año, además de una excelente aireación interna del colchón, elaborado con materiales 100% transpirables

Firmeza alta: colchón exclusivo, firme pero confortable, mantiene la columna en su posición más óptima, un colchbón firme pero con un acolchado extra-confortable

Higiénico y duradero: Colchón totalmente protegido de ácaros, bacterias y hongos, gracias al tratamiento Sanitized que incorpora en su tejido premium de alto gramaje, evitando la aparición de reacciones alérgicas y aportando un tacto suave y sedoso; en la cara inferior incorpora tejido 3d súper transpirable para una total ventilación y aireación del colchón

Libertad de movimientos: independencia de lechos, de esa no notamos los movimientos del otro durmiente Lateral del colchón con banda de tejido 4d, facilitando la ventilación interna del colchón

Producto de confianza: fabricado de forma sostenible en españa, con certificados oeko-tex y certipur de ausencia de sustancias nocivas; la seguridad y bienestar de los tuyos son lo primero Altura total 24cm (+/-)

Imperial Confort Helsinki - Colchón Viscoelástico de grafeno - Doble cara (invierno/verano) - Grosor 25 cm - 135x190 € 191.13



Amazon.es Features Elasticidad y firmeza adaptada a tus necesidades: núcleo de HR (polímero flexible de alta resiliencia) y espuma viscoelástica de alta resiliencia Se adapta perfectamente a la forma de tu cuerpo proporcionando un soporte cómodo y óptimo para conseguir el mejor descanso

Transpirable, hipoalergénico y duradero: ni frío ni calor, el tejido AirFresh 3D y Aloe Vera mantienen la temperatura idónea de tu colchón, además te protegen de sustancias perjudiciales para la salud como ácaros y bacterias ayudando aumentar la vida útil del colchón

Apto para personas que pesen entre 35 kg y 95 kg: gracias a la independencia de lechos que aporta la viscoelástica de alta resiliencia Tiene la firmeza perfecta para dormir solo o en pareja, ya que se adapta a la perfección al contorno del cuerpo

Válido para todo tipo de bases: somieres, tapibases, canapés

2 años de garantía

Dormio Colchón SuperVisco- Colchón Viscoelástico 135x190x20. (Todas las medidas). € 128.43



Amazon.es Features Viscoelástica de alta densidad de 2cm de grosor (en el lado de la etiqueta).

Recubrimiento en tejido Strech para mejorar la transpiración del producto

Tratamiento de Aloe Vera en el tejido para ayudar al descanso.

Certificados de calidad oeko tex textiles de confianza y aitex en todos los materiales

Tratamiento antiacaros, antibacterias, antimoho, antiestático y antialérgico

Duérmete Online - Colchón Viscoelástico Nature Biogel | Altura 29cm | Confort Máximo | Tejido Termorregulador, 135x190 € 213.49



Amazon.es Features Diseño y calidad: el colchón nature biogel incorpora un núcleo de hr con gran densidad, que nos aporta firmeza, junto a su exclusivo y mullido acolchado viscoelástico con biogel, con microcápsulas de gel que regulan la temperatura, garantizando un confort total en cualquier época del año, además de una excelente aireación interna del colchón, elaborado con materiales 100% transpirables

Confort máximo: colchón exclusivo, firme pero confortable, ideal para quien busca un descanso de calidad a un precio justo y razonable

Tejido premium: colchón totalmente protegido de ácaros, bacterias y hongos, gracias al tratamiento que incorpora en su tejido premium de alto gramaje, evitando la aparición de reacciones alérgicas y aportando un tacto suave y sedoso; en la cara inferior incorpora tejido 3d súper transpirable para una total ventilación y aireación del colchón

Libertad de movimientos: independencia de lechos, de esa no notamos los movimientos del otro durmiente

Producto de confianza: fabricado de forma sostenible en españa, con certificados oeko-tex y certipur de ausencia de sustancias nocivas; la seguridad y bienestar de los tuyos son lo primero; altura total 29cm (+/-1cm) READ Los 30 mejores Lana De Roca capaces: la mejor revisión sobre Lana De Roca

Maxzzz Topper Viscoelastico Carbón de Bambú 135x190x7.5cm Topper con Funda Hipoalergénica Infusión Carbón de Bambú Topper Colchón Antiácaros Diseño Ventilado Antiácaros y Transpirable € 104.99



Amazon.es Features ☞❥USO LADOS DOBLE❤Topper viscoelástica de carbón de bambú suave se adapta a su cuerpo y la espuma de cobre firme alivia los puntos de presión. El topper usado de doble cara rejuvenece el colchón envejecido y proporciona una experiencia de sueño superior para diferentes personas.

☞❥ENFRIAMIENTO, HIPOALERGÉNICO Y RESISTENTE A LOS OLORES❤Maxzzz topper tecnología de celda abierta, el cubrecama distribuye el calor y regula la temperatura corporal. La espuma viscoelástica de carbón de bambú, naturalmente hipoalergénica, resistente a los olores y que absorbe la humedad, lo mantiene fresco y enérgico.

☞❥ALIVIO DE PRESIÓN❤Topper Hecho de viscoelástica densa, este cubre colchón se adapta a las curvas de su cuerpo, acuna los puntos de presión y proporciona una alineación espinal adecuada y un soporte personalizado. Prepárate para despertarte renovado y lleno de energía todos los días.

☞❥CUBIERTA DESMONTABLE Y LAVABLE❤Topper colchón de funda hipoalergénica con cremallera es fácilmente extraíble y lavable a máquina. Además, viene con 4 correas elásticas para mantener el topper en su lugar y eliminar la molestia de tener que reajustarlo constantemente.

☞❥PAQUETE❤ Topper viscoelastico se comprime al vacío y se enrolla, aconsejamos dejar 24-48 horas para que tome su forma. Llega en una pequeña caja, fácil de transportar en coche.

Naturalex | Titanium | Colchón Viscoelástico 135x190 Cm | Alta Gama 30 Cm Máximo Confort | Flexibilidad Duradera | Combinación Premium Látex Memory | Adaptabilidad Ideal Máxima Transpiración Airtex € 199.69



Amazon.es Features TECNOLOGÍA VISCO TITANIUM: Su núcleo transpirable combinado con la tecnología Thermosoft, mejora la calidad del descanso gracias a su estructura de micropartículas de Titanio. Esta perfecta combinación aísla el cuerpo de los campos magnéticos disipando las cargas electrostáticas acumuladas, aportando un descanso mucho más reparador.

ADAPTABILIDAD PERFECTA: La nueva tecnología Blue Látex proporciona más adaptabilidad y flexibilidad gracias a los nuevos componentes de última generación. La combinación con la Viscoelástica nos aporta todas las ventajas de un descanso reparador; una correcta adaptabilidad del cuerpo independientemente del peso corporal. Todo esto con garantía de los más estrictos controles de calidad.

TEMPERATURA ADECUADA EN TODO MOMENTO: El novedoso sistema AirFresh garantiza la circulación del aire dentro del núcleo, adecuando la temperatura en todo momento. El efecto termorregulador nos aporta una temperatura estable en cualquier época del año.

REFERENTE DE LA MARCA: Gracias a sus cualidades de soporte y flexibilidad duradera, el modelo Titanium se ha convertido en un Top Venta de la marca naturalex. Disponible en dos grosores con firmezas diferenciadas, adaptándose a las necesidades de cada durmiente.

FABRICADO EN ESPAÑA: Contamos con el mejor equipo humano y lo último en tecnología del sector del descanso. La garantía de 10 años es la prueba de la excelente calidad de los materiales utilizados. Confiamos en nuestros productos y te ofrecemos 30 noches de prueba.

BedStory Colchon Viscoelastico Aloe Vera Colchones para Cama Hotel Viscoelastica Firmeza Media Anti-ácaros e Hipoalergénicos (135x190cm) € 159.99



Amazon.es Features Colchón de Tela de Aloe VeraLa funda del colchón viscoelástico es de tela de aloe vera, que absorbe la humedad y es transpirable, antibacteriana y antiinflamatoria, hidrata la piel, prolonga el tiempo de sueño, le proporciona un sueño saludable, funda extraíble y diseño antideslizante, que es conveniente para el mantenimiento del colchón a largo plazo.

Estructura de 7 Zonas El colchón de capa viscoelástica se empalma con esponjas de dureza diferente de 5 cm, y la estructura de 7 zonas proporciona soporte para diferentes áreas del cuerpo, alivia la presión corporal y sostiene todas las partes del cuerpo de manera uniforme e independiente.

Proporcione el Soporte Necesario 11cm de espuma de alta densidad con base de colchón de espuma que puede proporcionar el máximo apoyo, reducir los puntos de presión y lograr la alineación correcta de la columna.

Capa de Espuma ViscoelasticaLa espuma viscoelástica de 2 cm debajo de la tela de aloe vera puede adaptarse naturalmente a la curva del cuerpo, lo que permite que el cuerpo descanse en un estado natural y libre de estrés, y una mejor comodidad para dormir.

EmbalajeEl colchón se comprime al vacío y se calandra para darle forma, se recomienda mantenerlo durante 24-48 horas para darle forma. Viene embalado en una pequeña caja para facilitar su transporte en coche.

DUÉRMETE ONLINE Colchón Viscoelástico Sena Reversible | Firme y Confortable | Firmeza Media-Alta | Cara Invierno/Verano, Blanco, 135x190 € 140.11



Amazon.es Features Diseño y calidad: El colchón viscoelástico Sena incorpora un núcleo de hr con gran densidad, que nos aporta firmeza, junto a su exclusivo acolchado compuesto por 2cm de viscoelástica + fibras hipoalergénicas + espuma súper suave en la cara de invierno y 2cm de fibras hipoalergénicas + espuma súper suave en la cara de verano Colchón, elaborado con materiales 100% transpirables

Firmeza media-alta: colchón exclusivo, firme pero confortable, mantiene la columna en su posición más óptima

Higiénico y duradero: Colchón con tratamiento Aloe Vera en el tejido y totalmente protegido de ácaros, bacterias y hongos, gracias al tratamiento Sanitized que incorpora en su tejido premium de alto gramaje, evitando la aparición de reacciones alérgicas y aportando un tacto suave y sedoso; en la cara inferior incorpora tejido 3d súper transpirable para una total ventilación y aireación del colchón

Libertad de movimientos: independencia de lechos, de esa no notamos los movimientos del otro durmiente Lateral del colchón con banda de tejido strech súper transpirable, aportando mayor aireación al colchón

Producto de confianza: fabricado de forma sostenible en españa, con certificados oeko-tex y certipur de ausencia de sustancias nocivas; la seguridad y bienestar de los tuyos son lo primero Altura total 19cm (+/-)

Bedsure Topper Viscoelástico 135x190x7cm - Topper Colchón Antiestático con 1 Funda Extraíble y Lavable - Sobrecolchon Espuma con Efecto Memoria Hipoalergénico € 87.99 € 84.99





Amazon.es Features DISEÑO INNOVADOR DE 7 ZONAS: Presentan una construcción única de diferentes colinas y valles para minimizar la transferencia de movimiento para un mejor alivio del punto de presión y la relajación de todo el cuerpo. Te tranquilizará profundamente para dormir en muy poco tiempo - Bedsure Topper Viscoelastica de Espuma de Memoria implica la mejor manera de amplificar instantáneamente la comodidad de su colchón en 7 zonas diferentes.

SUPERIOR 7CM DE APOYO: Este cubrecolchon altamente transpirable se adapta a su forma distintiva de acuerdo con los contornos de su cuerpo para una distribución uniforme del peso - Hecho de espuma viscoelástica de 7 cm de grosor, el nuevo cubrecolchón va más allá de todos los toppers de espuma plana ordinarios para brindarte un sistema de soporte más perfecto y el máximo lujo.

ESPUMA DE MEMORIA DE ALTA CALIDAD: Con un relleno de espuma viscoelástica de alta densidad, el adorno produce una nueva capa de suavidad similar a una nube en su cama, lo que le ayuda a despertarse renovado - Más transpirable que otras espumas de memoria, el cubrecama personalizado garantiza menos molestias al dormir y transforma su colchón en un refugio armonioso.

CUBIERTA DE COLCHON EXCLUSIVO: Ubicado en una funda de tela extraíble y lavable para una apariencia y apariencia premium, el adorno del colchón le brinda una mejor superficie para dormir y puro disfrute durante toda la noche - Utilice un respaldo antideslizante para evitar que el cubrecolchón se deslice alrededor y duerma tranquilo durante la noche.

Home Heavenly® - Colchón viscoelastico Matt antiacaros, Reversible y Transpirable 15 H +/-2, 90_x_190 € 70.99



Amazon.es Features Home Heavenly crea colección de descanso para el confort de su hogar. El colchón MATT le sorprenderá por su calidad en los materiales y su precio económico. Altura 15 cm. (+/- cm) por la suavidad de sus acolchados, los colchones viscoelásticos pueden sufrir pequeñas variaciones en la altura. Proporciona un descanso optimo, reparador y saludable.

Las capas de confort de este colchón le otorgan una acogida suave, pero con una firmeza y adaptabilidad medio alta, gracias a la densidad del núcleo de 30 kg y la suave viscoelastica.

Viscoelástico de alta calidad aporta propiedad termoreguladora, y alta durabilidad, por su tecnología de vanguardia.

Tejidos de gran calidad: acolchado Soft, suave para mejor acogida, tejido Strech que proporciona adaptabilidad y tejido lateral 3D que facilita la transpirabilidad mientas duermes. Certificado de calidad OEKO TTEX textiles de confianza.

10 años de Garantía, Máxima protección higiénica: anti-ácaros, hipoalergénico y anti-bacterias. Fabricado en España. Disponible en más medidas

Colchón Senator Viscoelástico 135x190x20 cm. Confort de Hotel, Reversible (Invierno/Verano). Acogida con firmeza Media, 20 cm de ALTURA. € 139.99



Amazon.es Features Colchón de alta gama con una altura total 20 cm +/-3 cm. El colchón Senator tiene la máxima tecnología avanzada con un diseño modernista para los más exigentes, perfecta relación calidad precio. Transpirable y reversible, la segunda cara del colchón está fabricada con el tejido 3D auto regulador de la temperatura corporal, ideal para los meses calurosos de verano, donde crea un flujo constante del aire en el interior del colchón, renovándolo continuamente y reduciendo la temperatura

Independencia de lechos para no molestar al otro durmiente con los movimientos. Acogida suave y ortopédica con firmeza media-alta, los 4 cm de viscoelástica y grafeno de 70 KG/M3 moldearán su cuerpo junto con la capa de 200 gr/m2 de fibra siliconada de poliéster que le proporcionarán una suavidad y resiliencia extraordinaria. Su óptima adaptabilidad consigue evitar tensión muscular y favorecer un descanso saludable y reparador.

El acolchado multizona, con 7 zonas de diferentes de confort, más firme en el centro del colchón donde el cuerpo pesa más y progresivamente es más suave en la nuca y cabeza donde se requiere una acogida más delicada. Su núcleo es de Aliforme y contiene una densidad de 33 Kg de alta resistencia que proporciona la firmeza media. Este colchón se entrega enrollado al vacío por ello le recomendamos que le dé un periodo de recuperación una vez abierto de unas 24 horas.

Cada segundo que pases en la cama sentirás como tu cuerpo descansa. Maximiza la calidad de tu sueño. La viscoelástica tiene efecto masaje gracias a sus moléculas que además se encargarán de eliminar la electricidad estática de tu cuerpo.

Tratamientos: Antiácaros, Antibacterias, Antimoho, Antiestático y Antialérgico. Certificados de calidad OEKO TEX textiles de confianza y AITEX en todos sus materiales. Tecnología Suiza para el control de calidad y durabilidad. Fabricado en la CEE.

Dormio Ortopédico - Colchón de Eliocel, Blanco, 135 x 190 cm, altura 21 cm € 126.98



Amazon.es Features Altura total 21cm; disponible también en altura de 24 cm

Recubierto por tejido STRECH acolchado con fibra ANTIBLOCK

Su óptima adaptabilidad consigue evitar tensión muscular y favorecer un descanso saludable y reparador

Totalmente ergonómico con acoplamiento perfecto a las formas de nuestro cuerpo

Diseñado con un acolchado tapa a tapa; platabanda con tejido STRECH con aireadores de rejilla y poros abiertos para mayor transpirabilidad READ Los 30 mejores Calentador De Leche capaces: la mejor revisión sobre Calentador De Leche

Amazon Basics - Cubrecolchón de espuma con memoria confortable con correas, 4 cm - 135 x 190 cm € 56.91 € 49.16





Amazon.es Features Cuenta con 7 zonas corporales para maximizar el confort

Las zonas texturizadas reducen la presión en los diferentes puntos de contacto del cuerpo para evitar balanceos y giros, y reducen el dolor articular, de artritis y ciática.

La funda extraíble y lavable (60% poliéster y 40% rayón) cuenta con tecnología de tejido de última generación para un tacto suave y lujoso.

Se fija con correas en las 4 esquinas, para que no resbale mientras duermes

CertiPur-EU y OEKO-TEX certificados para garantizar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad

DORMIDEO Colchón Viscoelástico Thunder 80x190 / 21 cm € 91.68

Amazon.es Features Part Number TNDR80x190x21 Model Matelas Thunder Mémoire de Forme Size 80x190 / 21 cm

Zinus - Menta, colchón viscoelástico de 90x190x25cm, Certificación OEKO-TEX® € 73.84



Amazon.es Features Soporte firme y adaptación ergonómica óptima con una cubierta acolchada de fibra, espuma viscoelásticainfiltrada con extracto de té verde y resortes resistentes

Zinus infiltra sus productos de espuma viscoelástica con extracto de té verde natural, un antioxidante seguro y confiable, y aceite de semilla natural para mantener la frescura del producto e inhibir las bacterias.

Las capas del colchón incluyen: espuma viscoelástica acolchada de 0,6 cm; Espuma de confort acolchada de 0,5 cm; Espuma de soporte de 3,8 cm; Muelle resistente de 15 cm que proporciona comodidad y soporte para aliviar la presión. Rematado con un relleno de microfibra; Funda jacquard de punto suave y transpirable para completar un sueño firme pero cómodo.

CertiPUR-US certificada, cumple con los más estrictos estándares de calidad en el material, la duración y el impacto ambiental del material. Todos los materiales y tejidos utilizados han sido inspeccionados y certificados por la norma OEKO-TEX Standard 100.

Generalmente, cuanto más grueso es el colchón, más se siente. Si bien aprendimos que el grado de firmeza difiere según la preferencia y la condición corporal de cada individuo, hemos estandarizado la firmeza de nuestros productos. En una escala del 1 al 10, siendo 10 el más lujoso, el colchón de té verde de 20.32 cm tiene una calificación de 6.1, que es medianamente firme

BedStory Colchon Viscoelastico Bambú 90x190CM Colchones para Cama Hotel Viscoelastica Firmeza Media Anti-ácaros e Hipoalergénicos € 99.99



Amazon.es Features 【Colchón Viscoelástica Bambú 】una altura total 20 cm +/-2 cm.Hay una capa de espuma de memoria Bambú dentro del colchón para eliminar la humedad y absorber el sudor, diluir el olor, refrescar el aire, prolongar el sueño profundo y proporcionarle un sueño saludable.

【Suavidad y Soporte】Colchón de la capa de espuma de memoria consiste en espuma de memoria, que puede soportar de manera uniforme e independiente cada parte del cuerpo, de modo que la columna vertebral esté correctamente alineada en una posición neutral.

【Proporcione el Soporte que Necesita】 10 cm la espuma de colchones espuma base de alta densidad proporciona el máximo soporte, reduciendo los puntos de presión y logrando una alineación adecuada de la columna vertebral.

【Anti-ácaros e Hipoalergénicos 】Colchón Hipoalergénico Recubrimiento hipoalergénico ,colchón de carbón de bambú, eliminar el olor Tratamiento antiácaros, antibacterias, antimoho, antiestático y antialérgico.

【Confort Perfecto】Colchon Cama la capa de espuma viscoelástica se adapta a su curva, lo que ayuda a eliminar los puntos de estrés y aumenta la comodidad, brindándole una increíble comodidad de primera clase.

Avenco Colchón 135×190 viscoelástico,Espuma colchon,Grosor 20 cm, Certificada CertiPUR-US,100 Noches de Prueba,garantía de 10 años proporcionada por Avenco, Colchón en Caja € 279.00



Amazon.es Features ・MANTÉGASE FRESCO TODA LA NOCHE: Colchón 135×190 Avenco de primera calidad está diseñado con espuma infundida en gel con celdas abiertas para que esté ventilado para satisfacer sus necesidades. La espuma de gel ajusta naturalmente la temperatura del colchón para que duerma cómodamente mientras reduce el sudor y la transpiración durante clima cálido o húmedo.

・MEJOR SOPORTE Y ALIVIO DE PRESIÓN: Las capas en forma de onda de doble flujo de aire proporcionan mejor ventilación mientras dispersan la presión corporal. Nuestra base de espuma de alta densidad alivia los puntos de presión y se adapta a su cuerpo, brindando un soporte inigualable durante la noche. Adecuado para personas que duermen de lado y boca abajo. Dile adiós al dolor de espalda.

・DUERMA PROFUNDAMENTE CON EL COLCHÓN MEDIANO AVENCO: 2 capas de felpa de espuma viscoelástica crean una superficie para dormir cómoda y afelpada para una noche de sueño más reparadora. La funda del colchón transpirable y agradable para la piel proporciona una mayor comodidad.

・LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DEL SUEÑO: 4 capas de espuma CertiPUR-US para un ambiente de sueño seguro y saludable. Espuma viscoelástica de gel de 1.18 pulgadas, Espuma Confort de 1.82 pulgadas, Espuma de alta densidad con flujo de aire de 3.5 pulgadas y Espuma de soporte de base de alta densidad con flujo de aire de 3.5 pulgadas. Por favor, espere de 24 a 72 horas para expandir su tamaño completo. Los tamaños están sujetos a ± 0.5 pulgadas.

・PRODUCTO DE CONFIANZA: Terminado con una funda de tejido de urdimbre, este lujoso colchón 135×190 está comprimido e inteligentemente puesto en caja para una entrega e instalación conveniente. Cuenta con 100 Noches de Prueba con garantía de 10 años proporcionada por Avenco.Altura total 20cm (+/-).Nota: No es compatible con el marco ajustable.

Duérmete Online Cama Completa con Colchón Viscoelástico Sena Reversible (Cara Invierno/Verano) + Somier Basic + Almohadas, Conjunto, 135x190 € 198.69 € 193.24



Amazon.es Features La oferta incluye somier de láminas basic con juego de 6 patas cuadradas con abrazadera + colchón Viscoelástico Sena Reversible, con cara de invierno y verano + dos almohadas de fibra con tacto suave de 70cm

Somier de láminas: estructura de acero con refuerzo central; estructura con tubo de acero de 30 x 30 mm; láminas de madera de chopo natural de 100 mm; incluye juego de 6 patas metálicas cuadradas con abrazadera, de 26 cm

La medida de 90 cm incorpora 1 barra central de refuerzo; las medidas de 135 y 150 cm incorporan 2 barras centrales; en esas barras es donde se deben colocar la quinta y sexta pata, de modo que queden 4 patas en las 4 esquinas del somier y las otras dos en las barras más internas, así el peso se distribuye de forma óptima

Colchón Viscoelástico Sena reversible: Acolchado: tejido strech en cara de Cara Invierno y tejido 3d súper transpirable en cara de verano; 2 cm de viscoelástica + súper soft + fibras hipoalergénicas en la cara de invierno y 2 cm de súper soft + fibras hipoealergéncias en la cara de verano. Núcleo compuesto por un bloque de hr de célula abierta con dureza media-alta, que aporta la firmeza y flexibilidad adecuadas para un buen descanso; totalmente hipoalérgico y muy transpirable; altura total: 19cm (+/-1 cm)

Producto de confianza, fabricado en españa, con certificados de calidad oeko-tex y certipur, fabricado de forma sostenible y libre de sustancias nocivas, antiácaros y antibacterias

Dormio Zafiro Colchón viscoelástico, Blanco, 135 x 190 x 24 cm (Todas las medidas) € 157.40



Amazon.es Features Altura total 24 cm; disponible también en altura de 21 cm

Núcleo de ELIOCEL de alta resistencia y acolchado de 3 capas

Tratamiento antiácaros, antibacterias, antimoho, antiestático y antialérgico

Su óptima adaptabilidad consigue evitar tensión muscular y favorecer un descanso saludable y reparador

Combina la firmeza de su núcleo con la propiedad termorreguladora de la viscoelástica, sensible a la temperatura corporal y ambiental

Living Sofa Colchón Reversible 135x190 cm Real Confort | Altura +/- 25 cm | Doble Cara Invierno/Verano con Sistema Visco Soft Adaptable | Alta Densidad | Sistema multicapas | 9 Zonas de Descanso € 169.00

Amazon.es Features ★ [COLCHÓN FUNCIONAL] ★ Altura total: +/- 25 cm. Consta de un diseño elegante y meticuloso. Acogida agradable, suave al tacto para mejorar la experiencia durante el descanso. Firmeza Media-Alta que se adapta progresivamente al cuerpo. Espumación moldeada en diferentes densidades para personalizar el reposo de cada una de las partes del cuerpo.

★ [ESPUMACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN] ★ Colchón reversible Doble Cara Invierno/Verano confeccionado artesanalmente con la última tecnología de espumación Visco Soft multicapas. Núcleo de espumación de alta densidad Excellent Plus HR con Sistema de adaptación de 9 Zonas de descanso, que permiten aliviar la presión sobre los puntos más delicados del cuerpo, permitiendo un descanso más saludable y confortable. Colchón anatómico y ergonómico con Independencia total de lechos.

★ [TECNOLOGÍA MULTICAPAS] ★ Cada una de las caras diseñadas con un sistema multicapas: Capa SuperCell 100% transpirable, que permite la circulación del aire, evitando malos olores y mejorando la transpiración del colchón. Capa con ViscoSoft moldeable que se adapta a la postura del cuerpo. Capa Thermograde el control de la temperatura, mejorando el descanso en los meses más calurosos.

★ [TEJIDOS ESPECIALES] ★ Tejido Spin&Care de fibras naturales hipoalergénicas. Tacto agradable extra suave y envolvente. Con micropartículas de carbono orgánico anti sudoración que permiten prevenir humedades propias del colchón. Tejidos naturales Anti ácaros, Anti bacterias y Anti moho, libres de sustancias nocivas.Certificado mundial de calidad Oeko Tex textiles de confianza. Certificado ISO 9001. Certificado CETEM .

★ [100% SATISFACCIÓN CLIENTE] ★ La experiencia y la exclusividad en la fabricación, de uno de los mayores fabricantes nacionales, sumado a la gran calidad de los materiales que componen este colchón, asegura un mantenimiento óptimo de las condiciones y beneficios de este equipo de descanso. El colchón es enviado al vacío y enrollado para facilitar su transporte. Debe dejarse reposar 24-48h previas a su uso para que retome su forma y características. Garantía del núcleo 5 años.

TECNOCOLCHÓN - Colchón de Muelles Ensacados y Viscoelástica 135x190 Tecno Spring® Visco y 24 cm de Altura | Reversible Verano-Invierno | Tejido Strech Cerámico | Alto Confort y Descanso. € 304.75



Amazon.es Features MATERIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN | Bloque de muelles ensacados independientes última generación de gran adaptabilidad, independencia de lechos e inmejorable transpiración para mejorar el descanso. Su firmeza y confortabilidad hacen que sea único.

ADAPTACIÓN PERFECTA | Relleno de viscoelástica termosensible transpirable. Se adapta al cuerpo perfectamente aliviando la presión sobre los vasos sanguíneos regulando la temperatura y mejorando la circulación sanguínea. Colchón reversible con asas.

TEJIDO STRECHT CERÁMICO | Tejido elástico ergonómico fabricado con microcápsulas cerámicas. La cara posterior es de tejido tridimensional 3D microperforado, dispone de una cámara de aire interior que regula la temperatura y el exceso de calor.

MÁXIMA ESTABILIDAD Y FIRMEZA | Sistema de ensamblado "Dura Box". El colchón y su núcleo, están ensamblados por un perímetro de poliuretano de máxima densidad por alta presión. Mantiene la estabilidad y firmeza del colchón de forma duradera.

FABRICACION NACIONAL | Colchón muelles ensacados Tecno Spring totalmente fabricado en España bajo estrictos controles de calidad. Materiales de primera calidad, con los certificados Oeko-Tex, libre de sustancias nocivas para la salud y CertiPUR.

Pikolin Leah - Colchón viscoelástico y espuma HR, Altura 24cm, Firmeza Alta, Confort Visco, Calidad Óptima, Protección Higiénica Total, 135x190 € 323.69



Amazon.es Features Leah es el colchón de HR confort visco de altas prestaciones de PIKOLIN. +/- 24 cm de grosor. Nivel de confort y firmeza alta.

Descanso individualizado sin hundimientos: su diseño facilita la plena independencia de lechos de manera que no se notan los movimientos de la otra persona al dormir.

Leah con 24 cm de grosor es un modelo que se adapta a todos por sus prestaciones y tecnologías; duermas de lado, boca arriba, solo o acompañado, seas caluroso o no; deja de buscar. Cala es tu colchón. Se entrega embalado al vacío y protegido con una caja de cartón para mayor protección e higiene. Alcanza su altura completa tras 48hrs. de su desembalado.

Nunca tendrás que preocuparte por la higiene, la tecnología triple barrera de PIKOLIN ofrece una protección higiénica total y permanente; actúa contra las principales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos. A diferencia de otros tratamientos TripleBarrera es permanente durante la vida útil del colchón.

Nuestros colchones en caja son el resultado de más de 70 años de experiencia, pensados para satisfacer todas tus necesidades de descanso, por más exigentes que sean; un nuevo formato de fácil manipulación que cuenta con la calidad y comodidad de tu Pikolin de siempre. Con la garantía del líder en descanso. READ Los 30 mejores Plantas Contra Zombies capaces: la mejor revisión sobre Plantas Contra Zombies

Dormio Esmeralda Colchón ViscoSoft reversible, Blanco, 135 x 190 x 24 cm (Todas las medidas) € 159.15



Amazon.es Features Altura total 24 cm

Colchón reversible con cara de invierno de tejido STRECH y 3 cm de Viscosoft y cara de verano con tejido 3D transpirable y 3 cm de Viscosoft, para que circule el aire

Combina la firmeza de su núcleo de ELIOCEL con la propiedad termorreguladora del Viscosoft

Su óptima adaptabilidad consigue evitar tensión muscular y favorecer un descanso saludable y reparador

Ergonómico, reversible e insonoro

Maxzzz Colchon Viscoelastico Bambú Colchones para Cama 20CM Colchones Carbón de Bambú 135x190cm Colchón Dureza Media Antiácaros e Hipoalergénico Funda Lavable Cómodo y Transpirable € 174.99



Amazon.es Features Carbón de Bambú❣: Colchón viscoelástica de carbón de bambú es transpirable, ayuda con el control de la temperatura y tiene propiedades que absorben la humedad. Evita que los humanos tengan ácaros del polvo, bacterias y malos olores. Promueve el metabolismo junto con la circulación sanguínea.

Viscoelástica Gel❣: Maxzzz viscoelástica de gel frío infundida en gel, para que puedas escapar del calor. Este colchón viscoelástica está diseñado con capas de espuma, viscoelástica de gel, espuma de carbón de bambú y espuma base de alta densidad, que mejoran el soporte y la disipación del calor.

Relieve Stress❣: Múltiples capas de espuma de diferente densidad, el colchón de firmeza media puede adaptarse a la curva de su cuerpo. Sentirás el apoyo en el cuello hacia atrás y la cadera, pero también dormirás cómodamente, aliviarás el estrés corporal del trabajo diario y te despertarás dinámicamente.

Funda Removible con Cremallera❣: El colchón viene con cremallera, desmontable y lavable a máquina. Es fácil de limpiar y refrescar su colchón cuando el colchón se ensucia.

Envío Inteligente y Garantía❣: Los colchones se comprimen, enrollan y envían en una caja convenientemente a su puerta para una fácil instalación. Se recomienda una recuperación de 72 horas para que su nuevo colchón recupere su forma original. No dude en contactarnos con cualquier pregunta.

RECCI Topper Viscoelástico 135x190, 6 cm Topper Colchón de Espuma con Alivio de la Presión, Sobrecolchón Hipoalergénico de Bambú Extraíble y Lavable en Lavadora, CertiPUR-EU [135 x 190 x 6cm] € 114.99





Amazon.es Features AUTÉNTICA ESPUMA VISCOELÁSTICA - El topper RECCI está hecho de espuma viscoelástica 100% pura y auténtica, puede adaptarse perfectamente a la forma de su cuerpo y ofrecerle el máximo alivio de la presión corporal. Sin ninguna aditivos(gel, áloe, lavanda), el cama topper RECCI está diseñado para aquellas personas que anhelan la verdadera sensación de contorno corporal de la espuma viscoelástica de calidad.

SOPORTE DE 6 CM SIN ATAJO - RECCI topper viscoelástico presenta una espuma viscoelástica de calidad intacta de 6 cm, que le ofrece el soporte adecuado que se merece. No cortamos la espuma viscoelástica, comprometiendo la comodidad para aliviar la presión y el soporte de los puntos de presión corporal de la espuma viscoelástica de calidad.

FUNDA DE ENFRIAMIENTO - La funda está hecha en un 60 % de viscosa de bambú para absorber mejor la humedad, regulación de la temperatura del sueño y tener un tacto suave. Es resistente a los ácaros del polvo e hipoalergénica, totalmente extraíble y lavable en lavadora para facilitarte el lavado. Con tiras elásticas para sujetar mejor el topper colchón a tu colchón, ofreciéndote un sueño tranquilo e ininterrumpido.

CONFORT Y CALIDAD CERTIFICADOS - El topper colchón RECCI está aprobado por CertiPUR-EU y STANDARD 100 por la certificación OEKO-TEX. Nos preocupamos tanto por su sueño como por su salud, por eso estamos fabricando nuestro producto con excelente calidad, seguridad y durabilidad.

PARA MEJOR LA EXPERIENCIA - Por favor permita que la espuma viscoelástica se expanda por sí sola SIN LA FUNDA en un área altamente ventilada durante al menos 24-48 horas antes del primer uso. RECCI protege a nuestros clientes de cualquier defecto de fabricación en un plazo de 10 años, contáctenos para cualquier pregunta.

DORMIDEO Visco Basic - Colchón Viscoelástico Barato, Higiénico y Transpirable 135x190 € 108.50

Amazon.es Features 2cm de Viscoelástica con Supersoft.

Altura total 16cm +/- 2cm. Ideal para camas nido.

Capa Intermedia de acolchado de fibras.

Tejido Strech higiénico, transpirable y antideslizante.

Núcleo HR (Alta Recuperación) 25 kg/m3 de densidad que proporciona la adaptabilidad y la firmeza adecuada.

COSMOS | Eclipse | Colchón 135x190 Cm Viscoelástico Doble Capa Reversible | Tecnología FlexiMax Transpirable | Confort Adaptado 7 Zonas Diferenciadas Al Cuerpo | Hipoalergénico | Oekotex € 149.69

Amazon.es Features ¿SU PUNTO FUERTE? Sus 18 Cm: Este modelo está pensado para esos huecos donde no cabe ningún colchón grueso. Gracias a sus 18 cm, no tendrás que preocuparte y podrás aprovechar esos espacios tan reducidos con los muebles actuales.

¿TAN ESTRECHO SERÁ BUENO?: Sí. Hemos conseguido adaptar nuestras tecnologías de modelos superiores a este en concreto adaptando Viscoelástica de última generación en las caras verano e invierno.

VENTILACIÓN AL MÁXIMO: Tejidos AirFresh y Deluxe para una ventilación constante a través de sus micro células abiertas adecuándose a las necesidades de cada noche dejando pasar el aire constantemente.

CONFORT EN TU DESCANSO: Con su estructura compuesta por 7 zonas de confort diferenciadas, este modelo ofrece un descanso absoluto de la cabeza a los pies, adaptándose perfectamente a la forma del cuerpo y a las diferentes posiciones de descanso.

FABRICADO EN ESPAÑA: Controles de materias primas certificadas por OEKO-TEX Standard 100, la garantía de 10 años es la prueba de la excelente calidad de nuestros colchones.

Duérmete Online Colchón Viscoelástico Lite Reversible, Firme y Confortable, Muy Transpirable, Cara Invierno/Verano, Blanco, 135 x 190 € 128.59



Amazon.es Features Diseño y calidad: El colchón viscoelástico Lite incorpora un núcleo de espuma ecosostenible Compact System con gran densidad y alta recuperación, que nos aporta firmeza, junto a su exclusivo acolchado compuesto por 2cm de viscoelástica + fibras hipoalergénicas + espuma súper suave en la cara de invierno y 2cm de fibras hipoalergénicas + espuma súper suave en la cara de verano. Colchón, elaborado con materiales 100% transpirables

Firmeza Alta: Colchón exclusivo, firme pero confortable, mantiene la columna en su posición más óptima

Higiénico y duradero: Colchón con tratamiento Aloe Vera en el tejido y totalmente protegido de ácaros, bacterias y hongos, gracias al tratamiento Sanitized que incorpora en su tejido premium de alto gramaje, evitando la aparición de reacciones alérgicas y aportando un tacto suave y sedoso; en la cara inferior, la de verano, incorpora tejido malla 3d súper transpirable para una total ventilación y óptima aireación del colchón

Libertad de movimientos: independencia de lechos, de esa no notamos los movimientos del otro durmiente. Lateral del colchón con banda de tejido súper transpirable, aportando mayor aireación al colchón

Producto de confianza: fabricado de forma sostenible en españa, con certificados oeko-tex y certipur de ausencia de sustancias nocivas; la seguridad y bienestar de los tuyos son lo primero. Altura total 20cm (+/-)

