Los 30 mejores Camara De Fotos Infantil capaces: la mejor revisión sobre Camara De Fotos Infantil

Faburo Set de Cámara de Fotos Digital para Niños, Cámara Infantil con Tarjeta de Memoria Micro SD 32GB, Cámara Digital Video cámara Infantil para Niños Niñas Regalos de cumpleaños, 1080P, Rosa € 25.99

€ 21.99 in stock 4 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Varios Accesorios: esta cámara rosa para niños viene con una tarjeta micro SD de 32G, que puede almacenar más de 10000 imágenes. (La cámara no puede disparar sin la tarjeta). También viene con un lector de tarjetas de memoria, cable de carga USB, acollador para proporcionar protección adicional a la cámara contra caídas accidentales, bolsas de terciopelo con cordón para almacenar la cámara y otros artículos pequeños, y esquinas de montaje de foto autoadhesivas.

Mini Cámara Digital: la mini cámara para niños equipada con una pantalla de alta definición de 2.0 pulgadas, lente de 13 megapíxeles,resolución de video: 1920 * 1080; resolución de la cámara :4000 * 3000, batería incorporada con capacidad de batería de 400mA y voltaje de carga de 5v para USB rápido cargando. Es conveniente transportar y 3-5 horas de tiempo de uso. Soporte para múltiples idiomas (chino, inglés, japonés, español, francés, alemán, italiano y otros idiomas).

Multifunciones: esta cámara tiene múltiples funciones, como disparar, video, juegos (como serpientes) y otras funciones para que los niños se diviertan sin fin. La función de enfoque automático facilita la toma de fotos.La tarjeta de memoria y la interfaz no deben tocar el agua.

El mejor regalo para niños: esta mini cámara es adecuada para niños de 5 a 10 años y los niños deben usar bajo la supervisión de adultos. No es una cámara de gama alta, sino una cámara digital como un juguete para que los niños tomen fotos y se diviertan, los niños pueden tomar sus fotos favoritas, grabar su memoria inolvidable y desarrollar su interés en la fotografía.

Pegatinas de esquina de fotos multifuncionales: las pegatinas de esquina de fotos tienen 102 piezas para cada hoja, que pueden adjuntar 25 fotos. Si la tarjeta de memoria está instalada y no hay respuesta, puede reiniciar la cámara y probarla. La cámara de nuestros niños está patentada y se puede comprar con confianza. ►Nota: Este producto ha sido registrado en la Patente Europea de Diseño. Por favor no lo venda sin nuestro permiso.

Camara Fotos Infantil - Cámara Fotos Niños con Pantalla Grande de 3,5 Pulgadas 1080P HD 12MP Incorporada Tarjeta SD de 32GB USB Recargable Cámara Digital Selfie Niñas Niños Cumpleaños Navidad Regalos € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2021 Mejor cámara para niños mejorada】Esta cámara digital para niños tiene doble cámara, pantalla grande de 3,5 pulgadas, selfie está disponible y puede tomar hasta Video, y la nueva versión mejoró en gran medida la definición de las fotos más claras. (HD 1080p / 720p de vídeo y 8MP / 5MP / 3MP fotos.) Se aumentará la creatividad de su hijo y grabar cada momento desde la perspectiva de su hijo.

【Multi-función & 32GB de Alta Capacidad】Las nuevas cámaras y videocámaras para niños vienen con más funciones, basadas en la captura de fotos original, la grabación de vídeo, la reproducción, el aumento de disparos en ráfaga, el temporizador automático, 4 filtros clásicos, 12 lindos marcos de dibujos animados, 12 idiomas disponibles.Que pueden permitir a sus hijos desarrollar su imaginación y mejorar su inteligencia. Cada cámara para niños incorpora una tarjeta micro SD de 32 GB.

【Material Seguro & Cubierta a Prueba de Golpes】Esta cámara digital para niños está fabricada con materiales no tóxicos respetuosos con el medio ambiente y material suave. Carcasa protectora a prueba de golpes, duradera y segura para los niños. Pequeño y ligero, fácil de llevar, puede disparar en cualquier lugar.

【Batería recargable de larga duración en espera】 Esta cámara de vídeo para niños tiene una batería de litio recargable incorporada de 1000mAh, el tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas y puede tomar fotos durante 2-4 horas. Así que su hijo no tiene que preocuparse por quedarse sin batería, podría ser recargado por el cable USB con el ordenador u otros dispositivos con un puerto USB. Sólo tiene que abrir la llave del interruptor, entonces puede disfrutar de la diversión de tomar la foto

【Garantía de satisfacción del 100% & grandes regalos】Nuestra cámara para niños es el regalo perfecto para cumpleaños, vacaciones, Navidad, Acción de Gracias y cualquier otra ocasión especial. Destinado a las edades de 3 a 10 años. ITSHINY Kids Camera admite 30 días de devolución del dinero y 12 meses de garantía y servicio de atención al cliente gratuito de por vida. Un equipo de servicio post-venta calificado, 7 días/ 24 horas sirviendo para usted.

Hangrui Cámara Digital para Niños,Cámara Fotos Infantil con 32GB TF Tarjeta,Pantalla de Protección Ocular IPS de 1080P 2,0" HD Selfie Video Cámara Fotos Niños Regalos para Niños y niñas(Rosado) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◙【20.0MP & Video HD de 1080p】 Esta cámara digital cuenta con cámaras duales delanteras y traseras, 20.0 megapíxeles y video HD 1080P, que mejora la claridad de imagen más nítida que las cámaras tradicionales. La cámara de video para niños tiene píxeles de video HD 1080P (1920 * 1080), por lo que grabará momentos aún mejores para niños y niñas. Esta cámara es un juguete para niños, no compare sus datos de referencia con una cámara profesional.

◙【32 GB & 1000 mAH】La batería incorporada de 1000 mAH se puede utilizar durante aproximadamente 3 horas. Es compatible con la mayoría de las computadoras y portátiles, y admite voltaje y corriente: DC 5 V / 0,5-1A.La cámara para niños viene con una tarjeta micro SD de 32 GB y un lector de tarjetas, que puede almacenar aproximadamente 3000 fotos o cientos de videos. Sus pequeños fotógrafos pueden comenzar a capturar el mundo que los rodea.

◙【Multifunción】La nueva cámara para niños presenta una variedad de funciones,grabación de video, reproducción, autorretratos, adhesivos fotográficos y minijuegos, 40 marcos divertidos disponibles. el producto también tiene una cámara frontal, selección de escena y una pantalla a color IPS de 2,0 pulgadas. (Nota: hay una película protectora delgada en la pantalla para protegerla de arañazos. Puede pelar esta película protectora después de recibir la cámara).

◙【Fácil de Cargar】La carcasa de la cámara está hecha de silicona suave, muy pequeña y liviana para que sus hijos puedan sostenerla fácilmente. El material ecológico de silicona suave no tóxico, carcasa protectora a prueba de golpes, duradero y adecuado para niños de 3 a 10 años, adecuado para manos pequeñas, con un cordón, la cámara es fácil de transportar, solo captura la escena o el animal y familia para vivir juntos y experimentar la diversión de la naturaleza.

◙【El Mejor Regalo para Niños】 La cámara está empaquetada en una exquisita caja de regalo, el mejor regalo para Navidad / Año Nuevo / vacaciones / cumpleaños para niños. Los niños pueden comenzar a observar y registrar los detalles del mundo a través de la lente, disfrutando de la diversión de tomar fotografías. Dele a sus hijos más iniciativa y cree más diversión en su infancia. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para resolver el problema por usted.

ShengRuHai Cámara de Fotos Digital para Niños,Rosa € 25.59 in stock 2 new from €25.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo perfecto para niños:La primera cámara de padres a hijos y la primera cámara para que los niños vean y graben el mundo.2020 Nuevo Cámara,tiene función selfie.En comparación con otras cámaras en el mercado, la cámara puede disparar y almacenar algunas fotos incluso si sin la tarjeta.

Más accesorios:Esta cámara rosa para niños viene con una tarjeta micro SD de 32G, lector de tarjetas de memoria, cable de carga USB, acollador para proporcionar protección adicional a la cámara contra caídas accidentales, bolsas de terciopelo con cordón,esquinas de montaje de foto autoadhesivas,dispositivo de estampado,Papel en relieve,Cinta de encaje,Tijeras de encaje.

La mini cámara para niños equipada con una pantalla de alta definición de 2.0 pulgadas, lente de 13 megapíxeles,resolución de video: 1920 * 1080; resolución de la cámara :4000 * 3000, batería incorporada con capacidad de batería de 600mA y voltaje de carga de 5v para USB rápido cargando. Soporte para múltiples idiomas (chino, inglés, japonés, español, francés, alemán, italiano y otros idiomas).Ofrece fotos y videos de alta calidad, que es la "obra maestra" de sus pequeños.

Safe Materials y anti-drop Design:Pequeña cámara fabricada con alimentos de calidad amigable para los niños, No tóxica, No dañará el cuerpo de sus niños. La cámara para niños con cordón es compacta y liviana. Al salir, los niños pueden guardarlo en sus bolsillos o alrededor de sus cuellos.

Esta cámara tiene múltiples funciones, como disparar, video, juegos (como serpientes) y otras funciones para que los niños se diviertan sin fin. La función de enfoque automático facilita la toma de fotos.Fotografía de lapso de tiempo; disparo con temporizador; autofoto; grabación de video; disparo continuo; enfoque automático; 4 filtros y muchos marcos de fotos como Halloween, etc.

YunLone Cámara para Niños 12MP Selfie Cámara Digital 1080P HD Video Cámara Infantil 32GB TF Tarjeta, Estuche de Transporte, Batería Recargable 1200 mAh,2 Pulgadas, Regalos Juguete - Azul € 27.99

€ 23.79 in stock 1 new from €23.79

2 used from €26.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [12MP foto píxel , 1080P video resolución, Selfie función, 1200mAh batería] Cámara para niños mejorada con pantalla IPS de 2.0 pulgadas, lentes delanteros y traseros de 12 megapíxeles incorporados que brindan una excelente calidad fotográfica. Esta cámara para niños puede grabar video de 1920x1080p, equipada con una batería de iones de litio de 1200mAh. Los niños pueden tomar fotografías y grabar videos durante más tiempo para registrar su tiempo de felicidad. (Cargue la cámara antes de usarla)

[Cámara para niños] Silicona segura y materiales a prueba de golpes, no tóxicos y ecológicos. La dimensión de la cámara es 91 * 39 * 61 mm, el peso 91 g. Adecuado para manos pequeñas de niños. Es liviano, fácil de transportar y no agregará una carga adicional a los niños. Ofrecemos garantía de 12 meses. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con nosotros a través de 'Mensajes de compradores'.

[Juegos de rompecabezas y funciones multifunción] 7 filtros, 30 marcos de fotos, marcos de espejo, tres disparos continuos, disparos a intervalos, agregan diversión a la fotografía. Un gran regalo para que los niños exploren el mundo y registren su infancia. Equipado con 3 juegos de rompecabezas, incluidos Snake, Sokoban, etc. También puede descargar archivos de música a la tarjeta SD, insertar la tarjeta SD en la cámara y luego usar esta cámara para bebés para reproducir música.

[Cámara digital para niños con juego completo de accesorios] Viene con una tarjeta microSD de 32GB, lector de tarjetas, cable de carga USB, cordón, pegatinas de dibujos animados y un estuche de transporte para guardar la cámara y otros artículos pequeños. Los niños pueden grabar todos los momentos maravillosos de una manera sencilla y cómoda.

[Juguetes y regalos de crecimiento para niños y niñas] Las fotos claras y los videos vívidos capturan sus momentos creativos en la vida y registran su risa en interacción con la naturaleza. Un regalo sorpresa para los niños en el Día del Niño, cumpleaños, Navidad y viajes de vacaciones. READ Los 30 mejores Huwai P20 Lite capaces: la mejor revisión sobre Huwai P20 Lite

ERAY Cámara para Niños, Cámara Infantil, 20MP/ 1080P/ IPS Pantalla de 2 Pulgadas/ 32GB TF Tarjeta Incluida/ 8X Zoom/ Apagado Automático/ Múltiples Modos, Juguete para 3-10 Años, Rosa € 29.99

€ 25.49 in stock 1 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【20 MEGAPÍXELES DE FOTO & HD1080P DE VÍDEO】: ERAY cámara para niños está equipada con cámara frontal y cámara trasera, que ambos son 20 megapíxeles y mejoran en gran medida la definición de las fotos. Y tiene una resolución de video HD 1080P con una pantalla de 2.0 pulgadas y un zoom digital de 8X. La cámara de video mantendrá todos los momentos maravillosos claros para niños o niñas ► La pantalla de la cámara tiene un protector para evitar que se raye durante el transporte

【FUNCIONES MÚLTIPLES】: 2020 ha actualizado varias funciones nuevas - Basado en la captura original de fotos, grabación de video y reproducción, la cámara infantil aumenta más el modo de selfie, temporizador automático, disparo continuo, configuración de fecha, 3 juegos de entrenimiento, etc. Además, la cámara cuenta con 28 pegatinas de fotos, y los niños pueden divertirse más durante el uso

【RESISTENTE A GOLPES Y PORTÁTIL】: La cámara para niños adopta la carcasa de silicona súper suave, no tóxico y seguro, le proporciona una sensación táctil cómoda; utiliza materiales a prueba de golpes, que pueden evitar que se rompan por caídas. El tamaño compacto hace que la cámara sea fácil de transportar a todas partes (se proporciona una bolsa portátil), y un cordón duradero diseñado para permitir a los niños colgar la mini cámara en el cuello

【BATERÍA DE 850MAH RECARGABLE & 32GB DE ALTA CAPACIDAD】: Esta cámara para niños está equipada con una batería de litio recargable de 850 mAh y los niños pueden usar la cámara durante 3 a 4 horas. Viene con una tarjeta TF de 32G que puede almacenar miles de fotos. ¡No tenga miedo de quedarse sin batería! Conéctese a la computadora mediante un cable USB para transferir fotos/ videos o cargar la cámara en 2 a 3 horas

【BUEN REGALO Y LISTA DE PAQUETE】: Esta cámara para niño es un regalo perfecto para los niños y niñas de 3 a 10 años. En el kit incluye: 1 x Cámara para niños, 1 x USB cable de carga, 1 x 32GB tarjeta de memoria (ya insertada en la cámara), 1 x Lector de tarjeta, 1 x Bolsa portátil, 1 x Cordón, 1 x Blister de pegatinas, 1 x Caja de embalaje, 1 x Manual de usuario en castellano

Camara Fotos Infantil Juguete para Niños Cámara Digital para Niños pequeños 2 Inch HD Pantalla with Calidad 32GB TF Tarjeta Regalos Juguete para 3 a 12 años Niños y niñas (azui) € 25.86 in stock 2 new from €25.86

2 used from €22.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♒Pantalla IPS de 2 pulgadas y tarjeta TF de 32 GB: Equipado con pantalla IPS de 2 pulgadas para mostrar imágenes realistas. Con un gran ángulo de 100 grados, puede satisfacer las necesidades de los niños. La tarjeta TF de 32 GB puede almacenar más de 3000 fotos.

♒USB recargable y transferencia de datos USB:Carga con un cable USB Batería de ,Ya no tiene que preocuparse por reemplazar la batería.. Se puede conectar con la computadora (Windows, Mac) para transferir archivos.

♒Múltiples juegos y moldes divertidos: Cinco filtros, quince marcos de fotos, disparos en espejo, disparos triples, disparos a intervalos. Puede estimular la creatividad de los niños y capturar todos los momentos maravillosos. Equipado con 5 juegos de rompecabezas incluyen Gluttonous Snake, Sokoban, etc. Un gran regalo para que los niños exploren el mundo y graben su infancia.

♒Portátil y fácil de operar:La cámara para niños con cordón es compacta y liviana. Al salir, los niños pueden guardarlo en sus bolsillos o alrededor de sus cuellos. Distribución de botones razonable, UI simple, los niños pueden comenzar fácilmente.

♒Regalo adecuado para niños: Esta cámara no solo puede estimular la creatividad de los niños, sino también brindarles diversión. Esta cámara está especialmente diseñada para niños y niñas mayores de 5 años y tiene una batería recargable incorporada, para que los niños puedan ser creativos sin importar dónde se encuentren. Una cámara rentable es el mejor regalo para los niños.

Cámara Digital para Niños, Hommie 32GB 8MP/1080p Doble Lente Camara Fotos Niña, 2.0HD Cámara Digitale Selfie para Niña de Tarjeta 32GB, Cámara para Niños de 3-12 Años,Cámara para Niña, Rosa € 19.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Funda de Silicona Extraíble Y Ecológica】 Cámara para niños con funda de silicona en forma de gato, está hecha de materiales no tóxicos y ecológicos. Es cómoda y resistente al impacto y al golpes. El tamaño de la cámara niños (13.1*12*6CM) es perfecto para las manos de los niños. Está equipada con un cordón, permite que se cuelguen la cámara en miniatura en sus cuellos sin preocupación de que se caiga o pierda.

【Dos Lentes de 8.0 Megapíxeles y Video HD 1080p】 Cámara digital para niños tiene 2 lentes, las delanteras y traseras son de 8.0 megapíxeles, los niños pueden capturar fácilmente momentos felices; Videocámara HD 1080P, video cámara infantil tiene una pantalla a color IPS de 2 pulgadas, ver las fotos o videos en la pantalla grande directamente, graba la infancia feliz de los niños.

【Multifunción y Multi-Marco】Digital selfie para niños no solo tomar fotos, captura de video, reproducción, juegos, ajustes de fecha, disparo cronometrado y enfoque automático, etc. Además, hay 28 modos de marco de fotos y 3 efectos de espejo únicos, lo que hace que las fotos de los niños sean más interesantes y artísticas, los niños pueden crear su propia belleza e imaginación.

【3 Juegos de Rompecabezas】 Cámara para niñas hay 3 juegos de rompecabezas, es un dispositivo multimedia y una plataforma de juego que entrena la imaginación de sus hijos y les da más felicidad, especialmente en actividades al aire libre como picnics y caminatas. La cámara trae más diversión a la familia. Es uno de los mejores regalos y juguetes para niños de 3 a 12 años, perfecto como regalo de Cumpleaños, Navidad, Día del niño o Halloween.

【32GB Grande memoria y Batería Durable】Cámara fotos niños viene con una tarjeta micro TF de 32GB, que almacena más de 5,000-10,000 fotos. Y los archivos de fotos y videos pueden transferirse fácilmente a la computadora, 32GB satisface sus necesidades. La batería incorporada de 600mAh, uso continua durante más de 4 horas, admite 10 minutos de función de apagado automático, extende la vida útil de la batería.

ZStarlite Cámara Digital para Niños, 1080P 2.0"HD Selfie Video Cámara Infantil, Regalos Ideales para Niños Niñas de 3-10 Años, con Tarjeta TF 32 GB, Lector de Tarjetas (Azul) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❀【Video de 8MP y 1080P】 Pantalla IPS mejorada de 2.0 pulgadas recargable, esta cámara para niños viene con 8 mega pixeles incorporados en un lente poderoso frontal y posterior,en comparación con otras cámaras para niños, tiene una calidad de fotografía mucho superior. La cámara de video de juguete graba videos de hasta 1920x1080p, los niños pueden grabar cada uno de sus momentos felices en cualquier momento.

❀【Diseño a Prueba de Golpes y Material Ecológica】La cámara para niños en miniatura utiliza un diseño ecológico, no tóxico y atractivo, pequeño y liviano, muy fácil de transportar. El cordón desmontable les permite a sus hijos jugar con la cámara en cualquier momento, no solo para que aprendan a tomar fotografías, sino para capturar sus momentos felices, permitiendo que usted y sus hijos tengan una relación más cercana.

❀【Múltiples Funciones, más Diversión para los Niños】Viene con más funciones, captura de fotos, grabación de video, juegos, temporizador, zoom digital 3X, enfoque automático, etc. 6 efectos de filtro diferentes, 28 efectos de marco de fotos incorporados, aprovechando al máximo su creatividad e imaginación para hacer realidad el sueño de un pequeño fotógrafo.

❀【Tamaño Compacto y al Mejor Regalo para Niños】Solo pesa 65g, y tiene un tamaño muy compacto de 3.15*1.77*2.24 pulgadas, por lo que el diseño permite que los niños se cuelguen la cámara en miniatura en sus cuellos sin preocupación de que se caiga o pierda. Esta cámara también es excelente para que los niños las lleven en sus vacaciones. Es el regalo fantástico para los niños en el día del niño/vacaciones/cumpleaños /navidades/año nuevo.

❀【Recargable y Portátil】Esta cámara para niños viene con una tarjeta de memoria 32G y una batería de litio recargable de 600 mAh incorporada, y puede tomar fotos durante 3-4 horas. Además, se apagará automáticamente en 3 o 5 segundos si no está en uso. ¡La cámara para niños en miniatura es conveniente para llevar a todas partes! Consejo importante: La cámara debe recargarse bajo el monitoreo de un adulto responsable.

Cámara para Niños Infantil Cámara de Fotos Digital Cámara Juguete para Niños 3.5 Pulgadas 12MP 1080P HD Selfie Video Cámara Regalos Ideales para Niños Niñas de 3-10 Años con Tarjeta TF 32 GB (polvo) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Con tarjeta TF de 32GB y pantalla 1080P HD 3.5 IPS】 - Esta cámara para niños de 12 megapíxeles tiene una definición de foto enormemente mejorada en comparación con otras cámaras para niños en el mercado. Se pueden almacenar más de 1000 fotos en la tarjeta TF de 32 GB. Puede registrar mejor el rastro de su infancia y capturar el momento memorable.

【USB recargable y transferencia de datos USB】 - Cargue con un cable USB. La batería de 1000 mAh puede durar una hora. Puede conectarse a una computadora (Windows, Mac) para transferir archivos.

【Cámaras de doble lente con múltiples funciones】- el modo Selfie reconoce su rostro y toma automáticamente la foto perfecta. Esta cámara digital para niños mejorada ofrece grabación, reproducción, grabación continua y grabación de tiempo. También se incluyen 13 divertidas pegatinas y 1 rompecabezas incluidos Sokoban. Es un gran regalo para que los niños exploren y capturen su infancia.

【Diseño a prueba de golpes y material seguro】- la mini cámara para niños utiliza material no tóxico respetuoso con el medio ambiente, resistente a caídas y duradero con estructura sólida, pequeño y liviano con cordón, fácil de transportar. Ofrezca a su hijo una manera fácil y conveniente de fotografiarlos con confianza.

【Gran regalo para niños y niñas de 3 a 12 años】 - Regalos perfectos de cumpleaños, Navidad y Navidad para niños. Esta cámara también es un buen compañero para la vida diaria de los niños o para los viajes de vacaciones. Atención al cliente rápida en 24 horas los días laborables. Si tiene algún problema con la cámara de nuestros niños, no dude en contactarnos por correo electrónico ([email protected]).

joylink Cámara para Niños, 2,4 Inch Pantalla Cámara de Fotos para Niños Cámara Selfie de 16MP 1080P HD Video Cámara Digital para Niños con Tarjeta TF de 32GB (Violeta) € 48.98 in stock 1 new from €48.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Photo 16MP Photo & 1080P HD Video】 La cámara digital para niños joylink admite una resolución de 16 mega píxeles y un brillante video HD 1080P, ¡permitiendo a los niños crear su obra maestra! La pantalla LCD de la cámara digital muestra imágenes claras y evita la fatiga visual. ¡Kids Camera también se combina con la cámara frontal de 16MP, para que tus hijos puedan tomar selfies y fotografiar regularmente como quieran!

【Cámara para niños versátil】 ¡Deja que tu pequeño explore su lado creativo con la cámara para niños! Tratará de descubrir todas esas funciones y tomará fotos a medida que avance en su día. Diviértete con el zoom digital 4X, la captura de sonrisas, el disparo continuo y el disparador automático, sin perderte ningún momento.

【Diseñado para más diversión】 Ofrezca a los niños pequeños una introducción divertida a la fotografía. La cámara para niños cuenta con 6 filtros y 30 marcos divertidos incorporados que el niño puede agregar a sus fotos. El juguete de la cámara viene con la opción de flash LED. Además, puede presionar el obturador durante mucho tiempo para disparar con enfoque automático, ¡tan divertido!

【Súper fácil de usar】 La cámara para niños está construida con una batería de 610 mAh, que es suficiente para garantizar la toma de fotos o videos durante 2 a 3 horas, con un apagado automático para preservar la vida útil de la batería. La cámara digital para niños está hecha de silicona suave y no tóxica, y esto la hace a prueba de golpes y proporciona un agarre cómodo.

【Impresionante regalo para niños】 ¿Estás buscando una forma atractiva para que tus pequeños desaten su creatividad? ¡La cámara digital para niños con muchas opciones para mantener a sus hijos entretenidos, además de obtener un punto de vista alternativo sobre sus actividades familiares, vacaciones y recuerdos!

ShinePick Impermeable Cámara Fotos Niños con Zoom Digital de 4X / 8MP / 1080HD / 2" TFT LCD de la Pantalla Cámara Infantil con Tarjeta de Memoria (Rosa,32GB Tarjeta incluida) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Impermeable Para 10M Bajo El Agua】Venido con el caso impermeable,La cámara es impermeable a 10M de profundidad bajo el agua. Especialmente adecuado para el niño que ama nadar o bucear. utiliza el material seguridad y environmenntal para proteger la cámara.

【Características 】Tarjeta Micro SD de 32GB, 8.0 Megapíxeles Cámara, Viene con pantalla HD LCD de 2 pulgadas, Resolución de vídeo 1920X1080P, Resolución de Foto 3264 x 2448,4 Zumbido de Digitaces, 4 filtran, 32 Marcos Divertidos, puede ser disparos cronometrados y tomar fotografías continuamente.

【Mejor Regalo para Niños】Batería incorporada de 1200 mAh,Carga del USB, 4-5 horas que cargan tiempo por 5-7 horas de tiempo laborable. Con DIY pegatinas, digital cámara es el mejor regalo para los niños cumpleaños, Navidad, regalos de día de fiesta.

【Muy Fácil de Llevar 】Tamaño: 75 x 45 x 23 mm, peso: 75 g.el sello de fecha y hora se puede ajustar. Diseño pequeño, deslumbrante, deja a los niños lejos del teléfono móvil.es un buen compañero para los niños de viaje de vacaciones.

【12 Meses de Garantía】ShinePick tratar de nuestro mejor para mejorar su experiencia de compra , te cubriremos con una garantía de 12 meses.Si usted tiene cualesquiera problemas sienta por favor libre de entrarnos en contacto con.

Luclay Cámara Digital para Niños, Selfie Video Cámara Infantil 2.0 Inch 20MP 1080P HD, 32GB TF Tarjeta, Estuche para la Camara, Funda de Silicona, Clips de Foto, Niñas Regalos de cumpleaños (Rosado) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cadeau génial - Le fantastique appareil photo numérique est livré avec un portable et durable étui pour appareil photo comprenant la longue bandoulière et la poignée de transport, parfait pour l'emmener en vacances ou pour d'autres activités en plein air. De plus, la boîte contient des autocollants d'angle, des clips photo et des autre autocollants. C'est un excellent choix pour envoyer un cadeau à vos enfants

Système amélioré - La charmante mini caméra jusqu'à 20 mégapixels et vidéo HD 1080P, révolutionne une caméra précédente avec des pixels bas et des photographies floues, et elle dispose d'un objectif HD à l'avant et à l'arrière. Vos enfants peuvent mieux enregistrer la trace de leur enfance et capturer le moment mémorable

Multifonction et haute capacité de 32 Gb - En plus de prendre des photos, d'enregistrer et de lire, les nouveaux appareils photo pour enfants améliorés sont équipés de plus de fonctionnalités, telles que la prise de vue en rafale, la prise de vue minutée, 4 filtres et 16 autocollants amusants. Il est également livré avec une carte TF 32G qui vous permet de stocker des milliers de photos

Batería recargable incorporada - Con la batería de litio recargable incorporada de 1000mAh. Llévala a todas partes y captura maravillosos momentos. Conéctela a la computadora a través de un cable USB para transferir fotos/videos, o para recargar la cámara del niño.Y puede disfrutar de 12 meses de garantía, no dude en contactarnos para cualquier problema de calidad.

Appareil photo durable et sûr - cet appareil photo jouet pour les enfants a associé un bel étui en silicone avec une longue bandoulière réglable qui protège entièrement l'appareil photo des dommages. Et la caméra et la coque en silicone sont fabriquées d' un matériau écologique et non toxique. Un cadeau très sûr pour empêcher vos enfants de jouer avec un iPad ou un téléphone

GlobalCrown Cámara para niños,Mini Digital Recargable Cámara Video Prueba de Golpes Regalos para niños de 3 a 8 años, 8MP HD Pantalla de 2 Pulgadas para Jugar al Aire Libre (32GB Tarjeta incluida) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Múltiples funciones y fácil de operar: La cámara para niños con pantalla de 2 pulgadas tiene más funciones que incluyen enfoque automático, 4 cuadros divertidos, disparos continuos, 4 filtros de color y opciones de fotografía temporizada. Fácil de operar, adecuado para niños pequeños

8.0 mega píxeles y video HD de 1080p: La cámara de video para niños tiene 8.0 megapíxeles que puede tomar hasta 1080P Video, mantendrá el momento maravilloso y claro para los niños. La cámara viene con una tarjeta micro SD de 32 GB, se puede usar de inmediato

Batería incorporada y cámara recargable para niños: Batería de litio recargable incorporada de 600 mAh, no se requieren baterías adicionales. La pequeña cámara es compatible con la mayoría de las computadoras, computadoras portátiles, cargadores portátiles y otros dispositivos con salida USB

Silicona segura y material a prueba de golpes: Use el material ecológico de silicona suave no tóxico, carcasa protectora a prueba de golpes, duradero y seguro para los niños. Brinde a los niños una forma cómoda de tomar fotos o grabar videos con la cámara del niño

Juguete y regalo para el crecimiento de los niños: regalo perfecto para los niños en el día de los niños, cumpleaños, Navidad y viajes de vacaciones, les permite ser creativos e imaginar.El niño puede llevarlo a donde quiera que vaya y tomar fotografías de cualquier cosa que encuentre interesante,experimentar la diversión de la naturaleza READ Los 30 mejores Soporte Para Guitarra capaces: la mejor revisión sobre Soporte Para Guitarra

ToyZoom - Cámara de fotos infantil, 18 Mpx € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cámara para niños】 Pantalla LCD de 2.4 pulgadas, video HD de 1080P / 30fps y fotos de 24MP. Esta cámara para niños tiene dos lentes, autofoto está disponible, la parte delantera y trasera son de 18.0 megapíxeles, lo que mejoró enormemente la definición de las fotos. Con el sensor de imagen CMOS, capture fotos y videos de alta resolución para niños. Es un punto de partida ideal para que los niños o niñas busquen aficiones fotográficas o mejoren sus habilidades fotográficas.

【Material de silicona seguro y a prueba de golpes】 Material de silicona suave y de alta calidad con borde redondeado. 100% no tóxico y seguro para los niños. Resistente a caídas y duradero con estructura sólida, pequeño y ligero con cordón, fácil de transportar. Sus hijos pueden tomar fotos y grabar videos fácilmente.

【Funciones múltiples】 Esta cámara multifuncional para bebés admite videos y fotos. Según la captura de fotos original, se han agregado 6 selecciones de escenas, enfoque automático, disparador automático y lapso de tiempo, detección de rostros, captura automática de caritas sonrientes, 30 disparos de pegatinas de fotos, modo de captura continua para satisfacer todo tipo de demanda en diferentes situaciones.

【El mejor regalo para niños y niñas】 Fotos más nítidas y videos vívidos, estimulan la curiosidad y la imaginación, los inspiran a grabar el mundo. Hace que los niños ejerciten más imaginación al usar y experimentar la diversión de la naturaleza. Perfecto para deportes, campamentos escolares, viajes, vacaciones y otras actividades al aire libre; Perfecto cumpleaños, Navidad, regalos de fiesta para niños y niñas de 3 a 10 años.

【Cámara para niños con accesorios】 La cámara para niños ofrece una tarjeta microSD de 32GB, cordón, pegatinas de dibujos animados. la máquina es pequeña y completamente funcional, fácil de usar. Los niños y las niñas pueden grabar un momento memorable en cualquier momento y lugar.

Ibello Cámara Digital para niños con Tarjeta Micro SD 32 GB Cámara de Fotos para niños 1080P Cámara Fotos Infantil Regalo Ideal para Navidad, el día de los Reyes Magos, Cumpleaños out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Una cámara multifuncional】 Este producto no solo es una cámara de fotografía para niños, sino también es una cámara de vídeo. Con una Tarjeta Micro SD 32 GB, puede ver las fotos de su hijo/a en cualquier momento y grabar la belleza de la vida. Además, Ha dotado cinco minijuegos que da mucha deleite a los niños. Por otro lado puede escuchar música a través del altavoz.

【Cámara de fotografía y vídeo】Este cámara digital contiene 15 marcos de foto (de cumpleaños, buceando en el mar, etc.), puede usar lo más favoritos mientras toma fotos. Además, hay 6 filtros de diferente color (verde,azul,gris,ect.) que entrena la percepción del color de los niños. Ideal para niños que quieren sacar sus primeras fotos.

【Cinco minijuegos】 La cámara cuenta con cinco minijuegos: La serpiente, el laberinto, la guerra del vuelo, adivinación del número, empuja el estuche. ¿Estácongojoso por su hijo le pide constantemente su móvil? Entonces, compra nuetro producto que deje que su hijo o hija disfrute de su infancia y se sienta feliz.

【Alimentado por usb + escuchar música】La batería incorporada de 400 mAh tarda unas horas en cargarse. Si su cámara se queda sin energía eléctrica mientras está fuera, no se preocupe, puede usar una batería externa para cargarla. También puedo conectar con su computadora para descargar música y escucharla.

【Contenido del paquete】1*1cámra para niños, 1*1 Tarjeta Micro SD 32 GB 1*1 pegatina, 1*1 cargador de movil con salida USB, 1*1 adaptador de tarjeta para PC, 1*1 cinta, 1*1bolsita,1*1 aguja, 1*1 instrucciones. Puede ser un regalo de Ratoncito Pérez, Papá Noel, Baltasar, Gaspar, Melchor, etcétera. Es muy ligera con un tacto muy agradable su tamaño también la hace adecuada para los más pequeños de casa.

ETPARK Camara Fotos Infantil, Cámara para Niños Cámaras Delantera y Trasera 2,0 Pulgadas 12 megapíxeles HD 1080P 32GB SD Tarjeta Cámara de Fotos Digital para Niños Regalos para niñas de 3 a 12 años € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cámara digital para niños mejorada】La mini cámara digital ETPARK tiene dos cámaras frontal y trasera, con pantalla LCD de 2.0 pulgadas. Cámara trasera de 12 megapíxeles, video HD de 1080p, soporte para Selfie y varios idiomas (inglés, alemán, español, etc.)

【32GB SD card ! USB recargable y de transferencia】Admite carga USB, no se requieren baterías adicionales. Después de insertar la tarjeta SD de 32G, se puede conectar a la computadora (Windows, Mac) para transferir archivos. La tarjeta SD de 32G puede grabar más fotos y videos interesantes

【Los mejores regalos multifunción para niños】Juegos de rompecabezas integrados, grabadora de video, función de reproductor MP3, muchos tipos de filtros lindos, cámara multifunción 4 en 1. Los niños pueden explorar el mundo y registrar los buenos momentos de su infancia. Es un regalo perfecto para cumpleaños, Navidad, Año Nuevo y cualquier otra ocasión especial

【Diseño mini tamaño y resistente a caídas】Esta linda cámara para niños tiene un tamaño mini portátil de 2.0 pulgadas, es liviana y el diseño de cordón hace que sea fácil para los niños llevarla a cualquier lugar para eventos al aire libre como picnic, campamento y senderismo. Con carcasa protectora de silicona a prueba de golpes, que hace que la cámara sea más duradera y segura

【Primera cámara perfecta】La cámara para niños Etpark es adecuada para que los niños mayores de 3 años aprendan y desarrollen su creatividad mientras se divierten muchísimo. que es muy adecuada como la primera cámara de su hijo. Capture escenas fácilmente, tome fotografías con sus familias y mascotas, experimente la diversión de la naturaleza. El primer paso para que los niños se conviertan en fotógrafos talentosos.

CHENAN Cámara Digital para Niños 1080P Cámara de Fotos para Niños Juguete Regalos Ideales para Niños Niñas de 3-10 Años con Tarjeta de Memoria Micro SD 32GB (Rosa) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Video de 8MP y 1080P: Pantalla IPS mejorada de 2.0 pulgadas recargable, esta cámara para niños viene con 8 mega pixeles incorporados en un lente poderoso frontal y posterior,en comparación con otras cámaras para niños, tiene una calidad de fotografía mucho superior. La cámara viene con una tarjeta micro SD de 32 GB, se puede usar de inmediato.

Varios Accesorios: esta cámara rosa para niños viene con una tarjeta micro SD de 32G, que puede almacenar más de 10000 imágenes. También viene con un lector de tarjetas de memoria, cable de carga USB, acollador, pegatinas de colores y una hermosa bolsa de almacenamiento de franela.

Multifunciones: esta cámara tiene múltiples funciones, como disparar, video y otras funciones Puede estimular la creatividad de los niños y capturar todos los momentos maravillosos.Los juegos de rompecabezas incorporados brindan más diversión a los niños.

Portátil y fácil de operar:la mini cámara para niños utiliza material no tóxico respetuoso con el medio ambiente, resistente a caídas y duradero con estructura sólida, pequeño y liviano con cordón, fácil de transportar. diseño de botones razonable, interfaz de usuario simple, los niños pueden comenzar fácilmente.

Batería incorporada y cámara recargable para niños: Batería de litio recargable incorporada de 600 mAh, no se requieren baterías adicionales. La pequeña cámara es compatible con la mayoría de las computadoras, computadoras portátiles, cargadores portátiles y otros dispositivos con salida USB. Consejo importante: La cámara debe recargarse bajo el monitoreo de un adulto responsable.

XDDIAS Cámara de Fotos para Niños, Infantil Cámara Digital con 32GB Tarjeta de Memoria y Pantalla de 2.4 Pulgadas, Videocámaras Juguetes para Niñas Cumpleaños Regalo (Naranja) € 52.92 in stock 1 new from €52.92

1 used from €37.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [16 Megapíxeles y Video HD de 1080p] La cámara digital para niños tiene cámaras duales, la selfie está disponible, la parte delantera y trasera tienen 16 megapíxeles. La cámara de video de juguete puede tomar hasta 1920x1080P Video, equipada con pantalla LCD de 2.4 pulgadas y zoom digital de 4x.(Debido a la resolución de la pantalla de la cámara, la imagen se verá verdosa en la cámara y se verá mejor en la computadora.)

[Material de Silicona Seguro y a Prueba de Golpes] Material de silicona suave y de alta calidad con borde redondo. 100% no tóxico y seguro para niños. Resistente a caídas y duradero con estructura firme, pequeña y ligera con cordón, fácil de transportar. Sus hijos pueden tomar fotos y grabar videos fácilmente.

[Funciones Múltiples] Estas cámaras para niños multifuncionales admiten video y fotos. Basado en la captura de fotos original, se han agregado 6 selecciones de escena, enfoque automático, disparador automático y disparos a intervalos, detección de rostros, captura automática de rostros sonrientes, 30 disparos de adhesivos fotográficos, modos de captura continua para satisfacer todo tipo de demanda en diferentes situaciones.

[32G y 600mAH] La cámara digital para niños viene con una tarjeta micro SD de 32G, que puede almacenar 2300 imágenes. La batería incorporada de 600 mAh permite un uso portátil conveniente durante aproximadamente 3 horas. Sus pequeños fotógrafos pueden comenzar a capturar el mundo que los rodea y a seguir los pasos de su crecimiento en un recuerdo inolvidable.

[Gran Regalo para los Niños] Es un dispositivo multimedia y una plataforma de juego que hace que los niños ejerciten más la imaginación y experimenten la diversión de la naturaleza. Regalo perfecto para cumpleaños, vacaciones, Navidad y cualquier otra ocasión especial.

voltenick Cámara para Niños Infantil Cámara de Fotos Digital Cámara Juguete para Niños 2 Pulgadas 12MP 1080P HD Cámara Regalos Ideales para Niños Niñas de 3-10 Años con Tarjeta TF 32 GB € 25.85 in stock 2 new from €25.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Video HD de 5 megapíxeles y 1080p】 Alta calidad para video HD de 5 megapíxeles y 1080p con pantalla HD IPS de 2 pulgadas, soporte máximo de tarjeta micro SD de 32GB. Con una luz de relleno y una lámpara de flash, sus hijos pueden tomar fotos más claras y realistas. Deje que sus hijos se alejen del teléfono inteligente, dé el primer paso del genial fotógrafo.

【Operación multifuncional y simple】 Las nuevas y coloridas cámaras digitales para niños vienen con más funciones, vienen con captura de fotos, grabación de video, reproducción, juegos de rompecabezas, ajuste de fecha. El modo de foto y video ha agregado 16 selecciones de escena, ayúdelos a explorar vista única de la vida.

【Diseño a prueba de golpes y material seguro】 La cámara para niños Mini utiliza material ecológico no tóxico, resistente a las caídas y duradero con una estructura firme, pequeña y liviana con cordón, fácil de transportar. Proporcione al niño una manera simple y cómoda de fotografiar, Úselo con confianza.

【Recargable y portátil】 Batería de litio de 3,7 V incorporada Recargue conectando la ranura USB. La capacidad de la batería es de 500 mA, puede usar 2-3 horas, apagado automático si no hay operación para preservar la vida de la batería, la cámara para niños de tamaño mini es conveniente para llevar a todas partes. El paquete incluye un cordón duradero para que los niños cuelguen la cámara en el cuello.

【Servicio posventa tranquilizador】 (1) Cámara para niños, (2) Cable USB, (3) Cordón, (4) Manual de usuario. Soporte de tienda con garantía de 12 meses. Durante el período de garantía, el producto falla, nos comprometemos a reembolsarlo o reemplazarlo. Comuníquese con nosotros si tiene algún problema con nuestros productos en [email protected]

VTech- Kidizoom Duo DX Cámara Digital Para Niños, Color rosa (3480-520057) € 79.99

€ 69.49 in stock 17 new from €66.50

4 used from €42.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL COMO PRIMERA CÁMARA: Cámara de fotos digital infantil 10 en 1

DISEÑADA PARA NIÑOS: Incluye una gran variedad de funciones: fotos, vídeos, visualización de archivos, sellos y efectos de fantasía y collage para personalizar fotos y vídeos, reproductor de música, 5 juegos y ajustes (volumen, brillo, resolución y fondo de pantalla, control parental, etc.)

CÁMARA INFANTIL CREATIVA: Incorpora divertidas funciones como la función "snap", detección de caras que permite hacer fotos y jugar con efectos de realidad aumentada muy especiales y divertidos, tomar fotos en modo ráfaga y detector de caras para añadir imágenes y efectos especiales

MULTITUD DE APLICACIONES Y ACTIVIDADES: Posibilidad de grabación de audio, pudiendo añadirle divertidos cambios y efectos de voz

REGALO PARA NIÑAS Y NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS: La memoria interna de la cámara permite almacenar hasta 1000 fotos, y es ampliable a través de tarjeta microSD (no incluida)

Cámara Fotos Infantil Digital para Niños Juguetes Niña Regalos para Niños Pantalla HD de 2 Pulgadas 1080P Tarjeta de 32GB TF Regalos Juguete para Niños de 3 a 12 años Niños Niñas Cumpleaños (Rosa) € 25.86 in stock 1 new from €25.86

2 used from €19.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♒Pantalla IPS de 2 pulgadas y tarjeta TF de 32 GB: Equipado con pantalla IPS de 2 pulgadas para mostrar imágenes realistas. Lente de 5 megapíxeles con gran angular de 100 grados, puede satisfacer la demanda de niños. La tarjeta TF de 32 GB puede almacenar más de 1000 fotos.

♒USB recargable y transferencia de datos USB:Carga con un cable USB Batería de ,Ya no tiene que preocuparse por reemplazar la batería.. Se puede conectar con la computadora (Windows, Mac) para transferir archivos.

♒Múltiples juegos y moldes divertidos: Cinco filtros, quince marcos de fotos, disparos en espejo, disparos triples, disparos a intervalos. Puede estimular la creatividad de los niños y capturar todos los momentos maravillosos. Equipado con 5 juegos de rompecabezas incluyen Gluttonous Snake, Sokoban, etc. Un gran regalo para que los niños exploren el mundo y graben su infancia.

♒Portátil y fácil de operar:La cámara para niños con cordón es compacta y liviana. Al salir, los niños pueden guardarlo en sus bolsillos o alrededor de sus cuellos. Distribución de botones razonable, UI simple, los niños pueden comenzar fácilmente.

♒Regalo adecuado para niños: Esta cámara no solo puede estimular la creatividad de los niños, sino también brindarles diversión. Esta cámara está especialmente diseñada para niños y niñas mayores de 5 años y tiene una batería recargable incorporada, para que los niños puedan ser creativos sin importar dónde se encuentren. Una cámara rentable es el mejor regalo para los niños.

ZumYu Cámara de Fotos Digital para Niños, Mini Video Cámara Zoom Digital 8X/HD 20MP/1080P /32GB TF, Lente Doble y Diseño Anticaída de Silicona, Regalos Juguetes Ideal para Niños de 3 a 10 Años(Rosa) € 25.99

€ 18.04 in stock

1 used from €18.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Píxeles de video HD 20 MP y 1080P 】 Píxeles de video de hasta 20MP y 1080p con función de zoom 8x. Tiene una calidad fotográfica más alta que la cámara de otros niños, su hijo puede tomar fotos más realistas. Registre claramente cada

【Diseño Dual Anti-Caída】 Diseño protector resistente dual (estuche protector de lente + estuche protector de cámara). Reduzca la probabilidad de que su cámara se rompa después de caer al suelo y tenga una vida útil más larga. La funda protectora está hecha de ABS respetuoso con el medio ambiente y no tóxico, que no d

✨ 【Pegatinas con Varias Fotos y Juegos Divertidos】 6 efectos de filtro diferentes, 25 divertidos efectos de marcos de fotos que dan rienda suelta a su creatividad e imaginación, agregan interés a cada i

【El Mejor Regalo para el Crecimiento de Los Niños】 Un regalo exquisito para los niños en el Día del niño/Día festivo/Cumpleaños/Navidad o Año nuevo. No solo es una cámara de

【Lo Que Obtienes】(1) ZumYu Cámara para Niños, (2) Tarjeta SD 32G, (3) Lector de Tarjetas, (4) Cordón, (5) Cable USB, (6) Manual del Usuario. Durante los 12 meses de garantía, si el producto falla, nos comprometemos a reembolsarlo o reemplazarlo.

Kriogor Cámara Fotos Niño Impermeable, Digital Juguete Cámara 4 Zoom Digital 2 Pulgadas 8MP 1080P HD Niña Regalos Cumpleaños Navidad. (Tarjeta TF Incluida) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Impermeable. Equipado con una funda impermeable, disponible a 10 m bajo el agua, lo que le permite tomar fotos y videos en natación, patinaje, ciclismo y skate (Nota: la cámara en sí no es resistente al agua).

2. Función. 32 marcos de fotos divertidos, 4 filtros, zoom 4x, tomas programadas, tomas continuas, pegatinas de bricolaje, video.

3. Parámetros de la cámara. Pantalla LCD de 2 pulgadas, batería de 1200 mAh, 8 megapíxeles. Resolución de foto 3264 * 2448, resolución de grabación de video 1920 * 1080. Peso 70 g, tarjeta de memoria 265M.

4. Carga por USB, completamente cargada de 4 a 5 horas, 5 a 7 horas después de la carga. Puede ver fotos en la cámara o transferirlas a su computadora a través del cable USB.

5. Esta cámara digital de juguete es una buena opción para el cumpleaños de niños y regalos de Navidad. También es adecuado para un buen equipo para viajar a los niños. Al mismo tiempo, es también el comienzo de cultivar las aficiones de los niños. READ Los 30 mejores Television 32 Pulgadas Smart Tv capaces: la mejor revisión sobre Television 32 Pulgadas Smart Tv

Dragon Touch Cámara Instantánea, Cámara de Fotos para Niños 26MP FHD 1920*1080 con Cámara Dual, Papel de impresión, Pegatinas, Bolígrafos de Colores, Bolsa de Cámara, Type C, 1000mA, InstantFun2 Verde € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran Oferta 【Última Actualización de 2020 con Cámara Dual, Delantera y Trasera】La Dragon Touch InstantFun2 cámara de fotos para niños es una versión actualizada. Con una pantalla de alta definición de 2 pulgadas y cámara dual (delantera y trasera), satisface mejor las necesidades de joven fotógrafo. Captúrelo todo, desde fotos familiares hasta selfies instantáneos en un abrir y cerrar de ojos.

【Impresión Instantánea y Diversión Instantánea】 No es necesario esperar a que se revelen las fotos. Diseñada para la velocidad, la Dragon Touch cámara infantil de impresión instantánea permite que los niños disfruten del placer de la fotografía con la impresión instantánea. La cámara de impresión instantánea le permite tomar e imprimir instantáneas directamente desde el cuerpo de la cámara al instante con solo presionar un botón.

【Las Fotografías en Blanco y Negro Estimulan la Creatividad】Las imágenes en blanco y negro se imprimen en papel fotográfico ecológico, seguro y sin BPA. Deje que los niños den vida a su creatividad decorando y coloreando las fotos impresas con las pegatinas de dibujos animados y los bolígrafos de colores incluidos. La cámara es fácil de usar, económica y perfecta para los niños.

【Efectos de Cámara Más Divertidos】Esta cámara para niños puede grabar videos profesionales en HD 1080P y fotos de 26MP. También cuenta con 35 marcos de fotos incorporados (incluidos 8 marcos diseñados exclusivamente para Dragon Touch), 7 efectos fotográficos y 6 modos de vídeo en color. Perfecta para los pequeños fotógrafos.

【Un Regalo que Todo Niño Apreciará】 Esta cámara instantánea es compacta y ligera viene con 5 rollos de papel fotográfico, pegatinas de dibujos animados, bolígrafos de colores, un cable USB tipo C y una guía de inicio rápido para que pueda comenzar de inmediato. El kit también incluye una bolsa para la cámara y un cordón, lo que facilita de llevar. Un regalo ideal de cumpleaños o Navidad para niñas y niños.

Cámara para Niños con Tarjeta TF,Cámara Digitale Selfie para Niños,Video cámara Infantil con Pantalla de 2 Pulgadas,HD 1200 MP/1080P Doble Objetivo,a Prueba de Golpes,Carcasa de Silicona (Azul) € 43.90

€ 40.99 in stock 2 new from €40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [El mejor regalo para los niños] La cámara para niños Pancellent es un regalo de cumpleaños ideal para sus hijos durante 3 a 12 años. Con una tarjeta de memoria de 16GB, es muy útil para descubrir la creatividad, explorar lo desconocido, desarrollar el interés, y más, puede ser una interacción entre padres e hijos ¡Qué felicidad más cálida!

[12.0 Mega píxeles] Videocámara Pancellent con 12.0 megapíxeles de gran potencia para lentes delanteras y traseras, más que una cámara digital. La resolución de fotos delantera y trasera es de 4032x2256P, la resolución de video es de 1920x1080P. Enfoque automático y monitor de 2 pulgadas, fácil de capturar cada sonrisa de los niños. ¡Tomar selfies! ¡Sonreír!

[Aplicación Wireless Fun] Descargue la aplicación "XiaoYi", puede ver la función "rompecabezas, álbum, cuaderno", que estimula la imaginación infantil, crea fotos coloridas y registra la vida de los niños. La conexión inalámbrica es más divertida. Se puede jugar con la familia, hacer una interacción. ¡Como un juego!

[Material ecológico] El uso de material no tóxico de silicona suave ecológico, cubierta protectora a prueba de golpes, duradero y seguro. Ningún daño a los niños. Con Lanyard, el niño y la niña pueden llevarlo al aire libre, cómodos para tomar fotos o grabar videos con esta cámara para niños.

[Tamaño compacto] Solo pesa 107g, y tamaño compacto de 62x95x45mm, pero la batería de litio de 1500mAh recargable incorporada de 3.7V, puede soportar 2 horas de diversión. Comparte cámaras con familiares y amigos, lleva a todas partes y toma una foto.

Cámara Digital para Niños, 12MP Digital Cámaras Fotos Infantil Digitales Selfie, 1080P HD Video Pantalla de 2 Pulgadas con Tarjeta TF 32GB Regalos Cámara para niños de 3 a 12 años (Rosa) € 45.89 in stock 1 new from €45.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Video de 12MP y 1080P】Quipado con pantalla IPS de 2 pulgadas. esta cámara para niños viene con 12 millones de píxeles incorporados en un lente poderoso frontal y posterior, en comparación con otras cámaras para niños, tiene una calidad de fotografía mucho superior. La cámara de video de juguete graba videos de hasta 1080p, los niños pueden grabar cada uno de sus momentos felices en cualquier momento

【Múltiples Funciones】Esta cámaras digitales para niños con más funciones, captura de fotos, grabación de video, juegos, Reproductor de música MP3 / MP4, zoom digital 6X, enfoque automático, Linterna etc. 6 efectos de filtro diferentes, 7 efectos de marco de fotos incorporados, aprovechando al máximo su creatividad e imaginación para hacer realidad el sueño de un pequeño fotógrafo.

【MP3/MP4 Reproductor de música】La cámara digital para niños está equipada con una tarjeta Micro SD de 32GB, La capacidad máxima de soporte es de 32 GB. Su hijo puede tomarse una selfie, grabar voz y guardarla en la cámara.También puede descargar música y videos desde la PC. Y ponga esta música o video en el archivo Micro SD. Los niños pueden ver videos más interesantes desde la cámara.

【Carga USB y seguridad】Batería incorporada de 1000 mAh,Carga del USB, 4-5 horas que cargan tiempo por 5-7 horas de tiempo laborable. Con la función de ahorro de energía, si la cámara no detecta ninguna operación durante más de 1 minuto, la cámara se apagará automáticamente para ahorrar batería.

【Portátil y fácil de operar】La cámara para niños con cordón es compacta y liviana. tamaño: 75 x 45 x 23 mm, peso: 68 g.el sello de fecha y hora se puede ajustar. Al salir, los niños pueden guardarlo en sus bolsillos o alrededor de sus cuellos. Distribución de botones razonable, UI simple, los niños pueden comenzar fácilmente.

BITIWEND Cámara de Impresión para Niños, Camara Infantil Instantanea, con Cordón de Cámara, Tarjeta De 16GB, 3 Rollos de Papel, Camara Infantiles HD 1080P de 2.4 Pulgadas (Azul) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 15 megapíxeles de alta calidad y grabación de vídeo HD 1080p Maravillosa infancia: con el dispositivo actualizado, los niños pueden tomar fotos de 15 megapíxeles e imprimir inmediatamente en papel de 5,5 x 8 cm (2,16 x 3,15 pulgadas). Esta cámara para niños no solo puede grabar imágenes, sino también grabar vídeos HD de 1080p. Los niños pueden grabar fácilmente vídeos de fiestas de cumpleaños u otros momentos maravillosos

Regalo perfecto para manualidades: con los filtros de efecto, marcos, tarjetas y dibujos de trazo integrados, los niños pueden hacer más que simples sesiones de fotos, para ampliar su creación. Esta cámara es un gran regalo para tus hijos y tus amigos en Navidad o cumpleaños y también ayuda a explorar una visión creativa y única de la vida

Tecnología avanzada Zero Ink: no necesita tóner para la impresión. La tecnología Zero Ink, se puede cargar fácilmente en tu cámara e imprime en una sola pasada. Por otro lado, esta cámara para niños está hecha de materiales de alta calidad, es tan agradable para la piel de los niños

Cámara de impresión multifuncional: tamaño de almacenamiento de fotos múltiples opcionales, compatible con HD y FHD / grabación de lapso de tiempo / reproducción en bucle / tiempo de apagado automático / configuración multilingüe y viene con minijuegos. Con las pegatinas opcionales para marcos de fotos puedes aumentar considerablemente la diversión de los niños al hacer fotos. La cámara es perfecta para fiestas de cumpleaños, álbumes de recortes, actividades para jugar, libros de bebé, clases de guardería, juegos artísticos diarios y mucho más

Cámara para niños, cámara de impresión digital para niños, minicámara de juguete de 2,4 pulgadas con grabador de vídeo HD y Lanyard anticaídas, transferencia USB, regalos creativos con 3 rollos de papel de impresión

XDDIAS Cámara para Niños, Recargable Cámara Digitale Selfie con 32GB Tarjeta SD, Video Cámara Infantil con Pantalla de 2.4 Pulgadas para Niños y Niñas (Verde) € 35.92

€ 30.52 in stock 1 new from €30.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Múltiples Funciones】Las cámaras y videocámaras digitales para niños vienen con funciones de grabación de video, reproducción, temporizador, captura de lapso de tiempo y captura continua para satisfacer todo tipo de demanda en diferentes situaciones. También tiene 30 marcos divertidos, los niños pueden editar fotos usando su creatividad para lograr el resultado deseado.

【Batería de Espera Larga】Cámara para niños incorporada en una batería de litio recargable de 1200 mAh, cuando los niños toman la cámara para niños, solo pegue la tecla del interruptor, su pequeño estará en horas de diversión detrás de la cámara.

【Silicona Ligera y Segura】La encantadora cámara mide solo 9.6 * 6.5 * 3.6 cm, equipada con una eslinga, los niños y las niñas pueden colocarla fácilmente en sus cuellos. No te preocupes por la caída o pérdida de la cámara. Utilice materiales no tóxicos respetuosos con el medio ambiente y material blando Carcasa protectora a prueba de golpes, duradera y segura para niños.

【Cámaras Duales】Con cámaras frontales y traseras, esta cámara de juguete ofrece varias características para su hijo. Con una lente de 16 megapíxeles, toma fotos y videos de alta calidad. Tu hijo será el director con este juguete.

【32 GB de Alta Capacidad】Esta cámara para niños con pantalla de 2.4 pulgadas viene con una tarjeta micro SD de 32GB, ¡puede almacenar miles de fotos! Es el mejor regalo de cumpleaños, Navidad y vacaciones para que los niños exploren el mundo y graben su infancia, lo que puede capturar el momento maravilloso para niños o niñas.

Cámara Digital para niños, 1080P HD Video Cámara Selfie Mini Cámara de Fotos Digitales para Infantil Recargable 2.8 Pulgadas con Tarjeta de 16GB TF, Regalos de 3 a 12 años de Niños y Niñas € 39.89 in stock 1 new from €39.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Múltiples Funciones】Basado en la captura original de fotos, grabación de video, reproducción, actualización de nuevas cámaras y videocámaras para niños, viene con más funciones, tales como disparo en ráfaga, disparo a intervalos, luz de flash, zoom digital 4X, registre claramente los buenos momentos de los niños. Cultive los pasatiempos de los niños, dé el primer paso del genio fotógrafo

【Alta configuración】Esta cámara para niños presentaba cámaras duales profesionales, fotos de 8 megapíxeles y videos de 720P / 30 fps, pantalla táctil de 2.8 pulgadas, 29 marcos divertidos incorporados, 2 filtros de color, 8 selecciones de escena, ¡y mucho más! Comparta fotos en ins o facebook en 1s con la función OTG. (Consejos: * Solo admite teléfonos Android con función OTG; * Cable OTG no incluido)

【16G + 810mAH】 Incluyendo la tarjeta micro SD de 16G, la cámara para niños puede almacenar más de 2000 fotos. Batería de litio recargable de 810 mAh incorporada con el cable USB. Carga rápida y fácil, y ofrece la función de apagado automático de 1 min / 3 min / 5 min para preservar la vida útil de la batería.

【Material de Seguridad Diseñado para Niños】 Nuestra cámara para niños está diseñada para cumplir con los más altos estándares de comodidad para las manos de los niños, ya que está hecha de un material no tóxico y ecológico, que hace que la c ámara para niños sea duradera y segura para que los niños tomen fotos o videos; Es uno de los mejores regalos y juguetes para las niñas de 3 a 10 años; El mejor regalo de navidad para niños

【El Mejor Regalo de Cámara para Niños】La cámara para niños con cordón es compacta y liviana de operar, Regalos perfectos, Cumpleaños, Navidad, regalos navideños perfectos para niños y niñas de 3 a 10 años. Los niños pueden disfrutar de la diversión de tomar fotos y esta cámara puede ejercer la imaginación de los niños bien, es un buen juguete para que los niños salgan de viaje o hagan registros diarios

