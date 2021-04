Inicio » Top News Los 30 mejores Cojin Antiescaras Viscoelastico capaces: la mejor revisión sobre Cojin Antiescaras Viscoelastico Top News Los 30 mejores Cojin Antiescaras Viscoelastico capaces: la mejor revisión sobre Cojin Antiescaras Viscoelastico 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

PEPE-COJÍN Antiescaras (42x42x8 cm), Cojín Silla Oficina, Cojín Antiescaras para Silla de Ruedas, Cojín Antiescaras Viscoelástico Memoria, Cojín Postural, Color Negro € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Cojín antiescaras de 8 cm de grosor: 3 cm de espuma visco elástica y 5 cm de espuma de poliuretano.

♥ Fabricada con una capa de poliestireno 100% y otra capa de poliuretano 100%, la funda del cojín antiescaras es de tela lavable.

♥ La funda del cojín antiescaras es suave, lavable, transpirable, impermeable y antideslizante.

♥ Además, la funda del cojín antiescaras es antiolor, antibacterias, antihongos, antichinches y antiácaros.

♥ Este cojín antiescaras viscoelástico está recomendado tanto para la prevención de escaras como para mejorar el descanso en la silla de oficina, en la silla de ruedas, en el coche y en cualquier silla del hogar. El peso máximo del usuario es de 100 kg.

Obbocare | Cojin Antiescaras Viscoelástico con funda de Poliuretano (PU) antideslizante | Medidas: 42x42x7 cm € 24.95 in stock 2 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cojín Antiescaras fabricado con 4 cm de espuma HR30 y 3 cm de espuma viscoelástica

Con funda de Poliuretano bioelástica impermeable, transpirable con tratamiento Sanitized y antiácaros.

Ayuda a aliviar las úlceras de presión y previene la aparición de escaras en las personas que permanecen sentadas durante largos periodos de tiempo.

Adiggy Medical es un fabricante español con más de 50 años de experiencia en el sector de artículos de ortopedia

Peso máximo usuario: 100 kg. Color: negro

ORTONES | Cojín Antiescaras Viscoelástico | Con funda de PU | Antideslizante | 42x42x8 cm | Hondonada pélvica de 7 cms | Densidad de 80 kg/m³ | Soporta hasta 110 kg de peso € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anatómico/Ergonómico/Ortopédico, indicado para la prevención y primer grado de ulceras, hemorroides, embarazo, cirugía de espalda, ciática, hernias, etc. Alivio del dolor en la columna y los glúteos al desplazar el coxis y la zona lumbar al sentarse.

Aporta estabilidad postural y una redistribución óptima de la presión, a la vez que tiene en cuenta las necesidades clínicas individuales de cada paciente. Muy eficaz en la distribución del peso del usuario. Facilidad de uso y confort al más alto nivel.

Adaptable a cualquier asiento: encaja perfectamente en silla de ruedas, coche, avión, tren, silla de oficina, estadio. Es portátil. Olvídese de estar cambiando de postura constantemente. No produce ningún tipo de presión sobre el cuerpo.

Lo mejor para el trabajador: conductor de automóvil, taxi, autobús, trabajo sedentario que pasa mucho tiempo sentado en la oficina. Es la elección perfecta para mejorar tu bienestar y salud. NUNCA SE DEFORMA.

FABRICADO EN ESPAÑA

OrtoPrime Cojín Antiescaras Viscoelástico Alta Densidad - 80 Kg/m3 - Asiento Ortopédico con Espuma de Memoria - Cojín Terapéutico Alivia Presiones de Coxis | Silla de Ruedas Oficina y Hogar € 49.70 in stock 2 new from €49.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN: Cojines para el coxis con espuma de memoria otorgan un descanso en la zona lumbar y alivio del dolor al corregir las malas posturas alineando la columna vertebral - Prevención Antiescaras.

COMODIDAD: Alivia las presiones de coxis, dolores de Hernias, Úlceras, hemorroides y Ciática, Cojín ergonómico terapéutico que actúa en la prevención de escaras en las personas que permanecen sentadas durante largos periodos de tiempo - Salud y Cuidado Personal.

HIGIÉNICO: Funda de PU extraíble con cremallera, lavable en máquina hasta 95º y Esterilizable en Autoclave hasta 120º. Cualidades transpirables e Impermeables repele la humedad y deja pasar el aire. Medidas: 41 x 41 x 8 cm.

VISCO MEMORIA: Cojín adaptable de memoria de alta densidad. Indicado para sillas de ruedas, sillas de oficina, sillas de comedor o como flotador para hemorroides. Cojín ergonómico adecuado para viajes. Gracias a su ligereza podrá llevarse su cojín siempre consigo - Cojín Postural.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Estamos siempre a su disposición para ofrecerle un excelente servicio de atención al cliente profesional antes y después de su compra, no esperes más y disfruta del cojín anatómico con Garantía de Compra. READ Los 30 mejores Funda Macbook Pro 13 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Funda Macbook Pro 13 Pulgadas

WILLY HOME Cojin Antiescaras Viscoelastico - Cojines Antiescaras para Silla de Ruedas, Cojin Antiescaras Espuma de Alta Densidad, Cojin Ortopédico, Cojin Antiescaras para Sillon € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ COJÍN VISCOELÁSTICO | El cojin antiescaras Willy Home dispone de una capa de espuma de alta densidad viscoelástica para ofrecer una mayor calidad y confort. El cojín antiescaras es recomendado para silla de ruedas, sillones para personas mayores, sillas de oficina y para el coche.

✅ FUNDA IMPERMEABLE Y LAVABLE | Los cojines antiescaras Willy Home tienen una funda impermeable y lavable para ofrecer unas condiciones de higiene y seguridad perfectas. Gracias a los materiales de alta calidad de la funda del cojin ergonomico, podrás lavarlo cada vez que sea necesario.

✅ MÁXIMA COMODIDAD Y AMORTIGUACIÓN | El cojin antiescaras para silla de ruedas, sillones, sillas de oficina y asiento coche está formado con los mejores materiales para ofrecer una máxima comodidad y amortiguación a los usuarios.

✅ FAVORECE LA CIRCULACIÓN | Los cojines antiescaras viscoleásticos favorecen a la circulación de la sangre, manteniendo el bienestar de las células de la piel y evitando así las escaras.

✅ MEJOR POSTURA Y CONTROL MOTOR | Gracias al cojin ortopédico podrás mejorar la postura a la hora de sentarte y potenciar el control motor. El cojín antiescaras Willy Home cuenta con dos capas de espuma de alta densidad para ofrecerte el máximo confort y conseguir la mejor postura.

PEPE-COJÍN Antiescaras (42x42x8 cm), Cojín Silla Oficina, Cojin Antiescaras para Silla de Ruedas, Cojín Antiescaras Viscoelástico, Cojín Postural, Color Azul € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Cojín antiescaras de 8 cm de grosor: 3 cm de espuma visco elástica y 5 cm de espuma de poliuretano.

♥ Fabricada con una capa de poliestireno 100% y otra capa de poliuretano 100%, la funda del cojín antiescaras es de tela lavable.

♥ La funda del cojín antiescaras es suave, lavable, transpirable, impermeable y antideslizante.

♥ Además, la funda del cojín antiescaras es antiolor, antibacterias, antihongos, antichinches y antiácaros.

♥ Este cojín antiescaras viscoelástico está recomendado tanto para la prevención de escaras como para mejorar el descanso en la silla de oficina, en la silla de ruedas, en el coche y en cualquier silla del hogar. El peso máximo del usuario es de 100 kg.

Cojín Antiescaras de Espuma Viscoelástica de alta densidad, Modelo 2 (80 kg/m3) € 49.80

€ 43.50 in stock 3 new from €43.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONFORT Y COMODIDAD: el cojín viscoelástico le proporcionará una gran sensación de alivio y relajación. ¡Olvídese de estar cambiando de postura constantemente!

MÁXIMA HIGIENE: este cojín antiescaras está fabricado con un tejido transpirable, lo que permite la termorregulación y previene las bacterias, los hongos y la humedad

LAVABLE: tanto la funda como el relleno del cojín ortopédico se pueden lavar, lo que permite una higiene máxima

MATERIALES IDEALES: el cojín de espuma viscoelástica tiene una gran capacidad de envolvimiento de la superficie corporal, por lo que alivia la presión

PREVENCIÓN DE ESCARAS: gracias a este cojín antiescaras para silla de ruedas, los pacientes que tienen que estar sentados durante largos períodos de tiempo podrán prevenir la aparición de escaras o úlceras por presión

KMINA - Cojín Antiescaras Blando con Tejido 3D (42x42x8 cm), Cojín Antiescaras para Silla de Ruedas, Cojín Silla Oficina, Cojín Antiescaras Viscoelástico Blando Funda Transpirable 3D, Negro. € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cojín antiescaras de 8 cm de espuma viscoelástica blanda que disminuye la presión y previene la aparición de úlceras y escaras. Gracias a su material, el cojín con espuma de memoria se adapta perfectamente al contorno y peso del usuario.

Cojín antiescaras fabricado con una capa textil de 100% poliestireno y una membrana de poliuretano, cuenta con el certificado OEKO-TEX STANDARD 100.

La funda del cojín antiescaras está hecha con tejido 3D y es suave, lavable, transpirable, impermeable y antideslizante.

Además, la funda del cojín ergonómico es antiolor, antibacterias, antihongos, antichinches y antiácaros.

Este cojín antiescaras viscoelástico soporta un peso máximo de usuario de 100 kg y está recomendado tanto para la prevención de escaras como para mejorar el descanso en la silla de oficina, en la silla de ruedas, en el coche y en cualquier silla del hogar ofreciendo siempre un confort máximo.

OrtoPrime Cojín Antiescaras Viscoelástico Postural - Cojín Coxis Ortopédico Espuma de Memoria - Cojín Escaras Terapéutico - Indicado para Silla de Ruedas, Hogar, Coche y Oficina € 34.90 in stock 2 new from €34.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COJINES ANTIESCARAS: Disfrute de un descanso postural con el cojín para coxis, estos cojines con espuma de memoria se adaptan al contorno y peso del usuario como cojín lumbar, corrigiendo las malas posturas de la columna vertebral - Cojín Ortopédico

COMPATIBILIDAD GARANTIZADA: Cojín Coxis Ortopédico idóneo para sillas de ruedas, cojín silla oficina, sillas de comedor o flotador para hemorroides. Cojín postural adecuado para viajes - Ayudas a la Movilidad y Vida Diaria.

COMODIDAD Y SALUD: Cojín Anatómico para dolores de Hernias, Úlceras, cojín hemorroides, cojín ciatica o cojín ergonómico actúa en prevención de escaras en personas que permanecen sentadas largos periodos de tiempo, Cuidado Personal - Efecto Memoria.

MATERIALES DE CALIDAD: Cojín coxis escaras funda extraible con cremallera lavable a máquina. Impermeable para repeler la humedad y Transpirable por lo que deja pasar el aire y permanecer siempre en perfecto estado - Cuidados de la Salud.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Estamos siempre a su disposición para ofrecerle un excelente servicio de atención al cliente profesional antes y después de su compra, no esperes más y disfruta del cojín para el coxis ahora mismo - Con Garantía de Compra.

Obbocare | Cojín Antiescaras con descarga de coxis en espuma viscoelástica de alta densidad y modelado anatómicamente | Funda de PU Antideslizante € 36.95 in stock 2 new from €36.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cojín antiescaras con descarga de coxis para evitar el roce con esa zona, quedando al aire gracias al corte circular realizado sobre la espuma.

Fabricado en espuma viscoelástica de alta densidad para aliviar y prevenir las úlceras de presión y escaras en personas que permanecen mucho tiempo sentadas.

El cojín está moldeado anatómicamente con la forma de los glúteos para proporcionar mayor estabilidad y ayudar al paciente a mantener una postura correcta.

Funda con asa de poliuretano (PU) antideslizante, bioelástica impermeable, transpirable con tratamiento sanitized y antiácaros. Fácilmente lavable.

Adiggy Medical es un fabricante español con más de 50 años de experiencia en el sector de artículos de ortopedia. Medidas: 43x42x7 cm.

ORTONES | Cojín Antiescaras Viscoelástico | Con funda Transpirable de tejido 3D | 40x40x8 cm | Densidad de 50 kg/m³ € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anatómico/Ergonómico/Ortopédico, indicado para la prevención y primer grado de ulceras, hemorroides, embarazo, cirugía de espalda, ciática, hernias, etc. Alivio del dolor en la columna, los glúteos y la zona lumbar al sentarse.

Viscoelástico de una sola pieza. Aporta estabilidad postural y una redistribución óptima de la presión, a la vez que tiene en cuenta las necesidades clínicas individuales de cada paciente. Muy eficaz en la distribución del peso del usuario. Facilidad de uso y confort al máximo nivel.

Adaptable a cualquier asiento: encaja perfectamente en silla de ruedas y de oficina, coche, avión, tren, estadio. Es portátil. Olvídese de estar cambiando de postura constantemente. No produce ningún tipo de presión sobre el cuerpo.

Lo mejor para el trabajador/a: conductor/a de automóvil, taxi, autobús, trabajo sedentario por pasar mucho tiempo sentado en la oficina. Es la elección perfecta para mejorar tu bienestar y salud. NUNCA SE DEFORMA.

FABRICADO EN ESPAÑA

Ferlex - Cojín antiescaras viscoelástico ortopédico con efecto memoria | Funda con tejido 3D para la transpiración de aire (45x45x10, Negro) € 47.12 in stock 1 new from €47.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cojín viscoelástico de alta densidad.

Efecto antiescaras pasivo. Ayuda a prevenir la formación de escaras y úlceras por presión.

Funda con tejido 3D tranpirable, desenfundable y lavable.

Dispone de dos asas para sujetar el cojín al asiento.

Fabricación española. Apto para usar en silla de ruedas, sillón, oficina, vehículos y otros medios de transporte.

Cojín antiescaras viscoelástico con gel anatómico. Máximo alivio de la presión sobre áreas óseas vulnerables. Con funda transpirable. 45x45x7 cm € 74.95 in stock 1 new from €74.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number AD430 Color Azul Size 45x45x07

Obbocare - Cojín Antiescaras Laminado De Espuma Viscoelástica. Cojín Postural con Perforaciones con Funda De Poliuretano Impermeable y Transpirable. 42x42x7 CM. € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COJÍN ANTIESCARAS fabricado en espuma HR35 (4 cm) y espuma viscoelástica (3 cm).

Diseñado especialmente para PREVENIR y ALIVIAR los problemas de úlceras de presión sobre la superficie de contacto en personas que permanecen sentadas largos periodos de tiempo.

Sus perforaciones favorecen un CORRECTO POSICIONAMIENTO y reparto del peso. Evitando también los desplazamientos hacia adelante.

Incluye FUNDA de PU (poliuretano) con asa con tratamiento Sanitized que evita el desarrollo de bacterias, levaduras, hongos y ácaros a largo plazo. Además es bioelástica impermeable, transpirable e ignífuga.

Dimensiones: 42x42x7 cm. Peso máximo del usuario: 100 kg. READ Salah reconoce la seguridad del expresidente de PCR Nicolás Martínez y ordena su reinstalación inmediata | Noticias de El Salvador

OrtoPrime Cojín Antiescaras para Coxis - Prevención y Tratamiento de Ulceras por Presión - Asiento Ortopédico para Sillas de ruedas, Oficina, Coche y hogar - Cojín Postural Redondo con Agujero € 27.90 in stock 1 new from €27.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONFORTABLE: Alivia las presiones de Coxis, dolores de Hernias, Úlceras, hemorroides y Ciática, Cojín terapéutico actúa en la prevención y tratamiento de escaras en personas mayores o que permanecen sentadas o conduciendo largos periodos de tiempo.

PROTECCIÓN: Cojín Ulceras de Decúbito perfecto para silla de ruedas, cama, oficina, sillas de comedor o como flotador hemorroides. Adecuado para su uso en viajes de coche, avión y tren. Cojín de ortopedia portátil y ligero - Fácil de Transportar.

MÁS HIGIÉNICO: Cojín Sanitario calidad de composición: Cara Superior: Poliester con protección Antibacterias, hongos y ácaros. Cara Inferior: Poliuterano PU Transpirable e Impermeable. Relleno: Fibra Hueca Siliconada - Medidas: 39 x 39 cm.

CUIDA DE TU SALUD: Cojín para escaras confeccionado sin costuras exteriores para evitar roces, daños y rojeces. Cojín de Coxis adaptable al peso y contorno del cuerpo, regenera y reactiva los tejidos de la piel. Cojín Prostatitis - MAS CONFORT.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Estamos siempre a su disposición para ofrecerle un excelente servicio de atención al cliente profesional antes y después de su compra, no esperes más y disfruta ahora del Cojín Prostático con Garantía de Compra 2 Años - 24 Meses.

Feagar Cojin Coxis de Espuma Memoria Portátil,Cojines para sillas de Oficina de Espuma de Memoria, Coche, Sillas Gaming, Rueda, Funda Lavable, Negro € 27.99 in stock 2 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Espuma de memoria 100% de alta densidad]: La espuma de memoria de alta densidad mantiene su forma. La suavidad del cojin coxis cambiará con los cambios de temperatura, para proporcionar un mejor soporte y comodidad. Para la multitud sedentaria formando las caderas perfectas.

[Diseño científico]: El contorno de la coxis cojín se adapta completamente a los contornos de las caderas, dispersa mejor la presión, previene el entumecimiento causado por un tiempo prolongado y proporciona un excelente soporte lumbar. Se recomienda usar con la almohadilla lumbar Feagar.

[Más seguro]: Al conducir, el cojín antiescaras puede reducir la incomodidad causada por tratar de conducirlo y mejorar su concentración al conducir. Una postura segura será más propicia para la seguridad de la conducción. Al mismo tiempo, puede hacer que los niños desarrollen hábitos correctos de sentarse inconscientemente.

[Material antideslizante]: El tejido inferior antideslizante admite efectivamente la posición deseada en cualquier silla sin deslizamiento, el centro de ventilación hueco evita que las bacterias se propaguen y la tela transpirable mantiene las nalgas frescas y secas. Manija fácil de llevar, la funda del cojín lumbar se puede limpiar.

[Ampliamente utilizado]: Puede aplicar este cojín coxis en silla de oficina, silla de juego, silla para ruedas, muy recomendable para los estudiantes, embarazadas, ancianos, trabajadores en oficina, etc...

Cojín antiescaras para silla de ruedas, sillón o silla de oficina ANTIPRESIÓN VISCOELÁSTICO. Para el tratamiento de úlceras por presión, hemorroides, coxis u otros problemas. € 59.00 in stock 1 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [INDICACIÓN] Cojin antiescaras con certificación sanitaria muy CÓMODO para personas que están en silla de ruedas o pasan muchas horas sentadas, incluso para aquellas con movilidad muy reducida o nula. Alivio inmediato de la presión. Apto para la prevención y tratamiento de escaras de pacientes de ALTO RIESGO de desarrollar las úlceras o que ya las tienen. Previene y mejora los problemas de hemorroides, de coxis, de próstata o de espalda.

[COMPOSICIÓN] Doble capa viscoelástica de alta densidad dividida en CELDAS que ofrecen ventilación y mejora de la circulación. RECHACE IMITACIONES DE ESPUMA.

[MEDIDAS Y PESO] 43 X 43 X 8 cm y 800 gr de peso (extremadamente ligero)

[FUNDA] Incluye funda ANTIMANCHAS, transpirable, impermeable y antideslizante

[PRECIO ECONÓMICO] Este cojín antiescaras tiene una inigualable relación calidad/precio. Tiene un precio muy inferior a los cojines de celdas de aire, ofreciendo las mismas ventajas (ventilacióm, óptima distribución de la presión) y no los inconvenientes: no se pincha ni se desinfla. ENTREGA EN 24 HORAS LABORABLES.

Cojín antiescaras viscoelástico con gel anatómico. Máximo alivio de la presión sobre áreas óseas vulnerables. Con funda transpirable. 41x41x7 cm € 69.95 in stock 1 new from €69.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number AD430 Color Azul Size 41x41x07

Cojin Ortopédico para Coxis de Espuma de Memoria, TravelEase Cojin de Asiento para Dolor de Espalda y Alivio de Dolor de Hueso de la Cola Sciático, Usado para Silla de Oficina, Silla de Rueda (Negro) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ SENTARSE COMODAMENTE SIN DOLOR-Si se siente rígido y adolorido después de sentarse, o experimenta dolor de cóccix, coxis o espalda, disfrute de alivio con este cojín de asiento cómodo y soportivo. Ayuda a aliviar la mayoría de los incomodidad sentados debido a ciática, discos herniados, lesiones de cóccix, dolor de espalda durante el embarazo, dolor de cadera, hemorroides y otros problemas espinales.

✔ MEJORAR Y PROTEGER SU POSTURA-El corte en forma de mariposa proporciona soporte, comodidad y ayuda a enderezar y corregir su postura, con el máximo apoyo a lo largo del arco natural de la parte inferior de la espalda. Le protege de sentarse mal en posiciones peligrosas.

✔ ADECUADO PARA CUALQUIER SILLA INCOMODA-OFICINA-VIAJANDO....Lleve fácilmente Travel Ease cojín de asiento portátil a todas las partes: la silla de oficina, la silla de ruedas, o cuando manejas por largo tiempo, viendo la televisión o usando la computadora, y en todos los lugares donde quiera sentarse sin sentir incómodo.

✔ ALMOHADA DE ESPUMA DE MEMORIA DE ALTA CALIDAD-Lavable a máquina, cubierta de terciopelo con cremallera para LIMPIEZA FÁCIL. Hecho con 100% espuma de memoria de alta calidad. La firmeza de todos los productos de espuma con memoria cambia por la temperatura. Su cojín se sentirá más suave en temperaturas cálidas y más firmes a bajas temperaturas. ¡La temperatura ambiente es ideal para un rendimiento óptimo!

✔ Saco: Polar de cristal; Núcleo central: Espuma de memoria.

Amazon Basics - Cojín de asiento y cojín lumbar, espuma viscoelástica con gel refrescante, color negro, juego de 2 € 31.88

€ 30.68 in stock 1 new from €30.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cojín de asiento y cojín lumbar que te da apoyo y alinea tu postura durante el día. Su forma moldeada se adapta a la curvatura natural de la zona lumbar

El diseño extraíble te permite usarlo en diferentes sillas

La espuma viscoelástica de alta densidad ofrece un apoyo firme y duradero

Funda transpirable para una mayor circulación de aire que se puede extraer para lavarla en la lavadora

La base antideslizante evita que se mueva y mantiene el cojín en su lugar durante el uso

Ortotex - Cojín antiescaras, Fabricado con viscoelástica rosa, Producto Premium, Con forma de herradura, Dimensiones 42 x 42 x 7,5 cm, Se puede lavar € 56.50 in stock 4 new from €56.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ASPECTO: Cojín Viscoelástico Premium y antiescaras con forma de herradura.

FÁCIL DE USAR: Adaptable a cualquier asiento y/o silla.

COMPOSICIÓN VIP: Relleno de Espuma Viscoelástica.

CONFORT: Se adapta a la morfología coporal y tiene efecto memoria.

COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO CUADRADO CON MEMORIA Y LIBERACIÓN DE COXIS ORLIMAN OSL1230 € 49.89 in stock 1 new from €49.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cojín antiescaras viscoelástico cuadrado con memoria y liberación de coxis Orliman OSL1230 para la prevención de escaras, ideal para personas que pasan largos periodos en sedestación.

Emo - Cojin Cuadrado Antiescaras de Flotación Líquida, Evita la Aparición de Llegas en la Piel, Mejora la Circulación Sanguínea, Funda Exterior Lavable, 40x40x6 cm € 77.19

€ 68.45 in stock 6 new from €64.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprescindible en sillas de ruedas: Estar compuesto por una espuma de foam con una solución de aua siliconada en su interior hacen que este cojín antiescaras sea imprescindible para quienes usen una silla de ruedas

Principio de flotación: Diferencia este cojín del resto de los existentes en el mercado. Está compuesto por una espuma de celda abierta por la que fluye un líquido, encargado de mejorar la circulación sanguínea

Reparto homogéneo de las presiones: Está especialmente indicado para las personas que permanecen sentados largos períodos de tiempo. Idóneo para la prevención de escaras. Soporta un peso máximo de 100 kg

Materiales de alta calidad: Cuenta con una funda exterior lavable, antideslizante e ignífuga. La funda posee una apertura sencilla tipo velcro

Se adapta al cuerpo: Confortable y resistente ayuda a mantener la postura del cuerpo absorbiendo impactos

OrtoPrime PACK 2 Taloneras Antiescaras Impermeables Forma Curva - Protector Talones Antiescaras - Cojines Antiescaras Ortopédicos para Pies (Patucos Antiescaras Talla Universal) € 24.70 in stock 2 new from €24.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TALONERAS ANTIESCARAS ALGODON Y PU: Pack 2 Unidades Patuco Antiescaras OrtoPrime, eliminan la presión directa que ejerce el hueso sobre la dermis en pacientes que ven reducida su movilidad y por consecuente su piel se debilita y se expone a la aparición de úlceras por Presión.

MATERIALES ÓPTIMOS Y DURADEROS: Cojín escaras para talones y pies con compuestos altamente resistentes y eficaces en la prevención o tratamiento de las UPP. Funda exterior 30% Algodón y 70% PU Impermeable. Relleno de Goma Espuma efecto Memoria - Alta Densidad.

PROTECCIÓN ANTIESCARAS ALTO GRADO: Cojín Antiescaras para pies compatibles con su uso en cama y silla de ruedas. Protegen al usuario del avance de las llagas o escaras y proporcionan una sensación de alivio inmediato - Prevención Antiescaras Garantizada.

INSTRUCCIONES DE LAVADO: Funda Taloneras Ortopédicas y Relleno compatible con lavado hasta 30º No planchar, permite autoclave a bajo nivel de temperatura y humedad. No admite secadora. Pu Impermeable apto para su limpieza con agua y jabón - Salud y Cuidado Personal.

GARANTÍA DE PROTECCIÓN DEL COMPRADOR: Siempre a su disposición para ofrecerle un excelente servicio de atención al cliente profesional antes y después de su compra. OrtoPrime Profesionales en Ayudas Técnicas y Productos Ortopédicos como colchones antiescaras, cojín antiescaras o almohadas cervicales con Protección de compra 2 Años. READ Millones de subsidios en Estados Unidos expiran hoy tras la negativa de Trump a firmar la nueva ley

Ualf QA-00308/05 - Cojín Antiescaras Viscoelástico, 40 x 40 x 8 cm € 47.05 in stock 5 new from €47.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Confianza al sentarte: además de ser flexible y ortopédico, el cojín antiescaras viscoelástico cuenta con dos cintas de velcro para la sujeción del usuario ¡evita caídas

Totalmente adaptable: al tener celdas viscoelásticas podrás adaptarlos a cualquier silla, silla de redas, cama, sin que pierda su forma original. ¡siempre como el primer día

Reparto del peso del usuario: es lo que consiguen las celdas viscoelásticas que lo forman; de esta manera, la circulación sanguínea se activa y se evita la aparición de escaras

¡Fuera infecciones. : el cojín se limpia con total facilidad para evitar las infecciones que agraven el estado de las llagas en la piel; además, la funda es transpirable e impermeable

Ortotex Cojín antiescaras de espuma viscoelástica de alta densidad | Modelo 1 (60 kg/m3) € 39.90

€ 38.50 in stock 4 new from €38.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONFORT Y COMODIDAD: El cojín inyectado en viscoelástica le proporcionará una gran sensación de alivio y relajación. ¡Olvídese de estar cambiando de postura constantemente!

MÁXIMA HIGIENE: Este cojín está fabricado con tejido transpirable, lo que permite la termorregulación y previene las bacterias, los hongos y la humedad.

LAVABLE: Tanto la funda como el relleno se pueden lavar, por lo que le garantizará máxima higiene.

MATERIALES IDEALES: La espuma viscoelástica tiene una gran capacidad de envolvimiento de la superficie corporal, por lo que alivia la presión.

Cojín antiescaras redondo con agujero 44x9x15cm € 24.95 in stock 4 new from €23.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOVILIDAD Y DESCANSO: No detengas más tu vida y tu movilidad por culpa de las escaras y hemorroides; compra ya tu almohada y lleva contigo la comodidad

SIÉNTATE EN LAS NUBES: El cojín en forma de dona tiene una cara realizada en 100% algodón, que te reconfortará en cada uso, dándote un confort y descanso inigualable

ADAPTABLE: Su diseño redondo con agujero la hace adaptable a cualquier silla de ruedas, sillón etc

MATERIALES IDEALES: La espuma de fibra de poliéster es un material que se acopla al cuerpo mientras disminuye la presión y lo relaja

OrtoPrime Cojín Antiescaras Ortopédico Espuma Ranurada 3D Confort - Prevención Antiescaras y Alivio de la Presión - Cojín Silla de Ruedas Cojines Antiescaras Oficina Teletrabajo y Hogar € 24.90

€ 13.31 in stock

2 used from €13.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GARANTÍA DE COMODIDAD: Cojin silla ruedas, cama, cojin silla oficina, sillas de comedor, cojin flotador hemorroides o cojín escaras. Adecuado para su uso en viajes cojines para conductores. Cojín ortopédico portátil y ligero - Salud y Cuidado Personal.

COJIN ANTIESCARAS CONFORT: Alivia las presiones de Coxis, dolores de Hernias, Úlceras, hemorroides y Ciática, Cojines ortopédicos silla de ruedas prevención escaras en personas que permanecen sentadas mucho tiempo - OrtoPrime Material Antiescaras.

MATERIALES DE CALIDAD: Cojín Sanitario calidad de composición con Protección Antibacterias y Antiacaros. Cojín antiescaras para sillón con Espuma Confort Ranurada que alivia la Presión Homogéneamente y Malla 3D Transpirable - Cojín Sanitario.

ORTOPEDIA ORTOPRIME ANTIESCARAS: Contamos con la mejor Línea de Productos Antiescaras como cojin silla de ruedas, colchones antiescaras, taloneras antiescaras o patucos antiescaras para garantizar la Mejor Protección para cada Usuario y Necesidad.

PROTECCIÓN DEL COMPRADOR: Siempre a su disposición para ofrecerle un excelente servicio de atención al cliente profesional antes y después de su compra, disfruta ahora del Cojín antiescaras Confort + Protección de Compra de 2 Años.

Apex Sedens |Cojín de Gel |Antiescaras | Viscoelástico| 41 x 41 | Para persona mayores | Funda transpirable | Materiales de primera calidad | Adaptable | Cómodo € 74.50 in stock 2 new from €74.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RECOMENDADO: producto especialmente indicado para pacientes con riesgo medio de desarrollo de úlceras, o úlceras de grado II

CONTIENE GEL: su asiento de gel permite lograr el equilibrio perfecto entre reducción de presión y control de temperatura

TRANSPIRABLE: está compuesto por una funda transpirable que aporta mayor beneficio

COMODIDAD INMEDIATA: gracias a su compuesto de espuma de alta densidad, tanto enfermos como personas mayores y discapacitados notaran mayor comodidad en su día a día

CALIDAD Y PRECIO: materiales de primera calidad a un precio inigualable

Tusscle Cojín coxis para Silla de Oficina, cojín de Espuma viscoelástica, cojín de Gel para Silla, Coche y Silla de Ruedas (40*30*6.2) € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Último diseño :cojin coxis sentarse cómodamente.

Material prémium:cojín de asiento hecho de espuma viscoelástica de alta calidad y capa de gel en la parte superior.

Fácil de limpiar: cojines antiescaras la funda de terciopelo del cojín se puede quitar fácilmente deslizando las cremalleras y es lavable a máquina.

Buen acabado: cojin coxis de Gel cada pieza está bien hecha y cuidadosamente seleccionada.

Buen valor: coxis cojin asiento coche es una buena opción para regalo.

