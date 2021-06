Inicio » Top News Los 30 mejores Sonoff 4Ch Pro R2 capaces: la mejor revisión sobre Sonoff 4Ch Pro R2 Top News Los 30 mejores Sonoff 4Ch Pro R2 capaces: la mejor revisión sobre Sonoff 4Ch Pro R2 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Sonoff 4CH Pro R2 Interruptor Inalámbrico Inteligente WiFi Conmutador de Control Remoto del Temporizador 4 Canales con Operación Inching/ Autobloqueo/ Enclavamiento para Amazon Alexa, Google Nest € 37.98 in stock 2 new from €37.95

Amazon.es Features 【Metodo de control】Soporte para conectar y controlar 4 electrodomésticos, 2 métodos de control remoto para su elección: pueden ser encendidos y apagados por separado por los botones o iOS y Android APP eWelink. O con el mando a distancia de 433 MHz.

【3 modos de funcionamiento】Modo de enclavamiento / autoblocamiento / inching (1-16s ajustable). En el modo de bloqueo automático, los usuarios pueden encender / apagar los 4 dispositivos conectados al instante y por separado. En el modo de enclavamiento, los usuarios pueden encender un dispositivo cada vez, y apagar otros dispositivos al mismo tiempo. En los dispositivos conectados para 1-16s (el tiempo es ajustable).

⏰⏰【Función de horario y temporizador】Pueden crear 8 temporizadores individuales / repetición / cuenta atrás activados para encender / apagar automáticamente a la hora especificada. Los temporizadores pueden ejecutarse incluso cuando la red no está disponible. Para permitir que los dispositivos sean controlados por su familia, pueden simplemente compartir los dispositivos con ellos y dar permisos de temporizadores especificados.

【Control inteligente remoto】Puede comprobar el estado de su electrodoméstico en cualquier momento y en cualquier lugar y encenderlo y apagarlo a través de APP eWeLink de su iOS o Android smartphone o tablet vía WiFi. No hay límite a la distancia.

【Compatible con Alexa & Google Home & IFTTT】Simplemente con un simple comando de voz, Amazon Alexa o el Asistente de Google funcionarán para usted, encendiendo / apagado los dispositivos conectados En seguida. IFTTT integra todos tus dispositivos, aplicaciones y herramientas sociales, proporcionando nuevas formas de control.

Docooler 4CH Pro R2 Smart Cambiar Interruptor Remoto inalámbrico Wi-Fi Compatible con Alexa Google Assistant € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features [Control remoto de 4 dispositivos conectados]: hay disponible un interruptor para cuatro dispositivos, que le permite encender / apagar dispositivos eléctricos desde cualquier lugar, lo que significa que ahorrará más dinero en los interruptores.

[Control independiente]: controle cada banda por separado, cada canal se puede activar / desactivar individualmente. Verifique los cambios de estado del dispositivo en el teléfono en tiempo real.

[Control de voz]: puede usar el interruptor de control de voz, que es compatible con Amazon Alexa / Amazon Echo / Echo Dot / Amazon Tap y Google Home Assistant.

[3 modos de trabajo]: en el interior hay modos de enclavamiento, autobloqueo y avance lento, que ofrecen múltiples métodos para encender / apagar diferentes dispositivos. Puede configurar algunos dispositivos en modo de avance lento, mientras que otros en modo de autobloqueo.

[Admite 8 temporizadores habilitados]: configure los temporizadores programados / cuenta regresiva en la aplicación para encender / apagar automáticamente los dispositivos a la hora especificada. Puede compartir su dispositivo con familiares o amigos.

4CH Pro R3 Interruptor Inteligente WiFi Smart Switch Inalámbrico Conmutador con Autobloqueo/Enclavamiento/Intermitente (0,5-3600s) para Amazon Alexa, Google Assistant, Nest, IFTTT + Elettroscopio € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Amazon.es Features 【Encendido / apagado remoto】Le permite encender / apagar 4 dispositivos eléctricos a través de la aplicación "eWeLink" desde cualquier lugar. Control remoto: soportes controlados por el control remoto RF 433 MHz. Montaje en riel DIN: excelente para control industrial.

【Función de temporización】Puede crear 8 temporizadores únicos / repetidos / de cuenta regresiva para encender / apagar automáticamente los dispositivos a la hora especificada. Y los temporizadores pueden funcionar solos incluso si la red no está disponible.

【3 modos de trabajo】Se puede configurar en la aplicación "eWeLink". Controle cada grupo por separado en modo de autobloqueo. En el modo de enclavamiento, los usuarios pueden encender un dispositivo cada vez y apagar otros dispositivos al mismo tiempo. En modo intermitente, encienda 1 dispositivo conectado y luego apáguelo automáticamente después de un cierto tiempo (0.5 - 3600s), el tiempo es ajustable.

【Control de voz】Compatible con Alexa & Google Home & IFTTT, con un simple comando de voz, Amazon Alexa o Google Assistant funcionarán para usted, encendiendo o apagando inmediatamente los dispositivos conectados. IFTTT le permite integrar todos sus dispositivos, aplicaciones y herramientas sociales, proporcionando nuevos métodos de control.

【Control compartido con su familia】Usted no es el único que puede controlar dispositivos inteligentes. Podrá compartir el control del dispositivo con su familia. Los miembros de su familia pueden encender / apagar los dispositivos desde cualquier lugar y también verificar su estado, que siempre está sincronizado con la aplicación.

SONOFF 4CH Pro R3-Interruptor inteligente 4 Gang de enclavamiento para generador/Inching/Self-locking Interruptor inalámbrico WiFi & RF 90~250V AC/5~24V DC, Alexa and Google home supported € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Amazon.es Features Controle de forma independiente 4 dispositivos: es el nuevo diseño de 4 canales que puede hacer que encienda / apague de forma remota 4 electrodomésticos de forma independiente.

3 modos de trabajo potentes: enciende / apaga los 4 dispositivos conectados por separado en modo de autobloqueo. Encienda 1 dispositivo pero apague otros 3 dispositivos al mismo tiempo en el modo de enclavamiento. Encienda los dispositivos conectados, pero se apaga automáticamente después de 1-16 segundos en modo de avance lento.

2 métodos de control remoto para su elección: puede encender / apagar las luces / aparatos conectados a través de Wi-Fi o control remoto de RF de 433MHz.

Establezca 8 horarios para el control automático: puede crear 8 temporizadores de cuenta / repetición / cuenta regresiva habilitados para encender / apagar dispositivos automáticamente a la hora especificada. Y los temporizadores pueden ejecutarse incluso si la red no está disponible.

Compatible con Alexa & Google Home & IFTTT: Simplemente con un simple comando de voz, Amazon Alexa o el Asistente de Google funcionarán para usted, activando / desactivando los dispositivos conectados En seguida. IFTTT integra todos tus dispositivos, aplicaciones y herramientas sociales, proporcionando nuevas formas de control. READ Es emocionante: Victor Hugo cambió la historia del gol del siglo

Sonoff 4CH R2 Interruptor Remoto 4 Canales WIFI Smart Switch Inteligente Inalámbrico Conmutador de Control Remoto del Temporizador(Para Alexa (Amazon Echo, Echo Dot y Amazon Tap) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features eWeLink compatible con Amazon Echo, Echo Dot y Amazon Tap, Amazon Alexa

4 dispositivos independientes de control pueda hacer que usted conecte y controle cuatro electrodomésticos y dispositivos electrónicos independientemente. que pueden ser encendidos / apagados por separado por los botones o iOS / Android App eWeLink.

Sonoff 4CH R2 pertenece a la familia Sonoff, definitivamente, lleva todas las funciones básicas de Sonoff. En eWeLink, puede encender / apagar remotamente desde cualquier lugar y en cualquier momento, establecer horarios de sincronización de un solo / repetición / cuenta regresiva para encender / apagar a un tiempo especificado, compartir con otros para que puedan controlar juntos.

Tiene temporizador único, repetitivo y temporizador de cuenta regresiva que puede usar para controlar automáticamente el electrodoméstico. Soporte máx. 8 tiempos de temporización soltero / repetir/ temporizador de cuenta regresiva. Los temporizadores preestablecidos pueden funcionar aunque la red no esté disponible, pero el dispositivo debe permanecer encendido.

Compartir el control de dispositivos a otros: simplemente puede compartir el control de sus electrodomésticos con otros para que también puedan Encender/Apagar los dispositivos de forma remota.

SONOFF 4CHR3 Interruptor Inteligente Wi-Fi De 4 bandas, 3 Modos de Trabajo Con modo de autobloqueo, enclavamiento e inching, Puerta De Garaje Con Control Remoto, Supports Alexa, Google Home e IFTTT € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features 【Control remoto y por voz】admite el control de luces o dispositivos conectados a través de la aplicación ewelink de forma remota y admite el control por voz con Alexa, Google Home e IFTTT.

【Fácil de usar】admite habilitar estos 3 modos de trabajo en la APLICACIÓN eWeLink directamente.

【modo de autobloqueo enclavamiento】modo de autobloqueo para encender / apagar 4 dispositivos conectados por separado; modo de interbloqueo para encender 1 dispositivo conectado cada vez y apagar el resto de dispositivos simultáneamente.

【modo inching】: para encender 1 dispositivo conectado y luego hacer que se apague automáticamente después de un tiempo determinado (0.5 - 3600s).

【programación y escenas inteligentes】admite la programación de un temporizador para que los dispositivos se inicien y dejen de funcionar automáticamente; Personalice escenas inteligentes para hacer que el dispositivo esté conectado con el interruptor para activar otros dispositivos

Docooler 4CH R3 WiFi Interruptor Inteligente Módulo de Interruptor de automatización del hogar de 4 vías Compatible con Alexa/Google Home € 24.99 in stock 3 new from €24.99

Amazon.es Features [Control remoto] Controlar de forma remota las luces o dispositivos conectados a través de la aplicación.

[3 modos] 3 modos de trabajo con modo de autobloqueo, enclavamiento y avance lento incluso para puertas de garaje con control remoto y persianas enrollables.

[Programación personal] Admite programar un temporizador para que los dispositivos se inicien y dejen de funcionar automáticamente.

[Personalice las escenas] Personalice las escenas inteligentes para que el dispositivo se conecte con el interruptor para activar otros dispositivos.

[Compartir permisos] Comparta el permiso de control de los dispositivos con otras cuentas para controlar juntos.

MoesGo WiFi Interruptor Luz con Dimmer Inteligente Inalambrico Módulo Alexa Control Remoto y Rele para conmutador de 2 Gang y 1/2 Way, compatible con la app Smart Life/Tuya Alexa/Google Home € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features 1.Módulo regulador de luz con wifi de tamaño reducido para cajas de interruptores de pared del Reino Unido y la Unión Europa; su tamaño compacto permite ocultarlo fácilmente en el cajetín de los interruptores donde va el regulador sin tener que hacer grandes cambios en la decoración de tu hogar para hacerlo más inteligente; convierte los productos compatibles en productos inteligentes en cuestión de segundos; permite el funcionamiento independiente del interruptor tradicional sin interferencias;

2.La iluminación se puede regular por voz o a través de la aplicación Smart Life; este dispositivo con dos interruptores se puede utilizar con otros dispositivos de dos botones para hacerlos inteligentes; es posible usarlo como circuito de 1 vía o de 2 vías (2 interruptores controlan 1 luz); basta con conectarlo a uno de los dos interruptores y convertir el dispositivo conectado en uno inteligente (para circuitos de 2 vías)

3.Permite el control por voz manos libres y el control inalámbrico; compatible con Alexa y Google Home; controla de forma remota los dispositivos con tu teléfono inteligente, incluso cuando estás fuera de casa.

4.Toma el control total del regulador conectado con temporizadores, horarios y cuenta regresiva (1/5/30 minutos, 1 hora, etc.) con la aplicación; además, te permite compartir el control con tu familia y amigos para mayor comodidad.

5.Se puede controlar desde el teléfono a través de las aplicaciones Smart Life y Tuya sin necesidad de un concentrador independiente. Todos los dispositivos inteligentes MoesGo que se compran en Amazon vienen con dos años de garantía y una garantía de devolución de 60 días. En MoesGo, la satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal objetivo.

Amazon.es Features 'WiFi Wireless Control y control de voz, funciona con Alexa: Enlace "ewelink Smart Home Fan Capacidad. pueden Amazon Echo/Echo Dot/Amazon Tap directamente solicitar, para sus dispositivos de encendido/apagar

Dos tensión de trabajo: USB 5 V y DC 7 V de 32 V con señal variable luz y relé de vestido comando luz

App gratuita y rfremote: tanto Android como también iOS pueden ewelink explorar y descargar sus electrodomésticos, registrar y impuestos.

Tres trabajo: inching selbstverriegelnde. es apoya de bloqueo, para cambiar a manual de entre 3 modelos: Escribir, incluso inhibición y bloqueo. cada switch apoya el conector de 4 electrodomésticos o aparatos eléctricos

Temporización y estado en tiempo real de monitor. que apoya 8 grupos de función de temporización y tasa de calib device Time por teléfono.

yunlink Controller Versión actualizada con soporte RM433 base Adecuado para SONOFF Basicrf / iFan03 / 4CHProR2 / TX Series / 433 RF Bridge / D1 DIMMER € 14.99

€ 14.00 in stock 1 new from €14.00

Amazon.es Features Mando a distancia: se utiliza para controlar los dispositivos conectados de forma remota.

Potente compatibilidad: apto para Sonoff BasicRF, BASICRFR3, Slampher, iFan03, D1, 4CHProR2, serie TX, 433 RF Bridge y otros dispositivos que soportan el protocolo de comunicación 433.

Fácil de emparejar: pulsa cualquier botón para emparejar los dispositivos.

La base remota RM433 RF está incluida, que puede contener el mando a distancia RF RM433 para un uso fácil.

Fácil de instalar: instalación rápida con cinta adhesiva o tornillos (incluidos).

Adaptador USB Inteligente Convertidor USB Interruptor Inteligente WiFi Inalámbrico para Dispositivo USB tipo A con APP Control Remoto y Voz compatible con Amazon Alexa, Google Assistant, Nest € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 【Encendido/apagado remoto】El adaptador USB inteligente hace que los dispositivos USB comunes sean inteligentes. Mientras su teléfono tenga una red, puede encender o apagar el dispositivo de forma remota desde cualquier lugar a través de la aplicación eWeLink, sin límites de distancia. NOTA: El adaptador inteligente USB solo admite 2.4 GHz (no se admiten 5.0 GHz).

【Función de temporización】Se pueden crear 8 temporizadores únicos / repetidos / de cuenta regresiva para encender / apagar automáticamente los dispositivos a la hora especificada. Y los temporizadores pueden funcionar solos incluso si la red no está disponible. Puede permitir que los dispositivos sean controlados por su familia, simplemente pueden compartir dispositivos con ellos y proporcionar permisos de temporizador específicos.

【Escenario inteligente y sincronización】Puede crear escenarios inteligentes para que un dispositivo pueda activar / desactivar otro o juntar múltiples dispositivos en un grupo y controlarlos juntos mediante la función "tocar y activar". Puede verificar el estado de los dispositivos USB conectados en la aplicación eWeLink.

【Compatible con Alexa / Google Assistant / Nest】El adaptador USB WiFi inteligente compatible con Amazon Alexa (Amazon Echo / Echo Dot) y Google Home Assistant. Le permite usar su voz para controlar dispositivos USB y beneficiarse de una experiencia de manos libres.

【Fácil de usar】Cada adaptador USB tiene un código QR único, descargue la aplicación "eWeLink", el código QR de escaneo se puede agregar de forma rápida, fácil y conveniente, al mismo tiempo adecuado para todas las interfaces de tipo USB, pequeñas y portátil, muy adecuado para llevar

Docooler Dual R2 WiFi Inalámbrico Smart Switch 2 Gang Smart Home El Control Remoto de WiFi Funciona con Google Home (1pc) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

♥ 【 Función de cronometraje 】 configure los minuteries programen/atrás para que la luz se enciende/apaga a la hora indicada.

♥ 【 escena inteligente 】 activar/desactivar por la temperatura, el fondo o de otras condiciones ambientales del sensor.

♥ 【 soporte Red 】 controla los dispositivos eléctricos a través de la red móvil WiFi o 2/3/4 G.

♥ 【 Compatibilidad 】 funciona perfectamente con AMAZON Alexa, asistente IFTTT, Google, Google Nest.

SONOFF 4CHPROR3 Interruptor Inteligente Wi-Fi De 4 bandas, 3 Modos Con modo de autobloqueo, enclavamiento e inching, Puerta De Garaje Con Control Remoto De 433hz RF, Supports Alexa, Google Home,IFTTT € 39.99 in stock 1 new from €39.99

1 used from €39.19

Amazon.es Features 【APP, control remoto por RF y control de voz】 Admite el control de luces o dispositivos conectados a través de la APLICACIÓN ewelink, controlador RF de 433 hz y admite control por voz con Alexa, Google Home e IFTTT.

【Fácil de usar】admite habilitar estos 3 modos de trabajo en la APLICACIÓN eWeLink directamente.

【modo de autobloqueo enclavamiento】modo de autobloqueo para encender / apagar 4 dispositivos conectados por separado; modo de interbloqueo para encender 1 dispositivo conectado cada vez y apagar el resto de dispositivos simultáneamente.

【modo inching】: para encender 1 dispositivo conectado y luego hacer que se apague automáticamente después de un tiempo determinado (0.5 - 3600s).

【programación y escenas inteligentes】admite la programación de un temporizador para que los dispositivos se inicien y dejen de funcionar automáticamente; Personalice escenas inteligentes para hacer que el dispositivo esté conectado con el interruptor para activar otros dispositivos

Docooler 4CH PRO R3 Smart Switch con control HF, 4 vías, módulo de automatización doméstica compatible con Alexa Google Home € 35.99 in stock 3 new from €35.99

Amazon.es Features ✔ [3 modos de trabajo] puedes acceder al modo de autobloqueo, bloqueo y pulgadas directamente a través de la aplicación.

✔ [4 dispositivos por separado] Aquí puedes encender o apagar 4 luces conectadas de forma independiente.

✔ [Otros dispositivos automatizados] Un canal controla un estado de trabajo, activa el bloqueo para encender un canal y apagar otros canales al mismo tiempo.

✔ [Apagado automático] ¿No quieres que te sientas duro después del camino? Activa el modo de Inching para establecer un calendario para la luz del corredor. Esta se apaga automáticamente después de alcanzar el tiempo preestablecido. La duradera carcasa de policarbonato ignífuga ofrece la máxima seguridad para dispositivos conectados en el uso.

✔ [Control por voz de tu hogar] Compatible con Alexa y Google Home. ¿Quieres apagar la luz de inmediato? Díselo fácilmente. Montado en el riel de guía, conveniente para conectar y controlar dispositivos lejos del interruptor.

eMylo Smart WiFi Light Switch Módulo de interruptor de relé inalámbrico Control remoto Temporizadores de automatización del hogar Compatible con Alexa Echo Google Home Iphone Android App 1 paquete € 9.99 in stock 2 new from €9.99

1 used from €9.25

Amazon.es Features Smart WiFi Switch --- Este dispositivo es un interruptor de luz inteligente WiFi asequible 2.4G que brinda a los usuarios un control inteligente en el hogar. Permite a los usuarios controlar de forma remota todos los dispositivos conectados, a través de la aplicación móvil "Smart Life". Perfecto para la entrada de gran voltaje de la lámpara de CA 90-250V, ventilador de techo, luz de piso, árbol de Navidad, iluminación de paisaje al aire libre y otros aparatos que no superen los 10Amp.

Compatible con Alexa y Google para el hogar --- Este módulo de interruptor funciona con Amazon Alexa (dot) / google home usando la aplicación "Smart Life" para controlar los dispositivos eléctricos con su voz.

Conmutador de control remoto de APP ---- Conéctese con el Wi-Fi del hogar sin necesidad de concentrador. Encienda / apague de forma remota la luz u otros dispositivos con la aplicación de teléfono inteligente "Smart Life" o "Tuya" en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que su teléfono tenga red.

Método de instalación más simple ---- Menos de 10 segundos para el interruptor de cableado con sus dispositivos. Contienen terminales aislados seguros, convenientes y duraderos, solo necesita presionar e insertar cables para finalizar el cableado. Es hora de abandonar el camino usando un destornillador para apretar / aflojar los tornillos.

Timer & Count Down Switch---- Set timer schedules to automatically on/ off home appliances based on your preferences. You can set countdown/scheduled/loop timers to create your situational life. READ Sin asma ni EPOC: revelaron que es una comorbilidad común en pacientes del gobierno

POW R2 Interruptor de Control Remoto Inalámbrico Monitor de Alimentación wifi Inteligente (Mida de Consumo de Energía, Potencia, Voltaje, Corriente) para Alexa, Google Nest+Destornilladores € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features Pow R2 es un interruptor de luz inteligente WiFi que le permite administrar y controlar sus dispositivos de forma remota y controlar el consumo de energía de su hogar. El interruptor de luz WiFi funciona como un monitor de energía, que le permite realizar un seguimiento del 99% de la corriente, el voltaje y la potencia en tiempo real en su aplicación.

La aplicación eWeLink proporciona 100 días de datos de uso de electricidad registrados, que puede descargar al almacenamiento de su teléfono. Puede realizar un seguimiento de la cantidad de energía que consumen sus electrodomésticos y calcular sus costos de funcionamiento.

Con el interruptor de monitoreo de energía Pow R2, puede gastar menos en su factura de electricidad. Los temporizadores programan que sus dispositivos se enciendan y apaguen automáticamente en un momento definido.

El interruptor de encendido puede proteger sus electrodomésticos contra sobrecargas. Lo que necesita hacer es establecer valores de umbral para la corriente, el voltaje y la potencia. Funciona como una calculadora kwh que puede medir el consumo de electricidad durante un período específico y un día.

Compatible con Alexa / Google Assistant / IFTTT. Vincule la capacidad "eWeLink Smart Home" a la aplicación Alexa, puede pedir a Amazon Echo / Echo Dot / Amazon Tap para activar / desactivar los dispositivos; Enlace "Smart We Link" en la aplicación Google Home, comience a revisar sus dispositivos en Google Home. Conecte "eWeLink Smart Home" a la aplicación IFTTT, comience a usar las aplicaciones y servicios de IFTTT para controlar sus dispositivos

Docooler Mini R2 Smart Switch Interruptor de Control Remoto DIY para Electrodomésticos Funciona con Alexa Google Home (3 PCS) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features 【Control Remoto Mediante APP】:Controle sus electrodomésticos con el teléfono inteligente en cualquier momento y en cualquier lugar. Verifique el cambio de estado del dispositivo en su teléfono en tiempo real.puedes saber que tu dispositivo está encendido / apagado a través de la aplicación eWeLink incluso si no estás en casa.También puede compartir su dispositivo con su familia para controlarlo juntos.

【Control Timeing &Modo de DIY】:tiempo de encendido / apagado, depende de usted.puede organizar el horario de inicio y finalización para que los dispositivos se enciendan / apaguen automáticamente, lo que reduce el consumo innecesario de energía.Admite el modo de bricolaje (diseñado para desarrolladores) que permite a los usuarios integrar MINI en un sistema de control de hogar inteligente de código abierto de terceros en todo el mundo para lograr el control de LAN sin servicio en la nube.

【Diseño pequeño y compacto】: Cuando se instala en varios tipos de cajas de interruptores, ocupa solo una pequeña cantidad de espacio. También se puede usar con interruptores externos. Además del control de la aplicación, está equipado con un cable para conectar el interruptor de luz oscilante. El Mini se puede instalar dentro del interruptor para encender / apagar los dispositivos conectados al interruptor.

【Creer Escenas Inteligentes】: cree una escena inteligente haciendo clic en el teléfono para activar el grupo de dispositivos SONOFF ON / OFF para que el dispositivo SONOFF pueda activar / desactivar otro dispositivo o combinar varios dispositivos y tocarlos para unirlos a Play.

【Control de Voz】:Puedes usar el interruptor de control por voz.Conectado con amazon alexa o Google Assistant para encender / apagar dispositivos de forma completamente manos libres. Ejecute el dispositivo en su teléfono aunque no haya una conexión Wi-Fi normal.

MOES Interruptor Inalámbricas Autoalimentado de Luz Conmutador RF433, Sin Cables Sin Bateria, Interruptor pared con Receptor Lámpara Casa Iluminación(kit de 2 vía) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features Control remoto inalámbrico: controle sus aplicaciones eléctricas con el transmisor de panel de pared dentro del rango requerido.

No hay WiFi / batería para controlar: con la función de autogeneración de energía del interruptor del transmisor remoto del panel de pared, puede controlar de forma remota los dispositivos conectados a los receptores de relé RF433 sin WiFi o batería, siempre que el interruptor coincida con el receptor avance.También, el botón basculante permite una mayor comodidad a su vida inteligente.

Interruptor multifuncional: un interruptor de transmisor remoto de panel de pared puede controlar múltiples receptores de relé RF433, y varios interruptores de transmisor remoto de panel de pared también pueden controlar uno de los receptores de relé de RF al mismo tiempo. Marque el interruptor con la cinta de doble cara incluida.

Protección del cliente: garantía de reembolso de 60 días y devolución por cualquier motivo dentro de los 15 días.

Atención: el receptor de relé RF433 y el interruptor del transmisor remoto del panel de pared deben usarse junto con el mismo tipo, por lo que no puede comprar un receptor o un interruptor solo, o usar el transmisor de panel de pared autogenerador para conectarse con otro tipo de receptor .

4CH R3 Interruptor Remoto WIFI Smart Switch Inteligente Inalámbrico para Amazon Alexa, Google Assistant, Ifttt, Google Nest + Corbata para Cable € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features 【Encendido / apagado remoto】Le permite encender / apagar 4 dispositivos eléctricos a través de la aplicación "eWeLink" desde cualquier lugar, lo que significa que ahorrará más dinero en los interruptores.

【3 modos de trabajo】Se puede configurar en la aplicación "eWeLink". Controle cada grupo por separado en modo de autobloqueo. En el modo de enclavamiento, los usuarios pueden encender un dispositivo cada vez y apagar otros dispositivos al mismo tiempo. En modo intermitente, encienda 1 dispositivo conectado y luego apáguelo automáticamente después de un cierto tiempo (0.5 - 3600s), el tiempo es ajustable.

【Función de temporización】Puede crear 8 temporizadores únicos / repetidos / de cuenta regresiva para encender / apagar automáticamente los dispositivos a la hora especificada. Y los temporizadores pueden funcionar solos incluso si la red no está disponible.

【Control de voz】Compatible con Alexa & Google Home & IFTTT, con un simple comando de voz, Amazon Alexa o Google Assistant funcionarán para usted, encendiendo o apagando inmediatamente los dispositivos conectados. IFTTT le permite integrar todos sus dispositivos, aplicaciones y herramientas sociales, proporcionando nuevos métodos de control.

【Control compartido con su familia】Usted no es el único que puede controlar dispositivos inteligentes. Podrá compartir el control del dispositivo con su familia. Los miembros de su familia pueden encender / apagar los dispositivos desde cualquier lugar y también verificar su estado, que siempre está sincronizado con la aplicación.

Amazon.es Features Ampliamente trabajando con productos Sonoff, incluidos Sonoff Basic, Sonoff RF, Sonoff Pow, Sonoff TH10 / 16, Sonoff Dual, Sonoff G1.

Instalación simple, su parte azul habilitada le permite presionar para fijar el interruptor al riel DIN o tirar para bajarlo.

Material ABS ignífugo y la clasificación de resistencia al fuego es V0.

El Sonoff DR viene con tornillos 4 * M3, que se ajustan perfectamente a los orificios originales de Sonoff, no necesita abrir ningún orificio.

No se requieren herramientas externas.

Sonoff Basic R2 - Interruptor Inteligente Universal con Mando a Distancia WiFi y Temporizador para Hacer uno Mismo a través de iOS Android 10 A/2200 W, Blanco… (4 Pack) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Amazon.es Features Teléfono inteligente de control de APP, siempre que su teléfono inteligente tenga una red 2G / 3G /4G WiFi, puede controlar todos sus electrodomésticos en su mano en cualquier momento y desde cualquier lugar.

El diseño de DIY, es necesario introducir el interruptor inteligente para el circuito de electrodomésticos, por favor, garantizar la conexión correcta, adecuada para la mayor parte de la energía eléctrica en casa aparatos por debajo de 2200W

Potente modo de temporización: nuestros Interruptor WiFi inalámbricos tienen 3 modos de temporización. Establece el tiempo que lo desee. Tiempo programado, tiempo de ciclo, temporizador de cuenta regresiva.

La aplicación móvil eWeLink permite a los usuarios controlar fácilmente los dispositivos. La versión de iOS de la aplicación se puede descargar de la App Store mientras que la versión de Android está en Google Play.

Interruptor modificado, serie en el circuito de alimentación directamente, fácil de instalar. El botón en el interruptor puede encender / apagar la alimentación de forma manual en caso de emergencia.

OWSOO 1CH Transmisor Receptor de Relé 433Mhz DC 12V Inalámbrico Módulo de Interruptor Control Remoto Universal y Transmisor RF € 12.99 in stock 4 new from €12.99

Amazon.es Features ★【Soporte de Control Remoto de Hasta 19 Piezas】Soporte de control remoto de hasta 19 piezas. Se puede conectar a la cerradura electrónica de control, la luz, la cortina eléctrica, etc. Para poder desbloquear la puerta a distancia, cerrar la luz, abrir o cerrar la cortina, etc.

★【Super Pequeño】Cuerpo super pequeño, y ocupa menos espacio. El tamaño de la placa del receptor es de aproximadamente 3,5 * 3 * 3 cm.

★【Tres Modos de Trabajo】El modo de trabajo puede ser cambiado por usted mismo: puede cambiar a momentáneo, alternar, enclavar los tres modos que necesite.

★【Aprendizaje de Código de Par】Aprendizaje de código de par: puede funcionar con cualquier control remoto con la misma frecuencia, por lo que ya no tendrá que preocuparse por perder el control remoto. (Si se pierde el control remoto, compre uno y el emparejamiento con la placa PCB está bien).

★【Fácil de Usar】Muy cómodo de usar, simple forma de conexión del diagrama de cableado.

Cambani Sonoff Basic Interruptor Inteligente Módulo de Interruptor WiFi para Control a Distancia de Casas Inteligentes compatible con Amazon Alexa Google Home Assistant Nest Android e iOS (x10) € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Amazon.es Features ✅ PAQUETE DE AHORRO A UN PRECIO RAZONABLE– Instalar un hogar inteligente puede ser algo costoso si cada dispositivo necesita un interruptor inteligente de propietario; esto le hará gastar mucho dinero. Nuestro PAQUETE DE AHORRO de 10 unidades le ahorrará dinero y tiempo valioso.

✅ INTERRUPTOR INTELIGENTE WIFI A BUEN PRECIO – Sonoff es un dispositivo asequible basado en ESP8266 que ofrece a los usuarios el control inteligente de su casa. Es un interruptor WiFi inalámbrico que puede conectar una amplia variedad de electrodomésticos. Sonoff transmite los datos a una plataforma en la nube a través del router WiFi, lo que permite a los usuarios controlar a distancia todos los electrodomésticos conectados.

✅ LA SOLUCIÓN IDEAL PARA CASAS Y OFICINAS – Sonoff Basic es el interruptor WiFi más usado en el mercado para hacer los electrodomésticos inteligentes. El ESP8266 es un SoC programable con WiFi, UART e interfaz SPI. Puede ser activado con cualquier firmware y por ello se ajusta a diferentes proyectos.

✅ AMPLIA INTEGRACIÓN – Mientras tu teléfono celular tenga acceso a una red, puedes controlar a distancia los electrodomésticos desde cualquier lugar en cualquier momento. También está disponible la opción de establecer temporizadores para los electrodomésticos, los cuales pueden ser de tipo cuenta atrás, de calendario o en loop, permitiendo así a los usuarios organizar mejor y facilitar su vida.

✅ LA MEJOR GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE – Disfrute 12 meses de garantía por problemas relacionados con hardware, en conjunto con una amigable atención por email 24/7. READ Jurgen Globe critica al técnico de la Premier League "Todos conocen mi opinión" Pica no dijo nada

Sonoff 4CH R2 € 46.96 in stock 2 new from €46.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control independiente de 4 dispositivos: es el nuevo diseño de 4 canales que le permite encender y apagar de forma remota 4 dispositivos de forma independiente.

2 métodos de control remoto a su elección: puede encender/apagar de forma remota los dispositivos conectados a través de la aplicación iOS / Android eWeLink o con el control remoto de 433 MHz.

Puede crear 8 temporizadores, permite configurar cronogramas de funcionamiento, cuentas regresivas y temporizadores cíclicos para encender y apagar en el momento especificado. Los temporizadores pueden ejecutarse incluso cuando la red no está disponible.

Control independiente: permite controlar cada salida individualmente. Tres modos de operación: control de las salidas por pulsos, enclavamiento entre salidas y autobloqueo.

Aplicación eWeLInk gratuita, compatible con Amazon Alexa, Google Home Assistant e IFTTT.

RM433 with base € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features 【Control remoto】Práctico para controlar los aparatos domésticos con el controlador remoto por radiofrecuencia de 433 MHz en interiores.

【Emparejamiento con un solo botón】El controlador remoto se empareja con dispositivos a 433 MHz. Con una sola pulsación, puede emparejarlo con dispositivos SONOFF 433 MHz rápidamente.

【Definible por el usuario】El control remoto dispone de 8 botones. Puede emparejarse con 8 dispositivos.

【Instalación fácil】Puede instalar el controlador remoto RM433 en una caja de tipo 86 o sujetarlo con cinta adhesiva de doble cara.

【Pila certificada incluida】El controlador remoto se suministra con una pila reemplazable, segura y duradera (utiliza una pila 27A de 12 V).

MHCOZY Smart Wireless WiFi Relay Switch, control de voz de su chimenea, trabajo con Alexa Assistant IFTTT (4CH WIFI RF) € 22.90 in stock 1 new from €22.90

Amazon.es Features Fácil de configurar, interruptor inteligente de relé inalámbrico WIFI 4CH Pro WIFI con función de RF, potencia de trabajo DC 5V o AC / DC 7-32, solo admite 2.4G wifi

3 modos de trabajo momentáneos bloqueados y enclavados, modo ajustable por canal, puede configurar 2 canales con avance lento para el abridor de puerta de garaje inteligente, otros 2 canales de bloqueo automático para luces de control WIFI

Control remoto WIFI y RF, controle de forma independiente 4 dispositivos, con comentarios en estado real en su aplicación ewelink

Tiempo y compartir. Encendido y apagado remoto mediante la aplicación ewelink en cualquier lugar, establezca 8 programaciones, admita el temporizador de bucle de cuenta regresiva, comparta el control con la familia

Control por voz, funciona con Alexa Google Home Nest IFTTT, enlace "eWeLink Smart Home Fan". Puede solicitar Amazon Echo / Echo Dot / Amazon Tap directamente para encender y apagar sus dispositivos.

Sonoff POW R2 Interruptor de Control Remoto Inalámbrico Monitor de Alimentación Remoto wifi Inteligente (Mida de Consumo de Energía, potencia, Voltaje, Corriente) para Alexa, Google Nest € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Sonoff Pow R2 es un interruptor de luz inteligente WiFi 16A que le permite administrar y controlar sus dispositivos de forma remota y controlar el consumo de energía de su hogar. El interruptor de luz WiFi funciona como un monitor de energía, que le permite realizar un seguimiento del 99% de la corriente, el voltaje y la potencia en tiempo real en su aplicación.

El interruptor de encendido puede proteger sus electrodomésticos contra sobrecargas. Lo que necesita hacer es establecer valores de umbral para la corriente, el voltaje y la potencia. Funciona como una calculadora kwh que puede medir el consumo de electricidad durante un período específico y un día.

La aplicación eWeLink proporciona 100 días de datos de uso de electricidad registrados, que puede descargar al almacenamiento de su teléfono. Puede realizar un seguimiento de la cantidad de energía que consumen sus electrodomésticos y calcular sus costos de funcionamiento.

Con el interruptor de monitoreo de energía Pow R2, puede gastar menos en su factura de electricidad. Los temporizadores programan que sus dispositivos se enciendan y apaguen automáticamente en un momento definido.

Este dispositivo se puede configurar para Alexa y Google Nest. Es su buena opción para abrir una casa inteligente.

Sonoff RF Interruptor Inteligente Inalámbrico WiFi con módulo de receptor de RF 433mhz, Wi-Fi e Interruptor de Control Remoto de RF con Temporizador para Casa Inteligente € 17.99 in stock 4 new from €17.99

Amazon.es Features [Dos modos de control] Activar/Desactivar a través de un control remoto de 433MHz (comprar por separado) en interiores, controlar a distancia Activar/Desactivar a través de la aplicación en el teléfono inteligente o tableta desde cualquier lugar del mundo.

[Temporización] Configure los temporizadores programados/de cuenta atrás para que se activen/desactiven a una hora específica

[Control compartido] Controle su casa inteligente junto con su familia

[Escena inteligente] activado/desactivado por temperatura, zumbido u otras condiciones ambientales del sensor

[Compatibilidad] Funciona perfectamente con Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT: Simplemente con un simple comando de voz, Amazon Alexa o el Asistente de Google funcionarán para usted, activando / desactivando los dispositivos conectados En seguida. IFTTT integra todos tus dispositivos, aplicaciones y herramientas sociales, proporcionando nuevas formas de control.

Interruptor inalámbrico auto alimentado, sin cables, sin batería, control remoto inalámbrico, iluminación y aparatos eléctricos, a prueba de agua y seguro, se puede colocar directamente en el baño € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features Interruptor inalámbrico auto alimentado: sin cables, sin batería, fácil instalación, ecológico y sin contaminación.

Seguro y resistente al agua, se puede colocar directamente en el baño, las manos mojadas también pueden tocar el interruptor de control remoto de las lámparas y los aparatos de calefacción, no se preocupe por una descarga eléctrica, no se preocupe por la batería mojada y oxidada, etc.

Transformar rápidamente la posición del interruptor existente, crear un interruptor en cualquier lugar, o como control remoto portátil, lámpara de mesa de luz nocturna con control remoto, etc., muy útil, compatible con cualquier bombilla, como halógena / incandescente / CFL / fluorescente / LED.

La distancia máxima del control remoto inalámbrico es de 150 metros, pero las paredes y los obstáculos afectarán la distancia. Antes de la instalación, le recomendamos que primero pruebe la distancia del receptor.

Lo que contiene: 1 x interruptor inalámbrico VIVIS, 1 x receptor VIVIS, cinta de doble cara, 2 x tornillos, 1 x manual del producto.

Sonoff Dual 2 Vías Wifi Smart Switch Interruptor Temporizador de Control Remoto Inalámbrico Inteligente para Amazon Alexa, Echo, Echo Dot y Amazon Tap € 17.99

Amazon.es Features 【La fuerte compatibilidad】Puede descargar la aplicación "eWeLink" a través de cualquier teléfono inteligente o tableta a conseguir control remoto. El zócalo inteligente conecta al Internet a través de WIFI. A través de smartphone iOS o Android o tableta a controlar el enchufe.

【Control inteligente remoto】Usted puede acceder remotamente/presencialmente al control ENCENDIDO/APAGADO de cualquier dispositivo (lámpara de mesa, horno de calefacción eléctrica, calentador de agua, ventilador eléctrico, cocina eléctrica, etc) casero conectado vía APP eWeLink en su teléfono móvil o tablet. No hay limitación de distancia / tiempo.

【Función de horario y temporizador】Pueden crear 8 temporizadores individuales / repetición / cuenta atrás activados para encender / apagar automáticamente a la hora especificada. Los temporizadores pueden ejecutarse incluso cuando la red no está disponible. Para permitir que los dispositivos sean controlados por su familia, pueden simplemente compartir los dispositivos con ellos y dar permisos de temporizadores especificados.

【Compatible con Alexa & Google Home & IFTTT】Simplemente con un simple comando de voz, Amazon Alexa o el Asistente de Google funcionarán para usted, encendiendo / apagado los dispositivos conectados En seguida. IFTTT integra todos tus dispositivos, aplicaciones y herramientas sociales, proporcionando nuevas formas de control.

【Comparte el control】Puede compartir el control de sus electrodomésticos con otros para que también puedan activar/desactivar los dispositivos de forma remota.

