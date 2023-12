Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Caja Cooler Master capaces: la mejor revisión sobre Caja Cooler Master Ordenadores personales Los 30 mejores Caja Cooler Master capaces: la mejor revisión sobre Caja Cooler Master 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 – Caja PC Mid-Tower E-ATX, Malla Poligonal, 3x120mm Ventiladores ARGB Preinstalados, Panel Superior Extraíble, Panel Lateral Vidrio Templado, USB C 10Gbps, Negro € 109.99

€ 99.33 in stock 30 new from €92.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3x120MM VENTILADORES ARGB – La iluminación del ventilador preinstalado se asigna con controlador integrado o conectando a placa base compatible (ARGB, ASUS, Gigabyte, MSI y ASRock); Panel frontal y superior cuentan con Fine Mesh para flujo de aire óptimo

PANEL LATERAL CRISTAL TEMPLADO – El panel superior extraíble y panel lateral de vidrio templado brindan fácil acceso y exhiben construcción del sistema (diseño sin herramientas); La cubierta de PSU viene con una tapa extraíble para mostrar u ocultar PSU

MÚLTIPLES OPCIONES DE REFRIGERACIÓN – Viene con 3 ventiladores frontales CF120 ARGB; El panel frontal y superior admiten hasta 3 x 120mm/2 x 140mm ventiladores, o un radiador de 360mm, el panel posterior admite 1 x 120mm ventilador/radiador

MAXIMIZA LAS POSIBILIDADES – El interior del TD500 Mesh V2 admite placas base E-ATX (hasta 12”x10.7”), ATX, micro-ATX, mini-ITX; Disipador CPU de hasta 165mm de altura; Tarjetas gráficas (GFX/GPU) de hasta 410mm de longitud; PSU de hasta 200mm de longitud

CONECTIVIDAD EXCELENTE DEL PANEL I/O – El panel I/O cuenta con 2 puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C, 1 conector de audio jack y 1 botón Reset/ARGB para una transmisión de datos rápida y una conexión excelente

Cooler Master MasterBox Q300L – Caja de Ordenador Mini Torre mATX con Vista Total Panel Lateral, Cableado Ordenado y Múltiples Opciones Enfriamiento € 56.26 in stock 33 new from €52.21 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FILTROS DE POLVO MAGNÉTICOS CON PEQUENOS DISEÑOS:Los filtros frontales y óptimoes diseñados a medida son completamente extraíbles y presenta el chasis de manera funcional, sofisticada, y minimalista

VERTICAL O HORIZONTAL: La caja MasterBox presenta tornillos de goma que permiten una posición vertical y horizontal con paneles totalmente perforados para múltiples configuraciones de flujo de aire

MÚLTIPLES OPCIONES DE ENFRIAMIENTO: El panel frontal puede llevar hasta dos ventiladores de 140 mm o un radiador enfriador a líquido de 240 mm, el panel posterior admite un sistema de enfriamiento de 120 mm, ventilador o radiador, mientras que la parte óptimo acepta dos ventiladores de 120 mm

VISUAL DE BORDE A BORDE: El panel cuadrado lateral transparente permite una visualización completa de cualquier construcción e incluye un panel E/S que se puede ajustar en 3 orientaciones diferentes a cada lado, detrás de la placa base hay 28mm de espacio para la gestión de cableado

INTERIOR ESPACIOSO: MasterBox Q300L admite refrigeradores de CPU de altura hasta 159mm, tarjetas gráficas, GFX, hasta 360 mm y fuentes de alimentación, PSU, hasta 160 mm de longitud

Cooler Master MasterBox MB600L V2 con ODD - Cajas de PC ATX Minimalista con entradas de Malla y Panel Frontal Cepillado, Negro € 49.86 in stock 15 new from €44.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resplandor hexagonal: si se instala un ventilador iluminado opcional, el logotipo hexagonal de Cooler Master capturará la luz del ventilador y emitirá un brillo en el panel frontal.

Tomas de malla: las tomas de malla grandes se extienden a cada lado del panel frontal para proporcionar un flujo de aire adicional al sistema.

Opciones de refrigeración versátiles: la compatibilidad con hasta seis ventiladores y la compatibilidad con el radiador delantero, superior y trasero garantizan que el rendimiento no se vea comprometido.

Cubierta de la fuente de alimentación transpirable: la cubierta de la fuente de alimentación está ventilada en la parte superior de la ubicación de la fuente de alimentación, esto permite que las unidades enfriadas activamente se instalen con el ventilador hacia arriba o hacia abajo, también con la posibilidad de instalar fuentes de alimentación enfriadas pasivamente.

Caja de disco duro extraíble: el marco modular permite a los constructores quitar la caja de la unidad por completo, lo que proporciona una mayor libertad en la construcción y una mayor compatibilidad para fuentes de alimentación largas. READ Los 30 mejores Adaptador Red Usb capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Red Usb

Cooler Master Qube 500 Flatpack – Caja PC ATX Media Torre, Totalmente Modular, 1 Ventilador SF 120mm Negro Preinstalado, Montaje GPU Vertical, Admite Placa Base EATX y Radiadores Duales 280mm, Negro € 89.99 in stock 10 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAJA PC DIY – La caja PC viene en un paquete plano, hace posible una gran customización y acomoda características de torre completa; Modifique la caja con mini soporte de cables GEM incluido y partes impresas 3D customizadas (Más planos en Printables.com)

TOTALMENTE MODULAR – Montaje fácil con paneles intercambiables, asa, bracket de radiador lateral, varios soportes PSU y opciones de almacenaje; Patas versátiles para posición de pie o tumbado, con acceso fácil a hardware y panel lateral de vidrio templado

RENDIMIENTO TÉRMICO ALTO – El interior admite hasta 8 ventiladores (7x140mm+1x120mm) para refrigerar por aire y opciones de radiador (2x280mm+1x240mm) para refrigeración líquida AIO; Incluye ventilador SickleFlow Black 120mm preinstalado (PWM, 1800 RPM)

AMPLIO ESPACIO LIBRE – Acomoda placas base E-ATX (máx. 296mm c/ SFX PSU), ATX, micro-ATX e ITX; disipadores de CPU de hasta 172mm de alto; Tarjetas gráficas (incluye soporte GFX/GPU vertical) de hasta 365mm de largo; Hasta una PSU ATX (173-332mm de largo)

CONECTIVIDAD – Puerto USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C (velocidad de transferencia 20 GB/s), 2 puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1 audio Jack, 1 botón de encendido; Gestión de cables más limpia con hasta 5 espacios y 29-32 mm de espacio libre detrás de la placa base

Cooler Master MasterBox NR200P MAX Mini-ITX Caja de PC - Panel Vidrio Templado, Refrigeración CPU AIO 280mm, PSU SFX Gold 850W 80-Plus (Fully Modular), Soporte GPU Vertical c/ Cable Riser PCI-e4.0x16 € 369.99

€ 357.33 in stock 6 new from €325.07

12 used from €327.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VER PARA CREER: La MasterBox NR200P MAX cuenta con un panel lateral de vidrio templado para exhibir estructuras internas y un panel lateral de acero perforado para sistemas que requieren flujo de aire y ventilación adicionales

REFRIGERACIÓN AIO INTEGRADA: La caja viene con refrigeración de CPU AIO 280mm preinstalada con 2 ventiladores 140mm y una bomba de 3ª gen (soporte LGA1700 incluido); Diseñada para una ventilación optimizada del flujo de aire, paneles con filtros de polvo

PSU V850 SFX GOLD PREINSTALADA: La caja incluye PSU V850 SFX de Cooler Master (850 W, eficiencia 80-PLUS Gold, fully modular) con cableado de longitud personalizada para una gestión de cables más ordenada; Admite fuentes de alimentación de hasta SFX-L

ESPACIOSA: A pesar de sus dimensiones compactas (361 x 185 x 274 mm sin salientes), la NR200P MAX puede alojar tarjetas GFX montadas verticalmente (hasta 336mm de longitud, 140mm de altura) y refrigeración de CPU de hasta 67mm de altura

ACCESIBILIDAD DE 360 GRADOS SIN HERRAMIENTAS: Cada panel externo está asegurado con pasadores de acceso rápido, en tanto que el marco en sí se puede desmontar por completo; Incluye un panel de GPU extraíble para facilitar la instalación de las tarjetas

Cooler Master CMP 510 Caja PC - Media Torre con Tira ARGB, Entrada Frontal Mallada, 3 Fans ARGB 120mm, Panel Lateral Vidrio Templado, Versátil Refrigeración y Soporte de Componentes, Cubierta para PSU € 95.99 in stock 29 new from €86.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PANEL FRONTAL CON ILUMINACIÓN ARGB: La CMP 510 es una caja de media torre que tiene un panel frontal mallado con 3 ventiladores ARGB 120mm para un excelente flujo de aire complementado con una tira de iluminación ARGB nítida para un poco más de dinamismo

AMPLIOS ESPACIOS LIBRES: El espacioso interior admite placas base de tamaño Mini-ITX, Micro-ATX y ATX; Tarjetas gráficas (GPU) de hasta 350mm de largo, un disipador de CPU de hasta 161mm de alto y una fuente de alimentación ATX de hasta 160mm de largo

EXCELENTES OPCIONES DE REFRIGERACIÓN: Además de los 3 ventiladores de entrada ARGB de 120mm preinstalados, la CMP 510 admite 2 ventiladores de escape de 120/140mm (radiador de 280mm) en el panel superior y 1 ventilador de 120mm en el panel trasero

REFINADO DISEÑO: La CMP 510 tiene un interior todo negro con espacios para gestión de cables; La cubierta de la PSU incluye ventilación superior e inferior que admite PSUs ATX estándares y de orientación inversa, así como unidades con refrigeración pasiva

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD: La CMP 510 lleva panel lateral de vidrio templado; La E/S frontal tiene puertos USB 3.2 Gen1 & USB 2.0 Tipo A y Headset Jack 3,5mm (audio+mic); Admite 2 bays SSD 2,5" e incluye una caja HDD extraíble con 2 drive bays 2,5/3,5"

Corsair 4000D Airflow Chasis ATX Semitorre con Cristal Templado, Panel Frontal con Un Caudal de Aire Elevado, Panel Lateral de Cristal Templado, Dos Ventiladores de 120 mm Incluidos, Color Negro € 105.90

€ 79.99 in stock 24 new from €79.99

9 used from €75.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Haga clic aquí para asegurar la compatibilidad de este producto con su modelo

Gestión de cables corsair rapidroute

Potente flujo de aire dirigido

Panel lateral fácil de deslizar

Soporte vertical para tarjeta gráfica

Cooler Master NSE-200-KKN1 Caja de ordenador de sobremesa, color negro € 70.35 in stock 9 new from €69.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño máximo de placa base: Mini ITX, micro ATX

Altura máxima de refrigerador de CPU: 160 mm

Conformidad con las especificaciones: ATX, PS/2

Cooler Master MasterBox Q500L Micro-ATX Torre con Soporte de Placa Base ATX, Filtro magnético de Polvo, Panel Lateral acrílico Transparente, E/S Ajustable y Flujo de Aire Totalmente ventilado € 72.06

€ 70.11 in stock 2 new from €70.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones minimizadas para ATX estándar: la Master Box Q500L soporta placas base ATX estándar y Plus, con una profundidad corporal y altura de solo 386 x 381 mm

Chasis totalmente perforado: los paneles superior, frontal, trasero e inferior están totalmente perforados para ofrecer flujo de aire para varias configuraciones de ventilador

Panel de E/S móvil: la orientación del chasis es versátil, con la opción de mover el panel de E/S a 6 ubicaciones diferentes

Posición vertical y horizontal: la funda se puede orientar vertical u horizontalmente mientras mantiene un fácil acceso a la E/S; los tornillos de goma también funcionan como pies para complementar diferentes orientaciones

Colocación vertical de la fuente de alimentación: la fuente de alimentación se coloca en la parte delantera del chasis para utilizar completamente el espacio interno; el soporte se puede reubicar para ofrecer opciones de posición dependiendo de la preferencia y el factor de forma

Cooler Master MasterBox Q300L Color Blanco versión € 84.80 in stock 3 new from €82.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta flexibilidad para la construcción de sistemas

Dimensión minimizada con soporte de fuente de alimentación ATX

Filtro de polvo estampado

Espacio de enrutamiento limpio: detrás de la bandeja de la placa base, se ofrecen 28 mm de espacio para la gestión de cables.

El panel de E/S se puede ajustar a seis ubicaciones diferentes. En ambos lados del cuerpo puede instalar el panel de E/S en la parte delantera, superior o inferior.

Cooler Master HAF 700 EVO Caja PC - Full Tower, Admite E-ATX, 5 Fans Preinstalados, Soportes de Radiador Giratorios, High-Airflow Cooling, Display LCD Real-Time, Aspas ARGB Edge-Lit € 514.87

€ 426.95 in stock 36 new from €369.00

1 used from €368.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HAF = HIGH AIR FLOW: El panel frontal cuenta con filtro de polvo FineMesh V2, aspas TG ARGB edge-lit y 2 ventiladores SickleFlow PWM 200mm para flujo de aire de máximo volumen; Un monitor LCD incorporado muestra datos o media personalizada en tiempo real

REFRIGERACIÓN OPTIMIZADA: La caja incluye 5 fans preinstalados (2x200mm, 3x120mm) y admite radiadores de hasta 480mm (lateral), 360mm (frontal, inferior y top de lado a lado), 240mm (trasero); 2 soportes giratorios admiten customizados setups & showcasing

PERSONALIZACIÓN ACCESIBLE: Los paneles externos, la caja HDD y los montajes de PSU y GPU poseen un diseño que no necesita herramientas para una fácil instalación, mantenimiento y extracción; Incluye un soporte de GPU vertical y un cable vertical PCIe 4.0

ARGB PREMIUM: Las aspas de vidrio templado ARGB con bordes iluminados y los ventiladores ARGB preinstalados crean una apariencia única y futurista que se puede mejorar y personalizar a través del software MasterPlus+; Incluye controlador y hub PWM/ARGB

POSIBILIDADES DE EXPANSIÓN: Puede acomodar placas base E-ATX, disipador de CPU de hasta 166mm, GPU de hasta 490mm (horizontal/vertical) y una PSU ATX de hasta 200mm; Un diseño de refrigeración de varias cámaras incluye una gestión de cables meticulosa

Nox Hummer Quantum -NXHUMMERQUANTUM- Caja ARGB ATX-Micro ATX-ITX, 4 ventiladores ARGB 120mm preinstalados, cristal templado, espacio para hasta 6 ventiladores, USB 3.0, color negro € 95.58

€ 75.00 in stock 4 new from €75.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel lateral de cristal templado - ATX · Micro ATX · ITX

4 ventiladores de 120 mm ARGB preinstalados -Botón para control ARGB

Espacio para instalar hasta 6 ventiladores - USB 3.0 de alta velocidad

Sistema para ordenar los cables de 29 mm - Compatible con gráficas de gran tamaño

Controladora integrada con capacidad de controlar hasta 4 ventiladores (3 pines). Los ventiladores adicionales se podrán conectar a la placa base o a una controladora adicional no incluida

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 SF6 Chun-Li - Blanco € 139.90 in stock 1 new from €139.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casas Cooler Master ATX estilo Street Fighter VI en colaboración con Capcom con frontal de malla poligonal y vidrio templado, 3 ventiladores ARGB y doble soporte para radiador de 360 mm

Cooler Master Pi Case 40 V2 - Marco de Aluminio Delgado con botón programable, disipador de Calor pasivo Integrado, Puertos Laterales protegidos de TPU, Soportes de Montaje universales € 14.39 in stock 5 new from €14.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Botón de encendido programable: el Pi Case 40 es compatible con Raspberry Pi 4 Model B Boards y dispone de un botón de encendido programable (más seguro y conveniente) a través de codificación o mediante la codificación de Cooler Master Pi Tool Overclocking Software (Raspberry Pi OS)

Cierres laterales protegidos: Todos los conectores GPIO se han desviado en el lateral detrás de un parachoques de TPU para proteger los puertos de daños en el viaje. Los elementos de la carcasa de plástico protegen los componentes del polvo, derrames y pequeños golpes

Refrigeración pasiva silenciosa y delgada: una sola placa de aluminio fundido con aletas integradas disipa eficazmente la carga térmica silenciosa en toda la parte posterior mientras mantiene un elegante factor de forma de bolsillo (96 x 68 x 27 mm)

Soportes universales: La Pi Case 40 incluye 4 soportes de montaje modulares VESA que permiten un montaje sin esfuerzo en monitores, soportes o superficies duras preperforadas

PARA LOS PROS, DE LOS PROS - Los estándares de material premium y los elementos de diseño integrados de Pi Case 40 han sido desarrollados por Cooler Master y Pi User Community (multitud de ficción en menos de una hora). El diseño es de código abierto para que los usuarios descarguen o modifiquen READ Los 30 mejores Auriculares Inalambricos Samsung capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Inalambricos Samsung

Cooler Master MasterBox NR600 compatible con ATX MB, ventilación de malla frontal y panel lateral de cristal templado € 95.70 in stock 9 new from €95.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Negro

Cooler Master MasterBox 520 Caja PC - Media Torre ATX, 4 Ventiladores Preinstalados, Múltiples Configuraciones de Flujo de Aire, Panel Frontal y Lateral de Vidrio Templado, Controlador ARGB - Negro € 101.09 in stock 19 new from €101.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ASOMBROSO PANEL FRONTAL ARGB: Un panel frontal de vidrio templado transparente luce 3 ventiladores CF120 ARGB; La iluminación se puede asignar fácilmente a través del controlador ARGB -incluido- (pre-enrutado a un botón Reset/ARGB en el panel frontal)

ESPACIOS IMPRESIONANTES: El interior de la MasterBox 520 admite placas base E-ATX (hasta 12”x10,7”), ATX, micro-ATX y mini-ITX; Disipadores de CPU de hasta 165mm de alto; Tarjetas gráficas (GFX/GPU) de hasta 410mm de largo; PSU ATX de hasta 200mm de largo

MÚLTIPLES OPCIONES DE REFRIGERACIÓN: Viene con 3 fans frontales F120 ARGB y 1 fan trasero MasterFan Lite 120; Los paneles frontal y superior admiten c/u hasta 3 fans 120mm/2 fans 140mm, o 1 radiador 360mm, el panel posterior admite 1 fan/radiador 120mm

PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO: Permite instalar, acceder y exhibir sistemas premium a través del panel lateral de vidrio templado, el cual se puede extraer fácilmente sin herramientas (se puede usar un tornillo adicional para asegurar aún más el panel)

PANEL DE E/S DE CONECTIVIDAD ILIMITADA: El panel de E/S cuenta con 1 puerto USB 3.2 Gen1 Tipo A, 1 puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C, 1 conector de audio y 1 botón Reset/ARGB que permite una transmisión de datos optimizada y conectividad ilimitada

Cooler Master NSE-300-KKN1 Caja de ordenador de sobremesa, color negro € 78.31 in stock 21 new from €78.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporta tarjetas gráficas de gama alta de hasta 320 mm / 12.6 pulgadas, incluyendo NVIDIA GTX 690 y AMD HD 7990

Admite hasta 8 discos duros (2 sin herramientas)

Filtro de polvo debajo de la fuente de alimentación

Incluye ventiladores SickleFlow de 120 mm

Botón de interruptor de alimentación accesible con LED azul iluminado cuando la alimentación está encendida

Cooler Master MasterBox 520 Mesh Caja PC - Media Torre ATX con 3 Ventiladores Preinstalados, Múltiples Configuraciones de Flujo de Aire, Paneles Frontal Mallado y Lateral TG, Controlador ARGB - Negro € 98.79 in stock 30 new from €91.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PANEL FRONTAL MALLADO: El panel frontal presenta una combinación de malla y 3 ventiladores CF120 ARGB para un flujo de aire sin restricciones; La iluminación se puede asignar a través del controlador ARGB -incluido- (pre-enrutado a un botón Reset/ARGB)

ESPACIOS IMPRESIONANTES: El interior de la MasterBox 520 admite placas base E-ATX (hasta 12”x10,7”), ATX, micro-ATX y mini-ITX; Disipadores de CPU de hasta 165mm de alto; Tarjetas gráficas (GFX/GPU) de hasta 410mm de largo; PSU ATX de hasta 200mm de largo

MÚLTIPLES OPCIONES DE REFRIGERACIÓN: Viene con 3 fans frontales CF120 ARGB; Los paneles frontal y superior admiten cada uno hasta 3 fans de 120mm/2 fans de 140mm, o un radiador de 360mm, el panel posterior admite 1 fan/radiador de 120mm

PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO: Permite instalar, acceder y exhibir sistemas premium a través del panel lateral de vidrio templado, el cual se puede extraer fácilmente sin herramientas (se puede usar un tornillo adicional para asegurar aún más el panel)

PANEL DE E/S DE CONECTIVIDAD ILIMITADA: El panel de E/S cuenta con 1 puerto USB 3.2 Gen1 Tipo A, 1 puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C, 1 conector de audio y 1 botón Reset/ARGB que permite una transmisión de datos optimizada y conectividad ilimitada

Cooler Master CMP 520 Caja PC - Media Torre ATX Panel Frontal Mallado Geoda, 3 Ventiladores ARGB 120mm, Panel Lateral Vidrio Templado, Soporte de Hardware, Cubierta para PSU, Negro € 89.99

€ 78.16 in stock 17 new from €72.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PANEL FRONTAL CON ILUMINACIÓN ARGB: La CMP 520 es una caja de media torre que lleva un panel frontal con mallado asimétrico 3D con 3 ventiladores ARGB de 120mm (iluminación preestablecida vía botón Reset) para un óptimo flujo de aire y filtración de polvo

ESPACIOS AMPLIOS: El espacioso interior admite placas base de tamaño Mini-ITX, Micro-ATX y ATX; Tarjetas gráficas (GPU) de hasta 350mm de longitud, un disipador de CPU de hasta 161mm de altura y una fuente de alimentación ATX de hasta 160mm de largo

EXCELENTES OPCIONES DE REFRIGERACIÓN: Además de 3 ventiladores ARGB 120mm preinstalados (radiador hasta 280mm), la CMP 520 admite 2 ventiladores 120/140mm (radiador hasta 240mm RAM

DISEÑO REFINADO: La CMP 520 posee un interior todo negro con espacios para gestión de cables; La cubierta de la PSU incluye ventilación superior e inferior que admite PSUs ATX estándares y de orientación inversa, así como unidades con refrigeración pasiva

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD: La CMP 520 lleva un panel lateral de vidrio templado; La E/S frontal tiene puertos USB 3.2 Gen1 y USB 2.0 Tipo A y un Headset Jack de 3,5mm; Admite 2 bahías SSD 2,5" e incluye una caja HDD extraíble con 2 drive bays de 2,5/3,5"

Cooler Master MasterFrame 700 Caja de PC Diseño Abierto con Modo Test Bench, Bisagras de Fricción Variable, Compatibilidad Máxima de Hardware, Cristal Templado Panorámico y Montaje VESA Integrado € 239.90 in stock 4 new from €239.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MARCO TOTALMENTE MODULAR: Caja diseñada para una personalización máxima permitiendo a los usuarios cambiar entre modo test bench horizontal y modo caja abierta; ambas configuraciones presentan layouts flexibles para poder instalar hardware sin esfuerzo

CAPACIDAD DE HARDWARE INIGUALABLE: El marco abierto del MasterFrame 700 admite placas base de hasta formato SSI-EEB, múltiples radiadores de hasta 420mm con bomba y puertos de montaje de depósito, PSUs de hasta 210mm, GPUs de hasta 450mm y hasta 7 SSDs

BISAGRAS PREMIUM: Brisagras de fricción variable, ajustables con llave Allen, sostienen los paneles laterales y pueden ajustarse para aportar una estabilidad excelente a componentes pesados como radiadores de 360mm o para recolocarlos durante el montaje

CRISTAL TEMPLADO PANORÁMICO: El panel de cristal templado del MasterFrame 700, 405mm x 650mm, cabe entre los paneles laterales con bisagras creando un amplio ángulo de visión para exhibir componentes de alta gama y montajes de refrigeración personalizable

MONTAJE INTEGRADO VESA: El MasterFrame 700 de Cooler Master se puede montar en la pared o con un brazo mediante el montaje VESA de 100mm x 100mm; perfecto para exhibir configuraciones premium, peso recomendado por debajo de 14kg para montar en la pared

Cooler Master Silencio S400 Midi-Tower Negro - Caja de Ordenador (Midi-Tower, PC, De plástico, Acero, Negro, Micro ATX,Mini-ITX, 16,7 cm) € 107.82

€ 101.59 in stock 30 new from €96.63

1 used from €75.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cooler Master Silencio S400 Midi Tower Negro

Cooler Master Caja PC, Blanco, Masterbox 520 € 129.99

€ 101.95 in stock 12 new from €98.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ASOMBROSO PANEL FRONTAL ARGB: Un panel frontal de vidrio templado transparente luce 3 ventiladores CF120 ARGB; La iluminación se puede asignar fácilmente a través del controlador ARGB -incluido- (pre-enrutado a un botón Reset/ARGB en el panel frontal)

ESPACIOS IMPRESIONANTES: El interior de la MasterBox 520 admite placas base E-ATX (hasta 12”x10,7”), ATX, micro-ATX y mini-ITX; Disipadores de CPU de hasta 165mm de alto; Tarjetas gráficas (GFX/GPU) de hasta 410mm de largo; PSU ATX de hasta 200mm de largo

MÚLTIPLES OPCIONES DE REFRIGERACIÓN: Viene con 3 fans frontales F120 ARGB y 1 fan trasero MasterFan Lite 120; Los paneles frontal y superior admiten c/u hasta 3 fans 120mm/2 fans 140mm, o 1 radiador 360mm, el panel posterior admite 1 fan/radiador 120mm

PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO: Permite instalar, acceder y exhibir sistemas premium a través del panel lateral de vidrio templado, el cual se puede extraer fácilmente sin herramientas (se puede usar un tornillo adicional para asegurar aún más el panel)

PANEL DE E/S DE CONECTIVIDAD ILIMITADA: El panel de E/S cuenta con 1 puerto USB 3.2 Gen1 Tipo A, 1 puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C, 1 conector de audio y 1 botón Reset/ARGB que permite una transmisión de datos optimizada y conectividad ilimitada

Cooler Master MasterBox NR400 - mATX Mini Tower Caja PC con Panel Lateral Cristal Templado, 2 Ventiladores Preinstalados de 120 mm, Configuraciones Flexibles Flujo de Aire, óptima Gestión de Cables € 91.65 in stock 9 new from €91.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO MINIMALISTA, ÓPTIMO RENDIMIENTO:La caja NR400 cuenta con panel frontal y óptimo mallado para optimizar la refrigeración y flujo de aire:el panel óptimo incluye un filtro de polvo magnético, el panel inferior lleva un filtro fijo

PANEL LATERAL CRISTAL TEMPLADO: Las construcciones son visibles a través de un panel de vidrio templado enrasado, el cual se fija discretamente a través del panel trasero para asegurar una superficie lisa y plana a lo largo del lado del chasis

SOPORTE VENTILADORES Y RADIADORES: Dos ventiladores 120 mm preinstalados en el panel frontal y trasero: panel frontal admite 3 x 120 o 2 x 140 mm, ventiladores y un radiador de hasta 280mm, panel óptimo admite 2 ventiladores de 120/140 mm o radiador 240 mm

UN ESPACIO IMPONENTE: Admite placas madre microATX y mini-ITX, refrigeradores CPU de hasta 166mm de altura, tarjetas gráficas de hasta 346 mm de longitud, y fuente de alimentación ATX PS2 de hasta 140 mm longitud, 325 mm sin radiador frontal o caja HDD

DISPOSICION INTERNA: Ojales de goma para los cables, con 22 mm de espacio libre detrás del motherboard el diseño ofrece amplio espacio:la caja HDD puede ser reposicionada para una fuente de alimentación larga o como espacio adicional para el radiador READ Los 30 mejores Auriculares Xbox One capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Xbox One

Cooler Master Boitier PC MB320L ARGB - Gris € 71.34 in stock 31 new from €65.73

1 used from €63.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MCB-B320L-KGNN-S02

Cooler Master Silencio S600 Midi-Tower Caja de Ordenador, Midi-Tower, PC, De plástico, Acero, ATX,Micro ATX,Mini-ITX, 16.7 cm, Negro € 99.30 in stock 33 new from €99.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cooler Master Silencio S600 Midi Tower Negro

Cooler Master COSMOS C700M -Caja de Ordenador ARGB en Aluminio con Doble Panel Lateral en Vidrio Templado Curvado con Apertura a Puerta, Marco Ultra Modular y Espacio Hardware adecuado-Full Tower € 511.46 in stock 11 new from €511.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COSMOS EN ARGB:El C700M posee características icónicas de sus predecesores, asas de aluminio, doble panel lateral cristal templado con curvatura, y líneas óptimos con tiras de iluminación controladas por ARGB que rodean toda la caja

EL MARCO PRINCIPAL: El C700M representa la cumbre en cuanto a personalización modular, lo que permite un desmontaje extremo de los componentes del marco, admite placas base Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, hasta 12 x 10.7

INTERNO FLEXIBLE CON MONTAJE TARJETA GFX: Bandeja placa base extraíble permite montar hardware externamente y concede configuraciones flujo de aire invertido, chimenea y regular, el soporte de la tarjeta gráfica se puede montar vertical u horizontalmente o se puede girar de 0 a 90 grados, incluye riser cable de 400 mm

MÁS LIMPIO Y FRESCO: Se pueden colocar 3 cubiertas en el puerto M o en la placa central, con la capacidad de montar almacenamiento SSD o un depósito, admite radiadores líquidos dobles de hasta 420 mm, frontal/óptimo, e incluye 4 ventiladores preinstalados de 140 mm PWM, 1200 RPM

CONECTIVIDAD ENRIQUECIDA: El panel de E/S con conector USB 3.1, Gen 2, Tipo-C, cuatro conectores USB 3.0 adicionales, un botón de velocidad del ventilador y un botón de control RGB

Cooler Master MasterBox B311L - Caja de Cristal Templado y Malla € 69.97

€ 51.60 in stock 11 new from €51.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Semitorre atx de cristal templado con iluminación led rgb de anillo dual con 16.8 millones de colores, 14 modos

El flujo de aire se optimiza mediante la colaboración entre la placa frontal de malla fina, entradas de red adicionales, ventilación de la placa superior y el escape trasero.

Peso del paquete: 6,3 kg

País de origen: China

Cooler Master Pi Case 40 - Marco delgado de aluminio con botón programable, disipador de calor pasivo integrado, puertos laterales protegidos con TPU, soportes de montaje universales - Gun Metal Black € 5.67

€ 5.39 in stock 1 new from €5.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BOTÓN DE ENCENDIDO PROGRAMABLE: el Pi Case 40 admite placas Raspberry Pi 4 Modelo B y cuenta con un botón de encendido programable (más seguro y conveniente) a través de la codificación o mediante el software de overclocking Cooler Master's Pi Tool (Raspberry Pi OS)

PUERTOS LATERALES PROTEGIDOS: todos los puertos GPIO se han redirigido hacia el lado detrás de un parachoques de TPU para proteger los conectores contra daños durante el viaje; los elementos de la carcasa de plástico ayudan a proteger los componentes contra el polvo, derrames e impactos menores

ENFRIAMIENTO PASIVO, SILENCIOSO Y DELGADO: una única placa de aluminio moldeado por fundición con aletas de disipador de calor integradas disipa eficazmente la carga térmica de forma silenciosa en toda la superficie posterior al tiempo que conserva un elegante factor de forma de bolsillo (96 x 68 x 27 mm)

SOPORTES DE MONTAJE UNIVERSALES: el Pi Case 40 incluye 4 soportes de montaje modulares VESA, que permiten un montaje sin esfuerzo en monitores, soportes / brazos o superficies duras pretaladradas

PARA LOS PROS, POR LOS PROS: los estándares de materiales premium y los elementos de diseño integrados del Pi Case 40 fueron desarrollados conjuntamente por Cooler Master y la comunidad de usuarios de Pi (financiados colectivamente en menos de una hora); el diseño es de código abierto para que los usuarios descargar / modificar

Cooler Master Masterbox Td500 Argb, E-ATX Pc-Caja € 166.83 in stock 1 new from €166.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nombre de la marca: Cooler Master

País de origen: España

Producto de alta calidad

MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE Caja de PC de media torre gaming (4 ventiladores ARGB de 120 mm, USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C, cristal de vidrio templado, filtro de polvo magnético, Mystic Light RGB, ATX) € 116.99

€ 108.99 in stock 39 new from €108.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAJA GAMING ATX: La MPG GUNGNIR 110R WHITE es una caja PC gaming de media torre diseñada para albergar placas base ATX, micro-ATX y mini-ITX en un chasis versátil de 430x215x450mm con un gran flujo de aire de entrada frontal para una óptima refrigeración

GRAN FLUJO DE AIRE: El panel frontal tiene 3 ventiladores ARGB 120mm, el trasero 1 ventilador ARGB 120mm, y el superior un filtro de polvo magnético (filtro frontal no magnético); Admite hasta 6 ventiladores 120mm y 3 radiadores (1x360mm,1x240mm,1x120mm)

MYSTIC LIGHT Y VIDRIO TEMPLADO: Un controlador ARGB 1-a-6 integrado brinda 26 efectos LED y se puede customizar mediante Mystic Light (conector MB 3-Pines/5V); El vidrio templado 4mm ofrece un marco premium para setups de hardware e iluminación internas

ESPACIO EXTRA: El diseño de administración de cables admite GPU de hasta 340mm de largo (7 ranuras de expansión), disipadores de hasta 170mm de alto y una PSU ATX de hasta 220mm; Las bahías de montaje de disco duro incluyen opciones de 2x2,5" y 2x2,5/3,5"

PANEL DE E/S INSTA-LIGHT: Panel de E/S en el frente del panel superior con botones de encendido y reinicio, conectores mic/audio, puertos 1x USB 3.2 Gen2x2 Tipo C (20Gbps) y 2x USB 3.2 Gen1 Tipo A (5Gbps); Interruptor LED via hub ARGB para control manual

