Los 30 mejores Steelseries Rival 110 capaces: la mejor revisión sobre Steelseries Rival 110

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Steelseries Rival 110?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Steelseries Rival 110 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Steelseries Rival 3, Ratón para Juegos, Sensor Óptico Truemove Core de 8.500 Cpi, 6 Botones Programables, Botones con Disparador Dividido, Cableado, Negro € 39.99

€ 36.99 in stock 9 new from €36.99

15 used from €19.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales duraderos: diseñado con polímero de alta calidad para incrementar su vida útil

Switches mecánicos para 60 millones de clics: buenas sensaciones garantizadas desde el primer clic hasta el último

Sensor óptico truemove core: seguimiento verdadero 1 a 1, 8.500 cpi, 300 ips, aceleración 35g

Estructura ergonómica confortable: diseñado para brindar confort en sesiones intensas de juego

Iluminación prism brillante: la iluminación rediseñada proporciona 3 zonas de 16.8 millones de colores nítidos

Razer DeathAdder V2 - Ratón para Juegos USB con Cable con Comodidad Ergonómica, Interruptores Ópticos, Enfoque Óptico + Sensor de 20 K, Cable Speedflex, Memoria Integrada, Programable € 79.99

€ 52.99 in stock 32 new from €52.99

10 used from €41.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El optimo diseño ergonómico de su clase: A través de innumerables prototipos y pruebas, nuestros científicos y diseñadores de ergonomía han creado la estructura más cómoda y ligera posible que te permite ofrecer tu optimo juego y durante más tiempo

Switches ópticos para ratón Razer: Cada clic se acciona a la velocidad de la luz, sin desactivación de rebote, así que siempre serás el primero en apretar el gatillo, además los switches duran hasta 70 millones de clics

Sensor óptico Razer Focus+ 20K: Su sensor óptico de 20 000 PPP te asegura de que se registra hasta el movimiento más ínfimo, lo que te proporciona una precisión muy aguda para esos disparos ganadores y maniobras elusivas

Cable Razer Speedflex: Con una optima flexibilidad y un arrastre mínimo para realizar movimientos sin obstáculos, permitiéndote un control fluido en tus partidas

5 perfiles de memoria integrada: Guarda hasta 5 configuraciones de perfiles en la memoria integrada y lleva tus ajustes donde quieras para estar siempre listo para competir con tus controles favoritos

Logitech G402 Hyperion Fury Ratón Gaming con Cable, Seguimento Óptico 4,000 DPI, Peso Reducido, 8 Botones Programables, PC/Mac, Negro € 59.99

€ 33.89 in stock 30 new from €33.89

9 used from €22.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Ciencia de Motor Fusion: Motor Fusion integrado en el ratón gaming alámbrico que ofrece una óptimo velocidad de seguimiento

8 Botones Programables: Tiene 8 botones programables para configurar las acciones durante el gaming con ordenador, Mac o portátil

Cambio de DPI sobre la Marcha: Incluye 4 valores de DPI ajustable para precisión extrema o para maniobras vertiginosas

Velocidad de Repuesta Rápida: Una velocidad de respuesta de 1 ms ofrece la seguridad de que cada uno de los movimientos se comunica a través de este ratón con cable USB

Ligerísimo: Este ratón inalámbrico para gaming G402 Hyperion Fury está hecho con materiales ultraligeros y tiene pies de baja fricción para poder jugar a toda velocidad

Mars Gaming MM218, Ratón Para Pc (10000 Dpi, Sensor Óptico Profesional, Iluminación Chroma Rgb0), LED Óptico/Cable, Negro € 19.98 in stock 19 new from €19.98

5 used from €11.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conecta tu mm218 y disfruta de una experiencia de color espectacular gracias a su iluminación chroma rgb y sus 11 efectos

Superficie especial ultragrip en ambos laterales, para proporcionar un agarre perfecto en cualquier situación

El sensor óptico exclusivo pixart 3325 pro con hasta 10000 dpi

Gracias a su software de control, podrás programar uno de los botones del ratón para aumentar o disminuir los dpi en partida y adaptarlos a tu estilo de juego READ Los 30 mejores Raton Inalámbrico Portatil Recargable capaces: la mejor revisión sobre Raton Inalámbrico Portatil Recargable

SteelSeries Rival 310 - Ratón óptico USB (12000 dpi, diestros, diestros, óptico, USB, 12000 PPP, 1 MS, Negro) € 65.38 in stock 1 new from €87.89

1 used from €65.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Steelseries Rival 310. Formato: para diestros. Tecnología de sensor de movimiento: óptico.

Interfaz del dispositivo: USB.

Resolución de movimiento: 12000 DPI:

Tiempo de respuesta: 1 ms.

Tipo de botones: pulsador.

Logitech G305 LIGHTSPEED Ratón Gaming Inalámbrico, Captor HERO 12K, 12,000 DPI, Batería de 250h, 6 Botones Programables, Memoría Integrada, PC, Mac, Negro € 61.99

€ 39.98 in stock 14 new from €39.98

8 used from €29.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor HERO: El sensor HERO de próxima generación ofrece hasta 10 veces más eficiencia energética que las generaciones anteriores. Este sensor óptico es capaz de una precisión y capacidad de respuesta excepcionales con una precisión de 400 ips y una sensibilidad de hasta 12.000 DPI

Tecnología Inalámbrica LIGHTSPEED: La latencia hace la diferencia, LIGHTSPEED es una solución inalámbrica de calidad profesional que ofrece un rendimiento similar al de la tecnología con cable

Duración de Pilas Extralarga: El sensor HERO y la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED ofrecen una eficiencia adecuada, permite hasta 250 horas de uso con una sola pila AA

Ultra-Ligero: En Logitech G, un ratón inalámbrico para gaming no tiene que ser pesado. G305 es muy ligero, apenas pesa 99 gramos con su diseño mecánico ligero y al uso ultra eficiente de la pila

Juega en Cualquier Lugar: El diseño ligero, compacto y duradero, y el almacenamiento integrado para el nano receptor USB hacen de G305 un óptima compañero de viaje

Blade Hawks Ratón Gaming, Ratón RGB Portátil Ligero con 7 Lighting Modes,4 dpi Ajustable,6 Botones,Ratón Juegos con Cable para Windows, Laptop € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【7 RGB Lighting Modes】 :El ratón para juegos RGB proporciona modos de iluminación personalizables que incluyen respiración, gradiente RGB y modo alterno de un solo color. Presione el botón DPI y el botón Izquierda para elegir un modo de retroiluminación. Cree una fiesta visual excepcional para el uso diario y mejore la atmósfera competitiva para las necesidades de juego, más genial cuando se usa.

【Super Ligero y Protatil】:Este ratón para juegos solo pesa 60 g, lo que equivale al peso de un bolígrafo. El diseño único del orificio de ventilación no solo reduce el peso del mouse, sino que también lo hace más transpirable durante el uso. No se preocupe por la sudoración de las palmas de las manos por un uso prolongado. Y los orificios de panal transpirables hacen que el efecto de iluminación RGB se vea más refrescante.

【Diseño Ergonómico】 : La carcasa ergonómica de este ratón liviano para juegos de PC puede adaptarse perfectamente a la palma de la mano, independientemente de la forma en que la sostenga, lo que hace que el uso sea más cómodo, especialmente cuando se juega. Evite desenganchar la palma de su mano del mouse cuando lo mueva, lo que afectará la efectividad de su trabajo, especialmente en juegos que se pueden usar cómodamente durante mucho tiempo.

【Sensor de Alta Precisión】: Los ratones adoptan un sensor de juego óptico de alta definición, lo que garantiza el cambio más rápido. Sensor óptico de alta precisión de nivel de micrones, con 1000-6400 DPI ajustable, Verde representa 1000 DPI, Púrpura representa 1600 DPI, Azul representa 3200 DPI, Rojo representa 6400 DPI.

【Durable y Servicio】: Con más de 16 millones de pulsaciones de teclas, los ratones para juegos tienen una vida útil más larga. Blade Hawks tiene una vida útil de 2 años. Si tiene algún problema con los productos Blade Hawks, contáctenos a través de nuestro sitio web o correo electrónico.

Logitech G502 HERO Ratón Gaming con Cable Alto Rendimiento, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, RGB, Peso Personalizable, 11 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac, Negro € 92.99

€ 55.00 in stock 39 new from €55.00

6 used from €46.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor HERO 25K: La próxima generación de sensor óptico HERO para ratón ofrece precisión al alto nivel hasta 25 600 DPI sin suavizado, filtrado ni aceleración

11 Botones Programables y Botón Rueda RÁPIDO con Dos Modos: El ratón con cable para gaming Logitech G permite personalizar tu configuración para controlar totalmente el juego

Peso Personalizable: Ajusta el tacto y el deslizamiento del ratón. G502 HERO incluye cinco pesas de 3,6 g que se pueden usar en diversas configuraciones de peso

RGB LIGHTSYNC: La tecnología LIGHTSYNC ofrece una iluminación RGB totalmente personalizable, y sincroniza efectos y animaciones de iluminación con otros dispositivos Logitech G

Sistema Mecánico de Tensión de Botones: El sistema mecánico de tensión de botones del ratón con cable para gaming aumenta la coherencia de respuesta de los botones izquierdo y derecho

MARSGAMING MKREVOPRO, Teclado Gaming RGB Mecánico, TKL+ NUM, Switch Marrón, ES € 39.90

€ 37.00 in stock 19 new from €37.00

4 used from €29.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [TECLADO GAMING TKL+ PAD NUMÉRICO] El teclado Mars Gaming MKREVOPRO es un teclado revolucionario de tamaño compacto TKL con pad numérico incluido, ofreciéndote todas las posibilidades de un teclado estándar en un tamaño reducido y aprovechando así sus posibilidades; Con tecnología H-MECH, este teclado te ofrece una combinación de los teclados mecánicos y membrana para ofrecerte un rendimiento óptimo y adaptarse a tu forma de juego en cada momento

[DURABILIDAD Y RENDIMIENTO] El teclado MKREVOPRO cuenta con materiales de gran calidad y la más avanzada tecnología full antighosting; switches outemu pro, que aseguran una precisión y durabilidad máximas y chip integrado de alto rendimiento vision mcu con arquitectura arm de nivel 5-5, 32k rom de almacenamiento y frecuencia de trabajo de 48mhz; cable de doble nylon reforzado ultra-resistente y USB chapado en oro para garantizar una conectividad rápida y precisa

[ILUMINACIÓN FULL RGB] Este teclado mecánico de Mars Gaming cuenta con un sistema de iluminación LED rgb de hasta 16.8 millones de colores con software de control; escoge entre los diferentes perfiles personalizables y los múltiples efectos disponibles para obtener una iluminación a tu gust

[SWITCH OUTEMU PRO MARRÓN] El switch marrón cuenta con una pulsación optimizada, que ofrece un recorrido con la presión justa a la hora de pulsar; combinando precisión y sensación táctil, el switch marrón es el equilibrio perfecto para aquellos que buscan un punto intermedio entre el switch rojo y el azul

[COMPATIBILIDAD TOTAL MULTIPLATAFORMA] Teclado compatible con pc, mac, ps5, ps4, switch, xbox one, xbox series s/x

SteelSeries Rival 650, Ratón de Juego Inalámbrico Quantum Wireless, Sensor Óptico dual 12 000 CPI TrueMove3+, Distancia de Elevación Personalizable € 129.99 in stock 12 new from €125.16

3 used from €61.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Quantum Wireless libera la necesidad de usar cables con un rendimiento sin retardo

Más de 24 horas de duración de la batería con carga completa o 10 horas con 15 minutos de carga rápida

Sensor para esports con seguimiento 1 a 1 exclusivo óptico TrueMove3+ con 12 000 CPI y 350 IPS

La distancia de elevación más precisa y baja del mundo, personalizable desde 0,5 mm a 2 mm

Personalizable con 256 configuraciones de peso del centro de gravedad

Logitech G203 Prodigy Ratón Gaming con cable, 8000 DPI, RGB LED Personalizable con 16,8 M Colores, Peso Reducido, 6 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac,G203 1ª Gen.,Negro € 42.95 in stock 17 new from €39.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rendimiento del ratón gaming: G203 Prodigy es hasta 8 veces más rápido que otros ratones con un sistema mecánico óptimo de botones con resortes metálicos que optimiza la coherencia de los botones

Diseño clásico y ergonómico: El ratón para gamers G203 se inspira en las líneas clásicas y la sencilla construcción del legendario Logitech G100s Gaming Mouse

Calidad Reconocida: Con más de 30 años de experiencia en investigación, de productospara ordenador, Mac y portátil, Logitech lidera en rendimiento de ratones gaming

Sensor Generación Moderna: G203 Prodigy tiene un sensor óptico de 8.000 dpi que ofrece optima precisión, velocidad de seguimiento y uniformidad de respuesta

RGB Lightsync Ajustable: LaretroiluminaciónRGB se puede configurar con una paleta de 16,8 millones de colores y luces

Razer Viper Mini - Ratón para Juegos (Ratón Gaming, Ambidiestro, 61g de peso, Cable Speedflex, Sensor Óptico de 8.500 ppp e Iluminación Chroma RGB) - Negro € 49.99 in stock 23 new from €49.99

9 used from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un diseño ambidiestro ligero de 61 g: Sin necesidad de un diseño de panal, nuestro ratón más ligero permite un control suave y sin esfuerzos que no compromete en absoluto su gran resistencia; con seis botones programables para óptima practicidad

Switches ópticos para ratón Razer: Cada click que haces se acciona a la velocidad de la luz, sin desactivación de rebote, por lo que siempre serás el primero en apretar el gatillo, además los switches duran hasta 50 millones de clicks

Cable Razer Speedflex: El cable del Razer Viper Mini tiene una óptima flexibilidad y está diseñado para producir una resistencia mínima, para que puedas realizar movimientos más rápidos y suaves y lograr un óptimo grado de control

Sensor óptico de 8500 PPP: Consigue la precisión de gran rendimiento y la puntería uniforme que necesitas para un juego competitivo con un sensor óptico bien equilibrado para velocidad y control

Con tecnología Razer Chroma RGB: Gracias a los 16,8 millones de colores y un paquete de efectos de iluminación únicos podrás personalizar la iluminación inferior de Razer Viper Mini con Razer Synapse 3 y darle personalidad a tu estación de combate

SteelSeries Arctis 7 Auriculares De Juego, Inalámbricos Sin Pérdidas, Dts Headphone: X V2.0 Surround Para PC, Playstation 5 y PlayStation 4 - Negro € 179.99

€ 173.84 in stock 11 new from €163.14

121 used from €106.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñada para juegos, la conexión 2.4G ofrece un sonido inalámbrico sólido y sin pérdidas con latencia ultrabaja e interferencia cero

Ampliamente reconocido como el micrófono para juegos, el micrófono ClearCast con certificación Discord proporciona una claridad de voz con calidad de estudio y cancelación del ruido de fondo

El sonido es tu ventaja competitiva con los controladores de altavoces S1, diseñados para producir audio de distorsión ultrabaja para escuchar cada detalle

Sumérgete en 360 grados de sonido de precisión con la próxima generación de sonido envolvente DTS Headphone:X v2.0

La duración de la batería de 24 horas te ofrece suficiente juego continuo incluso para tus partidas más largas READ Los 30 mejores Micro Sd 1Tb capaces: la mejor revisión sobre Micro Sd 1Tb

Corsair M55 RGB PRO, Ratón Óptico, Tamaño Único, Negro € 39.99 in stock 9 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño ambidiestro versátil: juegue al máximo nivel con cualquier mano con el agarre más cómodo, ya sea la palma, los dedos o la punta de los dedos

Precisión para ganar: controle su forma de jugar con un sensor óptico de 12400 ppp para conseguir un seguimiento de gran precisión

Peso de tan solo 86g: su diseño increíblemente ligero le permite jugar sin esfuerzo durante horas a pleno rendimiento

Diseño duradero: con conmutadores omron con capacidad para 50 millones de clics y un cable trenzado dota al m55 rgb pro de la fuerza necesaria para soportar varios años de sesiones de juego intensas

Ocho botones completamente programables: consiga una ventaja en el juego con macros y asignaciones de botones potentes

SteelSeries QcK+ - Alfombrilla de ratón de juego, 450mm x 400mm, tela, base de caucho, compatible con ratón láser y óptico, negro € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela exclusiva de microtejido QcK para un control máximo

Optimizada para movimientos de seguimiento de DPI bajos y altos

Duradera y lavable para una fácil limpieza

La base de goma antideslizante elimina los movimientos no deseados

QcK es la mejor opción para los profesionales de esports durante más de 15 años

HyperX Pulsefire Surge, Ratón para Juegos Rgb, 1, Negro € 49.99 in stock 8 new from €39.95

9 used from €31.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El anillo de luz proporciona efectos RGB de 360° dinámicos

Sensor Pixart 3389 con ajustes de PPP nativos de hasta 16000

Teclas fiables Omron para 50 millones de clics

Fácil personalización gracias al software HyperX Ngenuity

Memoria integrada para almacenar las personalizaciones

Corsair Ironclaw RGB - Ratón Óptico para Juego (con Cable, Mano Derecha, USB, 18000 dpi, Negro) € 59.98 in stock 16 new from €59.98

7 used from €34.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ligero a 105 g y una forma contorneada que está esculpida específicamente para palmeras y manos más grandes.

Custom Pixart PMW3391 nativo 18, 000 DPI sensor óptico de precisión con 1 paso de resolución DPI para un seguimiento y rendimiento ultra precisos.

Interruptores Omron ultrarresistentes con más de 50 millones de clic.

Siete botones totalmente programables para personalizar tu forma de juego, con potentes macros o remapas de teclas que te ofrecen una ventaja en el juego.

Retroiluminación RGB dinámica de dos zonas con decenas de preajustes y efectos personalizables.

Razer DeathAdder Essential Clasico- Ratón Gaming sensor 4g óptico, 6.400 dpi, iluminación personalizable Razer Chroma € 49.99

€ 37.99 in stock 24 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor 4g óptico y precisión de hasta 6.400 dpis

Diseño ergonómico: Mantén el alto rendimiento durante largas sesiones de juego. Su diseño ergonómico proporciona un ajuste cómodo en tus manos, por lo que nunca flaquearás en el fragor de la batalla durante largas horas de juego.

Gran resistencia: El Razer DeathAdder Essential cuenta con una gran durabilidad para mantener un alto rendimiento de calidad que aguante las intensas sesiones de juego. Sus 5 botones Hyperesponse se han probado en el laboratorio para garantizar una durabilidad de hasta 10 millones de clics para asegurar que el Razer DeathAdder Essential es el ratón más resistente.

Sensor óptico de 6400 ppp reales. Hasta 220 pulgadas por segundo (IPS)/30 G de aceleración. Cinco botones Hyperesponse que pueden programarse individualmente. Ratón con switches mecánicos de Razer con un ciclo de vida de hasta 10 millones de clics. Rueda de desplazamiento táctil especial para juegos

Diseño ergonómico para diestros. Tasa de sondeo de 1000 Hz. Iluminación de un solo color (verde). Compatible con Razer Synapse 3 (Beta). Tamaño aproximado: 127 mm/5,0" (largo) x 73 mm/2,90" (ancho) x 43 mm/1,70" (alto). Peso aproximado (sin cable): 96 g/0,211 lb

G102 PRODIGY - N/A - USB - N/A - EER - BLACK G102 PRODIGY #971 € 33.00 in stock 1 new from €33.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Logitech G102 Prodigy, mano derecha, Óptico, USB, 8000 DPI, 85 g, Negro

Corsair K70 RGB MK.2 Teclado Mecánico Gaming, Cherry MX Blue, Preciso y Audible, Retroiluminación Multicolor LED RGB, Estructura de Aluminio Anodizado, QWERTY Español, color Negro € 169.90 in stock 1 new from €169.90

1 used from €134.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura de aluminio cepillado anodizado de calidad aeroespacial: diseñada para soportar toda una vida de juegos; durabilidad ligera y resistente, diseñada para soportar miles de horas de juego

Almacenamiento de perfiles de 8MB con reproducción de hardware: permite el acceso a hasta un máximo de tres perfiles almacenados para usar en cualquier parte; Retroiluminación dinámica multicolor por tecla: la vívida retroiluminación RGB multicolor dinámica por tecla ofrece posibilidades de control y personalización del color prácticamente ilimitadas

Interruptores mecánicos 100% Cherry MX: los interruptores Cherry MX de fabricación alemana le ofrecen la fiabilidad y la precisión que necesita

Puerto de interconexión USB: ofrece un acceso cómodo a un puerto USB adicional para el ratón o los auriculares

Controles específicos multimedia y de volumen: control para ajustar el sonido sobre la marcha, sin interrumpir el juego

KLIM Aim - Ratón Gaming con Cable + Diseñado para Todos los Tamaños de Manos + Ratón Gamer RGB Personalizable, Programable, 500 a 7000 dpi + Agarre Ambidiestro + Compatible con PC y PS4 (Negro) € 29.97 in stock 1 new from €29.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ LLEVA TU JUEGO AL SIGUIENTE NIVEL. El equipamiento no lo es todo, pero un buen ratón gaming te permitirá desarrollar todo tu potencial de juego. El ratón KLIM AIM te ofrecerá la máxima precisión al jugar. Ofrece un nuevo recubrimiento para mejorar tu agarre + incluye un sensor óptico de última generación con tiempo de respuesta de 2 ms y un diseño ergonómico que permite un perfecto control del ratón.

✅ TOMA EL CONTROL. En KLIM hemos desarrollado un driver (solo para Windows) que te permitirá elegir los colores de las luces, efectos variados y sensibilidad del ratón, así como crear macros y configurar los botones de acuerdo a tus requerimientos. Este controlador además te permitirá ajustar los DPI de 500 a 7000. Los efectos de color son muy variados y puedes elegir el color de cada LED individualmente. ¡El KLIM Aim será un verdadero espectáculo de luces!

✅ OPTIMIZA TU PRECISIÓN. Hemos querido ofrecerte un ratón con las mejores características posibles para mejorar notablemente tu juego. El componente más importante de un ratón es el sensor, el cual determina la precisión en la que este responderá a tus movimientos. Algunos fabricantes ofrecen ratones gaming con un gran aspecto a muy bajo coste, pero suelen escatimar en otros componentes menos visibles, como el sensor. El KLIM Aim está equipado con el más preciso del mercado.

✅ COMPRA SIN RIESGO. Este mouse gaming ha sido fabricado para durar. En caso de que tengas cualquier problema con él, ofrecemos un servicio al cliente en castellano con un tiempo máximo de respuesta de 24 horas y una excepcional garantía de 5 años, en lugar del mínimo legan de 2 años. Es sin lugar a dudas una compra sin riesgos, por lo que no tendrás nada de qué preocuparte.

✅ CÓMODO + ERGONÓMICO. Ya seas zurdo o diestro, este ratón te será muy cómodo. El KLIM Aim te permite elegir el tipo de agarre que prefieras y dispone de un revestimiento especial de teflón que mejora la sujeción del ratón en la mano. Ha sido ergonómicamente diseñado para evitar la tendinitis de muñeca, un problema que preocupa cada vez más a los jugadores.

Steelseries Rival 650 - Ratón € 203.01 in stock 1 new from €203.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 62456 Model 62456 Is Adult Product

Trust Gaming GXT 138 X-Ray - Ratón Gaming Iluminado RGB con 10 Botones programables, Negro € 39.99

€ 27.99 in stock 19 new from €27.99

13 used from €16.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 botones programables

Iluminación RGB personalizable

Software avanzado para programar botones y macros

Almohadillas de deslizamiento suaves con baja fricción

KLIM Veni - Ratón Gaming de Alto Rendimiento - Garantía excepcional de 5 años - Alta precisión - Micro interruptores Omron, 50 000 000 clics - Diseño ambidiestro € 32.97 in stock 1 new from €32.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ALTO RENDIMIENTO. El KLIM Veni ha sido diseñado centrándose en el rendimiento y sin ninguna característica superflua. Dispone de sensor óptico de alta gama PMW 3310, 1 milisegundo de tiempo de respuesta, interruptores de alta reacción Omron, nueva tecnología de cable trenzado más suave y agarre anti sudor. Este ratón gaming responderá con precisión a todos tus movimientos, sin importar lo sutiles que sean. ¡el KLIM Veni pesa solo 100 g!

✅ COMPRA SIN RIESGOS. Te beneficiarás de una garantía de 5 años, algo excepcional en ratones gaming. Somos la única marca que ofrece esta garantía. Hemos realizado un análisis exhaustivo para asegurarnos de que cada componente durará por lo menos 5 años. El KLIM Veni está equipado con micro interruptores Omron con una vida útil garantizada de 50 millones de clics.

✅ AJUSTADO A TU MANO. Hemos estudiado la ergonomía del KLIM Veni cuidadosamente de forma que sea cómodo para todos los tamaños de mano y todos los tipos de agarre de ratón (palma, garra y dedos). Además, puedes personalizar su peso mediante las 4 pesas de 5 gramos cada una. También podrás elegir el nivel de DPI con solo un clic. Hay 7 botones personalizables a tu disposición. Con su diseño ambidiestro, el ratón es muy cómodo tanto para usuarios diestros como para zurdos.

✅ PURO RENDIMIENTO. Cada componente del KLIM Veni lo convierte en el ratón de competición definitivo. Sin distracciones. No lleva nada que no sea esencial. No tiene una llamativa iluminación RGB ni necesita drivers para funcionar. Todos los jugadores profesionales usan menos de 5000 DPI. En cuanto conectes el KLIM Veni, estarás jugando a tu máximo potencial. Todo es personalizable directamente en el ratón.

✅ EXPERTOS EN RATONES GAMING. KLIM ha vendido más de 180000 ratones gaming; estamos especializados en crear ratones de alta calidad. El KLIM Veni ha sido diseñado en colaboración directa con jugadores de eSports profesionales. Cada una de sus recomendaciones se ha incluido en el proceso creativo de este ratón. Ofrecemos un ratón genuino que ha sido concebido por verdaderos entusiastas de los videojuegos y que seguro cumplirá tus expectativas. READ Los 30 mejores Disco Duro Ssd Para Portatil capaces: la mejor revisión sobre Disco Duro Ssd Para Portatil

DREVO Falcon Ratón de Juegos con Cable liviano RGB-LED Sensor óptico 16000DPI (PixArt PMW 3389), frecuencia de Informe de 1000Hz, 400IPS, Cable Ultra Suave y Revestimiento Tipo Panal de Abeja - Negro € 41.99 in stock 2 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño liviano: La estructura tipo panal de abeja y el cable ultrasuave hacen que el ratón sea liviano pero sin disminuir su vida útil; no hay sensación de arrastre debido al cable firme y no genera más molestias ni fatiga en las muñecas en comparación con los ratones pesados.

Diseño liviano: La estructura tipo panal de abeja y el cable ultrasuave hacen que el ratón sea liviano pero sin disminuir su vida útil; no hay sensación de arrastre debido al cable firme y no genera más molestias ni fatiga en las muñecas en comparación con los ratones pesados.

Opciones para los jugadores: El ratón para juegos Falcon cuenta con una alta frecuencia de informes de 1000 Hz, 400 IPS de alta velocidad y 16000 DPI personalizables para satisfacer las necesidades de los jugadores profesionales, independientemente de que sean jugadores de FPS, MOBA o MMORPG.

Sensor óptico de alta gama: El sensor PixArt PMW3389 proporciona la mejor experiencia de juego con las funciones mejoradas de alta velocidad, resolución, precisión, altura de detección de elevación seleccionable y calibración de corte de elevación manual.

Iluminación RGB: Dentro de la estructura tipo panal, se encuentran 12 LEDES RGB con 6 efectos extraordinarios. Además, el efecto puede ser personalizado según sus preferencias en el software.

BEISK, Ratón con Cable, 1.2M, 2400 dpi, Óptico, Diseño Ergonómico, con 3 Botones, Cable USB, Ideal para Portátiles y Ordenadores, Uso en Escuela, Clase, Cafetería, Biblioteca, Oficina, Etc. Naranja € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [DISEÑO ERGONÓMICO]: El cómodo diseño resulta fácil de usar con cualquier mano. Proporciona un agarre cómodo y firme, por lo que podrá trabajar de forma más agradable, incluso al final del día. El ratón con 3 botones tiene un tamaño que se adapta a la mayoría de las manos.

[CARACTERÍSTICAS]: El ratón tiene un tamaño de 93mm x 47mm x 34mm y cuenta con un cable de 1,2 m. Color: Naranja.

[ALTA PRECISIÓN]: Dispone de un sensor óptico de alta resolución de 2400 que permite un control del cursor más preciso que le permitirá editar documentos y navegar por Internet en su ordenador con mayor eficiencia.

[FÁCIL DE USAR]: Plug and Play: el ratón está listo para usarlo inmediatamente, sin necesidad de configuración, ni software o firmware adicional para usar. Viene con un cable USB, para que pueda conectar el ratón con el ordenador introduciendo el cable USB 2.0 a la entrada de USB que tenga en su ordenador.

[COMPATIBILIDAD UNIVERSAL]: Ratón con cable con compatibilidad universal para ordenadores y portátiles PC, Mac, Windows XP, Vista, Windows 7 y Windows 8, etc. Ideal para utilizar en el hogar, oficina, reuniones, clases y para jugar games.

Razer DeathAdder Elite - Ratón Esposts gaming, sensor óptico True 16000 5G dpi, interruptores de mouse mecánico Razer (hasta 50 millones de clics) € 79.99

€ 52.43 in stock 1 new from €119.95

1 used from €52.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Razer DeathAdder Elite incluye un sensor óptico y los switches mecánicos Razer

Los switches mecánicos Razer están optimizados para el juego, diseñados para darte una ventaja definitiva en las acciones de juego más intensas

Formato ergonómico adaptado para los atletas eSports, Razer DeathAdder Elite tiene una ergonomía comprobada por atletas de eSports

Ratón para eSports con rueda de desplazamiento táctil especial para juegos para un mayor control

Botones adicionales de PPP en la punta de los dedos

Logitech G403 - Ratón óptico con Cable para Gaming (12.000 dpi, 16.8 Millones de Colores, PC, Mac, USB) Negro € 79.99 in stock 2 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hasta 8 veces más rápido; al moverlo o hacer clic, la respuesta es casi inmediata

Aumenta tu precisión con el sensor de ratón para gaming

Diseño ergonómico que facilita la sujeción y el control

Hasta 16,8 millones de colores para elegir tu iluminación RGB

G403 Prodigy funciona sin instalaciones de software ni procesos de registro

Raton Gaming Ozone Neon 3K - Características Avanzadas para Alto Rendimiento - Sensor Óptico - LED 6 Colores, Botones Programables, Negro € 34.90

€ 24.90 in stock 5 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sube al siguiente nivel: encuentra en este ratón tu mejor aliado especialmente diseñado para gamers avanzados; silencioso, ergonomico y personalizable qué mas necesitas para dar el paso?

ilumina tu set up: marca tu territorio con su iluminación led de 6 colores; configúralo y personalizado como mas te gusta y empieza a rankear en tus partidasilumina tu set up: marca tu territorio con su iluminación led de 6 colores; configúralo y personalizado como mas te gusta y empieza a rankear en tus partidas

máxima precisión y respuesta: su dpi ajustable de 750/1500 y su sensor óptico pixart 3320 hacen de este ratón un arma de precisión para cualquier juego; battle royale, moba o cualquier shooter

personalización y adaptabilidad: encuentra en el ratón neon 3k todo lo que necesitas gracias a sus botones principales con switches omron, 8 botones programables y su tasa de respuesta de 2/65/125/190/255ms

totalmente adaptable: la adaptabilidad ya nunca será un problema; gracias su memora interna de 128kb y su conector usb de alta calidad lo hace compatible con windows

Oversteel - Ratón gaming RADIUM con RGB, 7 botones programables y 10000 DPI € 29.99 in stock 1 new from €29.99

2 used from €16.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor óptico de alta precisión Pixart 325 configurable hasta 10000 DPI

7 botones programables para personalizar las opciones de control

Software específico para administrar los DPI y los ajustes de retroiluminación

Diseño cómodo, ergonómico, y ambidiestro con un agarre de goma de alta calidad

