Los 30 mejores Cable Xiaomi Mi A2 capaces: la mejor revisión sobre Cable Xiaomi Mi A2

Cable de Carga rápida y Transferencia de Datos simultánea Compatible con Xiaomi Mi A1, A2, Mi6, Bulk (Tipo C) € 7.85

€ 6.50 in stock 5 new from €6.50 Check Price on Amazon

Amazon.es Features [ Sobre el producto ] Cable original de carga y datos USB Tipo C para Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi 6 y otros dispositivos con puerto de carga USB Tipo C.

[ Datos técnicos ] Salida 5V-3A (Carga rápida y eficiente), 100 cm de longitud, USB a Tipo C con conectores de aluminio de alta calidad

[ Compatibilidad ] Mi A1, Mi A2, Mi 5X, Mi Max 2, Mi 6, Mi 5c, Redmi Pro, Mi 5, Mi 4s, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Max 3, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Mi Note, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4c, Mi Pad 2, Mi Pad 3 y otros dispositivos con puerto TIPO C

NIBIKIA Cable USB Tipo C, 2Pack [ 2M+2M ] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8/Note 10/Note 9, Huawei P30/P20/Mate 20, Sony Xperia € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅ Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0/2.0

✅ Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

✅ Conector USB Tipo C Reversible : Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

✅ Durabilidad: más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 9000 veces 90 grados de inclinación

✅ Servicio: NIBIKIA le ofrece una de el servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

RAMPOW Cable USB Tipo C a USB A 3.0 Cable USB C Carga Rápida Nylon Duradero-Garantía de por Vida [USB C 3.1 Gen 1] para Samsung Galaxy Note 10/ S10 / S9, Mi 10, HTC 10/U11, LG G5/G6-1M,Gris Espacial € 8.99

€ 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Carga Rápida y Sincronización: ¡Soporte Qualcomm Quick Charge 3.0 y soporta hasta 3.6V~20V/3A [5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A ] de carga segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed+)con dispositivos compatibles con USB 3.0,que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

Amplia Compatibilidad: Compatible con Samsung S8/S8+/Note 8/Note 9,Chromebook Pixel, LG G5/G6, HTC 10/U11/U12+ y cargar rápidamente teléfonos y tablets equipados con puerto USB tipo C.

⚡ Conector USB Tipo C Reversible: Con el conector reversible podrá mantenerse al día con la última tendencia en interfaces USB. Con este diseño fácil de usar, puede conectarlo a sus dispositivos USB tipo C libremente sin preocuparse por la orientación.

Ultra Durabilidad: Cable tipo c trenzado de Nylon añade durabilidad y que hace que sobreviva fácilmente al uso diario.Aluminio conectores con resistencia de 56 K garantiza una carga segura.

Profesional Servicio Postventa - Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o preocupación que tenga - estamos aquí para ayudarle. El servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

GIANAC Cable USB Tipo C, 2Pack [2M+2M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

【Perfecto 2M+2M】: 2 unidades de (2 m+ 2 m) cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; un pedido contiene 2 cables.

Durabilidad: más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación

Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

Cable Usb Tipo C Carga Rápida Cargador Para Xiaomi Redmi Note 7/8 Pro/8T/9 Pro Max,9S,Mi 9T Pro/9 SE/9 Lite,A3 A1 A2,Samsung A30S A20E A90 5G S20 A51 A71 A41 A31 Galaxy Note 10 10+ 9,MI 5 5S 6 8,2M+2M € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 1.Compatibilidad universal: Cable Cargador USB Tipo C Compatible con Xiaomi Mi A1 A2 A3,MI 8 /8 Lite/8 Pro,9/ 9SE/ 9T/9 Lite/9T Pro,MI5,MI6,MI5S,MI MIX 2 2s 3 5G,Mi Max 2 3, Redmi Note 7/ 8 Pro /8T/Redmi 8(Non Para Redmi 7),Redmi Note 9 Pro,9 Pro Max,9S,F1 Pocophone,Redmi Pro,One Plus 6/6T/7 Pro/7T,Samsung A30S A20E A90 5G A50S A70S A51 A71 A41 A31 S20 S20+ Galaxy Note 10 10+ 9

2.Sincronización y Carga Rápida: este cable type c soporta hasta 3A max y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC),Huawei Fast Charge(FCP); Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

3.Diseño de cable Clase: el cable tiene un diseño trenzado de nylon duradero con premium carcasa metálica que hace que sea fácil de sobrevivir uso cotidiano y le da un aspecto más elegante y elegante que va genial con carga de sus caros gadgets. extrema durabilidad: con una vida útil de probado 5000 + curva, este cable es mucho más seguro que otros en su rango de precios. el trenzado de nylon añade durabilidad y una apariencia visualmente adicional.

4.2pack - Estos cables flexibles de 2m X 2 son ideales para una variedad de necesidades diarias de conexión y son muy portables,Te ofrece la mejor comodidad para usarlo en la cama/sofá/balcón/coche.

5.Garantía de por vida: Confiamos tanto en estos cables USB C que ofrecemos Garantía de por vida incondicional. Asegura el disfrute prolongado de su compra. Por favor contáctenos con cualquier pregunta o inquietud - Estamos aquí para ayudarlo READ Los 30 mejores Moviles Libres Baratos 4G Samsung capaces: la mejor revisión sobre Moviles Libres Baratos 4G Samsung

Cable USB Tipo C 3A para Samsung A21S A41 A31 A42 5G,,Xiaomi Mi 10 10T 9 8 Lite Pro/Note 10/9T,Redmi 8A 9A Note 9S 7 8 9 Pro 8T,A2 A3 A1,Poco F2 Pro/X3 NFC,Cargador Carga Rápida 1M 1M 2M € 6.59 in stock 1 new from €6.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 1.Sincronización y carga: nuestros cables cumplen con la especificación USB-TYPE-C versión 1.1, resistencias de identificación estándar de 56kilohom y 22awg, admiten la carga rápida máxima de 3A y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 Mbps.

2.Amplia compatibilidad: Este cable tipo C encaja perfectamente con el Samsung Galaxy A21S A41 A31 ,Xiaomi Mi 10 /10 Pro/10 Lite,MI 9/9 SE/9T/9T Pro/ 9 Lite/ 8/8 Pro/8 Lite/5 6 5S,Redmi Note 7 /8 Pro/9 /9 Pro/ 9S 8T ,Rdmi 9A 8 8A ,Mi A1 A2 A3,MI Mix Max 2 3 5G,,Pocophone F1,Poco F2 Pro,LG G7 G6 V40 V30 G8 Thinq y otros teléfonos, tablets y dispositivos que admiten Tipo C.

3.Diseño actualizado: La técnica de cuerpo de una sola pieza consigue una conexión perfecta entre el cable y la carcasa de aluminio, haciendo innecesario preocuparse por la rotura de la carcasa. El curvado especial de la carcasa también hace más fácil enchufar o desenchufar el dispositivo.

4.Conector Reversible:Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

5.Lo Que Obtienes:Estos flexibles cargador usb tipo c de 1m+1m+2m duraderos. MZ Garantía de 12-Meses. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

Cable Para Xiaomi MI A2 A1 A3,Redmi Note 9S 8 Pro 7 8T 9 Pro Max,Mi 10 Pro 9 9T Lite 8,Motorola Moto G7 G8 Plus Power Play,One Action Vision,LG,3A Cables Cargador USB Tipo C Carga Rápida [1M+1M+2M+2M] € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Sincronización y Carga Rápida】: Este cable type c soporta hasta 3A max y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC),Huawei Fast Charge(FCP); Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

【Compatibilidad Perfecta】: Cable USB Tipo C ideal para smartphones tablets y otros dispositivos con conector usb c, como: Xiaomi MI A2 A1 A3,Redmi Note 9S 8 Pro 7 8T 9 Pro Max,Mi 10 Pro 9 9T Lite 8,Motorola Moto G7 G8 Plus Power Play,One Action Vision,LG.

【Cable USB Tipo C de Nylon Trenzado】 : Exterior trenzado de nylon con alambres de cobre puro en el interior soldadas con láser para una máxima confiabilidad y durabilidad. 1M+1M+2M+2M USB Tipo C Cables de carga son adecuados para cualquier ocasión,en casa,en la oficina,en el coche y para las diversas necesidades de conexión diaria.En el interior,es fácil cargar la cama y el sofá y usar el teléfono.

【Conector Reversible】: Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Servicio Profesional y Confiable】: El período de garantía de este producto es de 24 meses. Si tiene algún problema con el producto, puede contactarnos. Con una fuerte convicción por la calidad de nuestros productos, cubrimos todos los costos que están cubiertos durante su proceso de intercambio.

UGREEN Cable USB C, 3A Cable USB Tipo C a USB A 2.0 Nylon Trenzado Carga Rápida para Samsung Galaxy S20 FE, S20 S10 S9 Note10, A20e, Xiaomi Redmi 9, Note 7, 8, Mi 9, A2, Mi 6, Pocophone F2, 0,5 Metro € 6.49 in stock 1 new from €6.49

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hay diferentes longitudes para elegir: puede conectar el cable de 0,5 Metro al powerbank, de 1 Metro en el coche, y 2 Metros en oficina o casa, y de 3 Metros para la conexión de larga distancia. Note: Este cable usb c es 0,5 Metro.

Sincronización y Carga Rápida: admite salida de hasta 3A de carga segura y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung; Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

Excelente Durabilidad: cuenta con múltiple blindaje, conectores dorados y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes. El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libre de enredos y eterna.

Seguridad Confiable: este cable USB tipo c a USB A posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente.

Amplia Compatibilidad: el cable USB C compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Samsung Galaxy S20 FE/ S20/ S10 / S10 Plus / Note 10 / Note 10 Plus / S9 / S9 Plus / A50 / A40 / A80 / A60 / A30 / S8 Plus / S8 / Note 8, Xiaomi Mi A3 / Redmi Note 7 / Redmi Note 8 / Mi 9 / Mi A2 / Mi A1 / Mi 8 / Pocophone F1 /Pocophone F2 Pro/ Mi5 / Mi Mix / Redmi Pro, Huawei P40/ P30/ P20/ P20 Lite / P9 / Honor 9 / Honor8 / Nova 2 Plus, LG V30 / G6 / G5 / V20, BQ Aquaris X, HTC 10 / U11.

GIANAC Cable USB Tipo C, 5Pack [0.25M 0.5M 1M 2M 3M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Longitud flexible: 5 unidades de 0,25 m, 0,5 m 1 m 2 m 3 m cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; no tendrás que preocuparte más de distancias largas de tu cable de carga; un pedido contiene 5 cables

Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

Durabilidad: más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación

Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

Cable USB Tipo C, ZKAPOR [4Pack 0.3M 1M 2M 3M] Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Plus Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ, LG G7 Rojo € 13.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】El ZKAPOR Cable USB C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3.0A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0. * Nota: No admite la velocidad máxima carga para Huawei sobrecarga, carga OnePlus DASH, pero es compatible para normal.

【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S10/ S9/ S8/ Note8/ A3 A5 (2017), Huawei P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20 Lite/ Mate 20/ P10/ P9/ Mate10, Xiaomi Mi A1/ A2/ Mi8, Honor View 10/ 9, LG G6, OnePlus 6T, HTC U11 y más.

【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 8,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

【Lo Que Obtienes】Estos flexibles cargador usb tipo c de 0.3m+1m+2m+3m. ZKAPOR Garantía de 24-Meses. (❗❗NOTA: Es normal que algunos paquetes tengan 4 cables en 3 cuadrículas, pero los primeros girds contienen cables de 0.3M y 1.0M.) Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

RAVIAD 3 en 1 Multi Cable de Carga, Nylon Multi USB Cargador Cable Múltiples Micro USB Tipo C Compatible con Samsung Galaxy S10/S9/S8/S7/S6, Huawei P30/P20/P10, Xiaomi Redmi Note 7/Mi A3/A2/A1 € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅Cable USB Múltiple 3 en 1: Cable USB de carga múltiple RAVIAD Incluyendo puertos de conector, Micro USB y USB tipo C, no es necesario transportar cables diferentes para cargar diferentes dispositivos de puerto. Haga que su vida digital sea más simple y conveniente.

✅Carga de Alta Velocidad: Admite una carga máxima de 5V/ 3A para cargar tus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. Soporte de Cable Transferencia de Sync datos, velocidad de hasta 480Mbps. ❗❗No admiten la transmisión de datos.

✅Perfecto Compatible: Cable Multi USB compatible con Samsung Galaxy S10/ S9/ S8/ A50/ A40/ S7/ S6, Note 9/ Note 8, A5/ A3, Xiaomi Mi 9 Mi A2 Mi A1 Mi 8, Huawei P30/ P20/ Mate 20, Honor 9/ Honor View 10, LG G7/ G6, OnePlus 6T, HTC, Nokia y más.

✅Excelente Durabilidad: El conector de cables está hecho de material estable con aleación de zinc, antioxidante, antioxidante. El cable compuesto por nylon trenzado tiene una excelente propiedad anti-torsión y a prueba de abrasión, después de 8000 veces el rendimiento probado y probado de flexión de flexión.

✅Garantía de por Vida: La garantía de por vida de RAVIAD, asegura que disfrutará durante mucho tiempo de su compra. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos.

Cable Tipo C para Xiaomi Redmi Note 9S 9 Pro 8 8T 7 10X,8A,Mi A3 A2 A1,Mi 10/10 Pro/10 Lite/9/9T/9 SE/9 Lite,Poco F2 Pro,Huawei Mate 20 Lite,P Smart S/Pro,Nokia 6.2,Carga Rápida,Cargador Usb C 2M 2M € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 1.【Carga Rápida y Sincronización】: El YBPower Cable USB Tipo C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3.0A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.Compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC)/Huawei Fast Charge|(FCP),Compatible con Quick Charge 3.0/2.0

2.【Durabilidad】: Cables YBPower hechos de material de nylon de alta calidad, al menos 6000 pruebas de flexión de 90 grados.

3.【Compatibilidad Perfecta】:Compatible con:Xiaomi MI A3 A2 A1,MI 10T/10T Lite,Mi Note 10/Note 10 Lite,Redmi Note 7/8 Pro /8T /Note 10/8A/9S/9 Pro/10X,Xiaomi Mi9 Mi 9T /9 SE/9 Lite/ 9T Pro/ 8 Lite /8 Pro/Mi 10 /Mi 10 Pro,Poco X3 NFC/F2 Pro,Nokia 7 Plus 6.1 7.1 ,Huawei Mate 20 Lite / 20 Pro / Mate 20,Mate 30 Lite / 30 Pro / Mate 30,P Smart S/P Smart Pro,y otros dispositivos con puerto USB C

4.【Conector Reversible】:Conector USB Type-C Reversible es un nuevo transformación de cables antiguos USB a cables nuevos cargados.Tienen un puerto circular que facilita la inserción de teléfonos móviles sin tener que examinar los conectores de ambos lados,sin preocuparse por la orientación.

5.【12meses de garantía】: El período de garantía de este producto es de 12 meses.Si tiene algún problema con el producto, puede contactarnos.

JSAUX Cable USB C [1M+2M,2Pack] Duradera 3A Cable USB Tipo C Carga Rápida Nylon Trenzado para Samsung S20 S10 S9 S8 Plus A3 A5 2017 Note10 9 8,Xiaomi Mi A1 A2,Huawei P10 P9,Google Pixel,LG,Sony-Plata € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Material de grado militar]:Cable USB C JSAUX la epidermis está hecha de fibra de nylon militar, cuidadosamente tejida para evitar el enredo. Mejore la tenacidad y la resistencia al desgaste.Se han agregado cubiertas protectoras a ambos puertos.Carcasa de aluminio de alta calidad para un cable más resistente. El cable trenzado de nylon de primera calidad USB tipo C aumenta la durabilidad adicional.

[Soporte de carga rápida y sincronización rápida]: 2 en 1, la combinación de las funciones de transferencia de datos y carga de energía. La transmisión por cable a velocidades de hasta 480 MBPS que admiten 3A de carga rápida también. Si desea implementar la función de carga rápida, le recomendamos que utilice el enchufe del cargador original.

[Longitud adecuada] Longitud de cable usb c 1M+2M. Se aplica a una variedad de escenarios diarios.Además, no necesita preocuparse por la seguridad de usar su dispositivo mientras se está cargando.El cable tiene un velcro para un fácil almacenamiento.

[Alcance del servicio]: Ofrecemos 18 meses de servicio de garantía y 24 horas de servicio al cliente. El cable USB C es compatible con la carga rápida y la sincronización rápida, con Samsung Galaxy S20/S10/S9/S8, Note 10/9/8, XIaomi Mi A1, Mi A2, Mi Mix 2, Mi Max 3, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 6, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Note2 y otros dispositivos USB compatibles también.

[Aviso]: El cliente que posee el píxel de Google debe utilizar el cargador de origen. Debido a que Google pixel usa el protocolo de carga privado de Google, Google pixel está equipado con un cargador de pared C-port en oficial. Si desea implementar la función de carga rápida, es necesario que se combine con el cargador original o se cargará normalmente.

UGREEN Cable USB Tipo C 90 Grados, Cable USB 2.0 a USB C Carga Rápida, Cable USB C Codo para Xiaomi Mi A2, A3, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Pocophone, Samsung A50, iPad Pro 2020, 2018 (0,5 Metro) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cable usb c angulo recto: UGREEN Cable USB A a USB C 90 grados cuenta con la clavija usb c de ángulo para jugar juegos libremente mientras se está cargando su móvil, y evitar daños en el cable por tener que doblar el cable.

Sincronizacion y cargador rapida: Cable USB C Codo admite salida de hasta 3A de carga segura y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung; Tambien compatible con Quick Charge 3.0/2.0, Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

Seguridad Confiable: UGREEN Cable USB tipo c a USB A 90 grados posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente.

Excelente durabilidad: cuenta con múltiple blindaje, carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes. El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libre de enredos y eterna.

Amplia compatibidad: UGREEN el cable USB C compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S9, S9 Plus, A50, A40, A80, A60, A30, S8 Plus, S8, Note 8, GoPro Hero6, Hero5, Xiaomi Mi A3, Redmi Note 7, Redmi Note 8, Mi 9, Mi A2, Mi A1, Mi 8, Pocophone F1, Mi5, Mi Mix, Redmi Pro, Huawei P20 Lite, P9, Honor 9, Honor8, Nova 2 Plus, LG V30, G6, G5, V20, BQ Aquaris X, ZTE Axon 7, HTC 10, U11, Lenovo Zuk Z1. READ Los 30 mejores Iphone 6S Case capaces: la mejor revisión sobre Iphone 6S Case

UGREEN 2X Cable USB C, Cable USB Tipo C a USB A 2.0 Nylon Trenzado Carga Rápida para Móvil USB Type C Samsung S10 S9 A50 S8, Xiaomi Redmi Note 8 Redmi Note 7 Mi 9 Mi A3 Mi A2, BQ Aquaris X, 2 Metros € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features AMPLIA COMPATIBILIDAD: el cable USB C compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / Note 10 / Note 10 Plus / S9 / S9 Plus / A50 / A40 / A80 / A60 / A30 / S8 Plus / S8 / Note 8, GoPro Hero6 / Hero5, Xiaomi Mi A3 / Redmi Note 7 / Redmi Note 8 / Mi 9 / Mi A2 / Mi A1 / Mi 8 / Pocophone F1 / Mi5 / Mi Mix / Redmi Pro, Huawei P20 Lite / P9 / Honor 9 / Honor8 / Nova 2 Plus, LG V30 / G6 / G5 / V20, BQ Aquaris X, ZTE Axon 7, HTC 10 / U11, Lenovo Zuk Z1.

SINCRONIZACIÓN Y CARGA RÁPIDA: este cable type c soporta hasta 3A max y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung; Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

SEGURIDAD CONFIABLE: este cable USB tipo c a USB A posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente.

EXCELENTE DURABILIDAD: cuenta con múltiple blindaje, conectores dorados y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes. El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libre de enredos y eterna.

BUEN SERVICIO POST-VENTA: en UGREEN valoramos mucho la experiencia de compra de cada cliente, por lo cual respondemos todos los emails dentro de 24 horas.

Cable USB Tipo C,4Pack[1M 2M 2M 3M] 3A Cargador USB Tipo C Nylon Trenzado Cable USB C Carga Rápida para Xiaomi Redmi Note 7 8 Pro 8T 9,Mi A1 A2 A3 9T,MI Mix MAX 2 3 2S 5G,Huawei P20 P30 P40 Lite Pro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Sincronización y Carga Rápida】: Este cable type c soporta hasta 3A max y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC),Huawei Fast Charge(FCP); Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

【Compatibilidad Perfecta】: Cable USB Tipo C ideal para smartphones tablets y otros dispositivos con conector usb c, como: Xiaomi Redmi Note 7 8 Pro 8T 9,Mi A1 A2 A3 9T,MI Mix Max 2 3 2S 5G,Huawei P20 P30 P40 Lite Pro.

【Cable USB Tipo C de Nylon Trenzado】 : Exterior trenzado de nylon con alambres de cobre puro en el interior soldadas con láser para una máxima confiabilidad y durabilidad. 1M+2M+2M+3M USB Tipo C Cables de carga son adecuados para cualquier ocasión,en casa,en la oficina,en el coche y para las diversas necesidades de conexión diaria.En el interior,es fácil cargar la cama y el sofá y usar el teléfono.

【Conector Reversible】: Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Servicio Profesional y Confiable】: El período de garantía de este producto es de 24 meses. Si tiene algún problema con el producto, puede contactarnos. Con una fuerte convicción por la calidad de nuestros productos, cubrimos todos los costos que están cubiertos durante su proceso de intercambio.

BERLS Cargador de Carga rápida Tipo C para Xiaomi Pocophone F1, Mi A2, Mi 5/8/9 Pro Mix 3 A1 Note 2 Note 3, Samsung S10 S9 S8 Plus Note 8 9 A8 A9 A3 A5 A7(2017), Huawei P20, Moto G6…… € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➤Compatible con: Xiaomi Pocophone F1, Mi A2, Mi 5, Mi 8, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi Mix 3, Mi A1, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi MIX 2S, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 6, Mi Max, Mi Max 2. BQ Aquaris X, X Pro, VS. HTC 10, One A9, U Ultra, U11. LG G7, G6, G5, V20, V30, V40. Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10E, S9 Plus, S9, S8 Plus, S8, Note 8, Motorola Moto G6.Solo compatible con Samsung A7 (2017), no compatible con Samsung A7 (2018)

➤Carga rápida: Equipado con una tecnología de carga rápida, recargará la batería del dispositivo USB-C del 0 al 50% en sólo 30 minutos. Los dispositivos que no admiten una carga rápida pueden cargarse a 5V/2A

➤Protección de seguridad: con control de temperatura y características de seguridad avanzadas. La carcasa del cargador está hecha de material ignífugo ABS y el cable dispone de protección contra cortocircuitos, temperatura excesiva o sobretensión.

➤Alta calidad y durabilidad. Es una configuración compacta que es fácil de transportar.

➤Incluir: Cargador x 1 + cable x 1;

HAKUSHA Cable USB Tipo C 1M,Nylon Carga 3A Cargador Tipo C Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8te 10te 9,Xiaomi Mi A2/A1,Huawei P30/P20/Mate 20, Xperia XZ € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Conector USB Tipo C Reversible】 Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Carga rápida y transferencia de datos】Soporta la carga rápida de 3A y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

【Durabilidad】 más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación

【Perfecta compatibilidad 】perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más.

【 24-Horas Servicio】Si tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con nuestro servicio al cliente las 24 horas y resolveremos el problema por usted.

RAVIAD Cable USB Tipo C, Cable USB C a USB 3.0 Cable Tipo C Carga Rápida y Sincronización Compatible con Galaxy S10/S9/S8/Note 10, Huawei P30/P20, Xiaomi Mi A1/Mi A2 y más - 2M, Gris € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅【Carga Rápida y Sincronización】Soporte Qualcomm Quick Charge 3.0 y soporta hasta 3.6V~20V/3A de carga segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed) con dispositivos compatibles con USB 3.0, que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

✅【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S10/ S9/ S8/ Note10/ Note9/ Note8, Huawei P40/ P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20 Lite/ Mate 20/ P10/ P9/ Mate10, Xiaomi Mi A1/ A2/ Mi8, Redmi Note 7 / 7, Honor View 10/ 9, LG G7/V30, OnePlus 6T, HTC U11/U12 y cargar rápidamente teléfonos y tablets equipados con puerto USB Tipo C.

✅【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 8,000 curvas y más de 10,000 enchufes y desenchufando la vida útil.

✅【Garantía de por Vida】Cable USB C a USB 3.0 duraderos. RAVIAD Garantía de por Vida. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

Cable USB Tipo C 3Pack [2M],Cable USB C de Nylón, Cargador Tipo C para Samsung S8/S9/S8+/S9 Plus/S10, Xiaomi Mi A2/A1/Mi 8, Red Mi Note 7/Note 8, Huawei P30/20/10/9,nintendo switch y más (Gris) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Amplia compatibilidad]: El cable usb c es perfectamente compatible con Samsung S9,S10,S9 Plus,S8+,S8, Note 9, Note 8, Huawei P30,P20,P10,P9,P9+,Mate 9,Honor 8, Xiaomi Mi A2,Mi A1,Mi 8,Mi 9,red mi note 7,note 8,note 9,note 10,cargador nintendo switch y otros dispositivos usb tipo c.

[Calidad Superior] Nuestros cable usb c están hechos de materiales de fibra ultrametálica y tejidas externamente con nylon, no es fácil de romper, resistente a la fricción. Conector de usb c es aluminio, no es fácil de dañar y carga rapida.

[Conector Reversible] El conector de nuestros cable usb tipo c es reversible, siga la última tendencia de la interfaz usb c. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos usb tipo c sin preocuparse por la orientación.

[Longitud perfecta] La longitud de nuestros cable usb tipo c es de 2 metros, fácil de usar, obtenga una gama más amplia de sus actividades. Ya sea en casa, en la oficina, en el coche o al aire libre, puede disfrutar de la libertad total de movimiento.

[servicio de ventas] El cargador tipo c, tenemos una garantía de 24 meses, y puede reemplazar o reembolsar dentro de 45 días. Puedes comprar nuestros usb c cable con confianza. Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento si tiene alguna pregunta.

Cable Usb Tipo C Carga Rapida,2M 2Pack Cable Cargador para Xiaomi Redmi Note 9T 9 10 Pro 9S 8T 7,Mi 10T 11 Lite Pro 5G,Mi Note 10,Poco X3 NFC/F2 Pro/M3,Mi 9 9T 9-SE A3,Mix 3,Redmi 9A 9C 9,LG K61 K51S € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 1. Compatibilidad Perfecta;Cable usb Tipo C ideal para smartphones tablets y otros dispositivos con conector usb c, como: Xiaomi Redmi Note 10/10 Pro,Redmi Note9S 9/9 Pro/9T 5G,Redmi Note 7 /8 Pro/8T,Redmi 9A 9C 9T 8A 8C,Xiaomi Mi 10 11/10 11 Lite/10 11 Pro,Mi 10T 5G/10T Lite 5G/10T Pro 5G,Mi 9 9 SE 9T,Mi 8 Lite,Mi 9 Lite,Mi A1 A2 A3,Poco X3 NFC/F2 Pro/M3,LG K61 K51S

2.Sincronización y Carga:admite salida de hasta 3A de carga segura y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung; Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

3.Ultra resistente: El cable USB tipo c trenzado de nylon con una resistencia extrema puede resistir 5000+ pruebas de flexión, el soporte en ambos lados se puede insertar la función de "inserción positiva y negativa", los conectores de aleación de aluminio pueden soportar 10.000 pruebas tracción y tracción

4.Lo Que Obtienes:2 Unidades 2M+2M(GRIS) Cable USB Tipo C de nylón para satisfacer todas las necesidades de su conexión diaria, ya sea en su hogar, oficina o automóvil

5.arantía completa: garantía de 12 meses, política de reembolso completa basada en la política de Amazon y servicio de correo electrónico las 24 horas

AVIWIS Cable USB Tipo C [2m/6.6ft] Cable USB C a USB 3.0 Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Compatible con Galaxy S20/S10/S9/S8/Note 10, Huawei P30/P20, Xiaomi Mi A2/Mi A1 y más - Rojo € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】Cable USB C 3.0 Tipo C soportando hasta 5V/3A de recarga rápida y segura. Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed) con dispositivos, que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

【Compatibilidad Universal】El Cable USB Tipo C compatible con mayoría de los dispositivos USB Tipo C, como Samsung Galaxy S20/ S10/ S9/ S9+/ S8/ S8+/ Note10/ Note9/ Note8, Huawei P40/ P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20 Lite/ Mate 20/ P10/ P9/ Mate10, Honor 10/ 9/ 8, LG G5/ G6/ G7/ V20/ V30, HTC U11/ U12+, Xiaomi Mi A2/ A1/ Mi8 y otros dispositivos de Tipo C.

【Longitud Perfecta】Perfecta longitud de cable usb tipo c 2m es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores, ellos ofrece mayor libertad de uso en diferentes casos.

【Ultra Durabilidad】Con premium material trenzado de nylon y conectores de aluminio, cable tipo c ha pasado más de 8,000 plegado y más de 10,000 enchufes y pruebas de desenchufando.

【Garantía de 24 meses】Cable USB Tipo C 3.0 de Nylón AVIWIS Garantía de 24-Meses, Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

RAVIAD Cable USB Tipo C [4Pack 0.5M 1M 2M 3M] Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Plus Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ, LG G7 Gris € 8.99

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅【Carga Rápida y Sincronización】El RAVIAD Cable USB C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3.0A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

✅【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S10/ S9/ S8/ Note8/ A3 A5 (2017), Huawei P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20 Lite/ Mate 20/ P10/ P9/ Mate10, Xiaomi Mi A1/ A2/ Mi8, Honor View 10/ 9, LG G6, OnePlus 6T, HTC U11 y más. (✘✘✘NOTA: No es Compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus DASH Charge.)

✅【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 8,000+ curvas y más de 10,000+ enchufes y desenchufando la vida útil.

✅【Lo Que Obtienes】Estos flexibles cargador usb tipo c de 0.5m+1m+2m+3m. RAVIAD Garantía de 24-Meses. (❗❗NOTA: Es normal que algunos paquetes tengan 4 cables en 3 cuadrículas, pero los primeros girds contienen cables de 0.5M y 1.0M.) Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas. READ Los 30 mejores Iphone Xr 64Gb capaces: la mejor revisión sobre Iphone Xr 64Gb

CJZH Cargador Movil Carga Rapida para Xiaomi Redmi Note 9S 7 8 9 Pro MAX 8T 10X, Mi 10 Lite Pro / 9 SE 9T 8 / A1 A3 A2, Note 10, Mix MAX 2 3 2S, Poco F2 Pro, 18W Quick Charge 3.0 con Cable USB C € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Amplia compatibilidad: compatible con Xiaomi Redmi Note 10X, Redmi Note7, Redmi Note 8/8 Pro/8T, Redmi Note 9 Pro/9 Pro Max, Redmi 8 8A 9, Mi 10 Lite/10 Pro/10, Mi 9/9 SE/9T/9T Pro, Mi 8/8 Lite/8 Pro, Mi A1 A3 A2, Mi Note 10, Mi Mix 2 3 2S, Max 2 3 4, Poco F2 Pro y la mayoría de los dispositivos tipo-C.

Carga Rápida: la tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0 recarga los dispositivos compatibles hasta un 80 % en solo 35 minutos. Velocidad de carga 4 veces más rápida que los cargadores convencionales.

Funciones de Seguridad: los mecanismos de seguridad integrados te protegen de la corriente excesiva, de la sobrecarga y del sobrecalentamiento.

Diseño ligero: con solo 52 gramos de peso, este cargador de pared USB compacto cabe con facilidad en tu mochila y carga tus aparatos en cualquier lugar.

Lo que obtienes: cargador de pared Quick Charge 3.0 y un 1.5M Cable USB C , Garantía de 12 meses y el amable servicio al cliente de fácil acceso.

3A Cable Cargador Usb Tipo C Carga Rápida Para Xiaomi Redmi Note 7/8 9 Pro/9 Pro Max,Mi 10/10 Pro/9/9 SE/9T/9 Lite/8/5 6,Samsung Galaxy A40 A50 A70 A80 A20E,Quick charge 3.0,Nylon Trenzado,2M 2Metros € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 1.Sincronización y Carga Rápida: este cable type c soporta hasta 3A max y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC),Huawei Fast Charge(FCP); Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

2.Compatibilidad universal: perfecto compatible con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Xiaomi Mi A1 A2,MI 8 /8 Lite/8 Pro,9/ 9SE/ 9T,MI5,MI6,MI5S,MI MIX 2 2s 3 5G,Mi Max 2 3, Redmi Note 7/ k20/ k20 Pro,F1 Pocophone,,Samsung Galaxy A40 A50 A70 A80 A20E

3.Cable USB Tipo C de Nylon Trenzado : Exterior trenzado de nylon de Primium con alambres de cobre puro en el interior soldadas con láser para una máxima confiabilidad y durabilidad.

4.Conector USB Tipo C Reversible:Con el conector reversible, puede conectarlo a sus dispositivos USB tipo C libremente sin preocuparse por la orientación

5.Contenido: 3A Cable USB tipo C de Nylon Trenzado (2 Unidades:2m 2m), nuestra garantía de 12 meses favorita de nuestros fans y el amable servicio al cliente de fácil acceso.

OcioDual Cable Adaptador de USB Tipo C a Jack 3.5mm Blanco Audio Convertidor Sonido Estéreo Aux para Xiaomi Mi 10/9/8/Lite/Pro € 1.75 in stock 2 new from €1.75 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatible con teléfonos USB-C de tamaño estándar (6mm). NO COMPATIBLE con dispositivos USB-C con conector JACK INTEGRADO. NO COMPATIBLE con dispositivos USB-C con conector más largo del estándar (7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm). NO COMPATIBLE con I-PAD, SAMSUNG GALAXY S20, SAMSUNG GALAXY NOTE 10. Conector USB: Tipo C, 6mm. Conector Jack: Hembra, 3.5mm. (mini). Plug and Play. Longitud del Cable: Sobre 115 mm. Nota: Teléfono y otros accesorios NO INCLUÍDOS.

ZLONXUN Cargador rapido con Cable USB C para Xiaomi Mi 9/10/Note 10/A3/9 Lite/10 Lite/9 SE/9 Pro/8/9T/8 Pro/8 Lite,Xiaomi Redmi 8/9/8A/Note 8/Note 7/Note 9/Pro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El cargador Fast USB C es muy adecuado para la carga de emergencia. Puede cargar de potencia para sus teléfonos, tabletas y todos los dispositivos que admiten USB-C, y cargar su dispositivo un 70% más rápido que la carga estándar de 5W.

Compatible con Xiaomi Mi 9/10/8/Note 10/A3/9 Lite/10 Lite/9 SE/9 Pro/9T/8 Pro/8 Lite/MIX 3/10T,Xiaomi Redmi 8/9/8A/Note 8/Note 7/Note 9 Pro/Note 8 Pro/Note 9S/Note 8T,Más

Carga segura: con el chip inteligente en su interior, el cargador de pared USB C coincide con la corriente según la necesidad de su dispositivo automáticamente. Protección contra sobrecarga, sobrecorrientes, la carga se detiene cuando la batería está llena. asegurando una carga más segura durante la noche.

El paquete incluye: ZLONXUN Cargador rápido USB-C y cable USB-C de carga de 1 Metro.

El producto ha sido certificado por el organismo de certificación CE.

Cable USB C Para Xiaomi Pocophone F1,Mi A1 A2 A3 9T,Redmi 8 Note 7/8 Pro/8T/9 Pro Max,Samsung S20 S20+ S10 S9 A20E A51 A71 A8 A9 2018,Motorola Moto G7 G8 Plus Power Play,Tipo C Carga Rápida 2M 2Metros € 8.39 in stock 1 new from €8.39

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Sincronización y Carga Rápida】: Este cable type c soporta hasta 3A max y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC),Huawei Fast Charge(FCP); Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

【Compatibilidad Perfecta】: Cable USB Tipo C ideal para smartphones tablets y otros dispositivos con conector usb c, como: Xiaomi Pocophone F1,Mi A1 A2 A3 9T,Redmi 8 Note 7/8 Pro/8T/9 Pro Max,Samsung S20 S20+ S20 Ultra S10 S9 A20E A51 A71 A8 A9 2018,Motorola Moto G7 G8 Plus Power Play,One /One Action /One Vision,LG G7 Thinq/G8 Thinq.

【Cable USB Tipo C de Nylon Trenzado】 : Exterior trenzado de nylon con alambres de cobre puro en el interior soldadas con láser para una máxima confiabilidad y durabilidad. 2M+2M USB Tipo C Cables de carga son adecuados para cualquier ocasión,en casa,en la oficina,en el coche y para las diversas necesidades de conexión diaria.En el interior,es fácil cargar la cama y el sofá y usar el teléfono.

【Conector Reversible】: Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Servicio Profesional y Confiable】: El período de garantía de este producto es de 24 meses. Si tiene algún problema con el producto, puede contactarnos. Con una fuerte convicción por la calidad de nuestros productos, cubrimos todos los costos que están cubiertos durante su proceso de intercambio.

GIANAC Cable USB Tipo C, 5Pack [0.25M 0.5M 1M 2M 3M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Galaxy S10/S9/S8 Note9, Xiaomi Mi A2/A1, Huawei P30/P20/Mate20, Xperia XZ € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Longitud flexible: 5 unidades de 0,25 m, 0,5 m 1 m 2 m 3 m cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; no tendrás que preocuparte más de distancias largas de tu cable de carga; un pedido contiene 5 cables

Sync charge: nuestros cables cumplen la especificación usb según la versión type c 1.1, 56 kilohom y 22 awg de resistencias de identificación nuclear; soporta la carga rápida de 3 a y la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.PS:No admite la velocidad máxima carga para Huawei supercarga, carga OnePlus DASH, Moto TurboPower, pero es compatible para normal.Para lograr la velocidad de carga rápida, utilice la fuente de alimentación original o la fuente de alimentación QC 3.0 / 2.0.

Durabilidad: más larga que los cables originales; cable gianac de nailon de alta calidad, al menos 10.000 veces 90 grados de inclinación

Perfecta compatibilidad : perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente – nuevo macbook, chromebook google pixel 2xl, pixel c, nexus 5x / 6p, oneplus 2 / 3t, samsung galaxy s10 / s9 / s8 / s8 + / note 8 / a5 2017 / a7 2017, huawei p30 / p9 / p10 / p20, htc 10 / u11, sony xperia xz, xia lumia 950 / 950xl, lg g5 / g6, asus z; en aio, lenovo zuk z1, hp pavilion x2, asus zenpad s 8.0 y mucho más

UGREEN Cable USB C, Cable USB Tipo C a USB A 2.0 Nylon Trenzado Carga Rápida para Móvil USB Type C Samsung S10 S9 A50, Xiaomi Xiaomi Redmi Note 7 Redmi Note 8 Mi 9 Mi A3 Mi A2, BQ Aquaris X, 1 Metro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Amplia Compatibilidad: el cable USB C compatible con la mayoría de los dispositivos USB C, tales como Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / Note 10 / Note 10 Plus / S9 / S9 Plus / A50 / A40 / A80 / A60 / A30 / S8 Plus / S8 / Note 8, GoPro Hero6 / Hero5, Xiaomi Mi A3 / Redmi Note 7 / Redmi Note 8 / Mi 9 / Mi A2 / Mi A1 / Mi 8 / Pocophone F1 / Mi5 / Mi Mix / Redmi Pro, Huawei P20 Lite / P9 / Honor 9 / Honor8 / Nova 2 Plus, LG V30 / G6 / G5 / V20, BQ Aquaris X, ZTE Axon 7, HTC 10 / U11, Lenovo Zuk Z1.

Sincronización y Carga Rápida: admite salida de hasta 3A de carga segura y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung; Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

Seguridad Confiable: este cable USB tipo c a USB A posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente.

Excelente Durabilidad: cuenta con múltiple blindaje, conectores dorados y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario y la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes. El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libre de enredos.

Buen Servicio Post-venta: en UGREEN valoramos mucho la experiencia de compra de cada cliente, por lo cual respondemos todos los emails dentro de 24 horas.

