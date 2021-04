Inicio » Electrónica Los 30 mejores Fondos Para Fotografia capaces: la mejor revisión sobre Fondos Para Fotografia Electrónica Los 30 mejores Fondos Para Fotografia capaces: la mejor revisión sobre Fondos Para Fotografia 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

OMBAR Soporte de Fondo para Fotografía Ajustable de 2x3M para Retrato, Fotografía de Productos y Grabación de Video, Soporte Telescópico para Fotográfico con 4 Abrazaderas Fondo y 2 Bolsas Arena € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features 【Resistente Y Duradero】Soporte de fondo está hecho de aleación de alta calidad, con una construcción para una gran durabilidad, permite un largo tiempo de uso. El diseño inferior de tres patas hace que el fondo sea más estable y la perilla para un ajuste fácil, perfecta para usar en casa, estudio o al aire libre.

【Kit Incluye】Soporte de fondo para trípode*2, barra transversal extensible*4, abrazadera de agarre de fondo*4, bolsas de arena*2, bolsa de transporte*1. Puede contener de manera robusta muselina, lienzo, papel de fondo en la toma de fotos. Nota: telón de fondo no incluido; Bolsa de arena viene vacía.

【Diseño Retráctil】Los dos trípodes retráctiles pueden medir hasta 2m de largo y al menos 0.9m, mientras que los tubos de hierro horizontales pueden extenderse hasta 3m. Puede ajustar la altura del soporte de fondo para fotografía según sus necesidades para satisfacer sus necesidades de disparo.

【Fácil De Instalar Y Llevar】Solo se necesitan unos pocos pasos para instalar y desmontar este sistema de soporte, unos segundos para completar la instalación, le ahorrará mucho tiempo. También tenemos instrucciones de instalación para ayudarle. Con una bolsa de transporte incluida, será más fácil de transportar o simplemente guardar.

【Amplia aplicación】El soporte de fondo para fotografía es muy adecuado para su uso en un estudio o en el hogar, productos y fotografía de naturaleza muerta. Ideal para cumpleaños, aniversarios, fotos de bodas, fotos de bebés, fiestas, ocasiones especiales y grabación de videos.

Amzdeal Soporte de Fondo 2 * 3m con 3 Fondos Fotográficos 1.6 * 2m (NegroBlancoVerde) y 2 Pinzas para Fotografía versión (Traje pequeño) € 50.99 in stock 2 new from €50.99

Amazon.es Features 【KIT DE FONDO COMPLETO PARA LA FOTOGRAFÍA】En el kit de fondos fotográficos hay 3 fondos algodón 1.6*2m de colores diferentes, 2 pinzas y un soporte de fondo 2*3m que es compuesto por 2 trípodes de altura ajustable y 4 barras cruzadas.

【3 FONDOS ALGODÓN 】Amzdeal fondos fotográficos tiene 3 fondos de colores diferentes como negro, blanco y verde. Puede cumplir su necesidad diferente de fotografía. El material de estos fondos algodón es lavable ironable que puede reducir el deslumbramiento eficazmente.

【SOPORTE FIRME Y FLEXIBLE】Amzdeal fondos fotográficos ofrecen un soporte para colgar los fondos. Este soporte es fabricado por el aluminio. Y los trípodes pueden ajustar sus alturas de 65cm a 200cm. Usted puede fijar el fondo por las pinzas.

【AMPLIO LUGAR DE USO】: El soporte de fondo de tela fotográfica se puede utilizar en diferentes lugares, estudio, interiores y exteriores. Y son la mejor opción para los entusiastas de la fotografía, principiantes, fotógrafos semiprofesionales y fotógrafos profesionales. Adecuado para retratos, artículos y videos grabados.

【SERVICIO SATISFACTORIO】: Amzdeal Soporte de Fondo se dedica a hacer los mejores productos de fotografía y es confiable.Si el producto tiene defectos de fabricación, o si tiene algún problema o pregunta, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente, le responderemos dentro de 24 horas.

Amzdeal 3 × 2m Soporte de Fondo, con 3 Fondos Fotográficos (Verde Blanco Negro)en Tela Lavable y planchable, Soporte Ajustable en Altura de 3 × 2 m 65-200 cm para Photo Studio Portrait Video Objeto € 69.99 in stock 2 new from €69.99

1 used from €65.09

Amazon.es Features ▶ KIT DE SOPORTE DEL SISTEMA: Kit completo de soporte del sistema con 3 fondos de tela 3 x 2 m, tres colores: negro blanco verde; un soporte inferior ajustable de 3 x 2 m; 1 x bolsa de transporte; 3 x alicates.

3 FONDOS IRONABLES: fondos de tela lavables e irracionales, no se preocupe por las arrugas molestas. 3 colores Negro Blanco Verde 3 x 2m, capaz de satisfacer sus necesidades fotográficas. Viene con tres abrazaderas para asegurar los fondos.

▶ SOPORTE SÓLIDO: el soporte inferior de aluminio, más estable y resistente, puede soportar una carga de 6 kg. Ambos trípodes son regulables en altura entre 65-200 cm.

▶ EXCELENTE USO: este kit de soporte del sistema es la mejor opción para los entusiastas de la fotografía, principiantes, semiprofesionales y fotógrafos profesionales. Ideal para tomar retratos, objetos y grabar video, etc. El fondo verde puede funcionar perfectamente para la superposición de fotos / videos.

▶ FÁCIL INSTALACIÓN: una persona puede instalar este kit de fondo fotográfico en aproximadamente 5 minutos. Si tiene algún problema con el producto, contáctenos por correo electrónico. Resolveremos los problemas por usted de inmediato. READ Los 30 mejores Canon 24-105 capaces: la mejor revisión sobre Canon 24-105

BDDFOTO Kit de Soporte de Estante de Fondo Ajustable de 2x3 Metros para Retrato, fotografía de Productos y grabación de Video, con Bolsa de Lona portátil € 36.99

€ 31.44 in stock 1 new from €31.44

1 used from €29.24

Amazon.es Features Los kits de soporte incluyen: 2 soportes de soporte de fondo, 4 barras transversales, 1 bolsa de transporte

material: hecho de aleación de aluminio con acabado negro, ligero y fácil de transportar

soporte de soporte de fondo: el soporte de fondo es ajustable hasta un máximo de 6,5 pies / 2 metros de alto por 10 pies / 3 metros de ancho.

Barra transversal: fácil de montar y desmontar; Sistema de conexión de bloqueo seguro

bolsa de transporte: bolsa de lona ligera y fácil de usar, especialmente diseñada para kits

Telón de Fondo de fotografía, 1.5 x 2 m BDDFOTO Fondo de fotografía Profesional Paño fotográfico, telón de Fondo de Boda con impresión de Globo, paño a Prueba de Polvo € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Amazon.es Features Fondo de la foto: impresión perfecta de estilo fresco, los bordes del fondo están bien cosidos. Puede colgar fácilmente el fondo con solo usar el clip

Ampliamente utilizado: se puede utilizar para fotografía de fondo, decoración de paredes, manteles para colgar, manteles, etc. Es ideal para bodas, fiestas de cumpleaños infantiles, grandes festivales y otros eventos.

Características: la tela es resistente, se siente suave, al tomar fotos, no hay deslumbramiento / reflejo de la luz del telón de fondo, se ve muy natural

Nota 1: El artículo se doblará y enviará. Si es necesario, planche el fondo con vapor y el pliegue desaparecerá. Puede sujetar los lados para un estiramiento adicional si es necesario.

Nota 2: El fondo de tablones de madera marrón moteado no se puede lavar con agua. Si hay un poco de suciedad, límpielo suavemente con un paño húmedo.

Neewer® - Sistema de Montaje Manual para 4 Rodillos con Fondos para fotografía (Incluye 2 Ganchos de 4 Puntos, 6 Barras, 3 Cadenas y 10 Abrazaderas) € 82.99 in stock 2 new from €82.99

Free shipping Check Price on Amazon

Sustituto de alto precio sistema de rodillo eléctrico

Durabilidad y peso ligero, facil de usar

Engranaje diseñado rodillo asegura a subir y bajar fondos fácilmente.

Contra equilibrada cadena y engranaje hace subir y bajar tus fondos rápidamente y fácilmente.Nota:El telón de fondo no incluido.

Foto telón de Fondo, 2 x 3 m BDDFOTO fotografía Profesional Fondo fotografía paño, Estudio de grabación de Video Retro Color sólido telón de Fondo … € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Check Price on Amazon

【Nota: 1】 Las arrugas de envío se pueden eliminar fácilmente con la plancha de vapor, solo planche desde la parte posterior

【Note: 2】 Extiéndalo en el piso o debajo de una alfombra, mejor presionar con cosas planas, during 2 days o más, las arrugas desaparecerán slow

【Fibra química】 Hecho de fibra química, los bordes se han mecanizado para evitar roturas, lo suficientemente fuerte, más denso y suave, olor no irritante, patrón más claro y solidez.

【Multiusos】 Ligero, fácil de colgar, adecuado para fotografía profesional

Neewer 10086005, 2.6M X 3M Soportes de Fondo con 1.8M X 2.8M Fondo(Blanco,Negro,Verde) para Fotografía y Vídeo € 83.99 in stock 13 new from €83.99

Free shipping Check Price on Amazon

(3) 1.8 X 2, 8 M fondo (blanco, negro y verde): Fabricado 100% algodón puro, con buen sentido vertical y durabilidad. Listo en todos los bordes para evitar grietas. Es perfecto para la televisión, producción de vídeo y fotografía digital.

(1) 8.5 ft x 10 ft/ 2.6 x 3 m de soporte de fondo: el soporte de fondo es ajustable hasta 8 pies de altura por 10 pies de ancho. Fabricado en aleación de aluminio con un acabado profesional en color negro.

(1) Bolsa de transporte: con bolsa de transporte, preparaciones especiales para el fondo y accesorios de fotografía.

(3) Clip de fondo: la pinza tiene un agarre estable con revestimientos suaves y orientables, que se adaptan a la superficie de agarre. Los dientes pequeños en el diámetro interior mantienen la muselina o la toalla de papel en el espacio de trabajo.

Selens 2 en 1 Telón de Fondo de Papel 56x88cm Muro de Cemento Hormigón Fondo de Cara Doble para Fotografía Estudio Fotográfico Flat Lay Comida Producto Pequeño Cosmético Joya Vlog Fotógrafo € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Check Price on Amazon

Diseño de impresión a doble cara. Un fondo, dos patrones. Se pueden tomar excelentes fotografías sin la necesidad de agregar filtros.

Al elegir un patrón diferente para proporcionar un tema, muestre los artículos increíbles que posee e impresione su Instagram.

Crea tu increíble fotografía plana de escritorio. Tomando hermosas fotos planas para su comida, cosméticos, flores, joyas, ropa, etc.

Ideal para fotografía de sobremesa, así como para fondos o pantallas de vlogs de video de youtube.

Neewer 40cm Caja de Luz de Mesa para Fotografía 2 Tiras de LED/60 Cuentas de LED Tienda de Campaña Plegable para Estudio Fotográfico con 4 Fondos No Regulable Alimentado por USB Mini Trípode y Soporte € 38.49 in stock 8 new from €38.49

Free shipping Check Price on Amazon

DIRECCIONES SUPERIORES Y FRONTALES DISPARO GRATIS: Con una ventana de disparo horizontal frontal y una ventana vertical, puede satisfacer diferentes demandas de disparo

FÁCIL INSTALACIÓN: la caja de fotos mide 40 x 40 centímetros; Fácil instalación con el incluye hebillas y soporte de fijación; Plegable para un transporte conveniente

ALIMENTADO POR USB: Viene con 2 cables USB (cada uno de 1,5 metro), simplemente usándolo con múltiples dispositivos, como cargador USB, energía móvil, computadora, computadora portátil o cualquier otro equipo con puerto de salida USB; Fuente de alimentación: 5V (no admite voltaje de salida de alimentación USB superior a 5 V, como carga rápida / rápida)

APLICACIÓN AMPLIA: Viene con un mini trípode y un soporte para teléfono movil (ancho de apertura: 5-8cm, compatible con iPhone 11/11 Pro Max / X / 8, Samsung S10 + Huawei y otros teléfonos móviles), este kit es adecuado para disparar objetos pequeños como juguetes, cupcakes, joyas, relojes y otros artículos pequeños para negocios desde el hogar, vendedores en línea, fotógrafos aficionados para mejorar la calidad de la imagen

Neewer Foto Estudio Ajustable Barra Transversal Ancho 3 Metros Sistema Soporte de Fondo Soporte Fondo Alto 2 Metros con 2 Abrazaderas Fondo, 2 Bolsas Arena y Bolsa Transporte € 37.99 in stock 13 new from €37.99

Free shipping Check Price on Amazon

SISTEMA DE SOPORTE DE ANTECEDENTES: Consta de 2 soportes para trípodes (0,7-2 metros) y 2 secciones extensibles de barra transversal (cada una: máx. 1,5 metro); El sistema de soporte se puede ajustar a Max. 2 metros de altura y Max. 3 metros de ancho; Nota: Max. 190cm es la altura estable recomendada

RESISTENTE Y DURADERO: Fuerte abertura de la mandíbula de 1,4 pulgada para adaptarse a la mayoría de los soportes de tamaño estándar; Con una construcción de aleación de aluminio para una gran durabilidad, permite un largo tiempo de uso; El soporte para trípode está diseñado con Flip Lock para un fácil ajuste y bloqueo

BOLSAS DE ARENA: Las dos bolsas de arena con calidad premium le permiten controlar fácilmente el contrapeso y estabilizar mejor su configuración de iluminación. El equilibrio del peso depende de usted, porque puede cambiar el peso de la bolsa de arena para crear ángulos de su fotografía

FÁCIL INSTALACIÓN: Solo se necesitan unos pocos pasos para instalar y desmontar este sistema de soporte. Con una bolsa de transporte incluida, será más fácil de transportar o simplemente guardar

Soporte de Fondos 2,6x3 Metros Sistema de Soporte de Estudio con Clips y Bolsas Arena para Fotografía de Productos, Retrato y Grabación de Video € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Free shipping Check Price on Amazon

AJUSTE RÁPIDO: el ancho se puede ajustar empalmando o desmontando la barra transversal a través del botón integrado (147/225/300 cm); el pomo de bloqueo en el trípode puede ajustar rápidamente la altura entre 70 y 260cm

DURADERO Y ESTABLE: la estructura de aleación de aluminio tiene buena durabilidad; 2 sacos de arena le permiten controlar fácilmente el peso para estabilizar mejor el trípode y evitar que el soporte inferior se mueva

PRÁCTICO Y PORTÁTIL: Equipado con 1 bolsa de nylon conveniente para llevar y almacenar el set de Potaeco portafondos; 2 tipos de pinzas permiten sujetar de forma cómoda y rápida cualquier fondo plegable de tela sobre la barra horizontal

Amplia gama de usos: puede soportar fondos de tela, lienzo y papel fotográficos, perfecto como soporte básico en fotografía casera y del estudio profesional READ Los 30 mejores Camara Para Grabar Videos En Youtube capaces: la mejor revisión sobre Camara Para Grabar Videos En Youtube

BDDFOTO Fondo Blanco de Estudio fotográfico de 1,5 x 2 m con 3 Clips, Fondo Plegable de Muselina de algodón Puro para fotografía, vídeo y televisión € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

【Resistente a la luz y a la abrasión】 Dimensiones: 1,5 x 2 m, ligero (aproximadamente 300 g), no abrasivo, adecuado para tomas profesionales en el estudio fotográfico. Proporcione resultados de grabación de alta calidad.

【Tabla de planchar y lavable a máquina】 Planchar con una plancha de vapor es mejor cuando sea necesario. Si hay manchas, se recomienda lavarse las manos.

【Diseño de bolsa de barra】 El diseño de bolsa de barra le permite cubrir o colgar la parte inferior sobre la barra transversal. Los bordes se han trabajado para evitar roturas.

【¡¡Nota !!】 la tela de fondo está doblada durante mucho tiempo, provocando algunas arrugas. Puedes usar la plancha para plancharla o colgarla un rato para restaurarla. Puede limpiarlo suavemente con un paño húmedo escurrido.

Haihuic Fondo fotográfico 2 en 1, 3 unidades, de Food Flatlay, para fotografía de doble cara, para boggers gourmet, cosméticos, productos y joyas € 13.04 in stock 1 new from €13.04 Check Price on Amazon

Diseño para fotografía de mesa o vídeografía como publicidad, restaurantes, tiendas de alimentos, libros, revistas, tomas diarias y grabaciones. Ya sea que seas bloguera, vendedor o fotógrafo, este fondo es de vital importancia para tus fotos.

El estilo de diseño creativo es novedoso, fresco y natural. Elige un patrón diferente para crear un tema y mostrar grandes objetos que tengas. Impresiona tu Instagram.

Crea tus increíbles fotos de escritorio planas. Tome fotos sus fotos, alimentos, cosméticos, flores, joyas, ropa, etc. sin problemas.

Envuélvelo en un rollo para facilitar el transporte y evitar arrugas. Es una caja de cartón con un material rígido, no es fácil de plegar y tiene un patrón claro.

BDDFOTO Kit de Soporte de Estante de Fondo Ajustable, 2x2metros Soporte de Fondo para Retrato de Estudio, fotografía de Producto y grabación de Video, con Bolsa de Lona € 33.99

€ 28.11 in stock 1 new from €28.11

Amazon.es Features Los kits de soporte incluyen: 2 soportes de soporte de fondo, 3 barras transversales, 1 bolsa de transporte

Material: hecho de aleación de metal, con acabado en negro, ligero y fácil de transportar

Soporte de soporte de fondo: El soporte de fondo es ajustable hasta un máximo de 2 metros de altura por 2 metros de ancho.

Barra transversal: fácil de montar y desmontar; Sistema de conexión de bloqueo seguro

Bolsa de transporte: bolsa de lona ligera y fácil de usar, especialmente diseñada para kits

Croma Verde con Soporte Plegable - Chroma Key Verde portátil - Roll up Ideal Fondos fotografia Estudio - Green Screen con Estructura y Estuche rígido de Aluminio € 89.99 in stock 1 new from €89.99

2 used from €82.02

Amazon.es Features ★ INMERSIÓN TOTAL E INSTANTÁNEA – Se trata de un panel de croma verde diseñado para montar una transmisión inmersiva de forma instantánea, ya que basta con encender las luces, sentarte y dejar funcionar tu creatividad. Con el panel verde podrás personalizar tu streaming al poder integrar tu imagen en cualquier escenario imaginable. ¡Además, este chromakey es óptimo para todo tipo de escenarios al tener una dimensión panorámica que abarca todo el cuerpo!

★ PANTALLA DE MÁXIMA CALIDAD – Pantalla de 100% poliéster de alta calidad. Chroma de nivel profesional diseñado especialmente para ofrecer excelentes resultados ya que garantiza el fondo más limpio posible, sin reflejos ni pliegues gracias a su diseño plegable.

★ TECNOLOGÍA DESPLEGABLE – Chromakey con soporte y despliegue en roll up. Se trata de una tela de croma verde que incluye soporte, ideal para no tener que preocuparte por instalaciones precarias con pinzas o celo que sujeten el croma.

★ MULTIPLES ESCENARIOS – Esta green screen tiene multiples aplicaciones posibles que harán potenciar tu creatividad al proporcionarte innumerables alternativas de escenarios. Utiliza este fondo fotográfico en interiores para todo tipo de vídeos de Youtube, redes sociales, entrevistas, videoconferencias o transmisiones en vivo en Twitch. ¡Mejora la calidad de tu canal incorporando esta herramienta capaz de transportarte al escenario que tu eligas!

★ ESTUCHE PARA FÁCIL TRANSPORTE – El producto incorpora un estuche rígido protector, para ahorrar espacio a la hora de guardarlo y llevártelo a donde sea. Por tanto, gracias a la carcasa metálica es portátil y fácil de transportar.

TARION - Tablero de Papel Reflector Plegable de cartón para fotografía con Fondos de fotografía de Fondo de Colores Negro Plateado Blanco A3 (30 x 21cm ) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

【Plegable y portátil】 Este tablero de papel fotográfico se pliega como un papel A4 grueso de 29,7 cm x 21 cm (Al 11,7 x 8,3 pulgadas), fácil de almacenar, transportar y usar en cualquier momento y lugar.

【Manos libres y ajustable en ángulos】 El tablero de cartón reflectante puede estar solo y los ángulos / posiciones se pueden ajustar en función de diferentes propósitos fotográficos, lo que ayuda a tomar fotografías fácilmente incluso solo.

【Más rentable】 El cartón reflector de fotografía plegable ayuda a complementar la luz cuando se usa con cualquier luz que cuesta menos que cualquier equipo de iluminación de fotografía profesional.

【Grueso, duradero y multifuncional】 El tablero de papel engrosado ayuda eficazmente a bloquear la luz de los lados, se puede usar como reflector o fondo, perfecto para fotografías de objetivos pequeños y fijos.

Neewer 3 Deslizante Montaje Pared Manual para Sistema de Fondo Fotografía, Incluye: (2) Ganchos de Triple-Plegar +(6) Barras de Extensión+(3) Cadenas € 85.99 in stock 2 new from €85.99

Free shipping Check Price on Amazon

Sustituoto de sistema deslizante electrónico de precio alto.

Durable, ligero y fácil de usar.

Montaje de cadena de equilibrio de mostrador y ruedas hace elevar y bajar los fondos fácil y rápido.

BDDFOTO 2x3m Estante de Fondo Ajustable,1.8x2.8m (3 Piezas) Telones de Fondo de Muselina de algodón, Soporte de Fondo y Kit de Clip de Retrato, Fotografía de Producto y grabación de Video € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Los kits de soporte incluyen: 2 soportes de soporte de fondo, 4 barras transversales, 3 fondos (1.8x2.8m), 1 bolsa de transporte

Material: fabricado en aleación de metal, con acabado en negro, fondo de muselina de algodón, ligero y fácil de llevar.

Soporte de soporte de fondo: El soporte de fondo se puede ajustar hasta un máximo de 6,5 pies / 2 metros de alto por 10 pies / 3 metros de ancho.

Travesaño: fácil de montar y desmontar; Sistema de conexión de bloqueo seguro

Bolsa de transporte: bolsa de lona ligera y fácil de usar especialmente diseñada para kits

Neewer 3 x 3.6M PRO Foto Estudio Fondo de Telón Plegable de Muselina, Fotografía, Video y Televisión, blanco € 34.99 in stock 15 new from €34.99

Free shipping Check Price on Amazon

Varilla bolsillo en SOLO uno borde superior que permite ser cubierta o colgada.

Terminado a lo largo de todos los bordes para evitar las lágrimas.

Hecho de 100% de algodón puro, buen sentido vertical y duradero.

Si es necesario, por favor planchar la superficie posterior con plancha de vapor, pero no de hierro seco.

UTEBIT 2x3 Metros Pantalla de Fondo Negro Poliéster Fondo Fotografia Chroma Key Telón de Fondo Fondo Fotográfico con 4 Clips de Resorte Adecuado para Vídeo/fotografía, Webcast, Marco de Fondo € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Check Price on Amazon

Diseño de agujero de barra cruzada: el tamaño de la pantalla negra es de 2 m (ancho) y 3 m (largo). Ligero, fácil de guardar y transportar.

Fácil de instalar: con diseño de agujero transversal para barra transversal o marco de fondo, tela de fondo permite ser colgado o colgado en la barra transversal.

4 abrazaderas para fotografía de 11,4 cm. El paquete incluye 4 abrazaderas de repuesto para fotografía como regalo. Las abrazaderas están hechas de nailon sólido y material de metal, el tamaño es de 11,5 x 8,5 cm. El peso es de aproximadamente 39 g cada uno.

【Amplia aplicación】La tela negra es perfecta para soporte de marco de telón de fondo, fotografía profesional de grabación de vídeo, televisión, grabación de vídeo o fotografía digital.

KateHome PHOTOSTUDIOS 1.5 × 2.2m Sin Arrugas Telones Blancos para fotógrafos Fotografía Foto Fondo Prop € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features size: 5 (W) x 7 (H) ft/(150 x 220 cm)

Nota especial: el producto contiene solo una pieza de fondo (sin soporte o sistema de soporte)

Neewer 3 x 6M Plegable Telón de Fondo de 100% Pura Muselina para Estudio fotográfico Fondo fotográfico para Fotografía, Vídeo y Televisión (Blanco) € 48.99 in stock 9 new from €48.99

Amazon.es Features 10 pies x 20 pies / 3 x 6 M de fondo, ideal para la televisión, producción de video y fotografía digital.

Varilla bolsillo en SOLO uno borde superior que permite ser cubierta o colgada.

Terminado lo largo de todos los bordes para evitar que las lágrimas.

Hecho de 100% algodón puro, buen sentido vertical y duradera.

Si necessory, por favor planchar la superficie posterior con plancha de vapor de hierro, pero no seco.

Kate Fondo Plegable Negro 1.5x2m Fondo fotográfico Azul clásico Fondo emergente portátil sin Arrugas para Estudios fotográficos Fondo Walimex Fondo videoconferencia € 139.00 in stock 1 new from €139.00

Amazon.es Features ✓ Características del producto: fácil de transportar / usar, sin arrugas. Usar en ambos lados, un fondo y dos estilos. (Personalizado aceptado)

✓ Tamaño: 5x6.5ft /1.5x2m, este tamaño es adecuado para fotografía de una persona o grabación de video en vivo para una sola persona. El producto tiene un diseño pequeño con suspensión auxiliar, que se puede usar horizontal o verticalmente.

✓ Ámbito de uso: Chromakey aísla al sujeto del fondo cuando se vive / vedio / dispara. Los fondos vienen con dos lados, use una huella más pequeña para traer más cambios.

✓Material: microfibra, que es suave y fácil de mantener limpia.Tela de fondo dedicada para fotografía de bebé.El marco de material de ferroaleación aprieta el fondo, el efecto de disparo es excelente.

✓ Nuestra tienda ofrece productos de alta calidad y postventa, nos aseguramos de resolver los problemas de su producto, ¡contáctenos! READ Los 30 mejores Palo De Selfie capaces: la mejor revisión sobre Palo De Selfie

Kate 5x7ft/1.5x2.2m luz telon de Fondo para fotografia de Fotos Marron Microfibra Antiarrugas reutilizacion borroso Abstracto Antiguo Fondo € 32.00 in stock 1 new from €32.00

Amazon.es Features Tamaño: 1,5 x 2,2 m, los artículos se envían plegados y son fáciles de llevar.

Material: microfibra (plegable, libre de arrugas, se puede lavar y planchar, se puede reutilizar, no se decolora, mango suave, comentarios agradables).

Características: una tela entera, un bolsillo en la parte superior de nuestro producto para colgar bien.

Aplicación: fotografía profesional, fotografía personal y fotografía de decoración de fiestas temáticas.

Servicio: tamaño personalizado e imágenes. Cualquier pregunta por favor póngase en contacto conmigo.

Andoer Fondo fotográfico 1,6 x 3 m, Telón de Fondo para Fotografía de Foto, Vídeo y Televisión, Estudio (Negro) € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

El telón de fondo es lo suficientemente grande para la mayoría de las ocasiones fotográficas, ideal para estudio y retratos.

Hecho de tela 100% no tejida duradera, que es una buena alternativa para el telón de fondo profesional.

100% tela no tejida que absorbe la luz y ayuda a evitar reflejos.

Totalmente sin costuras, hecho de una sola pieza.

Neewer 1,8x2,8M Fondo Blanco Fondo de Fotografía Fondo Blanco Plegable para Estudio de Video Fotográfico Cine Televisión 4 Clips de Fondo Incluidos € 22.99 in stock 3 new from €22.99

Free shipping Check Price on Amazon

MATERIAL DE LUJO: Hecho de material de fibra sintética en un diseño sin costuras de una sola pieza con color uniforme; Superficie reflectante y sin brillo; Simplemente desempolva la superficie para uso en bicicleta

LIGERO: Está diseñado con el mejor equilibrio de peso posible para un manejo más fácil para el fotógrafo; Más fácil de configurar o plegar para almacenar

CLIPS DURADEROS: 4 clips de fondo incluidos, mantienen el fondo apretado y sin arrugas; Perfecto para colgar el fondo en un sistema de soporte con un buen y resistente agarre

APLICACIÓN AMPLIA: Esta pantalla de fondo blanco es suficientemente grande como para hacer disparos de cuerpo entero; Ideal para usar en retratos, videos espaciales o grabaciones de videos educativos, tutoriales de belleza, escenarios de entrevistas, transmisiones, realización de películas, etc.

Neewer Sistema de Soporte para Fondo de Fotografía de Operación Manual y para Montar en Pared 1 Solo Rodillo Incluye 2 Ganchos Individuales 2 Barras de Expansión 1 Cadena y 4 Tornillos de Sujeción € 41.99 in stock 2 new from €41.99

Free shipping Check Price on Amazon

Sustituto de alto precio sistema de rodillo eléctrico

Durabilidad y peso ligero, facil de usar

Engranaje diseñado rodillo asegura a subir y bajar fondos fácilmente.

Contra equilibrada cadena y engranaje hace subir y bajar tus fondos rápidamente y fácilmente.Nota:El telón de fondo no incluido.

Amzdeal Soporte de Fondo para fotografía 155-300 cm Sistema de Soporte de estodio Profesional € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features →Mejor calidad: Este soporte de fondo está hecho de aleación de aluminio. Es un metal de baja densidad y alta resistencia con excelente dureza y resistencia a la corrosión, por lo que nuestros productos son duraderos y muy portátiles.

→Diseño escalable: Los dos trípodes retráctiles pueden medir hasta 2.16 m de largo y al menos 0.7 m, mientras que los tubos de hierro horizontales pueden extenderse hasta 3 m. Puede ajustar la altura del soporte de luz según sus necesidades para satisfacer sus necesidades de disparo.

→Fácil de llevar: Todas nuestras piezas del soporte de dondo se pueden almacenar fácilmente en nuestra bolsa de regalo, no ocupa mucho espacio y no es muy pesado, puede llevar esta bolsa pequeña donde quiera que vaya.

→Fácil de instalar: Empalme de botón de resorte incrustado, la instalación y el desmontaje son muy convenientes, solo unos segundos para completar la instalación, le ahorrará mucho tiempo, además, también tenemos instrucciones de instalación para ayudarle.

→Este kit de soporte de fondo incluye: 2*2m trípodes retráctil+2*3m soportes de fondo+1*bolsa para estudio de fotografía.

MVPower Fondo de fotografía con Soporte de Fondo de 2 x 3 m + Fondo de 1,6 x 2 m (Negro, Blanco y Verde) + 2 Bolsas para fotografía y Video (de Tote no Tejido) € 52.99 in stock 1 new from €52.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Kit Perfecto】: Incluye 2 trípodes con altura ajustable desde 65 cm a 200 cm + 3 fondos de 1,6 m x 2 m (negro / blanco / verde) los fondos textiles no tejidos. Además, puede elegir libremente la longitud de la barra transversal (el número de empalmes de la barra transversal), hay cuatro longitudes de 75 cm, 150 cm, 225 cm y 300 cm para elegir; 1 x bolsa de transporte; 2 x alicates.

【Fuerte y duro】: hecho de material de aleación de aluminio, el sistema de soporte inferior es duradero y resistente para colgar la parte inferior. 3 patas sólidas de los escalones seguros. El soporte de fondo es ajustable hasta 2 m de alto por 3 m de ancho.

【Fácil de instalar, transportar y desmontar】: Instalación rápida y sencilla del trípode girando el pomo. Gire la perilla para ajustar la altura del trípode, lo que le facilitará llevar una maleta.

【Cumpla con una variedad de requisitos de fotografía】: este soporte de sistema se puede utilizar en una variedad de ubicaciones, como en el hogar, estudio fotográfico y también en exteriores. En general, es la mejor opción para fotógrafos semiprofesionales y profesionales, entusiastas de la fotografía y principiantes.

【Pinzas para Fondos】Viene con abrazaderas móviles para sujetar el telón de fondo u otros elementos con fuerza.

